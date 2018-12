Hoy por Hoy (21/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:27 la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo responde en Cataluña las críticas de la oposición por la reunión de anoche entre Pedro Sánchez y que en Torra dice Calvo que acusara al Ejecutivo de rendirse es absurdo porque su obligación es dialogar

Voz 1471 00:41 cómo se te puede llamar restricción al cincuenta

Voz 2 00:44 pero lógico entre el presidente del Gobierno eh

Voz 1471 00:47 España en una ciudad como Barcelona España con el president de la Generalitat Cooke u cómo resiste eso sólo resista el papel pero no lo resisten la realidad

Voz 1727 00:57 ni Pedro Sánchez el presidente sigue reunido ahora mismo con la alcaldesa de Barcelona con a la espera de que comienza Aimar el Consejo de Ministros

Voz 0027 01:05 para aprobar la subida del salario mínimo el alza del sueldo de los funcionarios y un paquete de inversiones en carreteras de Cataluña una decena esas carreteras amanece esta mañana cortada por las protestas contra esa reunión del Gobierno para hacernos una idea desde las seis de la mañana han entrado en Barcelona menos de la mitad de los coches que acceden a la ciudad Cualquier otro día laborable últimos datos Joan Bofill

Voz 0931 01:24 pues siguen los cortes aunque los más importantes para acceder a Barcelona se han levantado los Mossos están pidiendo a los manifestantes que lo hagan por el dispositivo que tiene que trasladar a los ministros del aeropuerto a esta en el centro de la ciudad donde se hará esta reunión del Ejecutivo sólo hay problemas en la Ronda Litoral en el centro de la ciudad además la gran vía está cortada en distintos puntos y fuera de Barcelona AP siete cortada en cuatro puntos en Girona y en Tarragona en Lleida lados a esta carretera también está cortada

Voz 0027 01:51 aquí Renfe mantiene cancelados quinientos setenta un trenes hoy el treinta por ciento de los que deberían salir a lo largo del viernes los cancela una huelga convocada por CGT la compañía recomienda consultar su web ahí está el documento con los servicios mínimos fijados por Fomento y una lista de todos los trenes que van a circular a los afectados Renfe les ofrece cambiar el horario del billete la fecha o directamente anularlo y el coordinador general de Izquierda Unida Alberto Garzón ha pedido esta mañana la dimisión de Gaspar Llamazares como líder de la formación en Asturias lo hace a raíz de unos audios en los que Llamazares baraja presentarse bajo otra marca a las europeas

Voz 3 02:25 estoy usando para el vestido que estoy dispuesto a Sito organizativo que sumido los nada te corbata Laviña

Voz 0027 02:35 Llamazares llega a decir que está dispuesto a desvestir a un santo en referencia Izquierda Unida para vestir a otro pero que necesita el respaldo de su entorno

las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

Voz 2 02:56 el capítulo de hoy tienen su buena disposición

Voz 4 03:08 me pareció una idea esencial de la reunión que hemos tenido esta tarde y que dice agradezco que hayamos podido hablar de tú

Voz 5 03:17 a ustedes les ha tocado la lotería ciento cincuenta y cinco ella a todos unas felices fiestas se han producido dos reuniones

Voz 6 03:32 yo me voy

Voz 5 03:34 bueno el artículo ciento cincuenta y cinco no ha salido en la conversación la no aplicación del ciento cincuenta y cinco respecto al referéndum de autodeterminación que tampoco ha salido en en el marco de la Reunión

Voz 7 03:49 también menos tan amada al referéndum anda

Voz 5 03:52 treta la autodeterminación en enero la mente vamos a retomar las relaciones habituales está claro que el ibuprofeno una función racista machista exista desequilibra entrar en medidas concretas que podemos caminar hacia una solución política

Voz 2 04:30 la conflictividad entre instituciones gesticulación de la vergüenza

Voz 5 04:38 por eso venimos a Barcelona a celebrar este Consejo de Ministros

Voz 8 04:49 con Pepa Bueno

Voz 1727 04:54 y con Jesús Maraña Pablo Simón y Argelia Queralt y Santiago Muñoz Machado enhorabuena buenos días

Voz 9 05:01 buenos días y hasta ahora hablábamos como usted

Voz 1727 05:04 de la reforma de la Constitución ahora es el nuevo director de la Real Academia Española queda en sus manos una lengua que hablan quinientos cincuenta millones de personas en todo el mundo chiquitas responsabilidad esta señora Muñoz Machado eh

Voz 9 05:16 pues sí una gran responsabilidad honor pero después habría puesta sobre los hombros pero muy orgulloso de que el pleno de la cadenas que decidido elegir bien

Voz 10 05:25 asumirá el cargo el diez de enero verdad sí sí

Voz 9 05:28 con la tradición y los sacramentos primer jueves y y el curso siguiente por tanto

Voz 1727 05:38 ha dicho que una de sus prioridades será conseguir dinero recursos económicos para que los trabajadores de la RAE mantengan el empleo tan mal están las cosas

Voz 9 05:47 bueno no están bien pero también se exagera demasiado no a la Academia del española es un activo cultural imponente por tanto conseguida adhesiones económicas no será difícil eso pasando por una época regular no pero pero eso no quiere decir que la radio se había quedado sin dinero y sin patrocinadores los procuraremos incrementar sus ingresos para asegurar que realmente los puestos de trabajo se mantienen y sobre todo se mantendrá la actividad y a la enorme gran aquelarre desarrollada en materia lingüística

