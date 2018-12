Hoy por Hoy (19/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son ya las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:08 todos las noticias con Carlos Cala buenos días

Voz 1995 05:21 siguen escuchando hoy por hoy se siguen escuchando hoy por hoy son somos unos afortunados los próximos minutos y los vamos a poner una próxima ahora sí lo vamos a dedicar a un hombre qué dedicado a su vez subida a hacer mejor la nuestra suyas son algunas de las escenas algunas de las mejores frases de la historia del cine de este país se llama José Luis José Luis Cuerda no viene solo llega en compañía de otros para presentarnos la mejor película de la historia puede que exagera la película se llama tiempo después

Voz 8 05:56 este año el nueve de mil ciento setenta y siete el mundo entero ha sido azotado por catástrofes

Voz 9 06:02 llena Raffles pero la ciencia y el progreso y un increíble desarrollo tecnológico han permitido que la baza

Voz 1995 06:09 emana mantenga su hegemonía

Voz 10 06:12 aquí en torno a este edificio el único que se mantengan empleo desgraciadamente la entrada está restringida a unos pocos afortunados

Voz 1995 06:26 Nos hemos propuesto esta semana dedicar esta parte del programa parte hablar de gente a la que le han pasado cosas buenas en el año dos mil dieciocho así que José Luis Cuerda todos contingentes pero usted necesario

Voz 1 06:40 muy buenos días buenos días que bueno

Voz 1995 06:43 espera usted casi no me claro no todo el mundo piensas es una pena comparto pero no casinos Balaña no tenemos buena noticia de su parte al día veintiocho diciembre espera usted esperar esperar seis puro que todavía hay unos es el día veintiocho de diciembre tenemos una buena noticia cómo calificaría usted este años tuviera que poner un adjetivo

Voz 11 07:09 este año que termina etcétera

Voz 1995 07:11 mira

Voz 11 07:12 pues un año que termina que lleve

Voz 1995 07:18 sí también está a mi lado Arturo Bastón Arturo Valls muy buenos días qué tal buenos están tú también eres contingente no sé si tan necesaria nos designando pero viene síganos pero bien coincide usted conmigo conmigo que el día veintiocho diciembre se va a producir un acontecimiento de primer orden en este país

Voz 0258 07:41 la gente sepa que es una inocentada todo

Voz 1995 07:44 la que moldea giras la Peña yendo al fin a

Voz 12 07:47 era una broma

Voz 0258 07:50 no podía ser otra bandera e una el día antes inocentes estrenando una peligrosa

Voz 1995 07:54 José Luis Cuerda por fin estrena gente que lleva tres décadas esperando está a punto de cumplirse están a punto de cumplirse treinta años desde el estreno de una de las películas de culto más recordadas de nuestra cinematografía Amanece que unos pocos hay que decir que no es un una segunda parte que no tiene nada que ver lo pasa que estas humano y estando su mano señor acuerda una película bebe de la misma fuentes que qué bonita la región

Voz 11 08:17 está dando la justificación quedó yo para que diga no una secuela no secuela no que ha escrito el guión el mismo que ya dirigió la película la misma persona tanto mandamos un poco con esta no voy a cambiar de criterio sobre los asuntos vitales que que tenemos entre manos los artistas

Voz 1995 08:39 y una cuerda usted ese ríe más escribiendo

Voz 11 08:45 rodando o viéndolo

Voz 1995 08:48 cuál es el que más Herría pues si tiene que ir

Voz 11 08:52 hacer memoria a estas horas el con que es con lo que más me río pues no lo sé la verdad no sé no sé que son las cosas que me producen gracias hombre se se me va de las manos se me escapan porque yo mismo me me pongo la trampa se me escapan determinados determinadas historias determinadas cosas pero también soy generoso pueriles abro camino para que se vayan todo lo lejos que quieran para que lo lo que paraje dicen y por qué por qué dice usted eso por qué escribes eso porque me da la gana ya sabes que no te queda otra

