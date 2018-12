Hoy por Hoy (26/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias el Gobierno y las principales organizaciones de autónomos van a firmar hoy el acuerdo al que han llegado por el que estos trabajadores por cuenta propia pagarán un poco más cada mes a la seguridad social a cambio de mejoras en sus condiciones de subirá la cuota un uno coma veinticinco por ciento que son unos cinco euros al mes para quienes conduzcan al mini Godó el mínimo legal que son la mayoría entre las ventajas que tendrán figura una mejora en la prestación por cese de actividad de los autónomos y también el derecho a cobrar desde el primer día en caso de baja médica contexto que irá este mismo viernes al Consejo de Ministros para que entre en vigor el uno de enero la ministra de Trabajo Magdalena vale insiste en que de todos modos esto es sólo el inicio

Voz 3 01:03 el camino se ha establecido un grupo de trabajo y nos hemos comprometido a que a treinta y uno de enero del año que viene se presentará ya un primer documento con el objetivo de alcanzar esperemos que sea posible un acuerdo durante el año a lo largo del año

Voz 0027 01:19 mil mantiene el Gobierno que su objetivo es trabajar en una reforma más profunda del sistema de los autónomos quiere que cada uno cada uno de esos trabajadores como pasa con los trabajadores por cuenta ajena cotice según su nivel real de ingresos y esa reunión del viernes del Consejo de Ministros va a tener un marcado acento económico porque hace más de de este asunto de los autónomos también se va a cambiar la ley para penalizar los contratos laborales de muy corta duración para que les empresarios no los usen como un recurso más según avanza esta mañana el diario económico Cinco Días los contratos de una semana o menos tendrán una cochera son un cuarenta por ciento más alta para el empresario con una excepción los contratos del campo hoy PP y Ciudadanos van a hacer ya oficial el acuerdo que han cerrado para gobernar juntos Andalucía la sintonía entre los dos partidos parece total aunque no suficiente necesitan a Vox y hoy prevén cerrar un acuerdo para darle un asiento en la Mesa del Parlamento a este partido de ultraderecha Vox mira con recelo al los de Rivera a los que han reprochado que se reunirán ayer con Adelante Andalucía los líderes de ciudadanos idea Coalición de Izquierdas allí en Andalucía vieron el día de la Navidad por la mañana en la estación de tren de Jerez para hablar de la composición de la mesa hay siete asientos a repartir en esa mesa entre cinco formaciones distintas a quién Sevilla hoy se va a repetir esta imagen la del dos cinco miembros de la manada condenados a nueve años de cárcel por abusos sexuales entrando en los juzgados de de la capital andaluza porque desde ahí van a seguir por videoconferencia la vista que se celebra hoy en Navarra sobre su libertad provisional la Fiscalía pide que entren ya en la cárcel tras la confirmación de la sentencia y sin esperar a que el Tribunal Supremo decida sobre los recursos que han presentado la cárcel de Huelva ha trasladado en las últimas horas a la novia del asesino confeso de Laura duermo la pillaron intentando comunicarse con Bernardo Montoya así que le han cambiado a una zona más alejada de la misma cárcel Montoya tuvo un vis a vis con esta mujer dos días después de la desaparición de la joven es hora de hoy se cumplen cuarenta años de la despenalización de la homosexualidad en España el veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho el Consejo de Ministros de Adolfo Suárez derogó la ley de peligrosidad social que perseguía explícitamente a los gays justificada que los encarcelaran muchas familias llegaron a denunciar a sus propios hijos y favorecieron que estos terminaran entre rejas aún así lo que esperar diez años más para alejar el riesgo de terminar en prisión Federico Armenteros Fundación veintiséis T

Voz 4 03:59 medio hilo ya que lo que se lograda bien la lo único pues nosotros

en la NBA el día de Navidad Nos Jos cinco partidos dos de ellos de equipos con jugadores españoles también

Voz 1161 04:21 aunque eso lo hemos podido ver en juego uno de ellos derrota de Oklahoma Houston ciento trece ciento nueve no ha jugado Álex Abrines por enfermedad si ha jugado Ricky Rubio en la victoria de Utah sobre Portland ciento diecisiete noventa y seis catorce puntos seis asistencias del base español del resto destaca la amplia victoria de los Lakers en casa del campeón Warriors ciento uno Lakers ciento veintisiete Le Bron James sólo ha jugado medio partido con dobles figuras diecisiete puntos trece rebotes además Boston ciento veintiuno Philadelphia ciento catorce y New York noventa y cinco Milwaukee ciento nueve

la previsión del tiempo

me Pérez buenos días hola muy buenos días

el ese tiempo tranquilo y anticiclónico pero eso es sinónimo también de muchas nieblas que iban a ser persistentes en el Duero en el Ebro así como el hilo

