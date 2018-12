Hoy por Hoy (24/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0325 00:00 son las diez las nueve en Canarias las autoridades de Indonesia continúan las labores de rescate tras el tsunami de este fin de semana en el que han muerto al menos doscientas ochenta y una personas y que dejan millar de es de heridos y más de cincuenta desaparecidos en Hoy por hoy en la ser acabamos de Alarcón Salvador Rueda encargado de negocios de la Embajada

Voz 2 00:22 de España en Indonesia que descarta que haya españoles entre las víctimas

Voz 3 00:26 con lo que les puedo confirmar es que hasta el momento no tenemos constancia de que haya Liga nacional español entre los afectados por el tsunami si hemos recibido en diversas consultas de familiares desde España preguntándonos por allegados que se encontraban en Indonesia en zonas próximas a la que se ha visto afectada por el tsunami y hemos podido conseguir contactar con ellos y comprobar que están a salvo

Voz 0325 00:49 en Galicia ya se conocen los resultados de las primarias de Marea ya ha perdido la candidatura apoyada por la dirección nacional de Podemos es un resultado que acrecienta el riesgo de ruptura de la formación cuéntanos Ricardo Rodríguez buenos días

Voz 1817 01:02 buenos días el magistrado en excedencia Luis Villares ha ganado las primarias de marea datos que avanza a esta hora la Cadena SER su candidatura cuidando a casa se impuso con el cincuenta y nueve coma veinticuatro por ciento de los votos a la lista encabezada por David brutos y apoyada por Podemos Izquierda Unida a Nova y los alcaldes de las mareas un resultado bajo sospecha según la candidatura perdedora podemos ya había amagado con retirarse del proceso al temer irregularidades en la votación miembros del partido morado insinúan que ha habido pucherazo esta victoria de Luis Villares acrecienta el riesgo de ruptura interna en el seno de marea más

Voz 0325 01:35 cosas el conseller catalán de Interior ha confirmado que los Mossos d'Esquadra están buscando a un sospechoso un hombre conductor de autobús en Marruecos que supuestamente planeaba un atentado mañana en Las Ramblas de Barcelona al consulado estadounidense había alertado de esta amenaza a la que los Mossos otorgan una credibilidad media los Mossos van a realizar más controles de seguridad en las Ramblas se encuentra nuestro compañero Albert Prat buenos días

Voz 4 01:59 buenos días mucha tranquilidad a esta hora de la mañana en las Ramblas turistas y vecinos pasean sin ningún problema aunque acabamos de ver cómo tres furgonetas de los antidisturbios de los Mossos acaban de entrar hice acaban de parar dentro en medio de la Ramblas con varios antidisturbios dentro recordemos que la policía catalana sigue buscando a este sospechoso que tiene la intención de atentar mañana con un autobús

Voz 5 02:21 Fuentes policiales insiste en que tiene el permiso para conducir este tipo de vehículos

Voz 0325 02:27 el rescate de una nueva patera eleva a cuarenta y cuatro el número de inmigrantes llegados a la costa de Murcia las últimas horas la última embarcación ha llegado esta madrugada a Cartagena en Murcia cuéntanos Ruth García

Voz 1856 02:37 el Servicio Marítimo de la Guardia Civil remolcada a medianoche al puerto de Cartagena doce inmigrantes adultos de origen argelino que trataban de alcanzar la costa con lo que suman ya cuarenta y cuatro los que han sido localizados en las últimas horas según Cruz Roja los inmigrantes llegaron al puerto a medianoche fueron atendidos por un equipo de respuesta de Cruz Roja horas antes la Guardia Civil interceptado a otros siete en el Monte de las Cenizas aunque también llegaron varias pateras a Águilas con cuatro menos

Voz 2 03:01 desde edad y una mujer también a San Pedro

Voz 1694 03:11 la alcaldesa de la capital en funciones Marta Higueras acaba de actualizar el estado de salud de Manuela Carmena que se recupera de la rotura de tobillo que sufrió el viernes tras caerse en su casa segundo accidente doméstico tras el que sufrió hace cuatro meses otra caída en la que se hizo una brecha en la ceja

Voz 6 03:26 tiene que volver al médico la semana que viene ya a partir ya sabremos algo más ahora mismo escayolada hay reposo tienes que tener esa pierna en alto no puede apoyarla y bueno pues ha podido hasta cuando vuelve al médico tendremos datos más concretos de momento

Voz 1694 03:39 da de felicitaciones del Ayuntamiento que asume Higueras la primera parada ha sido la Federación Profesional del TAC

Voz 7 03:44 sí buenas tardes amigos taxistas no sabéis lo que siento no estar este año con vosotros felicitando Nochebuena ya tenía todo preparado para haceros las Bardenas prometidas por las tendré que llevar en Carnaval

Voz 8 03:56 más cosas cinco personas han resultado heridas

Voz 1694 03:59 esta madrugada en un accidente entre un turismo y un camión de la basura a los vehículos han chocado en la calle de Alcalá de la capital los heridos son los tres ocupantes del camión que han resultado heridos leves y se han trasladado a una mutua por sus propios medios y dos de los cinco ocupantes del turismo José Ramón Santamarina portavoz del Samur

