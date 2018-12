Hoy por Hoy (25/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias Carlos Cala muy buenos días días Pablo sigue la red

Voz 0325 00:08 Naciones al discurso de Nochebuena del Rey el presidente catalán Quim Torra acaba de participar en la ofrenda floral a la tumba de Francesc Macià allí se ha referido al mensaje de Felipe VI y ha negado que en Cataluña exista un problema de convivencia Torra ha hablado de la propuesta de diálogo que trasladó al presidente del Gobierno el pasado viernes también ha mencionado una fecha para el inicio del juicio del proceso Pau rumbo sur

Voz 3 00:32 ahora es legalmente imposible que lo haga esto porque quedan cuestiones previas por analizar pero ha asegurado que el juicio contra la cúpula del PP será el veintidós de enero son martes es una fecha plausible con los detalles de la planificación que se ha ido conociendo esta ahora pero hay que afrontarla con todas las cautelas aunque sea el propio president de la Generalitat del que la haya revelado sobre el discurso del Rey de anoche el presidente se ha referido a la palabra que más veces repitió el mono al escuchamos

Voz 4 00:58 a Cataluña no ya un problema va convivencia ya un problema damos a que cesó problema que ya voy a Cataluña

Voz 3 01:08 Torra decía que en Cataluña no hay un problema de convivencia sino de Democracia ID justicia residían también ha desvelado más detalles de documento con una veintena de puntos que el entregó a Pedro Sánchez el pasado jueves en el que el president le exige una pieza tranquila acción del Estado español también un reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Cataluña con una vigilancia por parte de un comité internacional también se ha reafirmado en el voto negativo a los presupuestos del Estado

Voz 0325 01:34 las valoraciones de los principales partidos las iremos conociendo a lo largo de la mañana pero algunos líderes políticos ya han comentado el mensaje del Rey Felipe VI a través de las redes sociales que han dicho Laura Marcos

Voz 1276 01:45 la última reacción a las palabras del Rey han sido las de la diputada de EH Bildu Marian Beitia

Voz 1431 01:50 Goitia hace tan sólo unos minutos en Hernani acusa al

Voz 1276 01:52 k de negarles el derecho a decidir si

Voz 5 01:55 aferra marco agotado el marco constitucional en el que no quiere hacer ningún cambio quiere mantener las cosas como están aunque cuarenta años han demostrado que no hay voluntad de desarrollar ni siquiera Podemos Arco que no hay una relación de bilateralidad real y que no hay por tanto una relación de igual igual con el Estado se le olvida que para que haya convivencia es necesario el derecho a decidir

Voz 1276 02:17 por lo demás tanto del Gobierno a través de un comunicado como el líder del PP en Twitter han destacado la alusión de Felipe VI a la Constitución con naturalidad dice Moncloa son las reglas que nos hemos dado todos y que debemos cumplir todos a lo que Pablo Casado añade que estas reglas deben respetarse por todos por su parte Albert Rivera ha escrito que el mayor reto es asegurar la convivencia defendiendo la igualdad la libertad y la Unión y también en esta red social Pablo Iglesias considera reseñable el cambio de tono del Rey respecto a la cuestión territorial asegura el líder de Podemos que el jefe del Estado abandona el discurso del tres de octubre y reconoce implícitamente que se equivocó asumiendo las tesis de la derecha sobre cata

Voz 0325 02:55 las autoridades afganas acaban de elevar a cuarenta y ocho el número de muertos tras el asalto de ayer a una sede ministerial en Kabul hay también veintisiete heridos casi todas las víctimas entre ellas once mujeres son civiles también han fallecido cinco atacantes y en Libia un ataque suicida contra otro edificio público en este caso contra el Ministerio de Exteriores deja también varias víctimas mortales Álvaro Zamarreño

Voz 0116 03:16 división Alarabiya cita fuentes del Gobierno libio en Trípoli con un balance de tres muertos y diez heridos todavía pocos detalles sobre lo que ha pasado pero hablan de un asalto al edificio del que ahora se ve salir una columna de humo por parte de dos personas armadas han disparado contra los funcionarios del Ministerio y uno de ellos siempre según los medios libios ha conseguido detonar la carga explosiva que llevaba provocando una gran explosión el otro atacante ha caído por disparos de los guardas del Ministerio que han impedido que se inmolaron a las fuerzas de seguridad controlan ya el edificio una vez que han acabado con los atacantes ningún grupo se ha atribuido el ataque

Voz 0325 03:48 en un suceso que acabamos de conocer dos jóvenes de dieciocho y veinte años ha muerto y una tercera persona ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado anoche a última hora en el municipio jiennense de Puente de gen AVE en el siniestro cuyas causas aún no han trascendido se vieron implicados tres vehículos y se originó tras chocar frontalmente un turismo y una furgoneta pues es todo por el momento sigue ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista dentro de una hora podrán escuchar el cuento de Navidad de la Cadena Ser mujer citas la información siempre actualizada la pueden encontrar en nuestra web Cadena Ser punto com cabinas

Voz 2 04:20 eh servicios Info

Voz 6 04:23 motivos hoy con Pablo González Batista la naturaleza me dotado con la capacidad de prever el futuro lo que pasa es que desafortunadamente mis capacidades están limitadas a anticipar lo que va a ocurrir en el próximo segundo por ejemplo o mucho me equivoco o en el futuro va a sonar una sintonía orquestal

Voz 1781 04:57 la sintonía de historia del futuro que

Voz 7 04:59 es una de las opciones que más alegrías nos dio el pasado verano Ike queremos recuperar de manera extraordinaria para conocer cómo van a evolucionar las tradiciones navideñas en los próximos pongamos trescientos años por ejemplo las pesadillas y la fruta escarcha da han sobrevivido a la evolución hasta nuestros días pero por el bien de la humanidad espero que no tarden mucho en extinguirse Javier trámite historiador en el futuro muy buenos días

Voz 8 05:24 ido Pablo Querido Pablo qué alegría vernos de nuevo feliz Navidad

Voz 9 05:28 la verdad es que yo tampoco contaba con con regresar pero bueno Mis jefes en el siglo veinticuatro quedaron muy impresionados con con mis informes y con alguna de las cosillas que que les llevé de nuestro tiempo no como como un trozo de de pinchar jamón con piña buena lo primero es decir de feliz Navidad también aquí en Javier Arenas pero

