Hoy por Hoy (20/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:02 no

en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal muy buenos días finalmente sí habrá encuentros Sánchez Torras será hoy hoy mismo esta tarde en el Palacio de Pedralbes se impone el sentido común aunque las maniobras propagandísticas de la Generalitat estén obligando a negociar hasta última hora y contrarreloj el formato o la manera de comunicar ese formato insisten los independentistas en presentar la reunión como una cumbre bilateral entre dos gobiernos para subrayar las diferencias de Cataluña con cualquier otra comunidad autónoma y Moncloa no se mueve de que son reuniones normales entre el presidente del Gobierno de España y el de Cataluña aunque puedan verse también ministros y consellers la batalla del relato la batalla de la propaganda la necesidad de pírricas victorias simbólicas cuando está cayendo la que está cayendo Carmen Calvo vicepresidenta no habrá una reunión de dos Gobierno habrá una reunión de los presidente y quizá tengamos alguna reunión e desde luego yo lo haría con el señor Aragonés y algún menos más pero no se trata de una reunión bilateral de gobierno Torra que ha tardado una semana en confirmar el encuentro pensó que es me escama

Voz 2 01:31 allí Vasari cara aquel día la que ya Sintra guber siguen ya

Voz 1727 01:36 velas sin embargo en sus declaraciones públicas ya lo escuchan a un diálogo caliente y efectivo pero en fin al margen de la gesticulación dos hechos reales muy significativos uno hoy Esquerra Republicana y el PDK van a apoyar en el Congreso el techo de gasto de los presupuestos de Sánchez y además todos los presidentes de la Generalitat todos desde Pujol a Torra pasando por Montilla han pedido a los políticos presos que abandonen la huelga de hambre es jueves es veinte de diciembre y autopsia de aura Lou él mismo acredita que sufrió una violación unas pruebas que contradicen la versión del asesino confeso Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:19 buenos días Bernardo Montoya confesó a los investigadores que la asesino pero asegura que no llegó a consumar la agresión sexual los investigadores creen que la golpeó la dejó inconsciente y la trasladó a un escenario diferente para violarla han encontrado rastros de sangre en casa de Montoya llevará tratan de confirmar si este la joven

Voz 1727 02:36 y en Galicia otra tragedia muy distinta pero también muy dolorosa el naufragio de un pesquero que deja tres muertos y un desaparecido volvían a casa a puerto por Navidad hay soy Superman

Voz 0027 02:46 antes los fallecidos son todos de Cambados en Pontevedra pero

Voz 1727 02:48 el buque teníamos en Portonovo nos tenemos idea de que lleva de que pudo pasar un barco con esas características

Voz 0027 03:00 siguen sin explicarse qué le pudo pasar a uno de los mejores barcos de la flota dice

Voz 1727 03:05 la Reserva Federal de Estados Unidos ha cerrado esta noche su última reunión del año con una nueva subida de tipos es la cuarta en el dos mil dieciocho a pesar de las presiones en contra de Donald Trump

Voz 0027 03:16 Casablanca considera que perjudica su política económica poco de Cook puede hacer defiende su independencia del poder político ya ha elevado el precio del dinero un cuarto de punto hasta una horquilla entre el dos con veinticinco y el dos y medio por ciento

Voz 1727 03:28 sí allí también esta madrugada a la fiscalía del estado de Illinois ha identificado a quinientos curas presuntos abusadores a los que la Iglesia católica no había denunciado

Voz 4 03:39 esto fue China vendiendo

Voz 1727 03:43 la fiscal dice que la Iglesia no puede tratar este asunto como algo interno o como un asunto personal porque se han cometido crímenes graves en los deportes con los tres goles de ayer Bale se queda a uno del récord de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Clubes

Voz 1161 04:05 tres goles que sirvieron para tumbar el Qasim hay meter a los blancos en la final del sábado el galés se coloca con seis como segundo goleador histórico del torneo supera a Messi Luis Suárez y se coloca como decías a sólo uno del luso y excompañero suyo que marcó uno en el United y seis con los blancos Solari habla sobre su futbolista

Voz 2 04:19 ha comido lo focos el escenario la actriz uno

Voz 3 04:21 porterías las redes un partido sensacional ya ha mostrado lo que sean y lo que es capaz de hacer

Voz 1161 04:28 Bale podría igualar o superar ese techo de Cristiano el próximo sábado en la final ante la Alain emiratí

Voz 5 05:24 yo hablé con dos puede ya no no no no

Voz 1727 05:38 este que suena que se llama Faith mus ha heredado el trono de Amaya se ha alzado esta noche con la victoria en Operación Triunfo

Voz 6 05:45 te parece reinar esta segunda edición está muy desconectado no lo he visto nada vaya Juan también

