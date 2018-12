Hoy por Hoy (20/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete

Voz 2 00:08 las seis en Canarias

Voz 3 00:22 la Cadena SER

Voz 1727 00:29 bueno qué tal muy buenos días el Congreso celebra hoy su última sesión del año con una votación que puede dar algo de oxígeno al Gobierno se vota el techo de gasto para el año que viene para ahí que Bruselas autorizó un margen extra de seis mil millones de euros en los objetivos de déficit en julio esa votación la perdió el Gobierno porque se abstuvieron Unidos Podemos Esquerra Republicana y el P de Cat pero hoy hoy todos van a votar a favor además del PNV es una victoria simbólica porque en el Senado la mayoría absoluta del PP en echará atrás victoria simbólica así pero que llega en un momento en que parecía imposible

Voz 4 01:05 para nosotros es fundamental que ese bloque se mantenga porque es yo creo que una de las pocas posibilidades que tenemos de mantener la posibilidad de sacar los presupuestos adelante que es lo que necesitan mucha gente

Voz 1727 01:17 aunque la votación de hoy no implica para nada que finalmente el presupuestos apruebe la ministra de Hacienda insistía anoche en Televisión Española

Voz 5 01:24 siempre que habla de esta materia he dicho que me parecía difícil que tanto Esquerra como PDK pudieran prescindir de la aportación que aportan los presupuesto a esta comunidad autónoma

Voz 1727 01:35 así que con esta tímida recomposición de la mayoría de la moción de censura acude esta tarde Pedro Sánchez a Barcelona donde severa con Quim Torra todavía no se sabe el formato exacto de ese encuentro porque la desconfianza mutua y las maniobras propagandísticas de la Generalitat han impedido cerrarlo pero encuentro habrá en eso insisten todos

Voz 0127 01:57 algo más en esta jornada en este día cargado de

Voz 1727 01:59 muchos pequeños pero cargados a su vez de simbolismo todos los presidentes de la Generalitat de Cataluña han pedido a los políticos que están en prisión preventiva que abandonen la huelga de hambre todos desde Pujol a Montilla a Montilla a pus de Mon y Quim Torra

Voz 6 02:15 hasta tu hacha Kureishi han tenido

Voz 1322 02:17 coraje y tienen un coraje increíble cada día pero hay un punto de angustia también pienso que ya han conseguido el objetivo de remover todas las conciencias que se tenían que remover yo también les pediría

Voz 1727 02:28 que acaben con esta huelga de hambre que acabe en la que está

Voz 1322 02:30 bueno afable

Voz 1727 02:32 es jueves veinte de diciembre en la investigación demuestra que Montoya mintió en su confesión hubo agresión sexual al aula Telmo ya hay restos de sangre en la casa del asesino confeso el Gobierno propone medidas de vigilancia para ex convictos reincidentes y peligrosos

Voz 0376 02:48 el artículo ciento siete del Código Penal que él la posibilidad de seguir teniendo en vigilancia a las personas que tienen un riesgo de peligrosidad muy alto de reincidencia seguramente y que por tanto son las que acaban dando situaciones tan tremenda como la que ahora tenemos que afrontar

Voz 1727 03:08 la otra vez Facebook que niega que compartiera datos personales de sus usuarios sin su consentimiento con empresas como amo

Voz 0127 03:17 Azón One Flix lo ha publicado el New York

Voz 1727 03:19 sí pero la compañía asegura que nadie ha leído mensajes privados sin el permiso de los usuarios que todavía en Estados Unidos

Voz 7 03:26 Conservation o Watson

Voz 1727 03:29 el presidente de la Reserva Federal defiende su decisión de subir otra vez los tipos de interés hasta el dos coma veinticinco por ciento es la cuarta subida en lo que va de año pese a la presión pública en contra de Donald Trump un Trump que asegura que ha empezado a replegar a sus tropas desidia con el argumento de que ya han derrotado alta es Estados Unidos tiene unos dos mil militares sobre el terreno y en los deportes el Atlético de Madrid desmiente que el Lucas Hernández se vaya a marchar en el mes de enero Sampe

Voz 1161 04:06 en un comunicado oficial en el que aseguran haber hablado con el futbolista y que este les ha negado que tenga ha cerrado un contrato con el Bayern Munich que pagaría la cláusula de ochenta millones del central Atlético el jugador hablaba horas antes de seguir vinculado al club

Voz 6 04:18 no no no que mucha gente se fije en mí

Voz 0513 04:20 este condenado escondido Ivanov porque la verdad que desde pequeñitos que aquí ojalá sigamos te tengo aquí

Voz 8 04:26 en el Bayern su presidente Rummenigge no quiso ni confirmar ni desmentir

Voz 1161 04:28 la intención de su equipo de ficharlo el central francés

Voz 0978 04:32 y el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días mucha atención a esta hora las nieblas que afectan gran parte del interior de la Península especialmente Castilla León la Comunidad de Madrid Extremadura y Castilla La Mancha puede

Voz 9 04:44 ser persistentes en forma de nubes bajas

Voz 0978 04:46 alguna llovizna y ambiente frío todo el día chubascos en Galicia con pausas y algunos vómitos de sol más Repsol en el resto del país con temperaturas durante la tarde un poco más bajas que

Voz 1727 04:56 ayer son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 10 05:00 qué

Voz 11 05:03 sí de hola buenas Antonio si serio

Voz 12 05:05 yo soy Federico que de casa

Voz 13 05:07 He he visto que tenía una reserva para seis personas eso es pues llamo porque voy a tener que cancelar la reserva como cada la reserva pues ha llegado un grupo de personas por sorpresa está todo lleno en el sitio para nadie más así que me lo puede hacer estar reservados yo ya secretario una vuelta ante

Voz 14 05:27 no no no no no es otra vuelta a nosotros estaremos ahí reserva la pena así que tú Miami para decir que si cancela darles cabido un grupo gallega entonces qué pasa con las reservas perdón por las pasadas

Voz 1161 05:36 pues por el mismo sitio que los que aparcan en plazas reservadas para personas con discapacidad no ocupe su sitio que no te corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 15 05:47 clase de pintura o de cocina au sur o snowboard por Lotus queremos que descubra su pasión te regalamos dos experiencias una de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

