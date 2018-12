Hoy por Hoy (26/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho de la mañana a las siete en Canarias

Voz 0027 00:24 los secretarios generales de PP y Ciudadanos García High Villegas van a escenificar hoy en Sevilla el pacto quedará a la presidencia de la Junta al PP y la del Parlamento andaluz a Ciudadanos finalmente si van a meter a Vox en la Mesa de la Cámara aún están debatiendo cómo pero sin le darán un puesto a la extrema derecha en el órgano de gobierno del Parlamento de este Sevilla la todo apunta presidenta saliente Susana Díaz insinúa la necesidad de volver a aplicar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña ha dicho en la SER

Voz 1921 00:51 el diálogo siempre es posible cuando se respetan las leyes y en Cataluña llevan demasiado tiempo determinado dirigente saltándose las normas llevan demasiado tiempo entendiendo que ello pueden estar echando un pulso permanente a la Constitución y al Estado de Derecho

Voz 0527 01:05 cree que sería por tanto aplicable el ciento cincuenta y cinco en este momento en casa

Voz 1921 01:08 siguen resalte uno el Estado de derecho a la Constitución para proteger

Voz 0027 01:12 escucharemos esta mañana lo que piensa el gobierno de estas palabras de Susana Díaz también la dirección nacional federal del PSOE que como respuesta le dice a Díaz Kerr escuche el discurso el Rey las apelaciones que éste hizo al diálogo y al entendimiento ahí queda eso les contaremos también que la Moncloa no pretende contestar inmediatamente al menos al documento de veintiuna reivindicaciones que entregó Quim Torra a Pedro Sánchez en su reunión

Voz 4 01:36 una propuesta de una comisión internacional Cadí entre los Bears

reivindicaciones en el vasca figuran cosas como un acto misión bilateral que se dedique a mediar entre el Gobierno central catalana y noticia que avanzamos esta mañana en la SER la Fiscalía empieza a investigar las comisiones ilegales por las obras del AVE a La Meca que reveló Corina en las grabaciones de Villarejo Anticorrupción va a dar el primer paso que es preguntar a Arabia Saudí por esas mordidas de las que Alba coordinen los odios ochenta millones de euros la Fiscalía considera que los datos que aportó Corina son precisos in ve indicios de delito pero cualquier actuación afectaría a los empresarios que teóricamente pagaron no a Juan Carlos I porque él era inviolable por ley en dos mil once es el año de los presuntos pagos hoy veintiséis de diciembre el Gobierno firmará con los autónomos una subida de la cuota que estos pagan cada mes y a cambio recibirán más protección IMAS garantías laborales mientras tanto los sindicatos avisan de que habrá movilizaciones a partir de enero si no se drogan ya los puntos

Voz 5 02:37 es más lesivos de la reforma laboral no me cabe ninguna duda que en enero esto se tiene que resolver sino las organizaciones sindicales vamos a manifestar nuestro descontento a un con un nivel de móvil

cien crece el te lo ha dicho en la SER Unai Sordo CCOO y ojo a la noticia que publica hoy el diario económico Cinco Días el Consejo de Ministros va a aprobar el viernes un cambio que penalizar a los contratos muy cortos los empresarios tendrán que pagar un cuarenta por ciento más de cotización por todos aquellos contratos que duran cinco días sombreros fuera de España Javier Alonso buenos días buenos días Estados Unidos acaba de anunciar cambios en sus protocolos fronterizos tras la muerte de un segundo niño emigrante en menos de un mes

Voz 0858 03:16 el pequeño de ocho años había ingresado en el hospital aparentemente por un resfriado se desconocen de momento las causas de su muerte a comienzos de mes como decías otra niña guatemalteca murió por deshidratación bajo la custodia de Estados Unidos

Voz 0027 03:29 con dificultades se reanudan las labores de rescate en Indonesia

Voz 0858 03:32 la lluvia está complicando la búsqueda de los ciento cincuenta y cuatro desaparecidos por tierra ya que todavía hay aldeas que están completamente incomunicadas confirmados hay cuatrocientos veintinueve muertos

Voz 0027 03:47 Rafa Nadal volverá a las pistas el viernes Santo

Voz 1161 03:50 el será en el tradicional torneo de exhibición de Abu Dhabi en que en los últimos años abre la nueva temporada del tenis mundial lo hará contra el sudafricano Kevin Anderson o el coreano John Chang enlazó el número dos de la ATP hablaba en vamos de Movistar sobre el nuevo formato de Copa Davis apadrinada por el futbolista del Barça Gerard Piqué torneo que empezará a disputarse en Madrid en dos mil diecinueve

Voz 6 04:07 apoya el cambio no soy fan de cambios cuando las cosas funcionan pero cuando las cosas han dejado de funcionar creo que es bueno hacer un cambio no no funciona pues ya habrá tiempo de rectificar vamos a probarlo

