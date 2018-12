Hoy por Hoy (26/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once una hora menos en Canarias

Voz 0325 00:06 Carlos Cala muy buenos días buenos días Pablo en la Policía Nacional ha detenido en Madrid a los padres y el hermano de un menor al que obligaban a prostituirse la denuncia la presentó un ciudadano al que los detenidos trataron de chantajear amenazando con denunciarlo por mantener relaciones con el menor más detalles con Alfonso Ojea buenos días hola buenas

Voz 0089 00:23 días el menor de nacionalidad rumana era trasladado desde Madrid a diversos puntos de la geografía española para ser prostituidas su presencia ha sido confirmada por la Policía Nacional en municipios como Santander Lucena Córdoba o Zamora su padre madre y hermano mayor eran los responsables los presuntos responsables de su esclavitud sexual y además eran los que se hacían cargo del cobro de los servicios un varón español que ha reconocido ser autor por tanto de un delito de corrupción de menores es el origen de la operación policial porque estaba siendo chantajeado por esta familia tras alerta

Voz 3 00:58 han ido varios contactos sexuales con la víctima

Voz 0089 01:00 para engañar a muchos de los clientes los padres habían falsificado incluso los documentos de identidad el hijo en los que aparece una edad

Voz 1646 01:08 superior a la que en realidad tiene

lo estamos contando en la SER la Fiscalía va a empezar a investigar las supuestas comisiones ilegales que se pagaron por las obras del AVE a La Meca comisiones de unos ochenta millones de euros de las que habló Corina en las grabaciones del ex comisario Villarejo la Fiscalía ve indicios de delito iba a preguntar Arabia Saudí si allí se ha realizado alguna investigación cualquier actuación puede afectar a los empresarios que supuestamente pagaron las mordidas pero el Rey emérito Juan Carlos I salpicado por este escándalo no se vería afectado por este asunto por la inviolabilidad que protege la figura del jefe del Estado en Hoy por hoy hemos hablado con Emilio

Voz 1646 01:42 Hernández García presidente de la Unión Progresista de Fiscales

Voz 0325 01:45 es estudiado

Voz 4 01:47 a la Abogacía General del Estado en la persona del Rey yo hablé mientras Frei Ares que es pacífica en el sentido de que una vez que el noi reírme grupo Ártico pierde la inviolabilidad que tiene conforme a la Constitución aunque mantenga el aforamiento

Voz 0325 02:07 Greenpeace considera lamentable la decisión de Japón de retomar la caza de ballenas en sus aguas territoriales a partir de julio retirándose de la Comisión Ballenera Internacional este organismo creado hace siete décadas para proteger a las ballenas de la caza indiscriminada logró una moratoria en mil novecientos ochenta y dos para detener las capturas aunque las organizaciones ecologistas aseguran que algunos países entre ellos Japón realizaban una actividad encubierta Pilar Marcos responsable del área de Biodiversidad de Greenpeace

Voz 5 02:36 lamentable la verdad es que estamos viendo un retroceso en todos los convenios de protección internacional cuando un país no les gusta el giro que ha dado la Comisión Ballenera Internacional en este caso por parte de Japón que siempre ha pretendido seguir continuando con la caza de ballenas pues se apea de este acuerdo y anuncia que va a cazar ballenas

Voz 0325 03:05 en Madrid la UNED enseñará español de forma gratuita refugiados y migrantes la iniciativa parte de un grupo de profesores se pondrá en marcha el quince de enero el curso Se va a financiar con fondos europeos se hará online y al finalizar se entregará un certificado oficial también gratuito Beatriz Sedano investigadora de la UNED

Voz 6 03:24 el curso de español de nivel inicial centrado en las situaciones con las que se encuentra una persona refugiado inmigrante cuando llega a nuestro país como entender responder a preguntas sobre datos personales para hacer trámites básicos hablar de la vida diaria moverse por la ciudad o ir al médico consideramos que es nuestro pequeño granito de arena para intentar que entren en el sistema ya que muchas veces al desplazarse han perdido su documentación y sus diplomas y cualquier tipo de certificación puede ser de gran ayuda

Voz 1 03:56 la organización es racismo denunciado en redes sociales son casos

Voz 0325 03:59 de xenofobia en una tienda de la calle Bravo Murillo en la capital en el vídeo se ve y se escucha como una mujer mayor insulta a un dependiente a un trabajador por su origen amenaza con la posibilidad de que les retienen el DNI

Voz 7 04:14 Polonia es muy sentida yo soy español

Voz 1 04:30 una situación cotidiana según denuncian desde el racismo y el Centro de Transfusión de Sangre

Voz 0325 04:35 la Comunidad celebra a partir de hoy tres jornadas de puertas abiertas para que quienes quieran puedan conocer por dentro las instalaciones el proceso que se sigue desde que se dona la sangre hasta que esta lista para distribuirse por los hospitales el objetivo es animar a los madrileños a donar ten

Voz 3 04:50 hemos nueve grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 0752 05:24 Carlos Tarque muy buenos días feliz Navidad buenos días y feliz Navidad también claro oye

Voz 1646 05:30 eh Carlos cómo se celebra en las navidades en casa de un rockero

Voz 0752 05:33 pues en casa Un rockero no lo sé porque es el rockero soy yo no estoy

Voz 1621 05:36 casa tienes que pasar por allí para ver cómo está en la edad adulta