Voz 3 06:04 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:07 hubiera sido un milagro que la reunión entre Sánchez y Torra no la manejarán los independentistas para el relato imaginario en el que se mueven desde hace un año y así llegamos al día de con la Generalitat hablando de cumbre de dos gobiernos son minicumbre en Moncloa sin moverse de que son reuniones entre el presidente del Gobierno de España y el de Cataluña y que naturalmente que pueden verse también algunos ministros y consellers Ana corbatín buenos días buenos días parece increíble que con el sufrimiento que toda esta historia ha causado está causando todavía se juguetea con las palabras

Voz 0127 06:39 Carmen Calvo ha dejado claro que el formato es el mismo que el de otras reuniones similares como la de Pedro Sánchez y Susana Díaz cuando el Consejo de Ministros se celebró en Sevilla uno es

Voz 0376 06:48 una reunión de Gobierno a Gobierno porque el Gobierno de España el Gobierno de Cataluña habrá una reunión de los presidentes y quizá tengamos alguna reunión con el señor aragonés y algún miembro más pero no se trata de una reunión bilateral

Voz 0127 07:01 desde La Moncloa dicen que a la reunión de la vicepresidenta hay aragonés asistirán también la ministra Meritxell Batet y la consellera de Presidencia el sarta dic esta noche en TVE

Voz 16 07:09 en Parla Prado nota animo al día formal

Voz 0127 07:13 ha dicho que no tiene un orden del día previsto pero que esperan poder hablar de todo harta de asegura que estará además la consellera de Justicia catalana el Govern insiste en hablar de una minicumbre entre

Voz 1727 07:23 vernos y sobre esta presencia física del Gobierno de España en Cataluña la mirada de Javier González Ferrari

Voz 0881 07:34 pero todo de Pedro Sánchez en el trasero de Susana Díaz podrían convertirse en una patada a seguir en las próximas citas electorales sin dañar el Consejo de Ministros se convierte en una coartada para celebrar antes o después una cumbre entre el Gobierno de la nación y el autonómico que ofrezca la impresión a los ciudadanos incluidos no pocos barones socialistas de que el Ejecutivo con menos diputados de la historia de nuestra democracia se ha tragado el anzuelo lanzado productora para que la foto se parezca mucho a una cumbre de igual a igual en el contexto real o fingido de una bilateralidad que no caben nuestra cuarentón la Constitución está más que demostrado que el mundo político importa más lo que parece que lo que realmente es lo que parece es que Sánchez está dispuesto a hacer equilibrios sobre la delgada línea roja que separa lo constitucional de lo que no lo es

Voz 9 08:23 para asegurarse sino el voto afirmativo

Voz 0881 08:25 los independentistas y quiénes les jalean desde Podemos desde el propio PNV para sacar adelante los presupuestos que tampoco gustan en Bruselas o al menos que apoyen sus decretos leyes incluidos los aprobados por el Gobierno Rajoy veintidós ahora como iniciativa del actual Gobierno como el caso de la subida de sueldo a los funcionarios

Voz 1727 08:48 el Tribunal Constitucional vuelve vuelve a afear el comportamiento del Gobierno de Rajoy en noviembre ya falló contra él por gobernar más de diez meses sin someterse a control parlamentario y ahora acaba de dictaminar que también vulneró el derecho de los diputados al vetar un debate sobre la reforma de las pensiones que impulsaba el PSOE Carolina Gómez buenos días

Voz 0393 09:10 buenos días el derecho de los parlamentarios de ejercer su función representativa y el de los ciudadanos a participar en asuntos públicos a través de sus representantes el Gobierno vulneró esos dos artículos de la Constitución vetando el debate sobre pensiones la ley establece que el Ejecutivo sólo puede impedir el debate de propuestas que incidan en el presupuesto lo tiene que argumentar pero en este caso según el tribunal la explicación que se dio fue una mera posibilidad una conjetura los magistrados también afean a la Mesa del Congreso que permitiera ese veto que carecía de fundamento el origen de aquella proposición del PSOE partía del caso de dos hermanas ancianas de Soria que fueron separadas porque no podían cobrar la pensión viviendo en la misma residencia son las siete y Díez

Voz 1727 09:48 las seis y diez en Canarias

Voz 18 09:52 el hace su vida

Voz 1915 09:53 Nos el tren de la noticia Renfe Renfe recuerda a los viajeros que con el billete de tren de Alta Velocidad Larga Distancia está incluido el combinado cercanías para moverse en Cercanías Feve o Rodalies durante las cuatro horas previas a la salida del tren y las cuatro horas siguientes a la llegada a destino también es válido para el TRAM de Alicante todos los detalles en Renfe apuntó

Voz 8 10:15 com Renfe Ministerio de Fomento Gobierno

Voz 1727 10:19 año

Voz 19 10:22 hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida contó ayuda Unicef puede salvarnos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos

Voz 20 10:39 UNICEF en un hombre una vida punto es riadas socio dos mil cien

Voz 1071 10:44 el ochocientos tres mil no son sólo cifras son los gastos de hipoteca que nunca de viste pagar ya hemos

Voz 0127 10:49 superado mil millones de euros para nuestros clientes

Voz 1071 10:52 es sino reclama más es cuando ganan pide cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro Arriaga Asociados hagamos lo fácil

Voz 8 11:01 te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes

Voz 19 11:04 hablan de reciclar de compartir los mayores pues hablan de que hasta el veinticuatro de diciembre los juguetes del catálogo de Hipercor y El Corte Inglés que traen un veinte por ciento de regalo para utilizar en todas tus nuevas compras de juguetes lencería zapatería accesorios de moda hay deportes gusta la Navidad consulta condiciones entienda

Voz 21 11:25 la lotería de Navidad es para compartirla con los que más quieres a tus amigos con los del trabajo incluso con esos de trabajo que querer que de lo que es querer pues chico tampoco pero claro te imaginas que les toca a ellos latino vamos lo que te faltaba total

Voz 6 11:43 a está este tipo de compartir un décimo de lotería dinamitar que tú lo haría el veintidós de diciembre sorteo dinamitar el mayor premio es compartirlo

Voz 3 11:56 en la Cadena Ser

Voz 1727 12:03 la Iglesia católica estadounidense sigue sumando escándalo sobre abusos a menores la Fiscalía de Illinois acaba de acusar a la diócesis de encubrir a más de quinientos curas presuntamente abusadores Rafa Muñiz buenos días

