Hoy por Hoy (20/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

buenos días de nuevo buenos días Toni empezamos con una última hora el Tribunal Supremo ha fijado las indemnizaciones por el desastre del Prestige en total mil quinientos millones de euros cuéntanos Alberto Pozas

Voz 0055 00:18 más de mil quinientos millones de euros con IVA e intereses la cantidad final definitiva fijada por el Tribunal Supremo en ejecución de sentencia que se repartirán entre el Estado español como principal perjudicado el Estado francés también la Xunta de Galicia y otros doscientos sesenta y nueve afectados por ese vertido tóxico que llegan a las costas gallegas hace ahora dieciséis años está por ejemplo también particulares empresas mancomunidades ayuntamientos is sociedades el Tribunal Supremo estimado varios recursos por ejemplo de la Fiscalía de la Abogacía del Estado y también del Estado francés y establece que los que se tienen que hacer cargo de esta indemnización entre otros el fondo que sólo hacer cargo de este tipo de desastres el capitán del buque la aseguradora como responsable civil subsidiaria la propietaria del barco

Voz 0325 00:59 gracias Alberto en el Congreso ha terminado ya el debate sobre la senda de estabilidad que propone el Gobierno para los presupuestos de dos mil diecinueve el Ejecutivo ha insistido en que supondrán una recuperación del estado del bienestar con más dinero para las comunidades autónomas PP y C's han acusado al Gobierno de hacer trampas y de subir los impuestos Adrián Prado

Voz 0019 01:16 el PP habla de un acuerdo tramposo basado en el voto oportunista de los que quieren romper España una idea que comparte ciudadanos que insiste en que la legislatura es inviable porque el Gobierno depende de Torrent de la política económica de Podemos contrariar a los que necesita España los de Pablo Iglesias han defendido su voto favorable aunque con la nariz tapada ha dicho su portavoz por una cuestión de responsabilidad y confiando en que el Gobierno cumpla con el acuerdo presupuestario y los nacionalistas catalanes que han ratificado el sí pero dejando claro que esto no es una carta en blanco para el Gobierno Ferran Bel P de Cat

Voz 2 01:43 que nadie se equivoque esto no es la antesala de un sí a los Presupuestos la antesala de un si los presupuestos es una propuesta para una solución política en Cataluña

Voz 0019 01:56 PNV Compromís y Nueva Canaria también votarán a favor Bill y Coalición Canaria en contra

Voz 0325 02:01 el presidente de la patronal CEOE Antonio Garmendia acaba de participar en un acto de la Cadena Ser en Valencia ha asegurado que no es problema de los empresarios si finalmente no hay presupuestos y el Gobierno debe adelantar elecciones pero sí ha añadido que la situación en Cataluña les afecta Valencia Manuel Gil

Voz 1706 02:15 ahora Mendi cree que con diálogo moderación y responsabilidad de las administraciones públicas se resolvería el problema catalán asegura que con el proceso Cataluña Se está haciendo daño a sí mismo pero también a todas

Voz 1995 02:25 España es algo lo que es incomprensible

Voz 1706 02:38 este encuentro es el primero en Valencia que primero acto público que gana Mendi desde que fue elegido presidente de la patronal y aunque asegura que no quiere hablar de políticas y que dice que Pedro Sánchez tiene toda la legitimidad del mundo para convocar un Consejo de Ministros en Barcelona

Voz 0325 02:52 yo la mujer de treinta y cuatro años se encuentra en estado crítico tras ser apuñalada supuestamente por su pareja en Benidorm en Alicante los hechos se han producido esta madrugada en plena calle el agresor que intentó huir en un primer momento ha sido detenido por la Policía once y tres diez y tres en Canarias

Voz 4 03:10 el Ayuntamiento de Madrid permitirá que los trabajadores

Voz 1434 03:13 autónomos entren en Madrid central a partir de determinada ahora lo acaba de anunciar el portavoz de la plataforma crítica con el proyecto del consistorio Virginia Sarmiento

Voz 0821 03:22 satisfacción y cautela en la Plataforma de Afectados por Madrid central ante los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento tras la reunión de ayer y la de hace una semana por el momento hay dos acuerdos en firme en los autónomos podrán acceder con sus vehículos a sus negocios lo que les genera cierto alivio a diez mil setecientos catorce trabajadores y los trabajadores nocturnos podrán hacerlo de doce a seis de la madrugada un total de cuatro mil nueve empleados son dos acuerdos que ya están por escrito pendientes de aprobación por parte de la Comisión de Seguimiento de Madrid central que aún no se ha creado formalmente en una tercera reunión dicen la plataforma expondrá al Ayuntamiento una batería de medidas entorno a los veinte permisos que exigen a los plazos de renovación de flotas de vehículos y la gestión de espacios de carga y descarga para necesidades especiales

