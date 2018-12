Hoy por Hoy (21/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1508 00:00 son las siete seis en Canarias

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días hasta ahora Cataluña empieza el viernes con una decena de carreteras cortadas por los CDR que han elegido interrumpir el tráfico de todos para expresar la protesta de unos pocos contra el Consejo de Ministros que se celebra hoy en la capital condal Radio Barcelona Monica Peinado bon día

Voz 2 00:42 bon día van creciendo los cortes de carretera en los accesos y salidas de Barcelona tenemos la circulación interrumpida por ejemplo en la Ronda del Litoral la autopista del Valle es la C58 que es uno de los principales accesos a la ciudad también está cortada en Vacarisses no se puede circular en sentido sur por la B veintitrés que es la carretera con la que enlaza la Diagonal en Lleida acaban de cortar la autovía A dos a su paso por Alcarràs en Girona está cortada la Nacional II en Figueres y la autopista AP siete en Sils tiene esta autopista también hay cortes de circulación en la ampolla en Tarragona

Voz 1727 01:15 carreteras cortadas como decimos desde primera hora además de una agenda muy amplia de movilizaciones convocadas antes durante y después de ese Consejo de Ministros que se reúne a partir de las diez y media en pleno centro de la ciudad en pleno centro de Barcelona en la Llotja de Mar ahí está ahí por Álvarez con un edificio blindado Aitor

Voz 1161 01:37 sí Pepa blindada esta hora gente distribuidos en todos los puntos posibles alrededor del edificio que ocupa toda la manzana es decir no tiene ningún otro de edificio pegado pese a la presencia de Mon sufren los cortes de carreteras que ahora explicaba Monica hoy el foco la prioridad de la policía catalana es que salga bien el dispositivo en la Llotja de Mar un dispositivo que se hace compartido con la Policía Nacional y coordinado con ese cuerpo policial el objetivo por lo tanto es que se pueda celebrar con normalidad este consejo

Voz 1727 02:07 ministros la reunión del Consejo que llega tras la jornada de entrevistas y encuentros de ayer por la tarde entre el presidente Sánchez y el president Torra por un lado y miembros de sus gobiernos por otro fue muy difícil llegar a la foto ya el comunicado final que enseguida les vamos a contar pero se hizo después en la cena de Fomento del Trabajo los representantes de los empresarios fueron muy explícitos su presidente por ejemplo Sánchez Llibre

Voz 3 02:32 necesiten a estabilidad necesitamos estabilidad estabilidad política jurídica y económica por eso los empresarios y empresarias con la máxima humildad pero también con la máxima firmeza pedimos a los gobiernos de España de Cataluña que gobiernen despedimos que se aprueben los presupuestos también en casa habrá menos

Voz 1727 02:48 por otro avance importante de cara a este día PP y Ciudadanos precipitaron anoche el anuncio de que hoy explicarán el principio de acuerdo al que aseguran que han llegado sobre el programa de gobierno en Andalucía lo hacen después de días y horas de mucho despiste sin aclarar si han resuelto su discrepancia sobre en quién se apoyan para sacar este programa adelante Santiago Abascal de lider de Vox acusado esta noche a PP y a Ciudadanos de maltratar dice a sus votantes y amenaza con forzar elecciones es viernes es veintiuno de diciembre y hace un minuto acaba de salir del aeropuerto británico el londinense de Gatwick el primer avión después de un día entero cerrado porque han aparecido drone sobrevolando las pistas

Voz 4 03:34 las no se sabe quiénes los dirigen pero la

Voz 1727 03:37 la ministra de HBO

Voz 4 03:39 vivir sin el ICO ya ha dicho que no responso

Voz 1727 03:42 les podrían enfrentarse a cinco años de cárcel han sido más de ciento diez mil los pasajeros afectados y aquí en España los problemas van a estar en

Voz 1884 03:50 unas estaciones de tren CGT no

ha convocado la huelga prevista para hoy así que Renfe mantiene cancelados quinientos setenta y un trenes más o menos el treinta por ciento de los que deberían salir en un día como hoy víspera de Navidad

Voz 0931 04:06 pues de Renfe ahí podemos consultar el documento con los servicios mínimos fijados por Fomento y una lista con todos los trenes que van a circular hoy también en Twitter la cuenta oficial de Renfe ha colgado el enlace a ese documento a los afectados Renfe les ofrece cambiar el horario del billete la fecha o directamente anularlo

Voz 1727 04:26 y en los deportes Solari sabrá hoy si puede contar con Asensio en la final de mañana Sampe

Voz 1161 04:31 final del Mundial de Clubes ante Al Ain emiratí ayer no entrenó y hoy se le realizará las últimas pruebas al mallorquín que tuvo que retirarse en las semifinales a los quince minutos frente al casi más por problemas musculares también es duda el delantero Mariano que sigue sin entrenar con el resto del grupo y en casa hoy dos partidos de la jornada diecisiete en primera a las siete y media Girona Getafe a las nueve Real Sociedad Alavés dos más en la XIX en Segunda A siete Tenerife Granada a las nubes mayor canasta

