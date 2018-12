Hoy por Hoy (21/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once en las diez en Canarias

Voz 0325 00:07 Carlos Cala buenos días horas de Ashton y el Consejo de Ministros ya está reunido en Barcelona a los miembros del Gobierno han ido llegando hasta el edificio de la Lonja del mar donde se han hecho la foto de familia antes del inicio de la reunión hasta allí nos vamos Inma Carretero buenos días

Voz 0806 00:19 buenos días a las diez y media con media hora de retraso se ha producido la foto de familia del gobierno en pleno en la escalinata del patio interior de la Lonja el presidente ha llegado a pie desde el hotel porque el barrio del Born está absolutamente blindado se quejan en las tiendas y en los bares del negocio que están perdiendo esta mañana las únicas protestas que se han oído desde aquí dentro son las de las cacerolas de algunos vecinos de la Pla de Palau donde está la Lonja de fondo el zumbido del helicóptero que sobrevuela la zona

Voz 2 00:45 cuando termine la reunión del Consejo de Ministros van a comparecer

Voz 0806 00:47 la portavoz Isabel Cela la ministra Meritxell Batet

Voz 0325 00:51 esas protestas de los grupos independentistas han empezado desde muy temprano en carreteras de Cataluña y en los accesos y calles de Barcelona en algunos puntos se ha producido algún incidente entre Mossos d'Esquadra y manifestantes ya hay al menos un detenido Albert Prat hola de nuevo

Voz 3 01:04 hola nosotros nos encontramos en la Avinguda de Drassanes junto a Colón en uno de estos extremos del perímetro policial ya esta hora es podríamos decir el punto más caliente aunque muchos manifestantes están marchando a otro punto muchos centenares se han concentrado sin concentrado aquí delante de un fuerte cordón de los antidisturbios de los Mossos les han tirado pintura huevos botes de humo aunque aquí no se ha producido ninguna carga otro punto del perímetro en la Vía Layetana si ha habido algún porrazo en este segundo punto es donde se ha producido esta detención de un hombre que en la mochila llevaba material para fabricar un cóctel molotov

Voz 0325 01:39 antes del Consejo Pedro Sánchez se ha reunido con la alcaldesa de Barcelona según Ada Colau el encuentro ha sido muy constructivo y ha habido dos compromiso por parte del presidente se celebrará una reunión entre el Estado y el Ayuntamiento aún sin fecha

Voz 4 01:50 a las ciudades podrán regular los precios

Voz 0325 01:52 el alquiler para evitar abusos bien asistencia

Voz 5 01:55 presidentes sí que se ha comprometido en que ahora ha empezado el trámite parlamentario con un decreto ley

Voz 4 02:00 en la cuestión de la duración de los contratos

Voz 5 02:03 pero el compromiso del presidente Sánchez es que en el trámite parlamentario de ese mismo decreto se incluirá tal y como está comprometido a la posibilidad de que las ciudades podamos regular e los alquileres para evitar esas subidas abusivas que se están produciendo ahora mismo en la ciudad

Voz 2 02:18 más cosas el pesquero Nuestra Señora de Loreto acaba de

Voz 0325 02:20 a llegar al puerto de Santa Pola Alicante después de desembarcar en Malta a los once migrantes rescatados el Mediterráneo hoy tras permanecer durante días sin autorización para atracar en ningún puerto hasta que se resolvió esa situación en el puerto se encuentra nuestra compañera de Radio Elche Cristina Medina buenos días

Voz 6 02:34 buenos días pues todavía en el puerto de Santa Pola en el muelle pesquero Nos encontramos rodeadas de un montón de familiares de gente de amigos también de miembros de la corporación municipal del Ayuntamiento de Santa Pola que han querido venir a recibir a estos marineros acaban de bajar del barco casi no les dejamos saludar a sus familiares la verdad es que están emocionados y están muy agradecidos de este recibimiento que para nada esperaban llevan casi cien días en el agua y después de once días de vivir esa experiencia Se va amanecer especialmente las vacaciones de Navidad de este año

Voz 0821 03:13 la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado la adopción de medidas cautelares solicitada por el PP para paralizar Madrid Central nos lo cuenta Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:22 buenos días contundente resolución del Tribunal Superior de Justicia con tirón de orejas incluido al Partido Popular concretamente al grupo municipal de esta formación en el Ayuntamiento ya al ejecutivo que preside Ángel Garrido los magistrados madrileños les recuerdan a ambas instituciones políticas que su obligación antes que reclamar es coordinarse y colaborar con el Ayuntamiento dos principios de aplicación a cualquier administración cuyo fin es lograr el interés general en su resolución la Sala de lo Contencioso subraya que en el caso de Madrid central no se ha producido esa cooperación pese a la trascendencia que tiene la movilidad de los ciudadanos

Voz 2 03:56 hoy continúa el pleno de presupuestos en la Asamblea de Madrid con las

Voz 0821 03:59 saca de la cena del Partido Popular de anoche Pablo Casado sigue manteniendo el misterio en torno a los candidatos sobre el presidente de la comunidad Ángel Garrido que volvía postularse para el cargo decía que es un referente nacional y hoy ha sido el portavoz del grupo popular el que ha mostrado su apoyo Enrique Ossorio

