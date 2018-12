Hoy por Hoy (25/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0137 00:00 a las siete las seis en Canarias el Rey Felipe VI elige la convivencia entre los españoles como uno de los ejes centrales de su mensaje de Navidad el monarca ha recordado los valores que la transición sirvieron para avanzar a nuestro país para subrayar la importancia del entendimiento entre los que no opinan igual

Voz 2 00:18 pura convivencia en fin que exige el respeto a nuestra Constitución que no es una realidad inerte sin una realidad viva que ampara protege tutela nuestros derechos y libertades todos los proyectos necesitan unos cimientos sólidos y la España de hoy los tiene porque están hechos de una voluntad decidida de concordia de paz y de entendimiento

Voz 0137 00:45 la falta de oportunidades de los jóvenes a la violencia de género han sido otros de los temas con los que el Rey se ha dirigido a la población ha dicho que es importante asegurar a las nuevas generaciones nuevas décadas de progreso y avance como las que hasta ahora se han conocido en alta mar son dos barcos de ayuda humanitaria rescate los que a esta hora viven una situación delicada por un lado el Open Arms que sigue rumbo a España con trescientos diez rescatados en las costas de Libia a bordo que desembarcarán en Algeciras el viernes y que en las últimas horas ha tenido que recibir ayuda de otro buque el astral para reponer provisiones

Voz 3 01:18 este era el momento el lastra al aeropuerto

Voz 0137 01:19 ha ganado mantas comida y medicinas para atender a los niños

Voz 4 01:22 antes y por el otro el de la ONG alemana así

Voz 0137 01:24 lo que prevé que hoy se compliquen las condiciones meteorológicas en el mar y que sigue sin puerto para desembarcar a las treinta y tres personas que también rescató frente a Libia el pasado sábado

Voz 3 01:36 el es era el momento del rescate su jefe de operaciones

Voz 0137 01:40 pedido apoyo a Alemania pero de momento el Gobierno de Angela Merkel no ha contestado en Reino Unido el discurso de Navidad de la Reina que se emitirá hoy está generando divisiones el contenido ya se conoce la reina está recibiendo críticas atención por llamar a la concordia en plena crisis por el Brexit corresponsal Begoña Arce la reina en su mensaje a los británicos que se traten entre sí con respeto incluso cuando no estén de acuerdo entre ellos es el último mensaje navideño de la jefe de Estado antes de que el país abandone la Unión Europea Si el calendario previsto Se cumple la soberana no puede ignorar hasta qué punto esta decisión el Brexit divide y enfrenta seis creo que el mensaje de paz en la tierra y buena voluntad nunca se queda anticuado señala la reina todos deben escucharlo y ahora se necesita más que nunca incluso advierte la soberana cuando existan diferencias profundas el tratar a la otra persona con el respeto que se debe tratar a otro ser humano es siempre un primer paso para un mayor entendimiento su papel al frente de la Corona hay del Estado obliga la reina de noventa y dos años a permanecer públicamente neutral en asuntos políticos pero sus palabras interpretan como una referencia al ambiente corrosivo de enfrentamiento que ha provocado el Brexit todas las salidas de la Unión Europea supondrán una pérdida económica influencia internacional para el Reino Unido por mucho que Theresa May se empeñen su plan por primera vez una de las mayores casas de apuestas William Hill ha pasado a considerar probable en lugar de posible un segundo referéndum sobre la cuestión de Europa antes de finales del dos mil veinte es todo más información dentro de una hora en Cadena Ser punto com

Voz 5 03:18 o servicios informativos

Voz 6 03:26 buenos días el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido veintidós mil doscientos veintiséis Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido XXXII hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión recuerda que este uno de enero se celebra el Sorteo de Navidad de la ONCE aún estás a tiempo de jugar por diez euros premios de cuatrocientos

Voz 5 03:55 mil euros disfruta del día ya sabes con los sorteos de la ONCE la dio se cumple

Voz 7 04:02 en Joe es la rebelde trescientos

Voz 8 04:06 es revolucionaria es muy pasional

Voz 1594 04:10 a él siempre fue mi personaje Mollet es que no te gusta bailar cuando hay espacio es sobre la gente va a lo suyo sí pero no en salud

Voz 7 04:17 muy elegante como este es el de casa

Voz 8 04:20 todo el mundo no al final creo que que estas ganas de de ser fiel a sí misma lo que ella quiere es como muy atractivo no la libertad que llamamos

Voz 5 04:33 el veinticinco de diciembre las doce del mediodía Mujercitas

Voz 9 04:37 la ficción de la cadena SER pero esta es la vida de al mismo ejercidas eran

Voz 7 04:43 pues yo húngaros SER Historia Cadena SER

Voz 0530 04:52 Nacho Ares

Voz 10 04:54 eh

Voz 0772 04:56 bienvenidos a Ser Historia es todo una tradición cada día de Navidad SER Historia aquí en la Cadena Ser propone una nueva aventura nuestro pasado para acercarnos a la tradición que acoge estos días la Navidad en este programa especial de SER Historia vamos a ahondar en dos aspectos yo creo que muy interesantes en primer lugar intentaremos conocer cuál es la trascendencia histórica el Jesús menos conocido a partir de los textos también recuperaremos la crono ficción que ya planteamos el año pasado precisamente para recrear la llegada de los Reyes Magos el nacimiento de Jesús ya acabaremos nuestro programa con un tema la figura de Herodes el Grande un personaje vilipendiado por la Historia como siempre soy Nacho Ares y la es desde luego la bienvenida a Ser Historia comenzó eh

Voz 11 06:03 por esta época vivió Jesús un hombre sabio si se le puede llamar hombre fue autor de obras sorprendentes y maestro de los hombres que acoge la verdad complacer atrajo no solamente a muchos judíos sino también a muchos griegos él era Cristo aunque Pilatos instigado por las autoridades de nuestro pueblo lo condenó a morir en cruz sus anteriores adeptos no dejaron de llamarlo al tercer día se les apareció vivo como lo habían anunciado los profetas de Dios así como habían anunciado estas y otras innumerables maravillas sobre él y hasta el día de hoy existe la estirpe de los cristianos que se denomina así en referencia a él

