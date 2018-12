Hoy por Hoy (21/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:23 qué tal muy buenos días Cataluña amanece con cortes en una docena de carreteras en las principales entradas de Barcelona por las protestas de independentistas radicales contra el Consejo de Ministros que se celebra hoy esta mañana en la capital

Voz 2 00:37 tal Radio Barcelona Joan Bofill como

Voz 1727 00:39 está la cosa la situación ahora mismo

Voz 0931 00:42 pasan los minutos hay cada vez más puntos y más carreteras afectadas ahora mismo más de veinte especialmente para acceder a Barcelona las dos rondas tienen cortes en distintos puntos también la carretera B veintitrés que es la que accede por Barcelona hacia la Diagonal además en Girona hay cortada la AP siete también está cortada esta misma autopista en Tarragona y en las tierras del Ebro en Lleida cortara otra autopista Se trata de helados a la al alza a la altura de Alcarràs y además una carretera que cruza toda Catalunya que es el eje transversal en Santa Coloma de Farnés en Girona también está cortado la C31 en Badalona y también la Nacional II en tres puntos todos en las comarcas de Girona como Fornells Mariña iba

Voz 1727 01:22 para el Consejo se reúne a las diez y media tras la difícil puesta en escena de las dos reuniones de ayer ha tensado tanto la cuerda el independentismo que todo cuesta mucho ahora también creer en las palabras hubo un comunicado final conjunto un comunicado lo suficientemente ambiguo para que cada parte pueda venderlo los suyos se dice en él que Sánchez y Torra constataron sus notables desacuerdos pero que apuestan por buscar una solución al conflicto político que cuente con amplio apoyo de la sociedad catalana en el marco de la seguridad jurídica no no habla de la Constitución habla de la seguridad jurídica que en España es la ley vigente osea la Constitución eso dice el comunicado eso firmó Torra aunque como acabamos de escuchar los CDR es que tanto le gustan están ya cortando las carreteras de todos los catalanes y la oposición del PP y Ciudadanos salió en tromba anoche a decir que hablar con el contrario político es una humillación no es que vemos el comunicado significa que ese abandona cualquier tentación unilateral es sólo paripé o los partidarios de la confrontación ganarán esta partida es viernes veintiuno de diciembre y hoy sabremos en qué se concreta ese principio de acuerdo con el Partido Popular que anoche anunció para Andalucía ciudadanos Aimar los dos

Voz 0027 02:46 partido se van a reunir en Sevilla a mediodía y encima de la mesa está esa amenaza de Vox que amaga con forzar una repetición electoral

Voz 1727 02:52 el Partido Popular no quiere que se derogue el límite de seis meses en las instrucciones judiciales

Voz 0027 02:57 ha presentado una enmienda a una proposición de ley que se tramita en el Congreso y que busca precisamente acabar con ese límite en los plazos de investigación

Voz 1727 03:03 un límite que ella ha servido por ejemplo al ex presidente de Murcia el popular Pedro Antonio Sánchez para salir absuelto de una investigación por corrupción hoy va a pasar a disposición del juez el asesino confeso del aula de la Guardia Civil ha encontrado una manta ensangrentada hay también varios objetos de Telmo cerca del lugar donde encontraron el cadáver

Voz 0027 03:22 no ha aparecido aún es el móvil clave para terminar de esclarecer el crimen

Voz 1727 03:26 en Estados Unidos Donald Trump se queda sin jefe del Pentágono bien le ha dimitido James Matisse en protesta por la retirada de las tropas de Siria es la cuarta baja en la administración Trump en sólo dos meses administración que vuelve a estar abocada hoy al cierre de gobierno

Voz 0027 03:42 porque trampa aseguró que no firmaría un nuevo presupuesto sin no incluye una partida para el muro y aunque la Cámara de Representantes y lo ha aprobado los demócratas lo van a tumbar hoy en el Senado su líder Chuck Summer

Voz 1727 03:53 pues miren com Kwan-Jin acusa al presidente tramos de llevar al país ALCA

Voz 0027 03:59 nos

Voz 4 04:00 que la Academia pueda funcionar con normalidad

Voz 1727 04:03 Eco tranquilidad también es una cuestión de Estado es el jurista Santiago Muñoz Machado nuevo director de la RAE

Voz 0027 04:11 que ha conseguido mayoría absoluta es sustituirá a Darío Villanueva al frente de una institución muy tocada económicamente por la crisis

Voz 1727 04:17 si hoy vísperas de Navidad regresa a la niñera más famosa del cine

Voz 1 04:23 tú proyecto parece que yo soy envejecido

Voz 5 04:28 ver verse comenta la edad de una dama Michael Pitt

Voz 1 04:32 me da vida a una Mary Poppins que aparece de nuevo en Londres veinticinco años después de criar

Voz 0027 04:37 a los niños del señor van aunque la fecha original tiene mucho más tiempo se estrenó en mil novecientos sesenta y cuatro el año que unas sesenta cuatro secuela llega a las salas de toda España

Voz 1727 04:53 los deportes hoy se van de vacaciones también cuatro equipos de Primera hay otros cuatro de Segunda Sampe

Voz 1161 04:58 como en los partidos que abren las jornadas diecisiete en Primera diecinueve en segunda cierran el dos mil dieciocho en Primera desde las siete y media de la tarde en Montilivi Girona y Getafe de las nueve de la noche Real Sociedad Alavés en Anoeta el Real Madrid lo hará mañana en la final del Mundial de Clubes ante la Alain con las dudas todavía de Asensio y Mariano y tiene aplazado su partido de Liga ante el Villarreal al tres de enero en Segunda también hay dos partidos a las siete Tenerife Granada a las nueve en Mallorca Nástic

