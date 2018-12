Hoy por Hoy (19/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 3 00:22 bueno de un momento a otro comienza en el Congreso la sesión de control al Gobierno y Pedro Sánchez va a responder sobre la situación de la seguridad en Cataluña a dos días del Consejo de Ministros en Barcelona Cámara Baja Nieves Goicoechea hola

Voz 1468 00:35 buenos días y las otras dos preguntas las formulan el portavoz del PNV Aitor Esteban sobre si el Gobierno es consciente del efecto negativo que produce en la industria los anuncios generales sobre el final del diésel y otra el grupo mixto Marian Beitialarrangoitia y tía referente al autogobierno en Euskadi Pepa fuentes de Moncloa nos dicen que ya hay bases para que hoy se anuncie un acuerdo sobre la entrevista Sánchez Torra y sobre si se amplía a más ministros y consellers

Voz 0027 01:02 pues sobre esa entrevista precisamente acaba de hablar Pablo Iglesias en Hoy por hoy dice el secretario general de Podemos que no entiende como Quim Torra todavía no han podido confirmar si se va a reunir el con Pedro Sánchez

Voz 4 01:12 de Cataluña no se va a resolver a palos como dice la derecha claro que no pero aquí creo que todo el mundo tiene que arrimar el hombro y ganarse el sueldo es una obligación de Pedro Sánchez de Quim Torra de sus respectivos ministros y consejeros de gobierno reúnen si trabajar aunque no estén de acuerdo creo que este juego de Beppino me tocó uno o te lo pido yo no te confirmo creo que esto es tomar el pelo a los ciudadanos

Voz 0027 01:36 piratas informáticos han tenido acceso durante tres años a los cables diplomáticos de la Unión Europea se han descargado miles de ellos lo publica hoy el New York Times que asegura que esos cables revelan las preocupaciones comunitarias por una administración Trump impredecible en los esfuerzos para lidiar con Rusia China y el temor de las instituciones europeas a que Irán reactor de su programa nuclear dice el New York Times que la forma de proceder de estos piratas hace pensar que los responsables de la ataque son chinos y en Bélgica el Rey va a abrir hoy una ronda de consultas con los líderes de los grupos parlamentarios tras una nueva crisis de gobierno en el País el primer ministro el liberal Charles Michel de presentó anoche su dimisión aunque el jefe del Estado la dejó en suspenso para evitar un vacío de gobierno uno más Bruselas Griselda Pastor buenos días las neuronas

Voz 0738 02:19 días con el pacto de Marraquech firmado el Gobierno belga en minoría ya se olvidó practicamente del monarca al intentar evitar la caída pidiendo a la oposición el apoyo exterior pero el rechazo ha sido claro ya que el primer ministro también quería aprobar el presupuesto pactado con los nacionalistas flamencos que salieron del Gobierno y todo no puede ser ya han dicho socialistas verdes que ahora esperan saber si el Rey disuelve las Cámaras o hay consenso para que el mismo Gobierno pueda seguir prorrogado para asuntos corrientes hasta las elecciones generales de mayo

Voz 5 03:00 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 6 03:07 este capítulo proposición no de ley del Grupo Parlamentario ciudadanos pero si usted ustedes soy votar en contra estarán diciendo a los españoles un mensaje letal a realizar el requerimiento previo al presidente de la Generalitat de Cataluña que contempla el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución

Voz 2 03:30 el artículo ciento cincuenta y cinco de nuestra Constitución

Voz 7 03:35 parece ser cabeza no cabe suprimir la autonomía de una comunidad autónoma

Voz 6 03:44 este viernes hay una desgracia también es responsabilidad suya parece que este viernes se te si aquella conflicto así que esto no es un conjunto de tribus donde los señores feudales deciden cuándo se puedan cumplir los derechos su madre mía parece que le le maneja un ventrílocuo

Voz 2 04:06 no está usted la silla señor Rivera de verdad

Voz 6 04:08 Arévalo mirar con hace un espejo más unos vídeos de gente humillar se dejen de humillar no es que no para del Detroit tembleque de Alex Rivera usted solamente sabe hablar de una cosa del ciento cincuenta y pico ante todo la eso este Gobierno de verdad me parece razonable simplemente hacemos requerimiento para que actúe el Gobierno es de ETA como lo vamos a resistir a su ciento cincuenta y pico a Pérez

Voz 8 04:32 hay que ser independiente de los independentistas Catalunya tiene que hablar con Carod esto creo que sencillo e más sencillo que el mecanismo de un chupete

Voz 6 04:46 aprobaremos la subida salarial de los funcionarios bueno gusta esa propia de todo pero sinceramente y sin ánimo de acritud simplemente es un poco chupo

Voz 7 04:56 ahora vas y muchas obra dos minutos y al

Voz 6 05:02 hoy por hoy coming Pepa Bueno mitos

Voz 3 05:18 nueve y cinco ahora ocho cinco en Canarias con Luis Alegre con Mariola Urrea con Teodoro León Gross y con sesión de control al Gobierno en el Congreso está en el uso de la palabra Pedro Sánchez

Voz 1722 05:32 se pregunta decirle que sí fíjese en marzo y en abril de este año en Semana Santa con un ciento cincuenta y cinco aplicado en Cataluña se cortaron en norte y el sur de Cataluña la AP siete y la P2 entonces el ministro Zoido y el presidente del Gobierno Mariano Rajoy dijeron que no era momento de polemizar con los Mossos d'Esquadra nosotros antes al contrario lo hemos requerido a la Generalitat de Cataluña que nos diga exactamente qué es lo que ha ocurrido y que asuma sus responsabilidades usted qué hizo entonces Stark callado como siempre cuando estaba gobernando el Partido Popular esa es la diferencia ante ustedes y a los otros a nosotros nos preocupa llenos ocupa la seguridad y la movilidad de los ciudadanos en Cataluña y ustedes cuando estar en el Gobierno bien que no polemizar y cuando están en la oposición reprochan al Gobierno cuál es su actitud

Voz 9 06:19 respondía a Pablo Casado que ha preguntado por la seguridad en el Cataluña aprendió

