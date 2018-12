Hoy por Hoy (25/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0325 00:07 los partidos políticos van a valorar a lo largo de la mañana el discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI en el que el monarca habló sobre todo de convivencia puso en valor los acuerdos en la Transición y reivindicó el papel de la Constitución como garantía del respeto a las ideas y los derechos el Rey también destacó la deuda de la sociedad que la sociedad tiene con los jóvenes y mostró su condena a la violencia machista los principales líderes políticos ya han comentado en redes sociales el discurso del monarca que han dicho Laura Marcos

Voz 1276 00:33 pues Moncloa ha emitido un comunicado esta noche en el que destaca que la convivencia por la que aboga Felipe VI es una idea principal que sintoniza con lo que defiende el Gobierno la apuesta del monarca por el diálogo y el consenso para superar los problemas y la alusión a la Constitución con naturalidad son reglas que dice el ejecutivo todos debemos cumplir en esa misma idea incide Pablo dado en Twitter que valora que el Rey haya defendido el legado de la Transición y añade la vigencia de la Constitución para tutelar nuestros derechos y libertades Pablo Iglesias también en redes sociales ha escrito que aunque el discurso viene de una institución que difícilmente puede responder a los anhelos democráticos de la sociedad española el mensaje de esta Navidad si tiene aciertos como que el monarca se haya referido a las mujeres a los jóvenes o que reconozca es literal de Pablo Iglesias que se equivocó asumiendo las tesis de la derecha sobre Cataluña por última vez Rivera dice estar de acuerdo con el Rey y añade nuestro mayor reto es asegurar la convivencia defendiendo la igualdad la libertad y la Unión

Voz 2 01:31 sí

Voz 0325 01:31 en Cataluña las formaciones independentistas rinden homenaje esta mañana Frances Masia al primer presidente de la Generalitat en la República lo hacen con una ofrenda floral ante su tumba al cumplirse el ochenta y cinco aniversario de su muerte ya lo ha hecho Esquerra Republicana ya hay una primera valoración del independentismo catalán al mensaje del Rey sepamos cuál ha sido Pau rumbo buenos días no tenemos esa conexión con Barcelona pasamos a otra cosa las tareas de rescate se mantienen en Indonesia tres días después del tsunami que deja ya al menos cuatrocientos veintinueve muertos según el último balance de víctimas realizado esta mañana por las autoridades sigue habiendo más de ciento cincuenta personas desaparecidas Álvaro Zamarreño

Voz 0116 02:10 la Protección Civil Indonesia adelanta ya que habrá más muertos porque la Marina está recuperando cadáveres del mar de pequeñas islas a las que hasta ahora no había podido llegar y que incluso pensaban que no habían sido dañadas por el tsunami además los equipos de rescate siguen buscando bajo los escombros de decenas de edificios a posibles supervivientes

Voz 2 02:26 la lluvia está haciendo aún más difícil este trabajo para

Voz 0116 02:28 que usan desde métodos tradicionales como perros rastreadores hasta tecnología de drones es una zona muy amplia sólo del litoral son cien kilómetros los que están rastreando como existe la posibilidad de que nuevas erupciones del volcán Ana carga Tau provoquen un segundo tsunami el Gobierno ha pedido a la gente de esa zona costera que se mantengan alejados porque recuerda que el sistema de alerta no es efectivo ante un tsunami de este tipo y además ni siquiera funcionaría porque ha sido analizado

Voz 0325 02:53 volvemos a intentar esa conexión con Barcelona con nuestro compañero Pau rumbo para que nos cuente cuál ha sido esa primera reacción del independentismo en concreto de Esquerra Republicana de Cataluña al discurso del Rey Felipe VI Pau cuéntanos

Voz 3 03:06 el candidato republicano a la alcaldía de Barcelona y ex Kutxa exteriores de la Generalitat Ernest Maragall ha criticado el discurso del monarca tachando de indicó escuchen

Voz 4 03:15 qué es esa mezcla de de patriotismo vacío en contraste con un con el patriotismo de soy de la dignidad pero más sea de ese patriotismo ahora hecho de palabras no

Voz 5 03:28 puedes

Voz 4 03:29 hecho de referencia es insostenible es la convivencia concordia pero basadas en su dominio en las la represión en una acción durísima la justicia española

Voz 3 03:43 Maragai lo dicho como comentabas en el acto por el ochenta y cinco aniversario de fallecimiento del president Francesc Macià con de momento un especial recuerdo por parte de los políticos están hablando a los políticos

pues es todo así que ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 2 04:24 les conozco ya la verdad es que mí tampoco me gusta que me despierten hablándome alto al oído es martes es veinticinco de diciembre es Navidad es festivo y además fuera hace frío así que si puedo retrasen lo máximo posible el trance de salir de sus camas les aseguro que además lo que van a encontrar más allá de las sábanas no merece demasiado la pena se lo digo por experiencia por experiencia propia esta mañana me he levantado un poco temprano para mi gusto no pueden engañar y me dirigido como cada día hacer un café bueno pues porque no tenía competencias pero al ver las consecuencias de la cena de anoche que he estado a punto de levantar acta declarar mi cocina zona catastrófica las instrucciones de uso para el día de hoy se resumen básicamente en uno salir de casa tratar de aprovechar las obras de ayer hoy se permite desayunar solomillo si usted quiere ir como mucho si es usted una persona políticamente implicada pues puede aprovechar para comentar sin demasiada afectación el discurso de anoche del Rey ya saben que este discurso es el programa unipersonal de más éxito de nuestra televisión junto al de otro

