Hoy por Hoy (26/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0325 00:00 son las diez a las nueve en Canarias el Partido Popular y Ciudadanos se vuelven a reunir este mediodía para tratar de cerrar un acuerdo para la composición de la Mesa del Parlamento de Andalucía después del acuerdo de gobierno cerrado ayer entre ambas formaciones hace unos minutos en Hoy por hoy hemos hablado con el líder de Ciudadanos en Andalucía Juan Marín ha reconocido

Voz 2 00:22 que su pretensión es que todos los partidos estén representados en la Mesa incluido Vox

Voz 3 00:27 la política de ciudadano es que estén representadas las cinco fuerzas políticas tienen grupo parlamentario como hacían decidió los andaluces de que entren con voz y con voto las cinco De Gea nuestros objetivos las cinco tramos incluido hombre poco que yo sepa tiene dos escaños igual que Podemos tiene diecisiete

Voz 0325 00:46 la Audiencia de Navarra celebra a partir de esta hora la vista para decidir sobre la petición de la fiscalía de que los miembros de la manada

Voz 2 00:53 será en prisión una vez confirmada la sentencia nueve años de cárcel por los abusos sexo

Voz 0325 00:57 males cometidos contra una menor en los Sanfermines de dos mil dieciséis los cinco condenados asisten por videoconferencia desde la Audiencia de Sevilla y allí se encuentra José Manuel Rebollo buenos días

Voz 1622 01:08 hola buenos días sean los primeros en llegar han sido José Ángel prenda y el militar Alfonso Jesús el Cabezuela ambos han acudido juntos a firmar al juzgado de Sevilla y posteriormente han accedido a la Audiencia Provincial todos han hecho lo mismo salvo Ángel Boza que ha entrado directamente al edificio desde donde acaba de comenzar la vistilla en la que la Audiencia de Navarra esgrimirá Si ingresan en prisión estos cinco sevillanos condenados a nueve años de prisión por abuso sexual con viento

Voz 0325 01:34 un terremoto de cuatro con ocho grados de magnitud ha sacudido el norte de Catania en la isla italiana de Sicilia causando algunos daños sí heridos el temblor se produce después de que el volcán Etna entrara en erupción hace varios días Álvaro Zamarreño si este seísmo de cuatro con ocho ha sido sólo el más fuerte de los once que desde medianoche han sacudido esa zona al norte de Catania aunque no han sido muy fuertes su epicentro está situado muy cerca de la superficie hay diez heridos no graves y algunos daños materiales con varias casas derruidas por los temblores todas ellas edificios antiguos un hombre de ochenta años ha sido rescatado bajo los escombros de su vivienda los sismólogos relacionan esta cadena de temblores con la intensa actividad del volcán Etna en los últimos días esa intensa actividad parece estar disminuyendo el aeropuerto de Catania ha podido abrir esta mañana a pleno rendimos

Voz 0751 02:18 las

Voz 0325 02:18 autoridades de Indonesia han elevado esta mañana cuatrocientos treinta los muertos por el tsunami del sábado en el estrecho de sonda hay ciento cincuenta y nueve desaparecidos casi mil quinientos heridos y cerca de veintidós mil desplazados las labores de búsqueda continúan la agencia meteorológica indonesia ha emitido una alerta en la zona ha pedido a la población que se mantenga lejos de la costa en previsión de que el temporal provoque un fuerte oleaje Japón ha anunciado su retirada de la Comisión Ballenera Internacional el organismo creado hace setenta años para garantizar la caza indiscriminada de ballenas en los océanos el Gobierno japonés asegura que a partir de julio se retomara la actividad de los balleneros en sus aguas territoriales diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1491 03:05 los trabajadores del Samur Social denuncian ante el Defensor del Pueblo la saturación de sus centros el caso se lo contamos hace una semana aquí en la SER los trabajadores aseguran que la falta de recursos está dejando a familias enteras en la calle Sara selva

Voz 1510 03:18 defensor del Pueblo ha vuelto a pedir información al Estado y al Ayuntamiento de Madrid sobre cómo decenas de solicitantes de asilo están quedándose en situación de calle quieres saber qué soluciones están poniéndose en marcha desde el Samur Social que atiende emergencias sociales los trabajadores dicen que las medidas que está tomando el Consistorio para hacer frente a la situación son sólo parches Azucena Pérez

Voz 4 03:37 los dos centros está haciendo convenios pero esto es algo temporal necesitamos y las personas necesitan que se que realmente es es siempre algo porque no es algo que vaya a desaparecer en dos días por desgracia

