Hoy por Hoy (25/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 5 01:40 Cristina Monge feliz Navidad Navidad Aimar muy buenos días aquí también Ángel Munárriz buenos días muy buenos feliz Navidad Ignacio Ruiz Jarabo buenos días muy buenos días cómo estáis la pena bien la acidez bien bien

Voz 5 01:57 dormido poco pero me puse fin pronto por prudencia no está en esta bueno ver antes que nada vamos a actualizar como despierta

Voz 0027 02:08 en este veinticinco de noviembre de diciembre con con noticias bastante bastante terribles en Indonesia porque han elevado hace unos minutos a cuatrocientos veintinueve el número de muertos además las fuertes lluvias que están cayendo ahora mismo allí en el en el estrecho de sonda dificultan mucho la recuperación de de de los cadáveres y la búsqueda y rescate de los heridos tras el tsunami hay de ABAO buenos días

Voz 1916 02:29 buenos días sí mientras las víctimas mortales siguen aumentando la Cruz Roja reparte ahora ayudas en las poblaciones más afectadas y hace algo que también es muy importante en este tipo de traje

Voz 8 02:45 es tranquilizar a los niños con juegos

Voz 1916 02:47 acciones después de una experiencia tan traumática

Voz 8 02:50 los servicios de emergencia siguen rastreando unos cien kilos

Voz 1916 02:52 metros de la costa en busca de personas con vida atrapadas entre los escombros provocados por el por el maremoto Se están ayudando de perros de grúas de drones para encontrar a los supervivientes

Voz 0027 03:03 en Afganistán son ya cuarenta y tres los muertos en un atentado contra una sede del Gobierno en Kabul

Voz 1916 03:08 sí ha sido un atentado suicida con coche bomba un hombre sea inmolado con un vehículo a la entrada de un edificio del Gobierno y ha matado a cuarenta y tres personas casi todos eran empleados del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales después de la explosión de ese coche más asaltantes han entrado en un segundo edificio gubernamental Jan prolongado el ataque durante siete horas durante las que la policía ha evacuado a otros trescientos cincuenta

Voz 0027 03:32 ojo a las distintas bolsas del mundo porque anoche se hundió Wall Street esta mañana se ha hundido también el Nikkei en Tokio que está pasando

Voz 1916 03:39 pues que el bloqueo que sufre el Gobierno norteamericano por el desacuerdo entre demócratas y republicanos para aprobar los Presupuestos la disputa está en que Trump quiere pagar con fondos del país un muro en la frontera con México ha provocado ese tortazo en los mercados Wall Street ha cerrado la peor sesión de su historia en una Nochebuena el Dow Jones bajó un dos con noventa y uno por ciento de hecho es ya el diciembre con peores datos desde la Gran Depresión todo esto ha impactado también la bolsa japonesa

Voz 0027 04:02 un cinco por ciento ha caído esta mañana el Nikkei esta es la fotografía del mundo en este veinticinco de diciembre día de Navidad y aquí en España hoy es tía de análisis tras el mensaje del Rey anoche un discurso centrado en una idea la convivencia María Manjavacas

Voz 1444 04:17 ha sido la palabra del discurso convivencia hasta siete veces la pronunciado era la referencia implícita a la gran preocupación existente en Cataluña sin nombrarla y al momento político en general

Voz 9 04:27 una convivencia que se basa en la consideración en el respeto a las personas a las ideas a los derechos de los demás que requiere que cuidemos y reforzaremos los profundos vínculos que nos unen que siempre nos deben unir a todos los españoles

Voz 1444 04:43 buena convivencia decía que exige el respeto a la Constitución que protege y tutela derechos y libertades que es el mejor legado que puede dejarse a los jóvenes ellos han sido los protagonistas de este discurso no lo tienen fácil decía el Rey todos estamos en deuda con ellos

Voz 9 04:58 por qué como sociedad tenemos una deuda pendiente con nuestros jóvenes somos responsables de su futuro y las circunstancias de hoy en día no son ni mucho menos las más fáciles

Voz 1444 05:11 por eso ante tantas dificultades pedía trabajo y sueldo digno vivienda posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar para todos pedía igualdad y la implicación de políticos y sociedad para acabar con la violencia machista

Voz 9 05:23 una violencia que tan triste actualidad que merece siempre nuestra repulsa y condena más enérgica y el empeño de todas la sociedad para rato

Voz 10 05:33 Carla de nuestra vida en total casi once

Voz 1444 05:37 minutos el más breve grabado en La Zarzuela en el salón de audiencias con una foto destacada la Princesa Leonor el día que leyó la carta magna destacando así su debut institucional como heredera celebrando los cuarenta años de la Constitución

Voz 0027 05:49 en la Moncloa celebrada anoche casi eufórica la apuesta del Rey por ensalzar la convivencia el diálogo el consenso para superar los problemas Haidar

Voz 1444 05:56 si el Gobierno ha dicho en un comunicado que esa convive

Voz 1916 05:59 hacia defendida por Felipe VI en el discurso va en sintonía con lo que defiende también el Ejecutivo desde el PP Pablo Casado en Twitter ha destacado de la intervención del Rey la frase que dice las reglas que son de todos deben respetarse por todos desde Podemos en la misma red social Pablo Iglesias ha reconocido como aciertos que el Rey se refiere a las mujeres a los jóvenes o que reconozca ha escrito su cambio de tono respecto a la cuestión territorial y que se equivocó dice Iglesias asumiendo las tesis de la derecha sobre Cataluña y Albert Rivera por su parte ha dicho que está de acuerdo con el rey cuando dice que la convivencia es el mayor patrimonio la obra más valioso de nuestra demoras

