Hoy por Hoy (20/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 0228 00:09 buenos días Toni lo último pasa por el Tribunal de Cuentas El fiscal de esa institución acusa al ex presidente catalán a Carles Puigdemont de desviar ocho millones de euros para el referéndum del uno de octubre amplía Alberto Pozo

Voz 0055 00:20 lo ha adelantado el diario El País lo confirman desde la Fiscalía ocho millones reclama Carles Puigdemont y una decena de cargos de su Gubern destituido por el dinero público de la Generalitat de Cataluña gastado en preparar y ejecutar el referéndum legal el uno de octubre ocho millones el doble de la cantidad que según el Tribunal Supremo malversar Opus de Mon para sacar las urnas a la calle es un proceso contable similar al que recientemente terminó obligando a otros president Artur Mas hacerse cargo de los millones gastados los cinco millones gastados en la consulta soberanista de dos mil catorce

Voz 0228 00:47 acusación que llegan el mismo día en que Pedro Sánchez se va a reunir con Quim Torra en Barcelona de momento a vueltas con los detalles todavía hasta ahora en la agenda del Gobierno sólo figura que Saint que Sánchez viaja a las cinco de la tarde a la Ciudad Condal esta mañana la portavoz del PSOE en el Congreso ha dado alguna pista más en la SER descartando cualquier aspecto que a reunión bilateral entre gobiernos Adriana Lastra reconoce que Sánchez y Torra van a estar acompañados de más personas

Voz 2 01:11 el presidente del Gobierno en el president del Govern se reunirán esta tarde van acompañados y bueno pues desde otras personas pero en todo caso que esa reunión se va a producir en la que llevamos trabajando mucho tiempo

Voz 0228 01:24 los ex dirigentes catalanes que están en la cárcel han firmado una carta conjunta en la que piden que mañana no haya violencia coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona mientras tanto hasta ahora los bomberos vuelven a la calle en esa misma ciudad para exigir mejoras laborales destino final de su manifestación el Parlament con ellos hasta Sergi López adelante

Voz 1895 01:42 centenares de bomberos de la Generalitat protestan por una situación que consideran límite por la escasez de personal y también de material llevan días negándose a hacer horas extra para demostrar la precariedad de la plantilla esto ha llevado a tener que cerrar cada día algunos de los parques de los bomberos en Cataluña y también a dejar bajo tenemos otros parques hoy los manifestantes están a punto de salir de la plaza de Urquinaona en pleno centro de la ciudad y tienen previsto llegar ante las puertas del Parlament una manifestación que llega después de que los trabajadores hayan rechazado por una aplastante mayoría la última propuesta de la Administración para negociar porque la consideran del todo insuficiente bien

Voz 0228 02:23 paralelo mañana de mucha actividad en el Congreso la principal votación de hoy la de la senda de estabilidad la base para hacer los presupuestos en sí no tendrá mucho recorrido porque puede ser vetada después en el Senado por el Partido Popular pero sí se espera de ella una imagen con valor político porque contará presumiblemente con el apoyo de Esquerra Republicana ID el PDK sigue el debate en la Cámara Baja desde allí informa José María Patiño

Voz 1108 02:44 el Gobierno antepone con esta senda a los intereses de los ciudadanos a los del Gobierno este es el mensaje que ha machacado la ministra de Hacienda desde la tribuna de oradores al defender un techo de gasto que garantiza a pensiones y servicios públicos

Voz 3 02:56 estamos hablando de seis mil millones más para que realmente se pueda revitalizar el Estado del bienestar autonómico básicamente en todos aquellos servicios que quedaron deteriorado después de los años de ajuste y por otra parte es tener la capacidad de seguir trabajando la sostenibilidad del sistema de pensiones

Voz 1108 03:16 la senda saldrá con el voto a favor con reparos por insuficiente de Unidos Podemos de los grupos soberanistas catalanes que lo ven al menos el PDK como la apertura de una vía que restablezca el diálogo no obstante no supone han dicho su apoyo automático a unos presupuestos que el PP ya califica de tramposos y Ciudadanos cargados de impuestos que perjudican a las clases medias sigue el debate Antonia hasta ahora sobre las medidas urgentes para impulsar la Industria Comercio y esta tarde dos temas importantes pacto de Estado sobre violencia de género y Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

Voz 0228 03:50 el camino de las doce y cuatro Salvamento Marítimo sigue buscando varias embarcaciones en el mar de Alborán después de rescatar una patera con once cadáveres treinta y tres supervivientes Almería Javier Romero

Voz 1 04:01 si se va dentro marítimo rescataba esta embarcación con cincuenta y cinco personas a bordo cuarenta y tres migrantes llegaban al puerto de Almería es también a las seis ya que doce de ellos siguen a estas horas desaparecido Fran Vicente es coordinador de Cruz Roja Almería