Voz 0752 05:40 era ir a ver cómo es bueno yo principalmente haciendo conciertos normalmente aprovechamos estas fechas que la gente le gusta adaptarse

Voz 1646 05:47 cuartos claro

Voz 0752 05:49 si hacemos conciertos y luego voy a visitar a mi familia en Galicia como no puede ser de otra manera no como el hijo pródigo ese que vuelve con el turrón la verdad que que si contento y cantas vías

Voz 1646 05:59 que cuando vas a ver a tu familia no te ve

Voz 0752 06:01 no es una rosa canciones paganas gallega es de de

Voz 1646 06:05 tiene que ser es bueno en cualquier caso que nadie se extrañe Carlos Tarque a quién muchos de ustedes conocen por ser la voz de de M Clan no ha sacado todavía todavía un disco de villancicos el primer disco en solitario de de que no suena a Navidades salvo que celebro esté las navidades en un bar de carretera con motos aparcadas en la puerta en la California de la década de los setenta el disco de que es puro

Voz 9 06:29 ir duro rock'n'roll

Voz 10 06:48 no

Voz 1621 06:58 bueno por la radio la verdad que suena siempre que vengo a las radios normalmente no los casi uno escuchamos la música con cascos llano claro sólo cuando vengo a la radio parece que logra vamos bien pero no parecemos nosotros normalmente escuchas tu propia discos te lo pones en casa bueno general los

Voz 0752 07:16 mucho cuando lo estamos grabando y cuando acabamos de grabar durante dos semanas y en el momento ya estoy harto de luego ya al cabo donde de meses o lo que sea pues ya lo retomo y tal pero es cierto que hasta de cinismo tú date cuenta que cuando nosotros grabamos un disco ya llevamos un año y medio escuchando los temas claro cómo van creciendo todo esto antes estás un poco harto ya estoy totalmente es que esto

Voz 1646 07:38 tendrán los un disco lleva es un proceso largo si se

Voz 1621 07:40 daban las canciones que igual hay que grabar las siete ocho veces hasta que suena perfecta luego hay que escucharlo ambos producción lo hay que materializarlo en fin que la canción cuando muy Rodas la semana de que sale el disco de yo estoy de un empacho de mí mismo

Voz 0752 07:52 es cierto que luego me pasa con díscolos escucho a lo mejor un seis siete meses después os X ya digo joder qué pues qué bien y qué mal pero a mí me ha pasado alguna discos míos que no me los pongo

Voz 1646 08:03 bueno para que la gente entienda más o menos qué está pasando y porque estamos hablando contar por qué no está aquí Ricardo hay que decir que después de veinticinco años con M Clan Carlos Tarque se ha independizado que teniendo en cuenta que la edad media en España para independizarse son los veintinueve coma seis Iker en la costa veinticinco sólo frases como enhorabuena Carlos pero esto es una independencia completa no llevas unos meses

Voz 0752 08:25 no has vuelto nunca al viejo estudio Duran a buscar no no no por ahora no vale tengo que decir que que depende izado pero así es la independencia temporal no porque problema Islán seguimos pero aprovechado este compás de un par de año en un par de añitos bueno de respiro con M Clan pues para hacer este disco en solitario que ya me rondaba la cabeza está pues hace un tiempo claro de alguna manera es como dejar abierta la puerta de M Clan que sí hay es una marca esa función me ha abierto otra puerta pues para me imagino Carlos yo lo XXV años trabajando pues también es seguramente se te han ocurrido

Voz 1646 09:00 muchas ideas que igual no era el momento de poner en práctica

Voz 0752 09:03 como que te has podido sacar espinita no que sin duda no yo creo que explicar lo vamos a que este disco salidas diga yo creo que es obvio uno quiere hacer algo que haga él solo que él aunque es un poco excéntrico o egoísta pero al final un artista o una persona tiene derecho a hacer lo que lo que él sólo decide no no porque en otra situación con M Clan estemos mal y nada pero sí que me apetecía tomar yo me creo que decisiones hacer útil estilo lo que estáis oyendo que quizá con M Clan no tiene toda la cabida que yo quisiera no y entonces bueno un proyecto diferente que claro que está bien con otra energía y otra dental y otro y otro ha augurado

Voz 1646 09:36 además el momento parece que digamos que todo encaja no porque Delta el último disco demiglás un disco más tirándolo Fall como has acústico y de repente ha dicho pues es que yo tenía unas ganas de me de sonará Side eléctrico ya sirve potente que de alguna manera la pregunta en realidad Carlos es te has quedado a gusto

Voz 0752 09:50 sí es cierto que era una noche es entrar un garito en Alicante Save de rock escuche un tema que era creo que era los jet podrá alguna banda del qué ganas tengo de hacer un disco que tenga está caña no que yo yo yo soy esto pero lo que me conecta con yo primario es esto no que el Carlos que escuchaba que escuchaba discos en su casa cuando a casa de Murcia se ese Carlos a que sus colegas llamaban Tarque

Voz 1646 10:14 me imagino en la calle que es el el nombre elegido para el

Voz 0752 10:16 no llena el apellido en mi madre que era mi segundo pedido pero claro primeros González como tú sí que se John hoy lo que tu dices esa ese es el chaval de catorce años que creció en un barrio escuchando disco de AC DC Led Zeppelin y esto es lo que hay un poco en el disco lo que yo quería casi reafirmar no sé además es todo

