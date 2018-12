Hoy por Hoy (26/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0027 00:00 buenos días son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1 00:17 en la Cadena Ser con Aimar Bretos esta mañana la

Voz 0027 00:25 las direcciones nacionales de PP y Ciudadanos van a escenificar en Andalucía el pacto para una mayoría de derechas que gobierne la junta que gobierna también el Parlamento mañana se constituye la Cámara el acuerdo lo van a dejar ya cerrado hoy allí estarán García eje Villegas para apadrinar lo todo si finalmente si van a darle a Vox un puesto con voto en la Mesa del Parlamento un turrón aparentemente digestión dura para los de Ribera que ayer se dejaron ver con Adelante Andalucía en una estación de tren quizá en un intento por escenificar que negocian con todos cuando ya veremos a lo largo del día de hoy asumiendo prácticamente su papel de líder de la oposición en Andalucía Susana Díaz que además ha lanzado en las últimas horas en declaraciones a la SER una carga de profundidad contra el Gobierno central de su propio partido insinuando que hace falta ya la aplicación de un nuevo ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 3 01:12 como siempre que se salte uno el Estado de derecho está la Constitución para protegernos esa en la fortaleza que tiene nuestra democracia que nuestra Constitución hay un Gobierno el gobierno de Cataluña que está echándole un pulso al Estado que por lo tanto no es un conflicto entre dos gobiernos de igual a igual

Voz 0027 01:28 les vamos a contar esta mañana en Hoy por Hoy el malestar que han generado en el Gobierno estas palabras de Susana Díaz y también la respuesta del Ejecutivo al documento que Torra le entregó a Sánchez en su reunión de la semana pasada

Voz 0858 01:40 dado treinta la autodeterminación a propósito de una comisión

Voz 0027 01:44 la celebración del referéndum dejar el diálogo en manos de una comisión mediadora internacional son algunas de las veintiuna propuestas que La Moncloa ha recibido y que según nos dicen no va a contestar ahora sino que estarán respuesta cuando consideré el Gobierno va a firmar hoy un acuerdo con los autónomos para que paguen un poco más a cambio de más derechos la base de cotización les subirá un uno coma veinticinco por ciento lo que supondrá sesenta y cuatro euros más al año y eso les va a permitir a los trabajadores por cuenta propia disponer de dos años del paro de los autónomos empecé uno que es lo que está pasando ahora Javier Alonso buenos días buenos días

Voz 0858 02:18 Mar el pacto que va a entrar en vigor en enero lo van a firmar la ministra de Trabajo y las principales asociaciones de autónomos tras unas complicadas negociaciones el pacto contempla que los autónomos cobren la prestación por accidente de trabajo o enfermedad también desde el primer día

Voz 0027 02:31 eso aquí en España en Indonesia

Voz 1 02:36 así recuerda una teta

Voz 0027 02:37 los dieciséis mil desplazados de sus casas como su marido le alertó de la llegada el tsunami las autoridades reanudan esta mañana la difícil búsqueda de los ciento cincuenta y cuatro desaparecidos

Voz 0858 02:47 la lluvia está complicando las labores de rescate mucho las los equipos de emergencia han ampliado la búsqueda de personas con vida aunque las autoridades temen que la cifra de cuatrocientos veintinueve muerto muertos siga creciendo según avanzan los días y en Sudán

Voz 4 03:04 las protestas contra el presidente por subir el precio de los productos básicos

Voz 0858 03:07 los miles de manifestantes han intentado rodear

Voz 4 03:09 el palacio presidencial

Voz 1 03:13 esta ha sido dar respuesta a la policía con disparos y gases

Voz 0858 03:16 lacrimógenos según Amnistía Internacional el número de muertos se eleva a casi cuarenta tras una semana de protestas ya tenemos al greens oficial

Voz 0027 03:28 cuál de estas navidades la razón al Trump no se le ocurrió otra cosa que preguntarle a una niña de siete años si sigue creyendo en Papá Noeles y con siete años seguir haciéndolo es habitual oro trampa participaba en la tradicional llamada navideña en Estados Unidos varios a chavales llaman al presidente para preguntarle dónde está Santa Claus bueno hasta noche habíamos visto el vídeo desde la perspectiva de Trump porque había cámaras grabando lea él sin embargo esta noche ya sea difundido el vídeo que estaba grabando la familia de la niña

Voz 5 04:06 bueno ya que pese a niños de responde

Voz 6 04:13 lo que si sigue creyendo en Santa clavos

Voz 0027 04:20 en los deportes el fútbol para en España pero en en Europa Sampe buenos días

Voz 0047 04:24 el días Aimar hoy tenemos jornadas ligueras en la Premier inglesa cacho italiano fecha conocida como el Boxing Day jornada dieciocho en ambos campeonatos con partidos como el Atalanta Juventus en el que Allegri confirmó ayer que Cristiano Ronaldo partirá desde la suplencia para empezar a darle descanso y sobre todo el Inter de Milán Nápoles tercero contra segundo que desde las ocho y media de la tarde completará la jornada en Italia en Inglaterra destacarán el Lester Manchester City los de Guardiola vienen de perder en casa en la pasada jornada el líder Liverpool recibe al Newcastle de su ex Rafa Benítez y además tenemos el Chelsea en ese tiempo

Voz 0027 04:53 Acer hoy Luismi Pérez buenas ideas buenos días

Voz 0047 04:56 Aimar más de lo mismo de los últimos días por tanto en zonas elevadas tiempo suave y tranquilo sólo con nubes altas otra vez dejando el cielo enmarañado en los valles de los ríos del interior del país mucha niebla que hoy va a ser bastante persistente en gran parte del Duero y sobre todo en el Ebro en esas comarcas Aimar la tarde base bastante más fresca que por ejemplo en zonas de Cordillera también hoy se iban a formar muchas nubes en el caso de Catalunya nubes bajas pero que no van a dejar lluvias ni en Cataluña ni en el resto del país en Canarias hoy muy pocas nubes Aimar y con esas temperaturas que actualmente ya decimos son más bajas en los valles que las montañas un ejemplo en Navacerrada tenemos diez grados uno en Aranjuez en el Somport en Huesca ocho grados y uno en Jaca o por ejemplo en Alto Campoo en Cantabria diez grados en Reinosa al adicto pero abajo dos bajo cero debatir

