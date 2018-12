Hoy por Hoy (20/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1693 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:22 bueno ya se están sentando los diputados para retomar el pleno en el Congreso hoy se vota la senda de déficit y parece que esta vez sí saldrá aprobada gracias al apoyo de los grupos independentistas Cámara Baja José María Patiño buenos días hola buenos días

Voz 1108 00:39 las Pepa pues Joan Tardà acaba de justificar el voto afirmativo de Esquerra como ha dicho poner lubricante es los rodamientos así que con los votos a favor de de y Esquerra esta senda presupuestaria en el Gobierno y el PSOE como hemos ido en la Cadena SER se vuelve a respirar

Voz 0027 00:57 Pedro Sánchez viaja hoy a Barcelona en la víspera del Consejo de Ministros que va a presidir en la capital catalana la portavoz socialista en el Congreso Adriana Lastra acaba de dejar la puerta abierta a que finalmente Sánchez si termine reuniéndose con otros miembros del Govern catalán además de con Torra fuentes del Gobierno Nos insisten en que formato sigue muy abierto

Voz 2 01:16 el presidente del Gobierno en el presidente del hogar se reunirán esta tarde acompañados de otras personas pero en todo caso que esa reunión se va a producir en la que llevamos trabajando

Voz 0027 01:28 cómo te esta noche Sánchez asistirá allí en Barcelona a una entrega de premios de la principal patronal catalana en un acto al que está invitado también Quim Torra pero

Voz 3 01:37 aún no ha confirmado que vaya a asistir del presidente

Voz 0027 01:39 de Foment del Treball Josep Sánchez Llibre

Voz 4 01:45 ya alegría muy difícil Vicente del Pino

Voz 0027 01:48 no le a Torra ser Cataluña que vaya aunque sea a última hora pero que esta madrugada se ha vuelto a producir una nueva tragedia en las costas gallegas un barco ha chocado contra una de los muros del puerto de Malpica en A Coruña ya ha muerto uno de sus tripulantes hace menos de veinticuatro horas otro naufragio frente a Fisterra terminó con tres muertos y un desaparecido en Hoy por hoy acabamos de hablar con Eduardo Parga ex alcalde de Malpica

Voz 0027 02:30 vamos a conocer quién sucederá a Darío Villanueva al frente de la RAE la votación final Se va a producir a última hora de la tarde Isabel Villar

Voz 6 02:37 en el pleno de esta tarde los académicos elegirán entre tres candidatos Santiago Muñoz Machado Juan Luis Cebrián José Antonio Pascual son los que más votos cosecharon el jueves pasado pero ninguno llegó a la mayoría absoluta si hoy tampoco lo consiguen en primera votación habrá otra ronda en la que basta la mayoría simple de ahí saldrá el director número treinta y uno de la Real Academia Española

Voz 1 03:12 lo de hoy Cataluña tanto más ibuprofeno les dan más los humillan más nos amenaza aquí lo que hace el Gobierno es hacerlo juego al gobierno de la Generalitat haciendo ver que hay una especie de cumbre

Voz 7 03:24 de dos gobiernos alguna

Voz 1 03:32 habrá una reunión de todo Gobierno habrá una reunión de los presidentes

Voz 7 03:36 ah sí

Voz 1 03:40 no tengo conocimiento de que haya convocatoria para otros miembros del Gobierno Bush está implorando una reunión bilateral con un señor Seth aquí lo que quiere es un derramamiento de sangre una guerra civil en Cataluña sino que usted plantea una oposición autoritario

Voz 3 03:59 yo también les pediría que acaben con esta huelga de hambre que acabe si la que estaba grabando

Voz 1 04:06 y quizá tengamos algunas Reunión con el señor aragonés nosotros vamos a presentar contra usted una querella anuncia una querido prohibiendo el señor Torra anfitrión del Gobierno español desde el Carrer eu desde el que Ci las sentencias que tienen ustedes un chollo muy grande bueno te veía no bien

Voz 7 04:45 ya que no se pueda pedir que digo lo que yo que aquí uno pues bien aquí está eh

Esther Palomera Ernesto de Caicedo de José María Calleja y Henri Julian esta mañana de

Voz 1727 05:17 esperas de vísperas de tantas cosas

la ministra Montero

Voz 8 07:33 tanto que los ciudadanos conozcan que estamos hablando de seis mil millones más para que realmente se pueda revitalizar el Estado del bienestar autonómico básicamente en todos aquellos servicios que quedaron deteriorado después de los años de ajuste y por otra parte tener la capacidad de seguir trabajando en la sostenibilidad del sistema de pensiones que como saben es uno de los retos más importante que enfrenta este país llega una de las cuestiones más clara en la agenda de este Gobierno

Voz 1727 08:03 Enric Juliana La ministra de Hacienda metiéndole un chute de política al siempre árido negociado de las cuentas y de la senda de estabilidad