Voz 5 05:00 interior de Cataluña en esas zonas ambiente

Voz 3 05:02 de Scott todo el día las nieblas del Tajo del Guadiana o cerca del mar de Alborán sí que se irán retirando en zonas elevadas del país un ambiente mucho más suave despejado o simplemente con nubes altas Joyce e irán formando algunas nubes a diferencia de los últimos días sobre todo en el norte del Mediterráneo en Canarias va a ser una jornada tranquila y sobre todo bastante cálida

Voz 0027 05:30 sí

Voz 6 05:30 eh hola buenas Antonin si eso yo soy Federico que de casas que he visto que tenía

hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 06:20 estamos a poco más de veinticuatro horas de que se constituya el nuevo Parlamento andaluz PP y Ciudadanos ya tienen un acuerdo para gobernar juntos en coalición en la junta hoy lo van a hacer oficial para lograr ese gobierno necesitan el apoyo de Vox que finalmente sí tendrá un puesto con voto en la Mesa del Parlamento pero que no ocultan Vox su malestar por haberse quedado al margen de las negociaciones públicas Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 1510 06:44 buenos días Aimar se este documento no dice nada de la composición de la Mesa del Parlamento fuentes consultadas por la SER han confirmado que ayer ciudadanos trasladó

Voz 0534 06:51 adelanta Andalucía su intención de presidir el Parlamento si la presencia de Vox estas conversaciones están dentro de los encuentros que mantienen con los diferentes grupos con la intención de alcanzar un acuerdo este mismo jueves acuerdo entre PP y Ciudadanos que está cerrado por completo con un total de noventa medidas entre ellas un plan de choque que reduzca de forma efectiva las listas de espera en sanidad acabar con el modelo de subasta de medicamentos o un gran acuerdo contra la violencia de género con dotación presupuestaria suficiente El documento de veintinueve folios incluye una disposición final en la que ambos partidos se comprometen a crear una comisión de seguimiento del pacto de gobierno

Voz 0027 07:25 mientras tanto la presidenta de la Junta en funciones Susana Díaz respondió así en la SER cuando tío Suárez director de contenidos destacan en Andalucía le preguntó por su opinión sobre el ciento cincuenta y cinco Díaz Susana Díaz no descartó la posibilidad de aplicar de nuevo ahora en Cataluña ese precepto Constitución

Voz 9 07:43 el diálogo siempre es posible cuando se respetan las leyes y en Cataluña llevan demasiado tiempo determinado dirigente saltándose las normas llevan demasiado tiempo entendiendo que ellos pueden estar echando un pulso permanente a la Constitución y al Estado de Derecho

Voz 10 07:58 de qué sería por tanto aplicable el ciento cincuenta y cinco en este momento en Qatar

Voz 9 08:01 siempre que se salte uno el Estado de derecho está la Constitución para protegernos

Voz 0027 08:05 sobre ese diálogo hablado también Quim Torra que este martes desvelaba que la semana pasada en la reunión con Pedro Sánchez le entregó al presidente del Gobierno un documento con veintiún puntos entre ellos uno pidiendo una mediación internacional el Gobierno central confirma que Sánchez recibió ese documento y poco más porque no tienen mucha intención de darle una respuesta solemne rápida Radio Barcelona día

Voz 0931 08:27 bon día Torra dio estos detalles ayer en la ofrenda que cada año se hace entre la tumba de Francesc Macià en el cementerio de Montjuïc ante los periodistas detalló algunas de las propuestas que trasladó a Sánchez las que considera más importantes como aislar la extrema derecha regenerar las instituciones del Estado y la tercera una propuesta de mediación internacional

Voz 1275 08:45 la treta la autodeterminación

Voz 10 08:47 a posta de una Comissió internada

Voz 0931 08:50 al poder ejercer nuestro derecho de la autodeterminación con una comisión internacional que medie entre Gobierno español y catalán decía asegurando que esperan una respuesta de Moncloa pues pocas horas después Moncloa respondía fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez de aseguran que contestarán detallarán su propuesta cuando toque que simplemente serán avisados Torra también insistió en el no a los Presupuestos ante las sin concreciones dice de Moncloa en torno al referéndum que piden

Voz 11 09:16 p

Voz 16 10:34 buenos días a ellos se suman mil quinientos heridos y de seis mil desplazados que han visto sus casas sus casas convertidas en escombros

Voz 1804 10:40 no

Voz 16 10:43 las autoridades reconocen que el número de muertes seguirá creciendo impiden a la población local que evite las costas por miedo a un nuevo tsunami ayer una nueva los que cientos de personas salieran corriendo al hogar asaltos que no se repitió la tragedia las labores de rescate ese complican hoy por la lluvia se mezclan con el homenaje a los más de doscientos cincuenta mil muertos que dejó el tsunami de dos mil cuatro del que hoy precisamente Se cumplen catorce años