Voz 1434 04:03 a un hombre condenado por matar a una mujer en la capital en dos mil siete ha vuelto a ser detenido por apuñalar a otra chica la semana pasada en la misma zona la agresión se produjo durante un permiso penitenciario del arrestado Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 04:17 buenos días once años después de asesinar de treinta y cuatro puñaladas a una mujer en el barrio de Fuencarral intentó lo mismo con otra chica el pasado día trece y en la misma zona David de treinta y cuatro años era detenido el lunes pasado en el Hospital doce de Octubre donde estaba ingresado por una sobredosis el ataque que ha dejado malherida a la víctima se ha perpetrado como tú decías durante un permiso penitenciario del que disfrutaba el detenido una información adelantada esta mañana por el diario El Mundo ya ha cumplido once años de los veinte que el impusieron por asesinato y por eso había logrado salir ahora se analizan todos los datos para verificar si la víctima además pudo ser objeto de una

Voz 4 04:55 John sexual siete grados ahora mismo en el centro de Madrid

pues es todo continúa ahora Hoy por hoy con Toni Garrido

aquí nuestros oyentes lo saben damos mucho crédito a la palabra del cocinero David de Jorge Jorge ha dejado dicho qué libro del que vamos a hablar a continuación sabe a mis tela de galeón decimonónico podríamos resumir la biografía de la mayor parte de la gente interesante que iluminado nuestras vidas de la misma manera que Ignacio Peiró a titula su libro de hecho es incluso un buen epitafio comimos vinos más severos escritor periodista ha traducido Kipling ha escrito discursos para políticos de todo se sale todo de que hay momento en tu vida eres joven te ves mal mal qué ganas de la vida como sea hay buen sacabas escribiendo para poner en la actualidad es el director del Instituto Cervantes en Londres Ignacio buenos días

Voz 6 06:09 muy buenos días Ashton te ve recuperado ya de

Voz 1995 06:12 ya la carencia traumática bien sabes muy bien hoy estamos un poco inquieto es tú diriges el Cervantes en Londres hoy conocemos que los aviones de Iberia que esto es una es un poco marciano Iberia no podría volar en España no hay un Brexit duro no tenía licencia para hacerlo qué tiempo se se viven ahora mismo donde tú estás

Voz 6 06:34 pues sí sí a veces son es una situación muy compleja desde luego tiene tiene ese punto de emoción política no aunque y que él tiene en todos los acontecimientos y veremos en qué para pero bueno vemos que el ámbito en el que yo estoy que es el académico y el cultural y educativo pues sigamos hay ropa

Voz 1995 06:54 los dándonos lazos bilaterales es curioso que el instituto que usted representa cambiaría radicalmente sus atribuciones con un Brexit duro fin de repente sería usted casi un embajador de nuestra cultura los lo es ahora también pero con el Brexit

Voz 6 07:07 los entrar en nuestro embajador bilateral que no me gusta mucho menos pero bueno prevalente la cultura que no siempre pero pero ante la cultura sea la mejor de nuestra si ahora mismo es es es son gran arma seducción y así lo entienden los británicos que entienden pues que la hispano esfera va hacia alante no en tanto en demografía como la economía como creatividad etcétera no sólo España sino todo el polo hispanohablante

Voz 1995 07:31 el en la solapa de libro hemos descubierto extra que comimos Si vivos después de pobre circunstancia que era otro gran libro suyo en la portada la contraportada digo descubrimos que usted es bastante más joven que yo sé un poco a todos muy expresivas usted muy joven parece que no

Voz 6 07:51 pero usted me dijo bueno yo soy del año ochenta

Voz 7 07:54 eh me nacieron no que diría en en en

Voz 6 07:57 en el ochenta Hay bueno ya vamos ahí acercándonos no al que decía ante el ahí al menos en método del camino no

Voz 1995 08:04 usted donde donde aprendió a comer y lo que es más interesante donde aprendió beber

Voz 6 08:08 bueno pues a comer hay una cosa que dice un un belga Le Moulin que dice que el fondo comemos lo que no nuestros padres son nuestras madres quisieron que comiéramos de alguna manera es decir es verdad o sea yo me acuerdo ahora Cuca vivo fuera a España pues me doy perfecta cuenta de hasta qué punto hay aquí a olores sabores que están absolutamente arraigados a beber en cambio pues hombre no es una cosa que no aprenden casas generalmente sino que lo tiene que aprender a

Voz 1995 08:35 la tiene que aprender fuera de casa más bien

Voz 6 08:38 Jenni hay bueno habló también de algunos bares es menos aquí hubo uno maravilloso que no sé si conocisteis que se llamaba a Balmoral por ejemplo y que era bueno será maravilloso y hay fue muy mi Ny bautismo de de jean