Voz 0772 06:54 comenzamos este nuevo programa de Ser Historia lo hacemos escuchando en la voz de Julio López un fragmento del texto que Flavio Josefo el historiador Román muy judío escribió en el siglo I de nuestra era en su Historia de los Judíos a colación de la existencia de Jesús de Nazaret el Jesús que quizá todos tenemos una idea mucho más idealizada a partir del relato del Nuevo Testamento sobre todo de los evangelios de Mateo Marcos Lucas y Juan hemos visto que entre líneas hay elementos que nos llama la atención es extraño que el propio Flavio Josefo hable de Jesucristo hable de ese Jesús más celestial él era judío y no tiene porqué estar haciendo referencia a esos elementos más cristianos que realmente eran los que a posteriori caracterizaron la biografía de Jesús de Nazaret ahora vamos a escuchar una limpieza del texto porque seguramente esos añadidos son de época medieval de poca en la que los copistas medievales al transcribir el texto Frailes seguramente haya dieran esos esas coletilla para realzar la figura de Jesús seguramente el texto de Flavio Josefo en origen sonaría al algo como esto por esta época vivió Jesús

Voz 11 08:18 sus un hombre sabio fue autor de obras sorprendentes y maestro de hombres

Voz 7 08:23 con Gilda verdad complacer

Voz 11 08:26 ya no solamente a muchos judíos sino también a muchos griegos y aunque Pilatos instigado por las autoridades de nuestro pueblo lo condenó a morir en cruz sus anteriores adeptos no dejaron de llamarlo y hasta el día de hoy existe la tribu de los cristianos que se denomina así en referencia a él

Voz 0772 08:54 como decía antes este texto de Flavio Josefo parece ser la única referencia histórica de la existencia de Jesús de Nazaret de una figura que luego determinaría el nacimiento del cristianismo en un entorno judío y que ha llegado hasta nosotros pues como dice nuestro próximo invitado habiendo siendo obligatorio la la necesidad de separar el Jesús histórico de Jesucristo en la persona más celestial que eso tiene que ser comentado quizá por los por los teólogos Antonio Piñero bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 14 09:29 saludos a todos los que nos oyen y a ti mismo amigo de muchos años

Voz 0772 09:34 lo primero feliz Navidad es para mí un placer compartir con contigo estos primeros minutos de este programa especial con un libro que acabas de de sacar publicado con la Editorial Trotta aproximación al Jesús histórico que a mí me fascina he dado yo estuve como sabes en Israel hace poquito más de un mes es un país que me que me ha cautivado y sobre todo pues cuando vienes con esa necesidad no de de de implementar de complementar lecturas conocimientos este libro me ha venido como como anillo al dedo porque como decía ahora Antonio tú eres catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid el el hecho de que tengamos pocas fuentes de de Jesús tampoco se quita mérito a la existencia histórica de este personaje y sobre todo por por esa doble ese doble rasante no que se ha realizado en la interpretación del texto que acabamos de escuchar interpretado de de cómo debió de escribir Flavio Josefo Icomos se añadieron una serie de colas en en época medieval no es así

Voz 14 10:38 se medieval temprana yo creo que se empezaron a añadir a partir del siglo IV bueno lo importante es me me alegro lo que tú has dicho de las dos fuentes y a los cristianos no podemos decir que ese Tessa reconstruido pero hay que tú has leído lo hayamos hecho ahora nosotros digamos poco a poco porque no se la gana sino que es un producto de los estudiosos judíos del siglo veinte que han caído en la cuenta que Jesús de Nazaret y yo creo que esto lo dijimos una vez alguna vez han caído en la cuenta que Jesús de Nazaret no era un ser odioso anti judío y todas esas cosas que convenía ponerle el marchamos de un Tabucchi tabú fuera aquí entre los judíos no esa mención a Jesús sino que han caído en la cuenta que es un es uno de los personajes importantes del siglo I Ike las parábolas de este personaje sea como fuera a la reconstrucción histórica que se pueden hacer son las parábolas son la perla de la literatura judía siglos I pues lleguen el libro este teme algo que te haya gustado por eso yo lo he escrito por qué si te soy sincero estaba verdaderamente bueno por un doble motivo primero porque estaba verdaderamente harto de que en un montón de de digamos de conferencia So Ho charla somos clase sólo que sea se levantara alguno te dijera más ustedes los historiadores hacen lo que les da la gana forzado decir otra cosa e ir te llaman a científicos no científicos por ejemplo respecto a Jesús cuya fuente principal no es Flavio Josefo sino los Evangelios ustedes cómo tienen una idea predeterminada de Jesús de Nazaret cogen los Evangelios ya aquella parte que les parece que contradice su idea que ya tienen dice esto es falso y aquellas otras secciones del Evangelio que afirman más o menos leídos de algún modo que están de acuerdo con lo Cousteau dice eso es verdadero y entonces nos ponen a todos los que estudiamos como por ejemplo te puede pasar a ti con Egipto cuando digas cualquier cosa rara dice este señor lleva el ascua a su sardina y como yo lo he oído tantas veces he dicho bueno pues muy bien ahora a ese hipotético dialogante conmigo me digo ahora te vas a enterar te vas a enterar como la acción en la historia reposa sobre todo desde la historia antigua reposa sobre los hombros de gigantes anteriores que han pasado ya unos doscientos años que han ido bien totalmente lentamente madurando un método un método una manera ver de tal manera que seamos capaces de sacar a algún alguna teselas al algún trocito de ese impresionante mosaico del mundo antiguo que es en los han perdido casi todas las piezas ciento seis aquí pues explicamos es

Voz 0772 13:42 si tu libro Antonio también quería mencionar el otras se fuentes también indirectas no es no solamente como en el Nuevo Testamento Flavio Josefo que son más quizá más directas pero por ejemplo el texto famoso de de Mara Bar sarampión que que yo sinceramente no lo conocía había oído hablar de él pero no lo conocía lo leído por primera vez en en tu libro y que es un nuevo añadido no quizá de una manera muy directa pero que refuerza un poco la la presencia de Jesús en ese siglo I