Voz 1772 12:16 buenos días que sumados a los ciento ochenta y cinco sacerdotes pederastas documentados por la Iglesia elevan la cifra total a casi setecientos

Voz 5 12:23 tenían oriental y sin gusto

Voz 1772 12:27 la fiscal de Illinois ha asegurado que la Iglesia no investigado exhaustivamente las denuncias de las víctimas abusos que se han producido en los últimos setenta años la investigación sigue en marcha pero de confirmarse sería el caso más grave de pederastia en la Iglesia católica estadounidense de todos los que se conocen hasta

Voz 1727 12:43 ahora bien Reino Unido el Gobierno publicado ya su plan de inmigración para el Brexit que básicamente dice que los ciudadanos comunitarios ya no tendrán ventajas para trabajar allí con respecto a ciudadanos de otros rincones del mundo eso sí entrará en vigor a finales del año dos mil veinte corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 13:01 a partir de ese momento los trabajadores que vengan de Europa serán tratados como los del resto del mundo sin preferencia alguna así Se cumple decía Theresa May lo prometido en el refrán

Voz 19 13:12 huy

Voz 0273 13:14 por primera vez en décadas nos aseguraremos de que es el Gobierno británico el que decide quién puede venir aquí según las nuevas normas no habrá un límite ocupo para los trabajadores que tengan un nivel elevado de preparación vengan recomendados por una empresa con un salario a partir de treinta mil libras anuales unos treinta y dos mil dos ciento los euros algunos ministros piensan que esa cifra es muy elevada también lo cree muchos empresarios o los responsables de la sanidad pública el Gobierno va a hacer ahora consultas sobre esa cifra en cuanto a los migrantes sin especial preparación podrán venir al Reino Unido hasta el dos mil veinticinco pero sólo durante un año como máximo luego tendrán que marcharse y esperar un año más para poder volver a solicitar un permiso de trabajo

Voz 1727 13:58 en mientras en Reino Unido trabaja para delimitar las entradas a su territorio ha ido ABAO buenos días buenos días Pepa Alemania busca trabajadores extranjeros extracomunitarios de fuera de la Unión para cubrir más de un millón de euros

Voz 22 14:10 Leo uno coma dos millones el Gobierno ha aprobado un paquete legislativo al que tendrá que dar ahora el visto bueno el Parlamento la medida pondría el camino más fácil a los trabajadores de fuera de la Unión Europea con formación

Voz 0127 14:20 media y alta a Alemania a buscar trabajo

Voz 22 14:22 a pie a que los demandantes de asilo denegado puedan quedarse en el país ya están integrados en el mercado laboral el ministro alemán de interior Jorge Hoffa

Voz 0127 14:30 también ha dicho que Alemania quiere inmigrantes que ocupen puestos de trabajo sobretodo en pymes que es donde se les necesita Hinault que entren al país a cobrar el paro

Voz 1727 14:38 y en la Unión Europea Nos quedamos porque todo el mundo se pregunta cómo unos hackers pudieron infiltrarse en la red de comunicación diplomática europea descargar miles y miles de cables con información sobre Estados Unidos sobre Rusia sobre China Isabel Villar buenos días

Voz 23 14:53 diga si el Consejo Europeo ya está investigando esta filtración que según la empresa que se percató se produjo durante años los cables los ha publicado el New York Times y muestran la

Voz 8 15:01 acción europea por la presidencia de Trump o el temor a que

Voz 23 15:04 Irán reactive su programa nuclear filtraciones en todo caso que no van a comentar según el vicepresidente de la Comisión Europea lo que se ha dicho Dombrovskis

Voz 0127 15:14 es que todos los sistemas de comunicación tienen puntos vulnerables y que están trabajando para corregir los que han permitido esta filtración

Voz 1727 15:20 también en la uno en la Unión Europea ha puesto fecha ya fecha de caducidad a los cubiertos de plástico las páginas de plástico los bastoncillos de plástico les quedan tres años porque la Comisión y el Europarlamento han acordado prohibir su venta a partir del dos mil veintiuno Javier Gregori

Voz 0882 15:38 el objetivo es reducir el vertido de residuos de plásticos al medio ambiente porque contiene sustancias tóxicas como explica sirve la corte que es experta del CSIC

Voz 24 15:48 eso es la contaminación que digo que es la contaminación impedirla en que se produce porra por el uso muchos productos que utilizamos diariamente eh que pasa medio ambiente a través de los vertidos

Voz 0882 15:59 además con esta nueva normativa europea las empresas también tendrán que cubrir los costes de la recogida de las colillas

Voz 1727 16:10 Nos vamos a Galicia porque tenemos otra trágica noticia otro naufragio esta madrugada frente a su costa deja un muerto Xaime López adelante

Voz 0127 16:21 buenos días Pepa Se trata del Sil bossa un pesquero de Malpica muy cerca de donde sucedió la tragedia de ayer de él sin querer dos también en plena Costa da Morte aquello sucedía en Fisterra los fallecidos hoy es uno como decías un muerto el patrón del barco sucedió muy cerca del puerto prácticamente sin salir de la dársena por lo que parece el soul bossa chocó contra uno de los muros del puerto ahora mismo está allí semi hundido tres de los marineros pudieron saltar el patrón se supone que tal vez enredado en el aparejo por algún otro motivo no pudo saltar a la persona que ha fallecido hasta ahora el barco puede verse desde tierra y en esta estas horas continúan las labores para intentar recuperarlo como dices segunda tragedia en el mar segunda tragedia en las costas gallegas segunda tragedia en la Costa da Morte en menos de veinticuatro horas tras los tres fallecidos ayer en el naufragio del sin querer

Voz 1727 17:10 Luis Luis Pardo gracias gracias Pepa

Voz 26 17:15 del Édith estatuilla hijo que en vez de una puede inscribir dos cartas a los Reyes y por las dos caras te sientes vivo Busby si quiere sentirte piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran amigos punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos años

Voz 15 17:35 clase de pintura o de cocina au sur o snowboard Paul Loftus queremos que descubra su pasión te regalamos dos experiencias cuna de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

Voz 27 17:50 no Álvaro de Carlas todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarte de repente tu luna rota pide cita en Carlas punto es no te preocupes porque en Carlisle nos encargamos de todo realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros calla ya