Voz 1995 09:32 que yo por ejemplo me imagino yo lo imagino no Arturo comparte conmigo la idea yo la imagen casa descojono de las risas a yo creo que hay un momento en que yo lo imagino de su casa escribiendo es que era jugando verá cuando lo diga no

Voz 13 09:49 de cintura para arriba

Voz 0258 09:52 se lo sé pero sí que damos fe de que en el set de rodaje y luego viendo la película que la hemos visto unas cuantas veces sigue sigue riéndose y emocionando ese también

Voz 11 10:05 pero yo al a esta película la someta a prueba bastante bastante duras osea yo hago hago pases de la película con gente que me merece todo el respeto del mundo gente muy entendida muy habilidad muy leída muy escribí osea hay Il Il y es el material con el que trabaja en el que escribes eso me da la gana me sale porque porque no porque no lo que por ejemplo la idea lo estaba comentando hace un momento verán la idea de del rezo del Quijote no es una síntesis de tantas tantas tantas cosas que vale la pena manejarla

Voz 12 10:50 vendría como diciendo no lo voy a decir que no porque parece que está puerto te acuerdas de esa película acontecimiento de primer orden la mejor película de la historia victoriana comienzan

Voz 1995 11:01 como pareciera que no ella Arturo como se produce en qué universo coincidir Arturo Valls José Luis Cuerda para dar vida a tiempo después como ocurre

Voz 0258 11:11 no ocurre gracias a una serie de cómicos que se que se reúnen con el propio José Luis donde están Berto Berto Romero de buena

Voz 1995 11:20 pero Romero a la Galán y ahí

Voz 0258 11:23 S se reúnen para hablar de un guión que existe que tiene escrito José Luis que que está hecho o con los mimbres de de amonestaciones poco y que eso hay que se quiere va eso aquí que intentar levantarla se que se tiene que producir entonces acuerdan se acuerdan de que bueno de esa esa surge mi nombre por ahí y él de Félix Tusell porque acabamos de hacer los del túnel nos proponen oye porque no intentamos buscar financiación para para poder fiel esto y así fue nunca unos una ronda de chupitos de Anta tan buenos frutos no porque imagino que en esas comidas

Voz 12 11:55 hasta luego

Voz 0258 11:59 día sí y así surgió un poco unos cuantos amigos que que nos unimos para hacer este este homenaje a Luis Cuerda que porque hay hay algo de eso también una generación hacer un menaje a a al maestro ya ya los actores que que formaban parte de aquella película mítica que era poco

Voz 1995 12:18 es que esto debemos estar toda la homenaje en cuanto a la

Voz 0258 12:20 el a la libertad que tienen Joselito hacer una película

Voz 11 12:23 tan tan valiente y que tan bueno tan tan libre no

Voz 1995 12:29 no no sería propio de nosotros José Luis acabaré las enseñanza caer a costa curso

Voz 1 12:34 pero es bonito que Quique

Voz 1995 12:36 que ocurra lo que ha ocurrido y que la gente se reúna en torno a usted que quieran los cómicos es de país levantarse película es bonito

Voz 11 12:44 sí me parece precioso en verdad primero porque no voy a llevar la contraria

Voz 1995 12:52 pero llevamos de años

Voz 11 12:55 ya no que no venía por aquí antes que venía todos los días durante una temporada larga si

Voz 1995 13:01 ya no no sé en qué momento perdimos el criterio entonces vamos a hacer una pequeña pausa vamos a incorporar a esta entrevista al elenco que es una palabra preciosa que hicimos poco

Voz 13 13:10 pero vamos a incorporar a la entrevista al elenco bien

Voz 1995 13:14 no después

Voz 2 13:16 en Hoy por hoy

Voz 13 13:19 con Toni Garrido

Voz 15 18:37 carrito

Voz 33 18:38 buenos días amigos hay buenos días hay que decirlo así Gaya Arda mente son buenos porque Amanece que no es poco

