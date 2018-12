Hoy por Hoy (27/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho de la mañana las siete en Canarias

Voz 2 00:16 en la Cadena Ser con Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 00:25 las hoy se va a consumar en Andalucía el acuerdo a tres en la derecha ciudadanos tercera fuerza en el Parlamento autonómico va a conseguir la presidencia de la Cámara

Voz 1275 00:33 las al pacto triangular que se terminó de cerraran

Voz 0027 00:36 noche con el PP y con Vox un pacto que con toda probabilidad dentro de tres semanas aprobará la investidura del futuro presidente autonómico Moreno Bonilla del Partido Popular un pacto que se lo vamos a contar hoy en la Ser genera una preocupación profunda en el grupo liberal europeo del que forma parte ciudadanos Griselda Pastor buenas ideas buenas

Voz 0738 00:55 días el Partido Liberal Europeo desearía evitar que la foto andaluza implique coste este credibilidad que en su futura campaña electoral la de las europeas donde especialmente franceses también holandeses querían presentarse como un tapón frente a la extrema derecha un discurso imposible ya en España cuyo impacto a nivel europeo podrán evaluar el próximo siete de enero los miembros del grupo europarlamentario desde donde en silencio se sigue la evolución del pacto

Voz 0027 01:25 también su formato compacto que Zapatero ha bautizado ya como el CERI party en referencia al Tea Party ese movimiento de la derecha radical estadounidense se confirma

Voz 3 01:35 de este acuerdo del que yo denominado Tea Party eh no tenga ninguna duda que Susana Díaz y el peso de Andalucía

Voz 0027 01:44 a ver propio campo para hacer oposición en el Senado esta tarde el Partido Popular va a vetar con su mayoría absoluta hasta la nueva senda de déficit que sí aprobó el Congreso de esta manera los presupuestos tendrán que hacerse con los límites presupuestarios que dejó marcados el Gobierno de Rajoy Hinault con los nuevos márgenes que autorizó a la Comisión Europea para España y que supondrían seis mil millones de euros más para invertir en gasto público este año de los cuales dos mil quinientos millones serían para las comunidades autónomas el presidente Pedro Sánchez conocerá el resultado de esa votación en Mali la donde estaba hablando ahora mismo para visitar a las tropas españolas desplegadas allí volverá a tiempo para el Consejo de Ministros de mañana en el que ésta es noticia importante se va a aprobar la reducción a noventa kilómetros por hora de la velocidad máxima en todas las carreteras secundarias que tienen un carril por sentido

Voz 4 02:33 lugar unos con los otros países en cuanto a velocidades máximas en carreteras secundarias la mayoría de países están en noventa kilómetros por

Voz 0027 02:42 esto que anunciaba el director de la DGT Pere Navarro es lo que se aprobará mañana pasar de cien a noventa en el caso de los coches Eden noventa a ochenta en el de camiones y autobuses les vamos a contar hoy que la justicia ha archivado la denuncia por malos tratos que presentó María San Juan GER la mujer a la que un juez bicho hija puta cuando pensaba que nadie le grababa ahora otra jueza archiva la denuncia a pesar de que la policía sí consideró que la mujer sufría un riesgo extremo comprarte del marido marido que llegó a ponerle vigilantes privados dentro de casa y dos titulares más Javier Alonso buenos días buenos días la venta de homeopatía en España ha caído un veinticuatro por ciento en el último año

Voz 0858 03:21 Nuestra todo la consultora internacional HM R Fernando Cervera es bucal de la Asociación para proteger al enfermo de las terapias

Voz 5 03:27 dos científicas que hay parte de la concienciación social que ha surgido en estos dos últimos años en referente al mal que pueden hacer las terapias que según algunas estimaciones bastante conservadoras podrían estar costando más de mil muertes al año solamente en España

Voz 0858 03:41 el Defensor del Pueblo pide a los ayuntamientos que controlen el ruido en Navidades ha escrito a la Federación Española de Municipios y Provincias para que los consistorios protejan el descanso de los vecinos en estas fechas de tanta fiesta

Voz 0027 03:58 los socios del Athletic empiezan a elegir en una hora a su nuevo presidente