Voz 1727 05:21 de qué tiempo vamos a tener hoy durante este fin de semana Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:26 buenos días vamos primero a la cierto seguro cambio de estación hoy a las veintitrés veintitrés es cuando llega el invierno ir aparecer todo lo contrario porque lo más significativo los próximos días va a ser el ascenso de temperaturas no ahora hace más frío que en las últimas mañanas muchas nieblas en gran parte del interior peninsular persistirán en muchos sitios hasta el domingo por la tarde algunas lluvias en Galicia pero irán desapareciendo mañana a partir de mañana ascenso de temperaturas máximas durante las tardes entre los quince y los veinte grados en la mayor parte del país las más altas esperan hasta el martes en el Cantábrico y el Mediterráneo

son las ocho y seis la siete y seis en Canarias

Voz 0027 06:03 esta vez hay un buzón mágico que podéis dejar tus cartas llegan directamente a Papá Noel o los Reyes Magos algo más

Voz 7 07:10 los mejor gracias a la evolución compartimos contigo una sociedad más tolerante hoy el compromiso social es patrimonio de todos eso se llama evolución el grupo Socialista ochenta años de inclusión social contigo

Voz 1 07:49 dos dos en el sorteo de la noche

Voz 5 07:54 cinco los olvidas que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple de dos también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es recuerda que hoy como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro ya Paul de la ONCE

Voz 9 08:16 en la ONCE nos mueve tu ilusión que tenga son Gran Vía

Voz 1727 08:34 a las ocho y ocho las siete y ocho en Canarias a esta hora no vamos en directo a la autopista AP siete en Girona que es una de las carreteras que amanece cortada por los independentistas radicales clara Pamies qué está pasando ahí ahora

Voz 0911 08:48 buenos días don pues hace pocos minutos también han cortado la autopista en sentido sur hacia Barcelona los Mossos dejan dar marcha atrás a los conductores que estaban parados aquí en la AP siete en Girona ya quedan menos algunos bajaban del coche a preguntar cuándo se irán son unos quinientos manifestantes que cortan la autopista no sé si lo podéis escuchar pero ahora van gritando a Visca la terra lliure tienen una fila de neumáticos unidos entre sí con cuerdas pancartas donde pone Llibertat presos Politics y hace pocos minutos han desmontado la valla de la autopista para usarla también para

Voz 1727 09:20 gracias Clara y el dispositivo policial que ya está desplegado completamente es el que rodea la Llosa de mar el edificio de Barcelona cercano a la Delegación del Gobierno en el que se va a reunir el Consejo de Ministros dentro de hora hay poco Aitor Álvarez es muy pronto no han empezado a llegar los miembros del Gobierno todavía

Voz 10 09:39 no todavía no han empezado a llegar aún tardarán seguramente pues una ahorita porque el consejo de ministras y ministros como dices empieza a las nueve y media algunos de los miembros del Gobierno llegarán desde el aeropuerto de El Prat directamente porque llegan hoy a la capital catalana desde allí los

Voz 1671 09:54 los la escuadra les tendrán que conducir junto con la

Voz 10 09:56 seguridad propia de los miembros del Gobierno que la la

Voz 1671 10:00 sumen la Guardia Civil los tendrán que conducir

Voz 10 10:02 esta esta ya da amar otros como el mismo presidente Pedro Sánchez pues ya han dormido hoy en Barcelona y por lo tanto vendrán por un camino por un camino distinto pero el destino de todos evidentemente es el mismo este edificio a esta hora que ya es completamente de día en Barcelona sigue blindado hay vallas alrededor de todo el edificio que es una manzana en sí mismo no tiene no tiene edificios pegados a él y no hay nada nada de tráfico por las calles adyacentes esto está en completo silencio lo único que vemos aquí son agentes policiales vehículos policiales ningún otro tipo de Bale

Voz 1727 10:38 el Consejo de Ministros que se va a celebrar hoy en ese edificio que describía Aitor será el decimoséptimo que tienen lugar fuera de Madrid desde la Transición posiblemente el de mayor simbolismo político de todos ellos Inma Carretero buenos días

Voz 0806 10:52 hola buenos días Pepa pero lo que se va a aprobar en ese

Voz 1727 10:54 el Consejo de Ministros no es simbólico IMA más bien es muy Hadid muy concreto

Voz 0806 11:00 sí aunque el Gobierno quiere convertir una de las medidas que va a tomar hoy una bandera ve sugestión porque Se trata de la mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional desde mil novecientos setenta y siete ahora está en setecientos treinta y cinco con nueve euros pasa a partir del uno de enero al novecientos euros mensuales también está previsto que se acuerde la subida del salario en la subida salarial de los empleados públicos para dos mil diecinueve que será como mínimo del dos veinticinco por ciento esto fue un pacto de los sindicatos con el Gobierno del Partido Popular que el Ejecutivo socialista hizo suyo va muy cargado el orden del día pero hay dos

Voz 1874 11:33 los dos más que son significativos cien todos

Voz 0806 11:36 ese millones de euros para mejoras de carreteras en Cataluña hay un convenio para desbloquear mil ochocientos millones para Canarias que también se va a decidir hoy aquí en bares

Voz 1727 11:45 pero el Gobierno central desde luego pero también el catalán no ha dejado claro en las últimas horas confían en que la calle hoy no se descontrole y que no termine eclipsando todo lo demás que es todo lo demás pues las fotos taller y ese comunicado final del que hablábamos en la portada con el eufemismo el diálogo Inma dentro del marco de la seguridad jurídica