Voz 1995 08:52 por ser un bar muy preguntado por Loquillo que tiene esta canciones ir era un bar de copas conoció una coctelería sería más más asaltado porque no tenía música es así pero ya no se saben musicales en SIMO hasta en las librerías hay hay música déjeme entonces que como la voz de ruido definido volvamos a Londres usted se come bien se ve bien en Londres

Voz 6 09:17 a ver digamos nutrirse y pasar la vida puede ser muy está garantizado hay hay mucha oferta a un problema de preciosas sobre todo pues las cenas y demás es una es una ciudad pues pues bueno la capital financiera mundial son para que hay mucho dinero y bueno las cenas y por ejemplo el gravamen que tiene alcohol es impresionante pero sí que creo que es un lugar muy interesante para para comer y pues comer magníficamente como es hippies pero no es menos cierto es unas cocinas exóticas estupendas no entonces sí que uno puede manejarse hay verdaderamente bien

Voz 1995 09:59 los ingleses llevan polaca en el fondo lo tiene traducción amable y Polaino ese era mal es que entra amable y que está usted siendo en cualquier caso muy para ganar en Londres eso se llama atraco a mano armada EC es es lo que usted denomina como comida exótica una hundía está bien porque se pero a la semana de que

Voz 6 10:24 bueno hay una cosa yo por ejemplo voy porque vivo muy cerca voy a muchos chinos ahí voy con algún amigo que es ya bastante experto que ha viajado mucho entonces bueno te da unas pautas siempre hay que aprender un poco en Hilla ambos muy bien pues eso no como hay que tomarlo conté en vez de con alcohol por ejemplo esa comida Centre mejor como el el el pimiento el Chile picado pues puede pues en fin digamos muy estimulante para las vías aéreas para todos que al final vas aprendiendo un poco oí por ejemplo el picante que es una cosa que nunca me han entusiasma pues ahora ya me ha gustado más

Voz 1995 10:57 pero los ingleses ha hecho suyo le perdón carril sino te importa incluso que tampoco es que

Voz 6 11:07 sea tampoco es que sea de Dover

Voz 1995 11:10 lo han hecho todo tan suyo que menos de cien días esto tan suyo que me defendía ya semana ellos solos porque yo desde aquí solamente una cosa muy pues decía instamos al Instituto Cervantes que usted dirige el Londres que debe ser uno de los destinos más apetecibles para para cualquier persona que se dedicará a la cultura de manera internacional hay que hacer una semana de la paella polémicas como ésta con Jamie Oliver

Voz 8 11:36 que ya sabemos que esto se puso muy oscuro llegué a recibir amenazas de muerte por un poco de salchichas

Voz 1995 11:46 a Oliver explicando en la televisión británica en un horario de máxima audiencia esa polémica que tuvo por meter chorizo en la ninguno llegó a decir que me hace gracia que los españoles nos habíamos puesto medievales con él te Dyson también es muy Pollari como

Voz 6 12:03 lo que pasa es que tenemos ahora todas las cocinas del mundo son maltratadas fuera de sus fronteras la japonesa la italiana

Voz 1995 12:10 la eso Maher el CAC vientos

Voz 1995 12:23 de una semana Instituto Cervantes brinda la paella la semana conversaciones invitamos a Jamie Oliver pocas cosas más polémica

vamos a hacer una una pausa y seguimos hablando de comimos IB vimos Notas de cocina hay vida con el escritor director del Instituto Cervantes en Londres Ignacio Prieto

Voz 1995 18:20 comimos y lo vimos el libro de de Ignacio Peiró voy a contarte una historia que ya conoces dieciocho de enero de mil ochocientos diecisiete se sirvió en el Royal papillon de Brighton uno de los banquetes más espectaculares que jamás hayan servido en ningún lugar una época el cocinero era el francés Antonin Caramé la comida leyó entonces el príncipe regente futuro rey Jorge IV un honor al Gran Duque Nicolás de Rusia entre los treinta y seis platos principales treinta y seis y las XXXIII guarniciones que se ofrecieron vamos a destacar cabeza de esturión en champán perdiz en gelatina con mayonesa Tórtola en mantequilla de cangrejo taurina de a Londres muslo de jabalí marinado lado de Rosa una reproducción del propio proyecto Abilio merengue eh en paro porque hasta ahora ya nosotros quienes hemos despertado qué paso en el Reino Unido buena gente que esta gente debía criterio

Voz 6 19:22 bueno es que hay que tener en cuenta que Jorge IV que fue un un glotón y fue un hombre también dado a todo tipo de gastos y intemperie antes y eso es una muy buena esa es una muy buena descripción digamos de de un reinado suyo de de excesos el fue muy amigo de ese gran elegante del bello bruma negra fue un fue un fue una un un si el gran dandi fue una época muy muy interesante el fuego un gran dandi también el propio el propio Rey aunque era bastante paquidérmico la otra después completo al pabellón en merengue no es entonces era un hombre profundamente