Voz 0027 05:46 Luismi seis y cinco de la mañana cinco y cinco en Canarias

Voz 7 06:08 p

Voz 0027 06:14 quién sigue confiando en Santa clases tanto la Fuente Dani Félix

Voz 0456 06:19 un poco buenos días a todos con Lien Raines la que cantaba la banda sonora de El bar Coyote creo que se acuerdan de aquella peli bueno pues ni yo a mis casi XXXV en sus treinta y seis años hemos perdido la fe seguimos creyendo en Papa Noel esto va por Donald Trump y por nuestra ser opinadores Montse de Tarrasa que espero que hoy tenga más claro a quién darle ese premio IMS de la Navidad que el lunes me concedía a mí bueno muchas felicidades a todos un día como hoy hace cuarenta años Papá Noel nos dejaba de regalo la despenalización de la homosexualidad que dejaba de ser delito en España gracias a la lucha de muchos de muchas y hoy lo vamos a recordar con Víctor Mora que es investigador de memoria activista LGTB y autor de un ensayo que trata la persecución de la homosexualidad durante el franquismo va a ser a partir de las nueve y media de las ocho y media en Canarias en tiempo de tertulia con José Antonio Zarzalejos Luis Alegre y Mariola Urrea

Voz 1 07:27 y a partir de las diez anima a partir de las

Voz 0456 07:29 Díez seguimos creyendo en Santa Claus Si también en Santa Baby González Batista que me gusta abonarlo todas las navidades Pablo no llega acompañado de la Minogue nos sino de Sonsoles Rodríguez Villar de Dolores Briceño que son la directora y la productora respectivamente del musical El mago de Oz que a tantos entretiene estos días en la Gran Vía de Madrid una hora después y antes de que lleguen los Garzón para contarnos las Navidad desde el siglo pasado como las vivían nuestros abuelos y abuelas vamos a entrevistar a Carlos Tarque cantante compositor y miembro fundador de M Clan

Voz 8 08:21 eh

Voz 0027 08:25 yo a concretar les un poco la pregunta pero no hablemos de lo que quieran hoy háblenos de qué les pareció el discurso del Rey háblenos de que les ha suplido las palabras de Susana Díaz insinuando esa necesidad en ciento cincuenta y cinco lo que quiera

Voz 0456 08:36 especie de primera pregunta con barra libre políticas sobre Cataluña sobre todo y sus propuestas el acuerdo de gobierno de Andalucía o el discurso del Rey en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro Thais seis como seguimos en fiestas nos pueden contar cómo fue esa cena de Nochebuena cómo ha sido esa comida de Navidad de qué han hablado como sugería a Marina Fernández en de buenas esta madrugada de que han tenido que echar más mano de antiinflamatorios digestivos protectores de estómago calmantes

Voz 1 09:08 estupefacientes que tales a la Navidad nueve uno cinco dieciséis sesenta audios al seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta

Voz 0027 09:39 así empieza hoy por hoy se quedan con Javier Alonso

Voz 0858 09:43 con Elena Sánchez y Carlos Ródenas sala técnica como Jordi Fábrega en la producción

Voz 0286 09:52 de descuidar cuidarte tener algún seguro por el que pagó de más mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 9 10:01 Cynthia la mutua con cualquiera de tu seguros de bajando su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T con su

Voz 0286 10:11 condiciones en mutuo apuntó es

Voz 10 10:13 bueno es vengo de Securitas directa instalar la alarma gracias por minuto en repito no se preocupe ha sufrido algún robo un robo

Voz 3 10:19 he metido gente vivir en mi que soy después de un montón de meses

Voz 1275 10:21 el oye podido recuperarla pues tranquilos porque una alarmas

Voz 10 10:24 la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 11 10:26 hemos importa Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 10:38 hay mucho Cecale que sorprenden pero solo

Voz 0858 10:41 unos gana altura

Voz 1 10:46 Anastasia el musical de Broadway que está conquistando Madrid en el Teatro Coliseo contra ella tus centradas en tal punto

Voz 4 10:59 Aimar mi la mamá de Mujercitas

Voz 12 11:03 Adriana Ozores

Voz 13 11:05 Tales a todas muchos besos ediles que las quiero sé que serán

Voz 3 11:09 cosas contigo que combatirá Mujercitas yo creo que a uno le conecta con la Navidad

Voz 14 11:14 y entonces tiene una cosa muy si de alguna manera entrañable para todos no tiene esa esa cosa que te lleva a la el sonido de los villancicos de la nieve de la familia del calor

Voz 1 11:29 este cuatro de enero La Ventana mujer filtradas y la ficción estas navidades Clinton Vega mis Mujercitas ya disponible en Cadena Ser punto com

Voz 0286 11:40 aquí en nuestra aplicación móvil en apoyo a inspiren grados

Voz 2 11:49 la Cadena SER

Voz 0858 11:58 en una cafetería de una estación de tren a veces como en las negociaciones políticas al máximo no él no siempre se hacen en los despachos allí en esa estación en la de Jerez de la Frontera pillaron ayer al Juan Marín al candidato de Ciudadanos ya Teresa Rodríguez de Antonio Maíllo los de Adelante Andalucía estaban negociando la composición de la Mesa del Parlamento que se constituye ya mañana Ciudadanos aspira a presidir la Cámara está negociando con el resto de grupos el baile de sillas ya aseguró que Vox tendrá un hueco con voto en ese órgano Radio Sevilla Javier Márquez buenos días hola buenos días de momento faltan los flecos eso sí son fundamentales PP y Ciudadanos necesitan a ultraderecha para sacar adelante la investidura idea momento azules y naranjas ya han llegado a un acuerdo programático

Voz 0027 12:43 para gobernar juntos Andalucía el acuerdo ente

Voz 0694 12:46 el Partido Popular y Ciudadanos ha cerrado al completo con un total de noventa medidas entre ellas un plan de choque que reduzca de forma efectiva las listas de espera acabar con el modelo de subasta de medicamentos un gran acuerdo contra la violencia

