Hoy por Hoy (27/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0027 00:04 en uno muy buenos días esta mañana comienza la undécima legislatura en Andalucía en la que por primera vez en treinta y seis años la derecha tiene opciones de gobernar y lo va a hacer PP Ciudadanos y Vox han llegado a un acuerdo para que los de Rivera presidan la Mesa del Parlamento que es el órgano que facilita o bloquea las iniciativas parlamentarias Ciudadanos va a presidir desde hoy la Cámara en las próximas horas sabremos exactamente quién lo hará dentro de tres semanas la misma mayoría de derechas hará todo apunta presidente de la Junta Juan Manuel Moreno Bonilla Partido Popular lo tiene seguro El hijo Juan Marín de Ciudadanos qué tal como hemos previsto hoy si todos cumplimos nuestra acuerdo pues es más que previsible que yo sea el próximo preside

Voz 1 01:03 antes de la Junta de Andalucía no serán un obstáculo como he dicho antes la presidencia Gobierno de la Junta de Andalucía por la parte que le haga es decir que habrá gobierno de cambios y eso sí que el PSOE desairar a la oposición

Voz 0027 01:14 lo que vamos a ver hoy para la composición de la Mesa del Parlamento es un cruce de votaciones muy complejo ciudadanos con tal de no aparecer sólo en la foto de esas votaciones con PP Vox está

Voz 0858 01:24 la dispuesta facilitar que Adelante Andalucía conseguirá una

Voz 0027 01:27 vicepresidencia del Parlamento para la que en sí no tienen votos suficientes Podemos Izquierda Unida pero esta coalición de izquierdas le ha dicho a Ciudadanos en las últimas horas que no que renuncia a ese puesto en la mesa con tal de que no lo utilicen para blanquear el pacto de ciudadanos con Vox y al nivel nacional hoy el Partido Popular va a estrenar su capacidad de vetar en el Senado la senda de déficit van a tumbar esa senda que aprobó el Congreso la semana pasada que habría permitido a las administraciones públicas gastar e invertir seis mil millones de euros en gasto social para el próximo año Javier Alonso buenos días

Voz 0858 02:00 adiós al mar cuando el PP bloqueó hoy esa nueva senda en el Senado Pedro Sánchez va a tener que utilizar la anterior la que aprobó Rajoy para intentar sacar adelante sus presupuestos escuchamos a María Jesús Montero ministra de Hacienda

Voz 2 02:12 en una un sin sentido y una sinrazón pero es que el Partido Popular se ha instalado en que parecer que apoyar cualquier medida que se de que salga del Gobierno significa apoyar la capacidad de que los ciudadanos recuperen parte de los derechos que sí han arrebatado con motivo de la crisis

Voz 0027 02:27 sí otra ministra de Trabajo ha anunciado que el gobierno endurecerá las sanciones a las empresas que conviertan a trabajadores en falsos autónomos podrá ir una sanción entre tres mil ciento veintiséis euros diez mil euros por trabajador que ha sido detectado esa situación precisamente hoy les vamos a contar que los inspectores del Ministerio de Trabajo han concluido que los repartidores de lobo en Valencia la empresa de reparto a domicilio estaban contratados de forma irregular

Voz 0027 03:10 sí anoche Wall Street cerró con un efecto Mollet tremendo el Dow Jones ha perdido en la sesión de Nochebuena

Voz 0858 03:18 por subieron del cinco por ciento es el mayor repunte que registra el pack el parqué neoyorquino desde hace una década el Gobierno

Voz 0027 03:26 no aprobará mañana la reducción de la velocidad a noventa kilómetros por hora en todas las carreteras secundarias

Voz 0858 03:31 lo leemos esta mañana en el diario El País la medida se va a llevar este viernes al Consejo de Ministros Isaac pretende aplicar en los próximos treinta días la idea es reducir la siniestralidad en las carreteras de un solo carril donde se producen seis de cada diez activos

Voz 0027 03:44 esta mañana les vamos a contar como en el último año se ha reducido en un veinte por ciento la venta de productos homeopáticos en España Fernando Cervera es vocal de la Asociación para proteger al enfermo de las terapias científicas

Voz 0047 03:55 que hay parte de la concienciación social que ha surgido en estos dos últimos años en referente al mal que pueden hacerlas en terapias que según algunas estimaciones bastante conservadoras podrían estar costando más de mil muertes al año solamente en España

Voz 0027 04:13 en deportes dos mil dieciocho termina con otro técnico más destituido en Primera Sampe buenos días

Voz 0047 04:17 buenos días Aimar Asier Garitano en la Real Sociedad sorpresa

Voz 1161 04:20 desde ayer no tanto por el hecho en sí mismo sino por haber llegado varios días después del último partido aunque sí tras cuatro derrotas consecutivas le sustituye Manolo Alguacil que ya dirigió el equipo la pasada temporada tras la destitución de Eusebio

Voz 5 04:32 con menos de trabajar con ganas de darle la vuelta a la situación con ganas de que

Voz 6 04:36 de todos nosotros dos vosotros estéis orgullosos

Voz 1161 04:39 de este equipo firma por temporada y media hasta junio de dos mil veinte debutará el próximo seis de enero en el Santiago Bernabéu a las seis y media la tarde