Voz 1161 04:01 desde las nueve de la mañana en Veinticuatro urnas en las que los cuarenta y un mil trescientos cincuenta y cuatro socios tienen la responsabilidad de escoger a ese trigésimo primer presidente del Athletic que reemplazará al saliente Josu Urrutia ha ocupado el cargo en los últimos siete años y medio desde julio de dos mil once dos candidatos el rupturista Aitor Guille el continuista Uribe Etxeberria que ha estado en los últimos siete años en la Junta de Urrutia a las nueve de la noche cierre de urnas y sobre las once sabremos el nombre del nuevo máximo dirigente del Athletic Club

Voz 0027 04:28 tiempo empieza a cambiar hoy por Galicia un poco Luismi Pérez buenos

Voz 0047 04:31 has buenos días Aimar así es que sea un ápice pero por lo menos tendremos más nubes en Galicia y también en algunas zonas del oeste asturiano de hecho llegar a llover de forma débil ya lo está haciendo en Galicia irá acercando esa lluvia ya decimos al Suroccidente asturiano en el resto del país seguirá el anticiclón por tanto muchas nubes bajas en el Mediterráneo irán apareciendo por el Cantábrico también en todos los ríos del interior del país y atención porque van a ser bastante persistentes las nieblas y nubes bajas en el Duero en el Ebro aquí

Voz 6 05:00 bastante frío todo el día donde a Gasol subirá va

Voz 0047 05:02 ante la temperatura en Canarias va a ser un día de avanzada primavera un tiempo que las próximas jornadas va a ser más frío mañana mismo por la mañana Aimar nos tendremos que abrigar un poquito más gracias Luismi ocho

Voz 0027 05:13 cinco de la mañana siete y cinco en Canarias

Voz 8 05:20 buenos días el el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado

Voz 2 05:25 ha sido treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve

Voz 8 05:28 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cincuenta y tres hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión recuerda que este uno de enero se celebra el Sorteo de Navidad de la ONCE aún estás a tiempo de jugar por diez euros premios de cuatrocientos

Voz 2 05:49 el euros disfrutar el día ya sabes con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 9 05:58 de pintura o de cocina como Sur o snowboard Lotus queremos que descubra su pasión te regalamos dos experiencias una de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las empellón John Thain punto com

Voz 10 06:13 el Atlético de Madrid días hacen posible que te lleves acaso un pedazo de la historia del Vicente Calderón en una edición limitada de la que podrás disfrutar toda la vida es de sólo treinta y cuatro con noventa y cinco euros con sigue una pieza única del césped en el que Zapatero se convirtió Xavi diez vídeos e hizo hombre reserva lo ya en tres W punto hasta siempre Caldes

Voz 6 06:32 en un punto com y esto es un brindis por la gente

Voz 11 06:36 a la que aprende la que crea la que la que siembra la que sueña por un mundo que brinda con un vino que hace honor a su pata negra el vino de la gente me alegra

Voz 8 06:53 el Hipercor tienes una gran selección de juguetes esperándote

Voz 6 06:57 muchas horas de diván y una gran oportunidad que no puedes dejar escapar

Voz 8 07:01 además en Hipercor punto es hasta el uno de enero puede expedir sus juguetes y tenerlos antes del cinco de enero así de fácil recuerda que en Hipercor tienes una gran selección de juguetes esperándote

Voz 12 07:16 un brindis a la Navidad eres tú cava Jaume Serra

Voz 2 07:28 esto en la que el ring

Voz 0027 07:39 sí admitió día a las doce comienza la sesión constitutiva del Parlamento andaluz como se esperaba lo va a presidir ciudadanos gracias a los votos de PP de Vox en lo que se va a consumar hoy es el prólogo de la Invest dura todo apunta a mediados de enero investidura en la que Ciudadanos y Vox apoyarán al futuro presidente del PP Moreno Bonilla María Jesús María Jesús Güemes

Voz 1461 08:00 buenos días el PP celebra que las negociaciones hayan salido bien sus dirigentes están muy satisfechos porque ayer primero sólo logró alcanzar un pacto histórico conciudadanos después llegó el acuerdo con Vox ya era de noche cuando los secretarios generales de ambas formaciones Teodoro García jefa del Ortega Smith se hicieron la foto el partido de Abbas Cal anunciaban entonces su apoyo al candidato de Ciudadanos para la presidencia de la Mesa del Parlamento andaluz también su entrada en dicho órgano con voz y voto para alcanzar una mayoría de derechas eso sí no decía nada sobre la investidura aunque todo indica que habrá cambio Juan Manuel Moreno será presidente a mediados de enero desde luego a Génova lo dan por hecho casado y su equipo están