Voz 0027 06:30 venga empezamos a Ignacio Cristina Ángel que surgió el discurso del Rey Cristina

Voz 1444 06:35 bueno pues yo creo que lo que efectivamente como todo el mundo señala hoy está esa llamada a la convivencia y coincidió con los analistas que apuntan hacia un cambio por lo menos de tono respecto a la cuestión territorial porque junto a una defensa de la Constitución que yo creo que atravesaba de forma trasversal todo todo el discurso también se con una apuesta clara por otro tipo de estos por ejemplo la llamada al diálogo la llamada al acuerdo de los que no están de acuerdo de los que tienen visiones diferentes o ese final deseando las buenas noches en todas las lenguas oficiales españolas no yo creo que ahí desde el punto de vista territorial fue fue importante el cambio de postura y luego muy llamativa esa ese énfasis en los jóvenes en primer lugar con por ese puente al futuro no yo creo que hay que recordar que no está de más recordar

Voz 7 07:19 que en de fondo este Rey

Voz 1444 07:21 generación que hay entre la de su padre que fueron los que hicieron la Transición y esos jóvenes a los que ayer apelaba él es decir esta generación que en estos momentos están posiciones de poder que está entre medio que no ha vivido la transición practicamente vea esos jóvenes con una cosa de con una perspectiva de futuro no eso es curioso y creo que pesa pues cuestiones como por ejemplo esos referéndums que se han vivido en tantas universidades españolas los últimos meses preguntando si se quería que España fuera una monarquía o fuera una república creo que eso ha pesado de alguna forma sobre el discurso del Rey en el sentido de decir tengo que recuperar o tengo que acrecentar el tengo que consolidar la legitimidad en las generaciones más jóvenes

Voz 7 07:58 para mí eso fueron las dos claves Ruiz Jarabo bueno yo creo que señalarlo lo sobrio quizá extremadamente sobrio parco diría yo de el escenario para empezar del entorno a la única la única señal de que estamos en Navidad era detrás de la Ventana en el jardín que se veía el árbol de Navidad no pero esta sobriedad excesiva parquedad en el escenario también fue quizá excesiva parquedad en el principal problema que tiene España no que es el tema catalán

Voz 0027 08:35 eh amigo de menos una referencia expresa Cataluña claro

Voz 7 08:37 a mí no me parece mal cambio de tono porque no siempre que estaba regañando al contrario bueno al contrario corona al al interlocutor eh hay momentos para nadie y momentos para llamar a afectivamente al acuerdo al diálogo y a la convivencia no pero lo que no entiendo ese omitir la denominación de omitir la denominación del problema no se soluciona no es y además es que ayer hizo un repaso no se ninguno de los problemas que preocupan a los españoles en la actualidad se refirió al derecho a la vivienda la educación al paro a la corrupción a la violencia de género a la a la conciliación familiar y se refirió a todos los problemas que que los españoles sienten como como como algo a resolver solamente emitió el tema de de la disgregación de una parte de nuestro territorio la voluntad de crear no por lo demás yo estoy completamente de acuerdo y creo que estuvo brillante en su contenido competente en todo lo que dijo solamente en desacuerdo en que no nombrara no denominara al principal problema que hay en España según lo vemos todos los españoles o la mayoría de los españoles

Voz 0027 09:42 lo compartes Ángel

Voz 10 09:43 bueno tú le ocurre mucho los políticos no es el problema del que usted me habla mucho tienen la impresión de que se utilizan la palabra en la que todo el mundo está pensando va a eclipsar todo lo demás ya no estaríamos hablando de jóvenes mide convivencia sino que se habría encaramado a todos los titulares la palabra en Cataluña

Voz 7 10:00 yo estoy de acuerdo en que estuvo muy sobrio

Voz 10 10:02 en su puesta en escena en su elección terminológica también en ese aspecto barbado parece parece el Rey en contraste con nuestros empeños dirigentes políticos una figura paternal y así se dirigió con un cierto tono paternal hacia los jóvenes yo creo que el intenta situarse en un plano de cierta madurez con respecto al a un panorama político muy dado a la estridencia no y con esa apelación a la convivencia de la Constitución que no deja de ser el contrato también de la de la Corona con España intenta situarse como digo un par de Palma por encima de la crispación que rodea el asunto catalán irreal o sea esa apropiación quizá diríamos apropiación indebida que de la figura del Rey están haciendo los sectores más conservadores ayer observé que intentaba alguna manera burlar ese intento de apropiarse de la figura del Rey por parte de la derecha

Voz 1444 10:55 sí parece claro es una cosa yo creo que efectivamente coinciden esas hoy hay en esa sobriedad Iggy creo además que es lo propio de un jefe de Estado no de un jefe de Estado que además vive unos momentos en el que se reivindica pues a cuestiones como la aconfesionalidad del Estado en ese sentido yo creo que se agradece el detalle el arbolito de Navidad pero ya no nos acostamos más discreta no respecto al tema de Cataluña yo discrepo de nuestro compañero Jarabo porque yo creo que estaba clarísimo que durante todo el discurso a las apelaciones a la defensa de la

