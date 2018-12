Hoy por Hoy (24/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy muy buenos días qué tal lo más inmediato no

Voz 1018 00:09 lleva a la base naval de Rota en Cádiz en la que a bordo del portero naves el Juan Carlos I el presidente del Gobierno Pedro Sánchez felicita la Navidad a los tres mil veinticinco militares y guardias civiles españoles desplegados en misiones internacionales de paz es una tradición que han mantenido todos los presidentes que él que se estrena este año Pedro Sánchez que además acompañado por la ministra de Defensa con una mención especial al la importancia de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas Mariela Rubio sí

Voz 1450 00:35 su primera comunicación a las tropas en una navidad como presidente del Gobierno vuestro trabajo exigente es el primer elemento de disuasión y un pilar básico de nuestra seguridad toda la sociedad española se siente orgullosa decía Pedro Sánchez en un mensaje lo mencionabas con un especial recuerdo para la entrada de la mujer en las Fuerzas Armada

Voz 1722 00:53 este año ha sido muy especial de nuestras Fuerzas Armadas hemos celebrado el trigésimo aniversario de la llegada de la mujer a los ejércitos Higuero por este motivo me lo permitieran tener un recuerdo sincero para las más de catorce mil mujeres que Faure Mann en sus filas de las cuales doscientos sesenta y tres se encuentran actualmente desplegadas en el exterior y recordar de forma singular a las pioneras que abrieron camino hace tres décadas creo sinceramente que su contribución resulta fundamental para garantizar la eficacia y también la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas solo

Voz 1450 01:31 os pido una cosa añadido el presidente que volvéis sanos y salvos a casa las Fuerzas Armadas españolas está presente en dieciséis misiones en el exterior con más de tres mil militares los contingentes más numerosos están en Líbano y en Irak estas dos misiones están participando en la videoconferencia

Voz 2 01:46 que continúa junto con otros destacamentos como los de Mali Afganistán Yibuti Gabón Letonia Turquía o dar

Voz 1018 01:53 a las nueve de la noche el Rey pronunciará su tradicional mensaje de Nochebuena el que tiene mayor contenido político la agenda del jefe del Estado seguimos además pendientes del tsunami de este fin de semana en Indonesia dejó un balance provisional de doscientos ochenta y uno muertos no hay constancia de que haya ningún español afectado según ha explicado a la SER el encargado de negocios de nuestra embajada Álvaro Zamarreño

Voz 0116 02:11 según los últimos datos dados por el Gobierno de Indonesia hay doscientos ochenta y un muertos y cincuenta y siete desaparecidos además de cientos de heridos pero ninguno español uno de los motivos lo explica el responsable de la embajada española hablando con la SER

Voz 3 02:23 es una zona turística pero de turismo local de turismo indonesio un fin precisamente por eso hay bastantes víctimas porque estas buena época de vacaciones también aquí en Indonesia pero no hay hasta el momento no no hay constancia de ningún nacionales

Voz 0116 02:39 ha el presidente indonesio ha visitado hace unas horas la zona más afectada donde cientos de familias han perdido sus casas y más de once mil personas han huido por miedo a una nueva ola como la del sábado los expertos explican es una mi por el corrimiento de tierras subacuático provocado por una erupción del volcán Ana cara Khatun que este domingo volvió a entrar en erupción el Gobierno de Indonesia ha explicado que su sistema de alerta sirve para terremotos pero no para situaciones como la de este fin de semana por lo que podría volver a repetirse

Voz 1018 03:09 hora doce entre el minuto lo vemos en directo al centro de Barcelona la rambla donde sea ha reforzado la presencia de Mossos d'Esquadra para garantizar la seguridad tras la advertencia del consulado de Estados Unidos sobre el riesgo de una posible atentado ante la presencia posible en la ciudad de un conductor de autobús de Casablanca de perfil yihadista al Prat

Voz 4 03:26 Mossos d'Esquadra Guardia Urbana han reforzado notablemente la seguridad visible en este punto tres furgonetas de la policía catalana dos más de la Urbana y media docena de agentes con armas largas vigilan el punto más alto de las Ramblas en la esquina con plaza Cataluña al margen de este refuerzo policial los vecinos turistas siguen paseando con toda tranquilidad sin problema al que algo ha algo sorprendidos recordemos que al margen de este incremento de la vigilancia el nivel de alerta antiterrorista sigue siendo de cuatro

