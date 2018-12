Hoy por Hoy (20/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:06 y continúa esta ahora en el Congreso el debate sobre los objetivos de déficit del Gobierno para los presupuestos del año que viene el Ejecutivo cuenta con que tendrá apoyo suficiente para sacar adelante la senda de estabilidad en la Cámara Baja y lo considera un primer paso importante aunque luego vaya a recibir el veto del PP en el Senado volvemos allí José María Patiño

Voz 1108 00:28 la ministra Montero ha huido del debate técnico para traducir las cifras de la senda de estabilidad hacia la calle hacia los ciudadanos el techo de gasto que propone supone respaldar ha dicho a las comunidades autónomas para restablecer el estado del bienestar

Voz 1995 00:40 apoyarla senda no es apoyar a este Gobierno

Voz 0424 00:43 he apoyar una política que permita como decía en la subida del salario mínimo la recuperación de las pensiones o la recuperación de nuestra sanidad en definitiva una política que realmente está mirando de cara a todas las personas de nuestro país a nuestro combatió a compatriota

Voz 1108 01:00 Montero ha reprochado al PP que sea el causante del desvío del déficit y ahora no respalde la propuesta que hace el Gobierno Ike el portavoz popular ha calificado de trampa por llegar tarde pactada con

Voz 0621 01:11 los independentistas gracias Patiño y el Partido Popular

Voz 3 01:14 considera humillante la reunión de esta tarde entre Pedro

Voz 4 01:17 Sánchez y Quim Torra Carlos Cala buenos días

Voz 0325 01:19 días Pepa reunión a la que se van a sumar otros consejeros consejeros y ministros según ha confirmado esta mañana la portavoz parlamentaria del PSOE aquí en Hoy por hoy Dolors Montserrat la portavoz del PP en el Congreso acaba de decir que Pedro Sánchez ha abandonado por completo los valores constitucionales

Voz 1448 01:32 quiere esta foto para aprobar los presupuestos y quedarse en Moncloa quedarse Moncloa con aquellos que odian España y con aquellos que van utilizar este presupuesto para romper España por tanto el mismo abandonado por completo ya el constitucionalismo ha abandonado los valores constitucionales sí porque están pactando con el independentismo que este independentismo utilizarán los presupuestos para romper España

Voz 0325 01:55 esta mañana se va a presentar un manifiesto firmado por más de mil intelectuales y artistas de Cataluña y de España en el que piden la dimisión de Quim Torra por usar las instituciones para alentar el enfrentamiento entre los firmantes Juan José Millás Rosa Montero Javier Marías Fernando Colomo Barcelona Joan Bofill

Voz 0931 02:09 el con el título que no nos dividan este manifiesto promovido por Recortes Cero asegura que quiere desde la izquierda también defender la unidad que no es exclusiva de la derecha estos mil noventa y cinco firmantes creen que el actual Govern está dando la espalda a la realidad plural en Cataluña que sólo tiene como prioridad avanzar hacia la independencia creen que ya se han cruzado todos los límites el último comparar Cataluña con Eslovenia y que están preocupados porque al otro lado están desarrollándose opciones que buscan limitar o incluso eliminar el sistema autonómico por ello como alternativa propone la dimisión de Torra que ese nombre nuevo President que trabaje para revertir los recortes y que se restituya la vida política en el Parlament que aseguran

Voz 5 03:10 ese Real Madrid

vamos al Palacio de Cibeles pleno del mes de diciembre del Ayuntamiento de la capital que ha comenzado con un minuto de silencio por la muerte de Laura lo Elmo en estos momentos los grupos debaten el reglamento aprobado en Junta de Gobierno para regular la adjudicación de las viviendas de la EMVS Sara selva buenos días

Voz 1516 03:40 estoy seguro de que este reglamento no satisface al cien por cien las expectativas de cada uno de los grupos pero es ineludible es indudable que produce una importante mejora para las personas demandantes de viviendas sobre el reglamento actual

Voz 1491 03:52 también ha hecho referencia Higueras a los desacuerdos Kay dentro de su propio partido con respecto a algunos artículos pero asegura que todos están unidos por el derecho a una

Voz 0325 03:59 vivienda digna ya a esta hora comienza el pleno semanal en la Asamblea el último del año recta final para aprobar los presupuestos regionales de dos mil diecinueve doble sesión hoy y mañana que comienza con el debate de las enmiendas parciales que han presentado los grupos Hall

