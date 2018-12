Hoy por Hoy (20/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal buenos días será esta tarde Pedro Sánchez y Quim Torra aseveran en Barcelona en las horas previas al Consejo de Ministros de mañana el clima de desconfianza es tal que a estas horas el formato de esa entrevista no está claro todavía se perfila a contra reloj pero se verán y hablarán eso dan por seguro las dos partes aunque los independentistas jugarán con la propaganda está el ultimísima minuto y la derecha carga contra el Gobierno por el simple hecho de reunirse y hablar pero es que no hay que hablar que España quieren los que defienden que el presidente del Gobierno y el presidente de una comunidad autónoma no puedan verse y poner sobre la mesa sus diferencias sean como sean de grandes esas diferencias y en este caso parecen insalvables Torra quiere la autodeterminación Sánchez sabe que la Constitución española no lo permite y probablemente hoy se lo digan a la cara repito a que España quiere llevarnos los que pretenden que es mi mejor gritar se en los medios síes quitar al personal que decirse lo mismo con argumentos en una mesa

Voz 1727 01:30 es jueves veinte de diciembre y a las nueve estaremos en directo en el Congreso para seguir el debate del techo de gasto del presupuesto del año que viene que esta vez sí puede salir adelante porque van a votar a favor Unidos Podemos Esquerra Republicana y el PDK en Huelva la autopsia de Laura luego confirma que hubo agresión sexual y desmonta la versión del asesino confeso Aimar

Voz 0027 01:51 había dicho que intentó violarla pero que no lo consiguió la Guardia Civil ha va a trasladar hoy de nuevo a la casa para seguir con la reconstrucción han encontrado sangre allí a pesar de que intentó fregar la vivienda para borrar las pruebas

Voz 1727 02:02 Alicia segundo naufragio mortal en veinticuatro horas un marinero ha muerto esta madrugada en Malpica cuando no había salido todavía de Puertollano apunta

Voz 0027 02:09 hasta que han chocado contra la dársena Ike el patrón que es quién ha fallecido no ha podido salir a flote también en la Costa da Morte tres marineros de otro buque murieron ayer frente a Fisterra y hay todavía un desaparecido naufragaron cuando volvían a casa a pasar la Navidad dos ese importe

Voz 1727 02:24 ante ese van a aprobar hoy en el Congreso la primera la de la muerte

Voz 0027 02:27 Nam que garantizará el derecho de los pacientes terminales a la sedación ya que les retiren medidas de soporte vital para evitar el sufrimiento

Voz 1727 02:34 aquí también la ley de hipotecas el banco pagarán más

Voz 0027 02:36 a gastos que hasta ahora se dificultarán los desahucios será más barato amortizar anticipadamente

Voz 1727 02:42 dice a de esta noche en Estados Unidos

Voz 0027 02:45 la Iglesia católica de Illinois de haber encubierto dormida a un millar de curas pederastas en las últimas décadas sumados a los ciento ochenta y cinco documentados por la Iglesia serían casi setecientos casos de abusos

Voz 1727 03:00 la Real Academia de la Lengua elige hoy a su nuevo director el número treinta y uno de su historia

Voz 0027 03:05 sustituirá a Darío Villanueva los tres candidatos que han llegado a esa última fase y entre los que tendrán que elegir esta tarde los académicos son Santiago Muñoz Machado José Antonio Pascual hijo al míster Rihanna

Voz 1727 03:15 esta noche esta noche Rosendo empieza a dar las gracias definitivas actúa en Madrid en su gira de despedida que cerrará el sábado y el domingo con dos conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona aquí agradecidos nosotros Rosendo nosotros gracias y en los deportes el Atlético de Madrid podría perder en enero a uno de sus jugadores con más futuro Sampe él

Voz 1161 04:10 central francés y campeón del mundo el pasado verano Lucas Hernández según informaba el diario Marca del Bayern Munich habría llegado a un acuerdo contractual con el jugador y pagarían cuando se abra la ventana invernal la cláusula de ochenta millones que tiene jugador el Atlético emitió un comunicado oficial a última hora de ayer en el que aseguran haber hablado con el futbolista y que éste les han negado que tengan cerrado una cuerdo con los alemanes y en el Bayern su presidente Rummenigge no quiso ni confirmar ni desmentir esa intención de su equipo

Voz 1727 04:32 estar o no al central francés y qué tiempo vamos a tener hoy Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 04:43 buenos días pues empezamos con Galicia porque se esperan chubascos Iker durante unas horas el viento bloque pero sólo eso unas horas porque esta próxima noche desde temporal de nuevo será significativo muchas niebla ahora mismo en gran parte del interior peninsular especialmente en el centro pueden ser persistentes manteniendo el frío dejando algunas lloviznas persistentes hoy las próximas jornadas más sol en el Cantábrico Mediterráneo sur de la península y Canarias con temperaturas que serán un poco más bajas que ayer

