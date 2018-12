Hoy por Hoy (19/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy hora doce

Voz 1018 00:08 y Marcos buenos días hola qué tal buenos días la Guardia Civil va a realizar un nuevo registro en el domicilio de Bernardo Montoya al asesino confeso de Laura al olmo detenido ayer y que ha reconocido a los agentes la autoría del crimen Ana Terradillos

Voz 2 00:20 si el segundo registro que se hace ya en su casa después Bono

Voz 3 00:22 debe hacer es una especie de verificación de

Voz 2 00:25 todo lo que ha contado Montoya en la Comandancia de la Guardia Civiles una reconstrucción de los hechos en los diferentes escenarios en su presencia de momento José Antonio no sabremos si antes va a pasar a disposición judicial lo que sí esa de ella como adelantábamos esta mañana que el crimen a falta de conocer los detalles está muy esclarecido la Guardia Civil tiene claro cómo iba donde la mató varios datos nuevos de la investigación que aportamos ahora mismo Montoya Se reconoce como único responsable no hay cómplices y admite que consume de forma habitual estupefacientes

Voz 1018 00:55 gracias Ana Montoya fue trasladado esta madrugada hasta las dependencias de la Guardia Civil en Huelva para proseguir con la investigación antes de que pase a disposición judicial frente a esa comandancia está nuestra compañera Lucía Vallellano

Voz 4 01:06 aquí sigue la expectación ante la salida de Bernardo Montoya de la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva que continúa aquí los calabozos después de haber confesado el crimen muchos vecinos han estado gran parte de la mañana esperando verlo para increparle y cuando ha salido de la Comandancia un vehículo sin escolta ha lanzado gritos de asesino no iba el detenido en ese vehículo según confirman fuentes policiales sigue aquí en los calabozos a esta hora de la mañana cuando saldrá Irene para de reconstrucción de los hechos

Voz 1018 01:47 gracias eh Lucía a esta hora los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca donde había estudiado Laura han convocado una concentración de repulsa en la Plaza Mayor de la ciudad Sergio Valdés

Voz 6 01:57 qué tal buenos días acaba de comenzar esta Performance un gran corro de personas cubre la Plaza Mayor de Salamanca las alumnas en este caso sólo las alumnas de Bellas Artes si tan tumbado en el suelo con camisetas blancas con inscripciones de sangre hay muchísima gente de la ciudad de Salamanca muy sensibilizada también por el asesinato de Laura lo Elmo ciudad en la que como decíais es cubrió la hecho

Voz 1018 02:16 los antecedentes delictivos de Montoya han reabierto el debate social y político sobre la reinserción de este tipo de delincuentes la capacidad disuasoria de la cadena perpetua revisable el establecimiento de medidas de control posteriores a la salida de la cárcel y eso se ha referido la vicepresidenta a Carmen Calvo en los pasillos del Congreso

Voz 2 02:32 es que el artículos ciento sí del Código Penal que que en algunos países existe la posibilidad de seguir teniendo en vigilancia a las personas que tienen un riesgo de peligrosidad muy alto de reincidencia seguramente y que por tanto son las que acaban dando en fin situaciones tan tremenda como la que ahora tenemos que afrontar

Voz 1018 03:00 horas y tres minutos la vicepresidenta también ha apuntado que es prácticamente seguro que mañana o pasado habrá reunión en Barcelona entre Pedro Sánchez y Quim Torra paralela a la que en principio mantendrán otros miembros de los respectivos gobiernos en el hemiciclo el asiente controla Pedro Sánchez el líder del PP de Pablo Casado ha intensificado sus argumentos belicistas contra el independentismo

Voz 7 03:18 y al mismo tiempo usted está implorando con una reunión bilateral con un señor que aunque le moleste mucho que digamos que no es equilibrado resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre una guerra civil en Cataluña desea que se de tanques no llama carroñeros llenas víboras a los españoles y usted sin embargo quiere hacer una comisión como si fuera un Estado