Voz 0806 12:07 si el comunicado no menciona de forma expresa la Constitución pero es en ese marco de la seguridad jurídica en el que se pone el acento por parte de la Moncloa porque entiende que ahí no cabe la unilateralidad en ese texto ambos gobiernos reconocen la existencia de un conflicto utilizan esa palabra sobre el futuro de Cataluña y apuestan por el diálogo efectivo que fue lo que tanto Pedro Sánchez como quinto Torra celebraron por la noche en la cena organizada por la patronal catalana

Voz 11 12:32 quiero agradecer al Govern de la Generalitat

Voz 12 12:36 su buena disposición creo que si algo hemos aprendido durante estos últimos años especialmente en estos últimos años de crisis es que juntos hemos llegado siempre mucho más lejos

Voz 13 12:45 he oído desplazarnos en el diálogo para encontrar una solución democrática y que agradezco que hayamos podido hablar de todo

Voz 0806 12:53 a la vuelta de las vacaciones más cuando se reanude el trabajo de las comisiones bilaterales fue en esa cena Pepa donde se recuperó la normalidad en las formas después de un forcejeo por ganar la batalla del relato en Pedralbes que rozó el ridículo el guber fue poniendo pequeñas trampas por el camino desde las flores amarillas en la foto de Pedro Sánchez y Torra que La Moncloa New gritó en plena reunión con una flor de Pascua roja también el empeño en anunciar hasta el último minuto una cumbre que no fue tal porque los presidentes estuvieron cuarenta minutos a solas y luego fueron a saludar a los ministros y consejeros hicieron una foto de pie en la que aparecen realmente serios e incómodos después de días de tira y afloja a cuenta de cómo se iba a producir esa imagen

Voz 1727 13:35 también la naturalidad con la que el jefe de los Mossos d'Esquadra se cuadró ante el presidente del Gobierno de España y le dio las novedades que es lo que suele ser habitual en estos casos bueno pues sin mención ninguna dentro del marco de la seguridad jurídica PP Ciudadanos salieron en tromba noche hablar de humillación y de rendición Carolina

Voz 0978 13:55 algo me para Pablo Casado el presidente de la Generalitat

Voz 0818 13:57 es un racista supremacía desequilibrado y por eso lamenta que Sánchez se reuna con él en Barcelona saludó a un presidente autonómico

Voz 14 14:05 con un protocolo que ese lado del practicamente jefe de Estado con una negociación de la Reunión prácticamente negociada entre embajadas y sobre todo

Voz 0818 14:17 de verdad sentido vergüenza ajena la portavoz de Ciudadanos Melissa Rodríguez también criticaban echará escenificación de esa reunión en el canal Veinticuatro horas cómo que qué más da como qué qué más da si se reúna con un presidente de una autonomía hay parece que está teniendo una minicumbre con un jefe de Estado que estamos hablando el presidente España como quema Albert Rivera considera que Sánchez trata a Torra como si fuera un jefe de Estado que esos la imagen de la humillación y una irresponsabilidad histórica dice también califica al presidente supremacía que alienta la violencia hay quiere destruir España

Voz 1727 14:48 Manuel Jabois muy buenos días de tal Pepa Bueno

Voz 1275 14:50 sí a hacer debería decirte bon día porque estás en Barcelona

Voz 1727 14:53 Ana en Barcelona Estoy qué haces ahí Cuéntame pues

Voz 1389 14:56 la vamos a cubrir la jornada sábado desde las siete de la mañana ya paseando por calles que están cortadas precisamente por por los Mossos d'Esquadra y con un ambiente de expectación Barcelona de un tiempo a esta parte es una ciudad que está esperando en perpetua espera no no se sabe muy bien qué pero es evidente que aquí va a ocurrir algo en algún momento

Voz 15 15:19 que y que la actividad es de

Voz 1389 15:21 de cualquier cosa pero menos menos normal porque no no no hay

Voz 16 15:26 es un día a día evidente

Voz 1389 15:28 con sobresaltos continuos

Voz 1727 15:31 despliegue policial pues es bastante bastante espectacular pues veremos cómo transcurre la jornada Jabois no te vayas que luego vuelvo contigo porque antes Sara Armesto Radio Sevilla buenos días

Voz 1874 15:43 hola buenos días qué sabemos de ese acuerdo programa

Voz 1727 15:46 ético PP Ciudadanos en Andalucía que los naranjas

Voz 17 15:48 se esforzaron en hacer llegar a los periodistas anoche

Voz 1874 15:51 pues sobre el contenido del programa pactado sabemos que contiene ochenta y seis medidas veinte de ellas para los primeros cien días de mandato entre estas medidas están eliminar los aforamientos bajar los impuestos proteger las competencias autonómicas y promover un pacto contra la violencia de género medidas éstas que por cierto chocan con los postulados de Vox partidario de derogar la ley de violencia de género sobre cómo se cerrará el acuerdo se llevará a cabo este programa ciudadanos apresuró anoche en anunciar que casi estaba cerrado ante la queja del PP por su lentitud y hoy confían en cerrarlo ya tendrán que seguir negociando después la composición del nuevo Gobierno de la Mesa del Parlamento sobre todo cómo van a sumar la mayoría de votos que necesitan para su ansiado cambio

Voz 1727 16:30 Junta se aclara sabrá qué papel se le va a dar a Vox se aclararon el documento programático pero en las fuentes del PP y de Ciudadanos qué papel le van a dar a Vox con quiénes