Voz 8 05:28 el Rey Sandro Rey

Voz 2 05:30 ya es la quinta la quinta vez que Felipe VI se dirige a los españoles en Navidades y que probablemente haya perdido para él el aliciente de la novedad por eso para introducir variedad parece que ha decidido hacer discursos temáticos dirigidos a un público más específico si lo escucharan ya saben que el de ayer tuvo como protagonistas a los jóvenes a quienes el Rey envío mensaje de convivencia de diálogo de concordia de futuro también pero si me permiten una valoración yo creo que el problema en el discurso de este año no estuvo tanto en el fondo como en la forma si la Casa Real pretende llegar directamente a la audiencia más joven debería dominar y hablar su lenguaje para eso solamente conozco un camino Yes aprender de los youtubers sí de verdad el Rey quiere generar una activa comunidad de lo que podríamos llamar Feli pairs el discurso del año que viene pues podría ser a lo mejor un cincuenta cosas sobre mí un Game play jugando al for night el reto de la canela que es antiguo pero da mucha risa Un vídeo de cámara oculta o que esto tiene mucho éxito en Internet un tutorial sobre alguna cosa que él domine y que muy poca gente pueda hacer ser Rey por ejemplo verán yo esta mañana me he tomado la molestia de hacerle parte del trabajo para comer el bar cómo quedaría el discurso real con una fórmula un poquito más cercana a las de los youtubers de nada

Voz 10 06:49 como sociedad tenemos una deuda pendiente con estos o

Voz 11 06:53 somos responsables de su futuro las circunstancias de hoy en día no son ni mucho menos las más fáciles

Voz 5 07:01 tres talento tres en La Paz

Voz 12 07:03 estáis abiertos al mundo porque sois Dios Sentís europeos han Jerez vivir

Voz 10 07:10 vivir pero también problema ser

Voz 13 07:15 bueno es es ha gustado ya sabéis darle al like it pulsa en suscribir

Voz 10 07:19 no

Voz 8 07:55 feliz año nuevo encuentro grasa ex alcaldesa usted tampoco está mal

Voz 14 08:03 lo que sí

Voz 2 08:16 muy buenos días Feliz Navidad empieza hoy perdida

Voz 16 08:36 eh

Voz 6 09:02 recuerden por cierto que en menos de dos horas les ofreceremos el cuento de Navidad de la Cadena SER Mujercitas mientras tanto ya saben que es tiempo de cumplir con las buenas costumbres así que Rosa

Voz 2 09:12 Márquez muy buenos días a la Navidad

Voz 18 10:14 sí

Voz 1 10:38 oferta de empleo a cambio de

Voz 5 10:39 de sexo con el que no son

Voz 1 10:42 tan explícitas pero así que en cambio te pido

Voz 19 10:45 en una determinada ropa o un determinado modelo de cuerpo que también estaba totalmente explotando o clasificando mejor dicho la imagen de la mujer para un beneficio económico las consecuencias de una violación

Voz 6 10:55 yo sigo teniendo momentos de terror se encuentra sola en una calle oscura cuando suban un ascensor con alguien que no conozco puedo tener un momento de de de terror pero de terror de no poder Nanín moders testigo protegido

Voz 20 11:09 escribí varios palizas rompió un diente no arrestaron por todo dormir cuando garaje Iván tanto la de entradas el arrestado

Voz 21 11:18 dos costillas sin La Ventana ponemos Pozzi rostro a la información y a las estadísticas con Carles Francino detrás de cada noticia

Voz 8 11:32 hay personas cabe Nasser

Voz 22 11:41 lo quiere escuchar a la carga para eh

Voz 8 12:00 esto que acabamos de grabar me me barrunta millones de descargas

Voz 10 12:09 cuenta con las eh

Voz 23 12:12 lo que pase

Voz 25 12:24 de imagine es un equipo de fútbol en el que jugaran Cruyff mano o Raúl Wood cree hálito Del Piero lo que parece imposible en la vida real es posible en la radio

Voz 26 12:43 los cuarenta clase la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha la radio y en la web o la de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 1 13:15 Hipercor y El Corte Inglés nos gusta la Navidad

Voz 2 13:55 Nacho Carretero y Gonzo son al periodismo lo que Papá Noel es a la Navidad suelen llevar barba y todo el mundo espera sus trabajos con ilusión además son gallegos así que me temo que como sigan comiendo al ritmo que imponen sus familias el parecido podría crecer en los próximos días Nacho Carretero es de A Coruña

Voz 12 14:12 muy buenos días qué tal buenos días feliz Navidad Nacho

Voz 0176 14:16 Feliz Navidad y te tengo que dar absolutamente la razón con el tema de el nivel de comer no de comer más se cumple el tópico pero vamos es tópico gallego

Voz 29 14:25 Máxima potencia buenos días a ti también Feliz Navidad qué tal buenos días buenas a todo el mundo desde Pontevedra voy a ver el marisco no engorda hombre no no el problema es el acompañamiento pero el marisco hombre deben