Voz 1727 05:51 con el diario que Nos escribíamos el año pasado

Voz 6 05:54 el anterior diciendo Lucía ya ya

Lucía Taboada buenos días buenos días Pepa también te digo que llaman note Famous lo mínimos que hagan es el programa tu crees si treinta y seis por ciento de la audiencia ha votado esta noche por su voz soul tan características ahora mismo Operación Triunfo es el Trending Topic imbatible en redes sociales como previsiblemente hará a lo largo del día la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra o la aprobación del techo de gasto a partir de las ocho y media vamos a hablar con la vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria Adriana Lastra y con José Manuel Villegas secretario general de Ciudadanos y a las nueve abordamos un debate muy complejo que hasta ahora mismo en todas partes la reinserción de los presos lo abordaremos con Blanca Estrella presidenta de la Asociación Clara Campoamor y con Ignacio González Vega portavoz de juezas y Jueces para la Democracia el tramo de Toni Garrido bien esta mañana muy variado hablaremos de familia con Adela Cortina o del anuncia que se ha convertido en una especie de radiografía de España el de Campofrío

Voz 8 07:03 tengo buenos días y bienvenida que fuimos salido venía compraron sistemas para una ocasión especial hambre hace un chiste no es algo que no pueda permitirse todos los días

Voz 1322 07:12 se canalizarán los publicistas Gonzalo Madrid Toni Segarra también entrevista a las once con los que escuchan a Hernán Griso el dúo formado por Arnau Lang y Eric Griso que según una de las revoluciones musicales del año

Voz 1727 07:35 esta intensa la actualidad en esta última semana antes de Navidad que mantenemos una especie de barra libre abierta todos los días pueden opinar por cualquiera de los asuntos que le haya emocionado conmocionado preocupado en las últimas horas pero planteamos también dos preguntas muy concretas la primera la reunión entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Quim Torra esta tarde la A6 creen que esa

Voz 1322 07:58 la Torre deben hablar dialogar o creen que no deben

Voz 1727 08:01 él se como le reprocha al Gobierno la oposición es segunda pregunta muy concreta tras el escándalo de Cambridge analítica conocemos gracias al New York Times que hay facebook compartió datos sensibles de sus usuarios con más de ciento cincuenta grandes empresas

Voz 1322 08:16 son ustedes más cautelosos con la información personal que publican sus redes sociales después de conocerse todas estas filtraciones o no han cambiado su forma de póster información pueden contárnoslo en nuestro Whatsapp que no tiene filtraciones es el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro en sesenta y seis

sólo se emite en la radio más escuchada de España son las nueve las

cinco y nueve en Canarias hay más empieza hoy por hoy con Jordi Faura en la producción Icon Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica

en la Cadena Ser

Voz 0027 11:17 lo último de la investigación sobre el crimen de Laura y es que la Guardia Civil entrado restos de sangre en la casa de Bernardo Montoya a pesar de que el ahora detenido intentó hacerlos desaparecer intentó borrar cualquier pista fregando a conciencia la vivienda esto refuerza la hipótesis de que Montoya llevó a casa a la chica antes de violarla y matarla porque la autopsia ha confirmado que el vuelo fue agredida sexualmente hay daba buenos días

Voz 1916 11:39 buenos días y los resultados del análisis forense contradicen la versión de Montoya que tras dos horas de interrogatorio aseguró que la joven y le preguntó por un supermercado en la engañó mandando el a un callejón sin salida donde la agarró la golpeó y la dejó inconsciente después según su relato la metió en el maletero del coche la trasladó al lugar en el que después apareció allí la intentó violar pero no pudo afirmación que queda desmontada como dices por el análisis forense forense que dice que si hubo agresión sexual precisamente en la reconstrucción que el detenido ha hecho este miércoles junto a la Guardia Civil en su casa de El Campillo se han vivido momentos de mucha tensión con los vecinos del pueblo

Voz 1322 12:14 hay momentos en los que uno de ellos llegó incluso tirarse encima de uno de los coches de la Guardia Civil mientras el móvil de la joven sigue sino

Voz 1916 12:21 crecer un elemento que podría aclarar las últimas horas de la vida

Voz 1322 12:23 de la joven y en pleno duelo social por el crimen

Voz 0027 12:26 de Laura y el Gobierno ha planteado endurecer el control sobre los asesinos que salen de la cárcel habiendo cumplido su condena pero sin estar rehabilitados y con opciones de reincidir que plantea la vicepresidenta a Carmen Calvo Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 12:37 buenos días Carmen Calvo habla de libertad controlada y propone desarrollar el artículo ciento seis del Código Penal para seguir vigilando a esos presos peligrosos que ya han cumplido condena la libertad vigilada se aplica desde dos mil diez para determinados delitos terrorismo agresión sexual violencia de género contra la vida si hay indicios de peligrosidad el ex delegado para la Violencia de Género Miguel Lorente proponía también otras medidas como informar a los vecinos de que sale a la calle un preso peligroso que es lo que se hace en Estados Unidos la libertad vigilada obliga al condenado a estar localizable mediante pulseras o bien imponerle una orden de alejamiento

Voz 0027 13:09 Carolina gracias quedan doce escasas horas para que se celebra la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra y todo apunta a que también una paralela entre sus vicepresidentes y algunos ministros y consejeros pero todavía está ahora la Generalitat sigue regateando el formato de ese encuentro insisten en en vestirlo como una cumbre bilateral que es un aro por el que el Gobierno dice que no va a pasar han acordado en buenos días