Voz 1161 04:17 el de Abu será el primer partido que dispute desde que se lesionara hay tuviera que abandonar en las semifinales del US Open a principios de septiembre

Voz 7 04:24 el tiempo va a seguir

Voz 0027 04:25 sin grandes cambios Luismi Pérez buenos días

Voz 7 04:28 los días Aimar así es anticiclónico por tanto sol o nieblas esas nieblas espesas y persistentes en el Duero IN ley pero van a ser bastante frías en esas zonas temperaturas más bajas que las montañas en el resto del país nubes altas enmarañado el cielo ni eso en Canarias y en el caso del norte del Mediterráneo sobre todo la costa valenciana y la catalana nubes que irán a más con esas temperaturas ya decimos más bajas en los valles que las montañas en Galicia a últimas horas del día Aimar ya esta próxima noche de hecho se cargará llegará a llover un poco

gracias Luismi ocho y cinco de la mañana siete y cinco en Canarias

Voz 0027 08:44 cambio que terminará con toda probabilidad con la salida Susana Díaz de la Junta de Andalucía hemos escuchado hace unos minutos lo explicita que fue ayer la todavía presidenta autonómica en funciones cuando los compañeros de la SER en Andalucía le preguntaron por Cataluña sugirió más a las claras que nunca la necesidad de un nuevo cientos cincuenta y cinco y criticó también de forma bastante explícita el comunicado conjunto que el Gobierno y la Generalitat publicaron el jueves pasado tras la reunión de Sánchez y Torra un comunicado en el que en la prima la línea se reconocía la existencia de un conflicto en Cataluña

Voz 1921 09:16 ya en este país incluso quienes utilizaron el terrorismo para defender lo que ellos llamaban conflicto político no fueron reconocidos como tal por el Estado de derecho hubo gobiernos de un color y de otro y nunca se reconoció un conflicto político a quienes utilizaron la violencia y el terrorismo pues si eso fue la respuesta que tuvo el Estado durante cuarenta años a quienes lo plantearon en esos términos como usted comprenderá no voy a reconocer que cuando un gobierno ahora le echa un pulso al Estado le echa un pulso a nuestra Constitución se salta la norma se reconozca como un conflicto político lo que verdaderamente es el desacato a la norma el quebrar la convivencia entre los ciudadanos

Voz 0027 09:58 cargas de profundidad Nieves Goicoechea buenos días

Voz 14 10:01 buenos días profundidad desde el PSOE andaluz que sí

Voz 0027 10:03 dado mal en La Moncloa y en Ferraz

Voz 1468 10:06 si el intento de Pedro Sánchez de acercarse a Quim Torra parece distanciarse cada vez más de una de las principales dirigentes de su partido Susana Díaz la presidenta andaluza en funciones alertó ayer de que Cataluña lleva demasiado tiempo echándole un pulso al Estado negó que haya un conflicto político entre dos gobiernos y no descartó aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco si se rompía el orden constitucional estas opiniones fueron escuchadas con atención cierto malestar en el Gobierno en el partido fuentes de Moncloa aseguraron a la SER que el presidente seguirá trabajando en la línea del diálogo abierta la semana pasada y que no piensan contestar a estas opiniones el Gobierno aseguran estar Fuentes reitera su propuesta de diálogo y ley dentro de la Constitución y respecto a la aplicación hoy el artículo ciento cincuenta y cinco en Moncloa recuerdan que el PSOE en su momento apoyó esa medida Rajoy de forma limitada bajo las circunstancias políticas vividas en dos mil diecisiete En esta línea también está la dirección socialista que recomendó ayer a Susana Díaz que escuche con atención las palabras del Rey es decir las palabras que se referían a la convivencia la reconciliación el diálogo y el entendimiento

Voz 0027 11:08 quién las escucho y las desdeñó poco después fue Quim Torra que ayer hizo público casi una semana después de su reunión con Sánchez que en aquel encuentro le entregó al presidente del Gobierno un documento con veintiuna medidas para la negociación entre las que sigue figurando el supuesto derecho a la autodeterminación que dice el Gobierno de esa lista de reivindicaciones José María Patiño

Voz 1108 11:27 el Gobierno se limita a hacer acuse de recibo y según fuentes de La Moncloa dará respuesta en el momento debido a las veintiuna propuestas entregadas a Pedro Sánchez por el president de la general

Voz 1161 11:37 mitad en su encuentro Quim Torra ha querido

Voz 1108 11:39 lo darles publicidad al desvelar tres que considera más importantes y que ya les avanzó la Cadena Ser en Cataluña el pasado jueves la de Fran quizá acción de España y el aislamiento el fascismo y la ultraderecha la regeneración democrática y la ética política y el ejercicio del derecho a la autodeterminación con una propuesta de una comisión internacional que medie entre los gobiernos de Cataluña y de España Torra espera ahora una