Voz 0861 04:12 ayer Bañuelos ya han aprobado ciento treinta enmiendas catorce del Partido Socialista diecinueve de Podemos XXXVII de Ciudadanos y otras catorce del propio Partido Popular ninguna tiene un impacto económico relevante de hecho sólo se han recolocado veintitrés millones del proyecto inicial del Gobierno presupuestos que Garrido quiere ejecutar

Voz 6 04:33 bueno desde luego me gustaría seguir gestionando yo para qué le voy a engañar no hay doscientos cincuenta y seis millones más para educación y por primera vez en la historia de la partida de Sanidad sobrepasa los ocho mil cien

Voz 7 04:45 más amianto en el metro la empresa ha informado a los trabajadores de la presencia de este material cancerígeno en varios trenes del modelo dos mil que circulan por las líneas uno Hi5 tenemos seis grados ahora mismo en Madrid

Voz 2 05:34 el servicio

Voz 1995 05:36 los informativos

Voz 8 05:43 y

Voz 10 06:26 y a sí

Voz 1 06:54 de hecho bajo el que dormir pertenecemos al ocho

Voz 1995 06:57 por ciento más rico del granito eso con un poco de suerte felicidad esa opulencia la convertiremos con la familia pero Pierce el segundo que es la familia aquí llamamos Familia se resume sólo en el parentesco son un puñado de genes secuenciado en el mismo orden diluidos a juntarnos con otros generación tras generación checo a pensar en este programa necesitamos a Arena Adela Cortina nos ayuda a pensar Adela muy buenos días

Voz 0010 07:25 muy buenos días

Voz 11 07:39 el modelo de los padres y los hijos biológicos los no sobrinos pero ahora existen muchos modelos de familia la ubicación no es fácil hacerla

Voz 0010 07:50 pero yo entiendo que una familia tiene que estar unida por un vínculo de cariño fundamentalmente no tanto por un vínculo biológico como por un vínculo de cariño de alguna manera visionado creo que los seres humanos necesitamos algún reducto algún lugar en el que es habernos queridos y saber qué queremos sin condiciones Si por eso puede haber muchos modelos de familia pero el vínculo de cariño me parece que es lo

Voz 1995 08:16 que la caracteriza fundamentalmente vínculo de me gusta por eso tenemos Adela claro vínculo de de cariño Adela es una de las que son las más sabias de este país es catedrática de Ética Innova ayudar a poner foco en esa en esa institución vital en nuestras vidas además de las que como nos cuenta de la tiene muchas modelos y más se ha transformado en las últimas décadas la familia hablando de familia

Voz 12 08:45 Juncal en Buenos días aquí a hola buenos días

Voz 1995 08:48 la familia es Sbaraglia no es exactamente como la familia sí padre madres pero la relación entre ellos no es igual no es

Voz 6 08:56 hay dos modelos habla estamos hablando con al algo que es necesaria la familia también imperfecta no es qué tipo de imperfección nada pues la sueca es un poco que la familia esta esas relaciones íntimas Trillo ausencia hay que reconocerlo con cierto frialdad la sociedad y empieza a la misma familia no

Voz 1995 09:15 el pero digamos que la calidez de una mujer sea como sea de miles la calidez de la

Voz 6 09:22 en Nochebuena no no es igual la sueca que hombre quiso cuando masa hablando metro sabe que yo soy básicamente La familia Adams suecas así que yo no puedo decir que me familiar anormal en ningún sentido yo creo que todas las familias en Navidades sigue

Voz 1995 09:37 el empeño de está juntos sí

Voz 6 09:41 a esta da pero no tanto como aquí que vamos a hacer

Voz 1995 09:44 en una pausa breve vamos a hacer un alto en el camino de la familia con Adela Cortina en Hoy por hoy mientras Rosa Márquez buenos días

Voz 13 09:53 hola qué tal muy buenos días de nuevo bueno ya ya casi más tenemos la Navidad a punto de caramelo la emoción del sorteo del Gordo la cena de Nochebuena la comida de Navidad con los Collados que oye tienes humor Villa lo digas que no está en los regalos estas fechas todos hablan de regalos pero cuando se trata de regalos que llevan regalo incorporado sólo lo serás en Hipercor y El Corte Inglés ahora que Papá Noel y los Reyes Magos están ahí a la vuelta de la esquina los niños no hablan de otra cosa que no sean Huguet

Voz 1 14:23 con Toni Garrido diez y catorce minutos una hora menos en Canarias que levante la mano que no vaya a pasar estas si estás al calor de la comida el cava los regalos