Voz 0027 04:49 qué tiempo va a hacer hoy Luismi Pérez buenos días

buenos días Aimar hoy tenemos un pequeñísimo cambio de tiempo que ya estamos notando en Galicia en forma de alguno chubascos Cándido cayendo van a seguir cayendo sobre todo en la zona atlántica y se colgarán hasta el occidente asturiano es una borrasca fría de quinta categoría podríamos decir en el resto del país otra vez muchas nieblas que tenemos en el Duero en el Ebro en el tajo en el Guadiana cerca del Mediterráneo hoy muchas nubes bajas se irán disipando las del Ebro persistirán esos chaparrones de Galicia Joy Aimar por unas temperaturas un poquitín más bajas pero en cualquier caso poco viento y por tanto otra vez mucha contaminación en zonas urbanas

Voz 8 05:39 con Cuba Straw Not y en este sentido ITA sí

Voz 0027 06:04 esta mañana se sientan en nuestra mesa de tertulia Esther Palomera Ignacio Ruiz Jarabo José María Calleja y Ernesto a partir de las ocho y media de las siete y media en Canarias como siempre Danny De la Fuente buenos días Aimar en esa mesa vamos a hablar con los dos negociadores a nivel nacional del pacto entre PP y Ciudadanos para gobernar Andalucía con los que han dirigido las conversaciones

Voz 0456 06:24 va más allá en primer lugar a José Manuel Villegas y en segundo lugar a Teodoro García Egea secretarias generales de sendas formaciones muy buenos días a todos y además

Voz 0027 06:32 las a las ocho de la mañana estará en Hoy por hoy la mitad de Adelante Andalucía que es Antonio Maíllo Nos va a explicar porqué han renunciado a ese puesto en la mesa que les ofrecía

Voz 0456 06:42 la danos y a partir de las diez

Voz 0027 06:46 nueve en Canarias llega Pablo a Pablo González Batista hoy hoy con Juan

Voz 0456 06:52 Llorca para abordar esa misión imposible nada de comer sano en Navidad que algunos estamos aún polvorón de ser una rotonda he leído y redes sociales a continuación los mejores publicistas que tenemos Toni Segarra Gonzalo Madrid van a repasar el mensaje del Rey pero desde el punto de vista del marketing ya a las once una hora antes del archipiélago canario llegan quiénes escuchan vamos a sentir Ángeles Muñoz y a Diane Martín es decir a Camela que están a punto de cumplir veinticinco años de carrera musical en estos días extraños días de fiesta en los que la actividad política está siendo más intensa

Voz 0027 07:32 esa que nunca muy muy determinante mantenemos abierta la barra libre política para que reflexionen sobre el asunto que quieran y además a propósito de dos temas que les vamos a contar enseguida les queremos hacer preguntas concretas Danis

Voz 0456 07:44 en primer lugar si sufren ruido allí donde viven de donde procede ese ruido si de la vivienda de al lado de la calle procede de coches de aviones de trenes de los bares de parques sufren ruido y qué tipo de ruido

Voz 0027 07:57 habrá para entender porque se lo preguntamos el Defensor del Pueblo pide a los ayuntamientos que tome cartas en este asunto que reduzca el ruido y en segundo lugar si son usuarios de Change punto org

Voz 0456 08:06 es la mayor plataforma de peticiones del mundo así que queremos saber si forman parte de ella y qué tipo de peticiones suelen apoyar que no pongan algún ejemplo reciente todo esto en el buzón de voz en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro Whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 0027 08:35 así empieza hoy por hoy se quedan con Javier Alonso

Voz 0858 08:39 Icann Elena Sánchez y Carlos Ródenas en la técnica con Jordi Fábrega en la producción

Voz 1108 10:43 PP Ciudadanos y Vox han acordado que la

Voz 0858 10:46 presidencia recaiga en el partido naranja a cambio de un puesto con voz y voto para la extrema derecha y una más que previsible investidura del popular Moreno Bonilla Radio Sevilla Javier Márquez buenos días

Voz 0694 10:57 buenos días el popular Juan Manuel Moreno Bonilla será presidente de la Junta y la presidencia del Parlamento la ostentará ciudadanos gracias en ambos casos a los votos de Vox

Voz 0027 11:05 la mesa quedaría como el presidente de Ciudadanos

Voz 0694 11:08 los dos representantes del Partido Popular y uno de Vox una secretaria con voz y voto que le cederían los propios populares y otro representante de Adelante Andalucía una vicepresidencia que ciudadano cedería la coalición de Podemos e Izquierda Unida Adelante Andalucía ha anunciado que no va a participar de ningún pacto que no se sentará a la mesa Iker votará sus propias candidaturas estando frente a las derechas la extrema derecha en las votaciones a la Mesa del Parlamento andaluz un acuerdo en el que no ha querido participar el PSOE que siempre abogó por aislar a Vox los socialistas se quedarían con los dos representantes que le corresponderían por su número de diputados la cita hoy a las doce

Voz 0858 11:45 gracias Javier va a ser un día de primeras veces primera vez que la extrema derecha entra en un Parlamento Espanyol o primera vez que el Partido Popular ejerce su poder de veto en el Senado a la senda la estabilidad del Congreso recordarán aprobó la semana pasada una senda de déficit más flexible que el Gobierno pactó en su día con Bruselas Ingla que se iban a beneficiar sobre todo las comunidades autónomas pero ahora con el no de los populares en la Cámara Alta esa senda de déficit la senda de déficit que tendrá que utilizar el gobierno de Pedro Sánchez será otra será la que aprobó en su día Mariano Rajoy ICO que que como decimos es más restrictiva José María Patiño

