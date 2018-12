Hoy por Hoy (21/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 a punto de iniciarse el Consejo de Ministros en Barcelona acabamos de ver llegar al lugar donde va a celebrarse a la vicepresidenta Calvo a la ministra Batet la ministra Calviño recibidas todas por la delegada del Gobierno en Cataluña y mientras las protestas de grupos independentistas se mantienen en calles y carreteras hay un detenido los Mossos d'Esquadra han empezado a cargar en el centro de la ciudad Albert Prat buenos días

Voz 3 00:30 buenos días pues sí los Mossos han respondido con porrazos contra manifestantes se querían saltarse las vallas justo en un punto del perímetro este perímetro policial en la Avinguda de las sanas

Voz 2 00:43 este era el momento en que querían saltarse estas vallas una carga policial lo ha dicho los Mossos para

Voz 3 00:48 frenarlos y en otro punto muy cerca en Via Laietana es donde los Mossos han detenido a un hombre acusado de desórdenes públicos ha intentado también saltarse una presuntamente una valla y cuando los agentes lo han identificado dentro de la mochila llevaba material para fabricar un cóctel molotov aunque aún no lo había fabricado nosotros estamos aquí en la Avinguda Drassanes en uno de los puntos Khalid antes de este perímetro el helicóptero de los monstruo de los Mossos justo encima sin moverse ni un milímetro a pocos minutos de que empiece este este Consejo de Ministros Ian ya a parte del centro de Barcelona también hay aún retenciones en toda Cataluña quince cortes de carreteras algunas por ejemplo interrupciones en tres tramos de la autopista AP siete

Voz 4 01:30 y en ser Cataluña la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha rechazado las acusaciones del Partido Popular y Ciudadanos cuando hablan de humillación por esa reunión entre Pedro Sánchez y quién Torra Carlos Cala buenos días

Voz 0325 01:42 Pepa en el programa Aquí a Josep Cuní Calvo ha negado que la reunión de ayer se hablará de indultos a los políticos independentistas presos se ha reiterado que habrá que hablar de todo encaja con Cataluña con el único límite de la legalidad

Voz 5 01:53 el dialogando sin temor pero sabiendo que cuando hablamos los cargos públicos tenemos los límites de las leyes pero sin sin esto extremo donde alguien piensa que se puede romper la la legalidad constitucional y no pasa nada por el otro extremo que el Gobierno de España estén Barcelona es una humillación

Voz 0325 02:15 en Huelva el asesino confeso de Laura Bernardo Montoya ha abandonado la Comandancia de la Guardia Civil y acaba de pasar a disposición del Juzgado de Valverde del Camino cuéntanos Santiago González

Voz 6 02:24 la Guardia Civil ha apurado hasta las últimas horas antes de poner a disposición judicial al asesino confeso de Laura luego como un coche patrulla y otro de escolta lo conducen desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva hasta los juzgados de Valverde del Camino está previsto que su llegada se produjese justo hace sólo unos minutos Bernardo Montoya ha salido por la puerta principal de la Comandancia una cincuenta personas que aguardaban ese momento le han increpado

Voz 0325 02:43 su salida que la ministra de Defensa de Francia ha anunciado la detención en Yibuti de un yihadista acusado de ayudar a los terroristas que atentaron en dos mil quince contra la revista satírica Charlie Hebdo matando a doce personas Se trata de Peter sheriff conocido como Abu Anza fue arrestado el domingo es encuentra de espera de ser extraditado a Francia diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 0821 03:06 en Madrid arranca a esta hora el último pleno del año en la Asamblea en el que está previsto la aprobación de Presupuestos de la Comunidad para dos mil diecinueve con los votos de PP y Ciudadanos también el Ayuntamiento de Madrid celebra esta ahora su pleno de presupuestos unas cuentas que pactaron a Madrid de PSOE en noviembre y hoy se incorporan treinta y ocho enmiendas por valor de más de trece millones de euros allí está Sara selva buenos días

Voz 1694 03:26 qué tal buenos días todas las enmiendas que se incorporan son conjuntas entre los socialistas y ahora Madrid y alguna sólo del PSOE ninguna de Ciudadanos y el PP el delegado de Economía y Hacienda Jorge García Castaño destaca el aumento en gasto social y la inversión en reequilibrio territorial lo escuchamos

Voz 7 03:40 además los distritos más vulnerables e crecen un cuarenta por ciento en el presupuesto de sus juntas con respecto a dos mil catorce y este es un elemento clave para este Gobierno si este Gobierno tiene algún sentido es por el reequilibrio territorial

Voz 1694 03:53 de supuestos acordados con el PSOE su portavoz ha aprovechado para hacer un guiño electoral dice que van a estar encima para que se ejecute este presupuesto pero que a partir de mayo lo ejecutarán ellos el PP dice que con estas cuentas han cavado su propia tumba

