Hoy por Hoy (19/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0325 00:06 Bernardo Montoya el hombre detenido en El Campillo en Huelva como sospechoso del asesinato de la joven Laura ha confesado el crimen ante la Guardia Civil lo acaba de confirmar nuestra compañera Ana Terradillos Ana cuéntanos

Voz 0125 00:16 sí en presencia de su abogado después de horas de contradicciones y de respuestas inverosímiles durante toda la noche Montoya ha confesado que mató que asesinó al Laura Elmo según fuentes de la investigación el crimen está completamente esclarecido ha dado todos los detalles de cómo lo hizo aunque de momento Carlos no trascendido este tipo de datos en las próximas horas de confirmo que va a haber también una reconstrucción de los hechos en presencia suya en presencia de Montoya

Voz 0325 00:39 gracias Ana al hilo del asesinato de Laura ha habido polémica en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno el líder del PP ha pedido que se mantenga la prisión permanente revisable el presidente Sánchez le ha recordado que está en vigor desde Podemos la portavoz ha replicado a Casado que no se necesita prisión permanente revisable sino políticas que eviten los asesinatos antes de que se probó

Voz 1 00:58 Can Nieves Goicoechea buenos días buenos días

Voz 1468 01:00 y en turno para este asunto ha pedido a los grupos que no derogue esta ley porque funciona el presidente dice que no está recurrida Larra Podemos ha cargado contra Casado Éste es el montaje

Voz 1 01:10 hacer un llamamiento a todos grupos parlamentarios para

Voz 3 01:12 a que no derogue en la prisión permanente revisable

Voz 4 01:15 la prisión permanente revisable está en vigor no ha evitado desgraciadamente esto

Voz 1 01:19 cruel asesinato en lo que ha hecho hoy el señor casado

Voz 0419 01:21 el asesinato de Laura lo Elmo es absolutamente infame es que no sé no sepa por qué no necesita y pistoleros ni prisión permanente revisable

Voz 1468 01:31 sobre posibles incidentes durante la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona Margarita Robles ministra de Defensa acaba de decir que el Gobierno espera alguna cosa puntual pero que ella está tranquila

Voz 0325 01:42 pues sobre Cataluña líder del PP Pablo Casado también ha acusado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez de querer reunirse el viernes con Quim Torra que lo que quiere ha añadido es una guerra civil casado exige a Sánchez que aplique el ciento cincuenta y cinco o que se vaya el presidente le ha replicado que abandone el autoritarismo

Voz 3 01:57 usted está implorando con una reunión bilateral con un señor que aunque les moleste mucho que digamos que no es equilibrado resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre una guerra civil en Cataluña y usted sin embargo quiere hacer una comisión como si fuera un estado independiente lo que puede hacer es aplicar ciento cincuenta y cinco pero desde luego sino hoy hasta entonces tome el control de los Mossos ponga o reseñó Sánchez o váyase y convoque elecciones

Voz 1722 02:17 la Constitución española señor Casado es libertad es convivencias democracia está todo lo lejos de su posición autoritaria que precisamente lo que hace es simplemente Eril a por ellos la antipolítica y no resolver los conflictos sino que enquistados

Voz 0325 02:31 después de cuatro años de recortes España ha logrado mantener por primera vez sus capturas de merluza en aguas españolas a partir de dos mil diecinueve y aumentar las de la mayoría de otras especies lo han aprobado esta madrugada los ministros de Pesca de la Unión Europea a pesar de que Bruselas pretendía un nuevo recorte de la cuota el acuerdo no satisface a los pescadores vascos porque ese recorta la cuota de captura del verde el pero si gusta al resto de pescadores españoles tengamos así a las diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 2 03:01 cadena SER Madrid

Voz 0122 03:03 el Partido Socialista de Madrid insta a la comunidad a que elimine la prohibición de que los portadores del VIH puedan ser taxistas así lo va a plantear en una propuesta que va a presentar mañana en el Pleno mensual del Ayuntamiento de la capital tanto el PSOE como CESID la Coordinadora Estatal de VIH dicen que se trata de una discriminación porque el sida no es una enfermedad infecto contagiosa sin

Voz 5 03:24 infecto transmisible puesto que el contagio se produce

Voz 0122 03:26 sólo con practicas muy concretas Purificación Causapié portavoz municipal del PSOE Toni Poveda de Csica

Voz 1479 03:32 está sobradamente conocida cuál es la vía de transmisión del VIH no podemos mantener una discriminación cuando no existe ningún riesgo de transmisión del VIH en esa actividad profesional

Voz 6 03:46 eliminar discriminaciones de ese tipo no sólo va a permitir que las madrileñas y madrileños con VIH que lo deseen puedan ser taxistas también va a ayudar a combatir el absurdo estigma asociado a esta enfermedad

Voz 0122 03:58 el PSOE apoyará a ciudadanos si es la fuerza más votada así lo ha asegurado en la SER el secretario general de los socialistas en Madrid José Manuel Franco en La Ventana de Madrid Franco aseguró que apoyarán a ciudadanos si ganan las elecciones para evitar que Vox entre en el Gobierno regional el portavoz de Ciudadanos sino acentuado prefirió no comprometerse a nada

Voz 1 04:17 es Gaultier es fueron la primera fuerza política la gobernabilidad de Madrid defendiese del apoyo el Partido Socialista yo creo que su seríamos que esto va a generar una polémica lo suficientemente responsables como para facilitar un gobierno sino también también pediría la misma responsabilidad por parte de ustedes si somos cómo va a ser la primera fuerza política el Partido Socialista Obrero Español Madrid no no vamos a hacer cábala ya dijimos lo que pensábamos en dos mil quince y fuimos coherentes y en dos mil diecinueve El objetivo es ganaron ideado bronca

Voz 0122 04:46 en el pleno del distrito de Salamanca anoche los concejales del PP abandonaron la sesión después de que el portavoz adjunto de Ahora Madrid Iván Vázquez volviera asegurar que dirigentes del Partido Popular implicados directamente en asesinatos

Voz 0325 05:00 pues es todo sigue ahora Hoy por hoy con Toni Garrido la información siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1995 05:06 en ese