Voz 0527 12:03 contra una propuesta aquesta es la propuesta esta es nuestra propuesta y esperamos una respuesta el diálogo no se puede quedar en palabras vanas tiene que ser creíble y eso pasa por conocer la propuesta español la propuesta española vuelve a condicionar el voto de los soberano

Voz 1108 12:17 estas catalanes a los Presupuestos Generales del Estado si desde Podemos Se considera positivo que torre en vez de amenazas haga propuestas aunque no comparte la mediación desde Ciudadanos Albert Rivera estima en un tuit que se trata de una nueva humillación para Sánchez de su socio Torra como si España dice fuera una dictadura y Cataluña otro Estado

Voz 0027 12:41 a partir de las nueve vamos a saber si se contagia a Europa el desplome que vivieron el veinticuatro Wall Street el XXV la Bolsa de Tokio un cinco por ciento llegó a perder el Nikkei esta madrugada la bolsa japonesa ha repuntado un poco Rafa

Voz 1772 12:53 ni el Nikkei ha subido casi un uno por ciento pero sigue sin recuperar la barrera de los veinte mil puntos que perdió ayer los expertos atribuyen este batacazo de Nochebuena en Tokio al contagio de Wall Street por la incertidumbre política y la económica en Estados Unidos tras el cierre parcial del Gobierno

Voz 0027 13:10 a las nueve hablaremos con Emilio Ontiveros ahora vamos al detalle del acuerdo que firman hoy el gobierno y las organizaciones de autónomos para subir un poco la cuota a cambio de más derechos y mayor protección esto afecta a más de tres millones de españoles tres millones de autónomos de cuánto va a ser la subida aparte de enero Rafa Bernardo la subida en la base de cotización será del uno veinticinco por ciento lo que en la práctica

Voz 1762 13:31 pondrá a poco más de cinco euros más al mes para los autónomos que cotizan por la mínima la mayoría y entre las novedades que reciben está la generalización del cese de actividad el paro de los autónomos ampliando la prestación ni haciéndola más accesible la prestación por accidente de trabajo desde el primer día de baja mejoras en la cotización por enfermedad común y en las prestaciones por maternidad y acceso a la formación el secretario de Estado de Seguridad Social decía la semana pasada que con estas mejoras la protección social del colectivo se sitúa entre las mejores del mundo Octavio Granado

Voz 1027 13:59 y al final cuando hemos visto el acuerdo hemos dicho

Voz 15 14:01 no tenemos el mismo nivel que Luxemburgo por no estaba en todo el mundo yo no sé se países que tengan el nivel de Luxemburgo a ver si conseguimos llevar eh es para practica y hacerlo real sin problemas

Voz 0027 14:15 el acuerdo que será solemnizar hoy por Gobierno

Voz 1762 14:18 hoy las cuatro principales asociaciones de autónomos se llevará al Consejo de Ministros de pasado mañana para garantizar su aplicación a comienzos de

Voz 0027 14:24 yo también en en ese consejo de ministros del viernes Jordi Fábrega buenos días

Voz 0980 14:27 la buenos días que el Gobierno tiene intención de aprobar un K

Voz 0027 14:30 vio que avanza hoy cinco días y que finalizara a los empresarios que hagan contratos muy muy cortos de menos una semana

Voz 0980 14:36 si estos empresarios pasarán a pagar un cuarenta por ciento más de contingencias comunes a la Seguridad Social hasta ahora la ley ya penalizaba a los contratos cortos lo que se hace ahora con este decreto que pretende aprobar el Consejo de Ministros mañana es penalizar los más y a la vez proteger más a los trabajadores afectados porque el decreto contempla que a estas personas se les compute que han trabajado uno con cuatro días en lugar de uno cuando tengan que calcularse cuántos días han cotizado en el momento de la

Voz 0527 15:07 jubilación son muchos estos contratos pues basta

Voz 0980 15:09 les porque según datos que recoge cinco días un veintiséis por ciento de los contratos es de menos de siete días

Voz 0027 15:15 a otro cambio importante se aplicarán multas de diez mil euros por cada asalariado al que la empresa reconvierta en falso autónomo

Voz 0980 15:22 sí es una multa que pretende ser disuasoria porque el año que viene por primera vez la base mínima de cotización de los trabajadores será más alta que la de los autónomos y el Gobierno quiere evitar con estas multas de hasta diez mil euros que las empresas conviertan a trabajadores que tienen actualmente contratados en falsos autónomos

