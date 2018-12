Hoy por Hoy (24/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 buenos días son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Indonesia acaba de actualizar el número de muertos en el tsunami son ya doscientos ochenta y uno los fallecidos confirmados y los heridos superan los mil entre la tragedia el descaro el niño que llevaban doce horas atrapado entre los escombros traspasarle por encima la enorme ola que ha arrasado la costa de Indonesia las autoridades mantienen hoy activa la alerta por tsunami trabajen intensamente para dar con los desaparecidos que son más de medio centenar

Voz 3 00:55 en ese momento lo más importante es la búsqueda de rescate de las personas que están atrapadas entre los escombros que todavía queda muchas son personas que todavía están con vida pero que si no si no nos damos prisa muchos de ellos morirán

es Andrés Conde director general de Save the Children en España estuvo anoche en la SER la erupción del volcán Ana Carraca Tau es el causante de este desastre una enorme cantidad de tierras el desliz no pendiente abajo cayendo al agua provocando una inmensa ola que las autoridades de Indonesia no pudieron o no supieron prever al no tratarse de un terremoto es el segundo tsunami que azotó el archipiélago sólo en este dos mil dieciocho cuando está a punto de cumplirse mañana mismo catorce años del otro tsunami el devastador que arrasó el Índico y que dejó más de doscientos mil muertos veinticuatro de diciembre Nochebuena el de esta noche será el primer discurso aquí en España el primer discurso del Rey Felipe VI con Pedro Sánchez en La Moncloa Sánchez que este domingo pedía al independentismo pasos concretos

Voz 4 01:52 hay que pasar de la voluntad del dialogo al al diálogo real eso significa que el Gobierno de España está dispuesto a dialogar con las instituciones catalanas pero es cierto también que se necesita una mayoría social amplia que ahora mismo no existe en Catalunya

Voz 0858 02:05 respondía así Pablo Casado Partido Popular oiga qué decisiones o quemas decisiones quiere que tuve Pedro Sánchez sino que está haciendo Pedro Sánchez es hacer al Estado

títere de los independentistas les vamos a contar hoy como el Gobierno intentará convencer ahora a Esquerra ya P de Cat de que no presenten enmiendas a la totalidad de los Presupuestos y que dejen que se inicie la tramitación intentará convencerles sabiendo que la tarea es titánica y en Andalucía semana fundamental esta que empieza Se constituye el Parlamento autonómico y Ciudadanos acaban de cerrar un acuerdo con medidas de regeneración democrática Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:42 buenos días Aimar son veintitrés medidas entre las que figura el compromiso de defender el Estado de las Autonomías una idea que no comparte box de quien dependen populares naranjas para sacar adelante la investidura este jueves se va a constituir el Parlamento andaluz

Voz 0027 02:55 Andalucía intentaban llegar los dos niños que han muerto en una patera intentado

Voz 0858 02:59 cruzar el Estrecho viajaban junto a otras sesenta y nueve personas todas ellas rescatadas por Salvamento Marítimo los supervivientes han contado que arrojaron sus cuerpos esos cuerpos de los pequeños por la borda aunque mantienen versiones diferentes unos dicen que murieron en el barco otro aseguran que perdieron la vida en la playa marroquí desde la que salieron rumbas

Voz 5 03:24 desde que tenemos cuatro cinco días todavía por delante se prevé la llegada entre veintiocho y el veintinueve no tenemos comida a bordo para llegar hasta ese día pero el mar empieza a ser la selección meteorológicas entidad sería un poquito más adversas el marketing están más crecido de momento los sobre llevamos bien

Voz 0858 03:41 ya lo escuchan llegarán al puerto de Algeciras a finales de semana según confirmaban a ser el jefe de la misión a bordo del Open Arms

Voz 0027 03:53 ya lo largo de la mañana les vamos a ampliar como el arzobispado de Cádiz ha expulsado a un cura colombiano que en realidad no lo era no era cura llevaba veinte años fingiendo ser sacerdote sin serlo la Iglesia ha abierto una investigación y ahora queda por saber qué pasa con las bodas los bautizos y las comuniones que ha que ha oficiado este el Segura que ejercía en los últimos meses en Medina Sidonia el fútbol español se va de vacaciones con el Barça Messi lideres Sampe buenos días

Voz 1161 04:21 buenos días Aimar el jugador en la clasificación de goleadores con quince y en asistencias con diez y el equipo en la clasificación tres puntos sobre el Atlético y cinco sobre el Sevilla el Real Madrid es cuarto con un partido menos completando los puestos Champions árabes y Betis los de Europa League cierran el descenso en dos mil dieciocho Villarreal con un partido menos Rayo Vallecano y Huesca después de diecisiete jornadas en Segunda completadas diecinueve fechas Granada Albacete están en puestos de ascenso directo

Voz 6 04:42 promoción Málaga Deportivo Alcorcón y Cádiz el descenso es para Extremadura Córdoba Reus y Nástic