Voz 8 04:13 por supuesto que Ángel Garrido es un gran candidato a Mina vamos yo he trabajado con el tres años sí por supuesto que lo conozco de primera mano y es una persona con sentido común con experiencia y por tanto es evidentemente un buen candidato va a la escuela

Voz 0821 04:27 también en Madrid ha aprobado ya sus cuentas para dos mil diecinueve con el apoyo de Ahora Madrid PSOE y el voto en contra de PP Ciudadanos el equipo de gobierno no ha aceptado ninguna de las cuatrocientas treinta enmiendas presentadas Begoña

Voz 9 04:37 decís Íñigo Henríquez de Luna son ustedes el ejemplo del cinismo político ha llevado a la enésima potencia tiende la ante dos grupos que representan a la mitad de los madrileños merecemos respeto cuando ustedes ni se le las enmiendas que hemos presentado y en las que hemos estado trabajando ustedes tenemos ahora mismo siete grados en el centro de Madrid

Voz 7 05:20 con Toni Garrido es Navidad Yeste poca no se entiende sin música así que es la hora de convocar a Javier Limón

Voz 11 05:30 uno de los mejores productores compositores músicos

Voz 7 05:33 de este país y maestro banda Berklee College of Music en Boston cada estos días está en casa porque la fecha que venís Jackass en estas fiestas abuelo muy buenos días

Voz 4 05:43 hola buenos días además es que Madrid creo que la ciudad más divertida para en Navidad del planeta parada con Boston vamos

Voz 7 05:50 claro aquí puedes ir por la calle digamos que el la nieve no generalmente pues no te impide salir de casa gracias más honda llegué a tu crees más que Boston hay que primar Primark ese que prohíba atienda que enfrente donde ha su atractivo para tanta gente que hay hay tres creo calibrar el título no sé qué es prima alguien no sabe lo que tiene

Voz 4 06:21 bar era darle una prima uno por ayudante

Voz 1995 06:24 no obstante sonrojar bueno turismo villancicos de tocar cantar los te gustan

Voz 4 06:29 a mí al hombre el villancico no me gusta la palabra la palabra villancico que da viene de de villano de de villano de villanos de tío de pueblo porque las aldeas y no me gusta la palabra me gustaba más Canción de Navidad me gusta es Cut cantarlo más que escucharlos y me gustan por ejemplo fuera de contexto en la playa en verano por ejemplo con una noche de Silvio probado da como morbo y comer turrón no eso no

Voz 7 06:54 bueno Paul Browne

Voz 4 06:56 M Clan la arena el tú a poner villancico

Voz 7 06:59 pues sí sí tiene mucha gracia no

Voz 4 07:01 hablando en serio a mi me gustan las canciones de Navidad pues por ejemplo las canciones clásicas compuesta por grandes compositor

Voz 12 07:09 tres o las canciones de repente que hacía algo

Voz 4 07:13 por Camarón no o algún flamenco potente sean básicamente comentó la música me gusta la creación de Navidad

Voz 7 07:21 buenas algo bueno

Voz 1995 07:23 aquí Rafael hemos puesto El tamborilero yo creo que es una de las grandes canciones de Navidad recibían cinco en su versión eh porque muchas versiones Youssou versiones la canción

Voz 4 07:35 en la vida mi favorita con diferencia es la de Frank Sinatra que yo sí he escuchado Iker comiendo escucha pero claro ejemplo

Voz 12 07:41 a lo que les de la gana

Voz 7 07:44 esta versión de esta canción Si las condiciones que podría cantar en claro un nivel

Voz 4 07:50 sino luego no lo hace así como una aceite con un cinco personas que Francina que vamos a decir una cosa o puede bueno sexo sin duda

Voz 1995 08:01 os pido Javier que nos haga un repaso por buenas canciones de de Navidad con cual empezamos que ver

Voz 4 08:06 mira yo empezaría por la de ella llegó que hemos elegido canciones buena porque pasa un poco yo creo que nos pasa a todos que nos relacionamos con el villancico de una manera extraña sintiendo como horteras y todos cantamos campar de Belén que ampara las gritamos en Navidad con el cordero sabiendo por las orejas pero pero hay muy buenas canciones de Navidad pero no escucha

Voz 7 08:29 estamos allá

Voz 13 08:33 cuánto va exnovio Danes nos está dando

Voz 7 08:45 las Javi tiene como la virtud el hemos escuchado muchas veces pero en clave de jazz de Godella Fitzgerald tienes tu de convertir pide algo aparentemente sencillo

Voz 4 08:56 algo muy complejo claro es que Paco Lucia lo decía no no hay música fea hay músico malo no es muy no hay música matemáticamente sea no entonces una bonita melodía en una bonita voz o una melodía cualquiera pero una bonita voz y como una cierta gracia rítmica hombre deja que debe Haneke que nieve deja que nieve tampoco que sea lo unos versos lorquiano para pasar a la historia pero pero no tiene tiene su su Robinho no mira por ejemplo está jingels que es la típica canción malas ya que todos cantábamos tal pero fíjate cómo cómo se pone aquí

