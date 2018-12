Hoy por Hoy (26/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:04 hora doce

Voz 0228 00:06 Toni Martín muy buenos días buenos días Pablo el reloj sigue corriendo Partido Popular y Ciudadanos tratan de cerrar un acuerdo esta mañana que defina cómo va a quedar la Mesa del Parlamento de Andalucía que mañana debe conformarse esta mañana ha pasado por la Ser el líder de Ciudadanos en esa comunidad Juan Marín ha evitado por todos los medios definir de alguna manera Vox aclarar si considera o no que es extrema derecha pero en todo caso ha defendido que esa formación debe estar representada en la mesa

Voz 3 00:30 lo que pretendemos es que esa sea proporcional resulta lectora pues aparte socializar corresponderían dos y ahora sería PP y Ciudadanos lo que tendríamos que ser generoso para poder ceder uno adverso puesto para que todo Adelante Andalucía pívots puede presentado con voz y voto cierto que sólo razonable sois lo democrático es lo legítimo

Voz 4 00:52 lo que pasa es que otras fuerzas políticas

Voz 3 00:54 tan dejar fuera o a Vox ponemos

Voz 0228 00:56 habla por tanto ciudadanos de ser generosos para que Vox entre la mesa de momento el puzzle no está terminado del todo hay varias posibilidades para acabar de cerrarlo están en Sevilla representantes nacionales del Partido Popular de Ciudadanos de Vox de hecho esta misma tarde se van a reunir Teodoro García Egea el número dos de Vox Javier Ortega Smith amplía María Jesús Valdés

Voz 1461 01:15 sí buenas tardes además de la reunión con Ciudadanos el PP también se va a haber esta tarde con Vox en Sevilla será la primera reunión oficial una foto como has dicho entre sus secretarios generales Teodoro García Jaén Javier Ortega Smith que ya la semana pasada hablaron y quedaron en mantener este encuentro asiste hoy todo va según lo previsto se cierra la Mesa del Parlamento andaluz en la que el partido de Abascal obtendría su puesto como cigoto y los populares han era vender que han logrado un pacto que desaloja el peso de la Junta el siguiente paso será ir a ver a Vox para garantizarse su apoyo de cara a la investidura de Juan Manuel Moreno

Voz 0228 01:45 más allá de Andalucía a partir de esta hora va a comparecer también la ministra de Trabajo Magdalena Valerio para dar detalles del acuerdo firmado con los autónomos de un acuerdo que hace que suba algo la cuota de cotización a cambio de obtener más derechos en la sede del Ministerio está Rafa Bernardo buenas tardes

Voz 5 02:00 buenas tardes tras dos meses de negociaciones de ese encuentro si finalmente aproximación de posiciones hoy está firmando este pacto entre el Ministerio y las cuatro principales asociaciones de autónomos ATA opta Hatay CEAT Un texto queda a los autónomos nuevos derechos y prestaciones ampliados en cese de actividad accidente de trabajo y enfermedad común a cambio de una subida en la cuota de un uno veinticinco por ciento unos seis euros más al mes todo se aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes para que entre en efecto a principios de año en un decreto que reúne además otras materias de seguridad social como el aumento a la penalización empresarial para hacer contratos de muy corta duración de cinco días son menos o nuevas sanciones para los empresarios que contraten a falsos autónomos

Voz 0228 02:38 Lee la Guardia Civil está dando en estos momentos nuevos detalles sobre la investigación del asesinato de Laura lo Elmo comparecencia de los mandos de este cuerpo que comenzada hace apenas cinco minutos en Madrid de momento han detallado que la búsqueda de Laura se inició dos días después de la desaparición ya terminado ya la vistilla para decidir sobre el ingreso en prisión de los miembros de la manada que permanecen en prisión provisional después de ser condenado recordemos por abusos sexuales ellos han seguido el inicio de la vista por videoconferencia desde Sevilla mientras que la deliberación se ha producido en la Audiencia de Navarra y de momento no hay decisión Pamplona Nerea Alario

Voz 6 03:11 tanto la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Pamplona como la que ejerce el Gobierno de Navarra en este caso consideran que procede la prisión provisional para los miembros de la manada porque existe riesgo de fuga el letrado del Ayuntamiento de Pamplona entiende que el riesgo de fuga sea acrecentado incluso en los últimos meses y Carlos Bacca ICO abogado de la acusación particular defensor de los argumentos del ingreso en prisión decía sobre la víctima

Voz 7 03:37 ella está mejor en cuanto que se siente más comprendida por fin ha habido magistrados que han tenido que haya acción sexuales y entonces lógicamente pues eso ahí ya le hace sentirse más competitiva