Voz 13 14:37 de la cantidad también gozó de marisma kilos en hora

Voz 30 14:43 bueno eso también puede ser pero no hablaba ayer por ejemplo

Voz 5 14:47 estuvo estaba bastante presente este momento de ahora mismo el diez y pico de la mañana teniendo que estará hablando la radio entonces

Voz 13 14:53 es antes de cada pata de centollo bueno que sea la última

Voz 2 14:57 cuántas veces pensaste que sea la última y finalmente fue la penúltima

Voz 13 15:01 pues hasta casi las dos de la mañana en

Voz 2 15:05 yo apuesto por tuvo a que tú alargado un poco más estatus centollo tenía más patas no

Voz 13 15:10 no que le pasa nada Oye como son las noches buenas en casa de los de los Carretero ídolos González Gonzalo

Voz 4 15:19 bueno en mi caso es

Voz 0176 15:21 en casa de mis abuelos y bastante Familia porque es una familia mi familia materna es bastante numerosa y nos juntamos allí pues bueno va variando por año según hay disponibilidad según la alineación disponible pero no solemos bajar de de quince personas suele haber marisco conmigo siempre claro obligatoriamente ayer unas Nécora tocaban a dos por cabeza yo conseguí

Voz 5 15:45 arañar tres

Voz 13 15:45 es una victoria que te apuntas casi ser si bien pues Nochebuena y luego los más peques pues se suben

Voz 0176 15:53 aún así ya cantan villancicos si dicho

Voz 13 15:56 has venido a la noche yo hoy es día de quedarse

Voz 2 15:59 casa en tu caso es Carretero y manta térmica

Voz 13 16:02 cuando no tengo que venir a las diez de la mañana al hoy por hoy bueno la gente ya os habéis quejado los dos que estoy aquí desde las seis de la mañana que no con mi centollo anoche en la cena qué tal la cena en tu casa bien en mi caso fue en casa de de los Pardo es decir mi casa mi familia política como fue como son de O Grove mentalmente pues el marisco no es un problema no hay que perder no hay que pelearse por las Nécora nadie esta mañana cuando me levante haya algún bicho todas no hay que pelearse pero si hay que pelar

Voz 31 16:33 eso sí nada hoy Messi que el orillo y es en casa de los González la la comida navideña igual no suele ser como son son emboscadas es sentarse alrededor de algún

Voz 5 16:43 bicho cocinado Carmina emboscada por qué no salen de allí ni vivo ni ninguna forma

Voz 31 16:50 y agradables la verdad que por lo menos agradable sean donde sea es son vías que que

Voz 5 16:56 da igual un poco como los vivas o la motivación que tengas para celebrar Nochebuena y Navidad pero sí que son días muy muy agradables de vivir bueno pues hemos escuchado que todo prudencia contención mesura solo

Voz 2 17:07 de edad prudencia la ingesta como digo visteis el discurso del Rey hablando de tradiciones navideñas

Voz 5 17:13 no me pilló en la calle mi tradición es llegar hasta las diez básicamente porque no se echan fuera otra vez porque saben que vamos a ir a picar o no lo que me he enterado pues ha sido esta mañana venido escuchando a la radio viniendo para que el comentario que acabas de Cervero un poco por encima lo de los periódicos nada nuevo bajo el sol

Voz 2 17:31 yo cómo me tocaba en la radio pues anoche estaba cocinando pare expresamente para prestar atención algo que yo creo

Voz 13 17:36 dio algo efectivamente que yo creo que hacemos únicamente los

Voz 2 17:39 muy patriotas los periodistas hilo es tuiteros que están en busca de víctimas

Voz 5 17:44 noche veinticuatro de una hecho lo viste

Voz 0176 17:47 llegué al final la verdad estaba en otra

Voz 13 17:50 pues no lo cuentes que no hagas spoiler a claro iba a decir iba a decir he estado en otras tantas fuera un castillo estaba razona

Voz 0176 18:01 cogió el caballo a través de los cafés llegue sola la parte final del discurso pero bueno tampoco lo que escuche sí que me pareció me dio la sensación de que tenía un tono un poco más conciliador no o por lo menos suele ser ese tono el Barça que el año pasado como las circunstancias eran un poco extremas se puso el Rey un poco más serios hace Mango este año me pareció un poco más conciliador el trocito que vi pero luego siempre a mí lo que me divierte es cuando termine pues termina soltar una frase polémica dejarla ahí plan este tío vota Vox

Voz 13 18:27 a dejarlos allí con la frase amistosos la gestión entre ellos bueno sé que ayer

Voz 5 18:34 como hemos comentado al principio del programa las destinatarios principales del mensaje fueron los jóvenes en esos

Voz 2 18:38 con menos de once minutos que habló ayer el Rey pues se nombró mucho la convivencia faltaría más pero sí que quedaron algunos temas en el tintero pero nada ya sabes ya sabéis que casi siempre son temas menores en los que no se tocan como por ejemplo Cataluña las movilizaciones feministas la inmigración la memoria histórica en realidad lo hayamos sonó lo hayamos visto en buena parte del verdadero mensaje del Rey está precisamente en los temas que no incluye el mensaje del Rey