Voz 9 08:12 si a ver si no tuviésemos sometidos

Voz 3 08:16 a este estrés

Voz 0568 08:18 el tan intenso en el debate político en esta semana se han dicho cosas muy gordas por ejemplo de que Cataluña está al borde de la guerra civil va cosa absolutamente asombrosas no era ese el liderazgo de la oposición eso no había ocurrido nunca desde mil novecientos setenta y siete yo jamás había oído una cosa similar la política española ya todo nos parece casi normal si no todo lo que está ocurriendo en estos momentos es normal sinceramente pienso que conviene pensar reflexionar sobre ello no hay

Voz 3 08:50 estrés está ahogando un debate político que Si que en estos momentos podría discurrir en otros términos pongo un ejemplo en Francia ha pasado lo que ha pasado hace unas semanas como consecuencia de ello el Gobierno y el presidente de la República han hecho una serie de concesiones qué van a incrementar el gasto público en estos momentos el déficit francés la y eso se iba a subir sin que nadie le amenace desde desde Bruselas porque Francia es una pieza absolutamente decisiva la arquitectura europea los italianos ya se han quejado pero a su vez los italianos de esto también se ha hablado poco estos días estos que tenían que desafiar frontalmente a la Unión Europea y cual al empezaba a retroceder en estos momentos aceptan llevar el déficit al dos coma cero cuatro por ciento ellos pedían congelado durante tres años al dos coma cuatro sean los grandes desafiado desde la Unión Europea retrocede pero sitúan han pactado un déficit del dos porosidad ahora aquí en España esta planteando un techo del uno coma ocho es decir si el debate es tuviese no estuviese encapsulado por este chorro de estrés político hoy estaríamos discutiendo si puede ser el uno coma ocho un poco más puesto que si a Francia dadas las circunstancias excepcionales que está viviendo en Francia

Voz 9 10:19 ya se le da flexibilidad

Voz 3 10:22 puestos que si los italianos ha amenazado con poner en quiebra también la Unión Europea han tenido que retroceder pero retroceden hasta el dos por ciento si la política española estuviese orientada en otros términos a discutir en otros

Voz 0587 10:38 pero esto es el el estrés

Voz 3 10:40 tres si bien estos conviene osea es la gente cuando hoy es todo esta agresividad ambiental no es gratuita el estrés pretende por parte de todos pretenden la agresividad pretende llevar a la agresividad pretendía conducir a decir las cosas

Voz 0591 10:58 hemos escuchado a la derecha es verdad que no hay gente pero les pregunto escuchado nunca al presidente de la Generalitat adelantar a un enfrentamiento

Voz 3 11:06 en de la agresividad de la cual forma parte de la derecha catalana

Voz 1 11:09 de hecho la activista sable

Voz 3 11:14 de un señor que estoy aquí a Torra pone ante esto tampoco se olvidaron a Quim Torra exponente natural de la derecha

Voz 0591 11:21 sí mucho porque hablabais los dos en la ida

Voz 7 11:24 da da igual nos da igual igual no da igual

Voz 3 11:28 aquí aquí hay que nombrarlas de derecha izquierda hay que hay que nombrar las cosas por su Ballester Eva como vamos a nombrar las cosas es natural de la derecha acabado

Voz 0591 11:41 precedente en la historia de España en la historia de la Generalitat que haya un señor presidiendo la institución que haya alentado a un enfrentamiento civil hay que subrayarlo una y otra vez dicho esto es bueno que España tenga presupuestos sin ninguna duda sin ninguna duda hay motivos para que la mayoría que construyó la moción de censura apoye esos presupuestos también desde luego ahora aunque estos presupuestos pasen hoy el trámite de la aprobación de las gastó también tenemos que tener en cuenta que las cuentas públicas que presentó en su día al Gobierno ante Europa fueron tremendamente más que decir que esto no va a ser un camino de rosas porque hoy se ve se vote la senda déficit porque se rechacen las enmiendas a la totalidad que probablemente se se rechazarán todas las enmiendas a la totalidad cuando esto empiece a tramitarse porque el independentismo tanto el de Cat como Esquerra Republicana en Cataluña tienen muy complicado votar a favor de las enmiendas a la totalidad de ciudadano estamos hablando de los

Voz 1093 12:39 problemas que pueden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que así a lo mejor era el enfoque que teníamos que tener no resulta imposible explicar que seis mil millones de euros más en sanidad en educación es algo bueno para algo

Voz 1727 12:52 junto de los ciudadanos porque estamos enmarañado

Voz 1093 12:55 en una situación de crispación de enfrentamiento de odios el debate que existe el debate lo que está ocurriendo con la reunión del Gobierno de España hay hielo Gobierno no Gobierno de de Cataluña es completamente delirante es decir lo contrastan con los problemas reales con lo que está ocurriendo con las informaciones que se están dando por ejemplo en el asesinato de una mujer yo entiendo que los ciudadanos estén hartos se estén hasta el gorro Frigiliana de este debate absolutamente enloquecido en el que le pregunta a quién le preguntes no da ni un centímetro al otro y la sensación de que esto lo que tiene que hacerse es convocar otras nuevas elecciones a ver si yo soy el primero que la