Voz 0027 15:42 buena sobre economía esto que les traemos es información importante para muchas familias en España el lunes que viene termina el plazo para pedir el nuevo bono social eléctrico que supone un descuento de hasta el cuarenta por ciento en el recibo de la luz hay que cumplir algunos requisitos para pedir se los vamos a contar ahora pero lo primero los datos del sistema anterior se beneficiaban dos millones cuatrocientos mil hogares más o menos esas familias tenían que pedir antes de que termine este año que les pasen al nuevo sistema cuántas lo han hecho cuántas se han acogido al nuevo bono social Eladio Meizoso

Voz 0527 16:15 han solicitado el nuevo bono social dos millones de personas medio millón no han hecho la solicitud bien se les da la oportunidad de volver a presentarla del resto han superado el trámite un millón cuarenta y un mil Nos dice el Ministerio de transición ecológica ya tienen activo el bono social siguen en trámite noventa y dos mil expedientes en cincuenta y cinco mil se han pedido más datos a otros doscientos cuarenta y siete mil Se les ha denegado el bono social por no cumplir las condición

Voz 0027 16:40 cuáles son las ventajas del bono social de cuánto es el descuento en la factura de la luz

Voz 0527 16:45 hay dos niveles distintos para los consumidores vulnerables ahora son quinientos cuarenta y cuatro mil el descuento en el recibo desde el veinticinco por ciento se eleva al cuarenta por cien para los llamados consumidores vulnerables severos que son ahora cuatrocientos noventa y cuatro mil

Voz 1461 17:00 el consumidor no paga la luz eléctrica

Voz 0527 17:02 está obligada a avisar a los servicios sociales si es un consumidor vulnerable severo con un descuento del cuarenta por cien y los servicios sociales le pagan otro cincuenta no seré podrá cortar la luz Se le considera consumidor en riesgo de exclusión social desde octubre tampoco se puede cortar la luz a los hogares con algún menor de dieciséis años o si alguno de sus miembros sufre determinados grados de discapacidad o dependencia además este invierno todos los beneficiarios del bono social eléctrico recibirán un bono térmico de veinticinco a ciento veinticinco euros en función de su renta de la zona en que vivan a más frío más dinero no hay que solicitarlo recibirá una transferencia a una cuenta en que paga el recibo de la luz para que no esté escuchando

Voz 0027 17:42 Conté tengo derecho a pedir el bono social ya que me den esa ayuda para calefacción vamos a explicar lo que condiciones hay que cumplir para el bono social

Voz 0527 17:50 la primera condición es estar acogido a tarifa que regula el Gobierno el Pew EPC Precio Voluntario para el Pequeño consumidor según un estudio de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia dos tercios de los consumidores no saben si están en el mercado libre o en el regulado así que ni siquiera saben si pueden optar al bono social esto se puede comprobar en el recibo de la luz ahora mismo menos del cuarenta por ciento de los consumidores están en la tarifa regulada quiere decir que seis de cada diez se auto excluyen de la posibilidad de obtener estos importantes descuentos

Voz 0027 18:20 entre quienes sí tienen la tarifa regulada exactamente quiénes pueden pedir el bono social que es ese descuento en la factura de la luz

Voz 0527 18:27 pues para empezar todas las familias numerosas para los demás depende de la renta son consumidores vulnerables los hogares y niños con renta por debajo de once mil trescientos euros anuales si hay un menor ese umbral se eleva hasta los quince mil euros si hay dos menores hasta los dieciocho mil ochocientos también tienen derecho los hogares en que todos los ingresos proceden de uno o más pensionistas con la pensión mínima en segundo tienen derecho a la ayuda mayor del cuarenta por ciento los hogares cuyas rentas sea menos de la mitad de los límites anteriores también las familias numerosas que ganen menos de quince mil euros al año y los hogares en que sólo entre dinero de pensionistas con pensiones mínimas por debajo de siete mil quinientos euros al año

Voz 0027 20:06 son las ocho y veinte de la mañana a las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:16 qué tal buenos días Se mantiene activado esta mañana el protocolo por alta contaminación en la capital estamos en escenario uno limitación de velocidad a setenta por hora dentro de la M cuarenta en la M30 Se recomienda usar el transporte público en la medida de lo posible porque la previsión del tiempo no trae ningún Remedios esperamos más sol y temperaturas suaves también en las próximas horas dentro de unos meses vamos a encontrar en las calles de Madrid unos bloques de piedra con una placa de bronce que van a ser colocados a modo de baldosa en las aceras donde vivieron las víctimas del genocidio nazi aquí en Madrid se llaman Store prestando el Ayuntamiento de Carmena se suman a la iniciativa europea para no olvidar a quienes sufrieron en los campos de concentración y ahí unos setenta mil repartidos por toda Europa pasara selva buenos días