Voz 1727 04:54 hoy empieza el invierno y que tanta gente se va a mover camino de la Navidad qué tiempo vamos a tener Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:02 buenos días bastante tranquilo sólo mucha atención hasta el domingo hadas nieblas se que se formarán como ya pasa justo ahora en gran parte del interior y que en eso dice paran hasta la tarde del domingo pero en general muchas horas de sol algunas lluvias todavía

Voz 1884 05:15 en Galicia y a partir de mañana sábado las temperaturas van a subir con ambiente suave durante las tardes hasta el martes

las siete cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 1727 06:23 la reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Quim Torra era la segunda desde que el PSOE llegó a La Moncloa la primera fue el nueve de julio Pérez

Voz 4 06:30 que desde entonces han vuelto a pasar muchas cosas

Voz 1727 06:33 Radio Barcelona Joan Bofill qué tal hola Pepa vamos con el contenido del encuentro de ayer que terminó con esa nota

Voz 8 06:39 Juanjo

Voz 0931 06:39 ETA se un comunicado en el que se comprometen a seguir dialogando para buscar una propuesta política dentro del marco de la seguridad jurídica esta frase es importante de hecho es lo que por lo que fuentes de Moncloa creen que es un triunfo conjunto porque el independentismo acepta esta seguridad jurídica

Voz 1884 06:54 para la Generalitat el logro es que se reconozca

Voz 0931 06:57 es un conflicto que se tiene que resolver con diálogo

Voz 9 07:00 lo que hemos decidido desplazarnos en el diálogo para encontrar una solución democrática que ambos gobiernos hemos hemos compartido me parece me parece una idea esencial de la reunión que hemos tenido que agradezco que hayamos podido hablar de todo

Voz 0931 07:15 así se lo agradecía Sánchez después del encuentro en la cena de la patronal catalana y en el que Sánchez le respondía

Voz 1508 07:20 es un buen primer paso

Voz 10 07:21 que nos remite a lo que antes comentaba

Voz 1884 07:24 hablar

Voz 10 07:25 de lo que le importa a la ciudadanía a reducir la conflictividad entre instituciones

Voz 1727 08:01 bueno pues que la oposición ya le está pasando una factura durísima Pedro Sánchez por este encuentro coinciden Partido Popular y Ciudadanos en hablar de una reunión humillante Pablo Casado en concreto en la copa de Navidad de su partido en Madrid llegó a cuestionar hasta el saludo entre Torri Sánchez

Voz 11 08:16 saludaba a un presidente autonómico con un protocolo que ese lado del practicamente jefe de Estado con una negociación de la Reunión practicamente negociada entre bajadas y sobre todo

Voz 1508 08:31 de verdad he sentido vergüenza ajena vergüenza ajena

Voz 1727 08:35 dice Pablo Casado que ha sentido sobre los dragones que ha despertado todo el es independentista

Voz 1884 08:45 la mirada esto

Voz 8 08:48 las grandes crisis alumbran monstruos los Trump bolso negro Salvini compañía cada país genera su propia criatura España parió hace seis siete años al pues es una especie engranaje narrativo que se sostiene sobre la nada en ese tiempo algunos países han hecho los deberes conscientes de que tarde o temprano llegará a una buena crisis España en cambio siguen el callejón sin salida pues es discutiendo si Vox es extrema derecha o derecha extrema la foto del día fue el encuentro Sánchez Torra en Pedralbes bajo un cuadro abstracto que es una perfecta metáfora de la situación los presidentes anunciaron que van a seguir hablando y eso provocó el habitual incendio los mentideros políticos temo que tenemos esa foto abstracta pero yo prefiero el modernismo y más en Barcelona a trescientos metros del Palau de Pedralbes donde se vieron Sánchez y Torra hay importaron de hierro forjado diseñado por Gaudí con imponente dragón enroscado en sus fauces abiertas de par en par creo que esa es la metáfora adecuada imaginemos con la de la puerta del dragón está Sánchez al otro está Torra mientras se decide quién entre que sale que en abril que cierra la puerta el dragón va a ponerse a escupir fuego con el peligro de calcinar los Álamos porque repito mira una buena crisis y nadie ha hecho nada en España ni en Catalunya nada en los seis o siete últimos años el éxito de las políticas depende de cómo se discuten quién España no se discute se grita Se vocifera Se va al juzgado osea despierta Dragón

