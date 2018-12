Hoy por Hoy (24/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 siete de la mañana las seis en Canarias

Voz 0027 00:21 con las autoridades indonesias han reconocido esta noche que el país no contaba con un sistema que pudiera detectar tsunamis derivados de una erupción volcánica que es lo que se cree que provocó la ola gigante que entró ayer Tierra dentro matando a por lo menos doscientas ochenta y una personas es la cifra confirmada esta madrugada doscientos ochenta y uno muertos y más de mil heridos pero aún continúan las tareas de rescate a los dos lados del estrecho les sonda epicentro de la tragedia los supervivientes

Voz 2 00:49 actitud para allá

Voz 3 00:51 de ahí que está relatando cómo el agua entraba en las casas y arrasaba con todo ahora los equipos de rescate ingleses buscan a los desaparecidos entre el fango y la vegetación arrancada

así comienza el relato de la actualidad en este día de Nochebuena que en lo político va a estar marcado como es habitual por el mensaje de Navidad del Rey a las nueve de la noche Felipe VI va a pronunciar su quinto discurso de Nochebuena en el que siempre se buscan alusiones más o menos directos actualidad hoy tendrán especial atención cualquier referencia a la situación política en Catalunya en las últimas horas Pedro Sánchez ha convocado a los dirigentes independentistas a dar un paso más hacia el deshielo

Voz 4 01:30 que pasar de la voluntad del dialogo al al día luego real eso significa que el Gobierno de España está dispuesto a dialogar con las instituciones catalanas pero es cierto también que se necesita una mayoría social amplia de que ahora mismo no existe

Voz 0027 01:43 desde el Govern le contestan invitándole a que dé nuevos pasos el el sarta de portavoz próxima Puigdemont

Voz 5 01:49 yo creo que estás acabada ni pactar nada si de Essex a sexo pude ser

Voz 1461 01:53 es un quite Balza tras

Voz 5 01:55 total que se termine de definir Ike

Voz 0027 01:57 ejerza su poder para dejar de ser un títere del Estados lo que ha dicho harta di para el PP en cambio quién maneja

Voz 2 02:03 Pedro Sánchez son los independentistas Pablo Casado si lo que está haciendo Pedro Sánchez es hacer al Estado un títere de los independentistas ya están en tierra las más de ciento treinta pero

Voz 0027 02:15 zonas a las que Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas en el Estrecho testigos hoy de una travesía desgarradora como la que cuentan en los que iban en una de esas pateras los encontraron ya extenuados y al preguntarles cuántos habían salido desde la costa confesaron que la noche anterior habían tenido que arrojar al mar los cuerpos de dos bebés que murieron en el viaje a salvo están ya los trescientos diez inmigrantes a los que está trasladando a Algeciras el banco el barco de Open Arms Gerard Canals está al mando de esa tripulación

Voz 6 02:43 este que tenemos cuatro cinco días todavía por delante se prevé la yo

Voz 0027 02:47 entre veintiocho diecinueve

Voz 7 02:49 si el puerto finales el puerto de Algeciras

Voz 0027 02:51 el Reino Unido la policía dejó en libertad sin cargos a los dos únicos detenidos por ahora por el sabotaje del aeropuerto de Gatwick con drones no hay pruebas fueran ellos los autos

Voz 2 03:00 pues sí

Voz 0027 03:03 en de transporte ha dicho que faltan instrumentos legales para luchar contra este tipo de crímenes ir aeropuerto ha ofrecido una recompensa de cincuenta mil libras por pistas que permitan arrestar a los responsables de otro misterio sin resolver pero en España astrónomos de todo el mundo tratan de confirmar si la bola de fuego que cruzó el hielo del norte el cielo del norte de España este fin de semana era o no era un meteorito Javier Armentia director del Planetario de Pamplona

Voz 8 03:28 el número de deciden un objeto que está entrando a gran velocidad en la atmósfera por lo que se que se vio en serbio fragmentar en algún momento provocando pues el de Entesa explosión

Voz 0027 03:45 en deportes ha sido una madrugada muy negativa para los españoles en la NBA Sampe buenos días

Voz 1161 03:49 bueno para todos menos para Marc Gasol que a las puertas del triple doble con diecisiete puntos nueve rebotes ocho asistencias ha ganado con Menfis en cancha de los Lakers noventa y nueve ciento siete el resto derrotas Detroit noventa y cinco Atlanta noventa y ocho dos puntos de Calderón Boston ciento diecinueve Charlotte ciento tres diez puntos Hernangómez Oklahoma ciento doce Minnesota ciento catorce siete puntos de Abrines no ha jugado Mirotic en el Sacramento ciento veintidós New Orleans ciento diecisiete sin españoles victorias de Warriors Miami Chicago Indiana