Voz 1995 18:48 las películas en utilizar textos promocionales con frases como la película más esperada del año en este caso podríamos resumirlo en la película más esperada de las últimas tres décadas la nueva película de José Luis Cuerda que se estrena el próximo día veintiocho viernes veintiocho todos los Santos y recoge el testigo de ese hito que fue Amanece que no es poco y que es muy buena es la mejor película de la historia del cine español como uno no se puede exageres otros una película necesaria breves cuerda seguís aquí afortunadamente e incorporamos a deben Berto Romero buenos buenos de Joaquín Reyes buenos días Raúl Cimas buenos días qué tal estoy mintiendo cuando digo que es la mejor película de la historia abeto que están sujetos

Voz 11 19:35 pero

Voz 12 19:37 miedo

Voz 1065 19:38 M entre no

Voz 8 19:41 todos

Voz 1065 19:45 película la mejora mejor es ya está al final este tipo de preguntas tan importantes sea usted responde uno mismo

Voz 11 19:54 claro no puede depender a la polémica no quedamos

Voz 1065 19:58 cuando algo estar importante no pues no pueden vender bien

Voz 1995 20:01 no está bien

Voz 1065 20:02 Joaquín algo que es la mejor película

Voz 11 20:05 historia hecha por un albaceteño sin duda alguna no hay ahí ya eso es no es subjetivo es es objetivo vamos a contar del mundo a Koke José Luis es el mejor director de la Historia

Voz 12 20:21 nacido en Albacete como les análisis de los resultados electorales no que ya van buscando la mejor pero yo creo a allá

Voz 11 20:32 vamos vamos ya luego hablar de cosas más más

Voz 1995 20:35 objetivos pero entonces el próximo EGM voy además para y más atractivo también se habla también decisivamente como carne no como persona y como persona y más atrás más atractivo una belleza épica y es una carrera cinematográfica

Voz 34 20:56 la

Voz 0258 20:59 no puedes pero yo ya que deseó

Voz 1803 21:02 no tengo lleva una carrera cinematográfica

Voz 1065 21:05 de la que estoy muy orgulloso claro que si no y todos los todos y todos estamos orgullosos la nadie daba un duro porque a llevar a estas alturas esta carrera cinematográfica quizás siga sin pero nosotros confiamos sorprendiendo muchísimo a todos tiene una presencia en pantalla que ojo

Voz 35 21:21 qué ojo ojito

Voz 1940 21:24 el Incasol ya se ha encasillado eso sí no no así a casi siempre fuerza VIP policías lo que lo que le pasa a Raúl que también me pasa a mí es que

Voz 1065 21:37 Nos ponen un uniforme a la mínima porque como también lo dicen porque en los de túnel tú eras el policía nacional guapísimo no no sólo habla también me traducen capaz municipales Raúl Joaquina tinto te queda porque porque te has metido en que de municipales de la de tipo de puede me queda un poco de tetica espero porque me lo ciñen ahora bien lo típico la ropa te te hace gol

Voz 1995 22:12 común que más déjame precisar hierba déjame precisar algo es policía municipal mundial caro porque claro

Voz 1065 22:19 pues ya no queda nadie más que no que la gente que vive no

Voz 1995 22:21 no yo creo que estamos yo no sé si se está de acuerdo si acuerda estamos contando poco de la película mucho de los actores mucho pero estamos contando poco

Voz 11 22:29 de pero ya sabes cómo son los actores los actores de entrada son los animales más frágiles de la creación porque todo lo que hace está supervisado por qué les dice pues sí bueno pues bajo un poquito muy poquito

Voz 1995 22:45 vete a que nosotros seríamos bastante aquí bomba esta manía que tiene los directores de de decir está vi la toma pero vamos a repetirla

Voz 12 22:59 eso lo es

Voz 11 23:02 si la doy por bueno es porque pienso que no me voy a pegar un tiro en un pie y