Voz 13 19:05 sí sí bueno esta frase que incluye una pregunta sí

Voz 0176 19:10 yo creo que lo que pasa es que sí que los toca sutilmente hay que leer entre líneas y siempre con medio críptico que tampoco es cuestión no no no termino de entender porque siempre están institucional tan críptico porque si precisamente quiere llegar a Nuevas Generaciones debería ser más claro en ciertas en ciertas zonas tampoco me voy a poner yo aquí como se hiciese discursos a haces de Estado pero pero yo me parece que en realidad esos temas y que están ahí sobrevolando Easy que indiquen los toca pero que hay que parece que hay que descifrar los sí que parece como que hay una un segmento de la población que que está capacitado para ello entre entre ciertos periodistas y los políticos y lo traducen al resto la población pues hombre pues sí hombre podría hablar de igual ya más directamente él y que de llegar a todo el mundo

Voz 5 19:53 no le deis Perona avanzó un poco la sensación que con con lo que he vivido viendo esta mañana a la capacidad de análisis que tengo visto el discurso pero sí que pareció poco la primera conclusión que esa que es que este año quiso hablar en general lo dedicarle más tiempo a temas en los que todos estamos de acuerdo

Voz 0176 20:12 genial porque Gonzo no lo escucho eh no pero

Voz 13 20:14 no hace falta de Ciudad del análisis lo escucho

Voz 5 20:17 claro es el típico que ayer muchos yo yo algún año seguro que lo dije para que lo voy a ver si ya se sabe lo que va a decir ayer creo que quién dijo eso antes de las nueve luego dijo bueno pues igual me sorprendió en algunas cosas y y aparte apelación directa a los jóvenes hablándoles directamente a ellos me pareció pues por un lado me parece interesante pero por otro

Voz 30 20:39 no es la figura del Rey intentando no

Voz 5 20:43 es enfangar Se en la situación en la que está un poco el país dicho lo cual es la la no sé que pueden ver reflejado los jóvenes en la figura de de Felipe VI antes cuando cuando intenta basada optar ponías es ejemplo de cómo adaptarlo a los nuevos tiempos no hay nada en la vida de Felipe VI en la que un joven español o la mayoría de los jóvenes españoles puedan ver representados en él se ha independizado de sus padres tiene su casa en propiedad ha podido procrear y tener familia que ya la más próxima diferencias que los jóvenes cuando quieren dirigirse a la gente lo pueden hacer todos los días no tienen que esperar al veinticinco de diciembre o al tres de octubre del año pasado entonces

Voz 2 21:24 me parece interesante pero habría que me gustaría a mí hacer la típica encuesta de calle que hacemos muchas veces en el Internet

Voz 5 21:30 tío con jóvenes de hoy de quién se sintió ha apelado por lo que le decía el río quien cree que el Rey puede ser una persona que le motive a bueno las cosas van mal pero me ha dicho que que podemos tirar porque ya hemos dejado la sugerencia que podría hacerse yo tuve era abrir un canal si Bertín Osborne ha podido cómo no va a poder el Rey

Voz 2 21:47 más allá de discursos estamos a punto de despedir el año dos mil dieciocho ha sido un año que es que será intenso en muchos sentidos enseguida lo vamos a repasar pero si hablamos de intensidad de emociones fuertes en dos mil dieciocho Nacho Carretero por alusiones supongo que a uno no le cuesta un libro todos los años por decir solamente una de las cosas que has vivido este dos mil dieciocho

Voz 0176 22:09 ya es verdad que es la en la piedra angular de este año la verdad es que fue una experiencia muy intensa que te secuestren un libro es algo que yo no es que no sospecharse que me podía pasar sino que no estaba muy seguro de hecho pensaba que no podía ocurrir ya que no que no existía ya esa fórmula jurídica secuestraron un libro así que fue doble sorpresa alguna que me ocurriese y otra descubrir que efectivamente sí puede puede suceder

Voz 2 22:35 sí a partir de ahí pues todo bueno fue uno

Voz 0176 22:37 en un capítulo bastante desagradable porque a la larga la gente siempre me dice ahora siempre que me ve me dice

Voz 2 22:44 claro muy bien porque eso es verdad

Voz 0176 22:47 obviamente eso hizo que que el libro generase un ruido yo y unas ventas muy grandes eso es innegable sería hipócrita negarlo pero eso no es incompatible con que sea muy desagradable que a un periodista pues le prohiban su trabajo y que durante un tiempo el trabajo que que tanto esfuerzo ha supuesto pues esté prohibido sin ninguna razón como se ha visto luego sin ninguna razón lógica así que bueno esa es la lectura un poco el que no se lo deseo a nadie a ningún periodista que tenga que pasar por eso sinceramente si después que ojalá al menos haya servido a esto para que un juez si se vuelve a encontrar con esta situación pues cuente hasta diez o pueda recordar el caso de Fariñas decir oye que no tiene mucho sentido hacer esto ojalá que de esa esa lectura

Voz 31 23:33 a mí la verdad me ha venido muy bien

Voz 2 23:36 Nacho porque yo puedo decir ahora que me leí Fariña cuando éramos cuatro que es lo que se dice cuando alguien descubre una banda no una una banda que nadie bueno y además ha recibido premios

Voz 0176 23:47 lo de la serie no sí claro la gente decía ya pero el libro está mejor porque me leí antes el libro