Voz 1027 20:59 qué tal buenos días va a instalar primero una decena pero la

Voz 1510 21:02 tras terminar colocando cerca de cuatrocientas cincuenta una por cada vecino o vecina de Madrid que muriera en un campo de concentración nazi es un proyecto de la artista alemán Günter de de la la primera la colocó en mil novecientos noventa y siete en una ciudad de Berlín y ahora es una de las iniciativas más extendidas por Europa ya hay placas en cerca de dos mil municipios en Bélgica Holanda Austria Italia o Lituania por ejemplo en España hayan instalado algunas en Cataluña allí en Mallorca pero ninguna en Madrid es el propio Demi en el que las coloca las calles excavar huecos recogen los escombros repone el pavimento está previsto que el artista venga la capital en los próximos meses para instalar las primeras

Voz 0027 21:39 desde hoy y hasta el viernes

Voz 1275 21:41 el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid celebra tres jornadas de puertas abiertas para que quienes quieran puedan conocer por dentro las instalaciones y el proceso que se sigue desde que se donan sangre hasta que está lista para distribuirse por los hospitales el objetivo es animar a los madrileños a donar Cristina Machado

Voz 1915 21:56 tras cuatro días de fiesta el fin de semana más Nochebuena y Navidad las reservas de sangre se resienten especialmente las plaquetas por eso es necesario un aporte extra de donación

Voz 14 22:05 pones las transfusiones son igualmente

Voz 1915 22:07 cesáreas en vacaciones que está

Voz 21 22:10 somos enfermos necesitamos transfusiones yo casi a diario cuando estoy en bajo de defensas que me ayudan a mejorar ya estar más fuerte contra la enfermera necesitamos vuestra ayuda y vuestra

Voz 1915 22:25 vuestra sangre las jornadas de puertas abiertas se van a celebrar entre hoy y el viernes quien quiera podrá recorrer el centro con visitas guiadas y explicativas del proceso que se sigue desde que se donar la sangre hasta que está lista para mandar a los hospitales el centro va contará además con la colaboración de la UME la Unidad Militar de Emergencias que aportará donantes instalará una carpa en el exterior del uno uno dos que va a realizar talleres de reanimación cardio pulmonar

Voz 1275 22:52 y lo cuenta esta mañana el Huffington Post el ex ministro Rubalcaba no quiere ser el cabeza de cartel del PSOE para competir con Carmena en Madrid ya ha dicho que no Pedro Sánchez

Voz 22 22:59 titulares según este periódico digital el presidente del gol

Voz 1510 23:01 por no le ofreció a Rubalcaba a ser candidato pero sin éxito explican que el rechazo viene por las diferencias entre ambos durante los últimos

Voz 14 23:07 daños entre los posibles candidatos han sonado también

Voz 1510 23:10 ministra Dolores Moreno y el ministro Grande Marlaska

Voz 1275 23:12 defensor del Pueblo investiga la saturación de los centros de Samur Social ha pedido información al Ayuntamiento de la capital y les recomienda el Estado que ha sido un recurso adecuado a solicitantes de asilo Samur Social está asumiendo su acogida pero el colapso impide que reciban la atención que necesita

Voz 1510 23:25 la UNED de Madrid pone en marcha en enero un curso para que refugiados inmigrantes puedan aprender español gratuito con contenidos audiovisuales online y que va a servir también para demostrar arraigo en nuestro país

Voz 1275 23:35 en la Casa de la Navidad en la plaza de Montejos

Voz 4 23:40 sabemos que venimos de países muy lejanos hemos llegado hasta aquí ha sido un viaje muy estamos muy contentos

Voz 1275 23:56 Cirlot en los Reyes Magos han dado el relevo a Papá Noel ya están ahí con sus pajes esperando a que los niños vayan a visitarles se puede ir desde las diez de la mañana hasta las nueve

Voz 1275 24:15 madridista Jesé reconoce que ya no tiene amigos

Voz 1161 24:18 el Real Madrid Sampe buenos días buenos días Laura desde París atendió a los compañeros del diario As está sin ficha en el y no juega desde el mes de abril les confirmó que pese a la inactividad está listo para salir a otro equipo en el mercado invernal que se abre el miércoles dos de enero y reconoce que poco queda ya de su etapa blanca

Voz 14 24:32 pues yo creía tener José tanto

Voz 24 24:35 en el Real Madrid porque yo realmente yo quería a muchos jugadores de la plantilla en este muchísimo precios cuando yo ya me fui en Madrid hablaba con unos pronto yo el escribía como está fatal pero ya luego no no me voy más a nadie

Voz 1161 24:49 precisamente el Real Madrid cierra dos mil dieciocho tirando el ranking UEFA los blancos dominan la clasificación a cinco años que marca a los cabezas de serie en los sorteos de competiciones europeas y también a diez años que se utiliza para el reparto de ingresos en ambos casos el Atlético de Madrid es cuarto