Voz 1646 10:34 las Méndez en ese es el disco lo llamo cómo me llamo yo yo

Voz 0752 10:37 eh que aquí bien bien gordo debían a todo lo largo en la portada

Voz 1646 10:40 además debajo una radiografía de tú

Voz 0752 10:43 propia calaveras tu cabeza no es por cierto fantásticamente

Voz 1621 10:46 la dura no hay gente bueno hay ahí ahí

Voz 0752 10:49 la lo lo vio a un amigo que son todos lo dijo me te falta el cuatro y el cómo hablan

Voz 1621 10:53 Ellos sí sí sí digo el el carné de conducir bueno pues vamos a ir a la vuelta vamos a hacerle una buena radiografía al disco de Tarque no es escuchemos

Voz 1 11:12 uy uy con Pablo González Batista

Voz 12 12:11 el gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 13 12:20 Madrid Boney Shen

Voz 14 12:27 sigue temblando

Voz 2 12:36 Cyber happening Caiwza

Voz 3 12:39 pero catorce vive de vivir la vida de la actualidad al último minuto

Voz 2 12:43 el viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 9 12:51 todo Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 3 13:17 alegres cercanos optimista sensibles curiosos tolerantes afable radiantes inteligentes informados

Voz 16 13:23 soy como me comentó Xi que pases tampoco es cuestión de pelotear no nica manera tácita

Voz 3 13:28 no pero es bonito no de decirles a ustedes cosas bonitas

Voz 16 13:31 nosotros les vamos a escuchar igual el caduco peloteo lo vas

Voz 17 13:36 cadena SER nuestros oyentes

Voz 1646 13:39 gente normal un poco de mimos

Voz 16 13:41 tampoco estaría mal

Voz 17 13:43 en nuestros oyentes son gente normal

Voz 1646 13:46 pero tirando a maja

Voz 16 13:49 ya

Voz 18 13:57 cuenta con las

Voz 19 14:11 buenos vengo de Securitas directa instalar la alarma

Voz 1646 14:13 gracias por venir tan repito no se preocupen ha sufrido algún robo un robo no

Voz 0752 14:17 metió gente vivir en mi casa después de un montón de meses por fin oye podido

Voz 19 14:19 superarla pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 20 14:23 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días

Voz 0752 14:28 la llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece

Voz 20 14:31 lo calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 21 14:35 ver negras con huesos en huesos rellenas Manzanilla Hojiblanca tales en pastas pizzas guisos son Dieta mediterránea cultura tradición las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo

Voz 3 14:48 esta Navidad que unas española

Voz 21 14:51 Nuestras impedirlo será de la aceituna de mesa Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural juntas

Voz 22 14:56 Andalucía has tus compras aún más con la financiación en todo al cero por ciento y hasta en treinta meses

Voz 23 15:01 a partir de doscientos noventa y nueve euros sólo hasta el treinta y uno de diciembre disfruta desde ya de todos los beneficios de la tarjeta gratuita Media Mark lugar tirita por ciento fíjate gente que se Bunker

Voz 24 15:12 Performance en General Óptica tenemos un

Voz 22 15:14 ampara cada virada

Voz 11 15:16 cuento para Navidad yo este año me he portado bien claro tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol lentillas esta Navidad estreno gafas Pitu dime cómo miras General Óptica tu mirada eres esto

Voz 25 15:34 a A

Voz 0594 15:37 muy buenas les habla Manuel miembro del equipo de la aventura en fechas tan entrañables y familiares quiero asomar a este espacio radiofónico de la SER para felicitar a todos sus oyentes

Voz 3 15:47 ahí comprometerme un año más con Roberto Sánchez en estos días en los que nadie debería caminar su

Voz 25 15:55 que sean felices

Voz 9 16:07 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 2 16:18 que tú

Voz 1621 16:22 más

Voz 1646 16:39 a comienzos de este dos mil dieciocho supimos que la banda M Clan a separar temporalmente para tomar un descanso un respiro a sus fans sea muchos de aquellos a quienes nos gusta el rock'n'roll pues Nos sentimos durante un momento una pequeña sensación de orfandad que esa es la verdad lo bueno es que ese sentimiento no ha durado mucho porque Carlos que no ha tardado ni un año en darnos un nuevo motivo de alegría en forma de disco en solitario Tarque

Voz 2 17:07 cuando te presentamos lo

Voz 1646 17:08 los periodistas en estas entrevistas solemos decir la mejor voz del rock en castellano esto lo enseñan en la carrera de periodismo dicen a Carlos que hay que presentarlo como la mejor voz a me consta que esto te da un poco igual en realidad aunque obviamente lo tiro pues Mullan pero sí que creo que es uno de los tipos con más carisma que yo he visto sobre un escenario más allá de la esto que suena es el primer disco que sacas en solitario después de haber trabajado veinticinco años siendo miembro de M Clan

Voz 0752 17:33 mira tú podías haber hecho lo que te diera absolutamente la gana

Voz 1646 17:36 indico de baladas un disco de rancheras a lo mejor pero no Tarque que es un trabajo de rock and roll de trabajo de rock'n'roll con formato clásico guitarra bajo y batería es decir aquí no hay trucos tú una voz que tiene alma militancia en el órgano

Voz 0752 17:49 si no me gusta mucho esa idea pero lo de militari religión no han ido mucho pero sí es cierto que bueno que como te decía antes es siento algo cuando escucho rock no es siento siento una cosa

Voz 1621 18:01 que está en mi ADN muy bueno pues desde San manera pues soy fiel a mí mismo