Voz 1995 20:02 aparecen dos pero hubo un momento que evidentemente esas clases nobles pudientes sí sí mostraron cierto amor por la gastronomía y que les que después se despreció durante muchos años sí mejoró después es como si no les interesara más que sobre Irma más que comer sobrevivir

Voz 6 20:17 bueno hay hubo hay todavía un club en el que se llama el club del filete es un piso al al esto es esa es el bistec claro su lema es vi fosa como vacuno carne libertad porque en la en la en la Inglaterra protestante era la la sencillez de sus carnes era un amigo y lo bueno y lo sustancioso era una manera de oponerse casi espiritualmente a todos los aceites y fallos de la cocina francesa de la cocina continental no entonces por eso de ahí viene el el bifaz le encanta creo que ésa era enseña nacional el el

Voz 1995 20:57 en estos tiempos por eso las vacas locas casi le

Voz 6 20:59 fue una algo en él

Voz 1995 21:04 claro estoy en estos tiempos tan extraños que vimos con con políticos tan populistas no descarte que al igual que hay opciones gana si animalistas ya presentes en la política dentro de poco tengamos un partido que defienda a la carne Karni libertad es

Voz 6 21:22 pura política dieciocho escaso bueno

Voz 1995 21:24 cuenta usted Notas de cocina hay notas de de subida ir pareciera que toda subida está relacionada con la cocina no es así

Voz 6 21:32 hombre no quiere comer y beber dormimos estas cosas no bueno es que yo pensaba que la mesa y la barra son los lugares son unos eh disparadero es privilegiadas para hablar sobre la vida de alguna manera son los afectos las pasiones en la el de ahora posean efecto me aproximo a los cuarenta que son las mal no no no no significa nada unos joven pero ya empieza a mirar para atrás ya van cambiando los los las copas por los biberones ya no entonces ya dices Wood ya el plan de pensiones todas estas cosas empiezan a pensar lo duro que es Dios mío Dios mío al tiempo ya entrado en tu vida no a los veinte años el tiempo aún no entrado en tu vida ahora ya sí pero a la oportunidad pues mirar atrás y eso Iber pues lo que comimos Sylvie

Voz 1995 22:14 todo para hacer un repaso por ejemplo oí y lo cierto dice que cuando en España cambiamos la hora de los plenos del Parlamento que se celebran tradicionalmente a las cuatro de la tarde pasarán a ser a las nueve de la mañana dice usted perdimos muchas tardes de elocuencia de ida al echarán bajó el nivel político por eso creo que la hora desde luego

Voz 6 22:34 no sé si por eso es lo que pasa es que claro entre la oratoria la buena política hay siempre no hay una relación de equivalencia clara quiero decir en el XIX española había había gentes con una oratoria excepcional se al país estaba hecho unos zorros por tanto a la hora recordemos que los mayores oradores del siglo veinte han sido casi asesinos de masas no osea que quiero decir que a mí casi cuando un político relativamente plano en subir el suceso discurso casi me tranquiliza un poco más no porque porque la en fin es que

Voz 0325 23:12 siquiera en Corea a las masas también con el a los vuelos a lo Martin Luther King III

Voz 1995 23:16 no sé si la creerla oratoria asociada a la destrucción a veces habrá gente buena que hable bien llego

Voz 6 23:22 sí sí sí no por suerte feliz vale

Voz 1995 23:24 sobre los políticos hay que decir que que en estos tiempos durante años no y en caso de que seguro que estaban sus pensamientos lo que nos contaba que era precisamente hace poco un periodista en record de de que periódico trataba de comer y beber lo mismo que he visto anchoa chill durante una jornada ya se levantaba tomando tomaba whisky champán huevos Benedict de sí a Rato comían el poro el periodista a las tres de la tarde básicamente dijo no no bueno es que he hecho

Voz 6 23:54 llegado el concejal con esos hábitos no

Voz 1995 23:56 muy bien visto pero ahora los políticos de ahora casi que alardean de calidad e los vemos que hace poco hace poco Pablo Casado en McDonald's en semilla típico que usted se considera más tradicionalista y alardean de calidad no de de de un podido aquí no nos vemos que que la Clot tontería ni mucho menos la vida forme parte de sus hábitos

Voz 6 24:19 tenemos a un a un a un político que ahora mismo lo en un restaurante estupendo yo que sé chupando la cabeza de una gamba y esos al en Twitter casos eso es una masacre no en eje masacre tuitera entonces pues la gente se cuida mucho y hay un punto de fuga calidad digamos escandinava que a mí me parece bien no en eso es decir que no todo

Voz 29 24:43 no sé si en los zumos y estará

Voz 1995 24:45 el desde desde Londres como no saben algunas voces hablan de que el español de que nuestra cultura empieza a estar muy de moda sospechosamente de moda incluso le inquietantemente de de moda en los hemos conocido que el español es la lengua que más le gustaría aprender a los jóvenes europeos