Voz 1874 16:40 pilares ya estaban hablando si pues no está aún nada claro y eso que son determinantes para que PP y Ciudadanos sumen la mayoría en la elección del presidente del Gobierno en la del presidente de la Cámara en la aprobación posterior de todas estas medidas que están anunciando cuando llegue al Parlamento si PSOE y Adelante Andalucía no quieren facilitar el gobierno de la derecha el líder de Vox Santiago Abascal anunció ayer por la mañana que ir Ana comenzar a negociar con el PP aunque contactos ya se habían producido pero los populares lo negaron después aseguran en el PP andaluz que sólo hay abiertas negociaciones con Ciudadanos pero si quieren escuchar a todos los partidos esto el anuncio del principio de acuerdo lleva anoche de nuevo a Santiago Abascal acusarles de que desprecian a sus votantes y amaga con abocar a Andalucía a nuevas elecciones

Sara gracias buen fin de semana son las ocho diecisiete siete y diecisiete en Canarias

Voz 18 17:28 yo voy casi pacta con familias de novia con por la ONCE Hinault cupón de la ONCE Sevilla declaró ya tiene el cupón para cuñado cupón novia

Voz 19 17:44 soy el uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros muchos premio mucho el partido

Voz 21 17:59 la Cadena SER

Voz 22 18:03 como

Voz 1727 18:12 Le pedía a Jabois que no se fuera porque mientras toda la actualidad mira hoy hacia el Mediterráneo y el Atlántico en Galicia en su tierra siguen buscando el marinero desaparecido esta semana hay cuatro familias lloran hoy a los suyos a los que murieron en los dos naufragios hace más realidad que nunca eso de que el mar nos da de cómo

Voz 23 18:32 ver

Voz 1727 18:33 himnos come a veces Jabois en forma de tragedia y las escenas

Voz 13 18:39 pero son desgarradoras siempre lo son

Voz 1389 18:43 sabes que desempeño oficio en Galicia toda mi vida he cubierto funerales Si naufragios y es nuestro modo de vida que más y quién menos es hijo y nieto de marinero o de o de emigrante

Voz 24 18:56 hay hay uno vive

Voz 1389 18:58 sabe cómo viven las familias la ausencia de un familiar cuando está faenando

Voz 23 19:03 y sobre todo sabe cómo

Voz 1389 19:05 el reciben las noticias de que no hay precisamente noticias de la persona que salió a faenar que probablemente no no lo vuelva yo observo siempre además que

Voz 10 19:15 y también caía la aceptación cuando el drama

Voz 1389 19:17 jóvenes es sólo hacer mucha literatura con este tipo de si este tipo de coche

Voz 1727 19:21 esa es verdad por porque bueno poción

Voz 1389 19:23 cree como el mar y demás son accidentes laborales son trabajadores muertos mientras mientras cumplían su horario laboral mientras estaban ganando la vida mientras estaban luchando contra condiciones que ellos mismos a lo mejor no pueden predecir porque el mar es cualquier cosa menos predecible

Voz 25 19:38 que ahora deja viuda hijos y toda una de las necesidades

Voz 1389 19:42 Mills amputada así que muchísimas veces además faenan juntos los padres los hijos y que en ocasiones además hace dos años también mueren juntos cuando cuando naufragó Marco

Voz 20 19:53 o un abrazo fuerte Jabois beso Pepa Charro

son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 0159 20:10 Madrid Laura Gutiérrez mucha niebla mucho frío a esta hora de la mañana en Madrid el uno uno dos recomienda

Voz 1275 20:17 precaución al volante qué tal buenos días ni una sola pista

Voz 26 20:21 pero mucho humor tira decía que quedan ciento cincuenta y siete días para echar a Manuela Carmena para hacerlo un ciento cincuenta y cinco democrático estoy preocupado Pablo tengo que ser sincero soy sincero yo no se las posibilidades que tengo pero tengo que ser sincero contigo Manuela me ha dicho hoy que me tiene mucho cariño

Voz 1275 20:40 José Luis Martínez Almeida sucesor de Aguirre el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital amenizó anoche la cena de Navidad del partido la primera de Pablo Casado como presidente nacional en el Polideportivo Magariños risas ironía frente a las sillas vacías de los candidatos y al juego del despiste del PP que colocó a dos de los potenciales candidatos Suárez Illana Javier Maroto en el photocall junto a Casado García Escudero Ángel Garrido y Almeida

Voz 26 21:05 partido por cierto ahora que veo aquí a Adolfo Suárez somos la misma imagen Adolfo de que efectivamente la concordia es posible en España novecientas personas del Partido Popular sin candidatos designados y no ha habido ningún incidente reseñable todavía la concordia la concordia es posible desde luego

Voz 1275 21:22 usar de los guiños Pablo Casado se limitó a doblar tanto a Garrido con Almeida el presidente de la comunidad lo hizo con menos gracia pero también pidió su sitio

Voz 27 21:30 a veces ocurren acontecimientos inesperados yo voy a contar yo no ocurre acontecimientos inesperados pero también a veces es acontecimientos inesperados surgen cosas muy buenas surge una vez en las personas adecuadas en los momentos adecuados

Voz 1275 21:53 el Ayuntamiento de Madrid va a destinar más de tres millones de los presupuestos de la capital del año que viene a la acogida y atención de refugiados es una de las treinta y ocho enmiendas que hoy se incorporan a las cuentas municipales que tendrán que recibió la luz verde esta mañana del pleno de Cibeles Jorge García Castaño concejal de Hacienda de Ahora Madrid era portavoz del PSOE Purificación Causapié coinciden en que a Madrid le favorece un gobierno socialista buena sintonía en La Ventana de Madrid

Voz 28 22:15 yo estoy de acuerdo de el Gobierno tiene que gobernar y que si el Gobierno sigue poniendo el el el eje en los temas sociales y aprueban el decreto del Salario Mínimo y seguimos con la transición energética y mejoramos el decreto de de Vivienda que es anunciado hoy seguimos por esa vía yo creo que hay pelea que pelea hay que Se puede que se puede ganar y puede haber un gobierno progresista en el futuro