Voz 9 14:34 y la familia

Voz 25 14:43 ya veremos

Voz 1995 14:54 si hay un binomio inseparable navidades la familia por más allá de las fechas hoy aprovechamos que pasamos consulta con una de las personas más sabias de este país catedrática de Ética de la corteza y hoy vamos a hablar de de algo que como ya lo es con todas las hace unos segundos se ha transformado brutalmente en los últimos años la familia Adela buenos días buenas dicen los filósofos que el humor resume mucho mucho en nuestra sociedad no define muy bien nuestra sociedad hay una frase que que tú conocerás que es la de típico chiste esto sí nace las navidades como las pasas bien o en familia una frase es un chiste recurrente desde hace yo creo que todos los años varias veces ese definitivamente quiénes somos

Voz 0010 15:40 pues yo creo que no por una razón porque a mi me parece que en estas fiestas en las que se tiene tan en cuenta la familia pues hay que recordar que justamente la familia es lo más valorado por los jóvenes en las encuestas que se hacen sobre las valoraciones de los jóvenes justamente bueno nos reuniremos o no eso ya depende de cuáles sean las tradiciones los usos las costumbres de cada una de las familias igual que los estadounidenses se en el día de Acción de Gracias bueno hay tradiciones familiares pero hay una cosa que es clara y es que en las encuestas de los jóvenes se dice que lo que más valoran la institución que más valoran es la familia por encima de todo lo demás es que al fin y al cabo las familias se ocupan de mantener a los jóvenes en tiempos de crisis han ahorrado una gran cantidad de dinero en el trato y en el mantenimiento de los jóvenes les buscan un trabajo les encuentra contrabajo trabajo mientras son están en precario o están en paro los están manteniendo y hay personas mayores que con su jubilación están manteniendo a toda la familia entonces se valora enormemente a la familia desde el punto de vista de los jóvenes es una institución a la que hay que cuidar ya hay que ayudar para que efectivamente puedan seguir manteniendo a la gente porque sino la verdad es que va a ser catastrófico pero que era bueno nos reuniremos o no eso ya es otra cuestión y depende de las familias pero que hay que cuidar de tal manera que sea ayude para que las gentes la conciliación familiar etcétera es que es clave porque si no estamos perdidos

Voz 1995 17:17 pero por ejemplo la filosofía se dedicado individuo del más de la muerte de tiro pero no de la fe Milián no no forma parte de uno de los grandes focos de pensar esto no forma parte de la doblarán

Voz 0010 17:31 les focos de que ensañamiento pero lo que está proliferando mucho ahora y me parece muy importante es la ética del cuidado en el sentido de que como los seres humanos somos autónomos y por eso tenemos dignidad etcétera pero somos fundamentalmente vulnerables necesitamos cuidado necesitamos solidaridad ir la familia es justamente se ocupa de cuidar de esa persona vulnerable de ese niño que si sale deja sólo se muere la ética del cuidado de fundamental para mantener a los que somos necesitados de ayuda somos seres de carencia necesitamos de los demás y en ese sentido a la familia es un elemento absolutamente clave sin la familia las gentes se morirían los niños porque los animales saber sobrevivir pero los niños no saben sobrevivir si no es con el cuidado familia entonces es verdad que se está desde el neoliberalismo Se mantiene la idea del individuo que tiene que valerse por sí mismo es muy importante pero es muy importante en la otra idea la idea de que somos vulnerables necesitados de ayuda y en ese sentido la familia es clave la Navidad es la fiesta un tanto de la solidaridad de recordar que los necesitamos unos a otros y no estamos perdidos

Voz 1995 18:44 sus estrellas no es políticamente Tom vemos como esa corriente neoliberal que defiende que el individuo debe ser capaz de todo por sí mismo son los que luego están reivindicando las tradiciones y la Familia poco colocó entrar una vez más el textos es habitual en el Coto ha hecho mucho daño en ese sentido no

Voz 6 19:01 queda claro es lo que tu dices vamos a hablando seguimos habló en la familia porque es la piedra angular no sólo aquí pero

Voz 4 19:07 precisamente los usación sino

Voz 6 19:10 la historia de una pista al que el comienzo del paro

Voz 1995 19:12 daba muy buen Adela con el vínculo de cariño fin a la familia como tiene muchas formas vamos a situar en una especie de cadena invisible que te ata al cariño cambiarla a la familia solamente ha sido posible dársela en el cine tenemos un gran ejemplo en este clásico de Fernando León de

Voz 9 19:30 hombre hay que abrirlo una virtud que está saliendo todo esto yo no quería un hijo gordo mira que lo dice