Voz 1727 07:25 bueno las ocho y ocho las siete y ocho en Canarias el Gobierno eso va a apuntar hoy un tanto político justo cuando más se cuestiona su estabilidad con los presupuestos en el aire y las urnas al acecho el Congreso va a aprobar la nueva senda de estabilidad que sube el objetivo de déficit para el año que viene hasta el uno con ocho por ciento va a salir adelante gracias a tres grupos que este verano se abstuvieron en esta misma votación Unidos Podemos también Esquerra y el PP de Cat que en las últimas horas han confirmado que votarán a favor José María Patiño buenos días

Voz 1571 07:57 hola qué tal buenos días Pepa ya llegará

Voz 1727 07:59 después el Partido Popular con su capacidad de veto en el Senado pero que se apruebe hoy en el Congreso donde estas tú ya es un chute de oxígeno político para el Gobierno de Sánchez

Voz 1571 08:08 sí es la primera fase de lo que ya se denomina en el argot periodístico operación presupuestos de los tres grupos parlamentarios como recordaba es que sea estuvieron en verano Unidos Podemos ya habían

Voz 0568 08:18 preciado su respaldo en virtud de ese acuerdo escenificado

Voz 1571 08:21 Octubre entre Iglesias y Sánchez faltaban P de Esquerra el primero daba a entender el martes recordemos que el presupuesto es importante para las comunidades autónomas y Esquerra aseguraba durante el día de ayer que ellos no habían votado en contra siempre habían apoyado las iniciativas sociales del Gobierno con estos argumentos anoche podíamos decir habría a la lata y esta mañana a la ministra de Hacienda va a poner a poder defender aquí en el Congreso esa senda de estabilidad con un déficit del uno coma ocho por ciento para el año que viene y un incremento del gasto de seis mil millones para financiar servicios públicos en la administración central en las comunidades y la seguridad social el PP como decías tú ya ha dicho que no votará a favor que la Comisión Europea en este caso no dejará pasar estas cifras como ya ha hecho con Italia

Voz 1727 09:07 pero la gran pregunta Patiño esta mañana es ésta que hoy se apruebe la nueva senda allana de verdad el camino para aprobar finalmente el presupuesto

Voz 1571 09:15 bueno ahora empieza la segunda fase de la operación presupuestos como apuntaba anoche la ministra Montero P de caddie Esquerra ya han advertido que el va el voto favorable de hoy no supone el respaldo automático a los presupuestos y por tanto Hacienda se dispone ahora a conseguir que la presentación de esos presupuestos aquí en el Congreso no haya ninguna de las dos formaciones catalanas presenten enmiendas a la totalidad lo que posibilitaría debatir en el Congreso la integridad de la ley eh es decir tendrá tiempo el Gobierno más tiempo antes de llegar a ese muro del Senado que

Voz 0027 09:49 domina el Partido Popular a las nueve volvemos con

Voz 1727 09:51 algo Patiño hasta ahora así que con esta dosis de oxígeno inesperada Pedro Sánchez viaja a Barcelona para reunirse esta tarde con Quim Torra y en el juego infinito de la gesticulación en el que llevamos tanto tiempo la Generalitat mantienen las dudas sobre el formato a la búsqueda de una foto que alimente su relato de que no son una comunidad autónoma normal Inma Carretero buenos días

Voz 0806 10:14 sí buenos días el Gobierno no quiere regalarle a la Generalitat Pepa la foto de esa minicumbre una imagen que podría utilizar el independentismo para ilustrar una supuesta relación entre Estados y por eso hoy La Moncloa aseguran que por ahora todo está abierto en la agenda del presidente del Gobierno sólo hay una referencia cogida con alfileres a que a las cinco de la tarde va a viajar a Barcelona lo ponen como la previsión pero sin detalle alguno durante todo el día de ayer La Moncloa defendió que habría una reunión lados entre presidentes y que luego se veía aparte la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Batet con pera aragonés y con el Cádiz pero el Gubern habla de un planteamiento distinto un saludo breve de cortesía dicen de Pedro Sánchez y Quim Torra y luego se incorporarían los ministros consejeros incluyendo ahí a la titular de Justicia Ester Capella que equivale inevitablemente a poner el foco de la Reunión en los presos así que por ahora la Moncloa sigue sin decir la última palabra intentando no pisar en falso y reanudar la operación distensión en un momento que es clave porque en un mes quieren llevar los presupuestos al Congreso hoy dependen como comentaba Patiño de los

Voz 1727 11:15 grupos catalanes gracias Inma con la que está callando cayendo o Manuel Jabois buenos días Pepa Bueno con la que está cayendo con el sufrimiento

Voz 1389 11:21 ha provocado todo esto ya que estamos en la batalla de la propaganda si la batalla de cómo se saludan no el de qué bandera bastar más limpia iba a brillar más y sobre todo de qué versión se impondrá después fíjate yo creo que es está haciendo una reunión únicamente para ganarla más tarde es decir se está haciendo una reunión porque se necesita su simbolismo como