Voz 10 11:23 los actos las apelaciones ha

Voz 1444 11:25 en que no se pueden no cumplir las reglas que nos hemos pactado yo creo que eso estaba ahí de forma clarísima y fíjate una cosa en nombrarlo de forma concreta a lo mejor hubiera quitado cierta institucionalidad en el papel que la Monarquía ni tienen nuestro sistema constitucional es un papel que le hace estar dos metros por encima es suelo nos o no

Voz 10 11:43 no pero sí pero esto no fue tan diferente fue

Voz 1444 11:45 se distingue de otras ocasiones me refiero no sea que hubiera pasado en España pide paso en este país

Voz 7 11:51 si el tono del famoso discurso del Rey

Voz 1444 11:53 el día tres de octubre del año pasado hubiera sido el de anoche

Voz 10 11:55 yo creo que hay cosas que hubieran de te hubieran cambiado yo creo que sí posible exportar el tono del discurso del día tres y curso de a un discurso de Navidad entró en tropel en la política española ese día es decir el día hizo política de una manera muy rotunda y adoptando una posición muy contundente en favor de una determinada tesis políticas que por otra parte creo que son la única que puede adoptar el café el estado de de entonces está intentando recuperar cierta centralidad porque aquel día sí

Voz 1444 12:23 porque aquel día la perdió y entonces y ahí es donde yo iba iba la crítica en el sentido de decir es que el papel institucional que la Monarquía tiene nuestro país necesita que esté dos metros por encima no sólo no puede estar en a ras de tierra otra cosa es que luego discutíamos si ese papel nos gusta o no gusta de que es diferente pero ese papel le Le tiene que tiene que hacer estar por encima de entrar como tú decías ahora en tropel como aquí en aquel momento ya lo mejor es una cuestión de todos los más que de más que de que esa es de cómo se de forma

Voz 0027 12:49 Ignacio que tomen es lo de lo de no nombrar

Voz 7 12:51 el problema es evidente como tú has dicho Cristina que que que hubo muchísimo la referencia muchísimas convivencia diálogo acuerdos es evidente que las reglas de juego es evidente Constitución que todas las no podemos sino en tender las que que son problema catalán pero lo insisto no denominar no mencionar por su nombre al problema bueno pues yo estoy intentando hacer memoria es decir quién ha sido el último hombre público en este país que se negó a decir el nombre del problema

Voz 10 13:20 Zapatero claro se negó a decir

Voz 7 13:23 lema el nombre crisis económica no no la resolvió verá por omitir el nombre no

Voz 5 13:27 si usted me habla tampoco nuestro amor desde

Voz 11 13:32 o sea que es una cosa bastante habitual en política

Voz 7 13:35 por cierto una cotización antes nada simplemente Uranga me gustó muchísimo también la reivindicación digo porque no ha salido en estas prevenciones que hemos hecho la reivindicación emotiva hay razonada que hizo de la Transición te pide la generación política que hizo la transición no yo creo que que no lo habíamos dicho y es importante decirlo

Voz 0027 13:56 decía que las llamadas a la concordia interna y a la convivencia son comunes en lo que vamos conociendo de los discursos de Navidad de los distintos reyes de Europa por ejemplo la prensa británica ha adelantado hoy algunos extractos de lo que va a ser hoy el discurso de la reina británica de la reina de Reino Unido por cierto el último con Reino Unido dentro de Europa ir allí e Ignacio y a la reina le pasa un poco con el Brexit como aquí al Rey con Cataluña que todo su discurso pivota en torno el Brexit pero que no no menciona la salida de Reino Unido de la Unión Europea Londres Juan C

Voz 0273 14:30 la reina pide en su mensaje a los británicos que se traten entre sí con respeto incluso cuando no estén de acuerdo entre ellos es el último mensaje navideño de la jefe de Estado antes de que el país abandone la Unión Europea si el calendario previsto Se cumple la soberana no puede ignorar hasta qué punto esta decisión el Brexit vida se enfrenta al país creo que el mensaje de paz en la tierra y buena voluntad nunca se queda anticuado señala la reina todos deben escucharlo y ahora se necesita más que nunca incluso advierte la soberana cuando existan diferencias profundas el tratar a la otra persona con el respeto que se debe tratar a otro ser humano es siempre un primer eso para un mayor entendimiento su papel al frente de la Corona y del Estado obliga a la reina de noventa y dos años a permanecer públicamente neutral en asuntos políticos pero sus palabras interpretan como una referencia al ambiente corrosivo de enfrentamiento que ha provocado el Brexit todas las salidas de la Unión Europea supondrán una pérdida económica influencia internacional para el Reino Unido por mucho que Theresa May se en su plan por primera vez una de las mayores casas de apuestas William Hill ha pasado a considerar probable en lugar de posible un segundo referéndum sobre la cuestión de Europa antes de finales del dos mil veinte

Voz 0027 15:49 probable Cristina

Voz 1444 15:51 bueno no sé si muy probable o no pero lo cierto es que cada vez hay más indicios de que eso de que eso puede pasar llegan señales que también es verdad que inmediatamente son desmentidas no por analistas de pueblos que están más en primera línea pero empiezan a llegar señales que junto con la toma de conciencia de las consecuencias que podría tener un Brexit duro parece que van tomando cuerpo Kepa

Voz 0027 16:10 ha dejado de país abocado a una triste y pobres a un empobrecimiento decidido Ignacio es un país que ha decidido apartarse de un territorio en el que iba a ampliar su riqueza in se encamina hacia un empobrecimiento decidir