Voz 1108 12:22 en el Ministerio de Hacienda se da por descontado el no del PP a la Ley de Estabilidad Financiera de techo de gasto que el Congreso respaldó la semana pasada apoyándose la mayoría de la moción de censura una mayoría que en el caso Senado pasa a los populares la ministra María Jesús Montero cree que deberían reflexionar y abstenerse pero supone que volverán a vetar la iniciativa gubernamental

Voz 2 12:43 es una un sinsentido y una sinrazón pero es que el Partido Popular se ha instalado en que parecer que apoyar cualquier medida que se ve que salga del Gobierno para ellos apoyará al Gobierno cuando lo que significa apoyar la capacidad de que

Voz 1461 12:56 ciudadanos recuperen parte de los derecho que sean

Voz 2 12:59 arrebatado con motivo de la crisis la ley de estabilidad

Voz 1108 13:01 prevé un déficit público del uno coma ocho por ciento para todas las administraciones públicas lo que posibilitaría destinar casi seis mil millones para gasto social a través de las comunidades autónomas el PP sin embargo cree injustificado que no se respete el uno coma tres por ciento previsto en su propio presupuesto

Voz 0858 13:17 esto anoche en La Ser en Hora Veinticinco pudimos escuchar los testimonios de los trabajadores de las fábricas que han echado el cierre este año procesos de desindustrialización que dejan profundas cicatrices en las plantillas pero también en las comarcas afectadas saldrá a Villoria buenos días

Voz 14 13:32 buenos días esas fábricas en actividad han dejado a centenares de trabajadores en la calle la mayoría como Óscar Mena de la planta de Alcoa en A Coruña llevan muchos años en sus puestos even muy complicado su futuro laboral

Voz 0858 13:43 como yo ese están otros trescientos sesenta

Voz 14 13:45 cinco trabajadores con edades de cincuenta y pico años hay gente que es muy buena en lo suyo que es haciendo aluminio y que lleva muchísimos años haciendo aluminio pero el aluminio se hacen esta fábrica osea que experiencia laboral tiene para otro para otros negocios en León el cierre de la planta de aerogenerador es Vestas ha supuesto la pérdida de trescientos empleos directos y dos mil indirectos desde septiembre estos trabajadores han protagonizado huelgas y protestas para evitar que la multinacional dejará León Juan Carlos Carrillo lleva diez años trabajando allí el XXXI se queda en paro pero asegura que sin las protestas esta situación se habría de las

Voz 15 14:22 dado yo creo que si no hubiésemos eh parado la fábrica no se después de verano no habríamos ido todos al paro pero sin ningún tipo de ayuda sin ningún tipo de solución sin ningún tipo de respuesta

Voz 14 14:33 la minería ha sido otro gran rescindido el dieciséis y el dieciséis de noviembre desaparecían León a causa de la normativa europea Jeff y Fernández trabajaba en la última mina que ha cerrado en el Bierzo no confía en encontrar trabajo

Voz 16 14:44 es un trabajo que me gustaba fechoría ahora tras en la calle sin nada de la reindustrialización y todo eso pero eso ya tenía que venir años atrás no ahora aquí no vas a encontrar nada porque es que no

Voz 0027 14:55 no hay nada su padre se encuentra en la misma situación porque trabaja

Voz 14 14:58 Ava con él en la fábrica algo habitual entre estos exempleado

Voz 0858 15:01 gracias Andre ahí la empresa pública Correos evitó la semana pasada una huelga de dos días coincidiendo con las navidades se comprometió a crear nuevas plazas de trabajo de aquí a dos mil veinte pues bien hoy mismo va a publicar las bases para contratar a cuatro mil nuevos trabajadores fijos como decimos es uno de los compromisos que adquirió con los sindicatos para evitar esos paros Jordi Fábrega

Voz 0980 15:21 los días buenos días y en el acuerdo firmado entre Correos y los principales sindicatos para evitar esa huelga la empresa se comprometía a la creación de once mil doscientos empleos fijos hasta dos mil veinte cuatro mil cincuenta y cinco de esos puestos de trabajo saldrán de unas oposiciones acordadas ayer que corresponden a la sustitución de jubilación así personal que ha dejado la empresa en los dos últimos años estos nuevos puestos de trabajo pretenden reducir las tasas de temporalidad de correos que según los sindicatos es del treinta y cinco por ciento y también la de contratos a tiempo parcial ya que en este caso los contratos a tiempo parcial suponen el veintidós por ciento del total las bases de la convocatoria de esta oferta de empleo público que se hará mediante oposiciones serán públicas en las próximas semanas

Voz 0027 16:13 seis y dieciséis cinco hoy dieciséis en Canadá

Voz 0858 16:15 las Donald Trump ha visitado por sorpresa a las tropas estadounidenses en Irak es el primer viaje del presidente a una zona de combate desde que llegó a la Casa Blanca hace ya dos años lo ha hecho una semana después de anunciar precisamente la retirada de los soldados que tiene en Siria y que desembocó recordarán en la renuncia de su secretario de Defensa Trump ha vuelto a justificar esa decisión dice que son los países vecinos de Siria los que principalmente deben hacerse cargo ahora de ese problema Washington Carlos Pérez Cruz