Voz 1752 22:33 es que yo prefiero que este Gobierno siga gobernando que saquen los presupuestos adelante y que tengamos gobierno para rato al menos hasta agotar la legislatura yo creo que eso es lo que le interesa al Ayuntamiento de Madrid y por supuesto para continuar con determinadas políticas a la que nos ayuda este gobierno y además para los

Voz 1275 22:52 Ciudadanos de Madrid hoy también la Asamblea aprueba los presupuestos de la Comunidad para el año que viene y tenemos una nueva muerte violenta en la capital titulares con Virginia Sarmiento

Voz 2 23:01 no ocurría pasadas las cinco de la madrugada la víctima ha aparecido a las puertas del hospital Virgen de la Torre en parada cardiorrespiratoria y con varias heridas de arma de fuego en la espalda el personal del hospital del Samur han intentado reanimarlo sin éxito y el fallecido tienen numerosos antecedentes por robo con fuerza

Voz 1275 23:15 probado en la capital el nuevo reglamento de la Empresa Municipal de Vivienda Social que facilita el acceso a una vivienda pública el pleno del Ayuntamiento le daba luz verde ayer con el apoyo de PSOE Ciudadanos el voto en contra del PP

Voz 2 23:24 en la Delegación del Gobierno en Madrid trabaja con la de Castilla y León para diseñar una actuación conjunta ante los posibles problemas por la nieve y el hielo y que no se repita así el colapso del año pasado en la AP seis ayer se reunían para coordinarlo

Voz 1275 23:35 Giulia una escultura de Jaume Plensa de doce metros de altura le dan una nueva imagen a la plaza de Colón se expone durante un año en el antiguo pedestal dónde estaba la estatua del navegante genovés

Voz 1 23:46 los deportes en Hoy por hoy

Voz 1727 23:52 el Getafe despide esta noche el dos mil dieciocho

Voz 1161 23:54 Sampe buenos días buenos días visitando al Girona en Montilivi novedades en la convocatoria de Bordalás con la entrada de Flamini sin Vergara además lesionados polémica durante la semana por los entrenamientos a puerta cerrada lo explica el técnico

Voz 13 24:05 todo esto es simplemente por proteger porque no ha grabado unos datos que estamos dando rivales con esa intención únicamente

Voz 1671 24:15 mañana despide el año el Real Madrid lo hará en la final

Voz 1161 24:17 el Mundial de Clubes ante la Laín con las dudas todavía de Asensio al que hoy se le harán pruebas después de que el mallorquín tuviera que retirarse en las semifinales a los quince minutos frente al que exima por problemas musculares y Mariano que todavía no ha entrenado con el grupo tienen aplazado su partido de Liga ante el Villarreal al día tres de enero y en baloncesto jornada catorce de la Euroliga desde las ocho de la tarde Bayern Munich y Real Madrid

Voz 1 24:35 que desmienten Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:44 cosechar otro vistazo a las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos días

Voz 29 24:47 buenos días poco a poco va mejorando la situación helada de carreteras madrileñas hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la A uno hasta el nudo de Manoteras la dos en San Fernando de Henares y Canillejas y la cinco a la altura de Alcorcón de salida de Madrid hay complicaciones en la tres y la cuatro en San Cristóbal de los Ángeles a esto hay que añadirle circulación lenta en los tramos habituales de las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta y también

Voz 1275 25:15 la precaución ya que los bancos de niebla nieblas eh

Voz 29 25:18 aplicando la conducción y reducen la visibilidad en gran parte de la red vial de la

Voz 1275 25:23 el tráfico en la capital pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 25:26 los días de nuevo Laura aquí tenemos una hora punta muy suave tan sólo en aumento ha ido en los últimos minutos la entrada por las seis la salida por la A2 circulación intensa en el recorrido Costa Rica Manoteras dentro de la M30 hay entre San Pol de Mar y el Puente de los Franceses ya en el interior también tráfico intenso en un par de puntos en el eje Prado Recoletos o en Cea Bermúdez José Abascal feliz Navidad para todos

Voz 6 25:50 sí es muy fuera también muy de viajar hay un coche igual que tú ibas a disfrutarlo sea cual sea

Voz 0887 28:57 Javier Jiménez Bas en d'Or fue abandonada siendo cachorro hace trece años y acabó en El Refugio Nacho Paunero es el presidente de esta asociación dedicada al rescate y adopción de animales

Voz 38 29:07 jamás se puede comprar un perro o un gato siempre hay que adaptarlo vivimos en un país donde se abandonan más de cien mil animales al año y no nos podemos permitir que la gente vaya un atiende los compré ahora ya en la Comunidad de Madrid que no está en los escaparates lo hemos conseguido

Voz 0887 29:20 no están en los escaparates pero aún se siguen vendiendo algo que Margarita no llega antes

Voz 0818 29:25 pero es que es un miembro de la Familia tú compras un amigo tuve un amigo o lo regala a los amigos no se compran y se venden parte de la familia entonces no se puede comprar y vender un animal ni un amigo

Voz 0978 29:37 un perro vive de media doce años un gato aun más algo a tener en cuenta nos dicen a la hora de hacer la carta una carta responsable a Papá Noel o los Reyes Magos

Voz 1275 29:47 queda gracias Javier seis grados ahora mismo en el centro de Madrid sigue

son las ocho y media a las siete y media en Canarias esta noche llega el invierno a las once y media hora peninsular española ochenta y ocho días de frío por delante o no porque hoy por ejemplo vamos a tener temperaturas máximas de dieciocho grados en Sevilla diecinueve en Valencia o diecisiete en Barcelona