Voz 1995 23:09 deberíamos deberíamos quizá la frase es importante porque el cadáver exquisito deberíamos contar algo de de la película pero vamos a hacerlo de manera grupal vamos a poner una música música de cadáver exquisito que inste alguien que cada uno de vosotros lo hice bien cada uno de vosotros añadiera una frase al a la recomendamos a es la sinopsis mira es que es difícil de explicar entonces yo creo que

Voz 1065 23:33 agrupados eso se llama hay cada vez que una frase luego te la siguió conocía el juego no lo surrealistas se yo recuerdo aquí los representantes de la cultura española nos levantamos y jugamos al cadáver pues venga empieza

Voz 1995 23:54 empieza a Artur vale primera frase es tiempo después es una película que

Voz 22 24:00 que ha dirigido un genio como José Luis Cuerda

Voz 12 24:06 termina con una frase Arturo

Voz 1065 24:10 puede no ser conclusiva

Voz 12 24:13 en coma nos situamos en el año nueve mil ciento setenta y siete

Voz 1065 24:18 vamos a ver cómo hemos empezado una película que ha dirigido un genio absoluto como recuerda que habla del fin del mundo

Voz 12 24:29 ha estado pueda hacer cada uno que nos permite cadáveres exquisitos llamada beca hola tiempo después es una película que es el nueve mil ciento setenta

Voz 1803 24:50 Raúl fue sólo unos cuantos elegidos sobreviven

Voz 1065 24:58 en un edificio una sólo una pareja de unos cuantos elegidos sobreviven en un edificio que era difícil hacerlo porque Arturo que viene que no sé si voy a verla eh eh son una pareja vive en un edificio representativo

Voz 1 25:17 rodeado de personas que quieren compartir con ellos lo que tienen ves gracias

Voz 11 25:27 pronto sucederá lo inesperada lugares como no

Voz 1065 25:33 pero pero abre una expectativa para que el espectador vaya lo vais a explicar dónde están agradece

Voz 1995 25:38 yo lo que sucederá a continuación

Voz 1065 25:41 me da bastante bien

Voz 36 25:43 que ya es bueno explicar a alguien

Voz 1065 25:47 Toni apunta a alguien así no

Voz 1995 25:50 vayan ustedes lo mío es que a pesar de esto a sabe la la película José es como ha sido el rodaje después de treinta años evidentemente que otras películas en en camino maravillosas películas pero como cómo ha sido el rodaje de tiempo después como recuerda el de Amanece que no es poco se parecen en algo

Voz 11 26:10 hombre de lo los materiales básicos

Voz 1065 26:13 eh

Voz 11 26:14 son en buena buena parte lo mismo decirte que no me explico pero pero es que tenemos que pensar porque sino para que para que nos inventamos que vamos a hacer un discurso a base de frases de cada uno si luego el único que puede decir por ejemplo a tenemos así Alto GL Neira

Voz 1065 26:39 hay que empezar por donde hay que empezar por importantes

Voz 1995 26:42 sí no no sabemos la Nélida

Voz 1065 26:45 no eso no se puede esperar de nosotros muchos no y luego también con esta gente a mí me inquieta no saber la medida completa entera basura hay gente que está

Voz 11 26:55 el porque no se entera claro

Voz 1065 26:57 el debate está en la calle ahí estoy bien porque nombres

Voz 1995 27:02 bares de déjame decir que se estrena el día veintiocho de diciembre si no ha quedado claro la película recuerda que esto sea aquí hay

Voz 11 27:10 a parte del elenco bastante buena pero hay en cazo que no han podido venir eso es vocativas cardinales es es más fácil decir

Voz 1995 27:18 quién no está de los buenos que no está en peligro no pero aquel

Voz 11 27:21 esta Blanca Suárez y Roberto Álamo

Voz 35 27:24 cómo está Manolos solo

Voz 1065 27:27 esta Secun de la Rosa

Voz 11 27:29 Antón

Voz 1995 27:32 esta llamada a la brasa

Voz 11 27:35 no no os pegado

Voz 1940 27:38 es un estudio pequeño con sólo se claro es una película muy

Voz 11 27:43 coral donde había actores súper buenos y luego estaba yo yo a vuestros sano juicio a vosotros no os gusta mucho la escena