Voz 7 16:24 tremendo ahora elucubraciones hubiera ese segundo referéndum que que la casa de apuestas ha dicho que es probable que yo no sé qué pesaría más y la racionalidad que empujar ya sin duda yo ojalá a que los ingleses rectificaron su sentido de su voto o el orgullo inglés de decir yo no voy a reconocer a los europeos que me equivocado o no yo creo que que que el orgullo inglés el orgullo británico el ancestral orgullo británico puede jugar hay una una mala jugada puede hacer una mala pasada para resultó de ese probable segundo una risa

Voz 10 16:58 a mí no me gusta resulta del Brexit como creo que no no gustó a a la mayoría de los españoles me preocupación la incidencia que puede tener el campo el altar pero yo soy de los que piensa que democrática frente a lo hecho pecho la decisión está adoptada ahí se tiene que cumplir porque sino el ejemplo que será de cara al futuro es de que las decisiones democráticas son reversible cuando burocrática mentes son inviables y eso de cara al futuro no no no creo que sea bueno para el proyecto europeo yo creo que erróneo tiene que asumir las consecuencias de su decisión

Voz 1444 17:29 assange que yo creo que hay decisiones que por su trascendencia necesitarían requerirían de unas mayores mayoría unas mayorías más amplias o de unos procesos más complejos de tomas de decisiones que un referéndum en el que sacaba tomando una postura a otra por unos poquitos puntos de diferencia no

Voz 10 17:44 no lo pienso pero deberían haberlo pensado antes

Voz 1444 17:47 sí pero empezando a ver las consecuencias eh colegas de universidades empiezan a decirnos ya que no pueden optar a proyectos de investigación de financiación europea con duración de cuatro cinco años porque nadie quiere ir con ellos como socios en el sentido de que no saben si van a estar dentro fuera y eso les puede quitar puntos compañeros de ONG internacionales con sede por ejemplo el Londres empiezan a decir no es lo mismo que están perdiendo posibilidades de financiación europea para hacer su trabajo porque no tienen capacidad en estos momentos de garantizar que vaya en a seguir siendo comunitarios todo este tiempo es decir la sociedad británica probablemente está viendo ahora cuáles son las consecuencias de aquella decisión que se tomó por muy poquito margen probablemente sin el proceso de deliberación información oportuno para una decisión de ese calado

Voz 0027 18:31 son las nueve son las hoy vamos a avanzar en Hoy dieciocho de la mañana ocho y dieciocho en Canarias hacemos una pausa en unos minutos les contamos que el Partido Popular está sopesando cederle a Vox uno de esos puestos en la Mesa del Parlamento no son los confirman fuentes de la dirección del Partido Popular

Voz 28 24:34 con Prieto viva la telefonía en todas sus variantes pensando estaba que tienes cada bando de nombre en la llamada entrante bendita cada cada cable ven dictar radiación de las antenas mientras sea tubos la que hable poco me hablas que así pena te querré siempre desde antes de saber que te quería usted dejó este mensaje simplemente para repetir que eso se que bossa vida

Voz 0027 25:19 más allá de Messi de whatsapp navideños de los que nos llegan a todos estos días los teléfonos que van a seguir sonando hoy con intensidad Solana serles de los negociadores de PP y Ciudadanos en Andalucía que tienen que dejar cerrado no ya mañana el pacto porque el jueves se constituye la mesa del Parlamento tienen que llega ya con un acuerdo prácticamente cerrado hoy en la SER les contamos que el PP eso pesa cederle a Vox uno de los puestos que les corresponden a los populares en este órgano de gobierno de del Parlamento andaluz María Jesús Güemes

Voz 1461 25:49 en Génova dan por hecho que mañana todo irá bien que PP y Ciudadanos se reunirán darán por válido el acuerdo programático cerrarán la Mesa del Parlamento andaluz creen que entonces se podrán hacer la foto y vender el pacto alcanzado como el inicio del cambio aunque luego quede por resolver el reparto de consejerías dicen que sin las medidas y en el arranque están de acuerdo con Juan Manuel Moreno como presidente pues ya ha rodado no creen que los sillones vayan a ser un escollo al menos es lo que piensa en el equipo de Casado donde están pendientes de Vox es que los populares nos cuentan que están estudiando la posibilidad de dar uno de sus puestos en la Mesa al partido de Abascal lo más probable es que se haga así para desbloquear la situación para que Vox tenga voz y voto hoy para que ciudadanos logre graciosos apoyo la presidencia de ese órgano defendiendo eso sí que no han pactado nada con ellos son las vueltas de la política aunque habrá que ver si en estos planes no se tuerce nada en el último minuto

Voz 0027 26:41 el PP se plantea darle uno de sus puestos en la Mesa a Vox que sorpresa Ángel

Voz 10 26:46 bueno es que esto no es no es políticas son matemáticas PP Ciudadanos suman cuarenta y siete no tienen lo suficiente para una investidura de un presidente faltan ocho en la primera y al menos cuatro en la segunda hay sólo pueden salir de Vox eso de que Vox los iba que a cambio de nada era era era mucho pedir era mucho pedir la manera de hacerles hueco de arrimar los al pacto sin evidenciar un pacto programático en la mesa

Voz 0027 27:13 sí pero vamos a verlo

Voz 7 27:15 en el tema de la mesa hay que diferenciarlo son acuerdos de gobierno y acuerdo de elección de mesa no ha