Voz 1727 06:21 desde el punto de vista de la lengua que prioridades tiene

Voz 9 06:24 pues me la red difícilmente tiene prioridades nuevas no es una institución muy muy muy antigua que tiene trescientos años de tradición trabaja siempre eso decir más cosas trabaja en su Ortiz canarios dramáticas ahora también sobre los las encomiendas e informes creíbles rápido el Gobierno puede ser tan importante sobre el lenguaje inclusivo era posible modificación de la Constitución es decir siempre hay muchas cosas que hacer y proyectos ir proyectos nuevos pero digamos que no quiere que que no son o no añadimos en cada legislatura una capa de asuntos nuevos no lo lo lo principal el grueso de la actividad se mantiene

Voz 1727 07:02 sobre ese informe que les encargó la vicepresidenta a propósito del lenguaje inclusivo en la Constitución Usted que conoce también el texto constitucional cuál es su criterio

Voz 9 07:12 pues el problema cuatro académicos dos académicos considerados académicas e durante algunos semanas día han hecho me dije como un informes e estupendo que ha deliberado ya la Comisión Delegada del pleno en la Academia iba a deliberar el pleno eh quizá a finales del mes de enero primero en cerebro pensamos entregar quizá antes de que de que termine el mes de febrero eh yo no no he leído porque es llevado con absoluta reserva sólo leído las personas que son naturalmente los que lo han hecho a ir ir los miembros de la Comisión Delegada del pleno la querido no pertenecía eh eh pienso que que que tiene razón la vicepresidenta del Gobierno y todo el colectivo de personas preocupadas porque eh el lenguaje eh no no es muy visible e el femenino en el lenguaje público ordinario quizá la Constitución incurre en algunos problemas de ese tipo eh bueno pues poco a poco ahora que ir adaptando la legislación también a las exigencias del de la reivindicación femenina

Voz 1727 08:24 aprovechando que no ha tomado posesión todavía le pregunto por Cataluña por la fatiga de materiales de la constitución de la que tanto hablábamos a raíz del informe que hicieron expertos coordinados por usted estamos aquí que no que no sabemos si si tenemos que tener esperanza después de ese comunicado lleno de palabras que significa muchas cosas diferentes que hicieron públicos ayer lo el Gobierno de España la Generalidad de Cataluña usted cómo ve la situación a fecha de hoy aproveche que luego cuando tenga cuando haya tomado posesión se cortará más

Voz 9 08:53 no no yo creo que si no quiero cargar su de la institución que voy a dirigir el PSOE debe opiniones no son opiniones jurídicas pero bueno pienso seguir hablando de reforma constitucional extras hice estas cosas esa bueno lo veo tan complicado como hemos comentado en otras ocasiones eh realmente el problema de Cataluña en ser planteado está planteado en los términos en que solo sí eh movimiento independentista se integra en el marco constitucional y hablamos de una reforma de la Constitución que e en la que sienta el independentismo más más cómodo si es que eso fuera posible pues podemos atisbar una una una solución mientras se mantenga esa distancia de separación entre el separatismo y la Constitución yo no creo que haya ninguna salida viable no

Voz 1727 09:42 seguridad jurídica que que dice el comunicado Se refiere inequívocamente a la Constitución

Voz 9 09:48 hombre yo creo que éste tiene que referido a la Constitución a que otra cosa sino no es que la inseguridad que existe en Cataluña se debe a que realmente la Constitución ha sido volatilizado olvidadas no menospreciada como texto máximo de nuestra convivencia sólo hay seguridad jurídica en un en un marco de referencia legal fijo irse máxima no el máximo nivel es esa Constitución

Voz 1727 10:12 bueno pues un aprieto para terminar qué palabra de todo el diccionario de la RAE elegiría para definir el dos mil dieciocho que terminan buenos días

Voz 9 10:22 pues no no encuentro

Voz 10 10:25 sube suba Prieto de verdad en la Constitución

Voz 9 10:30 cuanto lengua te iba a preguntar para el para el diecinueve

Voz 11 10:33 sucede venga pues para el y no

Voz 9 10:36 sí pues es muy fácil felicidad no

Voz 10 10:38 la de color pues Senna

Voz 1727 10:41 la buena de nuevo Santiago Muñoz Machado un placer y que vaya muy bien la nueva andadura

Voz 9 10:45 muchas gracias encantado hablar contigo

Voz 1727 10:48 hombre son bueno ya tenemos la Real Academia que también había tenido ahí Suu tantas cosas vacantes en este país que había alcanzado también la incertidumbre a la Academia vamos con las declaraciones que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo a ser en Cataluña sobre la conveniencia o no de celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona

Voz 1471 11:10 siempre que eso se mantenga en el ámbito del ejercicio del derecho a la libertad de prisión pero también de la seguridad mire forma parte de lo que hacemos constantemente el Gobierno de España lo que no iba a ser era dejar de estar en Barcelona la situación contraria sí que sería inaceptable que el Gobierno de España no pudiera estar en Barcelona

Voz 1727 11:30 osea Se refería a las protestas entorno a este Consejo de Ministros que estamos viendo ya que están en en la calle en Barcelona hablaron de inducir dos ayer los presidentes o los miembros de los dos gobiernos que se reunieron en paralelo