Voz 1619 04:13 bueno una patera como cincuenta y cinco personas e llegaron a puerta o cuarenta y tres personas Le porque fui a doce desaparecido dentro de la escuela interpuso a puerto al finalmente ha habido doce fallecidos con total lo que supervivientes que a mi modo hemos atendido treinta treinta

Voz 1 04:32 la embarcación ha sido localizada por el buque de investigación Hespérides en la zona del mar de Alborán que alertó a los efectivos de Salvamento Marítimo esta embarcaciones estaba buscando desde el día dieciocho de este mes cuando salieron del norte de Marruecos balance la tragedia doce personas fallecidas diez hombres dos mujeres una de ellas embarazada doce desaparecidos y sin noticia esas tres embarcaciones que sigue buscando salvamento marítimo en la zona de Alborán

Voz 0228 04:52 gracias Javier del Exterior Vladimir Putin avisa dice que no hay que menospreciar el riesgo de una guerra nuclear así ha comenzado su análisis en la rueda de prensa que ofrece a finales de cada año una rueda de prensa en la que ha seguido incrementando la tensión con Ucrania corresponsal en Moscú Rodrigo Fernández buenas tardes

Voz 2 05:07 buenas tardes así es como se esperaba

Voz 4 05:09 la mayoría de las preguntas que sea el presidente de la Conferencia tensa que se está celebrando en estos mismos momentos pereza al sobrero problemas internos principalmente económicos pero en el plano internacional Putin sí mostró su preocupación grande por el aumento del peligro nuclear debido según él ante todo a que Estados Unidos ha decidió salirse de la delimitación en cuanto a las declaraciones del presidente Trump sobre el triunfo sobre Siria Putin comparte la opinión de que allí los terroristas han sufrido una seria derrota pero le preocupa que ellos ahora puedan regresar a sus países de origen a Europa

Voz 1108 05:42 Ellos por supuesto a Rusia

Voz 4 05:45 para Putin eso representa una gran amenaza para la que hay que estar preparados en cuanto a la retirada de tropas americanas dijo que no entendía lo que eso significaba ya que por ejemplo hace años que viene anunciando periódicamente su retirada de Afganistán pero hay siguen en cualquier caso lo considera un signo positivo

Voz 0228 06:02 pues antes de terminar tenemos novedades sobre el caso del asesinato de Laura luego cuéntanos Ana Terradillos buenas tardes

Voz 5 06:07 sí eh no velada referencia a objetos personales de algunos luego con son encontró en los últimos cinco El Campillo municipio es en el cadáver de la joven profesora se hizo acá efectos personales de ella venta de agosto hasta las llaves de esa casa también sobreviviendo durante de días y productos de higiene personal además en la carretera muy cerca también de ese lugar donde se localizó el cadáver fue encontrado una falta la carretera tiraba con restos de sangre ambas cosas son producto o estaban contenidas en el relato que hizo ayer el presunto agresor y por eso la Guardia Civil ha podido localizar vasco

Voz 0228 06:42 pues con estas novedades terminamos esto

Voz 6 06:45 pues seguimos en fin

seguimos

Voz 7 06:59 en la Cadena Ser

Voz 6 07:01 hoy por hoy

Voz 1995 07:03 con Toni Garrido cada nuevo detalle cada nueva información en fin es un puñetazo directo en la cara y la contigo en este país pero hay que seguir el año ojalá este año el dos mil dieciocho pase a los libros de historia como el año en que la sociedad española despertó el año de las mujeres este siglo va a ser el siglo de las mujeres no tenga ninguna duda y por eso probablemente quién ha tenido que elegir este año ha decidido que este año el cuento tradicional Cuento de Navidad de la Cadena SER

Voz 8 07:33 sea el de Mujercitas fuera chico para poder hacerlo

Voz 1995 07:36 a mí vivir la vida lejos ya mi manera hace ciento cincuenta años cambiado afortunadamente muchas cosas la novela de Louisa May al cumple esos ciento cincuenta años en un año claramente marcado por los avances con los avances en igualdad a pesar de las tristes tristísima más noticias seguramente con ella la historia porque ha sido llevada al cine en múltiples ocasiones quizá le guste la versión de Elizabeth Taylor

Voz 9 08:02 en este conocer de cerca a un chico para variar invertirlo

Voz 1995 08:05 mejor algunos que de ustedes recuerdan la historia de los noventa cuando Winona Ryder empezaba a ser la estrella

Voz 10 08:11 sin ser escritor a Nueva York

Voz 1995 08:16 más de de cine clásico y recuerden que ya de ellos Cukor el año mil novecientos veintitrés con Catherine tapan decía

Voz 8 08:25 mira yo he vendido de más éxito

Voz 1995 08:28 ellos navíos Bono

Voz 8 08:30 bien puedo

Voz 1995 08:35 la responsable de la adaptación este año es ni más ni menos que María Dueñas que ha puesto su talento al servicio de la Cadena SER de Mujercitas para adaptar esa novela para convertirlo Un cuento de Navidad radiofónico María muy buenos días

