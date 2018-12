Hoy por Hoy (21/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1018 00:11 Mossos d'Esquadra han detenido ya a cuatro personas en los incidentes que se están registrando en varios puntos de Barcelona lo más complicado la mayor tensión se sitúa ahora mismo la avenida de Drassanes al final de la Vía Layetana cerca del puerto donde varias personas han caido al suelo Albert Prats

Voz 4 00:28 Máxima tensión en este punto donde desean producía hasta ahora varias cargas porrazos de los Mossos para dispersar los centenares de manifestantes que intentaban saltarse este cordón policial han estado tirado al les amistad el tirando pintura objetos contundentes las furgonetas de los antidisturbios han conseguido desplazar al grupo más amplio de manifestantes aunque se han desplazado de Drassanes al final de la Rambla pendientes de cómo siga la tensión aquí ha habido ya como decíamos claro con sólo muy pocos minutos tres detenidos el cuarto a primera hora de la mañana en la Vía Layetana

Voz 1018 00:59 gracias al ver decíamos que agentes de las fuerzas de seguridad mantiene algo blindado el exterior del edificio de la Llotja de Mar en Barcelona donde se está reunido el consejo ministros el despliegue de seguridad se ha diseñado para evitar que los llamados Comités de Defensa de la República los CDR puedan intentar bloquear la salida de los miembros del Gobierno e al término de la reunión que preside EC Pedro Sánchez muy cerca de ese edificio además un manifestante ha agredido con un puñetazo a un reportero de televisión si aquí

Voz 5 01:27 tensión en Via Layetana sube y baja por momentos ahora mismo están entre cánticos y gritos reivindicativos el momento más complicado sea vivido hace poco rato cuando algunos manifestantes todos muy jóvenes encapuchados han intentado quitar las vallas que protegen el perímetro de es

Voz 3 01:42 cuidado con los Mossos que están en guardia detrás

Voz 5 01:44 con casco y escudo otro grupo de manifestantes a cara descubierta un poco ya más mayores lo han impedido han impedido que sacaran estas vallas y por lo tanto este perímetro se mantiene a esta hora intacto si ha habido lanzamientos de pintura huevos y también a algunas botellas de de cristal también de plástico contra la línea policial

Voz 1018 02:05 gracias Ana a primera hora de la mañana se produjeron cortes en más de una decena de carreteras y algunas calles céntricas de Barcelona los Mossos decíamos han detenido hasta el momento que tengamos confirmado a cuatro personas una de ellas llevaba material para fabricar un cóctel molotov vamos a Radio Barcelona Miguel

Voz 0563 02:20 las protestas han afectado en diferentes momentos hasta cincuenta tramos de carretera pero ahora hay una docena de vías cortadas con marchas lentas entre las más importantes está interrumpida la circulación en la AP siete en Sarrià da la nacional trescientos cuarenta en L'Ampolla aquí ya no hay manifestantes pero se están limpiando las vías siguen las protestas y los cortes en la A veintisiete en Tarragona la Nacional II en Sant Julià de Ramis il hace veinticinco en Santa Coloma de Farnés la C31 en Girona está cortada en tres puntos todos estos cortes han hecho que entre las seis y las ocho de la mañana hayan entrado a Barcelona menos de la mitad de los vehículos que entran en un día laborable en este mismo horario

Voz 1018 02:57 mira hacia Selma al término del Gobierno a partir de la una de la tarde comparecerá la ministra portavoz y la de Administración Territorial a primera hora aquí en Hoy por hoy el presidente de la patronal catalana Josep Sánchez Llibre subrayó la importancia como mínimo de los gestos para suavizar las tensiones en el ámbito de la puerta

Voz 3 03:12 bueno es que estos genes dedicado a la política

Voz 6 03:14 que no que ellos pues ganasen a puedan hacer sus manifestaciones pero desde la visión empresarial ayer para nosotros salimos todos muy satisfechos del comunicado que ayer hicieron los dos gobiernos busco la parte positiva no se quiere buscar solución dentro de un marco de seguridad jurídica entiendo que esto es un paso cualitativamente muy importante

Voz 1018 03:36 hora doce y tres minutos el movimiento de los chalecos amarillos llega a Portugal en varias ciudades del país vecino sobretodo Oporto y Lisboa se han convocado movilizaciones que al menos por el momento no están teniendo una incidencia similar a las diez

Voz 7 03:47 Francia en el centro de Lisboa en la Plaza del Marqués no

Voz 1018 03:50 vale está nuestro corresponsal Aitor Hernández

Voz 8 03:53 buenos días aquí en Portugal el movimiento de los chalecos amarillos se ha quedado de su lado aunque inicialmente el Gobierno se preparó para mofarse de movilizaciones masivas por todo el país al final ha quedado reducido a pequeños grupos en Lisboa Oporto y la ciudad de Braga donde sí han conseguido cortar los accesos a la ciudad en Lisboa sin embargo ahora sólo quedan una veintena de manifestantes la mayoría parecen estar vinculados a grupos de extrema derecha portan pancartas que arremeten contra el Gobierno del socialista Antonio Costa y algunos visiblemente tienen tatuajes con esa ascética Si símbolos de extrema derecha por lo demás en Oporto han conseguido cortar los accesos para ciudad por pocos minutos a primera hora de la mañana pero muy rápidamente la policía ha conseguido desactivar estos grupos

Voz 1018 04:38 gracias Aitor en Sevilla en el Parlamento donde está previsto que a partir de esta obra se reúna los equipos negociadores de PP y Ciudadanos que ayer avanzaron parece que de forma sustancial en un acuerdo programático para formar gobierno en principio está previsto que algo más concrete en los próximos minutos el líder del PP andaluz Juanma Moreno que tiene previsto un acto públicos al arresto

Voz 0133 04:56 en media hora comparece el candidato del PP Juan Manuel Moreno ante la Junta Directiva de Nuevas Generaciones y no podrá anunciar de momento que se ha cerrado el acuerdo con Ciudadanos los populares enfría las expectativas el anuncio anoche del principio de acuerdo que hizo la formación naranja porque las posiciones aseguran están como el pasado miércoles su ultiman las medidas del acuerdo programático pero aún no está cerrado y faltan las otras dos patas el pacto como se conforma el Gobierno andaluz y la Mesa del Parlamento quedan seis días para que se constituya la cámara

Voz 1018 05:24 no tenemos todavía una última hora desde los tribunales la Fiscalía de Madrid cambia de criterio considera que no existió ninguna ilegalidad en la venta de más de tres mil viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre Alberto

Voz 7 05:34 así un giro radical José Antonio decretó la Fiscalía hace menos de un año calificaba esta venta de proceso trufado de irregularidades y ahora después de un cambio de fiscal entiende que no hay delitos ni malversación prevaricación en la venta a estas tres mil viviendas públicas perpetrada por el Gobierno de Ignacio González ahora la decisión de archivar el caso o llevarlo a juicio está en manos del juez y todavía con Toñi Fernández Isabel Quintana

Voz 0202 05:53 el asesino confeso de Laura lo Elmo ha pasado esta mañana a disposición judicial tras terminar el plazo de detención de setenta y dos horas y con incógnitas todavía sobre los últimos días de vida de la profesora los investigadores buscan su móvil que puede contener claves definitiva el Papa Francisco asegura que la Iglesia nunca más en cubrirá os subestimar a los casos de abusos por parte del clero el Pontífice advierte la curia de que no se cansaba de llevará a los abusadores ante la justicia defiende la labor de la prensa la operación especial de tráfico para esta Navidad comienza en tres horas se va a extender hasta la medianoche del siete de enero se esperan más de dieciocho millones de desplazamientos no había tantos desde hace catorce años tráfico va a utilizar once drones para mejorar la vigilancia estonio esto es algo de lo que tenemos

Voz 3 06:34 Feliz Navidad José has te escucho gracias seguimos

Voz 3 06:48 con Toni Garrido a punto de acabar ya la semana con la cena de Nochebuena a la vuelta de la esquina nos tomamos el último el último vermú con Francina Bono lo último siempre penúltimo en la penúltima yo lo que acabo de hacer robaron un un trocito de roscón de Reyes enviado bueno y dejado no poder verano preferido quieres que te ofrece una llanta a nosotros el roscón alguien de tu equipo que estaba Hinault que no es el único de la Ventana en comer que los con pero ya queda muy poquito roscones es lo que quiero decir pero no habido vermut ha habido rescate sólo muy bonito si los compañeros y que vas a hacer estas navidades pues nada lo típico familia descansar deporte la ley pensar y escribir una carta a los Reyes

Voz 0313 07:43 para que nos bombardean el próximo año con toneladas de sentido común que creo que es lo que más toca pedir como deseo para dos mil diecinueve porque en fin no nos vamos a extender tampoco en el tema pero joder no ha habido ningún sentido menos común mucho lo de lo lo lo de paz y tranquilidad pues en fin no estaría mal pedirlo sinceramente

Voz 3 08:06 bueno yo reconozco que me gusta mucho a mí también lo paso muy bien muy a la lotería sí sí encanta si no no a mí no me

Voz 0313 08:16 lo que me ha tocado años hacer el programa de radio me lo pasaba muy bien he disfrutado y tal pero no es de las cosas que más me entusiasma quizás la única que

Voz 3 08:23 no me entusiasma canta Carlas y cuando para mí yo deberá haber tocado nunca hizo también influye no pero puede ser

Voz 10 08:30 sí así esa trayectoria allá de Carles

Voz 3 08:34 estoy de verdad de verdad de poner la radio y esas me gusta escuchar el sorteo me gusta los robots lo hemos dicho muchas veces sí sí sí pero a mí me gusta mucho esas bolas que dan vueltas a

Voz 10 08:47 bien es el son someten cada uno es como es y a mí me parece ir llamado Scrooge mañana estaré mañana estaré por el monte

Voz 0313 08:57 mañana estaré por el monte a la hora de del Íñigo Íñigo con los

Voz 10 09:00 cuál vivió creo que escucharé otros sonidos de la naturaleza en este Casillas con ese frío

Voz 3 09:06 con este frío paseando paseando por el por el pacto mirando al cielo que tienen buen plan muy bueno y con los niños además ya si te digo que a la vida es otra cosa pues se cuando con la expectativa de bueno también te digo lo Papá Noel el regalo no se acaba aquí pareciendo un museo pero es verdad que la Navidad con IS vio claro sí sí sí sí yo como tengo

Voz 0313 09:29 niños grandes y pequeños además pues sí

Voz 10 09:31 tengo toda la gama tengo tengo toda la gente consolidados Familia

Voz 0313 09:36 que además BBM Familia en Cataluña que hace meses que no la veo oí fin pero que las cenas vayan bien pero eso sí no seguro

Voz 3 09:43 la que si les das no soy un abrazo nuestra parte sí señor pues lo que tiene que aguantar Greco que no tiene que ser bueno yo esta tarde como cómo cómo acabar la temporada

Voz 0313 09:54 te pues hoy tenemos a la pegatina que yo creo que sí

Voz 3 09:57 a esta extraordinaria Matellán

Voz 0313 09:59 mañana tienen un un concierto que va a ser multitudinario oí divertido a tope aquí en en en Madrid íbamos a tener es invitados en nuestra cita semanal con la música en directo miran y además con la gente llana porque coproduce en el espectáculo ya suyo el concierto de mañana va a ser muy muy especial va a ser va a ser muy especial yo creo que en mitad de la pegatina vamos a darle un toque también a Pau Donés que también mañana hace su último concierto en Tarragona precisamente con con jarabe de palo antes de comenzar una etapa de su vida familia se me hace mucha ilusión luego a ver cómo termina lo que está ocurriendo en Cataluña que lo estamos viendo a través de imágenes y lo estamos contando aquí en la SER de eso tendremos que hablar como es obvio pero yo casi que me quedo destacando lo de la música Bush que dicen que amansa a las fieras yo estoy convencido

Voz 3 10:45 creo que hoy es el día perfecto más para poner ese ejemplo ese buen ejemplo de que bueno pues como en otras partes de gente muy lista que señora lista y no podemos hablar siempre de lo mismo que íbamos a hablar de otras cosas que son mucho más votada entre la totalidad de las interesan a a todos más allá de esos cuatro están decidiendo que hoy la imagen sea la que hemos visto muchas veces la gente peleándose durante la velocidad a hacerlo en fin Carlo de haber no echarte de menos no exacta no exactamente yo entiendo yo lo entiendo porque luego viene Roberto que es maravilloso en el Hoy por hoy se queda Pablo que es maravilloso chárter menos no pero tú sabes que yo te quiero mucho que me gusta mucho tener un compañero como tú desde desde que pusimos en esta casa Carles Francino que lo sepa todo el mundo sido el tipo más

Voz 10 11:31 abierto más abrasada maravilloso el que más no está ayudado sin duda marchar pues la verdad ya sabéis totalmente

Voz 3 11:38 que siempre está ahí para echarnos una mano para intentar reconducir los en ocasiones así que déjame que no poca por no puede acabar este año en que yo te dé las gracias Clara merecen creame casi lo merecen felices fiestas de Baco Carlos vaya mueríais no tal abiertas llama gracia

Voz 0133 16:43 hola queremos compartir cada día una ilusión hoy la de poner el árbol

Voz 0137 16:46 de Navidad algo tan sencillo que dice tanto es para muchos una tradición familiar que desde principios de diciembre marca la llegada de estas fechas tan especiales tan familiares comprar un abeto Concepción decorar lo con las figuras y los adornos que año tras año habéis ido reuniendo las de aquel viaje a las que regaló un familiar que vive lejos las que eligieron los niños en aquel mercadillo ponerlas todas poner las luces así la alegría de la Navidad está presente en casa y cuando termine todo podemos plantar el abeto y ver cómo crece con el tiempo igual que nosotros

Voz 3 17:28 Nos haremos las preguntas que nos deja el día cuando Casado cuestión hasta la manera en la que el presidente Sánchez saludó ayer en su encuentro a Torra que es lo que esperaba un cabezazo como el de Zidane a Materazzi no es extraño que mientras se tratan de crear vías para el acuerdo en Cataluña los llamados Comités de Defensa para la República las corte los cortes de las carreteras de los CDR fuesen una manera de poner en marcha Barcelona centrada para acabar con la polución constitucionalista cómo podrá Inglaterra salir de la Unión Europea si ahora mismo los aviones no pueden ni tan siquiera salir del aeropuerto de Gatwick cuántos de los agraciados mañana en el sorteo de Navidad estarán dispuestos a llevar hasta el final la máxima de lo importante es compartir finalmente bar con v es elegida la palabra del año por la Fundéu terminarán viendo el audio arbitral el audio arbitraje el resto de vocablos finalistas no es un acto de coherencia que después de más de una semana de votaciones el nuevo director de la RAE apellido macho