Voz 0027 12:56 de género con dotación presupuestaria suficiente

Voz 0694 12:58 del documento de veintinueve folios incluye una disposición final en la que ambos partidos se comprometen a crear una comisión de seguimiento de ese pacto de gobierno no dice nada sin embargo de la composición de la Mesa del Parlamento fuentes consultadas por la SER han confirmado que ayer ciudadanos trasladó a Adelante Andalucía su intención de presidir el Parlamento sin la presencia de Bosch aunque cada vez parece más seguro que esta formación tendrá un hueco con voz voto en este órgano además estas conversaciones están dentro de las conversaciones que mantienen ciudadanos con los diferentes grupos con la intención de alcanzar un acuerdo este mismo jueves

Voz 0858 13:35 gracias Javier Quim Torra ha presentado al Gobierno un documento con veintiún propuestas con

Voz 3 13:40 las reivindicaciones

Voz 0858 13:41 del Gubern el texto se lo entregó a la reunión que mantuvieron ambos la semana pasada incluye entre otras medidas la celebración de un referéndum en Cataluña o la creación de una comisión internacional para según dice el president mediar en el conflicto Moncloa dice que sí que lo ha recibido que responderá pero a su debido tiempo José María Patiño el Gobierno se limita a hacer acuse de recibo y según fuentes de La Moncloa dará respuesta en el momento debido a las veintiuna propuestas entregadas a Pedro Sánchez por el president de la Generalitat en su encuentro Quim Torra ha querido darles publicidad al desvelar tres que considera más importantes y que ya les avanzó la Cadena Ser en Cataluña el pasado jueves la de franquicia acción de España y el aislamiento el fascismo y la ultraderecha la regeneración democrática y la ética política y el ejercicio del derecho a la autodeterminación con una propuesta de una comisión internacional que medie entre los gobiernos de Cataluña y de España Torra espera ahora una contra propuesta

Voz 0286 14:38 a que estas la propone esta es nuestra propuesta y esperamos una respuesta global el diálogo no se puede quedar en palabras vanas tiene que ser creíble y eso pasa por conocer la propuesta español a propósito

Voz 0858 14:47 la española vuelve a condicionar el voto de los soberanistas catalanes a los Presupuestos Generales del Estado si desde Podemos Se considera positivo que en

Voz 0027 14:56 amenazas haga propuestas aunque no comparte la

Voz 0858 14:58 sí acción desde Ciudadanos Albert Rivera estima en un tuit que se trata de una nueva humillación para Sánchez de su socio Torra como si España dice fuera una dictadura y Cataluña

Voz 1441 15:09 he estado bueno las llamadas constantes a la como

Voz 0858 15:11 Duran sea por parte del Rey Felipe VI en su mensaje de Navidad no han convencido a Torra pero sí hay daba o buenos días

Voz 4 15:18 buenos días sí que han convencido a los principales partidos

Voz 0858 15:20 españolas que con matices han celebrado las palabras del monarca sobre los jóvenes au sobre las mujeres en Podemos sin embargo hay visiones muy diferentes sobre ese discurso

Voz 1441 15:30 si empezamos por el PSOE Cristina Narbona cree que el mensaje se alinea con el esfuerzo negociador del Gobierno e invita al resto de partidos políticos a tomar ejemplo de los dirigentes que en el pasado fueron capaces de entenderse

Voz 15 15:40 todos sus líderes escucharon igual que nosotros las palabras del Rey deberían extraer de ellas la capacidad de superar las discrepancias que existen

Voz 1441 15:51 desde el PP lo definen como un gran mensaje de un gran Rey que gobierna un gran país e insisten en que el futuro está en el consenso constitucional de hace cuarenta años Teodoro García

Voz 16 16:00 la convivencia es algo frágil

Voz 0027 16:02 tejer es la primera una importante

Voz 16 16:04 este de las tareas que tenemos los

Voz 0858 16:07 políticos desde Podemos Irene Montero dice que

Voz 1441 16:09 la monarquía no conectan y con las mujeres Nikon los jóvenes pero Íñigo Errejón ha visto un discurso más abierto que mira al futuro a la juventud y a las mujeres Pablo Echenique celebra que el Rey se aleje de las tesis de la derecha aunque no le parece creíble dice que Felipe VI tiene buen olfato político

Voz 0858 16:23 después de que el aval hace el año pasado el

Voz 17 16:26 la por ellos no resulta creíble que anoche se Adeje discurso aunque se agradece la intención hiciera dan

Voz 1441 16:33 Nos ve en las palabras del monarca un discurso que está a la altura y que invita a la reflexión Juan Carlos Girauta

Voz 18 16:38 si el Rey hizo hincapié en ella es porque esa convivencia está en peligro también es oportuno recordar las palabras que las reglas que son de todos sean respetadas por todos

Voz 1441 16:47 ha dicho Girauta que los políticos están obligados a defender la democracia y la libertad

Voz 0858 16:51 el ex ministro popular Eduardo Zaplana volverá a entrar en prisión una vez termine el tratamiento médico que está recibiendo desde hace una semana en el Hospital La Fe de Valencia la Fiscalía confirma a la SER que la Audiencia de Valencia va a rechazar todas las peticiones de libertad del ex presidente de la comunidad a pesar de su débil estado de salud por la leucemia que padece Radio Valencia Julián Jiménez

Voz 1248 17:14 la jueza instructora del caso erial y la Audiencia de Valencia recordemos han rechazado en hasta cuatro ocasiones las peticiones de libertad que ha cursado la defensa de Zaplana por motivos de salud un escenario que parece no va a cambiar según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción una vez concluya el tratamiento médico del ex ministro de Aznar otra cosa admiten esas fuentes es que después de las pruebas con los nuevos informes médicos presente la defensa una nueva petición de libertad que será dicen estudiada como se ha hecho en los casos antes

Voz 3 17:44 yo les recordamos que el equipo que atienden

Voz 1248 17:46 qué tal la a Zaplana decidió ingresarle el dieciocho de diciembre ante el deterioro en su estado de salud para someterla a un tratamiento de rescate Ike el domingo la mujer del ex ministro hizo público un comunica