Voz 1727 13:34 buenos días Carmen Calvo afirma que no es una reunión de dos gobiernos porque el Gobierno de España también es gobierno de Cataluña no se trata de una reunión bilateral de gobierno ni de nada de ese formato porque nosotros vamos con un formato de bastante normalidad

Voz 1916 13:49 normalidad dice la vicepresidenta como la que ha habido en otras reuniones de este tipo como la de Pedro Sánchez y Susana Díaz en Sevilla cuando se celebró allí el Consejo de Ministros Calvo quiere tener además una reunión informal con la ministra Meritxell Batet el vice presiden Pere Aragonés y la consellera de Presidencia el sarta dic esta noche en TVE

Voz 18 14:06 parlante Prado nota ninguno

Voz 1322 14:08 al día formal ha dicho que tiene

Voz 1916 14:11 el día previsto pero que esperan poder hablar de todo harta de asegura que en esa reunión informal va a estar también la consellera de Justicia catalana en la Generalitat insisten en hablar de una minicumbre a ocho entre Gobierno

Voz 0027 14:21 en las últimas horas Quim Torra el mismo que la semana pasada se fue monasterio a ayunar durante dos días para animarles a los presos en huelga de hambre a que siguieran con esa protesta ahora les pide que la dejen que no sigan con esa huelga de hambre que es lo mismo que les piden a Rull Sánchez Ford Turull los expresidentes de la Generalitat también el Parlament catalán que han firmado una carta conjunta el independentismo en pie

Voz 19 14:42 la prepararles a los presos

Voz 0027 14:45 una salida argumental digna para que dejen la huelga de hambre Bon día

Voz 0931 14:49 de esta carta burdo Amón Mas Montilla Maragall y Pujol también Forcadell de aquí Rigol piden a los presos que lo dejen para no poner más en riesgo sus vidas y poderse defender en condiciones en su juicio también por si hiciera falta dicen que volvieran a la política dicen que los objetivos de la huelga de hambre ya se han conseguido como lo hacía esta noche Keane Torres

Voz 2 15:07 su callan conseguir lucha activo derrama a sabiendas

Voz 0931 15:11 han conseguido remover todas las conciencias que tenían que remover también han removido los cajones del Constitucional y han llegado a toda la comunidad internacional decía por ello también les pido que abandonan esta huelga de hambre el síndico Rafael Ribó también firma esta iniciativa

Voz 0027 15:24 seis y cuarto de la mañana cinco y cuarto en Canarias hoy el Congreso va a aprobar la nueva ley hipotecaria una ley que implicará cambios importantes a la hora de pedir de conceder las hipotecas cuando entre en vigor el banco pagará más gastos que hasta ahora se dificultarán los desahucios y amortizar anticipadamente será más barato

Voz 1727 15:42 el pleno dará luz verde a la ley

Voz 0605 15:44 a crédito inmobiliario que obliga al banco a pagar los gastos de formalización de la hipoteca salvo el de tasación las copias del contrato que solicite para que la entidad pueda iniciar un desahucio el impago tendrá que ser de al menos doce cuotas pero no con carácter retroactivo para que no afecte a los desahucios paralizados por los tribunales a la espera de que el Tribunal Europeo se pronuncie sobre su legalidad además los intereses de demora se rebajan así como las comisiones por amortización anticipada del préstamo comisiones que será mayor en las hipotecas a tipo fijo consenso mayoritario de los grupos políticos para sacar adelante la futura ley hipotecaria Gonzalo Palacín PSOE Carlos Floriano PP Rafa Mayoral Podemos

Voz 0027 16:26 supone una mejora notable en cuanto la protección

Voz 20 16:28 los consumidores Se refuerza la transparencia también en el proceso de comercialización y contratación busca garantizar seguridad jurídica a las partes yo creo

Voz 21 16:37 que aquí hemos sido lo de

Voz 0177 16:40 en partiendo de posiciones muy diversas hemos sido capaces de encontrar un punto en común nos hemos quedado solos votando en contra de este proyecto de ley de protección a las entidades financieras

Voz 3 16:50 frente a un o una un

Voz 0177 16:52 una batería de enmiendas que nosotros teníamos que era de protección a los consumidores frente a los abusos de los van

Voz 1275 16:56 con una vez aprobado por la Cámara Baja el tema

Voz 0605 16:59 eso legislativo pasará al Senado en febrero

Voz 0027 17:01 la economía tres noticias más tres noticias de las últimas horas Javier Alonso Pascual Donate buenos días buenos días buenos días la dirección de Correos Javier ha llegado a un acuerdo con los sindicatos va a crear once mil empleos fijos y no habrá huelga de Correos en Navidad las seis los cuatro sindicatos

Voz 0858 17:15 desconvocado los paros previstos para mañana y para el XXVI el acuerdo a tres años contempla una reducción de la temporalidad del ocho por ciento y una subida salarial en ese periodo de más del nueve por ciento