Voz 1646 18:06 es curioso porque muchos rockeros Carlos a ti que te gusta mucho la música se van con el paso el tiempo

Voz 1621 18:11 habla andando en tu caso ha ido el proceso inverso digamos que la la procesión va por dentro del afección ha ido luego

Voz 0752 18:16 la como

Voz 1621 18:17 para el telediario telediario seguro no es muy bueno que te pasa esto sea que aunque la procesión vaya por dentro tus siga sacando discos

Voz 1646 18:25 de rock'n'roll en un país en el que yo creo que está siendo poquito

Voz 0752 18:27 eso rock'n'roll clásico pero nunca ha habido mucho no en España ha habido grupos de heavy metal como Barón Rojo por un lado luego lo estaban los curvas no todo lo que venía de Leño y que si sigue estando y que además es bueno aprovechando que que pasándose que no se olvide a los despidió pero es cierto que el rock con tintes tan clásicos como lo que hacemos y cómo lo que hemos hecho M Clan y como con lo que estoy haciendo yo nunca ha sido una nunca está muy hasta un poco en tierra de nadie siempre aunque sí que hay bandas pero sí que están en la del grado no no se conocen demasiado bueno pues aquí estoy yo y mucha gente piensa Carlos

Voz 1646 19:01 que tú te limita a escribir las letras ya cantar las pero quizá hay menos gente que sabe que también participa en la composición aunque en este disco tiene muchísima importancia Carlos Raya que es uno de los mejores guitarristas de este país

Voz 0752 19:11 sí bueno yo siempre todas las las músicas toda la música que he hecho en mi vida exceptuando tres o cuatro temas en los hecho musicalmente con alguien con guitarrista algunos los hechos solo y luego yo echo las letras en general entonces lo que tu dices agente joder qué bien viene ha salido estaría porque tú solo hace la letra no no yo hago música y letra es cierto que siempre me apoyo en alguien para componer lo que creo que yo realmente no noto con más bien mal entonces necesito ayuda claro pero general la música hago con alguien ya sea con Ricardo o en caso de Mecano con Carlos Raya en este disco y luego hago yo las letras

Voz 1646 19:43 la calle con el móvil se me ocurre una idea de una melodía en grabando

Voz 0752 19:46 en una nota de voz es que se está haciendo LLeras en muchas grandes decirlo pero no voy a Canella

Voz 1621 19:53 a veces en el coche porque es que eso está mal

Voz 0752 19:55 ahora la verdad es que es un poco triste tener que decirlo pero es casi todas la letra este disco lo has hecho en el teléfono porque claro lo lleva siempre encima entonces escribes Borrás no tienes que no tienes esas mogollón de de hojas Corazones que ya no te acuerdas que frase era bueno yo te BNG Carlos Román accidente era ser responsabilizado ahora pelo algo yo me regalo un buen teléfono bueno si cuela

Voz 1646 20:15 la el resultado de muchas horas de grabación y de muchas muchas horas y conduciendo pensando letras etcétera es un disco que es absolutamente infalible este que si te gusta el rock'n'roll porque yo creo que Carlos que es una especie de manual de rock clásico ya que es a la radiografía que decía antes que al disco vale el disco a veces suena a

Voz 1621 20:33 ahí sí dice y como en el proceso

Voz 26 20:40 eh eh

Voz 1621 20:47 de los que dice Isi Disi o AC DC

Voz 0752 20:50 depende de Cambiasso Un poco antes de la del entorno allí en anécdota de un vendedor de de compañías gráfica hace muchos años que fue una convención Europa

Voz 1621 21:00 o sea le dijo uno de Francia dice hoy

Voz 0752 21:03 pues sí sí está funcionando muy bien dijo a en España que está

Voz 1621 21:06 de la Unión es hay un grupo que

Voz 1646 21:10 hay más consenso sobre cómo pronunciarlo habrá quién diga

Voz 1621 21:13 nosotros decimos free y todo esto pasa sin salir de Tarque de tu dispersados pasado digamos hemos pasado por Free y a veces el disco son poco Jimmi Hendrix

Voz 2 21:34 sí

Voz 27 21:35 no

Voz 0752 21:40 la cuenta que es la culpa de la guitarrista dentro la voz de una responsabilidad de Carlos Raya este de algún modo

Voz 1646 21:48 es un homenaje pues tuyo y también de Carlos en este caso a la música que nos hizo querer subir a un escenario cuando la pequeña

Voz 0752 21:54 no es que sean homenajes que realmente es lo que te una influencia clara no a veces en el caso por ejemplo de este tema

Voz 1646 22:00 eh

Voz 0752 22:01 un lobo solitario sí que está ha provocado desde este sonido Hendrix sin tapujos me da igual si suena a Henry sí claro era un poco provocados y casi como un homenaje el resto yo creo que es un poco pues un batiburrillo de influencias Mista muy clara y que al final que es casi un género no es como tocar blues no todo suena vikingo a un artista de blues porque es casi digamos casi un género con un ejercicio de estilo claro pero bueno nosotros sí que buscamos dentro de que sea un ejercicio de estilo que haya canciones no hay canciones se puedan cantar y que sean reconocibles no ir dentro de esas

Voz 1646 22:35 el de estilo que haces Carlos hay algo que yo te agradezco profundamente que es haber empezado el disco con un grito