Voz 1065 27:56 la de un matrimonio de el alcalde cierto cierto es la mujer del alcalde sí

Voz 11 28:03 Estefanía de los Santos varían tiene un monólogo en la película El es un striptease verbal verbal impresionante

Voz 1065 28:12 eso es para para ponérselo oí Ibon lo cosa bárbara Juanjo aquí en ello estamos en la película porque somos de Albacete y nuestra familia son son amigas les ha contado es que estábamos muy deprimido que haya mucho tiempo ven Muchachada Nui ven pero pero muy bien

Voz 0258 28:30 bueno si no se lo forzamos que mira a José Luis eh

Voz 11 28:35 conformaba con quiero mirar a la marca la gente tiene que saber que los actores no por unas marcas en el suelo para que nos sitúe bien y no nota vemos a nadie yo miraba la marca para situarme bien ir José Luis me decía que se nota que la mira si yo José Luis volví a mirar ya cuando los toros no se sabe la letra ir pone un papelito aquí con esto ya te has salió de cuadro que parece que tienes que que

Voz 1065 29:02 ir a La Biblia claro pero eso lo hacía Roberto Alamo contó que que llevan Norberto decíamos la frase no sé porque no está aquí un poco firme es decir que te que te no pero no no no TAE no hay que decirlo porque lo cuenta y además no se nota porque si esto es la espalda de los compañeros psicoactiva en la manifestación llevaba el texto la espalda lo soltaba unas un poco fútbol mal lejos de avergonzarse dijo que era hacer un Marlon Brando el padrinos pegaba carteles a Robert Duvall

Voz 1995 29:37 sí vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con tiempo después se estrena el día veintiocho de diciembre

Voz 1995 35:20 ir porque deja la carrera de Derecho pues Aíto

Voz 11 35:22 fíjate ahora

Voz 1995 35:25 a que déjame decir José Luis que yo quiero a alguien en mi vida que mire a Íñigo Sastre como como Joaquín la mirada Joaquín Reyes a Íñigo Sastre mientras estaba siendo la mención ha sido qué pasa ha dicho

Voz 1065 35:38 sea aquí bien lo está diciendo no sólo lo está sintiendo sino no era de aspiración porque digo yo no soy capaz de decir es decir equivocarme

Voz 1995 35:48 el veintiocho de diciembre se estrena tiempo después la mancha cuyo nombre no quiero o vivía en los perdona importa si cuando llegue la segunda parte yo empiezo solo lo digo como homenajes que es mi favorita nos ha jodido es que la segunda parte del Quijote es el Evangelio de nuestras letras Josema

Voz 8 36:18 la escuela de Joaquín

Voz 1995 36:22 oyes con Arturo Valls con Berto Romero Prieto tienes la sensación de haber participado en algo histórico que dentro de veinte años de agentes recitará algunas de las líneas de la película

Voz 1803 36:31 por lo menos toros sensación de

Voz 1065 36:32 de hecho algo que vale la pena que por contar me siento orgulloso porque yo creo que todos hemos contribuido de alguna manera a que pueda hacer José Luis la peli que la gana es muy importante cada vez es más difícil poder hacer lo que te da la gana y conseguir que lo haga alguien con tanto talento y con un autor tan importante nuestro cine pues eso ya vale la pena luego en cuanto a si la peli va a ser relevante o no quién sabe no pero por lo menos sí que teníamos la sensación cuando estábamos rodando de que no era una peli más una peli cualquiera todo el mundo

Voz 47 37:09 a todos todo el mundo estaba intentando

Voz 1065 37:13 viendo que no llegaba como con su trabajo vigilante pues no lo sé Roy ponía el mucha autoridad pero pionera tanto autoridad por miedo respeto sino mire lo que sea hacer cuerda estos versos ver si les gusta para intentar emparentada con con obras tan míticas

