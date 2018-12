Hoy por Hoy (24/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Voz 0027 00:24 ha elevado esta mañana a doscientos ochenta y uno el número de muertos confirmados en el tsunami a cincuenta y siete el de desaparecidos y los equipos de rescate siguen sacando a personas de debajo de los escombros Andrés Conde Sirte

Voz 2 00:36 en ese momento lo más importante es la búsqueda en el de de de las personas que están atrapadas entre los escombros que todavía queda mucha son personas que todavía están con vida pero que si no si no nos damos prisa

Voz 0027 00:49 muchos de ellos morirán rescatados como este niño

Voz 3 00:56 China que esperábamos

Voz 0027 00:57 Liam siglos salvar las unas horas después de casi un día atrapado les vamos a contar en unos minutos como Indonesia ya ha tenido que reconocer esta madrugada que no tenía un sistema de alerta para tsunamis provocados por erupciones volcánicas como es este caso en ninguna alarma se disparó porque no las tienen en España tras la convulsión política con la que terminó la semana pasada a cuenta del Consejo de Ministros en Barcelona en la reunión con Torra el Gobierno se marca ahora como objetivo que el P de Katy Esquerra no presenten enmiendas a la totalidad a los Presupuestos y permita su tramitación es una tarea muy muy compleja porque parte del independentismo se resiste a tensar la cuerda el ser Tadic portavoz gobernar sobre Pedro Sánchez yo yo creo

Voz 1315 01:36 ese tiene que acabar de definir por lo tanto tiene que decidir si ejerce su poder os sigue siendo un títere de los otros de lo que es el Estado digamos digamos

Voz 0027 01:43 y usando los mismos términos que Artaud también Pablo Casado se refiere a Sánchez como todos

Voz 4 01:47 lo que está haciendo Pedro Sánchez es hacer al Estado un títere

Voz 0027 01:52 de los independentistas a pesar de lo muy enfurecida que se ha mostrado la oposición en público desde el jueves el Gobierno le ha trasladado a Podemos que cree haber salido del episodio catalán de la semana pasada con menos duras políticas de las que pensado esos lidera en Andalucía esta semana se constituye el Parlamento por PP y Ciudadanos oficial izaron ayer su acuerdo de medidas para la regeneración democrática y ahora

Voz 5 02:15 ya teniendo claro que queremos hacer nos toca ponernos a hablar de la Mesa del Parlamento

Voz 6 02:19 si el nuevo Gobierno no mesa en el Parlamento

Voz 0027 02:22 constituye este jueves así que PP izquierda danos tienen que decidir ya si finalmente le ceden a Vox un puesto en la mesa con derecho a voto y ojo a lo que les vamos a contar hoy sobre el PP Pablo Casado ha metido ahora a mí María San Gil en las encuestas que está haciendo para decidir a quién designa candidato a la alcaldía de Madrid sí soy del PP los que no son del PP solos

Voz 7 02:43 están ahora esto decía cuando Rajoy era presidente

Voz 0027 02:45 a María San Gil histórica del PP vasco que dejó el partido porque no consideraba suficientemente dura línea de Rajoy y los suyos el Real Madrid se marcha de vacaciones con un título con la revelación de un jugador que está a punto de irse Sampe

Voz 1161 03:03 Marcos Llorente el pívot blanco ha desplazado a Casemiro de la titularidad de refuerzo un puesto para el que los blancos parecían no tener recambio de estar en la puerta de salida como reconoció anoche en la SER su tío y ex jugador del club y ahora representante suyo Julio Llorente a ser intransferible

Voz 8 03:16 la verdad es que es que para empezar no te va a dejar salir pero es que nosotros tampoco tienes la situación en la que las cincuenta Marcos tampoco nos lo planteamos

Voz 1161 03:24 el Real Madrid termina el año como campeón del mundo recuperará el partido pendiente de la pasada jornada el próximo tres de enero ante el Villarreal en el Bernabéu

Voz 3 03:32 vamos a tener

Voz 0027 03:33 es una Nochebuena y Navidad con temperaturas de casi veinte grados en algunos puntos de España Luis Ruipérez buenos días

Voz 0047 03:39 buenos días Aimar así es que nadie se extrañe si vemos a Papa Noel a lo mejor en chanclas las próximas horas en algunas zonas del país porque por ejemplo en Andalucía en muchas zonas del Mediterráneo esta tarde llegaremos hasta los veinte veintidós grados incluso veinticinco veintiséis en muchos puntos de Canarias allí con Calima con viento fuerte y con nubes sobretodo Emma arañando el cielo en la Penín la atención a las nieblas en los ríos del interior que van a ser persistentes en el Duero llene el Ebro en zonas de Huesca de Lleida de los ríos Carrión es la Pisuerga aquí va a ser bastante frío pero ya décimos en el resto del país Aimar tarde suave Hinault cheque no se presenta demasiado fría eso sí esta próxima noche mañana por la mañana Navidad que empezará con muchas nieblas otra vez en el interior del país

Voz 10 04:28 creo que eran ellos no me lo creo que sí que sí que ellos no en una estación de servicio

Voz 11 04:35 pero no

Voz 1 05:22 en la Cadena Ser

Voz 0027 05:29 el derecho a la embajada española en Indonesia no le consta por ahora que haya españoles entre los doscientos ochenta y You muertos por el tsunami tampoco se ha conocido que los haya entre los cincuenta y siete desaparecidos que se han confirmado esta madrugada ni entre los heridos que son más de mil Estas cifras siguen creciendo Rafa Muñiz