Voz 1621 22:46 este del grito inicial ese grito de rock and roll así seco seguido perdiendo un poco a De Gea a medida que ha ido avanzando el género pero hubo un tiempo en que esto era muy muy habitual vamos a hacer un repaso por algunos gritos icónicos de la Historia del rock por ejemplo lo hacía Iggy Pop con los Stooges también la roja por con los Jazz Priest

Voz 28 23:16 esto

Voz 0752 23:16 da lo hacía Paul Rogers con frío

Voz 1621 23:21 hombre ya un poco más más cercanas a mí me gustaría acercarme

Voz 1646 23:26 por supuesto y aquí puede que no salgamos un poco de género lo hacía el Rey del grito inicial en

Voz 1621 23:31 canciones que envía y saluden James Brown

Voz 29 23:38 gracias

Voz 1646 23:39 Carlos Tarque por volver a reivindicar el grito el grito inicial en las canciones de rock es un poco esto como el quejío flamenco bueno sí sí

Voz 0752 23:47 sobre todo lo que nosotros queremos mantener era la parece un tópico casi pero es la sensación de que estás en un local con una banda tocando y eso es posible que suceda a la propia energía ya del tema lo que hay en el disco es un un trío graba se agravan directo digamos no todos junto con los todos juntos están echó varias tomas y la que toma que más nos ha gustado en la que se ha quedado luego yo en general grabar voz después no ya entonces ese grito esa especie de energía

Voz 1646 24:12 la Real de

Voz 0752 24:14 es natural que puede suceder en un medio en actuación pues yo creo que tiene que plasmar

Voz 1646 24:18 eso sin duda y además es un disco que no sólo en lo formal no sólo en la parte musical también es un disco de rock and roll desde el punto de vista de las letras porque analizando un poco el contenido de que no te has dejado fuera Carlos ningún tema de los habituales en el rock and roll que podrían ser aquí un pequeño repaso el baile

Voz 1621 24:40 está presente desde las primeras canciones del proto rock'n'roll de los años cincuenta el desierto un clásico del rock'n'roll el diablo qué representa tantas cosas en la iconografía rock como también los tatuajes y las calaveras qué decir que yo no tengo ninguno queda un poco Khimki que aquí en el albergue de excarcelar

Voz 0752 25:13 es un reguero de sangre y sienta que luego

Voz 1621 25:15 con un boli Bic y eso no se quitan no los la borrando porque luego sílabas que como casi no se ve no me lo recuerda también al adolescente aquel no coches si tienes no ya nos ha dicho que conduce seis es bueno pues los motores y los coches también están presentes el disco

Voz 2 25:32 Mondo

Voz 1646 25:33 todo

Voz 1621 25:36 el gran mito del rock'n'roll que es vivir deprisa y hablando de vivir deprisa incluido incluso un homenaje a tres grandísimas voces femeninas de la música que vivieron quizá demasiado rápido intensamente que son Janis Joplin Amy Winehouse Billie Holiday por ciento Carlos yo creo que es la canción más M Clan con bailo quizá de todo

Voz 0752 26:07 yo creo que lo que lo que bien lo tienes si no conoces el background si este temas digamos que es el el sí que es cierto que Airbus podría estará un disco de M Clan es el más agudo Tico y creo que también alguna pincelada al disco le descargaba de tanto de tanta electricidad no la acción poco más dulce para mí sobre todo sentimentalmente pues tiene mucho peso porque son tres mujeres que admiro y tres artistas que siempre me han conmovido no entonces me me apetecía hacer esta esta canción está de esta dedicatoria además son tres mujeres lo decíamos antes han muy rápido muy

Voz 1646 26:40 intensamente muerte demasiado jóvenes

Voz 0752 26:42 se egoístamente para todos han muerto

Voz 1646 26:45 demasiado jóvenes duda tú en cambio Carlos a conseguir

Voz 0752 26:47 el equilibrio eh bueno es que nuestras años no fueron tan salvaje ya es cierto que de nuevo Emy Winehouse buenos Gianni dejó varios discos y Billie Holiday mucho más pero mi Winehouse ha dejado dos que se ha perdido demasiado o no yo creo que para que Keith Richard le dijeran no corras es triste que he tenido tan deprisa pero también han formado bueno pues lo ha hecho poco más emocionante

Voz 1646 27:10 claro este viernes estas en Valencia el sábado veintinueve en la sala Apolo de Barcelona el once de enero en Santander dos en Santiago veinticuatro y veinticinco juegas en casa en Murcia

Voz 1621 27:19 hoy el XXVI en Castellón y hay que decir que sí

Voz 1646 27:23 al mejor alguien llega a los conciertos sin saber muy bien qué va a escuchar mejor dice bueno volver habrá que le M Clan creo que vosotros en los conciertos la canción que suenan desde que empecé a tocar ya empieza a dar

Voz 24 27:32 las cosas un poco claras

Voz 0752 27:40 bueno aquí habéis venido a escuchar rock and roll porque a mí me gusta el rock'n'roll como Jean Jacques la verdad que sí además que el primer concierto grande que oprime vida eran Scorpions Joan Jett ambos la telonera e en el año ochenta y tres cero cuatro en el Palacio de Deportes antiguo de ahí la Castellana muy bueno pues también es una conexión con con con el principio no es que no es para mis aunque súper Topic lo voy a decir sí que es un cerrar el círculo ahí

Voz 1646 28:04 bueno una vuelta a un poco a los orígenes y bueno es tópico pero también es real también es verdad que los