Voz 1471 11:43 hablamos de cosas bastante bastante normales y hablamos obviamente de de el comunicado común que encima de eso en absoluto

Voz 1727 11:54 Lamo de esos temas porque entre otras cosas

Voz 1471 11:57 yo no dicho muchas ocasiones forma parte de la de la independencia del poder judicial que es otro poder distinto de de nuestras y que eso no fue objeto de comentario en ningún momento

Voz 1727 12:10 la vicepresidenta en Cataluña bueno venimos diciendo que la oposición le puso al cobró la factura anoche mismo a Pedro Sánchez probablemente mucha gente dentro de su propio partido también tenga desconcierto au vea mal o critiquen lo sabemos todos lo que está ocurriendo esta época de deshielo que no saben dónde va acabar sobre todo porque Quim Torra nos acostumbrado a lanzar un órdago desde la tribuna a hablar de la vía eslovena que puede hacer Quim Torra pasado mañana pese a que entre los independentistas haya perdido él también el mismo crédito bueno esto es a lo que se va a enfrentar el presidente del Gobierno la próxima vez que vea a Pablo Casado

Voz 12 12:49 saludaba a un presidente autonómico con un protocolo que ese lado de prácticamente jefe de Estado con una negociación de la Reunión prácticamente negociada entre embajadas y sobre todo

Voz 1727 13:03 de verdad he sentido vergüenza ajena vergüenza ajena siente Argelia que era el líder de la oposición Pablo Casado

Voz 0445 13:11 a mí me pero es que creía que decía en la verbena la vergüenza ajena la sentía yo a bueno vamos a dejarlo ahí he a ver yo creo que es una equivocación el discurso de Pablo Casado eh

Voz 1727 13:25 en todas en todo lo que ha dicho

Voz 0445 13:27 el punto de vista jurídico y por supuesto desde el punto de vista político los honores de Estado no sé donde los ve y dos reuniones preparadas casi por las embajadas en fin lo que ha habido son conversaciones previas de los equipos de dos entidades de gobierno no hay en una situación evidentemente muy complicada ir bastante excepcional

Voz 0344 13:48 qué negarlo

Voz 0445 13:50 la humillación de la que habla yo creo que casado y por cosas que he podido leer de ciudadanos tienen un concepto el Estado español muy baja autoestima realmente Bahai preocupante porque precisamente aquí lo que tiene que estar haciendo el Estado y que desde mi punto de vista durante unos años hecho dejación de su digamos de su actividad política para poder solucionar el conflicto más allá las vías judiciales es intentar solucionarlo porque en Cataluña vivimos ocho millones de personas alrededor de la mitad no nos consideramos independentistas pero no hay que olvidar que hay otra mitad la ciudadanía que sí que lo es que para una convivencia sana en Cataluña necesitamos bueno pues que se restablezcan los puentos los puentes de normalidad con vivencial ya no me hablo ya no me refiero a temas institucionales porque además como todos sabemos Catalunya está afectando absolutamente a todos los extractos sectores niveles de la política de la Academia de la prensa seguramente en España no hemos visto ya hay otra serie de bueno de de de de hechos que podríamos qué haríamos comentar

Voz 13 15:06 le preguntabas al profesor José Muñoz Machado por la palabra que describiría el año dos mil dieciocho no yo me quedo con la que ha elegido el diccionario de Oxford no tóxico y esto tiene mucho que ver con también con el tratamiento sobre el conflicto en torno a Catalunya y la crisis constitucional y por eso de hoy no es sólo que a raíz de este encuentro y de este comunicado y demás se gane tiempo a los efectos táctico eso pragmáticos de bueno pues de ampliar el tiempo de

Voz 1727 15:37 este Gobierno y demás que se necesita

Voz 13 15:39 hay mucho tiempo para contrastar un discurso de Estado y un discurso de futuro y un discurso de soluciones políticas frente al simplismo lo tóxico de la descripción que se hace constantemente sobre lo que pasa ya lo apuntó Argelia es decir se han dicho cosas que no corresponde simplemente con la realidad de lo que ocurrió aparte desde aquí es verdad que Pedro Sánchez tiene muchas complicaciones para ejercer hacer creíble esta apuesta no es decir es que tienen que hacerla creíble hacia los demás yacía a los suyos también en Catalunya pero sobre todo fuera de Cataluña no este es el mayor reto que hay lo digo más allá de otras complicaciones que todos sabemos que están ahí aunque hoy no se mencionen como es el inicio del juicio oral cómo son las elecciones de mayo que condicionan absolutamente esos discursos y la táctica alrededor de ese discurso político pero si nos quedamos con lo que a mi juicio debería interesarnos a todos mirando por encima de la pared que tenemos delante que es una solución que convenza a la mayoría de la ciudadanía en Catalunya en el resto de España bueno pues esto esta base que podría haberla escrito cualquiera de los que escriben los los los acuerdos en la Comunidad Europea por ejemplo de manera que cada país puede a dar un discurso positivo sobre cómo queda bueno pues esto me parece que es muy útil después de seis años después de que tenemos insisto dirigentes políticos en la cárcel etcétera

Voz 1727 17:06 no se ha puesto la declaración de Pablo Casado porque de esa sí teníamos sonido de Albert Rivera del líder de Ciudadanos no tenemos sonido pero en Twitter describió la imagen de la humillación Sánchez trata como si fuera un jefe de Estado aún supremacía hasta calienta la violencia y quiere destruir España mientras rompe todos los puentes con los constitucionalistas una nueva responsabilidad histórica en fin en el fondo muy parecido a lo que había dicho Casado