Voz 9 04:15 dos jóvenes de unos veinte años que han sufrido yo de una fractura de húmero en un caso un traumatismo craneoencefálico con un arranca miento de cuero cabelludo en el caso de la segunda víctima estas dos han sido trasladadas al Infanta Leonor ir al Gregorio Marañón por parte de Samur Protección Civil también ha intervenido bomberos del Ayuntamiento de Madrid que ha contenido un pequeño vertido de de de aceite y finalmente Policía Municipal de Madrid que se ha hecho cargo de la investigación

Voz 1694 04:44 tenemos seis grados ahora mismo en el centro de la capital las nieblas de la mañana se van a ir marchando según avance este lunes y las temperaturas van a subir hasta alcanzar los trece ó catorce grados en algunos puntos de la red

Voz 2 05:09 cadena SER

Voz 10 05:23 en la Cadena Ser

Voz 2 05:30 muy buenos días es lunes veinticuatro de diciembre y es la primera vez que nos escuchamos en estas fechas así que déjenme que les ese feliz Navidad como habrá notado gracias probablemente al hilo musical de su centro comercial de confianza ya no tenemos escapatoria posible ya es Navidad con todas las letras desde la N hasta la última letra del crédito que haya pedido usted para sobrevivir a los gastos de estas fechas el sábado dimos por inauguradas oficialmente las fiestas con el soniquete de los bombos de la Lotería y mientras lo escuchaba desde casa en la fantástica retransmisión por cierto que hizo la Cadena Ser con Lourdes Lancho Chevy dorado y Pedro Blanco pensaba que es muy curioso lo que nos ocurre con ese sonido

Voz 11 06:09 este ruido se podría hacer por cierto el de una tele sintonizar este ruido que es pesado repetitivo hasta la extenuación el sonido que produce la acción de dar una hay otra vez

Voz 2 06:19 vueltas a los mismos elementos en un acto en el que al final sólo unos pocos van a salir ganando si lo piensan bien así contado con esta descripción podría estar les hablando del sorteo de la lotería o del asunto catalán España es tradicionalmente un país de fe pero ningún otro día del año demostramos tanta fe como cada veintidós de diciembre ya que hablamos de fe esta noche como saben celebramos su nacimiento existen muchos misterios en torno al nacimiento de Jesús pero si tenemos en cuenta que según los ultras los datos del INE la natalidad en nuestro país está en niveles de posguerra pronto el misterio va a radicar en torno al nacimiento a secas osara entorno al nacimiento en sí mismos y además pensamos que los últimos avances en técnicas reproductivas pronto van a permitir concebir sin la intervención de un varón vamos camino de que el verdadero milagro sea el nacimiento de un hijo no ya de Dios sino un hijo de dos y en el ámbito terrenal en lo que a nosotros respecta éste es sin duda la noche del año en que el término familia política cobra más sentido a estas alturas la suerte ya está echada seguramente ya hayan pensado ustedes el menú de esta noche ya habrán terminado sus negociaciones bilaterales para ponerse de acuerdo sobre si iban a comer en casa de sus padres o de los tuyos incluso el Rey tiene ya escrito y apostaría a que también grabado su discurso de esta noche así que relaje se hoy es un día para disfrutar y si ve que en algún momento de la cena la cosa se complica pues siempre puede usted recurrir a esas grandes frases extintor que posee el castellano para apaciguar las discusiones más densas por ejemplo que está usted comiendo Isabel el inevitable tema de la política pues siempre puede recurrir al clásico es que todos son iguales si se hable de fútbol puede zanjar el tema con lo que de verdad es una vergüenza es lo que cobran si tiene usted un caso de corrupción en la familia pues aprenda de los mejores y responda que no le consta para todo lo demás tiene otras dos frases comodín eso es como todo es lo que tiene ir recuerde siempre que sobre la mesa en menos

Voz 1390 08:20 del fuego cruzado se encuentra también el

Voz 2 08:22 eran elemento del que emana el verdadero consenso nacional ese gran aglutinador de nuestras particulares particularidades que es el jamón serrano así que aproveche para comer mientras otros arreglan el mundo estropean sus relaciones varios estudios demuestran que la concentre la contención en las discusiones es

Voz 12 08:41 muy muy buena para la tensión y aporta un veinticinco por ciento más de langostinos feliz Navidad escuchan Hoy por hoy

Voz 13 08:56 hola me si me que Irán

Voz 14 09:14 en make

Voz 15 09:35 ah

Voz 1 11:01 harías

Voz 1390 11:14 Bonet cae con Hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1 11:18 que marca el XX aquí uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 18 11:30 uno se presenta el placer de escuchar el gato sonrió al Bera

Voz 19 11:40 parecía tener buen carácter consideró Alicia pero también tenía un asunto muy largas y un gran número de dientes de forma que tenso que convendría tratarlo con el debido respeto

Voz 20 11:51 mi niña de seis empezó algo tímidamente pues no estaba del todo segura de que le fuera gustar el cariñoso tratamiento pero en el gato siguió sonriendo más y más vaya parece que le gusta pensó Alicia

Voz 19 12:06 me podría indicar por favor hacia dónde tengo que ir desde aquí

Voz 0530 12:15 esto Ajax Alicia en el país de las maravillas Lewis Carrol mil ochocientos sesenta y cinco

