Hoy por Hoy (21/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:23 saludos qué tal está muy buenos días disfruten de las últimas horas del otoño porque esta noche a las veintitrés y veintitrés comienza el invierno tenemos por delante un día soleado en la mayor parte de España y sólo puede llover en Galicia y en Castilla y León el invierno ya está aquí aunque quién lo diría mirando el termómetro llega la estación más fría del año con diecisiete grados previstos para hoy por ejemplo en Barcelona la ciudad donde Pedro Sánchez preside esta mañana un Consejo de Ministros blindado ante el anuncio de protestas del independentismo radical Joan Bofill bon día y ya se están produciendo los primeros problemas en la red de carreteras

Voz 0931 01:03 sí hay cuatro carreteras ya cortadas en Manresa la autopista hace dieciséis por neumáticos quemando hay cerca en Vacarisses también está cortada la C58 además dos autovías también que están cortadas en Girona son la CE veinticinco y la C sesenta y cinco

Voz 1727 01:18 sí a la capital catalana Joan amanece blindada

Voz 0931 01:20 para garantizar la seguridad del Consejo si desde ayer por la noche hay restricciones en la Llotja de Mar el edificio donde se va a hacer también en la escala en las calles de los aledaños en pleno centro de la ciudad la Policía Nacional control al primer perímetro y los Mossos lo hacen por con todas las calles que dan a este el Ayuntamiento ha avisado ya que hay decenas de líneas que cambian su recorrido

Voz 1727 01:38 en Consejo de Ministros que llega después de la difícil negociación y puesta en escena de las reuniones de ayer rodeadas de enorme expectación

Voz 2 01:50 finalmente hubo reunión a dos de presidente

Voz 1727 01:52 es como quería el Gobierno central el Gobierno de España y otro encuentro diferente entre dos ministros ido dos consellers sólo coincidieron todos unos minutos en el posado para los fotógrafos Baron un documento conjunto en el que se comprometen a buscar una propuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana Piojo en el marco de la seguridad jurídica es decir dentro de la ley la ley en España es la Constitución Sánchez y Torra coincidieron después en una cena con la patronal y allí Sánchez pidió

Voz 3 02:46 lo que hemos decidido desplazarnos en el diálogo para encontrar una solución democrática que ambos gobiernos hemos hemos compartido me parece me pareció una idea esencial de la reunión que hemos tenido esta tarde y que yo agradezco que hayamos podido hablar de todo

dice la nota conjunta que ambos presidentes constataron sus desacuerdos se emplazaron a seguir hablando la oposición PP y Ciudadanos salió en tromba a descalificar ese encuentro es viernes es veintiuno de diciembre víspera del sorteo de la Navidad pero al Gobierno ya le tocó ayer una pedrea política consiguió finalmente sacar adelante el techo de gasto en el Congreso gracias al apoyo precisamente de Esquerra Republicana y el P de Cat y de cara a este día tan completito que tenemos por delante en Andalucía Partido Popular y Ciudadanos anunciaron anoche a todo correr que tienen un acuerdo programático que pro bable mente cierren ídem a conocer a conocer hoy nadie aclara qué pasa con Vox que amaga conllevar Andalucía a una repetición de las elecciones

Voz 0027 03:56 muy buenos días y dos drones mantienen para

Voz 1727 03:58 estado el segundo aeropuerto del país

Voz 0027 04:01 la Quicken Londres iba a más de veinticuatro horas cerrado por un sabotaje con drones en plena campaña de Navidad los viajeros enfrentan a una situación caótica

Voz 1727 04:16 sí y Donald Trump se queda sin Secretario de Defensa el general James Otis ha presentado su renuncia no comparte la estrategia de la Casa Blanca en Siria los choques entre el jefe del Pentágono y el presidente han sido muy frecuentes este hombre es desde anoche el nuevo director de la RAE

Voz 1635 04:34 no tengo ninguna razón para pensar que debemos personales desde el cual se puede prescindir creo que todos pueden ser confirmados en sus actividades eso supone

Voz 0027 04:43 los de trabajo es el puristas Santiago Muñoz Machado que ha sido elegido por mayoría absoluta su primer mensaje ha sido para los trabajadores de la Academia en un momento en el que la si la institución aprenda a graves problemas económicos

Voz 1727 04:54 ya sabemos cuál es el descubrimiento científico de este año que termina del dos mil dieciocho al menos para la revista Science Se trata del estudio que ha seguido el desarrollo de un ser vivo desde la primera célula hasta su transformación en un organismo complejo compuesto por millones de ellas en los deportes a diez días de la apertura del mercado de fichajes el Barça ya tiene al central que buscaba Sampe buenos días

Voz 1161 05:23 buenos días Pepa el colombiano Jackson Murillo cedido del Valencia a cambio de un millón y medio de euros más una opción de compra no obligatoria a final de temporada de otros veinticinco meras palabras como culé