Voz 22 17:25 este Gobierno cuando entró tenía este problema ya sobre la mesa tenemos que congratular de que finalmente la dirección de Correos pues haya conseguido este éxito

Voz 0027 17:35 palabras del ministro de Fomento José Luis Ábalos ayer precisamente en un centro de Corre donde sí se mantienen los paros es en Renfe la empresa ha llegado a un acuerdo pero sólo con una parte de los sindicatos así que mantiene cancelados más de mil trenes entre mañana y el siete de enero

Voz 0931 17:48 entre los viajes cancelados hay cuatrocientos once de media distancia ciento sesenta de alta velocidad se han fijado unos servicios mínimos en cercanías del setenta y cinco por ciento en hora punta que en Catalunya en regalías serán del sesenta y seis por ciento Renfe ofrece a los usuarios afectados Diaby media distancia viajar en otro tren en un horario aproximado al que tenían siempre que sea posible y en cualquier caso permite anular o cambiar los billetes para otras fechas en coste

Voz 0027 18:10 aquí llevamos conociendo el alcance en términos de empleo que tendrá el cierre de sucursales que Caixabank anunció en noviembre la dirección les ha comunicado a los sindicatos que prevé un recorte de más de dos mil personas en plantilla

Voz 0858 18:22 lo cuenta esta mañana el diario Cinco Días que citando fuentes sindicales estima que las salidas podrían llegar incluso a las dos mil quinientas la cifra está aún sujeta a una futura negociación igual que las condiciones Se prevé que la salida se produzcan de forma pacta

Voz 2 18:35 a través de prejubilaciones o bajas incentivadas

Voz 0027 18:38 el Gobierno finalmente no derogará el sistema de becas que puso en marcha el Partido Popular a pesar de lo pésimo que le parecía al PSOE ese sistema cuando estaba en la oposición lo ha confirmado la propia ministra de Educación Isabel Cela puede haber modificaciones puntuales pero no habrá una reforma profunda del sistema de becas Adela Molina

Voz 1916 18:55 la ministra de Educación confirmó ayer que se mantendrá el sistema que tanto criticó el PSOE en la oposición con una parte fija y otra variable paradas becas Isabel Cela aseguró que se harán cambios para mejorarlo pero reconoció que no se volverá al modelo anterior en el que no había un presupuesto cerrado por cuestiones económicas tela presidió ayer junto a Pedro Duque ministro de Universidades la reunión del Observatorio de Becas la primera en siete años en ese encuentro rectores y estudiantes pidieron a acabar con la parte variable de las ayudas José Manuel Collado representante de los rectores Carlos López de la Confederación de Estudiantes

Voz 23 19:25 porque la becas Derecho derecho por tanto el que cumpla el poder alcanzar en porque es estipule que no esté en función del resto de solicitantes la parte variable causó

Voz 2 19:36 hay mucha inestabilidad dentro de estudiantes como sabéis hay es unos principal emotivo de porque las familias tienen que adelantar el dinero

Voz 1916 19:42 desde el Ministerio una portavoz matizó en la tarde de ayer que aún no hay una propuesta cerrada por parte del Gobierno sobre el sistema de becas aunque sin aclarar nada más

Voz 13 19:51 en la Cadena

Voz 8 19:52 SER Hoy por hoy

Voz 0027 19:54 Donald Trump ha dado esta noche por derrotado al da es en Siria ya ha anunciado que Estados Unidos empieza a retirar ya a los dos mil militares que mantenía sobre el terreno en ese país en Siria para combatir a los yihadistas corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1322 20:07 buenos días el presidente primero ha declarado vía tú

Voz 1510 20:09 Peter la derrota de edad es en Siria luego anunciado en redes sociales la retirada de las tropas de este país no ha dado más detalles sobre si volverán los dos mil soldados desplegados ni plazos ni ha dicho en qué términos a la retirada el Pentágono publicó un informe el mes pasado sobre la presencia de entre veinte mil y treinta mil militar desde Daesh en Siria y en Irak así que fuentes del Departamento de Defensa vende en esta retirada inesperada una concesión al grupo terrorista creen además que es una renuncia a la influencia en la región en favor de Rusia e Irán y un abandono de Estados Unidos a sus aliados kurdos de hecho esperan que tras la retirada Turquía dé luz verde para llevar a cabo su amenaza de ataque contra los kurdos en el noreste de Siria algo que según estas fuentes va a tener consecuencias en la estrategia de Estados Unidos con sus aliados locales en otros países como en Afganistán Yemen Somalia