Voz 14 14:09 es cierto es cierto pero debemos decir sin embargo que no todos los estudios están de acuerdo que eso pueda CIC se echar el texto de Mara Bar sarampión pero el señor Feijóo de sarampión en el año setenta más o menos como se ha querido fechar es decir después de la destrucción de Jerusalén de todos modos alguien que sea un poco posterior el que una especie de filósofo es estoy copita bórico algo así pongamos incluso del siglo II que testimonia ya aunque sea también como tú dices indirectamente la existencia de Jesús es bárbaro es estupendo para toda esa cantidad de gente te va por la calle en una conferencia te suelta te sueltan tan tranquilo usted sabe perfectamente que la ciencia ya dije que Jesús no existió cuando te quedas así para hoy dice que yo no sé perfectamente que la ciencia dice sé que tienes toda la razón hay que indicar que una cosa es la persona de Jesús de Nazaret que no hay por qué negar que existiera y otra cosa es la filial idealización el mejoramiento la magnífica acción ni siquiera la dinamización del personaje que se ha hacer lo largo de los siglos pesetas forma en Jesucristo que realmente es un digamos un personaje que mezcla la historia con la teología la historia con la fe ahí ya alguien puede dudar si eso existe no pero eso es harina de otro costal has dado

Voz 0772 15:48 en un poco en en una de las claves que yo quería preguntarte aquí en esta charla que estamos teniendo contigua Antonio Piñero autor de este libro aproximación al Jesús histórico publicado por la Editorial Trotta lo ha llamado Jesús de Nazaret precisamente en estos días estamos celebrando un poco el nacimiento de Jesús en Belén que es quizá un poco de la manipulación de una antigua profecía no porque todos todos los argumentos e históricos parecen señalar que Jesús procedía de Nazaret Hinault o no que naciera en Belén no

Voz 14 16:19 es totalmente cierto es la manipulación por parte de los cristianos primitivos para afirmar que Jesús era sin duda alguna el Mesías de Israel pero lo que pasa es que los malvados judíos decían los cristianos primitivos no quisieron creerlo todo eso entonces resulta que cambiaron el pueblecito ese tan oscuro Nazaret todo un pueblo más conocido peleen la patria de David siguiendo el capítulo cinco el versículo primero de Mike hace lo que dice y tú Belén de Zapata no eres la más pequeña de las ciudades de Judá sino que Leti nacerá el caudillo que ha de regir a mi pueblo el Caudillo esa el Mesías ciertamente eso lo explicamos en el libro como los cristianos primitivos utilizaron las escrituras hay una manera un tanto peculiar para hacer que pre dijeran todo aquello que les parecía bien bien respecto al la vida de Jesús considerada muchos años después de su muerte porque esos son los Evangelios una especie de biografía de la vida de Jesús pero muy sesgada muy bien II el biografiado que es escribe cuarenta cincuenta o sesenta años o incluso quizás setenta el Evangelio de Juan después de la muerte del personaje

Voz 0772 17:40 ya como última preguntan Antonio Piñero me gustaría que nos dirás tu opinión lo dejas y lo comentas un poco en en tu libro aproximación al Jesús histórico sobre esta idea que surgió hace unos años a colación de un texto de de Celso un escritor anti cristiano que decía que María la Madre de Jesús había tenido un affaire con un un soldado un tal pantera que luego en el siglo XIX creo que esa apareció una a una lápida funeraria romana en el en el centro de Europa en Germania en Alemania que que estaba precisamente nominada no aún a falta pantera cuya inscripción coincidía con la ubicación en ese siglo I de nuestra era en el mismo espacio geográfico en donde podría haberse desarrollado ese ese affaire tú qué opinas de esta de esta historia Un poco casi cristiano fobia por parte de

Voz 14 18:31 eso sí si esa historia tela escribe excelso es entorno al ciento setenta ciento setenta entorno eso supones el ciento setenta Si Jesús muere en el año treinta o treinta y tres como digo cuando era un niño un joven incluso un adulto no tuvo interés ninguno su vida yo creo que en el ciento setenta a partir de que Jesús es magnificado y adorado como podios por una serie de gentes que son judías y luego paganas pues resulta que los enemigos de esa superstición como dice el historiador Tácito se pueden inventar toda cosa ahora bien que existía el nombre de pantera como sobrenombre que esa lápida es verdad que encaja teóricamente bueno pues es posible yo lo único que diría me quiero curar en salud que algún teólogo católico de mucha fama han hecho claramente que de eso de pantera y que de la manera como cuentan los Evangelios de Lucas ID Mateo los inicios de la concepción y el nacimiento de sus dice Raimon Brown repito ya ha muerto pero es un teólogo católico dice comprendo muy bien que muchos historiadores digan que el nacimiento de Jesús Q2 Air de alguna manera ilegítimo en el sentido de que María quedó encinta antes de tiempo Arabia decir esto en Navidades es muy duro es durísimo ya yo no quiero romper los corazones de nadie ni tampoco lanzar digamos semillas de de duda mi padre son eh escudado en la opinión son de Raimon Brown que es un teólogo católico tiene un libro bastante gordo que se llama eh el nacimiento del mesías pero yo en el en el libro aproximación sobre el Jesús histórico lo que digo a mí también me curó en salud es que de eso no sabemos nada y que por lo tanto la gente que diga una cosa a favor o en contra en realidad tendría que decir no puedo decir nada ni a favor ni en contra porque yo no lo sé eso es lo más honesto no lo sé yo en el libro digo no sabemos nada eso es lo mejor bien y una última cosa si me permites lo de aproximación al Jesús histórico que me lo ha dicho mucha gente en correos electrónicos y todo si tal es la preparación o el método para que no veo a la gente de que el año que viene si todo sale bien en el dos mil diecinueve va a salir en el Nuevo Testamento aumentado desde el punto sus libros todos los Veintisiete libros comentados desde el punto de vista histórico esto creo que veinte es deshará Ci ya lo vamos a nuestros oyentes muchísimo porque mucha gente dice él como me encantaría que estos estudiosos como yo de Nuevo Testamento más o menos independientes no siga esta parte del Evangelio pues puede ser verdad esta es menos histórica esto es más histórico o tortilla argumentos bueno pues eso saldrá el año que viene finalmente en un libro gordotes que llegará a tus manos y del que ya hablaremos espero que necesitará también trata