Voz 1508 10:11 sigue así

Voz 1884 10:16 no sabemos si es para

Voz 1727 10:17 hacerlo coincidir todo en el relato de este día de este viernes pero anoche desde Ciudadanos se esforzaron en hacer llegar a los periodistas que había principio de acuerdo programático con el Partido Popular las dos formaciones se volverán a reunir hoy a las doce de mediodía para intentar cerrarlos Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0534 10:36 buenos días Pepa sí sería como decías un acuerdo de programa pero que no alcanza un ni al Gobierno ni a la composición de la Mesa del Parlamento un programa que contemplaría ochenta puntos y un calendario para los cien primeros días del futuro Gobierno andaluz entre las medidas la supresión de los aforamientos la eliminación del impuesto de sucesiones o la realización de auditorías de las cuenta las públicas una vez que se cierre este acuerdo programático se negociaría oficialmente la composición de la Mesa del Parlamento y el reparto de este nuevo Gobierno hoy tras conocerse el contenido de este principio de acuerdo con esas medidas que chocaría con los postulados de Vox Santiago Abascal ha advertido esta noche en Twitter que si Ciudadanos y el Partido Popular les maltratan y desprecian a sus votantes pueden abocar a Andalucía a unas nuevas elecciones

son las siete once seis y once en Canarias

Voz 13 11:23 el

Voz 5 13:24 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa

Voz 4 13:29 ah bueno

Voz 1727 13:30 el Congreso ha tumbado la reforma que proponían PP y Ciudadanos para que sean los propios jueces quienes elijan la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es el cambio que el PP empezó a defender cuando se fue a pique su acuerdo con el PSOE para repartirse los asientos Carolina Gómez buenos días

Voz 0534 13:47 buenos días los ciento setenta y seis diputados de la moción de censura han servido también para tumbar la reforma del sistema de elección del CGPJ la mayoría de grupos ha defendido en la Cámara la legitimidad democrática y constitucional del método vigente por el que los partidos proponen hasta doce de los veinte vocales del Consejo Ciudadanos y el PP querían otorgar directamente esa competencia a los jueces a través de las asociaciones especializadas un cambio de criterios

Voz 1727 14:10 evitó en el caso de los populares puesto

Voz 0534 14:12 que previamente habían pactado con el PSOE la renovación del órgano por las vías tradicionales un pacto que naufragó por la publicación de los mensajes del portavoz en el Senado Ignacio Cosidó alardeando del supuesto control que iba a ejercer con ese acuerdo sobre el poder judicial

Voz 1727 14:26 el Partido Popular Partido Popular que está batallando para mantener el límite de seis meses en las instrucciones judiciales un límite que le ha venido muy bien al ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez para salir absuelto de una causa por presunta corrupción porque la jueza dejó pasar todo ese tiempo sin tomar una declaración en el Congreso ya se tramita una iniciativa para derogar lo el PP acaba de presentar otra pidiendo justo lo contrario

Voz 1508 14:53 Diez

Voz 1727 14:54 noticia de la noche en Estados Unidos ha dimitido el jefe del Pentágono James Matisse un día después de que Donald Trump anunciara la retirada de sus tropas en Siria una decisión que no comparte el responsable de Defensa y aunque el equipo del presidente

Voz 1510 15:07 dónde se ha visto en campos tienen una buena relación Matisse ha dejado claro en su carta de renuncia que el presidente necesita un responsable de defensa

Voz 1727 15:17 con puntos de vista más alineados con los suyos tampoco coincidían en otros temas como el papel de la OTAN Rusia sobre Rusia

Voz 11 15:27 por último te paras nuevo sistema

Voz 1727 15:30 Vladimir Putin ha avisado a Occidente de que no subestima el riesgo de una la guerra nuclear acusa directamente a Washington aumentar ese riesgo al retirarse del tratado bilateral sobre armas nucleares

Voz 16 15:43 muy bien de él he hola buenas Antonio si soy yo soy Zdenek que de Casado que he visto que tenía

Voz 17 15:51 tras una reserva para seis personas eso es pues llamo porque voy a tener que cancelar la reserva convocada cada tener la reserva pues ha llegado un grupo de personas por sorpresa está todo lleno en el sitio para nadie más así que me creo que abandera yo no me lo puede hacer estar reservados yo ya gritar una vuelta sin contra este otro restaurante

Voz 18 16:10 no no no no no es otra vuelta sea nosotros estaremos ahí reserva la pena así que tú me llame para decir que si cancela darles cabida un grupo gallega entonces qué pasa con las reservas perdón por las pasé ahí pues por él

Voz 7 16:19 hemos sitio que los que aparcan en plazas reservadas para personas con discapacidad no ocupe es un sitio que nos corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 1 17:55 en la Cadena Ser

Voz 1727 18:01 de la Real Academia de la Lengua ya tiene a su director número treinta y uno el jurista Santiago Muñoz Machado va a coger el testigo de Darío Villanueva al frente de la Academia y lo primero que ha hecho después de ganar la votación es pedir al Gobierno que refuerce el prestigio de una institución muy tocada por la crisis económica Javier Torres llega la dirección de la Academia con la intención de darle la vuelta a la situación económica en la institución sin