Voz 2 25:05 un agua muy mal Cibeles

Voz 1995 25:13 muchos españoles seguimos hablando de antes pero desde ahí como como los incómodos nuestra cultura ya

Voz 6 25:20 bueno yo creo que bueno como hemos dicho hay algo evidente es que la la hispano será cuenta mucho para ellos en lo cultural pero ante todo mucho en lo económico etc por ejemplo es muy llamativo que la gente que quiere aprender español lo hace sobre todo por qué creen que les va a ser muy útil en su carrera laboralmente eso sí y eso es algo de lo más reconfortante también veníamos muy atrás eh veníamos de muy atrás hace veinte veinticinco años treinta que ya se lado muchos cientos de millones de personas español sin embargo no teníamos esa presencia tan fuerte y hay que tener en cuenta que que Gran Bretaña tan volcada en el mundo precisamente el mundo hispano hablantes el que me había tocado el que me relación tenía ahora yo creo que somos de alguna manera inexcusables y luego siempre hemos tenido pues pensemos en todos los grandes hispanistas que no nuestra historia nuestras letras saque tanto popularmente como académicamente seguimos siendo

Voz 1995 26:21 sexys por encontrar un una una arista buena eso del Brexit cien días quedan para saber qué es lo que va a pasar muchas compañías Dante bueno pues la inquietud de que va a ocurrir muchos trabajadores de grandes compañías están decidiendo venir a España a Madrid como opción valorando la calidad vida ayer hablamos con la con la directora de Linkedin eso era que nuestros sueldos aquí todavía no son nada competitivos nuestro dura sí lo es nuestro estilo de vida nuestro paisaje pero los sueldos verá que no con un sueldo español usted cuántos días del mes podría pasar

Voz 6 26:53 bueno en ocho los mucho los cálculos supongo que pero es verdad que allí es una ciudad puede allí los los los sueldos son son más altos porque el coste de la vida es es muy alto echarán una cosa

Voz 1995 27:04 es lo que llama la London al agua

Voz 6 27:06 es el extra que dan las empresas incluso las administraciones públicas algunas a los empleados que tienen en Londres se tienen que desplazar a Londres para digamos es bueno para vivir allí saquearon una paga extra porque vamos un lugar pues eso muy muy caro no yo creo que hay otros sitios muy caros en Europa no Suiza marca esto pero aquí aquí claro vienes aquí digo Dios mío claro que sí

Voz 8 27:31 que me acuerdo

Voz 6 27:34 a ver que una botella de que una copa de Rioja costaba lo que unas botellas aquí no en una Copa una copa Rioja puedo decir no no voy a hacer el nombre comercial es son una vieja bodega de La Rioja

Voz 1995 27:48 cuánto costará el primer pues costaba veinte

Voz 6 27:51 yo yo creo que eran diecisiete libras como unos veinte ya algo euros es lo que te costaba ese reserva aquí en en lo que te puede costar en un supermercado o en

comimos IVE vimos Notas de cocina de vida es un interesante libro y su interesante recorrido vital el de Ignacio Peiró que aunque es joven muy joven no lo parece Ignacio Pérez director del Instituto Cervantes en Londres muchísimas discurso visita

Voz 6 28:25 muchísimas gracias a seguir comiendo

Voz 1995 28:27 ya seguir no sé si en esta fecha no sé si animarle pero a seguir comiendo ya seguir

Voz 6 28:32 va a ser un poco inevitable

Voz 31 28:49 de baches Salander

Voz 5 29:01 desde la como el reggaeton y eso ya no te lo va a quitar nadie así que preocupante sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en y

querida amiga cada vez que escuche es un es que no todos los empresarios y contesta con Bette olvida Micaela mi nombre mi casa y pega la vuelta hay que elegir las batallas y no se puede perder el tiempo con quién se da por aludido sin que nadie le interpela Being que llegue este dio muy buenos días presidenta de las chicas el espacio de feminismo de guerrilla en la Cadena Ser muy buenos días

Voz 4 34:26 hola buenos días cómo estáis antes de nada un abrazo fuerte a los que estáis todas las semanas jornadas de puertas abiertas de las actividades extraescolares de vuestros hijos ánimo queda poco ya casi se ha terminado venga bueno yo aquí una semana más dispuesta a hablar de feminismo que es el único movimiento social que no a matar yo nunca a nadie que sufre la violencia pero no le Jerte igual nos tendríamos que hacer un poco más Kill Bill esta semana ha vuelto a aparecer una pancarta demoledora y mítica de la lucha feminista que dice disculpen las molestias pero es que nos están matando el asesinato de Laura