Voz 0027 21:00 en Europa la Comisión ha publicado sus planes de contingencia para el sector aéreo y en caso de un Brexit sin acuerdo Bruselas se compromete a mantener les las licencias que vuelve a las compañías británicas siempre que Londres haga lo mismo con algunas condiciones este asunto hospital para compañías como Iberia o Vueling porque aunque son de bandera española están integradas en un grupo con capital británico que es ING Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 21:22 buenos días la Comisión quiere evitar el caos de un Brexit sin acuerdo ofreciendo una especie de prórroga al mundo financiero y económico hace muy pocos meses Bruselas aún amenazada con tener que dejar en tierra a los aviones sin pacto de salida para el Brexit pero a medida que es el pacto parece más difícil la Comisión da un giro y opta por intentar proteger al sector económico esta especie de prorroga tendrá un valor importante para el transporte y también para los aviones las compañías británicas podrán seguir volando entre Londres y todas las capitales de la Unión pero no podrán utilizar darlas como escala para viajes a países terceros son medidas de protección que no se aplicarán a Gibraltar una sorpresa para el Reino Unido aunque se espera ver cómo se resolverá el problema de los derechos sociales para los ciudadanos europeos británicos ya que esto podría depender de pactos bilaterales pactos que de momento la Comisión apela para que nadie entre en negociaciones bilaterales con el Gobierno británico pendientes de saber si finalmente en Londres

Voz 24 22:33 es clarifiquen qué tipo de acuerdo de futuro quieren cerrar con la Unión Europea el número

Voz 0027 22:42 suicidios aumentó un tres por ciento el año pasado en España en total más de tres mil seiscientos que es casi el doble que los muertos en accidentes de tráfico el suicidio afecta en su mayoría a hombres jóvenes y por eso los especialistas piden más atención este asunto sobre todo en Atención Primaria Laura Marcos

Voz 0809 22:57 qué tal buenos días la enfermedad mental será la primera causa de discapacidad en dos mil treinta ya es la puerta de entrada a una conducta suicida ahora mismo diez personas se quitan la vida cada día en nuestro país tres de cada cuatro son hombres y aunque esta cifra es la tercera más alta desde los noventa el catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Baleares Miquel Roca cree que el drama es que el perfil sigue siendo muy joven

Voz 25 23:21 sea en un país aparentemente con tasas de suicidio bajas que sea la primera causa de muerte población joven y sobre todo que no logremos reducir estas tasas de suicidio en los últimos años

Voz 0809 23:31 pero qué puede hacer el sistema para mejorar la prevención del suicidio

Voz 25 23:34 es fundamental dirigir de mayores recursos a la atención primaria para que la atención primaria de mayor tiempo de atención a los pacientes y en consecuencia mayor posibilidad de atención en prevención suicida

Voz 0809 23:46 el Ministerio de Sanidad trabaja en un plan específico porque quienes acaban con su vida casi duplican a quienes mueren en accidentes de tráfico

Voz 6 23:55 deporte

Voz 26 23:59 hoy por hoy el

Voz 0027 24:01 el Madrid buscará el sábado su séptimo título mundial de clubes Sampe buenos días

Voz 1161 24:05 buenos días Aimar hasta ahora lleva tres en el anterior formato de Copa Intereconomía intercontinental que otros tantos en el actual de Mundial de Clubes el sábado tendrá la opción de hacerse con el séptimo título de mejor equipo del mundo tras deshacerse ayer del casi más japonés con un claro tres uno protagonista por encima de todos el galés Gareth Bale autor de los tres goles de los blancos que se coloca con seis como segundo goleador histórico del torneo supera a mí si Luis Suárez y a sólo uno ya de el uso y ex compañero suyo Cristiano Ronaldo que marcó uno con el United y seis con los blancos el jugador tras una de sus mejores partidos de blanco aunque visto el ciclo

Voz 1727 24:36 yo estoy para jugar al fútbol no tengo que responder a nadie he jugado toda mi carrera en la izquierda también lo puedo hacer en la derecha lo hago donde el entrenador crea que puedo ayudar al equipo

Voz 1161 24:46 Is Solari quería destacar también la actuación de su futbolista

Voz 27 24:49 eso se ha comido todo se ha comido los focos el escenario la tribuna la

Voz 1727 24:52 porterías las redes de tu parte

Voz 27 24:55 sido sensacional y ha mostrado

Voz 28 24:57 que lo que es él y lo que es capaz de hacer en que ese la como las redes el próximo

Voz 0027 25:01 partir la noticia negativa la lesión de Asensio esto

Voz 1161 25:03 cerca de no jugar por unas molestias musculares en su pierna derecha superior último entrenamiento pero ayer no pasó de los quince minutos hasta caer nuevamente lesionado es decir adiós a la final del sábado que desde las cinco y media de la tarde les enfrentará al equipo emiratí de la Alain cuyo segundo técnico salen Peter NATS ex jugador de Murcia Zaragoza o Valladolid que anoche en El Larguero todavía no se creía que el sábado vayan a jugar la final

Voz 29 25:22 mira para nosotros esto es algo tiene sueño no pero ni te imaginas que eso puede ocurrir

Voz 3 25:27 eh a la allí les ponemos de Sirenas ya un equipo importancia no bombero

Voz 29 25:33 pensarlo así lejos de jugar una final con Real Madrid ese era increíble para él y una vez han llegado

Voz 1161 25:38 no descarta nada ahora sí sí Peter

Voz 29 25:41 pues ha de jugar contra el Madrid que te ocurre una reseña la vida eh vamos a dar todo para hacerlo todo mejor e ir a ver si estamos aquí puse a que intentara sea posible