Voz 0772 22:02 desde luego que sí porque es una historia sub ante todo aquello que relación hay rodea a la figura de Jesús de Nazaret aquí lo hemos querido compartir un poco con contigo Antonio Antonio Piñero autor de este magnífico trabajo de publicado por la Editorial Trotta simulación al Jesús histórico Iker recomiendo vivamente desde aquí Antonio lo dicho muchísimas gracias como siempre por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 14 22:29 sí pero yo soy el que agradezco yo agradezco muchísimo porque tú pones de relieve algo que si no puede quedar enlazar casi te nadie lo he trampa así que gracias mías a ti

Voz 0772 22:41 un abrazo muy fuerte Antonino

Voz 0137 22:46 cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia disfruta de nuestros podcast cuando quieras en Cadena Ser punto com sino sigues en la aplicación de la SER estará saldría de novedades y publicaciones SER Historia con Nacho Ares

Voz 5 23:07 las ficciones de Ser Historia

Voz 1594 23:44 en ciertas fechas y ciertas circunstancias la línea entre la leyenda y la verdadera historia se desdibujó o no no es exactamente así más que dibujarse baila salta como un chaval que evita pisar las juntas de las baldosas en el suelo con una serpiente para avanzar de frente tiene que siempre el cuerpo social es lados cuando esto ocurre con un suceso histórico brumoso es cada persona quién termina eligiendo que creo que es real y que no los niños específicamente son muy buenos en esta actividad ellos seleccionan con especial cuidado cuando algo es cierto y cuando les conviene que haya una sola versión de los hechos y la verdad tienen toda la razón en ciertas ocasiones y conciertos casos qué más da lo que sea cierto si eso le va a quitar todo el encanto

Voz 5 24:40 los Reyes Magos de Oriente

Voz 0530 24:42 has contado las veces que ha expirado el cielo esta semana cinco dos una se nota que eres un ciudadano de tu tiempo hace dos mil años el cero tenían muchas respuestas leerlo podrían llegar a muchas conclusiones era tan importante lo que Sevilla en el cielo que tres astrónomos persas seguramente con origen Babilonia decidieron emprender un camino en busca del nuevo Rey de los judíos no pararía hasta encontrarlo hace días que han salido de un punto de partida desconocido en Oriente eso seguro sabemos que las grandes historias tienen muchas interpretaciones Melchor Gaspar Baltasar ponen orden a su ruta en la enigmática noche del desierto de Arabia gran parte de lo que hoy conocemos como continente Europeo estará dominado por el Imperio Romano los encontramos en una época indeterminada entre el año siete dos antes de Cristo no vamos a contaros lo que nos cuenta la Biblia

Voz 1 25:42 a mí lo que creen los astrólogos los historiadores son los teólogos vamos a contaros nuestra historia de los Reyes Magos de Oriente para eso sí tiene que hacer de noche queremos encontrarnos en algún lugar indeterminado del desierto

Voz 5 26:01 pero esta estrella nos lleva hacia el Mar Muerto claramente qué es lo que decía exactamente la profecía que nacería el Rey de los judíos el Rey que no iba a liberar que debiéramos ir a adorar está clarísimo Baltasar esta estrella nos conduce hacia el mesías nos lleva de cabeza hasta los dominios del Reyero Gaspar Baltasar llevamos semanas dándole el Rey de los judíos los sabéis de sobra si no conseguimos encontrar un lugar donde Ferrari dormir que nuestros hombres descansen no vamos a llegar K imaginad que la estrella se apaga por lo que habrá batido todo este camino no se va a pagar porque no es una estrella es una revelación podría serlo pero personaje ir que si fuese un cometa si fuese un nuevo plan los planetas brilla más que las estrellas del brillos distinto pero no tiene qué a brillar más os acordáis de Julio Cesar una estrella resplandeciente apareció en su nacimiento y otra el día de su muerte sin ninguna duda estamos ante la llamada del Mesías después de mil años aparecerá un salvador él Mesías será el Rey de los judíos envuelto en pañales en un pesebre está clarísimo estamos tras los pasos del nuevo mesías por ahora deberíamos intentar leer bien el cielo Nos está gritando con sólo somos astrónomos conocemos bien ciertos fenómenos y este es especial no nos dejemos deslumbrar vamos a descartar todas las posibilidades no es un planeta como creéis de un cometa puede ser una nova estamos ante un hecho crucial para la humanidad va a haber un antes y un después de esta estrella ya estamos espero que no nos estemos desviando de la ruta correcta

Voz 0530 28:07 en realidad la teoría más extendidas que podría haber sido una conjunción de cometas el astrónomo alemán Johannes Kepler habló en mil seiscientos cuatro de la conjunción de Saturno y Júpiter alrededor del año siete antes de Cristo aunque no es la única teoría en mil novecientos sesenta y ocho el articulista Rober sino habló de otra unión la de Júpiter y Venus en el año dos antes de Cristo en ambos casos y hablaba de una luz cegadora hay duradera como la estrella que siguen nuestros tres protagonistas

Voz 5 28:36 llevamos recorridos más de mil kilómetros y la estrella sigue guiando ella nos indica el camino como lo hizo el profeta del nacimiento del mesetas esa es nuestra

Voz 0772 28:48 la única certeza ahora

Voz 5 28:50 pues de monos prisa si es así debemos mostrarle nuestra veneración y adoración el venido a salvarnos entonces hemos descartado que se trate de un planeta es la estrella del Messi llamémosle así a partir de ahora iremos por el nuevo Rey de los judíos para que no se apague nuestra guía lleváis a buen recaudo los regalos no por supuesto Melchor no sabemos cuánto durará el camino pero sí las ganas que tenemos de entregarle nuestros presentes al nuevo mesías yo le traigo en ese café por un regalo de Reyes al es yo le traigo incienso digno de la divinidad que vamos a conocer qué le llevas tú Melchor pero yo miga porque Rey de los judíos será o bien morirá para salvarnos nos cejará la salvación eterna deben quedar pocas horas para que amanezca podemos descansar junto a esas palmeras parece que hemos encontrado un oasis