Voz 26 19:44 es o no lo dije es lo mejor que hemos podido encontrar la película

Voz 1995 19:50 Adela ese hombre que trata de construirse una familia de ficción que durante un fin de semana va a acompañarle en su felicidad como acabamos de comprobar en su frustración de ahí la estás ahí estoy

Voz 0010 20:04 aquí si efectivamente lo de construir una familia de esa manera pues efectivamente puede llegar a la frustración de malísima manera no pero realmente creo que seguir recordando que las fórmulas de familia son diferentes es importante y es importante tratar de ver que que qué es lo que caracteriza a una familia en el fondo sigo creyendo que se puede construir de una manera u otra pero el vínculo de cariño es el fundamental no

Voz 1995 20:36 el IESA obligación de de convivir por ejemplo los los en el norte de Europa hay momento donde no digo que echen a los hijos de casa ni mucho menos pero digamos que se rompió un vínculo de una forma muy tajante y a partir de ahí tuya responsable tome la naturaleza los animales en si nosotros ese vínculo lo mantenemos yo hay que recordar que la situación económica en para muchos y muchas pues no permite romper ese vínculo con tu contabas no porque depende de la familia básicamente para para sobrevivir pesa obligación de convivir unos con otros por fin eso no es malo Adela

Voz 0010 21:10 no la obligación de convivir pues tampoco existe tanto porque efectivamente la familia llega un momento en que cada uno va por su todo se disuelve y sin embargo lo importante es seguir sabiendo que los otros están y que están a tu favor y que van a apostar por ti siempre que los necesites eso creo qué es la clave porque efectivamente convivir todo el tiempo no es tampoco lo más interesante lo más interesante siempre saber que tienes a alguien es a quiénes puede recurrir en un momento determinado y con los que puedes encontrar que vas a encontrarte con gusto creo que esa es la clave de el vínculo familiar no que estén conviviendo todo el tiempo

Voz 4 21:56 sí

Voz 1995 21:57 la convivencia es su obligación esa necesidad en ocasiones e insisto también te lleva bueno va a plantear compartí el hecho de tener que forzada mente hablar el pues pues mucha gente el lunes con gente pues a lo mejor sin esa alegría de la que todas las Adela pero el hecho de sentarse y estar ahí

Voz 4 22:15 pues va a abrir un camino abrir una ventana

Voz 0010 22:19 buenos iba a abrir un camino y una ventana porque la verdad es que los seres humanos vivimos de tradiciones y de costumbres yo existe la tradición de reunirse en familia por las Navidades sí efectivamente pues intercambia con otros palabras te das cuenta de dónde están de qué situación se encuentran yeso pues va creando vínculos para el futuro pero eso no solamente es en la familia sino que también es en la amistad y ahora en Navidad los reunimos mucho con grupos de amigos celebramos muchas cuestiones con los amigos y una cosa que me parece importante recordar porque lo habéis dicho es que justo ante en estas fiestas es cuando el consumo aumenta enormemente pero dicen quienes trabajan en teorías del consumo que el principal gasto que hay en consumos justamente en relaciones sociales no porque la gente necesite alimentarse porque necesite vestirse sino relaciones sociales se gasta muchísimo dinero y justamente ahora en estas fiestas la convivencia va generando también unos gastos en consumo impresionantes

Voz 27 23:21 si entonces la amistad no es barata barata barata las bodas

Voz 6 23:26 pese sino que bueno todo eso y hay por eso pueden vivir una cantidad de empresas no no no desde luego muchos familias pueden alimentarle por eso porque sino no es es lo de Apple también hay otro lado la moneda es que se puede también ese nota ir de sobredosis de familia que no acabar viviendo ese segunda

Voz 1995 23:51 Picallo es quizás más Adela que la familia política el sueco es mitad segoviana mitad este año nuevas al pueblo pues bueno pero pero de Segovia a mitad de de Barcelona Cataluña entonces acá que dices cuando les

Voz 6 24:07 Imbroda Vladimir protege morir Lazio en la familia yo yo Freddy con mucho família per practico poco en el sentido que me familia sueca ya está

Voz 1995 24:15 no está muy lejos de lo de aquí que también tiene

Voz 6 24:18 por aquí pero quiero decir que habéis la familia define un poco demasiado quizás la vida de sus miembros de sus hijos no definen demasiado a veces