Voz 0821 04:06 y un hombre ha muerto esta madrugada en Villa de Vallecas a las puertas del hospital Virgen de la Torre el personal del hospital lo ha encontrado en parada cardiorrespiratoria y con varios disparos en la espalda Beatriz Martínez portavoz del Samur

Voz 8 04:15 los sanitarios de Samur Protección Civil acudían a la puerta del hospital Virgen de la Torre en Villa de Vallecas para atender a un varón de entre treinta treinta y cinco años que estaba en parada cardio respiratoria como consecuencia de varias heridas por arma de fuego localizadas en la espalda al propio personal del hospital Av iniciado las maniobras de reanimación que Samur continuaba durante al menos treinta minutos sin obtener resultado de tenía que confirmar el fallecimiento

Voz 9 04:42 el fallecido tenía numerosos antecedentes sobre todo por robo con fuerza

Voz 0821 04:46 niebla nos va a acompañar hoy durante todo el día y también durante el fin de semana con temperaturas

Voz 9 04:50 sin grandes cambios frías ahora mismo seis grados en Madrid

buenos días amigos veintiuno de diciembre pocas horas en muy pocas horas comienza el invierno invierno que durará exactamente ochenta y nueve días con sus ochenta y nueve noches y alguna que otra mañana de alegría recuerdan lo que ocurría hace exactamente un año

Voz 12 05:42 el brasileño

Voz 1995 05:44 ustedes y nosotros teníamos intactas las expectativas han pasado trescientos sesenta y cinco días tenemos nuevos décimos nuevas expectativas para mí al menos que en mi casa somos muy de la Ser de toda la vida la Navidad

Voz 13 05:58 pues sí anunciaba con Iñaki Gabilondo y el sorteo

Voz 1995 06:05 mantra esas bolas

Voz 11 06:19 no las vuelve locas

Voz 1995 06:23 tienes en estos momentos en tu bolsillo cuatrocientos mil euros

Voz 15 06:29 como que si había Villa

Voz 16 06:36 pero sal de ahí que tienes cuatrocientos mil euros en el bolsillo esto ocurría

Voz 17 06:55 no

Voz 12 07:04 son ciento veinticinco mil euros

Voz 1995 08:09 amigos no sólo en pocas horas puede cambiarles la vida

Voz 1995 08:18 no ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposible llega el viernes que es la manera que tiene la vida de ponerse de cara viernes al fin no me negarán que este especialmente sabe a gloria o lo que es lo mismo jamón del bueno llegamos al fin de semana con la moral intacta acto no podemos decir lo mismo de la cartera eso sí en cualquier caso sólo ustedes los lectores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco dice demasiado en su favor

Voz 12 09:38 a las diez y nueve minutos tenemos ya

Voz 1995 09:42 una maleta llena de ilusión una maleta directamente muchos tienen ya la maleta gracias a ustedes también tenemos maletín cargado de versiones de Fray Love para encontrar que lo está enviando muchas versiones a nuestra dirección de correo electrónico Hoy por Hoy recuerda en Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com no es enviar una misión cuatro amigos bueno entendemos que son amigo y que lo seguirá siendo a pesar de la versión que han hecho son Miguel Llor decisivo que a falta de un estudio profesión lo han hecho muy bien eh a tan fantástico tan perfecto lo grabado con el móvil Llibre Abel lograba con el Famous este Kagan operación no son

Voz 12 10:17 pero está muy bien la versión eh

Voz 1995 10:38 se muy bueno pues manden ustedes sus versiones

Voz 1995 10:51 lo que es la confianza son nuevo del día como el cerebro AIS el sorteo de la Lotería ahí en tu pueblo vio en El nombre de la lotería nacional española poesía COI no agujero expectativas como la lotería allí menores que os diga tocaba la lotería ITA Pais agujeros de la nieve si efectivamente como lo sabía dato en tantos años trabajando junto tapando agujeros del estás conmigo que mañana así produce realmente yo era la vida es buena mañana los bolos bolos las bolas de los bombos mañana el estallido nadie salvo estoy contigo yo les pido un Adrián Munitis para compartirlo como siempre aquí en la Cadena Ser diseñó como vamos de toda la vida pero las diez quince minutos una hora menos en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 20 11:40 hola qué tal de que toca hablar hoy los que somos muy de Navidad muy de celebrar las fiestas en torno a una buena mesa hablamos de una buena mesa con receta es apetitosa habla disfrutar intensamente de esos momentos por eso yo me pongo en manos de los cocineros de El Corte Inglés y su departamento de platos preparados que cocinan otros oiga a mí es que me apetece disfrutar por eso confío en ellos porque treta harán los platos más deliciosos variados para estas fechas con menús completos y propuestas gastronómicas sorprendentes desde un pastel de Cadarache a unas croquetas de marisco desde una favorita rellena con salsa de Oporto aún con Fit de Pato a la naranja que rico todo y también un buen besugo al horno una caldereta de rape con carabineros o una pierna de cordero lechal asada apetece verdad bueno pues pone en manos del Departamento de platos preparados del Corte Inglés ir disfruta muy de celebrar muy de Navidad Feliz día mucha suerte mañana lunes áreas