Voz 2 05:08 servicios informativos

Voz 7 05:15 no

Voz 8 05:17 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:25 muy buenos días miércoles diecinueve de diciembre atravesamos el Rubicón de la semana con el peligro que eso entraña sin posibilidad de vuelta atrás estas horas sesión de control al Gobierno porque llamarlo lucha libre era demasiado explícito algo de frío en todo el país algo de lluvia en Galicia algo de nubes en el resto y algo de tiempo para que llegue el invierno pasado mañana concretamente esta mañana vamos a poner foco tiene uno de los problemas que históricamente tenemos en España probablemente es el más severo el empleo o mejor dicho

Voz 9 05:56 el desempleo

Voz 1995 05:58 lado se encuentra la directora para España de una plataforma llamada Linkedin y si están buscando empleo o están tratando de conseguir una mejor juego que ya tienen pues como son ustedes de Saura Linked In sino Sara arma muy buenos ya será

Voz 1 06:15 como les aplicaría usted a alguien que no conoce Linkedin que es

Voz 9 06:19 le es una plataforma de porque así que hacer conexiones con las personas en un ámbito profesional hacer conexiones con personas que te va a ayudar en tu ámbito profesional es una red social como pues otros como a amó twitter pero como un objetivo muy claro

Voz 4 06:40 mejorar tus posibilidades económicas raciales

Voz 1995 06:43 mejorar tu vida eso está bien es cosa eh eso así el dice que es una buena idea perdone la pregunta no quiero de inicio además parecer impertinente pero

Voz 1 06:52 cómo consiguió usted su trabajo a través de a través de ley del tenía un empleo estaba tiene explicarlos

Voz 1995 07:03 eso es patente porque sea consiguió trabajo a través de su propia plataforma

Voz 1298 07:06 eso es eso es a ver yo pues estaba trabajando en Microsoft antes de trabajar en el que ven ahora estoy trabajando micros auto otra vez porque Microsoft compró hace dos años eso sí que es mi karma trabajar en Microsoft pero estaba trabajar

Voz 9 07:19 en en un rol global en Microsoft y un buen día pues me llama un reclutador una persona de esa legión de talento de liquidez a través de la plataforma curiosamente Toni cuatro cinco meses antes es tuve en mi pueblo en Tulsa Oklahoma con un amigo mío del instituto él es consultor no de como de cazatalentos de selección de talento me criticó duramente de lo lamentable que era mi perfil en liquidez lamentable pues medio como cuatro o cinco consejos para no

Voz 1 07:54 mejorarlo y usted lo aplicó lo que tiene que explicarnos qué

Voz 1995 07:59 consultor malamente la palabra consultor soy consultor

Voz 9 08:04 el terreno indefinido es muy un terreno muy indefinido hay muchos ámbitos ACC es ese persona es un consultor independiente de selección de talento es un experto en redes sociales es un experto en aplicar analítica Vic Tata al

Voz 1995 08:21 dicta de usted ya conoce bien la idiosincrasia de nuestro país sabe que a veces utilizamos aquí las palabras como burladeros donde escondernos las palabras a veces no son todo lo contrario lo que

Voz 9 08:31 bueno has visto mi Motta en mi título mi mi titular no es que este tituló no existe ni en la que ven

Voz 1995 08:42 el Beitar motivador a de encargados

Voz 9 08:48 Mercedes GP de motivación jefe de motivación

Voz 1995 08:51 vamos a seguir hablando en unos segundos con Sara pero permítame Tom tienes el el currículum bueno por ahí no por nada eh pero tiene un currículum menos después tanto tiempo

Voz 5 09:02 no lo digo que a lo mejor necesitan mejorar tu empleo hombre yo no yo no tenía

Voz 1995 09:07 a querer a profesional eso sí un trabajo tras otro trabajo tras otra hoy por cierto hablando de que has tenido una carrera profesional hoy las noticias incluye todos los días tomó hace un resumen de noticias incluye una que ya lo asimila de una forma muy natural pero Facebook eh sobre todo subjefe de Facebook Mark Zuckerberg este año con la cosa aquello de utilizar su plataforma para fines un poco oscuros ha perdido él él dieciséis mil millones de dólares según el Tigre este visionario de Depp usted cree que este año cómo va a ser la cena Nabil la de Suker ver con su cuñado si usted cree que este año he leído a pies es verdad que tiene otros no sé cuanto a miles pero claro ha perdido El dieciséis mil millones de enero eh

Voz 10 09:57 de enero eh sí que en la vamos a tener

Voz 1 10:02 cuando hablo pero esto no como país es que no ha ido nunca como país debemos cientos de miles vamos a saludar a Rosa Márquez enseguida seguimos Rosa buenos días

Voz 1481 10:16 pues sí aquí estamos de nuevo porque somos muy era vidas según se iba acercando cada día más Itu también porque te encantan estas fiestas no disimules porque eres muy debe besugo en Nochebuena de cordero asado el día de Navidad muy de uvas en Nochevieja IVE Peña en Año Nuevo y sobre todo muy de turrón y de dulces navideños

Voz 11 10:37 distritos desde la fruta a los polvorones

Voz 1481 10:41 por eso igual que tú también eres muy de Hipercor hice el supermercado El Corte Inglés porque sabemos que allí vamos a encontrar todo lo que buscamos sin mucha más para disfrutar con ilusión la Navidad y celebrarla por todo lo alto y no hay mejor forma de hacerlo con productos frescos de calidad inigualable la mayor variedad de dulces y turrones

Voz 1 10:59 los mejores vinos y cavas del país

Voz 1481 11:02 Hervás más selectas embutidos y quesos de las marcas más prestigiosas de las principales zonas de producción por eso somos muy de Navidad muy Yates Score Kindle supermercado el corteinglés que tengáis un muy feliz día adiós

Voz 11 11:25 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós billetes

Voz 12 11:33 seis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 13 11:40 el los de tu equipo de fútbol favorito

Voz 2 11:44 esto de tu equipo de paz que favorito

Voz 13 11:46 los obras todo de tus deportistas

Voz 2 11:49 gritos lo tienes que sintonizar Deportivos

Voz 14 11:53 qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 2 11:59 SER Deportivos a las tres de la tarde y una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Gal DMC