Voz 16 29:56 tienen nombres como el sol brilla distinto

Voz 5 30:01 amanece con otra no estar muy tenga vamos a darles algo de descanso los cabellos donde está el agua está cerca los cálculos no me fallan aquello que vemos aquí debe ser Jerusalén podrá

Voz 17 30:24 todavía les quedaban un par de jornadas y seguir debatiendo qué era exactamente lo que les había hecho recorrer casi dos mil kilómetros desde Oriente nada más llegar a Jerusalén preguntaron sin descanso a unos y a otros si sabía dónde había nacido el Niño pero no consiguieron respuestas claras lo que sí consiguieron es llegar a oídos de Herodes el Rey sabía que había tres sabios llegados de Oriente en busca del nuevo Rey de los judíos y eso no le hacía ninguna gracia

Voz 18 30:53 que cuando llamar

Voz 5 31:02 adelante caballeros

Voz 20 31:04 he llegado a mis oídos que vienen ustedes desde muy lejos de la lejana persiga al atravesado una gran distancia hasta llegar a Judea venimos con la mejor guía que podemos pedir

Voz 21 31:15 una estrella indescriptiblemente grandes apareció de entre todas las estrellas y las deslumbró de tal manera que ya no lucían y así supimos que un Rey había nacido en Israel

Voz 20 31:26 voy a estar ustedes delante del Rey

Voz 5 31:30 los hacemos en Rey de ver un nosotros venimos en busca de de sillas luego los judíos puede estar tranquilo es una buena noticia para todos

Voz 20 31:41 si así fuera sin se supone que ha nombrado Rey de los judíos a un recién nacido dentro de mis dominios

Voz 5 31:48 la profecía señala la profecía Zaratustra

Voz 0530 31:53 acuérdese Julio César del Imperio Romano como usted se dice que tanto en su nacimiento como en su muerte apareció una estrella deslumbrante en el fiero que demostrado el nacimiento del nuevo líder

Voz 20 32:06 he venido a Judea darle al Rey una clase de Historia quiénes son ustedes somos magos vago sabios

Voz 5 32:15 ahora somos sabios

Voz 20 32:18 adiós

Voz 0530 32:20 el adjetivo mago del Griego me voy significa persona sabia con conocimientos de ciencias como matemáticas astronomía y astrología somos

Voz 5 32:29 astrónomos señor hemos ido a luego sigas Lastrilla que nos ha traído hasta aquí sigue deslumbrante debemos esquirla algunos dicen que estamos hemos estado preguntando Saberi nadie unos respuesta que nos acerque al lugar que buscamos

Voz 20 32:48 sí cuando dicen que apareció esa estrella

Voz 5 32:52 no lo sabemos exactamente nosotros venimos detrás de ella desde hace semanas

Voz 0530 32:57 el tiempo y la ruta de los Reyes no se sabe con exactitud lo que sí se sabe es que es muy improbable que el nacimiento fuera el veinticinco de diciembre pero eso lo trataremos más Adela

Voz 20 33:09 pero puede haber aparecido antes ISIS significa lo que ustedes creen que significa debemos cerca al nuevo Rey de los judíos siendo así que lo querría ir a abonarle y mostrarle el respeto que se merece

Voz 5 33:23 para eso hemos venido señor ICO

Voz 20 33:25 como sabrán el sitio exacto al que tienen que llegar

Voz 5 33:28 estamos seguros que la estrella no se llevará está eh

Voz 20 33:32 siento ustedes astrónomos me han dicho antes que eran lastró

Voz 5 33:34 bueno pues sí señor siendo ustedes astrónomos

Voz 20 33:38 no ha pensado que a lo mejor se trata de un acontecimiento astronómico sin más que puede tener otro significado ser simplemente un fenómeno espontáneo

Voz 5 33:48 eso es lo que pensamos al principio que decía ser cometa o una supernova de pelo es así estamos convencidos de que es algo mucho más importante y el brillo de la estrella es un brillo que no se ha visto nunca no lo ha visto usted yo por su

Voz 20 34:06 puesto que la he visto pero déjenme decirles que el trabajo del Rey no es nada fácil no tengo mucho tiempo para pararme a observar los astros como Cebek que lo han hecho ustedes de todas maneras voy a informar voy a consultarlo con mis fieles colaboradores y si ha nacido Judea el Mesías yo seré el primero en ir a adorar

Voz 0530 34:27 Herodes consultó a la información que le trajeron los que buscaban al nuevo mesías recuerdas la matanza de niños menores de dos años que ordenó en Reyero por fecha tras la información que acababa de recibir vemos que las intenciones del rey Herodes fueron firmes porque no llenas de miedo por perder el trono quizá pero que se reunió con los sumo sacerdote así escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar bebía nacer el Mesías volvió a citar a los Reyes Magos

Voz 5 34:55 con más desconfianza

Voz 20 34:57 señores parece que la estrella que ustedes siguen puede ser algo más que un fenómeno aislado

Voz 5 35:04 sabe ya dónde ha nacido un nuevo rey Baltasar Su Majestad nosotros le agradecemos el interés Nos gustaría emprender nuestro camino cuanto antes estamos cerca verdad

Voz 20 35:16 he consultado con sus más estrechos colaboradores sobre la noticia del nacimiento del Mesías y efectivamente me han corroborado que debían hacer en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta así que están ustedes muy cerca respectivamente

Voz 5 35:32 estos son menos de diez kilómetros de aquí estamos muy cerca hay que irse rápido vamos a preparar momento los quiere hacer alguna recomendación vamos a hacerlo

Voz 20 35:45 la estrella que ustedes siguen efectivamente les

Voz 22 35:48 llevaba Belén pero antes tenemos que ser

Voz 20 35:51 es que se trate de nuevo mesías

Voz 23 35:55 te digo

Voz 5 35:55 sin ninguna duda de eso

Voz 20 35:57 van a ir ustedes primera y les pido que si es verdad que allí ha nacido el Rey de los judíos van a volver aquí a informarse yo mismo iré a abonarle es muy importante que ustedes acudan a su llamada y después me informen convenientemente de lo que allí han visto al fin y al cabo si la información que yo les he proporcionado les hubiese sido casi imposible encontrar el lugar exacto