bonistas con Hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1995 16:14 Tura hoy con Toni Garrido Elvis Presley que tiene su casa como de hecho su casa su casa donde veis lo había su salón donde voy a la tele Graceland Jimi Hendrix Beethoven son algunas de las personas que tiene un museo porque es extraño museos Museo pero hay personas que tienen museos hace dos semanas estuvimos el Linares ahí tienen uno dedicado a una de las figuras más grandes de nuestra cultura también de la música pero sobretodo de la cultura alguien que nunca nunca ha dejado de evolucionar que pasan los años lejos de caer en el olvido sigue ampliando el público

Voz 33 16:49 madre padres abuelos nietos

Voz 1995 16:51 estos todos allí él es único e inigualable tiene un nuevo disco se llama Rafael

Voz 12 17:02 por la no buenos días lo que más nos gustó el Museo de niño toda la evolución toda tu carrera

Voz 1797 17:28 pero lo mejor que mi hijo mayor fue el encargado de todo

Voz 1995 17:35 así describe ahora se explica muy pero déjame decirte lo que más justo el museo es el cariño de la gente pero una emoción cuando hablaban de Di del museo mi ahí está su cosa que estaba está estar a su casa pero una emoción le preguntamos

Voz 34 17:52 tanto el día contuvo siga puesta le preguntamos

Voz 1995 17:56 pero todo tolera oyéndose

Voz 35 17:59 maravilloso están contenidas seis es verdad olvidando el día escándalos una sí sí sí sí sí encantadísima escucharte veinticuatro siete así que enhorabuena esperaba es que te dejaran estamos del ya le ponemos Elvis o algo así algo así pero no no fue el caso no bueno un verdadero bohemio en primer lugar enhorabuena gracias enhorabuena pero sinfónico ya parecía que no quedaban huecos se pero había sí

Voz 1797 18:29 le quedan muchas cosas buenas que hacer verdad tal qué tal el ex responsable de todos arreglos y el que me entendió porque cuando yo les dije yo quiero hacer esto sinfónico no porque yo lo he hecho yo quiero un reto pues me entendió rindió qué quería decir con esa red ponerlo fácil Lucas

Voz 1995 18:57 me parece no yo quiero honre bueno pues utopías toman mío la Audiencia clara Lucas bienvenido qué tal Lucas estuvo con nosotros hace unos meses Lucas es esa gente joven hay cuatro años sostiene treinta cuatro castaños pero de esa gente que llega cargada de talento el hecho bandas sonoras para películas que hemos visto para series para el acuerdo de la sangre de la última película Julio viven para élite que hasta ahora vamos da toda la chavalería todos los millennials están con él aquí y en todo el mundo se vuelve locos comenta serio para películas como de estos edificios para Rafael cómo ha sido trabajar Luca

Voz 33 19:36 buena sido muy especial muy especial sobre todo esa llamada de Rafael que que uno no se cree que llega ahí de repente llega llama llega pidiendo algo diferente el el rey del que que hablaba Rafael me dijo no no Lucas que tiene que ser madre además la conversación surge después de un bueno primero nos reunimos pero luego después de un concierto en Los Ángeles en el Kodak Theater dónde me me invitó Rafael a su concierto oí estaba totalmente lleno

Voz 35 20:12 está totalmente llena fue la bueno la gente tirándose al escenario una locura entonces después del concierto

Voz 33 20:21 voy a verla yo pensando que iba a estar agotada porque dos horas y media estabas no bueno como si se hubiera tomado nada un una cerveza con un colega así el disco mira yo me dijo no no el disco Luca recuerda red algo diferente y entonces ahí se me ocurrió meter música electrónica

Voz 1995 20:44 juntarlo con con la música orquestal vaguedad entrada no parecía yo seguir Rafael si es algo es hombre atrevido valiente audaz pero de entrada música sinfónica con música electrónica con Rafael

Voz 1797 20:59 es una maravilla lo que yo decía suena de maravilla el público que lo haga ya y ha ido al teatro tanto el escenario en Cádiz el otro día en el Real la gente brama la gente no se equivoca nunca la gente no se equivoca nunca nosotros sí pero la gente no cuando yo vi esas caras y esa forma de empezar hacer a moverse en Cádiz dije

Voz 1995 21:31 espera a parte Lucas tú que has estado como a cualquier persona que haya estado en un concierto Rafael Esteve que Rafael está te encuentras

Voz 34 21:41 vivía en el Kodak Theater premisa sí

Voz 1995 21:44 recelos controla a todos Feli está pendiente decir si alguien abre una puerta vamos Si están el teatro lo digo pues iban a ir que lo sepan si alguien está en el que se abre una puerta al fondo a la derecha sonreído reído dándose aunque esté cantando el mundo se da cuenta es así BR pasadas