Voz 1510 03:49 saben que el Ayuntamiento no tiene competencias para acoger a los solicitantes de asilo pero ante la falta de respuesta del resto de administraciones estas personas quedan en situación de calle el Samur sigue asumiendo y el colapso impide que reciban la atención que necesitan con

pues es todo sigue ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 5 05:21 SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1684 05:27 muy buenos días es miércoles veintiséis de febrero para la mayoría de ustedes hoy es un día a día raro un poco en tierra de nadie en el que aún puede notar los problemas digestivos que derivan de la cena del lunes en el que sabes perfectamente que la situación sólo va ir a peor con la del treinta y uno en la mayor parte del país hoy celebramos San croqueta de sobras del veinticuatro no así en Cataluña donde hoy comerán canelones porque celebran San Esteban San Esteban es como una prórroga del día de Navidad en forma de día festivo y de tercera jornada consecutiva de reuniones familiares piensen lo tres días seguidos comiendo en exceso acompañados de la familia ahora entienden porque San Esteban fue el primer mártir de la iglesia verdad si no escuchan ustedes desde fuera de Cataluña muchos habrán vuelto hoy al trabajo con ese placer que produce saber que la semana dura sólo tres días cuando nos queramos dar cuenta ya lo verán estaremos aquí mismo cantando juntos Friday I'm in love en Estados Unidos ya lo saben un buen número de funcionarios también tiene hoy día festivo en su caso es obligatorio y lo tienen a causa del Gobierno del cierre del Gobierno que ha dejado sin fondos al veinticinco por ciento de los servicios gubernamentales y todo por un desacuerdo de la administración Trump con los demócratas en torno al nuevo proyecto de ley de gastos que no incluye una partida para construir el muro fronterizo con

Voz 0751 06:40 México claro pues eso como entenderán pues no tiene

Voz 1684 06:43 contento a Donald Trump estos días muchos medios norteamericanos están comparando a su presidente con el greens ese personaje de ficción al que seguramente conozcan ustedes a través del cine que se empeña en robar las Navidades la verdad es que argumentos argumentos no les faltan este año no se ha celebrado la tradicional cena de Navidad con la prensa tampoco puede visitarse el árbol de Navidad de la Casa Blanca

Voz 0751 07:06 hable que a estas horas ya hayan escuchado las

Voz 1684 07:08 secuencias de una de las pocas tradiciones que sí se ha mantenido

Voz 6 07:12 eh

Voz 8 08:09 este que van a escuchar es un extracto de la conversación que Trump mantuvo en dos mil diecisiete con

Voz 1684 08:15 Kasper uno de los niños que llamaron a ese teléfono en las Navidades de hace un año escuchen con atención

Voz 9 08:21 hoy qué es lo que más te gustaría que te trajera Papa Noel muy bien ladrillos de construcción eso es lo que siempre me ha gustado a mí siempre me han encantado los ladrillos de construcción te gusta las cosas de construir Casper

Voz 0751 08:35 lo ven si hacemos cabos parece evidente que no es que Donald Trump no crean Papá Noel sino que sigue muy resentido porque este año tampoco le han traído los ladrillos de construcción que pidió para levantar su muro fronterizo con México esta mañana he pensado que sería muy buena idea llamar a la Casa Blanca para ser nosotros una pregunta Donald Trump ellos tienen un teléfono un teléfono habilitado para para dejar comentarios así que podemos marcar en este momento el teléfono de la Casa Blanca

Voz 10 09:01 sí

Voz 0751 09:04 la verdad es que no quiero pensar cómo recibirán a Papá Noel

Voz 10 09:06 migrante que se cuela casa

Voz 11 09:09 en directo es lo que ha dicho no es sitio para de entrado no de Winehouse equivocado

Voz 13 10:07 es una suerte de si pierde ahí eh pero aquí estoy no lo hizo

Voz 14 10:38 p

Voz 15 10:43 en Hoy por hoy creemos en Rosa Márquez muy buenos días

Voz 20 12:11 uno se presenta el placer de escuchar

Voz 0751 12:18 era el hombre más honesto ni el más piadoso

Voz 1572 12:21 eso pero hubiera un hombre valiente se llamaba Diego Alatriste y Tenorio ya había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes cuando lo conocí malvivían Madrid alquilando cuatro maravedíes en trabajos de poco lustre a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas ya saben mi marido cornudo por aquí un pleito una herencia dudosa por las deudas de juego pagadas a medias y algunos etcétera más

Voz 21 13:00 ahora es fácil criticar eso pero en aquellos tiempos la capital de las Españas era un lugar donde la vida había que buscarse la salto de mata

Voz 15 13:09 en un estilo entre el brillo de los aceros

Voz 1572 13:12 en todo esto Diego Alatriste se desempeña con holgura tenía mucha destreza a la hora de tiras de espada y manejaba mejor con el disimulo de la zurda es estrecha y larga llamada por algunos vizcaínas con que lo reñido a los profesionales se ayudaban a menudo una de cal y otra de vizcaína

Voz 22 13:35 el capitán Alatriste Arturo Pérez Reverte mil novecientos noventa y seis