Voz 5 05:46 todos los esfuerzos se centran en encontrar ahora con vida a los más de cincuenta destapar

Voz 13 05:50 decido los bomberos utilizan excavadoras sierras

Voz 3 05:55 las sus propias manos para hacerse camino entre los escombros Andrés Conde de Save the Children

Voz 14 06:00 en ese momento lo más importante es la búsqueda de rescate de las personas que están atrapadas entre los escombros son personas que todavía están con vida pero que si no nos damos prisa muchos de ellos morirá

Voz 5 06:11 setecientas casas han quedado arrasadas por la enorme ola que ha llegado a sentirse a más de dieciocho mil kilómetros en la costa de Perú

Voz 3 06:19 el tsunami ha pillado a todos por sorpresa

Voz 5 06:25 como a los asistentes de este concierto de pop sólo ha sobrevivido el cantante los otros cuatro integrantes de la banda

Voz 15 06:31 han muerto

Voz 5 06:34 en mil personas han sido evacuadas y los hospitales que atienden a los más de mil heridos están colapsados el presidente del país está visitando en estos momentos las zonas más afectada

Voz 0027 06:43 esta madrugada Aida Bao buenos días buenos días el Gobierno de Indonesia ha reconocido que no tienen un sistema de alerta de tsunamis provocado por volcanes

Voz 0530 06:50 sí eso fue lo que hizo que en un principio el Gobierno no activase ninguna alerta dijese a la población que los movimientos del agua eran una subida de la marea que no cundió el pánico esa cascada de errores hizo que desde el Gobierno se pidiese perdón y que es explicase

Voz 0027 07:02 pasto

Voz 16 07:05 sí que están acostumbrados a que sean los terremotos los que provocan un tsunami Hinault un deslizamiento de tierras suman

Voz 0530 07:10 digno después de una erupción como se cree que fue en este caso no existe un sistema de detención para esto es lo que Indonesia forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico una zona que sufre al año unos siete mil terremotos

Voz 0027 07:19 a esta hora la Agencia de Gestión de Desastres de Indonesia mantiene la alerta ante posibles nuevos tsunamis porque el volcán que originó el primero sigue activo y han pedido además a la población que queda en las zonas del litoral que se vaya de ay Aida

Voz 0530 07:30 sí aunque el país tiene ciento veintinueve cráteres activos el Ana que rescató había mostrado especial actividades de junio como muy ceniza de hecho ya hace un par de semanas que el Gobierno había prohibido que cualquier persona o embarcación se acercase a menos de dos kilómetros del volcán precisamente las imágenes de ese volcán en las últimas horas después de la tragedia no son nada tranquilizadoras está en medio de una gigantesca columna de humo derivado de esa actividad

Voz 0027 07:51 Manuel Jabois buenos días buenos días

Voz 1389 07:53 Mar Leo en el periódico el testimonio de un chico adolescente de quince años que está en la costa dejaba que dice al periodista de El País de pronto llegó la agua todo se volvió negro fíjate aquí no hay poesía no la semana pasada hablábamos en el programa de la tentación que muchas veces hay de hacer literatura cuando el mar protagoniza alguna desgracia lo decíamos a propósito del de los dos naufragios en Galicia de repente vino chaval te dice que que el agua volvió todo negro y es que el agua no es azul es verde agua cuando entra en la Tierra es oscura el agua es negra siempre pienso lo mismo cuando una desgracia toca la otra esquina del mundo a partir de cuántos muertos no interesa ya a partir de cuántos muertos nos deja de interesar o a partir de cuantos kilómetros la hacemos muestra y a partir de cuantos kilómetros ya la consideramos como un asunto de otro mundo luego leemos un libro de Manuel Carrer o vemos una película de Juan Antonio Bayona ya las crónicas les ponemos una historia humana detrás pero incluso en esas dos obras en el libro en la película los protagonistas son occidentales ricos lo que muere Indonesia lo que se está muriendo en Indonesia lo que está desaparecido en Indonesia es lo primero que mueren todas partes los que no tienen quién les ladra

Voz 0027 09:22 esta madrugada el Pentágono ha iniciado hoy han formalmente el proceso para retirar las tropas estadounidenses de Siria una decisión que tomó trampa contra el criterio de su secretario de Defensa James Matisse que terminó presentando su renuncia la semana pasada aunque todavía no se ha hecho efectiva de hecho por lo que sabemos quién ha afirmado esa orden en Washington está Carlos Pérez Cruz Carlos buenos días qué tal buenos días cómo estas esa red de Siria se inicia ya cuando todavía las guerras Siria está activa cuando todavía se calcula que quedan unos diez mil yihadistas enfrentados a los kurdos a los que hasta ahora Estados Unidos y apoyada y ahora con esta decisión de Trump se quedan solos