Voz 1797 22:07 han ayer a corrillo que un día que yo no estaba muy bien esta enfermedad digo no se te ocurra marcharte desertar a tu tienes que aguantar igual que esto que voy a aguantar el chaparrón entonces estoy éste ya estaba cantando pronto que un digo para la canción digo Paco siéntate

Voz 35 22:36 vías sombra retroceder presentar bajando la cabeza no había sido avisó grabara que es donde los Beatles donde está el famoso paso

Voz 1995 22:48 cebra de la de la imagen la foto

Voz 35 22:50 si hay que hacerlo si las haremos más veces que vas a volver

Voz 1797 22:55 vais a volver sí

Voz 1995 22:58 que había sacada de civil Rafael a este problema siempre nos dejas una luego no cuentan preside siempre deja común

Voz 34 23:04 no pero te atrae el crimen ya resueltos

Voz 1995 23:07 hoy si vais a volver han tenido intención de

Voz 34 23:10 el grave error

Voz 35 23:11 bueno yo porque él no sabe nada todavía a ver

Voz 1995 23:15 Lucas apunta a ver si

Voz 35 23:20 en él

Voz 1995 23:21 tú dio como Rafael contaba siempre Javier Limón que hizo el el visado con con veo maravilloso bebo el tenista dijo a esto cuántos días de estudio cojo y dijo el maravilloso hombre coge dos por si acaso no vaya a ser como es el trabajo en el en el estudio Lucas tú Kevin es de una técnica muy muy profesional el cómo se trabaja en el estudio con Rafael Bueno el al principio grabamos

Voz 33 23:48 en la orquesta por un lado oí fue maravillosa porque en en Londres hay pues hay hay un nivel

Voz 35 23:57 muy de músicos y además allí

Voz 0821 24:02 exacto Ávila como lo hacen todo el rato ya están grabando constantemente

Voz 1797 24:06 tienen muy curtida ahí lo hicimos todo en en un día en un día en un día

Voz 35 24:12 esto sí sí

Voz 1797 24:14 no yo puse la voz otro día y la música se grabó en un día pero sí

Voz 1995 24:21 el que sean muy pro hay que ser

Voz 1797 24:23 gran no hay que sea muy bueno hay muy seguro bueno yo me grabaciones yo esto lo llevo a gala yo grabo más de una vez la canción en la que vale Semper la primera sí sí yo cuando yo era esa es la que vale y luego luego entiendo que que la gente necesita que yo dejé dos o tres grabadas por si pasaba algo lesionado

Voz 1995 24:49 a estas alturas ya sabes

Voz 1797 24:52 de desde que yo tenía catorce años hice mi primer disco la primera era la que sin te digo mejor se puede hacer pero yo no sé

Voz 1995 25:05 sí

Voz 35 25:06 hablando de estudios no es maestro usted ha trabajado en tantos estudio

Voz 36 25:15 no son iguales estudio tienen lo suyo no se puede decir que tiene un espíritu pero tiene el mismo estuve un aserto personalidad un profesional siempre se ponía ante el micrófono

Voz 1797 25:26 un profesional que es profesional se pone un micrófono SL tiene que lidiar donde tiene que estar a lo que está ya da igual que esté así en AVE no que estés aquí en un en el que quieras es en Italia yo yo he tenido la suerte de grabar desde que empecé por supuesta en España disparó a todas horas todos los días pues es salté empecé a grabar en Roma en Francia mucho en París grabado

Voz 1995 25:58 muchas llevan otros idiomas además idiomas idioma sí que se tampoco parece fácil no bueno ni difícil tampoco pero señor no bastante cuando una canción tenía éxito

Voz 1797 26:15 si hacía digo ganarnos no se pierde tiempo porque yo de un tiempo a esta hace muchísimo tiempo decidí no cantar en castellano porque cuando yo me me siento realizado y recompensado artísticamente y entonces sí tengo un día que habla o cantar en francés en inglés sobre lo que sea lo hago pero no necesariamente más que a mí me clientela me entiendes totalmente sea Delirio marqueses usando

Voz 1995 26:50 el Rising fónico

Voz 37 26:51 vamos a escuchar

Voz 1995 27:19 ustedes han puesto máxima estén escuchando Hoy por Hoy en la Cadena SER res sinfónico es el nuevo trabajo de Rafael con Lucas nos vamos a hacer una pequeñísima pausa enseguida

Voz 17 27:35 son mucho

Voz 1995 27:39 no

Voz 12 27:44 pretende

Voz 37 27:46 bueno te quiere

Voz 12 27:51 se enamora

Voz 37 27:53 día dos los temas

Voz 39 28:09 a las

Voz 1995 33:15 rey sinfónico reinvención revolución

Voz 11 33:19 Rafael

Voz 1995 33:26 estamos en el año mil novecientos sesenta y seis Yo soy aquél se presentaba dos mil diez acompañado de un piano es especial de Navidad sin no hay sorteo de la no de día y en especial de Rafael no hay Navidad

