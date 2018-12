Hoy por Hoy (24/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en qué

Voz 0027 00:22 con Aimar Bretos el conseller catalán de interior Miquel Buch acaba de confirmar que los Mossos d'Esquadra buscan a un supuesto terrorista del que sospechan ha podido planear un atentado en la Rambla de Barcelona para estas navidades Barcelona Joan Bofill día bon a los Mossos dieron un aviso al resto de cuerpos policiales avisando que había esta alerta un on

Voz 0931 00:42 a un conductor de autobuses en Marruecos que planeaba cometer un atentado mañana el Land Rambla con un autocar o similar al e book

Voz 3 00:50 que es es una mano tienen no

Voz 0027 00:54 el caso de que es una de las muchas amenazas que están recibiendo

Voz 3 00:59 el es un diferendo

Voz 0027 01:02 pero que en este caso ha trascendido es amenaza

Voz 0931 01:04 pues de la alerta del consulado norteamericano que pidió en un comunicado evitar esa zona con esta amenaza que se los Mossos le dan una credibilidad media se ha ordenado a más presencia Paulette presencia policial sobre todo en las calles también en las comisarías y realizar más controles en todos los vehículos en los alrededores de la ciudad estas fiestas de Navidad

Voz 0027 01:25 es lunes día de Nochebuena Javier Alonso

Voz 0858 01:27 no es buscar entre los escombros y el fango los desaparecidos tras el tsunami del fin de semana esta madrugada el Gobierno ha elevado la cifra de muertos hasta doscientos ochenta y uno lo ha confirmado el portavoz de Emergencias del país

Voz 4 01:39 toda la Ansón con manto han sí

Voz 0858 01:41 asegura también que se busca al menos cincuenta y siete desaparecidos hay mil heridos los sismólogos continúan vigilando el crack ató a el volcán que ha provocado el tsunami

Voz 1926 03:32 gracias Talent dos mil diecinueve creará nuevos retos

Voz 4 07:36 a Nadal

Voz 7 07:47 la gente ya sea

Voz 0027 07:55 seguimos en Hoy por hoy con Lola García con Antón Losada con Teodoro León Gross se que a esta hora una de las orillas que más interés periodístico informativo despierta este esa confirmación que acabamos de escuchar una confirmación por parte del interior catalán de que si existe una alerta entre los Mossos de búsqueda de un supuesto terrorista que pueda haber preparado un atentado en Barcelona hemos escuchado lo que ha dicho el conseller yo creo que lo mejor es que no vayamos un centímetro más allá así que os propongo que aparque hemos este tema en en la tertulia y nos centremos en aquello que sí que estamos en disposición de abordar desde el prisma del análisis político lo que podemos esperar esta noche Theo del discurso del Rey el discurso de Navidad de Felipe VI

Voz 1926 08:35 bueno lo de excursión no no suelen deparar grandes sorpresas no la posición de del lo que representa institucionalmente la corona de la FIA cura de Felipe VI en el el intento que a él que la ha tenido en estos años de imprimir un giro sobre la figura de su padre no sobre el descrédito que sufrió la corona en los últimos años la Casa Real en los últimos años de Juan Carlos I que llega un momento en que no era sostenible ni siquiera con con su papel mítico en la Transición yo creo que es un discurso relativamente semejante a los anteriores yo yo creo que el que en general en las últimas intervenciones del Rey en la que ha habido referencias a Cataluña

Voz 11 09:13 y de alguna manera sí ha pretendido no diré corregida

Voz 1926 09:19 sí lo sea no sé si en alguna medida es corregir pero en cualquier caso hacer algo diferente al tres de octubre al polémico discurso que por otra parte ha sido constantemente sobreactuado desde el desde las filas independentistas no han pretendido como si el Rey hubiera en ese caso hubiera abandonado a Cataluña a su suerte hubieras roto en fin yo sí creo yo si aquel día sí defendía aquí en en en la radio al al valorar el discurso del tres de octubre que el Rey había cometido un error que por otra parte hubiera sido muy raro en su padre que es no dejar una mano tendida por algún sitio una puerta abierta no dejar un un una opción no fue un discurso quizás era el discurso relativamente inevitable en el clima que había provocado el refrán donde el uno de octubre y en las imágenes de cargas policiales violentas etcétera no pero yo creo que el Rey luego sí ha pretendido ir dejando esa mano tendida o esa puerta abierta seguramente yo en el discurso de esta noche no sé en qué medida y me gustaría que si fuera Adam porque además creo que coincidiría con las lo que está haciendo Pedro Sánchez es verdad que estamos en un momento muy difícil que en víspera del juicio como decía Lola es todo muy complicado que en víspera de las autonómicas los varones van a poner solo también difícil a Sánchez que el ciento cincuenta y cinco los ciento cincuenta conquistas vana a dejar muy poco margen y por tanto yo creo que los pequeños gestos van a ser importantes si quizás espero que el Rey sea quien ponga uno de ellos esta noche