Voz 0027 30:32 allí en Cataluña grupos independentistas radicales mantienen cortadas a esta hora algunas de las principales carreteras de la Comunidad en protesta contra la celebración hoy allí ante el Consejo de Ministros sobre carreteras hoy precisamente comienza la mayor salida navideña en cuanto al tráfico la mayor desde dos mil cinco Se esperan más de dieciocho millones de desplazamientos por toda España en Reino Unido después de treinta y dos horas cerrado ha reabierto ya el aeropuerto londinense de Gatwick es el segundo más importante del país pero no salían vuelos desde el miércoles por un sabotaje con drones sabotaje del que todavía no se sabe quién está detrás Londres Begoña Arce buenos días

Voz 0806 31:07 malos ya se sabe lo que ha pasado periodo no quién quién

Voz 0273 31:10 les han provocado este caos la policía y el ejército no han logrado a dar con quienes dirigieron un dron o varios drones al perímetro del aeropuerto de Gatwick obligando al cierre dejando a ciento veinte mil pasajeros afectados según las autoridades de Gatwick hubo hasta cincuenta vuelos de droga entre la noche del miércoles y que ayer a última hora cada vez que pensaban en reabrir las pistas reaparecieron en el cielo hoy poco después de las seis de la mañana el aeropuerto sea reabierto pero para un número limitado de aviones a lo largo de la jornada Se tratará de restablecer una relativa normalidad todo eso claro está contando con que los drones no vuelvan a aparecer

Voz 1874 31:51 como todos los viernes

Voz 1727 31:52 es de la columna de Almudena Grandes Lagos

Voz 1874 31:55 Del Olmo fue asesinada por un desconocido que identificó una víctima fácil sin familia sin amigos en la procesada que acababa de llegar al pueblo Laura sale a correr a las cuatro de la tarde vestida con un chándal su asesino había abandonado la cárcel sólo dos meses antes más allá del dolor de la rabia la muerte de Laura debería promover mucha reflexión pues en primer lugar de quiénes criminalizan a las víctimas de las agresiones sexuales porque estaban de fiesta porque iban borrachos porque lleva minifalda en segundo lugar de quienes distinguen grados en la violencia contra las mujeres según la relación entre la víctima y asesino en tercer lugar de quiénes siguen hablando de violencia doméstica o inherente al ámbito familiar a Laura la secuestró la violó y la mató un desconocido porque sí porque era una mujer

Voz 1727 32:40 que era más fuerte porque podía hacerlo y lo hizo

Voz 1874 32:43 a partir de ahí debemos abordar un problema muy difícil que implica a toda la sociedad y para el que no existen soluciones sencillas a corto plazo pero lo que no debemos tolerar lo que resulta verdaderamente insoportable es que Casado agit en el Congreso la prisión permanente revisable para hacer campaña electoral sobre el cadáver del aura que Vox sedes diga de su doctrina del yihadismo feminista para pescar votos en las redes sociales culpando al PP y al PSOE de su muerte en un alarde de inmoralidad sin precedentes la nueva extrema derecha española produce arcadas a este paso cualquier cordón sanitario se quedará demasiado corto

Voz 40 33:27 sí sí sí eso yo soy feliz que de casa que he visto que tenías una reserva para estéis pero zonas eso es pues llevamos porque voy a tener que cancelar la reserva por no ganar a cancelar la reserva pues se ha llegado un grupo de personas por sorpresa está todo lleno en un sitio para nadie más así que me ha dado no era una una enorme no puede hacer estar reservados yo ya sé que dar una vuelta a ver si encontramos otro restaurante

Voz 41 33:52 no no no no no es otra vuelta sea nosotros tenemos ahí reserva la pena así que tú me llame para decir que si cancela darles cabida un grupo gallega entonces qué pasa con las reservas perderlas pasé ahí pues

Voz 1 34:37 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 34:41 a las nueve menos veinticinco las ocho menos veinticinco en Canarias tertulia de viernes con Pablo Simón politólogo editor de político buenos días Jesús Maraña director editorial de Info Libre buenos días

Voz 1671 34:52 hola buenos dos de vuelta por fin Argelia que era

Voz 1727 34:54 al buen día buenos días bon día buenos días profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona menudo día para dejar Washington donde has estado volver volver a España Cataluña Barcelona que has estado haciendo allí en Estados Unidos

Voz 1275 35:08 eh pues estado invitada por la Embajada de España en Washington en la conmemoración de los cuarenta años de Constitución participando en diferentes actos en diferentes lugares y hablando con diferentes personas no del Congreso de algunos think tank bueno pues para explicar es que se ha conseguido en cuarenta años de Constitución que es oye España que es un España plenamente democrático evidentemente que está pasando en catalán

Voz 1727 35:36 Doña como nos ven a Argelia

Voz 1275 35:39 pues en general nos ven bien lo que pasa es que andan bastante desconcertados con algunos temas sobre todo por qué especialmente en Washington y la influencia que han tenido determinados grupos de presión del independentismo catalán pues ha logrado que en determinados sectores tanto nivel político como como sociales de no en los think tanks de forma minoritaria pero ahí están bueno pues haya calado el tema de la represión de los presos políticos para mi sorpresa en dos ocasiones me preguntaron qué porque no se aplicaba respecto de Cataluña al concepto de referéndum no constitucional que se aprobó en Kosovo entonces cuando ves que la situación que la explicación de la realidad llega semejante para mí frivolidad no teniendo en cuenta todo lo que paso en Kosovo pues te das bueno te das cuenta realmente de cuál es la manipulación que se está haciendo de la realidad política en España no sólo tanto