Voz 8 03:34 pendiente que precisamente lo que hace es simplemente ir a por ellos la antipolítica no resolver los conflictos sino aunque enquistados esa es la cuestión señor casado usted tiene que abandonar la oposición autoritarias está adelante

Voz 9 03:46 bueno pues en el Parlament el presidente ha pedido al PP que es al PP de Cataluña que se desmarque de esas acusaciones de Pablo Casado aquel Matí sean hoy esta mañana ha habido unas expresiones gravísimas e intolerables en el Congreso por parte de su líder político gravísimas ha dicho que yo buscaba un derramamiento de sangre y una guerra civil me parece absolutamente intolerable Le pido que hoy aquí rechace esas expresiones ahora mismo arma test

Voz 1018 04:14 la dirección de correos y las centrales sindicales han llegado a un acuerdo laboral que contempla la creación de once mil doscientos nuevos empleos hasta el año dos mil veinte Miguel Crespo

Voz 10 04:22 sí correos había convocado a los sindicatos para este miércoles a una nueva mesa de negociación en la que finalmente se ha llegado a un acuerdo entre agentes sociales y la empresa pública de servicios postales según el sindicato Comisiones Obreras el conflicto queda así desactivado se han desconvocado las huelgas previstas para los próximos veintiuno y veintinueve de diciembre el acuerdo incluye la reposición de once mil doscientos puestos de trabajo fijo en distintas fases cuatro mil cincuenta y cinco sólo en dos mil diecinueve una mejora salarial superior al nueve por ciento y una reducción de la temporalidad en la empresa pública al ocho por ciento también se han acordado nuevos planes estratégicos en materia de igualdad diversidad y un plan de prestación universal para garantizar el servicio postal que se presta a los

Voz 1018 04:57 que en Galicia no ha movilización de los médicos en el Hospital de Santiago de Compostela para denunciar la falta de medios en el servicio de Urgencias la de Capello

Voz 1271 05:06 vestidos de luto los profesionales del Servicio de Urgencias celebran algo más que una protesta han colocado un velatorio en la entrada del hospital hay velas encendidas y un mensaje los recortes matan no queremos más muertos las plañideras han llorado sobre un ataúd la fallecidas la sanidad gallega y la causa de la muerte la falta de recursos humanos y materiales es la sexta semana de huelga aquí en el Clínico a primera hora de la mañana se ha celebrado un nuevo encuentro con la dirección del hospital de momento sin acuerdo piden la dimisión de la gerente del conselleiro de Sanidade esto en un contexto de conflictividad creciente la sanidad gallega por las políticas de la Xunta

Voz 1018 05:38 todavía con Toñi Fernández Isabel Quintana España logra

Voz 0137 05:40 mantener su cuota de pesca en torno a la merluza después de cuatro años de recortes satisfacción en el sector por el acuerdo logrado en Bruselas salvo en el País Vasco ya que implica una reducción en la pesca del verdel la Comisión Nacional del Mercado de Valores sanciona Endesa con una multa total de ciento veinte mil euros por cambiar el tipo de tarifa clientes o darles de alta en contratos sin su consentimiento Endesa ya fue sancionada por prácticas similares hace nueve meses la firma de hipotecas se disparó un veinte por ciento en octubre respecto al mismo mes del año anterior el valor medio de los créditos rozó los ciento cuarenta mil euros rebote en las bolsas la española es la que más gana en Europa suma casi un uno por ciento camino de recuperar los ocho mil ochocientos puntos si esta tarde el Real Madrid juega la semifinal de clubes frente al japonés en la final ya espera el Alain de Abudavi tras eliminar por sorpresa

Voz 1018 06:24 el primer puesto en y esto es algo de lo que tenemos palabra pues luego te escuchamos desde luego a las doce y seis