Voz 1018 03:52 sobre cinco nueve volúmenes de movilizaciones de pensionistas vascos de profesionales de la sanidad pública en Galicia con los primeros en el centro de Bilbao Sonia Lamberto

Voz 0270 04:01 con la concentración de hoy los pensionistas vascos cierran un año de movilizaciones semanales lunes tras lunes desde el pasado quince de enero se han concentrado aquí en Bilbao frente al Ayuntamiento vuelven a ser cientos esta mañana soleada cientos que vienen hoy acompañados por Olentzero Olentzero llega con una petición en su saco de regalos esa pensión de mil ochenta euros mínima que llevan reivindicando todos estos meses los pensionistas vascos última concentración de este dos mil dieciocho retomarán ya en enero que anuncian que plantean reforzar sus próximos movimientos porque gracias a ellos están consiguiendo cosas pero no es sucia

Voz 1018 04:33 en que desde primeros de año se vienen manifestando los lunes los pensionistas vascos menos tiempo pero también unas cuantas semanas los profesionales de urgencias del Hospital Clínico de Santiago para denunciar la falta de medios en la Capello

Voz 1271 04:46 lo hacen con villancicos reivindicativos en urgencias poco tienen que celebrar esta Nochebuena como servicios saturado por medios y personal escasos esto es lo que dicen los trabajadores que previsiblemente cerrarán así el año porque no será hasta el próximo día catorce cuando voten en la última oferta que les ha hecho la dirección del hospital esto a pesar de que los jefes de servicio del área piden que se adelante esa votación llegue cuanto antes a un acuerdo esta es sólo una de las protestas que vive la Sanidad gallega la más larga de los últimos años van ya siete semanas de paro para el próximo día veintisiete está convocada una manifestación central en Vigo en Defensa de la Sanidad ir contra los recortes de la Xunta diversos colectivos han llamado ya a la participación

Voz 1018 05:25 Asturias trabajadores de las empresas subcontratistas de Hunosa protesta que en el pozo Santiago de ayer para denunciar el desamparo laboral ante el final de la actividad minera en esa empresa pública previsto para el día XXXI Ángel Fabián

Voz 0174 05:36 tratan con esta movilización de mostrar su malestar por el cierre de esta explotación junto con el pozo Cardio en Laviana según el acuerdo alcanzado por los sindicatos para el nuevo plan de empresa en sábado dieron por terminado el encierro de cinco de ellos iniciado el jueves a pesar de que no ven claro cuál puede ser el futuro de estos doscientos operarios más allá de dos mil veintiuno cuando se culminan cierre de los dos pozos Javier Díaz uno de los doscientos integrantes de este colectivo dice haberse quedado algo más tranquilo tras las explicaciones de los sindicatos

Voz 5 06:03 igual vuelo nos queremos poco más tranquilos ya que en Oslo

Voz 3 06:06 garantizando lo ha garantizado al pueblo

Voz 5 06:08 te iba pasiva

Voz 1018 06:10 los sindicatos de que pues a todo lo anterior sumamos a otro testimonio Gaspar Llamazares histórico dirigente de Izquierda Unida en Asturias que ha denunciado su intención de dimitir de sus cargos federales por lo que considera una campaña de linchamiento por parte de la dirección de esa fuerza política son declaraciones a la SER

Voz 0174 06:26 no yo ya no porque

Voz 3 06:28 por qué no escuchaban no servía prácticamente para nada pero en los últimos tiempos han utilizado esos órganos de dirección ya como tribunales sumarísimos para juzgar y condenar al margen de cualquier garantía procesal y desde luego yo para participar en un proceso de linchamiento no estoy a mi a estas alturas

Voz 1018 06:50 llega unos segundos con Raquel García y Laura Marcos

Voz 6 06:53 se imponen la candidatura cuidando a casa en las primarias de marea frente a las respaldada por la dirección nacional de Podemos su candidato rechaza los resultados y exige una auditoría independiente

Voz 1276 07:02 el Obispado de Cádiz retira de la parroquia de Medina Sidonia aún cura colombiano después de comprobar que no estaba ordenado aunque él lo niega desde la diócesis confirman que los matrimonios oficiado por el no cura si mantienen su