Voz 1275 08:40 toros de que todo va a salir bien novena Vox

Voz 1461 08:43 como el enemigo sino más bien como un aliado para conseguir sus objetivos y piensan que si este bloque empieza a rodar y funciona lo mismo se puede exportar el modelo a otras comunidades autónomas y quién sabe si llevarlo incluso hasta La Moncloa

Voz 0027 08:57 lo queramos saber hoy eh para la composición de la Mesa del Parlamento es un cruce de votaciones muy complejos ciudadanos con tal de no aparecer sólo en la foto de esas votaciones con el PP con Vox estaba dispuesto a facilitar que Adelante Andalucía consiguiera una vicepresidencia de la Cámara para la que en sí en principio no tiene votos suficientes pero esa coalición de izquierdas Adelante Andalucía le ha dicho que no renuncian a ese puesto en la mesa Antonio Maíllo coordinador de Izquierda Unida en Andalucía buenos días

Voz 0225 09:24 buenos días soy más porqué renuncian qué

Voz 0027 09:26 ha dicho que no a ese a ese puesto

Voz 0225 09:30 no nosotros no renunciamos secuestro de hecho vamos a presentar candidatura nosotros lo rechazamos absolutamente son componenda como ciudadano y con su estrategia de intentar blanquearse a costa de Adelante Andalucía en su pacto vergonzante con extrema dicha decisión ha sino el gran problema que es que haría con la extrema derecha de voz o la xenófoba de extrema derecha o Juanjo a través de extrema derecha autoritaria franquista quería hablar que a esas cosas Adelante Andalucía haciendo una jugada es igual una propuesta si no actuamos en la mesa Inés yo se la centralidad evidentemente nosotros no íbamos a entrar en esa componendas ni en ese juego pero nosotros no renunciamos también más

Voz 0027 10:14 el Parlamento Herrera total

Voz 0225 10:16 lamentó establece que todos los grupos para que esté al presidente de la mesa nosotros haremos como defender ese derecho Ivo por supuesto vamos presentar una candidatura otra cosa el resultado que esta óptima

Voz 0027 10:28 no renuncian pero necesitarían que ciudadanos les facilitara tener ese puesto puesto van a tener pero con voto que es a lo que es relevante en el órgano de gobierno de la Cámara que es el que tiene la capacidad de gestionar el debate de decidir las las iniciativas que se llevan a pleno las que no

Voz 0225 10:46 también podría facilitar el PSOE tiene la posibilidad de Ferias uno a uno de los dos puestos que quieren la Maiza perfectamente hambrientos no son ahora Jaca eso es lo que pasa que el Partido Socialista quiere defender sus frutos puesto que a mi me parece que tuvieron oportunidad de demostrar que que hay una voluntad de todos mesa en la en igualdad de condiciones pero aquí hay una cuestión clave que aquí estamos hablando de política y también de coherencia y yo creo que por encima de todo tiene que estar la coherencia decidió izar en nosotros vamos a reivindicar esta porque además así lo establece el propio reglamento pero no cualquier precio y menos a un precio de pactar yo ciudadano o o con quién está ahora mismo instalar un proyecto estratégico de largo alcance con la extrema derecha que no sólo global contemplada en el Gobierno en Andalucía sino también en los próximo gobierno municipal por tanto nosotros no queremos con esos como diría mi compañera Teresa Rodríguez los andares y en ese sentido no creo que era

Voz 0027 11:43 decía que como está anteponiendo

Voz 0225 11:45 la política cualquier tipo de componenda es lo que nos hace fuertes como proyecto y coherente y además fieles a lo que el mandato que nos dieron en las pasadas elecciones andaluzas

Voz 0027 11:57 por lo tanto ahora mismo ustedes le piden al PSOE que les cedan uno de los dos puestos que tienen en la mesa con votos entiende porque sin voto pueden estar de hecho el reglamento marca que van a estar pero con voto