Voz 2 23:53 efectivamente ya es que has dicho la serie la serie también es otro gran acontecimiento de dos mil dieciocho que te ha tocado por lo menos tangencial tangencialmente

Voz 0176 24:00 la introduje hay igual

Voz 2 24:03 bueno tú también has trabajado este año

Voz 31 24:05 claro en ese sentido mi año ha sido bastante más no Dino que Lena pero bueno la historia de Nacho también también la vivir desde como periodista como gallego que conocía bien esa historia como amigo de Nacho incluso profesionalmente porque perdón siempre tendré que agradecerle que que Nacho

Voz 5 24:24 cogió una una estrategia que me parece muy acertada de perfil bajo se que fuimos muchos los periodistas que le llamamos

Voz 31 24:31 sí con mi programe conmigo tuvo la deferencia de de dar esa entrevista

Voz 5 24:35 esta

Voz 31 24:37 me fastidia haber un con colegas y fastidia haber un colega periodista y fastidia ver a un amigo porque porque sí

Voz 5 24:43 jo es todos sabemos los que le conocemos y queremos lo que significó Fariña el trabajo y no la verdad que no fue agradable sobre todo esa parte que acaba de decir el que la gente que también a tu colega

Voz 31 24:54 no muy guay el rollo dice si hay una parte que evidentemente le viene bien

Voz 5 24:59 pero o es eso ponte en tu zapatos no claro tú ponte a qué te dedicas pues eres tú imagínate qué haces un buen pan y que no te lo dejan saca es que al final es esa parte del del amor propio

Voz 31 25:11 pero luego también diría una historia que que respecto esto de Nacho que como esta digo mi vidas anodinas y que sigamos hablando de Gas Gas que también lo viví con mi compañero Dani en en el intermedio a raíz de este de la bandera es la utilización que que todo el mundo quiere hacer de personas como Nacho Dani que de repente se ven sin pretenderlo metidos en una vorágine eh

Voz 5 25:36 que es como un imán que atrae a todo el mundo cuando se secuestra el libro pues aparecen las derechas diciendo una cosa las izquierdas la otra que existe Estados autoritario y sin querer debe su utilizado tú ves como la gente te vamos a dar una charla sobre esto veinte y es una situación muy incómoda es ver como eso como tu trabajo de repente se convierte en algo que no tiene nada que ver con eso ITER arrastra ya han sido dos

Voz 31 25:58 experiencias que como periodista

Voz 5 26:02 ha gustado también en cierto modo vivirlo de cerca por ver cómo está cambiando toda la la profesión sobre todas las consecuencias de una profesión como la de comunicar en estos tiempos

Voz 31 26:10 iré desde aquí simplemente decir que me parece encomiable chapó a

Voz 5 26:14 va a la estrategia de la actitud que tuvo el amigo Nacho durante todo ese tiempo que no que se que no fue fácil para él pues González sin duda de una red

Voz 2 26:21 son muy interesante te lo había puesto en bandeja para que dijera que lo mejor de tu año profesional había sido empezar a colaborar en Hoy por hoy pero bueno una oportunidad pérdida fue fue

Voz 31 26:28 que hoy viviendo para que digo ya no eran tan radiólogo desde que trabajaba en la radio que no me de una situación igual eh

Voz 2 26:37 echamos unas anuncios llora repasamos el dos mil dieciocho para el resto de España ya hemos hablado del vuestro Nos queda analizar qué ha pasado y que hablar de otras personas de un radical bueno oyéndonos ahora no lo sé

Voz 8 29:26 cada aquella tarde de diciembre empieza a anochecer soy la narradora Belén Rueda al final de aquella cena de víspera de Navidad la señora mar

Voz 0278 29:35 junto a él en algunos momentos de la historia tal y como la hemos contado aquí adelanta un poco lo que va a pasar en otras en otros momentos resume y me gusta mucho porque hay muchos momentos en los que tiene así un tono de humor e intentaba hacerlo de tal forma que me impregna son poco del momento que en los personajes

Voz 6 29:55 el veinticinco de diciembre las doce del mediodía las lecciones de la Cadena SER para estas bebidas

Voz 1 30:02 pobres feliz Navidad Amis Mujercitas en apoyo engañarnos

Voz 8 30:12 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 2 30:17 a partir de las doce del mediodía escucharán ustedes esa Cuento de esa adaptación radiofónica de Mujercitas mientras tanto se van a tener que conformar con esta charla de hombres sitos porque estamos aquí yo mismo Nacho Carretero y gozo me he puesto adelante esto no se debe hacer y menos en Navidad pero bueno repasando lo que ha sido lo que ha dejado de dos mil dieciocho lo habíamos hecho para vosotros lo habíamos hecho en vuestras vidas Nacho y Gonzo ahora vamos a hablar de algunos de los acontecimientos que desde casi todos los puntos de vista porque es decir desde el nuestro pero es evidente que todos estaremos de acuerdo en que uno de los grandes acontecimientos que han marcado dos mil dieciocho una conocimiento que sin duda pasará a la historia eh no sólo nuestro país sino en muchos lugares del planeta es la revolución de las mujeres cuyo epicentro en nuestro país tiene muchos focos uno de ellos sin duda la gran manifestación del pasado ocho de marzo