Voz 0027 11:07 veinte y siete personas al menos han muerto ya en Sudán en una oleada de protestas contra el régimen de Omar al Bashir que lleva más de treinta años de poder despótico en ese país a la falta de libertades se suma el descontento económico las fuerzas de seguridad abrieron fuego real ayer contra una de las marchas que trataba de llegar hasta el palacio presidencial Álvaro Zamarreño

Voz 0116 11:29 en los días anteriores poco después de mediodía los manifestantes se congregaban en el centro de Jartum vídeos difundidos por ellos mismos como este se escuchan cánticos como este de libertad o Abajo el régimen los manifestantes se dirigían hacia la zona del palacio presidencial y es entonces cuando las fuerzas de seguridad han utilizado munición real y gases lacrimógenos las balas no nos van a hacer retroceder cantaban entonces algunos de los manifestantes pero según Amnistía en los primeros días de protestas han muerto en torno a cuarenta personas la mayoría por disparos de la policía las manifestaciones de este martes estaban organizadas por asociaciones profesionales lo que muestra el creciente grado de organización a lo largo de la última semana aunque muchos lemas hacen referencia a la situación económica otros van directamente contra Al Bashir lleva en el poder desde mil novecientos ochenta y nueve por lo que es uno de los autócratas más longevos

Voz 0116 12:34 los manifestantes de ser traidores y terroristas pero ha acabado reconociendo la necesidad de reformas económicas por un empobrecimiento por el que culpa a las potencias extranjeras

Voz 0027 12:44 en Líbano mueren de media dos empleadas domésticas a la semana la mayoría por suicidios sustancias poco claras es la consecuencia de un sistema laboral en el que sus empleadores adquieren un poder casi absoluto sobre esas mujeres que se convierten casi en esclavas modernas Se calcula que en este pequeño país en Líbano de apenas seis millones de habitantes hay doscientos cincuenta mil mujeres extranjeras en esa situación y algunas han empezado a organizarse para luchar por sus derechos y crear redes de apoyo mutuo es un reportaje de Urkiola Andrés desde Beirut

Voz 5 13:16 llamadas mensajes con fotos notas de voz el móvil no deja de sonar de diez de noche con peticiones de ayuda

Voz 16 13:55 pago el salario encierro forzado dejación del tiempo libre maltratos físicos o agresiones sexuales son algunos de los abusos que aún se dan los recoge la web del Islam con una iniciativa anónima que denunciaba públicamente a los empleadores atacando les donde más les duele la reputación rompe impunidad es pero los casos que salen a la luz son una gota en un océano que el Líbano formando cientas cincuenta mil empleadas domésticas como asegura Rafael Miranda es del My gran Community santo

Voz 5 14:22 a las personas quedan atrás

Voz 18 14:24 espadas en este sistema por el cual una vez estás aquí para trabajar como empleada doméstica queda reducida a esa posición no importan tu sueño hay esperanzas dejó otros estudios nada puede sólo eres una empleada de este que doméstico

Voz 16 14:38 por ello activistas veteranas como Tania decidieron crear redes

Voz 3 14:41 pierden el aislamiento de Nando Patri

Voz 1 14:44 de socialización

Voz 16 14:47 o de formación como All my gran con su secretaria de la junta directiva e incluso estuvieron a punto de montar un sindicato pero como nos explica de ser de la Organización Internacional del Trabajo

Voz 0534 14:58 el secuestro como empleadas domésticas están excluidas del Código Laboral esta exclusión es un factor clave contra el reconocimiento de esta fuerza laboral como trabajadora es Huesca

Voz 16 15:09 su desafío no ha sido indoloro varias de sus compañeros activistas han sido expulsadas del país Tania sabe que puede ser la siguiente pero dice el miedo no impedirá que siga denunciando los abusos y luchando para acabar con ellos

Voz 6 15:27 hola buenas noches te llamo del teatro

Voz 0779 15:29 porque tú reserva actualmente no está disponible porque hay tres personas sentadas en así que no es no ver que simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que van a estar diez minutos que ya está pues eso diez minutos ni nada claro pero es que te tiene de la entrada vergonzosa eh

Voz 7 15:44 más vergonzoso es que esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad no ocupe es un sitio que nos corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 1804 17:06 el Bretón

Voz 20 17:10 hola

apartados por un momento del acto

Voz 0027 17:16 apartados por un momento del acto

Voz 10 17:18 calidad y le ha posado en el recuerdo en los sentimientos que afloran estos días de Navidad