Voz 1108 16:42 ya no somos los pringados del mundo con este mensaje el presidente Donald rama aterrizó por sorpresa ayer en Irak para visitar a parte de las tropas estadounidenses en este país es su primera visita al Ejército en una zona de combate en casi dos años de presidencia algo por lo que había recibido numerosas críticas bien el presidente estaba allí según explicó para agradecer personalmente a sus tropas por la práctica eliminación del califato de crisis en Iraq y en Siria precisamente este viaje se hacen en contexto de su anuncio de la retirada de las tropas de este país lo que le ha supuesto entre otras cosas la dimisión del jefe del Pentágono yen Matisse Sham aseguró que no tiene planes para retirarse de Irak y considera que desde allí se puede

Voz 15 17:20 actuar en Siria en caso de necesidad según

Voz 1108 17:23 siguiente países como Turquía deben hacerse cargo de la situación porque dijo es su región deberían compartir la carga del gasto no lo están haciendo y añadió estamos en países de los que la mayoría de gente no ha oído hablar nunca francamente es ridículo preguntado por si le preocupaba haber viajado a Irak Donald Trump explicó que lo estaba sobre todo por su mujer Melania que la acompañó no así por la suerte de su asesor de Seguridad Nacional John Bolton un tipo duro dijo el presidente de pareció toda una experiencia haber tenido que volar con las luces apagadas por motivos de seguridad sin luces por ningún lado subrayó el presidente

Voz 0858 18:04 trece mil venezolanos han pedido asilo político en España este dos mil dieciocho aunque la Audiencia Nacional se lo está denegando al entender que los casos que presentan no tienen que ver con una persecución política por parte del Gobierno de Nicolás Maduro en cambio Alberto Pozas la Audiencia sí que está aceptando dar asilo si aceptado dar asilo a una veintena de ellos por razones humanitarias

Voz 0694 18:25 son venezolanos que denuncian haber sido amenazados despedidos secuestrados o atacados por guerrillas por no comulgar con el régimen de Nicolás Maduro algunos aseguran formar parte de partidos de la oposición y otros sencillamente que no tienen para comer en el último año a la Audiencia Nacional ha resuelto cincuenta de estas solicitudes y en todas ha negado el asilo ninguno ha aportado pruebas de esa persecución política hay delincuencia es delincuencia común en zonas concretas Venezuela dicen las sentencias no está sumida en un conflicto armado no les conceden el asilo pero en los últimos meses más de veinte venezolanos han visto cómo los jueces sí les permiten quedarse por razones humanitarias una de ellas está ir

Voz 17 18:59 no estamos emigrando Ny porque queremos un mejor trabajo ni porque creemos una mejor calidad de vida estamos

Voz 1461 19:07 emigrando para sobrevivir en su caso

Voz 0694 19:09 dos niñas la Audiencia Nacional dice que regresar a Venezuela les pondría en situación de vulnerabilidad por la violencia y la escasez de productos de primera necesidad

Voz 0858 19:17 sí sobre migraciones esta noche hemos conocido que el número de personas que dejan su casa en busca de un futuro mejor es el doble de lo que se pensaba hasta ahora en total ochenta y siete millones de personas ochenta y siete millones han emigrado por el mundo en los últimos cinco años Javier Gregorio

Voz 0882 19:32 investigadores de la Universidad de Washington en Estados Unidos acaban de utilizar un nuevo método estadístico aseguran más preciso para poder calcular los flujos migratorios que se registran cada año en el mundo y este ha sido el interesante resultado casi se duplica el número de personas que abandonan sus países de origen cada año con respecto a estimaciones anteriores pero la tasa se mantiene estable desde hace veinticinco años como explica Adrián Rafi profesor de estadística de la Universidad de Washington

Voz 0456 19:59 hubo además de informe científico llega también a otra importante conclusión desde mil novecientos noventa

Voz 0882 20:06 aseguran el cuarenta y cinco por ciento de los migrantes ha regresado ya a sus hogares de origen una estimación también más alta de la calculada hasta ahora

Voz 0858 20:20 y esta mañana les preguntamos por su experiencia con el ruido porque el Defensor del Pueblo ha pedido a los ayuntamientos que sonidos como este el de un local abarrotado estas fiestas se intenten controlar durante las celebraciones de Navidad dice que para evitar molestias a los vecinos que antes se acuestan Laura Marcos preocupada por las

Voz 1510 20:42 este que el ruido y la suciedad navideñas pueden ocasionar a los vecinos Francisco Fernández Marugán le pide al presidente de la Federación de Municipios y Provincias que todos los ayuntamientos publiquen una lista de los locales autorizados para realizar eventos en estas fechas y apliquen el principio de proporcionalidad para multar a quienes incumplan e indemnizar a los afectados el Defensor del Pueblo aboga por realizar mediciones de ruido periódicas sin demora dice en cuanto se reciba la denuncia y sin avisar previamente al dueño del local ir recuerda a los consistorios que no tengan medios para hacerlo que se considera ruido molesto a aquel que no hace falta medir para saber que es intolerable

Voz 0858 21:18 gracias Laura España es el país más movilizado cuando se trata de recoger firmas a través de Internet más de catorce millones de españoles son usuarios de la plataforma Change punto org donde promueve

Voz 0047 21:28 si firman diferentes iniciativas casi uno de cada tres hijos

Voz 0858 21:32 Arnau tasa españoles ha participado en alguna campaña Sonia Ballesteros