Voz 6 03:46 aludía a este abogado además a los votos particulares en la sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra mientras el abogado defensor de los jóvenes no ve motivos para que el Tribunal cambie de criterio defiende la libertad provisional el resultado de la vistilla se conocerá en unos días

Voz 0228 04:05 y del exterior las autoridades de Indonesia han actualizado hoy el número de muertos de desaparecidos y de desplazados por el tsunami del pasado sábado son ya cuatrocientas treinta a las víctimas y estas tareas de rescate coinciden además hoy con el décimo cuarto aniversario del tsunami que en ese mismo país mejor en dos mil cuatro más de doscientos mil muertos Rafa para aún hay además más

Voz 1775 04:24 de ciento cincuenta desaparecidos y casi mil quinientos heridos con lo que las autoridades dan por hecho que el número de víctimas va a seguir creciendo siguen entre tanto las tareas de búsqueda la lluvia las está complicando y sigue también el miedo a nuevos maremotos ayer mismo una nueva explosión de volcán Crack ató a hizo que cientos de personas escaparan de la costa corriendo sin esperar a ningún aviso porque el Gobierno ha reconocido que el sistema de alerta de tsunami no funciona para volcanes que las boyas colocadas en dos mil doce para detectar subidas repentinas del nivel del mar no están funcionando por falta de mantenimiento o por vandalismo el aniversario de la tragedia de dos mil cuatro Se conmemora hoy precisamente bajo el lema construyamos juntos estemos

Voz 0228 05:04 los temas en titulares con María Manjavacas y Carlos Cala

Voz 1444 05:08 se lo está contando la SER la Fiscalía empezará a investigar las supuestas comisiones ilegales por las obras del AVE a la meca de las que habló Corina en las grabaciones de Villarejo se puede imputar a los empresarios pagaron mordidas pero no al Rey Juan Carlos que es inviolable

Voz 0325 05:22 dos en Madrid los padres y el hermano de un joven de dieciséis años al que obligaban a prostituirse por varias ciudades los tres están acusados de trata de seres humanos de falsedad documental por mentir sobre la edad del menor

Voz 1444 05:32 el discurso del Rey baja de los ocho millones de espectadores cae ligeramente respecto al del año pasado pero crece cinco puntos en cuota de pantalla por edades fue visto sobre todo por mayores de sesenta y cuatro años por más mujeres que hombres

Voz 0325 05:46 moto de casi cinco grados en la isla italiana de Sicilia causado daños y heridos pero no víctimas mortales el temblor se produce después de que el volcán Etna entrará esta semana en el

Voz 1444 05:54 y en deportes jornada de fútbol en Inglaterra e Italia con dos encuentros destacados Inter Nápoles Liverpool Newcastle

Voz 0228 06:01 pues así hemos llegado a las doce y seis de momentos todo Pablo muchísimas gracias hasta luego seguimos

Voz 2 06:08 hoy por hoy hora doce

Voz 8 06:14 bueno y con Pablo González Batista sí

Voz 0228 06:19 qué pensarán que en Twitter todo era odio haters Terol Si gente muy enfadada

Voz 9 06:24 estaban equivocados

Voz 0228 06:34 esta guitarra que escuchan esta música es la de Manolo Castillo Yebra un músico de setenta y ocho años que hasta hace un par de días iba por las cafeterías repartiendo un papelito en el que explicaba que había abierto un canal de Youtube en el que subía sus composiciones solamente pedía una suscripción Hyun Like y tuvo la suerte de que en una de esas cafeterías una de las personas a las que entregó ese papel fue Nati Rodríguez Nati muy buenos días

Voz 4 07:00 hola no días Nati tú

Voz 0228 07:03 tú has contado en Twitter la experiencia experiencia que tuviste en la cafetería donde donde te encontraste con Manolo y las redes sociales digamos que han hecho el resto tu tuit se hizo totalmente viral yo ahora mismo el canal de Manolo cuenta con más de cuarenta y dos mil suscriptores is subiendo eran cuarenta dos mil la última que lo miramos Nadj como fue ese momento fue el momento en que Manolo se acerca te da el papelito te dijo algo cómo fue

Voz 4 07:27 bueno pues yo estaba en trabajando con mi ordenador entonces Manolo entró en la cafetería ahí empezó a repartir estopa pelitos llegó a mi mesa no papelito y me empezó a explicar que tenía un canal di no entonces olía su música porque era guitarrista nada que tenía canciones muy bonitas que tenía que entrar mi mente medio momento apellidos después estoy pasando el resto de mesas hasta que finalmente salió general se cimenta