Voz 0456 17:57 dado en el que incluye una carta de Zaplana en la que

Voz 1248 18:00 aseguraba que es inocente y que jamás cobró comisiones

Voz 0858 18:03 gracias Julian y la Audiencia de Navarra tiene que decidir si envía a prisión no mantiene en Libia TAD a los miembros de la manada condenados a nueve años de prisión por abuso sexual una sentencia confirmada después por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad la Fiscalía ya ha dicho que va a pedir que esperen ya entre rejas a que el Supremo decida sobre los recursos que han

Voz 0027 18:24 sentado todas las partes

Voz 0858 18:31 son las seis y dieciocho a las cinco y dieciocho en Canarias y en Estados Unidos han muerto un niño Migrante de sólo ocho años después de cruzar la frontera con México cuando estaba bajo la custodia de los agentes de fronteras es el segundo caso en menos de un mes los demócratas piden ya una investigación exhaustiva a la Casa Blanca el presidente Donald Trump ha ignorado lo ocurrido se limita de momento a decir esta noche se ha limitado a decir esta noche decíamos en Twitter que su administración lo está haciendo muy bien y que están asegurando sus fronteras Washington Carlos Pérez peros

Voz 19 19:03 en lo que llevamos de diciembre dos menores guatemaltecos han fallecido bajo custodia de EEUU el último de ellos tenía ocho años aunque

Voz 1275 19:10 no se ha facilitado su nombre falleció en la madre

Voz 19 19:12 llegada de la Navidad según el relato de las autoridades seré trasladó el lunes a un hospital de Álamo Gordo en Nuevo México donde primeros seres diagnosticó un simple resfriado horas más tarde ofreció síntomas más severos de nuevo en el hospital falleció pasada la medianoche se desconoce por el momento la causa del fallecimiento

Voz 0456 19:31 sólo diecisiete días antes

Voz 19 19:32 examen guatemalteca de siete años ya que el hincar fallecía en circunstancias similares el viceportavoz de la Casa Blanca joven le calificaba entonces de horrible trágica la situación que según él había conducido a la muerte de la menor en el reparto de responsabilidades

Voz 13 19:47 los primeros Froiz cruzaban servidor y fue que tiquete descanso y nada

Voz 19 19:54 Diez le exculpaba a la administración estadounidense y cargaba las culpas sobre el padre de la menor por llevarla con el camino de Estados Unidos

Voz 20 20:00 a ambos si King en todo el base Kate Sean

Voz 0027 20:05 a través de un portavoz de familia solicitado en investigar

Voz 19 20:07 son objetiva y exhaustiva de la muerte de Jacqueline Cal cuyo cuerpo se encuentra ya en Guatemala niegan que hubiera llegado a Estados Unidos después de días sin comer ni beber como adujeron las autoridades migratorias en el caso de niño fallecido este martes se encontraba detenido en Álamo Gordo donde según recogen varios medios estadounidenses las celdas de la patrulla fronteriza no están preparadas para mantener detenida a una familia

Voz 0858 20:29 cuarto día de rescate en Indonesia tras el devastador tsunami del fin de semana que ha dejado de momento cuatrocientos veintinueve muertos las autoridades reconocen que el número de víctimas seguirá creciendo con el paso de las horas porque todavía son muchos los desaparecidos Andrea Villoria buenos días

Voz 1441 20:46 buenos días las labores de rescate hoy precisó

Voz 0858 20:48 de con el amargo recuerda a los más de doscientos cincuenta mil muertos por otro tsunami aquel de dos mil cuatro el que hoy se cumplen como decíamos catorce

Voz 0605 20:57 si las autoridades indonesias reanudan hoy la búsqueda de las ciento cincuenta y cuatro personas desaparecidas algo que la lluvia de los últimos días está complicando según los últimos datos oficiales a los casi cuatrocientos treinta fallecidos se suman mil quinientos heridos dieciséis mil desplazados las autoridades han pedido a la población que evite las costas por miedo a un nuevo tsunami a causa de la actividad del volcán ayer

Voz 4 21:22 una nueva explosión de cientos de personas salieran corriendo hacia lugares altos aunque finalmente no hubo consecuencias

Voz 0858 21:32 Italia como hay un veintiséis de diciembre pero hace cuarenta años la homosexualidad dejó de ser un delito en España entonces que lesbiana conllevaba penas de cárcel equivalentes a los de galos que conlleva por ejemplo el tráfico de drogas o el proxenetismo nos lo cuenta Sonia Ballesteros

Voz 1913 21:48 fue el primer paso para despenalizar la homosexualidad en España

Voz 0027 21:52 sí

Voz 21 21:54 ya de peligrosidad social no queda ya por Na Bai él

Voz 1913 22:01 de Federico Armenteros presidente de la Fundación veintiséis de diciembre sabe que el cambio de la ley fue un paso importante pero no definitivo para acabar con el trato que daba haber franquismo los homosexuales considerados delincuentes y enfermos y enviados a las cárceles de Badajoz y Huelva para su reeducación sabe también que la sociedad aún necesita unos años para ver con normalidad cualquier orientación sexual en mil novecientos ochenta es la calle aún se recogían opiniones como éstas

Voz 22 22:28 que no debe estar prohibida si tampoco debía estar permitida en el sentido de que se haga propaganda homosexual

Voz 23 22:33 hacer una anomalía de la naturaleza enfermedad porque hoy día como estamos viviendo hay mucha gente pagada que no estar sin hacer nada hay caos sea por la SER

Voz 1441 22:44 hace cuarenta años inició un largo camino que

Voz 1913 22:46 ha llevado a España en unas pocas décadas de la persecución franquista al matrimonio igualitario

Voz 0858 22:51 ya se puede visitar en el Museo Thyssen de Madrid uno de los cuadros más destacados de Caravaggio una joven prostituta de diecisiete años que el pintor convirtió en Santa Catalina de Alejandría del museo ha empleado técnicas muy avanzadas para restaurar esta pieza nos lo cuenta Raquel García