Voz 1389 09:59 sí matins irónicamente la ha afirmado puede ser uno de sus últimos servicios en el cargo según fuentes de Defensa matiza firmado ya la orden de retirada de las tropas estadounidenses de Siria son alrededor de dos mil seiscientos soldados desplazados allí aunque no se especifica de momento los plazos en los que se va a llevar a cabo esa retirada recordemos que esta es una de las decisiones que empujaron al saliente secretario de Defensa a presentar su dimisión lo hizo el jueves ese mismo día intentó convencer hasta el último momento de que no lo hiciera ante el temor entre otras cosas de dejar vendidas a las fuerzas cuerdas con las que colabora Estados Unidos irónicamente y hablando de kurdos tuitear ayer domingo que había mantenido una conversación con el presidente turco Erdogan y que había hablado entre otras cosas de la salida de las tropas estadounidenses que el presidente describe como lenta altamente coordinada y por supuesto Trump habló con el presidente turco de lo que más le interesa de negocios de la posibilidad de ampliar el intercambio comercial con Turquía Aimar

Voz 0027 10:57 el presidente turco que es quien precisamente más ganas es tiene a los kurdos con esta Secretaria esta salida del del Secretario de Defensa Jens Matisse estaba prevista en principio Carlos para el veintiocho de febrero habían pactado digamos una transición tranquila escalonada pero se ha precipitado todo en las últimas horas por la carta de despedida que firmó en la que decía todo lo que pensaba sobre la política exterior de Trump

Voz 1389 11:19 menos lo que se permitió decir definitivamente Matisse anunciaba en aquella carta que permanecería en el cargo hasta final de febrero con el objetivo de facilitar el nombramiento y aprobación por parte del Senado de un nuevo secretario de Defensa pero la carta de renuncia muy crítica con las decisiones y la actitud en política internacional de Fran más el tratamiento mediático que está recibiendo esa carta grandes un tipo muy sensible en ese terreno han hecho que sin florezca de presidente y eso hace y eso que hace tan sólo dos años Aimar vendía traen por todo lo alto el nombramiento de Matisse lo hacía en un mitin allí explicaba que había hablado con un general del Ejército con el que según había mantenido esta conversación

Voz 17 11:58 sólo You Camper Roma Arxiu

Voz 1389 12:04 eh

Voz 17 12:06 Is Dahrendorf

Voz 1389 12:09 cómo te comparas con el general Matisse con más Doc

Voz 0027 12:12 por supuesto general señor

Voz 1389 12:14 es mejor que yo les respondía hoy ya sólo habla de Matisse en términos de alguien a quién él dio una segunda oportunidad después de que saliera de la Administración durante la era Obama en todo caso un hombre que representaba a la ortodoxia militar dentro de administración tan heterodoxa como la de Trump a quién James Matisse insistía en su carta de despedida sobre la importancia de cuidar a los aliados de distinguir bien quiénes son los principales competidores Estados Unidos que en su opinión son China y Rusia

Voz 0027 12:45 bueno ya tiene sustituto para se llama Patrick a partir del uno de enero para tomar las riendas del Pentágono que sabemos de él

Voz 1389 12:52 bueno sabemos que tiene cincuenta y seis años que durante treinta ha trabajado en la compañía el acompaña Boeing de quién se despidió como vicepresidente Boeing que es una de las principales contratistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos lo que no fue óbice para su nombramiento como segundo de matiz aparentemente trampa ni el Senado vieron en esa circunstancia un conflicto de intereses además es defensor de una de las ideas que me voy a abstener de calificar de una de las ideas estrellas de Donald Trump que es la creación de unas Fuerzas Espaciales del ejercito

Voz 5 13:26 eres and we

Voz 11 13:30 era acabar mi Watson Space

Voz 1389 13:32 son el nuevo secretario de Defensa afirmaba que estas Fuerzas Espaciales

Voz 18 13:36 son necesarias para proteger la economía estadounidense

Voz 1389 13:38 si los activos que Estados Unidos tiene en el espacio para disuadir a los adversarios que quieran hacer daño al país un país Aimar que bajo el Gobierno de Donald Trump acaba el año con tres cargos ya nombrados de forma interina el de jefe de personal de la Casa Blanca el fiscal general y ahora es de secretario de Defensa todos ellos cargos que tienen que ser aprobados por el Senado un tramite que todavía está pendiente tampoco olvidemos que desde la medianoche del jueves Estados Unidos vive su tercer cierre de Gobierno de la era Donald Trump

Voz 0027 14:11 y con visos de que se resuelva pronto

Voz 1389 14:14 de momento el próximo jueves se retoman las negociaciones pero nada hace indicar que esa resolución llegue antes del tres de enero que es el día en que los demócratas tomarán posesión de de de la alejados de la Cámara de Representantes donde tendrá mayoría donde Trump tendrá practicamente imposible que un plan como el que pretende de aprobación del muro con México lo aprueben con demócratas siendo mayoritarios en esta cámara

Voz 0027 14:38 pues lo contaremos aquí informando para la SER desde Washington Carlos Pérez Cruz Carlos gracias buenos días

Voz 1389 14:43 gracias buenos días Aimar

Voz 0027 14:51 Inma berberechos en España el Gobierno está midiendo los resultados del viaje a Cataluña del presidente Sánchez y sus ministras al final de las semana pasada el Ejecutivo ha transmitido a Podemos que pueden de Barcelona con menos abolladuras políticas de las que pensaban ir ahora a medio plazo el Gobierno intentará convencer a Esquerra ya al PDK de que no presenten enmiendas a la totalidad a los Presupuestos y que por tanto de que se inicie la tramitación de esas cuentas Nieves Goicoechea