Voz 10 06:25 a horas de que se reúna ese Consejo de Ministros casado réplicas de asesino ahora se le condene por la prisión permanente revisable para que no reincida evidentemente las penas no son retributivas pero creo que tenemos que prevenir la reincidencia tenemos que garantizar la seguridad de los españoles y también de los que vienen Cataluña porque ayer

Voz 11 06:43 conocimos que la Fiscalía del Supremo ha dejado claro que fue un ataque al corazón del Estado constitucional y al mismo tiempo está implorando una reunión bilateral con un señor aunque no moleste mucho que digamos que no es equilibrado resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre una guerra civil en Cataluña desea que ese de tanques nos llama carroñeros llenas víboras a los españoles y usted sin embargo quiere hacer una comisión como si fuera un estado independiente que aquí lo dejó muy claro la semana pasada vino a decir a los partidos independentistas que traigan aquí dos terceras partes es decir un nuevo Estatuto y que usted

Voz 12 07:13 lo aprobará con mucho Zapatero con Maragall por tanto

Voz 11 07:16 aclare se hasta sus barones territoriales ya nos da la razón en la legalización de Arranz que sigue pintando la las desde el PSC del Partido Popular y colgando monigotes en definición y los logotipos del Partido Popular del Partido Socialista ponga orden este Consejo de Ministros en Barcelona lo que puede hacer es aplicar el ciento cincuenta y cinco tendrá nuestro apoyo pero es de nuevo sin hoy hasta entonces tome el control de los Mossos a través de la ley de seguridad ciudadana de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el año ochenta y seis ponga o reseñó Sánchez o váyase convoca elecciones

Voz 9 07:47 Pablo Casado en su réplica a la respuesta del presidente interviene ahora de nuevo el presidente del Gobierno primera pregunta

Voz 5 07:55 sesión de control con Cataluña como protagonista presidente adelante

Voz 1722 08:03 gracias señora presidenta en primer lugar reiterarle que la prisión permanente revisable están digo en segundo lugar en relación con el asunto que usted preguntaba en su cuestión parlamentaria decirle que el Gobierno apuesta siempre por el diálogo dentro de la legalidad y dentro de la Constitución española ha sido siempre la propuesta que traído al Congreso de los Diputados ICO ha hablado también con los grupos independentistas y en segundo lugar señor casado usted plantea una oposición autoritaria en la forma y en el fondo en la forma insultando a todos los adversarios políticos en el fondo también intentando patrimonializar se de algo que es de todos que es la Constitución Española la Constitución española señor Casado es libertad es convivencias democracia está todo lo lejos de su posición autoritario

Voz 5 08:44 que precisamente lo que hace es simplemente

Voz 1722 08:47 el a por ellos la antipolítica no resolver los conflictos sino que

Voz 10 08:50 que estar los esa es la cuestión señor casado usted

Voz 1722 08:53 tiene que abandonar la oposición autoritaria que está planteando

Voz 5 08:57 me des ha planteado una doble pregunta Pablo Casado ha mezclado dos conceptos porque hablan de la prisión permanente revisable de Cataluña

Voz 13 09:04 bueno pues si es que ha mezclado no ha aprovechado el primer turno no primer turno ha dicho que quería guardar un minuto de de silencio por el asesinato de Laura lo Elmo después de dependencia a esto es al dolor del grupo parlamentario pero después de haber tenido ese turno expreso de la presidenta para hablar de ese tema ha incluido dentro de ese pésame de esa llamamiento ex su condena de la prisión permanente revisable entonces es un poco extraño porque no tenía el turno de la presidenta para hablar ha mezclado dos cuestiones para las que él no tenía ese permiso de la presidenta del Congreso pero

Voz 5 09:39 bueno nos quedamos pendiente Nieves del resto de la sesión y luego volvemos contigo Valencia acuerdo bueno primera impresión del que estamos viendo así termina el año político en vísperas Theo de un consejo de ministros como decía ayer la vicepresidenta en la Ciudad Condal en España en Cataluña en España y que por lo tanto pese a toda la tensión que lo rodea decía ella confía el Gobierno en que todo se resuelva bien

Voz 0027 10:06 bueno quizás todavía no parece mucho confiar pero pero posibilidades

Voz 5 10:10 hoy es evidente que que el tablero

Voz 0027 10:13 debe concierta con cierta velocidad es evidente que en Cataluña también hay mucha fatiga de materiales en en diferentes segmentos y nichos de esa sociedad y por tanto no hay presiones no solamente por parte de los CDR que parece el único

Voz 12 10:26 el actor también por parte del empresariado por parte

Voz 0027 10:29 la burguesía según leemos en la prensa regional ir consiguientemente es yo creo que sí existen algunas oportunidades lo que es verdad es que el independentismo sigue tensando extraordinariamente que el que el yo creo

Voz 12 10:42 yo creo que han llevado esa reunión bilateral para él

Voz 0027 10:44 eso es una escenificación relativamente importante yo creo que has Sánchez le coloca evidentemente ante algunas de sus contradicciones porque quedó claro que la idea no era ninguna clase de reunión bilateral sino un encuentro con el presidente igual que se había producido en Andalucía en fin es evidente que Sánchez en esa voluntad de diálogo que sigue defendiendo dentro de la no constitucional porque es también hay que decir que no lo ha que no lo ha desbordado que es parte del discurso de la derecha es situar a Sánchez al otro lado de la línea roja de la Constitución y a mi me parece que ese es un verdadero disparate como le acaba de recordar Pedro Sánchez yo creo que yo creo que en el año anterior fue relativamente una cierto denominarse bloque constitucional para al enfrentarse al independentismo en el sentido creo yo de que por un lado evitaba el término de unionista que era un término peyorativo que procedía del independentismo por otro lado para mi bloque constitucional

Voz 5 11:36 era una invitación al al espíritu

Voz 0027 11:39 integrador que tiene que tiene la Constitución y por tanto en ese sentido yo creo que que el término correcto ahora lo que está haciendo ahora mismo el Partido Popular y Ciudadanos a mí me parece una especial absolutamente peligrosa que es decir la Constitución la las representamos nosotros sino sólo repartimos carnet de constitucionalistas la semana anterior hemos visto algo bastante delirante que es darle carnés de constitucionalistas a Vox y quitar