Voz 0027 30:10 son las ocho y media las siete y media en Canarias les estamos contando hoy en la ser la Fiscalía empieza a investigar las supuestas comisiones ilegales del AVE a La Meca unas mordidas que desveló Corina en las grabaciones de Villarejo según ella el Rey Emérito cobró parte de aquellas comisiones salga lo que salga de esa investigación no afectaría ningún caso a Juan Carlos I por su inviolabilidad legal pero quizás sí a los empresarios que eso

Voz 1461 30:37 Bustamante pagaron Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 30:40 buenos días lo primero será preguntar a Arabia Saudí si tiene algún procedimiento abierto al respecto si como sospechan las fuentes consultadas la respuesta es negativa Anticorrupción iniciar la investigación de carácter reservado en la propia Fiscalía si al final hay materia penal se presentará una querella por corrupción en transacción económica internacional and la corrupción ha tardado meses en iniciar estas pesquisas porque el juez del caso no le había trasladado hasta ahora la causa a pesar de sus requerimientos los fiscales ven indicios de delito en las revelaciones de la ex amante del Rey quién en la grabación que le hizo Villarejo sostuvo que Juan Carlos I había cobrado parte de una comisión de ochenta millones por la construcción del AVE a La Meca en dos mil once Un dinero que habrían pagado el empresario Juan Miguel Villar Mir entre otros beneficiados con la obra en caso de que la investigación corrobora el testimonio de Corinna la querella se presentaría contra estos empresarios jamás contra el rey Juan Carlos porque cuando sucedieron los hechos seguía siendo indios

Voz 0027 31:39 la Audiencia de Navarra empieza decidir hoy si mantiene en libertad provisional a los cinco miembros de la manada o decreta su ingreso en prisión ahora que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Foral ha confirmado la condena a nueve años de cárcel a cada uno condena que aún no es firme está recurrida ante el Supremo los cinco miembros de la manada van a seguir a la vista por videoconferencia desde la Audiencia de Sevilla el Gobierno de España confirmada en las últimas horas que están preparados para enviar ayuda a Indonesia y que lo harán cuando era el Gobierno de ese país la Federación Internacional de la Cruz Roja hagan un llamamiento y establezca prioridades de lo que necesitan para paliar los efectos de esa tragedia derivada de la erupción del volcán Ana Cracovia sobre volcanes ya son dos los que han entrado en erupción estas navidades en Italia Let it el Stromboli unas Sicilia el otro justo al lado sin riesgo pero ahora para la población corresponsal Joan Solés

Voz 0946 32:30 la nazca volcando histrión volvía no de Indonesia se activó el Etna en Sicilia en vísperas

Voz 1552 32:36 la vio en las últimas horas el Stromboli

Voz 0946 32:39 el archipiélago de las eólicas es casual según los expertos

Voz 11 32:43 es una intensidad

Voz 0946 32:46 va a han intensificado la actividad explosiva pero dentro de cierta normalidad según ha explicado en la RAI Pier Giorgio Escarlata el Instituto Italiano de Geofísica ecología nada tiene que ver con el Etna porque son volcanes independientes con alimentación independientes uno de los indios en el en la Cámara magma tiene una profundidad de treinta y cinco kilómetros y la erupción a dos mil cuatrocientos metros ha generado temblores superficiales y ha creado nuevos ríos incandescentes hacia el valle del Bobet que acumula daba desde hace años en cambio el Stromboli a ciento veinticinco kilómetros de distancia en el Mediterráneo su bolsa magmático llega a doscientos kilómetros de profundidad hizo erupción Se registran novecientos metros sobre el mar al que arroja su producción pero clásica salvo algunas horas de dificultad en la navegación aérea los sicilianos sólo han soportado la molestia de las cenizas de los dos volcanes excepto los hortelanos de las zonas afectadas según dicen la lluvia de cenizas ha echado a perder sus coles acelgas apio zanahorias espinacas o porros

Voz 0027 36:59 José Antonio Zarzalejos buenos días buenos días Emma Luis Alegre muy buenos días y Mariola Urrea como estos Mariela buenos días fenomenal buenos días en orden todas estos días de excesos

Voz 14 37:09 Cuiña bueno vale

Voz 0027 37:12 saber empezamos por Andalucía García eje a por el PP Villegas por ciudadanos van a apadrinar hoy espera en Sevilla el acuerdo parece definitivo ya qué va a hacer oficial en las próximas horas acuerdo para un gobierno de coalición en la Junta presidido por el PP y acuerdo para que Ciudadanos se quede con la presidencia del Parlamento andaluz a pesar de ser tercera fuerza en la Mesa del Parlamento finalmente sí estará Vox y además con voto primer análisis Mariola

Voz 14 37:38 bueno yo creo que no hay sorpresas no yo creo que era lo previsible ese acuerdo hubo a mi juicio estaba orientado

Voz 37 37:48 muy bien articulado yo creo que desde la propia noche electoral porque había una mayoría muy potente para con uno