Voz 8 34:58 movido a todos ya todas lo más agregó

Voz 4 35:00 sí hubo que hacemos nosotras expedir atención que todo es grave y urgente pero este año han asesinado a cuarenta y cuatro mujeres y casi mil desde que hay recuento Nos conmoción a todos ya todas pero a nosotras además no remueve el miedo nos conecta con ese miedo horrible con el que parece que que nacemos con ese número de la lotería macabra de te puede tocar a ti y aún hay señores que la niegan que es como negar el terrorismo que dicen sí sí sí pero los hombres matan a más hombres que a mujeres como defendiendo a los hombres que te pero vamos a ver por dónde te ha sido que te ha pasado eso se llama estupidez compleja lo describe la cómica Malena Pitxot

Voz 25 35:32 que la estupidez compleja es cuando tiene a alguien con un argumento tan ridículo tan sin sentido que te genera daño cerebral al instante pasó un montón que te hablando con alguien tranquilamente y de repente

Voz 44 35:48 como tomasteis si camino del infierno

Voz 4 35:51 además tomar días recuperarme tres estupidez ahí pues así estoy yo llevo toda la semana leyendo unas cosas en redes sociales que me han reventado la cabeza las feministas por supuesto exigimos medidas legales y sociales que nos protejan de esa violencia machista pero mientras tanto vamos a tramitar unas matrículas en clase de boxeo artes marciales o Quílez tumba da igual objetivo para dos mil diecinueve

Voz 1995 36:12 en la actualidad que destacamos los actuales

Voz 4 36:14 eran más centrado también regular el anuncio de Campos regular que muy bien lo de que hay que hacer humor y tal pero vamos a escuchar este momento

Voz 8 36:27 hombre el empleo eso mucho

Voz 45 36:30 en el piense que los chistes sobre feminismo sale muchísimo más caras

Voz 4 36:34 para ahí pero vamos a ver más caro Azero insiste feminismo que sobre la monarquía que puede que nos podemos enfadar mucho pero consecuencias cero tribunales cero gente procesada pero insiste contra el feminismo cero habla de los gritos que somos como siempre las feministas los gitanos personas con discapacidad se les ha olvidado por ejemplo de Dani Mateo y la bandera es que son ofendida aptos con esos pocas bromas su ofensa si respetable

Voz 1995 36:59 de qué te incite no iba a salir ya te decía yo tan bueno y también la actualidad pero tenemos que hablar de una actualidad hay un poco mayor esta última semana antes de de la Navidad queremos hacer balance de lo bueno y lo malo que diría anegando parece unos acompaña una mente privilegiada luchadora incansable es escritora presidenta honorífica de clásicas y modernas la Asociación para la igualdad de género en la cultura ahí durante todo este año ha sido muy útil a la hora de poner algo de luz en focos que estaban siendo muy oscuros Laura bienvenida hola Laura vaya semana eh vaya vaya semana Laurent último libro todos llevan máscara hablas del descubrimiento el machismo la la cultura cuando hablamos educar en igualdad es muy importante que ese machismo cultural que está muy instalado que tiene que decirnos que está ahí que si no damos cuenta esta tan instalado Quini lo vemos que hay que pone el foco en una en una de las novelas de de Chesterton las de palabra el asesino era el cartero porque nadie lo ve son figuras ya invisibles en la sociedad y el machismo en ocasiones como el cartero Chesterton sí

Voz 46 38:09 eh con él con el tiempo y la reflexión y las lecturas te vas poniendo esas gafas violetas que son unos rayos X que te muestran lo que nadie ve Yves efectivamente porque además lo ves porque te das cuenta de que a ti te afecta de que no son actitudes puramente personales sino un mensaje que está dentro de la cultura ves esa discriminación contra las escritoras ir eso donde está pues mira por ejemplo en una película que he visto este año que se llama el autor allí aparece un personaje de escritora que es ridiculizado presentado como una escritora que vende mucho porque es más la etcétera es decir que hay como un constante sabotaje de las figuras de autoridad femeninas de hecho una de las características absolutamente universales de la cultura machista que es la cultura dominante es que toda mujer poderosa sea porque sabía sea porque tiene poder político osea bueno por lo que sea es presentada siempre Pre como un personaje o desgraciado o malvado ridículo Laura veces cuando

Voz 4 39:12 hablábamos ahora del anuncio de Campofrío de los hacen gritos a veces cuando hacemos hincapié en esto llama la atención por un personaje machista en una película en un anuncio viene lo de ahí ya están qué pesadas las feministas y los ofendidos no sé si no lo estamos explicando bien porque lo dicen oye la sociedad avanzado la gente tiene otra sensibilidad es más simpática vino una generación que realmente se preocupa por los que están por debajo están en situación no los ofendidos y creo que no lo entienden te voy a poner un audio de Arévalo reciente pero pero pero pero pero todos sabemos cómo es como ejemplo de que no pero sí porque quiero que escuchen este momento de Arévalo en el que él no no ha entendido nada a ver si digo no no entiende que que hay sensibilidades diferentes que se ofende que se enfada cuando cuando se sigue machacando al que ya está oprimido