Voz 11 12:10 por su séptimo título mundial señoras y señores

Voz 2 12:14 todos este miércoles a partir de las cinco de la tarde las cuatro en Canarias semi semifinal del Mundial de Clubes en directo desde Abu Dhabi Sigma Adler el Madrid vive toda la emoción de este partido con que el equipo líder de la radio deportiva conserva de la Cadena SER guión la media carros Deportivo dirige Dani Garrido Cadena SER

Voz 11 12:49 te imaginas un equipo de fútbol en el que

Voz 15 12:51 jugar en Cruyff manto u u cree erróneo al hotel Piero Easy Zidane que parece imposible en la vida real es posible en la radio

Voz 16 13:07 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha en la radio y en la web o la de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 17 13:28 Lluis Peris a que se estropee tu vieja caldera para empezar a hablar

Voz 18 13:32 nuevas calderas temor consumen hasta un treinta por ciento menos temor creemos en el confort térmico

Voz 1 13:38 un motero aparca en la puerta allá donde vaya pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 19 13:45 de tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco sueros bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 1995 13:58 yo voy con familia

Voz 20 14:01 su novia a capón por la ONCE Hinault cupón de la ONCE perros guía Villa declaró ya tiene el cupón Palazuelo cupón para cuñado cupón por la bola cupón por la novia supone

Voz 14 14:14 nueve y el uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros muchos premio muchos el partido

Voz 1 14:28 hola hija llamaba porque

Voz 21 14:30 saltó una alarma para vuestra casa y eso pues porque desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os apoye a recalar una alarma de Securitas Direct que es la que tengo yo

Voz 22 14:41 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1995 14:59 con Toni Garrido desde quince minutos una hora menos en Canarias siguen ustedes escuchando Hoy por Hoy en la Cadena SER estamos muy pendientes de la sesión de control al Gobierno concretamente estamos pendientes de esa pregunta sobre la Navidad son las tradiciones pero concretamente sobre la Navidad hoy curiosamente con todos los problemas que hay en este país e uno de ellos es el que abordamos con la directora de Linkedin en España la motivados la motivó motivador en jefe con todos los pelos que tenemos en España uno es el desempleo les decía la gran brecha de género o lo difícil que es conseguir ganase los cuerdos nuestro hoy han decidido preguntar por la Navidad en el Congreso vamos a estar pendientes de eso les decía bueno seguro que mucha que ustedes tienen su currículum seguro el Linked In sino Ordino ustedes seguro lo tienen sus hijos sus sobrinos au sus nietos lo que realmente les gustaría saber es cuántos trabajos les han ofrecido a través de Linkedin y no hace falta que contesten ustedes lo vamos a preguntar a la jefa de todo esto que seguimos hablando con Sara Harmon que es la directora del interior en España cuando es trabajo se más a menos exacto pero cuando entra hoy ofrece una tarea

Voz 9 16:10 los veinte millones de vacantes abiertos

Voz 1995 16:12 veinte millones de ETA

Voz 9 16:15 aplicados ahora mismo podemos confirmar que el año pasado conseguimos trabajos para cuatro millones de personas con los datos sabemos que es muy difícil es muy difícil medirlo porque hay varias fuentes de de ingreso no la información de cómo ha afectado el candidato como el candidato ha llegado a

Voz 4 16:36 la misma aplicaban este puesto

Voz 1995 16:39 eso no solucionaría el problema histórico de este país no

Voz 9 16:44 porque tenemos un problema bastante gordo de debilidades de habilidad sí sabemos que en cualquier momento en ese país hay un millón de vacantes que son difíciles cubrir es decir las empresas no en cuenta exactamente lo que están buscando no solamente estamos hablando de las habilidades técnicas que todo el mundo se queja que sí sí sí que es todo eso tiene que ver con Vic tata o tienen que ver con inteligencia artificial es verdad que con bitcoins o e integración de sistemas au de usuario pero curiosamente medimos el año pasado cuáles fueron las competencias más demandadas difíciles cubrir en las empresas hizo

Voz 1995 17:31 los sabes que tienes que tradicional

Voz 9 17:36 competencias a finales no a título finales

Voz 1 17:41 ay pena que esto dicho por una mujer

Voz 1995 17:44 de Tucson

Voz 1 17:47 pero pero sí saber cuéntanos qué tiene que ver con las actitud

Voz 1995 17:50 te sino las aptitudes es como

Voz 1 17:53 afronta

Voz 9 17:54 al trabajo que tienes enfrente los cuatro que son difíciles son más demandados de comunicación sobretodo oral lo que hacéis vosotros así que nosotros pero bien posicionados vale colaboración gestión de tiempo extienda el tiempo estos cuatro son las más demandadas difícil identificar en los currículos o en los perfiles de de difíciles identificar Mary y me dice

Voz 1995 18:23 porque cuando llega alguien con un currículum como detecto si lo que se busca es alguien con capacidad de liderazgo de comunicación alguien que sepa colaborar y que gestione el tiempo yo eso cómo lo veo en el currículo o cómo lo haga llover en el currículum mejor

Voz 9 18:37 porque todavía no hemos cambiado nuestra forma de contar nuestra historia profesional queremos que comete nos en cuenta cuentos así que como decía sin mentir digo incluidos en el siguiente así que contar nuestra historia profesional nuestra experiencia en anécdotas en vez de limitar competencias habilidades los tiempos etc tenemos que convertirnos en periodistas tenemos que tener una portada que llama la atención tenemos que contar qué es lo que nos motivan que te pueden presa donde queremos trabajar qué tipo de en equipo donde sea aquel tipo de compañeros queremos tener qué tipo de responsabilidad social estamos buscando en la empresa que propósito estamos buscando en vez de eso es que la experiencia

Voz 1995 19:29 como una ayer o estuve en el noventa y dos esto en el XXIII vale una noticia de del país si ésta es fresca fresca fresca es un titular que dice las empresas cotizadas deberían cambiar a trescientos cincuenta y dos hombres con mujeres en sus consejos para ser paritario son información de Pilar Álvarez qué tiene que el titular que yo creo que para alguien que viene Tucson Oklahoma debe ha sido muy llamativo dicen en los consejos de las compañías cotizadas las cotizadas como usted