Voz 0591 13:34 a José más sube la han disparado alcanzará ventanas que son ya mil millones de gasto pero para Cataluña son dos mil con los sé a usted señor Torra tenía en la calle a los decías a los estudiantes a los bomberos ayer Esther ayer

Voz 1727 13:46 los bomberos en la calle los Mossos protestando es decir la demanda de revertir los recortes sociales que han padecido los catalanes sigue estando ahí sigue estando ahí

Voz 0931 15:14 sí dicen que la movilización pacífica y cívica caracterizado siempre las manifestaciones independentistas que tiene que seguir siendo así recuerdan que el uno de octubre aseguran que todo el mundo vio que el Estado actuó de forma violenta ante una población pacífica y que no se pueden permitir que ese mal barato esa imagen que de eso dejó ese referéndum unilateral y concluyen mañana los que no quieren ver crispados tienen que encontrar una sonrisa en defensa siempre de la democracia

Voz 1727 15:37 gracias Joan Enric como interpretamos esta multiplicación de señales de llamadas a la calma a la moderación que estamos escuchando en las últimas horas

Voz 0568 15:44 bueno hay una concatenación de de iniciativas para intentar evitar que la jornada de hoy de mañana en Barcelona pues de tenía visos dramáticos y suponga en términos políticos el colapso de la legislatura y por lo tanto el habrá quiebra de esa inestable mayoría parlamentaria que surgió en pienso que lo que es lo que estamos asistiendo a lo largo de esta semana es a una una sucesión de de decisiones tendentes a evitar que que mañana se produzca un incidente político de la altísima gravedad que alteraría el curso de la de la política española y hay rectificaciones importantes las está viendo el término que hace unos días podíamos suponer que había un sector del independentismo concretamente el sector más vinculado a la antigua Convergència o al ala más radicalizada por ser más precisos de la antigua Convergencia que apostaba por la vieja táctica bolchevique del cuanto peor mejor es decir que estalle todo que ven efectivamente el frente de las tres derechas que es esta se va a ensayar es está ya prácticamente a punto Villar en Andalucía es decir Partido Popular Ciudadanos y Vox que esta nueva mayoría gobierna España hay que las tensiones eh entre la independentismo catalán y el Estado español lleguen al máximo para que no sé no sé exactamente para que para mí sería para para que la mía catalana acabe siendo arruinada totalmente bueno pero hay un sector que piensen en esos términos en Cataluña la cuestión es saber exactamente qué influencia y qué peso tiene tiene un influjo fuerte en la mentalidad a mi modo de ver absolutamente errática de de de Torra como he dicho antes exponente natural de la derecha catalana exponente natural de la derecha catalana iba da la impresión de que sean ido moviendo toda una serie de piezas de aquí han intervenido varias personas no sólo de Cataluña para desplazar el enfoque de la cuestión hacia a un escenario más tranquilizador veremos sin embargo esperemos acabar la jornada del viernes que a uno empezado

Voz 0587 18:01 no yo creo que en este punto el encuentro

Voz 1727 18:06 iremos a eso yo creo

Voz 3 21:40 el placer de escuchar

Voz 16 21:47 seis nueve nueve treinta once XXII ahí les venimos pidiendo que nos manden estos días los testimonios en primera persona de una época que está a punto de desaparecer además esta ocasión vamos a poner el acento

Voz 1 22:03 nosotros teníamos preciosa yo la verdad es que ni me acuerdo de lo que digan los recuerdo lo que no pasa nada vertían Juca los precios Hoy por hoy con Pepa Bueno Python morritos síguenos también en Hoy por un punto es Cadena SER

Voz 10 22:26 una ley Boney

Voz 17 22:32 sigue temblando si a Kevin Caiwza

Voz 1 22:45 vive de vivir la vida y la actualidad viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 15 22:57 Marcos que kilos también el que tiene ser punto com

Voz 18 23:06 no

Voz 1 23:09 cuente con las

Voz 19 23:13 lo que pase

Voz 20 23:19 yo creo que eran ellos

Voz 0591 23:23 así que sí que sí que es un ellos

Voz 20 23:26 hacer una estación de servicio

Voz 21 23:31 algo mágico está sucediendo estas navidades en las estaciones de servicio Repsol tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos porque en Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan informa en Repsol punto eh la evolución a quién no le gusta la evolución ese movimiento constante que iba hacia delante han pasado ochenta años Nos movemos mejor vemos mejor

Voz 1 24:02 los mejor queda pisar la evolución compartimos contigo una sociedad construirá hoy el compromiso social es patrimonio de todos y eso se llama evolución el grupo social hoy ochenta años de inclusión social contigo hemos de evolución una revolución