Voz 10 15:48 hoy por hoy compadre

Voz 15 15:50 Baptista cadenas

Voz 1684 15:55 déjeme que les lea la sinopsis real de la película El mago de Oz que publicó un periódico estadounidense dice transportada a un paisaje surrealista una joven mata a la primera persona que conoce y luego se asocia con tres desconocidos para matar de nuevo les digo que algunos tienen menos corazón que el hombre de hojalata que es donde yo vivo

Voz 33 16:14 y cómo quiero volver a mi casa voy andando la Ciudad Esmeralda para que el Mago de Oz me ayude vas a la casa de tu crees que si fuera contigo me pondría el cerebro

Voz 0751 16:27 recordamos el mago que por cierto según un estudio de la Universidad de Turín la película más influyente de todos los tiempos pues bien durante todo este mes de diciembre en el teatro Reina Victoria de Madrid se está representando The Wizard of Oz que vamos que básicamente Mago de Oz en inglés una versión en teatro musical de la famosísima novela infantil que puede verse como les digo en el Reina Victoria hasta este domingo día treinta hasta el domingo y que en este caso interpretan treinta niños hombre no hemos podido invitar a los treinta porque no nos cabrían en el estudio pero lo cierto es que lo tenemos bastante lleno muy buenos días Sonsoles Rodríguez Villar Lola Briceño director hay productora coreógrafa de la obra muy buenos días a vosotros a vosotras perdón hay permitiendo también que salude a los niños de igual me tienes que echar una mano esta mañana porque está ahí a qué parte del del reparto yo voy a pasar lista como en clase bala y vosotros decir buenos días borradores de la Marina foráneas web Naya Castro hola hola Martina bionda muy buenos días alba Mellado Nicolas Castaño perfecto todos presentes chicos vosotros bueno muy buenos días a todos feliz Navidad está contando fuera de micro que os habéis portado bien que entraron cosas fantásticas Papá Noel un teléfono móvil a esa casa ha llegado ha llegado la discordia pero y una bicicleta sin motor han aclarado asignadas y motos cuando yo era pequeño sólo había bicicleta sin motor nos teníamos que conformar con ese bueno vosotros chicos conocía la película El mago de Oz la habíais visto antes todos la he visto antes de que os propusieran participar en un musical no cuando dijeron pues este año vamos a ser el mago de yo quiero que participasen eh el que país en este espectáculo que os pareció la idea habiendo visto la peli qué pensaste

Voz 34 18:09 creo que era una buena idea o porque es un musical muy muy guay

Voz 0751 18:15 es eso musical que os gusta por ejemplo El mago de Oz

Voz 34 18:18 pues que hay como cosas muy reales y me gusta porque claro hay cosas

Voz 0751 18:24 irreales una niña que vuelan una K

Voz 35 18:27 la verdad es muy realista

Voz 0751 18:31 muy bien qué tal hay algo que sí que es muy real que es que estéis pasando vosotros estoy pasando unas Navidades muy diferentes a las que estará pasando seguramente vuestros compañeros de clase que es una navidades sobre el escenario de un teatro que es la experiencia de pasar las Navidades así

Voz 36 18:45 a ver por una parte muy buena pero cuando te dicen tus amigos de quedar en les tienes que decir hoy no puedo tenemos función relación no ensayos pero bueno muy contentos todos

Voz 0751 18:56 sí claro porque no es sólo que estáis todas las tardes a partir de las cuatro sino que además que habéis tenido que de ensayar la obra etc con lo cual si queréis con vuestros amigos tiene que ser en el teatro

Voz 34 19:06 no pueden quedar fuera porque dice tienen que cuidarla

Voz 0751 19:11 y más ahora que hace que hace frío bueno El mago de Oz es una de esas pelis que que no envejece es una película que emocionó a mis padres que nuestros padres nos emocionó también a nosotros y que sigue logrando emocionar a los niños hoy en día además es imposible cuando lo ves la peli es imposible luego no pasarte varios días tarareando cosas como ésta

Voz 1 19:29 no

Voz 0751 19:36 bailando y ellos que se las sabe mejor que yo cantándole incluso hay musicales que incluso aunque no los hayamos visto todos tenemos muchas de sus canciones grabadas a fuego en nuestra memoria porque han trascendido la película si os pregunta vosotros cuál es vuestra canción favorita del cual me diríais

Voz 27 19:52 llega sangre

Voz 0751 19:55 por qué casualidad como como la mía como probablemente la de todos de los que estamos a esta mesa que sí

Voz 34 20:01 a ver cuéntame la Bienal

Voz 0751 20:06 Adam Caixa también te gusta pues yo soy de verdad es que yo tampoco he estudiado tanto el texto como como nosotros muy ni las canciones por supuesto Martina tú eres Dorothy o Dorita que aquí en España se traduce en la película se dobló se tradujo como como Dorita en vamos a escucharte a ti