Voz 21 12:27 no

Voz 22 12:32 cuál es el nombre de la mejor emisora de España tiempo una pista Escadio luego la lista si luego la eh cadena sí

Voz 23 12:45 luego la ARI Cadena SER correcto de la Cadena SER

Voz 22 12:49 voy pues ésta que está ausente de escuchando no la Cadena Ser

Voz 23 12:54 R No adiós adiós de poner fin cadenaser punto de toda la vida de Dios aquí en la casa la nace

Voz 2 13:04 cadena SER Renfe ha o Cadena SER como tú quieras

Voz 29 14:50 pues la verdad es que tenía muchísimas ganas de bajar pero debo confesar que estoy un poquito nerviosa permítame que haga que haga repaso llevo Arnés llego tengo aquí las cuerdas el casco la cantimplora La linterna vamos yo creo que yo creo que lo tengo todo

Voz 16 15:03 mi primera versión la cueva de Pepe Navarro no me lo creo madre mía las humedades aquí Pepe Pepe

Voz 1728 15:13 hombre hola Pablo qué tal cómo lo estás hasta

Voz 2 15:15 es decir digo no soy Tony permíteme que que soy el que hace

Voz 1390 15:19 cama cuando no está atónito no oye tiene un nombre bonito un poco sobrevalorado últimamente pero el bonito hoy por cierto todo lo que quieras eh

Voz 2 15:28 pero el estás hablando de mientras escucho que escribes además que esto es una máquina escribir no claro

Voz 1728 15:33 es que no olvides una cosa yo pertenezco a la generación de los baby boomers y los baby boomers empezamos escribiendo los Reyes a mano y después vino la gran revolución tecnológica y nos dieron una máquina de escribir

Voz 2 15:45 pero veo que has has hecho en curso de Mecano grafía porque puedes mirarme de hablar mientras escribes con un solo

Voz 1728 15:50 fíjese la rapidez con lo que adoptó sólo veo pero bueno aquí lo estoy viendo cosas a los Reyes

Voz 2 15:55 a ver qué les esas pidiendo cuenta vamos a ver

Voz 1728 15:58 a un poco la carta Queridos Reyes Magos de Oriente nos pido nada para mí tengo un chavalín que la da la pelota ya que vosotros os lo podéis dar todo me gustaría que seis

Voz 1390 16:10 la zurda de Puskas la cabeza de Santillana la vista panorámica de Xavi Hernández la poesía de Amancio la cintura de mes la destreza de Zidane

Voz 1728 16:18 adorno de Isco iba mi un yerno que me retire suerte hay como como tú

Voz 1390 16:24 cómo te aporta bueno veo que casi todo lo pide a otros lo cual demuestra

Voz 1728 16:28 ha pedido un yerno pero lo que me retire pero que parecen poco te retire el

Voz 2 16:33 no no me parece muy bien pero tú ya estás retirado vive retirado en una cueva tienes llevan una vida ERE mítica no sé qué tal te llevas con las Navidades Pepe

Voz 1728 16:41 muy bien mueven yo yo lo que lo último ya que me tienes algo que decir es que pida algo para mí lo único que pido es que los reyes me acerque en el horizonte a ver si por fin puede ver lo que hay detrás no desdeñó la posibilidad de que dentro de este diecinueve yo pueda ver lo que detrás del horizonte y crees que has hecho méritos suficientes para ganar

Voz 1953 17:00 te todos los méritos todos a ciertas edades ya no hay que hacérmelo los iba a sumar

Voz 2 17:07 o sea que hay que tienes prácticamente garantizado lo de ver el horizonte un poco más cerca y lo de tener un yerno que te retire con lo cual va a ser en muchas horas para mirar el horizonte

Voz 1728 17:15 ya te diré sobretodo si el yerno está está como debe ser la vamos a ver si los reyes se portan este año lo que de preguntar

Voz 2 17:23 Pepe es que ya sabes que las navidades son fechas de reencuentros se suele relacionar pues con las reuniones familiares numerosas y multitudinarias tú acostumbrado como está a pasar tanto tiempo solo en la cueva estos actos sociales te apetece no te da más bien un poco de pereza no

Voz 1728 17:37 a mí me me parece fantástico además es siempre una excusa que que viene bien y además ayuda a mi me gusta las Navidades porque sobre todo vacaciones de mis hijos y así estamos todos juntos es la oportunidad de estar absolutamente dos juntos

Voz 2 17:52 qué bonito y cuántos Voices esta noche la nueva

Voz 1728 17:55 pues esta noche hubo una época éramos unos treinta y cuatro

Voz 1953 18:00 día la resistencia nada

Voz 1728 18:02 inca está compuesta por por seis pero muy en coordinados y los treinta y cuatro Calais aquí en esta

Voz 30 18:08 bueno bueno hubo otra cueva

Voz 1728 18:11 pese a que estos son los restos del reparto de una herencia y entonces ahí me quedó este agujerito yo lo elegí sobre todo por las pistas que tildó el horizonte pero hubo otra cueva anterior ya sabes que ya al final se va repartiendo todo Idi te quedas con nada

Voz 2 18:25 bueno presa está muy recogería esa esa sí acogedora me gusta la moqueta por cierto aquí hemos puesto porque también en el estudio