Voz 2 08:51 según el resultado

Voz 11 08:52 pues yo creo que sí fíjate que todavía no lo había oído él pero pero yo creo que que quedó guión huye que matizado pero con toda su sustancia con toda su esencia sin perder la la magia de el alma de la Bella yo creo que va a gustar mucho

Voz 1995 09:09 a partir de ahora preguntaremos qué te ha gustado más la novela alguna de las pelis o el cuento de la Cadena SER

Voz 2 09:15 hoy el tribunal a ser un clásico

Voz 1995 09:20 bueno Belén Rueda Macarena García Adriana Ozores Martiño Rivas PP vivió durante otros lo cierto es que revisar una novela que tiene ciento cincuenta años en Liga por cierto que Cuento de Navidad va a cumplir ciento setenta y cinco si no me equivoco Cuento de Navidad se trató debimos aproximarnos a literatura con la necesidad de entender bien bien los contextos y felices de cómo hemos evolucionado

Voz 2 09:45 porque además para para

Voz 11 09:48 algunas cosas se dos quedando poco lejanas unos ciento cincuenta años de sus ciclos medios mucho tiempo pero fíjate que hay superan detalle algunas cosas importantes de la propia novela que hemos espetaba traspasaran

Voz 8 10:00 al director son todavía muy

Voz 11 10:02 levante todo el personaje de con ese afán reivindicativo de ir poco en encontrar el impuesto a las mujeres de de negarse a que el matrimonio hoy el sometimiento son su única salida cosas que que parece mentira que escrito tantísimo tiempo atrás porque todavía no suena a que pueden ser reivindicativo desde hoy

Voz 1995 10:23 desde luego sin duda además es personaje yo más este emblemático en ese ese empeño por ser escritora lleva implícito más un mensaje no sí si la palabra estás Se de anarquía de rebelión por lo menos

Voz 11 10:39 claro es que en aquella época fíjate de ochocientos sesenta y las mujeres de la única salida que tenían dignas era El matrimonio y además pues buscando al mejor postor porque hay que supuestamente iba a dar mejor vida bien esa época que una chica de familia bien de digo una facilidad El la sociedad digamos vida sentada con sus principios muy firmes y tal que que esta niña de pronto diga yo lo que quiero ser escritora conocer el mundo viajar gastar dinero ir de quiero ser adoptó o no que no quiero que que la sociedad me someta a lo que yo no quiero llegar a ser pues eso era un desafío tremendo y aún así yo marche lo consiguió y eso que se coquetear un personaje legendario que ha resultado un referente para eran chicas mujeres a lo largo de la Historia no hasta el siglo XXI todavía oímos leemos entrevistas a personajes relevantes de la tallados valga como la escritora o o Hillary Clinton despiden cuál es su referente literario y todas reivindican la figura de yo Marcos

Voz 1995 11:52 pues lo vamos a hacer también aquí en en la Cadena SER faltan apenas unos días pero hay cierta inquietud oí después Mariano quiero trasladar de presión pero claro otros años esto ha estado fenomenal a la gente habla muy bien

Voz 11 12:05 eso me han dicho no expresión pero verdaderamente su reto yo

Voz 1995 12:11 en la Cadena

Voz 11 12:13 por qué me había propuesto hacerme cargo desde desde guión siempre colaborar con la colaboración de por supuesto de de el Saler magníficos profesionales que tenéis y y sobre todo quiero agradecérselo a un dije que me ha ayudado muchísimo pero es un desafío está listo

Voz 1995 12:32 no no digo más ya sabemos si bueno si no nos gusta

Voz 11 12:37 exacto pues no sea que yo hay unas voces maravillosas hay muchísimo talento todo el mundo se ha volcado no sólo ha tomado como son son actores y actrices de primera línea pero no es una obligación impuesta decirlo que se han implicado con con pero no es muy entrañable

Voz 1995 12:57 Alan Alda bueno vamos esta ardientes el día de Navidad a las doce de la mañana para escuchar Mujercitas adaptación de María Dueñas María todo lo mejor del mundo un beso muy grande por todo

Voz 2 13:11 muchísimas gracias a vosotros a todos nuestros oyentes Feliz Navidad a todos

Inés Arrimadas anuncia una querella contra Torra por los incidentes de mañana la convierte la Haram y sus CER de Ciudadanos de vinos Sandro Rey me dijo que OT no te iba a ganar una chica de pelo rubio y piel muy blanca finalmente lo ganó un chico de pelo negro piel oscura serán buen fichaje Sandro Rey para ciudadanos nos daba una pista que el ganador de Operación Triunfo se llamase Famous de mañana entre Sánchez y Torra fue una película como creen que ese titularidad Juego de patriotas o Pesadilla antes de Navidad Enrique Cerezo no lo quiera el inminente fichaje de Lucas Hernández por el Bayern de Munich le obligará a despedirle así

Voz 14 19:04 al loca