Voz 14 09:41 hombre

Voz 4 09:43 kellington no que es el el gran para mí intelectual del jazz del siglo XX no que por cierto recomiendo algunos vídeos muy gracioso de yo que el acto de jazz donde se empieza a tocar solo y de repente se van juntando toda la Bunny acaba hice by con las chicas al final escuchar a Vivaldi deja de tocar contigo con mucho sentido del humor y un referente absoluto de lo de la arreglo y del del del del concepto de que la vivan es sólo un instrumento con mucha gente tocando no sólo ilustró el concepto que la habitual es un instrumento éste puede grabarse está bien tocada con un micro suele poner delante un micro a la Oliván suena está incluso ajustada

Voz 1995 10:22 de ponerse ese micro

Voz 4 10:23 pues hombre no lo pone debajo

Voz 7 10:26 sí pero que dista te claro está la referencia

Voz 4 10:29 ahora cuántos metros donde se mira te lo digo yo con Wynton Marsalis grave la la Jazz at Lincoln Center con cuarenta músicos en ese caso usamos cuatro digamos que a cuatro cinco metros repartidos delante era vivan como digamos como sitio de escucharlas con naturalmente donde tú te pondrías a escucharlo nuevamente la gente habla mucho de los ingeniero de sonido dónde colocar el micro es mucho más sencillo de tu te pondría para escuchar un instrumento tú ves a un a Paco a tocar la guitarra de pues sí hay sentaría aquí no porque el micro simplemente un

Voz 12 11:03 un un un testigo que luego

Voz 7 11:09 curioso bueno ahí hablamos

Voz 1995 11:10 Sinatra las siguientes de Sinatra

Voz 15 11:12 no

Voz 16 11:19 ya

Voz 14 11:22 trece mil

Voz 7 11:26 estos cincuenta y cuatro cuando se hacían discos de Navidad todos los artistas Damián el bestia en un fan incluso

Voz 4 11:36 es que además por ejemplo a CIA ahora hecho de también que hacer realidad yo creo de todas formas tú esta canción por ejemplo tú estás en tu casa

Voz 15 11:45 hace frío fuera

Voz 4 11:48 por eso una chimenea o bueno o

Voz 7 11:50 el móvil con la aplicación de chimenea esa que ahora creo que lo más visto Netflix por ejemplo

Voz 17 11:56 es la peli de la chimenea de la tele lo pones ahí Rato es de lo más de la serie más vista no es de de de humor es la chimenea si te ponen el ordenador la chimenea y Frank Sinatra

Voz 4 12:10 Frank Sinatra Hay Omega sensación es otra no

Voz 14 12:14 pero lo que quieras

Voz 7 12:16 bueno en coche donde es bueno seguimos escuchando buenas buenas canciones así con tengo en mi favorita ni favoritos de estos discos el disco en el disco mejor de Navidad

Voz 16 12:29 unos derecha sí

Voz 14 12:38 no

Voz 16 12:42 es lo más o anda aquí

Voz 4 12:52 el mismo que si no habláramos inglés o lo poquito que hablamos la verdad es que no yo creo que la la canción de Navidad que no suena Navidad que decir si Le Cam le quitan la letra del arreglo que habría que venderle una pandereta rechacen cuando no

Voz 1995 13:10 por el lago hablabas tú de de Elvis pues es que Elvis hizo muchas canciones de Navidad

Voz 19 13:24 esto es una canción en fin porque queremos que siempre tiene en la vida hay tímidos topicazos pero

Voz 4 13:30 pero es una canción puede de celebración de la Semana Santa por ejemplo

Voz 2 13:35 dos mil seis los Beatles nacionalista otra

Voz 7 13:48 la y Bob Dylan es esta canción

Voz 4 14:00 la gente se Éste es el único porque todos lo demás lo que han hecho lo que siempre hacen en llamas en tal incluso Beatles tal este es el único no que por lo menos ha salido al que claro es adaptado a a la nieve al turrón Niall las panderetas

Voz 1995 14:17 siguientes maravillosa

Voz 12 14:21 no lo es yo aquí estoy

Voz 7 14:32 aquí ya no sales de casa ya con Diana Krall que define a que quedan Onís con Elvis Costello su marido que él Bike que está en la cocina haciendo el pescado en imaginación tengo derecho a elegir sí sí sí sí sí

Voz 4 14:47 que sepas eh

Voz 7 14:50 también ha hecho lo tienes lo parece porque su aspecto Bruce Springsteen

Voz 4 15:06 los renos

Voz 1 15:10 Santa Claus una versión de Bruce Springsteen también como tú hombre es compositora son momentos a mí me lo ha puesto a todo todo para toca me gusta mucho cómo me gusta mucho como canta me gusta mucho la producción de los discos

Voz 4 15:34 en el nada que hablar de los vídeos que como

Voz 7 15:36 no todos sabemos son la referencia absoluta no me gusta mucho dónde

Voz 1 15:42 donde hay misterio hay hace poco vimos su cara pero esa idea de mantenerse oculta de que me parece me parece muy guapa la verdad pero tiene mucha onda