Voz 50 33:47 sonaba así que por tener te daba

Voz 12 33:57 estando lejos no Si suena real

Voz 51 34:07 eh

Voz 52 34:12 nada bien

Voz 1995 34:22 qué tal pero he seguido en directo claro juntaba seguimos con Rafael con Abidal m hoy en la ser rotar que funciona en Cádiz función el Teatro Real funciona pero claro me parece muy bien que estudio con texto en directo con en contacto directo como como es el rey sinfónico en directo

Voz 1797 34:44 nacional

Voz 1995 34:46 sensacional sí sí totalmente

Voz 35 34:52 dice que no Lucas a gorrazos años que sinceramente estaba un poco preocupado porque ha sido un proceso muy complejo de unir música orquestal musicales lector

Voz 1797 35:04 Mónica Hay en el disco suena muy bien pero claro llevarlo eso al directo cuando fui al Real una maravilla yo creo que es todavía superior en directo que la energía porque tienen una energía que no se claro no es lo mismo un disco siempre pero luego la fuerza mía en persona y sobre toda la fuerza

Voz 12 35:27 el público empujando M

Voz 1995 35:30 porque ahí que participa el público es maravilloso os tengo que pedir un favor de carácter personal me acabo de llegar

Voz 34 35:40 yo estoy aquí porque me pero debería estar en la actuación de Navidad del colegio de me acaba de llegar el vivió de los niños

Voz 1995 35:52 con confianza eh vosotros podía haber si aquí hay talento cosa lo digo para no perder porque les importa si os pongo la actuación lo haré

Voz 35 36:06 a ver si yo soy ponernos

Voz 17 36:14 yo voy a talentos

Voz 45 36:15 aquí la verdad

Voz 1995 36:24 voy a parar porque tampoco quiero yo o sea yo

Voz 34 36:26 el padre desea pero yo veo ahí los niños siempre tienen mucha

Voz 45 36:33 todos y cada uno va por su lado

Voz 1797 36:36 cuánto quiere a la vida después pero

Voz 1995 36:40 cuando son niños todas tienen mucho talento tus conciertos ahora hay muchos niños de Lucas te parecido y la actuación

Voz 35 36:45 me ha parecido genial intentando meter sus hijos el el mundo de espectáculo habré sí mismos Rafael los niños y estamos aquí cuando El tamborilero Lucas hoy bien entregado salud no a nada

Voz 33 37:06 que además este es un tema interesante y siempre yo gracias a a a que mis padres y mi familia ha habido buenos la música sobre todo la música clásica ha estado muy presente gracias al apoyo incondicional de ellos pues ahora estoy viviendo de la música creo que para mí lo más importante como padre es pues a apoyar no Iber que si del hijo o la hija tiene talento pues pues darle caña decir oye que darla pues puede ser una artistaza

Voz 34 37:38 mañana bueno hablábamos el del directo

Voz 1995 37:42 Madrid Cádiz París Londres San Petersburgo tú tienes pensado parar algún alguna de vida

Voz 1797 37:50 a ver si de vez en cuando para el si vía este este mes en mes de enero estoy totalmente parado tengo cosas que hacer personales con con la familia que es que para eso la tengo familia y entonces Se pues vamos a vivir con un mes y pico familiar después del día catorce de de febrero vuelvo a las andadas y empieza la gira

Voz 1995 38:19 sinfónico y la gira te va a llevar por todo el planeta

Voz 1797 38:23 la gira me me principalmente por toda España todo todo todo toda España en varias varios trozos de épocas me lleva a Rusia me lleva a Estados Unidos me lleva a Londres Medea París me lleva a Chile dentro de unos días en Chile en el Festival de Viña que lo inauguró yo aquí fin me como todos los años me ya por todas partes Si términos siempre en mi casa con los míos

Voz 35 38:52 lo que es no para esto me hace pensar en Alejandro Magno lo para él también lo hizo nada mal el Tour conquistó medio mundo también si bien hay que ser que que no le iba bien pero según la leyenda de la historia

Voz 36 39:08 cuando ya no había más mundo para conquistar borrada pero yo lo veo que en este sentido este no es como Alejandro Magno

Voz 35 39:16 o cuando vuelva a empezar da la vuelto otra vez es saber exactamente cuántas veces va sonar esto

Voz 1995 39:29 no

Voz 12 39:34 sí

Voz 1995 39:36 eso sí hemos dicho antes yo estoy convencido que las bolas del sorteo es ese es el sonido

Voz 1797 39:41 hoy comienza la Navidad así las marcas en El Corte Inglés ya una Navidad