Voz 37 31:08 hay tantas personas a Keaton quisimos mujeres que empezamos

Voz 1 31:11 cuatro en el setenta y cinco

Voz 2 31:14 una movilización que en gran medida supuso ver con nuestros propios ojos cómo se desbordaba por fin un vaso de de injusticias y de desequilibrios que llevaba demasiado tiempo llenándose y que no se Nacho González y estáis acuerdos en de si estáis aquí aunque puede que sea quizá el gran acontecimiento de este año

Voz 8 31:31 por lo por la repercusión que va a tener

Voz 2 31:33 la futuro

Voz 0176 31:34 bueno igual yo sólo un poco exagerado pero de este año no para mí estamos viviendo un cambio de era lo digo sinceramente porque tú decías que lleva el vaso de las injusticias llenándose demasiado tiempo ya no es demasiado tiempo pues todo el tiempo

Voz 2 31:46 todo el tiempo esa le da todo el tiempo que yo

Voz 0176 31:48 vamos sobre este planeta ha habido desigualdad de la mujer ha estado sometida por primera vez en la historia de la humanidad que se dice pronto la mujer se ha rebelado contra eso por eso digo que estamos viendo un cambio de era porque con todo lo que queda aún por avanzar si de esta revolución que en definitiva es una revolución conseguimos salir como hay que salir es decir consiguiendo la igualdad habremos completado un cambio de era porque será la primera vez que vivirá la humanidad en igualdad o sea que creo que somos una generación bastante privilegiada qué y qué debemos implicarnos en en lo que es para mí en cambio de era como te

Voz 5 32:24 hay una parte de de ese movimiento de de todo lo que significa desde ese hito como dice Nacho que me parece que que lo que ha pretendido o a lo que he respondido es a buscar en el los hechos a palabras ya las gestos que sea unido teniendo en los últimos años por ejemplo tema de lo de la paridad en los gobiernos ha habido por la parte de arriba por la punta del iceberg SB ha habido como desde la sociedad o de las organismos públicos un intento de hacer el Real esa igualdad pero en la parte de abajo sea seguido viendo que que esto no es así en muchos casos apelando a lo más básico de una sociedad moderna o o actual como puede ser la seguridad y la libertad y muchas veces han tenido que ser eso es eh eh momentos duros de vivir como lo de la mano

Voz 30 33:16 o o como lo que se vivió la pasada

Voz 5 33:18 es una pasada con Laureano esta profesora zamorana eh ahí es donde realmente tenemos que buscar esa igualdad y ahí es donde realmente las mujeres muestran su indignación con con esa doble cara con que de puertas afuera o cuando estamos

Voz 30 33:32 en una reunión todo el mundo no tiene ni la más mínima duda

Voz 5 33:35 queda en defender la igualdad de derechos de oportunidades lo avala pero luego en el día a día de las puertas cerradas para dentro de las casas de o de las calles cuando nadie nos ve las mujeres no sienten esa esa igualdad no la siente en algo tan simple y tan básico para poder tener una vida plena como es la seguridad y la libertad y creo que ha sido una de las cuestiones que han puesto sobre la mesa de forma categórica incapacidad capacidad de negociación es la realidad va mostrando que efectivamente que en esa lucha tenemos que estar todos porque afecta a la sociedad no no es un problema de las mujeres incluso desde el punto de vista más egoísta de un tío machista donde los ya tiene una madre tiene una hija o tiene una hermana en ese punto yo creo que es lo que nos están haciendo ver a los hombres de que de que ahí sigue habiendo un déficit importante y lo que dice Nacho aparece un cambio de era porque esto no hay marcha atrás no hay no hay forma de volver atrás porque porque no se puede volver atrás

Voz 2 34:26 está claro que esto es nada más que un paso es un paso dentro de un camino que es muy largo de dique ha durado como como bien decías tú Nacho toda toda la vida desde que el hombre es hombre nunca mejor dicho en este caso es un paso más pero probablemente es la zancada más visible la zancada más larga el avance o el salto más notable tú también decías que la lo importante es que es que todos nos sumemos a este a este paso a este avance vosotros creéis que que ha pillado a algunos hombres esto con el pie cambiado que no esperaban este movimiento esta fuerza sobre todo

Voz 5 34:57 hay que verlo en las reacciones de la de muchos hombres y muchos sectores de la de la sociedad claro que no lo esperaban se puede decir que muchos no lo deseaba ha impartido político que lo primero una de las cosas que tienen van a la hora de captar votantes es abolir la ley de géneros es decir a pie cambiado sí y a mucha gente está cambiando el pie y yo el primero John este año me visto reaccionando ante bromas actitudes que antes pasaba con un índole de más importancia simplemente de de este año yo los conozco yo borro cada vez que un grupo de amigos llega una Un vídeo de una tía tetas con lo con lo que esto la habitual de los grupos de chicos yendo sólo mide hostigan ha funcionado ha funcionado porque en mi caso particular me ha hecho no no lo hace ya lo haces intuitivamente entonces hay que hay que sumarse sino no desde el paternalismo que muchas veces creo que es un error que cometemos los hombres como conjunto me refiero no no a título individual a la hora de afrontar este así se ve en las reacciones muchas veces a estas manifestaciones su a estas situaciones que generan que la voces femeninas se vuelvo a ir por encima de la de los demás en muchas veces la reacción del hombres paternalista o o asumiendo la culpabilidades primero yo y luego ya gracias a que aquello me siento culpable y pido perdón venga ya ahora puedo afrontar lo que me están pidiendo a las mujeres