Voz 1161 05:43 no contaba para Marcelino en el Valencia sólo ha disputado tres partidos esa temporada ante Juventus Celta Ebro será presentado el jueves veintisiete y ha sido la solución que ha encontrado el Barça para apuntalar la defensa ante las lesiones continuas de Vermaelen ímpetu

Voz 1727 05:53 eh el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0846 06:01 buenos días hoy tendremos chubascos en Galicia pero cada vez más espaciados las pausas eran más largas más débiles y acabaran desapareciendo mañana en el conjunto del país destacamos las nieblas que ahora mismo se extienden prácticamente por todo el interior peninsular serán persistentes en muchos casos manteniendo también el ambiente frío unas nieblas que aguantaría hasta el domingo a partir de entonces durante la tarde del domingo se irán deshaciendo de todo el interior y en general ratos de sol como momentos de nubes en el Cantábrico más sol en Canarias el sur de la península y el Mediterráneo con temperaturas un poco más altas que ayer un ascenso que será notable a partir de mañana que alargará hasta el martes

viernes merece toda nuestra atención ese Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez en Barcelona a partir de las diez y media vamos a estar en contacto con nuestros compañeros de la sede en Cataluña durante toda la mañana

Voz 1322 07:29 Lucía Taboada buenos días buenos días Pepa si estaremos muy pendientes a la movilidad en Barcelona de los cortes de carreteras y manifestaciones convocadas por distintos grupos aparte de las ocho y media hablaremos con Josep Sánchez Llibre presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo que anoche organizó una cena en la que estuvieron presentes Pedro Sánchez y Quim Torra analizaremos esta jornada con nuestros tertulianos Pablo Simón Jesús Maraña y Argelia Queralt apunten dos entrevistas a partir de las nueve hablaremos con el jurista Santiago Muñoz Machado nuevo director de la Real Academia de la Lengua Española y a partir de las once les aconsejamos que saquen sus trajes de fiesta porque

Voz 7 08:09 serán los mal salten corredora no

Voz 1322 08:15 el gran Rafael visita hoy por hoy no solo viene acompañado por el compositor Lucas Vidal ambos han reparado en los estudios Abbey Road de Londres el álbum rock sinfónico una revisión de sus grandes hits grabados con una orquesta sinfónica Mi gran noche por ejemplo son así de bien

Voz 7 08:31 y acá Barbies y a Yves Sara Villaba que era qué misterio habrá puede ser peligrar todo son mitin para que no

Voz 1727 08:53 eso es así se presenta el programa en el que están como siempre invitados a participar

Voz 1322 08:58 todos los viernes con esta barra libre aunque algunos ya han adelantado y han dejado en su mensaje a mensaje navideño con música incorporada

Voz 0220 09:07 Feliz Navidad a todo el país y el deseo de que el año que viene se abran las mentes para que mejore la convivencia ahora tan deteriorada a vosotros los periodistas que sois nuestros ojos y oídos cada día nuestros verdaderos representantes Cuarto Poder para que lo ejerzan efectivamente

Voz 5 09:28 al mar

Voz 0220 09:33 Jordi y todo el resto de equipo que está más allá de los micrófonos mis mejores deseos para que sigáis petando

Voz 8 09:40 las también hace un año de Ronaldo fe

Voz 1727 09:42 tardó que bonito muchas gracias que felicitación tan deliciosa son las seis y diez las cinco y diez en Canarias pero no me quiero olvidar de que des Lucía

Voz 1322 09:53 teléfonos pues es nuestro Whatsapp seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1 12:01 en la Cadena Ser

Voz 0027 12:09 íbamos a volver a Cataluña con información de servicio para los trabajadores que estén a esta hora a punto de salir de casa preguntándose cómo les afectan los cortes en las carreteras que se están dando ya por las protestas ante la celebración del Consejo de Ministros hoy allí Monica Peinado cuál es la situación ahora mismo día

Voz 1600 12:24 bon día pues los cortes de carretera han empezado a las cinco y media de esta mañana ahora mismo son siete las vías afectadas la autopista AP siete está cortada en los dos sentidos a la altura de la ampolla en Tarragona en Girona cortada la hace veinticinco en camión la C sesenta y cinco en la villa es la C31 en Verges desde hace unos minutos también la Nacional II en Figueres en Barcelona cortada la autopista C58 en Vacarisses también cortada en sentido sur la autopista C dieciséis a la altura de Manresa en todos los casos los que

Voz 1276 12:54 antes se producen por obstáculos en la vía como

Voz 1600 12:57 ejemplo neumáticos quemando o también un árbol que han cortado para poder e impedir el paso de los vehículos en alguna de las carreteras

Voz 0027 13:04 aquí en Barcelona frente a la Llotja donde se celebra hoy el Consejo de Ministros está ya Aitor Álvarez Aitor bon día

Voz 18 13:10 bon día Aimar poesía de momento dime dime perdón

Voz 0027 13:13 así no te iba a decir que desplegado suponga ya el dispositivo de seguridad que blinda ese edificio