Voz 0027 24:21 en BP repostage te lleva más lejos

Voz 3 24:24 por qué los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 22 24:32 más por depósito afirmación válida para PT Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 3 24:47 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 24 24:52 Pepa Bueno es decir aquí es que no está en va recto pues pro

Voz 1727 25:16 el artículo veinticinco de la Constitución española de la que habla todo el mundo continuamente el artículo veinticinco subraya que las penas de cárcel y las medidas de seguridad se orientan en España la reeducación y reinserción social pero nadie puede obligar a un preso rehabilitarse la prueba es que los cursos en prisión son voluntarios así que una vez cumplir dan la en la condena qué hacemos cuando un delincuente peligroso sale a la calle que garantías tenemos son suficientes de pueden mejorar este es el debate que esta semana está en todas partes y que queremos tratar esta mañana en Radio Bilbao está Blanca Estrella Ruiz que es presidenta de la Asociación Clara Campoamor buenos días buenos días alguno egun on en Rabat Marruecos pillamos hoy a Ignacio González Vega portavoz de juezas y Jueces para la Democracia Ignacio buenos días

Voz 3 26:07 buenos días Pepa

Voz 1727 26:09 sí le garantizar Ignacio la rehabilitación si los cursos no son obligatorios

Voz 26 26:16 bueno yo creo que la rehabilitación debe partir de un principio esencial aquí con consentimiento del pena pero dicho eso yo creo que las autoridades públicas por mandato constitucional deben procurar la resocialización de todos los penados es una obligación ICA de compaginar se con el principio de humanidad de las penas Icon la dignidad de las personas debemos de recuperar aquellas personas que uno en toda su vida han recaído en el delito hizo siempre darles la oportunidad de poder volver a vivir en sociedad

Voz 1727 26:53 y cuando no cuando no hay garantía y los técnicos dicen que no están en condiciones de de reinsertarse nación

Voz 26 27:01 bueno yo creo que en esas condiciones a la situación hay que buscar medidas alternativas siempre

Voz 25 27:08 cabe la posibilidad de una libertad vigilada de un seguimiento y control de esas personas a las que la posibilidad de reincidir en el delito bueno pues es mayor que en otras no de todas maneras yo creo que el divina en sociedad supone exponerse a riesgos es verdad que son intolerables y que el Estado no debe de los pero otras veces hay ese mar ya no solamente en el caso de los reincidentes sino en cualquier caso de personas que por primera vez comete un delito en fin eso de la sociedad supone bueno pues esa exposición a esos riesgos

Voz 1727 27:43 vamos a cruzar los dedos y que la comunicación con Rabat se mantenga Blanca deberían ser obligatorios los cursos de rehabilitación

Voz 10 27:52 bueno lo llevamos pidiendo hace años pero que quería empezar fue más habla de la Constitución artículo veinticinco eso es párrafo uno yo te digo párrafos que dice que sí que todas las de Belén deberían no dice que eh deberían ir encaminadas Sergio rehabilitación excepto que una sentencia condenatoria diga lo contrario o una ley penitenciaria por lo tanto es constitucional cualquier medida que quiera tomar el Gobierno sobre estos presos que son son irreconciliables con la sociedad

Voz 1727 28:23 perdóname preguntabas si talleres y los cursos los llevamos mucho

Voz 10 28:27 estos años pidiéndolo pero es que eso tiene que estar en la sentencia el juez de la sentencia no puede perfectamente es decir ya además acudir a talleres de rehabilitación de reinserción obligatoriamente en la cárcel se dará cuenta a este juzgado si lo cumplo no lo cumple recuerda recuerdan de asesino Obrador de acto Marta Obregón Maroussi Rivas Ana María Jerez Cano

Voz 0591 28:48 en el Bratton todos ellos

Voz 10 28:51 por lo más con lo intenté que acudieran a talleres porque yo visitaba las cárceles se negaron rotundamente vivían aislados en sus celdas historial en solitario al a eso porque quisieron porque no querían mezclarse con la con el resto de como el resto de presos y se negaron rotundamente no hubo forma de que acudiera talleres que hicieron los a Estrasburgo a la calle a todos ellos ciento sesenta y nueve presos peligrosos puso tras Bourbon la calle entre ellos estos a todos ellos la o los está volviendo a acusar yo están otra vez presos porque no lo han vuelto a hacer

Voz 0591 29:24 que si alguno la cuarta vez que lo hacen bien

Voz 1093 29:26 la ese es el el problema yo creo que hay un tipo de delito y los que hemos defendido siempre la reinserción del delincuente sobre esa idea de odiar el delito compadece al delincuente los que hemos pensado que el ser humano más perverso tiene solución yo desde luego ya ha llegado a la conclusión de que hay un tipo delincuente que no tiene solución que no tiene arreglo el violador que en un permiso carcelario cuando le quedan seis meses para salir en libertad definitiva asesina a dos mujeres policías en Barcelona cosa que ocurrió hace unos años