Voz 1275 18:25 deseo de recortar plantilla quizá de R

Voz 1727 18:28 estructurar la una plantilla que califica de extraordinario profesional llega además el jurista Santiago Muñoz Machado con un primer recado el Estado

Voz 21 18:36 en la Academia pueda funcionar con normalidad y con tranquilidad también que es un una cuestión de Estado y por tanto el Estado tiene que estar cuidadoso de que esa institución tenga la cobertura es las garantías necesarios económicas y de todo

Voz 1727 18:53 cuenta a su favor el conocimiento que tiene de la RAE ya que a pesar de haber sido elegido para ocupar el asiento R minúscula en dos mil trece fue durante dos años secretario de esa institución

Voz 1508 19:07 libre

Voz 1510 19:08 hay muchos mensajes sobre Cataluña algunas internacionales

Voz 0861 19:11 buenos días pareciera que después de la reunión Sánchez Torras se abre una pequeña esperanza de solución política en Catalunya bueno felices fiestas a todo el equipo de Hoy por Hoy soy Santiago os escucho todos los días desde Honduras

Voz 1727 19:24 pues un beso muy fuerte para diez Santiago hay en Honduras

Voz 1510 19:27 este Barcelona escribe Xavi creo que el relato más

Voz 22 19:29 durante en estos tiempos es el de los partidos de los PIN pollos que diría el ojo izquierdo porque están abonando y parece que estén deseando esa violencia que necesitan para justificar sus exabruptos y para justificar pedir ciento cincuenta y cinco veces cada día el ciento cincuenta y cinco feliz día felices fiestas

Voz 1510 19:48 para ti también Xavi y cerramos con este bonito mensaje de Julia

Voz 23 19:52 los Pepa menos beige nos demos pero aquí estamos a un lado y otros separados por la invisibilidad física que da la radio y el tremendo calor humano que tras Betis a todos y todas de vuestro equipo de ese fantástico equipo de Hoy por hoy os deseo una emotiva Nochebuena y una brillante Navidad

Voz 1727 20:12 ya sabes la energía que no está escucharte Julia siete veinte seis y veinte en Canarias

Voz 5 20:22 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:25 qué tal buenos días con seis grados en la Gran Vía con mucha niebla esta mañana en las calles de la capital y también en buena parte de la región se irán abriendo claros a medida que amanezca las temperaturas eso sí hoy se mantienen sin cambios el pleno del Ayuntamiento de Madrid va a dar luz verde esta mañana a los presupuestos del año que viene ahora Madrid y PSOE ya sellaron un acuerdo en noviembre que ahora falta la aprobación definitiva en el pleno hoy se incorporan XXXVIII enmiendas por valor de más de trece millones de euros ida esa cantidad más de tres millones van a ir dirigidos a la atención de personas refugiadas a la selva

Voz 1510 20:56 aumentan las ayudas a los programas de organizaciones como Cruz Roja Accem o la Fundación así tres millones y medio de euros dirigidos a acoger de forma temporal a familias y personas solicitantes de protección internacional Purificación Causapié portavoz socialista Jorge García Castaño delegado de Economía y Hacienda

Voz 1752 21:12 estamos haciendo un trabajo de solidaridad una vez más la ciudad de Madrid se muestra como una ciudad acogedora y una ciudad que realmente atiende a las personas que llegan a Madrid les da unas condiciones de vida digna

Voz 0931 21:25 pero las enmiendas del Partido Socialista de Madrid lo que hacen es dar aún por supuesto brillará muy social un carácter todavía más social el gasto social es de

Voz 1510 21:33 sólo que más destacan de estos presupuestos es un setenta por ciento más que en dos mil catorce El resto de las enmiendas que se incorporan hoy la mayoría conjuntas entre PSOE

Voz 0534 21:41 Ahora Madrid van dirigidas sobre todo a institución

Voz 1510 21:43 los culturales y deportivas hoy también está previsto que sea pues

Voz 1275 21:46 en las cuentas regionales para el año que viene las que han vuelto a pactar PP Ciudadanos a las diez se retoma el pleno en la Asamblea que debe darles el visto bueno decía llevábamos a la Navidad con las cuentas listas pero sin candidatos en los partidos tradicionales en el bebé donde se desconoce aún si Ángel Garrido José Luis Martínez Almeida serán los elegidos anoche en la cena de Navidad del partido donde estuvo Pablo Casado no se dio ninguna pista y también el PSOE que tampoco sabe

Voz 1884 22:12 quién plantará cara a Carmena en las urnas el puerto

Voz 1275 22:15 la voz del PP en el Ayuntamiento de Madrid Martínez Almeida bromeaba con esta situación en esa cena de partido en el Polideportivo Magariños