Voz 9 04:13 el ex Eton

Voz 0027 04:15 de va a estar la noticia hoy en el tiempo Luis Pérez buenos días

este veinticuatro de diciembre donde más jaleo va a ver es en zonas de Canarias sobre todo por lo que respecta al viento que va a ser fuerte nubes un poco más espesas en el oeste del archipiélago incluso con algún chubasco a lo largo de esta tarde en la Península y Baleares destacar las nieblas del interior de España unas nieblas que van a ser espesas en zonas del Duero del Ebro de hecho persistentes en esas zonas y en cambio las sierras en todas las cordilleras simplemente nubes tenues sin precipitaciones y con temperaturas que van a seguir siendo mucho más suaves en esas montañas que los valles de los grandes ríos la Nochebuena se presenta tranquila pero atención en esos zonas del interior del país porque las nieblas serán extensas persistentes y frías

Voz 0027 06:00 echar andar la nueva legislatura andaluza el jueves se constituya el Parlamento salido de las urnas en el que la derecha va a tener la mayoría por primera vez desde la Transición PP y Ciudadanos van a llegar a esa fecha ya con un acuerdo bajo el brazo Radio Sevilla Elena Carazo buenas

Voz 0534 06:30 el op veintitrés puntos es un compromiso a defender la unidad de España pero también el estado de las autonomías esto choca con lo que reclama Box cuyo apoyo como decías es necesario para que el bloque de la derecha se haga con la presidencia de la Junta PP y Ciudadanos acuerdan entre estas medidas suprimir el Consejo Consultivo reformar la ley electoral o que los altos cargos no cobren dietas medidas para reducir los gastos electorales israelí

Voz 2 06:51 mencionar la televisión pública andaluza

Voz 0534 06:54 este jueves se constituirá la Mesa del Parlamento una vez avanzado enero llegará el reparto de las consejerías desde el PSOE andaluz Aimar a través de las redes sociales han advertido que este pacto incluye medidas que contemplan la subida salarial de hasta el cincuenta por ciento de los salarios de los cargos políticos de la Junta al tomar como referencia las retribuciones establecidas para cargos análogos del Gobierno central

Voz 0027 07:16 sobre los nuevos tiempos en la política la mirada de hemos cerrado

Voz 2 07:25 buenos días Pablo Iglesias

Pablo Iglesias abandona de momento la primera línea de la política para cuidar de sus mellizos usando su permiso de paternidad antes de hacer mutis certifica en una entrevista de Esther Palomera en el Huff Post el giro que está dando personal y políticamente con las ascuas aún calientes de la Reunión de Sánchez y Torre en Barcelona el consejo de mí Nuestros las protestas en contra que no fueron precisamente el infierno que algunos auguraban Iglesias pide calma y sensatez y recuerda que Suárez que venía del franquismo el Rey Juan Carlos I y la propia Constitución del setenta y ocho entendían mejor esta España plurinacional que los híper ventilados que ven tradición y humillación en cualquier formato que apueste por el diálogo lo dice Iglesias que encarnó la ida y la furia contra todo lo que significaba el espíritu de la Constitución y que ahora confiesa que aprenden mucho hablando con dirigentes políticos de otras formaciones fue medular en una de las sorpresas que nos deja en dos mil dieciocho la construcción de la moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy también lo fueran los nacionalistas catalanes y vascos como en tantas otras ocasiones a lo largo de estas cuatro décadas así somos fruto del acuerdo entre distintas sensibilidades ojalá no se nos olvide nunca y que los buenos deseos para esta noche sean para todas las noches que están por venir feliz Nochebuena

Voz 0027 08:58 hace ciento treinta y cinco años el volcán acató a explotó con una fuerza equivalente a diez mil bombas como la de Hiroshima los siguientes veranos fueron inusualmente fríos en todo el planeta porque la enorme cantidad de ceniza que llegó a la atmósfera no dejaba que pasaran los rayos de sol de aquella explosión nació el volcán Ana NAC que acató a que literalmente es el hijo del crack gato a ahora se cree que otra explosión en ese volcán mucho menor que la anterior evidentemente ahora se cree que esa explosión está detrás del potente tsunami que ha arrasado el estrecho de sonda en Indonesia este fin de semana a cifra de muertos se ha elevado esta madrugada a doscientos ochenta y uno Andrea Villoria buenas ideas

Voz 18 09:37 buenos días a casi trescientos muertos se les suman más de mil heridos muchos de ellos rescatados bajo los escombros

Voz 19 09:45 no

Voz 2 09:47 dos grandes olas han destruido casi setecientas viviendas ya han obligado a Val Avan

Voz 18 09:51 donar sus casas acerca de doce mil personas otras cincuenta y siete siguen desaparecidas y desde ONG Si servicios de Emergencias mantienen que la prioridad es encontrarles Andrés Conde director general de Save the Children en España

Voz 1185 10:03 en ese momento lo más importante es la búsqueda de rescate de las personas que están atrapadas escombros que todavía queda muchas son personas que todavía están con vida pero que si no si no nos damos prisa

Voz 18 10:16 muchas de las autoridades no dieron el aviso de tsunami porque no se registró ningún terremoto en el mar ahora los climatológicos locales no bajan la guardia

Voz 2 10:24 Vine aseguran que los movimientos del volcán no cesan que el seis el seísmo podría repetirse en las próximas horas