Voz 0010 24:27 bueno me parece que eso en algún tiempo y era así ahora creo que las cosas están cambiando bastante me parece que los hijos definen afortunadamente mucho sus familia sus vidas y las familias son mucho menos impositivas creo que ahora las familias por lo menos en España más ayuda en que definan e imponen porque las gentes se han hecho muy autónomas lo cual es estupendo y las familias no imponen tanto sino que están para salvaguardar en los momentos de necesita

Voz 28 25:00 ya

Voz 0010 25:01 en ese sentido pues bueno la convivencia continua no será estupenda pero como decía antes creo que el estar a favor Diego o el estar respaldando a los hijos es la clave más que la imposición imposición ahora las gentes no lo aguantan tanto y hacen bien

Voz 1995 25:17 pues vamos a a concluir esta esta charla con con el titular La familia bien gracias hace Adela Cortina siempre un verdadero placer muchas gracias y felices fiestas aunque sea con la familia pues muchas gracias señora pasa que con la familia que Navidades mira a ver si decir gracias Adela seguimos

Voz 9 31:06 en general óptica tenemos un plan para cada mirada cheques descuento para Navidad yo este año me he portado muy bien claro tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad escena capas Itu pide como miras General Óptica tu mirada

Voz 1 31:25 esto este jueves asistir

Voz 35 31:28 hemos a la coronación de las notas musicales y de las letras a través de la batuta del director de orquesta Pablo Heras Casado y el teclado más activo de la historia literaria I P

Voz 9 31:37 lo distinga el de Juan Cruz será en La Ventana siguiendo las páginas de dos litros la Prueba de orquesta it primeras personas con Carles Francino pega ser

Voz 4 31:58 con Toni Garrido saludamos ya dos personas cuyas creativas cabezas dan más vueltas que los bombos de la Lotería todo como en ese sorteo para hacer nuestras vidas un poco mejores tapar agujeros

Voz 1995 32:14 Gonzalo Madrid Gonzalo acaba de ser padre hace tan sólo tres días Joy está aquí imagino que estás en tu descanso paternal que lo merece pero venir a la radio te da tanta alegría qué has decidido huir de casa y nada comparable la primera obligación de un preso Grau felicidades mucha gracia maravilloso los Dallas desee enhorabuena que para de nada comparable al y Segarra buenos días buenos días de debate lo tienes ya me dejas hablemos de ni me siento cómodo tiene cuatro hijos correcta

Voz 0621 32:48 esta levantando el sólo el problema es algo lógico cuando hablamos aquí los datos estadísticos cola esta lista negra cuadrillas

Voz 41 32:54 te total estoy diversificando riesgos

Voz 0621 32:56 alguna me querrá yo M preocupa mucho quién va a cuidar de mi nombre de cuatro algunos saldrá con cierto instinto paternal

Voz 41 33:02 al no es así es es despedir aquí habéis decidido ya

Voz 1995 33:06 parar ahí o no hay tinto me lo que decía el otro

Voz 41 33:09 en a mi mujer no estar receptiva a esta reflexión ahora

Voz 1995 33:12 no haremos preguntas señoría en fin vamos a hablar estamos en estas fechas si es verdad que todo al final acaba teniendo un tinte navideño por una cosa a ser ella tan típico de la Navidad como los polvorones tan tópico como el sorteo los anuncios relacionados con la emoción hablamos hace pocos días ayer mismo aparecía el anuncio de Campofrío este año dedicado al humor ya lo políticamente incorrecta

Voz 9 33:37 voy a hacer un chiste sale tan caro que es un lujo que muy pocos se pueden permitir buenos días y bienvenida

Voz 1995 33:45 venía compraron

Voz 9 33:47 Al es un chiste no es algo que no pueda permitirse todos los climas

Voz 1995 33:51 la permitirse todos los días hablamos de chistes sobre la actualidad política

Voz 9 33:54 Sister de exhumaciones tienen que esté como la monarquía o el feminismo por la polémica sobre la monarquía siendo periodista hombre el empleo seguro es son mucha gente piense que las fiestas sobre feminismo sale

Voz 1995 34:11 esta frase no ha sentado muy bien luego hablaremos esa frase con las chicas y bueno un ejemplo donde lo políticamente incorrecto

Voz 26 34:18 la orden del día pero bueno

Voz 1995 34:23 en mi caso son las sofás minutos ofendidos Toni has visto el anuncio

Voz 0621 34:28 sí sí sí bueno lo vi ayer a raíz de que me dijiste es que lo mirase ahora ya no se ven los anuncios no no sé te llegan cerca

Voz 1995 34:35 pero obedece bien dices tú debes anuncios tú que te dedicas a hacerlos no los ves