Voz 0228 07:59 qué pensaste que era muy buena idea contarlo en Twitter la Historia realmente tiene lo que ha pasado tiene mucho de de Cuento de Navidad tu tuit en el que contabas esa experiencia junto a Manolo llegó a más de tres millones de personas me imagino que cuando estabas pulsando el botón de enviar en Twitter no sospechaba es que iba a tener una repercusión tan tan viral

Voz 4 08:17 sí totalmente sea nunca nunca pudo imaginar al otro lado los de Maidana eh absoluto en el propio papelito ponía que por favor ese compartiera Aitana que les diéramos Blair que digamos que vamos a hacer muy feliz entonces la verdad es que no hay nada más fina de Joaquín pasado es si le de cómo ha concedido más citas viene tiene que ir papelito a la papelito en no lo tenía que ver con la foto del papelitos lo que pasa pues ha sido una cura o que nunca podría haber imaginado no está el móvil a los diez quince a saltar no entiendo que esa es una bola enorme pero ha sido preciosa porque de verdad es que que la gente se ha aportado súper bien que le ha hecho llegar mensajes preciosos y si cuando nos juntamos pongas las el cosas muy chula

Voz 0228 09:21 lo que pasa después a una avalancha de aceptación un montón de tuits un montón de suscripciones al canal de Manolo una llamada de la Cadena Ser así hundía XXVI por la mañana tú has intentado volverá ponerte en contacto con con Manolo no has dado con él las estado con el otra vez

Voz 4 09:37 sí ahí no con el trato que yo las gracias yo de estar con él y le conoció en persona porque claro es que yo no conocía a Juan nada jugó procedente el pase con los días China o maravilloso ha dado para decirle que quería dar las gracias a todos está muy bien me lo tiene claro está feliz porque El Arco es cuestión de tenía sido brutal ITA misma te digo que que a partir de este momento eh le dejaran pues con una noche familiares amigos porque entiendo llamas siempre como es un cómo hacer estoy con todos los protocolos fuman es que contestara las llamadas lo dejo sonando a que va a uno en su sitio más tranquilo que nada no lo encantada ahora mismo tan voy a vivir un poco con lo que me ha dicho la verdad es tu nombre adorable muy simpático hoy que Herrero

Voz 0228 10:57 porque él lo único que quería en principio a compartir su música

Voz 4 11:02 sí sí que lo único que quería efectivamente era que la gente llega aunque parece que no rota abandonos pasó cuando él llegaba con papelitos pues diferentes lo hizo en cafetería entonces lo vi querían poco entre los pulmones y ahora mismo pero yo creo que no sé cuantos dice Prado largas todo Latinoamérica te haces música llegado a todo el mundo

Voz 0228 11:43 bueno pues es muy bonito Nati comprobar en este caso gracias vía además Asín fecha navideña que parece que estamos como más sensibles ante este tipo de historias que Internet no solamente es fuente de discordia y una herramienta para llevarnos mal sino que en este caso también puede aportar esperanza de puede cambiar por lo menos temporalmente la vida de de un músico de setenta y ocho años como Manolo gracias a que ocurrió la idea de poner un tuit mientras tomaba un un café Nati muchísimas gracias por atendernos estamos esperando ya escuchar el disco de grandes éxitos de Manolo y que este cuento de Navidad pues ahora se haga realidad te mandamos un abrazo enorme

Voz 4 12:17 ha preparado soy tener muchas gracias

Voz 0228 12:19 fíjate

Voz 10 12:23 hoy por hoy

Voz 1 12:24 con Pablo González Batista

Voz 11 12:27 doscientos euros de descuento en el nuevo HP pabellón trece AN cero cero cero uno BNS con procesador Intel Core y siete de octava generación un portátil que combina un diseño ultra fino y ligero con un rendimiento imparable descubre el a doscientos euros hasta el cinco de enero sólo en El Corte Inglés

Voz 12 12:47 bueno es vengo de Securitas Direct a instalar la alarma gracias por Newton Robin no se preocupen ha sufrido algún robo un robo no sometió gente vivir en que soy de

Voz 13 12:55 pues de un montón de meses por fin oye podido recuperarla vuestra

Voz 12 12:57 kilos porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 14 13:00 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 13:22 hoy a través de nuestro contestador automático marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 16 13:36 por qué la política también se explica no sabemos hacer es ordenar lo que ha pasado quien gana con la respuesta es compleja y llena

Voz 8 13:43 matices la comunicación política juega engañar ya engañarse somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir el asunto a dónde estás también no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la cultura estamos hablando de gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo Larraz