Voz 1621 28:09 quieres que pidamos desde aquí por favor que la gente no pida Carolina ya no lo piden

Voz 0752 28:15 bueno yo creo que la gente que viene haberlo concierto de de esta gira sabe que no va a haber M Clan entonces no vamos a hacer Carolina no antes de terminar un mensaje de tranquilidad que ya ha sido filtrando a los de la entrevista

Voz 1646 28:26 para el público de M Clan que es que los planes de volver en dos mil veinte para celebrar ese aniversario por todo lo alto el disco de chufa este sigue en pie no el placer

Voz 0752 28:35 si queremos como hacer un homenaje a sin enchufe de veinte años enchufe que fue un disco que nos catapultó que siempre me ha gustado esa expresión de catapulta me imagino en una catapulta Ricardo

Voz 1646 28:47 hombre bala bueno pues a a que nos conociera el gran público yo creo que en realidad los fans de M Clan lo que tienen es motivos para estar doblemente enhorabuena porque en el fondo es en este impasse en el que cada uno pues ha tomado su propio tiempo para respirar y para generar pero al margen de M Clan Carlos acaba de presentar nuevo disco Target Ricardo ya preparando unos temas muy buenos claro con lo cual es un dos por uno

Voz 1621 29:11 sí sí sí la compañías daban encantado y al final en este dos mil veinte la recuperación de

Voz 1646 29:17 es fantástico Sin enchufe de M Clan por ahora tenemos Tarque el disco en solitario de Carlos Tarque titulado así porque no hace falta nada más un verdadero tratado de Rota absolutamente infalible Carlos Tarque muchísimas gracias por haber venido esta mañana

Voz 0752 29:31 a vosotros un lujazo placer gracias

Voz 1 29:47 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 3 30:53 noticia de

Voz 0752 30:54 hasta ahora según nos informa nuestra enviada especial a Damasco Jimena Torres país

Voz 3 30:58 de otro alguien muere el fue

Voz 0594 31:04 mueren cientos miles si hablamos las quejas empiezan mucho antes del Pines disparo

Voz 31 31:13 con tiene un discurso muy queridas afrontó una cárcel

Voz 0752 31:19 R3 la nueva ficción sonora de los creadores Dale

Voz 32 31:22 en ataque con un Adriana Ugarte

Voz 24 31:24 Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón

Voz 32 31:27 María y Anna Paquin

Voz 0594 31:29 ya disponible en Podium podcast

Voz 41 33:59 sólo hay una época del año en la que la calidad media del cine de estreno es más baja que en verano la Navidad

Voz 1646 34:07 el cine navideño es como un subgénero en sí mismos son películas estoy seguro de que muchos las habéis visto películas que están siempre llenas de luces de colores de bandas sonoras en las que suena mucho cascabeles padres que lo pasan regular y casi siempre hay algún señor vestido de Papa Noel al que el cine americano se sigue empeñado en llamar Santa Claus solamente conozco una persona que utiliza el calendario de Adviento para calcular cuántos días quedan para que lleguen los estrenos de Navidad

Voz 0594 34:31 un tipo que tuvo que tuvo todo un verano para demostrar su gusto cinematográfico y la verdad es que lo logró demostró que no tiene ninguno Santiago Albero muy buenos días queridísimo Pablo como

Voz 1646 34:42 estas muy bien hasta que esa puerta de hecho

Voz 24 34:45 me va muy bien he notado algo en tu presentación y es cierto recordemos a los oyentes que tu yo tenemos no particular relación que comenzó en verano vale yo vine aquí para intentar demostrar que en esa época de chiringuitos y fiestas en el pueblo también es la mejor acapara la cartelera decidió acudir una vez por semana el cine arte los mejores resultados de una investigación por alguna razón por lo que sea títulos como me galo Don el rascacielos os Siberia o quién está matando los muñecos no te cometiera efectivamente creo recordar de hecho que dedique buena parte del verano explicarte las razones de por qué

Voz 1646 35:20 de cine no me convencía por eso hoy la gran pregunta no es quién está matando a los muñecos como decía el título de esa peli sino que es exactamente lo que tú has venido a hacer aquí hoy pues es que me has dado aunque no lo no te acuerdes una segunda oportunidad sabes si tengo malísimo

Voz 24 35:36 entonces no sé no sé qué pasó pero hemos dado la ocasión para demostrar que si el verano trae títulos de calidad innegable el invierno como los Javi cuando les ofrecen sustituir a profes no se queda atrás es regresó hoy por hoy para convencerse de que el frío y el buen cine no están reñidos vengo a tres de títulos que han marcado Mis Navidades siete películas locas va a verlas que sólo puede emprender de ellas con la boca llena de mazapanes el corazón lleno de amor todas de los noventa que es una cosa que a los críticos les fastidia mucho no que no se hable todo el rato de las mismas películas que fastidia eso les fastidia Netflix es fastidia la felicidad los sueños cumplidos la ropa

Voz 1646 36:11 de colores claros de acordarás es decir si no te he entendido mal intención hoy es convencerme de que a pesar de lo que demuestran todas las evidencias décadas picas de Carlos Boyero la Navidad y más concretamente las navidades pero el noventa son la época del año en que mejores películas estrenan es exactamente eso tengo varios argumentos incontestables para derogar lograr mi objetivo bueno pues yo voy a aquí a ser no es mero espectador adelante con el primero