Voz 14 12:00 al Partido Socialista lo hizo Aznar pero lo hago

Voz 0027 12:02 a otros dirigentes del Partido Popular situar al PSOE fuera mismo me parece que es un camino verdaderamente peligroso si la derecha decide que la Constitución son ellos intentan apropiarse de la Constitución van a estropear mucho más que que digamos que un escenario preelectoral no es que si te parece hablamos después a propósito de esa

Voz 5 12:22 sí me me parece Mariola

Voz 14 12:24 a mí siempre me ha resultado muy complicado hablar de bloque constitucionalista en Cataluña como un espacio de juego político razonable y me explico la idea del bloque constitucionalista surge en Euskadi surge en Euskadi después de aquella deriva de el proyecto de Estado libre asociado pero estando vigente la violencia de ETA estando operativa ETA en ese escenario donde discutir sobre una opción que desbordaba el marco constitucional como era una autodeterminación articulada en un estado libre asociado con la vigencia de una banda terrorista operando en el mismo territorio claro que tenía cierta lógica a hablar de una unión política entre aquellos estados entre perdón entre aquellos partidos recuérdese PSOE y PP que permitieran una alternancia en el Gobierno de Euskadi para romper esa idea de que pudiéndose discutir todo bajo esta Constitución del setenta y ocho no si había violencia no apoyada por la violencia ahora bien nada de eso ocurre en Cataluña en Cataluña se está discutiendo sobre opciones políticas que sin duda desbordan el marco constitucional vigente del setenta y ocho pero la Constitución del setenta y ocho y nuestro pacto constitucional permite discutirlo todo siempre que se articule por las vías pacíficas siempre que las opciones políticas estén articuladas obviamente en los procesos de reforma que la Constitución por lo tanto a mí el bloque constitucionalista proyectados sobre Cataluña cuando no hay ninguna banda terrorista operando no me parece que sea un un debate que nos lleve a buen término en Cataluña creo que la solución por supuesto no separan muchos años no hay una solución mágica por supuesto el ciento cincuenta y cinco no va a ser útil pero hay que ensanchar el espacio de diálogo hay que ensanchar el espacio la luego no hay otra opción

Voz 16 14:29 pues yo comparto desde luego Mariola que hablar de bloque constitucionalista para referirse una parte por definición es un es un error pero es que lo que está ocurriendo ahora es como un paso más ya de de una extrema gravedad yo me es que es que realmente repugnante porque lo que está ocurriendo es estar reduciendo reduciendo la Constitución hasta convertirla en una cosa de parte del bloque nacional conservador lo cual es básicamente destruir la Constitución porque la cadena perpetua es contraria a la Constitución porque aplicar esta declaración de estado de excepción permanente

Voz 5 15:00 definitiva es decir suspender la autonomía

Voz 16 15:02 esto es contrario a la Constitución resolver los problemas de orden público recortando libertades ilegalizado organizaciones esto es contrario a la Constitución es decir se quedan reduce la Constitución a nada más que la Monarquía la unidad de España el artículo ciento cincuenta y cinco se lo apropian como texto de una parte y entonces consigue mira casualidad lo que pretenden los los independentistas destruir completamente la Constitución

Voz 0027 15:26 bueno yo creo que sido verdaderamente contundente a propósito de de digamos de mi crítica la apropiación de la Constitución que creo que

Voz 17 15:33 el enorme error es un enorme error

Voz 0027 15:36 el Imet parece además que la derecha está pisando un charco muy peligroso dicho lo cual yo sí creo insisto en que el año pasado tenía sentido el bloque constitucional en eso discrepo de Mariola de de por qué porque efectivamente había quién ese habían salido del marco constitucional no quiénes proponía una reforma que en eso efectivamente la Constitución institución contempla mecanismos de reforma y por tanto no hay que estigmatizar la voluntad de reforma todo lo contrario si la propia Constitución lo contempla no es algo que se deba denunciar pero quiénes aprueban las leyes el seis y el siete de septiembre deciden romper vi agresivamente el marco constitucional para celebrar un referéndum de independencia fuera de la propia dentro de las propias posibilidades que ofrece el marco constitucional antes

Voz 14 16:18 pero simplemente Esteban pero no vaya muy conocido pasado

Voz 0027 16:20 no si yo no no no Mariola es que lo que he dicho exactamente es el año pasado tenía sentido un bloque constitucional ahora me parece que no yo ahora denominan denominaría los que entonces se llamaba en bloque constitucionalista creo que denominan los ciento cincuenta franquistas en el sentido de que son ese es el bloque que hoy defiende la aplicación del

Voz 16 16:39 bueno digamos algo de ciento cincuenta y cinco es decir no es no es un ciento cincuenta y cinco ya para neutralizar una ilegalidad manifiesta concreta sino para derrotar

Voz 18 16:49 sí pero yo fíjate eso en ciento cincuenta y cinco preventivo no es ciento cincuenta y cinco pero bueno mucho más indefinido es decir es mantener la República constitucional para defender lo que digamos al presidente porque esta esta estrategia del Partido Popular

Voz 5 17:05 lo que ha vuelto a escenificar clara y nítidamente Pablo Casado que es es suponer que lo tienen hablado analizado y que por lo tanto no es una ocurrencia suya sino una apuesta del partido bueno todas las encuestas y la realidad del resultado electoral en Andalucía que eso sí que es un resultado electoral ya ya emitido es un voto ya emitido pero el resto de encuestas también y la de Metroscopia de hoy es brutal viene a decirle al PP que ese esa posición permite que le llevó a la derecha Vox Ile de bueno por el centro ciudadanos con lo cual se quedarían como tercera opción veremos a ver qué pasa porque efectivamente las encuestas hay que coger las con mucha cautela ahora pero el resultado concreto de la estrategia en la primera lección que se ha celebrado lo que proyectan los estatutos en demoscópicos no es precisamente Mariola un éxito para el PP