Voz 1995 06:29 nudos una hora menos en Canarias

Voz 5 06:38 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 06:42 Antoni Garrido olviden las vallas publicitarias los anuncios en periódicos las octavillas que repartieron en la calle que todavía algunos siguen haciendo en zonas turísticas para menú si discotecas bueno bien todo eso la nueva forma de hacer propaganda es mucho más sibilina y mucho más efectiva hacerse un hueco en las redes sociales

Voz 11 07:03 teníamos con esto

Voz 1995 07:04 Francia y que lo hacía por ejemplo lo hacen todo se pero de una forma mucho más insistente

Voz 12 07:10 dos partido político

Voz 1995 07:13 triunfando en Internet ir dejando además bastante dinero esas redes recordemos lo que les contábamos al comienzo del para suelo este año dueño de Facebook Mark Zuckerberg principal accionista de la compañía ha perdido dieciséis mil millones

Voz 12 07:27 de dólares que se dice pronto

Voz 1995 07:30 dieciséis mil bueno tenemos asuntos estos vamos a Jaime García Cantero que es el director de contenidos de Pay retina Jaime buenos días ni un placer saludarte como es que Vox es el partido más seguido en Instagram en una red que que básicamente la en la fotografía como es que Vox es el más ahí

Voz 13 07:48 y sobre todo subiendo fotos de banderas a caballo no porque el estadio pistolas

Voz 1995 07:53 pero luego el paro

Voz 13 07:55 de que estos que estos nuevos partidos son muy muy muy tanto efectivos Die pidiendo esa inversión en estos medios está consiguiendo destronar a la vieja política

Voz 1995 08:06 esta mañana por ejemplo en la tertulia con Pepa Bueno escuchábamos Abel Mestre que de Le Monde que cubierto el Frente Nacional en el año dos mil ocho hasta el año dos mil quince y explicaba de esta manera porque los medios de comunicación debíamos hacer frente a los partidos de ultraderecha

Voz 1 08:21 la el segundo de la prensa en generar es ignorar ignorar los partidos de extrema derecha pues si son ignorados lo hace todo el seis filtros de fue del crecer lo hacen

Voz 1995 08:41 Jaime muy curioso

Voz 13 08:43 todos estos grupos coincide justamente la crítica enorme en los medios tradicionales y está puesta por por Internet como canal directo no lo hizo lo hizo sonaron iba hace ahora Vox no son son políticas y relativamente similares italianos preocupa a la gente que tienen estas redes al al al exceso y a la radicalización no el famoso filtro burbuja el tú solo si ellos la gente que piensa parecido a Ci acaba radicalizando no el estos sitios son el son el paraíso de los radicales

Voz 1995 09:14 porque acabas simplemente consumiendo aquello que ya te gustan de manera que nadie es capaz de criticar nada sino al contrario alimentan lo que tú crees que ya con lo que tú que ya estás de acuerdo sí

Voz 13 09:25 quién es el el máximo de todo esto es la política del me nuestros grupos de estos grupos de Facebook en los que aparece imagen tras imagen manipulada de chiste facil bastante picador no todos nosotros hemos recibido había algún grupo de whatsapp algún me me político por supuesto nadie se ha preguntado si esto es verdad o mentira o donde vienes esto

Voz 1995 09:47 hay algo de ético de moral en estas nuevas plataformas no deberían poner un poco de sentido a lo que moralmente es estamos todos de acuerdo que es reprochable no deberían de actuar

Voz 13 09:59 por supuesto por supuesto yo creo que tienen una posibilidad aquí en como en cómo lo controlan en como también insertar su publicidad en el caso más conocido es el de Trump no Trump presumía de tener cincuenta mil anuncios diferentes dentro de Facebook personalizados para segmentar oír esto por supuesto parte de la responsabilidad es Donald Trump pero apartadas de Zuckerberg como decía Facebook por permitir esa ultras fecundación que hace tan manipulable mensaje