Voz 16 14:04 día de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde

Voz 17 14:07 siete en Canarias síguenos también en Hora veinticinco punto es Cadena SER

Voz 1 14:14 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 18 14:17 lo un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos y todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 19 14:28 el el faro con Mara Torres nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 21 14:40 Ellos me encontré leyendo de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas eh que emisora de radio escucha usted

Voz 22 14:47 en la Cadena Ser Cadena Ser muy bien por qué porque porque me pregunto que por qué no no no me me ha de dar una respuesta señora López yo tengo que rellenar la casilla

Voz 23 15:00 si no hay respuesta de digo mente cuadrícula

Voz 4 15:03 me corazón tiene que el corazón tiene

Voz 23 15:05 tienes es que es como una película

Voz 24 15:09 para los chavales porque

Voz 0228 15:11 te gusta que te gusta

Voz 24 15:13 vamos vamos

Voz 8 15:23 en Hipercor y El Corte Inglés tienes la nueva gama de aspiradoras escoba Hoover AIDS Free para lograr resultados excepcionales con la máxima eficiencia

Voz 12 15:32 pueden con todo lleva te ahora una Hoover AIDS Free con un veinte por ciento de descuento desde ciento cincuenta y nueve euros con nuestras tecnologías

Voz 8 15:40 las Hipercor y El Corte Inglés nos gusta la Navidad

Voz 1 15:45 colabora con educó Si crees que todos los niños y niñas deben poder ir a la escuela y podrás desgravar hasta el setenta y cinco por ciento de tu donación en tu próxima declaración de la renta consulta condiciones apuntó RG o llámennos el novecientos cincuenta y tres cincuenta y dos XXXVIII con educó tu solidaridad tiene premio

Voz 25 16:06 vamos con Genaro porque conocía a una persona que ha viajado en el tiempo así es se me Amano Gabriel la encantado cola Gabriel Clavijo el tiempo seco Mi hermano generado vosotros sois estaba allí como es dos mil diecinueve

Voz 26 16:16 bueno bueno una mierda de año ya no parece que haya esperanza pero vamos por ello a vejar dos mil dieciocho llorando como un niño nada de eso ha el especial Nochevieja de la Cadena SER presentado magistralmente por Louis diez treinta y uno de diciembre en directo desde la desde la noche nos comeremos las uvas contigo

Voz 0137 16:49 hola tenga que estamos en la radio compartamos hoy la ilusión del sonido de la Navidad cierra los ojos el chin metálico de la pandereta unos niños cantando El tamborilero el rugir de los bombos de la lotería los premios el roce de los platos y los cubiertos al poner la mesa bonita los dientes al masticar el turrón duro los cuartos y las campanadas la voz de los que más quieres diciendo Te feliz año el papel de los regalos al abrirlos el ruido que hacen las luces del árbol cuando el salón está en silencio y la alegría

Voz 1 17:19 ha ha dado paso a la paz hasta que son el despertador de la rutina disfruta con el oído también estas fechas ilusión es mi ilusión un mensaje en colaboración con el corte inglés Dean la Cadena SER

Voz 26 17:35 hoy con Pablo González Batista

Voz 0228 17:38 antes de terminar notaremos las preguntas que nos deja el día de hoy cuántos de quienes estos días han vivido con intensidad del Espíritu de amor y fraternidad de estas navidades criticaran el viernes la llegada de los inmigrantes del Open Arms Algeciras debería asustarnos la confirmación de que la ultraderecha tendrá Vox y voto en la Mesa del Parlamento andaluz viendo el avanzado estado de gestación y la enorme barriga de gemelos de la cantante Barei no debería cambiar el título de su canción eurovisiva seis Jade por sal ya no sería más coherente que Trump en vez de preguntarle a ese niño de siete años y aún cree en Papá Noel le hubiera preguntado si es americano Ozzie tiene permiso de residencia que Bale haya felicitado las Navidades hablando por fin en español

Voz 8 18:24 es la mejor demostración de que

Voz 0228 18:26 las fechas todo es posible en Islandia la tradiciones regalar libros en Nochebuena y leerlos todos juntos tendrá su Papá Noel la cara de Pérez Reverte que Netflix haya pagado cien millones de euros para emitir Friends no demuestra que quién tiene una

Voz 8 18:42 amigo tiene un tesoro

Voz 9 18:46 nosotros nos vamos mañana jueves no bueno

Voz 0228 18:50 creo que Aimar Bretos y yo no tenemos nada que hacer entre las seis y las doce y veinte de la mañana así que si quieren Nos vemos aquí a la misma hora hasta mañana