Voz 0027 10:43 Lola

Voz 12 10:44 bueno yo creo que el el discurso de el del tres de octubre del año pasado marcó una fractura con Cataluña que creo que todavía es muy profunda y que no afecta sólo al independentismo creo que que supera supera esas esas líneas va a ser muy difícil que con un discurso de Nochebuena eso se se recomiende no pero sí que creo que como este es el primer discurso del Rey después de la llegada de Pep los Sánchez a a la Moncloa algún algún concepto intentará introducir La Moncloa En ese discurso el problema es que el lenguaje sigue siendo el mismo el los discursos los el discurso se hace en la Zarzuela el lenguaje que se emplea ya no ya no por la cuestión territorial sino incluso el en su conjunto yo creo que es un lenguaje y envía uno incluso diría es un es una forma de expresarse que no llega a la gente la estructura de los discursos en fin yo no no no sé pero creo que deberían actualizarse de alguna manera en en el tema el tema territorial yo creo que sí sí La Moncloa introduce algunos conceptos yo creo que van a ser básicamente dos que es una alerta contra la involución autonómica por la vía de acero un gran elogio de de sistema autonómico no yo creo que que una de las cosas que ha dicho Sánchez más en las últimas horas es intentar poner de relieve que que por parte de la derecha no es que se defienda el Estado autonómico constitucional sino que lo que se pretende es una recentralización y en ese sentido creo que a lo mejor el Rey lo que pudo poner sobre la mesa es una defensa de las ventajas que ese sistema tenido para todos el otro concepto que creo que puede salir no lo sé es el de la convivencia y ahí sí que digamos estaríamos

Voz 13 12:36 hablando más específicamente del tema del tema catalán Antón

Voz 0199 12:40 bueno y yo me conformaría con que contribuyera a bajar el pistón yo creo que sí podemos esperar algo de El discurso del Rey hoy es que haga un discurso que contribuya a seguir desinfló mando que haga un discurso que iba que invoque sobre todo al diálogo manera hacer política a que ponga en valor el negociar como es una herramienta fundamental para resolver problemas que reivindique que acordar pactar no rendirse ni humillado ni es ser reaccionado no y que si algo funcionaba algo hizo posible estos cuarenta años de progreso democracia desconocidos en la historia de España fue precisamente eso el diálogo la capacidad de llegar acuerdo si de pactar sin sentirse ni vence ni vencedor mira decir ellos se consigue su objetivo pues ya me daría por por satisfecho si además hace una renovación de la forma como reclamaba Lola yo les recomiendo que piso Crown las NEC Crichton se cuenta precisamente eso no como la reina Isabel en un episodio a cuenta que sus discursos gas conectan con la gente y lo que hace es convocar a su principal crítico para que le explique cómo tiene que dirigirse a la gente y conectar con ella seguramente en en el área muy bien escuchar a sus críticos no porque si algo ha demostrado en los últimos años es que la los mejores aliados que suele tener la Monarquía en España sólo republicanos convencidos de que al final acaban reivindicando definiendo mejor su papel yo si consigue eso yo creo que seguiría en la senda correcta para corregir el enorme error

Voz 11 14:16 que fue el discurso del tres de octubre

Voz 0027 14:19 nueve y cuarto de la mañana ocho y cuarto en Canarias

Voz 27 19:48 si no obstante encarece al

Voz 0027 19:53 con esta semana va a ser clave en la negociación política andaluza porque se constituye el Parlamento autonómico Se constituye el jueves y ahí se va a comprobar hasta qué punto PP y Ciudadanos

Voz 29 20:02 tienen ya cerrado el reparto de la futura mayoría de gobierno y el reparto también

Voz 0027 20:08 futura mayoría parlamentaria

Voz 29 20:10 el sobre todo hasta qué punto están dispuestos

Voz 0027 20:13 a darle a Vox y espacio trascendente las instituciones porque van a tener que decidir ellos sí le ceden un puesto en la Mesa del Parlamento con voto Teo cuáles son las perspectivas políticas en Andalucía