Voz 14 10:27 que algo que este año ha sido muy productivo pero no existe era muy muy disgustada con dieciséis mil millones de dólares alguien que tiene no se miles y miles de que

Voz 1018 10:37 ya se encuentra de siete mil cincuenta y siete mil

Voz 1995 10:39 sí

Voz 13 10:42 no no no no ha sido suficiente para remontar esas pérdidas

Voz 1995 10:44 bueno y nosotros que podemos hacer porque está bien entendemos que hay un problema con eso pero como usuarios qué podemos hacer

Voz 13 10:52 yo creo que lo lo primero es lo primero es dos cosas todos los consejos uno yo creo que no ser restrictivos en la gente a la que seguimos escuchará diferente da igual que sea en Twitter que sean en Facebook que sea donde sea seguir a gente que piensa distinto API porque yo creo que siempre que siempre enriquece y lo segundo esta juntarlas por la fuentes yo creo que las Fake News y las noticias falsas están a la orden del día y a seguir estándolo estando esta responsabilidad de de dedicar cinco segundos a pensar si SMS acabo de recibir es verdad o no y quién es el que tiene interés en que yo me creas en saber

Voz 1995 11:23 que perfilar responsabilidades nuestra está en nuestra mano propuesto por supuesto si esa no podemos derivar hay punto donde ocurre lo que ocurre en nosotros mismos finalmente los que debemos dar de sí es verdad es verdad que estamos realmente crítica acciones reivindicamos GM un espíritu crítico para eh por supuesto también del

Voz 13 11:44 bueno está todo esto no tenemos tenemos mucho que decir aquí no digo que hayamos hecho bien pero creo que está está esté análisis crítico pero también lo tenemos que atar los medios de porque muchas veces pues no está sectores opuestos oyentes Se están creyendo fuentes diferentes a las que hoy yo lo hacia en uno luego una compañera que ayer le contestaba esto que dices es mentira porque digo lo contrario en coche dijo pues si te crees que tires fueron coches como fuente pues a partir de ahí todo posible

Voz 1995 12:10 bueno pues vamos a estar pendientes es verdad que nuestra obligación debía ser como ciudadano se ser un poco más responsables y entender que no todo lo que cuentan que no todos los que les contamos lo contamos incluso es de Aquino todo ello con la realidad de forma voluntaria

Voz 12 12:27 has ocasiones su caso de forma involuntaria así que seamos conscientes de ello

Voz 1995 12:32 teme como siempre un placer Jaime García Cantero director de contenidos El País retina Un placer de seguimos en Hoy por hoy

Voz 12 12:40 Toni Garrido

Voz 31 17:45 en la Cadena SER Hoy por hoy con tónica

Voz 2 17:50 el rito

Voz 1995 17:51 antes de acabar notaremos las preguntas que nos deja el día cuando el president Torra habla de un encuentro bilateral el próximo viernes con el presidente Sánchez tiene bilateralidad que él habla y los más escuchamos es paradójico que el PP se convierte en el gran defensor de la caza y la pesca en España cuando Vox se está dedicando a diario a pescar y a cazar votantes del Partido Popular del retrato del Rey en el Parlamento cuyo coste es de ochenta y ocho mil euros que corriente artística pertenece al futurismo ese New Club cuántos puntos habrá que darle a la brecha de género si ésta según los especialistas no se cerrará hasta dentro de ciento ocho años se hará el belén y cuando Willy Toledo tenga estas navidades que ir a juicio por insultar a la Virgen María no es curioso que ayer en el mismo día en el que a Messi le daban la Bota de Oro a Mourinho

Voz 3 18:44 me dieran una patada

Voz 1995 18:47 nos vamos pero volveremos mañana a partir de las seis de la mañana Tom hoy jueves y con Pepa Bueno hasta entonces adiós

Voz 5 19:55 en la Cadena SER Hoy por hoy