Voz 1995 37:32 como la suya pero se es quizá una una palabra quizá por el sobre usos tampoco devaluada libertad señor cuerda usted tuvo más libertad al hacer Amanece que no es poco que ha hecho otras muchas películas de girasoles es una película pero pero icónica como cómo amanece pocas en la en la filmografía en este país fue más leve de haciendo aquella o haciendo que está como se sentido más libre

Voz 11 37:56 hombre yo como Juno que soy ya no no no se matizar que más cómodo me siento más libre es que he sido libre en lo que he hecho he hecho lo que quería y como quería siempre he tenido esa suerte entonces me siento feliz por rodando con tengo que reconocer que el equipo técnico y artístico de esta película es el mejor que he tenido nunca parar algún te dirá no se nota

Voz 1995 38:33 en Arturo

Voz 1 38:35 es un sentimental y es verdad que hace

Voz 1995 38:38 películas de mucha emoción de mucha risa pero también hay mucha mucho sentimiento esta película encierra unos mensajes muy claros muy evidentes pero otros están un poco más escondidos mucha reivindicación social en la película civil mucha risa hay mucho surrealismo muy divertida sí pero en cuanto apartarse un poco todo eso hay mucha reivindicación sí

Voz 48 38:56 de ahí hay hay crítica social importante pero al margen de divertir y entretener que lo consigue lo que creo es también que es una película muy enriquecedora por este discurso que tiene Ibiza visualmente está llena de detalles una película que que que nutre

Voz 0258 39:13 más allá de la de la diversión se va uno

Voz 47 39:16 no

Voz 0258 39:17 no hay que hay hay sustancias esto también es interesante y sobre todo como decía Berto

Voz 48 39:20 qué

Voz 0258 39:21 que sí que que una voz propia como la de José Luis y es muy complicado que se que se produzcan películas así porque lamentablemente la industria lo rigen unos criterios absolutamente comerciales cuando uno va

Voz 47 39:36 con un señor comer que es un es un verso libre es un director impar esto te gusta le gusta mucho se lo diga

Voz 0258 39:47 pues eso es difícil de conseguir consiguientes es una es una alegría que ya que haya pasado yo creo que es un acontecimiento cultural de primer orden de iré para para la gente ya conoce claro hay cantidad de seguidores hay una religión de de de casi una religión no esto amanecía esta no

Voz 11 40:03 sí

Voz 0258 40:03 a me gusta contar una que descubriera todavía no lo conocía cuando como se completa esta película en icónica cuando se estrena no no tiene en fin es un estreno tibio y aquello pasaba un poco así medio desapercibido según en qué interés gracias a llegar de las redes sociales empieza a convertirse una película de culto empiezan a verse fragmentos en Youtube yo no lo sabía entonces en el XX aniversario cuando se hace un pase en Madrid hace un pase de la película al cuando cumple veinte años ya gente de todas partes de España eh que seguidoras de la película por estas secuencias que había visto que dice que bien que vamos a ver la película en pantalla grande decía gente que bien que por fin vamos a verla entera

Voz 8 40:47 yo se convierte en una película

Voz 0258 40:52 de culto yo creo que está seguro que va va a trascender

Voz 1995 40:55 el seguro eso tenía la conciencia teníamos cuando decía

Voz 0258 40:58 no estábamos grande sabíamos que esto era una cosa que iba a trascender la taquilla ya

Voz 1995 41:02 eso seguro que va a estar ahí pero como decimos por el camino aquí cobra todo el mundo se en la película cobra todo el mundo la monarquía la Iglesia pasando por los medios de comunicación la juventud

Voz 8 41:13 Gerda vosotros os acordáis como todos los valores tradicionales de la izquierda cayeron al precipicio por culpa de un desarme ideológico esterilizada