Voz 1727 11:37 combustible propio para aquella

Voz 1389 11:40 Ana tiene que haber algo detrás si aquí de momento no parece que vaya a haber nada ayer aquí en Madrid Juan Cruz presentó su libro me las personas eligieron una entrevista en la Cadena Ser en la que decía que lo que más había prendido de los grandes editores había sido aprender Drassanes editoras perdón aprender a respetar el resultado del esfuerzo y eso pasaba mientras leía que la Generalitat y Gobierno no se ponen de acuerdo ni en quiénes se van a ver ni cómo se van a sentar entonces como apodo la gente que no tiene ni puñetera idea de cómo moverse o que necesita una guía de Lonely Planet para poder reunirse fíjate las consecuencias de este proceso las que estamos viviendo ahora son además de las conocidas evidentemente el resultado de no respetar el esfuerzo de nadie de algo que hizo muchísima falta en un tiempo más complicado que este que fue la Transición y que son el factor personal la sintonía personal incluso la espontaneidad y que ese esfuerzo nacerá algo sea un motivo al menos de de respeto no de desprestigio es lo que está ocurriendo

Voz 1727 12:38 hemos que pasa un abrazo beso chao otro detalle que puede extensa algo el panorama a pesar de todas las apariencias otro detalle Quim Torra todos los ex presidentes de la Generalitat y del Parlament le piden a los políticos encarcelados preventivamente que abandone la huelga de hambre lo hacen en una carta conjunta que hemos conocido esta noche Joan Bofill día

Voz 0931 12:58 buen día quinto agradecía esta noche precisamente que después de veinte días de huelga y que ha llevado Turull por ejemplo ir a la enfermería

Voz 8 13:05 Lucas Jean conseguir lucha activo derrama Aura todas las semanas

Voz 0931 13:08 no han conseguido remover todas las conciencias que tenían que remover también los cajones del Constitucional decía y lo hacía después de esta carta conjunta de Ramón Mas Montilla Maragall Pujol también Forcadell de van aquí Rigol en la que piden a Sánchez por Rulli Turull que abandonen la protesta para no poner más en riesgo sus vidas y poderse defender en condiciones en su juicio también aseguran por si hiciera falta que volvieran a la política el síndico Rafael Ribó también firma esta iniciativa

Voz 1727 13:33 van gracias a vosotros buenos días

Voz 1 13:36 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 13:39 la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil empieza a encajar las fichas del crimen de Laura lo Elmo entre lo que está confirmado en la autopsia y la sangre que han encontrado en la casa de Bernardo Montoya los investigadores creen que el detenido mintió en su confesión sí hubo agresión sexual si la obligó a entrar en su casa Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 14:00 los días si lo más inmediato ahora para el investigaciones analizar los restos de sangre que se han encontrado en las últimas horas en la Casa de Montoya se confirma Pepa la hipótesis inicial de la UCO de que Laura fue violada intenta reconstruir los tres días siguientes a su desaparición el detenido dice que la intentó violar en el escenario donde se encontró el cadáver de la víctima pero todo apunta a que la golpeó la dejó inconsciente la violó probablemente en su casa y la trasladó hasta el lugar donde fue localizada semidesnuda falta el móvil de Laura no sea localizado todavía es importante y falta también analizar el coche del presunto asesino

Voz 1727 14:34 Ana gracias

Voz 0591 14:36 hasta luego vendía a partir de las nueve vamos

Voz 1727 14:38 abordar en Hoy por hoy el debate de que hacer como sociedad con los criminales que ya han cumplido su pena de prisión pero siguen sin rehabilitarse y pueden reincidir una cuestión muy sensible muy compleja que vamos a analizar con Ignacio González Vega que es portavoz de juezas y Jueces para la Democracia con Blanca Estrella Ruiz que es presidenta de la Asociación Clara Campoamor en Galicia Luis Pardo bos días la tragedia ha vuelto a golpear esta mañana en la Costa da Morte segundo naufragio mortal en dos días después de que ayer murieran tres marineros y hay un cuarto desaparecido todavía hace una hora nos contaba desde ahí que esta madrugada se ha hundido otro barco esté más cerca todavía de Puerto en Malpica y que por lo menos una persona muerta

Voz 1197 15:20 así el fallecido que es el patrón de silbó a este pesquero de Malpica que durante la madrugada ni siquiera llegó a salir del puerto cuando iniciaba su jornada por causas que se desconocen tal vez por las fuertes corrientes chocó contra uno de los muros de la dársena ahí volcó tres de sus tripulantes pudieron saltar dos salieron escalando el muro el tercero fue rescatado por otra embarcación El patrón estado en el puente fue el único que no pudo salir su cuerpos a esta hora siendo trasladado al hospital de A Coruña donde se eleva a realizar la autopsia Malpica hasta apenas treinta millas marítimas de Fisterra a sesenta kilómetros por tierra allí la pasada tarde se iba a pique por razones que también sigue sin aclararse el sin querer dos estaba considerado el mejor barco de la flota de cerco de Portonovo tres marineros fallecieron otros sigue desaparecido los cuatro vecinos del concello pontevedrés de Cambados tras mantenerse a flote durante más de media hora los otros seis tripulantes fueron rescatados por barcos que faenaban por la zona a cuatro millas del Cabo