Voz 1468 15:16 en el Gobierno hay mucha prudencia se ha abierto una vía de diálogo que permite tener la esperanza de que P de Katy Esquerra permitan con su voto que se empiecen a tramitar los presupuestos el objetivo de Pedro Sánchez ahora es trabajar en esa vía y recomponer el bloque de izquierdas para que seguí suavice en el futuro debate político de los presupuestos que la brecha es decir PP y Ciudadanos está aislada Hinault quiere mejorar los derechos de los españoles ni los servicios públicos recortados en estos años la ministra Meritxell Batet admite que Torre y Sánchez hablaron de los presupuestos señala cuál es el objetivo que debe unir a la izquierda política

Voz 0027 15:50 claro pormenorizado

Voz 19 15:51 la gente de los presupuestos sí por supuesto para el Gobierno de España es una prioridad sacar adelante estos presupuestos es fundamental para para la sociedad española en su conjunto para ir recuperando también esos derechos perdidos y sobre todo para luchar por la desigualdad que también ha crecido en nuestro país

Voz 1468 16:11 Podemos el principal socio del Gobierno tiene la impresión de que la entrevista de los dos presidentes ha servido para tender puentes hacia los presupuestos no obstante la situación es delicada las fuentes consultadas en la formación morada destacan el papel de Pablo Iglesias en la preparación de la entrevista gracias a su interlocución con Oriol Junqueras Puigdemont los puentes están hechos dicen en la formación ahora falta negociar

Voz 0027 16:34 esta semana la actualidad política se desplaza de Cataluña a Andalucía el jueves a constituye allí el Parlamento se tiene que decidir la composición de la Mesa IPE y Ciudadanos van a tener que tomar de forma inminente la primera decisión efectiva sobre Vox ya no les va a valer ponerse de perfil porque tienen que decidir si le dan a la ultraderecha un puesto con voz y con voto en la Mesa del Parlamento andaluz

Voz 0534 16:55 en Radio Sevilla Elena Carazo buenos días buena buenos días Aimar si queda pendiente conocer esa decisión lo que sí conocemos ya son las propuestas en materia de regeneración democrática de populares y C's el primero de los veintitrés puntos de este apartado es un compromiso a defender la unidad de España pero también el estado de las autonomías esto choca precisamente con lo que reclama Box cuyo apoyo es necesario para que el bloque de la derecha se haga con la presidencia de la Junta PP y Ciudadanos acuerdan además suprimir el Consejo Consultivo reformar la ley electoral que los altos cargos no cobren dietas medidas contra el fraude y la corrupción leyes para acabar con las redes cliente erales desde el PSOE a través de Twitter advierten que este pacto contempla que establecer tablas salariales en referencia a las retribuciones de los cargos análogos en el Gobierno de la Nación puede suponer subidas de hasta el cincuenta por ciento de los salarios de los cargos políticos de la Junta fuentes del Partido Popular defienden que justo lo contrario que lo que pretenden es bajar los sueldos a los directivos de agencias públicas que hoy no tienen con

Voz 0027 17:52 otro con Moreno Bonilla a punto de convertirse en presidente de la Junta Pablo Casado centra ahora su objetivo en Madrid tiene que decidir a quién presenta como candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid y también a la alcaldía de la capital para este último puesto el candidato a alcalde Pablo Casado baraja entre otros nombres pero baraja a María San Gil la ha incluido en las encuestas que están haciendo desde el PP María Jesús Güemes

Voz 1461 18:14 el líder del PP está de gira por España presentando a sus candidatos en su partido tienen muchas ganas de saber ya quiénes serán los de Madrid aunque a Génova siga con las encuestas hasta estando nombres han preguntado por Maroto Tejerina Pizarro y hasta por María San Gil expresidenta del PP vasco que no abandonó la Política por diferencias ideológicas con Rajoy is the fue con Aznar a FAES aunque reapareció el pasado mes de julio en un acto con Casado en el que la elevó a referencia moral de España dijo que su proyecto podía ser lo que quisiera así que la tiene en mente para ahora o el futuro como figura capaz de recuperar los principios y valores de su formación y es que la dirección popular sabe que el modelo de Andalucía se puede exportar hacia otros territorios pero no quiere que más votos les vayan a Ciudadanos y Vox por eso están estudiando también este tema mientras en las filas conservadoras desatadas especulaciones hay quien habla ahora de Cayetana Álvarez de Toledo de Daniel la calle quién designa ya Adolfo Suárez Illana porque la han puesto despacho la planta noble de la sede nacional pero la decisión está en manos de Casado el desvelará todas las incógnitas después de Reyes severas y mantiene a Garrido y Almeida aunque está claro que haga o no cambios el se hará con el protagonismo de la campaña por Madrid

ocho y veinte de la mañana siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:12 qué tal buenos días amanece con niebla y con grumas en buena parte de la Comunidad de Madrid esta mañana de Nochebuena mañana de cocinas en muchas casas madrileñas pues que com

Voz 10 20:20 a unos langostino para hacer unos mejillones pues un pavo y unas perdices

Voz 20 20:26 langostinos unas almejas hay de momento luego ya tengo cuatro kilos de mejillones encargado para hacerlos pues pavo de traición en casa es tomar besugo y luego solamente llevo para el consomé cerdo ibérico que es muy rico porque sale muy tierno muy jugoso