Voz 6 05:42 no entiendo mucho esto qué es que tampoco hay hay pizza tropical en el futuro no que va que va a la pista acompañase se prohibió por ley a mediados del siglo XXII ahora pues si algún pucheros el ocurre meter opinan una pizza por dos años de prisión reincide el cortan las manos hombre pues la verdad Javier es que no sé si tiene mucho sentido llegara a estos extremos pero una orden a lo mejor una orden de alejamiento de la pizzas y podría tener la piña pasar cada a fichar cada dos por por comisaría pero Javier permíteme que situemos a nuestros oyentes que no conocen

Voz 7 06:09 en esta sección tú eres historiador de promisión tú vives habitualmente en el siglo XXI Veinticuatro hemos más o menos veinticuatro hay tienes estás empadronado en el veinticuatro y de vez en cuando lo que tú haces viajar al pasado bienes hasta nuestros días para tomar aquí muestras que luego te sirvan en tus estudios en el futuro no nosotros lo queremos aprovechar estás por aquí te robamos unos minutos te pedimos que nos cuentes como vamos a ser dentro de tres siglos pero Javi no hemos hecho más que empezar esta sección tuyas llaman contra estas cosas que habitualmente me me encuentras cosas terribles drásticas que A6 en el futuro porque yo empezado hablando de Navidad y tú me has sacado el tema de la de las pizzas esta sección Se trata de que hablemos un poco más a lo mejor de roscones de cosa de un día como hoy veinticinco de diciembre de roscones de más a panes de turrones

Voz 9 06:57 sí bueno pues mira porque es lo primero que se me ha ocurrido no además a mí me gusta mucho la pizza siempre que no lleve piña pero bueno la verdad que eso ha venido he venido a hablar de mazapanes no de pizza vídeo de hecho hablar de de de turrones es una de las cosas que más busco venía a buscar turrones para llevar menos porque mis jefes están súper interesado por qué tal

Voz 6 07:14 hoy turrones en el siglo IV sí

Voz 9 07:16 ya hay pero bueno no tienen no tienen mucho que ver no de hecho porque estoy viendo estos días las Navidades de mi época son algo que se le parece pero en realidad son algo completamente diferente

Voz 6 07:24 bueno pues poquito a poco ves parece que llevamos centrar el tiro Cuéntame porque son tan distintas las Navidades en el futuro

Voz 9 07:29 bueno yo yo diría que por lo de siempre Pablo no no es la primera vez que pasa que estás Fidel con estas fiestas de Invierno verdad en época romana por ejemplo pues se celebraban lo que eran las no mire a mediados finales de diciembre adoraban a Saturno celebrado en un descanso del curro del campo no se intercambiaban regalos

Voz 1431 07:45 se veían comían se lo pasa de maravilla y luego claro llegar

Voz 9 07:47 los cristianos y acudieron sin Dios gracias esto es inaceptable que hicieron entonces es decir bueno pues miren si acaso vamos a decir que Jesucristo nació el día veinticinco que tocar como nadie lo sabe no lo ponen nada en ningún sitio pues tampoco pueden de mentir y y bueno y así la gente mediadoras Saturno pues adornan al Niño Dios y el resto por lo dejamos igual no la borrachera los regalitos bueno pues sigue igual y todos contentos y en mi época pues ha pasado algo parecido pero con la cultura así Tica ya lo sabe si porque durante el verano tunos comentaba

Voz 6 08:10 que en el siglo veinticuatro la ejecución la hegemonía global había pasado a ser asiática que los occidentales fíjate que tomaba notas

Voz 9 08:17 ya es suficiente no hay hemos quedado un poco más como

Voz 6 08:19 cultura satélite de la cultura asiática un poco lo que pasa aquí en Madrid en Usera

Voz 9 08:23 correcto Pablo te voy a poner te voy a poner un dice el examen sí señor que paso claro entre la normativa de las autoridades y el empuje de los a China os pues en cosa de un siglo pues habíamos absorbido impresionantes cantidades de de Cultura asiática

Voz 6 08:33 te escucho decir a China os Javi Chico

Voz 9 08:36 pues eso es es el el grupo es como la historiografía denomina esos grupos sociales españoles que entre los siglos veintidós y veintitrés defendieron que el modo de vida chino pues era superior al occidental en general y al español en particular no entonces pues en paralelismo con los afrancesados de la Guerra de la Independencia pues esto es lo lo llevamos los a China

Voz 6 08:51 bueno pues como nombre comercial la verdad que no lo veo mucha salida pero entendido que es que a qué te refieres con chinos fue natural el proceso de orientalista acción o hubo grupos que plantearon resistencias al cambio esa gente que que no sabe comer con palillos ese niega intenta

Voz 9 09:05 Carlos bueno pues no te creas mira lo que pasa con la parte normativa pues no tienes nada que hacer verdad porque Sito pone pues eres un disidente ibas al talego entonces bueno el Estado no tiene ningún problema la FIFA en paradero bueno en cuanto encuentros a chinos pues bueno que pasó pues que eran grupos muy espabilados eran intelectuales muy potentes y ellos lo que hicieron y lo vieron muy claro lo que hicieron fue tragar Kultur hacer tragar cultura china japonesa y coreana de buen rollo a base pues de grupos musicales de éxito super producciones audiovisuales entonces por ejemplo en Shenzhen construyeron los estudios de cine más grandes que hay en el Sistema Solar sí bueno pues nos bombardearon con con pelis no con grandes éxitos sé como Salvar al soldado Chen Algo pasa con seis UCA os Samurai que fue muy polémica porque no va de un samurái cargan a la mujer y al hijo

Voz 6 09:46 sacaba cepillado al emperador

Voz 9 09:49 eso era en Japón Ésta fue fue muy dura igual con las series ha pasado lo mismo no por ejemplo hay una versión de Juego de Tronos china que se llama juego de mandarines tiene ocho mil capítulo si participan veintinueve mil setecientos cuarenta actores o por ejemplo de Confucio Ory pues que va de un grupo de amigos