Voz 5 36:20 todavía no lo hemos encontrado gestar pero sin los encomienda esa lesión nosotros la cumpliremos ponemos en marcha muchas gracias por su a su reguero

Voz 20 36:33 espero noticias cuanto antes mejor así será

Voz 24 36:39 qué sabían los tres Reyes Magos se encaminaron desde Jerusalén rumbo a venir a adorar al Niño adorar al nuevo rey de los judíos nuestros protagonistas no sabían la orden que había dado Herodes con respecto a los niños ni que para Herodes era mayor la amenaza aquí una punta de flecha apuntando al corazón

Voz 5 36:59 los tres Reyes Magos están a punto de entrar no sea para parece que alumbra aquella casa tranquilos que vais a mano todos los regalos si se declaran los tres hombres que se instalen en aquella vamos a hacer lo que queda en los últimos solos con los carrillos levantemos por no somos los únicos que la gente se dirige aquella casa por lo que hemos llegado

Voz 0530 37:49 habían llegado pero no se van a encontrar al niño en el pesebre como te esperas en este punto de la historia se lo van a encontrar en brazos de su madre María en el interior de una casa humilde

Voz 5 38:01 adelante por favor pasen Pedimos que oriente a adorar a nuevo rey de los judíos los en comentamos Hogarth siempre la estrella guiado nuestro camino nos rendimos ante él como nuestros al amor ti te adora

Voz 25 38:29 se llama Jesús Jesús de Nazaret que si efectivamente a los judíos se les designaba por el nombre del padre o por el lugar de nacimiento el Evangelio lo llamaría siempre Jesús de Nazaret sino Jesús de Belén pero bueno dejamos abierto ese debate

Voz 5 38:46 le hemos traído unas ofrendas cuesta dinero extra duración y reconocimiento Gaspar Baltasar traen los cofres si vienen desde muy lejos María nos llena de satisfacción poder implicarse

Voz 1880 39:01 pues mi esposo José y yo misma estamos muy agradecidos y les damos las gracias por el largo camino que han recorrido hasta llegar aquí

Voz 5 39:11 del nacimiento del Mesías va a cambiar el rumbo a hacer la histórica Il no podemos hacer otra cosa que a tirarle

Voz 26 39:18 que se rendir muestra respeto acepte nuestras agentes por favor

Voz 5 39:27 para el Rey de Reyes para el nuevo rey de los judíos hemos traído este incienso con él éramos a la divinidad que tenemos de la

Voz 26 39:41 lo adoramos y a la vamos como señor de todo lo existente como señor

Voz 5 39:47 y aquí ofrecemos Mirren arrodillados ante el hombre que tenemos delante el que ha venido para salvarnos con su pica con la suya propia

Voz 1880 39:57 rapidito el cuerpo Besiktas y se lo agradecemos profundamente después de su largo viaje Mies pues si yo les ofrecemos nuestra humilde morada para que descansen antes de su vuelta a Oriente suegro crecen pues

Voz 5 40:10 ahora hemos dejado a nuestro séquito organizando lo todo para pasar la noche en aquella Colita que no queremos malestar ahora vamos a reunirnos con nuestros hombres íbamos a dorada la estrella que nos ha traído

Voz 26 40:23 esta mañana antes de irnos me gustaría poder ir expedidos sería para nosotros todo tipo honor por supuesto caballeros pero antes

Voz 1880 40:34 lleven se parte de toda esta comida para ustedes y sus hombres les damos las gracias nuevamente por su visita

Voz 27 40:41 muchas gracias señora placer

Voz 5 40:44 es nuestro

Voz 27 40:45 el descanso hasta mañana hasta mañana

Voz 0530 40:48 después de adorar al Niño y entregarle las ofrendas nuestros protagonistas se reunieron con los pajes y los hombres que les habían acompañado hasta allí en la colina junto a los pastores pasaron la noche sin poder dejar de mirar a la estrella de Belén que resplandecerá esta noche más que no

Voz 9 41:09 los Reyes Magos pasaron la noche al raso un hecho

Voz 28 41:12 qué nos hace pensar si realmente el niño nació el veinticinco de diciembre

Voz 9 41:16 el limpiarlo en Belén estuve teorías posteriores sitúan el nacimiento cerca de la primavera y la elección de veinticinco diciembre podemos asociar la la mayor fiesta pagana de Imperio Romano que pasó a convertirse en la mayor fiesta cristiana del santo

Voz 28 41:34 Melchor Baltasar son ya todas algo importante que poderse marcha vemos llegar a Jerusalén lo antes posible si los espera Reguero yo también he soñado al y creo que es una revelación no podemos volver los vivos nuestra palabra de que le daría pues noticias sobren esta visita del queremos corroborar que ha nacido el Mesías como hemos visto con nuestros propios ojos y eso vamos a pero no podemos reunirnos con Herodes en mi sueño volvíamos a Oriente por otro camino y evita vamos a Herodes a toda costa en el mío nos enfrentábamos a él nos gusta no podemos pasar porque muchos de los volver a encontrarlos con error nos persigue espera nuestro regreso y decide hacer cualquier cosa hay derrotas sigue teniendo autoridad en estas tierras no lo olviden nunca un sueldo yo había sido tan clarividente no podemos volver a Jerusalén haznos caso la estrella no se atraído hasta que nuestros sueños reveladores nos llevaron de regreso sanos está bien son noticia del nacimiento del Mesías de todas formas me gustaría algo le pasara niño por nuestra organice vosotras ruta de vuelta puede que las tres menos que volvemos con todas las bendiciones

Voz 5 43:08 con el honor de haber estado delante del Rey de los judíos

Voz 26 43:12 el que ha Benito a salvarles

Voz 28 43:14 no debemos tener nuestro camino de regreso gesta caliente

Voz 25 43:24 y así fue con un sueño premonitorio como los tres Reyes Magos volvieron a Oriente desobedeciendo las órdenes del Reyero para ellos el Rey de Shrek su máxima autoridad Jesús Salvador