Voz 4 15:53 no fue una estrategia

Voz 15 15:56 eh

Voz 12 15:57 eh muy muy inteligente pero

Voz 4 15:59 yo me alegra mucho además compone con cuatro acordes sea muy alto grano yo lo pongo yo soy muy fan decía

Voz 1995 16:06 vamos a acabar con

Voz 15 16:08 Mike

Voz 4 16:11 vi vi yo así que te

Voz 15 16:14 no

Voz 14 16:18 fíjate

Voz 4 16:19 como hemos disfrutado entonces yo hago un llamamiento no porque me encantaría escuchar a a a Marisa al propio Santiago Auserón no a nuestra grande voces que ha no tienes vuelos canción tienen Navidad quitándole un poco quizá ese origen lo mejor que

Voz 12 16:36 de de de de hortera que verdad que relacionó este

Voz 4 16:42 este mundo masivo del que ya estamos hartos y aún no ha empezado

Voz 12 16:45 pero es un mundo pus

Voz 7 16:48 de acuerdo mire vamos a terminar con Bubble pero mejor mejor para mí esta es la mejor canción de Navidad

Voz 1 17:09 Nos vamos a encontrar ya el año que viene promete que alguien es aquí en Hoy propio no así que vamos a tomarnos diese descanso si quiere gracias por placer compartir contigo un año más micrófonos de entusiasmos música situaciones así que gracias gracias aquí son muchos años y muchos honores acumulados sí señor un beso muy grande seguimos

Voz 19 17:41 hoy por hoy con Toni carritos

Voz 1995 22:46 lo siento niños de España Papá Noel no surca los cielos con su renos su trineo porque el espacio está siendo ocupado por el helicóptero del mal

Voz 7 22:56 pues favoreciendo niños encontró con los Reyes Magos llamó a inmigración la persona que le dijo Isco en Karate con el público que suele gusta mucho a la gente dice que las noches de luna llena se puede ver corriendo desnudo por la campiña Au llegando a la Luna agarrarse a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 37 23:16 profesor letón

Voz 7 23:20 el profesor letones el director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán que voy a dejar hacer es salir desnudo las noches porque los cantar si es verdad que la semana pasada para Caparrós es una olla no espera nada estaría lo demás esto no aparte también la imagen bueno no la imagen me da lo mismo no hemos dado el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta bueno empezamos era empezamos hablando de propuestas la semana pasada se han llamado sí que lo gracioso llama Bani llama mira que se lo habéis vamos a resolver el piensa mucho que planteó la semana pasada muy muy interesante que veinte y no tengo claro que tenga la recuerdo dice si sacamos tu caso es tremendo migas y sacamos tres pero era fruto que aprovecha para darme a mí también porque lo merece habrá

Voz 17 24:18 entre ellas al menos una manzana

Voz 12 24:20 bueno eso quiere decir que en

Voz 17 24:24 si sacamos tres acabe frutero tiene que haber una manzana pues tiene que haber tres manzanas dos hijos pero supongamos Lilian déjeme que lo liberaron

Voz 1995 24:35 si sacamos tres frutas del futuro mágico habrá entre ellas también es una manzana si sacamos cuatro frutas del frutero mágico habrá entre ellas es una pera Andrés ha sacado cinco frutas el frutero que frutas son cuantas frutas aunque

Voz 7 24:47 la dan el fruto bueno pues vamos vamos a tomarle como somos

Voz 17 24:50 aunque hay tres manzanas y lo espera si sacamos si sacamos tres faltas es necesario que salgan cuanto

Voz 7 24:56 las manzanas y las peras no sacamos tres sacamos tres pues pues podemos sacar dos dos pegas ir una manzana a vale ver salir este ganado tres bares aquello que salga una matan a por lo menos de coma cuatro pues fue salir las dos pega dos esperas tiene ganas exacto Londres sanas y una una pena pero en todo caso está en una pero bien pues está claro que lo que hay en el frutero son tres manzanas y dos presos puede sacamos cinco pues hagamos todas claro sacamos todos sacamos la gastronomía no pues que hay que dar no sé muy bien porqué la enhorabuena a Rafael del Río Jesús González Nava Quijano y a Marta Zamora T2 que han acertado la respuesta hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com vamos

Voz 38 25:47 los así llevar a Juan Miguel Juan Miguel muy buenos días porque usted por qué no

Voz 7 25:56 vale de autoestima esta cosa hasta ahora bien no esta es la actitud Juan Miguel sino también su voz a ese en fin bueno yo yo yo

Voz 17 26:07 en que esto es

Voz 7 26:09 matemáticas o lo que sea lo que sea se no te matemática tonic más exacto digamos con la primera de las preguntas

Voz 14 26:21 por

Voz 17 26:25 preparamos hoy para es el siguiente en una tienda Se venden loros grandes y pequeños cada uno grande Se vende a dos veces el precio de un pequeño funde a Lucía compró cinco todos los grandes tres pequeño si en vez de su hubiera comprado tres grandes hay cinco pequeños habría gastado veinte euros menos cuál es el precio de cada tipo de