Voz 38 20:31 dice la magia de la repletos dicho Uber de remo

Voz 0751 20:33 ha sonado pobre ritmo en tuvo cantáis las canciones en inglés es decir este en este musical El mago de Oz semana escuchar las canciones originales de la película no y qué tal lo de cantar en ellas es niños seguro de colegio bilingüe pero quizá les a cantar las canciones en inglés resulta difícil lo o lo toméis no

Voz 36 20:52 claro es más fácil porque es que después sería muy valioso que cambien españoles es muy raro es muy mismo

Voz 0751 21:02 en Canarias sobre el arco iris

Voz 35 21:06 no te voy a ser bueno

Voz 0751 21:09 Sonia y Lola vosotras pertenecer a una compañía que parte de una asociación cultural que se llama Glee clave para cuellos esto de Glee es un homenaje

Voz 34 21:18 a la serie A la serie Glee una famosa sí y también de niños que cantan y bailan etc bueno éste ante Dios copió a vosotros no no Glee significa brillar y bueno en nosotros es un grupo de niños que brillan es previo a la Feria claro desconoce el significado pero pensé que no no no no no no a ver el Geely en Estados Unidos es muy normal que existan los después salió la serie y después salimos nosotros

Voz 0751 21:48 muy bien bueno todos los actores y actrices que participan en este musical El mago de Oz son niños en sólo trabajáis colmillos niños optan bien hay adultos en la asociación

Voz 34 21:57 yo no solamente niños y luego os gustan los riesgos las emociones fuertes dos

Voz 0751 22:03 además lo hacéis de de manera totalmente altruista del uno dos sois con una versión avanzada y profesionalizada de esas asociaciones de padres que organizan el espectáculo de fin de curso de sus niños pero en este caso digamos por todo lo alto en una en varios pasos por encima porque habéis logrado profesionalizar lo que bueno pues lo que es habitual en muchos colegios que es pues espectáculos musicales con niños vosotros tenéis disciplina ensayos tenéis a unos niños preparadísimo es como vemos aquí tenéis un pedazo de escenario en el teatro como habéis llegado hasta hasta ese punto

Voz 39 22:33 bueno empezamos hace cinco años se veía hace tres años y medio después de conseguir la primera licencia de Whats dimos el salto al primer teatro se después ya nos entusiasma vamos conseguimos la licencia de Annie no estuvimos en el teatro Reina Victoria Carlos soberanos abrió las puertas y estaba fascinado con con nuestros niños seguimos ahí ahí seguimos el teatro Reina Victoria y creciendo con las niñas

Voz 0751 23:04 es interesante Sonsoles esto qué cuentas de las licencias porque me contaban fuera de micrófono que hay otros magos de del pero que no están licenciados no son el mago adiós oficial

Voz 39 23:14 claro ellos hacen sus versiones pero nosotros a nosotros nos gusta hacer las cosas originales no es pues el proceso de conseguir la licencia se tardaron unos cuatro meses más o menos en el proceso de de lograr que en Nueva York te te hagan caso conseguir la licencia y a partir de ahí pues eso fue un proceso ya en enero ya empezamos a trabajar en la obra hasta diciembre el de todo un año de trabajo

Voz 0751 23:41 ya habéis estado vosotros todo el año ensayos

Voz 15 23:44 trabajando en la obra etc

Voz 0751 23:46 queréis mandar desde aquí un mensaje a esos amigos que no veía desde hace un año

Voz 39 23:52 no no no tiene muchísimo tiempo ensayan los sábados toda la mañana

Voz 0751 23:58 mira habrá Prades que ellos estén escuchando y está empezando vaya plan más bueno para mis hijos a quienes les encanta cantar que este año en Nochebuena no dieron un espectáculo con las canciones de vaya usted sabe de Frozen por ejemplo que yo estoy desactualizado seguro que hay una más que pueden hacer para ponerse en contacto con vosotros si que sus hijos participen no entran a formar parte de esta compañía

Voz 40 24:19 pues nosotros y la verdad es que siempre hemos hecho audiciones también a los chicos muy realmente empezamos eso hace cinco años como bien ha dicho Sonsoles empezamos que tú comentabas antes en el colegio de nuestros hijos

Voz 0751 24:34 ahí están de arrancamos

Voz 40 24:36 después de dos años de trabajo muy duros in ahí fue cuando dimos el salto los niños tienen posibilidad de hacer audiciones y a Sonsoles además tiene también subió academia dónde dónde está abierta también a parte de Luigi que nuestras atención para seguir formando a todos los niños que quieran entonces es una oportunidad maravillosa los niños no sólo aprenden a cantar a bailar hoy interpretar aprenden a trabajar en equipo esto es como un deporte sea realmente es un deporte de equipo se aprenden muchas cosas