Voz 1913 21:36 el treinta y cinco por ciento de los usuarios de Internet en España han participado en alguna de las campañas de la mayor plataforma de peticiones del mundo los temas sanitarios y laborales son los que más interesan ya aunque el éxito no está garantizado muchos alcanzan su objetivo

Voz 0027 21:49 pues Ariane llamamiento a nuestro presidente del Gobierno haga lo que estime oportuno para eliminar esta discriminación por enfermedad

Voz 1913 21:56 eran enfermos de diabetes VIH río psoriasis que no podían acceder a empleos públicos un Real Decreto acabó con la discriminación los donantes de hígado riñón también iniciaron su campaña gotas

Voz 1461 22:09 se llega a perder el puesto al puesto de trabajo oí y eso conlleva una problemática asociada al que ya tienes que

Voz 1913 22:15 lanzada entonces y consiguieron que ser donante no les deje sin trabajo no todas las peticiones son tan serias el guionista David Linares quería una cabina para Mercero

Voz 5 22:23 no sí que sea queda aquí cerrado el hombre no diga tonterías como se va a quedar encerrada pero sí

Voz 1913 22:27 en una escena de la cabina la película que logró el primer Emmy Internacional para España la petición popular ha conseguido que una cabina roja recuerde a Mercero en una plaza de Chamberí

Voz 0858 22:37 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid recupera la extensa obra de Juan Lauren el fotógrafo francés que retrató la España del siglo XIX la exposición muestra doscientas de sus mejores fotografías en blanco y negro se van a poder ver hasta el próximo mes de marzo Raquel García

Voz 0012 22:56 cuál Lauren como a él le gustaba firmar tenía su estudio en Carrera de San Jerónimo XXXIX el mismo local que utilizo para trabajar el galés Clifford el otro gran referente de la fotografía del XIX Artiste y comerciante a partes iguales Lauren mostraba la misma sensibilidad para hacer retratos que para asociarse con otros fotógrafos llegar a todo tipo de públicos desde el más popular al más sofisticado fue aquel el fado el que le llevó a salir de su estudio y aceptar encargos que le llevaron por toda España lo cuenta uno de los comisarios de la muestra es Pablo Jiménez Díaz

Voz 20 23:26 en realidad es una visión genial la que tiene una visión una intuición genial no evidentemente no utilizaba términos como paisaje cultural sin embargo se preocupa muy claramente a la hora de fotografiar las vistas de ciudades de fotografiarla en su entorno natural no utilizaba términos como Patrimonio Inmaterial y sin embargo Carlos le encargan hiel acepta encargos y asume con gran inteligencia la fotografía de tipos populares de los trajes populares el retrato de la España convulsa que se debatía entre la modernidad y la tradición

Voz 0858 24:03 no sabía las seis y veinticuatro las cinco veinticuatro en Canarias

Voz 0027 24:10 este es

Voz 0858 24:17 con la destitución de Asier Garitano la Real Sociedad ya son seis los técnicos que han caído en primera división Sampe

Voz 1161 24:23 no tiene no hemos terminado la primera vuelta la quiere restan todavía dos jornadas antes cayeron Leo Franco en el Huesca Lopetegui en el Real Madrid Mohamed en el Celta Ericsson en Athletic y Calleja en el Villarreal ahora Garitano en la Real Sociedad destitución que sorprendía ayer no tanto por el hecho en sí mismo sino por haber llegado varios días después del último partido aunque eso sí tras cuatro derrotas consecutivas le sustituye Imanol Alguacil que ya dirigió el equipo la pasada temporada tras caer Eusebio

Voz 22 24:47 la decisión final de de hacer

Voz 1161 24:50 eh

Voz 5 24:50 el primer equipo ha sido hoy con manos de trabajar con ganas de darle la vuelta a la situación con ganas

Voz 6 24:56 que todos nosotros todos vosotros estéis

Voz 0027 24:59 Ellos de este equipo

Voz 1161 25:00 el director deportivo Roberto Olabe asume la responsabilidad del cambio

Voz 22 25:04 todo lo que hay ahí a consumir personas

Voz 23 25:08 la dirigen de fútbol buscando precisamente mejorar buscando algunas cosas que que que no siempre salen como uno quiere no

Voz 1161 25:14 Imanol firma por temporada y media hasta el treinta de junio de dos mil veinte y debutará el próximo seis de enero en el Santiago Bernabéu y sin dejar el País Vasco y el Athletic tendrá nuevo presidente dos candidatos para sustituir a Urrutia Aitor Segi Uribetxeberria candidato reformador y candidato continuista cuarenta y un mil trescientos sesenta y cuatro socios en disposición del esquí las nueve de la mañana podrán empezar a votar en las urnas en veinticuatro urnas dispuestas y hasta las nueve de la noche con lo que sobre las once conoceremos al trigésimo primer presidente en la historia del Athletic ayer el candidato dice que le pedía al socio que no se queda en casa

Voz 24 25:43 os pedimos que participe este día muy importante para buscar un cambio nuevas ideas para entre todos dibujar los primeros pasos del Athletic

Voz 0027 25:52 duro

Voz 1161 25:53 en el Barça día de presentación el defensa colombiano Ellison Murillo cedido por el Valencia hasta final de temporada se vestirá hoy de corto por primera vez como jugador azulgrana en el Camp Nou a partir de las once firmará su contrato y hasta el tres de enero no tendremos fútbol en España pero ayer tuvimos jornada en la Premier lo más destacado la segunda derrota consecutiva del Manchester City de Guardiola dos uno con el Lester derrota que le desciende a la tercera plaza tras el cinco cero del Tottenham de Poquetino albornoz que les coloca segundos a seis puntos del Liverpool que le hacía un cuatro cero al Newcastle en la vuelta de Benítez y Klopp hablando de la Champions