Voz 3 20:46 rellena

Voz 1275 20:49 Cordero en los mercados de Madrid abren esta mañana para los más tardó es aunque tengan en cuenta que después de la cena no pueden sacar la basura a la calle porque hoy no hay servicio de recogida en la capital mañana día veinticinco sí con un refuerzo especial ojo también al metro a Cercanías los autobuses porque cambian los horarios por la Nochebuena selva buenos días

Voz 1510 21:07 qué tal buenos días y esta noche el servicio en metro termina antes a la diez de la noche así que los accesos estarán cerrados desde las nueve y media mañana abrirá más tarde a las ocho de la mañana hay también cambios en los autobuses de la EMT por el día el servicio termina entre las ocho y media a las nueve menos cuarto los vuelos funcionan con un horario especial comienzan a circular antes de su horario habitual a las diez de la noche y harán su última salida a las siete de la mañana también adelantan encierra el servicio esta noche Ander caninas

Voz 1275 21:32 gracias Sara la Navidad ha empezado un poco torcida en Galapagar para el Cuerpo de Policía Local de este municipio lleva meses pidiendo al Ayuntamiento un nuevo convenio que les aumente el salario pero la respuesta dentro de este tiempo ha sido que no hay dinero sin embargo sorpresa han recibido la cesta de Navidad quiero les daban desde hacía diez años así como gesto de protesta las han entregado las ONG's locales Raquel Fernández

Voz 1315 21:53 XXXVII cestas de Navidad han entregado policías locales de Galapagar a la Red Solidaria del municipio para reivindicar al Gobierno local la negociación del convenio que reclaman desde hace más de un año aseguran los sindicatos que cada uno de los lotes están valorados en unos cincuenta euros y que no reciben un regalo similar desde hace más de diez años lo que a su juicio tiene que ver con la cercanía de las elecciones José Cordero es portavoz sindical de la policía

Voz 21 22:19 es lo que necesita la policía no es unas cestas sino lo un acuerdo convenio que lo que llevamos pidiendo desde hace ya más de un año y bueno pues que parece que el alcalde ahí compaña no están por la labor y bueno pues quizá algunos trabajadores con una cesta les saca una sonrisa pero nosotros porque estamos otras cosas

Voz 1315 22:37 entre los productos que incluyen las cestas se encuentran vino lomo de Orza y que eso

Voz 1275 22:43 lo estamos contando hoy en la ser María San Gil entra en las quinielas como posible candidata del PP para Madrid titulares

Voz 1510 22:49 el dirigente del PP vasco histórica en el partido es uno de los nombres que suenan ahora con fuerza entre los candidatos para Madrid también se rumorea con el economista Daniel la calle y Cayetana Álvarez de Toledo Pablo Casado lo desvelará después de Reyes antes de la convención nacional que se celebra el trece de enero

Voz 1275 23:03 prevenir el riesgo de infecciones de los pacientes ingresados en la UCI ese es el objetivo de un proyecto pionero de la Universidad Rey Juan Carlos en el Hospital de Fuenlabrada en el que están trabajando una decena de profesionales y que utiliza datos históricos de los pacientes de este hospital

Voz 1510 23:15 el Ayuntamiento de Móstoles exige unas condiciones dignas para la residencia de mayores Parque de Coimbra los residentes y trabajadores han estado varios días durante los últimos meses sin calefacción y con problemas también con el agua caliente han enviado una carta a la Comunidad de Madrid pidiendo una

Voz 1275 23:28 la solución doscientas personas sin hogar celebran la Nochebuena en el Museo del Prado participan en la cena de gala que realiza cada año la ONG Mensajeros de la Paz el padre Ángel esta vez en la pinacoteca madrileña que ha cedido su claustro para este evento solidario la cena servirá a las ocho un año más diseñada por Martín Berasategui cecina crema de guisantes Cody yo postre

Voz 4 23:49 los deportes

Voz 1161 23:56 mire antes de irse de vacaciones Sampe buenos días buenos días cerró ayer el del dos mil dieciocho con la tercera victoria en el campeonato dos uno sobre el Levante y también ayer Leganés uno Sevilla uno después de diecisiete jornadas el Atlético es segundo a tres puntos del líder el Real Madrid cuarto a ocho con un partido menos el que jugará el tres de enero en el Bernabéu ante el Villarreal el Getafe séptimo a un punto de puestos europeos Leganés decimosexto cuatro puntos sobre el descenso en el que está el Rayo Vallecano penúltimo en el mes de noviembre Marcos Llorente estaba más fuera que dentro del Real Madrid ahora el panorama es otro Julio Llorente tío y representante del jugador

Voz 8 24:26 lo hagan es que es que almas para empezar no te va a dejar salir pero es que nosotros tampoco es la situación en la que ahora se encuentra Marcos tampoco nos lo planteamos

Voz 1161 24:34 y en segunda después de diecinueve jornadas el Alcorcón cierra el año quinto en puestos de promoción de ascenso el Rayo Majadahonda decimosexto con tres puntos sobre el descenso

Voz 22 24:41 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:51 ocho veinticinco vamos a echar otro vistazo a las carreteras de la región déjate Jorge López añaden

Voz 23 24:55 digo buenos días seguimos sin complicaciones de tráfico con circulación cómoda en los accesos y en las rondas de Madrid también en la red secundaria eso sí seguimos pidiendo mucha precaución por las densas nieblas sobre todo en la zona sur de la comunidad mucho cuidado con el coche y el tiempo