Voz 34 25:13 el IVA es si disciplina trabajo

Voz 40 25:15 equipo compañerismo el hecho de poder hablar en público sea sí sí

Voz 0751 25:20 si os pregunto a vosotros qué diríais que os ha enseñado pertenecer a este club Adli que me diríais que es sale así de primera no vale copiar en a Lola que ha sido ha dicho compañerismo ha dicho disciplina que más cosas que habéis aprendido vosotros

Voz 36 25:36 a convivir con todo de convivencia con los padres también porque aparte de pasar horas en casa también ellos ayudan en ese proyecto haciendo El vestuario maquillaje y todo eso entonces pues convivimos todos los par tu padres

Voz 0751 25:54 bueno muy bien y además sois tantos niños que yo creo que lo que los padres la primera función la llena hay sólo con familiares luego claro hay que llenar un teatro durante todo un mes insistimos hasta el treinta de diciembre en el teatro Reina Victoria bueno vamos a escuchar a unos anuncios ahora mal mal no os mováis de aquí seguro me seguir contando qué cosas habéis aprendido que os han regalado a usted trae a la vuelta seguimos hablando de mala

Voz 34 26:15 claro

Voz 42 27:26 en el Museo Romano de Villa Giulia el guardián de la Sección Quinta continuó su ronda acabado ya el verano y con él las manadas de turistas la vigilancia vuelve a ser aburrida pero hoy han instigado por cierto visitante y torna hacia las aletas de los esposos con creciente curiosidad estará todavía se pregunta acelerando el paso hasta asomarse a la puerta está sí que hay en el banco frente al gran sarcófago etruscos de terracota centrado bajo la bóveda esa joya del museo exhibida como un estuche en la Saleta ante la enorme para imitar la cripta originario

Voz 35 28:04 sí ahí está sin moverse

Voz 42 28:07 hace media hora como si él también fue una figura reseñada por el fuego de los siglos el sombrero marrón y curtido rostro componen un busto de arcilla emergiendo de la camisa blanca sin corbata al uso de los viejos de allí abajo en las montañas del sur Apulia o más bien Calabria quédese en esa estatura Se pregunta guardián y como no comprende no se atreve a retirarse si de repente ocurre algo hay esta mañana que comenzó como todas y ha resultado tan distinta pero tampoco se atreve a entrar retenido por inexplicables respeto y continúa en la puerta mirando al viejo que ajeno a su presencia concentra asumirá el sepulcro sobre cuya etapa ese recrimina la pareja humana

Voz 23 28:53 la sonrisa otros

Voz 34 28:54 José Luis Sampedro mil novecientos

Voz 23 28:56 sesenta y cinco Cadena SER

Voz 27 31:38 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 15 31:43 con Pablo González Batista las Dorita

Voz 0751 31:45 las olas Dorothy según hayan visto la versión doblada o la original siguen queriendo llegar a casa sanas y salvas continuamos teniendo gobernante sin corazón desalmados que atacan a los más débiles a causa de su cobardía hay hombres de paja que opinan desde sus atalayas sin dar muestras de tener demasiado cerebro

Voz 15 32:10 en mayo

Voz 0751 32:17 el texto original de El mago de Oz se publicó en el año mil novecientos pero parece que sigue de plena actualidad como han escuchado nosotros estábamos hablando con Sonsoles y Villar con Lola diseño directora y productora del musical El mago de Oz Icon parte del reparto de esta versión que está representando en el Teatro Reina Victoria de de Madrid Marina Fornés Naya Castro Martina de anda lo Mellado Hinault Nicolás Castaño lo tengo aquí escrito no me lo sé todavía claro pero buenos días a todos otra vez me estáis contando fuera de micro claro yo preguntaba por un personaje con el que todos del que todos nos hemos enamorado cuando hemos visto al modelo que es esto yo pensaba aquel niño hará de Totó en el perrito digo seguro que se han peleado por conseguir el papel de todo pero no no es un perro de verdad contarme cómo se llama el Perro min mi mal inquietarse por también

Voz 36 33:04 sobrevivir viendo tiene cuatro meses y es una vale pero como

Voz 0751 33:10 si conseguís que un perro como mini que además es un chorrito se comporte durante la obra ya me sorprende que compartimos otro

Voz 36 33:20 bueno pues en el en el puesto del espantapájaros donde se apoya así con los palos estos se pues hay como una plataforma le ponemos un poco de de paté para aquí sí que hay y entonces pues si no se queda ahí

Voz 0751 33:39 osea que se queda quieta porque pone de hija Marina qué opinas tu de esa idea de poner patas justo unos minutos te vas a sentar

Voz 50 33:47 yo es que al principio no sabía nada de paté entonces me me me fui a sentar pues de repente noté algo extraño primero pues no sabía lo que era y luego ya me di cuenta de que hizo de Patti pero