Voz 25 22:22 la prensa dice que nosotros tenemos exceso de candidatos para Madrid y te pido en el buen corazón que tiene la Navidad

Voz 11 22:30 qué le das un alzó en Madrid

Voz 25 22:33 ya nadie del PSOE quiere encabezar la lista electoral al Ayuntamiento de Madrid que abran hecho estos cuatro años para que no venir Neo no como verán la cosa como verán a los madrileños que ni uno quiere venir a la candidatura del alcalde ni uno solo

Voz 1275 22:51 pierde sentido uno de diciembre más en titulares con Virginia Sarmiento

Voz 1510 22:54 el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Rodríguez Uribes se ha reunido con su homóloga en Castilla y León para diseñar una actuación conjunta ante los posibles problemas por nieve y hielo que no se repita el colapso del año pasado

Voz 1275 23:03 el pleno del Ayuntamiento de Pozuelo ha pedido la dación en pago y un alquiler social para un matrimonio de octogenarios que van a ser desahuciados después de que su yerno les estafar a usó su casa

Voz 1510 23:12 como aval para recibir un crédito bancario la mujer acuchillada por un hombre condenado por matar a su ex pareja apuñaladas se recupera ya en su casa no era su primer encuentro la joven de veintiséis años es prostituta ya había quedado con él en su domicilio

Voz 1275 23:23 en deportes el Getafe visita esta noche al Girona y el Real Madrid sabrá hoy si cuenta o no con Asensio mañana en la final del Mundial de Clubes en baloncesto el Real Madrid visita al Bayern de Munich desde las ocho de la tarde

Voz 1275 27:55 hay fecha para la comisión de seguimiento de Madrid central Manuel

Voz 32 27:58 Carmena lo más importante la comisión de seguimiento esta comisión se va a constituir el día veintiuno de enero en va a estar formada por

Voz 33 28:06 vecinos y vecinas por organizaciones sociales

Voz 32 28:09 salieron trabajadores dados de humildad

Voz 1275 28:11 estudiar una de las peticiones de la plataforma en contra de Madrid centrar la de que los autónomos puedan entrar en este área de bajas emisiones el Ayuntamiento dice que lo va a estudiar el portavoz de la plataforma Vicente Pizcueta lo da por hecho

Voz 1884 28:22 este es un tema trascendental y que desde luego suponen un soplo de aire para la preocupación existente en los diez mil setecientos catorce autónomos uno va a poder levantarse por las mañanas ir a trabajar

Voz 1275 28:39 es una cosa más antes de las siete y media durante el próximo año una cabeza gigante de niña compartirá espacio con la bandera de España en la plaza de Colón en la capital se llama Giulia es una escultura del artista barcelonés Jaume Plensa informa Raquel García

Voz 34 28:54 como la quilla de un barco que nos guía en viaje hacia nuestro yo más oculto el espejo que nos devuelve la imagen de lo más íntimo de nuestro ser dice el artista que Giulia es una invitación a un espacio de ternura en medio del caos al lugar en el que todo

Voz 1275 29:06 los formamos parte de lo mismo

Voz 25 29:09 y que momento en que tu mundo estáis en orden este serenidad que creo que el momento político actual no se haga mucho estado o irte otra vez tus vibraciones huir tu corazón oír tus sueños sus pensamientos cosas que parece que el ruido de la vida diaria

Voz 34 29:32 de despiste dice Jaume Plensa estar convencido de que el arte sirve para crear puentes entre las personas Giulia ocupará Colón hasta el próximo mes de mayo

Voz 32 29:42 han impactara sobre todo a primera vista por su enorme tamaño llevamos a las seis grados en la Gran Vía

Voz 4 29:49 no dudó

Voz 35 29:52 sí

Voz 36 29:57 uu

Voz 1727 30:03 son las siete y media las seis y media en Canarias comienza el viernes si por fin es viernes veintiuno de diciembre último día del otoño y el invierno día de comienzo de las vacaciones escolares día de mucho movimiento en la carretera porque todo el mundo se lleva el coche porque luego sale al encuentro de la familia día que será soleado en casi toda España menos en algunas partes de Galicia de Castilla León donde puede llover mucho cuidadito que a todos nos esperan o esperábamos a alguien hoy iría que en Cataluña comienza con cortes en al menos una decena de carreteras están cortadas ahora mismo las dos rondas de Barcelona en los principales accesos a la capital condal además está cortada también la autopista AP siete en Tarragona en Girona allí a la altura de Girona está nuestra compañera Clara día

Voz 1510 30:58 lo han cortado esta autopista hace sólo cinco minutos llevan pancartas donde ponen Plantemos la República gritos de Llibertat presos Politics Inda pandemia también han conseguido atar neumáticos de punta a punta de la carretera