Voz 18 13:17 sí desplegado completamente vemos todo alrededor de este edificio es un edificio que ocupa toda la manzana es decir que no tiene ningún otro edificio pegado a él y entonces esos Tresserras se traduce en que hay policía Mossos d'Esquadra Policía Nacional alrededor de todo este edificio en todos los puntos posibles hay agentes furgonetas de los Mossos de la policía ya en nacional también lo que hacen es controlar el tráfico no dejan pasar a muchos de los coches van pues eh preguntando hacia donde van eh cuál es su su destino porque van por ahí muchos autobuses también están desviando su recorrido y lo que también en vemos es mucha coordinación entre los dos cuerpos policiales hablan unos agentes

Voz 1276 14:04 los otros han distribuido

Voz 18 14:07 Ellos mismos pues en en qué punto se ponen unos y en qué puntos se ponen otros de momento el tráfico e está abierto en la Via Laietana desde el punto de la de Plaza Urquinaona al lado de la plaza Cataluña hasta el final hasta hasta donde estamos nosotros hasta la Georgia da mar pero veremos hasta hasta qué hora eh esto ocurre

Voz 0027 14:28 bueno el consejo empieza a las diez y media hay hasta entonces lo que tenemos para el análisis político en sí es el comunicado conjunto que difundieron el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña anoche tras la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra un comunicado muy trascendente porque en él se comprometen a seguir dialogando para buscar una propuesta política dentro del marco de la seguridad jurídica esta frase es de una importancia capital los independentistas han firmado un documento en el que hablan de actuar dentro del marco de la seguridad jurídica Phil bon día

Voz 0931 14:58 bon día de hecho esto es por lo que fuentes de Moncloa creen que el comunicado es un triunfo conjunto porque el independentismo acepta esta seguridad jurídica para la Generalitat logro es que se reconoce un conflicto que hay que resolver con diálogo

Voz 3 15:10 por que hemos decidido desplazarnos en el diálogo para encontrar una solución democrática que ambos gobiernos hemos hemos compartido me parece me pareció una idea esencial de la reunión que hemos tenido que agradezco que hayamos podido hablar de todo

Voz 0931 15:25 quinto Russell lo agradecía así al president Sánchez después del encuentro en la cena de la gran patronal catalana fumen otra

Voz 1276 15:30 setenta centenares de empresarios y en el que Sánchez

Voz 0931 15:33 respondía primer paso

Voz 1722 15:35 que no remite a lo que antes comentaba hablar de lo que le importa la ciudadanía a reducir la conflictividad entre

Voz 0027 15:42 después de días de guerras de relatos que

Voz 0931 15:44 todavía duran por si fue una cumbre como dice la Generalitat a una simple reunión entre President como dice Moncloa esto es lo que pasó ayer en el Palau de Pedralbes Sánchez y Torras se vieron cuarenta minutos solos mientras en la habitación de al lado hacían lo mismo los vicepresidentes calvos y Aragonés y las ministras Arcadi Batet según el Govern Torra le trasladó a Sánchez un documento con tres puntos para empezar a negociar en una reunión en enero regeneración para reformar la justicia por ejemplo avanzar en la memoria histórica y buscar una solución política para Cataluña

Voz 0027 16:12 ahora hay casi inmediatamente después de conocer el contenido de la reunión entre Sánchez Torra PP y Ciudadanos acusaron anoche al presidente del Gobierno de claudicar ante los independentistas hablan de rendición hablan de humillación la jefa de la oposición en Cataluña Inés Arrimadas considera que Sánchez ha abandonado a millones de catalanes dice para contentar a Torra el PP Pablo Casado María Jesús Güemes

Voz 1322 16:32 buenos días para Casado lo que se vivió ayer en Cataluña fue humillante insistió en que Torra es un racista supremacía desequilibrado por eso mismo lamentó que Sánchez le agasajar así

Voz 1062 16:42 saludaba a un presidente autonómico con un protocolo que ese lado del practicamente jefe de Estado con una negociación de la Reunión prácticamente negociada entre embajadas y sobre todo

Voz 1322 16:57 de verdad sintió vergüenza ajena además Casado se mostró indignado por el apoyo de los independentistas al Gobierno esta semana en el Congreso a su juicio basta

Voz 0027 17:05 unir los puntos para ver que el presidente a cero

Voz 1322 17:07 sea con tal de perpetuarse en el poder definitivo

Voz 1062 17:10 la rompiendo la continuidad histórica de España y el pacto constituyente sólo para seguir pagando con esa lamentable ignominia el alquiler del Palacio de la moto

Voz 1322 17:23 por eso Casado volvió a reclamar que se aplique el artículo ciento cincuenta y cinco o se convocan elecciones ya

Voz 0027 17:27 hoy en Andalucía a los de Casado van a volver a reunirse con Ciudadanos para terminar de cerrar en teoría ese acuerdo programático que el partido de Rivera asegura haber concretado ya con el PP sin Vox Óscar García si buenos días Se trata de