Voz 1 20:00 pero más relevante eso que suscita

Voz 1995 20:02 más interés y que están en la Bolsa las mujeres representan un dieciocho dieciocho pues esa es me da hasta vergüenza que España es un país machista Sara

Voz 1 20:17 no

Voz 9 20:19 en ciertos mira hacia una Pedro que yo acabo de volver de Oklahoma hace tres o cuatro semanas todavía existe rascoso guerra vascos de machismo en mi país en Inglaterra me he trabajado en varios países en Latinoamérica así que estos es es existe suele ser muy generacional así que por experiencia etcétera tenemos que cambiar el chip de que ofreciendo más oportunidades a mujeres no significa que todos los demás pierden oportunidad yo creo que se ven la igualdad o el paraje de genero en las empresas como una amenaza en vez de una ventaja competitiva esos socios o actitudes actitud finales que es que se buscan ahora mismo las mujeres las tienen son innatas innatas toso sí estamos buscando eh líderes que representan lo que necesitamos en este ciclo en el siglo XXI las empresas deberían asumir que teniendo más variedad de género es una ventaja competitiva

Voz 1995 21:31 esto lo está diciendo la mujer que más sabe sobre el empleo Nos gusta esa debería ser ojalá tuviéramos alguien parecido a usted en el Ministerio de Trabajo creo haciendo porque creo que esta función que hace Linkedin debería ser pública sino que usted está haciendo deberíamos nosotros como sociedad haberlo resuelto hace mucho tiempo y crear una plataforma que existe y todo el respeto a los funcionarios que trabajan pero no de la forma eficiente si yo quiero contratar a alguien pudo ir en una bolsa de trabajo baje lo voy a encontrar pero no no estará actualizada no tendrá la misma potencia y sobre todo no no lo hará con la misma vehemencia es verdad que los suyos un negocio y que Linked In trata de ganarse la vida y seguro que lo hará muy bien y ahora son parte de de Microsoft como se nos contaba pero no cree que iniciativas como la suya debían ser públicas mira

Voz 9 22:19 también tenemos una responsabilidad social somos una empresa de Tata gracias a los usuarios que dejan sus datos y su comportamiento desatará nuestra plataforma intentamos proteger su anonimato etc

Voz 1995 22:30 pero con ese sí ha

Voz 9 22:33 con esto pero también tenemos un proyecto que se llama el gráfico económico económico y esos una iniciativa para digitalizar toda la economía global con el fin de poder aconsejar universidades sistemas educativos gobiernos de decir dónde estamos perdiendo talento que competencias habilidades etcétera Necesitamos en los próximos dos años cinco años diez años para poder aconsejar a la ministra de Trabajo de empleo el presidente del Gobierno de decir mira tenemos un grave problema ahora mismo pero tendremos en cinco años un problema aún más grave porque no estamos educando o formando nuestros celebraciones o hacen Nowitzki Lincoln los los desempleados ahora mismo han desembocado con las competencias necesarias para sobrevivir

Voz 18 23:27 competitiva

Voz 9 23:30 eso tendremos dos trabajos es todos nos sentimos amenazados por inteligencia artificial si van a destruir trabajos eso es verdad pero se van a crear muchos más pero sirva quiero información

Voz 1995 23:43 susto cosas muy interesante será clave si me acuerdo de lo quería preguntarle porque iba a hacer la pregunta pero otra cosa ya empezaba en otra tabla de pérdida de que estamos perdiendo talento se al oeste del río Skilling que sería como buscar nuevas habilidades más amenas menos lo cierto tienes unas Olías

Voz 9 23:59 ahí

Voz 1 24:00 reinventarte

Voz 1995 24:02 masones Ballet donde el talento que no somos capaces de retener porque uno de los grandes problemas de dentro de cinco años será que no somos capaces de que los buenos buenos buenos se queden aquí serán se van porque tienen oportunidades en otros sitios porque en ataque no Patton

Voz 9 24:16 o eso o va a suponer es que ellos buscan también tenemos un problema Xavier Zazo Lary al

Voz 1995 24:21 el área va ese

Voz 9 24:23 durante la crisis eh fueron muchísimos ingenieros los típicos vestimos temo dijo lo he quizá sigue de matemáticas ingeniería etcétera a Alemania a Inglaterra a los Estados Unidos a Irlanda incluso a Francia ahora hay un gran esfuerzo por parte de los gobiernos regionales sobre todo repatriar esos personas porque necesitan ese talento pero yo creo que la barrera más importante que tenemos ahora mismo es son unos Juegos sueldos aquí soy americana fue americana llevo dieciséis años aquí en ese país he tenido varias soportes devolver mi país claro pues tengo dos niños y un marido Espanyol pero yo me encanta este país tiene un gran potencial una calidad de vida increíble que es una ventaja competitiva pero no sé en cuál medida compensa es con el que tengo datos que demuestre que un sesenta por ciento de los la gente decidan hacer una un movimiento

Voz 1995 25:34 como no comparado con lo que cobramos aquí en fin eh el aprendizaje no cree que tenemos un problema después de tanto tiempo en España aquí mucha gente todavía sigue pensando de Toumani es el que estudio eh hay que tenemos también un problema como usted decía con con ese aprendizaje con las habilidades pero mucha gente dice bueno yo estudié acabé la carrera bueno pues hasta aquí he llegado en algunos casos entienden que hay que hacer algún tipo de estudios superior complementario el famosos Masters que este año ha sido del año de los másters que luego es papel mojado pero en fin pero mucha gente todavía está convencida de que bueno yo hice la carrera aquí me quedo cuando el mundo indica que este es un constante aprendizajes que la gran industria sería la de la propia industria del de la enseñanza es la gran industria el futuro

Voz 1 26:19 porque seré de aprender constantemente de no dejar de aprender absolutamente estoy cien por cien de acuerdo contigo eso es mi gran frustración si sabemos que

Voz 9 26:28 eh

Voz 1 26:28 la los chavales que están graduado ahora mismo en junio van a cambiar su carrera cuatro veces su carrera cuatro veces su carrera su carrera