Voz 0225 12:09 efectivamente nosotros lo que decimos tiene la posibilidad de que puedan apoyar unos cuarenta o bien una vicepresidencia va entendemos que en una secretaría pero evidentemente bloques no necesariamente dependemos de una suerte de concesión graciosa de ciudadanos que nosotros lo rechazamos porque era una operación de blanqueo con un partido que les da vergüenza dice estar con la extrema derecha pero que si cada cómodamente no sólo en el Parlamento sino también el Gobierno y la extrema derecha entré en España a través de en el Parlamento y el Gobierno del Parlamento de la mano de voz de la mano de Ciudadanos de la mano del Partido Popular entra también la Junta de Andalucía de la mano de ciudadano de a manos del Partido Popular y Adelante Andalucía no sólo no bastara ahí sino que va

Voz 13 12:54 on políticamente y con mucha contundencia con su política con todo lo que eso significa Antonio hay una cosa

Voz 0225 13:01 vida de que de que si el Partido Socialista se devotos nosotros dijo un diputado con perdón un miembro de la mesa con voz y voto

Voz 0027 13:08 hombre sabe usted que esa esa posibilidad es muy improbable por lo menos por los mensajes que ha enviado en las últimas horas el partido socialista que ha dicho que no iba a estar en ningún pacto que ellos iban a votar a sí mismos

Voz 0225 13:17 efectivamente lo que pasa es que con mucho me he preguntado qué vendíamos solamente ciudadanos patinado que no solo ciudadano sino que puede haber otro partido como el Partido Socialista que pueda ceder votó apoyando a nuestra candidatura en la vicepresidencia o Duffy

Voz 0027 13:32 señor Maíllo agradezco que haya estado esta mañana la SER buenos días muchísimas gracias los buenos días y además de en el Parlamento andaluz hoy vamos a ver también actuar juntos a PP y Ciudadanos en el Senado cuando se vote la nueva senda de déficit la van a rechazar aunque los votos de los de Rivera ni siquiera harían falta porque el PP gracias a una ley que cambió en solitario el propio PP en su día el PP ahora va a poder tumbar esta senda la que aprobó por mayoría el Congreso la semana pasada que habría servido de base para unos presupuestos con mayor nivel de inversión pública José María Patiño

Voz 1108 14:05 del Ministerio de Hacienda se da por descontado el no del PP a la Ley de Estabilidad Financiera de techo de gasto que el Congreso respaldó la semana pasada apoyándose en la mayoría de la moción de censura una mayoría que en el caso Senado pasa a los populares la ministra María Jesús Montero cree que deberían reflexionar y abstenerse pero supone que volverán a vetar la iniciativa gubernamental

Voz 0187 14:25 es una un sin sentido y una sinrazón pero es que el Partido Popular se ha instalado en que parecer que apoyar cualquier medida que se ve que salga del Gobierno para ellos apoyará al Gobierno cuando lo que significa apoyar la capacidad de que los ciudadanos recuperen parte de los derecho que se han arrebatado con motivo de la crisis

Voz 1108 14:43 la Ley de Estabilidad prevé un déficit público del uno coma ocho por ciento para todas las administraciones públicas lo que posibilitaría destinar casi seis mil millones para gasto social a través de las comunidades autónomas el PP sin embargo cree injustificado que no se respete el uno coma tres por ciento previsto es su propio presupuesto sobre

Voz 0027 15:00 economía la inspección de trabajo le ha dado un buen golpe al modelo de negocio de la empresa de reparto a domicilio Globo la inspección ha determinado que doscientos repartidores de globo que tenían entregando comida por la ciudad de Valencia en realidad eran falsos autónomos obliga a darles de alta como trabajadores repartidores como Daniel

Voz 14 15:17 lo que están haciendo es que los trabajadores para vemos en la última moda si ellos ahorrarse

Voz 15 15:22 en mi caso son doscientos ochenta euros

Voz 14 15:25 el cuál es la Autónoma que eso está ahorrando la empresa Daniel

Voz 1772 15:28 tiene veintisiete años lleva unos repartiendo comida a domicilio en Valencia se ha tomado con esperanza la inspección de Trabajo por la que pasará a ser un asalariado

Voz 14 15:36 la abrió bastante favorable ya que volvemos a a lo mismo que ocurrió con believer

Voz 1772 15:43 Eto'o aunque la empresa todavía no se ha puesto en contacto con él para informarles del cambio su contrato

Voz 14 15:47 no hay confirmación por parte de la empresa ni creo que baño a una de momento

Voz 1772 15:53 cuando deje de ser falso autónomo la idea es que Globo determine las horas de reparto de cada trabajador

Voz 14 15:58 es decir tú colocas tu disponibilidad según te abren los horarios que va marcan una tabla de excelencia sobre decir si surge cualquier imprevisto como expresen en las últimas cuarenta y ocho horas de ese turno tienes que hacerlos

Voz 1772 16:13 pero de momento a día de hoy Daniel seguirá pedaleando en su bici

Voz 0027 16:16 como falso autónomo formación de Rafa Muñiz hoy termina el plazo que la multinacional del aluminio Alcoa lesivo a los trabajadores y al Gobierno también antes de empezar a despedir a los setecientos empleados de sus plantas de A Coruña hay Avilés se va a celebrar en poco más de una hora a la que en teoría es la última Reunión antes de la decisión de cierre y los sindicatos van a implorar un poco más de tiempo Radio Coruña Isabel Bravo

Voz 0605 16:37 pues muy buenos días si empresa y los representantes de esos setecientos trabajadores de las fábricas de A Coruña hay Avilés acuden a este encuentro con posturas muy distanciadas Alcoa sigue hablando de despidos de negociar las condiciones de los mismos y los sindicatos reiteran que no hay argumentos objetivos para cerrar las factorías y que la multinacional tendría que dar un giro radical ante el impacto social y económico que supondría la aplicación de este ERE de extinción de contratos los trabajadores piden a la multinacional del aluminio que ponga un precio razonable a las instalaciones para que se puedan poner a la venta el Gobierno sigue

Voz 0591 17:10 buscando inversores con trabajadores

Voz 0027 17:13 Alcoa ideó otras familias de comarcas que viven del sector industrial cierran un dos mil dieciocho negro abramos anoche en Hora Veinticinco Andrea Villoria

Voz 16 17:21 son centenares los trabajadores que se han quedado en la calle tras el cierre de fábricas y minas en toda España

Voz 17 17:29 ya en la calle han salido a protestar la mayoría como Carmena de Alcoa en A Coruña llevaba toda una vida en sus puestos y temen no encontrar trabajo

Voz 1275 17:35 ahora hay gente que es muy buena en lo suyo que es haciendo

Voz 18 17:38 aluminio y que lleva muchísimos años haciendo aluminio pero el aluminio hacen esta fábrica osea que experiencia laboral tiene para otro para otros negocios en León el cierre del

Voz 16 17:47 la planta de fiestas ha supuesto la pérdida de quinientos empleos directos y dos mil indirectos sólo problema

Voz 6 17:54 Juan Carlos Carrillo lleva diez años trabajando allí el XXXI se queda en paro pero asegura que si las protestas la situación se habría adelantado

Voz 19 18:01 yo creo que si no hubiésemos eh parado la fábrica no se después de verano no habríamos ido todos al paro pero

Voz 0027 18:07 bueno sin ningún tipo de ayudas inútil

Voz 19 18:10 lo de solución sin ningún tipo de respuesta

Voz 16 18:12 quería ha sido el otro gran resentido Jeffrey Fernández es uno de los últimos trabajadores de la última mirada que ha cerrado en el Bierzo asume que tendrá que irse porque donde vive no hay manera

Voz 20 18:21 bajo un trabajo que me gustaba ahora en la calle sin nada de la reindustrialización

Voz 0027 18:26 en y todo eso pero todo eso ya tenía que deben

Voz 20 18:29 desde años atrás no ahora una situación que

Voz 16 18:31 Industria además afecta a familias enteras y escuchen

Voz 0027 18:34 noticia que llega de este Portugal el presidente del país Rebelo de Sousa se ha negado a firmar el decreto ley del Gobierno socialista que actualiza mínimamente los salarios de los profesores públicos estos trabajadores pedían una subida mucho mayor por los nueve años y medio que lleva en con los sueldos congelados el gobierno dice que es presupuestariamente imposible se ha aprobado una subida limitada pero el presidente Rebelo de Sousa veta esa esa medida y le dice al primer ministro que siga negociando con los sindicatos

Voz 2 19:02 hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 19:06 accidente del Gobierno español Pedro Sánchez está volando ahora mismo hacia Mali es su primera visita a las tropas desplegadas fuera de nuestro país Mariela Rubio

Voz 1450 19:14 así es primer viaje del presidente del Gobierno a un contingente español en el exterior Sánchez ha elegido el destacamento español en Mali una misión que hasta hace un mes comandaba España y a la que nuestro país aporta más de un tercio de los seiscientos efectivos que la Unión Europea mantiene desplegados adiestrando a las fuerzas malienses para frenar el avance del terrorismo en el Sahel Sánchez viaja sin la ministra de de densa sin Margarita Robles algo poco habitual ya que en los últimos años las y los titulares de Defensa han acompañado siempre a los presidentes en sus viajes a zona de operaciones a su llegada Bamako Sánchez tiene previsto entrevistarse con el primer ministro del país posteriormente se desplazará al centro de entrenamiento de oro a cincuenta kilómetros de la capital donde están basados los militares españoles a los que Sánchez dirigirá unas palabras antes del tradicional almuerzo brindis con la tropa

Voz 0027 20:03 son las ocho y veinte de la mañana a las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:12 Laura Gutiérrez qué tal buenos Díaz con termómetros algo más bajos de esta mañana cuatro grados tenemos en la Gran Vía heladas débiles en algunos puntos y nieblas en las vegas del Tajo de Tajuña que se irán disipando a medida que avance la mañana ha durado quince meses en supuesto Cifuentes los recolocar al frente de la Fundación Madrid I más D que vigila la calidad universitaria de la región tras su cese como consejero de Sanidad desde hace unos días Jesús Sánchez Martos se ha visto obligado a dejar el puesto o que cobraba al año ochenta y dos mil euros

Voz 3 20:40 lo que hace es que aumentará dopamina la serotonina que son hormonas de la felicidad y entonces la tensión arterial se regula y seguramente que esta noche es mucho mejor porque seré más feliz estar en la salida a la educación a la investigación así

Voz 1275 20:57 contestaba Sánchez Martos cuando le nombraron director del organismo del que ahora sale ese puesto lo ocupa Federico Morán que fue director general de Universidades con el exministro Wert después quiso ser rector de la Complutense Fed perdió frente a Carlos Andradas y acabó en la Fundación Madrid más de aunque Cifuentes lo apartó para colocar a su exconsejero de Sanidad ahora Morán vuelve a la dirección de la conocida como Aneca madrileña ha sido nombrado por concurso de méritos después de que la Fundación se haya tenido que adaptar a la normativa europea que impide que la elección de este tipo de cargos a dedo a las once de la mañana las empresas privadas de autobuses de pasajeros vuelven a tomar la Gran Vía en protesta

Voz 0027 21:34 por la puesta en marcha de Madrid el tal una medalla

Voz 1275 21:36 insisten les impide desarrollar su trabajo con normalidad venir desde Plaza de España hasta Cibeles para pedir que les dejen utilizar el carril bus de la Gran Vía hoy la capital madrileña mantiene activado el escenario uno de protocolo anticontaminación se prohibe circular a más de setenta kilómetros por hora en los accesos a Madrid el M30 una circunstancia que desde Ciudadanos su portavoz en el Ayuntamiento de la capital Begoña Villacís no ha querido desaprovechar para arremeter otra vez contra el Plan de Calidad del Aire de Carmena y en general contra la situación de transporte público

Voz 21 22:05 la región está generando la tormenta perfecta no puede ser que uno cuando se levante cuando se vaya a dormir no secundó pueda saber cómo va a llegar a su trabajo e al día siguiente no pueda saber cuántos minutos va a tardar el metro que cada vez tarda más en llegar no pueda saber si se a llegar a tiempo o no va a llegar a tiempo y eso ya es competencia del Estado y lo que no puede ocurrir es que ahora el Partido Socialista Podemos tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad se olviden de repente de Cercanías el Partido Popular se olvide del metro y el Ayuntamiento de Madrid esté haciendo la guerra por su cuenta con los protocolos anticontaminación

Voz 1275 22:41 ese es veintisiete de diciembre base en titulares con

Voz 22 22:44 la nueva accidente mortal en Madrid en San Fernando de Henares ha producido un choque frontolateral entre dos vehículos el conductor de uno de ellos ha fallecido el otro ha quedado atrapado lo han rescatado los bomberos lo han llevado al hospital de esa hay una tercera persona herida pero leve

Voz 1275 22:57 el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha más de mil cuatrocientas viviendas públicas que están ejecutándose cuajó décadas de esas más de cuarenta están a punto de terminar reconstruye Aun así la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo tiene a veintinueve mil familias en espera según el equipo de gobierno es consecuencia de la venta masiva de viviendas a fondos de inversión

Voz 21 23:13 detenido en el distrito de Villaverde en la capital un juego

Voz 22 23:15 de veinticinco años por pinchar dos ruedas de un coche de la Policía Municipal de Madrid mientras lo hacía Se grabó un vídeo que colgó en redes sociales y que ha facilitado la investigación le atribuyen un delito contra el patrimonio

Voz 1275 23:25 esta tarde se celebra en Madrid y la gran gala de Navidad de Payasos Sin Fronteras es en el Centro Cultural Paco Rabal

Voz 0047 23:31 acciones a las cinco y a las ocho el dinero que recauden

Voz 1275 23:34 irá destinado a proyectos de esta ONG que trabaja por ejemplo en Jordania o Etiopía

Voz 2 23:38 el deporte es que en Hoy por hoy

Voz 0027 23:46 precio de que se abra el mercado invernal

Voz 1275 23:48 movimientos en los equipos madrileños Sampe buenos días Arias Laura aumentó el que menos da señales el Real Madrid aunque negocia Brahimi Palacios espera Rodrigo en el Atlético preocupa la decisión del valle de llevarse a Lucas Hernández trabajan para llegar a un acuerdo con los alemanes para que en verano negocien no se vaya ahora el central francés en el Getafe ella debutó Flamini desde el uno de enero podrá hacerlo los Musaib que ya jugó en su día en el club saldrá Guardiola probablemente al Valladolid de Campoo Yáñez también pueden salir en esta Ventana en el Leganés Se confirmaba ayer la restricción del contrato del defensa argentino Mauro Dos Santos y en el Rayo el que puede regresar a Francia escapista y en la NBA los hermanos Hernangómez han perdido esta madrugada Juancho con Denver ante San Antonio ciento once ciento tres pesas

Voz 23 24:25 eso es dobles dígitos veintisiete puntos trece rebotes

Voz 1275 24:28 idílico con Charlotte en Brooklyn ciento veinticuatro ciento treinta y dos con siete puntos

Voz 0027 24:32 el rebotes Mercedes Benz en Madrid

Voz 4 24:34 la filial de Mercedes Benz España

Voz 2 24:37 cine ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 24 24:43 en las carreteras de la región dgt Alfonso

Voz 1275 24:45 Martine buenos días buenos días

Voz 24 24:47 vamos viviendo otra jornada atípica en cuanto al tráfico se refieren no hay dificultades a esta hora de la mañana la red vial de la comunidad la circulación es fluida ir cómoda tanto en los accesos a Madrid en tratada de salida como en la ronda de circunvalación M cincuenta en la M40 hay que destacar eso sí tráfico en aumento en la zona de Villaverde en dirección a la A4 como les comentaba en el resto de la red vial madrileña de momento se circula sin problemas eso sí desde la Dirección General de Tráfico una vez más les insistimos no baje la guardia y por supuesto pónganle una dosis extra de prudencia al volante

Voz 25 25:24 hombre Rocío vaya cochazo Nui Footsie recién estrenada el diésel no es que a mí me consta Nancy a mí pero contaminan más y son más caros que va en Mercedes Benz Madrid es que claro que los que contaminan son los antiguos aunque no lo creas salen más baratos que uno de gasolina incluso con la subida del gasoil si es que una cosa es lo que se habla por ahí y otra la realidad

Voz 26 25:43 hay Mercedes Benz Madrid te ponemos las cosas claras fácil riesgos descubre más en Mercedes Benz Madrid punto es Mercedes Benz matriz la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 28 25:56 Bruno la saca Maureen es mucho más que un memorable y emocionante ritual es la manera decir toda su energía a los dioses aunque este afrontar un gran reto ejercía