Voz 0621 34:40 la verdad es que veo sobre todos los que me que recomiendan llegan alcanzan con eso estoy más feliz porque veo los buenos

Voz 4 34:46 mi hijo al fútbol he Verda

Voz 1995 34:51 el cuaderno ustedes que Tony ha sido elegido por su propia profesión como el mejor creativo del mundo

Voz 0621 34:57 lo mismo en todo caso de la

Voz 1995 35:01 península área Greg valga podría que podría arreglar esto que hace una compañía que la fecha produce hecho

Voz 41 35:16 finas se monta una maravilla Andrea Chavez latina de toda la vida no está dictando cátedra sobre los límites del humor como como hemos hecho hasta ahí ya quema todo saludable yo creo que lo que hace es darnos la razón que es algo muy de agradecer nosotros hemos defendido siempre que la buena publicidad primero es una radiografía social es sociología y que dentro de cuarenta años echaremos la vista atrás este spot no servirá para entender lo que está pasando en este país entonces primero no da la razón porque una vez más se muestra que la publicidad es una forma de entender la sociedad II Nos da la razón porque o a mí no sea no voy a hablar en plural mayestático que Tony pueden eso su criterio particular sobra decir pero porque yo creo que en un mundo de corrección política que vamos a hablar de otros espacio donde empieza

Voz 0621 36:03 ahogar donde los medios miran para otro lado por miedo a

Voz 41 36:05 a los ofendidos donde los políticos miran a otro lado por miedo a los ofendido mitos bueno las marcas que tiene algo que decir son agentes de cambio social de se han comprometido a Campofrío hace tiempo que trabaja el humor a mí me parece razonable que tengan puntos de vista respecto al modo a dar un paso al frente y se ha atrevido eh nos da la razón porque hace tiempo que decimos que el futuro de Marga serán o marcas comprometidas son no será Smart

Voz 1995 36:30 pero comprometidas a que vuelvan a mí me pregunta que tiene que ver el humor en los límites del humor con hacer jamón

Voz 0621 36:39 York bueno porque porque Campofrío lleva ya años asociando digamos nuestra manera de ser nuestra manera de vivir en España concretamente al al a la marea de comer también ya de al picoteo y al ya del jamón y embutido ya esa cierta felicidad que aparece en las barras y en las casas cuando veces jamón no entonces esa idea de de vimos así somos así esta ciertamente amenazada por la corrección política está yo diría que no es tanto la política como el lo hemos los límites del humor negro de ante hablamos mucho no ellos es verdad que han asociado el humor como una como la manera digamos española de vivir no de algún modo estas estas su conexión con un concepto digamos de marca otra cosa es lo que Venta Gonzalo que es digamos el tránsito del que sea la poco otras de de de una televisión o de unos medios que veía todo el mundo y que por tanto obligaban a un lenguaje que está tan de moda ahora no transversal lo que no molestas a nadie porque

Voz 1995 37:30 porque estábamos anunciado compresas señores que están

Voz 0621 37:32 viendo el fútbol entonces todavía había que no molestar a nadie a un momento en el que las audiencias están segmentadas tan repartidas que uno a sus fans y abrazó a sus hooligans por tanto molesta a otros que no lo son que no son sus fans sexo de Michael Crichton no exime dices algo no molestas a nadie ha dicho nada dos hoy decimos cosas las marcas dicen cosas de comprometer por tanto acaban molestando no está bien sea es es el futuro es eso yo siempre fue eso de que vivimos de un venimos de una tele que nos pintó durante cincuenta años un mundo que no la verdad no

Voz 41 38:03 sí yo es yo creo que es que vamos a un mundo de la marca en el punto de vista a la pregunta que hacía los

Voz 0621 38:10 Jason son las vacas son política sin duda si ya lo son unas mucho tiempo sin duda que si titular las marcas son política pues es así el consumo política yo creo que el que lo hemos dicho varias veces que el consumo es más democrático que la democracia y luego completamente que se paga aparte bueno porque tú creas el uno que la pagando y con menos se construyan exacta tú construyes el mundo que tuvo