Voz 0027 27:20 pero hay sonido en esta negociación mató bueno no ya ya

Voz 7 27:22 yo quiero decir un poco lo que lo que debería de haber sido lo que debía ser vamos a primero creo yo usted comentaba estos días que el propio reglamento del Parlamento andaluz dice que tendrán que estar en la mesa todos los partidos que tengan grupo parlamentario Vox tiene grupo parlamentario segundo punto de vista haya un poco de lo que han dicho los andaluces no hay siete miembros en la Mesa eh bueno pues si aplicamos juego matemático electoral muy breve si aplicamos la arreglado a los porcentajes de votos que han sacado a cada uno de los partidos Vox tendría el sexto diputado ni siquiera perdona sexto miembro de la Mesa ni siquiera séptimo el séptimo sería para para el PP su segundo luego o insisto si aplicamos la regla electoral don a los porcentajes de votos Vox le corresponde esa mesa lo aplicamos al número de escaños que tienen es decir es cómo aplicar dos veces la reglado vox también estarían la mesa en ese caso sería séptimo miembro no sexto séptimo entonces yo creo que es normalidad democrática que existe en la mesa luego ya que se hagamos acuerdos políticos de formar Gobierno como se quieran pero que esté en la mesa Vox es lo normal

Voz 0027 28:28 pero tú sabes Ignacio que por un sistema de votaciones cruzadas podían evitarlo

Voz 7 28:32 ya pero sería yo suscribo lo que dijo el martes pasado Lucía Méndez sería una anormalidad democrática una maldad aunque regaló sino se quiere que Vox esté en el pacto de gobierno pues no se pacta con él pero que no esté en la mesa me parecería una normalidad democrática en ese sentido la solución de que el PP le ceda pues era una solución práctica es factible pero a mí que me gusta la marea democrática pues me parece que no es lo que tenía que haber sido Cristina

Voz 1444 28:57 pero que está legislatura estamos aprendiendo todos hay mirando al Congreso de los Diputados la importancia que tienen las mesas no de de las Cámaras legislativas apoyando unos procedimientos u otros etcétera por lo tanto no es una decisión menor ni es una decisión baladí ahora bien está claro que se equivocaban quienes pensaban que Vox iba a apoyar de forma gratuita hoy se iba a abstener pero iba a apoyar sin más sin pedir nada a cambio de un gobierno de la derecha o que Bossi va a seguir jugando a ser ese partido de alguna forma que que que sea ACB no común contra ETA contra el establishment me gusta llamarle antisistemas porque dijo tiene otras connotaciones no pero sí que es verdad que te juegas una especie de outsider no con desde fuera eso está clarísimo ya que no que Vox va a pujar por tener su un supuesto la mesa gente de la decisión de la importancia que eso tiene para todos y que el resto mala a jugar con él pues como como partido más que entra en las instituciones tiene cierta normalidad democrática bueno pues aquí estamos entre la paradoja de que pasa siempre en estos casos no desde un punto de vista matemático efectivamente es así ahora bien desde un punto de vista más político pues claro la democracia tiene que enfrentarse a el huir en su toma de decisiones esos procedimientos aquellos que están cuestionando una parte importante de esa demora

Voz 0027 30:08 es compatible presentar el pacto PP Ciudadanos como un acelerador de la regeneración democrática y al mismo tiempo reconocerle un papel protagonista en la política en este caso andaluza a la extrema derecha

Voz 10 30:20 bueno van a tener problemas para hacerlo quiero decir están pactando con un partido abiertamente anti autonomista presentando un programa por fascículos que en realidad es tinta de calamar para eclipsar lo fundamental del asunto y es que hay una tercera fuerza que no está en el membrete de esos fascículos pero que debería estar y que y que va a ser determinante durante toda la legislatura yo no sé lo que vendrá a regenerar órganos regenera en principio el diagnóstico trae es que la Administración andaluza no es que esté digamos politizada o corrompida o viciada sino que es totalmente necesaria lidiar con un socio esas características donde ante una legislatura presumiblemente de cuatro año va a ser muy complicado ciudadano que están presentando su me acuerdo como si fueran cosa hecha de una suma suficiente para formar gobierno hoy ya estamos descubriendo que no es así se está haciendo evidente en la mesa

Voz 7 31:13 si no no estoy complemente de acuerdo con con con los dos decir Vox lo han querido así los andaluces clave y efectivamente yo creo que hay ciudadanos debe medir un poco también su su repelús a Vox no por cierto ciudadanos un argumento más en relación con lo que he dicho antes es curioso que un partido que exigió es verdad que solamente durante veinticuatro veintiocho horas pero que exigió la presidencia la Junta con un dieciocho por ciento de los votos con un dieciocho por ciento exigió poco tiempo exigió a la presidencia de la Junta niega o pretende negar la presencia en la mesa a quién ha tenido un once por ciento y una contradicción de ciudadanos que que bueno

Voz 0027 31:52 la que acertar cuántos pelos puede dejarse en la gatera política Albert Rivera esta foto andaluza convoque estamos estimando sobredimensionado el coste político que puede tener para ciudadanos este este acuerdo Ángel

Voz 10 32:05 hombre yo creo que si aspira a ser el centro político evidentemente en vincularse en Andalucía no contribuye a ese propósito ahora bien de las capacidades de Albert Rivera para surfear olas imposibles efectivamente es decir es capaz de sostener a Rajoy al mismo tiempo que de socavar a Rajoy es decir en eso en esa tarea hay que reconocerle que tiene una habilidad muy singular o apoyar