Voz 1275 25:08 lo que nos espera para esta Nochebuena Luismi Pérez buenos días

Voz 0047 25:11 muy buenos días atención con las nieblas que seguimos teniendo de forma extensa bastante espesa sobretodo hacia el sur y el este de la comunidad nieblas que hasta las dos o tres de la tarde van a persistir en cambio en todas las sierras tiempo mucho más tranquilo y despejado o simplemente con nubes altas las temperaturas hoy van a ser como las de ayer más bajas en zonas del Tajo y Tajuña que en la sierra por ejemplo todo ello con muy poco viento el día de Navidad traerá algunas nieblas

Voz 18 25:39 sobre todo por la mañana pero menos extensas que hoy es Obama

Voz 0047 25:42 el que mañana suban las temperaturas respecto las lunas

Voz 12 25:45 hombre Rocío vaya cochazo Nui Footsie recién estrenada y veo que es diésel no es que anime

Voz 24 25:50 no danés ya a mí pero contaminan más y son más caros

Voz 12 25:52 quema el Mercedes Benz Madrid me han explicado que los que contaminan son los antiguos aunque no lo creas salen más baratos que uno de gasolina incluso con la subida del gasoil es que una cosa es lo que se habla por ahí y otra la realidad

Voz 25 26:03 hay Mercedes Benz Madrid te ponemos las cosas claras fácil y sin riesgos descubre más en Mercedes vez Madrid punto es Mercedes Benz matriz la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 1275 29:11 en piedra

Voz 4 29:14 si vuelves por aquí

Voz 1275 29:18 Georgina arrozales no va a Bush son algunas de las mujeres que el miércoles en un concierto en la sala de Madrid junto a la plataforma más música que ha nacido para promover la figura femenina en los escenarios la primera edición ha pasado por Valencia Bilbao Barcelona pasado mañana llega a la capital así llegamos a las ocho y media cinco grados en Gran Vía

Voz 4 29:37 feliz noche a todos

Voz 0027 30:10 ocho y media a siete y media en Canarias primera Nochebuena para Pedro Sánchez en La Moncloa hoy va a felicitarles las Navidades a los militares desplegados en operaciones en el exterior lo va a hacer a bordo del portaaviones Juan Carlos I en la base naval de Rota junto a la ministra de Defensa Margarita Robles en unos minutos vamos a analizar la semana política que comienza en Andalucía porque se constituye el Parlamento es lo venimos contando PP y Ciudadanos van a tener que decidir ya si con consecuencias políticas reales que hacen con Vox si le ceden un puesto con voto en la Mesa de la Cámara andaluza antes noticia que les contamos esta mañana en la SER extorsionar sexualmente por Internet también puede ser violación la Audiencia de Las Palmas condena casi diez años de cárcel por violación y abusos a un hombre que extorsión a varias menores para que ese masturbarse

Voz 0055 31:04 el juez Carlos Alberto Pozas contactó con las niñas por Internet haciéndose pasar por una trabajadora de una agencia de modelos cuando ya tenía material íntimo les extorsionada y obligaba a desnudarse y masturbarse delante de la cámara amenazando con difundir las fotos en una de las primeras sentencias que aborda la comisión de una violación a través de Internet en España la Audiencia de Las Palmas le impone un delito de León sexual consumada otros tres grado de tentativa y otro más de abusos nueve años y nueve meses de cárcel dice la sentencia que ya ha sido recurrida ante el Supremo que no hace falta un contacto físico entre víctima y agresor para entender que ha habido una agresión sexual en las nuevas formas de comunicación dice la distancia geográfica dejó paso a una cercanía virtual en la que vulnerar la libertad sexual de alguien no es que sea posible sino que puede llegar a desarrollarse con un realismo que hasta ahora era inimaginable

Voz 0027 31:53 las mujeres científicas celebran el cambio que ha introducido el Gobierno para que los periodos de baja por embarazo maternidad no les penalicen a la hora de enfrentarse a una evaluación para extender para conseguir financiación con la que investigar hasta ahora ese tiempo que se cogió la baja era tiempo en el que no sumaba méritos lo que hacía imposible para muchas tener una carrera ciento mica de éxito ahora eso va a cambiar en nosotros hemos hablado con la investigadora que impulsó ese movimiento porque ella había sufrido esa discriminación Laura Marcos

Voz 1276 32:21 se llama María de la Fuente exdirectora directora de Henin oncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y empezó su batalla hace un año al darse cuenta de que ser madre penalizaba su carrera científica

Voz 29 32:33 yo tuve dos hijos durante un periodo de cinco años coincidió que el que me iba a evaluar para la renovación encontrar si a pesar de que insistí tuve que competir con gente cuando yo había trabajado realmente pues más de un año menos como consecuencia de bajas de maternidad y problemas relacionadas con el segundo embarazo por lo tanto en en condiciones de clara desventaja

Voz 1276 32:53 consiguió trescientos mil apoyos en Change punto org y hoy está orgullosa de que el Consejo de Ministros se haya hecho eco de su lucha contra la discriminación a las madres científicas

Voz 29 33:02 es muy difícil volver atrás creo que todos son pequeñas batallas que vamos ganando y que la apuesta por la igualdad real pues al final si la hemos ganado

Voz 1276 33:09 pero María avisa aún queda mucho por hacer en el camino hacia la conciliación