Voz 1926 20:28 bueno yo creo que nadie nadie se plantea ni remotamente que no vaya a haber un acuerdo o el acuerdo un pacto de derecha Vox cuando hizo la campaña sobre todo en la parte final digamos apostó mucho por esa idea de que desalojar al Partido Socialista era la prioridad no yo creo que eso que que por otra parte no tanto el Partido Popular pero ciudadanos también ha hecho la campaña en ese sentido no diciendo que había sido ellos habían intentado habían apostado por por por la gobernabilidad habían tenido una una actitud seria responsable y institucional dándole a Susana Díaz la estabilidad necesaria para la legislatura pero que ya cumple pido sus compromisos y que definitivamente pues era imposible y por tanto desalojar al Partido Socialista ha sido el mantra común ese mantra les une y les va a unir hasta el final ahora bien yo creo que lo que hemos visto claramente es que el Partido Popular y Ciudadanos a petición de Ciudadanos pues han querido cerrar su pacto han querido cerrar su acuerdo un acuerdo lleno por otra parte de una literatura estupenda que luego quizás podamos analizar no de las las veinte las veintiuna medidas legislativas que proponen para los cien primeros días que están llena de iniciativas interesantes algunas imposibles por otra parte pero pero a corto plazo esa negociación por la que tú preguntas la conduce al día diecisiete y a la Mesa del Congreso yo creo yo creo que sí yo creo que además Vox está utilizando con relativa habilidad está diciendo oiga cada vez que ustedes utilizan un término desdeñoso están faltando el respeto a cuatrocientos mil andaluces que han dicho sí a Vox sí a que Vox participe en el en el juego constitucional no hay por tanto eh con relativa discreción aunque en algún momento Abascal ha tenido un arrebato para advertir que podría ir a una repetición electoral que nadie en la que nadie cree de ninguna manera yo creo que el acuerdo se va a producir Ciudadanos ha pretendido muy la línea de Ciudadanos pasar por el charco sin que les salpique pero cuando pisa un charco salpica inevitablemente impacta con Vox lo que no puedes pretender es no quedar tocado por Vox

Voz 0027 22:28 Manuel Valls ha vuelto a decir este fin de semana que cuidado con pactar con Vox en Andalucía

Voz 12 22:32 sí

Voz 0027 22:33 ha dicho que hay que tener la cabeza fría Lola

Voz 12 22:35 esta mañana estaba haciendo tuits críticos con con Vox sobre el tema de de Open Arms si los inmigrantes osea que para él resulta muy incómodo

Voz 0027 22:45 es ese se ha dedicado a tutear a tutear a Salvini eh Salvini resume tal penal si claves que para ciudadanos

Voz 12 22:53 eso es lo que comentaba comentaba ateo no es posible recibir el apoyo de Vox mantiene una relación aséptica no como Si pudieras ponerle unos guantes no tiene y no tocar nada y es evidente que que para ciudadanos va a ser complicado compaginar esos acuerdos a seguir manteniendo también el discurso de que es una formación de centro en fin habrá que ver qué consecuencias tiene para para ciudadanos yo creo que es especialmente delicado no tanto para el PP que creo que

Voz 13 23:23 está en otra en otra tesitura diferente Antón

Voz 0199 23:27 pues mira estoy escuchando con mucha satisfacción las cuñas de la Cadena SER promocionando la dramatización de Mujercitas gente va a emitir

Voz 6 23:35 los doce

Voz 0199 23:37 cada vez que me llegan noticias de lo que está pasando en Andalucía pienso en en las cuñas de Mujercitas es una dramatización

Voz 1926 23:45 no es una dramatización no es

Voz 0199 23:47 no hay un guión más o menos escrito no entonces cada uno hace su papel y nos lo van entregando así por episodios no todos en el Partido Popular hace de pegamento ciudadanos hace de la mujer cita ofendida porque porque no quiere tener nada que ver con con esos bárbaros de Vox no Abascal también marca su territorio pero en el fondo sabes que estás asistiendo pues son espectaculares

Voz 0027 24:11 es que para Rivas especialmente incómodo oficio Numbers

Voz 0199 24:14 sí por eso tenemos esta Mujercitas dos en Andalucía por eso tenemos esta dramatización esta puesta en escena para un acuerdo que está cocinado ya desde el minuto uno y que está claro que no tenían otra opción porque fue lo que prometieron en campaña que otra cosa es que tenga que efectivamente hacer esta puesta en escena y que al final bueno al Partido Popular le da igual asumir el coste de pactar con voz porque total ya no podía pactar con nadie o prácticamente con la de ciudadanos necesita poder marcar algún espacio que el Partido Popular al trabajo y eso es eso es lo que hemos visto es la dramatización de todo ese proceso con final ya perfectamente escrito que es que el acuerdo vos va a estar en la mesa va a haber un reparto de consejerías va a ver un programa como dice Teo con veintiuno veintitrés au trescientos mil grandes deseos y a partir de ahí empezará el día a día que será cuando realmente empiecen los problemas para Albert Rivera equiparación

Voz 1926 25:06 es que Vox ahora evidentemente no le queda más

Voz 0199 25:09 Medio que facilitar la investidura de facilitar que se conforme un gobierno pero aquí el el día a día va a ser donde va a intentar marcar su territorio como fuerza política que es llamas legítimamente va a intentar hacer valer sus cuatrocientos mil votos y sus diputados que son imprescindibles para poder gobernar no me parece bueno pues una puesta en escena que se explica precisamente por esa necesidad que tiene Albert Rivera hay que tener ciudadanos de marcar la distancia que quede claro que no esto es un acuerdo entre PP y otros no tenemos nada que ver con todo esto lo decía lo de la dramatización de mujer