Voz 14 17:57 no no lo es es podría ser llegado el caso la suma de todos los votos de lo que se considera el bloque de la derecha podría entenderse exitosa en cierta medida o o que o que valida Un Ike que aglutina un malestar de muchas personas en España que consideran pues obviamente que en Cataluña hay cosas que están ocurriendo y que no que no gusta pero a mí me interesa mucho plantear más allá de los efectos electorales que entiendo a partir de ahí que comentarios como el presidente de como los que vierte el presidente de Aragón pero me interesan poco la posición de Estado me interesan poco la exposición que debe sostener un presidente de Gobierno que desborda un poco las soluciones puramente electoralistas para supo partido y es que de verdad no creo honestamente que no hay otra posición de Estado más solida que aquella que articule espacios de entendimiento entre el que piensa diferente aun cuando lo que ocurre lo que piénsese otro que piensa diferente no repugna ya llámese So independentismo llámese eso derecha radical da igual como le llamemos hay que entenderse con el diferente con el que piensa igual no hay margen no hay no hay ninguna duda

Voz 5 19:13 entre otras cosas porque lo que refleja la y a todas las encuestas es que vamos aún pinta Party do sin que se pueda sumar una mayoría de sólo dos partidos de los grandes que estarían en un pañuelo PSOE Ciudadanos PP y Unidos Podemos o podemos sólo ella veremos en un en un delito y la suma de dos no da mayoría para gobernar sea vamos hacia un escenario no sólo de un gobierno con partidos sin un gobierno compartido compartido entre varias opciones políticas que van a tener que hacer un ejercicio de de de en fin de tolerancia de entendimiento de ponerse en los zapatos del otro un ratito lo o analizamos enseguida sobre las nueve y veinte h veinte en Canarias

Voz 19 20:03 hola qué tal muy buenos días cocinar o no cocinar Ésa es la cuestión es la misma diatriba que te planteas año tras año mientras preparas ricos menús navideños para todos mientras ellos se divierten de este año no pasa Se puede ser muy de Navidad y celebrar las fiestas compartiendo las recetas más apetitosa pero sin entrar en la cocina como pues dejándolo todo en manos de los cocineros de El Corte Inglés de su departamento de platos preparados ellos elaborar los platos más deliciosos y variados para estas fechas yp puedes elegir menús completos y propuestas gastronómicas sorprendentes desde un pastel de cabra H unas croquetas de marisco desde una paguita rellena con salsa de Oporto aún confía

Voz 5 20:44 de Pato a la franja y todavía hay más eh

Voz 19 20:46 tienes un besugo al horno una caldereta de rape con carabineros deliciosa o una pierna de cordero lechal asada apetece velar malo pues aprovechar hoy disfruta estas fiestas con toda intensidad

Voz 2 21:00 eres muy de celebrar conciertos menos no

Voz 19 21:02 de ellos al departamento de platos preparados del

Voz 2 21:05 estoy muy de Navidad en un ratito vuelven más áreas hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales

Voz 21 21:20 el arroba Hoy por hoy y en Facebook

Voz 2 21:23 hoy por hoy

Voz 22 21:27 seis nueve nueve treinta once XXII ahí les venimos pidiendo que nos manden estos días los testimonios en primera persona de una época que está a punto de desaparecer además esta ocasión vamos a poner el acento

Voz 2 21:39 en las navidades pero dio reunía

Voz 19 21:42 a millares porque nosotros teníamos fumar anillo baila una noche navideña preciosa

Voz 2 21:49 la verdad es que no me acuerdo de los regalos recuerdo lo que no nos divertían Juca Ramos

Voz 23 21:58 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 17 22:02 síguenos también en Hoy por mi punto es Cadena SER

Voz 24 22:07 viernes desde las tres de la tarde las dos en Canarias la mejor información deportiva fue nada aquí estamos los de SER Deportivos hasta las cuatro de la tarde

Voz 2 22:16 la última hora los mejores comentaristas no me paso esta tarde por el Bernabéu yo disfruto este tipo de tarde porque periodísticamente son historia saques es que yo no tengo ningún momento fútbol baloncesto tenis todos los deportes todos los protagonistas

Voz 25 22:31 siempre hay objetivo nuevos que cumplir si es

Voz 16 22:36 pero

Voz 2 22:37 toda la información nacional internacional y por supuesto local de Granada Gamo bola al deporte más próximo en este

Voz 24 22:44 la remolcó el mejor deporte en SER Deportivos desde las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Gal B nace

Voz 26 23:01 una nevó Nations

Voz 17 23:03 por

Voz 27 23:08 sigue temblando

Voz 12 23:08 Tardà

Voz 27 23:17 si vas tienen Caiwza

Voz 19 23:19 bueno

Voz 2 23:20 por catorce dude de la vida en la actualidad al último día mes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 28 23:42 usted como antes

Voz 29 23:43 pues yo soy una mujer pasional vivir la vida gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomo de aquí de allá dado mejor tengo mucha confianza en mí misma mira el sol maravilloso estupendo soy oyente de la cadena

Voz 2 23:57 apenas para oyentes que sepa logra

Voz 29 24:01 hoy lado de verdad hoy Lahoz

Voz 5 24:03 bueno tampoco se pase

Voz 30 24:09 Fuentes con la SER

Voz 28 24:11 y más si lo que pase

Voz 2 24:21 esta Navidad puede que te regalen un cuarto Peña muy útil sí pero mejor te vas a regalar un viajó a Jamaica

Voz 31 24:27 cuál es disfrutar de la pilla ya cortada tumbado en la hamaca de la playa brut quizás gente caiga una raqueta bonita indirecta pero lo que te vas a regalar es ir a la final de un Grand Slam en zona VIP que te gusta

Voz 5 24:38 más

Voz 2 24:40 la de Navidad de la ONCE gana hasta doscientos cincuenta mil euros al instante hay más de Julien en previos Rasca de Navidad de la ONCE regala apeló

Voz 32 24:51 esto es un brindis por la gente

Voz 33 24:53 hasta negra la que aprende la que crea la que premió la que si la que sueña por un mundo que brinda con un vino que hace honor a su pata negra en vino de la gente negra

Voz 16 25:16 en la Cadena Ser

Voz 34 25:19 hoy por hoy

Voz 1727 25:39 a punto de terminar el trimestre del curso a punto de terminar el año no ha habido diciembre sin tensión política elecciones convulsión

Voz 5 25:50 cambio del panorama que decimos los periodistas en los últimos años llevamos llevamos una racha