Voz 29 33:13 te presuponen que la ciencia es una carrera de fondo donde no hemos tenemos de parar absolutamente en ningún momento y esto se traduce en que nos tenemos que visibilizar a mucha gente que deja sus carreras y al final parece que tenemos que elegir no científica o madre

Voz 0027 33:34 la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0789 33:37 es el mar buenos días a todos si los estereotipos acuñados por la paranoia política y mediática reflejara en la realidad habría nuestro país muy pocos hombres y mujeres de buena voluntad a los que desear la paz de la Nochebuena porque en la brocha gorda de la lucha partidista adscrito a la mayoría de nosotros en uno de los tres universo siguientes o golpistas y cómplices de los golpistas o fascistas

Voz 5 33:58 compite desde los fascistas o equidistantes

Voz 0789 34:01 o cobardía repugnante y sus cómplices la paranoia mediático política no tiene razón naturalmente esta foto no refleja nuestra sociedad pero es peligroso dejarse empujar orquesta pendiente como nuestra política sigue sin polarizar se como España y todas las Españas son sustancia teológica cualquier disputa por muy Razak en B EFE Se va enseguida la estratosfera de las esencias donde la racionalidad se disuelve la sociedad sea vinagre y en este punto estamos sin que los intentos del Gobierno por sacar el debate de este terreno esencialista Territorial llevarlo al ámbito social donde quiere hacerse fuerte este dando resultado visible en estas circunstancias el discurso del Rey de esta noche bastante hará con surcar las olas sin dar grandes bandazos en fin si decisión ustedes un antídoto navideño

Voz 18 34:48 lo contra tanta hostilidad acumulada les

Voz 0789 34:50 tengo que se acerquen a la terminal de llegadas de un aeropuerto que observen ahí el espectáculo de los encuentros de los afectos

Voz 4 34:58 Feliz Nochebuena

Voz 10 35:04 sabes mi casa hay un buzón mágico que sabes que es mágico porque puedes dejar tus cartas llegan directamente a Papá Noel o los Reyes Magos

Voz 0027 38:21 el ICO Lola García bon día Lola Lola Buendía directora adjunta de la vanguardia Antón Losada profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago Antón bos días y Teodoro León Gross periodista y profesor en la Universidad de Málaga ateo buenos días

Voz 18 38:36 qué tal buenos días cómo se presenta la Nochebuena ateo bueno bien nuestro pleno navideña no rodeado de cuñados y de resto de familia no es la mente yo yo soy un gran partidario de la Navidad frente a ese espíritu cenizo que que denuncia que esta es una alegría impostada y artificial pues muy bien es es un claro caso claro que sí sí sí

Voz 24 38:59 yo creo que es un hombre de orden nombre un hombre de buen espíritu pero a mi me gusta mucho la vida te ves yo sí sí yo

Voz 0199 39:10 a ver si tenemos que aplicar el criterio es el que está muy mercantilista pero no podíamos libre en paz ningún día del año porque ya no queda ninguno por mercantilización Lola

Voz 7 39:19 navideño no yo ahora sí pero de aquí al jueves y a cabo estatura ya te digo porque

Voz 24 39:26 qué qué parte yo tengo no tengo cuñados con Nochebuena

Voz 7 39:38 cuál son tres días diecinueve y bueno

Voz 0027 39:41 en Cataluña estamos con el espíritu navideño que os parece

Voz 32 39:47 por qué nosotros celebramos la Navidad ponemos el Belén ponemos el árbol celebramos nuestras trading

Voz 0027 39:53 nuestra Semana Santa sentimos orgullosos ya que no le gusta

Voz 32 39:56 le

Voz 33 39:56 que se aguante que parecía que el Partido Popular

Voz 0027 39:59 lo que no le gusta que se aguante Bailemos el belén que somos españoles si el Partido Popular va a presentar ha presentado una proposición no de ley pidiéndole al Gobierno que que reivindiquen belenes como una seña de identidad de España que Pelé para que la Unesco lo considere Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Antón

Voz 0199 40:19 bueno primero que creo que se inventaron Italia los belenes a los los primeros de los que hay constancia histórica no segundo que es lo recordaba es el origen de Noche de Paz del villancico como sirvió para una tregua navideña la primera guerra mundial no se hubiera estado el PP promedio no habría habido tregua porque haberla ha presentado una moción para que ese cantaran castellano no había sido posible llegar agua no no yo sinceramente es la primera tengo reconocer que la capacidad del Partido Popular para echar cosas inverosímiles a la cabeza los demás no deja de asombrar me acaban de superar un nuevo hito que es cogería el belén y la Navidad hay tirarse a la cabeza a los demás y convertirlo en un elemento de unión sino de sino de disgregación no este corte que habéis puesto de secretaria general del PP yo me parece un ejemplo perfecto de lo que yo éramos la España nunca borró nada no hay gente que está enfadada que están Gaona irle preguntas porque dice porque ellos el español Illa

Voz 0027 41:17 a escucharlo escucharlo

Voz 32 41:20 porque nosotros celebramos la Navidad ponemos el Belén ponemos el árbol celebramos nuestras tradiciones nuestras semana santo y nos sentimos orgullosos ya que no le guste

Voz 33 41:29 ese aguante folk que nosotros somos españoles

Voz 24 41:35 no creo que nadie les reprocha que ponga el árbol el Belén porque no creo que nadie por la calle les reprochó que tú les vale