Voz 6 10:04 Nos con futbolistas vírgenes que comparten piso

Voz 9 10:07 bueno pues viven divertidos enredos con una vecina

Voz 6 10:09 pues es curioso Javier porque aquí en el presente los musicales y el cine son planes clásicos de las Navidades sobre todo con los niños normalmente vamos a ver alguna película algún espectáculo infantil así que hemos mandado a John Arenas que como recordarás es nuestro corresponsal en el mañana en el mañana ya veremos concretamente hemos mandado la Gran Vía de mega Madrid al siglo veinticuatro para ver qué shows están funcionando mejor en las Navidad

Voz 0119 10:31 es el futuro John Llarena Arenas buenos días buenos días compañeros buenos días desde este centro de Madrid

Voz 1431 10:37 así es las calles están llenas de gente de familias que asisten a distintos espectáculos

Voz 0119 10:42 desde musicales como el Rey Panda muy parecida a León pero con un panda o conciertos con lo que ofrecen esta noche Madrid los hombre Chen conocidas como Marta tiene un bazar y la presentación de las nuevas de su último disco pero no todo es audiovisual aquí en Mercamadrid porque si tienes hambre que haces pues te comes un delicioso menú hacinados y delante de un restaurante que lea un poquito el menú que haya el día mira pues tenemos de primero tenemos paella de bambú y setas chinas tenemos también fabada coreana cocido agridulce pero ojito con los segundos porque tenemos tempura de callos boquerones de Fukushima samuráis de Padrón una katana y otros no pero atentos atentos porque os gusta el vino verdad os gusta el vino nos gusta muchísimo sí pues podemos regar esta comida con un delicioso Ribera de Chan muy rico

Voz 0530 11:31 o un río ja muy

Voz 0119 11:35 el ojito con los postres porque tenemos cuajada saudí hijas del wasabi fruta de temporada que como ya me disfruta pues no hay no hay temporada nunca no no era el fútbol no es temporal aprobado usted alguna vez el cocido agridulce que esta nueva vivienda Levine Le viene un cliente usted que si iguales el camarero del XXIV buenos días qué tal el siglo IV Gorbachov

Voz 6 12:01 fíjate no ha cambiado mucho

Voz 0119 12:05 hombre pero bueno que venga mejor aprobadas la tempura de callos de la nueva cocina no el Caballero

Voz 6 12:16 más no no te entretenga es mucho que en un momento tenemos alguna conexión vale venga vale estaremos si Javi a te segundo de hablamos enseguida perfecto

Voz 10 12:26 toros

Voz 11 12:28 con Pablo González Batista

Voz 1431 12:31 el día de mañana en te podrá quitar lo bailao

Voz 1781 12:34 sí que preocupa tesoro de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING buzo es

Voz 1 12:47 en Hipercor y El Corte Inglés tienes la nueva gama de aspiradoras escoba Hoover age Free para lograr resultados excepcionales con la máxima eficiencia

Voz 1431 12:55 pueden con todo lleva te ahora un

Voz 1880 12:58 la Hoover AIDS Free con un veinte por ciento de descuento desde ciento cincuenta y nueve euros con nuestros tecno pop

Voz 1781 13:03 en junio Hipercor y el Corte Inglés nos gusta la Navidad

Voz 12 13:09 sí

Voz 1781 13:16 conecta con hoy por hoy a través de Instagram cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 13 13:29 cadena SER presente

Voz 6 13:31 el placer de escuchar

Voz 1880 13:35 y en ella vistes como en las farsas de la vida que a estos muñecos como a los humanos muevan los cordel ellos groseros que son los intereses las pasiones sillas los engaños y todas las miserias de su condición tiran unos de sus pies y los llevan a tristes andanzas tiran otros de sus manos que trabajan con pena luchan con rabia tan con astucia matan con violencia pero entre todos ellos desciende a veces del cielo al corazón un Milos sutil como tejido con luce el sol y con luz de luna el hilo del amor que a los humanos como a esos muñecos que asemejan humanos les hace parecer divinos trae a nuestra frente resplandores de Aurora y pone alas en nuestro corazón y nos dice que no todos farsa en la farsa que hay algo divino en nuestra vida que es verdad es eterno no puede acabar cuando la farsa cada los intereses creados Jacinto Benavente mil novecientos siete

Voz 13 14:38 que Ynestrillas el placer de

Voz 1880 14:41 escuchamos

Voz 2 14:49 pero las tres de la tarde en el mundo del deporte espacio sólo tienes que sintonizar SER Deportivos hola qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la Ser la política el día de la actualidad deportiva ser deportiva a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Folgado Castella sea

Voz 1880 15:20 que cada repostaje te lleva más lejos

Voz 9 15:23 porque los carburantes de última tecnología

Voz 14 15:25 ayudan a limpiar tu motor eliminando y ciertos cargos

Voz 9 15:28 antes pueden dejar y quedan hasta cincuenta

Voz 6 15:31 los más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1 15:40 en Hipercor y El Corte Inglés tienes la nueva gama de aspiradoras escoba Hoover AIDS Free para lograr resultados excepcionales con la máxima eficiencias

Voz 1880 15:49 pueden con todo lleva te ahora una freak con un veinte por ciento de descuento desde ciento cincuenta y nueve euros con nuestros tecno

Voz 1781 15:57 e Hipercor y El Corte Inglés nos gusta la Navidad

Voz 15 16:02 o lo va a dar

Voz 1880 16:06 muy buenas les habla a Pepe Rubio miembro del equipo de La Ventana en estas fechas tan entrañables y familiares no quiero sumarme a este espacio radiofónico de las

Voz 16 16:16 es para felicitar a todos los oyentes

Voz 1880 16:19 así comprometerme un año más con Roberto Sánchez en estos

Voz 1781 16:23 días en los que nadie debería caminar solo

Voz 17 16:29 que sean felices

Voz 1781 16:41 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 6 16:48 lo bueno de tener el futuro tan negro es que estilizada y combina con todo

Voz 7 16:57 aunque por lo que nos está contando nuestro Historiador en el futuro Javier trámite más que negro tenemos un futuro tirando a amarillo porque Javier Llanos ha quedado claro

Voz 6 17:06 proceso de orientalista son que vamos a sufrir en los próximos años

Voz 7 17:08 los ahora quisiera que me hablara de los resultados es decir estamos a veinticinco de diciembre de dos mil dieciocho