Voz 6 07:12 la sentencia pionera en Las Palmas un hombre ha sido condenado por violación tras extorsionar sexualmente a cinco niñas a través de una web cam la decisión judicial reconoce que el delito puede producirse aunque no haya contacto físico

Voz 1276 07:23 el Supremo condena a la Junta de Andalucía pagar más de ciento sesenta millones de euros por las obras de la línea uno del metro de Sevilla la sentencia da la razón a las constructoras que tuvieron que asumir los sobrecostes de esta obra

Voz 1 07:34 un Pablo esto es algo de lo que tenemos por ahora muchísimas gracias José Antonio seguimos hoy por hoy

Voz 8 07:49 pero hoy con Pablo González Batista

Voz 1646 07:56 era en gran parte de España pero afortunadamente oí uno de esos días que pasamos en casa la mayoría de nosotros lo pasamos en casa con con familiares el día de mañana es el Día oficial de sentarnos en el sofá con una buena peli y una mantita y la verdad es que no Blades resulta agradable eso de mirar por la ventana a Josep que fuera llueve o que fuera está nevando que el frío empaña los cristales todo esto forma parte digamos de la estampa navideña pero muy buenos días Luis Miguel Pérez hombre el tiempo de la Cadena SER unos días muy buenos días Pablo Luis Miguel es Navidad también en lo meteorológico vamos a poder recrear estas estampas tópicas de la Navidad pues muy en muchas zonas del país no muchas

Voz 9 08:36 desde el país no hablaremos de un tiempo precisamente nublado con nieve y con frío con viento casi el noventa y cinco por ciento del país va a seguir con un tiempo más bien tranquilo por tanto suave mucho más de lo que es habitual estas fechas solamente los rincones en los que tenemos en los que tendremos niebla aquí sí que el tiempo va a ser mucho más gris y sobretodo más frío por tanto Pablo zonas del Duero del Tajo del Ebro donde ahora mismo esa niebla son muy densas van a seguir siéndolo y por tanto aquí la temperatura se va a quedar bastante más baja pero en forma de nieve no tendremos precipitaciones ni lo que queda de hoy esta Nochebuena el día de Navidad de hecho parece ser que hasta dos mil diecinueve no se va a mover la atmósfera

Voz 1646 09:21 Luis Miguel eh aquí en la SER tú lo sabes tenemos unas vistas fantásticas de la sierra habitualmente por estas fechas se ve esa sierra completamente nevada ahora prácticamente no hay no hay nieve pero sí que es verdad tú lo has dicho que esta mañana nos hemos levantado en el centro de España con muchísima niebla como Pacino es no sé si es demasiado habitual que yo no estoy muy acostumbrado

Voz 9 09:40 en estas fechas se produzcan estos bancos de niebla en las ciudades sí sí de hecho a ver para que tengamos una idea los meses en los que hay más estancamiento estadísticamente hablando osea en los que hay más anticiclón para que la menos entienda son el mes de diciembre y el mes de enero por tanto esta situación de nieblas en el interior del país sobre todo por ejemplo pues en Madrid capital en muchas zonas cercanas al tajo el Sil el niño el Duero el Ebro esto es bastante típico de estos dos meses son los meses más tranquilos en los que estadísticamente también la temperaturas más suave en zonas elevadas del país porque el aire frío queda aprisionado podríamos decir en esos valles interiores por tanto Pablo no es extraordinario que tengamos esta situación dual de nieblas o bien de sol en zonas elevadas ni es bastante habitual también que en ciudades como Madrid como Zaragoza como Valladolid como Lleida incluso Badajoz Cáceres en esta época del año hasta el mes de febrero por lo menos podamos tener muchos días de niebla uno detrás de otro con frío y con lo que se llama Pablo zen cegada que es cuando la temperatura baja de cero grados esa niebla empieza a acumular hielo portando secreto blanco pero no ha nevado es hielo ese escarcha siguiese asegurando con la con la niebla y las lesiones ese rocío congelado que hay a veces por las mañanas no así es ese pues ese esa escarcha seis lleva acumulando con las nieblas que son muy peligrosas por dos motivos uno a la circulación lógicamente si vas en coche en camión y te encuentras es de peligrosa de por sí pero ésa capaz de de hielo lo que hace es que todo quede completamente congelado y además hay episodios ha habido algunos en el pasado que en estas fechas de Navidad o incluso principios de dos mil diecinueve En este caso sería principios de año vaya ese hielo se va acumulando sobre las superficies Pablo por ejemplo cables eléctricos torres de alta tensión llega a acumularse tanto hielo que ceden que colapsan quise caen ir por ejemplo árboles se quedan eh atrofiado se quedan seis rompen ramas muchos olivos por ejemplo ahora que tenemos pues la campaña de la Oliva muchos se sitios del país a veces se acumula tanta tanto hielo que ceden que se rompen que ese Trisha literalmente esos árboles