Voz 9 26:38 sí por ejemplo yo estoy licenciada en Periodismo curiosamente mira donde estoy

Voz 1995 26:45 compañeros de todo se sale

Voz 9 26:48 pero mi pasión era la tecnología entonces si yo me puse a estudiar independientemente no hacer un máster de estudiar tendencias tecnológicas etcétera y eso es lo que se requiere hoy en el mundo tú tienes que tomar responsabilidad personal buscaron trabajo mantenerte relevante en el mundo requiere trabajo es un trabajo si el Gobierno en la empresa no te deben esa esa formación estuvo responsabilidad es tu responsabilidad que yo creo que esto es el gran error que comete el cuando se Edith aquí me quedo con mi más débil que se hizo en haber aquí estoy quién me ofrece trabajo no buscaron trabajo es un trabajo en

Voz 1995 27:33 a la vez Sara cómo explicar entre el problema que tenemos con los sueldos mentalidad lo raros que nos vaya bien es verdad no sabían y como país debemos estar muy orgullosos de algunos bueno

Voz 5 27:44 era otra cosa compensa con dice héroes

Voz 1995 27:46 ahora que tenemos esto necesita y luego estos mendrugo hablando de la Navidad en el Congreso pero bueno en fin vamos a ponernos las pilas es verdad que posara representa una compañía privada que intenta ganar dinerito y lo hace dando oportunidades a los demás con lo cual incluso hasta moralmente voy a defender lo que lo que estáis haciendo conceptualmente apoyo cien por cien las iniciativas que esta historia de tomando en cuenta así que Sara Harmon directora de Linked In para España para Portugal dos mil trece lleva mucho tiempo quiera también además es la directora para países nórdicos Benelux Italia Sara tiene trabajo su propia plataforma tenemos mucho mucho mucho que aprender y mucho que mejorar así que Sara dejamos que tú trabajes y nosotros nos quedamos pensando yo voy a hacer tome es actualizar el currículum étnica di ser aprobado por qué no lo tuviera que voy a hacer obtuvieron comenta muchísimas gracias un placer gracias salimos

Voz 11 28:53 en la Cadena SER Hoy por hoy con todo

Voz 1481 28:56 en Garrido

Voz 23 28:59 desde la con el reggaeton lo has bailado todo eso ya no te lo va a quitar nadie así que preocupa que sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información NG punto es

Voz 24 29:23 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 25 29:35 veces se presenta el plazo

Voz 11 29:39 el de escuchar

Voz 18 29:43 por dificultades en el

Voz 26 29:44 el último momento para adquirir piquetes llegue a Barcelona a media noche en un tren distinto del que había anunciado no

Voz 4 29:51 no era la primera vez que viajaba sola pero no estaba asustada por el contrario me parecía una dictadura hable y excitante aquella profunda libertad

Voz 27 30:04 la sangre después del viaje largo y cansado me empezaba a circular en las piernas eh y uno

Voz 4 30:10 sonrisa de asombra miraba la estación de Francia en los grupos que estaban esperando el expreso y los que llegábamos con tres horas de retraso el olor especial el gran rumor de la gente las luces siempre tristes tenían para mí Hungría encantado ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande adorada en mis sueños por desconocida empecé a seguir una gota entre la corriente el rumbo de la masa humana que hace maletas volcaba en la salida mi equipaje era un maletón muy pesada casi lleno de libros y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud debía se expectación

Voz 0419 30:56 nada Carmen Laforet mil novecientos cuarenta y cuatro

Voz 28 31:02 el placer de escuchar

Voz 2 31:13 Wendy con las

Voz 1995 31:16 y lo que pase

Voz 1 31:27 en casa repostage te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudar limpiar tu motor eliminando de la sociedad y ciertos carburantes pueden de hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 29 31:37 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología

Voz 5 31:41 el beneficio se logra con el tiempo y puede variar de

Voz 29 31:43 la distintos factores más información en BP te lleva más lejos

Voz 1995 31:46 punto com

Voz 30 31:47 Álvaro de Canadá todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarte de repente tu luna rota pide cita en Carlas punto es no te preocupes porque en Carlisle nos encargamos de todo el realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros cambia

Voz 31 32:01 Carlas red para ya está sentada en el tren y esto empieza a moverse todo un viaje sólo parlante para hacer lo que te gusta como ver una película porque estaba serie que te tiene tan enganchado al leer un libro tienes tantas posibilidades incluida la de no hacernos ni el más mínimo caso porque lo que de verdad te gusta es el especial de la casa

Voz 32 32:24 mira por la ventana

Voz 33 32:27 Renfe pasajeros de tu tiempo y Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 11 32:35 qué has visto en el catálogo de juguetes

Voz 0419 32:39 muy buena idea con las casas muñecos y accesorios de Silvana en familia tienen de todo una pastelería restaurante escuela vehículos muebles y hasta unos grandes almacenes como El Corte Inglés todos los juguetes están en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 34 32:55 el buscador del ahorro sacar el turrón y los polvorones el año pasado no es ahorrar ahorrar en Navidades venir a los diez With The Phone House porque sólo aquí tienes un juego Smart por ciento cincuenta y nueve euros día de más tres por dos en accesorios sólo del veinte al veinticuatro de diciembre buscadores del ahorro venida Phone House

Voz 35 33:18 hola cariño sabes que hace la Policía bajo el robado los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada ni nosotros ni ellos ni nadie solamente lo Daura que acaban

Voz 1 33:28 de llegar de pasar unos días fuera protege lo que

Voz 22 33:30 las importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto Es recuerdan novecientos ciento trece ciento trece

Voz 36 33:44 hoy por hoy

Voz 11 33:47 con Toni Garrido

Voz 1995 33:49 diez y treinta y tres minutos una hora menos en Canarias a pesar de la gran actividad en redes sociales de este programa hay de que vivimos en una cultura visual como acaba demostrarnos el nadie ahora general de Linkedin todavía hay muchas cosas que nos asombran vamos a marcharnos rápidamente al Congreso de los Diputados saben ustedes hoy miércoles como todos los miércoles sesión de control al Gobierno porque una de las cuestiones que se forme un ahí no seamos muchas