Voz 25 26:22 hay mucho de Juve a este criterio si arbóreas to be figuraban Owen el noruego después Sasa chufa

Voz 0456 26:32 bonitos la lluvia más con Cristiano Ronaldo precisamente

Voz 1161 26:34 de esta noche en el calcio Allegri decidió darle descanso casi le cuesta la primera derrota liguera saltó al campo en el minuto sesenta y cinco cuando perdía dos uno con el Atalanta marcó el empate que les da un punto a doce minutos del final anuncia Nati negativas tuvo en el Inter uno Nápoles cero en el que central del Nápoles Coulibaly recibió insultos racistas desde la grada Ancelotti anunció que la perdona les retiraría al equipo del campo

Voz 0027 30:15 camino de cerrar el acuerdo a tres por la derecha que hará que hoy ciudadanos consigan la presidencia del Parlamento autonómico en Andalucía con toda probabilidad dentro de tres semanas el PP se haga con la presidencia de la Junta todo gracias a Vox al que PP y Ciudadanos han terminado de blanquear ya como un partido normal ayer reuniéndose con sus líderes para pedirles que voten hoy la Mesa María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 30:35 buenos días el PP celebra que las negociaciones hayan salido bien sus dirigentes están muy satisfechos porque ayer primero sólo logró alcanzar un pacto histórico con Ciudadanos y después llegó el acuerdo con Vox ya era de noche cuando los qué tal es generales de ambas formaciones Teodoro García jefa de Ortega Smith se hicieron la foto el partido de Abascal anunciaban entonces su apoyo al candidato de Ciudadanos para la presidencia de la Mesa del Parlamento andaluz también su entrada en dicho órgano con voz y voto para alcanzar una mayoría de derechas eso sí no decía nada sobre la investidura aunque todo indica que habrá cambio Juan Manuel Moreno será presidente a mediados de enero desde luego a Génova lo dan por hecho que es la de su equipo están seguros de que todo va a salir bien novena Vox como el enemigo sino más bien como un aliado para conseguir sus objetivos y piensan que si este bloque empieza a rodar y funciona lo mismo se puede exportar el modelo a otras comunidades autónomas y quién sabe si llevarlo incluso hasta La Moncloa

Voz 0027 31:32 y el Gobierno aprobará mañana bajar la velocidad en las carreteras convencionales a noventa kilómetros por hora de cien a noventa en todas las que tengan un carril por cada sentido Javier

Voz 0858 31:42 en este tipo de vías en las que se en la mayor parte de los accidentes mortales seis de cada diez la medida que según el país va a aprobar el consejo de ministros de este viernes va a afectar a unos siete mil kilómetros de carreteras en los que hasta ahora como decías se circula a cien kilómetros por hora la aprobación de esta medida coincide con un repunte las sin en la siniestralidad precisamente están había de está siendo trágica el número de muertos en accidentes de tráfico se ha disparado en la primera fase de las vacaciones que duró del veintiuno al veinticinco de diciembre dieciocho muertos en dieciséis accidentes Javier Corbacho

Voz 32 32:15 tú me el doble que el mismo fin de semana del año pasado aunque este dos mil dieciocho la primera fase de la Navidad ha tenido un día más el domingo veintitrés murieron tres personas y el día más trágico fue el de Nochebuena con ocho muertes en la carretera

Voz 0027 32:27 según datos de la DGT Francisco Canes

Voz 32 32:29 es evidente de la Asociación de Víctimas de los

Voz 33 32:32 parece una barbaridad dieciocho muertos y lo que pedimos a la Dirección General de Tráfico es que se deje de hacer anuncios grandilocuentes al respecto de que se va a modificar una cosa seamos modificar otras y que realmente no se ha tomado todavía ninguna medida desde que está al nuevo director ya es hora de tomar medidas porque dieciocho muertos son dieciocho familias rotas

Voz 32 32:53 Biden a la Dirección General de Tráfico que endurezcan las sanciones por el uso de móvil en carretera que rebaje a noventa la velocidad en las vías secundarias y que ponga más vigilancia más agentes de la Guardia Civil como los que interceptaron el día de Navidad a un conductor circulando a más de doscientos kilómetros por hora en la A1 y con una niña menor de edad en el coche ahora se investiga este hombre por un delito contra la seguridad vial

Voz 0858 33:14 y qué tal se circula a esta hora DGT Alfonso Martínez buenos

Voz 5 33:17 has buenos días se nota que muchos están en plenas vacaciones navideñas ya que en este instante no hay incidencias importantes a destacar en la red vial nacional el tráfico por tanto es fluido y cómodo tanto en las principales arterias como en la red secundaria tampoco hay complicaciones en el acceso a los grandes núcleos urbanos tengan eso sí precaución por nieblas en las provincias de Lleida Cuenca Toledo Valladolid Zamora Burgos y Salamanca en esta jornada atípica en cuanto al tráfico se refiere desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo no bajen la guardia sean muy prudentes abogados

Voz 0858 33:50 gracias a Alfonso en cuanto al tiempo cielos con sólo con hoy nubes en toda España menos en Galicia allí se esperan lluvias