Voz 1926 25:44 si esa teatralización es evidente no te todo esto se mueve con ver como siempre por otra parte bajo la lógica del cortejo no es decir hay que hacer movimientos pasos adelante falsos atrás gestos ofendidos mostrar dudas todo esto forma parte de esa lógica del cortejo que conduce finalmente al apareamiento con toda seguridad no pero

Voz 0199 26:01 ya desde el minuto uno estábamos sí sí

Voz 1926 26:03 porque es evidente no que todo todo el flujo de un poco pornográficas

Voz 30 26:09 sí yo he pasado de Mujercitas algo más hacemos claro

Voz 1926 26:15 que conste que pasado es Mujercitas a Félix Rodríguez de la Fuente

Voz 0027 26:18 no no no no a nada más

Voz 1926 26:21 dicho dicho eso sí hombre yo creo que yo creo que Ciudadanos en algún momento dentro de esa teatralización sí ha querido marcar una clara distancia con Vox no se ha querido ha pretendido que que que bueno que se vea el Partido Popular como el elemento de digamos que que conecta por el centro con ellos y por la derecha con Vox pero que ellos digamos no no no forma parte de esa de esa unión no no yo creo que el problema de Ciudadanos ha sido han sido dos uno que a medida que en su que en el propio partido en ciudadanos Novo en el sector Girauta por cierto no que ha sido muy duro sino en otros los más moderados a medida que en ciudadanos surgían las dudas de Vox y Valls las alimentaba desde la derecha empezaran a a sumarse mensajes masivamente en las redes sociales diciendo ciudadano vuelve a traicionar a los votantes traicionó la derecha vuelve a ser la red del Partido Socialista está tratando de conectar con el partido y al final ciudadanos cuenta que no podía prolongar en ese en ese teatralización no podía prolongarlo demasiado porque empezaban a sufrir una erosión y en segundo lugar que que es interesante claro es decir ciudadanos lo que estaba intentando es no para no pactar con Vox tratar de obtener un compromiso el Partido Socialista de que ese podían a abstener para impedir que Vox tuviera protagonismo hombre lo que sucede es que resulta completamente ridículo pedirle al partido que había ganado las elecciones que se abstuviera para facilitarle las cosas a quienes les les arrebatan el Gobierno no es decir la la actitud de Ciudadanos era un poco ridícula iré a medida que resultaba por una parte ridícula y por otro cada vez más débil evidentemente han acelerado y han dicho pacto rápido a resolver el veintisiete

Voz 0027 28:00 Elena Carazo buenos días qué tal buenos días Viena que sabemos de quién va a presidir el Parlamento porque se da por hecho que va a ser un parlamentario de Ciudadanos la Junta para el PP la presidencia al Parlamento para ciudadanos o parlamentario o una parlamentaria

Voz 0534 28:12 si el nombre que se perfila es el de la almeriense Marta Bosquet que se convertiría así la tercera mujer en presidir la Cámara andaluza esta parlamentaria de Ciudadanos sería la persona encargada de proponer el nombre del candidato a la Presidencia de la Junta de fijar la fecha de la sesión de investidura de investidura de acuerdo a lo que han planteado hasta ahora Juan Manuel Moreno se saldría elegido le tocaría ahora el turno de nombrar a los consejeros que a mediados de enero algo para lo que desde Ciudadanos aseguran que no tienen prisa

Voz 0027 28:38 las últimas horas Elena hemos que hemos leído a distintos dirigentes del Partido Socialista Andaluz en las redes sociales denunciando que el pacto de medidas de regeneración que cerraron ayer PP y Ciudadanos incluye un una referencia a que se les podría subir mucho el sueldo a los consejeros del futuro Gobierno de la Junta de Andalucía pero en el PP niegan que eso sea así cuál es exactamente la polémica cuál es el enfoque de cada uno

Voz 0534 29:08 el punto de la polémica Aimar son las tablas salariales que establece que directivos y altos cargos de la Junta cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el Gobierno de la nación

Voz 0027 29:20 eso es lo que dice el texto que han firmado PP y Ciudadanos

Voz 0534 29:23 así desde el PSOE andaluz a través de Twitter advierten que esto va suponer establecer unas subidas de hasta el cincuenta por ciento los salarios de los cargos políticos de la Junta numerosos consejeros en funciones de la Junta han criticado esta decisión en sus redes sociales por ejemplo el consejero en funciones de Economía Antonio Ramírez de Arellano tuitear va señalando que en algunos casos esta subida salarial podría alcanzar el cien por cien publicando una tabla comparativa

Voz 12 29:48 en la que reflejaba que un director general

Voz 0534 29:50 la Junta cobra algo más de cincuenta y cinco mil euros anuales frente a un director general del Estado que superaría los ciento cuatro mil fuentes del Partido Popular defienden que lo que pretenden es justo lo contrario pretenden bajar los sueldos a los directivos de agencias públicas que actualmente no tienen control