Voz 1727 36:41 los años de inacción no sólo política sino diplomática de los gobiernos de de partido Rajoy le del Partido Popular quiénes ahora están ahí subidos al al monte a la par si por cierto para llegar hasta Radio Barcelona que ambiente has visto en la en la Ciudad Condal

Voz 1275 36:55 pues la verdad es que yo tengo que cruces yo vivo en el centro de Barcelona y he tenido que cruzar el centro y venía un poco bueno con cierto temor no físico pero por llegar tarde básicamente y la verdad es que nada que se circulaba normalmente en paseo de Gracia había un grupo de unas doscientas personas pero que iban controladas por la Guardia Urbana y por tanto se iban cortando trocitos de paseo de Gràcia pero iban tranquilas en silencio y por tanto diría que salvo esto que yo he visto ahora en el centro normalidad dice que en en las rondas en las autopistas la la la la situación es bastante diferente

Voz 1727 37:30 Pablo Simón un primer titular de lo de ayer ya veremos cómo se desarrolla el día de hoy de lo de ayer de la puesta en escena sobre todo de ese comunicado conjunto final

Voz 1671 37:40 no sirvió es muy breves la primera es ante tanta confusión terminológica vamos a los hechos y los hechos son que ha habido una reunión entre el presidente del Gobierno y el presidente una comunidad autónoma en un proceso normal e institucional de diálogo porque al fin y al cabo los dos son estado por lo tanto tiene que haber una vía de comunicación habitual también ha habido una reunión paralela entre los dos ministros y los los consejeros cosa que por cierto los anticipaba hace unas semanas es decir ávido por lo tanto también un cambio de tono y una y una reunión que no es esperada pero al mismo tiempo y esta es la tal vez la segunda reflexión para mí todo lo que hemos visto a lo largo del día de ayer es una suerte de metáfora es decir los dos gobiernos tiene necesidad de ganar tiempo de mantener cauces abiertos de diálogo que ya existen pero al mismo tiempo no son capaces de acordar sobre qué quieren dialogar no son capaces de ni siquiera dar un nombre a la reunión que han tenido porque al fin y al cabo están en dos planos distintos para satisfacer a sus diferentes bases electorales

Voz 1727 38:34 enseguida te doy la palabra Jesús porque tenemos noticia Nos confirman que Pedro Sánchez está reunido ahora mismo con la alcaldesa de Barcelona con Ada Colau Inma Carretero

Voz 0806 38:43 sí así es ahora mismo están reunidos el presidente la alcaldesa en el hotel donde se aloja Pedro Sánchez Hita Delegación del Gobierno que está aquí en Barcelona en el Paseo Colón están en la cafetería del hotel tomando un zumo de naranja según un café según la foto que nos ha mandado en los servicios de comunicación de de la Moncloa no quiere ser

Voz 1727 39:02 no gracias muy importante que está siendo muy importante en las últimas horas

Voz 0806 39:06 sí porque además es bastante buena imagen bastante informal ya es una reunión que en principio no habían comunicado previamente la han incluido en la agenda previa a la reunión del Consejo de Ministros que se va a celebrar a las nueve y media de la mañana se va a producir esa foto de familia del Gobierno en la Lonja de Mary después continuará con la con la Reunión propiamente dicha el de la reunión del Consejo de Ministros Jesús Maraña titular de ayer

Voz 1671 39:30 bueno la cuestión están las expectativas previas era tan bajas que no parece que sea cargado de contenido un comunicado que si lo examinamos sin tener en cuenta que es imposible claro que partimos de una situación en la que no hay diálogo político en la que todo se coloca en la vía judicial en lugar de la política etcétera pues parece que tiene un contenido trascendente cuando realmente si no fuera por eso pues sería aquella canción de Serrat no vamos a poner un marco Mini

Voz 1727 40:00 Mou que las premisas Wass sí

Voz 1671 40:02 así pero no hay cesiones por ambas partes hubo ya un doble aperitivo ayer para esas vías de diálogo que fue por un lado el fin de la huelga de hambre de los presos y por otro el apoyo yo creo que más importante todavía el apoyo al techo de gasto por parte del ERC de manera que lo que sale de aquí bueno a salvo de lo que ocurra hoy que esperemos que no ocurra ningún incidente mayor no bueno pues vale yo creo que oxígeno para ambas partes y sobre todo ese tiempo que al que aludía Pablo que necesitan las dos partes para llevar a cabo otra vía distinta para abordar el tema de Catalunya no

Voz 1727 40:38 la primera impresión

Voz 1275 40:40 pues yo creo que debemos valorar positivamente la reunión de ayer y creo que hay motivos para la esperanza me parece un tanto excesivo pero sí que creo que es un paso claro hacia el comienzo de la comunicación tampoco me atreveré a utilizar la palabra diálogo entre dos entidades estatales que esto a veces se olvidan que las Sanitat no como decía Azaña son las instituciones del Estado en Cataluña y por tanto la necesidad de

Voz 45 41:09 que el Estado entre él sentía

Voz 1275 41:12 venda llegue a buen

Voz 1727 41:15 a buen puerto poco a poco bueno iremos viendo Josep Sánchez Llibre muy buenos días bon día buenos días bon día es el presidente de Fomento del Trabajo la principal patronal catalana usted fue el anfitrión de la cena a la que acudieron anoche Pedro Sánchez y Quim Torra como los vio