Voz 1727 16:08 gracias Luis Eduardo Parga es el alcalde de Malpica alcalde buenos días buenos días antes de nada un abrazo porque vaya racha la costa gallega en puertas de la Navidad alcalde

Voz 9 16:18 sí la verdad es que existe una racha pues los desastrosas porque después del sitios que ocurrió pues se ha sumado a esta mañana esté aquí en en en el puerto

Voz 1727 16:34 qué sabe de este segundo naufragio

Voz 10 16:36 nada

Voz 9 16:39 ha ocurrido bueno lo que se nos parece que ha ocurrido porque habrá que hablar después con los supervivientes les que se estaban preparando para salir a la mar en un barco que trabaja los barcos el día que son los de las vetas entre las cinco menos cuarto de así me comunique al que entre los doce que te llame me comunica que ha tenido un accidente en el puerto que una embarcación ha volcado en un tripulante frente

Voz 10 17:09 Nos acercamos

Voz 9 17:12 el vil Guardia Civil ya estaba aquí campo hasta aquí igual no es lo que nos encontramos es que en la puerta Custo Justo en la puerta de salida desde la dársena pues está el bar como Santi hundido el el bossa laureado y hundido no soy de los peores películas los dos tripulantes que uno se acercó a casa porque uno cayó al mar el dolor los otros dos puestos sea que a las para las defensas que tiene el puerto para que los barcos otro de los muros

Voz 1727 17:44 es hubiera un Pablos

Voz 9 17:46 a Dios no se cayó algo y lo recogió tuvo otra barco que Espadas también preparándose para salir

Voz 1727 17:52 alcalde conocía al fallecido conocía al fallecido

Voz 9 17:55 sí sí sí son todos los conocidos otros desde aquí desde el pueblo es lo que teniendo en los pueblos pequeños que el mismo nos vemos todos

Voz 1727 18:04 pues lo dicho alcalde un abrazo fuerte para la familia marinera gracias por estar en la SER

Voz 11 18:10 gracias estoy ayer

Voz 1727 18:23 Facebook ha intentado restarle importancia a esta noche a la información que publica el New York Times según la cual esta red social compartió con otra seguirán desde empresas tecnológicas más datos de usuarios de lo que había rico conocido y lo hizo además mientras sufre dado por Mark Zuckerberg se daba golpes de pecho ante los parlamentos estadounidense y europeo por el escándalo de Cambridge analítica este suma y sigue en la desprotección de la privacidad online nos ha llevado a preguntar a los expertos tenemos margen real para limitar lo que hacen las redes

Voz 8 18:59 con nuestros datos Marisol Rojas los usuarios no podemos restringir el uso que haga un gigante tecnológico como Facebook de nuestros datos porque ya se los hemos dado Antonio Ramos ex vicepresidente de saca Madrid Asociación de Auditoría y Control de sistemas de información hay que esperar que actúe

Voz 12 19:15 de buena fe pero también hay que entender que todas estas compañías tienen un un objetivo mercantil es decir quieren ganar dinero y una había evidentemente es vender datos dicho servicio gratuitos se fundamentan precisamente en esta venta de información personal no

Voz 1727 19:32 aun así hay una mínima posibilidad para que

Voz 8 19:34 qué consecuencias porque aquellos que hayan

Voz 12 19:37 esto sus datos vulnerados cosa atendiendo a la nueva al nuevo Reglamento General de Protección de Datos podrán denunciar esta circunstancia ante las autoridades competentes y a partir de ahí pues podremos ver cómodos estas compañías afrontan potenciales sanciones que pueden llegar a un cuatro por ciento de la facturación mundial del grupo

Voz 8 19:56 pero llegar a este punto no será sencillo este experto en ciberseguridad advierte de que un usuario tiene muy complicado avería

Voz 0027 20:02 seis están compartiendo sus datos sensibles

Voz 1727 20:10 son las ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 15 20:16 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días brumas matinales y cielos nubosos de nuevo en toda la Comunidad en una jornada en la que

Voz 1275 20:24 no se prevén cambios importantes en las temperaturas las máximas pueden rozar los once doce grados en las horas centrales del día esta noche el PP celebra la cena de Navidad en Madrid capital con la presencia del presidente del partido Pablo Casado y con la incógnita de si el presidente de la comunidad Ángel Garrido el portavoz en el Ayuntamiento de la capital José Luis Martínez Almeida serán los candidatos para las elecciones de mayo la idea era llegar hasta última cena de dos mil dieciocho con los nombres sobre la mesa pero casado nuestro todavía los deberes se ha postergado la decisión a las primeras semanas de enero Ángel Garrido lo respeta