Voz 7 32:32 a Pedro Sánchez y tras las primeras elecciones y luego ir a muerte contra él pero ojo que sí es verdad es verdad que para ciudadanos va a ser un una lacra el estar formando un Gobierno con los votos de Vox no pero no a cambio de eso sería también una lacra que no hubiera un cambio en Andalucía no es decir que ha sido su bandera de enganche electoral en esta campaña por otra parte acceder al Gobierno le permitiría le permitiría tener por fin una experiencia de gobierno impresentable en las próximas elecciones municipales autonómicas con con algún activo que ofrecer no por eso aunque sin duda para el va a ser un lastre y tener que recibir los votos de Vox para formar parte del Gobierno andaluz yo creo que eso lo tiene que confrontar con el coste alternativo y con la ventaja que acompañaría

Voz 0027 33:20 sí es cierto o no ahora voy a tic piscina eh pero si quería contaros que en Hora catorce Andalucía los oyentes en esa comunidad van a poder escuchar hoy a mediodía a las dos y diez la entrevista tradicional entrevista la presidenta de la Junta en el día de Navidad a Susana Díaz que está en funciones y que probablemente en la de hoy sea su última entrevista como presidenta andaluza por lo menos a medio largo plazo veremos después que qué pasa ella se aferran argumento que está explotando el PSOE de que en el pacto PP y Ciudadanos se han establecido que los altos cargos los directivos públicos de la Junta van a cobrar en referencia a sus análogos en el resto

Voz 30 33:58 de de España el PP ha dicho ya

Voz 0027 34:01 que no que eso se refiere al

Voz 30 34:03 ex presidentes a los altos cargos de

Voz 0027 34:06 de empresas sí de agencias públicas no tanto al presidente y consejeros de la Junta de Andalucía lo que quieren dicen es evitar el sueldos estratosféricos que según ellos están cobrando ahora mismo en algunas agencias públicas andaluzas pero según el PSOE esa referencia que se hace a las tablas salariales nacionales en el pacto de regeneración PP Ciudadanos abriría la puerta a que los futuros miembros del Gobierno de la Junta cobren mucho más de lo que están cobrando ahora los consejeros andaluces vamos a escuchar a sus Ana Díaz un extracto de una entrevista que se podrá que se podrá escuchar hoy integran Andalucía

Voz 1921 34:37 sí me llama la atención que la primera medida que ponen sobre la mesa dentro esa regeneración política de la que tanto ha hablado ciudadano recordará toda la campaña de Marín Ciudadanos hablando de vienen a limpiar la política andaluza bueno pues la primera medida de ese acuerdo que insisto no vale hasta que no tenga el visto bueno de Vox es que se van a subir los sueldos bueno pues ya ya sabemos en qué consistía la regeneración política

Voz 0027 35:00 el quise poco aquello quieren cobrar más ejerciendo el PSOE ya de oposición pura y dura Cristina

Voz 1444 35:06 claro decías va a ser la última entrevista como como presidenta en funciones bueno igual que estamos escuchando ya es la primera entrevista como como lideresa de la oposición no probablemente en un puesto que donde al PSOE en Andalucía le va le va a costar encontrar su hueco no pero más allá de eso me parece interesante ahondar en anda en este tema muchas veces discursos que ya han apelado o no al sueldo de los políticos bajar el sueldo de los políticos reducir asesores hay mucho de esto en el acuerdo que de momento estamos conociendo entre entre PP y Ciudadanos en Andalucía muchas veces a la larga lo que acaba siendo ese subidas de sueldos

Voz 7 35:39 por

Voz 1444 35:39 otro tipo de mecanismos no más o menos claros o incremente incluso de personal de confianza entonces este discurso que sí que es populismo en vena totalmente no de de contra el político contra la Administración contra los sueldos de los políticos bueno pues al final muchas veces es es justo lo contrario

Voz 0027 35:56 bueno en la Izquierda Movimiento trascendente por lo que hay de fondo y el debate que abre Gaspar Llamazares dimite de sus cargos federales en Izquierda Unida y que después de que Alberto Garzón le pidiera que se fuera porque esa filtraron aquellas grabaciones recordarán a ustedes en las que se escuchaba a Llamazares proponiendo se o por lo menos diciendo que estaba dispuesto a ser candidato electoral por parte de actúa que estar plataforma distinta Izquierda Unida en la que también está a Baltasar Garzón Llamazares renuncia a seguir en Izquierda Unida nacional pero se queda en Izquierda Unida Asturias y plantea desde allí un pulso a la línea de Garzón de vincular en la práctica Izquierda Unida a Podemos José María Patiño

Voz 10 36:37 Gaspar Llamazares va de los órganos federales de izquierda

Voz 1108 36:39 la unida pero se hace fuerte en Asturias desde donde tiende la mano a la Direcció para que rectifique lo que considera política de sumisión a Podemos

Voz 0718 36:47 están conjurado una alternativa política una línea política alternativa que es la de Izquierda Unida Asturias que pretende que hay vida más allá de Podemos que hay vida política para la izquierda no y eso es lo que no quieren aceptar sobre todo después de las recientes elecciones andaluzas que no les han ido bien

Voz 1108 37:03 el antiguo coordinador de la formación de izquierdas asegura que no ha pesado en su ánimo las peticiones de dimisión de otros líderes regionales de Izquierda Unida tras la filtración de unas grabaciones en las que se desvelaba su estrategia de fortalecer actúa la plataforma que ha fundado con el juez Baltasar Garzón por contra