Voz 37 36:01 que dejen de enredar bueno Luis Pardo bos días la definición de un buen lío

Voz 0027 36:07 bueno un lío interno que de momento tiene

Voz 38 36:10 les salida anoche mismo se confirmaba los resultados definitivos sin que se moviese ni un solo voto sesenta por ciento de los casi dos mil setecientos participantes respaldaron al actual portavoz a Luis Villares veinte puntos más que los que daban su apoyo a los críticos y entre todo este lío El ganador cree que ahora lo que toca es escuchar lo que ya ha dicho lo ha Milito

Voz 39 36:26 el instrumento que toca espetaron que acaban de decir las personas inscritas que cerraron con bastante claridad de que por lo tanto con lo que toda reflexión debe de pasar por escoltar en un mandato claro de fortalecer un propósito político grandes

Voz 38 36:39 eso es lo que dice pero no va a ser fácil porque además de la denuncia de Nogueira los críticos también esperan los resultados de su propia auditoría Podemos Esquerda Unida amagan ya con la ruptura los alcaldes marcan distancias a seis meses exactos de las municipales el de Santiago por ejemplo anuncia que pone ahí Bernard su relación con el partido instrumental

Voz 13 37:01 Nos vamos a Asturias porque

Voz 0027 37:03 jurado de Oviedo ha condenado a quince meses de cárcel a un joven que llamó trescientas jefes a su exnovia en una semana Ángel fallan buenos

Voz 5 37:10 las buenos días trescientas veces en una semana y en ocasiones a altas horas de la madrugada la sentencia del Juzgado número

Voz 0174 37:16 los cuatro considera probado que tras cesar la relación a finales de dos mil dieciséis el acusado merodeó por las inmediaciones de lugar de trabajo de la mujer llegó a personarse su domicilio llamando de forma insistente a la puerta su comportamiento obligó a la mujer a dejar su domicilio y dormir en casa de sus padres irá acompañada al trabajo e incluso cerrar su negocio de hostelería el acosador ha sido condenado a quince meses de cárcel y al pago de una indemnización de mil euros

Voz 0027 37:43 la Policía Nacional ha liberado a un chico menor de edad dieciséis años

Voz 0456 37:46 que al que su padre madre y hermano obliga

Voz 0027 37:49 acaban a prostituirse en varias ciudades de España entre ellas Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 37:53 buenos días los agentes han detenido a la familia después de un hombre el

Voz 0027 37:56 denunciara por chantajear y de liderada este

Voz 1275 37:59 en Zamora de su presencia ha sido confirmada por la Policía Nacional en municipios como Santander Lucena Córdoba y también en la capital en Madrid su padre su madre y su hermano mayor el a los responsables de su esclavitud sexual elige Arrebola

Voz 14 38:10 portavoz de la policía esta familia

Voz 40 38:12 inglés en concreto el hermano mayor de de este niño a dieciséis años eh lo llevaba por todas las provincias de toda España ofreciendo sus servicios sexuales una vez que mantenía relaciones sexuales con hombres los chantajea van para no denunciar estos no denunciarlos por abusos sexuales

Voz 1275 38:31 ayer a muchos clientes los padres habían falsificado los documentos de identidad del menor para presentarlo como mayor

Voz 0027 38:36 y también en Madrid Laura un chico transexual ha denunciado la agresión que sufrió ayer cuando un joven se le acercó insultando les gritaba que se sacarán los genitales para demostrar que era de verdad lo que le decía terminó pegándole un puñetazo y un botellazo vida

Voz 1275 38:50 Emma estaba con un amigo cerca de una parada de autobuses cuando el agresor se acercó a pedirles un cigarro primero le llamó

Voz 0027 38:56 al chico le replicó feministas es lo agresor

Voz 1275 38:58 entonces que el enseñar a los genitales con una actitud bastante agresiva fue entonces cuando este individuo le dio un puñetazo y le golpeó en la cara con una botella le rompió las gafas cayó al suelo el agresor sigue insultando este chico que tuvo que ser atendido por el Samur después acudió a la comisaría a denunciar los hechos le acompañaron varios miembros del Observatorio madrileño contra la DGT vi fobia que han condenado esta nueva agresión piden que se apliquen las leyes vigentes para defender sus derechos y que la Fiscalía actúe de oficio para depurar responsabilidades en este tipo de sucesos

Voz 0027 39:32 Nos vamos a Extremadura porque la Guardia Civil ha recuperado allí una treintena de piezas arqueológicas supuestamente expoliadas en Mérida los autores del robo colgaron un vídeo en internet en el que se les veía robar esas obras de hace dos mil setecientos años más Salguero buenos días

Voz 27 39:48 buenos días sí inglés

Voz 41 39:51 detenían las recogían perdón con un detector de metales les aplicaba en el proceso de limpieza llamado electrólisis con el fin de liberar las del óxido de tierra impregnados entre las piezas encontraron por ejemplo unas de la Junta fundacional de la colonia emérito Augusta Un ex voto de bronce datado en los siglos VI y cinco antes de Cristo en la actuación fueron detenidas dos personas los ahora detenidos se enfrentan a penas de hasta tres años de prisión

Voz 0027 40:21 íbamos a cerrar la mesa hoy en Cataluña porque una investigación de un instituto especializado en reproducción asistida ha concluido que la excitación sexual aumenta la calidad del esperma así que Joan Bofill bon día hora donde cuanto más excitado este uno mejor será su semen