Voz 0177 20:56 yo creo que eso es sigue como estaba y una decisión que está pendiente lógicamente del presidente nacional de Pablo Casado a él le compete y en todo caso como el denunciado a lo largo del mes de enero completará toda la decisión de de candidatos vamos a esperar con tranquilidad como hemos hecho hasta ahora hasta que él decida quién es el mejor candidato para Madrid y yo lo he dicho siempre estaré siempre al lado de lo que decida el presidente porque somos un proyecto de todo el partido aquí no vamos ninguno por libre y todos colaboramos en lo que sea bueno para parar partido al final

Voz 8 21:22 bueno para España antes de esa cena Garrido asiste

Voz 1275 21:24 eh al pleno de este jueves en la Asamblea pleno que se alargará hasta mañana para aprobar los presupuestos regionales de dos mil diecinueve hoy se debaten las enmiendas parciales presentadas por todos

Voz 0027 21:32 los grupos parlamentarios Javier Bañuelos

Voz 0861 21:35 se han aprobado ciento treinta enmiendas catorce del Partido Socialista diecinueve de Podemos XXXVII de Ciudadanos y otras catorce del propio Partido Popular ninguna de un impacto económico relevante de hecho sólo se han recolocado veintitrés millones del proyecto inicial del Gobierno presupuestos que Garrido quiere ejecutar bueno

Voz 0177 21:56 desde luego me gustaría seguir gestionando el yo para qué le voy a engañar no pero hasta mayo no duda

Voz 0861 22:00 las aunque sí sabemos que quién gobierne en dos mil diecinueve tendrá setecientos cuarenta millones más de presupuesto que el año anterior hay doscientos cincuenta y seis millones más para educación y por primera vez en la historia dicen la partida Sanidad sobrepasa los ocho mil cien millones

Voz 1275 22:20 tras el terrible escenario que pintaba ayer Cáritas el sesenta y tres por ciento de las personas que cobran la Renta Mínima están a punto de perder sus casas esta noche Cruz Roja ha salido a la calle para poner rostro a las personas que duermen a la intemperie en la comunidad trescientos voluntarios han recorrido veintidós municipios madrileños para poder identificarles Itar esa ayuda a David de Miguel es portavoz

Voz 17 22:40 por diferentes motivos la post crisis Si la situación actual bueno entendemos que puede haber más personas en las calles durmiendo una feminización poco más de la pobreza que supone que pueda haber más mujeres

Voz 1275 22:55 el que los voluntarios han recogido se va a trasladar primero a dos universidades la de Comillas y la Complutense que se encargarán de su estudio

Voz 15 23:02 más noticias de este jueves veinte de diciembre en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 18 23:06 danos lleva hoy una propuesta al pleno del Ayuntamiento de Madrid en contra de la posibilidad de que el vertedero de Valdemingómez asuma también los residuos del Este como propone la Comunidad consideran que cada municipio tiene que asumir la gestión de subastas

Voz 1275 23:16 casamiento en el metro el Área de Mantenimiento de Material Móvil del suburbano ha remitido información a los trabajadores de la presidencia de este material cancerígeno en varios trenes del modelo dos mil que circulan por la línea uno cinco mientras continúa hoy la huelga esta tarde en las líneas uno dos tres cinco

Voz 18 23:30 un hombre condenado por matar a su novia en dos mil siete en el distrito de Fuencarral ha vuelto agredir a una mujer en la misma zona lo cuenta hoy El Mundo el detenido cumplía una condena de veinte años y estaba de permiso la víctima recibió seis puñaladas y se recupera en el hospital

Voz 1275 23:42 hay más de un centenar de taxistas participan este jueves en la segunda edición de taxi luz Un paseo solidario para que trescientas personas de la tercera edad puedan ver el alumbrado navideño de la capital la comitiva recogerá a los ancianos esta tarde en sus respectivas residencias

Voz 1 23:56 los deportes

Voz 19 24:00 en Hoy por hoy

Voz 15 24:02 el Atlético de Madrid niega que Lucas Hernández

Voz 1275 24:04 se vaya a marchar en enero Sampe buenos días buenos días según las informaciones

Voz 1161 24:08 el día de ayer que indican que el Bayern Múnich habría llegado a un acuerdo con el de contrato con el jugador y que pagaría en el mes de enero la cláusula de ochenta millones el club sacaba un comunicado oficial a última hora en el que asegura no haber hablado con el futbolista

Voz 1727 24:18 y que este les ha negado que tenga cerrado ese contrato

Voz 1161 24:21 con el club alemán el jugador horas antes

Voz 1 24:25 los agentes es de GM contestados con Líbano ahora que desde pequeñitos que aquí ojalá sigamos tema

Voz 1161 24:32 en en el vayan su presidente Rummenigge no quiso ni confirmar ni desmentir la intención de fichar al central francés además el Real Madrid disputará el sábado su tercera final consecutiva en el Mundial de Clubes será ante la de los Emiratos Árabes tras imponerse ayer al casi más japonés por tres