Voz 0027 37:21 considera que se trata de una fase más de linchamiento político contra los disidentes dice Llamazares hay mucha gente en Izquierda Unida que está harta de la estrategia política de Garzón de ir en coalición con Podemos una cosa que a su juicio el de Llamazares aboca a Izquierda Unida a la disolución Ia la izquierda en general al desahucio Ángel

Voz 10 37:40 hay una cuestión política de fondo que tiene entre decir Llamazares forma parte de una estirpe dirigente de Izquierda Unida que no han roto con eso que se ha dado en llamar régimen setenta y ocho que no ve el modelo confederal de Estado que plantea sectores de Podemos Izquierda Unida eso además de que no ve en absoluto la estrategia de confluencia con Podemos hay cuestiones políticas de izquierda mía que son de interés pero Vela que quedan algo eclipsadas por determinadas actitudes que ha tenido Llamazares para con su organización que si la trasladamos a otra lo que va a ser a veces parecen Izquierda Unida vale un poco todos y los trasladamos a otra serían difícilmente aceptables es decir el portavoz de Izquierda Unida en Asturias tiene toda la pinta de que planeaba presentarse a las elecciones europeas por otro partido político tal sabemos lo el PSOE imaginemos que hay unas grabaciones de Susana Díaz hablando de presentarse a hacer es decir europeas con otro partido político sería difícil de sostener una relación de normalidad en el en la pluralidad interna del partido en todo el PSOE si hicieran pública unos un audio de esa característica no yo creo que eso dificulta que se centre el tema en lo político donde creo que Llamazares tiene bastante que decir en lo político en lo organizativo creo que no ha sido del todo leal al órgano de dirección de su partido

Voz 7 38:52 claro suscribe a lo que has dicho respecto al problema interno es decir hace unas semanas en Podemos hubo una crisis irá mucho menos la cuestión no del grupo de Rita maestra Maestre parece que querían presentarse a las internas en vez de por por su partido por la lista personal de la alcaldesa no la reacción de partido Podemos fue muy dura y no tuvo demasiadas críticas quizá las formas no por el momento en que se público pero pero la cuestión de fondo parecía que tiene que fue recibida con con con con consenso por la opinión pública no esto como ha dicho Ángeles mucho mucho más grave porque ya no es en una elecciones internas para definir el orden en la candidatura por uno o por otro es competir contra mi partido efectivamente es competir contra el partido no hombre lo de la dimisión en los órganos federales a mí la verdad es que no sé cómo entenderlo porque de verdad de verdad yo creo que lo con esto hubiera sido que hubiera dimitido también como diputado sacaron no somos federales me quedo en Asturias pero además mantengo injusto diputado tienen razón Gaspar Llamazares en la disputa interna frente a la estrategia de Garzón no tendrán que decirlo los de Izquierda Unida no pero desde luego yo creo que Llamazares no ha dado aquí un ejemplo de de de

Voz 10 40:09 vestida política estamos a de Izquierda Unida es

Voz 1444 40:11 Ana es una organización compuesta de no solamente de sensibilidades sino de partidos políticos diferentes yo creo que eso es algo que a veces se nos olvida no el Partido Comunista por ejemplo forma parte Izquierda Unida pero es un partido al margen hay una corriente en que se vienen llamar espacio abierto hace tiempo que pivota alrededor de de sensibilidades como las que están describiendo de Gaspar Llamazares y de otras similares donde se ven las cosas de manera diferente

Voz 10 40:36 cuatro coma seis por ciento bueno bien

Voz 1444 40:38 pero pero hay está sea me refiero existe no y como tal Izquierda Unida no es un partido monocolor sino que es una organización formada de sensibilidades diferentes muy distintas no Espacio Alternativo es otro espacio que también está allí que tampoco es mayoritario pero que también toma de decisiones eso complejísimo muchas veces en la toma de decisiones Si hiel las posiciones concretas no iba más allá de la filtración de los audios y de lo que se ha podido saber estos días yo creo que es que diferencias políticas de fondo muy importante Llamazares hacía allí en unas declaraciones al país donde decía hay un lugar para una izquierda coherente dialogante respetuosa del legado de la Transición con debes apuntaba eso que decía hace un momento angel de decir bueno es que efectivamente hay una hay una generación allí ya hay una sensibilidad Centro Izquierda Unida que se siente orgullosa de esa transición por lo menos del legado que deja no que consideran que tienen su electorado y que son fuertes en algunos territorios como puedes en Asturias que estamos viendo ahora y en otros sitios también por lo tanto esto lo que vuelve a abrir un debate en el seno de la izquierda de ver cómo se conjura cómo se conjuga perdón esa pluralidad que me muchas organizaciones con después lo que puede ser una unidad de acción distinta pero yo quiero insistía en esa idea Izquierda Unida ha sido uno es una organización plural que compuesta por algo por colectivos muy diferentes partidos distintos con distintas sensibilidades el caso de puedo

Voz 7 41:51 bueno es un caso que ha tensado muchas veces

Voz 1444 41:54 acciones hay parte de Izquierda Unida

Voz 7 41:56 esto está el gorro de verse en la foto como como el segundo de Podemos bueno segundo segundón en segundo

Voz 1444 42:05 no solamente gente dentro de Izquierda Unida sin una parte importante del electorado vamos a ver cómo se explica que cuando Izquierda Unida y Podemos van juntos en unas elecciones como ha pasado en Andalucía o como pasó en la repetición de las últimas generales acaben perdiendo votos es verdad que hay una regla que dice que cuando dos partidos van juntos lo que sacan nunca es la suma de los dos subir han ido separados pero se ven en todas las encuestas una corriente muy importante de votantes de Izquierda Unida que no se sienten identificados con Podemos que no son mayoría ni muchísimo menos pero no se sienten identificados porque esos electorado son diferentes en primer lugar generacional mente responden a segmentos distintos estamos hablando de generaciones que no son exactamente los mismas y luego políticamente también tienen un planteamiento yo creo que diferente con matices importantes entonces eso es algo que luego hay que jugarlo electoralmente