Voz 29 40:03 me paso toda la vida llegará mucho dinero metiéndose con los Mari quietas con los claro que alguien me demuestre que aquí hay mucha juventud que maneja muy bien todas las redes sociales que se bajen chistes míos y me demuestra uno solo que yo me meto con un mariquita

Voz 1995 40:18 uno porque meterse

Voz 29 40:20 ese acuerdo es decir un maricón que iba a llegar a un cabrón que era unos eso es meterse pero un mariquita muy divertido que iba en un avión

Voz 1995 40:28 no acá

Voz 4 40:31 en su confusión Arévalo no ha entendido nada es como si yo sólo digo mariquita pero no digo cosas malas de ese mariquita habérselo pues

Voz 29 40:37 explicaron poco

Voz 46 40:41 a ver yo creo que lo que pasa es que cuando ya empieza a estar mal visto estar en contra de la igualdad entonces quiénes realmente están en contra de la igualdad o conscientemente están a favor de la igualdad pero en el fondo les fastidia se refugiaron en el humor pero eso eso es muy viejos oyes hacia con la su franquistas no sé a quiénes no se atrevían a decir que no querían que votaran las mujeres ridiculizar a la sufra bajistas y luego esa imagen de la feminista como una histérica puritana feroz etcétera oye está muy lista no sea que aburrimiento no tienen más imaginación los de Campofrío para inventar otra cosa

Voz 1995 41:21 tampoco tu candidato que verás que ahora si tuviéramos que resumir este dos mil dieciocho de cómo lo harías Iker objetivo entonces tendrían dos mil diecinueve será que hay un cambio nos guste más o menos lo aceptemos más da igual hay un cambio diosa Teba Villa te gusta más otro usted tsunami como resumen el dos mil dieciocho como tendría que ser el dos mil diez finales

Voz 46 41:47 bueno para mí el dos mil dieciocho es un gran año que será recordado para el feminismo para la lucha por la igualdad porque es el año en que muchísimas mujeres de todo el mundo de varias generaciones incluidas las más jóvenes han salido a la calle para decir basta ya de asesinatos Basta ya de violencia sexual basta ya de machismo también ha habido silla viendo y por desgracia seguirá habiendo una reacción au todo bueno varias reacciones a distintos niveles desde el surgimiento de partidos políticos abiertamente machista las hasta sentencias retrógrada así que va analizan la violencia contra las mujeres y esa reacción siempre va a estar y tenemos que contar

Voz 1995 42:30 pero perdóname si esto es gasística antes no nos escandalizado vamos ahora admiro nos escandaliza al menos ya ponemos el foco ahí

Voz 46 42:37 sí sí sí efectivamente

Voz 1995 42:40 señalamos que eso sí hace un año no hablaríamos

Voz 46 42:42 me he relajado bastante esta visión que acabas de decir que no dijo

Voz 4 42:46 vale sí es verdad

Voz 46 42:48 esto es terrible que ocurra eh

Voz 29 42:50 el derecho de que no es escandalice quiere decir que

Voz 46 42:52 estamos avanzando porque ya no tenemos ese fatalismo que teníamos antes yo misma llevo muchos años escribiendo en prensa y casi nunca escrito sobre los asesinatos de mujeres porque me sentía completamente impotente Si ahora estamos empezando a ver fin hay un revuelo mediático que que que no había es porque somos conscientes de que estamos luchando contra ello podemos luchar

Voz 1995 43:16 en dos mil diecinueve entonces para mí

Voz 46 43:19 el próximo objetivo del movimiento sería no quedarse en los objetivos inmediatos que por supuesto son urgentes y muy necesarios políticos sino cuestionar la cultura que es la que nos moldea a mujeres y hombres por ejemplo en esta cuestión de las violaciones y los asesinatos hemos aprendido a través de innumerables películas por ejemplo que las mujeres nunca vamos a poder triunfar y que siempre osea nunca vamos a poder defendernos y que siempre vamos a ser víctimas no esa imagen de la mujer chillando para que un hombre la Salve está profundamente incrustada en nosotras íbamos a intentar que eso no pase a nuestras hijas pero para eso esas imágenes tendrían que o no existir que sería lo ideal o por lo menos ser compensadas por ni imágenes por un imaginario que poder a las mujeres pero ahora está pasando ahora con en las películas te están yo transmito otro tema

Voz 29 44:16 yo traté de Sacyr galga una sí

Voz 46 44:18 pero pero sigue habiendo pero sigue habiendo medible

Voz 29 44:21 muchas películas que no

Voz 46 44:23 además está el fenómeno terrible del porno sádico

Voz 1995 44:26 no vamos despacito pero en esta situación están no no tenemos prisa tenemos orgía