Voz 1161 25:53 antes de la final también el sábado desde las dos y media de la tarde partido por el tercer y cuarto puesto replica sima en casa ayer saltaban las alarmas cuando se conocía la intención del Bayern de Múnich de pagar en enero la cláusula de ochenta millones de Lucas Hernández el Atlético quiso desmentir la última hora en un comunicado oficial en el Bayern Rummenigge no quiso confirmarlo ni desmentirlo y una hora a unas horas antes hablaba el propio jugador atlético

Voz 6 26:14 la gente se fije en mi estoy contenta pues conmigo no

Voz 1804 26:17 qué habrá que desde pequeñitos que aquí ojalá sigamos de aquí

Voz 1161 26:21 protagonista en El Larguero el otro candidato a la presidencia del Athletic Aitor Elizaran como Uribe también quiere la continuidad del actual cuerpo técnico

Voz 1804 26:28 decían que estén tres años y medio con nosotros sabemos todos que el verano del XXII saldremos de la junta directiva para ofrecer otro proyecto nuevo Nos gustaría que en aquel verano del XXII sigan Gaizka hay Patxi Ferreira con nosotros

Voz 1161 26:40 y en baloncesto el Real Madrid se imponía ayer en su pista Panettone a Panathinaikos ochenta y nueve sesenta y ocho en la jornada trece de la Euroliga entre hoy y mañana la catorce hoy dos partidos a las ocho Olympiacos Gran Canaria las nueve enfrentamiento español Baskonia Barça

Voz 13 27:00 hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós

Voz 35 29:30 usted como es hoy una mujer pasional

Voz 0027 29:35 ego

Voz 4 29:36 por lo que la Navidad me ofrecen muy bien cómoda aquí dañado mejor tengo mucha confianza en mí mismo seminal Fall maravilloso estupendo el oyente de la cadena

Voz 8 29:46 venga magnífica que sepa Lora

Voz 3 29:49 oiga que ha de verdad soy la hostia en ver

Voz 0027 29:52 bueno tampoco se pase

Voz 19 29:54 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1727 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias los investigadores han encontrado restos de sangre en la casa del asesino confeso de Laura lo Elmo la autopsia confirma que además si hubo agresión sexual son las novedades que arroja la investigación del caso Aimar

Voz 0027 30:24 que contradicen la versión de Montoya que le dijo a la Guardia Civil que intentó violarla pero que no lo consiguió y que después de raptar la no la llevó a su casa sin al lugar donde después encontró el cadáver según los investigadores los restos biológicos que han aparecido en el domicilio de Montoya son los que no pudo borrar a pesar de haber fregado la casa para eliminar cualquier pista el asesino confeso pidió enfrente de la chica que ha pasado la mitad de su vida en la cárcel por robo y asesinato hoy es el día de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra y a esta hora seguimos sin saber cómo será exactamente en qué formato la Generalitat intenta vestirlo como una mini cumbre entre Gobiernos La Moncloa avisa de que nada de bilateralidad

Voz 1727 31:02 no habrá una reunión de dos Gobierno habrá una reunión de los presidente quizá tengamos algunas reunión desde luego yo lo haría con el señor Aragonés algún miembro pero no se trata de una reunión bilateral de gobierno

Voz 0027 31:16 el Congreso aprueba hoy la ley de muerte digna con el consenso de todos los grupos aunque hay tensión entre el PSOE y Ciudadanos porque los socialistas han incluido en la norma que las sanciones dependen de las comunidades autónomas Mariola Rubio

Voz 0259 31:27 pero los de Albert Rivera están tan molestos que han amenazado incluso con no apoyar y bloquear la ley de eutanasia del PSOE que también se está tramitando en el Congreso ciudadanos promotor de la iniciativa defiende un régimen sancionador común los socialistas lo consideran innecesario y creen que las sanciones deben ser competencia de las comunidades porque diez de ellas ya cuentan con su propia ley de muerte digna esta norma estatal garantiza como las autonómicas el derecho de los pacientes terminales a la sedación a la retirada de medidas de soporte vital aunque les acorte la vida con el objetivo de evitar el sufrimiento y el dolor en el proceso final tras su aprobación hoy en el Congreso Ali tendrá que pasar todavía por el Senado

Voz 0027 32:09 Alfonso Martínez como está el tráfico buenos días

Voz 0846 32:11 buenos días Aimar ha estado en Madrid tenemos circulación lenta de entrada a la capital por la A dos en Torrejón de Ardoz la cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la A42 en Parla tráfico intenso además el la ronda de circunvalación M cuarenta entre Vallecas Vicálvaro en dirección a la A dos en Cantabria en la VIII un obstáculo en la calzada a su paso porque hijas complica la conducción en ambos sentidos siempre precaución además por niebla en las provincias de Lugo León Zamora Guadalajara en Cádiz por último en Asturias dos puertos de la red secundaria obligan al uso de cadenas el puerto de Cerredo de Leitariegos tengan mucho cuidado si barata