Voz 0027 30:08 bueno a ver si se aclara esto en las próximas horas porque la verdad es que se llamativo en la esa referencia las habla salariales quiere hacer una pausa un segundo porque a las nueve y media de la mañana ocho y media en Canarias tenemos si tenemos en directo al encargado de negocios de la Embajada de España en Indonesia Salvador Rueda buenos días

Voz 31 30:28 hola buenos días el encargado de negocios

Voz 0027 30:30 cada digamos es el número dos de la Embajada de España en Indonesia un país que como todos nuestros oyentes saben ha sido ha azotado este fin de semana por un tsunami que deja más de doscientos ochenta muertos señor Rueda nos puede confirmar que no hay ningún español entre los fallecidos

Voz 31 30:46 sí bueno lo que les puedo confirmar es que hasta el momento no tenemos constancia de que haya ninguno nacional español entre los afectados por el tsunami del veintidós ediciones

Voz 0027 30:55 ni fallecidos ni heridos ni desaparecidos han podido contactar con todos los españoles que estaban en la zona

Voz 31 31:02 sí sí hemos recibido en diversas consultas de familiares desde España preguntándonos por allegados que es encontrar Indonesia en zonas próximas a la que se ha visto afectada por el tsunami y hemos podido conseguir contactar con ellos y comprobar que ésta no es algo

Voz 0027 31:20 es una zona o típica de turistas españoles o no

Voz 31 31:25 no no lo es es una zona turística pero de turismo local de tu mismo indonesio fin precisamente por eso hay bastantes víctimas porque esta es el época el vacaciones también aquí en Indonesia pero no hay hasta el momento no no hay constancia de ningún nacieron el español afectado

Voz 0027 31:44 el las autoridades indonesias les han informado de si existe riesgo real de una réplica de otro tsunami parecido

Voz 31 31:52 si las las autoridades indonesias han recomendado que se evite la zona costera del estrecho de sonda que es la que se había visto afectada por el tsunami al menos hasta el día veinticinco de diciembre en esa ha sido la recomendación que anda

Voz 0027 32:09 era ahora algún español usted nos dice que esa zona no es turística y no suelen ir españoles allí a algún español que que tuviera billetes frente a otra zona del país se les recomendaría que aplazara el viaje aussie esa otra zona del país no importa

Voz 31 32:25 no las las autoridades indonesias que son el se cuyo criterio debemos seguir aquí porque son las que tienen la mejor información no han indicado que se han incrementado el riesgo de desastre natural en ninguna otra zona de Indonesia que se haya visto

Voz 0955 32:42 algo

Voz 31 32:43 es decir en principio de acuerdo con la información que nos consta no no todas formas hay hay unos recomendaciones de viaje en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores que recomendar llegamos a consultas a cualquier persona que tenga intención de viajar a Indonesia en fechas próximas

Voz 0027 33:01 el consta si España va a enviar algún tipo de ayuda para el rescate para reconstrucción o todavía es pronto para hablar de eso

Voz 31 33:08 yo creo que todavía es pronto pero estoy seguro de que en caso de que las autoridades marchas lo solicite en España como en ocasiones anteriores se montó se mostraba dispuesta a a contribuir al esfuerzo para dar respuesta al desastre

Voz 0027 33:25 pero a Salvador Rueda encargado de negocios de la Embajada de España en Indonesia gracias por estar en la SER buenos días

Voz 31 33:31 un placer bueno de Ana

Voz 0027 35:48 esta mañana que informativamente no se va de un lado a otro quiero conocer vuestra opinión Lola Antón sobre la noticia que les estamos contando esta mañana en la SER a esas encuestas que está haciendo el Partido Popular el para decidir a quién a quién designan como candidata al Ayuntamiento de Madrid encuestas en las que han incluido ante estado nombres como el de Maroto de Tejerina el de Pizarro Casado ha incluido también el de María San Gil la histórica de del PP vasco que terminó dejando el PP por lo que ella consideraba era la traición de Rajoy a los principios y la dureza planteamientos que ya consideraba que tenía que tener el Partido Popular casado baraja el nombre de María San Gil como posible candidata al Ayuntamiento

Voz 1926 36:30 Antón

Voz 38 36:31 bueno es el

Voz 0199 36:35 lo que suele suceder cuando de un liderazgo nuevo además implican un cambio bastante radical tanto en la estrategia como el discurso político no no primero constatar hasta qué punto Mariano Rajoy se ha convertido en un referente de moderación ahora mismo en en apenas nada no sólo tres meses no referente del partido conservador tranquilo que llegó en algún momento el Partido Popular el el hecho de que Sande te estando candidatos muchas veces revela más que una fortaleza a veces revela una debilidad como los candidatos que ahora mismo tiene encima de la mesa estoy pensando concretamente en la Comunidad pues han ido ganando su spa probablemente han ido ganando también apoyos en el partido pues andas buscando un fichaje que es el el revulsivo no tampoco está lógica futbolera de malo nos estamos jugando la Liga llega al mercado de invierno necesitamos un crack que nos metan los goles que hasta ahora no hemos podido meter que para los que nos han metido no esa lógica a veces en política funciona pero la experiencia nos dice que normalmente suele funcionar mal en elecciones municipales donde se suele recompensar mucho el conocimiento y el apego hoy el el tener alguna vinculación al pasar de vez en cuando por la ciudad o por el municipio por incluso la comunidad en la que te que te presentas momentos en ese sentido va a ser interesante ver el duelo que se puede producir entre la una parte del Partido Popular de Madrid la nueva dirección del Partido Popular