Voz 20 17:24 aquella fue una Nochebuena que tenía treinta y tres años y estaba cambiando de vida Emilia como siempre es es vivía pues todos ese año había cumplido ochenta Mi Esteban enseñando sus recetas iba explicando todo mientras yo lo apuntaba en un pequeño cuaderno la mitad de las cosas era incapaz de contar con precisión porque para ella era novias calcula a ojo con sentido común repetían ante mis ojos iba a desplegar sus encantos de patata con la que ganaba concursos los chipirones en su tinta o unas natillas con las que aún sueño así pasábamos el rato mientras cantábamos a Campanella Zamora el día de Navidad empezó a sentirse mal recuerdo entrando en el restaurante agachada decía que le dolía la tripa ya en el hospital tardaron unos días en darse cuenta de que su problema era cardiaco digestivo cree que no tenía solución murió en Nochevieja pero antes abrió sus ojos mira a su alrededor y dijo que familia tan bonita tengo era una mujer humilde sin carrera que se había dedicado a cocinar acusó ayer a cuidar ese último día me di cuenta de que su vida había sido plena de que iba a dejar una huella en todos nosotros que no igualaría un premio Nobel tenía bondad dedicación esas cualidades tampoco valoradas han pasado doce años y sigo recordando la siempre feliz dos mil diecinueve abuela

Voz 21 18:38 eh eh eh

Voz 19 18:49 todo no como ahora

Dani pues después de escuchar a Mónica

Ceberio alto de Jaén sólo se

cubre desearon a todos nadie gracias que bueno

gracias a ti Antonio sobre Andalucía y el PSOE Pedro Madrid

Voz 24 19:10 mientras el PSOE no se quite de encima al parque Al Anbar a sus Anita el PSOE no será un partido coherente Susana Díaz tiene que irse ya

Voz 23 19:22 el y Navidad sobre el acuerdo entre PP y Ciudadanos para gobernar marcaban

Voz 25 19:26 Celoni vale

Voz 26 19:29 pero sobre todo cuando no hay nada nada más que crear problemas y se quedan sorprendidos los andaluces que van a igualar su junta a la Gobierno central les diré que autonomías como por ejemplo la de Cataluña hace muchísimo tiempo desde su fundación en que todos los cargos cobran muchísimo más y mire para contarnos el Belén que los están volcando desde diseños tres propuestas de leyes habrá en esta legislatura en el Parlamento catalán un rendimiento bestial creó muchas gracias a todos

a ver

Voz 19 20:06 eh

son las siete y veinte de la mañana las seis y veinte en Canarias

hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:21 qué tal buenos días esperamos hoy de nuevo sol y temperaturas suaves en Madrid de hecho para subir ligeramente los termómetros una previsión que trae consigo también altos niveles de contaminación en la capital hoy también se mantiene activado el escenario uno del protocolo anti polución lo que quiere decir que no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora en el interior de la M cuarenta en la

Voz 10 20:41 M30

Voz 1275 20:45 se lo contamos hoy en la ser un grupo de profesores y profesoras de la UNED de Madrid van a poner en marcha un curso para que refugiados migrantes y personas desplazadas puedan aprender español es gratuito se hace online hice entre un certificado al finalizar lo que además les puede ayudar a demostrar arraigo en nuestro país el curso empieza en enero se financia con fondos europeos Raquel García

Voz 0534 21:07 los se necesita un correo electrónico para inscribirse y no es un curso al uso no hay que leer aprende con contenidos audiovisuales lo explica Beatriz Sedano investigadora de la

Voz 29 21:15 es un curso de español de nivel inicial centrado las situaciones con las que se encuentra una persona refugiado inmigrante cuando llega a nuestro país como entender responder a preguntas sobre datos personales para hacer trámites básicos hablar de la vida diaria moverse por la ciudad o Irán me

Voz 0534 21:33 las pruebas piloto se han hecho con personas refugiadas que viven en Madrid de la mano de varias asociaciones que les ayudan a aterrizar ya han sido un éxito y lo más importante es que han conseguido que el certificado sea a coste cero también

Voz 29 21:45 digamos que es nuestro pequeño granito de arena para intentar que entren en el sistema ya que muchas veces al desplazarse han perdido su documentación en sus diplomas y cualquier tipo de certificación puede ser de gran ayuda por ejemplo para las personas migrantes cuando solicitan la residencia por arraigo pueden demostrar que han estado aquí es a través de de Estudios cursados y para ello necesitan certificados oficiales

Voz 0534 22:10 el curso empieza el quince de enero veinticinco sesiones en seis semanas después habrá un segundo donde aprenderán español para buscar trabajo o para defender sus derechos