Voz 4 34:13 vamos a escuchar en directo las tradiciones navideñas de los españoles en los espacios públicos que son de su competencia

Voz 1995 34:21 esa es la pregunta gracias a presidenta

Voz 37 34:25 diputada del Partido Popular acaba de formular España es un país rico en tradiciones lo dicho en términos de patrimonio que está contestando el ministro de Cultura sin materiales de la cultura la Navidad dentro del ciclo anual una de las festividades que mayor número de bienes culturales en materiales presenta en todo el territorio nacional se trata ha sido un periodo en el que la gastronomía la música el teatro tradicional a través de los autos y otras tantas esfera revelan la pluralidad de identidad propia de la cultura tradicional española el Gobierno respeta tal como es obligación puesto que exige el propio preámbulo la sociedad española toda la tradición existe un paseo deberíamos

Voz 1995 35:08 es estamos escuchando sumido directo el Congreso de los Diputados quizá deberíamos adelante ambientar esto de alguna manera esa es la respuesta que acaba de dar

Voz 2 35:20 el Congreso de los Diputados tomaban los términos vamos a escuchar luego la diputada

Voz 38 35:24 los eh había prohibido instalar un mil en Renfe cosa que luego rectificó como la ausencia sistemática de belenes y otra serie de signos navideños en los espacios públicos en los diferentes ministerios e intentar ser corregidos por los propios funcionarios que llevaban los suyos pierdo mucho por cierto lo peligros pasó con la señora Carmena el año pasado en la Puerta de Alcalá uno pues eso los habernos preocupado muchísimo más tan dura preguntársele formula la vicepresidenta del Gobierno como responsable de coordinación de todas las áreas del Gobierno responder siguió el ministro de Cultura porque efectivamente la Navidad lleva aparejada muchas tradiciones culturales pero nos olvidamos se olvidan ustedes de la cuestión que es fundamental que es que la alguien es la expresión de la libertad religiosa de muchos españoles que se hace a través de esos belenes villancicos de esa ronda

Voz 1995 36:15 sí sí sí el año dos mil dieciocho concretamente diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho Belén están hablando de belenes y villancicos en el Congreso de los que tenemos de que el rais encima diez y treinta y seis minutos una hora menos en Canarias normal que vayamos con los escépticos

Voz 39 36:41 de Valencia José Miguel Mulet profesor de Biotecnología en la Politécnica de Valencia muy buenos días

Voz 1995 36:49 hay del en la Politécnica por cierto

Voz 39 36:52 ahí dosis de recuperar esa conexión no ha quedado de piedra cola el Congreso eslovaca

Voz 1995 37:00 hoy lo hago entonces como siempre Luis Alfonso Gámez periodista de de ciencia en el diario El Correo muy buenos días muy buenos días y si hacemos una invocación espiritismo para llamar a Mollet pues diría date José Ayala gran contradicción ya pero bueno funciona funciona tenemos que Arévalo a todos no claro esta mañana queremos hablar de futuro eh vamos a seguir esa conexión precisamente con la lugar en porque lo de la Navidad le ha dejado bueno queremos hablar de futuro hablamos de cómo encontrar trabajo con esas nuevas estas ahí Mulet buenas

Voz 40 37:32 vea aquí qué tal bueno ahora que se ha montado el belén estaba aquí con las figuritas

Voz 1995 37:35 Gemma despista bueno el Congreso de los Diputados están hablando de de belenes de villancicos y nosotros que hemos al con vosotros de futuro hidalgo concreto esta semana denunciaba la revista Rolling Stone fueron vienen que curiosos este caso denunciaba la revista Rolling Stone que Taylor Swift la estrella norteamericana ha estado utilizando tecnología de reconocimiento facial en sus conciertos concretamente en un concierto en Los Ángeles el pasado mes de mayo una cámara estuvo sacando fotos de los asistentes parece que no solo sin su consentimiento sin incluso sin que lo supieran usando subterfugios para que mirarán al objetivo entonces enviaban esas fotos han centro de control en Nashville donde las cruzaban con las caras de decenas de conocidos acosadores de estrellas de la música para así identificar asistentes potencialmente peligrosos es la tecnología de reconocimiento facial que ya está aquí Isidre para detectar a acosadores peligrosos me tienes opinión sobre eso

Voz 17 38:31 buf a ver es una cosa que legalmente no es legal pero es que van a tener que cambiar las leyes porque cada vez va a ser más complicado controlar contando que ya venden modelos de móvil que te reconocen la cara se desbloquean solos decir tú tienes ya la tecnología de reconocimiento facial en el bolsillo entonces cómo se va a regular eso que va a ser una cosa tan popular que es verdad afirmó teléfonos eso sí muchos en el mercado también entonces decir puedes prohibirlo pero si es que lo puedo hacer uno directamente sacándose al teléfono el bolsillo

Voz 5 39:06 pero en este caso yo creo que lo que yo yo si hubiera ido al concierto de ese de Taylor Swift siendo Estados Unidos como es iría un abogado y planteará una demanda colectiva porque digamos te han se han metido en tu privacidad sin advertir de nada recordad por ejemplo seguramente todos nuestros oyentes saben hoy lo ven por la calle como cuando una calle está vigilado y una cámara hay un cartel que te dice este espacio está siendo grabado por lo menos allí eso en este caso son subterfugios

Voz 17 39:34 ahora que iban a usar luego mi cara ya

Voz 41 39:37 seña

Voz 1995 39:38 bueno quién determina a porque vamos a pensar que esa gente se cesan acosadores peligroso pero quién determina que lo son

Voz 5 39:45 sí son cinco seis y luego a miles de inocentes sus tan queda registrado te pareces tú mucho tiene un hermano gemelo que es acosador qué pasa

Voz 17 39:53 tú sabes que estás en una lista o no te lo han comunicado eso también detalle que habría que tener en cuenta

Voz 1995 39:58 pero como decías es imparable decir jazzista está utilizando sabíamos que en China las calles ocurre es algo imparable tú dices que es ilegal o alegal bueno pues está Hacienda mira a Microsoft de empresas