Voz 6 17:14 cómo se van a vivir estas fechas las Navidades

Voz 7 17:16 en el siglo veinticuatro cuando tengamos claro ese dominio cultural asiático

Voz 9 17:21 bueno pues a lo que te comentaba antes es todo es cómo lo mismo pero en realidad no lo es yo qué sé a ver qué te puedo contar algunas tradiciones que estoy estudiando estos días por aquí

Voz 6 17:29 bueno pues por es empezar por ejemplo por los turrones que te preguntaba ante

Voz 9 17:32 por los turrones y todavía no me ha respondido correcto correcto bueno pues mira qué pasa con los Torres bueno resulta que desde la extinción de las almendras a mediados del siglo XXIII pues los mejores turrones ya no se podían elaborar pero bueno pues esto lo resolvieron los chinos a base de turrones de gambas

Voz 6 17:45 antes de gamba sí es

Voz 9 17:48 es es muy práctico ya sé que suena un poco raro así de entrada suena encomiable para empezar bueno tampoco te creas vosotros en vuestra época tenéis el pan de gambas no es una patata frita de plástico duro que lo tiras ella hace no crece y se pone hecho decrece un palmo y es así como de colores verdad es alta tecnología sí pues con los turrones han hecho igual cuando los compras tienen aspecto una tarjeta de crédito pero los tira SATE crecen cómodo palmos hasta formato tableta o no tienen todos los sabores no tienen Xixona llena que yema quemada tienen el de chocolate y hormigas fritas con miel que desde que la OMS recomendó las hormigas como Pisco la vid global pues es el que más se vende cada invierno

Voz 6 18:20 pues la verdad es que aquí solemos empezar comiendo gambas estaría bien manera de cerrar el círculo de postre tomar turrón también también de gambas oye a mí los turrones no me gustan demasiado me gustan aunque no sé cómo comer los Ésta es la verdad me gustan

Voz 9 18:33 polvorones hombre los pobres bueno pues unos cuantos porque es otra de las cosas que me han pedido me han pedido Mis jefe en el futuro porque tan pronto

Voz 6 18:40 tampoco tenéis polvorones o son polvorones de gamba o como

Voz 9 18:42 no no no no es una movida diferente que pasa los colores están prohibidos en el siglo veinticuatro son ilegales las autoridades lo han incluido en la lista de sustancias peligro

Voz 6 18:51 eso sí legales pues bueno te lo voy a decir en la misma sección que el gas uve equis que dice bueno aquí los polacos tienen detractores sin duda de hecho suelen quedar de un año para otro los polvorones pero de ahí a prohibirlos hombre compararlos con un gas nervioso me parece un poco exagerar esto bueno todo tiene su explicación siempre en la Historia

Voz 9 19:06 ya verás qué pasó durante la década de de dos mil doscientos diez la industria el polvorón pues bueno estaba atravesando una crisis durísima no que coincidió en el tiempo con el auge del PNV en España Ivonne y de toda la masa social que lo respaldaba

Voz 6 19:18 hay que ver el PNV con con los polvorones

Voz 9 19:21 bueno pues el Partido Nacional verano es bastante relevante por lo de la manteca entonces qué pasó pues como no no se inventada un el PNV ganó buena da igual que pasó en aquella década todo el mundo estaba haciendo ganó ortodoxo no entonces pues bueno algunos productores intentaron elaborar polvorones veranos pero todos los registros que nos quedan de esa época pues sugieren que el experimento fue un desastre si bien no tenemos incluso ha quedado sea es enterrado a algún viejo vídeo de vuestro y tú primitivo en el que alguien se come uno casi muere no fui dando algo sobre comer tierra entonces que se les ocurrió bueno pues los que

Voz 6 19:54 a Pamplona Javier Fesser

Voz 9 19:56 qué ocurrió si eso ocurrió pues fabricar los polvorones de siempre venderse a los a los asiáticos no que parecían tener menos remilgos con los alimentos de origen animal funcionario bueno pues ese fue el problema que funciona de maravilla tu hace la imagen no se barcos cargados hasta los topes con contenedores llenos de polvorones y mantecados zarparon desde todos los puertos Mediterrani hemos hacia China y Japón y bueno millones de chinos empezaron a disfrutarlos en dos mil doscientos diecisiete pero que pasó bueno pues muchos de ellos murieron asfixiados murieron asfixiados con su primer polvorón un montón de ellos fue un episodio terrible resulta que las falanges asiáticas pues no está muy adaptada a un alimento como el polvorón entonces empezaban a comérselos hijo al oponente segundo ya estaba Amorós

Voz 6 20:36 morados literalmente literalmente en dos sí sí sí

Voz 9 20:39 yo te estás ahogando te cuento la de maniobra Heinrich que hicieron aquel año en China todo lo prohibieron

Voz 6 20:45 bueno Javier ya sabes que no no es que no nos fuimos de ti pero a nosotros nos gusta comprobar ese tipo de cosas in situ así que te sorprende que hayamos invitado a John Llarena a una pastelería del futuro en la que creo que aún pueden conseguirse polvorones imagino que de contrabando John Yoo buenos días de nuevo

Voz 0119 21:00 buenos días así es aquí estamos acompañando a un grupo de orientales y que estamos haciendo aquí posturas dicho ver cómo come polvorones les encanta aunque como podéis escuchar de fondo no se les da nada bien se atragantan todos se lo pasan mal de hechos comento una pequeña curiosidad e jamás comen polvorones a solas siempre tienen que estar acompañados aquí uno de ellos no come nunca por si tuvieran que llamar a urgencias que se entienden esa unidad la dan una palmadita en la espalda que tienes detrás que es está uno no no no y bueno y la verdad es que esta gente es porque muy animada y tal pero ha muerto

Voz 6 21:35 de ellas mañana hice sí sí sí sí sí la pastelerías ahora para los orientales son así es pastelería tanatorio

Voz 0119 21:43 pero oye son sólo el siglo veinticuatro selecciones

Voz 9 21:46 porque si consigues más manteca

Voz 0119 21:50 la picardía del futuro claro claro que sí Geo Good Morning de pólvora no no español español todavía hay gente que le gusta el turrón