Voz 1645 17:40 desde un principio de acuerdo con las medidas que pondría en marcha un hipotético gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía según fuentes de Ciudadanos Se trataría de casi un centenar de iniciativas referidas a todos los ámbitos en las próximas horas esperan detalles concretos sobre todo de los principales escollos que ha habido en la negociación cómo resolver la cuestión de los aforamientos el Partido Popular ha accedido a firmar por escrito que no te

Voz 19 18:03 tras ningún cargo público imputado este principio de aquí

Voz 1645 18:05 todo es significativo pero no lo es todo a ciudadanos y al PP le quedan por pactar la Mesa del Parlamento antes del jueves que viene y la estructura del Gobierno que podría prolongarse hasta después de Navidad según fuentes de Ciudadanos

Voz 0027 18:17 sobre todo lo que les queda por pactar es a qué partido elevan a pedir los votos para la investidura porque ellos solos no llegan necesitan de otro grupo ciudadano sigue hablando de intentar una improbable abstención del PSOE y los únicos que sí están abiertos a apoyar esa investidura que son los ultraderechistas de Vox le dan el primer toque de atención a Moreno Bonilla le advierten de que pueden no apoyar la investidura abocar Andalucía a unas nuevas elecciones el Congreso tumbó ayer la reforma del Consejo General del Poder Judicial que improvisó el PP para intentar ocultar en la pifia de Cosidó aquel de la polémica en el que se jactaba de que iban a controlar que el Tribunal Supremo el PP trató de taparle impulsando unas enmiendas para que fueran los propios jueces tienen se elijan a partir de ahora su órgano de gobierno a través de las asociaciones judiciales pero el Congreso lo rechazó ayer sobre jueces y políticos Javier Alonso buenos días buenos desde más la Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto al ex presidente de la región Pedro Antonio Sánchez en uno de los tres casos de supuesta corrupción por los que estaba acusado lo absuelven no porque hayan determinado que era inocente sino porque se ha beneficiado de la reforma legal que hizo el PP en dos mil quince cuando limitó a seis meses los plazos de instrucción y además de una jueza que dejó pasar seis meses sin llamarle a declarar

Voz 0858 19:32 la indolencia de esa instructora según el auto que aplica al polémico artículo trescientos veinticuatro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acorta el plazo que tienen los jueces para investigar a los sospechosos una norma que critican magistrados y fiscales porque consideran que favorece la impunidad del Gobierno ya ha dicho que quiere derogar lo pero su tramitación está atascada en el Congreso anoche ni tras cincuenta ampliaciones del plazo para presentar enmiendas el PP registró una iniciativa que apuesta ahora por mantenerlo con pequeñas modificaciones

Voz 20 20:00 su parte la Fiscalía ha dicho que va a recurrirla

Voz 0858 20:02 solución la ex presidente murciano al que todavía se investiga en otras dos causas el auditorio en la puerta

Voz 0027 20:11 Reino Unido se enfrenta a una enorme crisis aeroportuaria a las puertas de la Navidad ciento diez mil pasajeros han quedado ya en tierra en el aeropuerto de Gatwick y hoy se podrían sumar más de este el miércoles por la noche unos drones mantienen en jaque a las autoridades porque cada vez que un avión intenta despegar los drones vuelven a invertir e invadir el espacio aéreo tienen que paralizar las operaciones por seguridad la policía descarta que se trate de una amenaza terrorista pero nadie sabe a esta hora quién está detrás corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 20:39 este viernes es el día con mayor tráfico de pasajeros en los aeropuertos británicos debido a las fiestas navideñas se da como seguro que el aeropuerto de Gatwick no recobrará la normalidad continuará la frustración y la espera para miles de personas la primera ministra Theresa May prometió mano dura

Voz 16 20:58 sí

Voz 1322 20:59 hemos aprobado legislación en relación con el uso de drogas sí

Voz 0273 21:04 claro que esto que estamos viendo es ilegal todos los que sean detenidos poniendo en peligro un avión pueden enfrentarse hasta a cinco años de cárcel el consejo de las autoridades del aeropuerto así como de la compañía Easyjet es que los pasajeros antes de poner rumbo a Gatwick que compruebe el estado de su vuelo

Voz 0027 21:24 Donald Trump le ha dimitido el cuarto miembro del gabinete en sólo dos meses y no cualquiera sino el Secretario de Defensa el general James Matisse que deja el Pentágono por sus diferencias con el presidente Trump se va sólo veintiséis

Voz 0931 21:35 pero horas después de que la Casa Blanca anunciara un cambio extraer

Voz 0027 21:38 en Siria que es uno de los puntos de fricción habituales entre Trump y Matisse informa desde Washington Carlos Pérez

Voz 21 21:43 pues llegó con el apodo de perro loco y Se marcha considerado como una de las voces con más sentido común de la administración el secretario de Defensa James

Voz 16 21:52 eso es

Voz 21 21:54 segundo era un buen tipo pero para su forma de ver la política una especie de demócrata