Voz 0027 10:33 en Estados Unidos el Pentágono ha difundido esta madrugada que sea activado ya oficialmente la retirada de tropas de Siria Donald Trump ha anunciado que prescindirá de su secretario de Defensa antes de lo previsto Jens Matisse dijo la semana pasada que lo dejaba que se iba pero con efectos a veintiocho de febrero tras numerosas diferencias con el presidente ahora Trump ha acelerado su salida

Voz 0858 10:52 Javier Alonso buenos días buenos días Aimar la reacción de trampas a renuncia girado ciento ochenta grados en sólo tres días cuando la recibió anunció su salida en Twitter agradeciéndole los servicios prestados y alabando su trabajo parece que por aquel entonces o no conoce a los términos de la dimisión o prefirió obviar los porque

Voz 0027 11:08 en la carta James Matisse contenía criticas

Voz 0858 11:10 bastante explícitas a la política de defensa de Trump decía por ejemplo que Estados Unidos necesita mantener alianzas fuertes y mostrar respeto a sus aliados un claro dardo a los continuos desplantes de trampa la OTAN ayer el presidente a la devolvió anunció el Twitter que acelera su salida como decías al uno de enero y que lo sustituye de momento por este hombre

Voz 19 11:32 ha tocado pero usar

Voz 0858 11:34 es el actual número dos del departamento Patrick Shana Jan y además el anuncio contenía una respuesta a Matisse decía yo le dio una segunda oportunidad a pesar de que me dijeron que no debía hacerlo Le di los recursos que nunca tuvo los aliados son importantes sí pero no cuando se aprovechan de los Estados Unidos Trump salda así a través de las redes sociales las cuentas pendientes con el que todavía es jefe del Pentágono

Voz 0027 11:58 Donald Trump dejará de ser presidente en dos años o en seis si consigue la reelección pero sus ideas prevalece eran bastante más tiempo al menos en él

Voz 0554 12:06 Tribunal Supremo de EEUU lo cuenta

Voz 0027 12:08 desde Washington Carlos Pérez Carlos

Voz 0554 12:11 perdió este año una de las dos patas de poder legislativo en las elecciones de noviembre sin embargo su gran victoria Illa del ala más reaccionaria del Partido Republicano llegó en octubre con otra elección que puso los pelos de punta al movimiento feminista desde el juez pescaban ahí como miembro del todopoderoso Tribunal Supremo

Voz 20 12:27 en chechena entre Rafael el veintisiete de septiembre

Voz 0554 12:33 a dos sonidos contenía la respiración por la mañana Kristin Ford una de las varias mujeres que acusó al candidato de Trump de abusos sexuales en su juventud compareció ante el Comité Judicial del Senado para defender su historia por la tarde un desafiante y airado juez Cabana de daba réplica

Voz 21 12:59 si Nadal te lo lo previsto días después Cabana era elegido por la mayoría republicana del Senado mientras dentro y fuera arreciaban las protestas que se mofaba de Kristin Ford convertida ya en un icono para el feminismo

Voz 22 13:13 Arias

Voz 0554 13:18 Anne Marie

Voz 22 13:19 a su lado no

Voz 19 13:23 claro

Voz 0554 13:29 menos de dos años como presidente ha conseguido colocar a dos jueces en el Supremo cargos vitalicios que determinan la constitucionalidad de las leyes el magnate hizo su campaña prometiendo jueces anti aborto Icon dos ya colocados algunos empiezan a temer lo peor puede Estados Unidos retroceder en el tiempo que pasa sitúan sigue eligiendo jueces

Voz 16 13:51 eh

Voz 0554 13:53 al presidente le quedan al menos dos años de mandato con los conservadores liderando cinco a cuatro las plazas es Supremo un nuevo juez elegido garantizaría una agenda ultraconservadora por décadas sobre todo porque la persona con mayor edad el Tribunal tiene ochenta y cinco años hice llama Ruth Beitia Ginsberg

Voz 23 14:12 ellos Vichy

Voz 24 14:15 Achim Tanzi

Voz 0554 14:21 elegida para el Supremo en mil novecientos noventa y tres por Bill Clinton Ruth Bader Ginsburg es un icono del feminismo millennials común Che Guevara contemporáneo su rostro aparecen tazas camisetas y todo tipo de merchandising en dos mil quince le dedicaron un rap Illa Ribot izaron como notorios Vichy emulando al rapero notorios vi a Haití Saturday Night Life la parodia este año veinticinco después de acceder al Supremo han visto la luz un documental un libro y una película

Voz 23 14:52 quiere adscribir unen esquis en Ander polca

Voz 0554 15:04 Felicity Jones da vida a Ruth Bader Ginsburg que se estrena estas navidades on de Basic obseso título que hace referencia a una de las grandes luchas que convertido al Vinci en un referente de feminismo la lucha por la igualdad de la mujer Ruth Bader Ginsburg fue la segunda la historia no ocupar una plaza en un supremo que hoy cuenta con tres mujeres ha superado el cáncer en dos ocasiones practica a diario ejercicio sin embargo hace tan sólo unas semanas