Voz 1 43:38 era el hueco Messi hizo única misión

Voz 5 43:46 los Reyes Magos de Oriente tenista ficción han participado Roberto Cuadrado como Melchor Juan Mejías como Gaspar John Ruth como Baltasar Héctor Checa como héroes ser vítores como María guión de Carmen Sofía con la colaboración en el programa de jugar mucho producción Fermines usted realización y diseño sonoro Carlos Hurtado dirección del episodio Carmen Sofía

Voz 0137 44:24 estás escuchando SER Historia en la Cadena Ser con Nacho Ares

Voz 11 44:33 no acabamos de encontrar un teatro del que no sabíamos nada de una forma que nunca lo hubiéramos sospechado porque los teatros normalmente se encuentran en las ciudades grandes no dentro de una ciudad fortaleza lo más destacado de este nuevo hallazgo es que en la parte superior del teatro hay una logia una habitación grande desde la que el propio de es podría disfrutar de los espectáculos

Voz 29 45:01 entre solos

Voz 0772 45:06 continuamos en Ser Historia y lo hacemos después de la crono ficción la que hemos disfrutado de esa recreación del momento del nacimiento de Jesús escuchando un fragmento de una entrevista con Netzer un arqueólogo fallecido hace pocos años descubridor excavadora de la tumba de Herodes dentro del era uno de los lugares más fascinantes que he visitado yo en los últimos años a muy pocos kilómetros de Jerusalén en Israel he de reconocer que en ese viaje hay un personaje que a mí me ha marcado de una manera notoria que es precisamente la figura de Herodes Herodes ahora mismo por ejemplo tengo en mis manos un fantástico libro Herodes el Rey arquitecto un trabajo de Jean-Claude golpean Jean Michel Bras publicado por The experta Ferro ediciones en donde se nos acerca de una manera muy vivida con unas reconstrucciones en 3D de todos esos logros arquitectónicos con los que Herodes el rey judío pasó a la historia Ike una suerte de leyenda negra ha hecho que en la tradición occidental nosotros lo entendamos como una suerte de de monstruo una su ante una suerte de de personaje diabólico yo cuando su trabajo como gobernante podría calificarse como uno de los más extraordinarios en la historia de de los judíos y sobre todo no fue menos cruel que cualquier otro contemporáneo cualquier otro monarca contemporáneo hemos hablado de la figura de Herodes hemos hablado de la figura de este Herodes Rey arquitecto con Javier Alonso viví lista nuestro viví lista de cabecera y esto es lo que nos ha contado sobre una figura tan alucinante como es la figura de Herodes el Grande Javier Alonso bienvenido de nuevo a Ser Historia Feliz Navidad Feliz Navidad como siempre fue de tan tan malo como se ha representado como tenemos nosotros esa idea casi preconcebida en en Occidente

Voz 4 47:13 hombre buena persona no era pero eh yo no creo que fuera peor que que otros monarcas de la época de de hecho es un personaje contradictorio porque es verdad que es que es cruel es un es un Rey de de mano dura e mata varios de sus hijos no es que hicieron bastante conspirando contra él para para que los matara pero luego tienen gestos muy curioso es como vender parte de su propio tesoro para darle para dar de comer a su pueblo o incluso hacer envíos de ayuda humanitaria a

Voz 0772 47:49 a otros puntos del Mediterráneo oriental

Voz 4 47:51 ni siquiera pertenecían a un a su reino

Voz 0772 47:54 era un tipo de de contrastes quizá lo menos conocido asesor que comentas no ha trascendido más pues la matanza de los inocentes por el Evangelio de Mateo otros horrores que que llevó a cabo por parte de Flavio Josefo pero esas como comentabas ahora esas ayudas humanitarias ese ver un poco también por por su pueblo incluso la construcción del templo de Jerusalén no ha trascendido menos por por esa ida tan negativa que tenemos de Herodes pero yo creo que estamos

Voz 4 48:22 muy condicionados por la por la visión de los Evangelios eh el relato de las matanzas los docentes que en realidad nunca tuvo lugar los unos a los ha pervertido la visión que tenemos sobre él fue un gran Rey Un Rey que le dio a los judíos lo que no la habían dado todos los monarcas estrictamente judíos que habían tenido antes con fue un grandísimo constructor que eso no solamente tiene la la vertiente de la de la arquitectura sino eh las obras públicas al final crean pieza crean bienestar en un en un reino Rhodes fue un grandísimo Rey que llevó a a Judea a un estado de de riqueza y bienestar nunca conocido antes nunca conocido después

Voz 0772 49:10 hablas de esa faceta de constructor quizá la menos conocida no eso sí Tip tirando siempre de ingenieros romanos que era con quién él tenía cierto cierto apego pero la trascendencia arqueológica arquitectónica de de Herodes es extraordinaria

Voz 4 49:26 es extra general efectivamente es si uno se da una vuelta por el Israel actual pues ve empezando por su capital en Cesarea Marítima en la en la costa de los grandes restos que quedan todavía en Jerusalén de lo que era el el templo de de llave en el Monte Moria el Muro de las Lamentaciones mismamente es es es parte del muro de contención del del templo Herediano eh las grandes fortalezas que construyó al por todo su reino especialmente en donde está enterrado

Voz 18 50:00 que fue la última

Voz 4 50:01 tal vez en caer de la en la guerra judía o sea el el el impacto global de sus edificaciones en la en la arqueología en la arquitectura de de la época es es espectacular

Voz 0772 50:15 o por ejemplo a mí una de las cosas que me sobrecogió hace unas semanas cuando tuve la puso la posibilidad de visitar Israel eran esos enormes bloques de piedra en la base del templo de Jerusalén que el mando construir uno de ellos de catorce metros de largo casi seiscientos toneladas de peso muchas veces pensamos quizá en en las grandes construcciones uno de los egipcios en Mesopotamia etc ellos olvidemos de estos logros realmente asombrosos

Voz 5 50:42 es asombroso

Voz 4 50:44 indudablemente el contaba con la con la ayuda de la tecnología romana el él era Rey socio de Roma es decir le debía su su corona a Romay De hecho el fue coronado en Roma y no en vano en Jerusalén por tanto contaba con con la ayuda no solamente monetaria hay militar de los romanos sino también contra la tecnología esos bloques que que comentas los vemos también en otros lugares de del Mediterráneo en en el templo de ve que es parte que es parte del del Reino también de Herodes el momento de su hijo de uno de sus hijos en en los años posteriores