Voz 1646 11:43 bueno pues conviene que tengamos mucha precaución con la niebla por lo que nos cuentas Luis Miguel también que nos vayamos acostumbrando porque no es tan extraño que en esta época del año en vivamos estas condiciones meteorológicas

Voz 9 11:53 oye el Izmir Easy hoy yo quisiera ir a pasar de unas blancas navidades sin salir de España es decir si quiero ir a cumplir el tópico del paisaje navideño donde podría ir donde voy a pasar frío pues saber si es curioso pero si quiere S

Voz 10 12:06 ver nevar en esa nieve que no sea pro

Voz 9 12:09 Lucía por niebla no se va a producir en ningún sitio del país por tanto a partir de ahí prepara el pasaporte no sí ahí está habrá que cruzar el ya cruzar el charco seguro y sobre todo irse de los Alpes hacia el este el varios está colocando ahora de Alemania más o menos Alemania hacia el Este eso seguro en nuestro país donde vamos a ver más sin más frío pues sobretodo a partir del jueves viernes en zonas como Castilla y León en Aragón también en en en en zonas eleva en zonas bajas sobre todo estaciones de esquí Pablo vamos a tener los próximo los días menos frío que por ejemplo en zonas llanas es un ejemplo en el Pirineo o en la Cordillera Cantábrica estaciones de esquí que tendrán temperaturas positivas es una noticia malísima Jean libremente y en cambio en zonas más bajas en Valladolid capital en Zaragoza capital hará más frío que en Candanchú o en San Isidro por ejemplo está inversiones es normal es habitual sí sí sí de hecho cuando tenemos anticiclón y cuanto más potente y más tozudo es Maseda el aire frío que pesa más que el caliente se va a las zonas más bajas a las zonas llanas es bastante típico que cuando se hace un viaje en coche por ejemplo viajen pues en automóvil o bien en tren por ejemplo cuando estamos en una zona alta la visibilidad es perfecta nítida nítidas todas las montañas y abajo Un mar de nubes que son todas esas nieblas tozudas que no se disipan

Voz 1646 13:26 pues paciencia a los esquiadores paciencia también están en carrera

Voz 9 13:29 era el frío todavía el frío frío

Voz 1646 13:31 todavía va a tardar un poquito en llegar muchísimas gracias Luis Miguel Pérez

Voz 9 13:34 abre el tiempo de las la ser nosotros en cualquier caso

Voz 1646 13:37 no vamos a abrigar esta noche porque mañana algunos tenemos que volver al trabajo un abrazo fuerte Feliz Navidad

Voz 9 13:43 ahora

Voz 2 13:45 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 11 13:49 en fuerte viento destruye tu casa no tienes contratado un seguro porque siempre lo dices en nunca lo haces nadie te lo cubre Piensa en Línea Directa porque ahora tienes el juego seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 12 14:04 en Hipercor y El Corte Inglés tienes la nueva gama de aspiradoras escoba Hoover AIDS Free para lograr resultados excepcionales con la máxima eficiencias

Voz 2 14:13 pueden con todo lleva de ahora una Hoover AIDS Free con un veinte por ciento de descuento desde ciento cincuenta y nueve euros con nuestros tecno

Voz 1 14:21 días Hipercor y El Corte Inglés nos gusta la Navidad

Voz 2 14:32 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1 14:37 marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 14 14:46 cada noche a partir de las once y media Larguero con Manu Carreño cuando decimos con Manu Carreño que buenas la buenas noches vaya

Voz 1646 14:56 la carrera que marcaba el realidad queremos decir con Sergio Scariolo

Voz 14 15:00 bueno Jorge Garbajosa muy buenas a aún Pau Gasol buenas noches buenas noches ella mi placer escuchar muchas gracias Cholo Simeone en El Larguero Rafa Nadal muy buena ola buena enseres Iniesta Keylor Navas buenas noches Sánchez Vicario Garbiñe Muguruza muy buenas Florentino Pérez a la banda al completo está la banda completo está toda la banda pero cada no sé a partir de las once y media una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 15 15:27 es posible que sea un baile de Fornesa consiguió Broncano hablar de transplantes de cabeza con el doctor Cavadas escucha lo en nuestra app entra en la sección a la carta selecciona

Voz 1 15:40 los programas lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 16 15:50 Josep porque le gusta la Cadena Ser

Voz 17 15:51 por qué me me llena de gozo la Cadena SER media todo el placer que necesito un hermoso que diga eso e incluso he dejado de practicarse porque es que con con la Cadena Ser mi cupo de placer y ya está

Voz 18 16:02 el y su marido que lo llevan mal Nobel tanto luego al al oyente por favor

Voz 16 16:13 las donde hay que gozar

Voz 17 16:18 para mí una hora de escuchar la Cadena SER equivale a siete voy

Voz 1646 16:26 cuenta con la ser así

Voz 9 16:29 me pasé

Voz 2 16:36 el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailao así que preocupa sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING Puzo es

Voz 20 16:51 bueno es vengo de Securitas directa a instalar la alarma gracias por ropa no se preocupe ha sufrido algún robo un robo no

Voz 21 16:57 metió gente vivir en mi casa hay después de un montón de meses por fin oye podido

Voz 20 16:59 a recuperarla pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 22 17:03 se protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece clases

Voz 23 17:16 pintura o de cocina au sur o snowboard Lotus queremos que descubra su pasión te regalamos dos experiencias una de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión

Voz 24 17:30 punto com Éste es un mensaje para todos los que mantenemos viva la ilusión pero entre el trabajo los amigos y la familia andan escasos de tiempo para vosotros tenemos el corteinglés punto es donde podréis encontrar y recibir el Real perfecto justo a tiempo así de fácil es acertar con El Corte Inglés nos gusta la Navidad

Voz 2 17:53 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1646 17:59 antes de terminar no seremos las preguntas que nos deja el día de hoy

Voz 1 18:03 no es un detalle que la cena de Nochebuena de Urdangarin en la prisión de Brieva además de consomé cuatro langostinos lomo escuchado y que eso incluya también chorizo cómo es que ante la insinuación de Vox para que se investiguen las caídas de Manuela Carmena por si se tratara de violencia de género nadie haya pedido que se investigue cómo no se les cae ellos la cara de vergüenza que la palabra más pronunciada por el Rey en su mensaje navideño de esta noche vuelva a ser España hará la Nochebuena aún más buena para Santiago Abascal no creen que ante la necesidad de la Monarquía por transmitir una imagen de renovación es un error que cuando ya nadie lo hace el Rey siga mandando mensajes cuantos estarán pensando que el cambio de nombre de la

Voz 9 18:46 el puerto de El Prat en homenaje a Tarradellas es un reto

Voz 1 18:48 conocimiento al fuet y a las pizzas precocinados que Bertín Osborne S

Voz 21 18:53 la youtuber is estrene con Un vídeo planchado camisas es

Voz 1 18:56 hemos Eden Belén nos diera consejos para no llegar tarde no sé si lo saben pero su canal se llama Bertín lo hace mejor para cuando entonces un vídeo sobre alzamiento de bienes habrá quién esté a estas horas cruzando los dedos para que esta noche un grupo de las CDR corte todos los accesos a casa de sus suegros nosotros nos vamos sepan eso sí que volveremos mañana con más Hoy por hoy aquí apuntan esto también con la retransmisión desde las doce del mediodía del Cuento de Navidad de la Cadena SER la adaptación radiofónica del clásico Mujercitas de Louisa May al con una excusa fantástica para reunir a la familia en torno a la radio les esperamos mañana hasta entonces concentre en disfrutar mucho de esta Nochebuena hasta mañana