Voz 2 36:23 es muy interesante lo que cuenta Gonzo porque yo creo que una de las mejores maneras de notar como los hombres hemos sido afectados también por esta por este movimiento es precisamente y ahora te pregunto a ti Nacho hasta qué punto te ha ocurrido que nosotros nos hemos tenido que revisar hemos tenido que hacer examen de conciencia sobre actitudes que hace solamente seis meses o un año considerados no consideramos relativamente normales y que ahora no pasamos pero de eso ya no es que nos manden unos amigos una imágenes que a veces yo mismo expresiones que antes hubiera utilizado dejó de usar las es decir estoy revisando mi manera de comportarme

Voz 0176 36:56 más a tiene claro yo creo que es abrir los ojos pues por primera vez sensibilizarnos hacia aspectos que no teníamos conciencia de que de que hacían daño a las mujeres y eso está ocurriendo lo que pasa que tu decías que hay hombres que les pilló con el pie cambiado hombres que hay un cambio profundísimo estructuras que muchos hombres ni siquiera nunca van a alcanzar quiero decir generacional mente también hay una generación que siempre se va a oponer a esto yo supongo que que es un cambio tan bestial que se necesitarán varias generaciones para conseguir un escenario más o menos justo y hay una generación o varias que que que ni siquiera llegarán a haberlo ya

Voz 5 37:38 yo tengo una hija mi hija mayor tiene ocho años es decir no he tenido tiempo a escuchar discursos ni a leer libros que le hayan acentuado su su feminismo hay y a mí me hace unas reflexiones que me que me deja alucinado eh porque digo es que esto es una mujer de de de su de su vida Podemos un partido de fútbol ellos estaba dice y las chicas no juego al fútbol va payos y si luego tiene una competición aparte y hay una liga de fútbol femenino vez pues qué tontería deberían estar jugando juntos chicos y chicas es que el mundo tiene que estar preparado para esta nueva generación de mujeres que vienen que ya no comulgan con ruedas de molino ya no es si vosotros lo hacéis nosotras también queremos hacerlo habla o no por qué no juntos qué diferencia hay es un es un órdago importante que nos que nos mandan a los que estamos en esta sociedad con muchas cosas que hacer por delante por recorrer dado por generación pero que venimos muy marcados por las pautas las eh sociales y culturales de las generaciones previas a la generación de los que nacimos pues por ejemplo como el más o menos nosotros que tengamos ahora entorno a los cuarenta años tenemos un papel fundamental porque también somos los que tenemos que hacer ver a los hijos varones de los que están llegando que que la verdadera sociedad acaba de vivir es la que la que les cuenta a sus hermanas no la que les podamos contar los padres porque creo que esa contaminación cultural no es fácil de sacarse de encima

Voz 2 39:00 el concepto es uno es una perfecta demostración de que tenemos mucho que aprender de nuestras hijas seguramente no se y muchas ideas que no sacarles de de la de la cabeza hablábamos de la gran revolución de este dos mil dieciocho La revolución de las mujeres pero este año también hemos vivido otras pequeñas revoluciones hemos visto por ejemplo a las grandes movilizaciones en las calles protagonizadas por un colectivo con el que en principio nadie contaba para iniciar una revolución el colectivo de los pensionistas

Voz 38 39:25 el pie

Voz 17 39:30 pues imagínese con cuatrocientos

Voz 39 39:32 los quince euros que cobra o como puede

Voz 2 39:35 la situación de los pensionistas están evidentemente injusta que casi lo extraño es que no hubiera ocurrido antes pero a todos nos sorprendió un poco no sé si a vosotros también que salieran a la calle con esa convicción y que lo hicieran de forma tan masiva y que en algunos sitios lo sigan haciendo todavía

Voz 0176 39:50 bueno a mí me sorprendió este año la cantidad de movilizaciones y pensionistas una de las que encabezaron todo movimiento de protestas es curioso porque yo en en en eh pensándolo me encajaba más que esta cantidad de movimientos pues se diesen durante lo más duro de la crisis que ya dejamos atrás y sin embargo está ocurriendo ahora y el otro día es hacer un yo porque hace tres semanas o un mes justo hablamos de esto en esta sección y Bynum sociólogo y explicó una cosa que me pareció muy interesante que es que ahora es cuando estamos reajustar piezas ajustando todo el daño que produjo la crisis y en ese reajuste la gente es exigente lógicamente quiere eh que no el reajuste a la baja sino que volvamos a un escenario como el de antes de la crisis o lo más parecido posible de ahí la cantidad de protestas y es lógico pues entre los pensionistas la crisis se va quedando atrás dicen oye

Voz 2 40:43 qué hay de lo mío que es esta droga caro además antes yo creo que estaban demasiado ocupados en sostener este sistema es decir los pensionistas durante la crisis han sido el sustento de tantas familias que han padecido directamente las consecuencias de la recesión o sea que es ahora cuando tienen tiempo también de plantea