Voz 1727 31:11 protestas del independentismo radical contra un Consejo de Ministros que va a aprobar medidas sociales de calado como la subida del salario mínimo interprofesional Rafa Muñiz hasta los novecientos euros de los

Voz 1275 31:21 cientos treinta y cinco actuales esto supone un aumento del veintidós por ciento la mayor subida en las últimas cuatro décadas la medida entrará en vigor el uno de enero a través de un real

Voz 1510 31:30 creo o la subida del sueldo de los funcionarios hay daba aumentará un dos con veinticinco por ciento en dos mil diecinueve compromiso del Gobierno desde noviembre a esta subida se le podrá añadir un cero veinticinco por ciento en función de cómo evolucione el PIB y otro cero veinticinco por ciento de fondos adicionales por lo que en un escenario óptimo la subida podría llegar al dos coma setenta y cinco por ciento y en

Voz 1727 31:48 duras el Gobierno aprueba inversión en las carreteras catalanas Ana corbatín

Voz 1510 31:52 com ciento doce millones de euros para mantener y mejorar veinticinco tramos y otras dos obras en la A2 en la XXVII cuyo importe todavía no conocemos el Ejecutivo da luz verde también a que se amplíe dos años más el plazo para privatizar Bankia Isabel Villar si hasta dos mil veintiuno el Gobierno asegura que mantiene su objetivo de privatizar Bankia pero que alarga el plazo porque la situación de los mercados no acompaña prefiere esperar algo más para tratar de recuperar el mayor dinero posible aunque no lo va a aprobar hoy el Gobierno estudia mejorar la forma de calcular la pandilla de las pensiones Carolina

Voz 0534 32:22 Gómez si trabajo propone que el cálculo de la paga compensatoria se realice con la media del IPC de los últimos doce meses en lugar de con el IPC de noviembre creen que este método es más representativo de la evolución real de los precios

Voz 1727 32:33 bueno pues todo este paquete va en un Consejo de Ministros del que sin embargo sólo hablamos por la enorme seguridad el despliegue de seguridad que ha habido que montar en su entorno Alfonso Armada buenos días buenos días Pepa si tú me dices yo abriría la revista de prensa la visión del secretario de Defensa de Estados Unidos pero claro entiendes que el kilómetros sentimental Lola urgencia nacional se imponen un día como hoy es muy interesante esta mañana casi siempre lo es pero hoy mucho analizar cómo unos periódicos y otros analizan así a su vez los encuentros de ayer en Barcelona entre Sánchez y Torra por un lado y los miembros de sus gobiernos

Voz 1884 33:10 otro sí El País titula a cuatro columnas Sánchez y Torra pactan buscar una propuesta política de amplio apoyo sobre la foto de los dos presidentes y dos ministros década gabinete añade el Gobierno y la Generalitat anuncian una vía de diálogo para solucionar el conflicto en Cataluña en el marco de la seguridad jurídica en su editorial El País habla de que mantener abiertas todas las vías de contacto institucional tendrá un coste para Sánchez acosado por una oposición que combate con el independiente mismo la estrategia de radicalizar sus posiciones la Vanguardia dice que Sánchez y Torra discrepan pero afianzan la vía de diálogo subdirector Màrius Carol habla de una pasarela estable una reunión es siempre la esperanza de seguir hablando ABC titula Sánchez reo de su pacto Torra convierte la cita de Barcelona en una cumbre bilateral y obliga al presidente a asumir que ambos gobiernos pactarán una solución política el conflicto en su editorial ABC dice que Sánchez se vende a Torra El mundo es aún más contundente la rendición de Pedralbes el Gobierno retiró una mención a la Constitución en el comunicado final a petición de la Generalitat en páginas interiores el mundo dice que los presos de Junts per Catalunya ponen fin a su huelga de hambre sin lograr su objetivo eldiario punto asegura que Sánchez escenifica la paz con Torra para salvar los Presupuestos y en su editorial el diario independentista Ara dice el diálogo es un camino difícil pero también es el único el encuentro entre los dos Ejecutivos lanza el mensaje de que hay que continuar avanzando con el título de una foto y alguna cosa más José Antic en el Nacional dice que el ruido que anoche se hoy en Madrid G mejores cartas al Gobierno catalán que el español pero que una reunión no resuelve nada y como se ha visto otras veces las palabras se las lleva el viento que Sánchez ya ha demostrado que es un mago del triple heroísmo

Voz 1727 34:52 fuera de España hay mar como se analiza lo que ocurrió ayer en Cataluña

Voz 0027 34:55 presidente español y el catalán acuerdan buscar el fin de la crisis así titula el New York Times que dedica un apartado de su vuelta a informar de lo último que está ocurriendo en Cataluña en hay británico Daily Mail leemos que Barcelona se prepara para furiosas protestas un año después de las elecciones autonómicas en el Financial Times que las dosis de ibuprofeno de Sánchez no logran calmar los ánimos en Cataluña en referencia al ministro Exteriores Borrell que fue quien habló de