Voz 1727 30:00 no tiene solución entonces esto estos

Voz 1093 30:02 duro para los que hemos defendido que cualquier sujeto por criminal que sea puede reinsertarse hay un tipo de delitos que no tiene solución y la cuestión es ver qué hacemos con ellos es decir porque es evidente que con nuestro ordenamiento jurídico tarde o temprano van a acabar en la calle entonces la cuestión es qué tipo de control a qué tipo de control se les somete una vez que están en la calle

Voz 1727 30:24 yo yo yo

Voz 1093 30:27 dicho esto no me parece ruin el debate que se está planteando sobre si poco menos que el Gobierno es culpable del asesinato de eventual violación de esta mujer es decir en Estados Unidos hay pena de muerte y hay gente que sigue asesinando y que sigue

Voz 1727 30:43 el perdona está en vigor la prisión permanente revisable en este momento en España en el momento en el que Montoya no duda o duda no sabemos comete este crimen que ha confesado está en vigor la prisión permanente revisable en España ella a su declaración cuidan muy mucho el límite de la personalidad no sabe sí pero quería darle la palabra a Ignacio que como está ahí con un sonido precario lo que plantea José María Calleja está en este momento en la mesa de muchos hogares españoles en las redacciones de todo el país que hacer en ese caso porque el Gobierno dice vamos a estudiar la la manera de de de aplicar una libertad vigilada que nos dice el el derecho comparado la realidad de otros países asignación

Voz 25 31:32 bueno pues precisamente existen algunas medidas post penitenciarias que tratan del control y seguimiento

Voz 3 31:38 las personas que tienen una difícil

Voz 1727 31:42 el resultan eficaces resultan eficaces esa

Voz 25 31:45 pues imagínese bueno pues si es que además deben de invertirse medios precisamente para procurar que recaiga en el delito es decir por ejemplo la una pulsera electrónica en la que se tienen todo momento en bajo control a esa persona que tiene esa esas dificultades diversos de resocialización creo que existe medidas y es la obligación del Estado de invertir en medios

Voz 0591 32:10 sí Blanchard tiene que decir un juez en una sentencia que no puede el Estado será nadie que a lo mejor tiene que decir si tiene veinte años de cárcel deberá cumplir los veinte años veinticinco con la prisión permanente revisable y además nosotros toda la sentencia lo pedimos no conceder más quince años de alejamiento de la familia quince años de libertad vigilada pero tiene que si

Voz 25 32:35 no pero perdón es que sólo prevé el propio Código Penal aquí estamos hablando ahora a nivel teórico en la prisión permanente revisable tiene una aplicación desde el año dos mil quince estamos viendo cómo ni siquiera esa medida tan dura para mí de dudosa constitucionalidad disuade a cometer nuevos delitos ISE dice también en Estados Unidos en otros países donde existe la pena de muerte existe un mayor índice de criminalidad que en España aquí lo que en España cada vez que ocurre una atroz crimen se vuelve sobre lo mismo sobre ahora que ya de ser prisión permanente porque siempre vamos a más estuviera vigente el prisión permanente sería ya

Voz 3 33:15 pena de muerte creo en que no no es ahí

Voz 10 33:19 has visto no analizan también cuál es porque está en la sociedad española en esta situación cuando vemos un violador por ejemplo el de Valladolid condenado a veinte años ya lo si te dar un permiso penitenciario vuelva a acuchillar una víctima todavía ha sido hace unos meses todas no no lo analizan ustedes que las decisiones que están ustedes tomando están enfadado a la sociedad asociarse State

Voz 25 33:44 eso vamos ante las decisiones que se toman cuando ese trata de un penado en realidad son decisiones que se toman en base a criterios científicos y técnicos

Voz 3 33:57 perdonen no hay informe científico que diga que nadar reinsertado existe una junta que examina que controla la televisión

Voz 1093 34:10 pero vamos a ver sabemos

Voz 3 34:13 efectivamente este tipo de delincuentes Isabel

Voz 1093 34:15 que son buenos presos son presos que hacen la pelota

Voz 1727 34:19 a funcionarios son los presos

Voz 1093 34:21 ideales la Carmelo son ideales y gracias a eso consiguen permisos penitenciarios lo sabemos perfectamente conocemos que en el código de la cárcel los criminales de violación son los presos más sumisos más ideales más pelotas chivatos y eso facilita el que pueden alcanzar permisos penitenciarios Diego el caso concreto de este sujeto de que en Barcelona cuando le faltan seis meses para salir de una condena de quince años en un permiso penitenciario dio la asesina y quema a dos mujeres a dos policías nacionales