Voz 41 38:35 hagas a mí hay una cosa que decía Garrido pregunta dice pero que hace una marca de Chacín ajenos e pero de jamón de york final pero no es que no sé que lo siendo de número de cuarenta de Harmony yo no perdón bueno correcto cuarenta y uno bueno y avancemos que hace una marca de jamón de york metiéndose en los límites del humor pues mira qué cosa más tonta yo no sé que aparte de la aplicación de segar a lo que hemos dicho de independientemente de lo que nosotros creemos que haga yo lo que sé es que cuando vaya lineal a comprar jamón primero se que sólo conozco ese y no conozco otros y a mí personalmente admito como dice Segarra que habrán pérdida muchos a mí manga no yo a igualdad de precio igualdad jamón diferencia jamón de envasado por Dios si son todos iguales pues valdrán lo mismo pues a mí Campofrío dando teniendo un punto de vista y mostrándose en lo que mi criterio personal es valiente a mí me han ganado

Voz 0621 39:24 casi todas ellas pusiera el nombre de chatinas a determinadas carnes conservadas aprobadas fue embutida en las más comunes son las carnes de cerdo aprobadas de las que suelen hacer chorizos o a otros embutidos uno de adhesiones da llorar es desayunar excepto en esta palabra lo pone que no se deja utilizar

Voz 41 39:42 tiene días debido a Melilla aclara

Voz 0621 39:44 es verdad yo voy al supermercado la minería fría en fin Panettone no los joven cuarenta y un año tiene lo cierto es que esto ocurre también en otros países en estado

Voz 1995 39:54 los únicos la gran campaña del año es la que protagonizan hay que no este año recordarán seguro una polémica con los jugadores de fútbol americano que sea rodaban mientras sonaba el himno de Estados Unidos empezaron juego jugadores negros después algunos blanco siguieron para protestar contra el racismo que domina gran parte de ese país Si y que tenía en su cúspide a Donald Trump así lo contaba para Telemundo una de las estrellas colaborador de este programa José Díaz

Voz 42 40:19 las grandes estrellas del deporte como Le Bron James están aplaudiendo la nueva campaña de Nike y con la imagen de joven japonés que el primer jugador de la NFL en arrodillarse como protesta contra el racismo cuando sonaba el himno nacional pero también hay gente enfurecida gente que están quemando los productos de nada

Voz 1995 40:37 sí seguro que recuerdan GT vídeos caseros gente quemando sus zapatillas que yo creo que ya es como el culmen de la estupidez más extraordinaria a zapatillas y las camisetas de No hay porque habían hecho este anuncio apoyando al jugador y esto te daría ti razones doce story pero son política

Voz 0621 40:57 ese en ese anuncio una voluntad de la marca de hacer política pero en la en la última Superbowl ponernos ocurre digamos el clima está tan politizado Trump va hecho ha conseguido eso que en la última Superbowl hay un anuncio de cerveza que es este clásico anuncio en el que cuentan su historia que cuentan que hace doscientos años apareció un señor de Alemania con una fórmula secreta creo una cerveza maravillosa que es Bataller los mismos que malas Maiky se dedicaron a hacer un boicot a batalla porque estaba haciendo apología de la inmigración dentro es incluso sin pretenderlo estás haciendo política en unos días a esas grandes marcas americanas

Voz 27 41:34 en el lado liberal o no digo Esquerda pero el litoral de de la política americana no hay ninguno que va al otro lado de los marcas

Voz 1995 41:41 cuáles serán

Voz 41 41:43 yo es que en la marcas no lo sé de entiendo ir Eusko que debe haber marcas para los fanáticos de Donald Trump del cinturón desconozco pero digo yo que habrá de todo amigos mí

Voz 0621 41:53 los de los de Nike que dijeron que habían toma la decisión porque sabían que estaba en el lado correcto la Historia de me parece una muy buena

Voz 41 41:57 es una buena edición de hecho hay una cosa una vez dijimos en este programa que lo de Cristiano que es un tema sensible no lo acusación Talking quién va a decidir es muy fuerte esto que digo pero quién va a decidir sino ciento culpables Nike por el sí Nike Le quita el patrocinio a nuestros ojos caerá en desgracia bueno yo creo que una marca un agente que tiene ese peso en la sociedad como tiene Nike que en el fondo está cofinanciada el deporte me parece bien que se comprometa con esa sociedad que tiene la capacidad

Voz 0621 42:22 LEAR además es que estamos mirando a las vacas yo creo que el desprestigio de la política y la y la realmente la la globalización hace que la eh la incapacidad de la política absoluto a la política regional sea evidente hace que unos mismos que iremos hacia gente que puede dar idea digamos crear regalan a cambios reales en la en nuestra vida no IKEA es una devoción política no o Zara que Kimi West ese señor que canta dice de dice de Zara que permitió o que ha permitido que la moda que era una un diferenciado social es decir yo yo me diferenciaba que tenía determinada ropa Zara eliminados a Barreda no eso es eso es una revolución