Voz 5 40:57 sé que es lo que les interesa a ellos sí que hace poco haciendo un reportaje sobre sobre las protestas de los pensionistas flauta hoy salimos ahora porque es que antes no tenían cotizados con las obras para o claro es cuando hemos salido a la calle lo que más le llama la atención porque hecho varios reportajes con con este tema en Madrid en Barcelona lo que más les ya en la atención es real y es cierto a los pensionistas que salen a protestar que dicen que nosotros no estamos protestando tanto por nuestras pensiones estamos protestando por las por las muestras paralelas tengáis nunca os vemos en nuestras manifestaciones sean nosotros estamos aquí protestando para que las pensiones se ajusten según PC tal para que se garanticen a cuarenta cincuenta años quince va a beneficiar sus vosotros y cuál nuestros hijos nunca os vemos en estas manifestaciones es pues hasta tienen que ser nuestros mayores los que protesten por nosotros eso tiene

Voz 31 41:50 es un algo que nos obliga a reflexionar ellos son

Voz 5 41:55 los más conscientes de lo que se debe sin de lo que significa trabajar toda una vida para que los últimos años de tu vida puedas disfrutarla y han visto que ese discurso que han escuchado durante toda su vida trabajando como burros que era no sé cómo han trabajado aquí durante mucho los años cuando llega el momento de disfrutar no lo puedan disfrutar y escucharon pensionista decir que tengo cuatrocientos o seiscientos euros para el mes que he tenido que dejar mi casa de toda la vida Irma vivir cuatro barrios más afuera y es una vergüenza para el propio país al final de las políticas reflejan la sociedad y la falta de respeto hacia los mayores que se ve muchas veces se ve reflejada en en esa falta de respeto económico a la hora de de ver cómo se puede hacer para que el trabajo de toda una vida no sólo se refleje en la nómina mensual sino que lo que hemos sido o lo que ellos han ido ahorrando no no pueda tener justificación de que se ha ido por el agujero de la crisis fijaos como

Voz 2 42:48 no hemos quedado retratados los de nuestra generación en este rato de radio que básicamente la conclusión es que tenemos que aprender de nuestras hijas de nuestros abuelos ellos van a ser los que no que Merkel en el camino el camino que que ya nos han enseñado digamos en en este dos mil dieciocho en dos mil dieciocho podríamos hablar de muchísimas otras cosas podríamos hablar por supuesto de la moción de censura ha sido un año muy activo en lo político podríamos hablar de la exhumación de Franco podríamos hablar de la entrada de Vox en el Parlamento andaluz pero bueno nos ha dado tiempo de analizar cómo nos ha afectado dos mil dieciocho como sociedad los grandes movimientos los que nos han sacado a la calle para protestar por fin ahora que como decías tú Nacho la crisis es menos acuciante el para que por fin podamos pedir ser exigentes y considerarlo que pedir lo que consideramos justo lo que consideramos nuestro Nacho vamos a cero un momento publicidad dejamos aquí el repaso del año íbamos a hablar de cine vale pensar cuál es la primera peli que visteis en el cine que es lo voy a preguntar luego

Voz 40 43:43 acuerdo vale hoy con Pablo

Voz 8 43:50 Alex Baptista

Voz 30 44:10 aquí

Voz 44 47:45 sin en no puede acordarse hace unos cuantos años pocos un niño llamado Nacho Carretero vio por trescientas hay que siempre de las antiguas pesetas su primera película en pantalla grande fue la dama y el vagabundo Lalo luz especial cada

Voz 5 48:07 y en un lugar de Vigo de cuyo cine tampoco tiene ya memoria en hace ochenta y uno ochenta y dos el año arriba año abajo un niño que acabaría siendo conocido como Gonzo

Voz 2 48:17 vio también por primera vez una película en pantalla grande Loca academia de policía

Voz 39 48:22 el te quiero mucho estás aquí Gonzo

Voz 2 48:30 la Academia de lo digo porque explicaría muchas cosas la primera película que viste pues Loca academia de policía

Voz 5 48:35 sí si el nombre del cine estaban aprobados toros en Vigo recuerda con mi padre recuerdo perfectamente entrar en mi padre es lo primero que preguntó de la taquilla fue esto está para que lo vean sí yo creo que era por los anuncios de la tele o algo así y yo quería ver esa peli Miguel la ponían al lado de casa y recuerdo entrar en el cine no recuerdo nada nada de la película absolutamente nada lo recuerdos de haberla visto después claro en televisión creo que antes había es muy buena bueno yo creo que sí que fui antes al cine porque había familiares que que gestionaban un cine en Vigo el Rose yo creo que Bambi tengo el recuerdo de verlo en pantalla grande pero algo como muy nebuloso pero la primera vez que yo dije Papá quiero ir al cine lleva madera esta peli fue Loca academia de policía y creo que era por Navidad sino recuerdo mal cuando cuando lo habían estrenado pues no sé cuándo externo pero probablemente

Voz 13 49:28 este tipo de pelis así que son familiares son evidentes y el de la taquilla quiere los dos rombos dependía de los es el de la taquilla por supuesto

Voz 2 49:39 eh tu caso Nacho digamos más normal yo creo que la creo recordar la primera Peligrini fue Peter Pan

Voz 13 49:43 Dios era algún reestreno la de Disney

Voz 2 49:47 Amaya el vagabundo sea una cosa digamos más apropiada para a tu padre tuvo que preguntar en la taquilla ya sabes