Voz 1727 34:54 Don José Suárez es evidente que se puede ser buen preso

Voz 1093 34:57 se puede ser un nefasto sujeto no

Voz 0591 35:00 hay duda pero vamos a ver esto vamos a ordenar Esther el endurecimiento de las penas no disuade de la comisión nunca muy bien un de la misma forma que un kamikaze al volante no está pensando los iba a perderlos pero están pero están en la cárcel cuidados a mí sí me preocupa que empecemos hablando se puede estar a favor o en contra de la de la las cosa penal tenemos que estar a favor como demócratas no el Código Penal podemos estar en contra bueno perfectamente y además hay pendiente te un recurso al Constitucional que es el que no va a arrojar luz a todos pero independientemente de eso Santiago donde llevamos el debate porque empezamos hablando de la prisión permanente revisable seguimos con las bien y a ver hasta dónde vamos jamás me termino Esther de que una vez en la calle íntegramente sus condenas se establezcan medidas de libertad vigilada de especial seguimiento

Voz 3 35:59 que me lo menos como queramos pero cuidado hasta donde llevamos el debate

Voz 1093 36:04 no se nos erróneas decaiga lleva lleva con

Voz 3 36:06 hace un ratito no quería decir lo siguiente

Voz 0587 36:10 lo curioso es que si no existiese la pena de prisión permanente revisable todos estaríamos discutiendo los proponiendo y los que no proponen pero es que esto es ese debate ya es antiguo porque la pena ya rige ya hay un hay cinco ya veremos dijo a constitucional ya hay sea aplicado y por lo tanto ese no es el debate El debate es pese a la existencia de esta ley eh se siguen produciendo los hechos que siguen produciéndose entonces yo creo que nosotros nos quedamos tranquilos y es lógico el punto de vista humano si decimos hay que extremar las penas hay que endurecer el Código Penal yo no sé si lo sabe y supongo que Ignacio sí lo sabe supongo eh no Blanca Estrella Blanca estaría también lo sabe las penas que hay en el Código Penal español son probablemente la más dura la más dura de Europa y el índice de criminalidad es el joven no es el más alto sino es el más bajo probablemente después de Portugal y Francia

Voz 1727 37:10 el debate es como afinar final como afinar los instrumentos que tenemos y cómodo tarro si Blanca voy contigo enseguida como dotar a esos medios de los recursos necesarios para evitar en la medida de lo posible que nos vuelva a pasar te doy la palabra enseguida blanca pero pero tengo

Voz 0591 37:27 mira Ignacio habla

Voz 1727 37:29 lacio sí bueno he como aludían todos aludían todos a la dificultad de reinserción a la dificultad de que un curso un simple curso que se pueda hacer en prisión resuelva en realidad algunos casos extremos como el ejemplo que viene poniendo insistentemente Calleja la justicia española debate esto a los jueces debaten qué hacemos con estos casos de violadores reincidentes que nos abocan es verdad que periódicamente es verdad que excepcionalmente pero cuando ocurre como conmociona a toda la sociedad y sobre todo se llevan vidas por delante

Voz 25 38:09 claro claro evidentemente es algo que preocupa a la propia judicatura que a los profesionales del Derecho a las Instituciones Penitenciarias evidentemente pero aquí lo que hay que tener claro es que el endurecimiento de las penas como decía Ernesto no disuade a los delincuentes de cometer nuevos delitos estuviera vigente como ocurre en Estados Unidos pena de muerte se siguen cometiendo crímenes la cuestión en objetivos que tiene el derecho es buscar esa solución evitar que se cometan estos crímenes atroces IES buscar pues eso que hayan medidas pos penitenciarias de libertad vigilada de control comienzo de los penados que evitan ensuciar caída en delito pero insisto es que en no hay sociedades perfectas delitos desgraciadamente si van a seguir cometiendo de tiempo en tiempo y como se dice ahí es verdad que España a pesar de tener los códigos penales más duros que es donde se registra unas tasas de criminalidad muy bajas en el nivel de homicidios con respecto a países de nuestro entorno lo o no vayamos a hacer aquí un debate de que a ver quién es o buscar la pena más dura porque acabaremos llegando eso a la pena de muerte

Voz 0591 39:21 no no se trata la Casa Blanca Blanca Blanca Blanca perdona

Voz 10 39:25 estoy oyendo hoy lo lo mismo que es el más duro de toda Europa no es verdad en Alemania se estará a cadena perpetua en Francia a cadena perpetua todavía hace poco a un asesino de un niño en Alemania ha sido condenada a cadena perpetua no saldrá nunca de la cárcel entonces mentimos a mi mujer cuando decimos artículo veinticinco doctor mentimos porque es toque lo digo una sentencia yo excepto una ley penitenciaria sea que no es verdad que lo que nos cuentan antes el juez ha aludido a una frase de Concepción Arenal la utilizan siempre Juve a utilizar si me permitís una una frase concesiones en el libro Cartas a los delincuentes desgracias la sociedad de las penas impuestas al violador par Nos padezcan graves donde sea necesario imponernos con frecuencia donde siendo merecidas nos impongan miserable cruel infame mil veces el hombre que es incurre hay del son los que no se puede discutir se sienten iba hasta yo entro a nuestro sentimiento el crimen de violación juzgarse aquellos que tener esas manchas esposas e hijas los que tenéis conciencia clásico digo yo conté entre los que tenéis entrañas estas Concepción Arenal hablando de cincuenta