Voz 5 40:09 que no son susceptibles digamos de ser muy escrúpulo

Voz 1995 40:12 con con los derechos a la pera que si vas mal de Microsoft esta mañana ha estado a que alguien trabaja para Microsoft y nos ha dejado de patatas eh como Google dijo ya ya lo sé

Voz 5 40:21 no fue la quiero mucho a Sara de Microsoft estas empresas han hace unos días emitieron un comunicado un estudio advirtiendo de que hay que poner barreras al reconocimiento facial porque puede ser que en Estados Unidos llegue pronto a pasar como Chi

Voz 41 40:35 una donde eh tu cara City se puede la usan para vetar T para seguir te a sitios

Voz 1995 40:42 por ejemplo a un grupo de musulmanes o incluso

Voz 5 40:45 las empresas éstas de de cobros para ponerte en carteles diciendo que es el moroso entonces imagínate que tú cruzas tu cara con eres el moroso con un sistema de reconocimiento facial en la calle cuando entras a un comercio en plan Minority Report te saldría este es un moroso cuidado Icex hice así

Voz 1995 41:01 es un error del banco pero se dentro de Minority Report recuerdan la película de Tom Cruise se sometió a un transplante de ojos para poder pasar por otras persona patadas una de una ciudad híper tecnificada llena de Can aseguró que recuerdan este pasaje

Voz 0419 41:14 señor ya acabó todo bienvenido de nuevo acá las camisetas que compró fueron de su agrado

Voz 2 41:21 cuarenta por ciento llegas a un sitio como

Voz 1 41:24 Joan yo te identifican ya saben quién eres qué es lo que necesita lo que pueda entender T ya

Voz 1995 41:31 no hace falta ir tan lejos eh ahora mismo sitúa entrase en cualquier gran tienda estilo Amazon no entras en Google te identifican Portús compras anteriores y te ofrecen cosas que van en la línea dos recordemos que es la noticia que hace algunos meses era que esto es lo que poner límite cuando alguien compraba me echa para explosivos cuando llegaba él otros clientes compraron

Voz 5 41:53 Ana ya se tuvieron que empezar a poner límites

Voz 1995 41:56 sobre las compras que alguien hacía porque claro pues compró mecha napalm compró un bidón Chad tendrán a poner límites

Voz 10 42:03 eso eso parece Valencia en Fallas efectivamente

Voz 1995 42:08 bueno el caso es que la tecnología que permite hacer todo eso está ahí pero nuestras sean nuestras leyes la legalidad no no está a la altura

Voz 17 42:15 más que las leyes van un paso por anotase un paso atrás siempre en algún momento habrá que regular la hacerlo estricto pero ya que va a ser un poco complicado

Voz 5 42:24 más de tener en cuenta que toda tecnología aunque tengan muchísimas ventajas siempre encontramos el ser humano somos así maneras de usarla para para fines no tan dignos no notan

Voz 1995 42:33 menos el reconocimiento de de voz porque igual que es capaz de reconocer tu cara es capaz de reconocer tu voz todas las grandes compañías tecnológicas apuestan por el por el sonido como el que lo tenga tome bien aclaró nosotros no tenemos es más complicado es más complicada

Voz 17 42:52 es más complicado porque la voz para cambiando mucho con la edad con diferentes vamos con afecciones de garganta Condal y luego la voz al final son ondas todo paquete redondas irregulares se puede convertir en Onda regulares estas la transformado que se llama entonces una voz es fácilmente inimitable ya es fácilmente reproducir tecnología cosa que una acabar hay tales más complicado

Voz 5 43:16 lo más seguro que debe haber que debe haber de lo que sabemos es el reconocimiento por el IRIS estilo estilo Minority Report o por el ADN o por eso ya te tienen que hacer un análisis y tal análisis es invasivo uno pero estilo Minority Report bueno esto de la audiencia afición hace muchas décadas que que que lo usa no estamos hablando novedades espere que no la aplican a los Reyes Magos que están a punto de llegar una expiran el pasaporte piden el reconocimiento por su color de pelo a los Reyes

Voz 1995 43:47 en fin no sé si me gusta el futuro que éste es de exhibiendo Muller Gámez escépticos muchas gracias como siempre feliz Navidad por cierto Gales a este Tiko y reivindicar la nave hombre

Voz 17 43:59 que sea celebrar

Voz 5 44:01 hombre tú estás bien que me quería nada queda así es más majestades llevan media hora levanta ahí tan Domenech media hora valle de ahora es que usted no lo ven pero yo este programa

Voz 1995 44:14 es un donde deben

Voz 5 44:17 te metía no me me pone me ponen nerviosa porque vamos a hablar de moda ahora yo sabré que la moda yo nunca no

Voz 1995 44:23 siempre hemos sido muy buenas amigos en fin diez y cuarenta y cuatro una hora menos en Canarias

Voz 25 44:28 seguimos tú y tú no

Voz 9 44:31 Toni Garrido si crees que por no ser

Voz 42 44:34 Ana no sé que con línea directa tienes el mejor seguro al mejor precio llegas

Voz 9 44:38 más tarde aquel videoblog dos lo sabe limpio directo

Voz 43 44:40 hasta siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 44 44:48 que esta Navidad te regalen el iPhone XL va a ser mucho más fácil en El Corte Inglés por su alucinante pantalla Retina porque tiene reconocimiento facial por su increíble cámara cómodo retrato porque tienen colores muy chulo así porque

Voz 11 45:02 de financiar hasta en veinticuatro meses en El Corte Inglés

Voz 0419 45:05 nunca había sido tan fácil regalar un iPhone registre R

Voz 11 45:16 destacó hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós

Voz 12 45:24 seis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 11 45:35 la vida está llena de secuencias es una película que está

Voz 1 45:38 está bien contada tampoco

Voz 45 45:41 me provoca demasiado entusiasmo

Voz 1 45:43 no pero que se ve sede bien el tema sobre todo me parece apasionante por eso el cine se parece tanto a la vida digamos para mí tiene un defecto la película es un exceso de honradez Carlos Boyero los miércoles con