Voz 1727 35:17 ibuprofeno y ojo si piensan viajar precisamente a Londres porque el extraño episodio de los drones en el cielo británico sigue abierto aunque a las siete de la mañana salido del aeropuerto de Gatwick el avión en más de veinticuatro horas el Brexit

Voz 1884 35:32 desapareció pero las horas de las portadas de la prensa británica por la aparición de decenas de artefactos voladores que obligaron a cerrar el aeropuerto de Gatwick desviar vuelos cuenta el Times que el Ejército británico tuvo que acudir al aeropuerto ante la incapacidad de la policía para hacer frente al sabotaje de hasta cincuenta hadrones algunos de tamaño industrial que obligaron a cerrar el aeropuerto los pasajeros trastornados por el caos de los drones pueden llegar a ser cerca de trescientos

Voz 1727 35:55 en plena campaña navideña y ahora sí Alfonso el jefe del Pentágono dimite ante la decisión de Trump de retirarse desidia

Voz 1884 36:13 es la gran noticia del día para el New York Times Gene mates el general de cuatro estrellas convertido en secretario de Defensa anunció ayer su dimisión como protesta contra la decisión de Donald Trump de retirar los dos mil soldados estadounidenses que combaten al Estado Islámico en Siria

Voz 32 36:28 en El País Juan Carlos Sanz dice que Washington se de Moscú la hegemonía regional

Voz 1884 36:32 el repliegue estadounidense consolida a Putin como principal árbitro internacional en Oriente Próximo de vejación que llama a Trump el desertor dice que Red la retirada de las fuerzas socava los aliados deja el campo abierto a Rusia Turquía e Irán y corre el riesgo de complicar la lucha contra el ISIS que no está derrotado

Voz 1727 36:51 pues de varios días de incertidumbre parece que se confirma que han sido islamistas radicales los que han matado a dos mujeres dos turistas escandinavas en Marruecos

Voz 1884 37:00 si el Estado Islámico mató a dos turistas una danesa una noruega en un vaya aislado delato Atlas fueron halladas el lunes cuenta Rosa Meneses en el mundo degollada las cuatro hombres fueron detenidos en un barrio popular de Marraquech al menos uno de ellos pertenece a un grupo terrorista militante con antecedentes ligados a actos terroristas según la policía marroquí la inteligencia danesa analiza un vídeo en el que se ve cómo se de capita a una de las

Voz 1727 37:22 hoy muy interesante esto que viene la izquierda

Voz 1884 37:24 agua sí mientras Lemond dice que el régimen de Ortega endurece la represión Daniel Ortega Somoza así titula su artículo en El País Ramón Lobo donde asegura que lo que sucede Nicaragua es un reto para la izquierda la lucha contra un capitalismo desbocado que utiliza la globalización para restar poder a los Estados y el repunte de la xenofobia y de la extrema derecha no pueden ser una excusa para no criticar a los Ortega Murillo seria parte de la misma ceguera que ha permitido la irrupción de Vox el dictador está desnudo aunque se empeñen cantar himnos sandinistas y lanzar proclamas vacías

Voz 5 38:01 Ali

Voz 1727 38:05 en no quiero que me hables del tiempo o Cristina Bocanegra explica la marea que en Angola el tiempo de lluvia organiza los años y la vida como aquí lo hace por ejemplo el periodo escolar

Voz 1884 38:17 tras trabajar en un hospital angoleño Cristina Bocanegra descubrió que tras varios meses levantándose con gran esfuerzo a las seis y media para poder empezar a las siete y media la mayoría de sus colegas se había levantado a eso de las cuatro para ir a buscar agua y comida preparar el desayuno para la familia trabajar el huerto y rezar en la Iglesia deje de quejarme al menos en voz alta descubrí que la mayoría desconocía el concepto de día con veinticuatro horas sesenta minutos sesenta segundos en esta zona no celebran los cumpleaños y la mayoría de la gente no recuerda su fecha de nacimiento podría que le esta todos los días

Voz 1727 38:48 eh casi cada hora para él para cerrar cuando Julia se vaya

Voz 5 39:08 grano

Voz 1884 39:12 la contra del país está dedicada a la escultura de Giulia del escultor catalán Jaume Plensa ha plantado en la madrileña plaza de coloco cuenta Luis Meyer en El País que para Plensa el arte no sirve para nada precisamente por eso es tan necesario Giulia Un precioso inmensos rostro blanco con nosotros cerrados estará ahí un año cuando se vaya dijo el escultor dejarán una sensación de vacío que también forma parte de la obra

Voz 39 39:39 señales de humo Alfonso Armada

Voz 5 41:50 hoy por hoy

Voz 1 41:52 con Pepa Bueno

son las siete y cuarenta y dos las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 4 41:58 Volkswagen y el deporte en Hoy por hoy Volkswagen no tanto para las personas