Voz 0527 17:44 eso buenos días desde el máximo anual de octubre en ochenta y seis dólares el barril de Brent el precio del petróleo se desplomó hasta los cincuenta y ocho en menos de dos meses pero frenó la caída el acuerdo de los principales exportadores para recortar la producción el acuerdo sigue en vigor pero el precio ha vuelto a bajar hasta tocar los cincuenta y tres dólares la semana pasada y es que está por ver que realmente se vaya a recortar esa producción apunta Juan Ignacio Crespo analista de multicines los

Voz 8 18:09 eso poner en práctica el tipo de acuerdos solares

Voz 1193 18:11 las divergencias entre la cuota de reducción que le toca a cada uno de ellos empiezan los problemas entonces el mercado se acabara de creer nunca de soluciones de la producción de petróleo hasta que no están implementadas de verdad todavía no lo está

Voz 0527 18:24 frente a esa incertidumbre del lado de la oferta la debilidad de la demanda

Voz 1193 18:28 en general los datos que es salen estaban publicando de todas las economías más importantes pues apuntan a una desaceleración de la economía internacional esa desaceleración pues naturalmente trae consigo una menor demanda

Voz 2 18:41 o sea que probablemente lo tenga

Voz 1193 18:44 cuerdo para una nueva reducción siquiera precio no siga bajando

Voz 0527 18:47 estará sobre la mesa en la reunión de la primavera de la OPEP opina este analista que prevé que los precios sigan bajos en el primer cuarto del año para subir luego moverse dentro de una horquilla que ahora se considera el espacio natural del precio

Voz 0027 19:00 es horquilla dicen los expertos se mueve entre los sesenta y los ochenta dólares para que se hagan una idea esta mañana el barril se paga por debajo a cincuenta y cuatro des Danny De la Fuente terminamos de escuchas

Voz 0027 19:57 siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:08 qué tal buenos días cinco grados marca a esta hora el termómetro de la radio en la Gran Vía mañana de Nochebuena de ni ley de brumas matinales con mucho frío a mediodía dice la previsión qué van a subir un poco las temperaturas es lo que esta mañana les cuenta la Cadena SER María San Gil histórica del PP vasco entra en la terna de posibles candidatos del Partido Popular para Madrid es uno de los nombres que maneja Pablo Casado y que se suma lo que ya empezase una larga lista de posibles Suárez Illana Javier Maroto incluso se lo con vamos también hoy en la Ser se empieza a hablar de Cayetana Álvarez de Toledo que protagonizó aquel comentario viral durante la cabalgata de Reyes de hace tres años el note lo perdonarán jamás Carmena casado dará a conocer su decisión después de Reyes María Jesús Güemes cuéntanos

Voz 1461 20:52 en el PP tienen muchas ganas de saber ya quiénes serán sus candidatos para Madrid aunque Génova así que cosa encuesta hasta estando nombres han preguntado por Maroto Tejerina Pizarro y hasta por María San Gil la ex presidenta del PP vasco quién abandonó la política por diferencias ideológicas con Rajoy is the fue con Aznar a FAES o que reapareció el pasado mes de julio en un acto con Casado en el que la elevó a referencia moral de España dijo que su proyecto podía hacer lo que quisiera la tiene en mente para ahora o el futuro como figura capaz de recuperar los principios y valores de su formación y es que este es uno de los perfiles que busca la dirección nacional para evitar que los votos se les vayan a Ciudadanos y Vox por eso mientras casado estudias y mantiene a Garrido ya Almeida se reemplaza a uno o a los dos en las filas conservadoras se desatan las especulaciones

Voz 2 21:36 en habla ahora de Cayetana Álvarez de Toledo de Daniela

Voz 1461 21:39 oye quién designa Adolfo Suárez Illana porque la han puesto despacho junto a Casado quien por cierto desvelará todas estas incógnitas después de Reyes ha dejado estos nombres para el final de su gira por España así que el trece de enero toca Madrid Ése será el día del acto de proclamación

Voz 1275 21:54 que hasta entonces nada Ángel Garrido sigue haciendo méritos para que Casado se fijó en él sigue con su agenda presidencial hoy agenda navideña Garrido visita esta mañana a los niños ingresados en el Hospital Niño Jesús y después se marcha hasta Pozuelo para felicitar las fiestas a los trabajadores del uno uno dos quién guarda reposo es Carmena que ha roto el tobillo este fin de semana volvió a caerse en su casa y le han dicho que esta Navidad no somos lunes veinticuatro de diciembre más noticias en titulares consagra salvado

Voz 1510 22:20 el Ayuntamiento de Móstoles exige unas condiciones dignas para la residencia de mayores Parque Coimbra los residentes y trabajadores han estado varios días durante los últimos meses sin calefacción y con problemas también con el agua caliente han enviado una carta a la Comunidad de Madrid exigieron

Voz 1275 22:34 cinco personas han resultado heridas en un choque entre un coche y un camión de basura en la calle Alcalá en la capital el más grave uno de los chicos que viajaba en el turismo sufre un traumatismo craneoencefálico y estar el hospital con pronóstico reservado el resto han resultado heridos leves