Voz 28 18:04 Carlas repara

Voz 1727 18:07 porque sabemos que eres Murcia

Voz 29 18:09 Ebrard muy de corderito asado en Navidad en Hipercor y en el supermercado el Corte Inglés te ofrecemos el cordero lechal de Castilla y León por medios o enteros por sólo doce con noventa y cinco euros el kilo muy de Navidad muy de Hipercor supermercado El Corte Inglés

Voz 8 18:28 tanto tenemos las mejores soluciones para tu coche

Voz 30 18:30 con pregunta tus neumáticos Michelin Henar auto hasta sesenta euros en carburante además con precios bajos todo el año

Voz 8 18:39 más info auto punto es también puedes consultar nuestros horarios de apertura especial esta Navidad no auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 26 18:47 pide ahora tú préstamo en virus y te lo transformamos en quince minutos entra ya vivo punto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate dibujos

Voz 1322 19:01 preguntamos por la reunión entre Pedro Sánchez y quién Torra Isabel de Madrid quien se pierden las definiciones y las palabras tienen otro poca

Voz 31 19:08 antes de resolver Torra nunca me ha parecido una persona fiable no no lo veo dirigente hice pierden las palabras las definiciones para no llegar a nada

Voz 1322 19:19 esto no les decían a Rajoy que no se acercaba y ahora que se acercan de Madrid vamos a Andalucía

Voz 32 19:24 con Joaquín yo creo que está bien que se reúnan y creo que estaría bien también que el presidente de la Generalitat se van a un poco loco porque tanto enciendo Lacuerda tanto desde los partidos de la oposición como de del partido de Gobierno de la Generalitat

Voz 1322 19:41 gracias Joaquín en esta mini barra libre que hemos abierto hoy saludamos Alberto de Plasencia

Voz 9 19:46 mi cuestión es que por qué ha de plantearse como tema excluyente la defensa de la prisión permanente revisable y la defensa de políticas activas que vayan encaminadas a la protección de la mujer frente a

Voz 1727 20:00 he hecho muchas gracias a todos son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:12 la Gutiérrez qué tal buenos días tiempo establecido muchos cambios hoy se mantiene el frío ahora mismo seis grados en la Gran Vía despierta Madrid con brumas y nieblas matinales en buena parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid celebra este jueves su último pleno ordinario de dos mil dieciocho en el que la alcaldesa mano hola Carmena hará balance de la puesta en marcha de su proyecto estrella esta legislatura de Madrid central en una comparecencia a petición propia va a pasar también por el pleno el debate de los residuos si Valdemingómez Ciudadanos lleva Cibeles hoy una propuesta para evitar que los residuos del este de la región vayan a parar a la capital tal y como pretenden la mancomunidad de municipios de esta zona el Ejecutivo regional mientras se termina nuevo vertedero de Loeches como el Gobierno de Carmena Ciudadanos no está a favor de esta propuesta Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente Begoña Villacís portavoz

Voz 0795 20:59 háganos la disparatada idea del consejero que para esconder su ineficacia y su falta de compromiso quiere hacer algo tan torpe permítanme la palabra tan meditan de esa ajustado como intentar responsabilizar al Ayuntamiento de Madrid de su ineficacia de su falta de estrategia

Voz 33 21:18 en cada municipio saga responsable deseos de sus residuos ese quiere decir que Valdemingómez no tiene porqué absorber los residuos tener ningún otro municipio en este caso de Alcalá Valdemingómez tiene que asumir los residuos de Madrid en todo caso y eso es lo que vamos a exigir al Ayuntamiento de Madrid

Voz 1275 21:35 los vecinos de Vallecas los más cercanos a Valdemingómez también están que trinan con la propuesta de acoger las basuras de los municipios del este amenazan con movilizaciones si finalmente la Comunidad vía decreto impone esta solución temporal Quique Villalobos es presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales

Voz 34 21:50 es una barbaridad porque es el colofón a tres años y medio de absoluta ineptitud de absoluta dejación entendimiento del problema de los residuos por la Consejería han pasado ya tres consejeros y ninguno ha sido capaz de poner encima de la mesa un plan coherente de gestión de los residuos

Voz 1275 22:11 los vecinos de Vallecas aseguran que los planes de la comunidad para llevar doscientas treinta mil toneladas más David Gómez echarían por tierra el camino emprendido por el Ayuntamiento para reducir los olores que sufren desde hace años supondría un incremento del veinticinco por ciento de los residuos en la planta dicen que no están dispuestas a tolerar lo el concejal del distrito Paco Pérez recordaba ayer que Vallecas ya tiene otras carreras importantes

Voz 29 22:32 vertederos estará la incineradora están las plantas de tratamiento de peso desde el Parque Tecnológico de Valdemingómez alguna

Voz 35 22:39 eh cosas también poco deseables no como algunos núcleos donde históricamente se ha realizado el mercado el menudeo de la droga

Voz 1275 22:52 la cruz las cruces que pesan sobre el barrio de Vallecas al que Ángel Garrido presidenta de la Comunidad pide solidaridad

Voz 0177 22:58 las decisiones son soberanas de los ayuntamientos y yo confío confío en los que es mucho pedir que el Ayuntamiento de Madrid sea solidario con el resto ayuntamientos de de la comunidad muchos de ellos gobernados también por por la izquierda por lo tanto espero que la señora Sabanés una vez tenga sensibilidad a los problemas de los demás no

Voz 1275 23:17 es jueves es veinte de diciembre más noticias en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 0393 23:20 en la Asamblea de Madrid acoge entre hoy y mañana el pleno para aprobar los presupuestos regionales de dos mil diecinueve hoy se debaten las enmiendas parciales presentadas por todos los grupos diecinueve del PSOE catorce de Podemos XXXVII de Ciudadanos y otras catorce del propio Partido Popular

Voz 1275 23:33 PP celebra esta noche su tradicional cena de Navidad con la presencia del presidente del partido Pablo Casado y con la incógnita de si Ángel Garrido José Luis Martínez Almeida serán los próximos candidatos la decisión no se tomará hasta después de Reyes