Voz 1275 22:22 la últimas horas la organización es racismo denunciado en redes sociales un caso de xenofobia en una tienda de la calle Bravo Murillo en la capital una mujer insulta a un trabajador al que amenaza con quitarle el DNI

Voz 30 22:33 como muy sequita eso es verdad yo soy soñado por favor

Voz 1275 22:52 como eso Sarkozy en Francia dice esta señora los DNI y los pasaportes igual que serán se quitan el dependiente incluso se justifica diciendo que es español tú no eres nada le espeta a esta mujer algunos políticos como Íñigo Errejón de Podemos han lamentado en Twitter este tipo de conductas es racismo dice que no

Voz 0027 23:09 delegar que esos hechos cotidianos

Voz 1275 23:13 miércoles veintiséis de noviembre más noticias en titulares con selva

Voz 1510 23:16 nuevo atropello mortal en Madrid un joven de veintidós años ha muerto arrollado por un coche en Villanueva de la Cañada en el kilómetro veintitrés de la carretera M quinientos tres la Guardia Civil ha tomado ya declaración al conductor pero aún se desconocen las causas

Voz 1275 23:26 controlado el incendio de esta madrugada en una fábrica una chatarrería de Loeches uno de los bomberos se ha hecho un esguince en Hoy más heridos pero hasta trece dotaciones han tenido que ir apagar las llamas ya se ha reabierto a la circulación de la carretera M doscientos veinticinco que estaba cortada

Voz 1510 23:38 el alcalde de Valdemoro da por hecho que la Universidad Complutense tendrá un campus una localidad a pesar de que el rector Carlos Andradas no ha sido tan claro Andradas lo dejó en el aire dijo que había buena voluntad pero siempre que no fuera oneroso para la universidad ya se puede visitar en el Museo

Voz 1275 23:51 se en uno de los cuadros más sublimes de Caravaggio una joven prostituta de diecisiete años que el pintor convirtió en Santa Catalina de Alejandría el museo ha empleado técnicas muy avanzadas para restaurar esta pieza

Voz 0027 24:02 descarga de la de Google IBM

Voz 0159 29:09 desde Ecologistas en Acción definen como un éxito la naturalización del Manzanares insisten además en que todos los meses se detecta la presencia de nuevas especies en el río Santiago Martín Barajas es responsable del agua de Ecologistas en Acción y uno de los

Voz 1510 29:23 el responsables del proyecto se ha producido un

Voz 38 29:25 las loción de de vida en el río tanto a los que son peces en su mayoría además ahora autóctonos también en lo referente

Voz 25 29:37 la vegetación dos nuevas especies

Voz 1275 29:39 el Manzanares según Ecologistas en Acción como las garzas ocho grados tenemos hasta ahora en el centro de la capital sigue hoy por hoy sigue la información aquí en la sala

son las siete y media las seis y media en Canarias hoy hoy

con Aimar Bretos comienza el miércoles

Voz 0027 30:12 es veinticinco veintiséis de diciembre comienza sin cambios en el tiempo siguen las temperaturas altas en muchas zonas de España y las nieblas que en el interior se van a mantener hasta bien entrado el día de lluvias ni hablamos la nieve sigue sin aparecer para desesperación de los amantes del esquí ya ha pasado ya la noche detenido el supuesto asesino de un hombre al que encontraron muerto dentro de una maleta en Zaragoza el detenido es un varón de veintiséis años David Marqueta buenos días buenos días la policía identificado también

Voz 39 30:40 a ver es el de un hombre de cuarenta y ocho años que recordemos apareció en el interior de esa maleta el pasado día veintidós en el número uno de la calle Vía Verde de Zaragoza el juez ha declarado secreto de sumario

Voz 0027 30:51 una espectacular persecución a una narco lancha en Málaga ha terminado con tres detenidos en la Playa de Sabinillas la lancha fue detectada antes de que empezara el viaje a Marruecos para recoger la droga ser Málaga Ana Tere Vázquez

Voz 1161 31:03 se produjo a mediodía en esta playa de Manilva en las maniobras de aproximación los narcos lanzaron piedras a la Guardia Civil no consiguieron huir finalmente los ocupantes fueron detenidos acusados de contrabando y atentado a la autoridad además se localizaba el vehículo cargado de gasoil estaba preparado para abastecer están narco la

Voz 0027 31:20 mucha preparada para cruzar el Estrecho y en Madrid

Voz 30 31:23 como hijos a cambio de colorines mira cuenta enseguida verdad

Voz 0027 31:35 la organización es racismo anuncia a través de las redes sociales este caso de xenofobia en la capital una mujer insulta a un trabajador de una tienda al que amenaza con quien le puedan quitar el DNI o el pasaporte Radio Madrid Sara Selva en el vídeo se ve cómo entraba