Voz 1728 18:31 sí si no es por nada pero el gotelé el alicatado son míos

Voz 2 18:35 pues muy bien pero la verdad es que la verdad es que no no enhorabuena me parece fantástico oye tenis menú para para la noche de hoy

Voz 1728 18:41 el menú para la noche de hoy bueno esos un departamento que le corresponde a la chef de la familia Navarro por favor díganos usted cuál es el menú que tenemos

Voz 31 18:52 bueno las las intenciones son buenas para esta noche la sopa de la abuela un pescaíto al horno un postre casero pero bueno todo vaya a ser que no se nos olvide hacer la compra a los en los que mi sí los que me algún ingrediente

Voz 1728 19:06 a lo ves eso es la la cena de esta noche

Voz 2 19:09 como no me has presentado a tu cocinera

Voz 1728 19:11 bueno porque no no las presentaron a la no la presentado en sociedad Hay prefiero que que siga metida entre los hornos

Voz 2 19:17 bueno pues a partir de ahora puede intervenir cuando cuando quiera bueno de hecho si me pudiera una receta para mí yo todavía no sé qué voy a hacer esta noche la sopa de la abuela por ejemplo

Voz 31 19:27 la otro de nuestro plato estrella es bueno un pollito unos muñequitos de punto

Voz 2 19:36 musitó pollo muy Sofitel abuela esa es una comida humilde en casa de los Navarro sigue esas comidas caseras toda la vida no pero sustanciosas sois de los que repiten comida año a año

Voz 1728 19:47 pues no lo sé no me acuerdo lo que el año pasado

Voz 2 19:53 me voy a acordar de la Nochebuena claro no es lo que hacemos es

Voz 1728 19:55 mira el presupuesto fundió del presupuesto realizamos también la arena

Voz 2 19:59 del PP y eso que dicen de que el espíritu navideño va decayendo un poco con los años y que luego tiene un repunte cuando uno tiene hijos pequeños y que vuelve a diluirse cuando los hijos crecen en qué niveles dirías que tienes tú el depósito de espíritu navideño en dos mil dieciocho

Voz 1728 20:13 bueno el espíritu navideño pues

Voz 1953 20:17 yo creo que tenemos poco nosotros

Voz 1728 20:20 he siempre un poco empalagoso el espíritu navideño irá todo el mundo habla de ello pero nadie sabe exactamente de qué se trata al espíritu navideño hay que introducirle siempre un elemento heterodoxo que rompa la monotonía por ejemplo el cuñado sin cuñado no podemos tener no podemos tener Navidad el cuñado ese cuñado te lleva siempre la contraria que sabe de todo lo que tiene un aliento

Voz 32 20:45 destrozos es difícil seguro más barato

Voz 1728 20:47 siempre que lo consiga absolutamente todo que aparcado en la puerta es el lo conozco yo también ese ese cuñado ese cuñado hay que conservarlo se cuñada que cuidarlo hay que mimarlo es en cuña o no hay Navidad

Voz 2 21:00 sin Papa Noel tenéis Papa Noel en casa

Voz 1728 21:02 Navarro bueno no tenemos vendrá vendrá esta noche si esa noche bandera que pasa por entrara

Voz 1953 21:07 sí yo creo que pasará por la cueva easy tú le has pide Papá Noel no ignore

Voz 32 21:15 tres tú que te has pedido Papá Noel

Voz 33 21:19 pedido

Voz 1 21:21 la Playstation tres blancas es están bis

Voz 1953 21:26 vale vale deja que nada Elche va a entrar meros esta noche cuando llegue el vale el plan

Voz 2 21:33 versus Zombies creo que yo estoy apuntando por si acaso

Voz 32 21:35 al porque aquello no tenía ideas mira

Voz 2 21:38 no sé muy bien de qué va pero mira como estamos en Navidad Pepe y la radio tú ya sabes lo que dicen que que es mágica vamos a invertir los términos y durante unos minutos vamos a pedir que tú seas nuestro Papa Noel es decir yo te voy a proponer algunos nombres de personas muy conocidas que además han sido protagonistas de la actualidad en los últimos meses y me gustaría que tú alguno de tus ayudantes que veo que tienen unos cuantos en la cueva nos ayudará a pensar qué regalo les asignados Easy merecen regalo porque igual no han todo el todo bien en este caso merecerían carbono aunque no así el carbón esto es departamento propio de los Reyes Magos y Papa Noel no trabaja ese material pero para el caso nos vale

Voz 1728 22:11 nosotros no lo trabajando directamente se les expulsa no perdemos el tiempo

Voz 2 22:18 destierro pues vamos vamos vamos con el primer personaje

Voz 35 22:26 y esta vez no lo quiere es porque lo me pregunto yo te digo te juro yo sexto pero que esto deportivo Deportivo hizo Champions mi primera pregunta al entrenador cuando juega Camaño

Voz 2 22:37 Mourinho que desafortunadamente no se va a comer los turrones en el banquillo del Manchester de hecho está en el paro desde hace unos días