Voz 0931 40:39 pues exacto Se trata de un estudio que ha hecho el Institut Marqués con doscientos sesenta y cuatro hombres de entre treinta y cuatro y cuarenta y cinco años a unos se les estimulaba con vídeos eróticos a otros digamos que pues se les dejaba un poco más por libre sin el último oración descubrieron que las muestras de los primeros había muchos más espermatozoides móviles porqué pues nos lo cuenta Marisa López Teijón una de las autonomías

Voz 42 41:01 pero aumentar el tiempo y el grado de excitación aumenta la basculariza acción de la próstata ir de las vesícula el exceso las glándulas que producen el líquido entonces es una cuestión mecánica porque arrastran una cantidad mucho mayor de espermatozoides

Voz 0931 41:17 así que al final parece que al margen de seguir mirando el calendario tumbarse en la cama con las piernas hacia arriba lo que deberá funciones que ya exitación con hay reacción

Voz 0027 41:24 o amor o las dos cosas pues acabara viniendo la Cigüeña seguramente Bofill días de hasta luego

Voz 27 41:47 de toro

Voz 0027 42:01 abrimos hoy la Mesa del Mundo en Cisjordania porque el Gobierno israelí ha aprobado un plan para construir cerca de dos mil doscientas nuevas casas en colonias ilegales en territorio palestino ocupado los dirigentes palestinos han denunciado el robo continuo de tierras se recursos que además esta vez asocian a la futura campaña electoral de Netanyahu porque va a haber elecciones en meses ayer se disolvió el Parlamento israelí corresponsal en Jerusalén

Voz 44 42:23 un organismo gubernamental israelí ha aprobado esta semana planes para construir unas dos mil doscientas nuevas casas en colonias situadas en Cisjordania en tierra palestina así lo ha anunciado la ONG israelí La Paz ahora que documenta y denuncia esta expansión de los asentamientos que ha conocido un intenso sin precedentes que Donald Trump a la Casa Blanca según esta ONG la mayoría de las nuevas casas se situarán en colonias que se instalaron si los permisos del Gobierno israelí es decir en asentamientos que deberán ser claramente desmantelados si se llega a un acuerdo de paz ya una solución de dos Estados uno israelí y otro palestino los asentamientos de Cisjordania en Jerusalén Este en los que viven más de seiscientas mil personas sin una cuestión central de la política israelí sobre todo en vísperas de elecciones como es el caso ahora según la Paz Ahora Netanyahu quiere comprar el voto de los israelíes favorables a las colonias con estos anuncios de cara a las legislativas anticipadas del nueve de abril

Voz 0622 43:29 las protestas después de que un periodista local se quemara a lo bonzo ante la cámara para denunciar la precariedad económica y social que sufren sobre todo los jóvenes murió por las heridas tras pedir una nueva primavera árabe las Cortes este las protestas dejan de momento dieciocho detenidos Rafa Muñoz buenos días buenos días hoy dedo desatar una revolución estoy harto de las promesas incumplidas así comienza el vídeo que se grabó el periodista tunecino de treinta y dos años queriendo emular el suicidio del vendedor ambulante que desencadenó la primavera árabe de dos mil once el reportero se quemó a lo bonzo en una de las localidades más pobres del país es donde se han registrado fuertes enfrentamientos entre jóvenes y manifestantes y la policía protestas que se han ratificado por segundo día a otros puntos de Túnez los jóvenes de se quejan por la precariedad laboral y la falta de oportunidades en algunas localidades como el Catherine la tasa de paro juvenil es del cincuenta por ciento Túnez se prepara ahora para un enero caliente en las calles con una huelga general convocada para principios de año

Voz 0027 44:40 y cerramos la Mesa El Mundo en el norte de Alemania con una noticia que les aseguramos es de verdad un niño de nueve años indignado por sus regalos de Navidad decidió llamar a la policía los agentes fueron a su casa para revisar los errores bueno él Andrea Villoria buenos días buenos días

Voz 14 44:56 cuando la mañana del XXV no encontró nada de lo que había pedido bajo el árbol decidió demandar a Santa Claus marcó el número de emergencias que le habían enseñado en el colegio impidió por la Policía Local completamente fuera de sí según han explicado ahora los agentes una patrulla fue hasta su casa para confirmar lo que les había dicho el menor nada de lo que había escrito en su carta coincidía con lo que le había traído Papa Noel los agentes que tenían un día bastante tranquilo decidí dedicaron la mañana a explicarle al niño que Papá Noel ya está un poco mayor y que seguramente había confundido sus regalos con los de otro niño bueno es vengo de Securitas Direct instalar la alarma gracias por minuto el propio no se preocupe ha sufrido algún robo un robo no

Voz 34 45:40 me metió gente vivir en mi casa hay después de un montón de meses porcino oye

Voz 14 45:43 podido recuperarla pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 12 45:47 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0027 47:13 suyos ex Defensor del Pueblo les ha pedido a los ayuntamientos que intenten controlar y frenar ruidos durante las celebraciones de Navidad para evitarles molestias a los vecinos

Voz 0456 47:24 así que les hemos preguntado si sufren ruidos y las hay que a veces como Mari Cruz de Vitoria

Voz 23 47:29 yo a veces sí que los su forma que este alguno de los pisos usted mi no que desde luego la gente que vive encima de bares y así es horroroso hay que tomar medidas porque la diversión de unos no tiene qué ser la tortura de otros hablando de bares y de aperturas buenos días