Voz 1510 31:48 ver está detrás del mostrador del establecimiento atendiendo hablando con esta mujer ella le dice como escuchábamos que pueden retirarle el DNI el se defiende le dice que tiene una mentalidad muy antigua ya sube el tono diciéndole no te ponga chulo o tú no eres nada

Voz 30 32:02 por qué no explica qué es esto

Voz 1510 32:11 Daniel pero la mujer asegura que para eso su madre su padre tienen que ser españoles casi es el ordenamiento jurídico en España sin embargo la ley permite obtener la nacionalidad acreditando diez años de residencia es racismo pide que no se nieguen los episodios cotidianos de xenofobia como este porque hay que reconocerlos para poder combatirlos

Voz 0027 32:31 bueno esto es parte del dibujo informativo de este miércoles veintiséis de diciembre Alfonso Armada buenos días buenos y Agett mar vamos con todo lo demás y tras la pausa navideña hay tres ausencia mayoritaria de periódicos de papel en este martes veinticinco las interpretaciones al discurso del Rey Copa no y buena parte de las páginas editoriales

Voz 25 32:51 sí es La Vanguardia que fue de los pocos que como es tradición en Cataluña apareció en papel el martes titula en su primera página el Rey reivindica un pacto en favor de la convivencia previene contra la división en referencia a Cataluña y el populismo el primer mensaje real tras la llegada del PSOE se dirige a los jóvenes el país pone el énfasis en que Torres rechaza la llamada del discurso del Rey a la convivencia señala que los partidos políticos no independentistas alaban el tono del mensaje incluido Podemos coincide con la vanguardia en destacar que la sociedad tiene una deuda con los jóvenes y subraya que Felipe VI sostiene que la Constitución no es una realidad inerte sino viva en su editorial llama la atención sobre la necesidad de huir del rencor y el resentimiento el mundo dice que el PSOE usa el discurso del Rey para avalar su política en Cataluña mientras que el PP y Ciudadanos destacan su sintonía con la defensa de las reglas que son de todos en su editorial subraya al mundo que la reacción airada de Torra prueba cierto del discurso por cierto en la contraportada entrevistada por Luis Alemany Ana Belén que acaba de sacar de publicar el disco Vida dice me duele cuando se habla mal de la transición la transición no le hizo Suárez la hizo la gente ABC dice que Torra desprecia la operación diálogo de Sánchez condiciona su apoyo a los Presupuestos a que el Ejecutivo acepte una lista de veintiuna demandas incluida la autodeterminación eldiario punto es dice por su parte que el Rey responde al deshielo entre el Gobierno y el independentismo con su discurso más templado sobre

Voz 0027 34:15 que por cierto sobre Cataluña sólo un tercio de los depósitos partidos en el uno de octubre ha vuelto a Catalunya

Voz 25 34:23 si esa cuenta Ramón Muñoz en el país el conflicto independentista acarreó que en el primer trimestre de dos mil diecisiete y el primero de dos mil dieciocho se produjera una fuga de depósitos que alcanzó los treinta y seis mil doscientos millones de euros desde entonces poco a poco el dinero regresa pero no completamente en total sólo un tercio diez mil trescientos dos millones

Voz 0027 34:41 además Alfonso PP y Ciudadanos cierran su pacto para gobernar Andalucía

Voz 25 34:45 es el título al mundo en portada pero con un pero Vox les acusa de no saber sumar ABC por su parte dice que el PP y Ciudadanos and cerraron en Nochebuena un acuerdo para el cambio en Andalucía con noventa medidas entre las que se incluyen una bajada general de impuestos y ayudas a los autónomos

Voz 0027 35:00 planes de contingencia para un Brexit a las bravas

Voz 25 35:04 en su discurso a los británicos con motivo de la Navidad la reina de Inglaterra pidió a la nación que dejen a un lado las diferencias la paz y la buena voluntad son tan necesarias como siempre cuenta el Gardian fue lo más cerca que estuvo de referirse al Brexit sin embargo el país dice que España ultima un plan de contingencia entre un Brexit duro para amortiguar los efectos adversos con la aviación en primer plano Iberia integrada en el grupo británico Ia G pasaría a ser considerada extracomunitaria e intercambio de mercancías no

Voz 22 35:43 todo no dejaba huir

Voz 0027 35:51 no otro niño ha muerto mientras estaba bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos en la frontera con México