Voz 1441 23:09 fue la Androni una prostituta sudanesa que frecuentaba el Palazzo Madama de Roma aquí en Caravaggio utilizó como modelo para su Santa Catalina de Alejandría una de las más representadas de la historia y quizá la que menos aspecto de Santa tenía Guillermo Solanas el director artístico del Thyssen

Voz 6 23:24 por ejemplo si la comparamos con la Santa Catalina de Rafael que aparece como en trance místico mirando hacia una luz divina Ésta es una criatura de belleza muy carnal muy muy terrenal y que mira directamente al espectador

Voz 1441 23:40 los trabajos han permitido descubrir técnicas de la artista como las marcas que utilizaba para los volúmenes o las múltiples correcciones que hizo como explica el jefe de restauración Ubaldo Sedano

Voz 6 23:49 la ropa mucho más contenida no era así en la primera intención de la arpista sino que él había vestido a la a la modelo salta de este caso con un vestido rojo vestido rojo muy intenso es una de las grandes novedades que hemos encontrado en duramente este proceso realizado además de una forma muy cuidada

Voz 4 24:11 Santa Catalina de Alejandría es uno de los cuatro Karabaj

Voz 1441 24:13 los que se conservan en museos públicos en España

Voz 24 24:16 sí sí

Voz 8 24:18 sí

Voz 1 24:21 seis y veinticuatro cinco veinticuatro en Canarias

Voz 0027 24:25 de postes

Voz 1 24:28 en Hoy por hoy el fútbol está de vacaciones en España prosigue activó en algunas de las ligas más importantes de Europa Sampe

Voz 0047 24:37 concretamente en Italia en Inglaterra en ambos campeonatos disputa entre hoy y mañana la jornada dieciocho fecha mundialmente conocida como el Boxing Day en el calcio el miércoles se abre con la visita del Milán al próximo desde las doce y media en cinco partidos a las tres de la tarde entre los que destaca el Atalanta Juventus en el que Allegri confirmó ayer que Cristiano Ronaldo partirá desde la suplencia por primera vez en Liga para empezar a darle descanso y a la misma hora Polonia Nacho o Sampdoria aquí llevo otros tres partidos en el horario de las seis de la tarde con el repaso suelo como más destacado y la jornada se completará con el Inter de Milán Nápoles el más atractivo de la jornada desde las ocho y media de la tarde tercero contra contrasta segundo y casi toda la jornada también en la Premier lo más atractivo estar en el horario de las cuatro de la tarde visita del Manchester City de Guardiola Lester después de haber perdido en casa dos tres en el último partido disputado ante el Palace el líder Liverpool recibe al Newcastle de Rafa Benítez será el quinto reencuentro con su ex técnico el Manchester United recibe al desfile en el segundo partido de Solskjaer en el banquillo y en el de Poquetino vez recibirá al Borne mot luego desde las seis y cuarto Brighton al Arsenal y a las ocho y media el Watford de Javi Gracia recibe al Spanish Chelsea Mañana se disputa en solitario en tanto en West Ham más de fútbol en casa el uruguayo del Atlético Diego Godín aprovechará hoy el parón para casarse en su país desde París hemos podido escuchar a con los compañeros del diario As a Jesé aunque el ex del Real Madrid está sin ficha en el equipo parisino y no juega desde el mes de abril se ve preparado para salir a otro equipo en el mercado invernal y reconoce que poco queda ya de su etapa blanca

Voz 26 25:57 pues yo creía tener amigos conmovido pasé tantos años Real Madrid porque yo realmente yo quería a muchos jugadores de la plantilla en tiene muchísimo precios cuando yo ya me fui en Madrid hablaba con unos conté yo escribía como está fatal pero ya luego no no me dio de sí lo que vimos a nadie

Voz 0047 26:14 y otro que está a punto de reaparecer Rafa Nadal lo hará el viernes en la exhibición de Abu Dhabi contra el sudafricano Kevin Anderson

Voz 3 26:19 el surcoreano John Chang será el primer partido

Voz 0047 26:22 lo que dispute desde que se lesionara ahí tuviera que abandonar en las semifinales del Open a principios de septiembre y el actual número dos de la ATP hablaba en vamos de Movistar sobre la nueva Copa Davis apadrinada por el futbolista del Barça Gerard Piqué

Voz 27 26:33 yo soy de éxitos que sí que apoyó el cambio no soy fan de cambios cuando las cosas funcionan pero cuando las cosas han dejado de funcionar creo que es bueno hacer un cambio no quisieron funciona pues ya habrá tiempo de rectificar vamos a aprobarlo después cuando ya en una salen fuera vándalo veremos si realmente funciona o no funciona pero tengo la confianza de que así sea y ojalá que sea un evento de máximo éxito

Voz 0047 26:52 ya hemos tenido jornada de la NBA el día de la Navidad en Estados Unidos ha dejado esta madrugada cinco partidos no ha jugado Álex Abrines en la derrota de Oklahoma en Houston ciento trece ciento nueve si está jugando Ricky Rubio en Jutta Portland de

Voz 3 27:05 dentro en el tercer cuarto domina Utah ochenta sesenta y ocho

Voz 0047 27:08 de momento con doce puntos y cinco asistencias del base español

Voz 0286 27:15 atar sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar Mutu arte traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 9 27:24 la mutua con cualquiera de tus seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua consulta condiciones de Mutua punto es

Voz 20 27:36 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando a la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 0286 27:47 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 10 27:58 buenas vengo de Securitas directa a instalar la alarma gracias por minuto el propio no se preocupen ha sufrido algún robo

Voz 3 28:04 se metió gente vivir en Miike que soy después de un montón de meses porfió

Voz 1275 28:06 no he podido recuperarla pues tranquilos porque una alarma

Voz 10 28:09 la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 11 28:11 más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0858 28:24 nada nada yo esta Navidad sólo pido salud

Voz 0286 28:26 aunque me haría ilusión vinilo o unos cascos de esos con cancelación de ruido hoy bueno necesitaría cambiar de moda

Voz 28 28:33 pero si vas a pedir pide bien esta Navidad los mejores regalos están una feliz Navidad