Voz 7 26:50 ahora con los pájaros vais a repetir opina vale

Voz 38 26:53 pero necesitan su planteamiento y su aplicación

Voz 1995 26:57 es mucho más caro en una tienda de los grandes y pequeños cada grande Se vende a dos veces el precio de una pequeña judío Lucía compró cinco grandes tres pequeños sin veces hubiese durado tres grandes cinco pequeñas había estado veinte euros menos cuál es el precio de cada tipo de toro

Voz 17 27:14 está si retorna está un poquito más bien no la cosa no tiene respuesta Juan Miguel no no no me tengo porque vamos a ver qué ya que son dos veces más caros los grandes que los pequeños a comprar cinco grandes y pequeños es como si comparamos Tele el doble de cinco puertos Díaz masters trece veces desde pequeños lo compramos tres grandes y cinco pequeños como si compramos once pequeños de acuerdo por lo tanto la diferencia entre trece pequeño pequeños once pequeñas son dos pequeños esas diferencias son veinte euros cuánto vale cada uno el pequeño o no pero no me diga usted eso no me diga usted hace Si son veinte euros son dos cuánto vale cada uno diez diez euros cada uno

Voz 7 28:12 que cuando los grandes valdrán por lo tanto

Voz 17 28:15 eso lo saben hasta en la pecera también

Voz 7 28:18 están contestando dos veces el doble que son

Voz 17 28:21 veinte veinte pues ya está resuelto problema

Voz 19 28:25 no

Voz 7 28:26 claro el año papel ningún que han saltado ahí lo que acertar que aceptaba no lo he hecho yo quiera llamaba hombre no hombre aquella más es que

Voz 38 28:36 le gusta la matemática no me atrevo a ponerle un problema usted no vamos a ver yo nunca contesté

Voz 1995 28:42 Brines él para el de matemáticas la más que más aquí con

Voz 17 28:49 eso es eso es como es coña fundador soy exactamente igual que con una risa nerviosa por otro lado se sí Juan Miguel dígame

Voz 1995 29:00 poquito tu parte vamos a siguiente problema Un poquito de tu parte venga siguientes

Voz 17 29:04 a hablar de pensamiento lateral le parece si a ver si con eso lo hacemos lo hacemos mejor en el año mil novecientos treinta dos hombres viajaron en un coche por desde Nueva York hasta Los Ángeles en un viaje de cinco mil trescientos setenta y cinco kilómetros que transcurrió en dieciocho días no era un viaje más rápido más lento ni el primero que se hacía el coche era normal al igual que en las carreteras y los conductores sin embargo estos hombres batieron un récord mundial gracias a dicho recorrido por qué

Voz 38 29:38 un silencio que no podían viajar abordo de un avión montadas en el coche si podía

Voz 7 29:45 hoy no estudia sea lo que viene siendo tu día

Voz 1995 29:49 lo mismo mañana con la lotería así

Voz 38 29:50 no no sé como buen matemático no

Voz 1995 29:54 bueno vamos de buen matemático no lo dejamos para luego en el año mil empleos treinta va tienen el récord lo cuento yo sí tienen el récord Por qué hicieron el viaje marcha atrás fueron Charles Crichton por eso el pensamiento lateral Juan Miguel no matemático yo compraría lotería porque como mañana tienes una buena alegría gracias por llamarnos abrazo grande feliz Navidad Feliz Navidad un abrazo muy grande vamos a otro

Voz 7 30:26 esa meta pero vamos al piensa mucho la semana que viene

Voz 1995 30:28 sí sí lo dejamos muy bien planteado para que la gente tiene

Voz 19 30:31 se lo leo

Voz 1995 30:33 las respuestas todas en Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com es el siguiente una persona tiene cuatro cadenas todas de tres eslabones de Lar quiere unirlas cuatro y formar con ellas una única cadena cerrada abrir un eslabón cuesta veinte euros y cerrarlo Train esta persona consigue su propósito gastando sólo ciento cincuenta euros

Voz 14 30:57 como lo ha hecho

Voz 7 31:00 es bien bueno pues hoy por hoy arroba pero bueno hoy por hoy arroba Cadena Ser vamos a ver mi querido amigo Éste es un problema clásico clásico clásico dentro de los problemas de pensamiento lateral clásico clásico que por cierto tiene por cierto cuando se vaya

Voz 17 31:21 Kenia tengo preparado un problema de elefante

Voz 7 31:23 es fenomenal eh pero también vaya a Kenia con como cuando llevaba

Voz 17 31:27 hola siempre me dicen que preparé de jamones de donde pero pues le he dicho cuando vaya que tengo preparada uno de León

Voz 7 31:35 es del siglo XII niños les la monda señor letona asusté único y le queremos mucho en este punto que soy único lo sabe mi mujer sí ánimo también le digo queremos mucho señor letona estas navidades elite feliz Navidad a todos y feliz

Voz 39 32:01 pues Were

Voz 19 32:13 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 32:17 te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes

Voz 19 32:20 el delantero de compartir los mayores pues hablan de que hasta el veinticuatro de diciembre los juguetes del catálogo de Hipercor y El Corte Inglés que traen un veinte por ciento de regalo para utilizar en todas tus nuevas compras de juguetes moda lencería zapatería accesorios de moda hay deportes nos gusta la Navidad consulta condiciones entienda hoy por hoy a través de Facebook prisa los tu comentario estuvo opinión cuéntanos lo que quiera ser

Voz 1995 37:04 Kevin Mc alista a Kevin Mac Alistair ayer volvió a nuestras vidas

Voz 45 37:14 quienes les suena es el personaje de Macao

Voz 7 37:16 o lo que es un nombre caldo

Voz 1995 37:19 que siempre nos interpretaban solo en casa ahora es un adulto que vive siguiendo vi sigue viviendo solo igual que la película pero cuenta con el asistente de Google al que le pide cosas este es el anuncio que ayer conocíamos donde volvía a aparecer

Voz 19 37:34 Kevin

Voz 11 37:39 que Ruano tan Haut

Voz 7 37:43 básicamente quiere pide a Google la famosa escena

Voz 19 37:51 ahora

Voz 7 37:53 ramas como la película

Voz 28 37:55 tiene que pagarme Lapid señor cuánto dinero once ochenta señor quédate con el cambio RFA bandeja asquerosa tacaños voy a dar de diez segundos para que saques tu feo gordo y asqueroso trasero del

Voz 1877 38:11 mi casa antes de que te llena de Prodi

Voz 7 38:14 bueno el caso es que llegaba porque María Guerra muy buenos días hola en casa es uno de esos nuevos clásicos cine

Voz 2 38:24 completamente su clásico y Navidad ya nosotros mira que todas las dos bueno la semana pasada me hiciste hacerlas odiosas listas y esta semana digo Ara toca la película de Navidad

Voz 7 38:37 película de no ya estamos dando de nuevas películas

Voz 2 38:39 qué bello es vivir ya estamos

Voz 7 38:42 está muy bien no tengo pero yo creo que ya estamos un poco surrealistas opera que habías vivido

Voz 2 38:47 totalmente porque claro es verdad que para los para las nuevas generaciones que esta película es del noventa que Macaulay quien está a punto de cumplir los cuarenta y es verdad que individuos además bien vividos es que era hija tenía cinco hermanos sus padres les pusieron a todos a trabajar y luego aquellos se les demandó madro a la cita

Voz 7 39:07 desde

Voz 2 39:09 que esta esta película sigue gustando a los niños de hoy en día yo le preguntaba a una compañera que está a mi lado en la reacción digo a tus hijos le disgusta dice sí porque es lo que ellos quieren su fantasía que yo me hemos que se queden solo

Voz 7 39:23 dos solos en casa pero cómo se convierte una película en en clásico navideño pero es verdad que tiene unas serie componentes ocurre la Navidad básicamente espera la localización temporal la película se desarrollan oída y eso ya papeletas para que pudiesen clásico de Navidad

Voz 2 39:39 sí pero también tiene que conectar mi hay películas que son ahora las nuestros clásicos modernos de Navidad son tiernos algunos pero tienen que ser sinceros por ejemplo yo destacó el monólogo el comienzo de Hugh Grant The love acto en la puerta un aeropuerto

Voz 46 39:55 siempre que me siento pesimista por cómo está el mundo pienso en la puerta de llegadas del aeropuerto de la opinión general a entender que vivimos en el mismo pero yo no lo entiendo así a mi me parece que el amor está en todas partes a menudo uno es especialmente decoroso ni tiene interés todo me lo explico

Voz 2 40:13 bueno te voy a decir una no no es que tú eres un ser insensible ser insensible pero en los aeropuertos yo lloro viendo cómo la gente se abraza ves a la gente que se va a la guía esta película es muy bueno yo hago al lado de la intimidad así lo creía

Voz 7 40:35 no el SUC deberá me regaló el el DVD hace una semana que empecé a ver el otro día

Voz 2 40:40 ni nada porque estaba en el programa

Voz 7 40:44 pero político usted tanto Love Factory esto esto y el Grupo salvaje de Peckinpah poco el mismo nivel tras lo me encanta porque realmente es una película preciosa te buenos sentimientos es justo lo que sentí

Voz 2 40:58 y además no no no no tiene no son besos de película hay muchos tíos

Voz 19 41:06 momento de El amor en la aeropuerto el que que

Voz 7 41:09 la horterada María te pongas como te pongas es de Navidad

Voz 47 41:14 joder no medita es que aquí ya podemos te golpea y para montar una vez aburrirme y mandarlo para que hagan pero ese que no pretendía ofender pero estoy poco en el SARS pero bueno es como el green es una nueva

Voz 2 41:31 a ver si escucho el cuento de Navidad de Dickens

Voz 1995 41:36 vale ciento setenta y cinco años semana

Voz 2 41:38 lo hizo en realidad es una película contra el consumismo pero esta última que hay de ahí animación yo la veo un poco también hiper capitalistas

Voz 7 41:47 sí que eso es lo que hay pero los pero no

Voz 2 41:51 niños ahora sí que identifican las navidades con el grunge hace cincuenta años en España pues no

Voz 7 41:56 era esta cosa Halloween bueno películas ambientadas en la Navidad con Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton

Voz 2 42:15 raptar a ese gordo que no es nuestro pues nos parece bien no estaban más que tiene bueno de Tim Burton es que también es capaz de de de claro lo tierno con lo con lo desagradable no bueno hay un personaje muy tierno que además a todos los frikis no se ha hecho sentirnos mejor es Eduardo Manostijeras que recordaba usted es una película ambientada en Navidad en Florida hiel crea crea la nieve

Voz 7 42:39 mira ir España María te parece que tenemos

Voz 2 42:54 clásico moderno de la Navidad curiosamente de los actores digo lo de los directores contemporáneos porque Plácido ese es el tótem no está Plácido de Berlanga Álex de la Iglesia siempre o casi siempre le gusta mucho ambientar sus películas en

Voz 19 43:08 la vida como hizo en la maravillosa el día de la bestia este es el mensaje que quedaba acaban que era este en fin si era una especie de de médium jeta de la vida

Voz 2 43:32 lo que era maravilloso también luego ayuda

Voz 7 43:34 de Alex donde también está la Navidad

Voz 2 43:37 Haro era un en un programa de Nochebuena en el que además se está agravando el especial de una perfectamente Carmen Machi es la realizadora el gran Rafael se pega con Mario que me voy a llevar yo este disco

Voz 14 43:52 la Iglesia hijo de Julio Iglesias no conozco ningún Julio Iglesias

Voz 2 43:58 pues se fue era golpes a mansalva se ese vio una una vez más el lo versátil que Rafael reírse de de de civismo porque bueno pues como decía en esa película no hay programa de Nochebuena que se les resista

Voz 1995 44:14 buenas películas más

Voz 7 44:16 indios jamás

Voz 2 44:18 a quién levante la mano quien no sepa quién es Juan Carlitos ese ese persona litros fastidiado le la Nochevieja a todo el mundo en No controles de Cobeaga

Voz 48 44:30 preparada para dar la bienvenida al nuevo año

Voz 2 44:32 dos mil once Juan Carlitos

Voz 19 44:35 en el Biribay Lo que queremos doble cotillón de Nochevieja vamos a preparar este cotillón de su salud dinero y Paz Vega eh

Voz 2 44:48 antes de que Raúl Del Bosque me mande salir qué va a ocurrir en breve o no parece que esto en Navidades se nadie a ese Jorge vamos a ver películas ahora que hacen los americanos especiales Black Mirror especial Navidad más chungo que nunca pues nosotros tenemos nuestro yo especial de Navidad serie más chunga que nunca que es vergüenza que emitir un capítulo especial el día de Nochebuena a las diez

Voz 19 45:17 que lo disfruten pues a mi me da Canalejas más que bueno para los Kaká

Voz 1995 45:24 es que me pusiera todo y hasta se llevarían tímida tanta cosa sí que lo lo la quite con factor y me dormí es ahora bueno pero con vergüenza y pues tan tan incómodas de verdad que que que depués no quiere Adele

Voz 2 45:39 ahí te sale ser humano hay que sale el ser humano que yo pensaba que no llevabas dentro

Voz 7 45:44 sí

Voz 2 45:46 es una sería realmente incómoda que en la que cualquier pesadilla de vuestra Nochebuena con vuestro suegro cuñados y toda la peña estado con la que que a la que queremos mucho pues todo va a ser poco

Voz 7 45:58 bueno María Guerra muchísimas gracias como siempre feliz

Voz 2 46:01 felicidades que se veía venir

Voz 7 46:03 las oficiada por cierto que estamos

Voz 1995 46:05 siguiendo lo que está ocurriendo hoy en Barcelona ya saben que hoy hay convocadas distintas movilizaciones y manifestaciones estamos viendo que te sientes en el centro de la ciudad antes de que se inicie el Consejo de Ministros manifestantes violentos están enfrentando a los Mossos d'Esquadra en diversos lugares de la ciudad si ocurriera algo relevante lo conocerán como siempre en la Cadena SER en el día de la marmota que vimos una vez más con unos cuantos deciden apoderarse de la atención y la voluntad no esta pregunta es contaré siempre lo importante pero insisto lo importante no lo de siempre once y cuarenta y seis minutos una también es en Canarias seguimos

Voz 19 46:43 eh

Voz 1995 51:52 de las mentiras en forma de Faith News en ocasiones culpa de rusos de señores en el Kremlin que quieren incidir manipularlos nuestra también a veces de es culpa de populistas desalmados personas desinformada rumiando Paroisse Avs bulos de cosas que no han ocurrido nunca pero también en ocasiones es el propio periodismo enemigo el último periodista desenmascarado ha sido tras resultó líos es un periodista estrella del semanario Der Spiegel más prestigioso de Lehman y uno de los más vendidos de Europa

Voz 1877 52:27 muy buenos días muy buenos días Class reloj no sólo era una estrella en Alemania en dos mil catorce fue nombrado periodista el año por la CNN había recibido el premio de la prensa europea y fue incluido en la lista Forbes de treinta personalidades de los medios menores de treinta más importantes