Voz 0751 34:02 todavía es muy joven pero cuando va triunfa en esto del mundo la interpretación tienes que pedir un doble para las escenas del paté en la escena de sentarme Minas de Río bueno cómo lleváis después de casi un mes haciendo la la obra como lleváis lo de los nervios como lleváis vosotros el miedo escénico o no lo habéis tenido ningún momento

Voz 34 34:24 bueno al principio sí sí sí sí pero ya como un acostumbrando luego ya pues no no tienes porque porque ya estás acostumbrada

Voz 0751 34:37 dónde ha aprendido a perder el miedo en la radio en el cole habéis hecho rayan el cole

Voz 36 34:42 no no no no hemos hemos perdido la vergüenza porque empezamos en el cole y había bastante público y luego nos empezarán a llevar a la radio ya te vas acostumbrando y menos raro

Voz 0751 34:59 os gusta esto os las sí bueno se nota hemos dicho que vais a estar en el Reina Victoria el día treinta eso quiere decir que la obra El mago digo que lleva un año ensayando pues se despide del público el día treinta y también pedís vosotros de ya que supongo que también os dará un poco de pena pero no queda tanto tiempo si pensamos en cómo vais preparando una hora detrás del otra seguramente no queda mucho tiempo para empezar a ensayar la siguiente producción

Voz 39 35:25 creo que por ahora vamos a seguir igual igual están todos ahí haciendo mucha fuerza para que continuemos creo que continuará un pelín más

Voz 40 35:37 esa nuestros chicos le da mucha pena también terminarla y nosotros por ellos hacemos lo que sea

Voz 0751 35:43 sé que yo sé que es la pena pero ahora que estamos en la radio que esto queda grabada que lo está escuchando mucha gente vosotros queréis pedirles a Sonsoles ya ya Lola hacer algún musical que os guste especial

Voz 34 35:53 no les gusta

Voz 0751 35:55 el que fuera el próximo velada Matilda

Voz 34 35:58 qué sería tenía que os parece súper musical ya está disponible para licencias bueno pues ya sabéis nosotros cuál es el plan

Voz 0751 36:09 en el año que viene o el que viene igual el año que viene volvemos saber cómo Matilda esta esta bueno habéis pedido Matilda para para interpretarlo en su versión musical pero ya habéis hecho la carta a los Reyes vosotros

Voz 34 36:20 no no dio tiempo

Voz 0751 36:24 bueno el día treinta cuando termina las lo saben todo bueno yo sí he hecho mi carta a los Reyes Magos valen porque tengo más tiempo libre parece ser quiero hacer con vosotros un juego vale yo he metido en esa carta puesto algunas de las cosas que a mí me hubiera gustado que me trajeran los reyes cuando yo tenía vuestra edad cuando yo era un niño como vosotros cosas que estoy seguro que vuestros padres son nuestros primos mayores también pedían en sus cartas y me gustaría saber qué pensáis vosotros de esos regalos que yo me he pedido por ejemplo los tengo aquí vale tengo esta foto vale esto me encanta mi me encantaba que creéis que es esto

Voz 34 37:01 es como un proyector de mini película vista todavía

Voz 0751 37:07 la sonora

Voz 34 37:10 es que creía deben impedir Mini que esto se llamaba efectiva Fini se llamaba El fin y era un proyector

Voz 0751 37:19 de bobina continua al que había que darle a la manivela y nosotros podemos proyectar estas películas pequeñitas en la parte de nuestra de nuestra casa bueno muy bien estos la sabéis

Voz 34 37:27 tenías que darle todo el rato a todas sí sí sí

Voz 0751 37:29 es es como como la bici de Marina tampoco tenía moto

Voz 34 37:33 bueno a ver si sabéis qué es esto

Voz 5 37:40 bueno Tamada

Voz 51 37:41 un tema gocho si es noche pues eso no es tan antigua entonces escuchar cómo sonaba el tamaño

Voz 52 37:52 sabes que no quería decir alta amagó con estos sonidos con este elenco

Voz 34 37:55 el día hambre aquella aciaga

Voz 35 37:57 si no lo hubiera expresado más claramente

Voz 0751 38:01 muchísimas gracias habría que cuidarlo había que limpiar lo había que jugar con él mantenerlo entretenido porque sino moría si así que había que tener cuidado con el bueno esto

Voz 34 38:13 unos cascos erradicar una radio una radio

Voz 0751 38:17 mi mp3 si una del

Voz 34 38:22 bueno un altavoz

Voz 0751 38:26 hoy Goldman vamos a escuchar al Goldman efectivamente en haya suena muy antiguo porque además lo es aunque no tanto nosotros yo estoy seguro de que Lola ahí Dolores lo saben bien no antes de que existiera Spotify perdona Lole y Sonsoles antes de que existiera Spotify escuchábamos la música así en una cinta pequeñas de plástico que se llama que que llamaban cintas de caset entonces la primera vez que yo escuché probablemente fuera en una