Voz 0393 23:44 Cáritas alerta de los riesgos que tiene la escasez de vivienda social en Madrid aseguran que han provocado máximos históricos en la ocupación de su residencia así que el sesenta y tres por ciento de receptores de Renta Mínima de Inserción podrían perder sus casas Cruz Roja realizado esta noche su recuento de personas sin hogar en veintidós municipios

Voz 1275 23:59 en los deportes el Real Madrid disputará el sábado su tercera final consecutiva en el Mundial de Clubes ante el Al Ain de los Emiratos Árabes tras vencer ayer al casino

Voz 9 24:06 el una descarga de la

Voz 6 24:09 el IB más allá muy del patrocina hora punta y te ofrece la información del tráfico

Voz 1275 24:14 siete veinticuatro vamos a otra vez a las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 36 24:18 buenos días a las retenciones en los tramos habituales de las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta destaca circulación lenta en todas las entradas a la capital por la A uno en San Sebastián de los Reyes la dos en Torrejón San Fernando de Henares la A3 en Santa Eugenia y Rivas Vaciamadrid la cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 a la altura de Parla y Fuenlabrada la cinco en Alcorcón y Campamento la A6 en bajada de ayer Plantío y la M seiscientos

Voz 0127 24:45 siete en Colmenar Viejo Tres Cantos

Voz 37 24:47 si tienes un smartphone en el bolsillo tienes la Chávez de quinientos vehículos juegue el el caso en que te permite circular por todo Madrid deja tu coche aparcado en nuestros párkings disuasorios o pases sin restricciones ni preocupaciones prueba lotes cargando Tel Aviv De Wever introduce el código ser treinta y consigue treinta minutos gratis para disfrutar de Madrid mueve con él ve más allá

Voz 38 25:20 a de la gorro algo muy especial entre diez y veinte piezas por kilo de origen argentino sale a once con noventa y nueve euros máximo placer mínimo precio oferta válida hasta el veinticuatro de diciembre nuestros centros de la Comunidad de Madrid esperamos en el campo

Voz 20 25:40 próxima estación callado

Voz 6 25:42 correspondencia con la tienda de turrones el reencuentro navideño con una cena de empresa también puede seguir en esta línea para llegar al belén las campar

Voz 39 25:51 Canarias están Navidad en secreto para llegar a todas partes del Met Metro de Madrid Comunidad de Madrid

Voz 8 25:59 que la puerta que acompaña Cádiz

Voz 40 26:01 no queda fuerza te acompañe para ayudarme cargar marisco porque esta Navidad en la sirena langostino salvaje cocina once noventa y nueve cajas setecientos cincuenta gramos digan por Austral grande ocho noventa y nueve el kilo marisco me acompañas vive una Navidad de Cine con la sirena

Voz 2 26:15 este señor está

Voz 41 26:16 practicando el tranquila Air servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquila con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 20 26:38 de once tranquilo está

Voz 42 26:43 es es marcar tendencia es fácil sólo necesitas ir montado en un flamante GLP de Mercedes Benz Dane ahora lo podrás estrenar con unas condiciones irrepetibles Mercedes pensé LC doscientos veinte de cuatro Matic por doscientos noventa y cinco euros al mes Icon los dos primeros mantenimientos incluidas sólo veinte unidades disponibles viendo pero el tuyo consulta condiciones en motor mecha tu concesionario oficial Mercedes Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes

Voz 43 27:09 pour lunar por no o otra pesadilla un día descubrirá sí eso es verdad vena Mapfre

Voz 19 27:17 el debate tu seguro de coche a todo riesgo con un precio sorprendente al cambiar de coche y muchas otras más ventajas de verdad

Voz 6 27:25 colaborador del acontecimiento VIII Centenario

Voz 19 27:27 la Universidad de Salamanca

Voz 44 27:29 el doctor cuanto oirá un roscón de ahorro más que recalaba

Voz 8 27:32 Cáritas me querían por lo que era y ahora que tengo

Voz 44 27:34 tanto sabores y quinientos euros creo que son quieren por minuto

Voz 0136 27:37 ahora saborea la felicidad colarnos con terapia de habrá más los doce premios de quinientos euros que sortea ambos con nuestros roscones de siete sabores diferentes ahora más lo bueno en bien

Voz 1275 27:47 eso lo leemos hoy en el mundo la policía ha detenido en la capital a un hombre que asesinó a una antigua novia hace once años apuñaladas va detenido hace unos días el pasado lunes mientras disfrutaba de un permiso penitenciario por volver hacerlo esta vez ha sido otra mujer una chica de veintiséis años a la que asestó seis puñaladas en la calle el pasado trece de diciembre hace justo una semana afortunadamente la víctima sigue viva se recupera de sus heridas en el hospital rejillas

Voz 0393 28:11 Sarmiento ha ocurrido en la calle Ramón Gómez de la Serna en el distrito de Fuencarral la joven sobrevive a seis puñaladas en órganos vitales y sigue ingresada en el hospital tras el ataque el hombre salió huyendo y la víctima fue atendida por los vecinos de un portal cercano a los que pidió ayuda la policía detuvo al agresor de treinta y cuatro años el lunes cuando estaba hospitalizado en el Doce de Octubre por Com

Voz 1727 28:29 sumo de sustancias estupefacientes sobre él

Voz 0393 28:32 pesa una condena de veinte años de cárcel por matar de treinta y cuatro puñaladas a otra mujer en dos mil siete en el mismo barrio y ahora estaba de permiso había cumplido once años de prisión poco más de la mitad de su condena la joven ahora se recupera favorablemente su testimonio fue clave para localizar al agresor le ha acusado de homicidio en grado de tentativa investiga si trató de abusar de la chica la sentencia por el crimen de dos mil siete concluyó que sufrió un trastorno psíquico crónico aunque no quedó acreditado que tuviera una enfermedad mental los psicológica también aquel día dio positivo en cannabis en Benzo día hace pintas

Voz 1275 29:04 las familias del instituto de San Fernando en las tablas se concentraron ayer para protestar por el posible traslado de menores extranjeros no acompañados al complejo educativo en el que se encuentra el centro la protesta se produjo coincidiendo con la visita del presidente Garrido al nuevo centro de seguridad de Colmenar Viejo Garrido les dijo que no está decidido que vaya a ir allí pero que en todo caso sería en grupos pequeños como están haciendo en otros municipio