Voz 0027 37:57 Lola

Voz 12 37:58 estoy totalmente de acuerdo yo yo creo que además también se barajó el nombre de Mayor Oreja no que dijo que no en fin se busca un perfil que que este más a corto

Voz 0199 38:07 no sí sí sí

Voz 12 38:09 bueno que se indiscutido que no se le pueda cuestionar por parte de la organización local no a mí lo que me sorprende es esto de los principios y valores del PP no recuperar los principios y valores del PP no cada vez que se habla de de Un fichaje pues lo que intentan es recuperar pues eso personajes de de la sí sí sí es como tuvimos siete años hubiera aplicado la doctrina el PSOE

Voz 1926 38:37 ha sido algo por el estilo uso que

Voz 12 38:40 he aquí también se ha buscado a un empresario es muy poco conocido no es un caso un fichaje pero que el perfil en fin está muy muy escorado a la derecha incluso algunos medios han publicado que fue cercano Fuerza Nueva en fin se está buscando un perfil de dureza discursiva de de cierta la en la línea que llevamos no per le y de de de de explicar un discurso que no sé cuáles son esos principios y valores pero que el discurso desde luego es bastante agresivo

Voz 0027 39:15 no me llamo Theo que a cinco meses de las municipales tanto PP como PSOE estén dando ciego con una Laja como como madre

Voz 1926 39:27 sí sí sí absolutamente también ha puede ser del pasado también a mi me parece que que la opción de María San Gil es muy coherente con con la racionalización que estamos viendo en el Partido Popular no decir Aznar ha vuelto a ser el padre espiritual después de que en él con Rajoy perdiera perdiera esa referencia aunque perdiera esa referencia por tanto en esa red canalización María San Gil es una figura ella misma sea definido alguna vez como hija adoptiva de Mayor Oreja digamos muy identificada con el anarquismo tanto es así que los recordaba ya en un libro hace unos pocos

Voz 0027 40:00 daños relativamente reciente en mitad de mí

Voz 1926 40:03 ya se llamaba en el que decía este ya no era mi PP no iba a estar muy cómoda con con la familia no era honesto conmigo estar aquí decidí dar un paso atrás y marcharme sin dar un portazo porque yo no sirvo para la para pelear con los de casa ha sido una gran defensora de Aznar que fue su mentor ha sido muy crítica con Rajoy pero lo cierto a mí lo que me llama la atención con con María San Gil no que es una mujer evidentemente marcada en su existencia el mente por por por ver a colaboradora de Gregorio Ordóñez y fue estaba sentada con él en la mesa del restaurante cuando Txapote le entró y le pegó el tiro en la cabeza es más ella persigue a Txapote por el barrio viejo y el la encañonó o no es evidente que ese episodio ha marcado su toda su vida pero lo cierto es que cuando se presentó como candidata porque Aznar la fue promoviendo desde teniente de alcalde de San Sebastián en su primera legislatura sobre todo en la segunda legislatura del aznarismo fue la presidenta del PP y sería la candidata a lehendakari lo cierto eso lo recordaría ver los grandes pues sus compañeros es que los resultados no fueron buenos es decir previo paso a te hace el tercer partido realmente no tuvo no tuvo el éxito que se presuponía yo creo que el sector duro del Partido Popular en el País Vasco representado por Mayor Oreja ir por una muy apegados al discurso ETA y ese discurso ellos pensaron que era muy representativo pero luego con el tiempo se demostró

Voz 12 41:22 es que Mayor Oreja tampoco tuvo grandes éxitos como cuando en fin cuando se presentó a las elecciones contra Ibarretxe el resultado de Ibarretxe fue mejor de lo que se esperaba mucha gente

Voz 1926 41:33 sí sí ya pero ella lo empeoró no

Voz 12 41:36 efectivamente además una de las claves también

Voz 0027 41:38 para entender la salida de de María San Gil no fue sólo su enfrentamiento con Rajoy sino que perdió de suelo que pisaba en el PP vasco me refiero que sus compañeros dejaran de apoyarla

