Hoy por Hoy (24/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

me has empezado a una pregunta muy complicada para que yo tengo un hijo que llama roscón se me gusta muchísimo roscón para mí es creo que mi favorito que me gusta mojar la leche con chocolate por la tarde a ese pensamiento de tarde de navidad de mojar el roscón se repite

como un homenaje al pasado no pero bueno esto escrito seguramente es como si te permite melocotón almíbar de puesta en una boda pues exactamente lo mismo pero eso no se lleva obsoleto total conoces Samantha de alguna manera digna de comerse un polvorón a mi me gusta eh esas cosas de pues me gusta

eso está fenomenal dedica a él y otro hombre Elia y la preparación de antes de que hay que hacer una compra inteligente para luego no estar atacado yo siempre soy muy organizada y me gusta hacer una compra inteligente tener el fondo despensa y el fondo de nevera necesario para un día como hoy para a última hora no estar atacada porque también hay que pensar en platos que sean sencillos Higuero otras que acabar como a última hora a freír sabe son súper socorridas para plantarse sí la verse sin en el hornos puede estar de rellena con lo cual me que te hinchable que se corta directamente con el relleno que está que te mueres tienes que hacer un primer plato que puede ser una un consomé una crema algo ya que tengas preparado que se caliente

la boda todavía está descartado lo he puesto en carta sí la verdad es que mires verás de Pedraza mismo puedas de Guadalajara todavía nadie me ha pedido nada la verdad es que los insectos es divertido es una cosa que dicen que va a ser el futuro a mí me cuesta nos pro porque los tengo que probar probó pero me cuesta

vamos a ver un asunto polémico porque yo entiendo los niños decíamos han crecido viendo más claro por un lado hace que entren a la cocina con mucho mayor desparpajo libertad habrá padres encantados con que Diana no es que mi niño me hace el desayuno pero habrá padres que digan es que ahora le hago un huevo frito a mi hijo y me dice no mamá sin puntilla te vas directamente a la eliminación

pues sí que lo ha conseguido porque yo desde mi casa lo he lo he notado y el fenómeno Masterchef llevaba muchísimos años demostrando que es no dirá infalible pero desde luego muy eficaz de hecho ahora hay tres ediciones tres tipos de Masterchef digamos el Master Chef original con adultos por decirlo así el adulto de esto eso sí por Lloris Celebrity yo estaba pensando en otros posibles formato como esto va a durar mucho os voy a poner algunos formatos vale posible queréis dar alguna vuelta me parece

es que les pongo por favor Camela o sea toda la vida perseguido por favor avisará cuando cuando hay un concierto muero por los otros el otro día me lo pusieron otro programa en en lo siguiente e con Raquel en La uno y me me impresionó saben que me gusta Camela de toda la vida osa cadera a bordo los cálices de toda la vida

cadena SER gracias Olga Nebra Feliz Navidad y también bueno según la leyenda irlandesa al final del Arcoiris había un caldero lleno de monedas de oro pero no vayan a buscarlo porque desde allí llegan nuestros cuerpos especiales parecen contentos llevan diademas de cuernos de reno porque son pajes del gran señor de la broma son los encargados de envolver sus chistes en el papel de los periódicos del mañana porque no siempre el mundo está preparado para entes de su humor Il los meten estos chistes en calcetines de abuelas cuñados sobrinas y suegros para hacerles perder pie cuando se despeña en por el terraplén de la opinión sino tan cosquillas en lugares comunes no se rasque dejen se acariciar el lomo cual gatos de malvado por las tonterías que dicen nuestros cuerpos especiales Dani Mateo muy buenos días buenos días que ímpetu que sintonía más buena Ésta es la sección de radio la mejor sintonía que yo conozco vamos Iñaki Urrutia buenos días aquí también buenos días estoy muy de acuerdo tenemos la mejor música toda feliz Navidad a los dos gracias por venir un día como hoy que en realidad no sé si tengo que daros las gracias o habéis venido a la radio para resguardar de las fiestas es decir que igual tenéis la casa llena de familia ya habéis dicho vamos a la radio que allí estamos tranquilos e igual no decimos nada inconveniente yo por librarme de ir a comprar con mi madre Basi pasa tienes a tu madre ahora mismo comprando si has dicho Mama que vaya la radio pero eso lo dicho muy serio hombre mamma entiende que tengo

pues yo tengo míos no han traído vástagos mis hermanos sí creo que hay cinco sobrinos cinco si bien sabéis qué qué juguetes son los que este año más han pedido a los niños no no tienes ni idea es un mundo lleno trabajáis supongo que el forfait ese no esto no es Moreno desiguales y me dijo no te pases de modernos dice no se dice de moverme no se dice el Fornell s que pero sabes que es Fornet NEC tienes alguna idea creo que es un videojuego no una movida si una se dio la Internet Pablo yo no puedo estar a todos entienden se han pedido un módem de cincuenta y seis K Iñaki por ejemplo por ejemplo bueno