Voz 8 24:45 es uno de los tres goles de Gareth Bale en la Euroliga

Voz 1161 24:48 Jornada trece ayer Real Madrid ochenta y nueve Panathinaikos sesenta y ocho

Voz 1727 30:10 bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias empieza a media hora en el Congreso el pleno en el que se aprobará la nueva senda de déficit gracias al apoyo de Esquerra Republicana y el de hasta ahora la agenda de La Moncloa ni la agenda de la Generalitat recogen todavía la reunión que van a mantener esta tarde en Barcelona Pedro Sánchez y quién quinto

Voz 0027 30:34 Gobierno catalán sigue regateando el formato ese encuentro a pesar de que el Ejecutivo central ha dejado claro ya que no habrá ninguna foto que desprenda bilateralidad el Congreso aprueba hoy la ley de muerte digna con el consenso de todos los grupos aunque hay tensión entre PSOE y Ciudadanos por qué los socialistas han incluido en la norma que las sanciones dependen de las comunidades autónomas Mariel Aduriz

Voz 0259 30:53 los de Albert Rivera están tan molestos que han amenazado incluso con no apoyar y bloquear la ley de eutanasia del PSOE que también se está tramitando en el Congreso ciudadanos promotor de la iniciativa defiende un régimen sancionador común los socialistas lo consideran innecesario creen que las sanciones deben ser competencia de las comunidades porque diez de ellas ya cuentan con su propia ley de muerte digna esta norma estatal garantiza como las autonómicas el derecho de los pacientes terminales a la sedación ya la retirada de medidas de soporte vital aunque les acorte la vida con el objetivo de evitar el sufrimiento y el dolor en el proceso final tras su aprobación hoy en el Congreso Ali tendrá que pasar todavía por el Senado

Voz 0027 31:33 y el ex comisario Villarejo que sigue en prisión provisional imputado por organización criminal extorsión blanqueo de capitales y cohecho ha publicado un escrito en el que denuncia trato degradante en prisión dice que alguien en el poder quiere acabar con su vida hice llega a comparar con casó Guy el disidente saudí al que mataron en el Consulado de Estambul

Voz 1275 31:55 y a esta hora

Voz 1727 31:56 opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 8 31:59 Pepa buenos días a todos una normalidad de lo más anula las artes sinuosas de la diplomacia han entrado en juego que el jefe del Gobierno de España y el presidente de la Generalitat se reúnan es normal pero hacerlo en Pedralbes y no en el Palau indica voluntad de cubrirse para que la cita no sea ni oficial ni extraoficial sino todo lo contrario que el Consejo de Ministros se celebre fuera de La Moncloa no es frecuente pero también es normal no lo es tanto sin embargo la reunión de ministros y de consejeros no de todos de algunos rozando la bilateralidad pero solo rozando anómala sobre todo el tiroteo dialéctico previo con acusaciones brutales que hemos oído y leído en los medios y parlamentos de aquí de allí Sánchez traición a los españoles pues se reúne con un golpista Torra tradición a los catalanes pues se reúne con el representante del Estado que oprime a Cataluña Sánchez y Torras según en ante la amenaza del fascismo pesa cerca este Consejo de Ministros es una provocación Torra quiere que haya muertos estas cosas ya indican la gravedad del momento sería más que suficiente para justificar el acercamiento a Cataluña de un jefe de Gobierno pero es cierto que esta aproximación pierde altura de miras porque la acompaña un objetivo tan interesado como encontrar apoyos para los Presupuestos ahora toca esperar a lo que pase hoy y mañana ya el tercer acto fundamental las interpretaciones que los tiempos que corren importan tanto como los hechos las interpretaciones políticas y mediáticas del día veintidós siguientes

Voz 35 33:28 si esto no se treinta todo

Voz 1727 34:53 tertulia de miércoles con José María Calleja buenos días

Voz 8 34:56 buenos días Pepa Esther Palomera cómo estás buenos días

Voz 1727 34:59 está muy bien Ernesto de Kaiser muy buenos días y hoy en Radio Sevilla Enric Giuliana buenos días buenos días vamos a ver reactivarse hoy la mayoría política de la moción de censura Calleja es una coyuntura la suma de muchas necesidades puesto anticipa algo más

Voz 8 35:17 es posible que sea todo lo que has dicho yo creo que las

Voz 0568 35:21 suma de varias necesidades no es evidente que no podía

Voz 8 35:23 con los que han facilitado la salida de Rajoy del Gobierno ya han permitido la llegada Pedro Sánchez no podían estar bloqueando se a sí mismos en un ejercicio parlamentario que conducía absolutamente a la esterilidad poder

Voz 39 35:35 hemos buscar una causa remota a lo mejor los resultados de las elecciones andaluces han espoleado a esta posibilidad de acuerdo vamos a ver si va a durar no va a durar pero de momento es una buena noticia para el Gobierno de