Voz 0199 41:48 el Partido Popular vasco cambió eso es bueno

Voz 1926 41:52 ya no sé

Voz 0199 41:54 digamos frente a la línea Mayor Oreja apostó por una línea un poco más marianista que está tan de capa caída el marianismo bueno pues fue intentar buscar otro espacio no les fue nada mal por cierto en términos de de resultados electorales frente a la caída que estaban experimentando pero a mí lo que me llama la atención es no pensar en esos términos en unas elecciones que son municipales entonces bueno Madrid en la capital del Estado seguro que se mueve sólo por por por la lógica de la política estatal que ser muy cuidadoso porque las dinámicas electorales son muy diferentes incluso en una ciudad como Madrid son muy diferentes no entonces hay que buscar candidatos escoger gente que tenga algún tipo de conexión con la ciudad que pretende gobernar en por ejemplo casos Barcelona lo estamos viendo no cuál es la gran debilidad que tiene Valls como candidato bueno pues que la gente dice vale muy bien de Francia nueve ministro pero este señor que sabe de Barcelona pues con muchos de los nombres que estaba barajando ahora mismo el Partido Popular sucede un poco sucede un poco lo mismo que que análisis hacéis de fecha

Voz 0027 42:53 se examina a ir por parte de Pedro Sánchez para las listas de las europeas del PSOE

Voz 30 42:58 pero yo creo que encaja en esa en esa

Voz 0199 43:01 lógica que ya vimos cuando el Gobierno cuando el nombramiento el de gobierno aunque es buscar nombres que que refuercen digamos el prestigio y la capacidad y la capacidad de de transmitir determinados valores más allá de tu propio espacio político que yo creo que es lo que se buscan buscar un perfil conocido una persona que tiene impacto en los medios de comunicación que va más allá del ámbito estrictamente partidario que además defiende una posición claramente europeísta claro

Voz 1926 43:30 decía que es la política municipal hay que tener cuidado con hacer estrategias que rompan los municipal sin embargo en la política europea relativamente coherente buscar figuras que refuercen tu discurso europeo no Sami Naïr es un intelectual de izquierdas de prestigio que que está enfatizando fundamentalmente dos discursos el de la inmigración El del diálogo cultural no son los mensajes que en este momento no interesan al Partido Socialista fundamentalmente no es una persona pues ideológicamente cercana ir yo creo que digamos es una apuesta con bastante sentido no frente a esa de María San Gil que por cierto me gustaría

Voz 0027 44:03 se acordaron un elemento más no es decir

Voz 1926 44:05 la ruptura de de de María San Gil se produce cuando en el año dos mil ocho está elaborando la ponencia política en el Congreso que ganaría Rajoy no

Voz 0027 44:13 con Soria con Alicia Sánchez Camacho

Voz 0199 44:16 cargo de Rajoy por encargo de Rajoy y ahí

Voz 1926 44:18 de ahí donde se produce la ruptura realmente María San Gil

Voz 12 44:21 efectivamente María San Gil considera fijaros

Voz 1926 44:24 luego eso fun fun lío interesante cuando María Antonia Iglesias publica el libro Memorias de Euskadi ahí aparece Leopoldo Barreda diciendo que María San Gil decía que la gente no votaba al Partido Popular que la gente votaba a María San Gil como personaje lo cierto es que luego se demostró que la gente no agotaba María San Gil

Voz 12 44:43 no sobre Sami Nair yo creo que no es solamente un mensaje al lector de las europeas sino sino más bien un mensaje Europa no es es una manera de yo crudo del Gobierno de Pedro Sánchez de lanzar un mensaje en Bruselas en favor pues de de

Voz 1693 45:00 típicas concertada sobre la inmigración

Voz 12 45:03 de políticas de de frente a ciertos movimientos de de derechas de ultraderecha en determinados países europeos yo creo que es más el pues el mensaje de una referencia progresista de intelectual comprometido que que más que más que aquí porque no creo que en fin que las masas vayan no

Voz 13 45:23 a votar a a Sammy

Voz 12 45:25 hay como como un referente que en España no

Voz 0027 45:28 buenas olas y diez menos cuarto de la mañana nueve menos cuarto en Canarias está a punto de llegar José Antonio Pérez con sus con sus titulares hay una noticia que estamos contando hoy que perfectamente la podría haber escrito Pérez esa de que el Arzobispado de Cádiz ha expulsado a un cura y que llevaba veinte años ejerciendo de cura a pesar de que no es cura llegó a España en dos mil diecisiete años anteriores os había ejercido falsamente digamos en en su país en dos mil diecisiete llega a España y empieza a ejercer en distintas parroquias desde septiembre ejercía como párroco en dos de las iglesias de Medina Sidonia que es una localidad de la provincia de Cádiz unos ocho mil avales antes en el Arzobispado detecta que que su falso que nos cura lo echan y ahora le va a sustituir en esas dos parroquias y no tengo malentendido Joaquín furias buenos días