Voz 0027 04:49 de qué tiempo nos espera esta Nochebuena Luismi Pérez buenos días

Voz 7 04:52 buenos días Aimar un tiempo de momento bastante tranquilo pero eso sí cuidado otra vez con las nieblas que van a ser persistentes las más abundantes en el Duero el Tajo y el Guadiana el Miño Sil y el Ebro no se va a acabar de disipar de algunas zonas de la provincia de Valladolid y de Palencia de Burgos de Huesca de Lleida o incluso hasta muy entrada la tarde en zonas como Madrid en cambio en el resto del país tiempo más tranquilo pero atención en Canarias que va a ver un viento más fuerte viento del sur mucha calima y algún chubasco incluso que esto

Voz 1161 05:23 dónde caerán en La Palma hierro hoy en zonas

Voz 7 05:25 de Santa Cruz de o en la isla de Tenerife con temperaturas Aimar más bajas en los valles cerca de los ríos que las montañas por ejemplo en las pistas de esquí un tiempo casi de primavera a lo largo de esta tarde

Voz 0027 05:36 mañana Luismi día de Navidad pues un día

Voz 7 05:39 porque va a seguir igual por tanto zonas interiores del país con nieblas espesas atención en la conducción esta próxima noche en el tajo el Duero el Ebro zonas del sur de la península también cerca del Mediterráneo algunas nieblas que se van a formar mañana en cambio el tiempo más tranquilo Inma suave en zonas elevadas el Asier

Voz 0027 05:56 hablábamos a las siete Luismi un abrazo Iván

Voz 1 05:59 hasta luego

Voz 0027 06:25 entre los muertos en Indonesia Varios miembros de esta banda de pop japonesa que escuchamos Se llaman Seventing estaban en pleno concierto cuando les pilló el tsunami que se llevó por delante el escenario el cantante dice que han fallecido bajista el manager del grupo y que el batería guitarra

Voz 1 06:38 la están desaparecidos Danny De la Fuente buenos días Aimar el vídeo

Voz 0027 07:40 qué les vamos a preguntar esta mañana pues que analicen la situación política en las últimas jornadas políticamente muy intensas convulsas después de viaje Pedro Sánchez a Barcelona en lo que se habló allí cómo han respondido los partidos de derecha todo todo

Voz 0858 10:46 este es el momento en el que cientos de personas huyen de la costa en Indonesia tras el repentino tsunami del que no hubo aviso previo la cifra de muertos se ha elevado bastante esta madrugada ya son al menos doscientos ochenta y uno los fallecidos más de mil los heridos hasta ahora todos los esfuerzos Sezer entran en dar con el más de medio centenar que hay de desaparecidos Rafa a Muñiz buenos días Javier las autoridades están utilizando maquinaria pesada para intentar encontrarlos entre los escombros casi setecientas

Voz 1772 11:13 esas han quedado destrozadas tras el paso de la ola y las autoridades temen que la cifra de muertos aumente si las labores de rescate se alargan demasiado los bomberos utilizan excavadoras en algunos casos hasta sus propias manos para separar los amasijos de madera hierro las autoridades no dieron el aviso previo de tsunami porque no se registró ningún terremoto en el mar los expertos creen que la enorme ola se creó tras una luz submarino provocado por el volcán activo en la zona la la fuerza del agua se ha llegado notar incluso en la costa de Perú a más de dieciocho mil kilómetros el presidente de Indonesia acaba de llegar a la zona más afectada por la catástrofe y según el portavoz de la Agencia Nacional de Desastres paso con si hay más de mil heridos y cerca de doce mil evacuados Cruz Roja recomienda no acercarse a la costa porque los niveles del agua todavía son muy altos Estados Unidos la Unión Europea han ofrecido ayuda

Voz 19 12:12 en Siero va momento

Voz 0554 12:15 esto Alepo población india el indonesio

Voz 0858 12:17 el Papa ha pedido apoyo internacional para Indonesia

Voz 1 12:20 gracias Rafa hoy noticia también de esta madre

Voz 0858 12:22 a Estados Unidos ha iniciado ya la retirada de los dos mil soldados que estaban desplegados en Siria una decisión que desembocó recordarán la semana pasada en la dimisión del secretario de Defensa de Trump James Matisse que no comparte el repliegue y que dejo claras además sus desavenencias con el presidente en una carta demoledora Matisse tenía que dejar el puesto dentro de dos meses Trump ha decidido esta misma noche adelantar su Marta su marcha y de hecho ya tiene hasta un hombre para sustituirle Washington Carlos Clos

Voz 1 12:53 bueno pronunció hace dos años en un mitin

Voz 20 12:59 todo

Voz 1 13:02 señora Jones Matisse conocía

Voz 0554 13:04 como Mad Dog Perro Loco era su elegido como secretario de Defensa entonces todo eran elogios y admiración hacia un general retirado con más de cuarenta años de servicio hoy apenas le quedan unos días en su cargo después de que no haya esperado ni tres para buscarle un sustituto tras su carta de renuncia como es marca de la casa el presidente tuitear ayer el nombramiento de quién hasta ahora a Herat vicesecretario de Defensa Patrick zanjan Matisse tenía previsto permanecer en el cargo hasta el veintiocho de febrero pero Trump según fuentes de la Casa Blanca no ha digerido bien la cobertura mediática de la carta crítica en la que James exponía sus divergencias la retirada de tropas de Siria ha sido la puntilla a una relación en la que el jefe del Pentágono no compartir el trato dispensado a los aliados históricos de Estados Unidos