Voz 8 44:33 bueno no y además hemos ido avanzando esta es una lucha Daura tenemos

Voz 1995 44:39 de despedirte pero de llamaremos gracias a necesitar tu criterio como nos despedimos montaba

Voz 4 44:45 Nos vamos a despegue con la canción de la semana con Amaya de OT feminista libre en poder con esta preciosa canción que nos tiene que

Voz 47 44:53 llevan otra Udine vamos a no sé dónde pero vamos

Voz 1995 44:58 ya estaríamos las chicas

Voz 48 45:01 de como Kings pero en fin

Voz 6 45:23 no lo sé

Voz 33 45:26 eh

la reflexión de verdad año demás y nosotros no podemos terminar este año sin hablar con una de las mejores bandas que hemos conocido en estos últimos tiempos además es que han tenido un año bueno se llaman Arnau Griso

Voz 53 50:27 el primer día de vacaciones una siesta ilimitada rascarse los protones disfrutaran de una cierta cantidad de gorda

Voz 1995 50:42 si ustedes escuchan es uno de los temas de esos catalán forma aprobarla Blanqui Griso que con su álbum debut república bananera están haciendo de la felicidad una

Voz 5 50:54 en tratados en el libro

Voz 1995 51:00 ahora en jeta de este año ha sido vuestro años ha sido un buen año para otra sesión vuelan el año va a ser mejor no hay que ver las y los jóvenes el el el optimismo mejor todavía esta será brutal pero pero va a ser mejor porque si tiene que ser mejor eso marquemos las expectativas bien altas y así nos están paz otros hacéis queréis transmitir sois ha puesto como objetivo transmitir alegría transmitir buen rollo la verdad es que no es un objetivo a priori lo hacemos en querer

Voz 29 51:35 en efecto secundario colateral

Voz 54 51:39 sí sí que utilizamos mucho el humor en nuestras letras y canciones porque es un buen canalizador de de mensajes potentes no de mensajes que de otro modo quizás serían desagradables

Voz 1995 51:54 bueno seis millones seis millones de visitas lleva este vídeo en Youtube

Voz 43 52:02 sale otra foto

Voz 5 52:05 con solo

Voz 8 52:09 ahora

Voz 54 52:10 la me hace sentir bien vale el deber me llama tiene

Voz 55 52:21 la lista

Voz 54 52:24 donde vale

Voz 1995 52:26 claro esto quiere decir que los conciertos una fiesta hombre público cantan ya lo veo eh tú imagínate pongan cierren los ojos iban conduciendo no imaginen cómo tiene que ser a gente todas abrazándose el unos contra otros vamos a ir al concierto por favor cómo cómo son puestos directos

Voz 29 52:46 los hombres solemos hacer cosas raras porque al no ser músicos siempre decimos que son como monólogos con Inter Luis musicales Eric que yo hablamos demasiado hacemos cosas raras proponemos muchas cosas raras al público también para que colaboren bueno hay canciones que hablan sobre la amistad en las que pedimos que la gente se abrace con sus colegas y les digan te quiero que es algo que deberíamos hacer mucho más a menudo

Voz 1995 53:15 lo cierto pese habrá se abraza llora

Voz 29 53:18 no es un un momento súper bonito pero hay como varios aquí en Hoy por hoy que y sé yo Lies también como no sé si estamos propio abrazados

Voz 1995 53:29 yo yo he dicho a veces subido encima del sueco los hombros sí sí también Rosa sí ha sido tanta la repercusión que habéis tenido que habéis llegado a la academia de OT ahí lanzaba a los concursantes la siguiente pregunta

Voz 8 53:43 que componga deprimidas deberes dos o bien da igual pero componer pero eh tres una calidad increíble prácticamente todos al menos algo con la guitarra Llanos en estas cumbres armonía triunfo y busca no como yo

Voz 1995 54:01 sabe porque es tan importante

Voz 54 54:05 sí la verdad es que es una obligación como Arnau no aparte que creo que es una responsabilidad como artista bueno creo que todo compositor puede defender mejor una obra que ha salido del mismo ya sea a nivel melódico a nivel conceptual creo que es importante componer temas creo además que es el valor añadido que tenemos lindes sabio para tener material sino claramente pero siempre puedes tirar de un tercero eso es verdad pues pues lo que pasa que te cuesta mucho más en aquello que que canta sino las muy felices fruta

Voz 1995 54:46 les han pasado cosas regular la música gran parte de la música está dedicada al desamor también hablan de eso pero

Voz 54 54:52 ofreciendo a su vez el remedio

Voz 43 54:55 bueno sería tan lo tuvo dos gana una cardiopatía en el censo que era dormirse Ortiz