Voz 0955 46:21 hola buenos días qué tal es así usted va

Voz 0027 46:24 a sustituir al falso cura

Voz 0955 46:27 bueno claro en principio sí porque alguien se tiene que hacer cargo de las parroquias verdad usted era el el párroco de la tercera parroquia de Medina se exacto exactamente eso bastante Dios cómo se dan cuenta de que este cura exima Miguel Gil Ibarra no era cura bueno él como usted ha dicho muy bien el proceso de copia de la diócesis de Santa Fe yo ya entonces es el obispo de Santa Sede Antioquia que comunica a don Rafael que es el obispo nuestro verdad que hay dudas muy razonables sobre la ordenación de este señor

Voz 31 47:03 con lo cual don él como

Voz 0955 47:06 padre y pastor porque claro en la cresta somos una familia verdad pues de llama iré dice oye me Grange que tú obispo dices Topete aquí y arreglarlo porque claro si tú obispo dice que no eres sacerdote aquí sobras no y entonces le invita a ir a un apartamento ya veras obispo a solucionar el tema porque el padre Miguel Ángel o Miguel Ángel verdad

Voz 22 47:34 el

Voz 0955 47:34 lo dice que sí que que le que se ordenó válidamente lo que pasa que claro como corrió varias diócesis de Colombia también durante estos años que he dicho usted pues claro ahí ahí como un poco de líos con lo cual lo que ha hecho don Rafael ha sido invitarle a que vaya a su tierra a porque claro en la Iglesia usted sabe que es generar cada soldado tiene su general verdad es un soldado suelto Ice sin mando entonces nada simplemente es

Voz 0027 48:04 usted llegó a hablar con él después de que trascendiera esto

Voz 0955 48:08 sí sí yo hablé con él era invite buen me dijo que estuviera mentiras calumnias y que el pues que se tenía que defender tiró pues la mejor es ir a hablar con el que te ha digamos acusado que es tu obispo entre Colombia

Voz 0027 48:24 usted que cree que es oscura

Voz 0955 48:27 hombre yo personalmente sí que veo ciertas peculiaridades porque claro el clero hay mucho tipo de claro verdad supongo que todo el mundo conoce sacerdotes más progresistas y más conservadores verdad todos tienen como un aire no bueno de tal manera que

Voz 0027 48:42 puso alguna persona dice esta mujer

Voz 0955 48:45 la el cura porque tiene como un cierto aire no

Voz 0027 48:48 Miguel Ángel no tenía aire de cura

Voz 0955 48:51 bueno tenía algunas cosas que hacían cómo cómo sospechar la verdad por ejemplo una cierta simulación a veces al hablar muy dulce con un cierto protagonismo algunas cosillas que PSOE este cura en especial sabe

Voz 0027 49:09 condenarlos así término término de saber a qué se refiere una cuestión fundamental entiendo para para los vecinos bueno por cierto cómo están los vecinos alucinando

Voz 0955 49:20 bueno pues es si efectivamente se sienten así como engañados verdad entiendo que este hombre

Voz 0027 49:29 ahora oficiado de todo bautizos comuniones funerales bodas de hecho como usted dicho muy bien

Voz 0955 49:37 cómo está aquí estuvo fino en septiembre se fue en octubre a su tierra para arreglar unos asuntos siempre claro estamos hablando de dos meses en Medina mucho tiempo de celebrar aparte de Minsk a una confesión y tal mucho tiempo de celebrar bodas

Voz 0027 49:53 pero antes de Medina Sidonia había estado en otra localidad verdad

Voz 0955 49:56 sí en almenas digamos una que está ahí en en en la otra punta de la diócesis cerca de Algeciras no hay sí que tuvo un año hay sí que tienen que arreglar el asunto

Voz 0027 50:05 y cómo se arregla me refiero a una pareja a la que da casado este hombre esa boda es es es buena o no me refiero es segunda oportunidad la Iglesia reconoce ese matrimonio no

Voz 0955 50:18 bueno la Iglesia a ver cómo cómo somos una familia que llevamos muchos años ya en la historia haya pasado de poco ya tiene previsto mecanismos digamos para para para dar validez porque claro por ejemplo en un matrimonio y claro lo que a la Iglesia le vale es que que ellos sean conscientes de lo que van a contraer por lo tanto que tocó sobre sea la la fuerza de asunto va sobre sobre la voluntad de los contrayentes Easy ellos requieren y quieren tienen proyecto vivió adelante pues pues eso vale entonces a nivel legal en la iglesia tiene mecanismos para validarlo sea que no hay problema y que no se preocupe nadie que casados

Voz 0027 50:56 Joaquín Uriach pues muchísimas gracias y mucha suerte en en en esta tarea que tienen por delante las tres parroquias muchísimas gracias y feliz Navidad a todos un abrazo igualmente

Voz 39 51:11 sí hola buenas noches te llamo

Voz 40 51:13 el teatro porque tú reserva actualmente no está disponible porque hay tres personas sentadas en tus así veremos a ver qué simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que van a estar diez minutos que ya está pues esos diez minutos ni nada claro pero que tiene pagado la entrada vergonzosa eh