Voz 0591 35:46 bueno yo creo que es una buena noticia para el Gobierno de Sánchez incluso también para aquellos que tenían dudas de si apoyaron no el presupuesto si es que finalmente lo apoyan pero hoy es un primer paso qué consiguen con ello una inversión nada despreciable para Cataluña no yo creo que es que es buena noticia para todos aquellos que construyeron la mayoría que hizo posible la moción de censura yo me temo que en estas últimas horas están ajustando los detalles y está viendo un intercambio de cromos para esa de apoyo lo que puede suponer ese apoyo y lo que va a ocurrir en Catalunya esta tarde y mañana no con la reunión la cumbre la cita informal etc etc pero yo en principio creo que esto abre una puerta al optimismo para quienes apostaron desde el principio desde el Gobierno de que habría presupuso

Voz 1727 36:29 porque claramente está todo Inter relacionado Giuliana Éste es el gesto o el comienzo del gesto que siempre se espera en concreto de Esquerra Republicana aunque venga en esta ocasión acompañado del P de Cat

Voz 0568 36:43 bueno pienso que que en estos en estas últimas horas pues se han producido tres acontecimientos que nada tienen que ver directamente entre ellos pero que encadenados configuran una cierta perspectiva no espera de ver qué ocurre el viernes en Barcelona es por un lado la del acuerdo todavía que faltan acabar de perfilar detalles de cómo será de lo el encuentro los encuentros entre el Gobierno es un habitat con motivo del del Consejo de Ministros en Barcelona esto lado sea el escenario de un de un encuentro dos esta carta firmada por los ex presidentes de la Generalitat pidiendo a los huelguistas de hambre que acaben la huelga de hambre lo cual puede ser el preámbulo del final esta huelga de hambre antes de Navidad tres este acuerdo para la tramitación para la aprobación del techo de gasto es decir la INI el inicio de la tramitación de los Presupuestos las tres cosas son de una naturaleza absolutamente distinta pero determinan un escenario de de de una cierta reconversión efectivamente del bloque parlamentario que permitió a Sánchez convertirse en presidente del Gobierno no veo todavía los presupuestos aprobados sinceramente pero esa votación de hoy se produce tiene un primer efecto que se aleja aleja en estos momentos la hipótesis de la repetición de la avance electoral en febrero marzo

Voz 1727 38:19 he visto cómo lo ves de nuestro nota pero aleja

Voz 0587 38:22 bueno yo creo que digamos el cambio de actitud republicana de Catalunya es un gesto simbólico en la aprobación del techo gasto no significa que vayan a aprobar los presupuestos pero no les cuesta nada ya después de las elecciones en Andalucía Entel ante el tridente Pepe Vox y Ciudadanos es evidente que yo dicen hombre también matizó Camus también sabemos matizar la presión que hay sobre sobre Esquerra Republicana de Catalunya la hemos visto por ejemplo en artículos como el de ayer de Oriol Junqueras publicados en el país donde no plantea el tema la independencia de Catalunya muy importante

Voz 1727 39:01 Matisse pero muy importante Adriana Lastra buenos días la vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria opera esto que señalaba Ernesto Caicedo opera el miedo de los independentistas a provocar la caída del Gobierno un anticipo electoral un triunfo de la derecha en el hecho de que hoy les vayan a apoyar a ustedes el techo de gasto

Voz 3 39:22 bueno yo creo que lo que opera es que en todo caso el sentido común y es que lo que llevamos al Congreso de los Diputados al final son seis mil millones de euros más para los españoles y españolas son seis mil millones de euros para Sanidad para Educación para servicios sociales también para inversiones por lo tanto lo que no era lógico era que los grupos parlamentarios rechazaran esa senda de estabilidad que está votación creo yo espero sacar adelante en Vic esas rechazó hace unos meses bueno la verdad es que fue una conmoción hace unos dos yo creo que que que no solamente para algo pues socialista sino yo creo que para que una parte importante del país también para de independentismo para el soberanismo catalán que además lo envolvía votó en contra esa estabilidad aquí iban a apoyarla sin dar estabilidad si luego se iba a tumbar en el Senado que probablemente sea lo que ahora no pero bueno en todo caso lo que refleja es la voluntad mayoritaria del Congreso de los diputados de que haya más recursos para para en este caso las comunidades autónomas por ejemplo para la caja única de la Seguridad Social

Voz 1727 40:37 pero eso es que yo no creo que deja también es eso

Voz 3 40:39 la cerrazón de la aceptado

Voz 1727 40:42 Pruden finalmente los presupuestos generales a los que le queda un largo recorrido en un periodo de altísima temperatura política y social con el juicio del pluses por ejemplo en medio usted cree que lo de hoy allana el camino de verdad para aprobar las cuentas

Voz 3 40:56 no pero yo creo que sentirte luego es un primer paso muy importante porque lo que estamos hablando es precisamente de que los próximos presupuestos para que el Estado que vengan a la Cámara quizá Pruden primero en Consejo de Ministros y que luego a la Cámara pero al final es de lo que estamos hablando seis millones de euros