Voz 15 41:23 praxis política insultantemente pragmática os acordáis

Voz 8 41:27 si no se hablaba de otra cosa

Voz 12 41:30 ah

Voz 1995 41:34 hay un eslabón entre una y otra que ese Rellán Miguel Rellán como imaginamos se al acabar el rodaje Miguel Rellán junto al fuego contando historias

Voz 1065 41:44 no veo Amanece que te hubiera ocurrido en pista

Voz 1995 41:49 la imaginación Buy nos diera Miguel Rellán sentado con una Haidar que baje de Amanece que no es poco

Voz 1065 41:55 se aprovecha cada minuto con él lo que sí que fue que además lo comentamos son la primera lectura que hicimos todo bastante en nuestra guía de Dios

Voz 1803 42:06 realmente cuando leía

Voz 1065 42:08 Rellán su frases efectivamente

Voz 1803 42:11 la agencia son hosting se claro esto suena suena esta a aquellas películas esto sí sí sí el ideal que nos indicaba cómo cómo había que decirle esta frase es tan particulares porque como como adoptar ya madre mía que hubiera venido siquiera activista Riaza

Voz 1995 42:28 pero es verdad que no se lo pone usted fácil de los actores las frases los diálogos más allá de que alguno me pusiera el cartel Aspada compañero para recordar son diálogos complejísimo con frases que no tienen ni punto es decir son muy intensa como hagamos escuchar

Voz 11 42:45 sí sí yo yo yo vimos el otro día en en Gijón feliz es el producto vamos a decir Massimo por antigüedad como productor pues me mira aquí el te tengo al lado tal mal y realmente parece sino que fue mi primer largometraje tienen un elenco con Rellán uno de ellos los Resines otro de ellos que se pasa toda la película diciendo yo lo que quiero pintar cuadros enormes cuadros ridículos que Pinto no cuadros enormes

Voz 34 43:25 esa es la la la la

Voz 11 43:31 hiper valoración del tamaño entonces la verdad es que ha sido una tournée está que hemos hecho que ha estado muy bien esto no se en Sevilla en Gijón sea recibido la película muy bien esa valorado muchísimos libio formado

Voz 1995 43:47 lo mismo como sería la gente en Gijón

Voz 0258 43:50 pero hay diferencias entre el público así que quería hablar de los de los textos de José Luis que abundaba bastantes cuando se dice Luis muy muy el método muy del método no es eh y creo que aquí somos hay

Voz 1995 44:03 sí

Voz 0258 44:05 más justo venimos la escuela muchas veces se dice cuando le preguntaba de dónde viene mi personaje que que que la componen de mueve que me mueve que le mueve los hijos de Grecia no no está en el texto Big Bill el texto pero esto no siempre pasa yo soy defensor a muerte de del de los guionistas de los escritores y hay veces que que un que un texto no te dan un personaje quiero decir que tienen que estar muy bien escritos como es el caso José Luis ya no facilita muchísimo las cosas sea cual es verdad que con José Luis prácticamente solo diciéndoles diciéndolo ya ya tiene supongo el personaje no

Voz 1995 44:41 Nos hemos dado cuenta también muy importante y es la música las películas de cuerda la música toman protagonismo un extraordinario esta canción

Voz 2 44:52 la bolsa lleno

Voz 1 44:56 has es de esta Dina este es el final de la pero este es el cierre unos segundos vamos a repasar la música las pelis de era

Voz 2 45:12 pero de bajo detención autorizadas que el agua

Voz 1995 51:20 señor cuerda aquí importancia otorga Ustea la música en sus películas queremos que muy alta

Voz 11 51:26 lo procuro procuro darle una que la música sea un valor no vicarios sino que que tan sustantivo como como el resto de compone de con posiciones lo de componentes de la película la música además es un arma cargada de futuro de pasado presente o sea porque porque es muy directa o sea estás indefenso ante la música la música te puede llevar por caminos insospechados