Voz 0027 42:51 Sony cuarenta y tres no el cuarenta y tres de la mañana ocho y cuarenta y tres en Canarias en dos minutos vamos a Valencia porque la Fiscalía Anticorrupción no asegura que Eduardo Zaplana si va a volver a la cárcel cuando termine el tratamiento que está recibiendo en el hospital por su leucemia a pesar de las advertencias de sobre su salud que que ha hecho el propio hospital Gaza

Voz 29 43:09 p

Voz 5 46:29 Radio Valencia Julián Jiménez qué tal Bondi Aimar Julián Eduardo Zaplana va a volver a la cárcel cuando termine el

Voz 0027 46:37 tratamiento al que le están sometiendo al hospital por la leucemia que sufre a pesar de que la fe el Hospital de la Fe ha advertido de que está fatal y que es que si vuelve a prisión puede que sufra una una muerto de forma súbita fuentes de la Fiscalía Anticorrupción lo que nos dicen es que no barajan otro escenario

Voz 1248 46:53 si la Fiscalía no contempla otro escenario distinto que la vuelta del exministro de José María Aznar a la prisión de Picassent cuando concluya el tratamiento así se lo han señalado a la Cadena Ser fuentes de el Ministerio Público que recuerdan que la juez instructora del caso erial y la Audiencia de Valencia han rechazado las cuatro peticiones de libertad que ha cursado en la defensa de Zaplana por motivos de salud otra cosa admiten estas fuentes es que después de estas pruebas con los nuevos informes médicos presenten una nueva petición de libertad que será estudiará cómo se han hecho en los casos anteriores tal y como adelantó la SER el pasado fin de semana el equipo que atiende en el Hospital La Fe de Valencia Eduardo Zaplana decidió ingresarle el dieciocho de diciembre ante el de Teri pero en su estado de salud para someterla a un tratamiento de rescate después de haber adelgazado más de ocho kilos de constatar que un retraso Aimar en el tratamiento adecuado comprometería seriamente su vida con posibilidad de muerte súbita e inesperada

Voz 0027 47:54 Zaplana que por cierto este fin de semana se reafirmaba en su inocencia en un comunicado

Voz 1248 47:59 si la mujer de Zaplana hacia llegar a los medios de comunicación un comunicado con las reflexiones que le trasladó el expresident de la Generalitat y ex ministro en su última visita de cuarenta y cinco minutos en el hospital donde está ingresado Zaplana lamenta no conocer en qué se basan las

Voz 7 48:14 secciones que se le hacen por estar el suman

Voz 1248 48:17 secreto insiste en que jamás cobró comisión alguna por unas adjudicaciones públicas jamás extrajo una peseta un euro de las administraciones a las que sirvió el ex dirigente popular se muestra agradecido porque todo el mundo se está pronunciando a favor de su puesta en libertad pero lamenta que se haga por cuestiones de humanidad por la enfermedad que sufre asegura que su estado de salud no es ahora mismo la principal causa de su preocupación la preocupación de Zaplana es defender su honor y su nombre sentido no entiende que sea Leko evolutivos de permanencia en la cárcel la destrucción de pruebas y el riesgo de fuga si él mismo resultado dícese podría haber conseguido en lugar de prisión provisional pues el arresto domiciliario esto hay que añadir Aimar que según la familia Zaplana permanece mucho más incomunicada en el hospital las visitas sean limitado más y además el sábado se difundía un bulo sobre su supuesta muerte el desconsuelo dice la mujer de Zaplana en el comunicado ya no puede ser mayor

Voz 0027 49:16 mujer que se queja de que no le dejan pasar la noche en el hospital con su marido mujer que por cierto también está investigadas en esta misma causa que también sufrió una leucemia en gracias Julian gracias

Voz 1248 49:29 a vosotros la empatía la humanidad

Voz 0027 49:31 hace difícil de entender que alguien en una situación parece tan crítica Cristina tenga que seguir en prisión preventiva

Voz 1444 49:38 sí efectivamente yo diferencia haría lo que es la causa que está abierta que bueno pues está investigando por cierto desde el dos mil quince la destrucción e tres años largos en un caso como éste es demasiado de lo que es la situación ahora mismo desde el punto de vista humanitario IU debería hacernos plantearnos varias cosas en primer lugar el qué el como de las previsto de las prisiones preventivas en qué situaciones en qué momento yo creo que esto estamos teniendo ya muchos casos en España que debe ya de hacernos plantearnos muchas cosas mejor dicho replantearnos no el como sea Fenin qué papel tienen que criterios etc etc el propio Zaplana decía en un comunicado estos días decía bueno esto indio en condiciones de jugar medio de destruir pruebas bueno pues efectivamente no parece que en estos momentos sea lo más propicio y luego desde el punto de vista humanitario yo creo que eso es indudable de hecho ha habido reacciones políticas de todos los colores no solamente de personas de su partido o afines a él sino bueno gente como Pablo Iglesias como Arnaldo Otegi es decir absolutamente diferentes que han dicho que por una cuestión de humanidad esto empieza a ser bastante en sostenía