Voz 25 35:58 lo cuenta el New York Times un niño guatemalteco de ocho años murió en la madrugada del día de Navidad mientras estaba bajo custodia de la Border Patrol de EEUU es la segunda muerte de un menor este mes una niña también guatemalteca murió tras haber cruzado una frontera que Trump quiere reforzar a toda costa y por eso ha echado el cierre al Gobierno federal por no financiar su muro un exhaustivo informe del Time pese explica con gráficos y fotos el estado del muro que se ha construido que sea reforzado el mismo New York Times cumplió el pasado fin de semana una de las tareas que engrandecen a los periódicos tras la muerte el ocho de diciembre de la niña guatemalteca Jacqueline calma aquí siete años mientras estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza la reportera Elizabeth Malki el fotógrafo Daniel Volpe viajaron al villorrio al villorrio de rachas Luján en Guatemala para buscar a su familia no solo encontraron a su madre Claudia maquina de veintisiete años sino que el diario Le dedicó la principal foto de portada de la edición internacional a ella ya es otra hija Ángela de seis meses el título era en el pueblo natal de la niña que murió bajo custodia de EEUU la pobreza impulsa la emigración ahora Claudia que despidió a su hija y a su padre en busca de una vida mejor al norte está esperando su cadáver para despedirse de ella por segunda vez

Voz 22 37:14 es que a mí me reí

Voz 0027 37:17 un camarero salvó a clientes y empleados de un hotel ante el maremoto en Indonesia lo cuenta Xavier Font de gloria

Voz 25 37:24 en el país vi una ola gigante acercándose al hotel terminada la cena del sábado a has maja camarero del hotel con Dominion Beach salió a uno de los porches del complejo anoche era clara una pequeña ola alcanzó la escalera en la que estaba sentado y mojó su sandalia lo que hizo que desviara su el horizonte entonces vi la ola más grande que jamás había visto grite Tsunami tsunami clientes y empleados subimos a la última planta cinco minutos después la ola impactada contra el edificio destrozando la planta baja de llevándose todo por delante la alerta de cajas maja resultó decisiva tácticas

Voz 0027 38:00 contra la discapacidad

Voz 25 38:02 Laura Marta cuenta en las páginas de deportes de ABC la historia de Rubén Conde que con parálisis cerebral dirige educa y enseña un equipo femenino de fútbol a no rendirse nunca con ocho años no podía caminar una parálisis cerebral lo hacía caer todo el rato y aún así se apuntó al fútbol sumadas le preguntó si estaba loco pero no Rubén condenó estaba loco sólo quería jugar con sus amigos a un deporte que le apasiona hay que quitar el prefijo This de discapacidad todos tenemos nuestra capacidad particular al hilo de esta historia una recomendación para estas navidades el último libro de Cristina Morales lectura fácil Premio Herralde de Novela Alfonso hasta mañana mañana señales de humo Alfonso Armada y a punta

Voz 0027 38:46 todo determinar este dos mil dieciocho en el que la Constitución ha celebrado su cuarenta aniversario la Biblioteca Nacional ha preparado una exposición de homenaje a los editores que en los últimos años del franquismo fueron precursores de la transformación social y cultural que llegó a España con la democracia una muestra dedicada también a los las poquísimas editó das con sólo tres que trabajaron en aquel momento Raquel García

Voz 0534 39:11 las colecciones de Tusquets y Anagrama las primeras ediciones de Alianza Editorial Bardo de poesía revistas como ajoblanco Triunfo Cuadernos para el Diálogo o Ruedo ibérico pero también Plaza Janés Planeta Bruguera hablamos de todo aquello que circuló en la clandestinidad lo que fue editado en España desde el exilio lo que pudo leerse libremente los papeles del cambio es un homenaje a quiénes lo hicieron posible aquellos profesionales que sentaron las bases de una democracia cultural que comenzó cuando todavía la presión del régimen hacía imposible su trabajo Jordi Gracia es el comisario de la muestra

Voz 41 39:42 el nivel de potencia de la subversión literaria cultural intelectual e está mandando sobre la capacidad represiva del régimen que naturalmente la ejerce su secuestra con ediciones enteras de libros que pudo costarle la vida a los editores o les impide la vida como por ejemplo ciencia anula una editorial de los años sesenta y seis aproximadamente que que no pudo sobrevivir a la presión a la asfixia que el Regiment practicó sobre ella

Voz 0534 40:08 cuenta gracia que la idea es mostrar aquella nueva mentalidad desde el erotismo más desacomplejado a la experimentación hedonista como la que encarnó una de las pocas mujeres editoras de la época Beatriz de Moura responsable de la colección de literatura erótica La sonrisa vertical

Voz 1804 40:29 el día de mañana nadie te podrá que tardo bailado

en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

siete y cuarenta y tres de la mañana seis y cuarenta y tres en Canarias

Volkswagen tienen deporte hoy por hoy Volkswagen cuando para las personas

Voz 0027 43:18 Rafa Nadal defiende el nuevo formato de Copa Davis que empezará a disputarse el año que viene Sampe