Voz 0177 29:23 Ellos son menores tenemos que darles la máxima protección y también el máximo anonimato y por tanto hablando con ellos por supuesto sin darles ningún dato de que iban a venir o no como está haciendo en todos los casos en ningún caso vayan donde vaya a los Mena se van a llevar en grupos de de muchos chavales va a ser siempre grupos reducidos de manera que se puedan trabajar con los profesores que les van a acompañar a trabajar

Voz 1275 29:45 llegamos así a las siete y media de la mañana sigue hoy por hoy sigue la información en la SER

Voz 3 30:01 las siete y media las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:11 comienza el jueves veinte de diciembre con niebla en el centro de la península lluvia viento fuerte en Galicia Galicia donde esta madrugada ha producido otro naufragio mortal hay un muerto el patrón de un pesquero que ha chocado contra el muro del puerto de Malpica en la Costa da Morte los otros tres tripulantes afortunadamente han sido rescatados con vida el segundo naufragio que se produce en Veinticuatro horas en Galicia el primero con un resultado más trágico todavía Luis Pardo

Voz 0127 30:39 buenos días sea además a sesenta kilómetros están tanto el puerto de Malpica como el de Fisterra los dos en la Costa da Morte los separan prácticamente tan pocos kilómetros como horas estas dos tragedias como decías silos a un pesquero que esta mañana salía a faenar pocos minutos antes de las cinco y que ya no llegó a salir del puerto todo indica que chocó contra una de los muros de la dársena eso lo hizo volcar tres de los marineros pudieron saltar al agua pero no el patrón vecino de la localidad que podría haber quedado atrapado en él

Voz 1161 31:05 aparejo el barco semihundido permanece frente

Voz 0127 31:07 sí al puerto es la segunda tragedia tras la que nos dejaba ayer el hundimiento todavía por causas sin aclarar del sin querer dos uno de los mejores barcos si no el mejor de la flota de Portonovo que dejaba tres fallecidos

Voz 1727 31:21 hay que hacer con los presos que cumplen su condena y los técnicos dicen que hay riesgo de reincidencia un debate que se reabre cada vez que un caso nos conmociona por esporádico que sea y que ahora se reabre el caso Laura lo Elmo un debate para abordar con rigor lejos de la emoción de estos días en el Partido Popular lo convirtió ayer en un aquelarre electoral en el Congreso y el Gobierno anuncia que estudia cómo vigilar a ese tipo de individuos una vez que cumplen su condena Alfonso Armada buenos días buenos días Pepa El País editorialista con este tema

Voz 9 31:54 el título obscenidad dice que es indigno que se utilice en crímenes horribles para la lucha partidista el PP ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el Gobierno hay pedir un nuevo endurecimiento de las penas Pablo Casado sabe que la prisión permanente revisable está en vigor por lo tanto no puede ser imputable a la posición que el Gobierno tenga sobre esta cuestión el abominable asesinato de Laura el buenismo si algo ha quedado demostrado es que como ocurre con la pena de muerte no cabe esperar que una norma por severa que sea tenga un efecto disuasorio universal en ABC Ignacio Camacho ironiza escribiendo que el progreso intelectual de la modernidad consistía en esto hacer política con el dolor ajeno periodismo con despojos sangrientos justicia con juicios para

Voz 1727 32:31 los muy interesante Isabel Villar el artículo una Caperucita en cada generación que publica también en el país Noemí López Trujillo

Voz 23 32:39 sí lo que hace el autor es ir conectando los casos de violencia sexual más mediáticos en España desde las niñas de Alcàsser hasta el último el de Laura Laura ella son las Caperucita Rojas de cada generación sus historias de de de terror sexual así las llama el artículo pues sirven para ir advirtiendo a las mujeres jóvenes que es lo que deben temer cómo evitar ese peligro vamos que el foco mediático no se pone tanto en los agresores son los asesinos como en ellas y el resultado es algo así como una moraleja sobre el peligro que corre una mujer que hace autoestop sola que sale de fiesta sola

Voz 1727 33:08 vuelvo a casa en definitiva limitar la libertad de las mujeres otra vez y que matices encontramos Alfonso entre uno

Voz 9 33:14 periódicos y otros hoy a la hora de anticipar

Voz 1727 33:16 el encuentro esta tarde entre Sánchez y Torra

Voz 9 33:19 para todos los gustos La Vanguardia titula Sánchez y horas reanudarán el diálogo pese a los recelos los dos líderes y varios miembros de sus gobiernos se verán hoy en Pedralbes el periódico dice que Sánchez Torras se reúnen con la voluntad de no quemar puentes el Gobierno rectifica y acepta un segundo encuentro entre ministros y consellers llegara Gobierno y Moncloa pactan la reunión pero no el fondo esto mientras el mundo titula que Sánchez accede a la cumbre con Torra para salvar sus cuencas El País le da más valor a que los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol Pasqual Maragall José Montilla Artur Mas Carles Puigdemont piden el fin de la huelga de hambre de cuatro políticos independentistas encarcelados y añade que Sánchez y Torra pugnan hasta la última hora sobre el formato de la reunión de hoy ABC dice que Sánchez accede a una minicumbre a cambio de una foto con Torra pero pone el énfasis en que el despliegue de Barcelona prevé siete itinerarios para los ministros el Confidencial titula ofreció negociar el presupuesto a cambio de una cumbre Marta

Voz 1727 34:13 la lona en el mundo laboral la noria de los contratos

Voz 9 34:16 Begoña Pérez Ramírez cuentan Info Libre que el cuarenta por ciento de los trabajadores con el contrato indefinido creado por la reforma laboral fueron despedidos el primer año el Gobierno y los sindicatos quieren suprimir esta figura por considerarla un contrato temporal encubierto que permite el despido gratis en el que

Voz 1727 34:32 Merayo como la prensa italiana el repliegue de su Gobierno que acepta finalmente las reglas comunitarias

Voz 9 34:37 pues para el diario italiano La Repubblica la enmienda máxima del Gobierno que incorpora el acuerdo con la Unión Europea y permite a Italia evitar el procedimiento de infracción se depositó en el Senado en el mismo diario el analista Roberto P Trini dice que la batalla con la Unión Europea deja muchas víctimas en tierra y daños irreparables ahora se necesitaría un balcón más grande para celebrar la Comisión Europea no iniciará un procedimiento de infracción desastroso con

Voz 1727 35:00 practicó sobre el Brexit un titular muy gráfico hoy Bruselas aquí

Voz 9 35:04 iba el botón del pánico si escribe Bernardo de Miguel desde Bruselas en el país ante el inminente riesgo de un Brexit sin pacto a las bravas supondría una prorroga de entre nueve y doce meses para las normas vigentes en el sector financiero en el transporte aéreo y por carretera Iberia se arriesga a perder la licencia para vuelos en la Unión Europea

Voz 1727 35:22 una de esas noticias que se nos escapan habitualmente las elecciones del domingo en la República Democrática del Congo

Voz 3 35:31 vale

Voz 9 35:34 con el título de un acertijo al estilo del Kremlin en Kinshasa puede alguien evitar que Joseph Kabila haga un Putín el semanario británico The Economist dice que Congo tiene muchos problemas pero pagar la pensión de sus ex presidentes nunca ha sido uno de ellos desde su independencia en mil novecientos sesenta todos han muerto de forma horrenda mientras estaba en el poder o justo después de que fueran despojados del Lumumba Mobutu Kabila padre las elecciones del domingo serán las primeras en las que los congoleños puedan elegir libremente asumido sin embargo el Economist teme que el sucesor que Kabila hijo ha nombrado a dedo Enmanuel rama Zani dari no sea más que un títere como lo fue Dimitri Medvedev para Vladimir Putin y que como Putin Kabila vuelva a optar a la presidencia en dos mil veintidós

Voz 1727 36:15 si en la era de las noticias falsas

Voz 9 36:18 el creador Felipe Fernández Armesto escribe en El mundo que las Il aceite son incapaces de ofrecer consuelo y seguridad aún público aterrorizado por cambios incontrolables en un mundo cada vez más complejo lo que triunfan son las respuestas simples al margen de su veracidad esa es la base por la que se expande con velocidad el populismo esto no hubiera servido perfectamente también para explica

Voz 1727 36:39 dar el aquelarre político en torno al caso de A Illa presión

Voz 9 36:43 se ha llevado un periodista alemán al fraude si lo cuenta al país la revista Der Spiegel una de las más influyentes de Europa despidió a Klaus reloj de treinta y tres año hasta descubrir que había inventado testimonios y protagonistas en al menos catorce reportajes mi presión para no fracasar creció a medida que fui teniendo más éxito me gusta mucho cómo terminamos hoy

Voz 1727 37:02 Alfonso que nos devuelvan nuestro tiempo

Voz 45 37:05 a todas ellas Goster anima el tren a Serbia

Voz 9 37:11 te agobia contar las doce campanadas ha pensado cómo vas a aprovechar tus días en el nuevo año

Voz 6 37:16 no sabes de dónde sacar horas

Voz 9 37:18 es por una jornada reducida irás a menos veces saber a tu familia temes que te regalen una agenda el último número del periódico La marea reflexiona sobre el tiempo bajo distintos ángulos Bolivia caballar se pregunta acerca de cómo el capitalismo la precariedad en los nuevos modelos de vida han expropiado nuestro derecho al tiempo

Voz 46 37:35 es tu señala

Voz 8 37:38 de humo Alfonso

Voz 20 37:42 y no crean que sean dormido

Voz 1727 37:44 lo que han puesto mal el despertador Si escuchan a esta hora está voz

Voz 9 37:49 sea cual sea la posición del partido que esté en el poder el principio fundamental que alienta la educación en nuestro país es el de la educación pública

Voz 1727 37:58 ese dos si alguien traemos a esta hora porque una universidad pública la Universidad de Sevilla va a proponer a su claustro que lo nombre doctor honoris causa Radio Sevilla Elena Carazo así lo ha decidido el Consejo de Gobierno de la Hispalense lo baile

Voz 0534 38:11 para la Comisión de doctorados honoris causa del claustro un nombramiento con el que quieren destacar la labor de uno de los profesionales más destacados de la radio española resaltar su defensa a la ética en la profesión periodística Iñaki Gabilondo ha tenido múltiples colaboraciones con la Universidad de Sevilla por ejemplo impartió la lección inaugural del curso académico dos mil tres dos mil cuatro en la facultad de Comunicación a lo que se suma su intensa vinculación con Sevilla con Andalucía cuenta con la medalla de oro de Andalucía en el año dos mil desde dos mil seis es hijo adoptivo de la provincia recientemente Pepa el sector turístico lo nombraba embajador de Sevilla

Voz 12 38:58 si hola buenas noches te llamo del teatro porque tú reserva actualmente no está disponible porque estas personas sentadas en Texas y veremos a ver qué simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que van a estar diez minutos que ya está pues esos diez minutos ni nada claro pero me que te tienes pagada la entrada vergonzoso vergonzoso

Voz 1161 39:17 esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad no ocupe es un sitio que nos corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 47 39:27 pues la bienvenida hola espera que no te moleste invité a un amigo Viña y reserva prometo no ponerme celoso Viña al Valencia con un placer cotidiano

Voz 48 39:40 desde la con el reggaeton lo has bailado todo eso ya no te lo va a quitar nadie así que preocupa tesoros de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que toboganes más más información en y NG punto es

Voz 6 39:59 este jueves asistiremos a la coronación de las notas musicales y de las letras a través de la batuta del director de orquesta Pablo Heras Casado y el teclado más activo de la historia literaria I P tío distinga el de Juan Cruz será en La Ventana siguiendo las páginas de dos libros la prueba de orquesta it primeras personas

Voz 49 40:22 con Carles Francino Cadena SER

Voz 51 40:32 hola qué tal jueves viernes sábado para el sorteo de la Lotería de Navidad no yo os aviso porque siempre hay un décimo que será olvidado comprar él del bar debajo porque no llevaba suelto el del pueblo porque claro decírselo a mi hermana o en el gimnasio porque todos los días pero bueno ya lo compraré en fin son los aviso porque como toque la lotería himno lo haya Isco

Voz 52 40:54 sí

Voz 3 40:58 hoy Pepa Bueno

Voz 1727 41:02 son las siete y cuarenta y un minutos de la mañana seis y cuarenta y uno en Canarias

Voz 6 41:06 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 1727 41:21 ya hablamos ahora de Lucas Hernández que puede ser en el mes de enero la venta más cara de los rojiblancos Sampe

Voz 1161 41:27 superando casi en el doble la que en su día supuso Falcao que hasta ahora es el pecho con poco más de cuarenta millones si se confirman las informaciones que conocimos ayer de que el Bayern de Munich estaría dispuesto a pagar la cláusula de ochenta millones que tiene en su contrato el central francés renovado el pasado verano y que termina en dos mil veinticuatro el Atlético quiso desmentir ayer estas informaciones en un comunicado oficial en el que aseguran haber hablado con el futbolista y que éste les

Voz 6 41:50 ha negado que tenga han cerrado un contrato con el club alemán el fuego Ecuador hablaba horas antes de seguir vinculado al club

Voz 0513 41:56 por ya no no es que mucha gente se es el jefe de mi este contenta pues conmigo no porque la verdad que desde pequeñitos que aquí y ojalá siga mucho tiempo

Voz 1161 42:05 en el Bayern su presidente Rummenigge no quiso ni confirmar ni desmentir la intención de su equipo de fichar al central francés además ya tenemos final del Mundial de Clubes el próximo sábado Alain Real Madrid después de que los blancos vencieron ayer al casi más japonés por tres uno con hat trick de Gareth Bale

Voz 53 42:21 yo estoy para jugar al fútbol no tengo que responder a nadie he jugado toda mi carrera en la Izquierda también lo puede hacer en la derecha lo hago donde el entrenador crea que pueda ayudar al equipo

Voz 1161 42:30 con seis goles en total conseguidos en sus participaciones en el Mundial se queda a uno del récord de siete que tiene Cristiano Ronaldo Solari le espera en la final

Voz 54 42:37 pues hoy se ha comido todo se ha comido lo focos el escenario las tribus

Voz 1727 42:41 bueno a la portería las redes

Voz 54 42:43 es un partido sensacional y ha mostrado lo que es lo que es capaz de hacer que se vuelva como las redes el próximo partido

Voz 1275 42:50 qué será el sábado a las cinco y media de la tarde podría

Voz 1161 42:53 igualar o superar ese récord ante el Al Ain emiratí en el que el según entrenadores salen Peter Nach ex jugador de Murcia Zaragoza o Valladolid aún no se cree que vayan a disputar la final ante los blancos pero ya que han llegado no descarta nada anoche en El Larguero

Voz 12 43:04 sí ahora con muchísimas ganas con Curro

Voz 51 43:07 cráter jugar con el cuerpo a la vida eh vamos a hablar toro para hacerlo todo mejor la recarga iría a ver si estamos aquí pues hay que empezar a hacer todo lo posible

Voz 1161 43:18 ya antes de esa final también el sábado desde las dos y media de la tarde partido por el tercer cuarto puesto River Plate casi al del resto protagonista en El Larguero el jugador portugués del Sevilla Andre Silva cedido por el Milán con una opción de compra en junio de treinta y ocho millones de euros se ha adaptado muy bien al club y a la liga española y sobre qué hará al final de temporada

Voz 12 43:33 yo han hecho muchos que me encontré que me encantó sí pero los no futuro un Negrillos Si lo que en lo que importa algo de que trabaje que que el máximo

Voz 1161 43:44 también pasó el otro candidato a la presidencia del Athletic Aitor Segi como Uribetxeberria quiere la continuidad del actual cuerpo técnico

Voz 55 43:51 confío en que esté en tres años y medio con nosotros sabemos todos que él en el verano del XXII saldremos de la junta directiva para ofrecer otro proyecto nuevo nos gustaría que en aquel verano del XXII sigan Gaizka hay Patxi Ferreira con nosotros

Voz 1161 44:02 y Carlos Sainz que prepara ya la que puede ser su tercera victoria en el Dakar y la segunda consecutiva

Voz 51 44:07 el estaño evidentemente vamos a tratar de revalidar la victoria del año pasado pero bueno ganar la carne fácil es un reto bonito porque esto en coche nuevo me hace ilusión volver a tratar de poner a punto otro coche y pelear por la victoria esperemos que pueda ser así ya veremos a ver

Voz 1161 44:23 será desde el próximo seis de enero íntegramente en Perú en baloncesto el Real Madrid se imponía en su pista Panathinaikos ochenta y nueve sesenta y ocho en la jornada trece de la Euroliga entre hoy y mañana se disputa la catorce hoy dos partidos a las ocho Olympiacos Gran Canaria desde las nueve enfrentamiento español Baskonia Barça y en la NBA victorias de Ricky Rubio con Jutta Willy Hernangómez con Charlotte Calderón con Detroit Abrines con Oklahoma Toronto sin IVA Kay de San Antonio todavía sin Pau Gasol derrota de su hermano Marc con Memphis pese a tener la mejor actuación de la noche en cuanto los españoles catorce puntos nueve rebotes derrota de New Orleans sin Mirotic sin españoles victorias de los Nets Houston Phoenix y Filadelfia

Voz 8 44:58 queridísimo hay algo que te inquieta te atormenta a Kerry como nuevo pueblo sólo me preocupa dónde iré de viaje entonces para que sea más para saber que se estrenará en cuatro años conduce todo un pueblo sin entradas seguro a todo riesgo sin límite de edad todos los mantenimientos estrena coche cada cuatro años por sólo dos mil quinientos euros al año con My renting oferten Volkswagen renting consulta condiciones en Volkswagen punto es falso

Voz 56 45:24 en Carrefour hincarle punto desciende hasta el veinticuatro de diciembre el aspirador rumbo y robots seísmo de cinco wifi por sólo doscientos sesenta y nueve euros Carrefour mejor

Voz 57 45:34 esto es un brindis por la gente plata negra la que aprendí la que crea la que a la que siembra que sueña un mundo que brinda con un vino que hace honor pata negra vino de la gente

Voz 58 45:54 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar las seis que usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 46:12 buenos días la ciberseguridad es uno de los sectores donde hay ya habrá más oferta de empleo en dos mil veintidós en Europa harán falta trescientos cincuenta mil trabajadores especializados en este campo si le interesa pero no sabe que tiene que estudiar o qué oferta académica hay entre el INCIBE punto es es la página del Instituto Nacional de ciberseguridad hay pueda encontrar dos catálogos online con toda la oferta académica en ciberseguridad que hay en España recuerde la web INCIBE punto es