Voz 16 21:59 M

Voz 21 22:02 puede que se vaya en algún momento todo el mundo se va vaticinaba Champ en octubre Ibai así se llevan en apenas unas semanas ya Sessions fiscal general John Kelly jefe de personal y anoche James Matisse que presentó su dimisión efectiva a finales de febrero Donald Shams adelantaban tuitera nota de Matisse para el presidente el anuncio de una jubilación con honores pero la carta de secretario de Defensa publicada poco después dejaba claro que era el anuncio de un divorcio gestado durante meses Matisse intentó evitar hasta el último momento la anunciada retirada tropas de Siria fracasó hice marcha en su carta les reconoce a Trump un derecho elegir a un secretario de Defensa cuyas visiones se alinean mejor con las tuyas

Voz 22 22:41 eh

Voz 0027 22:46 antes de los deportes nueva alerta del Ministerio de Sanidad sobre un modelo concreto de implantes mamarios la Agencia Española del Medicamento pide al fabricante que es Aller Gun que deje de vender unos implantes de pecho determinados de superficie rugosa porque no han conseguido renovar esencia europea a los centros sanitarios Sanidad les pide que no los implanten más y a las pacientes que los llevan que no se salden sus revisiones Laura Marcos

Voz 1276 23:09 no se sabe cuántas mujeres llevan estos implantes mamarios del fabricante de bótox pero la Agencia Española del Medicamento ya ha exigido a los profesionales que tengan estos injertos en sus clínicas que dejen de colocarlos mientras las autoridades francesas investigan si los que tienen superficie rugosa no los lisos tienen algún riesgo cancerígeno la farmacéutica que en un comunicado defiende la seguridad de su producto ha tenido que suspender las ventas en toda Europa porque el domingo pasado expiraba el certificado comunitario que avalaba que sí cumplían con los requisitos de seguridad eficacia y calidad y no se les ha renovado el Ministerio de Sanidad recuerda a las españolas con estas prótesis que deben someterse a revisiones periódicas y que si tienen dolores au creen que sufren algún problema deben visitar a su médico

Voz 0027 24:03 bien está hoy en Barcelona el Barça tiene ya el central que buscaba pero no podrá jugar hasta el seis de enero Sampe buenos días

Voz 1161 24:09 buenos días Aimar será el primer partido de Liga tras el parón de vacaciones jugarán los cules en Getafe y será el regalo de Reyes de Valverde que demandaba un central ante las continuas lesiones de Vermaelen y el estado de la arrolla de un Tití la llegada del colombiano sito oficial ayer pero la inscripción de jugadores en esta Ventana invernal no se abre hasta el dos de enero llega cedido del Valencià donde no contaba para Marcelino sólo ha jugado tres partidos cada uno en Champions ante la Juventus otro en Liga ante el Celta y uno de Copa ante el Ebro el jugador una nube primeras declaraciones para la televisión del club

Voz 4 24:34 Félix es un sueño cumplido que ven hoja intención de ayudar al equipo en lo que pueda estar a disposición del cuerpo técnico y disfrutar un poco de este gran club que que es el mejor del mundo así que contentísimo espero que que todo salga bien

Voz 1161 24:46 el Barça abona al Valencia un millón y medio de euros por la cesión y tiene una opción de compra de veinticinco millones no obligatoria para el mes de junio y tras la llegada de Murillo las prioridades son la llegada de lateral izquierdo y la posible de Rabat que termina contrato con el paro en junio y ya ha anunciado que no renovara podría haber acuerdo entre clubes porque sino en verano llegaría totalmente gratis en cuanto al campeonato liguero arranca esta noche la jornada diecisiete y última de dos mil dieciocho con dos partidos adelantados desde las siete y media en Montilivi Girona Getafe arbitrará el colegiado castellano manchego Alberola Rojas el otro desde las nueve en Anoeta Real Sociedad Alavés que dirigirá el colegiado catalán Estrada Fernández y mañana Joaquín alcanza los quinientos

Voz 2 25:22 kilos en la Liga española noveno en la clasificación histórica

Voz 1161 25:24 a cuatro del octavo y a cinco del séptimo tiene claro que seguirá sumando mientras no ser un estorbo

Voz 24 25:28 me dan la enhorabuena porque bueno ya no hay jugando sino ir de la forma en la que me encuentro no siempre digo que estar por esta está muy bien pero puedo seguir jugando puedo seguir encarnando en ochocientos goles siendo público importante y eso es lo que me hace lo que me hace ilusión no

Voz 1161 25:44 también hoy se van de vacaciones cuatro equipos de Segunda dos partidos más desde las siete Tenerife Granada desde las nueve de la noche en Mallorca Nàstic en cuanto al Mundial de clubes el Real Madrid tiene hoy el último entrenamiento oficial antes de la final de mañana con el Alain pendientes de Asensio que sólo pudo disputar quince minutos ante el casi más de Isco que en las semifinales disputó treinta minutos y veremos en la final porque de lo que vaya jugando dependerá también su continuidad en la selección Luis Enrique

Voz 1336 26:06 Discovery de partidos hemos jugado el creo que ha jugado la mayoría de ellos estamos en en diciembre tres meses todavía para la próxima convocatoria la calidad de Isco nadie la va a discutir a partir aquí sus minutos de juego en dictar las poesías que tiene pero a mí me gusta mucho más más que mis palabras tenéis que fijaros en los hechos

Voz 27 28:26 Antonio Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 1727 30:12 nos vamos en directo a Barcelona porque ellas están registrando algunos cortes en carreteras y en vías de acceso de entrada a la capital condal en las horas previas a la reunión del Consejo de Ministros hoy allí previsto para las diez y media de la mañana Monica Peinado día

Voz 1600 30:28 qué tal día hay ocho carreteras cortadas ahora mismo entre ellas la autopista AP siete a la altura de la en Tarragona en Barcelona cortes en la Ronda de Dalt en la autopista C58 que es una de las principales vías de acceso a la ciudad y también en la autopista hace dieciséis en Manresa hay cuatro carreteras más portadas en Girona la Nacional II a su paso por Figueres la C veinticinco en Castellón la ceses hay cinco en Granadilla es la C31 en Verges en todas ellas por presencia de obstáculos en la vía por ejemplo neumáticos quemando e incluso un árbol

Voz 0027 31:03 en el resto de España cómo están las carreteras Alfonso Martínez buenos días

Voz 31 31:07 hola qué tal a esta hora en Catalunya están cortadas al tráfico en Barcelona la C58 en Vacarisses Irlanda dieciséis en Manresa en Tarragona la AP siete a la altura de ampolla en Girona al hace veinticinco en Castellón la he XXXI a su paso por Donges la AP sesenta y cinco a la altura de Jean Vinyes y la Nacional II en Figueres en Madrid tráfico intenso ya de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz la IV a la altura de Valdemoro y Pinto y la A42 a su paso por Parla en Toledo el accidente en la A cuarenta genera retenciones en Rielves en sentido decreciente del kilometraje y complicaciones también en la A42 a la altura de Illescas hacia Madrid en Sevilla un alcance en la ronda S30 ocasiona densidad circulatoria en la zona de la esclusa en sentido creciente del kilometraje por último tengan precaución por bancos de niebla en Zamora en la A52 en de Ornella es la Comunidad de Madrid y también en toda la provincia de Ciudad

Voz 0027 32:03 gracias Alfonso pues el invierno esta noche y las vacaciones de Navidad hoy empiezan con sol en toda España salvo en Galicia

Voz 1727 34:01 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Canarias ha vuelto a vivir una jornada trágica en el mar de Alborán otra más doce inmigrantes doce personas han muerto y otras once continúan desaparecidas en el naufragio de varias pateras a Almería Javier Romero buenos días

Voz 34 34:17 sí qué tal Pepa buenos días y es que el balance de la tragedia se agranda porque hemos conocido hace escasamente cuando hemos llegado la reacción que son ya trece muertos doce desaparecidos en dos embarcaciones varias embarcaciones salieron de Marruecos tras una tregua de varios días en el por el viento el Buque de Investigación Hespérides se topó con la lancha que naufragado a doce millas de la costa de Almería llevaba cinco cinco personas a bordo entre ellos once cadáveres en el traslado al hospital de uno de los supervivientes falleció precisamente además entre los fallecidos una mujer embarazada y por la tarde Salvamento Marítimo es la última noticia encontró otro cadáver entre los cincuenta y ocho ocupantes de otra embarcación que se ha visto en la tarde de ayer al sur de la isla de Alborán

Voz 1727 34:55 la enorme tragedia en el mar de Alborán otra más en Huelva hoy pasa a disposición del juez el asesino confeso de Laura lo Elmo Santiago González buenos días

Voz 35 35:06 buenos días Bernardo Montoya permanece en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva la una de la tarde se agota ya el plazo máximo de setenta y dos horas de la detención policial y tendrá que ser puesto a disposición

Voz 2 35:14 el Juzgado de todo el camino que se ha hecho cargo del caso

Voz 35 35:17 cartas de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva se siguen oyendo a muchos vecinos indignados con este asesinato

Voz 17 35:22 pero todo lo que la persona decía que no que no haya abusado de delito y ahora resulta que había tenido volvía decide todo

Voz 35 35:33 que se pudra en la Guardia Civil ha localizado la manta con restos de sangre con la que Montoya trasladaba el cadáver de Laura hasta la zona donde se encontró los agentes han localizado igualmente además una bolsa en el camino del cementerio de El Campillo con objetos personales de la profesora asesinas

Voz 1727 35:47 el aparecido enterrado el cadáver de un preso fugado que había matado a su mujer y a sus hijos en Canarias Las Palmas Agustín Padrón buenos días

Voz 36 35:55 hola buenos días Fernando iglesia de origen pontevedrés fue condenado a cincuenta y cuatro años de prisión por un triple parricidio mató a su esposa y a sus hijos en mil novecientos noventa y seis en Jinámar en Gran Canaria había cumplido ya veintidós años en prisión y en la actualidad se encontraba disfrutando del tercer grado salía cada dos fines de semana de la prisión de Pereiro de Aguiar con permiso en una de esas salidas el trece de agosto se le perdió la pista ayer fue localizado su cadáver en una finca en Orense los primeros datos de la investigación apuntan a una muerte violenta ya hay dos personas detenidas

Voz 1727 36:32 el Tribunal Supremo ha fijado en más de mil quinientos millones de euros las indemnizaciones definitivas por la responsabilidad civil derivada de la catástrofe del Prestige una sentencia que pone fin a quince años de enredos judiciales Radio Galicia Xaime López Bos Días

Voz 0846 36:49 días quién paga el destrozo Xaime y aquí

Voz 1727 36:51 sin los responsables civiles son el fondo

Voz 0846 36:54 por nacional de indemnización de daños debidos a contaminación el Fidac el capitán Apostolos Mangouras y una aseguradora británica deberán hacer frente a las indemnizaciones incluidos los intereses por daños y perjuicios la propietaria del barco Mare Shipping es considerada responsable sucedió a día la sentencia concretados ciento sesenta y nueve afectados entre el vulgares empresas mancomunidades ayuntamientos y sociedades el Supremo retoca en cierto modo la decisión de la Audiencia de A Coruña en el caso de España y de Francia se incluye el IVA

Voz 34 37:25 pagado en tareas de reparación pero

Voz 0846 37:27 cantidad reconocido el Estado español no se pueden descontar las ayudas comunitarias es la decisión definitiva de la justicia española dieciséis años después del desastre medioambiental Icon único condenado a cárcel el capitán al que le cayeron dos años de prisión

Voz 1727 37:42 y en Baleares las corridas van a volver a terminar con la muerte del toro el Tribunal Constitucional ha tumbado la ley autonómica que lo prohibía Juan Antonio Bauzá bon día

Voz 1157 37:52 qué tal Pepa la sentencia anula cinco de los artículos principales de Estalella autonómica al considerar que efectúa una regulación dice con tal grado de separación de uso tradicional que hace imposible reconocer las características de la corrida de toros que ha protegido el Estado los

Voz 1727 38:06 puerta señalan que la regulación altera la villa tradicional

Voz 1157 38:08 desfigura aseguran la concepción del espectáculo tal y como se entiende en España la normativa según los magistrados impide perturba y menoscaba la competencia estatal sobre patrimonio cultural el dictamen ha contado eso sí con cinco votos particulares

Voz 1727 38:26 durante los próximos doce meses una cabeza gigante de niña a compartir espacio con la bandera de España en la Plaza de Colón de Madrid es una escultura del artista barcelonés Jaume Plensa que impacta por su tamaño enorme y que pretende aportar una chispa de ternura la ciudad Raquel García

Voz 0011 38:46 como la quilla de un barco que nos guía en un viaje hacia nuestro yo más oculto el espejo que nos devuelve la imagen de lo más íntimo de nuestro ser dice el artista que Giulia es una invitación a un espacio de ternura en medio del caos al lugar en el que todos formamos parte de lo mismo

Voz 1727 39:00 invito es año momento

Voz 37 39:03 en que parece que tú el mundo esté estáis en orden esta serenidad que creo que no el momento político actual también parece que Nos haga mucha falta oir de otra vez dos vibraciones hoy tu corazón oír tus ideas tus sueños tus pensamientos cosas que parece que el ruido de la vida diaria pues

Voz 0011 39:25 te despista dice Jaume Plensa estar convencido de que el arte sirve para crear puentes entre las personas Giulia ocupará Colón hasta el próximo mes de diciembre

Voz 5 39:47 sin duda

Voz 1727 39:55 abrimos la Mesa del Mundo en México porque allí en Méjico es donde se van a tener que queda las personas que pidan asilo para entrar en Star dos Unidos mientras se resuelve cada caso hasta ahora los inmigrantes que llegaban a la frontera norteamericana ingresaban en un centro de internamiento informa desde Washington Carlos Pérez Cruz

Voz 34 40:15 Estados Unidos anunció ayer un cambio unilateral de las reglas migratorias la Secretario de Seguridad Nacional que usted Nielsen explicó que de manera inmediata Rayden Orhan Channing INAEM los extranjeros que entre en Estados Unidos de forma ilegal en los papeles adecuados serán devueltos a México es decir que durante el proceso de revisión de los casos de solicitud de asilo deberán permanecer ahora espera en el país vecino hasta ahora permanecían o bien bajo detención o en libertad pero siempre en territorio estadounidense un proceso que puede durar años con esta decisión serán México quien se encargue de

Voz 0027 40:49 ellos durante todo este tiempo

Voz 38 40:51 además la emigración no tiene capacidad para operar ese tipo

Voz 34 40:55 el programa desde la dirección del Instituto Nacional de migración mexicana nació Guillén aseguraba que esta no era una posibilidad factible en el corto plazo ni por capacidad jurídica ni operativa sin embargo el Gobierno mexicano a través de la secretaria de Relaciones Exteriores afirma que en México autorizará

Voz 1727 41:10 el razones humanitarias Eden bueno atemporal

Voz 34 41:13 el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes Estados

Voz 21 41:16 unidos siempre si han recibido la citación

Voz 34 41:19 de un juez migratorio estadounidense

Voz 1727 41:30 el movimiento de los chalecos amarillos se estrena hoy en Portugal con una movilización convocada a nivel nacional quieren paralizar el país y en previsión de acontecimientos las autoridades han cancelado todas las libranzas policiales Aitor Hernández esta mañana

Voz 1010 41:46 Portugal la policía hasta en alerta ante el debut de los chalecos amarillos lusos quienes prometen paralizar al país vecino el movimiento portugués inspirado en el original Française Se ha movilizado con una amplia variedad de reivindicaciones incluyendo el aumento del salario mínimo la reducción de los impuestos y hasta la disminución del número de diputados en el Parlamento las autoridades anticipan manifestaciones de grandes dimensiones por todo el país y por eso el Gobierno ha cancelado las libranzas de los veinte mil policías portugueses que estarán a disposición para mantener el orden público

Voz 2 42:18 los principales sindicatos lusos sean de

Voz 1010 42:20 aparcado del movimiento pero la policía portuguesa afirma que grupos de extrema derecha están detrás del evento hoy pretenden utilizarlo para mostrar su fuerza haciéndose con infraestructuras claves como el puente veinticinco de abril en Lisboa

Voz 2 42:36 y ojo a esto primera condena en alemán

Voz 1727 42:38 mía por Still Zin una práctica que consiste en quitarse el Condon en secreto durante el acto sexual sin permiso de la pareja los jueces no lo consideran una violación pero sí agresión sexual Carmen Viñas corresponsal

Voz 0846 42:53 un tribunal de Berlín ha condenado a un hombre de treinta y siete años a ocho meses de libertad vigilada y a pagar tres mil euros a una mujer con la que mantuvo relaciones sexuales con Pennetta

Voz 1727 43:02 la acción por haberse quitado el Condon y haber contado

Voz 0846 43:05 vado con el acto algo que el Tribunal considera agresión sexual la víctima de veintiún años aseguró que había notado la ausencia del condón sólo después de la ocultación del hombre por lo que fue engañada y que fue una práctica sexual no consentida lo denunció nada más marcharse de la casa del demandado porque dijo haberse sentido violada expuesta un mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual ya un embarazo no deseado el veredicto es controvertido porque el tribunal sin embargo no considera que ya ha sido una violación la sentencia Se estima que el hecho de quitarse el condón sin haberlo consensuado previamente es una relación sexual pero no un delito de violación porque la mujer debería haber dicho que no aceptaba la penetración de ningún modo sin embargo la demandante ya ha anunciado que va a apelar y afirma que el uso del preservativo fue una condición que ese pacto previa

Voz 1322 48:19 andenes llega el primer mensaje de Teresa

Voz 1727 48:21 aventura

Voz 42 48:22 a trabaja veremos a ver qué nos encontramos por esas carreteras yo podía coger otro camino diferente que no no encuentro cortes en la carretera no sé no sé es toda una incertidumbre

Voz 1727 48:40 os deseo felices fiestas a todos para ti también Teresa una mujer que claro tiene que trabajar eso que le pasa a los seres humanos normales que tiene que ir llegar a trabajar gracias un abrazo

Voz 1276 48:51 este Puerto de Santamaría Joaquín puede hoy moribundo

Voz 1635 48:53 espero que en Cataluña pero en la calma por ambas parte y bueno que fuera hundido muy complicado porque la cosa notan para

Voz 1322 49:02 sobre la reinserción de los presos una llamada anónima nos deja este mensaje comió estuvo mal no

Voz 19 49:07 muy al ayudarle cambian por completo

Voz 1322 49:10 se convierte en otras personas los seres humanos al final lo que quieren seres felices adaptado si aceptados en la sociedad en la cárcel no le al salir de la cárcel menos pero si tú dentro de la cárcel bueno dentro de la cárcel claro ayudas a cambiar hay terapias de grupo les enseñas treinta o cuarenta por ciento de las personas saldrían de otra forma por supuesto un abrazo un abrazo muy fuerte desde Murcia sobre la violencia machista no es escribe Antonio

Voz 1635 49:38 cultura tiene una tarea formidable y urgente educar jóvenes que abandonen la fantasía de la promiscuidad violenta por el encuentro con sentido a feliz Navidad Pepe y la acompaña vosotros si sois una red social muy

Voz 1727 49:51 muchas gracias Antonio feliz Navidad también para ti

Voz 1322 49:54 esa están llegando muchas postales navideñas como la de María Ángeles desde Santander

Voz 43 49:58 quería desearos felices fiestas y feliz año nuevo a todos los que se dice en estos días pero os voy a decir una cosa que esto os lo deseo hoy en abrir en septiembre yendo bien por lo tanto muchas felicidades para todos un abrazo muy

Voz 1727 50:19 qué alegría oírte María Ángeles un abrazo muy grande también para ti son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias

Voz 1 50:29 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez