Hoy por Hoy (27/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

son las siete de la mañana a las seis en Canarias buenos días hoy a mediodía Se constituye el nuevo Parlamento de Andalucía será la primera vez que tenga mayoría una una mayoría de derechas y por primera vez también un partido ultraderechista ocupará uno de los puestos decisivos en el órgano de gobierno de la Cámara que es la mesa será así gracias al pacto al que han llegado PP y Ciudadanos con Vox y que todo apunta se repetirá a mediados de enero para la investidura de Moreno Bonilla Partido Popular si todo marcha tal como

Voz 1243 00:48 hemos previsto hoy si todos cumplimos nuestra acuerdo pues es más que previsible que yo sea el próximo presidente de EE

Voz 0027 00:54 Junta de Andalucía la presidencia del Parlamento será para Ciudadanos Vox ya ha confirmado que votará hoy a favor se va fraguando por tanto el acuerdo para satisfacción explícita del PP C's en cambio se esfuerza por escenificar cierta incomodidad con los apoyos de los ultraderechistas de momento habían ofrecido uno de sus puestos en la Mesa Adelante Andalucía para contrarrestar la imagen proyectaban yendo de la mano sólo con Vox pero la coalición de izquierdas lo rechazó anoche y mientras tanto en el Senado el Partido Popular va a utilizar hoy su capacidad de vetar la senda de déficit el nuevo objetivo que el Gobierno pactado con Bruselas y que tiene el visto bueno del Congreso en liberaba seis mil millones que buena parte me irían para las comunidades pero el PP se cierra en banda tumbara hoy esa ampliación María Jesús Montoro ministro de Hacienda

Voz 0187 01:40 es una un sin sentido y una sinrazón pero es que el Partido Popular se ha instalado en que parecer que apoyar cualquier medida que se ve que salga del Gobierno para ellos apoyará al Gobierno cuando lo que significa apoyar la capacidad de que los ciudadanos recuperen parte de los derecho que se le han arrebatado con motivo de la crisis

Voz 2 02:10 de momento no han ejecutado ningún tipo de cambió a a nivel de la plataforma de luego a ese nivel de de pasar porque autónomo a salarios sobre economía en Estados Unidos

Voz 3 02:23 hoy pertenezca Olson cerró anoche con la mayor subida

Voz 0027 02:27 puntos de su historia cerró con un alza de casi el cinco por ciento el Dow Jones después de desplomarse en Nochebuena un cuatro por ciento inestabilidad extrema en España la Sociedad General de Autores la SGAE se enfrenta hoy a una decisión crucial para su futuro los diecinueve mil asociados con derecho a voto tienen que decidir si cambian sus estatutos para adaptarlos a la nueva ley de propiedad intelectual se necesita el voto a favor de dos tercios si este gesto que van a escuchar Se repite cada vez menos en nuestro país

Voz 4 02:55 en el nombre del Padre del Hijo España es el tercer país de Europa en donde

Voz 0027 03:01 más terreno pierde el cristianismo son datos de una encuesta del prestigioso Instituto Piú Research que recoge esta mañana el país sólo Noruega y Bélgica han pasado por procesos de secularización más profundos que el que está viviendo España en deportes el Barça presenta hoy a sus refuerzo invernal sampler

Voz 1161 03:21 el central colombiano Jackson Murillo cedido por el Valencia hasta final de temporada con opción de compra azulgrana no obligatoria será a las once firmará su contrato las doce menos cuarto sesión de fotos con su nueva camiseta en el estadio y a las doce y media primeras palabras a los medios y el final del jueves no los dejará el nuevo presidente del Athletic dos candidatos a suceder a Josu Urrutia el rupturista Aitor el continuista Uribe Etxeberria que ha estado los últimos siete años en la Junta de Urrutia sobre las once de la noche sabremos cuál es el trigésimo primer presidente de la historia del Athletic

Voz 6 03:47 no

Voz 0027 03:50 a hacer hoy Luismi Pérez buenos días buenos días

Voz 6 03:52 pequeños cambios de tiempo en Galicia y el occidente asturiano allí vamos seguir teniendo algunos chubascos en el resto del país en zonas elevadas tiempo más tranquilo y soleado Si acaso con nubes altas al igual que en Canarias y en los llanos en los valles y cerca del Mediterráneo muchas nubes bajas o nieblas serán frías en el caso de Castilla y León del Ebro en esas dos zonas no se van a disipar esas nieblas las que sí que hay en el tajo en el Guadiana el Júcar Se acabarán retirando

Voz 1243 04:20 por la tarde aparecerá en algunas nubes en el Cantábrico y en zonas de Extremadura Icon unas temperaturas que hoy no van a variar volverán a ser más bajas en esas zonas llanas del interior que en las cordilleras

siete y cinco de la mañana seis y cinco en Canarias

Voz 1243 04:34 las

Voz 7 04:37 sí eh hola buenas Antonio sí soy yo

Voz 1243 04:40 soy CDN que de Casado que he visto que tenía

Voz 8 04:44 has una reserva para seis personas eso es pues llamo porque voy a tener que cancelar la reserva va a tener la reserva pues ha llegado un grupo de personas por sorpresa está todo lleno en el sitio para nadie más así que me creo a Granero que no eso no me lo puede hacer estar reservados yo ya

Voz 1243 05:00 si queréis dar una vuelta sin contra otro dos por delante

Voz 9 05:02 no no no no no es otra vuelta a nosotros estaremos ahí reserva la pena así que tú me llame para decir que si cancela darles cabida un grupo gallega entonces qué pasa con las reservas para venderlas pasa pues por él

Voz 10 05:12 hemos sitio que los que aparcan en plazas reservadas para personas con discapacidad no ocupe es sitio que no se corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 0027 05:43 Pedro Sánchez el presidente del Gobierno está volando ahora mismo hacia Malí para visitar por primera vez a las tropas fuera de España enviada especial de la SER a Bamako Mariela Rubio

Voz 1450 05:52 así es el presidente del Gobierno realiza hoy la que es su primera visita a un contingente español en el exterior Sánchez ha elegido el destacamento en Mali una misión que España comandaba hasta hace poco más de un mes ya que aporta más de un tercio de los seiscientos efectivos que la Unión Europea mantiene desplegados adiestrando a las fuerzas de seguridad malienses para frenar el avance del terrorismo en el Sahel Sánchez viajará sin la ministra de Defensa así Margarita Robles algo muy habitual ya que en los últimos años los titulares y las titulares de Defensa han acompañado siempre a los presidentes en sus viajes a zona de operaciones a su llegada Bamako Sánchez tiene previsto entrevistarse con el primer ministro del país y posteriormente desplazarse al centro de entrenamiento de y Coró al norte de la capital donde están basados los militares españoles ante los que Sánchez dirigirá unas palabras antes del tradicional brindis navideño el presidente visita Malí donde se produjo la última baja española en el exterior el soldado español Antonio Carrero que falleció en el accidente de un convoy al volcar el vehículo en el que viajaba

Voz 0027 06:50 aquí en España hoy echa a andar ya si la nueva legislatura andaluza y lo va a hacer con la sesión constitutiva del Parlamento a mediodía la elección de la Mesa está confirmado ya que la presidencia de la Cámara va a ser para Ciudadanos porque anoche Vox anunció que si votará al candidato que presente la formación de Albert Rivera Elena Carazo buenos días

Voz 0534 07:07 buenos días Aimar a cambio la extrema derecha Se garantía

Voz 0027 07:09 han puesto en el órgano de gobierno de la Cámara con voz y con voto

Voz 0534 07:13 sí Santiago Abascal escribió en su cuenta de Twitter que después de que Ciudadanos y el PP la hayan pedido oficialmente el apoyo de su partido dándole voz voto en la mesa la presidencia de esta misa será para ciudadanos un acuerdo que se circunscribe sólo a la misa para que apoyen la investidura tendrán que escucharles el popular Juan Manuel Moreno será el presidente de la Junta como decimos la vi la vice la presidencia del Parlamento la ostentará ciudadanos gracias en ambos casos a los votos de Vox un acuerdo en el que no ha querido participar el PSOE que siempre abogó por aislar a Vox los socialistas se quedarán en la misa con dos representantes lo que le corresponden por su número de diputados adelante Andalucía anoche también anunciaba que no participará de ningún pacto y que hoy votarán a su propias candidaturas estando frente a las derechas y la extrema derecha en estas votaciones a la Mesa del Parlamento la cita será a las doce de la mañana tras el Pleno y composición del Parlamento PP y Ciudadanos esperan celebrar el pleno de investidura el próximo diez dieciséis de enero

Voz 0027 08:12 sobre la situación política y en concreto sobre la arista catalana hoy la mirada de Javier González Ferrari

Voz 0881 08:22 el Rey en su mensaje de Navidad les pidió a los jóvenes que apostaran por la convivencia frente al rencor los jóvenes son el futuro el un país que lleva años con el retrovisor del enfrentamiento civil activado la reconciliación pactada en la transición gracias a la generosidad de todos los españoles casi ha saltado por los aires por la frivolidad de algunos y el rencor absurdamente sobrevenido de otros esos jóvenes a los que se refería Felipe VI son los que tienen la posibilidad de mirar al futuro y dejar que del pasado se encargue la historia pero para hacer esto posible los partidos políticos tienen que dejar de utilizar la palabra diálogo común gana practicarlo generosidad empezando por el Gobierno siguiendo por el centro y la derecha extrema izquierda que quiere hacer astillas de la Constitución tanto o más que la extrema derecha que ha surgido como su contrapunto pero antes de nada hay que pactar entre los constitucionalistas que todavía siguen en pie una solución para el problema del soberanismo digo una solución no una claudicación

Voz 6 09:35 oye Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct que qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes de

Voz 11 09:41 vacaciones yo estoy muy contenta de quitas

Voz 6 09:43 un montón de proclamas además que también nos la posible antes de irnos de vacaciones más tranquilo

Voz 1 10:02 pide un deseo

Voz 0027 10:32 entre siete y diez de la mañana seis y diez en Canarias correos publica hoy las bases para contratar de forma indefinida a más de cuatro mil personas forma parte del acuerdo que la dirección de esta empresa pública firmó con los sindicatos Jordi Fábrega ideas

Voz 0980 10:45 buenos días en ese acuerdo la empresa se comprometía a crear once mil doscientos empleos fijos hasta el año dos mil veinte y hoy se publicarán las bases para cubrir los primeros cuatro mil cincuenta y cinco puestos de trabajo empleos que corresponden a las tasas de reposición es decir a la sustitución de personal que ha dejado la empresa o bien por jubilación o porque decir lo ha decidido durante los dos últimos años estos puestos de trabajo pretenden además reducir las tasas de temporalidad ir de empleo a tiempo parcial de Correos tasas que según los sindicatos son del treinta y cinco por ciento En cuanto a la temporalidad al veintidós por ciento en cuanto al tiempo parcial las bases de la convocatoria de esta oferta de empleo se harán públicas hoy mismo según comunicó la compañía a los indica

Voz 0027 11:30 la minería de carbón en España entra en un punto de inflexión con el cambio de año dejará de recibir subvenciones públicas aunque podrá seguir operando bajo algunas condiciones el problema puede venir después a la hora de encontrar comprador para ese carbón por eso los presidentes de las comunidades autónomas afectadas Asturias Castilla y León Aragón le piden a la ministra Teresa Ribera que garantice un futuro al sector Eladio

Voz 0527 11:53 eso desde el uno de enero sólo seguirán abiertas las minas de carbón que devuelvan las subvenciones públicas que han recibido hasta ahora Hunosa está dispuesta a hacerlo con el pozo Nicolás en Asturias y la central eléctrica que procesa ese carbón es de su propiedad también ha manifestado su intención de seguir minas en el Bierzo en Teruel pero las centrales de destino del carbón parecen abocadas al cierre porque su propietaria Endesa no tiene interés en acometer las inversiones necesarias para reducir sus emisiones como de de Europa así que los presidentes de ambas comunidades exigen al Gobierno central que obligue a Endesa a seguir explotando sus centrales en Andorra Compostilla pero secretario de Estado de Energía José Domínguez Abascal sólo se compromete a exigir a Endesa sin nombrar

Voz 1243 12:38 la un compromiso con las comarcas en que cierra

Voz 0527 12:41 minas sin fechas concretas para el cierre de sus centrales

Voz 13 12:43 es firmemente va a demandar de esas compañías unos planes de transición justa y unos planes que permitan tener un futuro para lugares donde en este momento tienen unas plantas eso no necesariamente es que la planta qué tal se mantenga abierta durante tanto tiempo

Voz 0027 13:08 la venta de productos homeopatía cae casi un veinticuatro por ciento en el último año lo dice un estudio de una consultora médica las asociaciones en defensa de los pacientes lo achacan a una mayor concienciación sobre los riesgos que implican Esa seudo terapias Laura Marcos buenos días

Voz 1276 13:23 qué tal buenos días las farmacias españolas vendieron en noviembre doscientas noventa mil cajas de estos productos sin evidencia terapéutica esto es casi un veinticuatro por ciento menos que en el mismo mes de dos mil diecisiete según datos de la consultora internacional M HR la facturación también se desplomó la homeopatía género tres millones trescientos mil euros en beneficios un XXI y medio por ciento menos que un año antes desde la Asociación para proteger al enfermo de las terapias pseudo científicas celebran este retroceso del

Voz 1243 13:51 el humo de productos que consideran esta fase

Voz 1276 13:53 pero matizan no todo puede achacarse a la ofensiva del Gobierno contra estas prácticas Fernando Cervera es vocal

Voz 14 13:59 más allá del Plan contra las ciencias que todavía no ha arrancado hoy tiene una forma definitiva pensamos que hay parte de la concienciación social que ha surgido en estos dos últimos años en referente al mal que pueden hacer las terapias que según algunas estimaciones bastante conservadoras podrían estar costando más de mil muertes al año solamente en España

Voz 1276 14:18 ahora mismo ningún producto homeopático está autorizado con indicaciones terapéuticas en España aunque todos se venden en farmacias apenas doce de los dos mil artículos que quieren seguir vendiéndose allí sostienen que curan algo aunque todavía tendrán que demostrarlo ante la agencia del medicamento

Voz 0027 14:41 la isla de Sicilia ha declarado el estado de calamidad tras el terremoto de cuatro coma ocho grados en la escala Richter otras erupciones de los vocales Etna Stromboli no dejan víctimas mortales pero sí heridos muchos daños materiales y en las próximas horas la situación puede ir a peor corresponsal en Italia Joan Solés

Voz 0946 14:58 los geofísicos del Instituto Italiano de Vulcanología prevén que se intensifiquen en las próximas horas las erupciones de los volcanes en Enda Stromboli en Sicilia no excluyen que puedan repetirse los terremotos como el de la pasada madrugada de magnitud cuatro coma ocho en la escala Richter al pie de leyenda o como el de ayer por la tarde de tres coma cinco con en el archipiélago de las siete islas eólicas entre ellas Stromboli protección civil y bomberos siguen en estado de alerta ya han alojado seiscientos habitantes del nordeste de Sicilia en edificios anticíclicos porque sus viviendas han resultado dañadas por los temblores pero son millares las familias que tenían previsto alejarse de la zona de riesgo o bien dormir vestidos para salir corriendo de sus casas si era necesario los siciliano

Voz 1243 15:45 llevando en procesión cada año hasta de mi dio patrón protector contra los terremotos convencidos que les protege según un cura en una de las procesiones hace unos meses hay que tener mucho más los Terres

Voz 3 16:01 otros que matan

Voz 1243 16:06 esta vez sin embargo el terremoto ha destruido incluso la estatua de sal emitió en Achi irreal

Voz 4 16:13 como los allá donde

Voz 1243 16:14 Dolado Millet metros antes de quedar destrozada según ha explicado un vecino en la misma población se ha derrumbado el campanario de la iglesia parroquial sobre la recta moría en la que dormía el párroco Ömer hágolo Erin a Touch es un milagro

Voz 0946 16:28 mentado otros vecinos el párroco consiguió salir de los escombros por su propio pie

Voz 1 16:38 venga

Voz 1243 16:41 que el día de mañana nadie te podrá quitar bailado

Voz 0497 18:21 David de la Fuente buenos días buenos días sobre el pacto en Andalucía opina Joaquín desde el Puerto de Santamaría

Voz 20 18:27 que realmente estoy preocupado por el pacto esté en Andalucía en un mundo en el que cada vez el racismo usted manifiesta más en los campos de fútbol en las redes sociales llenas de de gente xenófoba arremetiendo contra contra pobres porque en realidad tiene extranjero y ni problemas con los pobres les aplaudo la coherencia Adelante Andalucía es no querer negociar nada mientras que entre en partido xenófobo en las instituciones y hablamos con Antonio Maya desde Huelva Narciso

Voz 21 18:56 está visto de lo que son capaces Ciudadanos y el PP con la por trono pueblos y denuncia de pactar con mismo demonio que aunque cualquier nivel de luces de hayan apoyado todo el mundo sabe que es un partido totalmente antidemocrático alguien que se quiera cargar las autonomías abolir la ley de la dependencia ya me dirán ustedes

Voz 22 19:17 terminamos en Santiago con Antonio la verdad que lo siento mucho por Andalucía y los andaluces Si fuera el resto de España por supuesto generadores empiezan subiéndose el sueldo y ahora los señores del Rey de Vox se reúnen en secreto y ocultando todo lo que haya que ocultaran Si son tan salvadores y tan buenos porque se esconden por quienes lo publicitan ahora nos venden la alegría de vivir que promo

Voz 1243 19:41 mueven y una última preocupación Carles Burgos

Voz 22 19:44 buenos días oye hoy por la mañana

Voz 23 19:46 te lamentando lo mucho todo el abandono de Japón sobre el tratado ese para protección de las ballenas me parece increíble que un pueblo tan educado o vamos por lo menos tiene una forma legendarias de ese no pueblo educado ahí ha hecho un corte de mangas tan monumental al resto del mundo Cid

siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 24 20:10 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:14 qué tal buenos días tiempo estable en Madrid aunque las mínimas han bajado ligeramente esta mañana hace algo más de frío a pesar de que el sol seguirá siendo hoy el protagonista seguimos en el escenario uno del protocolo anticontaminación tercer día consecutivo ya en el que se restringe la velocidad a setenta por hora dentro de la M30 hiela M40 nueva agresión homófoba en Madrid un chico transexual lo ha denunciado ante la Policía que fue golpeado e insultado muy cerca de una parada de autobuses de Moncloa por un individuo que lo atacó con una botella al tiempo que le pedía que le mostrara los genitales Sara selva buenos días

Voz 0534 20:46 tal buenos días el chico de veinticinco años estaba con un amigo cuando un hombre se acercó diciéndole guapa dame un cigarro el le dijo que no le tratará en Femenino que era un chico según su denuncia el hombre se dirigió a él con actitud agresiva diciéndole cosas como como te voy a tratar en masculino eres una día no en su nombre pidiéndole que le enseñaran los genitales para demostrarse lo cogió una botella y le golpeó en la cara le rompió las gafas le pegó un puñetazo en la nariz el chico fue atendido por sanitarios del Samur después denunció lo que había pasado en una comisaría de la Policía Nacional la plataforma por los derechos France ha condenado la agresión dicen que son la diana que soportan los índices más altos de intolerancia hay actitudes violentas pide que se apliquen las leyes vigentes y que la Fiscalía General del Estado actúe de oficio también dicen desde esta organización que es urgente que la proposición de ley Trans estatal que registró Unidos Podemos en febrero se lleve ya a trámite parlamentario para dar seguridad jurídica y proteger a las personas trans de este tipo de agresiones

Voz 1275 21:46 la alcaldesa en funciones Marta Higueras asegura que desde el Ayuntamiento están haciendo lo imposible para aliviar la situación que atraviesan los centros de Samur Social desbordados por la llegada de refugiados y de familias sin hogar a las quiero pueden atender por falta de recursos que deben llegar de las arcas del Estado se lo contábamos ayer esta situación ha sido denunciada por los propios trabajadores desde este servicio municipal ante el Defensor del Pueblo Marta Higueras anunciado que han puesto en marcha ya ciento veinte plazas que a principios de enero habilitarán otras ciento veinte con eso dice Nagy debería quedarse en la calle

Voz 1516 22:16 Ministerio de las entidades están desbordadas y por lo tanto nosotros entramos a sustituir al Ministerio ya estas entidades estamos atendiendo con recursos municipales a personas a muchas personas muchas familias demandantes de asilo refugio por lo tanto estamos empezando a estar saturados también en el en el Samos no obstante estamos continuamente eh abriendo plazas para que nadie duerma en la calle

Voz 1275 22:40 es jueves es veintisiete de diciembre Carmena que ha sido operada de su tobillo roto titulares sino

Voz 0534 22:45 complicaciones recibirá el alta en veinticuatro o cuarenta y ocho horas la han operado en el Hospital de La Princesa una operación sencilla según su equipo ya está en planta Carmena se rompió el tobillo el viernes pasado en su casa

Voz 1450 22:55 la Comunidad amplía las ayudas en su plan de movilidad urbana

Voz 1275 22:57 sostenible en la recta final de la legislatura Ángel Garrido anuncia más dinero para la compra de vehículos verdes y la instalación de puntos de recarga eléctrica dice Garrido que son ayudas en positivo prohibicionistas como las de Carmen

Voz 1432 23:07 detenidas seis personas por robar en casas de personas mayores

Voz 0534 23:10 desde distintos municipios de la Comunidad de Madrid se hacían pasar por técnicos de electricidad y gas no cobraban nada pero se llevaban el dinero en efectivo y los objetos de

Voz 1275 23:17 y en los deportes a una semana de la apertura del mercado invernal ya están los primeros movimientos al Atlético de Madrid intenta retener a Lucas Hernández al menos hasta junio el Getafe dará salida a Guardiola el Leganés rescindió ayer el contrato del defensa muro Dos Santos y el Real Madrid de momento nueva hace

Voz 1432 25:00 el castigo sin venganza de Lope de Vega Compañía Nacional de Teatro Clásico Ministerio de Cultura y Deporte Gobierno de España

Voz 3 25:12 un día descubrirá si tu todo riesgo es de verdad vena Mapfre el seguro de coche todo riesgo con vehículo de cortesía gratis servicio de traslado a la ITV reconocimiento médico gratuito

Voz 1450 27:16 el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha más de mil cuatrocientas viviendas sociales que están ejecutándose o adjudicadas ID esas más de cuarenta a punto de terminar de construirse aún así la Empresa Municipal de la Vivienda y es suelo tiene a veintinueve mil familias en espera Enrique García

Voz 0887 27:29 la culpa de esa falta de vivienda pública es según el Ayuntamiento de la venta masiva a fondos de inversión ahora dicen están intentando revertir la situación que les dejó el gobierno del Partido Popular Marta Higueras alcaldesa en funciones

Voz 1516 27:42 aunque hay personas que dicen que no hemos hecho ninguna vivienda y bueno evidentemente las viviendas no crecen de repente de un día para otro las viviendas tienen un proceso largo entre la licitación de la obra el proyecto luego la ejecución material de la

Voz 0887 27:56 misma a las viviendas que ya están adjudicándose hay que sumar otras mil novecientas en distintas fases de promoción el objetivo es aumentar el parque público con cuatro mil doscientas nuevas pero por ahora están a punto de terminar cuarenta y cuatro esta semana entregar ya con el nuevo reglamento que ha aprobado la semana pasada en el pleno y que organiza a los solicitantes por grupos de demanda como personas menores de treinta y cinco años mayores de sesenta y cinco o víctimas de violencia machista y cada grupo tiene asignado un porcentaje

Voz 1450 28:24 de viviendas en el Círculo de Bellas Artes ya se puede visitar una exposición que ofrece una nueva experiencia para disfrutar de la obra de Van Gogh es una proyección multimedia con más de trescientas imágenes en pantallas que intenta acercar la obra del genio a personas que no acuden a los museos Raquel García

Voz 17 28:40 pantallas gigantes música proyecciones en paredes y suelo una reconstrucción del dormitorio de Bangkok algo más de media hora de montaje con casi todo el legado artístico del pintor neerlandés incluyendo cuadros dibujos escritos de sus diarios y datos históricos cuentan los organizadores de la exposición que la idea era permitir al visitante una experiencia inmerso en el universo creativo de la artista

Voz 32 29:00 nosotros incluso más que daño a la información ha porque la información ahora es una cosa muy clara muy extendida tú tienes acceso a la información por internet en cualquier momento pero la sensación es algo la sensibilidad es algo que que es un una manera muy

Voz 17 29:23 difícil de conseguir la exposición estará abierta al público de Madrid hasta el próximo veintiséis de febrero después continuará de gira por España

Voz 1275 29:38 las sirve de la mañana cinco grados tendemos a esta hora en la Gran Vía sigue la información sigue hoy por hoy en la Ser con Aimar Bretos

Voz 34 29:46 ah sí

son las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 4 30:11 gran

Voz 0027 30:12 algunas lluvias a Galicia y Asturias pero en el resto de España pocos cambios en un día con mucha niebla y hoy sabemos que el Gobierno aprobará mañana la reducción de la velocidad a noventa kilómetros por hora en todas las carreteras secundarias todas las que tengan un solo carril por cada sentido a medida se pretende aplicar en los próximos treinta días según El País la idea es reducir la siniestralidad en esas carreteras que son las que se producen seis de cada diez accidentes los camioneros y conductores de autobús sólo podrán circular a ochenta esto es parte de lo que publica hoy la prensa vamos con todo lo demás Alfonso Armada buenos días

Voz 11 30:49 a unos días Aimar empezando por los primeros pasos que se van a dar hoy

Voz 0027 30:52 para descabalgar al PSOE del poder en Andalucía tras el acuerdo entre PP y Ciudadanos Vox

Voz 11 30:58 si así lo cuenta Info Libre PP y Ciudadanos alcanzan su primer acuerdo con la extrema derecha si nada se tuerce hoy culminará con una votación histórica en el Parlamento de Andalucía quedará ciudadanos veintiún escaños la presidencia de la Cámara regional lo hará sumando sus diputados a los veintiséis del Partido Popular y los doce de Vox el partido de ultraderecha que inauguran Andalucía su entrada en los parlamentos autonómicos un bloque que sus rivales han bautizado como el de las tres derechas este primer pacto tiene una segunda parte acera Juanma Moreno líder del PP andaluz presidente de la Junta tras treinta y seis años en manos de los socialistas algo que dado el seguro voto en contra del PSOE Adelante Andalucía sólo será posible con los votos del partido ultraderechista de Santiago las

Voz 0027 31:38 aquí desde Cataluña y que la perspectiva francesa Manuel Valls descalifica Vox

Voz 11 31:42 sí lo cuenta Carmen Luz Lucas Torres en el español Valls declara la guerra a Vox tiene la las tesis de toda la extrema derecha en Europa el candidato a la alcaldía de Barcelona y ex primer ministro francés Manuel Valls se ha convertido en el principal azote dice que su mensajes racista y antisemita y en su columna de ABC orejeras Ignacio Camacho dice que en Andalucía y tal vez en toda España el PSOE va a tener un serio problema para satanizar los pactos del centro derecha con Vox mientras el Gobierno tiende puentes a fuerzas enemigas de la constitución de la Corona de la integridad territorial del sistema entre los dirigentes públicos no hay ninguno más xenófobo

Voz 0027 32:16 Torra un dato España está a la cola de homicidios en Europa aunque

Voz 11 32:21 en algunos informativos de televisión podría parecer lo contrario España es el país de la Unión Europea con menos homicidios muy lejos de Lituania a la cabeza o de Bélgica y Finlandia cuenta al mundo que es más probable fallecer por un accidente sobredosis y hasta suicidio que por agresión de ahí el interés del libro que celebraba recientemente Cayetana Álvarez de Toledo en el mismo diario Faithfull les del médico y divulgador Hans Roslin publicado por Deusto

Voz 0534 32:44 Rowling así hincapié en que la manera más justa

Voz 11 32:46 hay útil de abordar un problema es con datos intensa sin sensacionalismo Roslin zarandea a los medios por aprovecharse de los instintos primarios de la gente para captar su atención de ahí que concluya que las noticias no sean siempre muy útiles para entender

Voz 0027 33:00 el mundo ir también destaca España por ser el tercer país de Europa con más deserciones del cristianismo Alfonso si cuenta

Voz 11 33:07 país en una macroencuesta revela que unos doce millones de personas educadas en la fe ya no se adscriben a la fe católica en los estados del Este de Europa por contra la tendencia es exactamente la opuesta

Voz 0027 33:30 una política criminal en acción

Voz 11 33:33 bajo el título es un asesinato como Europa subcontrata el sufrimiento mientras los migrantes se ahogan el New York Times publica un cortometraje estremecedor producido por su equipo de opinión y los grupos de investigación arquitectura forense oceanografía forense reconstruye una tragedia en el mar que dejó al menos veinte inmigrantes muertos combinando imágenes de más de diez cámaras modelos en 3D y entrevistas con rescatadores y supervivientes dejan evidencia el papel de Europa al delegar en Libia un Estado fallido guardacostas actúan de manera criminal en la salvación de náufragos muestra el rifirrafe entre el navío alemán de rescates y Watch un guardacostas que propició la muerte de náufragos que los libios debían rescatar e impidió a los alemanes lo más mientras financian equipan dirigen a la Guardia Costera libia los gobiernos europeos obstaculizan las actividades de organizaciones no gubernamentales como si Watch los criminalizan o confían sus barcos desde dos mil catorce más de catorce mil personas murieron o desaparecieron mientras intentaban cruzar el Mediterráneo central pero a diferencia de la mayoría de estas muertes ahogamientos el incidente del seis de noviembre de dos mil diecisiete fue ampliamente documentado esta investigación deja claro que los gobiernos europeos están eludiendo su responsabilidad legal inmoral de proteger los derechos humanos de las personas que huyen de la violencia de la desesperación

Voz 0027 34:51 así desde Estados Unidos visita inesperada de Donald Trump aire

Voz 11 34:55 si cuenta el Washington Post dos curiosidades sobre él impredecible presidente de Estados Unidos tran realiza una visita inesperada Irak la primera a una zona de combate una semana después de anunciar la derrota del Estado Islámico se hizo selfies con Melania esos soldados que no retirará de Irak la segunda confirma algo que han subrayado sus biógrafos a Trump no le gusta leer parece que no leyó o no le prestó atención a la carta de renuncia del jefe del Pentágono James Matisse por la decisión presidencial de retirarse de Siria dejar tirados a sus aliados parece que Trump no se molestó por el contenido de la carta de su admirado general Perro Loco hasta que los comentaristas de Fox News la dijeron que se molesta

Voz 0027 35:32 para ir en Túnez se intensifican las protestas después de que un periodista local ese quemar ante la cámara para denunciar la precariedad económica y social que sufren sobre todos los jóvenes

Voz 11 35:41 si en dos mil once el vendedor ambulante tunecino Mohamed Bouazizi se quemó a lo bonzo sus llamas prendieron la primavera árabe el pasado lunes escribe ricas González desde Túnez en el país el joven periodista Abderrazak Red allí declaró ante las cámaras antes de quemarse vivo he decidido hoy desatar una revolución estoy harto de las promesas incumplidas reggae en situación precaria falleció poco después su decisión no respondía sólo la desesperación sino a una motivación política hay gente que no tiene absolutamente nada hay regiones sin un duro dicen el

Voz 36 36:13 no

Voz 0027 36:21 la metemos a todos nuestros novios en la cárcel

Voz 11 36:26 con este provocador título ese plantea la revista así en su último número dos mil dieciocho la peliaguda cuestión del consentimiento la autora André al IVA hace cualquier cosa salvo caer en tópicos y estereotipos no es fácil demostrar en un juicio que un encuentro sexual no ha sido consentido entonces cómo damos con unas

Voz 1275 36:45 solución justa desde la judicatura y la institución

Voz 11 36:47 las hasta qué punto tiene sentido endurecer el Código Penal puede regalar regalarse algo tan subjetivo como aquellos relacionada con el deseo desde los movimientos feministas tendemos a poner el grito en el cielo cuando en el contexto de una agresión sexual los tribunales se ponen a buscar pistas como harían con cualquier otro tipo de delito pero cómo podría entonces descubrirse la verdad para Loreto Ares integrante de pregunta XXVIII que organiza talleres sobre consentimiento llevar el tema a una perspectiva demasiado legalista es arriesgado al final meteríamos a los novios de todas nuestras amigas en la cárcel el consentimiento va mucho más allá del no es no sé si es así

Voz 5 37:29 es Alfonso Armada hasta mañana gracias Aimar

Voz 38 37:34 sin señales de humo Alfonso

Voz 0027 37:43 vincularlo con esto último que acaban de contar Alfonso una mujer maltratada pide que se regule el uso de perros adiestrados para protegerla de su pareja ha entregado ciento veinticinco mil firmas al Parlamento foral de Navarra para conseguirlo su maltratador ha quebrantado la orden de alejamiento catorce veces sale de la cárcel la semana que viene hay debajo

Voz 0534 38:01 Silvia González tiene miedo de que cuando salga el viernes cuatro de enero de prisión vaya por ella ya por sus dos hijos de dieciocho y catorce años en La Ventana denunciado con impotencia que no funciona el control de su maltratador con la pulsera telemática para garantizar el alejamiento

Voz 36 38:14 el ha estado dos años en libertad condenado para ayudar una pulsera de localización la roto catorce de Il ha utilizado perdiendo cobertura no cargando la todo para pues a distancia Cry alcanzando me psicológicamente pues para ponerse en contacto conmigo y dejó es que esto no es vida llena de la sentencia ya es firme sea dentro del calabozo de los Mossos d'Esquadra se arrancaba la pulsera pero el mismo con sus propias manos

Voz 0534 38:38 ya añade que la condena por romper la pulsera es una multa de ciento dieciséis euros

Voz 0027 38:46 Netflix estrena en España una serie sobre la historia de un aparente novio perfecto aparente porque en realidad es un controlador difícil de desenmascarar una Historia de un amor tóxico que seguro les suena de la vida real es hacer ese llama You Pepa Blanes

Voz 17 39:00 es de dos mil dieciocho ha sido el año en el que el feminismo nos ha hecho reflexionar sobre las relaciones el amor romántico el amor tóxico y lo fácil que resulta confundirse además el cine la televisión han edulcorado el amor de tal manera que cualquiera podría equivocarse por eso ahora se armado tanto revuelo con la nueva serie que Net Flix el todopoderoso Portal del streaming estrenan España Se titula You Tube en casa ya no nos muestra a un acosador aparentemente maravilloso

Voz 11 39:28 esto

Voz 17 39:29 basada en la novela qué harías por amor cuenta lo que

Voz 0534 39:32 a priori sería un flechazo y el inicio Klum novia

Voz 17 39:34 lo normal de dos jóvenes pero como el chico comienza controlara ella sin que lo note gracias a las redes sociales Instagram Twitter Facebook cada movimiento es seguido por este aparente novio perfecto

Voz 5 39:46 me di

Voz 17 39:49 como señala la antropóloga Mariluz Esteban el cuento el amor romántico ha servido para subordinar las mujeres a los hombres esta serie no llega tan lejos en su cuestionamiento pero es interesante que no pinte al hombre como un psicópata maltratador sino como alguien efectivamente con problemas pero orquesta

son las siete y cuarenta y dos de la mañana las seis y cuarenta y dos en Canarias

Voz 0027 42:22 stars vamos a conocer al nuevo presidente del Athletic después de casi ocho años cuando Josu Urrutia asamblea

Voz 1161 42:27 desde julio de dos mil once siete años y medio concretamente hoy la silla de la presidencia tendrá una nueva cara Diego

Voz 1243 42:33 sale más de cuarenta mil socios del Athletic

Voz 0497 42:35 están llamados hoy a votar para elegir presidente el sustituto de ellos Rute saldrá de la pugna entre Alberto Uribetxeberria que encabeza una candidatura continuista y Aitor es dice que que cuenta entre otros con Rafa Alkorta para su dirección deportiva o con el ex vicepresidente en la época de Lamikiz Juan Carlos Erkoreka para el proyecto de su fundación las ventas las urnas se abren a las nueve de la mañana doce horas más tarde se cerrarán y a eso de las once de la noche conoceremos al nuevo presidente rojiblanco una petición por parte de los dos candidatos a pesar de no ser las mejores fechas piden a la masa social que se pase por IBI gane para participar en estas elecciones

Voz 1161 43:09 lo contaremos ya en el larguero otro que se presenta hoy es el nuevo fichaje invernal del Barça el defensa colombiano Jason Murillo que ya la semana pasada era confirmado como cedido al club azulgrana hasta final de temporada con opción de compra no obligatoria desde las once de la mañana firmará el contrato en las oficinas del Camp Nou a las doce menos cuarto de fotos con su nueva camiseta en el estadio y a las doce y media primeras palabras con los medios dos de entrenadores en la Real Sociedad ya ejerce Imanol Alguacil tras la destitución por sorpresa ayer de Asier Garitano segunda etapa de alguacil como técnico txuri urdin tras dirigir al equipo la pasada temporada cuando cayó Eusebio

Voz 3 43:39 la decisión final de aceptar vive

Voz 36 43:43 en el primer equipo sido humanos de trabajar con monos de hondo

Voz 0027 43:47 la vuelta a la situación con ganas de que todos no

Voz 7 43:50 nosotros todos vosotros estáis orgullosos de este equipo

Voz 1161 43:53 Imanol firma por temporada y media hasta treinta de junio de dos mil veinte y debutará el próximo seis de enero en el Santiago Bernabéu palabras del seleccionador en entrevista concedida a la Federación Luis Enrique habla de la fase de clasificación para la Eurocopa

Voz 22 44:04 hay rivales potentes en lo su cuerpo tenemos una selección como Suecia que llegó más lejos que España en el anterior Mundial estamos a lo de siempre como personal yo no puedo pensar que son inferiores a nosotros los tenemos que demostrar dentro de terreno dijo que éramos te nosotros dar una imagen potente que nos acerca lo que queremos dar dentro de la como si somos capaces de clasificarnos que esperar casi

Voz 1161 44:23 el tres de enero vuelve en España el fútbol liguero pero ayer teníamos jornada en la Premier lo más destacado la segunda derrota consecutiva del Manchester City de Guardiola caía dos uno con el Lester manda a la tercera plaza en la clasificación tras el cinco cero del Tottenham que le adelanta el de Poquetino albornoz están ahora a seis puntos del Liverpool que elección cuatro cero al Newcastle en la vuelta de Benítez y Klopp hablaba de la Champion

Voz 44 44:44 prevalecen Juve a ese criterio Boris iguanas Veneto noruego Sastre

Voz 1161 44:53 su favorito para ganar las la Juve y más con Cristiano Ronaldo y precisamente fue prevé protagonista el portugués anoche en el calcio Allegri les daba descanso y casi le cuesta la primera derrota liguera saltaban al campo en el minuto sesenta y cinco caía la Juve dos uno con el Atalanta marcaba el empate que les da por lo menos un punto aquella aunque fue la noticia negativa estuvo en el Inter uno Nápoles cero en el que el central del Nápoles Coulibaly recibió injusto insultos racistas desde la grada Ancelotti quiso que separase el partido el árbitro no y esto si eso se vuelve a repetir decía sin consecuencias directas habrá habrá cosas

Voz 7 45:25 dicha Artaud chic

Voz 1038 45:28 bien lo cierto es que el ambiente era muy particular hemos hablado con el árbitro para suspenderlo tres veces pero las tres veces no dijeron que no suceda esa tortura la solución pues sería interrumpir el partido la próxima vez dejaremos el campo nosotros sí estaremos al límite de que nos den el partido por perdido

Voz 1161 45:46 su uso la Juve saca ya nueve puntos al Nápoles que es segundo hoy en baloncesto tenemos esta tarde noche la jornada quince en la Euroliga última de dos mil dieciocho a las siete de la tarde Kim Ki Baskonia a las nueve de la noche Barça Efes

Voz 4 45:58 queridísimo hay algo que te inquieta que atormenta preocupa dónde iría

encamina se Aimar Bretos diariodehoyporhoy del veintisiete de diciembre escribe Angeles

Voz 0027 48:18 Jiménez nos cuenta que ha vuelto al mismo punto de partida laboral que sus hijos