Voz 2 52:41 cuando todo esto gracias a reportajes inventados

Voz 7 52:45 en fin bueno todos todos no pero

Voz 1877 52:48 algunos sí según la confesión del propio Lotus que llevaba escrito Spiegel desde dos mil once se inventó partes de al menos catorce artículos pero en realidad algunos artículos sí que son invitados no sólo no solo en parte sino

Voz 7 53:01 en fin con un ejemplo

Voz 1877 53:04 pues sí mentón personaje que se llamaba Kheyl Vadis una señora de Missouri muy religiosa cuyo objetivo en la vida era asistirá ejecuciones por todo el país cinco páginas de reportajes sobre lo que le pasaba por la cabeza y el alma del Cádiz que no existía ni en Misuri ni en ninguna parte solo en la cabeza

Voz 11 53:18 de clase nadie comprobaba realmente la existencia de

Voz 1877 53:22 pues no con suficiente ahínco desde luego en otros se inventó una conversación telefónica entera con los padres de Colin capear níquel exjugador de fútbol americano que esas

Voz 7 53:31 la zona del americano y allí hablamos la campaña de Nike y esta exitosas también me tira con sus padres y bueno el caso es que ha desenmascarado como farsante este periodista

Voz 1995 53:44 o es Juan Moreno intentaba hablar con él Juan Moreno

Voz 1877 53:49 hombre no es plato de gusto denunciaron compañero pero lo tuvo que hacer porque firmaron reportajes juntos uno de ellos Juan Moreno estaba en el lado mexicano de la frontera in Class religioso estaba en el lado estadounidense de la frontera entre México y Estados Unidos y en una de las versiones que le mandó para escribirlo juntos había disparos en ese lado de la frontera de una supuesta milicia que operaba en la frontera y en otra versión no había disparos Juan Moreno pensó vamos a ver si tú tienes disparos en una frontera que es un punto caliente del mundo quitan

Voz 2 54:22 los paros mantienen los disparos

Voz 1877 54:24 eso le llevó a sospechar hilo denunció a la dirección

Voz 7 54:28 sí le creyeron porque estamos ante un periodista estrella de los premios que puede conseguir no le creyeron a la primera porque efectivamente

Voz 1877 54:35 en estrella esos testimonios eran buenísimas dudar era tirar piedras contra el tejado de la propia institución informativa y entonces hay gente que ha subrayado que esto pasa en un medio alemán porque no muchos no alemanes le en alemán de ahí que las historias pasen desapercibidas en el mundo anglosajón que extienden el son para comprobar las no no en todo el mundo anglosajón sin embargo hay dos héroes de esta historia de de ese enmascaramiento que son dos ciudadanos de Ferguson en Minesota Michele Anderson Jake Krohn están mosqueados por como la prensa mundial estaba retratando la América rural tras la victoria de Trump ellos pertenecían a América rural y estaban hartos de verse retratados como tontos anticuados ignorantes buena gente de uno en uno pero como masa votante pues ese bastante obtuso no entonces leyeron el artículo de reloj dius alucinado

Voz 7 55:27 es muy habituales sí sí desolado

Voz 1877 55:29 pues ellos leyeron este artículo eso supone que había estado tres semanas en el pueblo sólo acertaba con la temperatura media anual todos los datos eran falsos incluido el porcentaje de votantes que había votado al Partido Republicano en las elecciones de dos mil dieciséis

Voz 11 55:44 es todo muy evidentes

Voz 1877 55:47 era muy evidente mira por ejemplo decía del funcionario municipal Andrew Bremen Said con el que se supone que se había entrevistado le definía como alguien a quién le gustaría casarse pero nunca ha conocido mujer ni ha visto el mar y resulta que hay una foto en Facebook perfectamente visible de Andrew vez con su novia con la que vive desde hace dos años posando a la orilla del mar

Voz 7 56:06 en la playa como a nosotros y no viene no pasa nada pero claro la gente ahí de del pueblo Mincho tales enfadado

Voz 1877 56:14 imagínate los vecinos publicaron un artículo titulado el reportero de Der Spiegel se metió con el pueblo equivocado

Voz 7 56:24 bueno el caso es que claro usted una una lista de infamias de periodistas a los mentirosos

Voz 1877 56:31 pues si una de las más tristes instancias de falso hebraísmo fue el de Janet Cooke ganadora de un Pulitzer me lo novecientos ochenta y uno por su reportaje El mundo de Jimmy en el Washington Post Jimi era un niño John bueno pues será todo falso tenía sólo veintiséis años Jeanette Cook sólo llevaba tres años en el oficio tuvo que devolver su Pulitzer Gabriel García Márquez escribió sobre el caso dijo que era injusto que le dieran el Pulitzer pero también que no le dieran el Nobel de Literatura hubo hasta canciones sobre ellas

Voz 4 57:01 sí

Voz 19 57:03 buen

Voz 7 57:05 esto le pasó el Washington por poco después de haber destapado el escándalo Watergate con estaban crecidos de autoestima pero también ha pasado por ejemplo al New York Times el más prestigioso de los periódicos el otro templo de la verdad de Estados Unidos