Voz 0594 36:37 el trineo de Santa Claus no existe pues eh claro si no me equivoco estés vaya a Santa Claus una peli de mediados de los noventa

Voz 24 36:53 lector de otros grandes títulos como Un chapuzas en casa también protagonizada por Lisa gente

Voz 1646 36:58 especial dos y el resto no las número porque no las vais a conocer ninguna de ellas

Voz 24 37:03 Vaya Santa Claus has acertado de lleno en un patrón antes de seguir que va a notar en la selección de películas que cogió un hombre ocupado sin tiempo para su familia al que la Navidad Le demuestra lo que es verdaderamente importante no algo que ojalá le pasa a Santiago Abascal en los noventa Mallén se dedicó a llenar su filmografía de Los Chunguitos sexy que luego se da cuenta de lo cretino que es valen Vaya Santa Claus después de matar al mismísimo Papá Noel que es como una premisa terrible empieza a engordar y a convertirse en el auténtico espíritu si la premisa es malo El desarrollo espera

Voz 1646 37:34 sorprendentemente esta película no tuvo muy malas críticas en su momento pero quizá con la que más me identifico con esta de Richard sí que de la revista Time que decía algo así como que podrías obtener la misma experiencia emocional quedando en tu casa irreal leyendo viejas tarjetas navideñas

Voz 24 37:48 no no sabía que a buscar también críticas de críticos mejores que yo gracias

Voz 1646 37:51 no críticos críticos hace casi críticos de verdad ok vale bueno pues sí que la peligrosa típica que se te ponen tonto te hagas más o menos como la siguiente

Voz 10 38:00 un juguete que te

Voz 39 38:07 laboriosos antes que todas estas las he visto a estas

Voz 1646 38:10 poner en apuros del noventa y seis que es uno de esos casos en que las películas explican perfectamente del giro que está pasaba muchos los noventa un par en apuros que hay en la película un señor que es padre que está en apuros puros

Voz 24 38:22 además la loca de aventura de Arnold Schwarzenegger

Voz 1646 38:24 que es lo que que intentan conseguir ese juguete que

Voz 24 38:27 jo querían vacaciones el turbo Man

Voz 1646 38:30 que no sean tan también trabajado nada el nombre del juguete peleas con Papá Noel es chistes de enanos porque estábamos en los noventa poder no de niños sino de Henin uno entrenarnos hay un literalmente un enano vestido de Papa Noel que sale volando por los aires en y luego también hay un puñetazo un reno bueno yo tengo una debilidad culpable por esta película porque seguramente demasiadas veces cuando era pequeño pero permíteme que uno la opinión de un crítico que no está contaminado por haber tenido una infancia difícil como yo que Split croata hoy dice sin corazón sin gracia y tan grata como parte de las Navidades como los atascos o el pastel de frutas y aún así nuestra película sobre padres ausentes con la premisa más lo que he encontrado

Voz 43 39:07 la lista completa con el aspecto tienen

Voz 24 39:13 tres ya has venido a atraer al hoy por hoy ya foros foros a frase papa es el muñeco de nieve a mí diga me mata Michael Keaton pobre Michael Keaton lo que tuvo que pasar

Voz 1646 39:26 está interpreta a un músico de éxito macarra

Voz 24 39:28 la vida de tres días que sufre un accidente de coche en vez de morir lo típico su espíritu va a parar al cuerpo de un muñeco de nieve muchísimos juegos hay muchísimos juegos de palabras tipo el padre más fresco del mundo tablas de snow board música de grupos más baratos que ciento ochenta y dos los los los noventa cutres en esto

Voz 1646 39:47 pues Sandy yo esta película le tengo mucho cariño de hecho me está costando no hacer el chiste de que a mí me dejó frío a la peli pero voy a usar palabras el crítico Feinstein que dice que la peli no tiene historia no tiene suficiente humor tiene un montaje tonto y un tipo con traje de muñeco de nieve que parece que no haber que no ha pasado el primer corte en el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's tales no les gustó además no mucho la hecho ilusión pero

Voz 24 40:07 el ojo porque no sólo los padres con trabajos fuera de casa

Voz 1646 40:10 compraran redención en Navidad también los adolescentes

Voz 44 40:13 para allí que no va a ser fácil estoy en medio del desierto vestidos de Santa Claus

Voz 14 40:17 volver a casa está la vida

Voz 1621 40:20 caso si pueden vuelve

Voz 24 40:23 las posibilidad pues otro título bastante descriptivo esta no la he visto pero intuyo

Voz 1646 40:26 que no es en vuelve a casa por Navidad como el del almendro

Voz 24 40:29 no yo cuando estaba haciendo la investigación para esta sección me di cuenta me llegó esta película tal vez haya algún oyente que esté ahí intentando olvidarla y ahora sufra recordarla efectivamente la película habla de cómo para convencer a su hijo adolescente de que vuelva a casa por Navidad Un padre le promete a un cochazo de lujo

Voz 1646 40:46 se parece a tiempo para la cena de Nochebuena

Voz 24 40:49 empieza así una road movie que creo que la he visto cómo cinco veces pero es cutre y además no defensa rarísima criar a tus hijos

Voz 1646 40:57 bueno esto es lo más bonito que dice la crítica de esta película vuelve a casa por Navidad así pues dice ninguno de los actores lo hace bien pero tienen poco con que trabajar porque el diálogo suena como si se hubiera inventado en el acto hice hubiera interpretado sin ensayar buenos tu sufriendo muchísimo para intentar convencerle de que alguna estas películas es buena pero de verdad que yo creo que la que va