Voz 14 37:56 objetivo que era sacar al peso de la Junta de Andalucía y cuando hay un objetivo tan fuerte todo lo demás son detalles pero al final acaban acaban logrando ese acuerdo definitivo

Voz 0027 38:09 Luis

Voz 0527 38:10 bueno yo estoy completamente de acuerdo con con Mariola que no hay ninguna ningún

Voz 22 38:13 la sorpresa hoy escenifica oficializa quizá lo que todo el mundo lo que todo el mundo daba por supuesto desde desde el día de las elecciones no lo que ha ocurrido entremedias puesto es fundamentalmente yo creo un intento de de Ciudadanos para blanquearse para blanquearse para no para no entrar de directa nos ha sin sin ninguna resistencia una un acuerdo

Voz 1921 38:32 con con Vox con con con

Voz 22 38:35 el coste que esto que esto implica para para ellos seguirán una estrategia de blanqueo que yo creo que culminará en las elecciones de Madrid hiciera selecciones de Madrid tendrán la última carta para decidir si forman parte homogénea del bloque del bloque Nacional conservador aussie siguen manteniendo al menos una retórica de regeneración una retórica una retórica liberal pero vamos que iban a que iban a formar un gobierno con Vox yo creo que estaba claro desde el día de la elecciones

Voz 0027 39:02 José Antonio bueno pero

Voz 1027 39:05 es que nunca ha habido dudas sobre que había un bloque de que iba de Ciudadanos a Vox pasando por el PP que iba a gobernar Andalucía después de treinta y seis años de gobierno ininterrumpido del Partido Socialista por lo tanto hay efectivamente es no había ningún problema ese aquí lo interés es de esta operación es Los son los matices hay Luis dice que hombre y que lo que se trata por parte ciudadanas es blanquear o blanquearse blanquear a vos blanquear la población yo sí creo sinceramente que Ciudadanos aspira a moverse en un centro liberal en una zona más templada ideológicamente respecto del PP y por supuesto respecto divos lo que ha tratado ha sido de cuidar las formas evitar por todos los medios que hay una interlocución directa con la fuerza política que dirige Abascal hay en definitiva hacer un programa que esto es lo sustancial que esto es lo sustancial en lo en el que Vox no introduzca elementos que sean reconocibles como de un populismo de derechas o como una extrema derecha y eso yo no he leído el los las noventa medidas pero claro que lo vas básicamente sea se ha conseguido vamos a ver Vox sí y eso es un árbitro sabe relativos Vox nace como un apéndice son doce diputados son doce diputados y no es él el que tiene que marcar las pautas ni a Peña a ciudadanos deben de ser deben de ser Si ellos comprometen a al cambio los que acepten que tienen que asumir los planteamientos programáticos y de gobierno de Ciudadanos del Partido Popular de tal manera que a mi me parece que si esto sale como está previsto que salga pues el papel de Vox será un papel

Voz 0027 41:11 a cambio de nada José Antonio yo creo que a cambio

Voz 1027 41:13 de nada o de muy poco vamos a ver ahí es no estar matiz a cambio de

Voz 1461 41:18 nada o de muy poco porque es que esto

Voz 1027 41:21 Texas Silas las quieres las tomas y si no las dejas es decir Vox tampoco se puede permitir el lujo de decir que no al pacto entre Ciudadanos y el PP por lo tanto yo invierto invierto los términos de la discusión no es que el PP y Ciudadanos tengan que pagar peajes necesariamente a Vox Vox está comprometido también con su electorado a propiciar el cambio y el cambio lo marcan a aquellos que han tenido son mayoritarios dentro de sí

Voz 0027 41:50 María hay una cuestión en las

Voz 14 41:52 palabras José Antonio que a mí me suscita siempre una pregunta no es quién hace qué ciudadanos tenga esta actitud tan preventiva no respecto al fondo que está de acuerdo que hay que ver que tiene que gobernar la derecha desde la extrema derecha hasta lo que ellos consideran que es centro pero quién quién hace qué ciudadanos tenga esa prudencia respecto a no quedar reflejado el personalmente con Vox que en el programa que acuerden no haya nada suficientemente escandaloso que les salpique a Ciudadanos yo creo que no es Albert Rivera

Voz 22 42:30 sí yo creo que no es la organización

Voz 14 42:33 en Ciudadanos la que tiene esta prevención es Manuel Valls es Manuel Valls el que advierte