Voz 1995 39:47 ya no pero es verdad que el tambor es decir

Voz 45 39:51 para nosotros

Voz 1995 39:52 esta manera de interpretar ETA morir es la realce para nosotros esa canción es esa Lucas no y hay muchas versiones pero para ustedes navidades ese esa es la forma la que Rafael

Voz 1797 40:02 que que hubo conato de que no la grabara de que no me lo dejaran grada estando yo sí yo presenté este proyecto que yo tenía quince años más someras me dijeron que buena idea que quieres cantar villancicos españoles pero ésta no El tamborilero no que yo yo que dice porque ellos tenían una concesión de me parece que era un disco es algo que era Sinatra los sacaban en en noviembre por por Sinatra yo que tenía los años que tenía dije yo que tengo que ver con ese señor a mi déjeme hacen mis cosas yo no tengo nada que ver si está la grabé y el éxito fue tan tremendo que

Voz 35 40:55 que yo no recuerdo la de Sinatra y sabía que Sinatra había grabado hasta no también pero no tiene del todo ya nadie se acuerda

Voz 1797 41:04 la mía es que es martirio durante todos los años

Voz 35 41:07 punto com

Voz 1995 41:08 pues no la del museo y nadie decía que no que le encantaba todo el rato la canción todo el rato y le encantaba una y otra vez déjame decir que Lucas de nuevo vuelve a hacer un homenaje al cine John Williams

Voz 12 41:22 estará

Voz 1995 41:23 a Benissa casa porque Lucas vive en Los Angeles Lucas está viendo en los Angeles trabajas menos nuevo homenaje otro año más homenaje yo Williams

Voz 16 41:32 bueno yo creo que eso el año que viene este este año querían

Voz 33 41:36 hemos reservar el el el como dicen ahí para para sinfónico de Rafaeli

Voz 1995 41:44 no

Voz 33 41:44 pero entonces el año que viene seguro que volvemos otra vez

Voz 1995 41:47 aunque no que no es este año este año no va a ser que no vaya no vayan al teatro

Voz 35 41:53 no porque va con vida pero yo

Voz 34 41:56 no vamos a dar un poco también de cancha Lucas pues ya el año que viene

Voz 1995 42:01 al tiene un un nuevo disco y eso siempre siempre siempre es a nosotros

Voz 34 42:05 está también en vinilo ha salido también lo tenemos ahí pero ha salido hoy en vinilo a mí es que particularmente me emocionan los discos de vinilo por qué

Voz 1797 42:15 todo para los que somos aficionados a la música tenemos el CD pues para el diario y entonces lo que quieras así el coche hizo esas personas pero el vinilo en casa puesto en una librería es una maravilla yo tengo una librería en mi casa de miles de discos contó portal histórico es una maravilla

Voz 1995 42:35 pues esta en vinilo pero Soto está en todas partes Rafel tiene esta carga muchas cosas darte verdad es así ha hecho agrave que veis el plan así que si no que no que no ha hecho nada bueno eso también no hacer nada es que venga también lo está haciendo nada que venga bueno muchísima suerte a los dos gracias Rafael por tanto desde hace tanto aquí Lucas esta es tu casa Hay lo será cuando tengas concierto en el Real avisarnos cuando sí lo tengas no dejan de verdad avisan asombrar placer enhorabuena a los dos buen trabajo y que esa gira que padres un poquito

Voz 35 43:10 bien si a encasa par que tengáis todas las suerte envidiable Rafael el inigualable grácil muy vemos el año que sí señor es que

Voz 1995 44:26 habla de la pegatina el grupo mira la pegatina tiene su público en España pero luego van a China Australia el cantante te suelta un sermón sobre bolsas de plástico y yo me voy sabes cómo llaman la pegatina muy sincero lo llaman la fiesta más grande de Icomos pues regalando entradas gratis a todas las Maricarmen Maricarmen

Voz 2 44:54 ha dado la pegatina celebra sus quince años en la fiesta más grande Pelayo en el Whiting Center de Madrid antes este viernes pasarán loco Carla

Voz 1995 45:09 sabes que hace Román en casi todos los conciertos muestra lógico

Voz 13 45:39 si no tenga prisa que mide cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá cómo ha dictado por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 17 45:56 no

Voz 28 45:59 Marcelo un momento

Voz 1995 48:25 hoy por hoy

Voz 34 48:30 mañana es el sorteo de la Lotería de Navidad pero antes de repartir ilusión el viene a repartir mal rollo

Voz 1995 48:38 en unos minutos llega con sus enigmas matemáticos el profesor letona un hombre de proporciones al cincuenta por ciento Maldà treinta por ciento más humor diecinueve Billy Joe un uno por ciento de perdonavidas cree usted que podría enfrentarse a él si la respuesta es a lo mejor no ya no hay que estar muy seguro me enfrentarse al profesor cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta Si usted consigue vencer vamos va a ser nuestro héroe navideño sin duda vamos otra cosa grave se han preguntado porque se venden tantos perfumes en los aeropuertos es para envolverse en un aroma que no recuerde que lejos de casa podemos ser otros vamos a través de los ojos de las más cosmopolitas y sofisticadas corresponsales en Marruecos y Marcela Sarmiento desde Miami Marcela muy buenos días

Voz 23 49:37 hola qué tal Toni Tom quema maravilla volverá a estar con ustedes

Voz 1995 49:42 Londres no debería estar en Londres buenos días

Voz 5 49:45 ya sabes que nunca se donde debo estar entonces ya en Ibiza el paraíso terrenal

Voz 23 49:50 adiós porque dejó mejor ahí

Voz 5 49:55 correcto correcto precisamente eso estaba pensando yo ayer

Voz 1995 49:58 ochocientos aviones han sido desviados todavía no canse también se sí sí cancelados y miles desviados todavía no entendemos muy bien las causas sabemos que lo hicieron por un ataque de drones a alguien no ladrona

Voz 35 50:12 los en el cielo tampoco es que no entendemos

Voz 1995 50:15 ya hay nueva información al respecto en sí

Voz 5 50:17 parece que Gatwick se ha vuelto a abrir pero con mucho cuidado porque cada vez que creen que ya no hay más drones vuelven a aparecer y parece mentira que estos aparatitos que parecen de juguete hayan causado el caos en más de cien mil personas imaginaros todas las bodas que se han tenido que retrasar gente que sirva de luna de miel o a visitar a su abuelita o a un enfermo viajes de trabajo reuniones familiares multiplicadas multiplicas multiplicada cerditos sin saber qué hacer con estas dos cosas en el aire diciendo que igual les iban a disparar pero para que nos demos un poco de cuenta del mundo en el que vivimos el Pentágono ha empezado a contratar veinte cibernética especializada en la cibernética que sean capaces de contrarrestar a Jaques a los drones a todo esto ya los ataques no son lo que eran ya hay un rumor de que pueden ser un ataque de gente ecológica que defiende el que no puede que van contra el a favor del medio ambiente que no quieren tanta polución que para aviones pero no no se sabe nada hay buscará el al señor que controlan estos aparatitos es como buscar una aguja en un pajar así que fíjate cómo estamos con dos cositas así de pequeñitas en el cielo que pueden afectar a cien mil personas

Voz 1797 51:34 el futuro de lo de los ataques en el fondo marino

Voz 1995 51:36 hola es comprobar una vez más lo la delgada línea que separa el orden del K dos todo en un aeropuerto son capaces de desviar aviones cancelar ochocientos aviones iba a afectar a ciento veinte mil viajeros de una forma muy sencilla hace vimos en orden pero estamos muy cerca de caos

Voz 23 51:56 de acuerdo y sobre todo teniendo en cuenta que son dos personas que están haciendo esto fuera de la ley es decir aquí no es que hayan convocado una marcha mundial general con el tema de la polución aquí son dos personas tres Un organización la que sea cuando llegamos a la conclusión de quiénes son de este tipo de cosas puede generar un caos increíble no solamente allí sino en cualquier otro lugar del mundo no

Voz 1995 52:20 bueno vamos con otros otros asuntos de última hora la dimisión del ministro de Defensa en Estados Unidos bueno realmente no es el ministro de Defensa así como el responsable de el Pentágono los cargos el secretario Gonzalo bueno se llama James a nuestro ministro de Defensa empezó este hombre con el apodo de perro loco si ha acabado siendo una de las voces más sensatas desde administraciones siguen nunca sabes no tanto es así que extrae lo acusó públicamente atentos de ser una especie de demócrata

Voz 35 52:50 hace dos días tengo muy buena relación puede que sea marcha si es una especie de demócrata si quiere que les diga la verdad pero en general matices buen tío nos llevamos muy bien puede que en algún momento se marche porque la gente se va llegando el momento todo el mundo se va porque sí porque se va a Marcela viene

Voz 23 53:08 bueno se va porque a él no está de acuerdo con el Presidente Stone lo que él está haciendo y las decisiones que está tomando actualmente con sus aliados sean las correctas de ha dicho que está convertido en nuestros aliados en enemigos en nuestros enemigos en aliados Él no está de acuerdo en que repliegue de las tropas en Afganistán no está de acuerdo con muchas de las decisiones que se están tomando fuera y en pocas palabras digamos que una de las voces que más está escuchando y esta retumbado en los medios de comunicaciones básicamente que el presidente trompa está siendo muy feliz al presidente Putín es decir le está dando gusto en algo que él quería sacar las tropas de Siria es bastante controversial pero lo controversial también ha sido la salida de Matisse creo que ha sido el único que se han acercado le ha entregado la carta a Manu le ha dicho sabía una cosa yo creo que tengo todo el derecho a irme del Gobierno de los Estados Unidos porque definitivamente usted necesita una persona que esté de acuerdo con usted cosa que yo no estoy entonces ha sido realmente un bombazo digamos del día anterior del día