Voz 21 13:46 el juez

Voz 1 13:48 eso es

Voz 1621 13:51 ni Tristán defensor de la idea

Voz 0554 13:53 el de crear unas Fuerzas Espaciales tiene cincuenta y seis años llegó al cargo de vicesecretario después de treinta trabajando en la compañía Boeing una de las principales contratistas de defensa del Gobierno con su nombramiento Estados Unidos acaba dos mil dieciocho con tres cargos nombrados de forma

Voz 0027 14:09 Dina de jefe de personal de la Casa Blanca

Voz 0554 14:12 de fiscal general y ahora el de secretario de Defensa todo ello con un cierre parcial de gobierno en marcha sin acuerdo a la vista

Voz 0858 14:19 el incidente de los drones que bloqueó el segundo aeropuerto más grande de Reino Unido sigue siendo todo un misterio la policía ha dejado en libertad sin cargos a los dos únicos sospechosos de colapsar ese aeropuerto el aeropuerto de Gatwick durante recordará más de un día entero porque dice ahora no tienen nada que ver con ese incidente Andrea Villoria buenos días

Voz 1973 14:38 buenos días el responsable de la investigación pedía prudencia respeto hacia esas personas puestas en libertad aseguraba que participar en el proceso no les señala como culpables después de que varios medios locales distribuyeran fotografías suyas uno de los agentes de la investigación decía o lesiones

Voz 0858 14:54 BMW High que nunca habían visto un caso

Voz 1973 14:57 el nivel de malicia y eso complica la búsqueda de los culpables los investigadores revelaron ayer que el sábado encontraron un dron averiado en el perímetro del aeropuerto lo que supone una importante línea de la investigación un experto en este tipo de aparatos

Voz 1621 15:09 en Bogotá asegura

Voz 6 15:11 que para encontrar a los responsables lo primero es hacer

Voz 1973 15:14 con los drones las autoridades de Gatwick han contabilizado en mil los vuelos afectados más de mil ciento cuarenta mil los pasajeros que se han quedado en tierra

Voz 0858 15:23 más asuntos sin apenas comida con mala mar así afrontan los cinco días de travesía que les quedan las más de trescientas personas a las que el Open Arms ha rescatado en el Mediterráneo central van a pasar las Navidades a bordo de ese buque que apostó ya rumbo a España hacia el puerto de Algeciras donde está previsto que lleguen más o menos el viernes Javier Carrera

Voz 0866 15:44 la llegada de lo Penal al puerto gaditano está prevista para el próximo día veintiocho aunque podría retrasarse algún día más en función de las condiciones del mar después de que el sábado el Gobierno autorizará el regreso de la embarcación a nuestro país ante la negativa a falta de respuesta de países como Italia Francia o Malta la ONG confirmaba este domingo el destino autorice dado pro el Ejecutivo era finalmente Algeciras Gerar Canals es el jefe de la misión abordo de la embarcación

Voz 5 16:09 parece que tenemos cuatro o cinco días todavía por delante se prevé la llegada entre veintiocho y el veintinueve de presentación a bordo está bien las condiciones marítimas están empeorando un poco en el momento las las estamos llevando bastante bien la gente

Voz 0866 16:23 Nos mareando demasiado tras la evacuación de una madre y su hijo recién nacido y también de un joven de catorce años quedan aborto trescientas diez de las trescientas trece personas rescatadas entre ellas nueve embarazadas ciento treinta y siete menores a lo largo de este lunes está previsto que el otro barco de la ONG el astral llegue al encuentro del Open Arms para suministrar provisiones el M

Voz 0858 16:44 todos is sobre las durísimas condiciones a las que los migrantes hacen esas travesías los llega hoy el testimonio de un grupo de sesenta y nueve supervivientes los rescató Salvamento Marítimo cuando estaban ya extenuados algunos incluso tratando de mantenerse a flote en el mar a esos equipos de socorro les han confesado que con ellos viajaban también dos bebés que no han podido superar la travesía tuvieron que arrojar finalmente sus cadáveres la noche anterior por la borda Andalucía Javier Márquez buenos días

Voz 0866 17:11 buenos días fueron los ocupantes de un velero los que dieron la voz de alarma y junto a los efectivos de Salvamento Marítimo los que llevaron a cabo

Voz 1 17:17 es de esas sesenta y nueve personas algunas de las cuales ya

Voz 0866 17:21 van en el agua divisar las desde un avión del propio organismo finalmente fueron embarcados todos los migrantes que se encontraban en el pesquero un total de sesenta y cuatro hombres cinco mujeres los sobrevivientes explicaron a la tripulación que se encontraban todos los ocupantes de la patera exceptuando a dos niños que habían muerto y cuyos cadáveres fueron arrojados por la borda durante la madrugada todos los rescatados en el mar de Alborán fueron trasladados al puerto de Almería la tarde de ayer donde fueron atendidos por el habitual dispositivo de ayuda humanitaria

Voz 0858 17:54 seis y dieciocho cinco y dieciocho en Canarias comienza una semana clave en la que comprobaremos la posibilidad de pacto entre PP Ciudadanos y Vox este jueves se constituye el Parlamento andaluz el primer escenario real en el que veremos y las derechas ceden a la ultraderecha un puesto en la mesa con derecho a voto llega el tiempo de las primeras decisiones PP Ciudadanos ya anuncian que tienen un acuerdo con las primeras veintitrés medidas de un hipotético gobierno de coalición ver Málaga Jesús Sánchez populares y naranjas

Voz 22 18:26 ya sus propuestas en materia de regeneración democrática y el primero de los veintitrés puntos este apartado es un compromiso a defender la unidad de España pero también el estado de las autonomías esto choca con lo que reclama Box cuyo apoyo recordemos es necesario para que el bloque de la derecha se haga con la presidencia de la Junta PP y Ciudadanos acuerdan además suprimir el Consejo Consultivo andaluz los altos cargos no cobren dietas medidas contra el fraude y la corrupción leyes para acabar con las redes clientelares e incluso reducir los gastos electorales ir redimensionar la televisión pública andaluza los equipos técnicos siguen trabajando en otros dos bloques restantes los que quedan flecos por solventar el portavoz del PP andaluz Elías Bendodo insistió hoy en que salvando el escollo del acuerdo programático queda aún el reparto de los puestos ya tiene

Voz 1621 19:09 claro que queremos hacer

Voz 1 19:11 nos toca ponernos a hablar de la Mesa del Parlamento y el Gobierno no eso ya tendrá que hacer pues nuestro presidente candidato Juanma Moreno con el presidente de Ciudadanos Andalucía que Juan Marín yo estoy convencido que estamos dando los pasos adecuados la línea correcta el próximo jueves se constituye esa mesa

Voz 12 19:27 lamenta andaluz una vez avanzado enero llegará el reparto de consejerías donde Ciudadanos no tiene prisas en Bahrein ciudadana

Voz 0858 19:37 mía ahora Ana ayer el ex presidente Eduardo Zaplana niega a través de una carta haber cobrado comisiones como sospecha el juez que le mantiene en prisión preventiva desde hace siete meses Zaplana ingresada ahora en el hospital por la de Economía la leucemia que padece ha dicho que es imposible que se pueda jugar precisamente por su delicado estado de salud

Voz 0141 19:56 si Eduardo Zaplana agradece los mensajes de aquellos que piden que pueda cumplir el arresto en su casa pero encima que pero afirma que por encima de su salud su principal preocupación es la defensa de su honor no sabe qué pruebas puede destruir ya asegura que nadie puede plantearse seriamente que pueda abandonar el país como decías Zaplana está ingresado en el Hospital La Fe donde deberá permanecer al menos entre siete diez días

Voz 0858 20:24 las mujeres investigadoras han recibido con esperanza la decisión del Gobierno para que dejen de ser penalizadas sencilla en ser madres la idea es que las bajas por maternidad no computen durante las evaluaciones de méritos que al final las penaliza frente a sus compañeros hombre no sólo hombres nos lo cuenta Laura mal

Voz 1276 20:43 se llama María de la Fuente es directora de enano oncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y empezó su batalla hace un año al darse cuenta de que ser madre penalizaba su carrera científica

Voz 23 20:54 ya tuve dos hijos durante un periodo de cinco años coincidió que era el periodo por el que me iba a evaluar para la renovación de mi contrato y a pesar de que insistí tuve que competir con gente cuando yo había trabajado realmente pues más de un año menos como consecuencia de bajas de maternidad y problemas relacionadas con el segundo embarazo por lo tanto en en condiciones de clara desventaja

Voz 1276 21:14 consiguió trescientos mil apoyos en Change punto org y hoy está orgullosa de que el Consejo de Ministros se haya hecho eco de su lucha contra la discriminación a las madres científicas

Voz 23 21:23 es muy difícil volver atrás creo que todos son pequeñas batallas que vamos ganando y que la apuesta por la igualdad real pues al final si la hemos ganado

Voz 1276 21:30 tomaría avisa aún queda mucho por hacer en el camino hacia la conciliación

Voz 6 21:33 de presuponen que la ciencia es una carrera de

Voz 23 21:36 fondo donde vamos tenemos de parar absolutamente en ningún momento

Voz 24 21:40 esto se traduce en que nos tenemos que visibilizar hay mucha gente que deja sus carreras y al final parece que tenemos que que elegir no científica o madre vuelva

Voz 0858 21:54 miles de personas han recordado allí este domingo a Laura al en una multitudinaria marcha que ha salido del instituto donde iba a comenzar a dar clases la profesora ya terminado en el Campillo donde murió asesinada marchas que se han repetido en otras ciudades como Barcelona Zamora o madre

Voz 25 22:10 hoy es un día para gritar bien fuerte no es no para que todo juntos en los escucho decir que ninguna menos sin ninguna más que basta ya que esto tiene que terminar de una vez

Voz 0858 22:20 es el cómico Raúl Gómez que leyó este comunicado al final de la marcha en el parque del Retiro en la capital más cosas la justicia condenado a nueve meses de cárcel a un hombre por amenazar a su ex pareja a través del teléfono móvil les llegó a enviar más de doscientos mensajes más de doscientos diciendo que iba a matar a la hija de ambos Alberto Pozas

Voz 0866 22:41 los mensajes y las llamadas amenazantes llegaron durante el divorcio mensajes dirigidos a ella como prefiero que estés bajo tierra haberte verte con otro Boya joderte la vida hasta que acabe contigo y mensajes dirigidos a la hija que ambos tienen en común vas a visitar a tu hija al cementerio ella se decidió a denunciar unas semanas después cuando paseaba por Madrid recibió una llamada su ex le dijo cuando me toque la niña la voy a matar y luego me mato yo unas amenazas que las se traducen en una condena firme de la Audiencia de la capital de nueve meses y un día de prisión Luis Alberto Aldecoa es su abogado

Voz 26 23:12 preocupación que te viene de ahí cuando termines ese juicio cuando se termine de la hora de lanzamiento que va a pasar le van a dejar ver a su hija Ximena Mata en una de esas visitas

Voz 0858 23:21 también se le impone una orden de alejamiento de medio kilómetro

Voz 0866 23:24 de su exmujer de su hija

Voz 29 23:59 en Hoy por hoy

Voz 0858 24:02 el Barça cierra dos mil dieciocho liderando la tabla con Messi sin nadie que le haga sombra Sampe

Voz 1161 24:07 que lidera el argentino en la clasificación goleadora con quince cuatro más que Luis Suárez y Stuani y también la de asistencias con diez también cuatro más que Griezmann y el sevillista Sarabia el equipo la clasificación liguera tres puntos sobre el Atlético cinco sobre el Sevilla el Real Madrid es cuarto con un partido menos completando puestos Champions Alavés Betis Europa League cierran en descenso el dos mil dieciocho Villarreal con un partido menos Rayo Vallecano y Huesca después de diecisiete jornadas ayer se completaban dos mil dieciocho con el Valencia dos Huesca uno que suponga por la mañana hay después por la tarde el empate a uno en Butarque entre Leganés y Sevilla los andaluces jugaban con un futbolista menos toda la segunda mitad por escuchando el Mudo Vázquez en el túnel de vestuarios Machín se lo recriminaba a sus futbolistas en la caseta

Voz 30 24:44 no nos podemos permitir el lujo de nosotros mismos afectos genético ya hace dos pero equipo significa cosas tonterías como una excursión como una tarjeta de llegaban también cuando ya no tiene nada de de porque sacó la primera parte

Voz 1161 24:59 hice cerraba dos mil dieciocho con el Rayo Vallecano dos Levante uno tercera victoria en el Campeonato de los de Míchel en el tramo final de Carrusel reconocía que su principal temor es que se termine su mensaje en El Vestuario

Voz 31 25:09 que la gente dejará de confiar en lo que hacemos y en lo que queremos hacer para seguir hacia adelante hemos hablado mucho de el tema es que no nos llega con lo que estamos haciendo y ese pasito más lo hemos dado hemos cambiado poco sistema pero más que en sistemas yo creo que es la actitud de no dar ningún gol por perdido porque en esta categoría cualquier error lo paga muy caro nosotros los equipos pequeños necesitamos un noventa y cinco minutos de concentración Pajín

Voz 7 25:31 se quejó en sala de prensa el técnico del Levante de juegos

Voz 1161 25:34 Lucio del rival Paco López

Voz 32 25:35 en la mejor liga del mundo en áreas tan importante como esta no va a pasar lo de los padres sea estos lamentables no puede pasar que no hayan balones que tienen valores del banquillo cuando se está jugando hay que respetar mucho más el fair play y creo que allí no han estado muy bien y lo digo abiertamente y esto no tiene nada que ver con el resultado entero esto para un futuro yo creo

Voz 1161 25:52 no es bueno para la liga lo explicaba luego Michel en la SER

Voz 31 25:56 creo que el Rayo es un club ejemplar en cuanto a hacer play y a buscar siempre la victorias de la manera más correcta posible dentro la deportividad Si bueno ha sido un lance porque a para ahí en la grada ir aficionados lo ha quedado injusto el motor izquierdo sellada al cuarto árbitro y han metido en valona Inca han vuelto a meter una patada al Granada al valor y la gran ha vuelto a retirar el balón y le he dicho a Paco

Voz 1161 26:19 queda aplazado en esta jornada para el tres de enero el Real Madrid Villarreal para el Mundial de Clubes y cierra el dos mil dieciocho El Real Madrid con el título campeón del mundo y la recuperación de un jugador que estaba más fuera que dentro en el mercado invernal Marcos Llorente por el larguero pasaban los ex jugadores del club Paco Llorente su padre y Julio Llorente sutil representante que reconocía que en noviembre practicamente estaba fuera

Voz 33 26:35 hace un mes y medio siempre fue hablaron con los dirigentes del Real Madrid un poco la posibilidad de salir cedido lo que resta de temporada estábamos ya practicamente las dos partes

Voz 1161 26:46 en segunda completadas diecinueve fechas Granada Albacete están en puestos de ascenso directo promoción Málaga Deportivo Alcorcón y Cádiz el descenso Extremadura Córdoba Reus y Nástic

Voz 0027 30:10 muertos en el tsunami de Indonesia sigue creciendo lo ha confirmado un portavoz del Gobierno esta madrugada son ya doscientos ochenta y uno los muertos ciento dieciséis los heridos cincuenta y siete los desaparecidos Javier

Voz 0858 30:23 las autoridades trabajan ahora a contrarreloj para intentar sacar el mayor número de personas con vida de entre los numerosos escombros el Ministerio de Exteriores español no tiene por el momento constancia de víctimas de nuestra nacionalidad y en Estados Unidos Donald Trump acelera la salida del jefe del Pentágono

Voz 6 30:41 tras ser entonces

Voz 0858 30:46 el general Jim Macy's dejará su puesto de secretario de Defensa el uno de enero casi dos meses antes de lo previsto Matisse decidió renunciar al cargo el pasado jueves por sus discrepancias contra en decisiones de política internacional discrepancias que hizo públicas además en una carta que ahora han precipitado su salida lo va a sustituir el actual el actual número dos del departamento que se llama Patrick Jan hice confirma que en lo que respecta la lotería no podemos espera

Voz 9 31:16 cientos cuarenta y siete ido pues mira Huesca Cuenca

Voz 0858 31:22 Bilbao Gernika no podemos esperar porque durante las primeras veinticuatro horas después de que se decantase el Gordo se cobraron ya setenta y cinco millones de euros en premios lo ha dado a conocer Loterías y Apuestas del Estado la DGT Jorge López qué tal se circula hasta ahora buenos días

Voz 0470 31:42 buenos días a esta hora en Madrid se circula con normalidad lunes bastante normal en Madrid en Barcelona cerrada la carretera te XXV en Artesa hacia Lleida en un accidente cortado un carril de la A veintitrés en hija hacia Teruel y por último en Sevilla un agente de la cuarenta y nueve en Camas tierra hasta tres carriles de la vía en sentido salida en sentido Huelva al por último las nieblas complica la circulación considerablemente Madrid Toledo Cuenca Guadalajara Burgos Palencia Zamora Cáceres Zaragoza Orense y Navarra

Voz 0858 32:09 gracias Jorge ya lo escuchan tenemos nieblas Matín matinales allí donde se disipen eso sí vamos a tener cielos despejados durante el resto del día

Voz 0027 34:11 abrimos la Mesa de España en Galicia a las seis y treinta y cuatro de la mañana cinco y treinta y cuatro en Canarias allí en Galicia se van a conocer hoy los resultados de las primarias de En Marea unas primarias que se paralizaron hace semanas por supuestas irregularidades Ricardo Rodríguez dos días

Voz 1817 34:24 buenos días a las nueve de la mañana se cierra la votación a la que estaban llamados algo más de cuatro mil inscritos poco después se dará a conocer el resultado de unas primarias muy tensas que han roto en dos a la confluencia de izquierdas ha habido acusaciones cruzadas de pucherazo de accesos irregulares al censo para modificar el sentido de los votos por un lado la actual dirección encabezada por el magistrado en excedencia Luis Villares enfrente el sector crítico que aglutina a Podemos Izquierda Unida a Nova que los alcaldes de ciudades como Santiago o A Coruña solista la encabeza David brutos siguen los críticos ya han dejado claro que no contarán con billares al que consideran inhabilitado tras este proceso de primarias así las cosas hoy conoceremos al vencedor de las primarias pero gane quién gane Aimar

Voz 2 35:05 no habrá paz para En Marea chíi gracias buenas tardes buenos días bueno gracias a

Voz 0027 35:12 Valencia la Policía Nacional ha detenido en nombre de cincuenta años por intentar acuchillar a una mujer tras mantener relaciones con ella la contactó en la calle fueron a un edificio de alquiler de habitaciones cuando la víctima le pidió dinero tras la cita el sacó un cuchillo Illa atacó al día

Voz 0141 35:26 Monti le han detenido como presunto autor de un delito en grado de tentativa tras intentar apuñalar a una mujer en dos ocasiones después de haber mantenido una cita en un edificio de alquiler de habitaciones allí el detenido se dejó varias pertenece ya según la policía contactaron en la calle después de mantener una cita ella le pidió dinero y el hombre sacó entonces un cuchillo de unos treinta centímetros y la atacó hiriendo la en la mano finalmente la mujer pudo escapar y avisar a la Policía el detenido ya ha pasado a disposición judicial

Voz 0027 35:54 italiana en la Comunitat Valenciana en la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la trata de mujeres para la explotación sexual las captaban en Colombia y las enviaban a Alicante y Albacete para prostituir las

Voz 0141 36:06 siete de los detenidos por engañar a las mujeres con falsas promesas de trabajo en España las captaban en las zonas más deprimidas de Colombia en concreto el departamento del Valle del Cauca les facilitaban el viaje la documentación el pasaje durante el trayecto estaban acompañadas por una pasador hay una vez aquí en España las abandonaban el lugar eso domicilios donde debían prostituirse la organización estaba perfectamente estructurada cada miembro se ocupaba de un cometido los tres detenidos en Colombia realizaban las tareas de captación y de transporte los cuatro detenidos en España eran los encargados de alojamiento control y custodio de las chicas hilos que la obligaban a ejercer la prostitución

Voz 0027 36:41 gracias Ana en Barcelona vecinos del barrio de San Andreu han prendido fuego a la casa del que creen que es el autor de un asesinato cometido allí este sábado la víctima murió de dos disparos por la espalda y los Mossos siguen buscando al supuesto asesino gramófono ondea pondría la víctima es un hombre de cuarenta años que vivía en esa misma plaza en la que fue asesinado según la familia había tenido ya problemas con el presunto asesino lo había denunciado por amenazas previamente hasta que el sábado cuando estaba sacando la basura Le dispararon por la espalda según algunos testigos que venía gente cubriendo dicho que esto

Voz 41 37:13 la llama en bonencia están muriendo

Voz 0027 37:16 asuma justo después del crimen al presunto homicida de su familia huyeron del barrio hubo momentos de recuerdo para la víctima se pusieron velas en el mismo lugar del crimen hasta que algunos de los concentrados fueron al piso a sacarlo ya que más los Mossos y los bomberos llegaron a tiempo pudieron apagar las llamas para que no afectara al resto del edificio pero el piso ha quedado completamente destrozada gracias Joanne en Zaragoza un hombre que había alquilado una habitación se ha encontrado este fin de semana una maleta abandonada al abrirla dentro había un cadáver en posición fetal y la policía investiga quién era el muerto evidentemente David Marqués

Voz 1 37:52 buenos días pero tenía varios golpes en la cabeza era de un hombre corpulento estaba desnudo dentro de la maleta a juzgar por el estado del cuerpo su muerte no se había producido hacía mucho tiempo la policía investiga la identidad del cadáver también quiénes hayan podido ser el autor o autores de este crimen el juez ha decretado el secreto de sumario

Voz 2 38:13 íbamos a cerrar la mesa en Cádiz un cura que a esta

Voz 0027 38:17 cien de Medina Sidonia se ha marchado a Colombia que su país después de que se descubriera que nunca fue ordenado sacerdote y ahora la duda esta Francisco José Román buenos días hola qué va a pasar con con todas las ceremonias que ha oficiado las bodas los bautizos que todo eso queda sin efecto porque era una locura quién las ofició o qué pasa con esas ceremonias

Voz 1 38:36 es efectivo entrado que está abierta que deberá responder ahora el Obispado de Cádiz en cualquier caso lo que sí he hecho ya es retirarlo oficialmente

Voz 42 38:44 este sujeto se hizo pasar por sacerdote recibe esta función desde octubre del año dos mil diecisiete había llegado procedente de Colombia donde ya había ejercido había presentado su documentación pero ahora el obispado ha comprobado la irregularidad de la misma y la retira de su responsabilidades el afectado insiste suma declaró este fin de semana defenderá la legitimidad de su condición asegura que él fue ordenado sacerdote que testigos de ello de hecho tiene intención de defender su caso incluso por vía judicial ha perdido un encuentro con el Obispado de Cádiz y anuncia que acudirá acompañado de su abogado entre tanto queda efectivamente pendiente la solución a todo lo que ha venido ocurriendo hasta este momento

Voz 1 39:16 sobre la plaza que ahora queda vacante claro Francisco José gracias buenas radio Fleck fiestas hasta

Voz 5 39:24 me se me ha sido muy honda

Voz 8 39:37 de

Voz 0027 39:51 abrimos la Mesa del Mundo en Francia porque ha llegado ya a ese país Peter Cherie fue uno de los jihadistas más buscados del mundo es sospechoso de ser uno de los autores intelectuales del atentado contra Charlie Hebdo mató a doce personas escondía inició detenido y ahora la han extraditado a Francia Aida buenos días

Voz 0393 40:07 buenos días y se le considera uno de los cerebros de la masacre que paralizó por unos días la capital de Francia aunque todavía no se ha podido demostrar de forma incontestable su vinculación con el ataque Cherie fue condenado a quince años de cárcel por terrorismo en Irak Se escapó en dos mil siete y lo volvieron a detener en Siria el año siguiente extraditado a Francia logró huir del país en dos mil once y hace sólo unos días el dieciséis de diciembre lo arrestaron en Yibuti ahora pisa de nuevo suelo francés un país en el que es todo un acontecimiento encontrar culpables del atentado casi cuatro años

Voz 9 40:34 pues mi fiel fieles llega ex

Voz 0393 40:39 la cara del yihadista de treinta y seis años está en todas las televisiones francesas mientras el ministro del Interior ha celebrado en Twitter la colaboración de todas las fuerzas de seguridad que han permitido la detención ya ha dicho que hará al arrestado deberá responder por sus actos ante la justicia

Voz 0027 41:02 Rahm vamos a cerrar la Mesa del mundo en Argentina porque la justicia de ese país ha condenado a un locutor de radio acusado de discriminación y violencia de género por insultar repetidamente a mujeres en antena lo han condenado a incluir a especialistas en género en su programa durante cinco meses va a tener que ceder diez minutos cada semana de su antena a expertos en feminismo Andrea Villoria buenos días buenos días la pensión

Voz 0141 41:29 al empezó cuando David Chico bar conductor del programa de mañanas justificó en antena una violación porque la víctima iba poco vestida las integrantes de campaña contra la violencia hacia la mujer montar una manifestación a las puertas de la radio el locutor emitió en antena sus teléfonos para que fueran atacadas y amenazadas

Voz 9 41:44 lo que no tiene nada que hacer todo actor

Voz 0141 41:49 a sus protestas de inútiles de decía que si se sentían menos tenías era

Voz 1 41:52 problema psicológico es un problema de psicólogo no

Voz 2 41:55 de Justicia

Voz 0141 41:57 a las pocas semanas llegó a insultar a otra mujer por cobrar una pensión

Voz 9 42:00 pero me da vergüenza te da vergüenza

Voz 0141 42:08 de expertas que ahora compartirán micrófono con él será construido por la Fiscalía incluye académicas y trabajadoras en temas de género según el fiscal más que una multa lo importante era que su audiencia acostumbrada argumentos contra la igualdad escuchar ahora las expertas

Voz 0027 42:35 hoy es Nochebuena en las últimas horas más de treinta chefs locales e internacionales de México e han se han reunido en Tijuana en la ciudad fronteriza de Tijuana con San con San Diego y han preparado paella para los miles de inmigrantes centroamericanos que han llegado a esa ciudad en las últimas semanas Jordi Fábrega buenos días buenos

Voz 7 42:55 días Padilla solidario de Navidad a beneficio de la caravana de migrantes es el nombre de esta iniciativa que cuenta entre los chef participantes con uno español Armando Rodiezmo que es además el coordinador de este evento rodarla ha explicado que esta paella solidaria Se ha realizado también en otro los puntos para dar alimentos a los que más lo necesitan en estas fechas se han empezado ya a preparar cinco mil platos de paella para dar comida a las más de dos mil familias que están en el refugio el Barrett tal que es un centro de espectáculos habilitado como albergue temporal para estos migrantes el chef español comentó que la iniciativa empezó al saber la historia de los centro americanos en Tijuana ahí fue cuando los chefs internacionales hasta treinta empezaron a organizarse y a poner cada uno su tiempo su dinero sus ingredientes su talento y también sus recetas para hacer posible esta paella que dará de comer esta próxima Nochebuena a más de dos mil familias de emigrantes

Voz 0027 44:01 gracias Jordi seis y cuarenta y cuatro de la mañana cinco y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 1621 46:04 esta noche es Nochebuena por si no lo sabían ni con los oyentes escribimos ahora la carta de deseos para Papá Noel ellos son más

Voz 0027 46:13 los que yo vamos a empezar en Barcelona

Voz 1621 46:15 Met bueno yo no sé si algo

Voz 50 46:18 porque aquí nunca ha venido y tampoco se la espera este año pero bueno yo lo que pediría este dos mil diecinueve a los gobiernos del mundo que trabajen de una vez por todas por la paz en el mundo por la igualdad por la democracia y a ver si de esta forma se acaba ahí al trama que subimos vivido este trágico dos mil dieciocho con refugiados muertos en alta mar gente saltando vallas ya ver si tenemos son dos mil diecinueve próspero de paz de igualdad a

Voz 1621 46:46 queda el deseo de Ahmed Diego A Coruña

Voz 5 46:49 buenos días radioyentes de la Cadena Ser en estas fechas navideñas y tan importantes querría concienciar a la gente diciéndole que lo realmente importante es que cuidemos a nuestra querida llamada naturaleza por lo tanto lo que le pido a los Reyes Magos a Papá Noel al Espíritu Santo es que nos dote de la conciencia suficiente para empezar a revertir el cambio climático que estamos causando por favor señores consciencia de monos cuidemos algo que nos da la vida cuidamos a nuestra querida llamada naturaleza buenas fiestas tanto

Voz 2 47:21 buenas fiestas Ramón de Carlet Valencia que todos políticos bajarán puestos un poco la tensión y la crispación porque todo eso se refleja enloquecido dar la cara

Voz 8 47:31 por lo tanto lo único que pediría es bajar poco la crispación y un poco más día un poco más de dialogo con diálogo se arregla todo

Voz 51 47:38 diálogo Rosa de Madrid es más concreta pero que él trae Albert Rivera haya Pablo

Voz 52 47:47 salvo un poquito un poquito de sentido común me parece tremenda la oposición están haciendo es inapropiado a ver si por favor papá Noel traen les un poquito de de cordura sentido común que acabe ya esta locura

Voz 1621 48:05 también les hemos preguntado de qué hablan en la mesa esta noche buenos días

Voz 53 48:10 hola buenos días yo hablo desde el ceder no es un pueblo de la provincia de Cuenca mi nombre María del Mar yo pues bueno les partido móvil puso corrió está ya muy viejo cien años en la cena de de salud de Cosas de familia política ni nada de todo eso venga Feliz Navidad

Voz 0027 48:30 Feliz Navidad tampoco van a hablar de política inca

Voz 1621 48:33 esa de Alberto de Valencia no se escucha muy bien pero

Voz 0470 48:35 esta noche con mis padres con mis hermanos y evitaremos horror de de política porque mi madre es de derechas el responsable de izquierdas escocés vamos a hablar de política porque sino con la senadora cuarenta la madre

Voz 1621 48:50 hechas el resto un poquito de izquierdas la cena podría acabar en tragedia dice Alberto que se va de vacaciones que las disfrutes vamos a bajar a la capital con una bienvenida y una buena noticia

Voz 54 49:00 buenos días Cristina de Madrid el mejor regalo que ha podido recibir ha sido poder encontrar un trabajo cerrando el dos mil dieciocho con un broche de oro teniendo en cuenta cómo se encuentran las condiciones laborales actualmente creo que este ha sido el mejor regalo que me he podido un abrazo muy fuerte para todo el equipo Iker tenga It's muy buena noche

Voz 1621 49:22 gracias felicidades Cristina de Madrid y les hemos preguntado también a quién le entregarían un premio greens de la Navidad Montse de Tarrasa