Voz 1727 25:57 una racha que se escenificaba en el Congreso con ese durísimo Pablo Casado mezclando prisión permanente revisable con seguridad en Cataluña mezclando la posición del Gobierno un ambos temas que ha pasado Nieves Goicoechea en el resto de las preguntas que han formulado al presidente del Gobierno

Voz 10 26:16 bueno he después ha hablado Aitor Esteban sobre que el Gobierno hace anual

Voz 1468 26:20 los genéricos sobre el final del el y que eso afecta a la industria negativamente el presidente ha dicho que no que se venden más vehículos ha puesto los datos Azziman en la mesa y que éste año en lo que llevamos de año se han vendido en el último trimestre más vehículos que en el mismo trimestre del año anterior después han hablado autogobierno la diputada de Bildu y el presidente de la diputada se ha quejado de que no se desarrolla la Constitución como debería ser no se cumple en la transferencias pendientes para el País Vasco y el presidente le ha dicho que siempre que este Gobierno se caracteriza por apoyar el Estado autonómico también Pepa la diputada desde la la diputada de Podemos también se ha quejado de que Pablo Casado haya aprovechado su turno como comentábamos antes para para condenar

Voz 13 27:02 en la muerte de de Laura pero también

Voz 1468 27:06 para aprovechar para la prisión permanente les están afectando los diputados de otros grupos al Partido Popular que utilizara en este caso Casado su turno para esa condena por la muerte para hablar de un tema político como es la prisión permanente sin tener el permiso en este caso para hablar de ese tema de la presidencia al

Voz 5 27:22 de eso estamos ya en el turno de preguntas al resto de miembros del Gobierno no Nieves así esta hora

Voz 1722 27:28 a la vicepresidenta a Carmen Calvo en directo

Voz 19 27:30 lo que vamos a seguir haciendo en el futuro lo que hemos hecho hasta

Voz 1722 27:33 aquí en muy corto plazo de tiempo

Voz 9 27:36 de control al Gobierno previa a la votación mañana de la reforma de la Ley de Estabilidad que puede dar o no

Voz 5 27:43 luego techo de gasto a un presupuesto que en cualquier caso tiene el recorrido que ya sabemos que tienen implícita de unos apoyos que no sabemos si si se van a si se van a producir la reforma laboral del dos mil este clima político este clima político en el que estábamos en el que esta mesa cuantas veces hemos dicho Mariola ateo Luis que hace falta de entendimiento con hay otra salida que la defensa de la Constitución el cumplimiento de la ley

Voz 17 28:06 no no es hoy

Voz 5 28:09 dice para no abrir la vía

Voz 17 28:11 el dialogo esto que estamos viendo adónde nos conduce pues no no no

Voz 0027 28:17 no es precisamente muy alentador lo que se deduce del de la encuesta que que tú has estado mencionando esta mañana no porque no ya no me refiero sólo como efectivamente tú decías al o no a la a la aquel multi partidismos se amplía con la entrada de Vox porque han aunque haya quien piense que seguimos hablando de cuatro grandes partidos y Vox digamos que en este momento la encuesta de hoy le daría para para para resumirlo para sintetizar lo en una idea Vox se convertiría en un partido del tamaño que tiene ahora mismo ciudadanos o que ha tenido digamos después de las elecciones de dos mil dieciséis por tanto en un partido relevante es verdad que se divide en dos bloques claramente que el Partido Popular sigue acumulando datos catastróficos porque pasaría de ciento treinta y siete A68 es decir perdería más de la mitad de sus escaños que los crecimientos importantes

Voz 5 29:02 la tercera posición deja ver contarnos los oyentes que lo estamos hablando de una encuesta juntamos publica recuerdo veinte minutos y Heraldo de Aragón PSOE ochenta y nueve ciudadanos setenta p p sesenta y ocho podemos sesenta y tres Vox veintinueve Si hubiera elecciones generales hoy

Voz 0027 29:19 eso es no habría ni mayoría de derechas de mayoría de izquierdas aunque más cercana la de derecha izquierda dependería de los nacionalistas si indicamos con el bloque de la moción si se podría producir pero decía que un tanto desalentador no no porque se produzca ese multi partidismos sino porque alguno de los datos que que acompañan esa encuesta son un tanto desalentadores no se ha llegado muy lejos las transferencias autonómicas se pregunta el ochenta y dos por ciento de los votantes de Vox creen que si ya lo sabemos que que el que atacar las autonomías el modelo autonómico es parte de su ideario fundamental pero es que también es cerca de dos tercios de los votantes del PP y de Ciudadanos en cuanto a la inmigración lo mismo el ochenta y tres por ciento de Vox cree que se que se va muy lejos pero también dos tercios del PP más de la mitad de ciudadanos frica que esas ideas funcionan que les están funcionando que explican los movimientos que se están produciendo de alguna manera también esa polarización que semana tras semana vemos que Casado sigue ensayando de un modo extraordinariamente beligerante no peligrosamente verlo

Voz 16 30:17 el problema el problema es este nos así Si un escenario de de multi partidismo en vez de en vez de traducirse de entendimiento que diálogo de tender puentes con con con los diferentes lo que es lo que se traduce en una especie de efecto mimético del bloque de derechas porque terminan convirtiéndose todos en lo mismo pilotados por Aznar no quiere decir esto que es en la dirección en la que parece que es esta que se está avanzando que decir ahora mismo PP y Ciudadanos mantienen cosas muy parecidas a las de Vox con una cierta retórica constitucional que que mantienen que Vox ya abandonado pero básicamente convergen y convergen a la posición a las posiciones que expresa José María Aznar yo creo esto es peligrosísimo porque porque desde luego es la apuesta por la negación de los canales democráticos para construir una alternativa constitucional y un texto que en el marco jurídico que no pueda englobar a todos estos básicamente la destrucción de nuestro orden jurídico sí pero

Voz 5 31:12 bajemos este este debate a lo concreto a lo concreto porque tenemos en el horizonte abrir algún tipo de Cauce alguna manida de no de solucionar porque efectivamente no se arregla el problema catalán es mucho tiempo en esto creo que tenemos consenso no esto no se arregla el Nico ciento cincuenta y cinco ni abriendo una mes una vía de diálogo por mucho que la que que el Gobierno accediera a abrir alguna vía de Diallo nos arreglan dos días pero tenemos que aterrizar este este debate que tenemos en los problemas concretos