Voz 6 22:01 el kilo de polvorón de contrabando en las leyes

Voz 0119 22:04 se te vas te vas disparado no se te va de precio primero conseguirlo sabes primero conseguir un un polvorón bueno y luego estaríamos rondando pues o más dinero todavía más no es días tuyo polvorón suele gustar pues bueno llevaría

Voz 6 22:19 esas encontrado de polvorón a ser buena que te llamó la atención

Voz 0119 22:22 pues mira tenemos de todo teníamos de hormigas cucarachas pero el que se lleva la palma es el polvorón de de wasabi si te lo comes sino los Jonas no tienes que pagar nada a muy dan hasta una media luna de regalos sí sí sí esto es así es así Jordi por favor Israel una palmadita en la espalda a quién tienes detrás que si ya bandola qué tal estás tan asustado unas coreanos están con el polvo están con el polvorón y mucho susto también te digo eh

Voz 6 22:48 cuando el favor de arte tú que aún tenemos que hablar contigo una última vez vale

Voz 0119 22:51 venga de acuerdo cogeré uno solo bueno Javier wasabi que no se lo va a ser que flotan no que sí que es tener la cabeza sí

Voz 6 22:58 Nos aguanta nosotros Javier descartados los polvorones temas tradiciones navideñas mantenerse en el futuro por ejemplo en Madrid o como se llama en tu época mega Madrid se siguen celebrando el Año Nuevo siguiendo esa tradición de celebrar el Año Nuevo en la Puerta del Sol con las doce campanadas las uvas etcétera

Voz 9 23:14 bueno pues mira esta es otra de esas costumbres no que que

Voz 6 23:16 que se han mantenido pero adaptada a esa hegemonía asiática ya las circunstancias de la historia para empezar tengo que decirte

Voz 9 23:24 te va ser mal pero que ya no existe el reloj de la Puerta del Sol ya no existe fue destruido lamentablemente durante una breve guerra que eso estuvimos con Andorra en dos mil ciento cincuenta y seis en detalles porque es algo muy complejo no pero bueno las tropas andorranos lograron penetrar hasta el interior del país y en fin bastante chungo el caso es que luego quedó aquello destruido luego pues les pareció un atraso no volver a poner un reloj que lo que hicieron fue crear clones de un personaje famoso de vuestra época Ramón García muy asociado al final de año y entonces pues cada año ponen hay dos clones de Ramón García disfrazados de funcionario chino mandarín bueno pues uno llevan con pequeño para dar los cuartos y otro lleva un gigante para dar los dos

Voz 6 24:00 te con osea vamos a recurrir a recapitular en el siglo veinticuatro el XXXI diciembre a las doce de la noche los españoles de de esa época comemos doce uvas al ritmo de los doce gong queda aunque es un de Ramón García disfrazado de funcionario mandarín si lo que él se lo toma muy

Voz 9 24:17 en serio porque luego de pueblos los sacrifican cada año y clones nueve

Voz 6 24:20 en fin a lo que vamos no es del todo cierto

Voz 9 24:23 esto que me has contado no es una la imagen sí sí me refiero al imagen porque no es no es el treinta y uno de diciembre nómada tiempo explicaran qué pasa en el siglo veinticuatro los Gong los doce Gómez no se celebra el Día XXXI porque ahora lo que celebramos es el año nuevo chino claro este yo no sé si lo sabe pero bueno va cambiando no según el calendario lunar

Voz 6 24:42 cae a caballo entre enero y febrero entonces

Voz 9 24:44 no cuando llega la fecha te dicen autoridades en año nuevo por la gente va a la Puerta del Sol y celebra el Año perro el conejo o el que toque bueno dándolos gong si todo va bien pero las uvas de la suerte sí que se mantiene eso sí de hecho ahora son mejores ahora sí que son uvas de la suerte de verdad eh son transgénicas y están preparadas decir ahora cuando te las comes en vez de escupir las semillas lo que escupen un papelito con una predicción galletas de la fortuna chinas claro eso genera problemas también porque bastante incómodo no no te da tiempo entre conmigo a Cupido el papel y leerte el mensaje además que ha pasado también que como hay un consumo tan masivo en millones de personas no tienen predicciones suficientes para para todos no tenían que repetirlas Lletres al final lo que decidieron fue imprimir aforismos ten no son cosas muy Rayan te estás ahí celebrando el Año del Mono por todo lo alto no

Voz 8 25:28 que os fiesta te comes una novela

Voz 9 25:30 ahí la rana asalta pero la grúa abuela hostias que te quedas hay que sea no sé si mi padre o qué va a pasar con mi vida

Voz 6 25:36 pues aprovechando que este año tenemos presupuesto para mandar a John Jay adonde no

Voz 7 25:39 de la gana le hemos enviado al último día de la

Voz 6 25:41 año chino dos mil trescientos dieciocho es decir dentro de exactamente trescientos años ir al momento y al lugar en el que están despidiendo el año que termina John Yoo Arenas desde la Puerta del Sol vamos a decirle el sol naciente de mega Madrid buenos días

Voz 18 25:53 es el sol naciente ya el reloj no está el reloj de antaño son todas amplificadores is gone no sé si veis los gone fondo verdad

Voz 6 26:03 dirigente que traga

Voz 18 26:05 le deseo vuelve a tragar esto la novedad es que hay este año es como no da tiempo a leer todas las uvas de las suerte la gente ya viene aquí desde octubre pero voy a intentar andar está lleno de papeles no sé si si andar entre los papeles vamos a preguntas que tal cómo cómo está celebrando cuál es su mejor deseo de Las uvas de la suerte cuál es el que más ha gustado este año

Voz 19 26:29 el otro año

Voz 6 26:30 el brazo de la grúa

Voz 18 26:33 la grullas pues ya ya ya ya lo veis el que más está funcionando sede la cuya pero es que no puedo me unto en papeles burro

Voz 6 26:42 ya vamos a perder muchas gracias feliz año nuevo del futuro Javier muchísimas gracias a ti también a vosotros yo encantado ya sabéis que siempre que haga una escapadita por aquí vengo yo cuento os cuento algunas cosas y me llevo

Voz 9 26:54 a ver lo que te vas a llevar de de estas Navidades los turrones polvorones vamos a ver si consigo venderlos espero que no estén adulterados animal cortados pero bueno yo me lo llevo para allá icono un poquito de suerte estarán contentos ya que si me mandan de vuelta aquí a buscar material Javier tráete Feliz Navidad Feliz Navidad