Voz 1728 22:46 qué le regalamos a modo de consuelo a Mourinho bueno hay que decir que todos estos regalos simbólicos como fue por supuesto los propios regalos de los Reyes el oro el fueron meramente símbolo si cree que Mourinho no tiene el plan yo creo que el oro posiblemente sí pero bueno yo le regalaría un año sabático creo que lo necesita de de un viaje Aíto por ahí se relaje y bueno yo creo que son regalos que sean que tiendan a la al entendimiento a la tranquilidad a la hermandad ese espíritu navideño tradicional vamos

Voz 2 23:19 pues mira el segundo personaje que te voy a proponer también necesita espíritu de hermandad de paz y nosotros no queremos que nadie que haya entrado ilegalmente a España permanezca en España Se trata de Santiago Abascal líder de Bosch que yo creo que ya se ha llevado un regalo inesperado en las elecciones andaluzas pero que que regaló regalarle traería actúa esta noche

Voz 1728 23:34 sí sí es lo que te voy a decir yo creo que cualquier regalo le parecerá pequeño comparado con el que le han entregado sus contrincantes

Voz 1953 23:40 en Andalucía censura es es difícil superar ese regalo

Voz 1728 23:44 es posible que supera ya el mejor se supera las

Voz 1953 23:46 las en las generales pero vamos a ver qué

Voz 1728 23:49 es lo que pasa en el futuro pero poco regalos podrían superar vale tenemos un otro personaje

Voz 1856 23:54 podríamos haber hashtag que fuera yo también lo he visto y que fuera para hombre Jaime aquí también lo he visto animados tíos ausencia dolerá no es precisamente un regalo

Voz 2 24:04 exhibido en los últimos meses sino más bien una intensa polémica protagonizada por ella qué qué regalo le daríamos a esta actriz y directora

Voz 1728 24:12 yo creo que yo les regalaría un detector de Jaboneros para que no pise Duna

Voz 2 24:18 plátano concretos resbaladizos negro

Voz 1728 24:21 la por esas puesto moqueta aquí en la prueba para pagar aquí el que resbaló hay que llevarlo porque ya tienen mérito resbalar en esta moqueta

Voz 2 24:30 bueno Pepe en unos instantes vamos a volver aquí a tu cueva para hablar de un elemento tu hablabas del cuñado como elemento necesario para para completar una estampa navideña nosotros creemos que el chiste el chiste como elemento indivisible mínimo del humor también va a estar presente esta noche en las sobremesas de muchos españoles así que vamos a dedicar un rato a hablar sobre esto sobre los chistes de parece o que nos escuchemos enseguida

Voz 36 24:53 eh

Voz 18 25:49 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 19 26:10 caía una nieve aquella tarde de diciembre empezaban Chete soy la nadadora al final de aquella cena de víspera de Navidad la señora March les junto en algunos momentos de la historia tal y como la hemos contado aquí adelanta un poco lo que va a pasar y en otras en otros momentos resume y me gusta mucho porque hay muchos momentos en los que tiene así un tono

Voz 40 26:33 eh de humor

Voz 19 26:36 intentaba hacerlo de tal forma que me impregna son poco del momento que en los personajes

Voz 46 29:01 eh

Voz 16 30:13 bueno hoy con Pablo González Batista pues no hay más

Voz 2 30:19 oye que iba a estar tan a gusto en la cueva de de Pepe Navarro el revés estamos aquí pisándole PP los talones a la Nochebuena dispuesto como te decía antes a reivindicar en un día como hoy la unidad básica del humor desde mi punto de vista que es el chiste se dice mucho Pepe que esta es una noche de discusiones de desencuentros pero la verdad es que no existe un elemento mejor para rebajar cualquier tipo de tensión en la sobremesa que un buen chiste contado eso sí en el momento adecuado y ahora esto es más difícil PP con un tema que no resulte del todo polémico

Voz 1728 30:47 pero en la época que yo era niño había pocos problemas en eso por eso yo creo que el cuñado su invención de la democracia es porque en aquellas noches buenas sacaba siempre hablando de Franco y claro todo mundo está kurdo y no había posibilidad de discusión siempre que se hablaba de política entonces el cuñado viene a ser un poco la aportación de la democracia a esas reuniones familiares donde tiene que haber un poco

Voz 48 31:14 el la el reflejo de lo que es la democracia no

Voz 1728 31:18 la discusión y el debate

Voz 48 31:20 sí llevado a al ámbito familiar

Voz 2 31:23 es muy probable que Franco aparezca también en las discusiones esta no

Voz 1728 31:25 de dónde lo ponemos no pero estoy seguro que no habrá el acuerdo sobre ello y sólo era la palabra que más hoy a un hombre que más hoy al sobre todo al final de la faena

Voz 32 31:37 la de Franco era Franco

Voz 2 31:39 bueno pues es posible que esta noche al final de la cena terminemos contando con esas clásicas ronda se chistes yo no me acuerdo nunca de ninguno así que vamos a poner uno yo voy a tomar nota y esta noche lo repito

Voz 39 31:49 desde el Bierzo al otro han encontrado trabajo de usted debutante Santiago de que de Compostela

Voz 12 32:01 creo que este chiste no menos de quince a veinte veces

Voz 2 32:05 M sigue haciendo gracias que me me río mucho con Eugenio esa es la verdad

Voz 1728 32:08 ese me recuerda uno que dice tú cómo te llamas de de Santi quemas a hago