Voz 29 28:42 a ver diez negras con esos huesos rellenas tan camillas rojiblancas mortales en pastas pizzas guisos son Dieta mediterránea cultura tradición las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo esta Navidad toma aceitunas españolas has no siempre profesional de la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural

Voz 30 29:02 Lucía Olli Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct y qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes dignos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la posible antes de irnos de vacaciones más tranquila

Voz 11 29:17 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 31 29:30 phishing una es una película protagonizada por Robert De Niro of Uma Thurman Tom Hanks Meryl Streep Maribel Verdú y Antonio Banderas dirigida por Almodóvar lo que parece imposible en la vida real es posible en la radio

Voz 1 29:46 los cuarenta Classic la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha la radio y en la web Olaf de los cuarenta kilos cuarenta Classic

Voz 0027 30:02 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1 30:07 por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 30:13 el Partido Popular y Ciudadanos van a presentar hoy el acuerdo que les permitirá gobernar Andalucía los próximos cuatro años si no hay sorpresas ante finalmente sirve para dar a Vox un puesto con voto en la Mesa del Parlamento Javier

Voz 0858 30:25 en Sevilla la todavía presidenta Susana Díaz ha deslizado aquí en la SER la necesidad de que el Gobierno vuelve a aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco en Qatar

Voz 3 30:33 no es un conflicto entre dos gobiernos de igual a igual es un gobierno que permanentemente está echando un pulso al Estado de Derecho la democracia que por lo tanto ante eso el Estado tiene garantía hay mecanismos constitucionales para hacer frente

Voz 0858 30:47 otro presidente autonómico oeste de la Comunidad Valenciana aquí en la SER ha recomendado a Pedro Sánchez que continúe con la legislatura hasta al final Ximo Puig pide también a los partidos que apoyaron la moción de censura que apoyen ahora los presupuestos de Sánchez pues responsable

Voz 32 31:02 ya que efectivamente pues se agota al máximo la legislatura pero por una razón elemental porque España ha vivido en los últimos seis siete años en una incertidumbre permanente sí es posible que ese acuerdo unos presupuestos pues diríamos un tiempo razonable hasta un año que tampoco uno sería mucho que serán las próximas elecciones en las que habría que intentar ser conscientes que no se puede

Voz 3 31:23 el ver a poner al país en un

Voz 32 31:25 callejón sin salida

Voz 0858 31:28 Nos vamos a la DGT Alfonso Martínez qué tal se circula hasta ahora buenos días

Voz 29 31:32 hola qué tal a esta hora no encontramos grandes complicaciones al lado de carreteras nacionales de momento en la capital madrileña hay tráfico fluido cómodo tanto en los accesos a Madrid de entrada salida como las rutas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta en Barcelona densidad circulatoria en la ronda APD hacia nudo Llobregat y también tengan precaución por bancos de niebla principalmente en Zaragoza en la A dos hasta entre la el municipio zaragozano dio el francés no y también en la nacional ciento veintidós

Voz 0858 32:04 paso gracias Alfonso ya lo escuchan el tiempo continúa sin cambios cielos con pocas nubes en todas

Voz 0027 32:09 España nieblas eso sí en el interés

Voz 0763 32:18 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 1 32:22 marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 1995 32:33 cuando algo deja decir vergonzosa para convertirse en natural voy a poner un ejemplo Le contaba cuenta lo cuenta y una vez fui al gimnasio hace poco Ivica había un señor con un secador y estaba secándose sus partes el pelo de abajo gracias Marina por las utilizado yo dijo mamá veía es que volví otra viajen así había otro señor haciendo a mí me dije se ha habido alguien que ha creado tendencia naturalistas y ahora ya

Voz 4 32:56 ya veis al tipo de otro huevo pues oye

Voz 1995 32:59 la ciudad de Madina prudencia Alterio gracias

Voz 8 33:05 hoy por hoy

Voz 3 33:07 con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 12 33:13 Nani Nations muy pobres más

Voz 0027 33:17 se allí

Voz 8 33:20 temblando Caiwza

Voz 1 33:32 pero catorce vive de vivir la vida en la actualidad al último de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida no Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 4 33:55 el elefante yo pregunto usa habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 34 34:01 extraescolares algo escolares puede

Voz 4 34:05 yo digo

Voz 1 34:05 eso para diga constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joder lo que no puedo hablar yo soy el padrino yo tengo una amiga coreano nosotros somos La Ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 35 34:24 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 1 34:32 toda la se centra en marzo lo que quieras de la SER cuando tú quieras Scarlatti nuestra aplicación

Voz 36 34:46 lo quiere escuchar a la calle para escuchar a la calle

Voz 4 35:01 lo va a apretar en que gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 37 35:11 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 8 35:20 hoy por hoy ese de España

Voz 0027 35:38 abrimos la Mesa en Madrid porque se mantiene activo hoy el protocolo anticontaminación Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 35:44 hola buenos días a setenta kilómetros por hora

Voz 0027 35:46 ciudad máxima en la M30 M40 porque en Nochebuena se superaron los niveles de dióxido de nitrógeno y es la tercera vez que se aplica este protocolo

Voz 1275 35:53 mes si desde las seis se reduce la velocidad en las vías de acceso y de salida de la capital a medida que ayer el día de Navidad sea activo en Madrid tras superan los niveles permitidos de contaminación por dióxido de nitrógeno y siendo además la previsión meteorológica desfavorable porque tanto ayer como antes de ayer hemos tenido estabilidad atmosférica sol temperaturas suaves ni rastro de lluvias la misma previsión que tenemos para hoy en Madrid como siempre el Ayuntamiento de la capital recomienda utilizar el transporte público para moverse por la ciudad ante desde mediodía hay más sabremos qué escenario veremos mañana

Voz 0027 36:23 gracias Laura nos vamos ahora a Pamplona la Audiencia de Navarra celebra hoy una vista para decidir si los cinco miembros de la manada siguen en libertad provisional o entrar en prisión como pide la Fiscalía los cinco que fueron condenados a nueve años de prisión van a seguir la vista por videoconferencia desde los juzgados de Sevilla Fernando Nieto buenos días

Voz 0647 36:41 buenos días a las diez de la mañana está prevista esa vistilla en la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra para estudiar Si seis meses después de su puesta en libertad provisional bajo fianza de seis mil euros los cinco condenados vuelven o no a prisión la Fiscalía ha pedido su reingreso por la no modificación de los hechos probados por el Tribunal Superior de justicia de Navarra Se trata dice la Fiscalía de evitar la posibilidad de que los penados sus traigan a la acción de la justicia mientras el abogado de la manada Agustín Martínez defenderá en la Audiencia que no han cambiado las circunstancias por las que se decretó la libertad provisional no es previsible que la decisión se conozca esta mañana será seguramente en unos días

Voz 0027 37:21 el Tribunal Supremo ha condenado a catorce años de cárcel a un agresor sexual reincidente que violó en Paterna una joven de veintinueve años con una discapacidad severa que le hacía tener una edad mental de siete Ana danés bon día

Voz 0141 37:33 Andy el Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que incluye una indemnización para la víctima de diez mil euros según la sentencia los hechos ocurrieron hace algo más de dos años el acusado se queda a comer en la casa familiar de la víctima que tenía veintinueve años de edad pero una edad mental de siete años por el retraso mental severo evidente y notorio que tenía fue poco después cuando la violó en la azotea de la casa de una amiga suya este hombre ya había sido condenado a casi tres años de cárcel por dos delitos de agresión sexual en una pena ya extinguida cuando ocurrió esta nueva

Voz 0027 38:05 Nos vamos ahora a Brice a Asturias Angel buenos días buenos días la Guardia Civil ha localizado ahorcado a un joven al que buscaban por agredir a su ex novia se presentó en la casa de la mujer y le pidió que volviera con él la lo que ellas en algo si el joven de veintidós años también había

Voz 0174 38:20 digo a la madre su expareja todo empezó durante la Nochebuena sobre las once cuando entró de forma violenta en la casa de la familia de la chica de dieciocho con la que tenía una hija de ocho meses entró en la casa rompiendo una ventana hirió con un cuchillo a la chica rompió un diente de un puñetazo a la madre a la que después intentó atropellar no volvió a saberse de él hasta la mañana siguiente cuando la Guardia Civil encontró su cadáver colgado de un árbol en las inmediaciones del pueblo en Posada de Llanes El fallecido tenía pendiente un juicio en enero por el presunto quebrantamiento de una orden de alejamiento y el joven vivía con su familia a escasos metros de donde residía la chica

Voz 0027 39:05 hoy a mediodía a la ministra para la transición ecológica Teresa Ribera se reúne con los presidentes de Castilla y León Asturias y Aragón después de que éstos le enviaran una carta conjunta para abordar el futuro de la minería le piden una transición justa para evitar los problemas que conlleva el cierre de minas y centrales térmicas en esas tres comunidades Mario Alejandro buenas

Voz 3 39:24 buenos días tres comunidades dos borradas por el PSOE y el PP en pero diferente color político no es obstáculo para presentar una lista conjunta de peticiones que pasa por reclamar una transición justa ante la desaparición de la actividad en minas y centrales térmicas con esta dos mil empleos en juego sólo en Castilla y León los presidentes Fernández Lambán Ambani Herrera comparten preocupaciones y temores por los planes del Gobierno central en esta materia la resumía hace apenas un par de semanas Juan Vicente Herrera

Voz 1154 39:46 una transición inexorable pero que debe ser también una transición justa una transición responsable una transición transparente una transición que piense en los costes necesidades económicas pero también en los costes sociales que acarrea

Voz 6 40:03 la cita a las doce en la sede del Ministerio en Madrid en Madrid

Voz 0027 40:06 el grupo de profesores de la UNED prepara un curso para que refugiados migrantes y personas desplazadas puedan aprender español es gratuito y se hará de forma online desde enero gracias a financiación europea Laura Gutiérrez es hola de nuevo

Voz 1275 40:18 hola de nuevo Mas y sólo se necesita un correo electrónico para inscribirse en los un curso al uso no hay que leerse aprende con contenidos audiovisuales Beatriz Sedano es investiga

Voz 40 40:25 otra de la UNED es un curso de español de nivel inicial centrado en las situaciones con las que se encuentra una persona refugiado inmigrante cuando llega a nuestro país como entender y responder a preguntas sobre datos personales para hacer trámites básicos hablar de la vida diaria moverse por la ciudad o Irán

Voz 1275 40:44 me las pruebas piloto se han hecho con un personas refugiadas que vivían aquí en Madrid de la mano de varias asociaciones que les ayuden a aterrizar han sido un éxito al finalizar el curso se obtiene un certificado también a coste cero Un documento que los migrantes pueden utilizar para demostrar arraigo el curso empieza el quince de enero habrá un segundo donde se enseñara español para buscar trabajo o para defender sus derechos

Voz 8 41:07 y cerramos la Mesa

Voz 0027 41:10 en Castilla y León porque un juzgado de Burgos ha confirmado que el traje de Papá Noel también es ropa de trabajo un tribunal impuso una multa de más de seiscientos euros en empresa de hostelería que les había a sus trabajadores sólo una carcasa de Santa Claus en lugar de dos como dicta el convenio Mario

Voz 3 41:26 si el origen de esta historia lo tenemos que encontrar hace un año y medio cuando la inspección puso esa sanción a la empresa Autogrill después de comprobar que los empleados sólo tenían una casaca de Papá Noel para la campaña navideña IU delantal de Halloween esa festividad sanción que fue confirmada después por el Juzgado de los Social número tres de Burgos en febrero de este mismo año en una sentencia ante la que no cabe recurso el juez entendió que la norma vigente en el caso es el convenio colectivo de hostelería de Burgos que por tanto la empresa tendría que haber proporcionado dos uniformes de trabajo en este caso dos disfraces navideños puede que Trump pasara por este lugar rurales ir decepcionado por no haber a Papá Noel ante la falta de uniforme suficientes ahora esté arruinando la Navidad a los niños