Voz 13 32:49 las vetar por estas carreteras

Voz 1727 35:44 son las siete menos veinticinco la seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa con lo último sobre el naufragio del barco pesquero que se fue a pique ayer frente a la costa de Fisterra con diez tripulantes a bordo murieron tres marineros y todavía hay un desaparecido Xaime López Bos Días

Voz 0846 36:02 bosnios y en cuanto amanezca Xaime volvía

Voz 1727 36:04 dan a buscarlo

Voz 0846 36:06 volverán a buscarlo aunque una embarcación de Salvamento Marítimo mantuvo durante toda la noche las labores de sondeo en la zona en la que naufragó el pesquero a bordo como dices viajaban diez tripulantes uno continúa desaparecido de los tres han muerto entre ellos el patrón del barco un experimentado marinero natural de Cambados otros seis miembros de la tripulación fueron rescatados con vida el sin querer dos se hundió en una zona conocida como o profundo a cuatro millas de Fisterra tras analizar la carta de navegación del barco se descarta un choque contra las rocas Alfonso Rueda es el vicepresidente de la Xunta

Voz 6 36:40 ahora empezarán las investigación que siempre se para saber que por lo tanto ahora mismo a escasas horas de que se producirá fundamento no se puede aventurar nada salvo los datos que estaba dando armador que estaba presente en principio O Barco no han tenido ningún problema a topado navegando en ese momento sabemos nada

Voz 0846 36:59 es uno de los mejores barcos de la flota hoy con la primera luz del día se reanudarán las labores de búsqueda en el Ayuntamiento de Cambados de donde eran naturales los fallecidos han decretado tres días de luto

Voz 1727 37:10 un abrazo Xaime hasta luego hasta luego vamos a Cataluña con dos reclamaciones laborales Joan Bofill día o lo volvió a los bomberos amenazan con una querella criminal contra Quim Torra por la precariedad y la falta de medios con la que dicen que trabajan y además la protesta de los Mossos también por la precariedad en las últimas horas han obligado a que el conseller Book tuviera que salir escoltado de una reunión del Consell de la policía

Voz 0027 37:37 si este era el momento

Voz 0931 37:41 book abandonaba la conselleria de Interior en su coche oficial es cortado por los antidisturbios mientras sus compañeros Mo sus le increpaban centenares de policías estuvieron horas ayer por la tarde cortando la Gran Vía también los aledaños bloqueando los accesos al edificio es que los sindicatos no han conseguido que ese avancen en las negociaciones para mejorar sus condiciones laborales tras tres horas reunión hoy será el turno de los bomberos hace días que decidieron no hacer más horas extras lo que obligó a cerrar algunos parques la dirección del cuerpo para revertir lo decidió rebajar el número mínimo de bomberos necesarios para que funciona un parque para protestar en contra de esta decisión hoy los bomberos se citan en el centro de la ciudad a mediodía para demostrar que el cuerpo de bomberos e tan se encuentra en una situación tan crítica es lo que anunciaba Roger Juan del sindicato Cos mientras deciden si se querellaron contra Torra pero también contra aragonés por no garantizar su seguridad dicen que el Gobierno no está haciendo todo lo posible para que se pueda trabajar en condiciones en sus servicios por la falta de afecto

Voz 1727 38:35 los ella no está en la cárcel Eduardo Zaplana lo han trasladado al hospital por la leucemia que padece desde el año dos mil quince valenciana Talens bon día Pepa el ingreso se decidió después de que

Voz 0141 38:49 Zaplana acudiese al hospital a someterse al tratamiento periódico que recibe por su enfermedad su leucemia pero su médico reclama unas pruebas complementarias y tras los resultados decidió que se quedara Zaplana está en prisión desde mayo cuando fue detenido en el marco de la operación erial por corrupción su abogado ha pedido en cuatro ocasiones que se trasladó a su domicilio para que cumpla el arresto pero el juez no le ha permitido ayer el presidente de la gestora del PP en Valencia que se llama Mali Santamaría pidió a la justicia una mayor sensibilidad en estos casos

Voz 1727 39:16 seguimos contigo Ana porque en Castellón la Guardia Civil ha detenido a un hombre de setenta y tres años acusado de matar en el año mil novecientos ochenta y uno a su pareja embarazada el cuerpo apareció hace veinte años La detención se produce ahora gana gracias a las pruebas de ADN

Voz 0141 39:32 ya ha pasado a disposición judicial la detención se ha producido en Castellón donde reside por parte de la Guardia Civil que ha llevado a cabo una compleja y larga investigación si le atribuye dos delitos de homicidio porque la víctima una mujer de veinticinco años estaba embarazada el cadáver se encontró en el noventa y nueve pero no fue hasta el año pasado cuando la hermana de la víctima denunció su desaparición a partir de ahí pudo completarse la investigación que durante veinte años no había dado frutos practicar esas pruebas de ADN al parecer el detenido que estaba casado en Madrid y tenía tres hijos había comenzado una relación sentimental con la chica que tenía veinticinco el cadáver tenía un tiro en la cabeza y un golpe en la mandíbula estaba enterrado en el jardín de una casa en un pueblo de Manresa

Voz 1727 40:10 un beso Ana otro para ti Pepa terminamos en Pamplona con otra historia del pasado que vuelve han recuperado los restos de los cuerpos de tres fugados del Fuerte de San Cristóbal en el año mil novecientos treinta y ocho encontrarlos ahora sido posible por el testimonio de una mujer que vio el fusilamiento lo a Contador ochenta años después Fernando Nieto buenos días

Voz 0978 40:32 buenos días sí fue fundamental el relato de esta vecina del pueblo Fermín a Iraizoz que presenció los hechos en su testimonio exponía que el veintisiete de mayo de mil novecientos treinta y ocho fecha que recordaba bien por coincidir con su cumpleaños los falangista

Voz 0027 40:45 las llevaron al pueblo a tres personas que habían

Voz 0978 40:48 participó en la fuga de esa prisión en el monte excava y que fueron capturados en los prados otra vecina también lo corroboraba porque dio comida y agua a los jóvenes de veinte a veintitrés años y que dijeron ser de Bilbao fueron fusilados y enterrados en el mismo lugar cuando se amplió la variante de una carretera hace casi veinte años una excavadora ya desenterró restos que fueron depositados en el osario del cementerio y que ahora han sido recuperados de ese osario del cementerio de tu Line en el valle de Anhui muy cerca de Pamplona

Voz 37 41:19 con una semana me lo han sido

Voz 1727 41:30 el matrimonio igualitario en Cuba va a tener que espera del Parlamento cubano anunciado que la nueva Constitución que se está redactando no incluirá finalmente la definición de matrimonio como la unión de dos personas sin especificar el sexo eso sí una vez que se apruebe la Carta Magna como debe ser el matrimonio se someterá a referéndum lo cuenta desde La Habana Mauricio IFE

Voz 0453 41:55 ha sido la oposición frontal de las iglesias evangélicas y la católica y también de buena parte de la población la que ha hecho que la Asamblea Nacional cubana rectifique antes de aprobar mañana el proyecto de reforma constitucional que finalmente será sometido a referéndum el próximo veinticuatro de febrero la Asamblea Nacional que se haya reunido en estos momentos señaló en un comunicado que será el Código de Familia el que establezca quiénes pueden ser sujetos del matrimonio y para ello se realizará una consulta popular y referéndum en un plazo de dos años Mariela Castro principal defensora de los derechos de la comunidad LGTB ir aseguró que la rectificación del Parlamento no cierre las puertas al matrimonio gay pues el artículo reformado define la institución matrimonial como la unión entre dos cónyuges eliminando el binario mismo de género por lo que de hecho mantienen la posibilidad de que todas las personas puedan acceder al matrimonio aún así lo cierto es que lo que parecía ya un nicho deberá esperar por lo menos dos años

Voz 8 43:04 me escuchen ahora esta historia que llega

Voz 31 45:52 como Juan plazo Fiat Patriótica dice esta mañana José María buenos días Pepa

Voz 12 46:00 cuánto amante de los toros las banderillas y el estoque tras los Reyes Magos y el papel de plata

Voz 1100 46:07 los cartuchos Bierzo borrones han florecido recientemente en España Se disputó su apasionada defensa los políticos de la gran derecha desde el afamado lanzador de huesos de aceituna extraordinario deporte para formar caracteres aguerridos el desahogado periodista que Llor en ABC porque los rojos quieren acabar con las Navidades diputados y diputadas del PP lanzando preguntas de veras por porque el Gobierno elimina los belenes hasta ayer ministro de Rajoy que cantaba a voz en grito suben novio de la muerte profundamente afectado por el daño irreparable que se hace de la Fiesta Nacional lo prohíban los toros le espeta a su sucesor en cultura que le ha mirado con cara de marciano es que se ha abierto la loca carrera para saber quiénes más español español español y los chicos y chicas del PP se incorporan porque a ellos sabe su Cornish de la patria ya no les gana nadie ni tan siquiera el barbado Abascal tan de moda en sus círculos patrióticos quiénes habrá dicho a todo serbios carne de la mentira y la desinformación que el Gobierno piensa acabar con cualquiera de esas veneradas aficiones ustedes tranquilos van a poder torear rezar ya está disparar al conejo el ojo izquierdo

Voz 9 47:25 no

Voz 1727 47:35 Pedro Sánchez y Quim Torra reunirse hablar dialogar o no como reproche a la oposición es la pregunta que les hacemos esta mañana ganas

Voz 1322 47:42 sí al diálogo entre nuestros oyentes como marzo de Gijón

Voz 1727 47:45 con la reunión entre borra

Voz 32 47:49 es una abominación para la oposición porque ese a producir un diálogo un acercamiento y esa es la única manera de solucionar el problema catalán el diálogo y el acercamiento a mano dura y el ciento cincuenta y cinco ya vemos está no han llegado

Voz 1727 48:07 gracias un abrazo Fedra de Madrid

Voz 1322 48:10 qué más escéptico