Voz 2 45:58 Carles Francino en la gran pantalla de La Ventana

Voz 25 46:34 sí es no tenga prisa que mide cómo está la carretera bueno no se preocupe que habría como pues al Estado por cierto sabe lo que ha pasado

Voz 1995 46:51 no

Voz 1 46:54 Marcelo una

Voz 18 46:55 en mil cabinas

Voz 40 47:03 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 18 47:06 el Faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 11 47:18 el Faro con Mara Torres síganos también en redes en nuestra aplicación móvil

Voz 9 47:23 a partir de la una y media en la SER

Voz 11 47:27 imagine su festival de música

Voz 15 47:30 cuadran dos pida Turner Bruce Springsteen Mecano el último de la fila que parece imposible en la vida real es posible la radio

Voz 16 47:45 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucho en la radio y en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 36 48:03 cuenta con las

Voz 11 48:06 pase lo que pase

Voz 1 48:20 el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailado

Voz 11 48:23 así que preocupa de sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING Puzo es

Voz 48 48:35 Caixabank gestiona a través de Vida Caixa los planes de pensiones de sus clientas de forma sostenible para el medio ambiente y la saciedad preso obtenido la máxima calificación que otorga a los principios de inversión responsable de Naciones Unidas

Voz 11 48:48 ofrecer planes de pensiones responsables gerentes diferentes Caixabank Banca social responsable

Voz 35 48:56 hola cariño sabes que hace la Policía bajo se han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada

Voz 1 49:03 nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 22 49:08 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo se llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerdo a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 49 49:21 en general óptica tenemos un plan para cada mirada y cheques descuento para Navidad yo este año me he portado muy bien claro

Voz 11 49:29 es un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas

Voz 49 49:35 esta Navidad estreno gafas Itu vive como miras General Óptica que unirá esto

Voz 44 49:42 el Corte Inglés encontrarás promociones y regalos exclusivos para Navidad

Voz 11 49:45 del trece al treinta y uno de diciembre por compras superiores a veinte euros en Hipercor y en el supermercado el corteinglés tienes un veinticinco por ciento de descuento en I Robot rumba además financiación hasta entonces tecnología para recalar en el Corte Inglés

Voz 8 50:03 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 11 50:07 con Toni Garrido el presente

Voz 1995 50:10 dura cuatro segundos ya está se fue si va a ocurrir todo el rato otras cuatro segundas durante la II en esta es capaz de analizar hasta ciento veintiséis piezas de información distinta estamos trabajando mientras miramos el Bobby la escuchando Nara de la vez pensamos que teníamos que hacer hoy que se nos ha olvidado que nos falta la nevera recuerden

Voz 39 50:30 Mind Files

Voz 1995 50:34 la Carretero sabe quién provoca que hagamos lo que hacemos quién esta detrás de lo que vestimos en lo que comemos practicamos de lo que queremos ya tiene fichados a todos aquellos que dan forma a nuestro estilo de vida nos guste o no que esto no es una cuestión con lo hay gente que se dedica dar forma nuestra vida y lo hacen y no nos damos cuenta pero lo siguen haciendo y los primeros solo no

Voz 1 50:58 otros no no estar atentos a esa evolución de la vida porque además es que hecho tú decías el mar se ha colado en nuestra vida muchos no sabemos todavía qué es unos dicen atención plena otro piensa en el ahora que la se ha ido concentra céntrate vuelve es que no hay ni gimnasio ni cafetería

Voz 9 51:16 cine ni oficinas bueno Woking

Voz 1 51:19 que no te veas pensamiento

Voz 9 51:21 aquí lo yo esto es muy complicada yo tengo

Voz 1 51:24 más es escurridizo como el presente yo tengo un montón de preguntas y de idear respuestas espero que las tengan nuestra invitada pero mira en los días de hoy como te enfrentas tú a la atención plena que lo que dan ganas de irse corriendo si tienes que asar Cordero para doce por ejemplo no te gusta ir damas tienes que preparar la mesa tu cuñada o a tu cuñado ideal que además está haciendo la cama todo el año

Voz 9 51:45 dices tú mi padre el otro que dice yo no cenó esta noche por ejemplo

Voz 1 51:50 les salmón o me voy un momento al baño

Voz 9 51:53 pongo atención plena

Voz 1298 51:55 Carles pues bueno esto ponernos en esta actitud

Voz 1995 51:58 siguiendo la sociedad española esta noche

Voz 1298 52:01 entró en nada esto va a ser así bueno pues eh

Voz 1 52:03 hemos invitado a una titulada oficial por tres colegios cinco universidades en Estados Unidos en España en Bruselas para que nos diga exacta

Voz 9 52:14 qué es esto

Voz 1 52:16 eso es complicado de entender nosotros tenemos aquí a a esta persona que es Cuca afinó Vic ella era directivo de una multinacional de marketing decidió cambiar esto por la alimentación con salud bienestar pues Juca tiene hemos qué tal Cuca buenos días

Voz 1995 52:36 que contar de habla mal tienes explicarnos qué es eso del Mein Führer es que todavía aunque mucha gente más o menos sabido campanas que es el Mein Funes

Voz 1481 52:48 bueno vamos a dejarnos de anglicismos íbamos a hablar de atención e consciente de atención plena ir realmente es algo que es simple pero es ciertamente difícil en el mundo que vivimos atención plena es estar presentes en el momento en el aquí en el ahora sin juicio ni valoración es decir observando este momento Yeste otro momento y este otro momento sin reaccionar a ello más bien tomando la distancia para poder estar cuidando unos en el momento presente claro esto quiere decir que

Voz 1298 53:25 cada vez que pensamos nos echamos culpa de algo o de no haberlo hecho o de haberlo hecho mal o de que tenemos que hacer lo próximo no concentrarnos en eso que está pasando en estos días va a ser complicado esto digo como no nos centremos toda la vida

Voz 1481 53:39 es precisamente tú has dicho cada vez que pensamos por norma general salimos de momento presente de sentir lo que está pasando en nuestro cuerpo en este momento que el cuerpo no miente porque el cuerpo tiene una sabiduría innata no interpretan sino siente directamente

Voz 1995 53:57 pero eso como

Voz 1 53:58 es lo que hay que igual consciente la hora estuve parando te bueno