Voz 1161 43:22 el torneo podría el jugador del Barça Gerard Piqué criticada desde dentro del mundo del tenis pero algunos jugadores pero que a la que el manacorí considera que hay que dar una oportunidad declaraciones vamos en Movistar ellos

Voz 1774 43:32 lo que sí que apoya el cambio no soy fan de cambios cuando las cosas funcionan pero cuando las cosas han dejado de funcionar creo que es bueno hacer un cambio no no funciona pues ya habrá tiempo de rectificar vamos a probarlo después cuando ya emocional años probando los veremos si realmente funciona o no funciona pero tengo la confianza de que así sea y ojalá que sea un evento de máximo

Voz 1161 43:51 con el número dos de la ATP reaparecerá el próximo viernes en la exhibición de Abu Dhabi que cada año abre la temporada tenística jugará contra el sudafricano Kevin Anderson o el surcoreano guión Chang y será el primer partido que disputó desde que se lesionara y tuviera que abandonar en las semifinales del Open a principios de septiembre otro que puede reaparecer es el ex jugador del Real Madrid la Unión Deportiva Las Palmas Jesé sin ficha en el París Saint Germain y sin jugar desde el pasado mes de abril en declaraciones a nuestros compañeros del diario As dijo haberse preparado para salir a otro equipo en el mercado invernal reconoce que que poco queda ya de su etapa blanca

Voz 5 44:20 no yo creía tener amigos

Voz 50 44:22 los el Real Madrid porque yo realmente yo quería a muchos jugadores de la plantilla muchísimos precios no cuando yo ya me influye en Madrid y hablaba con unos cuanto yo escribía como está fatal pero ya luego no no me voy más a nadie

Voz 1161 44:37 por lo demás el fútbol profesional está de vacaciones en España pero no en campeonatos como la Premier el Calcio que hoy disputan la jornada dieciocho de Liga en Inglaterra lo más atractivo está en el horario de las cuatro de la tarde el Manchester City de Guardiola visitará Lester después de haber perdió en casa dos tres en el último partido disputado ante el Palace el líder Liverpool recibe al Newcastle de su ex Rafa Benítez el Manchester United recibirá en el segundo partido de Solskjaer en el banquillo de Poquetino albornoz luego desde las seis y cuarto Brighton Arsenal y a las ocho Media el Watford de Javi Gracia se medirá al Chelsea en Italia el Milán visita a las doce y media cinco partidos desde las tres de la tarde entre los que destaca el Atalanta Juventus en el que Allegri confirmó ayer que Cristiano Ronaldo partirá desde la suplencia por primera vez en Liga para empezar a darle descanso hoy a la misma hora Polonia la hacho Sampdoria llevo tres partidos más a las seis de la tarde con el suelo el más destacado la jornada se completa con el Inter de Milán Nápoles es el más atractivo de la jornada a las ocho y media de la tarde tercero contra segundo además en balonmano la selección española comienza hoy una concentración hasta el día veinte Almería para preparar el Campeonato del Mundo de Alemania disputada entre el diez y el veintisiete de enero y hemos tenido jornada en la NBA día de Navidad en Estados Unidos nos ha dejado esta madrugada cinco partidos dos con jugadores españoles pero sólo hemos podido ver a uno de ellos a Ricky Rubio en la victoria de Utah ciento diecisiete noventa y seis sobre Portland catorce puntos seis asistencias del base español ha perdido Oklahoma Houston ciento trece ciento nueve como decimos no ha jugado Álex Abrines

en la Cadena Ser con Aimar Bretos

Voz 0027 48:45 diariodehoyporhoy del veintiséis de diciembre escribe Jaime Inclán nos cuenta cómo un trasplante le cambió la vida

Voz 52 48:52 me llamo Jaime Inclán que yo soy una persona que ya han trasplantado un riñón hace dos meses en Bilbao en cruces al hospital de Cruces llevaba un año y cuatro meses en diálisis cuando me dijeron pues que que el trasplante de riñón ido no pues abriendo no van trasplantar ir que todo cómo ha ido concluye estuve de un mes de hospitalizado en descenso y el el trato que reciben Kiko que integra a a mi familia mujer sus hijas y una mención especial a todos mis compañeros que el Comité de diálisis en los cuales no habría podido llevar esto también especies estos sabía decir que sí que van a ser muy especiales pues que pues gracias a todos ahora tengo mal estado de salud fantástico tenemos un sistema ves al que us envidiable lo que lo que me han hecho aquí en en la mayoría de los países del mundo yo ya habría muerto hace

Voz 0027 50:01 y como yo

Voz 52 50:03 más muchas veces no nos damos cuenta hasta que no nos pasa pero la esta expresión

son las ocho menos diez las siete menos diez en Canarias

hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez