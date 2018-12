Hoy por Hoy (26/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 0027 00:24 revisarán los protocolos de sus agentes de fronteras tras la muerte de un segundo niño migrante en menos de un mes cuando estaba bajo custodia de las autoridades Javier Alonso

Voz 0858 00:32 el niño guatemalteco ya sólo ocho años había estado hospitalizado unas horas antes ahí abajo

Voz 0137 00:37 la patrulla fronteriza de los Estados Unidos asegura un comunicado que ya está haciéndole controles médicos a los niños menores de diez años que están bajo su custodia que pondrá en marcha medidas para aliviar el colapso en los centros de detención Iker revisará sus políticas en el cuidado de estos menores tanto en el momento de la entrada como en las veinticuatro horas de pisar suelo americano el niño que murió recibió el alta por lo que los médicos calificaron como un resfriado común horas después empeoró con náuseas y vómitos volvió al hospital donde murió el día de Navidad

qué acaban de conocer los datos de audiencia del quinto mensaje navideño del Rey Felipe VI registró una audiencia media de siete millones novecientos cuarenta y cuatro mil espectadores y un setenta coma seis por ciento de cuota de pantalla si se suman la treintena de cadenas que emitieron ese discurso en directo el año pasado el mensaje del Rey fue seguido por más gente pero tuvo una cuota de pantalla menor más asuntos Japón ha anunciado esta noche que volverá a cazar ballenas con fines comerciales el año que viene hasta ahora la mantenía muy limitada bajo el pretexto de la investigación científica

Voz 1772 01:37 ahora Tokio directamente Se va a retirar de la como

Voz 0858 01:39 John Ballenera Internacional que es el organismo que vela por la conservación de esta especie Rafa Muñiz

Voz 1772 01:44 Greenpeace ha criticado la decisión de Japón que vuelve a cazar ballenas con fines comerciales tras poner fin a esta práctica hace treinta años se convierte así en el tercer país en hacerlo tras Islandia y Noruega

Voz 1772 01:58 el Gobierno se justifica argumentando que la población de ballenas en los océanos ha crecido aunque esto no es así sólo el año pasado Japón cazó más de trescientos cetáceos

Voz 2 02:07 arma ilegal aquí en España el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0858 02:10 tiene activado hoy el escenario uno del protocolo anticontaminación si tiene que circular por la ciudad sepa que había está limitada la velocidad máxima Radio Madrid Sara selva

Voz 1510 02:19 desde las seis de la mañana está prohibido circular a más de setenta kilómetros hora por la M treinta y también en los accesos a la capital desde la M40 es la tercera vez que se aplica el protocolo este mes en Nochebuena se superaron los niveles de contarlo

Voz 3 02:29 nación por dióxido de nitrógeno y las condiciones

Voz 1510 02:32 pero lógicas han sido desfavorables sol temperaturas suaves y sin lluvia hoy también tenemos esa previsión pero el Ayuntamiento aún no ha confirmado que escenario activa mañana lo hará antes del mediodía

Voz 0027 02:51 Emilio Ontiveros presidente de AFI Analistas Financieros Internacionales buenos días Emilio

Voz 0559 02:55 bueno es más que tenemos que esperado y de las JONS

Voz 0027 02:58 véase inconcreto de la española después de esas caídas pronuncia Dizzy más del del día veinticuatro en Wall Street del día veinticinco en el Nikkei y el peor diciembre desde la Gran Recesión

Voz 0559 03:08 bueno yo creo que la volatilidad volatilidad ahí cuando llegaran a recuperar porque porque la caída fue brutal el contexto es un contexto adverso no en primer lugar porque estamos viendo cómo desde la principal economía del mundo desde la presidencia de los Estados Unidos además de cuestionar el papel de la Reserva Federal se está de alguna forma transmitiendo señales de inquietud la propia intervención del secretario del Tesoro advirtiendo o comprobando la en situación de liquidez de los bancos ya es una situación que transmite claras perturbaciones en un contexto en un contexto de gran tensión en los mercados tener en cuenta que entramos en dos mil diecinueve con una situación monetaria que no va a ser tan como el crecimiento como en el año pasado con una desaceleración económica y con una inestabilidad política dentro de los propios Estados Unidos asociadas tanto al cierre de la administración como consecuencia del desacuerdo presupuestario como consecuencia también de esas tensiones geopolíticas el entorno no es precisamente el más favorecedor de los mercados de acciones pero sí en ese contexto la propia administración americana la propia presidencia genera tensiones cuestionando la autonomía de la Reserva Federal el panorama está está servido claro

Voz 0027 04:40 Emilio titular hoy del diario El País Cataluña sólo ha recuperado un tercio de los depósitos que salieron por el uno de octubre la fuga de depósitos fue de treinta y dos mil millones de euros ese año han vuelto a diez mil poco diez mil trescientos el resto irá retornando o es dinero que ya ha buscado otro sitio de forma permanente

Voz 0559 04:58 bueno hay que tener en cuenta que una cosa es que vuelva a Cataluña y físicamente por decirlo de alguna forma y otras cosas que estén entidades catalanas pero fuera de de Catalunya yo creo que es un indicador efectivamente expresivo del momento de temor de riesgo que se vivió en aquellos días pero no es por sí solo el indicador más expresivo de la situación difícil en

Voz 4 05:23 en en Cataluña no hay que tener

Voz 0559 05:26 cuenta que es probable que en un contexto de tipos de interés tan bajos etcétera ese dinero haya encontrado todos los destinos no solo en Catalunya no sólo el dinero es el dinero que está en otras partes de España también ha buscado destinos alternativos a los depósitos bancarios no hay que olvidar que los depósitos bancarios hoy desde entonces pero también hoy Raimon eran apenas un uno por ciento no por tanto razonable que se busquen otros asesinos yo no me fijaría exclusivamente en el indicador de los depósitos bancarios como la expresión más clara de la inestabilidad política en Cataluña

Voz 5 06:07 Emilio Ontiveros muchísimas gracias Aimar

Voz 7 06:15 en el capítulo peor

Voz 1601 06:16 hoy no quiero dejar de recordar a quienes vivís una situación difícil y yo me siento respaldada por los militantes que medir

Voz 7 06:22 voz nuestro corazón y nuestro pensamiento

Voz 1601 06:25 estar a vuestro lado un gran mensaje de un gran

Voz 8 06:27 el Rey que gobierna un gran país una institución que da gente asocia con el pasado que está

Voz 1601 06:33 a la altura nunca el que gana elecciones el pide que se vaya a encontrar y nunca se superarán los problemas desde la confrontación

Voz 3 06:40 sido bueno normalmente no suele les pidió que pierdes

Voz 1601 06:42 en el rencor mucho menos que gano desde el resentimiento y compañero Pedro el Rey mostró ayer el camino el único camino Soleil ese camino o reconocer que el PSOE ha ganado las elecciones o entregárselo perdedores a la extrema derecha

Voz 1 06:55 el PP y Ciudadanos no tiene votos suficiente para nada Hoy por hoy

Voz 1601 07:04 me llamaron irresponsable hacer esa pregunta bueno pues ya hoy no está moviendo en aquel es

Voz 1 07:10 y cada uno

Voz 2 07:12 a los rincones

Voz 1 07:16 el primer lugar donde aparece que llevamos así lo

Voz 1601 07:21 ante la satisfacción y el orgullo de que el PSOE ha vuelto a ganarlo

Voz 1 07:25 sí

Voz 1601 07:28 yo lo que tengo ahora mismo en la ilusión y la gana de que paremos a la extrema derecha en Andalucía

Voz 1 07:31 si quieren aprovechar para

Voz 1601 07:38 a repartirse el poder en Andalucía tripartito de perdedores Diego me sorprende muchísimo que intenten arrinconar al PSOE

Voz 1 07:47 es

Voz 1601 07:50 imagínese lo que han quedado segundo y tercer quiere liderar por encima

Voz 1 07:58 tiene la antena de la SER muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad siempre bien

Voz 9 08:08 sé que tengo el apoyo de todos los compañero compañera del partido efectivamente siempre que ha llovido acampan Campos de brilla y el partido que creo que tiene que pasar página tenemos que unir hoy libretos y con cualquier

Voz 0027 08:52 bueno escuchábamos esta mañana como Susana Díaz además de esa referencia explícita a la necesidad de aplicaron ciento cincuenta y cinco también criticaba José Antonio en términos durísimos que lo que sucede en Catalunya se interprete como un conflicto que es exactamente el término que se usaba en el comunicado conjunto de Gobierno Generalitat del jueves pasado el conflicto en Cataluña entendáis esa reserva que expresa la presidenta en funciones la Junta de Andalucía

Voz 10 09:18 yo perfectamente yo creo que el término conflicto no no describe

Voz 1027 09:23 de lo que ocurre en Cataluña ni lo que ha ocurrido yo creo que lo que ocurre en Cataluña ha sido una una situación eh que en el año dos mil diecisiete fue clara accionarial dejémoslo en eso desde el punto de vista puramente penal para ya veremos en qué en qué queda los delitos que pudieran haberse cometido está al está estén el mes que viene empieza el juicio ante la Sala Segunda A me parece que el tema de conflicto nos remite a un vocabulario que está recogido como presa tomo de otras situaciones que se produjeron en España creo que la nota en general de Pedralbes es una nota desafortunada en su conjunto y que con un interlocutor tan banal y tan poco fiable como Torra iba a durar poco su vigencia y efectivamente pues ayer día de Navidad ya dijo que no iba a aprobar los Presupuestos Generales del Estado e impuso una serie de condiciones al al Gobierno para la interlocución que no estaban en absoluto contempladas en aquella interlocución fugaz es decir estuvieron en el palacio de Pedralbes el día veinte de diciembre tanto yo creo que eso ha decaído y ahora lo que se ha puesto encima de la mesa son las veintiún condiciones de de Torre hay que saber si Torra está respaldado o no pero lo cierto es que en tres días el escenario pero aún vuelco

Voz 3 11:02 yo tengo una interpretación más y no se me digamos mejor en términos políticos que la que hacía Juan José Antonio sobre esta nota no creo que el comunica

Voz 11 11:14 dado entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat que

Voz 3 11:20 une yo creo algunos elementos que en términos diplomáticos son imprescindibles cuando estamos hablando de una situación tan complicada como la que se vive en Cataluña no por supuesto apela a al diálogo apela a las soluciones en términos de mayorías amplias apela al elemento democrático apela a la necesidad de preservar la seguridad jurídica que en términos de principio citación al habla de predecir civilidad habla por tanto de principio de legalidad porque sólo bajo el respeto al principio de la legalidad se puede hablar de seguridad jurídica todo eso tiene componentes que cada cual los puede interpretar en un sentido yo casi diría que en el contrario pero es que cuando hablamos de un conflicto cuando hablamos de un problema cuando hablamos de dificultades para ordenar la convivencia en Cataluña cuando hablamos de momentos en los que se ha vulnerado claramente la Ley necesitamos si queremos Transit dar por un camino que nos conduzca a un resultado hable para todos necesitamos transitar por por un vocabulario flexible por un vocabulario en el que se sientan cómodos todos aunque a los tres días que alguno intente desmentir todo lo que ha afirmado o desmentir todo lo que ha dado por válido yo creo que la Fiesta todavía no ha acabado yo creo que proceso todavía no ha acabado esto no ha hecho más que empezar por lo tanto va a haber tropezones va a haber personas interesadas en que esto fracase va a haber problemas de la den aparentemente al traste con lo que ocurre puede que todo acabe en en el traste pero la pregunta yo creo que siempre sigue vigente cuál es la obligación de un presidente de Gobierno es o no es intentar abrir espacios para solucionar los problemas que tiene el país si la respuesta es sí demos un margen de confianza para el que transita este escenario evitemos espacios de confrontación para mí aquí la discusión no es con Torra la discusiones con quién propone el conflicto como solución a los problemas o con quién propone abrir espacios de diálogo para resolver los problemas lo que diga Torra pues pues bueno ya veremos ya veremos lo que dice

Voz 2 13:41 sí bueno ni siquiera ni siquiera concibo que no se pueda contestar si a la a la pregunta que que plantea Mariola no es la responsabilidad del del del presidente del Gobierno pues garantizar que hay vías de diálogo entre las entre las distintas posiciones políticas que se representan en en España la palabra conflicto pues no lo sé a lo mejor se puede proponer una mejor pero habría que que proponerla a mí me parece más o menos obvio que es un problema en conflicto no sé cómo cómo decirlo pero pero obviamente no estamos ante ante un hecho simple de delincuencia común que se soluciona en los tribunales que es decir aquí hay un problema no es mera delincuencia común habido violación de las leyes pues no en prisión desde hace un año

Voz 1027 14:26 pero hay gente en prisión además eh

Voz 2 14:29 pues aquí diría en unas cuestiones dudosas como mínimo dudoso esas de de garantías son las segundas navidades que pasan sin juicio sea cercenar en cierto modo su derecho al juez natural retirando lo del Tribunal Supremo Superior de Justicia de Cataluña yendo directamente al Supremo esto cercena la posibilidad de apelación porque claro es decir uno Un sistema de garantías jurídicas TP tiene que permitir apelar aquí ya no hay derecho a apelación en el Tribunal más politizado con Marchena de presidente sin que ningún tribunal europeo haya detectado delitos delitos semejantes con un tribunal constitucional que tiene parados unos recursos que que en Giddens que impiden ir a Estrasburgo bueno yo no sé si el Tribunal Constitucional vuelvan pues no sé si tienen cosas mucho mejores que hacer

Voz 1027 15:22 día catorce en el que sirvan

Voz 2 15:25 este año ha tenido cosas mucho mejores que hacer que pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del ciento cincuenta y cinco la aplicación del ciento cincuenta y cinco mira me cuesta creerlo José Antonio no

Voz 1027 15:35 a mí me cuesta creer los ritmos a no de ahora de hace mucho tiempo me cuesta mucho creer los ritmos del Tribunal Constitucional es más yo creo que buena parte de determinados ritmos son políticos por ejemplo no ha resuelto todavía la el recurso de inconstitucionalidad sobre la ley del aborto pone por poner un ejemplo tardaron cuatro años en resolver el asunto del Estatuto de Cataluña pero en relación con lo que estabais diciendo hay dos aspectos en es que yo estoy totalmente de acuerdo hay que buscar siempre el diálogo siempre hay quien lo propone hay que concederle el beneficio de la buena fe no niego ni al Gobierno que el principio de la buena fe no se lo niego a nadie pero la cuestión es que estamos viendo de forma reiterada que en Cataluña el señor Torra en lo que significa el señor Torra que no voy a entrar en lo que significa el señor Torra pero sí

Voz 3 16:32 cortante entrar en lo que significa pero pues

Voz 1027 16:35 es el presidente de la Generalitat de Catalunya elegido por mayoría parlamentaria de los los partidos independentistas en lo que signifique el señor Torra yen lo que signifiquen la impotencia es de los demás para que el señor Torra actúe de manera diferente el señor Torra no quiere el dial

Voz 2 16:53 bueno yo creo que no podemos poner de acuerdo en lo que significa el señor Torra

Voz 11 16:56 no sé lo que es el acuerdo quiere decir eso

Voz 2 16:59 G histriónico que por la que por la vía de hacer declaraciones completamente estrafalarias y fuera fuera de lugar está implícitamente reconociendo que se ha acabado la vía de la desobedeces es decir esto hay que reconocer que decir si si lo pensamos no había declaraciones de este tipo tan tan tan completamente histriónica ni plus de ni con más porque había una propuesta se convocará esta consulta había un proyecto un proyecto que representar no lo hay reactor al luto como no tiene absolutamente nada que ofrecer lanza estas estas salidas de tiesto pero el conocimiento

Voz 3 17:35 fíjate yo creo que a veces nos pone donde enfocar donde ponemos el énfasis nos da un resultado u otro José Antonio está claro ponía el énfasis en algunos comportamientos algunas declaraciones de Torra que pareciera que desmintiera en el propio comunicado que él mismo había afirmado pero pongamos el el el foco en otros elementos que también son significativos el la normalidad con la que Gobierno central y el Gobierno autonómico se vienen reuniendo y abordando los problemas del día a día de una comunidad y por tanto resolviendo los problemas de los ciudadanos catalanes Lampre el Consejo de Ministros en Cataluña acaso no es eso la expresión más clara de control sobre el territorio de control entiéndase bien lo que digo con el control es que el Gobierno de España no se no se desentiende de un territorio ni de los connacionales de ese territorio

Voz 1027 18:31 me me mil efectivos policiales

Voz 3 18:34 con lo que sea que demuestra que el Estado no se pliega ante nada con lo que demuestra que los problemas de orden público se resuelven con los instrumentos de orden público que Soler

Voz 1027 18:45 la me lo permites que te diga una una un dato que que se va a producir enseguida el día ocho de enero se entregan los despachos entregaban siempre los despachos por parte del Rey

Voz 2 18:58 con la judicial inmarcesible este año

Voz 1027 19:01 no va a ser así este año el acto adornado por no se sabe qué coartadas viene a Madrid si la realidad es que no se podía montar de nuevo otro dispositivo para que el Rey fuese a Barcelona el día ocho entregar los despachos judía

Voz 11 19:20 a ver qué o qué

Voz 1027 19:21 o que en Girona no se puedan entregar los Premios Príncipe de Asturias y que el Patronato haya decidido que hay que para trasladarlo a Barcelona

Voz 3 19:28 pero vamos a ver que no podemos discutir que en Cataluña desde hace diez años o doce dependiendo de la fecha a partir de la cual empecemos a contar la el conflicto por mucho que no le disguste a alguien hablar de conflicto pero conflicto se habla cuando hay una discrepancia desde luego aquí hay bandas

Voz 2 19:49 basta si hay bandas terror

Voz 3 19:52 estas ni hay violencia más allá de de violencia estoy hablando de la que la que tío en otro territorio al que se cita constantemente en el último tiempo yo creo Zarzalejos tareas de acuerdo conmigo que tú conoces bien esa realidad también es comparable es que no es comparable

Voz 2 20:13 comparados no pero es que se sigue

Voz 3 20:16 si se compara dice cita El País Vasco es que no tiene nada que ver Cataluña

Voz 0027 20:21 vamos a volver Mario la vamos a oler en dos minutos íbamos ampliarles además esa noticia que les estamos contando hoy de que la Fiscalía empieza a investigar las comisiones ilegales por las obras del AVE a La Meca que reveló Corina en las grabaciones sevillana

Voz 13 20:39 hola muy buenos días a todos cuando llegan estas fechas siempre decimos lo mismo que rápido ha pasado este año verdad estamos a punto de estrenar en el dos mil diecinueve y no sólo es el momento para hacer balance también es momento para pensar que el Le pedimos al año que viene

Voz 24 24:12 pues yo soy una mujer pasional vivir la vida gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomos de aquí de allá dado mejor tengo mucha confianza en mí misma terminal maravilloso estupendo gente de la cadena

Voz 1 24:26 venas para oyentes que sepa lograr

Voz 0027 24:29 estoy la verdad hoy Lahoz que han ver bueno tampoco se pase

Voz 25 24:42 lo que pase

Voz 0027 24:47 como les decía que estamos contando hoy en la Ser que la Fiscalía empieza investigar las comisiones ilegales por las obras del AVE a La Meca que le con Corinna Villarejo en aquellas grabaciones del excomisario Anticorrupción que va a hacer es dar el primer paso de esta investigación que es preguntarle Arabi saudí si ellos han abierto una investigación sobre esas mordidas de las que hablaba Corina eh que son ochenta millones de euros Emilio Fernández García presidente de la Unión Progresista de Fiscales buenos días

Voz 23 25:16 sí

Voz 0027 25:17 cómo actúa la Fiscalía en este tipo de casos qué pasos da en una investigación como esta

Voz 4 25:22 bueno pues lógicamente hay que pensar que sí

Voz 19 25:25 investigación complejas invirtió un delicada y lo primero que inusualmente suele ascéticas quiénes abrió dudas en ciudad es de investigación penal conforme al artículo cinco nuestro Estatuto ahí pues siempre que no se afecta derechos fundamentales posible

Voz 0027 25:43 estamos completando

Voz 19 25:45 acción que que una vez Si FIES fructíferas investigación pues desemboquen en la interposición de una denuncia o una querella au Si no hay resultado alguno pues actúa la estación

Voz 0027 25:58 las grabaciones las conocimos hace ya bastantes meses porque comienza ahora la investigación

Voz 19 26:04 pues lógicamente según la información que que yo he leído es porque estaba pendiente de las remite

Voz 0027 26:09 a no antiguo

Voz 19 26:11 de de de una causa judicial tiene una pieza que desea y en la que debe haber datos que permitan a la Fiscalía pues eh abordar el comienzo de la investigación lógicamente como nuestro ordenamiento prohíbe las investigaciones perspectivas es decir unos pero investigar alguien algo sino que hay que partir de unos elementos objetivos quizá haya sido la razón es decir ver qué soporte documental además de las propias grabaciones que existen en esa pieza en esos restos de la causa incoada decidía entonces puestos en definitiva se trata de dos graves en los que hay o pueden haber estado cerca pues personas muy relevantes

Voz 5 26:57 como

Voz 0027 26:59 y la inviolabilidad el Rey Juan Carlos hace que no se le puede acusar de nada aparezca lo que aparezca en esa investigación verdad si es que termina pareciendo algo

Voz 19 27:08 bueno en realidad depende que como ya Se sí la estudiado reiteradamente la Abogacía General del Estado en la persona del Rey es viable mientras el Rey eh que es pacífica dados pierden el sentido de que una vez que el hoy Rey Emérito al pico pierde la inviolabilidad que tiene conforme a la Constitución aunque mantenga el aforamiento la cuestión es que eso ocurrió en dos mil once parece que son fechas practicamente coetáneas con la adjudicación de la ve a La Meca y entonces pues habrá que ver habrá que ver eh Si existen elementos que permitan sostener que ha habido algún tipo de delito en esa adjudicación piensas responsables y sobre todo las fechas son determinantes puesto que en torno a las posibles repercusiones sobre el Rey Emérito está pues la fecha de julio de dos mil doce que fue cuando se produjo la

Voz 0027 28:04 en qué castigo Le puede esperar a un hipotético condenado por corrupción de transacción económica internacional en este caso por ejemplo a quiénes pagaron si es que pagaran esas comisiones los empresarios los constructores

Voz 19 28:16 bueno el código pera señaló una pena de prisión de que no es elevada pero sí que señala una pena de multa que sí que relevante y una pena más relevante probablemente para el caso de estas personas que no tienen problemas económicos pues de una inhabilitación eh durante un periodo bastante largo de tiempo para efectuar contratos adjudicaciones relaciones con la Administración central que aquí puede ser que sea el ICO más más relevante respecto los empresarios constructores etcétera más que una multa

Voz 0027 28:50 si estamos hablando de

Voz 19 28:53 de Comisiones de ochenta millones de euros pues lógicamente a estas personas el dinero normalmente les vale poco

Voz 0027 28:59 pero se le viene abajo sino puede contratar con la Administración

Voz 19 29:03 exactamente esa es la cuestión pues el más relevante en esos casos es decir la imposibilidad de seguir por lo menos en la superficie pues realizando estas con

Voz 0027 29:15 a Emilio Fernández García Unión Progresista de Fiscales gracias muy buenos días

Voz 19 29:18 ah bueno ya la Fiscalía

Voz 0027 29:21 Mariola empiece a investigar las supuestas comisiones por el AVE a la misma

Voz 3 29:25 efectivamente fíjate el impacto que puede tener que puede llegar a tener este tipo de filtraciones de comunicaciones grabadas con Villarejo no es obvio que la figura de que fuera jefe de Estado es intocable en términos jurídicos y por tanto de y no se va a derivar ningún tipo de alteración de su situación personal pero qué duda cabe que Si se consigue probar que eso que destacaban los audios forman parte de una práctica que que ha operado en España pues habrá más de un empresario que hoy este temblando

Voz 2 30:03 lo hizo pero yo lo que lo que dudo es del carácter justamente inviolable que se está planteando no es lo que plantea la propia la propia querella que yo creo que esa coger un planteamiento como muy de sentido común la Constitución establece efectivamente que el Rey es inviolable pero porque sus actos están siempre refrendados refrendados por el Gobierno refrendados en su caso por el presidente del Congreso por lo tanto dice de agosto de los actos del Rey serán responsables las personas que lo refrende es decir no estamos un ordenamiento jurídico en el que pueda haber actos sin ningún responsable el asunto es que los actos del Rey son responsables las personas que lo refrendan claro esos entiende aquellos que refrendan es decir aquellos que ejercen en condición de jefe del Estado si es un particular que comete delitos de refrendado eso no puede quedar no puede quedar un acto sin responsabilidad sin responsabilidad de ningún tipo bueno no dio la vida la inviolabilidad

Voz 3 30:57 existen eso la inviolabilidad es absoluta

Voz 2 31:00 del jefe del Estado mientras obviamente esto esa inviolabilidad no es así estoy inviolabilidad es inviolable y no serán sujeta responsabilidad porque sus actos serán refrendados en la forma en la forma establecida en todo caso en todo caso el Museo osado

Voz 3 31:16 Vidic aumente no es así

Voz 2 31:19 bueno esto es lo que plantea la querella habrá que ver lo que lo que dicen en todo caso lo que dicen toca solo los este es el argumento de de Enrique Enrique Santiago pero la institución

Voz 11 31:31 de la inviolabilidad es una institución jurídica claro desde luego

Voz 1027 31:37 desde luego lo que queremos es que es tiene tiene tiene tiene

Voz 11 31:41 no es un argumento muy racional lo que hice lo bueno con lo que la institución no es racional yo la todos los principios liberales todo lo bueno yo eso

Voz 1027 31:50 ay no no no no te da la razón te da la razón en el que me parece racional lo que tu dices es decir que los actos particulares digamos de el ciudadano Juan Carlos

Voz 11 32:05 es que no hay partidos políticos lo que les digan hay hay ahí

Voz 1027 32:10 es decir lo que pasa es que esto está muy rodado no solamente en España en otras instituciones europeas otros sistemas es buena

Voz 3 32:17 el derecho internacional Exactamente

Voz 1027 32:20 los jefes del Estado o que están en este que están cubiertos por la inviolabilidad no hay un desdoblamiento entre la persona en particular y la persona en el ejercicio de su cargo público aunque lo que tú planteas Luis desde el punto de vista de la racionalidad incluso jurídica tiene tiene tiene sentido pero esto no es para arremeter contra la Monarquía o no te vale por eso

Voz 11 32:45 curry

Voz 1027 32:52 ático pero Luis te diré porque no vale porque es que hay presidentes de la República de repúblicas esto es tan tan descubiertos plenamente

Voz 11 32:59 por la inviolabilidad es decir la inviolabilidad no

Voz 1027 33:02 es una nota característica de un sistema de Parlament que parlamentaria

Voz 2 33:08 la monarquía parece que sí pero también

Voz 1027 33:11 de otras presidencias de repúblicas quiero decirte que es que la inviolabilidad no va de suyo con la monarquía va con la jefatura del Estado cualquiera que fuera la foto

Voz 2 33:22 todos los jefes de Estado son inviolables yo

Voz 11 33:24 pues yo creo que los delitos partir pueden cometer cualquier pero yo que nos encontramos con una situación comparado

Voz 3 33:36 a esa a esa pregunta que tú planteas que la respuesta en los términos que la plantease si la inviolabilidad absoluta lo que ocurre es que la jefatura del Estado cuando la asume a alguien que ha renovado su cargo por vía democrática por elecciones pues hay otras maneras de depurar responsabilidades en el caso de la monarquía

Voz 2 33:59 es vitalicio

Voz 3 34:02 toque distorsiona un poco también pero por esto tienen impeachment hay que recordar UNAM cuestión que es al que abdicó

Voz 0027 34:11 bueno a los catorce

Voz 3 34:16 mentiría recordar por qué abdicó el Rey Juan Carlos el Rey Juan Carlos es la primera vez que la institución de la dedicación se utiliza para de puro

Voz 11 34:26 las responsabilidades que forma suave excesivamente suave pues andar con claridad es igual para todos

Voz 0027 34:36 cuatro de la mañana ocho y treinta y cuatro en Canarias

Voz 28 34:53 eh

Voz 4 37:20 bueno no voy lo que se va a intentar un acuerdo para la Mesa del Parlamento de Andalucía lo que toca puesto que mañana en la sesión constitutiva que a partir de ahí pues intentar que realmente la institución funcionen con la normalidad democrática que tiene que funcionar para de fue con posterioridad una vez que se conforme ha ido tomen posesión de de su escaño todo lo diputado se pueda hablar de gobierno

Voz 0027 37:46 no lo han pactado en en en conjunto la Mesa del Parlamento y la Presidencia de la Junta

Voz 4 37:52 no no no lo hemos hecho así ya lo denunciamos y lo hicimos primero había que hablar que proclama hemos cerrado me acuerdo problemático cuando el Partido Popular se de noventa medida que yo creo que viene a cambiar muchas de las cosas que Landaluze vienen demandando desde hace muchísimo daño un acuerdo que finalmente producirse también el Gobierno puede enviar al Partido Socialista a la oposición por primera vez en cuarenta años Ése era el objetivo cambiar no solamente cambiar de políticos que también cambiar de políticas ya es cosa pues yo creo que se están produciendo y ahora pues intentar cerrar un acuerdo en la mesa es la que al menos la voluntad política del ciudadano es que estén representadas las cinco fuerza política tienen grupo parlamentario como han decidido los andaluces

Voz 37 38:41 de que se con voz y con voto cinco se muestra el cinco incluido hombre creen que yo sepa tiene doce escaños igual que Podemos tiene diecisiete cuántos miembros ha tenido un andaluz tengo cuántos miembros van a tener ciudadanos en la mesa

Voz 4 38:57 pues no lo sé podrán ser dos o poder hacer uno dependiendo de acuerdo al que podamos llegar porque está claro que el partido socialista no va a parte que tampoco le correspondería porque nosotros lo que pretendemos es que esa sociedad proporcionar al resultado electoral pues aparte le corresponderían dos ir ahora sería PP y Ciudadanos los que tendríamos que ser generosos permítame la expresión para poderse ver eso puesto para que

Voz 0559 39:26 qué podemos eh

Voz 4 39:29 y Vox puedan entrar a vence caso adelantó Andalucía perdón Vox puedan estar presentado con voz y voto yo creo que eso es lo razonable eso es lo democrático lo legítimo lo que pasa que otra fuerza política que intentan dejar fuera o a Vox o a Podemos y nosotros precisamente no estamos en esa posición

Voz 0027 39:48 para aclarar unos el PP le va a ceder uno de esos puestos a Vox y ustedes uno de los suyos a Adelante Andalucía

Voz 4 39:55 no se equivocar vocería así no somos sería dos uno uno uno y eso fue cómo te vistes sabría quedaría una plaza vacante

Voz 5 40:06 el Parlamento lo va a presidir Ciudadanos

Voz 4 40:08 pues tampoco lo sé eso un acuerdo que tenemos que era de todas las fuerza política insisto yo creo que que no lo voy a presidir el Partido Socialista porque Ángelus ante un cambio si en ese caso pues de esto qué fuerza política el PSOE no está por la labor con quién también podía tener una remitió ya le pone yo anoche unió reunión de esta mañana pues veremos cuál es su posición veremos si realmente ese acuerdo se puede producir de una forma normal racional coherente con lo que los ciudadanos votaron ayer lo hablé con Adelante Andalucía también hablé con el señor Francisco Serrano de Vox estuve hablando con los dos grupos tío saber la verdad noche con el PSOE y que de esa reunión pendiente para ver qué deciden

Voz 37 40:55 se reunió con Serrano ayer como hizo con Rodríguez sí claro que sí

Voz 0027 41:00 ya que atribuye ese tuit incendiaria de Abascal de dice colocada el cordón sanitario Ciudadanos rechaza sentarse con el partido de Ortega Lara pero se sienta con los comunistas aliados de Otegi de Torras y no se puede construir no es construir una mayoría alternativa en Andalucía

Voz 4 41:12 yo no se escriba en su Twitter es yo creo que la mejor manera de comunicarse a la mejor manera de llamar y hablar con lo que dice que no que hable explique lo que hablamos

Voz 0027 41:25 no hay comunicación de ciudadanos con con Abascal

Voz 4 41:28 mire usted yo soy portavoz autonómico yo hablo con el portavoz autonómico comprenderá yo no tengo que hablar con la baja de Francisco de Serrano igual te hablo conseguido Juan Manuel Moreno Bonilla la tercera Teresa Rodríguez iba halal con la señora días pero no sé por teléfono hasta ahora solamente ha puesto el señor Jiménez jugar enseñado de Mario Jiménez ha a Susana Díaz y no

Voz 0027 41:52 lo recoge

Voz 4 41:53 yo no ella a mí tampoco la última vez que les llame no me contestó durante el mensaje de que concepto como usted comprenderá yo creo que es muy fácil ella prefiere que yo no tengo ningún inconveniente pero yo no llamó seguido Pedro Sánchez para hablar con el andaluz

Voz 5 42:09 han constatado ya sí sí

Voz 0027 42:11 a los planteamientos te Vox son de extrema derecha en la última entrevista aquí usted

Voz 38 42:15 no no no no terminaba de decir

Voz 0027 42:18 verlo así

Voz 4 42:20 vamos ya money a nadie yo de poner etiquetas no va conmigo cada uno que se defina como queda yo sé dónde estoy yo y a mí ya me han puesto el Parlamento de Andalucía el señor moreno me puso de extrema izquierda el señor Maíllo es la extrema derecha estaba la señora Díaz dice que soy de derechas con usted dice que echará cansadas las etiquetas ponen los demás yo sé dónde estoy yo lo demás que cada uno se define que lo único que sé es que hay una decisión que han tomado las andaluz el tope de diciembre y que hoy dicen que el Partido Socialista tiene veintitrés escaños del veintiséis ciudadanos veintiuno Adelante Andalucía diecisiete Vox doce sitios respetando eso es democracia Nos guste cuando gusto esto no va de hacer amigos eh cuidado toda la política no va de hacer amigos de hacer política para mejorar la vida de la gente que eso no lo entienda pues lógicamente se debería dedicar a otra cosa a estas instituciones

Voz 0027 43:15 pero usted está dispuesta a ser vicepresidente de la Junta de Andalucía tras una investidura apoyado por la extrema derecha

Voz 4 43:21 que usted me quiere llevar a una respuesta que evidentemente no se corresponden con la realidad yo estoy intentando ser el presidente de la Junta de Andalucía yo lo que estoy intentando es poder hacer que me Andalucía lleva una mesa democráticas que responda a lo que los andaluces han votado yo no estoy ni él a la extrema derecha de la derecha ni la izquierda ni arriba ni abajo yo estoy haciendo política esto es algo muy serio para que queramos solamente una apellidos a una determinada forma de entender cómo se tienen que solucionó los problemas de la gente esto es muy serio estamos hablando del futuro de nueve millones de personas en Andalucía está bien yo creo que eso de los lo le pero no vamos a hablar de la realidad de los problemas como solución al paro en Andalucía como acabamos con las listas de espera en la sanidad como comenzamos nuestras inversiones públicas para que nuestras empresas sean competitivas como hacemos todos eso hablan no de derecha izquierda o hablando de buscar solución a los problemas yo prefiero hablar de soluciones a lo que usted me lo

Voz 0027 44:28 vayamos a esas soluciones a esas medidas que han pactado con el Partido Popular porqué en el acuerdo unos incluyen referencias a ninguna memoria económica

Voz 5 44:37 cómo que no

Voz 4 44:41 es lo que no sea que no se hace referencia me asusté

Voz 5 44:44 ahora memoria económica a que me moría

Voz 0027 44:47 existe memoria económica de las noventa medidas pactadas

Voz 4 44:51 pero no me acuerdo

Voz 0027 44:54 y así estamos hablando de un acuerdo

Voz 4 44:55 los dramáticos y ahora cuando entremos en moviendo Si cobren vamos lógicamente cuando usted se vaya a hacer un proyecto de ley por entonces usted darnos me memoria económica no se hace antes

Voz 0027 45:08 pero entiendo que habrán calculado cuánto cuesta uno claro

Voz 4 45:11 muy mal curado en fin es decía lo decimos la anterior legislatura hice lo propusimos alzó de la me viviendo quiso poner en marcha pero sí que vamos me dio a cuál se refiere usted concretamente

Voz 0027 45:21 como por ejemplo cuánto costaría equiparar los sueldos de profesores y médicos a los de la media del resto de España

Voz 4 45:27 pues mire usted se la subida hay que pactarlo con los sindicatos como usted comprenderá sagrado de forma proporcional gradualmente igual que el IRPF por ejemplo no se hará el uno y medio en un solo año se hará de una forma gradual y proporcional igual que muchísimos otras cuestiones que hemos planteado lo largo de esta legislatura tenéis que proponer cosas que sean posibles en cosas que no sea imposible y son posible porque también hay que hacer en hacer una administración más eficiente y eficaz porque recursos ahí la Junta Andalucía tiene treinta y cinco mil millones de euros de presupuesto treinta y cinco mil millones de euros de presupuesto los repito no hay otra comunidad autónoma un presupuesto como la Junta de Andalucía pero aquí dinero en otra cuestión

Voz 3 46:12 on

Voz 4 46:13 y en otras cuestiones por ejemplo ciento sesenta millones de euros para consta más el metro de Sevilla porque alguno alguna persona no calculó bien CEI dimensión realmente esta obra o porqué le vamos a tener que paga quince millones seiscientos mil euros al legado a un centro comercial de Granada porque a alguien de Partido Socialista o alguna persona que ver siendo el Partido Socialista se le ocurrió paralizar una obra en Granada eso sí que cuesta dinero pero la equiparación ver los trabajos de los trabajadores se creo que son derecho lo que tenemos que trabajar allí se puede hacer claro que sí de forma gradual las cosas como son de hoy para mañana cuarenta años de voces también sólo día pero claro que me que está en cuantificar muchas Bella el impuesto de sucesiones también está cuantificado muchas de las medidas económicas la tarifa plana para los trabajadores de los autónomos en Andalucía también está cualificada también sabe cuantificar también esta cuantifica la educación infantil gratuita de cero a tres años porque tengo que recordar que ha costado ciento setenta y dos millones de euros que el setenta por ciento la familia andaluza ya que para la educación infantil de cero a tres años pero es que con setenta millones de euros más tendríamos el cien por cien si no hubiera emocionante para normal que los del metro el Sevilla ya estaba bueno

Voz 0027 47:28 señor Marín qué opina de que Susana Díaz e insinúa la necesidad de aplicar un ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 4 47:35 usted no sobre dicho hotel ciento cincuenta y cinco se tendría que aplicar hace mucho tiempo ahora yo creo que es cuando ha tenido la diosa está dando cuenta del daño que lo está haciendo el señor Sánchez a este país y también probablemente ya los resultados electorales del dos de diciembre

Voz 0027 47:51 Juan Marín gracias por estar en la SER suerte

Voz 4 47:54 ha sido un placer muy buenos días

Voz 0559 47:57 sí

Voz 0027 51:55 no estamos a punto de terminar esta cuarta ahora de Hoy por hoy pero no nos vamos a ir sin contarles que hoy veintiséis de diciembre se cumplen cuarenta años de la despenalización de la homosexualidad en España

Voz 44 52:10 sí

Voz 45 52:17 yo no comprendo con deben pleno buena una mal Lescaut mi encuentro nada

Voz 44 52:32 porque yo

Voz 45 52:34 el ser humano

Voz 46 52:39 la artista travesti Pierrot en el setenta yo

Voz 0027 52:42 en el año en el que se penalizó la homosexualidad se introdujo en el Consejo de Ministros Adolfo Suárez

Voz 47 52:48 en cambio en aquella aberración que da la ley de peligrosidad social decía la ley serán declarados en estado peligroso se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación a los que realicen actos de homosexualidad bueno esto cambió como digo hace cuarenta años hoy Víctor Mora buenos días hola muy buenos días sector moras investigador de memoria LGTB

Voz 0027 53:08 el autor del ensayo al margen de la naturaleza Víctor que que pudieron empezar a hacer o por qué cosas ya no se les metía a la cárcel a los homosexuales a raíz de este cambio

Voz 12 53:18 bueno como has dicho esa ley de peligrosidad de rehabilitación social entra en vigor en el año setenta y es uno de los motivos que hace que se cree la la colectividad organizada la lucha organizada por la liberación sexual se crea en estos frentes de lucha por la liberación homosexual que se llamaba ni ir finalmente en el año setenta y ocho se consigue esta medida que bueno que es una medida muy sin

Voz 0027 53:45 bélica que tomamos como aniversario motivo