Voz 1671 17:31 estamos viendo aquí a mi juicio es la pelea por la pregunta que va a vertebrar las próximas elecciones generales es decir a la a la postre tenemos que discutir sobre sólo existen dos preguntas sobre la mesa si la pregunta es Cataluña lo que sabemos es que los votantes de Ciudadanos Vox Partido Popular están más movilizados y además son más congruentes en su preferencia por modelo de estado casi todos quieren de statu quo hacia mar recentralización sin embargo quién enfrenta problemas es sobre todo el Partido Socialista porque aunque la mayoría de sus votantes quiere statu quo en las zonas más meridionales preferirían algo más de recentralización

Voz 1727 18:03 las zonas más plurinacional es prefieren

Voz 1671 18:06 más autogobierno y eso permite el que el Bloque de Izquierda se desinfla y a la postre terminen ganando PP Ciudadanos Vox si por el contrario la pregunta para las próximas generales son temas sociales por lo tanto hay una polarización elegir izquierda derecha y la izquierda puede salir a votar el Partido Socialista desde el Gobierno puede ser el punto focal de reagruparse detrás de eso cuando tú te estás viendo esta pelea por las dos preguntas la la duda que tenemos es cuál se impondrá bueno pues Cataluña tiene una ventaja que es que va sola es decir tenemos un juicio por delante que va a hacer que vayan detonado minas tenemos un interés evidente inspectores más duros del independentismo de continuar polarizando y por supuesto desde el flanco derecho también pero el tema social para salir de abrirse paso en la agenda requiere pericia hay que nadar contra la corriente por lo tanto probablemente aunque el gobierno vaya a aprobar la subida de los funcionarios del suelo de los funcionarios Salario Mínimo Interprofesional eh quitando Blade Runner puede que se pierda como lágrimas en la lluvia porque a la postre no tendrá un espacio mediático autónomo y la cuestión social quedará de nuevo desde la amnesia en una duda de que el eje territorial en las citas electorales que tenemos por delante no no no tengo duda pero la pregunta es qué grado qué grado cada una de las dos preguntas porque al final lo que tú puedes ver es una combinación de estos factores y ahí es donde tenemos que ver en qué medida el Gobierno tiene capacidad o no para marcar la agenda o realmente va a remolque de los acontecimientos por eso necesita ponerlo en el

Voz 1727 19:28 el asunto territorial

Voz 1671 19:30 dar el desacuerdo Argelia si de todas maneras

Voz 0445 19:32 a ver yo creo que ponerlo en el congelador precisamente lo que está haciendo es no ponerlo intentar al contrario no demostrar que con su política o puede intentar desinflar mar de lo del ibuprofeno no me había enterado hasta esta mañana pero bueno no puede desde

Voz 1727 19:50 a viajar tanto

Voz 0445 19:53 que te cura frena ya veremos a inflamar la situación por tanto yo creo que al contrario no que parece más bien que están jugando la baza de mire aquí este Gobierno es una apuesta segura por la solución el comienzo de la solución en Catalunya y luego perdona romperlo y luego el la cuestión social aquí fijaros estamos hablando de presupuestos no que en principio supondrían una mejora social una mejora para las comunidades autónomas etcétera y Ciudadanos está acusando al Partido Popular de pactar con los independentistas pues quizá lo que es verdad ah sí al PSOE no lo otro de momento al PSOE de pactar con los independentistas no la cuestión es por qué no le damos no hablando de ese espacio mediático que falta porque no le damos la vuelta porque claro Si Ciudadanos se sumara a esas mejoras sociales y esas mejoras para los territorios no haría falta sumar a los sin depende

Voz 1727 20:54 dentistas esta mañana tenemos una sorpresa en Hoy por hoy queremos despedir por este este trimestre antes de que llegue la Navidad sentando en este estudio con Jesús con Pablo y con Argelia a los oyentes de Hoy por hoy ya los protagonistas del diario de la crisis primero diariodehoyporhoy después

Voz 14 21:12 no

Voz 0027 21:40 oyentes de la Cadena ser buena versión hemos hecho si la poniendo la Cadena Ser en vez de Ingrid exacto

Voz 1727 21:51 como tienen las mismas sílabas

Voz 0027 21:54 sí

Voz 5 21:56 peli

Voz 2 26:06 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 26:13 a las nueve XXVI las ocho y veintiséis en Canarias Inma Carretero a punto para la foto ya del Consejo de Ministros no acaba de llegar Teresa Cunillera la delegada del Gobierno en Cataluña va a ser ella quien

Voz 25 26:24 CIU va a todos los miembros del Gobierno van a ir entrando uno a uno los ministros y una vez que estén todos bajan de nuevo a la foto de familia el pato

Voz 26 26:32 el interior de este edificio bellísimo impresionante edificio gótico

Voz 25 26:35 de la Lonja del mar después subirán al Salón Dorado donde se va a producir la reunión del Consejo de Ministros en en Barcelona una reunión que se produce justo un año después de las elecciones aquí en Cataluña que se convocaron vía artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución estamos esperando que se produzca esa foto de familia en el patio interior del edificio de la los pues tú me aviesas de imán que si esta tarde

Voz 1727 26:59 hemos noticias sobre el contenido del Consejo de Ministros que va a aprobar hoy el cambio de nombre del aeropuerto del Prat por él de aeropuerto Josep Tarradellas Pablo Tallón

Voz 1673 27:09 sí según nos cuentan fuentes de Moncloa esta es una medida que se va a aprobar hoy aquí en Barcelona en el Consejo de Ministros una medida de gran calado simbólico Se le pondrá el nombre del que fue presidente de la Generalitat en el exilio durante el franquismo y también después con la Generalitat recuperada insistimos Nos dicen fuentes de Gobierno que se va a aprobar hoy aquí en Barcelona en el Consell de ministras este cambio de nombre para el aeropuerto de Barcelona

Voz 1727 27:30 otra de las dificultades Pablo Simón que tiene este Consejo de Ministros el contenido no como calibrar cuántos ingredientes poner de satisfacción para la demanda catalana puesto que estás allí idea atención al resto de los españoles que van a mirar con lupa los gestos que que pueda haber no

Voz 1671 27:50 efectivamente porque la agenda social es el principal activo que tiene el Gobierno para tratar de dar la vuelta a la situación hasta cierto punto por eso también lleva algunas medidas a Barcelona veremos si tiene capacidad para imponerla pero también es cierto que aquí los medios de comunicación y la capacidad que tengan para darle espacio a esas medidas pues era decisiva

Voz 1727 28:06 bueno pues me cuenta que en los alrededores de la yo ya de mar de la Lonja Ademar donde se va a celebrar ese consejo de ministros en los alrededores un grupo de personas ha roto el cordón de seguridad de los Mossos Aitor Álvarez que está pasando si un grupo de doscientas personas

Voz 27 28:21 mayoría de ellos encapuchados han intentado pues traspasar las vallas de seguridad en la zona de Drassanes al final de la Rambla y los Mossos trabajan a esta hora pues para conseguir tirarlos para atrás otra vez Nos dicen que están

Voz 1727 28:34 bajando en en ello también otra imagen

Voz 27 28:36 nación un detenido ha habido ya un detenido por desórdenes públicos ha intentado también saltar una valla en la zona de Vía Layetana más cerca todavía que el resto de aquí de la de la Llotja de Mar si le identificado llevaba supuestamente material para poder fabricar un cóctel molotov según fuentes policiales cuentan a la Cadena SER pero no era un cóctel preparado es el único detenido que hay hasta ahora

Voz 1727 28:58 Aitor allí en en el entorno del lugar donde se celebra el Consejo de Ministros confluían varias protestas no

Voz 27 29:04 sí con fui confluyen varias protestas porque como hay un perímetro de seguridad muy amplio pues los manifestantes han ido eh pues organizando concentraciones en los diferentes puntos que hay al alrededor de este de este perímetro por eso son manifestaciones eh que piden lo mismo que se quejan de la presencia pues del Gobierno español hoy en en Barcelona pero que son independientes entre ellas digamos

Voz 1727 29:30 Inma Carretero todavía no tenemos esa foto quién va a comparecer esta mañana después de del Consejo la portavoz como siempre tendrá un formato especial la compara la comparecencia estás ahí aquí estoy Pepa hay dos atriles colocados no nos confirman lo que tenemos previsto pensamos que se va a producir es la comparecencia de la portavoz del Gobierno y de la mini tras Meritxell Batet que fue quien ayer dio la rueda de prensa después de la reunión de los presidentes en el Palacio de Pedralbes y en principio es lo que pensamos que va a ocurrir pero como te digo por ahora no hay confirmación oficial de La Moncloa que está siendo muy reservada en toda la informó la guerra jeta que lleváis esta semana de contarnos a los que os preguntamos que todavía no se sabe si es periodismo de investigación lo que estamos haciendo con la agenda del presidente del Gobierno en esta visita Barcelona escuchaba el noche ya como el periodismo de investigación con la plantilla roja has juegos florales se produjo en la en la sala porque realmente colocaron la planta roja justo cuando estaban reunido ya los presidente fue bastante llamativo que los servicios de protocolo del Gobierno quisieron que en la foto no aparecerán sólo las flores amarillas y que también se se vieran las rojas en el tiro de cámara en la foto que hoy todo el mundo publican los periódicos a la espera nos queda vamos de esa rueda de prensa tiene importancia tiene el relato hoy Argelia Pablo Jesús qué importancia tiene que en el relato confluyan hoy dos acontecimientos lo que está pasando en Cataluña ese principio de acuerdo programático que Ciudadanos y el Partido Popular anuncian en Andalucía porque es un principio de acuerdo programado el que todavía no hemos leído la letra pequeña pero que por lo que han avanzado a los periodistas incluyó un par de medidas que chocan frontalmente con el ideario por lo menos y lo que viene proclamando Vox como es mantener todas las leyes de Igualdad que existían que existen todavía en Andalucía o proteger y blindar las competencias en Educación y Sanidad de la autonomía andaluza la importancia de que de precipitar el acuerdo hoy de que el relato confluyan en el día de hoy cuál es a Jesús

Voz 13 31:32 bueno no no parece casual no es una forma de que de que no todos los focos se coloquen en lo que ha ocurrido en Barcelona en ese comunicado y en esas medidas que acabamos de conocer otra que ya se avanzó el lunes en en los corrillos digamos de un acto en Moncloa que habría medidas muy simbólicas para Cataluña y bueno pues una de ellas parece que es el cambio de nombre del aeropuerto de El Prat no para digamos salvando todas las distancias ponerle el nombre de la Adolfo Suárez catalán no me parece que es una manera de verlo en cuanto al Pacto Andaluz pues aquí sí que las expectativas están en sentido contrario está descontado que hay acuerdo está descontado que habrá cambio de Gobierno en Andalucía lo que están intentando cuidar al máximo es cómo se controlan los costes sobre todo en el caso de Ciudadanos no cómo consigue trasladar un discurso que ese evidentemente contradictorio con algunas de las posiciones que ha mantenido no como controla eso de cara a las siguientes citas electorales bueno anoche mismo el dirigente de Vox ya advirtió que esto no iba a ser gratis y que no estaba de florero no vamos a ver hasta dónde llega eso yo pienso que pase lo que pase con lo que cuentan PP y Ciudadanos es con que Vox finalmente no va a impedir no va a ser obstáculo para que haya ese cambio

Voz 1727 32:53 pase lo que pase lo que pasa es que esta va a ser que los oyentes son

Voz 8 32:58 fundamentales para la Cadena SER

Voz 28 33:11 hoy

Voz 8 33:12 pero con Pepa Bueno

Voz 1727 33:23 a mí este viernes que yo me los pido de ustedes hasta el año que viene enero quería hacerlo en compañía de muchas de esas voces que escuchamos cada mañana no son las voces de los políticos ni de los tertulianos ni de los expertos son sus voces vuestras voces las de todos ustedes las de todos vosotros voces que opinan cada mañana en nuestros espacios de oyentes a los que hemos bautizado como ser opinadores o voces que nos cuentan historias en el diario ojalá pudiéramos tenerles aquí a todos verdad pero necesitaríamos un estadio en un estudio así que nos hemos traído una pequeña representación a mi lado tengo por ejemplo a Isabel Morales de Madrid buenos días buenos días ser opinadores desde hace dos años poquito más peras y dos años y siempre nos sorprende con análisis muy sensatos muy sosegados de los temas que vamos planteando y que yo le llamo el temario de las oposiciones de las seis de la mañana Isabel

Voz 2 34:23 bueno muchas gracias es un halago sensato trató de serlo pero

Voz 0445 34:30 sí genera opinión y nos genera desmotivación también de de poder opinar siempre dentro del respeto como es lógico

Voz 1727 34:37 hay historias que están ahí los temas están ahí cuando

Voz 2 34:41 ambos informados si tenemos una cierto conocimiento de las cosas nos movemos en la vida real pues la verdad es que sugiere muchas cosas los temas actuales

Voz 1727 34:50 aquí del diario Lucía Taboada te has traído a tres mujeres a tres amigas

Voz 1322 34:55 sí son Carmen Velasco Julia Rodríguez y Pilar Pascual son amigas pero son mucho más que eso son profesoras y alumnas Carmen maestra jubilada intervino en nuestro diario en el mes de febrero para contarnos que desde septiembre de dos mil quince le da clases en su casa Julián y Pilar porque ambas tuvieron que dejar la escuela durante el franquismo años de sinrazón incultura nos contaba Carmen y ahí siguen las tres semana tras semana aprendiendo la una de la Sota

Voz 1727 35:17 Carmen las clase por justicia histórica de si efectivamente se vamos a ver cuando intervine y hacía dos parques o sea yo lo llamo taller de aprendizaje porque yo aprendo muchísimo evidentemente es aprendemos las tres entonces Ello empezó de una manera casual pero fue derivando en también en hacer un análisis de por qué está había ocurrido eso no había ocurrido porque ellas fueron a la escuela no son personas que no hayan ido a la escuela fueron a la escuela pero a una escuela que no enseñaba nada y lo que también decía John a diario es que la República dados a los maestros fue terrible fue terrible la depuración de maestros Julio de julio apilar Julián tú dices que te metieron en clases de costura buenos días buenos días y tú querías estudiar poesía sí a mi me gusta todo la costura estudiar me gusta todo pero claro yo veía que era tarde rezar el rosario eso que no faltara claros los dos enseña en la isla enseñaba que estás aprendiendo con calma que has aprendido mira para mí lo como los verbos es que me fascina porque es que yo tengo cuatro hijos vale yo lo has dudaba incluso sus deberes yo ahora me pregunto cómo cómo es a mis hijos los podía dudar si uno no qué edad tienes si lo quieres contar sí sí sí sí creo que tengo que les ha ido de la dejó de un pueblo de Badajoz nada de la provincia de Badajoz lo conozco muy bien y entonces le enseña vas a tu sí claro esa ayuda de lo que podía entonces yo claro yo mamá que eso estaba mal yo yo en lo que podía y lo que sabía y luego te has aprendido que los viejos iba a colocarme tiene soltó Pilar que has aprendido con Carme con Carmen pues se ha aprendido a vivir que no sabía porque yo se lo digo muchas veces tenía otra vida diferente ahora sé defenderme y pensar en otras cosas diferentes diferentes a lo que yo mantenía en mi vida y luego pues nada los ver como dice la geografía pero a mí me gusta la geografía qué edad tienes yo tengo setenta y dos impuesta el cole si fui hasta los catorce años y además de costura bueno claro costura teníamos claro pues enseñaron de todo ya habíamos echar hasta piezas en las sábanas de costura básicamente básica aclara mejor lo que has aprendido con Carme se soy soy porque es que no salíamos de yo tenía una maestra tenía una maestra que era por la mañana dictado de del Evangelio por la tarde kosher no salían usted con eso ponían en la vida Icon es son unos ponían en la vida claro a Tony han a los catorce años a trabajar salías has trabajado lo que podías así que el conocimiento que que que te ha puesto encima de la mesa Carmen CIA enseñado sobre todo vivir de otro variante otra forma ligues de otra manera en Castellón tenemos a otro fijo de este programa Ximo de nuestros oyentes se llama Pau Sancho Pau o la o la a ser operador desde hace tres años así verdad sí sí las dos tomas por la mañana que siempre nos saca una sonrisa

Voz 9 38:58 es lo que tome por la mañana intento tomarme la vida

Voz 0344 39:01 con alegría y con optimismo yo creo que que los mensajes reflejan un poquito eso

Voz 1727 39:06 yo ya sé por qué porque me he enterado propósito de que venías hoy quieres artista cantas en un grupo de música infantil sí sí te nombre esa ayuda no es ahí sí soy teatro pero cantante

Voz 0344 39:18 de la verdad es que me lleva a la farándula bastante

Voz 1727 39:21 oye quiero aprovechar para hacer un poco de Sociología es padre de una hija adolescente quince años un crío que está llamando a las puertas de la adolescencia diez años si con toda su energía pues ya te digo que no esta terrible como parece y luego se pasa la adolescencia de los hijos verdad señora si se lo pido y luego se disfruta ellos escuchan la radio Pau que hacemos bien o mal para enganchar a a los jóvenes

Voz 0344 39:47 a lo mejor los medios no son el mejor banco de pruebas porque como en casa está la radio puesta a todo el día fue es pues más remedio allí han han mamá o radio desde desde que nacieron y yo creo que que sí que es verdad que la mayoría de contenidos de de programa como el como el vuestro como el nuestro nuestro está está más enfocado a gente adulta que somos los que lo escuchábamos en realidad pero pero sí que suelen escuchar bastante la radio y les engancha en muchos espacios hay que saber buscar sus temas pues por ejemplo el por la tarde la parte la parte de todo por la radio les encanta chiquillo cuando vamos a entrenar no pues sí se ríe

Voz 1727 40:35 que ellos consumen más música en radio

Voz 0344 40:37 ahí les dejo elegir a ellos tiran más por por cadenas musicales

Voz 1727 40:40 qué te aporta opina al por la mañana quede aporta a ti si el levantarte de la cama ordenar las neuronas se decidió y opino del pluses

Voz 0344 40:49 de puertas sobre todo eso ordenar las las neuronas a mi me gusta mucho el la discusión política me gusta mucho el debate me obliga a a pensar y a intentar construir un discurso oye está muy guay que sea que sea tan breve porque demasía

Voz 2 41:07 muchas veces tendemos a alargar no

Voz 1727 41:10 no si repetir lo mismo y buscar la

Voz 0344 41:13 el mensaje conciso me gusta

Voz 1727 41:16 esta vez ser opinadores ese con amistad de profesión soy economista y ha estado siempre muy al tanto de la actualidad siempre sí porque me gusta desde desde siempre no sé por qué la política yo empecé a a gustar la política anti pues de Franco y tampoco era muy consciente de nada no ir ligado con la economía pues la verdad es que es una pasión porque no hay no se entiende una sin otra otras es que se siempre detenido en tu casa escuchan tu opinión mi casa mucha mi opinión y hay yo no soy muy de de aquí estoy yo opino esto es total pero sí que comparten mis mis emociones y alguna cosa suelto pues para porque también quién soy yo no pero si si es que ven que soy tú lo has dicho yo creo que soy sensata a partir de

Voz 10 42:03 a nosotros hemos de tanta hay veces que decimos pero como hemos visto este tema

Voz 1727 42:09 Isabel pero bueno o cómo lo ve Rosa

Voz 10 42:11 es como lo de tantos de los habituales que nos

Voz 1727 42:14 nos abre los ojos a este espacio lo adoramos el espacio de de los oyentes y también a nuestro diario en nuestro diario de Hoy por hoy hay muchas historias las claro que se escucha cundía un brochazo un brochazo de vida que nos hace reflexionar a veces nos indigna muchas muchas nos conmueve pero también hay historias que van vuelven a las que seguimos damos

Voz 1322 42:36 ha corrido lució a lo largo del tiempo si una de ellas es la historia de Miguel González intervino por primera vez en el diario en el año dos mil trece cuando se llamaba diario de la crisis nos contó que se quedó sin trabajo en España y que decidió actualizar su currículum en inglés Iber a donde le llevaba eso bueno pues le llevó a Berlín a él a su mujer a sus dos hijos y a su perro Miguel interviene cada año en el diario salvo el año pasado que nos contó que no fue buen año y hay sigue en ver

Voz 1727 42:59 en pues en Berlín está Miguel o la Miguel

Voz 10 43:02 hola buenos días muy buenos días qué alegría escucharte esta este

Voz 1727 43:08 año ha sido mejor que el pasado no quisiera mejor

Voz 29 43:13 el año pasado diagnosticaron cáncer de mama mí señora yo perdí el trabajo en el transcurso de dos meses y entonces bueno ya yo ya tengo un trabajo mejor trabajando más condenó más dinero bueno sea lo menos con más dinero porque si no no sea que va Redondo el año de redondos