Voz 1995 42:57 en el anuncio de de campo

Voz 0621 43:00 sí

Voz 1995 43:02 ayer que escalar sí porque hemos empezado hoy la polémica escalaba justo porque claro aquí es muy difícil comunicar lo que tú decías de sino sin nadie se ofende es que no has dicho nada la polémica que luego hablaremos con las chicas Robin Celia Montalbán y el haremos precisamente eso la polémica ayer se instalaba en esa frase que señalaba que ofende más un chiste sobre feminismo que sobrevuela a la monarquía en ese momento Emilio señora Ashton artículo de El País y muchos mensajes lo difícil es controlar el mensaje si yo puedo tener entiendo que en este caso Campofrío la mejor de las voluntades trata de lanzar un mensaje que los haga reflexionar sobre algo que es importante el sentido el humor la base mismas de país pero es muy difícil controlar las mensajes oye si este anuncio no hubiera

Voz 0621 43:46 hecho enfadar a alguien hubiera fracasado claro o sea que yo creo que es el efecto perfecto el éxito perfectos que alguien se haya enfadado claro con el anuncio que dice que no los robados por todo es que parece que parece mal

Voz 41 43:55 yo sí es como si si es ver es que lo difícil no es controlar el mensaje lo que es práctica lo que es imposible es un hecho es no ofender a nadie por qué ofendemos tanto la pregunta que debemos no que la pregunta no es por qué ofendemos es porque ofende Gallo yo tengo una manera te afecta tanto que tutores digna para eso menos eh

Voz 0621 44:19 no yo creo que tenemos y tenemos derecho a defendernos pero pero ya está pasada ahí en criterio pero hundir

Voz 1995 44:26 eso es empezar a recoger mensajes ofensivos e simplemente leyendo las hacemos esta sección simplemente leyendo uno tras otro mensajes ofensivos de gente que quiere ofender que luego no todo el mundo lo consigue gente que pretende ofender o gente que ve cosas que tú no eras capaz de imaginar yo creo de sección sólo con eso estoy leyendo

Voz 0621 44:44 mensajes afrente mis que me parece que ofenderte es darle

Voz 41 44:46 o sea poder al otro me parece un acto generosidad que no acabo entenderéis como cuando yo me acuerdo cuando a mí me hacía daño mi chicas y me decía mi madre que no te hace daño quien quiere sino quien puede eres tú quién le da la opción no es ella claro y me parece que es verdad esa razón materna

Voz 0621 44:59 que me daba de aquella no habían para elegir aquello de lo de lo de Salgado el otro día diciéndole a quién fue Courtois en Madrid no entró al trapo no

Voz 41 45:06 claro claro yo las marcas buenas no todo las islas persona no deberíamos entrar apuntó es es oye es que eso yo tengo que dar que tú me ofende poder que yo te doy yo creo que yo personalmente ese poder se lo diga muy poquitas personas no se lo dé a todos los cómicos de este país a toda la marca Ny a todos los medios cada uno que diga lo que quiera ya decidiré yo a quién le doy esa enorme no sé cómo decirlo es enorme regalo que es que tú me voy volvamos

Voz 1995 45:30 más la otra mezquita señaló Cruz con lo que hablábamos sobre la ofensa chistes internos feminista menos dice nuestra compañera que sino vecinales que un delito que se llama injurias a la Corona pues no tiene mucho sentido toda la política cierto es ya añadimos el dato que da sentido a mí me parece

Voz 41 45:46 Peñafiel me parece una grandeza a mí si sacara al periodista monárquico en el que está Antonio es Antonio de la Torre el que está Antonio que están tremendo queremos escuchar el programa de quince a Amy lo mismo buenísimo

Voz 0621 46:02 pero es el más grande no van a Magna tarde era publicidad es tremendo nadie veintisiete nominaciones este año sea iba a toda la nominaciones

Voz 1995 46:11 sí pero catorce quiero buenísimo de que está escuchan TCM buenísimo Antonio de la Torre llano hablamos con vosotros yo al menos hasta el año que viene así que Toni Segarra un verdadero placer amigo felices fiestas

Voz 0621 46:23 estas medidas yo me voy pero me pasa es muy bien

Voz 1995 46:27 te queda galo Madrid vete a casa con esos cuatro es invitar a la madre de Gonzalo Gonzalo ya lo de mi madre mi niña a mi madre a tu madre a tu a las dos a ambas a ambas yo voy a decir cuarenta y seis minutos una hora menos Elena vida seguimos

Voz 43 46:40 mire