Voz 17 41:14 es que

Voz 3 41:14 creo que en este proceso en los últimos meses tanto el de Unidos Podemos todo los partidos independentistas el como el PNV también hemos estado trabajando para poder desbloquear la senda de estabilidad para poder quitar la preeminencia anoche caso de la votación del Senado frente a a la del Congreso y no ha sido posible pero en todo caso la votación de hoy lo que si abres una puerta precisamente a esa negociación presupuestaria hecha digamos a que dentro de dos meses este país tenga unos buenos presupuestos las del Estado que sean buenos para las comunidades autónomas descendió también para los ciudadanos

Voz 1727 41:58 en el grupo parlamentario en el Partido Socialista se alegran todos señora lastra de esta vuelta a la mayoría social de la moción de censura o quien hubiera preferido una ruptura más evidente con los independentistas

Voz 3 42:10 mire los alegramos todos lo de ayer en la noche de ayer tuvimos la la fiesta

Voz 1727 42:15 el grupo socialista para celebrar precisar

Voz 3 42:18 bueno pues todo este años no lo que ha sucedido ahora estamos en el Gobierno de lo que estamos hablando día a día por supuesto pues en el Partido Socialista no se lo ganamos todos de poder ir solucionando los problemas de la ciudadanía más allá de que otros pretenden generar ruido lo que hay es el convencimiento unánime hombre que este Gobierno semana tras semana aconsejo Consejo de amiguitos que jueves tras jueves en los plenos del Congreso de los Diputados lo que está haciendo es bueno pues lo que hará mañana desde Barcelona subir el salario mínimo interprofesional que recuperar la sanidad universal bueno una serie de medidas que favorecen a la gente ahí está todo el partido apoyando al presidente del Gobierno ya todos los ministros

Voz 1727 43:06 el ministro de asegurar que el grupo parlamentario

Voz 3 43:09 socialista que se hizo cuatro ICIT somos minoría en el Congreso pero lo que hacemos es precisamente semana tras semana que acaba adelante todos esos acuerdos con mucho trabajo también con mucho esfuerzo con mucho diálogo y mucha negociación pero sobre todo con mucho convencido

Voz 1727 43:25 ya sé que es una cuestión del Gobierno eh pero le consta usted que habla con el PDK a Esquerra porque ha forjado esta alianza que va a permitir aprobar hoy el techo de gasto le consta que es lo que falta para que aparezca en las agendas del presidente del Gobierno del presidente de la Generalitat el encuentro de esta tarde que es lo que falta

Voz 3 43:44 no se trata tanto de lo que falta es que realmente se unió el presidente del Gobierno en el prefieren del hogar se reunirán esta tarde acompañados por otros de de otras personas pero en todo caso que esa reunión se va a producir en la que llevamos trabajando mucho tiempo es verdad que yo anunciamos que el Consejo de Ministros se iba a celebrar en Barcelona bueno pues hemos ajustado las agendas bueno hemos hablado y dialogado mucho no usted comprenderá Pepa que no es fácil en una situación como la actual y después de todo lo vivido en los últimos diez años en Cataluña sobre todo en el último año bueno celebrar una reunión como ésta para hablar además de temas que importan a todos los catalanes y catalanas no es una bilateral no bilateral de dos gobiernos porque para eso tendría que ser vamos dos gobiernos de dos estados y eso no es lo que se va a generar lo que según lo que se va a celebrar esta tarde es una roces entre entre el presidente de la nación y el presidente de una comunidad autónoma se a casa acompañada otras personas que ya se

Voz 1727 44:50 pero que no le consta cuál es la dificultad hasta ahora no le consta cuál es la dieta

Voz 3 44:55 yo creo que yo creo que no hay muchas dificultades que hay más bien bueno llevamos es la la sorpresa de última hora no querer alimentar siempre lo permite de o querer alimentar

Voz 10 45:09 un poco la expectación

Voz 3 45:11 el timón pero yo creo que va a ser una una reunión que va ser su tijera y sobretodo que va a servir también para distender un poco lo que está pasando en las últimas semanas para desinflado más

Voz 1727 45:22 Adriana Lastra la dejamos que tiene debate a partir de las nueve gracias buenos días

Voz 3 45:26 muchas gracias Pepa

Voz 1727 48:18 de las ocho y cuarenta y ocho horas a las siete y cuarenta y ocho en Canarias José Manuel Villegas secretario general de Ciudadanos buenos días

Voz 1571 48:24 muy buenos días el Gobierno puede ver aprobado hoy su techo

Voz 1727 48:26 de gasto es un signo de fortaleza para un gobierno con una mayoría parlamentaria propia obviamente muy precaria

Voz 10 48:33 bueno nosotros lo que vemos es que lo perdí los peritos es Kiko puede esa mayoría no el hecho de que el Gobierno se apoye en aquellos que quieren romper España que quiere con un proyecto político pues el dividir a España romper a España por la parte de de la independencia de Cataluña pues queremos subo pero desde hoy parece que el franquismo pues incide de reptiles roles llena apoyarse en romper España y queremos lo lo peligroso para este país en este momento