Voz 24 41:15 a continuación que también habla de malcriar a los hijos de

Voz 1646 41:18 vale Gómez

Voz 45 41:19 que se Nos al choque Niza mil ya desapareciera tengo ocho años queréis que pudo venir aquí yo solo a usted sabemos que estás ahí

Voz 1646 41:34 bueno este es un gran clásico incontestables sólo en casa Éste es el del noventa pero los padres de esta familia debían de tener muy mal memoria seguramente problemas con Asuntos Sociales porque hicieron cinco películas de la saga es como Liam Neeson en venganza sabes que nunca tanto

Voz 1621 41:48 dos veces padre en el cine

Voz 1646 41:51 usted qué le parece señor hablamos de Solo en casa tendrá sus detractores pero una de las cintas más icónicas de toda la historia del cine navideño familia numerosa se va París y olvida al más pequeño en casa que además de pasándolo en grande el chaval tendrá que hacer frente a dos ladrones con trampas de todo tipo golpes caídas y la prueba definitiva de que los niños son el demonio bueno yo no tengo absolutamente nada que objetar sobre esta película salvo quizás que ahora vista con la perspectiva del tiempo he pensado que es como un anuncio de Securitas Direct de estos que ponemos en la pero en una hora y media de duración pero yo creo que esta es la buena yo creo con que convencer sobre todo tras comprar un dato muy rápido el el produce la anterior película hizo un sketch de Macaulay Culkin en la tele y el que le venía a visitar a Michael Jackson en los noventa casualidad no lo creo bueno había películas buenas en Navidades de cristal Eduardo Manostijeras justo las que Santiago Albertí no elegido pero Santi te voy a dar una oportunidad vale quiero queríamos como hicimos en verano yo te voy a dar diez euros te vas a ir esta semana al cine o a mí me vas a demostrar que la Navidad no sólo tiene buenas películas en su historia y en los noventa sino que también eran buenas películas navideñas ahora perfecto por lo menos mi nombre para cuando entre en la SER vale que no me pase largo PSOE que casi me echan vale Mi amigo vale de acuerdo voy a enviar una foto garajes

Voz 1 43:03 de Hoy por hoy con Pablo González Batista oye Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct y qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes de de vacaciones yo estoy muy contenta de quitas de un montón de problemas además que también Nos la posible antes de irnos de vacaciones más tranquila

Voz 8 43:32 sí

Voz 0594 43:51 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 46 43:59 qué

Voz 47 43:59 era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las tres Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por escapar antes sea agradable viento pasó a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la victoria aunque no lo bastante rápido para impedir que se colará tras el Kun de

Voz 11 44:18 polvo y suciedad

Voz 0246 44:22 el vestíbulo col hervida ya estén las viejas en un extremo habían colgado en la pared un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior representaba sólo una cara enorme de más de un metro de ancho

Voz 47 44:35 el rostro de un hombre de unos cuarenta y cinco años con un espeso bigote negro y facciones

Voz 1646 44:40 los casi apuestas

Voz 47 44:42 Winston se dirigió a las escaleras era inútil tratar de coger el ascensor raras veces funcionaba allí en esos días cortaban la corriente eléctrica durante las horas diurnas era parte del impulso del ahorro en preparación para la semana del odio el apartamento estaba en el séptimo que tenía treinta y nueve años y una úlcera Garikoitz a en el tobillo derecho subió despacio parando sea descansar varias veces en cada el rellano enfrente del hueco del ascensor el cartel con el rostro gigantesco de contempló desde la tarea era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves el hermano mayor de la Portiña decía el eslogan al P

Voz 0530 45:26 mil novecientos ochenta y cuatro de George Orwell mil novecientos cuarenta y nueve

en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista ya saben ustedes que desde hace unos meses en Hoy por hoy les hemos invitado a participar en una bonita iniciativa llamada Memorial Mateo organizada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón y por más loca media que consiste en recuperar los recuerdos las vivencias de toda una generación que está a punto de desaparecer por esa razón les hemos pedido que nos envíen a nuestro Whatsapp al seis nueve nueve treinta once veintidós los testimonios de sus mayores testimonios con los que pretendemos construir un gran mapa de la memoria en nuestro pasado y lo hacemos como cada miércoles acompañados por María hay Baltasar Garzón muy buenos días ambos feliz Navidad

Voz 1621 48:51 pues muy bien muy bien qué tal les esperan a vosotros estas fechas que les confieso que antes estábamos a la reforma micro

Voz 0269 48:59 tampoco es que te hagan mucha ilusión y es una costumbre entre Reus con las familias

Voz 1646 49:06 por ejemplo con tu nieto Héctor que al que acabamos

Voz 0269 49:09 sí lo tenemos todo aquí pero bien es también no cuando se terminen también están bien

Voz 1646 49:18 también cómo cómo recuerdas Baltasar tus Navidades cuando eras más pequeño ahí sí que las disfrutadas más intensamente

Voz 0269 49:24 igualmente el familia en nuestra caso siempre ha sido muy muy familiar estas fechas siempre Nochebuena Navidad era fiesta familiar Nos salía no se iba de fiesta fuera de del ámbito estrictamente familiar al contrario de lo que luego sucedía cuando llegabas a la noche de fin de año sigue siendo así lo repartimos entre la Familia por parte de de madre

Voz 54 49:55 de de de de mi mujer y por parte