Voz 1510 22:46 Equo reclama que se incluya la laguna de me con el catálogo de humedales de la Comunidad de Madrid dicen que no incluirla podría menoscabar su protección el partido ecologista cree que es un catálogo antiguo aseguran que faltan al menos treinta espa

Voz 1275 22:56 en los deportes tercera victoria del Rayo en el campeonato anoche dos uno sobre el Levante también empate uno uno entre Leganés y Sevilla el Rayo está ahora penúltimo el Leganés decimosexto

Voz 1275 23:13 siete y veintitrés vamos a ver cómo despierta esta mañana el tráfico en las carreteras de la región DGT Jorge López buenos días

Voz 34 23:18 buenos días sigue en Madrid sin complicaciones de tráfico con circulación cómoda en los accesos y en la ronda su lunes bastante en carretera aunque seguimos pidiendo mucha precaución por las densas nieblas sobre todo en la zona sur

Voz 1275 23:29 esta Nochebuena metro cambia el horario como es habitual el servicio termine a las diez de la noche por lo que los accesos al público quedarán cerrados desde las nueve y media mientras que mañana el suburbano retrasa la apertura hasta las ocho de la mañana habrá cambios también el servicio diurno finaliza entre las ocho y media y las nueve menos cuarto los búhos funcionarán con un horario especial comienzan a circular un poco antes de su horario habitual a las diez de la noche harán su última salida a las siete de la mañana también por cierto se adelanta el cierre del servicio esta noche en Cercanías además no habrá servicio de recogida de basuras en Madrid capital sí lo habrá mañana día veinticinco con un servicio reforzado el tiempo para esta Nochebuena Luismi Pere buenos días muy buenos

atención con las nieblas que seguimos teniendo de forma extensa bastante espesa sobretodo hacia el sur y el este de la comunidad nieblas que hasta las dos o tres de la tarde van a persistir y en cambio en todas las sierras tiempo mucho más tranquilo y despejado o simplemente con nubes altas las temperaturas hoy van a ser como las de ayer más bajas en zonas del Tajo y Tajuña que en la sierra por ejemplo y todo ello con muy poco viento el día de Navidad traerá algunas nieblas sobre todo por la mañana pero menos extensas que hoy eso va a hacer que mañana suban las temperaturas respecto a las del lunes

Voz 2 27:44 la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado

Voz 1275 27:46 la condena nueve meses de cárcel para un hombre que durante semanas amenazó a su ex mujer con más de doscientos mensajes mensajes en los que por ejemplo aseguraba que iba a asesinar a la hija que ambos tienen en común es es como qué bien me voy a quedar cuando estéis las dos bajo tierra Alberto Pozas

Voz 2 28:01 los mensajes y las llamadas amenazantes llegar

Voz 0055 28:03 con durante el proceso de divorcio mensajes amenazantes hacia ella como prefiero que estés bajo tierra haberte con otro Boya joderte la vida hasta que acabe contigo o no vales nada no sirves para nada mejor bajo tierra y mensajes amenazantes también a la hija que ambos tenían en común va a visitar a tu hija en el cementerio las amenazas se prolongaron durante semanas y ella se decidió a ir a comisaría cuando recibió una llamada y escucho como decía cuando me toque la niña en la voy a matar y luego me mato yo Luis Alberto Aldecoa es el abogado de la víctima

Voz 38 28:32 como nación deterioro y cuando termines ese juicio cuando se termine de la horas de lanzamiento que va a pasar le van a dejar ver a su hija Ximena Mata en una de esas visitas

Voz 0055 28:42 pasajes y unas llamadas que ahora se traducen en una condena de nueve meses y un día de cárcel según la Audiencia Provincial por un delito continuado de amenazas leves una sentencia que no puede ser recurrida y que también le impone una orden de alejamiento de medio kilómetro de su ex de su hija Él se defendió asegurando que todo era un complot para incriminar le los jueces contestan esa teoría no se sustenta en ninguna evidencia digna de ser tenida en cuenta

Voz 1275 29:03 los vecinos de Hortaleza se han concentrado este domingo en la plaza de la iglesia del barrio para protestar por la construcción de un macro gimnasio en el casco antiguo dicen que no sólo afectará a la estética de la zona sino que destruirá edificios centenarios Paul Asensio

Voz 1480 29:15 los vecinos de Hortaleza quieren paralizar esta obra que derribará algunos de los edificios más antiguos del distrito y que fue aprobada por el Ayuntamiento en dos mil quince con los votos de Ahora Madrid y el Partido Popular dicen que no son una cuestión estética sino que se trata también de la vida del barrio

Voz 39 29:29 hay un edificio muy antiguo que en haber a lo mejor arquitectónicamente no tiene mucho valor pero el entorno en sí es es lo que hace al conjunto es lo que hace que sea interesante si haces hayan gimnasia encima

Voz 1275 29:41 el de de protesta de los vecinos de Hortaleza que se manifestaban este domingo las calles de su barrio cinco grados tenemos a esta hora en el centro de la capital

Voz 0027 30:11 el Estado ha pagado ya casi setenta y cinco millones de euros de los previas es sorteo gente con suerte y con prisa por lo que se ve lunes de Nochebuena este que tenemos por delante en el que entre otras muchas cosas les vamos a contar el acelerón que le ha metido el PP a su campaña conservadora navideña primero pregunto en una sesión de control que iba a hacer este Gobierno para defender la simbología navideña como si fuera algo negado en España iban a más dos semanas después de estas palabras de su secretario general García Egea que vamos a escuchar en un momento bueno no las escucharemos después unas palabras en las que decían que en el PP ponen el belén porque son muy españoles y que quién no que bueno dos semanas después de esas palabras el PP ha registrado una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno intente que la Unesco la agencia de la ONU reconozca los belenes como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad isleña de España ansioso escuchar esta mañana qué opinan de esto Antón Losada Lola García Teodoro León Gross la prensa nacional hoy con Jordi Fábrega buenos días

Voz 9 31:11 buenos días internacional con Danny De la Fuente a mi lado

Voz 0027 31:13 a mí hola hola Ana en España leemos hoy que en la prensa catalana

Voz 41 31:17 el independentismo se debate entre

Voz 0027 31:19 mantener el apoyo a Sánchez y permitir que los presupuestos sigan adelante o no hacerlo y forzar elecciones Jordi

Voz 9 31:25 Pedro Sánchez comunicó el jueves a quien Torralbo si los presupuestos no se aprueban no tendrá fue para aguantar la legislatura pero la Generalitat aseguran que no les vale este chantaje cuenta La Vanguardia aunque son conscientes en en el Govern de la Generalitat de que esos comicios podrían permitir una mayoría de derechas e influenciada por Vox y que en ese caso dicen la vía del diálogo quedaría abortada una alianza de esta de PP Ciudadanos condicionada por Vox que tampoco gusta en el PNV según cuenta Gemma Robles en el periódico por eso eh cuenta este periódico dirigentes del partido vascos están moviendo entre bambalinas hablando con Esquerra y con el P de Cat impidiendo también a Sánchez

Voz 0027 32:03 pimientos de calado al margen en los presupuestos el Gobierno Sánchez tiene otro problema en el Congreso PP y Ciudadanos frenan con su mayoría en la Mesa sistemáticamente la tramitación de algunas de sus leyes más emblemáticas

Voz 9 32:14 treinta y siete leyes en total han frenado PP y Ciudadanos ampliando el plazo de enmiendas en la Cámara para retrasar así su debate el recuento lo hace El País que cita entre las leyes afectadas algunas emblemáticas del Gobierno como la eutanasia la memoria histórica la Ley de Estabilidad Presupuestaria la ley mordaza o la despenalización de los piquetes de huelga algunas de estas leyes han registrado más de diez prórrogas ese es uno de los motivos por los que el Gobierno tira más de los decretos ley ya que en estos casos PP sobre todo ciudadanos sí parecen más dispuestos a convalidar las propuestas de las

Voz 0027 32:44 ejecutivo El Mundo recoge hoy el temor de los dirigentes del PSOE a quedarse fuera de las listas temor que según ese diario según El Mundo acalla la crítica a las medidas de Sánchez

Voz 9 32:53 sí lo relata uno de estos dirigentes socialistas diciendo que no estaba previsto que Sánchez gobernara nadie está seguro de cómo actuará cuando llegue el momento de hacer las listas ese temor está más presente entre los que le descabalgar de la secretaría general en dos mil dieciséis temen una venganza de los Sanchís estas a la hora de decidir las listas para las municipales autonómicas y generales

Voz 0027 33:14 también noticia en las últimas horas comunicado del ex ministro Eduardo Zaplana en el que se declara inocente de haber cobrado comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública Zaplana ha estado siete meses en la cárcel por esas acusaciones hasta que la semana pasada salió para ser ingresado en el hospital por la leucemia que padece Radio valenciana Talent

Voz 0141 33:31 en un comunicado remitido por su mujer que también está siendo investigada en el caso erial Zaplana agradece las peticiones para que abandone la cárcel pero afirma que por encima de su estado de salud su preocupación principal es la defensa de su honor y de su nombre afirma que jamás ha cobrado comisión alguna por unas adjudicaciones públicas jamás distrajo una peseta un euro de las administraciones públicas a las que sirvió el ex ministro asegura que nadie se puede plantear seriamente en sus condiciones que se vaya a jugar del país ni que pueda destruir pruebas cuando se levante el secreto del sumario espera poder defenderse y explicar todo aquello que la instrucción necesita que se aclare

Voz 0027 34:06 en toda la prensa nacional y extranjera las imágenes del desastre en Indonesia son portada hoy Dani

Voz 0055 34:12 el horror de está de vuelta titulan diarios como el Süddeutsche Le Monde el británico The Guardian destaca que Indonesia exige un nuevo sistema de alertas antes tsunami ya que la situación se repite una vez más

Voz 0027 34:22 qué grandes titulares hoy también para Donald Trump y su administración por el cierre del Gobierno por la destitución de Secretario de Defensa

Voz 0055 34:28 ha enfadado con el reproche del secretario de Defensa les retira dos meses antes es la apertura del New York Times este repentino anuncio de Trump que despide a un hombre que ya había anunciado su renuncia es su signo de exclamación para cerrar una semana tumultuosa en el Pentágono una semana en la que los funcionarios se han tambaleado día tras día siguiendo los cambios en la política militar que presidente anunciaba vía Twitter y se hace eco este diario de las palabras de Macron contra la decisión de retirar las tropas de Siria

Voz 0055 34:58 palabras que el presidente francés ha pronunciado en chat lejos de los chalecos amarillos añade Lemond palabras que recoge Le Figaro que titula Macron se enfrenta a Trump un aliado debe ser confiables sin embargo para un columnista del Washington Post ha guiado a un éxito en Siria y ahora es el momento de retirarse ha cumplido con su palabra raca ya no está bajo el control del Estado Islámico por cierto cuenta el Washington Post con imágenes de satélite que el presidente de Siria Bachar al Assad está vaciando las cárceles de presos políticos a los que está asesinando masivamente a poco tiempo de que finalice la guerra civil en el país probablemente la semana más caótica de la Jack caótica presidencia de trampa afirma también en Europa el Süddeutsche sobre Estados Unidos al borde de un cierre administrativo por la disputa sobre el muro fronterizo con México en un artículo de opinión resalta que necesita caos y destrucción para gobernar porque la economía empieza a pinchar para el económico Handelsblatt el secretario del Tesoro de Estados Unidos trata de esconder y con él el Gobierno de Trump sus temores a una próxima recesión

Voz 0027 35:54 por cierto sobre trampa Juan María Hernández Puértolas ese aventura augurar en La Vanguardia hoy que el suceso de Trump como candidato republicano puede ser sucesora su hija Iván K

Voz 9 36:04 sí Donald Trump ha hecho de tal manera con el control del Partido Republicano que no sólo ha hecho jirones doctrinas emblemáticas del partido como el compromiso con el libre comercio el respeto a la independencia de la judicatura o de la Reserva Federal lo de los medios de comunicación sino que según cuenta Hernández Puértolas ya demostrado en las elecciones Mitterrand que los republicanos es poco dispuestos a obedecer al presidente se ven abocados a retirarse una situación que ha afectado ya

Voz 0554 36:30 a pesos pesados de los republicanos Iker

Voz 9 36:32 limita las opciones de encontrar nuevo cartel electoral así que la lista de posibles sucesores para dos mil veintiuno dos mil veinticinco se reduce a Mike Penn su vicepresidente que hace equilibrios a su lado o hay banca Trump que se ha convertido en la consejera predilecta de su padre de la que todo el mundo comenta que bajo su imagen de frivolidad esconde una cabeza perfectamente amueblada y correctora de los peores excesos de su padre

Voz 0027 36:55 la prensa británica Dani sigue de cerca la investigación en torno al incidente con drones en el aeropuerto de Gatwick

Voz 0055 37:00 sobre el ron sobrevolando el aeropuerto la pregunta que recogen hoy todos los medios SEGI realmente hubo o no

Voz 42 37:07 el ciclista soy Imad

Voz 0055 37:10 porque como reconoce la policía lo que están investigando es la afirmación de algunos testigos que han visto algo sobrevolando el aeropuerto pero no hay más evidencias podría no haber ni siquiera un dron como cuenta este oficial de policía y como recoge toda la prensa británica

Voz 0027 37:23 pero el incidente de Gatwick no es el único con drones en los aeropuertos Jerry

Voz 9 37:27 sí hubo mil cuatrocientos incidentes de ese tipo en dos mil dieciséis el último año del que hay datos públicos una cifra que recoge La Vanguardia que alerta en su editorial del riesgo que suponen estos aparatos a los que califica como bombas volantes los radar de es no los detectan

Voz 1161 37:41 no hay medios que se puedan usar en aeropuertos para interceptar

Voz 9 37:43 Carlos ni neutralizar los ante esto reclama una revisión de la ley para castigar más duramente a los que utilicen drones cerca de Europa

Voz 0027 37:55 a medianoche a secundar una huelga indefinida en el suministro de madera a las plantas de la compañía papelera Ence en Pontevedra quieren protestar por el despido de uno de esos camioneros después de un enfrentamiento quizá lo recuerden porque las imágenes hicieron muy virales el enfrentamiento de ese camionero con unos ciclistas terminó él a martillazos con los ciclistas lo despidieron y ahora sus compañeros protestan Radio Asturias Ángel Fabian buenos días

Voz 0174 38:18 buenos días el transportista del que la empresa Ence ha decidido prescindir se vio involucrado en esta trifulca con dos ciclistas a las puertas de la fábrica de Pontevedra fue acusado de emprender la martillazos contra ellos la Plataforma de Defensa del Transporte de madera de Galicia y Asturias que le apoya alega que el incidente no puede ser inscrito en el ámbito laboral su portavoz José Fernández asegura que el llamamiento al paro afecta a los cuatrocientos camiones que surten de madera a las dos fábricas en Pontevedra y en la localidad asturiana de Navia

Voz 43 38:45 han dota a todo el mundo llamado al paro ahora habrá algunos que no lo querrán secundar decir pero bueno eso ya su propio he podido nosotros es eso ya no nos metemos la mayoría van a apoyar

Voz 0174 38:56 la plataforma que agrupa a los camioneros asegura que la empresa Ence no ha contestado a las alegaciones que han formulado contra el despido de su compañero

Voz 44 39:12 no eso no

Voz 0027 39:19 cuántos años dirías Ángel que tienes de villancicos

Voz 10 39:22 pues alguno más que yo me he quedado corto

Voz 3 39:27 dos cientos años tiene en Noche de Paz Javier Corbacho me supera claramente

Voz 45 39:42 nació en los Alpes austriacos cerca de Salzburgo en la Misa del Gallo de mil ochocientos dieciocho con letrado el párroco Joseph Mort y música de Frank Gruber noche de paz fue compuesta para guitarra porque los ratones habían corrido el órgano de la parroquia de San Nicolás donde fue estrenada años después un famoso organista acudió a la pequeña iglesia reparar el instrumento descubrió la partitura la popularizó por toda Europa en plena Gran Guerra en la Nochebuena de mil novecientos catorce los soldados alemanes e ingleses celebraron una tregua la entonaron los germanos cantaban Steele en As y los británicos sale en su versión en inglés la iglesia a la que se interpretó por primera vez ya no existe acabó con ella una inundación pero en ese mismo lugar existe hoy un museo dedicado a este villancico

Voz 7 40:43 es un villancico que desde el año dos mil once forma parte de la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad

Voz 3 43:20 el Mundial de Clubes ligado al Real Madrid un nuevo título y además la recuperación de un jugador que el pasado mes estaba

Voz 1161 43:25 hay más fuera que dentro sangre Marcos Llorente ha desplazado del once titular a Casemiro hasta ahora intocable y que parecía no tenía recambio en la plantilla sutil hoy representante y también exjugador del club Julio Llorente reconocía en el tramo final de Carrusel que en noviembre practicamente estaba fuera

Voz 8 43:38 hombre conversión en ese fue hablaron por los dirigentes del Real Madrid un poco la posibilidad de salir seguido lo que restaba de temporada ahí estamos ya prácticamente las dos partes muy competido pero no había ni un equipo con el que se hubiera cerrado algo equipos como Alavés que equipos extranjeros que también mostraron mucho interés pero no está cerrado fue uno de ellos pero ahora la cosa es diferente a es que es que al más débil para empezar no se va a dejar salir pero es que nosotros tapa en la que las encuentra Marco estampa

Voz 1161 44:09 lo de un Real Madrid que volver a jugar el tres cero ante el Villarreal en el partido aplazado de la jornada diecisiete que ayer se cerraba que ayer cerraba el dos mil dieciocho con el Valencia dos Huesca uno por la mañana y después por la tarde Leganés uno Sevilla uno los andaluces jugaron toda la segunda parte con diez por la expulsión de Franco de camino al vestuario en el descanso bronca de Machine en la caseta

Voz 7 44:26 el grupo de los equipos monterías como una tarjeta de ganan también cuando ya no tiene nada que ver porque acabó la primera parte

Voz 1161 44:41 el último partido oficial de dos mil dieciocho Rayo Vallecano dos Levante uno tercera victoria rayista en lo que va de campeonato Michel en el tramo final de Carrusel mostraba su principal temor más que su posible destitución por los malos resultados es que esos jugadores de de dejen de creer en él

Voz 47 44:53 de que la gente dejará de confiar en lo que hacemos y en lo que queremos hacer para seguir hacia adelante hemos hablado mucho del tema es que no nos llegaba con lo que estamos unos ciento ese pasito más lo hemos dado hemos cambiado consiste pero más que en sistema yo creo que es la actitud de no dar ningún balón por perdido porque en esta categoría cualquier error lo pagamos muy caro nosotros los equipos pequeños necesitamos noventa y cinco minutos de concentración Pajin

Voz 1161 45:16 líder en Primera el Barça con tres puntos sobre el Atlético y cinco sobre el Sevilla al Real Madrid es cuarto Un partido menos como decíamos completando los puestos Champions a vez Betis en los de Europa League cierran el descenso del dos mil dieciocho también Villarreal con ese partido menos Rayo Vallecano Huesca en Segunda completadas diecinueve fechas Granada de Albacete están en puestos de ascenso directo la promoción promociones para Málaga Deportivo Alcorcón y Cádiz el descenso para Extremadura Córdoba Reus y Nàstic en la ACB sin sorpresas victorias de Barça Baskonia Real Madrid sigue líder el Barça una victoria sobre los otros dos a falta de una jornada para terminar dos mil dieciocho jornada que se