Voz 2 32:14 bueno el humor vive yo creo que uno momento fantástico nuestro país a pesar de las dificultades como muestra el el ya famoso anuncio de Campofrío este año pero no sé si estamos en en el mejor momento para el chiste para el chiste como como unidad digamos no tú PP eres buen público para el chiste

Voz 1728 32:29 yo sí lo soy yo oigo donde hay una risa hay esto eh yo creo que lo que pretende el ser humano cuando cuanto chistes ya no sólo la risa sino intentar hacer eh que el que tienes enfrente se sienta bien no el el chiste es un poco deberíamos tener unos siempre un par de ellos y soltarlo siempre que el eh el ámbito eh o el el torno estemos estuviese un poco tenso pues soltar un par de chistes para empezara a relajarnos Illa olvidarnos de ciertas situaciones personales hoy ambientales naturalmente

Voz 2 33:03 pero que esto también te haga gracia porque tratándose de la primera vez que vengo a tu cueva a lo mejor te parece un poco osado que me haya atrevido a invitará a alguien aunque ya visto que tú te quiere también ha invitado a quién le haremos hueco bueno pues he pensado que puestos a hablar de chiste sería muy buena idea que sumarán a la charla a un buen cómico además a un cómico digamos en la acepción Qasim más clásica del término

Voz 30 33:25 qué buen nombre sólo abre fácil las latas las venas y las arterias los ten

Voz 1390 33:31 Bones fácil vida

Voz 6 33:33 que la malaria hombre

Voz 2 33:36 Pepe Viyuela muy buenos días buenos días o de Pola de dos dos pese a ver cómo hacemos para que te miraré de fijamente cuando me al horizontes que me refiero a Pepe Navarro vale de acuerdo

Voz 8 33:47 cómo se entera la Pepe de PP Isabel de la acuerdo

Voz 2 33:50 no porque Nos vemos en el horizonte nos encontramos pues Days

Voz 1728 33:52 cuenta que el tridente que formamos es PP

Voz 2 33:55 Pepe efectivamente hubieras antes éramos sólo PP así que hemos mejorado Pepe teniendo en cuenta que en tres décadas de carrera todavía no ha aprendido a usar una silla de tijera imagino que el abre fácil siete sigue resiste

Voz 1953 34:08 en la ve ahora es que para mí es un accidente porque tenía ganas de vengar de él

Voz 2 34:18 de acuerdo pero tú Pepe tampoco es sabes abrir y cerrar una silla de tijera como Dios manda

Voz 1953 34:22 currante de Yola yo la que Pepe Viyuela haciendo eso me identifique

Voz 8 34:29 sometido a estuvo en el haber fácil y con los chistes con la fácil me llevo mejor que con los chistes sí porque existe me parece una herramienta muy difícil de manejar sin duda muy difícil muy difícil es muy fácil cargárselo sin un lo tiene bien pensados y no sabe si no se ponen nervioso si se traba si empieza por el final enseguida no nos encontramos con gente que no sabe contar chistes porque a mí me pasa mucho decimos ahí es espera que lo contó mal voy a empezar otra vez y ahí ya no tiene remedio

Voz 2 34:56 eh mamá llama al teléfono de aludidos que está apareciendo en pantalla porque a esta inscritos a mi madre contando un chiste perfectamente y es verdad Pepe Viyuela que tú has trabajado casi todos los ámbitos del humor has hecho comedia de ficción ha hecho clown clásico has hecho monólogos también pero en cambio no te hemos visto tan habitualmente contando chistes quizás por este respeto

Voz 8 35:16 por eso porque les tengo mucho respeto a los títeres muchísimo miedo los cuentos en la intimidad como andar con el gato

Voz 2 35:21 el catalán IP los dos en este caso vale el primero que se sepa la respuesta puede darle al pulsador tiempo en que el chiste en este país se podría cruzar España de cabeza de humorista en humorista que contaba chistes y que además lo hacía por lo general bien no sea vivió un momento realmente importante de hecho se vendían con bastante éxito Cassez de chistes en las gasolineras vosotros recordáis alguna parada en una salinera comprar nunca se de chistes imponer

Voz 0325 35:49 es la el coche hacer uno de esos viajes

Voz 2 35:52 hoy en un chiste detrás de otro es que eran tal cual chistes uno detrás con risas enlatadas en medio pero a veces simplemente una sucesión de chistes

Voz 8 36:01 qué dices tu propio yo sí lo recuerdo perfectamente y además recuerdo hubo particularmente una cinta de Gila que no era chistes propiamente era uno detrás de otro pero vamos yo creo que es el primer monologuista o el más célebre de los nuestros hiciera dar vueltas la cinta sobre sobre sí misma y escuchar repetidamente los las historias de Gila

Voz 2 36:23 si recuerdas algún humorista que hayas escucharon el coche en viajes

Voz 1728 36:26 yo creo que era Paco Gandía que tenía del niño

Voz 1953 36:33 la verdad es que

Voz 1728 36:34 el niño que en Andalucía nacieron los primeros monologuistas independientemente de Gila Joan Capri en Cataluña e con las historias verídica esos recordáis ha sido el mundo cuenta historias verificación eran no era más que un monologuista Giba uniendo de una forma graciosa todos los chistes que SL podían ocurrir y además con esa esa forma andaluza que

Voz 2 36:56 exagerada y surrealista de contar las cosas si os iba a preguntar si creéis que eso de que los andaluces son buenos contando chistes es un tópico o en realidad se confirma muchas veces

Voz 8 37:06 yo creo que son viejas F

Voz 31 37:07 pero no todos

Voz 2 37:11 el que es gracioso es muy gracias si no

Voz 8 37:13 bueno por el hecho de ser andaluz sino bueno pues porque es gracioso pero también es cierto que los acentos en determinadas circunstancias esto del tipismo y folcloristas porque el el existes contados con acento aragonés también son muy graciosos Marjaliza corto corto y los vascos y los chicos gallegos es claro

Voz 1728 37:30 el genio con el acento catalán formidable bueno hay que hay que recordar a un humorista creo que de los sesenta y seguía un poco la línea de oro del gran maestro del chiste que era Bob Hope que era casi no sé si alguien habrá recordado a casa de era el chiste corto pero cortísimo chistes era

Voz 49 37:49 la eh eran de vamos eh

Voz 1728 37:52 dice porque en un chiste que contaba Case muy a menudo dice oiga usted que pasa mañana en Canarias de siete a ocho y no una hora pues eran chistes todos cortísimo será lo que se suele llaman en el iba directamente al línea clara casi Generau Un gran maestro de los chistes pero chistes muy cortos

Voz 8 38:12 a mí me gustan mucho las ráfagas de chistes ir a ráfagas de insiste se pueden hacer más fácilmente cuando son así chistes de ese de ese corte de una línea de dos líneas que puedes ir contando sobre la risa del del que se está riendo la ardiendo ya aprovechas la inercia que tiene de la risa

Voz 32 38:28 para que este sin arriesgar lo mejor y lo escuches envió solamente se al rebufo mira de peso

Voz 2 38:35 eh Pepe Viyuela ha nombrado a Gila vamos a hacer un pequeño repaso por algunos grandes contadores de chistes de este país porque yo creo que tenemos una fantástica tradición ya hemos escuchado algunos nombres Pepe nos ha propuesto por ejemplo a casen Pepe Viyuela no sobrepuesto

Voz 30 38:46 agita la cosa así yo te voy a que nacer en invierno pero no teníamos calefacción espere para no hacer el mayo nací sorpresivamente mi caso Gianni mejor

Voz 2 38:59 efectivamente bebe no es un exactamente un contador de chistes al al uso sino una suerte de La2 genial de pequeñas historias cómicas que también eran chistes muy cortitos que efectivamente como una especie de antepasado directo del del monólogo este año dos mil diecinueve por cierto se van a cumplir cien años del nacimiento de Gila es un poco la también padre junto a casa en quizá de toda la generación de humoristas actuales au poste que ha venido con posterioridad

Voz 8 39:25 yo creo que él es un eslabón más porque claro él bebe también de fuentes muy muy ricas no me pertenecía a un grupo de de de humoristas que conformaron la codorniz anteriormente pues se remonta a la general a otra generación llamada por Lope Rubio del XXVII eh bueno oí ya a hacer alusión yo creo que al mayor al padre de todos esos humoristas yo hablaría de Gómez de la Serna como el el gran padre de todos los humoristas Jardiel Poncela toda esta generación es riquísima en de esa fuente bebemos todos los que los que hacemos humor yo creo que todos los que nos queremos reír

Voz 2 40:00 un indiscutible también Pepe Navarro de estas listas esta vez sí como Contador puro de chistes lo escuchábamos al principio es el grandísimo Eugenio

Voz 8 40:08 sí

Voz 1953 40:09 yo creo que va a la ventanilla de Hacienda de oiga de hueso aquí es donde se hace la declaración

Voz 39 40:15 de usted señor pues ahí va

Voz 1953 40:18 me enamoré de tus ojos me enamore de no femenina así no tengo

Voz 2 40:25 Eugenia hizo un arte de su manera de contar chistes chistes que a veces eran pésimos pero que sólo por esa impasibilidad ese ese hieratismo Lara de contarlos multiplicaban el efecto no yo además creo que

Voz 1728 40:39 encontró por casualidad porque él era cantante que cantaba juntos mujer hacían un dúo Ike entonces el contaba los chistes entre canción y canción y al final fue dejando la guitarra se dedicó a contar chiís la verdad que era muy divertido pero tal como lo cantaba es curioso porque él él era así él era un hombre que no tenían mucho exceso verbal ni ni anímico in

Voz 2 41:03 contaba los chistes tal como era él ya

Voz 1728 41:06 fue su gran éxito no ser uno mismo

Voz 2 41:08 vivo pues mi reino por un cuñado como genio estas horas por supuesto el más reciente lo digo por contenido en la conversación pero muy gracioso luego contando chistes este sería el cuñado perfecto el más reciente en el tiempo totalmente inolvidable para todos y que el que es probablemente el mejor contador de chistes

Voz 31 41:25 del planeta Tierra de parte de la galaxia

Voz 32 41:28 hay saluden a Chiquito de la Calzada señor Ruano señora

Voz 30 41:32 todo todo rastro un va en serio otro Airbus trama menos que el sastre de Tarzán

Voz 2 41:46 me da igual donde entre porque chiste no terminar nunca pero ya es gracioso aquí Pepa día este fenómeno el fenómeno Chiquita pilló digamos de lleno TAD presentando esta noche cruzamos el Mississipi integrante junto a Florentino Fernández muchos de los elementos del universo de Chiquito de la Calzada en ese programa cómo recuerdas tu aquella sacudida que supuso la aparición pública de Chiquito de la Calzada por primera vez en nuestras vidas para no desaparece nunca haya

Voz 1953 42:12 bueno la verdad es que España entera era estaba achique instada

Voz 1728 42:17 la historia se utilizaban sus términos permanentemente entonces nosotros lo que hicimos no fue otra cosa que crear un país que se llamaba chiquitín tan donde la gente vestía una fueron muy determinada y donde había una una forma también de entender la vida muy particular donde los ciudadanos eran a sexuales modo ositos era bambalinas va no van vinos etc era una forma muy peculiar de de ver el mundo oí de entender la vida de tal manera que el vocabulario de chiquitín están había más letras que palabras ahí donde donde con una sola expresión era suficiente todos nosotros recuerdo y entonces hicimos una parodia de de todo ello recuerdo una vez que había una una reunión del Consejo de Poder Judicial creo que era para decidir si se si se podía juzgar a a Felipe González o no y entonces eh el resultado fue que que no naturalmente nosotros reproducimos esa reunión sólo fue necesario dos flashes para

Voz 1953 43:19 ver para para poder reproducir la reunión era el que decía que no era no puede no puedes el que decía que si las al pinar

Voz 1728 43:28 al final la Reunión Foessa lo unos y otros a la Tucker con lo cual se llegar a esa conclusión ese creo mundo Klum mundo que fue francamente divertido y que naturalmente España se divertía mucho con aquellas frases no yo creo que al final al final y al final cuando los e imitaba a Chiquito muchas veces estaba imitando al imitador de Chiquito que eso suele suceder en muchas ocasiones que se imita más al al imitador que no al propio al propio éxito aunque el chiquito Él sí mismo era él era un espectáculo

Voz 2 44:00 sin duda lo que estamos escuchando de fondo es un villancico porque ese mundo chiquitín están tenía también superó las navidades tenía villancicos compuestos con el lenguaje de Chiquito de la Calzada pero yo lo tú has dicho como alguna vez no común que no eso pero yo creo

Voz 8 44:14 es que eso ya se nos ha metido en vena Luigi existe y forma parte del acervo

Voz 1728 44:19 pero cultural no yo creo que la Real Academia tendría que empezar a aceptar otro pecado B

Voz 2 44:25 hay debates eh yo creo sobre esto me parece que ya se ha introducido en el debate

Voz 8 44:28 sí bueno es que el uso en en en la lengua es el que manda al final no he sido una palabra fuerza de usarse se impone pues hay que hacer abrirle hueco en la Academia está clarísimo iraquí probablemente habría que hacerle un apartado a Chiquito de la Calzada dentro de de de de algún gran creador de si de posibilidades esto muestra una vez más lo que hablábamos al principio existe es una herramienta muy difícil de manejar lo que hacía chiquito era modificar la herramienta sobre la marcha diciembre le funcionaba de una forma de contar que inimitable por mucho que es todo límite hemos a Eli imposibles

Voz 2 45:03 pues no te voy a pedir que límites Pepe Viyuela pero como eres una persona aplicada ha venido a la radio con unos cuantos chistes te voy a pedir que cerremos esta sección con solamente

Voz 8 45:10 ah vale vale pues en el mejor de lo que tienes ahí en el mejor no sé porque todo ha subrayado no tengo muchísimos pero este es muy cortito dice pues al niño lo hemos puesto gafas de joder

Voz 32 45:21 qué nombre más feo

Voz 1728 45:24 te tienes alguna bueno yo tengo el último que me cuenta mi hijo Él lo va a contar él mismo

Voz 50 45:35 a ver pillarlo

Voz 32 45:39 bueno es conceptual es conceptualmente complejo pero interesantísimo pues mira cuéntale este a tu a tu hijo la sobremesa TP de postre en casa de dar el palo el lado oscuro bueno hay que despedir que hay que hablar todavía del deporte cuando pasa como estrategias contar uno más venga dale dice oiga el otorrino va por número van nombrando dice qué gran actor pero no me cambie de verdad

Voz 1953 46:08 pero tal Pepe un abrazo

Voz 1390 47:12 conecta con Hoy por hoy a través de nuestro Twitter

Voz 18 47:28 cadena SER presenta el placer de escuchar volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos

Voz 39 47:39 yo otra vez con el ala sus cristales cubano llamaran

Voz 18 47:44 pero aquellas que el vuelo refrendada en tu hermosura Amy dicha contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres estás no volverán volverán las tupida madre selvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la cárcel aún más hermosas sus flores

Voz 39 48:01 pero aquellas cuyas cotas mirábamos y caer como lágrimas no volver volverán del amor y las palabras ser tu corazón de su profundo sueño tal vez espero pero mudo ya absorto de rodillas como senadora adiós ante su altar como yo te he querido

Voz 51 48:28 hubiesen así