Voz 34 38:57 a todo esto os lo queréis pedir si ésta no

Voz 0751 39:02 mejor sí que os suena de algo hay ya tienen Polaroid porque han vuelto a poner de moda en las polar ducharse en este sonido

Voz 53 39:13 con nuestro y la foto se imprime

Voz 0751 39:16 inmediatamente Martina no no conocía eso sí sí tengo una Pérez es más moderna hemos hemos cogido una edición antigua de la de la polaroid a ver este juguete

Voz 34 39:31 si la memoria convencerla secuencia versiones hay versión moderna está bien

Voz 0751 39:42 más difícil no este con cuatro colorines que había que hacer esto escucha

Voz 43 39:48 yo la luna llena pero con lo que tiene bueno es que aquí está muy grande en la foto

Voz 0751 39:57 bueno pues somos estamos distantes en edad pero no somos tan distintos mira este este es un juego que afortunadamente ha pasado por completo de moda

Voz 34 40:06 Línea Directa

Voz 0751 40:08 había directa bueno esto es un teléfono parecido al que te den regladas y Martina pero pero dice no no bueno quién se va como el teléfono el indirecta es común zapatos rosado y uno marcaban números de teléfono que le iban saliendo en el tablero

Voz 22 40:23 escuchaba cosa como Estonia

Voz 54 40:27 sobre estas para te gustan los detonantes

Voz 35 40:33 esta comer están naturales

Voz 0751 40:36 es como como el Tinder de ahora el tener más o menos sabéis qué es lo que pasa es que era era era falso en juego afortunadamente personalmente ya pasado de moda con lo cual los niños de hoy ya no jugáis a esto

Voz 34 40:56 hola muy rara es una consola de mí depende que es la primera

Voz 0751 41:01 consola portátil que esa contento creo vamos o la primera por lo menos que que tuve yo qué te parece que además era en blanco y negro tenían jugo buenísimo que es de Super Mario que lo conocéis porque suponemos un personaje que ha mantenido hasta que sonaba así pues es que me voy a pedir yo para estos reyes aparte de un supresiones no me lo van a traer dime tú eres siempre el barco pirata

Voz 51 41:28 de Playmobil hacer eso para es pues nunca me lo trajeron los Reyes yo tengo uno

Voz 40 41:38 encima se lo pedimos a Pablo en vuestras cartas

Voz 0751 41:41 pero el melón el barco pirata por favor pero desde luego luego paso la dirección una entrada para ver el mago de Oz

Voz 34 41:49 por eso es posible

Voz 0751 41:55 el barco también me hace ilusión El mago de Oz hasta el día treinta hasta el domingo día treinta en el Teatro Reina Victoria de Madrid espero chicos que sacan genial las actuaciones que os quedan también por lo menos como como han salido hasta ahora nos venimos de Alba de Nicolás de Lola de Sonsoles de mí mismo es que me temo de Martina Benayas de Marina muchísimas gracias por venir

Voz 34 42:17 mucha suerte con ánimo

Voz 0751 42:21 poquito con vosotros

Voz 1684 47:28 probablemente tengan ustedes un cuñado con el que les da un poquito de Pérez en Navidad pero piensen que hay familias que lo tienen peor que la que la suya algunos tienen que compartir mesa con Santi Abascal con Beatriz Talegón o por ejemplo con lo más quien no se consuela es porque no quiere

Voz 62 47:44 único

Voz 1684 47:46 en Mas es el presidente Tesla la primera compañías de coches el cien por cien eléctricos que consiguió poner uno de estos coches en órbita hace unos meses nos recordarán todos para algunos este señor es un completo genio para otros es más bien como ese amigo fantasma de la universidad que se come una IS cuenta veinte no sabemos si le gusta más los micrófonos y las cámaras o los cohetes y hemos pensado que este físico inventor magnate bueno también un puntito ególatra era la víctima perfecta para nuestras de escépticos hoy en desmontando a haylo más desde Valencia profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia José Miguel Mulet muy buenos días

Voz 21 48:22 hola muy buenos días qué tal muy bien feliz Navidad igual

Voz 1684 48:26 en ir desde Bilbao el periodista de la sección de silencio del diario El Correo responsable también del blog Luis Alfonso Gámez muy buenos días Gámez muy buenos días felicidades chicos felicidades a ambos qué tal qué tal estáis pasando estos días ya me imagino que mucho en el mi en el mito detrás de la Navidad no queréis pero en el espíritu de la Navidad por lo menos

Voz 21 48:45 hombre lo que sobretodo en el espíritu de vamos a descansar que hablan no hay que

Voz 1684 48:48 ver hoy es día veintiséis no bueno haciendo de en Cataluña no la arrestada efectivamente ya la debacle hoy tocan canelones no hoy tomarán canelones si ayer ballets no habrá que no me he puesto en en tradiciones culinarias catalanas pero pero vamos que llevan tres días comiendo sin parar esos eso está clarísimo lo que les queda oye Abbey puesto vosotros alguno de los productos de inventado So comercializados por y lo más en la carta de los Reyes Magos este año porque el lanzallamas por ejemplo creo que está saliendo buenísimo hombre sabio no no yo no puesto no

Voz 21 49:21 el primero es que yo soy muy torpe todas el lanzallamas me temo que lo apuntaría mal

Voz 1684 49:26 hombre indica María a mismo no

Voz 21 49:28 quién fallas igual lo PETA llevar hilo más que es igual el prototipo de Tony Stark

Voz 0751 49:35 sí porque quien lo compara con Leonardo da Vinci pero sino confirma que

Voz 1684 49:39 su fortuna está por encima de los veinte mil millones de dólares

Voz 21 49:41 dice bueno igual es Pocket un poquito más Tony Stark bueno Leonardo es posible que también estuviera un poco chiflado y eso no quiere no quiere minusvalorar la figura no ya pero hiló más ha hecho cosas muy buenas que es indudable es decir cuando hablamos todos de que ha puesto el Tesla Roadster de el que mucha gente pagaría que está digamos camino del cinturón de asteroides parte de una maniobra publicitaria es que lo lanzó con cohete que que dice que eso el Falcon heavy para poner cosas en en órbita alta hay para ir hasta la luna ahí más allá no está suministrando ya material a la Estación Espacial Internacional con con su Space X y hace cohetes que vuelven y aterrizar verticalmente es decir hay una vertiente indudablemente de hacer cosas que funciona que además están funcionando ya y luego está la vertiente digamos friki voy a aprovecharme de todos la cantidad de pringados que pagan por marcas como lo de los de de Born in Company con el lanzallamas no que yo estaba mirando y la publicidad te dicen además si quieres te vendemos un extintor a un precio de Sor exorbitante mente caro

Voz 34 50:44 todo

Voz 30 50:45 yo creo que al trucos que hace muchísimas cosas deben ser una persona hiperactiva de estas que te tocan la una mesa de mete la cabeza común

Voz 1684 50:52 bombo de la verborrea que debe tener sí claro eh

Voz 30 50:56 algunas que funcionan otras en cambio pues son

Voz 1684 50:59 mire qué quieres que te diga claro más que cuestionables yo creo que en gran medida quizá el mejor de todos sus inventos por lo menos últimamente es el personaje es el personaje que el acusado no soy bueno en la crear

Voz 21 51:10 un personaje que te dice que mañana invierten palomitas de maíz y la gente serán Facundo coloca al a comprar acciones de lo que sea de palomitas

Voz 1684 51:16 es eso pero es muy interesante Gámez lo que tú dices eh yo creo que bueno y quiero preguntar a vosotros que no sé hasta qué punto esta este tipo de iniciativas privadas que en este momento pues sí lideran eh lidera el lo más que a través de sus distintas empresas están impulsando la carrera espacial que antes dependía directamente de los gobiernos

Voz 21 51:35 bueno pues yo te voy a contar mi experiencia directa

Voz 1684 51:37 si no es porque ha ido al que dio a contar

Voz 21 51:40 hace un mes estuve entrevistando al director de la Agencia Espacial Europea y al director de vuelos tripulados de la Agencia Espacial Europea para ver si era un sueño entre otras cosas aludir a Marte todos te dicen que vamos a ir a Marte que severa Marte pronto es decir pronto quiere decir hacia dos mil cuarenta y que se va a ir a Marte también con la iniciativa privada que va a ir la NASA y la Agencia Espacial Europea vanidad gente Ivair la iniciativa privada en ya nadie comprende la conquista del espacio la conquista de la luna sin un space sex o algo parecido ya

Voz 1684 52:10 es decir que que el que el impulso del esta sino a través de de estas iniciativas está haciendo que tan

Voz 0751 52:15 bien avancen las iniciativas pública el impulso que el estación

Voz 21 52:17 lo que está haciendo Bezos también claro todo esto luego es lo que dice JM lanza dos millones de ideas y dos o tres ideas funcionan otras se diluyen antes y otras revientan no claro

Voz 30 52:29 Quiroga aparte es un personaje muy interesante para lo que es la cultura estadounidense porque representa muy bien el American way of life is sobre todo el tema de la iniciativa privada empresarial

Voz 1684 52:40 pero no olvidemos que Donald Trump en un poco igual

Voz 30 52:42 al Donald Trump eran un montón de iniciativas un montón de inventos un montón de cosas lo que pasa es que iba más