Voz 0027 42:01 de Mario gracias hasta luego

Voz 41 42:05 sí

Voz 21 42:08 se dan me llame lugar

Voz 1 42:14 no

Voz 21 42:19 en te voy a dar

Voz 0027 42:25 abrimos la Mesa del Mundo en Bolivia porque allí una mujer argentina ha sido la liberada hace unas horas de una red de trata de personas que la tenido secuestrada XXXII años ella y su hijo de trece han sido rescatados en una operación conjunta entre entre Bolivia y Argentina están ya juntos familia en Mar de Plata Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 42:44 buenos días la mujer fue raptada con trece años en Argentina y explotadas sexualmente durante varios años en un prostíbulo de Bolivia la policía ha encontrado a ella su hijo viviendo en condiciones extremadamente precarias encerrados en un garaje con doble candado in muy delgados ella pesa veinte kilos menos de lo recomendado para una mujer de su edad de cuarenta y tres años las autoridades recibieron una orden judicial en dos mil catorce para realizar esta investigación exhaustiva sobre la desaparición de la mujer pero no ha sido hasta comienzos de este año cuando la policía recabado los datos suficientes para conocer su paradero de momento los agentes no han detenido a ninguna persona relacionada con el secuestro de la mujer

Voz 0027 43:21 contra las mujeres las enésima declaraciones machistas en el mundo del fútbol la Federación de Fútbol de Rumanía ha tenido que desautorizar al presidente del Steaua de Bucarest por decir que el fútbol femenino es alinearse con ese hace Santa de Satán que las mujeres a pueden jugar porque tienen pechos Andrea Villoria buenos días buenos días toda empezaba cuando el

Voz 0605 43:41 yo le preguntaba Gigi Becali presidente del Steaua que haría la UEFA le obligaba a tener un equipo femenino Hideo

Voz 4 43:47 adoré respondía que en este caso dejaría el fútbol algo con lo que los periodistas se reían añadía

Voz 6 43:56 sí sí

Voz 0605 43:59 añadía que la mujer ha sido creada por Dios del hombre para el hombre decía que tenía que ser hermosa que tienen que tener formas que atraigan al hombre y por ello tachaba el fútbol femenino de pecado la Federación de Fútbol de Rumanía metidos

Voz 1441 44:10 comunicado en el que dicen les aprobar todas las palabras

Voz 0605 44:13 director y en el que no descartan sanciones añaden que el fútbol femenino está viviendo un gran crecimiento en los últimos años y quieren sumarse a ello

Voz 0027 44:21 cerramos la Mesa el mundo en EEUU con la reaparición de Kevin Spacey el actor ha publicado un vídeo interpretando a su personaje en en House of Cards es Frank Underwood vídeo con el que Spacey quiere defenderse de las decenas de acusaciones de abuso sexual en su contra informa desde Washington Carlos Pérez

Voz 19 44:37 Kevin Spacey empezará dos mil diecinueve ante el juez será en Nantes una isla del estado de Massachusetts donde el actor está acusado de abusos sexuales a un joven de dieciocho años en dos mil dieciséis con caso puede que enfrenta a penas de hasta cinco años de cárcel

Voz 1275 44:51 la madre

Voz 19 44:53 la víctima generan Roux antigua presentadora de televisión deseaba que se sintiera verdaderamente avergonzado hace un año cuanto puso la denuncia la mujer reconocía que el momento histórico con la explosión del movimiento Ituri casos como de productor Harvey Weinstein mes habían ayudado a dar el paso de denunciar dejó será vergüenza anoche Kevin Spacey reaparecía con un vídeo en las redes sociales Ana ocho de Merchant en una declaración premeditadamente ambigua Kevin Spacey habla a través del que fuera su personaje en la serie House of cards Frank Underwood seguida en la que precisamente fue apartado a finales

Voz 0027 45:28 el año pasado tras la denuncia de la actual han zona

Voz 19 45:31 a raíz de que había abusado de él cuando tenía tan solo catorce años Believe eh por supuesto algunos se lo creen todo y con el aliento contenido inesperado escucharme simplemente confesarlo todo se mueren por oírme decir que todo es verdad que tengo lo que me merezco que fácil sería verdad se preguntaba el actor poniendo la voz de su personaje para después a pelearnos no se presentaría esa juzgar sin hechos cierto Spacey o quizás Frank Underwood hace además una promesa Edward en voz no al día sino pague el precio por las cosas que ambos sabemos que dice sin duda no voy a pagar por las que no de momento lo que hizo o dejó de hacerle a una de las más de diez personas que le han acusado

Voz 42 46:13 de comportamientos sexuales en adecuados se juzgará a parte

Voz 19 46:16 el siete de enero

Voz 30 46:23 oye Lourdes tú tienes alarma sí la de Securitas Direct y qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la posible antes de irnos de vacaciones más tranquilo

Voz 11 46:37 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 29 46:50 Disney miras con Wii su sin muy sus rellenas millas rojiblancas González sin pastas pizzas guisos son Dieta mediterránea cultura tradición las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo esta Navidad que unas españolistas no está siempre profesional de la aceituna de mesa Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural

Voz 30 47:09 en Andalucía

Voz 0027 47:14 gentes Danny De la Fuente hemos abierto una peca

Voz 0456 47:17 Navarra al libre política para que opinen sobre lo que quieran de las últimas horas como El discurso del Rey aunque sólo sea puesto

Voz 4 47:23 Pilar de Madrid como republicana impenitente desde luego ni escuche a ese señor ni me interesaba en absoluto lo que pudiera decir alguien a no nuevo tal

Voz 0456 47:33 así que Pasapalabra desde Barcelona dice José sobre las propuestas que el presidente Corral entregó al presidente Sánchez

Voz 1778 47:40 lo que está pasando aquí en las declaraciones señor doctor así con todo lo que está sucediendo y las promesas que no he dicho son claro y evidente que el señor todas estaba suavizando el tema porque los las cosas no están muy bien con los republicanos con ERC y añade José que ya estamos un poquito cansados los catalanes de el pocos te siempre aquí metido en Catalunya padece una eterna Nochebuena esto me parece más grave lo que está sucediendo en Andalucía con Vox como para que el foco siempre esté en Cataluña

Voz 0456 48:04 pues dejamos Cataluña que sólo José ha querido opinar sobre esta cuestión vamos andaluza