Voz 11 27:13 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 10 27:15 eh

Voz 1781 27:20 conectada con hoy por hoy a través de Facebook becas los tu comentario tu opinión cuéntanos lo que quiera ser la televisión se ve pero también se puede con

Voz 20 27:36 hemos de decirle a los oyentes que estamos los dos encantados con la sin españoles Carles Francino contará algo bueno salud pues pues es verdad pues ahora la nuestra otra invitada te momentito porque hoy del hombre Supremo siempre se abordaría la Mariola Cubells

Voz 21 28:03 con Las horas del día va acumulando hechos contradicciones discrepancias si desatinos cuidado con la bici unos juegan otros tienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda derecha mover cuidado con el que aquello que les parece bien a los in provoca

Voz 22 28:28 profundo malestar a los de aquí mucho o poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 21 28:39 la vaca y ustedes se preguntarán qué situación escuchará Ángels Barceló ya la conocen información contrastada análisis

Voz 23 28:55 hora25 le estamos esperando

Voz 6 28:58 en la SER

Voz 24 29:00 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu Comunida

Voz 1781 29:07 toda las cepas más fan lo que quieras de la SER cuando tú quieras Scarlatti nuestra aplicación

Voz 0530 29:23 pues yo encuentran mucho más pasaje la vida como yo en un colegio de niñas impertinentes que se meten con nuestra familia para ver

Voz 1880 29:29 arruinado mi único sueño para conseguir una caja de buenos lápices Macarena García

Voz 25 29:35 e interpretado hay que es la hermana pequeña de las cuatro hermanas eh y que tiene un carácter para mí muy divertido porque tiene un punto común

Voz 26 29:43 yo soy iban eso pero pero a la vez es una chica un interesante con un talento inmenso para la pintura y que va a sufrir un un cambio en una evolución muy muy interesante se ha convertido una mujer durante la obra

Voz 2 30:02 Mujercitas la ficción sonora de la Cadena SER para estas Navidades

Voz 4 30:06 es feliz en apoyo

Voz 1781 30:16 cadena SER

Voz 6 30:18 dicen que esta explosión Derry Make secuelas versiones cinematográficas de obras ya asentadas tiene que ver con falta de imaginación con una cierta falta de ideas por parte de Hollywood nosotros en cambio creemos que a veces una obra Se debe seguir visitando para que las nuevas generaciones la conozcan no caiga en el olvido ese es el caso de Mujercitas

Voz 27 30:36 eh

Voz 6 30:40 hay muchas veces que las películas eh Le acaban haciendo el trabajo a los profes de lengua ya que muchos de ellos no consiguen que el gusanillo de la lectura le explique a los alumnos Piqué a los alumnos pues el cine es capaz de llevar a cabo esa función Mujercitas tiene once versiones cinematográficas y otra en camino tres series de anime un musical en Broadway una ópera e innumerables adaptaciones televisivas buenos días María Guerra

Voz 1431 31:02 hola qué tal muy buenos días con esto que de que

Voz 6 31:05 es buena idea revisitar algunos clásicos para que despertara el interés por ellos entre la gente joven

Voz 1431 31:10 hombre es que yo creo que es un es como Ulises es el viaje del héroe que es la road movie son películas que ejemplifican pues se un paradigma de una así en el caso de Mujercitas es la liberación de la mujer siquiera una forma ese acto de actual y potente en en el siglo XIX Ike cincuenta ciento cincuenta años después vemos que todavía tiene tiene recorrido no sea que tiene vigencia es Vigen de entonces yo creo que sí que también una cosa que hace Hollywood es que necesita cada vez más ha has de la manera más cercana ahora lo vemos con los super héroes renovar no que cada generación tenga sumó su héroe su heroína de referencia

Voz 6 31:54 estoy seguro de que has visto muchas de estas adaptaciones de las que hablamos en el cine

Voz 1431 31:57 pero el libro tú te acerque hasta el libro cuando tocaba

Voz 6 31:59 en esa pre adolescencia dicte marcó

Voz 1431 32:02 no yo era una lectora mal es más más más golfa no es que mujeres que te has se precisamente me me resultaba cursi en mi imaginario adolescente infantil era como Sisí emperatriz esas tías con tirabuzones no me no no me suscitaba nada es que es que es raro se está riendo

Voz 6 32:22 es que es cursi porque tratan a su madre

Voz 0530 32:25 yo

Voz 6 32:27 no no están bien bueno y las versiones el cine porque hay ya hemos dicho que hay nada menos que once además vamos a conocer una

Voz 28 32:36 breve la que dirige Greta Gershwin no es Greta verdad sí sí

Voz 1431 32:41 es el a la directora de Lady believer

Voz 28 32:43 que Jay vuelve a tener como pro

Voz 1431 32:46 esta golpista a sois Ronan están Meryl Streep que es una de las mujeres que más trabaja en Ubud tienen la responsabilidad de que no les algún pastel claro porque ahí como digo

Voz 6 32:57 presiones de estas cuentas no son pasto de las que hemos

Voz 1431 33:01 visto pues bueno yo creo que la que no es un pastel pero qué tal si que lo es la es una americana de dos mil dieciocho que no no tiene a nadie famoso pero está ambientada en la actualidad entonces bueno es el empoderamiento este así de que muy americano de yo de entonces Joe es una ambiciosa de tomo y lomo bueno pues es la menos Delon pero también tienes digamos que tiene los esquemas americanos del éxito no también tiene otros valores que tampoco me vuelven loca

Voz 6 33:30 ya es verdad que el personaje de Joe personajes sin duda con el que más gente se ha identificado precisamente por ese carácter un poco rebelde inconformista para la la América en la que están mental

Voz 1431 33:41 a ver sea dijo que no que no sea que es que yo luego bueno más no vamos a la caseta hoy les bueno sí porque al final claudicó un poco

Voz 6 33:49 qué decir lo bueno pero lo importante es que quiero que sepa

Voz 1431 33:52 que en un ratito vamos a escuchar una fantástica versión de este Cuento de Navidad de este libro de Luis Mijalkov