Voz 5 54:11 qué es lo que dicen es que era uno de los pocos adultos que quedaban para contrarrestar las rabietas el acto Londrés miento de de de Trump desde luego como dice Marcela que Putin diga qué apoyos tu decisión Donald o sea que

Voz 23 54:26 sea tu mayor asesor

Voz 5 54:29 altamente preocupante y que la gente de tu instalación los consejeros a los que no les consultó sobre lo decidía ir a los que consultó les dijeron que ni se le ocurriera a retirar las tropas porque iba a reforzar Ibarra balancear los poderes en Oriente Medio reforzando a Rusia ir reforzando son para enemigo Irán pues no les escucho y como y como él toman las decisiones hablando del caos de los dron yo no sé si es peor el caos de los dron Sol de Trump

Voz 23 54:58 el querer hay estará convencido de que está siendo muy bien pero hay una cosa que es muy clara tres de las personas que entraron en su administración que eran digamos un trío de personajes muy respetados en Estados Unidos o por lo menos que lograban tener ese aire adulto el que habla Emma Royce desde Niza es básicamente Stiller son reptiles son que que también se fue que fue secretario de Estado también John Kelly que fue el jefe de su gabinete que era un general muy importante eso en general muy importante en Estados Unidos y ahora por último el señor matiz que era digamos esa sensatez que quedaba dentro y David de dentro el gabinete así que las cosas hoy amanece en un poco complicadas Barcelona la palabra sensatez

Voz 1995 55:40 pronunciaron la frase donde está Donald Trump hasta que hubo un tiempo en el que el ser humano se plantea otros retos hace cincuenta años tal día como hoy un veintiuno de diciembre de hace cincuenta años despegaba la primera nave tripulada con destino a la luna lograron orbitar el satélite traer de vuelta una foto icónica la del planetas le hemos visto mil veces en la del planeta Tierra azul alzándose por encima del horizonte negro de de la luna el día de Nochebuena mandaron un mensaje a la Tierra con imágenes en directo de la superficie y fue una especie de regalo para humanidad hay que recordar que hace no demasiado esos eran los objetivos Marcela llegar alguna conquistar el espacio y creo que estamos en una conversación muy distintas los días

Voz 23 56:19 de acuerdo y sobre todo era ese mensaje que el presidente Kennedy quería llevar en Navidad era básicamente una forma como de demostrarle a los países libres porque eso habló uno en los que estuvo allí llevarle a los países libres un mensaje primero de libertad El presupuesto de Navidad era como una ilusión sabes era como la ilusión de poder llegar hasta allí demostrar en esta época del año una época de mucha sensibilidad en general pero sobre todos los Estados Unidos de mucha sensibilidad esa fortaleza que pudo haber tenido Estados Unidos porque al mismo tiempo llevaba toda esa ese mensaje de Navidad básicamente

Voz 34 56:56 y una pregunta el sorteo de la Lotería en Miami como se

Voz 35 57:01 la española claro pero no

Voz 34 57:02 sí lamentaría de aquí los bombos como cómo se celebra hoy en Miami lema Thais unos ingresos de llamadas

Voz 23 57:07 de acuerdo en la lotería más grandes de la historia de Estados Unidos ya se jugó hace unos meses se la ganó uno sólo un solo jugador fueron casi como dos mil millones de dólares fue impresionante entretuvo durante sí fue impresionante el premio de este año dos mil dieciocho para la lotería en Estados Unidos alguien identificado este afortunado o fortuna se identificó se identificó un afortunado exactamente se identificó además porque fue el único ganador en toda la nación y que fue uno de esos premios increíble bueno

Voz 5 57:41 el pasar pocas de esas historias llevan a la felicidad

Voz 1995 57:44 se ha la cantidad de divorcios que surgen

Voz 5 57:46 pues de que la gente gane dinero la cantidad

Voz 34 57:49 Emma por poner sentido común a todo esto los pobres pero felices que Náquera que el amor

Voz 1995 57:56 bueno vamos a desear a las dos que paséis una muy feliz Nochebuena que disfrutéis de estos días la Ser mañana como siempre como todos los años el ofrecer este sorteo que para nosotros supone el comienzo de la de la Nájera en Miami Marcela Sarmiento un beso muy grande y millones gracias muchas felicidades

Voz 23 58:15 a ti también muchas gran esa felicidades las tomo también el día de hoy que es mi cumpleaños

Voz 1995 58:19 hay que bien muchas felices Navidades además no

Voz 23 58:25 en Navidad con el ocho de mayo

Voz 1995 58:28 ha sido muy importante si bien Marcela un beso muy grande y hoy en Ibiza tiene lejos de este a fondo nada me felicidades felicidades a todos vosotros ha dicho

Voz 1995 59:34 la canaria recupera a él