Voz 1727 42:10 cambiado de entrenador no convencen con su juego pero el Real Madrid puede terminar mañana el año dos mil dieciocho con un nuevo título Sampe del Mundial de Clubes pues el tercer

Voz 1161 42:20 consecutivo y el cuarto en cinco años cuál es la última hora de los de Solari Javier Herráez buenos días

Voz 0861 42:24 hola qué tan Sampe muy buenos días soy Marco Asensio el Real Madrid prepara la final del Mundial de Clubes ante un equipo menor como es el harén para coronarse como mejor equipo del mundo el próximo sábado a partir de las

Voz 1006 42:34 cinco y media de la tarde hora española el equipo de Solari que no está jugando bien pero que consigue resultados que tiene un buen rival en octavos de final de la Champions ante el Ajax y que liga sigue vivo a cinco puntos del líder el Barcelona para el partido de mañana hoy por cierto rueda de prensa de Solari y Sergio Ramos no habrá cambios Llorente seguirá en el centro del campo y arriba Bale que marcó tres goles en las semifinales Benzemá Lucas Vázquez

Voz 1161 42:58 además el Barça tiene ya el central que buscaba por las constantes lesiones de Vermell y la continuidad en la baja de un Tití llega del colombiano Jackson Murillo cedido por el Valencia cambió de millón y medio de euros sin opción de compra en verano de otros veinticinco primeras palabras como culé en la televisión del club

Voz 8 43:10 eh

Voz 42 43:10 dice es sueño cumplió que no intensión de ayudar al equipo sino lo que pueda estar a disposición del cuerpo técnico y disfrutar un poco de este gran club que que es el mejor del mundo así que contentísimo espero que todo salga bien

Voz 1161 43:22 no cuanto para Marcelino sólo ha jugado tres partidos esta temporada uno en Champions ante la Juventus otro de Liga ante el Celta otro de Copa ante el Ebro y no podrá ser inscrito hasta el dos de enero que se abre la ventana de fichajes invernales hoy tenemos ya dos partidos de la jornada diecisiete en Primera se abre la última del dieciocho en Montilivi con el Girona Getafe desde las siete y media muchas bajas para Eusebio lesionados planas Muniesa Múgica Aday Rovers Hidum vía para el técnico las bajas no pueden ser una excusa

Voz 43 43:44 a semanas anteriores que también hemos tenido bajas el equipo ha logrado competir a un buen nivel y esto es lo que tiene que ser nuestra mentalidad ser capaces de aprovechar al máximo nuestras virtudes que tenemos mucha así darle una alegría a nuestra afición

Voz 1161 43:57 el los madrileños está en la convocatoria Flamini son baja los lesionados Vergara Jamaat durante la semana ha habido polémica por los entrenamientos a puerta cerrada lo explica Bordalás

Voz 44 44:04 esto no es simplemente por proteger porque nos han grabado Nos dan datos que estamos dando a los rivales con esa intención únicamente

Voz 1161 44:13 arbitrará el colegiado castellano manchego Alberola Rojas y a las nueve en Anoeta Real Sociedad Alavés novedades Roberto Ramajo

Voz 1825 44:19 derbi con los papeles cambiados el Alavés puede determinar la jornada Si gana en puestos de Champions la Real si pierde puede terminar el dos mil dieciocho con sólo un punto de renta con respecto a los puestos de descenso escuchamos a los entrenadores Garitano Real Abelardo Alavés cosas positivas para intentar ser un poco mejores cada semana

Voz 11 44:38 tiempo suficiente para preparar no es el que hay no hay más

Voz 1825 44:42 Brass Ana que es baja en los vitorianos Aritz Elustondo ocupará el lateral derecho en detrimento del lesionado Joseba Zaldua El choque arrancadas nueve arbitra el catalán Estrada Fernán

Voz 1161 44:51 también se van hoy de vacaciones cuatro equipos de segunda jornada diecinueve dos partidos más a las siete Tenerife Granada y a las nueve

Voz 1275 44:57 de la noche en Mallorca Nàstic además en la Euroliga

Voz 1161 45:00 se completa de jornada catorce Bayern Munich Real Madrid a las ocho de la tarde de ayer Olympiacos noventa y ocho Gran Canaria setenta y siete Baskonia setenta Barcelona setenta y siete y en la NBA madrugada con sólo dos partidos sin españoles han jugado Miami ciento uno Houston noventa y nueve y Clippers ciento veinticinco Dallas ciento veintiuno queridísimo hayan Lucchetti

Voz 5 47:59 la Cadena SER con Pepa Bueno

Voz 1884 48:13 diaria de Hoy por hoy del veintiuno de diciembre del año dos mil dieciocho escribe Pablo en haré hijos es profesor en no se pierdan la iniciativa de sus alumnos