Voz 0199 41:48 entonces por qué está enfadado usted señor llegas al final de la frase porque ellos respaldo

Voz 18 41:53 lo maravilloso es porque somos españoles no porque no sé si piensa que está nutriendo el el orgullo de ser pero la verdad es que es una ciudad palestina

Voz 7 42:05 cuál Belén sido

Voz 18 42:08 no yo yo yo creo que hay que distinguir yo creo que distinguir digamos el hecho en sí el discurso político del secretario general del Partido Popular le echo si me parece estupendo quiero decir hacer de en ese patrimonio inmaterial hay que recordar que que por por citar algunos el silbo gomero es patrimonio inmaterial no las tamborradas o la tradición andaluza de la casa lo Patum de Berga no esa fiesta catalana del Corpus Christi con con figuras míticas también con Lucifer el Arcángel los árabes los cristianos en un totum revolutum filos Castells el canto de la Sibila hay mucho patrimonio inmaterial y los belenes que es por cierto una muy bonita tradición Antón decía que era italiano bueno seguramente más allá de la tradición de franciscana no de aquel melé que que en el siglo XIII hizo San Francisco en la gruta

Voz 0199 42:55 eso el primero porque hay constancia espero una cosa

Voz 18 42:57 sí se Belén viviente que hizo San Francisco y otra es lo que seguramente tiene más sentido como casi todo en la Iglesia que son hacer evolucionar tradiciones anteriores al existencia del cristianismo para que lo digamos encajara el cristianismo adoptara como adoptó las fechas porque es evidente que el que el veinticinco de diciembre no fue el nacimiento de Cristo el relato evangélico Si uno ve que los pastores duermen al raso y digamos la mera descripción meteorológica no se corresponde con Navidad lo que hicieron fue ocupar el solsticio de invierno que era una una fiesta muy importante para la apropiarse la digamos el calendario Christian y en ese sentido pues seguramente lo que hicieron en esa gran tradición de figuritas antropomorfos de la antigüedad pues evidentemente los belenes ocuparon esa esa tradición que luego cuando realmente estalló fue en el siglo XVIII con Carlos III que venía de ser Rey de Nápoles

Voz 24 43:46 no creo que el PP tuviera a todo esto la cabeza pero pero efectivamente yo creo que no

Voz 18 43:51 esa es la tradición que es una tradición bonita y otra cosa es el discurso político que es un discurso ridícula porque el el peculiar y eso es ser marca pero en un

Voz 0027 43:59 la campaña evidente en la que el PP está está recurriendo cuestiones que creen que referencia en la identidad nacional y que a Vox Le funcionado bien hasta ahora la caza a los toros en el Congreso preguntaron por las tradiciones navideñas no preguntaron al al Gobierno por la

Voz 18 44:15 defensa de las tradiciones navideñas como si fuera algo que estuviera en peligro en España Nantes muy muy muy lamentable no sin que sirva de precedente tiene razón Antón en que están tirando en que están tirándose a la cabeza y la seña de identidad que por otra parte son absolutamente transversales que compartidas con todo no entonces esta esta idea de que te puedes de que puede arrebatar que por cierto en el Belén unos parece irrisoria pero cuando te tira la Constitución cuando utilizan la Constitución como bloque separador y no como como elemento integrador pues seguramente estaremos hablando de algo más serio no estás ridiculez como como metáfora pues seguramente vice mucho de lo que de lo que está haciendo el Partido Popular como estrategia

Voz 0027 44:56 bueno pues dejémonos de metáforas si lo tangible

Voz 7 45:01 montar una pequeña una pequeña anécdota porque en Barcelona sabéis que cada año hay una polémica sobre el Belén que se ponen en la plaza

Voz 18 45:08 pero este año

Voz 7 45:11 eh sea pues se ha colocado una mes siempre es más conceptual que no el clásico belén este ha puesto una mesa de fiesta con sillas vacías ese suponen hay así ya que representa

Voz 1275 45:23 ah

Voz 7 45:25 a Jesús OC así ya que representa a la Virgen María pero eso son sillas con las copas los platos los vasos Italia siempre cada año el PP pues suele suele protestar por ese tipo de de Belén conceptual y es curioso porque desde hace desde que gobierna la alcaldesa Colau pues al principio la palabra Navidad no se podía es decir no sea el Ayuntamiento practicamente a la palabra Navidad no la decía no se habla de de Papa Noel se hablaba de la Navidad y este año se han inventado el señor invierno entonces hay un eco enorme bastante horroroso que va paseando por los barrios y entonces es el señor invierno me he acordado por lo de esos quicio de invierno para que veáis con poco también en fin que ideológicamente

Voz 24 46:15 pero también nos complican el que la tonterías transversal lo aprendimos hace tiempo

Voz 7 46:21 no lo del tema del PP yo creo que tiene un componente de además al que no le guste que se aguante suena al que no le guste que se vaya y eso es un poco ya es otra cosa es un concepto más excluyente

Voz 0027 46:35 ay qué efectos políticos puede tener lo mucho que están rasgado las vestiduras los partidos de derechas especialmente el PP a raíz de de los acontecimientos de la semana pasada en Cataluña de la reunión de Sánchez con Torra el jueves del Consejo de Ministros el viernes con las decisiones y con los gestos que se hicieron en esa reunión