Voz 16 31:43 claro Pepa pero ayer escribía José Luis Villacañas un artículo un artículo excelente en el que explicaba que

Voz 0027 31:48 que es que ya nadie parece confiar en la solución de moco

Voz 16 31:51 de tal forma que claro Si Simi por un lado a otro parece confiarse por el lado del nacionalismo español lo que comentaba ateo pero por el lado del independentismo catalán parecen también reforzarse mutuamente en esta estrategia de de descomposición institucional claro si de repente nos encontramos con que nadie apuesta por la solución democrática pues realmente la cosa tiene tiene mal arreglo

Voz 14 32:13 eh fíjate para mí por por aterrizar intentaran rezar en los términos que señala Pepa yo creo que la discusión política que estamos abriendo en España en estos momentos es la misma discusión política que tuvimos en la etapa previa a mil novecientos setenta y ocho hay quien cree que la solución de España pasa por la configuración de un Estado unitario hay quién cree que la forma política del Estado en España tiene que ser una monarquía hay quién discute la idea de un Estado unitario y apuesta por una federalización de España hay quién cree que la forma política del Estado no tiene que ser la monarquía sino que tiene que ser la República en definitiva es él mismo debate en previo al setenta y ocho esto porque lo señalo porque la solución ya sabemos cuáles sentarse a una mesa y configurar el acuerdo que va desde el que quiere el Estado unitario hasta el que quiere la federalización más

Voz 35 33:13 es radical

Voz 14 33:14 pasando por el que apuesta por la Monarquía o el de la República y la respuesta en el setenta y ocho Llanos la dimos aceptamos corona pero siempre que haya estado autonómico por tanto la respuesta al dilema que tenemos ahora que era previo al setenta y ocho ya la conocemos será otra vez la misma que Nos dimos en el setenta y ocho sólo que ese pacto tenemos que actualizarlo de nuevo porque ha perdido legitimidad el pacto no podemos negar esto la solución para aterrizar lo no puede ser más que una conversación en términos de pacto constitucional aunque sea para llegar al mismo punto

Voz 16 33:51 pero con la diferencia Mariola que vamos a llegar a mismo poco con una diferencia y es que esa posición política que representaba a Alianza Popular contraria al autogobierno contraria básicamente a los principios constitucionales era marginal en el setenta y ocho y así electoralmente y Armindo amenaza con componer un blog que alcanza casi la mayoría sí

Voz 14 34:12 pero lo que sí pero

Voz 16 34:15 parece patrimonializar en exclusiva

Voz 14 34:17 lo que hay yo creo fíjate Pepa que también toda esta conversación pasa por dejar de decir el problema catalán y empezar a hablar del problema de España

Voz 5 34:27 ya en el fondo estamos discutiendo

Voz 14 34:29 el proyecto de país

Voz 5 34:32 la duda pero tienen que ayudar desde bien claro en que ayudar un poquito tiene que ayudar un poquito desde allí independentistas que están esta semana modulando el discurso que escuchas a un diputado a hablar de la España de las autonomías dices que puede significar esto hasta que Torra nos sorprenda de nuevo este recuperar la confianza recuperar la lealtad institucional también tiene un trámite que se basa en sostener una posición al menos un par de meses no

Voz 0027 35:00 sí así es yo yo esta mañana decía Levy nombre Torra Torra tiene unas posiciones que hoy aparezca en el titular de toda la prensa especialmente en Cataluña denunciando a casado por llamarle desequilibrado cosa que encuentro muy desafortunada yo creo que el lenguaje que es absolutamente esencial ha deteriorado enormemente por parte del clima deteriorados expresan el lenguaje excesivamente agresivo no excesivamente áspero Torras se enfada Porca con Casado dice que la va a demandar por llamarle desequilibrado claro inmediatamente salen Ibiza oiga usted no sea llamado bestias tapadas al al resto de ciudadanos españoles en algún hay que reconducir esto es evidente no pues que Casado ha dicho en su en su intervención yo creo que muy simbólicamente ha terminado su intervención frente a Sánchez diciendo váyase vaya si convoca elecciones la nariz acción en el Partido Popular parece muy evidente yo creo que este proceso del que estamos hablando comienza justamente con Aznar es decir cuando con aquel con aquella en el periodo del váyase señor González yo creo que hay empieza una polarización que no ha dejado de crecer decía decía no sé si ha sido Mario Luis hablaba del deterioro de la conversación pública que yo creo que es un elemento absolutamente determinante el problema aquí es que tal cada partido parece que se siente el representante de los ciudadanos y el populismo en buena medida al final es definían a la gente el establishment el sistema usar robada

Voz 5 36:14 si os ha robado vuestra democracia que la tenemos que Debón

Voz 0027 36:17 pues bueno no hay que devolver la democracia pero eso empieza a asumir que cada partido no es el representante único en la Tierra la reserva espiritual de la ciudadanía

Voz 5 36:25 son las nueve y treinta y seis ochenta y seis en Canarias

Voz 36 36:31 tienen antivirus los ordenadores de tu empresa cambiar las contraseñas tal vez tendrías que contratar a un experto en ciberseguridad despierta no convierta la tecnología en un mal sueño protege tu empresa INCIBE Ministerio de Economía y Empresa Gobierno de España

Voz 37 36:50 cuando le dices a tu hijo que en vez de una puede inscribir dos cartas a los Reyes y por las dos caras de ex vivo si quieres sentirte piden a un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran amigos punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos

Voz 17 37:10 en BP repostage te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando admitirlo

Voz 1722 37:18 los carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta

Voz 17 37:20 seis kilómetros más por depósito afirmación válida para

Voz 38 37:23 BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 2 37:30 Navidad en visionar gafas graduadas para todo

Voz 39 37:32 los compradores gafas graduadas y te llevas tres si si compras un ay te llevas tres partío para quien tú quieras sólo visionar consulta condiciones

Voz 17 37:40 hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad

Voz 40 37:47 empezar una vida contó ayuda

Voz 17 37:50 es puede salvarnos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos

Voz 40 37:57 Donna UNICEF en un nombre una vida apuntó

Voz 17 38:02 sabes que hace la Policía bajo han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada nosotros y nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fue

Voz 41 38:13 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 38:25 te ayudo con los compras María tranquila ya tengo amigas de verdad sí me han dado

Voz 19 38:31 euros de regalo para el Corte Inglés punto esa al hacer

Voz 2 38:33 la revisión oficial y un coche de sustitución como este gratis para seguir con mis compras

Voz 42 38:38 esta Navidad pide tu cita el punto es y ahorro

Voz 2 38:41 hasta un treinta por ciento en tu revisión respecto al taller oficial

Voz 43 38:45 las colabora con educó Si crees que todos los niños y niñas deben poder ir a la escuela y podrás desgravar testa el setenta y cinco por ciento de tu donación en tu próxima declaración de la renta consulta condiciones en el buque apuntó RG o llámennos el novecientos cincuenta y tres cincuenta y dos XXXVIII con educó tu solidaridad tiene premio

Voz 44 39:05 la sucesión que sorprende el pero solo algunos llegan al corazón

Voz 15 39:11 sí

Voz 2 39:14 Anastasia el musical de Broadway que está conquistando Madrid en el Teatro Coliseo compra yates entradas en al hasta tal punto

Voz 19 39:26 porque sabemos que eres multas celebra de corderito asado en Navidad en Hipercor y en el supermercado el corteinglés te ofrecemos el cordero lechal de Castilla y León por medios o enteros por sólo doce con noventa y cinco euros el kilo muy de Navidad e Hipercor Supermercados El Corte Inglés

Voz 17 39:45 que este año haz algo diferente para desear Felices Fiestas

Voz 19 39:49 parte vídeos de las mentes más brillantes en BBVA aprendemos con dos punto com para desear a los tuyos son feliz año y ayudarles a que no se porque todo lo que aprendemos es una oportunidad para mejorar nuestra vida

Voz 2 40:02 BVA aprendemos juntos creando oportunidades pide ahora tu préstamo en virus menús in quince minutos entra ya ambigú culto es llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos riadas dos mil diez

Voz 17 40:17 en mil ochocientos tres mil no son sólo cifras son los gastos de hipoteca que nunca de viste pagar recuperado mil millones de euros para nuestros clientes si nos reclama más es cuando ganan pide cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro Arriaga Asociados hagámoslo lo fácil

Voz 22 40:42 la la vida que venga que queda muy poquito para el sorteo de la Lotería de Navidad os aviso porque siempre hay un décimo que se nos olvida a comprar claro en el bar debajo porque como la llevaba suelto en el pueblo que se te pasó decírselo a tu hermana en el gimnasio bueno cómo voy todos los días ya lo compraré en fin solos aviso porque como toque la lotería no haya escogido es el número

Voz 45 41:07 cadena SER

Voz 1 41:23 periodistas y ciudadanos Nos hemos preguntado en las últimas semanas como contar la irrupción del nacional populismo como contarlo como hacerlo con periodismo

Voz 1727 41:35 Podemos los periodistas hemos decidido acudir esta mañana a compañeros a colegas que nos llevan alguna ventaja porque en sus países ya saben qué es esto ya saben qué es enfrentarse a partidos políticos que se ponen al margen en el límite o directamente al margen del marco de convivencia

Voz 5 41:54 lo que proponen su destrucción o que proponen de una manera rara su reforma así que invitamos a Francesco olivo bochorno

Voz 2 42:04 hola no

Voz 1727 42:06 estampa que nos escucha desde Turín e invitamos también a Abel me atrevo You

Voz 2 42:15 buenos días

Voz 1727 42:15 las periodista de Le Monde ha cubierto al Frente Nacional desde el año dos mil ocho hasta el año dos mil quince el Frente Nacional de más de Marine Le Pen Abel

Voz 5 42:27 el Frente Nacional lleva décadas en la política francesa secundó en el año setenta y dos es decir el discurso xenófobo lleva años en en tu país pero imagino que hubo debates en la redacción de tu periódico de Lemond sobre

Voz 46 42:42 cómo abordar cómo contar este tipo de información

Voz 47 42:48 sí claro es un chico en Francia para dices la idea es que aún tenemos una un agrega muy sencilla es decir que es la defensa de la democracia los valores de libertad igualdad y fraternidad punto histórico ha seguido el Frente Nacional desde su nacimiento desde los años sesenta setenta desde esta época tenemos el mismo método es decir el Frente Nacional no es un pasivo como los otros es un partido de extrema derecha con ideas opuestas a nuestras varones de implicarnos de periodistas sin embargo debemos trabajar sobre cómo trabajamos sobreros otros partidos con la misma honestidad la misma rigor intelectual y las las mismas reglas de de de antología qué puede parecer incentive un simple pero que es en realidad muy muy difícil de aplicar

Voz 5 43:49 ya claro porque luego te enfrentas a las contradicciones cotidianas por ejemplo vosotros vosotros y habéis entrevistado Marine Le Pen el hibernación no la entrevista no

Voz 47 44:01 hay ciertos periódicos que que no quieren estar a Madrid o a cuál cuál cuál que otro dirigente de extrema derecha el mundo no tenemos estas reglas porque creemos que una internista es el mejor método para cómo cómo está es el mejor método para contestar discutir argumentar poder la policía la la persona personalidad política frente a sus contradicciones y a sus límites de cocadas lo hemos visto el hace un año en ella durante el debate de Emmanuel Macron aquí en Madrid todos nosotros todos los franceses han visto las límites el programa de Frente Nacional estaba la mejor arma contra él

Voz 5 44:52 los datos el contraste no la información

Voz 47 44:55 las entrevistas muy prepara

Voz 5 44:58 ah sí entrevistas cargadas de datos de contraste de la realidad imagino no podrán en Italia Francesco la Liga ha sido un partido muy integrado en la política italiana

Voz 0027 45:08 como parte de gobiernos con Berlusconi antes

Voz 5 45:10 se hizo con esta guía de grandes ciudades como Milán ya en los años noventa después con Salvini empezó a empaparse de Trump y sumó del mismo supongo que ser un cambio tan lento también ha sido difícil de encajar en el en el tratamiento informativo