Voz 0772 51:21 hay bloques todavía más grandes la la tecnología romana a la hora de mover piedras es es sorprendente ese que que te refieres de mil toneladas no en el templo en la base del templo de Júpiter que está en en en el Líbano es alucinante no por no utilizar otras palabras has mencionado antes un poco pues basada en Merodio Cesárea Marítima también una ciudad prácticamente construida ex novo en honor de de Augusto con otro también aspecto arquitectónico es encofrado bajo el agua absolutamente eh pionero en la en la construcción el novato la calidad de los edificios la practicidad en definitiva no es como una especie de llevar todo lo bueno de Roma a Próximo Oriente por primera vez en la historia

Voz 4 52:08 no solamente lo bueno de Roma sino que revela un cierto gusto estético extraordinario en el Palacio de dinero de Sanz estaría marítima si uno hace un ejercicio de imaginación lo reconstruye mentalmente es cool como decir éste es la casa de de playa que le gustaría tener a todo el mundo incrustada en el en el agua o el o el Palacio norte en enmascarada que está está construido sobre la sobre la la pendiente de de la roca eso es una es una obra arquitectónica extraordinaria pero escoge precisamente el único lugar demasiada donde uno no se cuece de calor a cincuenta grados sino que sopla un una agradable brisa del norte era era un gran vividor e indudablemente puso la tecnología de la época al servicio de su placer

Voz 0772 52:58 quizá esa tecnología ese excesivo placer que el utilizado en en su vida cotidiana es lo que bueno pues se vio mejor dicho ensombrecido no por el pueblo judío en aquella época le veía como Rey extranjero que le había traicionado ante ante Roma entonces nunca fue bien visto por pocos de sus coetáneos

Voz 4 53:20 lo él era extranjero para para parón judío he leído húmedo es el Lacen lo que ahora sería al sur de la región de de Belén pero para un judío digamos de pura cepa era un un recién converso su madre Ana batea además se ni siquiera era judío por parte de los europeos su madre era era Navantia como digo está suplantando a la Casa Real es decir los sucesores de los Macabeos que son reyes sacerdotes y que representan digamos la pureza de la de la religión judía se casa con variable que es la una de las últimas supervivientes de la dinastías moneda digamos para legitimarse a los ojos de sus de sus súbditos pero a cambio acaba con los dos últimos sumo sacerdotes Monegros la primero y luego Aristóbulo son asesinatos puros y duros pero que en realidad tampoco son nada que no hicieran otros otros reyes de de la EPO

Voz 30 54:25 vale más

Voz 11 54:28 el profesor Netzer creía firmemente que había encontrado la tumba del rey Herodes por varias razones aquí donde nos encontramos está la base de la tumba en donde aparecieron piedras que no proceden de esta zona como sucede con la roca de los palacios sino que vienen de Jerusalén había formas muy hermosas en la decoración de esos bloques además descubrió enormes piedras que pertenecían a varios sarcófagos en cuyo interior había cuerpos todos ellos esparcidos por la parte superior de la sepultura el sarcófago intermedio era un hermosísimo ejemplo de piedra rosa que contenía los restos de un varón con una edad prácticamente idéntica a la que tenía Herodes al morir sabemos que murió con sesenta y ocho años en Jericó y que fue trasladado aquí para ser enterrado en el estudio

Voz 30 55:15 aquí

Voz 0772 55:19 acabamos de escuchar a Sorin Peret que es el director del Parque Arqueológico de Podium muy cerquita apenas unos quince kilómetros de Jerusalén el lugar en donde en dos mil siete parece que se descubrió su tumba hay fuentes escritas no casinos lo atestiguan el propio Flavio Josefo que era el gran enemigo de Herodes fue uno de los que saco todos los trapos sucios por así decirlo de este de este monarca él nos cuenta que fue enterrado en en esta fortaleza tan grande

Voz 4 55:50 sí efectivamente se buscó durante mucho tiempo la la tumba entonces en el alero Dion es la única fortaleza que además lleva lleva su nombre parece obvio que enterradas y lo que pasa es que lo que identificó como tumba de Herodes que es un pequeño monumento funerario construir en la en la ladera del delegación eh ahora está siendo discutido por algunos arqueólogos sobre si realmente es la tumba de Herodes o no el principal argumento es que el el monumento funerario no se ve desde el desde el punto de que arrancaba la comitiva funeraria el día que enterraron Herodes hay una pista muy larga en la base del era donde tenía que estar depositada el cuerpo antes de comenzar la ceremonia no se ve este este pequeño monumento que es verdad que encontró también restos de un de un sarcófago allí pero el debate sigue abierto puede estar en otro sitio o puede ser esta la tumba a mí particularmente mientras no haya otra cosa pues me gusta pensar que esa es la tumba Herodes pero bueno veremos qué nos da la arqueología en los próximos años

Voz 0772 56:59 muy bien Javier al oso viviste muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia un placer como siempre sólo me queda dar las gracias de nuevo a todos nuestros oyentes felicitarles la Navidad y desde luego desearles que pasen unos días espectaculares en familia o con quien sea si están mejor solos quién les va a decir lo contrario que en cualquier caso feliz Navidad como siempre Fermín Agustí ha estado la producción del programa Ana Caballero gastado a los mandos de las redes sociales tanto en Twitter el Facebook Instagram el canal de Youtube que se me olvidaba uno todos con nombre SER Historia José María tendrás todos los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares Feliz Navidad

Voz 10 58:41 sí

Voz 34 58:47 la en una caverna se acá en ACB cae caen mal se va cae más feliz

Voz 9 58:57 oyentes de la Cadena ser buena versión hemos hecho la Cadena SER Hinkel exacto como si las

Voz 35 59:11 Valls Aguilar

Voz 36 59:17 Laura me dejas el Nissan Micra para ir con los amigos de fin de semana con una condición despide de las entradas VIP que tienes para el concierto Laura Baena porque es Navidad