Voz 1093 40:29 Blanca si es que además dentro del propio código de la cárcel el delito que está peor visto diferencia o en gran medida es el de la violación el debate yo creo que es no es endurecer más las penas aplaude el caso de Alemania bueno en Alemania la media cumplimientos son quince años en Francia Peretti tres sí sobre sobre prisión permanente pero la media cumplimiento es veintiún años en Alemania veintitrés en Francia yo el dato que digo es qué hacemos con determinados delincuentes cuando salen a la calle porque es evidente que van acabar saliendo a la calle porque en España no hay pena de muerte afortunadamente yo no estoy pidiendo un endurecimiento del Código Penal estoy pidiendo qué hacemos con determinado tipo de delincuentes que son imposibles de reinsertar porque se demuestra así empíricamente qué hacemos con ellos cuando salen en libertad a la calle es es el debate vaya

Voz 1727 41:19 qué está viendo este es el debate que hemos recogido lo tiene

Voz 10 41:21 ustedes a su señorío es muy fácil cumplimiento efectivo de la pela en caso de estos que no se pueden reinsertar después concentrarnos a quienes lo pedimos yo no me puedo quejar que lo estamos consiguiendo quince años en ciudad o cinco o diez qué es lo que dice

Voz 3 41:35 pero el ponente revisables

Voz 0591 41:38 una vez cumplido condena Ignacio espera termina termina blanca yo te doy la palabra Ignacio terminamos el debate una vez cumplida la condenan la valoración de la reinserción si es posible

Voz 10 41:50 hay quince años cinco diez y quince años de libertad vigilada ustedes tienen a mano mire si si era si ustedes no hubieran puesto en libertad a asesinos como el yoga de orador el dentista de Bratton Malú Chus Rivas era María G Lezcano Olga sancionador e ir bueno veo que puedo siete en el año noventa y uno noventa y dos la sociedad nunca ha desconfiado de las penas ni de las penas en el Código Penal ustedes pero pusieron en libertad asesinos peligrosos que nada más salir mataron a estas niñas esto fue en el año noventa y uno a principios de dos en seis meses se dieron siete asesinatos de siete violadores en libertad

Voz 0591 42:27 con permiso penitenciario el Código Penal para para para el estricto cumplimiento de las pone el artículo pero es una Vasallo anterior eso tú no lo sabes es el artículo setenta y ocho que la asociación recogió dos millones doscientos mil firmas para que el coche noventa y cinco recogieran lo usted es peor que la simplemente revisar si te lo voy a leer tenemos que terminar tenemos que terminar tenemos que terminar al terminamos perdona aquel que esa condena el condenado peligroso cumplirá todas las penas del mismo del delito la misma entone cualquier el parcial la totalidad el tenía doscientos y pico cualquier impreciso pretencioso era de doscientos y pico no de treinta como decía la ley terminamos Ignacio sí sí

Voz 3 43:10 la conclusión final admite decir que

Voz 25 43:14 bueno yo creo que el objetivo que tenemos que buscar entre todos es evitar la comisión nuevos delitos y por tanto fórmulas legales que creo que existen en la ley precisamente al menos para que tratar de evitar otra cosa es que finalmente se conserva

Voz 1093 43:28 posible de las gracias a nuestros invitados esta mañana yo le doy las gracias a

Voz 1727 43:33 a Ignacio González Vega que es portavoz de juezas y Jueces para la Democracia hemos hablado con él vía Skype en Rabat Marruecos gracias Ignacio buenos días

Voz 3 43:44 gracias a vosotros gracias

Voz 1727 43:46 también ha Blanca Estrella Ruiz que es presidenta de la Asociación Clara Campoamor gracias gracias a vosotros secretas con buenos días nueve y cuarenta y cuatro ocho cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 33 47:04 a mi entender

Voz 35 47:14 eh eh calentito debate anterior tan sensible tan complejo tan delicado se ha llevado

Voz 1727 47:21 buena parte de nuestro tiempo pero no quiero terminar sin utilizar los últimos minutos para siquiera dibujar qué esperáis de las próximas horas que puede pasar mañana en Cataluña no quiero

Voz 36 47:32 a jugar al juego que juega tanta gente con la profecía auto cumplida no hay mucha gente que estará cantada de que mañana mucha gente de la que últimamente calienta tanto el debate

Voz 1727 47:42 mañana pasen cosas de orden público haya problemas de seguridad en Cataluña la medida de la preocupación la edad que gente cuanta y que cualificada está llamando a la calma os que el riesgo de de problemas de orden público existía pero en las últimas horas Calleja parece que estas llamadas a la calma pretenden evitarlo no evitarlo