Voz 1727 43:35 las criaturas la criatura es como están

Voz 29 43:38 pues muy bien Él me están estudiando sacando usar están sacando buena nota y muy bueno mundo Comissió ya tiene su novia alemana o sea que ya digamos creo que subida alabada hacer aquí parece de resto subida supongo estaremos España naturalmente Familia escuchando

Voz 1727 44:02 no dónde dónde dónde te están escuchando en Sevilla

Voz 29 44:06 de ACS estará a mi asustado dicen esto

Voz 1727 44:08 no vuelven

Voz 29 44:09 no no yo no saben ya lo la lo que hay aquí idea mide hacer como los alemanes borde a España en verano a la niña de jamón

Voz 10 44:21 no está mal eh ofreció

Voz 29 44:29 eh pero bueno eso y ahora te puede plantar uno Sevilla ahora desde aquí no

Voz 1727 44:37 qué significa la radio cuando se está lejos

Voz 29 44:42 la conexión que tengo en España sabe a Samir yo naturalmente entonces yo en el trabajo que escucho todos los días sino lo ha lo hago en diferido porque sé que tengo de trabajar reuniones lo que se personó podrá escuchar lo estoy al día y las adiós significa pues la conexión con la cola de España que si entonces estoy y no estoy desconectado del todo porque también ponen puede votaba para la andaluza he votado desde aquí

Voz 1727 45:14 votado por correo no

Voz 29 45:15 claro mi hijo también readmisión podía votada tenía votados que digamos lo sufrimos desde la distancia no

Voz 10 45:23 esta España que sin embargo

Voz 1727 45:25 en su última intervención en el Diario de Hoy por hoy decías quién iba a apreciar la experiencia y la valía de una persona de cuarenta y nueve años en España así explica por qué te fuiste no

Voz 29 45:38 eh yo me tenía cuarenta y tres cuando me echaron del trabajo ella y aquí así que yo también tenía experiencia haber vivido en Estados Unidos siete años allí bueno hay estudié tal y entonces no me daba miedo al extranjero no mucha gente en España lodo que como el robo ya no sé supongo que lo tenga más fácil no fue fácil yo naturalmente es otro idioma moqueta a la familia bien ya final salió todo bien bueno aciago Mi vida ahora sí

Voz 1727 46:22 Venice en Navidad o no

Voz 29 46:24 esta no estas no estamos pensando en verano para eso

Voz 10 46:33 pues pista no queremos foto en el próximo diario queremos foto te las gambas mandar hombre

Voz 29 46:44 hombre como reporte anual que probablemente en el diario de la así como a

Voz 10 46:50 un abrazo Miguel aquí un abrazo para tu mujer que alegría

Voz 1727 46:53 ya que haya curado para los chavales

Voz 10 46:56 venga estupendo muchas poco hasta la semana que está luego

Voz 1727 47:00 Carmen enseña enseñan los profesores y señala IDAE hombre por su cuantos señalado por supuesto también ellas me está dando mucho por eso puse eso esto es un taller de aprendizaje mutuo por supuesto estoy aprendiendo mucho entonces ellas cuando me dicen ahí gracias Carmen que digo es que en gracias a vosotras porque me estáis dando la oportunidad de seguir siendo maestra que me encanta mejor y le me gusta mucho y entonces es inventarme un montón de cosas y sobre todo el comunicarnos lo que comentábamos antes que ellas decía Pili me enseñas a vivir yo siempre les digo yo lo único que hago es poner un espejo delante para que os valores vosotros porque el problema de todo aquello que vino es que aquellas escuelas que no enseñaron porque aquellos maestros ni siquiera eran maestros lo que quedó aquello era intencionado y claro lo de estar siempre enseñando todo eso era tener a las mujeres controladas entonces las mujeres y desde hace muchos años a Nos quitaron la vida entonces a ellas ahora tienen una parte cuando tenemos a la hora de clase cuando tiene otras cosas que es suyas es su vida que se acostumbraron a que no te no tienen vida a los hijos con su mejor intención o no los nietos disponen de su vida entonces cuando se tiene hoy mismo era venir aquí y entonces el cómo se queda con el cocido los niños de los nietos de tu marido Pilar tu marido entonces al frente del cosido habitualmente también no sólo hoy porque venías radio me ayuda ya los hombres también han cambiado me ayuda a ponerle ponemos entre los dos está jubilado pero hoy se ha quedado al frente del cocido frente de del nieto recogerá el nieto que hoy salen a la una así que la la tarea de la siguiente generación atender a los nietos si no solamente toca si también cuántos hijos nietos hasta ahora Fitur yo tengo tres mi cuido de ellos también bueno dramas de Valdano de los dos pequeños y Mi marido me dicen ya está jubilado invalida muchísimo que ni me lo tengo que decir vale entonces pues ahí estamos señoras y su tarea cuando sacaba todavía no se ha sido ha sido un placer tenerle aquí a a todos esto es lo mejor que nos pasa cada día saber qué están ustedes al otro

Voz 5 49:29 lado al otro lado desde que mi madre

Voz 1727 49:32 yo os al segundo perdón a ti te gusta todos los días todos los días que paséis felices fiestas

Voz 5 49:38 es un eso muy fuerte Pau adiós

Voz 30 49:50 solo

Voz 2 49:57 pero no es dinero

Voz 16 51:39 Carrusel Deportivo se convierte en una