Voz 1995 52:02 seguimos hablando con José Luis Cuerda de tiempo después hemos echaba a Joaquín porque éramos muchos no había que perder lastre Grace seguimos con Raúl Cimas por fin se ha ido Joaquín hombre es una leve muy tacón bajo eh pero

Voz 11 52:18 si seguimos con la que el tablero han hecho para taparlo bajo

Voz 1065 52:23 usted

Voz 1995 52:26 dimos con Berto Romero y es aquí no apreciamos aquí en Amanece que no es poco remite a Pedro es un muestrario de propuestas musicales muy diferentes por ejemplo en Amanece

Voz 1 52:36 tenemos pasodobles como Valencia del maestro Padilla

Voz 8 52:44 define muy bien esa esa escena Madrigal

Voz 1065 52:47 como Till Valery no digas que canta los luchadores labradores su camino Albacar

Voz 13 52:55 no volvió a bordo

Voz 1995 52:57 contamos la Calin vamos a inocula ruso

Voz 58 53:00 eh

Voz 13 53:05 en ese momento donde quiero

Voz 12 53:06 sí

Voz 1995 53:09 encontramos un fandango de Huelva

Voz 59 53:12 quiero sentarme eh yo me senté en una piedra

Voz 1 53:19 gentiles perdón el que tantas el gobernador civil va gobernados Tina que no se canciones que no sabes qué sabes

Voz 60 53:30 sí sí tu Dios amanece como tiempo después hay ópera

Voz 61 53:45 no

Voz 8 53:50 manifiesta diario aquello de qué bien canta la judía rige Elisa Belmonte Elisabeth GSM de Albacete eso Elisa

Voz 1995 54:00 durante esta tiempo después lo canta ópera por contar algo de alimento no hemos contado nada que canta ópera con escaso éxito en tu barbería

Voz 47 54:14 ninguno ninguno no yo es un reclamo para intentar atraer clientela porque no

Voz 36 54:20 carezco de ella Berto tiene

Voz 0258 54:26 la barbería de voten vote unas críticas estupenda

Voz 1065 54:29 este acuerdo dice que no hay manera

Voz 1995 54:37 os aparece además aparece el personaje ella en Amanece en vivo muy a gala lo de aparecer en una película de lejos el túmulo hay ahí número musical en la película que en sí mismos un cortometraje con Soleá Morente

Voz 62 54:55 y Tomasito

Voz 1 55:07 que utiliza usted las películas

Voz 1995 55:08 para darse gustazo musicales pues me gustaría ver a Soleá ya Tomasito venga los ponemos el aplicó parece que sea que aprovechan las películas para darse gusto

Voz 11 55:18 no pero yo en cuestión Musicale delegar mis hijas decir que fueron arquitectas haga pues si acabáramos

Voz 1995 55:29 arquitectas elige la música

Voz 11 55:31 no no no pero les pregunto qué qué les parece porque México va de yagé de mi variado

Voz 1995 55:38 les ha gustado la propuesta musical de tiempo de expuesto suyo

Voz 11 55:41 sí sí sí están contentas tienen hijos o sea que eso siempre de ambiente seguís se crece la familia cuantitativamente

Voz 0258 55:56 ante aquí o no tenía clarísimo así como bueno no estaba por no era mi vocación cobró de conductores de poco intervencionista porque como decíamos antes las películas que emulan son las que tienen alma y no las que están creadas así con un laboratorio algunas cosas proponíamos pero el la música José Luis tenía claro que tenía que ser Lucio Lucio Godoy que y que tenía que sonar esto me hacía mucha gracia con instrumentos innobles él quería escalar a las películas

Voz 11 56:23 de Kusturica eso sí sí sí sí hacen te torretas con honor

Voz 0258 56:27 es nuestro momento balcánica no sí sí

Voz 8 56:31 desde el principio la música tiene que sonaba así como una orquesta con instrumentos así busca gitano Garicano muy había hecho una cosa maravillosa y también Joaquín Sabina ha compuesto una temor originales