Voz 1093 48:04 sí porque sería lamentable que al problema político que tenemos evidentemente planteado en Cataluña se añadiera ahora pues una insurrección poco menos se había dicho vamos a tumbar al régimen vamos a hacer toda la violencia posible yo quiero que se reúnan que hablen de lo que tenga que hablar y que por favor no haya la menor violencia en la calle por parte de los que están convocando a reventar esa reunión Ernesto

Voz 0587 48:25 no hay ningún peligro insurrección en Catalunya si hablamos de peligro insurrección en Catalunya que diríamos de Francia es que diríamos de las imágenes que vivimos en París seamos sensatos aquí hay una derecha que está intentando de colocar vender el mensaje aprovechar la reacción que puede lograda ese mensaje de ciertos sectores extremos para confirmar convertir esa profecía cumplió catalana le porque nadie está dispuesto a ninguna es un absurdo comprar ante Pablo ciento cincuenta y cinco casado

Voz 0591 49:00 creo que era Giuliana quien antes decía que una parte del independentismo estaba situada en cuanto peor mejor y creo que no solamente existe esa posición en el independentismo sino también en otros frentes del arco parlamentario el riesgo puede que haya un problema de orden público existe y ha existido Barcelona Desde hace años se nos olvida pero en Barcelona hubo que suspender una cumbre internacional sobre seguridad porque el Ministerio del Interior declaró públicamente que se sentía incapaz de garantizar la seguridad de los líderes extranjeros grumos si se puso se nos olvida es pues yo creo que sí que puede haber episodios aislados dos de alteración del orden público que la situación no va lleva no va llegara a mayores y que ha habido en las últimas horas quizá la última semana mucha gente dedicada a esto que hemos ya ha convenido en llamar un ejercicio de de ese inflamación de responsabilidad

Voz 1727 49:58 Henri Julian hay políticamente qué podemos esperar por encima y por debajo de todo el ruido de las formas de él de la gesticulación para alimentar el relato respectivo políticamente es esperable algo del encuentro de mañana de esta tarde en realidad claro esta tarde un encuentro de de quinto rey Pedro Sánchez

Voz 0568 50:18 bueno creo que en este caso la aceleración del encuentro habla por sí sola es decir habla de una la voluntad de de no romper es decir durante estos últimos últimos quince días estado jugando con la posibilidad de que esta semana fuese mana de dinamización para dinamitar la legislatura hacerla saltar por los aires

Voz 19 50:44 y ahí coincide

Voz 0568 50:47 la estrategia de quién en sede parlamentaria dice que Cataluña está en guerra civil con quién es como he dicho antes desde el independentismo sueñan con el cuanto peor mejor cuanto antes esto estalle por los aires igual nosotros tendremos alguna oportunidad me parece una inserta insensatez cósmica pero hay gente que sí se mueve en esos parámetros sí señor de Bruselas creo que algunas mañanas siente alguna tentación en esa dirección no entonces es la cuestión de esta semana es una es ver quién gana quién gana duros dinamita Eros o los que quieren otras perspectivas que son muy difíciles muy difíciles de de dibuja de articular la cuestión es ésa y eso lo sabremos el aún no lo sabemos sabremos el viernes por la noche

Voz 0587 51:34 no no no no no no no van a ganar lo dinamitó no no no te parece interesante hacer ejercicio y alertar y me parece bien

Voz 37 51:43 no fueron no gana nada que yo no soy soy no soy adivino quiero esperar que los a porque la situación

Voz 3 51:54 da por todos pero yo prefiero que los hechos hablen

Voz 0587 51:58 todos los mía personal porque no hay miedo

Voz 3 52:02 insurrección Dynamic mi deseo

Voz 0587 52:05 yo no quiero que eso ocurra es absurda no hay en la situación social y política catalana en lo que significa las grandes masas de Catalunya ningún deseo de dinamitar ningún grupúsculo sí

Voz 3 52:18 en las masas ver treinta segundos tres milisegundos entera te un poco más de lo que pasa en Cataluña existen sectores del independentismo aunque no se de la dirige él se entera de lo que pasa en este favor insiste en sectores de la violencia independentista el sueño bolchevique de cuanto peor mejor ahí aunque ni siquiera bolchevique hay algunas mañanas que una que el hombre de Bruselas contento

Voz 38 52:52 el hombre el hombre

Voz 3 52:55 qué tal

Voz 38 52:57 pero esto Ernesto deja terminarán

Voz 0591 53:00 déjate Armenia gran rigor

Voz 3 53:02 mañanas que el nombre de Bruselas algunas mañanas sueña con el mejor peor parece que les están conteniendo es buena noticia

Voz 1727 53:10 las nueve y cincuenta y tres ocho y cincuenta y tres en Canarias