Voz 11 42:39 momento determinado de una forma muy contundentes

Voz 14 42:41 lo dice a Pepa Bueno en este mismo programa

Voz 1461 42:44 que con Vox eh

Voz 14 42:47 digamos hay que hacer una especie de cinturón de protección una especie de cuarentena probablemente muy inspirado en lo que significa el contexto y francés no de democracia militante esa es una Prego hasta que a mí me gustaría que resolver esa incógnita resolver dos y probablemente Vox estoy de acuerdo con José Antonio no es no es determinante no hizo su influencia en términos de acción de gobierno a mi juicio va a ser tendente a cero pero me preocupa el contagio en lo que es el marco de discusión que provoca no sólo en la derecha es que para mí las palabras de sus a nadie de ayer o de antes de ayer apelando al ciento cincuenta y cinco es un contagio de Vox y me explico con no es que sea no es que Susana Díaz ha quedado fascinada por vos no es que la manera en que Vox articula la lógica del debate la lógica de confrontación respecto a un problema que no es Catalá que es un problema de España hace que normalice hemos la aplicación de una medida tan excepcional como en el artículo ciento cincuenta y cinco en cada una de las conversaciones políticas yo creo que eso sí que es un éxito atribuible a Vox

Voz 1027 44:09 marido era el cosas eso eso que dices es así es decir Vox lógicamente tiene un efecto digamos de contaminación en todo el en todo el espectro de partidos políticos qué ocurre siempre que hay opciones extremistas que tienen representación parlamentaria de un lado ideó otro tienen un efecto sobre todo el espectro la última que ha irrumpido ex Vox lo ha hecho a nivel autonómico todavía veremos a ver si lo hace en otras comunidades autónomas y lo hace en las europeas y lo hace en unas eventuales próximas elecciones generales disipadas o o no pero si tú te fijas el fuerzas minoritarias que están también a la izquierda o están digamos en el antisistema como podrían ser los independentistas tiene una capacidad de condicionar el discurso del Gobierno de la oposición realmente extraordinarias yo creo que todos los partidos que se sitúan en los extremos sean de izquierda sean en la derecha sean en la ruptura de de del sistema tienen un F

Voz 0527 45:21 todo contagios una especie de

Voz 1027 45:24 el sarampión que irrumpe en una zona y que se va que se va contagiando para esto no hemos tenido vacuna o no tenemos en España pero lo más importante es que tampoco vemos que he tenido vacuna en Europa

Voz 22 45:36 bueno y varias varias cosas que han tenido saliendo lo primero lo de lo del programa electoral no estar noventa estar noventa medidas en realidad yo creo no son un programa electoral serios una especie de carta a los Reyes sin memoria económica en la que van a subir todas las prestaciones van a bajar todos los impuestos y es verdad

Voz 1027 45:52 que que tiene una cierta pátina como

Voz 22 45:55 de como de progresismo no plantean que que van a respetar los derechos de lesbianas gays bisexuales transgénicos por miedo a que decir que eso es un error el tipo de cosas de sí aquel que lo ha escrito pues sencillamente no sabe de lo que de lo que está hablando no se pero es verdad que esté

Voz 0027 46:12 pues de dar una pátina una pátina de

Voz 22 46:15 de de progresismo efectivamente lo han lo han hecho con lo de las fuerzas progresistas yo creo que que que cometemos cometemos un error cuando intentamos homogeneizar los los extremos no porque no es lo mismo presentarse como como una fuerza extremista decías perdón es enorme no presentarse una fuerza extremista en la medida en que te pones a que la jefatura del Estado sea de Vitoria o presentar una fuerza extremista en la medida en que te pones a las leyes contra la violencia machista es decir no no no no son lo mismo esos esos extremos y es verdad es verdad que ahora mismo estamos con todo un con todo un bloque en Nacional conservador exigiendo un estado de excepción permanente un estado de excepción constitucional permanente es decir la aplicación del ciento cincuenta y cinco con este carácter indefinido sin que sepa

Voz 1461 47:04 yo que se por señalar siquiera cuáles

Voz 22 47:07 es el incumplimiento inconstitucional concreto que se está que se está produciendo como para aplicarlo esto lo que nos entre en un estado de excepción permanente implicaría en definitiva la muerte de la Constitución no hay Constitución que sobreviva a una aplicación permanente de un estado de excepción Zarzalejos no vamos a ver

Voz 1027 47:25 yo creo que es que en el ciento cincuenta y cinco está operando como un argumentario en algo más serio no está operando sobre bases reales por bien decía creo que era el domingo escribía en un periódico que en este momento no recuerdo cuál era el Santiago Muñoz Machado y vanguardia era la vanguardia efectivamente el artículo ciento cincuenta y cinco está previsto porque algunas situaciones que literalmente están reflejadas dentro del artículo ciento cincuenta y cinco aunque nos falte la interpretación que tiene que hacer de los dos recursos pendientes sobre ciento cincuenta y cinco el Tribunal Constitucional pero para situaciones de alteración el orden público por ejemplo o lo que Luis llaman estado de excepción etcétera existen unas unas constitucionales ya muy determinados que ni de lejos se plantean en este momento en España es un juego dialéctico el de

Voz 1461 48:21 los periódicos un juego dialéctico