Voz 1151 41:30 bueno pues efectivamente si con una posición natural que es lo que queremos los empresarios a los empresarios desde la perspectiva de la política industrial la generación de riqueza necesitamos estos signos de tranquilidad y naturalidad no ayer afortunadamente para nosotros pudimos observar el ser de Cataluña el presidente de España pues sin ningún tipo de de de dificultades presentaron en una cena de os tenemos a reservar los pudimos a los pudimos oir perfectamente después de sus discursos aunque desde posiciones diferentes pero yo pienso que va desde la perspectiva empresarial dado trabajo en la que están representados a más del sesenta por ciento del PIB catalán fue un éxito tremendo no eh el poder visualizar de que efectivamente lo que nosotros y siempre indicamos que es diálogo y entendimiento ayer fue una prueba pues fantástica que esto era una realidad que para nosotros es un buen inicio de temporada por decirlo a una manera de cara a los años que a los futuros años que vienen desde la perspectiva económica que afortunadamente a pesar de esta cierta desde esa la hay posibilidades de optimismo como si de crecimiento económico

Voz 1727 42:53 en Cataluña en España pero optimismo propósito de que señor Sánchez Llibre porque al menos públicamente Torra el independentismo pide un referéndum que Sánchez no puede convocar

Voz 1151 43:05 bueno pero sí es verdad y además lo dice perfectamente en el manifiesto que firmaron conjuntamente de que existe un conflicto político en Cataluña es todo reconocer los dos que hay diferencias pero que también ellos los dos gobiernos se comprometen ahora a a plantear diferentes propuestas políticas para garantizar una solución dentro de un marco de seguridad jurídica para los empresarios esto lo que nosotros necesitamos esta posibilidad de diálogo y entendimiento para que los políticos busquen una solución la que sea en eso y ambos que tienen la la última palabra somos votantes no ir a los diferentes grupos políticos que están en el Gobierno para la economía productiva para los empresarios este signo de tranquilidad que puede desembocar en la aprobación de los presupuestos generales del Estado pasado mañana o a corto plazo el año dos mil diecinueve y también para Cataluña es lo que pedimos es lo que necesitamos es lo que les exigimos con la máxima humildad por lo tanto no podemos pedir nada más

Voz 1727 44:15 ayúdenos entender esa parte del comunicado de la que veníamos hablando en la que se refiere al marco de la seguridad jurídica el marco de la seguridad jurídica la legislación vigente española

Voz 1151 44:26 evidentemente la una persona pues pues bueno prefiero entender de que la solución que llegaron ayer las dos formaciones políticas estaba dentro del marco constitucional español y a partir de aquí o ya nosotros como somos políticos y somos empresarios lo que exigimos necesitamos planteamos esta estabilidad no solamente económica sino también política y ayer yo pienso sinceramente que sí dio un paso cualitativamente muy importante partiendo de la base también que ayer en esta cena bien todas las formaciones políticas había gente del PP diputados y diputados de les lleva a no estuvo también presente la presidenta de Ciudadanos en Cataluña Marc Garcia Albiol presente del PP en Cataluña gente al Partido Socialista a Iceta gente de diputados de él Erekat diputados de de de Podemos y en fin estaba está Ada Colau por lo tanto que podemos pedir los empresarios desde nuestra perspectiva es bueno que haya entendimiento que haya diálogo nosotros a trabajar y a generar genera riqueza para generar ocupaciones que no pudimos pedir nada más

Voz 17 45:39 ya sabe que los líderes nacionales de de PP y de Ciudadanos

Voz 1727 45:43 llaman humillación de rendición lo que ocurrió ayer en en Barcelona

Voz 1151 45:47 bueno pues bueno es que estos son nuestros apolítica yo o como estaba antes en la otra parte

Voz 1727 45:53 otra parte

Voz 1151 45:55 de dónde estoy ahora pues entiendo que ellos pues hacen a puedan hacer sus manifestaciones que yo respeto lógicamente Cuén quizás no pueda compartir pero desde la visión empresarial ayer para nosotros ya hablo ya no solamente en representación

Voz 1727 46:09 de de nuestra junta directiva de todas

Voz 1151 46:12 el espectro social económico que estaban salimos todos muy satisfechos porque a pesar de las diferencias pensamos Lomé fuimos capaces de de de que pudiera medir al hacia los dos presidentes fuimos capaces de de de poder juntar los había un ambiente sería espectacular con muchísimas ganas muchísimas esperanzas de que sonó futuro se pueda resolver la solución es muy difícil ya lo sabemos pero si si hay problemas y encima ponemos la mesa más problemas escapábamos vamos a resolver nunca por lo tanto hay que plantear soluciones yo sinceramente pienso que del comunicado que ayer hicieron los dos gobiernos busco la parte positiva no cuando veo que se quiere buscar solución dentro de un marco de seguridad jurídica entiendo que esto es un paso cualitativamente muy importante

Voz 1727 47:03 una última cosa hay una docena de carreteras cortadas en en Cataluña esta mañana hay gente que está teniendo dificultades para llegar al trabajo desde desde la patronal principal catalana este tipo de movilizaciones que se dan con relativa frecuencia estamos destacando la hoy porque está el Consejo de Ministros ahí pero se da con relativa frecuencia cómo lo ven ustedes

Voz 1151 47:24 bueno pues que cuando actúan los radicales estamos en una situación delicada que hay que resolver pero que afortunadamente tampoco es que da con tantísima frecuencia pasa de tanto en tanto es bueno hay conflictos en conflicto no se resuelve para mañana pero yo lo que sí le puedo decir de que ellos un día excepcional osea que situaciones como la de hoy pues no la vamos a ver cada día hay los radicales hay que evitar que entre en la vida política económica social y de nuestra vida cotidiana no por lo tanto espero que no hay ningún incidente grave supongo de no saber espero que esta situación sea solamente coyuntural para hundía

Voz 1727 48:07 Josep Sánchez Llibre es presidente de Fomento del Trabajo de la patronal más importante en Cataluña gracias por estar en las buenos días

Voz 1151 48:14 gracias a vosotros buenos días