Voz 6 33:59 acaso no una versión cinematográfica sin el cuento de Navidad de la Cadena SER todos conocemos más o menos la historia de Mujercitas porque o hemos leído el libro en el cole o lo hemos descubierto más tarde o quizá hemos visto alguna de las múltiples versiones cinematográficas hay muchas María muchas versiones americanas que son bastante conocidas ahora vamos a repasar pero también hay muchas rarezas es decir ha habido adaptaciones de Mujercitas de todos los tipos la que más nos ha llamado nosotros la atención es una versión anime el anime es la animación los dibujos animados japoneses para que

Voz 1431 34:27 les da entre los de Heidi vamos vamos a escucharlo

Voz 29 34:30 bueno gana él lleva una pero América

Voz 6 34:34 sí

Voz 1431 34:37 el año setenta y siete son tres series es se pueden ver en You Tube tiene ese aire de Heidi IBI y luego también tiene tuvo la secuela de Mujercitas tenía cuarenta y ocho capítulos sea toda una una hombre

Voz 6 34:49 delitos también un hombre el sí luego

Voz 1431 34:51 claro a mí me resultaba cuando he estado repasando claro muy familiar sea ese ese tono muy buen setentero muy ochentero total

Voz 6 34:59 bueno además esto habla muy bien del carácter universal del texto no porque la novela está ambientada en Estados Unidos el finales del XIX en plena guerra ese sección veo que a los japoneses les ha servido exactamente igual la historia

Voz 28 35:11 de amor de familia de de entrega etc

Voz 6 35:14 esa historia es universal es totalmente uno

Voz 1431 35:16 Berzal también ha habido muchas muchísimas versiones en Latinoamérica tiene esto que ver cómo bueno pues esta versión una versión peruana de dos mil diecisiete que es es descacharrante porque es como una especie de musical ambientado en hoy en día y y el el el el padre ese como le pasa a los marcha militar que que que se va a la guerra y evidentemente Joe se queda al mando

Voz 30 35:56 recuerda con cariño siguen mandando ustedes obedezcan a su mal cuando regrese a estar orgulloso Mujercitas

Voz 31 36:03 no

Voz 30 36:05 sé qué se dicen estacas

Voz 1431 36:10 te quiero mucho bueno es una pero es lo piensa eh

Voz 6 36:14 eso sí en esta casa venga que te queremos mucho bueno yo creo que

Voz 1431 36:16 lo que quería decir es que no se queda al mando no es que me quedo yo que es súper momias pero es muy kitsch tiene tiene su gracia hay muchísimas latinoamericanas muchas series latinoamericanas y tienen

Voz 28 36:30 eh tienen gracia también hubo una de de Antena tres ir

Voz 1431 36:35 pero bueno yo creo que podíamos repasarlas clásicas las clásicas del cine

Voz 6 36:38 cinematografías esto más allá de las rarezas ha dado muchísimo juego para los guionistas de Hollywood para directores muy

Voz 1431 36:44 importantes pues si como George George

Voz 28 36:47 y el papel de Joe era Katerin Herbie

Voz 4 36:51 decía que ya amiga guía tendido dos cuentas desde que estoy aquí está muy bien que si pueda querría usted me gustaría saber su opinión con sumo placer bueno

Voz 1431 37:07 ese evidentemente no es la la la la de La fiera de mi niña no tiene los colmillos pero pero ésa es interesante que ya la colocaran en ese en ese papel estamos hemos escuchado la versión el doblaje latinoamericano en el inglés que yo creo que es muy interés ante qué va a pasar es que con el último con las próximas Mujercitas saber qué tono pone no porque siempre la manera de hablar es como si fueran un poco sí tontas tú crees que lo refiere el doblaje refuerza es melifluo exactamente entonces yo creo que que es importante la versión original en el caso de que vamos a ver cómo pone a Joe yo me imagino que será un poco más

Voz 28 37:46 eh enérgica en el cuarenta y nueve Lise Taylor

Voz 1431 37:49 compañía pues también hacían casi la más famosa ya era en color era

Voz 6 37:55 pues súper Gaz Bañón este es un buen ejemplo de lo que hablabas de la importancia del doblaje doblaje magnífico eso únicamente perfecto pero claro el tono todo no no ayuda a modernizar desde luego

Voz 1431 38:22 es exactamente no es interesante que ciento cincuenta años después sean las Mujercitas

Voz 28 38:29 cuando lo que quería

Voz 1431 38:31 no es que fueran mujeres hechas y derechas entonces yo creo que que bueno pues hay que hay que rebuscar no en ese en ese baúl de los modelos de mujer que que ahí no se sitúe en el tú eres de la generación de Winona

Voz 6 38:45 yo soy de la generación que vivió la versión de Mujercitas que protagonizó buenas

Voz 1431 38:48 Schröder claro

Voz 1781 38:52 el irme a la Just

Voz 1431 38:58 que se el padre presente

Voz 6 39:01 punto de paternalismo

Voz 0530 39:04 bueno es que no se puede ser más idiota

Voz 6 39:08 qué piensa que estamos en el saque UNAM una niña que es Joe una vez más diga esto aunque no estemos de acuerdo con que será seguramente el mejor plan

Voz 1973 39:17 evoluciona revolucionario lo que pasa es que me parece que en el noventa y cuatro deberían haberle dado una vuelta clara es que yo creo que el de after en lugar de no o darle osea yo creo que que es interesante que me Boozer citas renazca una y otra vez para que el

Voz 1431 39:31 pues sucesivamente CLS haga un enfoque también hay otra una versión que es muy buena como siempre como se cumplieron en el dieciocho los ciento cincuenta años en la BBC que siempre pone sus sus series de súper clásicas pues en esta ocasión la de la BBC está protagonizada por la hija de zanjó

Voz 32 39:51 este es lo único que los que es ser cuidad

Voz 1781 39:57 las con amigos con valentía hubiera misoginias el mayor tiempo posible pero

Voz 1431 40:07 bueno sería deseable que esas niñas encontraran es su su autonomía verdadera

Voz 6 40:13 creencias aquí si lograran cumplir su sueño

Voz 1431 40:15 que ya veremos en el cuento que estamos a punto de esas tasas de todas las versiones que concita cuál es la buena todavía no las ha escuchado porque vamos a poner ahora en las yo soy súper fan además lo que sí que escucho son las los audiolibros Saha y los audiolibros

Voz 1781 40:30 británico no aparece maravillosos bueno pues eh

Voz 6 40:33 bueno pues esto mejor que audiolibros Beatles en el papel de de yo una adaptación de María Dueñas dirigidos fantásticamente bien como siempre por Mona León Siminiani así que María Guerra muchísimas gracias pues se invita por aquí porque hemos Rato vamos a hablar con los actores del cuento hablaremos con Mona en medio vamos a sentarnos a escuchar con calma Cuento de Navidad en la Cadena SER Mujercitas

Voz 1431 40:54 muy bien pues hasta luego gracias chao

Voz 11 41:01 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 6 41:04 eh

Voz 2 41:09 de bien las redes sociales arroba hoy

Voz 1781 41:14 en Facebook

Voz 0530 41:20 Alina rumana

Voz 33 41:22 mucho mérito tuvo un Espanyol y lord más oprimir cobrase les quise en cara los gracias a todos los españoles por haberme recibido también en esto

Voz 34 41:33 hay Daniela de Bosnia como Top Teen escucho La Ventana todos los días un ratito mientras bueno Joaquín marroquí en forma da por lo mismo una Teeth como bienvenidos a los oyentes de la Cadena SER pues el programa no no no Avenzano de los mejores procuramos que hay aquí saludos a dos paisanos

Voz 1781 42:01 la Ventana con Carles Francino única bandera es la ratio Cadena SER

Voz 35 42:07 eh

Voz 6 42:12 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 1880 42:15 un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos y todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 36 42:27 el Faro con Mara Torres nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 38 42:48 buenos días Carlos buenos días

Voz 6 42:50 ah no

Voz 39 42:56 son las cinco menos veinte

Voz 40 42:57 en la temporada de una llamado gorda

Voz 1781 43:05 así de buenas a primeras

Voz 41 43:10 algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 42 43:23 herido oyente la radio es maravillosa verdad es decir maravillosa es decir de todas las emisoras dan mejores que la cadena sin duda verdad con una diferencia

Voz 43 43:35 madre abismal ademas mal nadie más alguna cosa que la faena y luego la segunda mejor que está a años luz verdad que sí es verdad ya digo la verdad que que que digo yo

Voz 44 43:50 pues bueno que que creo que ya que hablaría necesitamos tanto que parece que estamos inseguros

Voz 45 44:00 y cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 2 44:12 Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar la sed y usted agenda de servicios útiles

Voz 1 44:30 buenos días esta mañana a Papá Noel ha dejado en su casa un juguete conectado el Instituto Nacional de ciberseguridad le recuerda que almacena información para poder personalizar la experiencia de juego para evitar que terceros puedan conocer esos datos bloquee el acceso a otras personas a su red wifi siempre que pueda quise acuerde elimine los registros de datos ya pague el juguete una vez que se causó

Voz 2 44:53 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 1880 45:00 la Navidad buscando un nunca

Voz 46 45:02 once y Iker vean cupón de la ONCE para dos plazas chocara muchos sin pechugas sin más listos con muchos premios hice el ridículo así que por favor ya Lamy un cupón

Voz 47 45:17 dicho queda menos de una semana de guiri no tienes nada así que no te confunda fundas el uno de enero Sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros muchos premio muchos ha aparecido

Voz 48 45:30 a Caín al Sher cavernas eh

Voz 6 45:32 Ibaka en ACB Kaymer

Voz 48 45:35 Se cae Marsella además eh

Voz 0119 45:38 feliz

Voz 49 45:40 oyentes de la cadena ser buena versión hemos hecho indican que la la la la versión poniendo la letra de Cadena SER Hinkel excepto como tiene las mismas sílabas

Voz 40 45:56 sí

Voz 1781 46:00 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 36 46:06 ahora yo fuera chico para poder hacerlo irme y vivir la vida lejos a mi manera

Voz 16 46:12 por cierto me llamo encantada

Voz 6 46:15 lo dice el nombre Josephine

Voz 16 46:17 que todo el mundo me conoce ya entiendo

Voz 50 46:23 ahí afuera hay un gran vestíbulo así

Voz 16 46:25 pero que nadie iba a verlos

Voz 7 46:30 en sólo unos minutos vamos a cumplir con una de las tradiciones navideñas más arraigadas de de esta casa vamos a escuchar el cuento de Navidad que la Cadena SER viene ofreciéndoles cada veinticinco de diciembre desde hace ya seis años y este año como saben la historia que hemos elegido para llevar a la radio es Mujercitas un absoluto clásico de la literatura escrito por Lisa Mellado que ha adaptado maravillosamente ya lo verán para la radio María Dueñas que dirige también maravillosa

Voz 6 46:57 de Mona León Siminiani hasta ahí tiene usted

Voz 7 47:00 pues los primeros nombres que aparecerían digamos en los títulos de crédito al final del cuento pero si siguen ustedes bajando encontrarán otros nombres que son los del increíble reparto de actores que le ponen voz y un poco también de de alma ese cuento en ese apartado están Santos está Macarena García está y Sacchi está Martiño Rivas está Adriana Ozores primitivo roja

Voz 6 47:20 las está Pepe Viyuela esta Belén Rueda buenos días buenos días está Eva Soriano muy buenos días

Voz 0530 47:26 buenos días muchísimas gracias a las dos

Voz 6 47:29 venir hoy un día veinticinco a presentar el el cuento de Navidad de la SER habéis sido lectoras de de Mujercitas los tocó leerlo en su momento que digamos es un poco en la adolescencia cuando el libro seguramente te marca más

Voz 0278 47:41 hay libros que te obligan a leer y yo creo que Mujercitas no pero es porque yo creo que cuando tienes una cierta edad les los libros que tus compañeras te dice no que parece que les ha gustado sí que es cierto que yo leí en su momento una versión bastante más corta de la que he vuelto a leer esta vez porque como era la narradora quería quería volver a a releerlo luego fue muy interesante porque la versión que yo estaba leyendo tenía un prólogo muy interesante donde hablaba de Luis Scott así era una mujer que dentro de que Mujercitas parece que es todo muy Happy se llevan fenomenal sí que escondía debajo una personalidad de autora muy feminista que tuvo que reprimir es sumamente censurada