Voz 12 45:27 sí claro porque siempre ha habido una relación digamos más más normal con la con la Liga Norte la Liga de siempre la Liga que tenía como tema el tema territorial como si tu tema identitario digamos no no el tema de la inmigración de la de la derecha más dura que que ni entonces para nosotros es aún más difícil no porque porque esta derecha a la extrema derecha Si si se puede llamar así esto forma parte del debate también como llamar a la Liga pero siempre no hay otra diferencia con Francia respeta a Francia porque aquí la Liga forma parte del Gobierno entonces el Gobierno el claro

Voz 5 46:17 abre

Voz 10 46:21 no

Voz 12 46:23 por supuesto entonces otra dificultad más el populismo de populismo en general aquí tienes los carros por Lominchar dos caras de Gobierno además el Movimiento cinco Estrellas que no se puede llamar un partido de extrema derecha en un sentido una categoría clasifica pero sí que el populismo sí que lo tiene todos los elementos no Islam nuestra dificultad mayor es relacionados unos con con con ellos más que con la con la Liga con lo cual tenemos una idea digamos deje de relación antigua no ir ahí

Voz 5 47:01 creo que es que os ponen problemas para trabajar Francesco

Voz 12 47:03 sí sí completamente a todos los niveles no en televisión no quieren tertulias con hoy con representantes de otro partido pretenden de estar solos esto es uno estrellas hablamos de los sicos sí sí sí sí tienen una una gestión de la comunicación muy centralizada decide todo el el la el jefe de comunicación de de de mayo hay bueno esto pone cada día nos pone preguntas sobre cómo cómo hacernos nuestro maestro

Voz 5 47:39 cómo hacemos nuestro trabajo claro son alérgicos esto parece que lo tienen en común al contraste de lo que dicen con elementos de la realidad esto parece que lo tienen como hay una parte hay un asunto que me interesa particularmente con los dos la extrema derecha los populismos incorporan temas enfoques sobre el debate público del debate público

Voz 46 47:58 estaban ahí y que quizá nos hemos ocupado también poco de ellos los

Voz 5 48:03 medios de comunicación esos sectores que se han sentido de repente más abandonados que se suele decir por la globalización no mira vamos bien que de repente no sorprende por lo menos en España la irrupción de de un partido como Vox los medios no hemos mirado dónde miraban este tipo de partidos vosotros qué tenéis la mirada ya bien entrenada

Voz 12 48:25 Francesco creo que sí creo que sí tienes razón porque hemos vivido en una burbuja quizás asumiendo el discurso de los partidos tradicionales del el de el llamado establishment que no me gusta la palabra pero entendemos fácil así ay si había tanta gente que que dejaba leer periódicos hay que veía a otros programa en televisión ir claramente SES empezaba informar centró en otro de otra manera no es no es casualidad que el Movimiento cinco Estrellas surge eh alrededor de un blog de un blog crece llamar el bloque de les Tele de las estrellas y con la idea que la única información

Voz 34 49:12 la Sala de verdad

Voz 12 49:16 neutral que realmente no lo es pero es es un Broad muy manipulado pero pero estos nos pone claramente dudas son sobre nuestro actitud en en el pasado

Voz 5 49:30 al día que me contaras Abel algún error que haya cometido Le Monde para que aprendamos nosotros sí tratemos de no equivocarnos algún error que habéis cometido en la manera de afrontar la información sobre el Frente Nacional

Voz 47 49:43 sí hay eh creo que la la la mayor error es de es por la escultura del siglo pero es que Aviaco cuando Mar Marine Le Pen surge en el debate francés a un fue muy un periodo cuando la televisión estaba muy simpática con Martin Luther la llamaba solamente por su nombre va bien lo que no se hace nunca nunca estaban joder venga más simpática aquí su que su padre en la televisión Se se ha seguido la estrategia de comunicación de Frente Nacional es un euro el segundo error de la prensa en generar es de ignorar ignorar lo los partidos de extrema derecha yp pues si son ignorados lo a hacer todo como Francesco allí choque sobre cinco estrellas lo hacen todo en Internet sin filtros pueden crecer así nosotros hemos en lo que hemos hecho una un un error es una tribuna en la publicación de una tripulante más como dije entonces realmente es que el problema de la tribuna es que no hay contestación no hay un oposición a nadie en la abre única expresión es la única expresión de de de la persona sin sin sin sin sin contesta sin colas y de Bachiller

Voz 5 51:14 queda claro tengo aquí a tres compañeros que estarían encantados de hablar con vosotros tengo dos minutos que que si abro esto no va a haber misma de cerrarlo haber Lewis que lo tenía aquí muy atento a la conversación esperando que hiciéramos autocrítica los periodistas no Luis Alegre

Voz 16 51:29 bueno la verdad es que no esperaba les hiciera autocrítica porque me parece un tema realmente realmente muy complicado para para los profesionales de la de la comunicación y yo no sabría muy bien cómo cómo cómo abordar el tema porque claro es verdad que ignorar les plantean los riesgos que que está señalando pero también darles altavoz pues tiene los riesgos los riesgos inverso yo no sabría desde luego estoy lejos de eso

Voz 5 51:51 profesionales de la comunicación y el profesor que tenemos en Málaga bueno no yo estoy muy de acuerdo

Voz 0027 51:58 vamos tan rápido estoy muy de acuerdo cuando pensamos en los factores que han influido yo creo que ha habido efectivamente una burbuja de políticos de los partidos tradicionales y los periodistas de los medios tradicionales si efectivamente al ser ignorados por los medios en un ecosistema mediático además del de medios tradicionales debilitados yo creo que el impacto de las redes está siendo muy fuerte sin filtros crecen con discursos muy sugestivos para un público radicalizado

Voz 5 52:20 con las redes ahora que dice que en el origen cuando no había redes sociales a bueno ya vía redes sociales con Marie Le Pen era de comer que no había pero con Le Pen ya ya las había nos llama la actualidad tengo que irme Ana Terradillos porque se confía firma que hay confesión ya del presunto o del asesino confeso de Laura quién lo confirma la Guardia Civil Ana Terradillos si me lo confirman foto

Voz 35 52:48 desde la Guardia Civil ha confesado ha confesado que mató asesinó a Laura luego como según me cuenta los propios agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está todo aclarado cierto es que de momento no han dado ningún dato P

Voz 5 52:59 a pesar de que no sabemos cuándo la mató