Voz 2 26:08 para junto a las personas todo es posible pillé De Niro todos los que formamos Audi Real Madrid trasladamos la nuestra desde Castellón a la dejaba a la avenida de Burgos ochenta y nueve que luz diferentes norte está hecho de nuestra energía esa a partir de enero compartimos contigo Retail Madrid a La Vanguardia

Voz 29 26:25 Cio ahora venir al bingo fuera capaz de casinos va tiene premio consigue tus papeletas y un Peugeot Style sorteó el veinte de enero y como siempre penes

Voz 8 26:35 dial gratis para jugadores el Cid Campeador cinco de Móstoles recuerda juega con responsabilidad Bingo Copacabana casi bienvenido al espacio de juego del futuro

Voz 2 26:46 cuatro pitadas tres atascos dos obras cuarenta y cinco minutos aparcando ya un sonríes detectas Albania del servicio post venta Citroën tu contra este cuidad con los atrios y participa en la tercera edición de la campaña magia para los corazones

Voz 25 27:01 proyecto a favor de menudos corazones y ahora cada obra condición

Voz 27 27:03 Tennessee servicios oficiales adheridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën

Voz 1093 27:08 de la Comunidad de Madrid Próxima estación callado correspondencia con la tienda de turrones el reencuentro con Ana la fecha impresa

Voz 2 27:19 también puede seguir en esta línea para llegar al belén las campanadas esta Navidad el secreto para llegar a todas partes del meta Metro de Madrid Comunidad de Madrid

Voz 1108 27:30 tiene sentido hacer un anuncio de audífonos en la radio para personas que no oyen bien

Voz 8 27:35 claro porque hasta el treinta y uno de diciembre en óptica Roma fines la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada al cincuenta por ciento de descuento si compras dos audífonos más oído bien solo en óptica Roma

Voz 6 27:48 más cercano ayer óptica Roma punto com

Voz 30 27:51 imagina por un momento el mapa de Madrid ahora imagina que por arriba por norte Madrid se abre y se cree un espacio lleno de talento futuro empleo de las empresas más innovadoras a vivirlo en el espacio interactivo del Paseo de la Castellana ciento ven una experiencia sorprendente con la maqueta más espectacular que hayas visto nunca matrices

Voz 2 28:14 no me digas que no te gusta quién el camarero me refería a la Copa de blanco de los vinos blancos de Bornos Verdejo interesante irresistibles con b de Bornos

Voz 6 28:31 lo siento pero esta Navidad pienso armar el belén cariño entiendo que el año pasado no te gustara la cena pero enfadar ten suyo hablaba de los camellos los Reyes no sabemos cómo te tocará decorar la casa pero sí que narra más puedes llevarte el lomo especial de vaca por sólo catorce con noventa y cinco euros el kilo esta Navidad los mejores precios todo en ahorra más

Voz 11 29:06 ahí

Voz 3 29:08 aún soy veintinueve minutos de la mañana mañana

Voz 8 29:11 a viernes Muchachito Bombo Infierno despide el dos mil dieciocho con un concierto de la Riera todavía quedan entradas tenemos cuatro grados ahora mismo en la Gran Vía llegamos así a las ocho y media seguida más información aquí en la SER

Voz 31 29:34 pues mucho que pequeñita constante de la date Tin captada

Voz 2 29:39 el Sevilla

Voz 31 29:47 a Papa no para ver trepa back the Papas

Voz 2 30:03 la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar

Voz 0027 30:09 son las ocho y media las siete y media en Canarias el Gobierno aprobará mañana una bajada de la velocidad en las carreteras secundarias pasarán de cien a noventa kilómetros por hora en todas las carreteras que tengan un único carril por sentido hay buenos días

Voz 32 30:27 buenos días y es en esas vías secundarias donde se produce la mayor parte de los accidentes mortales así que con la medida el Gobierno lo que busca es reducir la siniestralidad la norma también afectará a las furgonetas camiones y autobuses que tendrán que circular como máximo a ochenta kilómetros por hora en lugar de los noventa actuales el Ejecutivo quiere así homologarse con otros países de referencia de la Unión Europea ahora la DGT se da un plazo de treinta días para cambiar las señales el riesgo de morir en estas carreteras convencionales se multiplica por tres coma seis en comparación a las autopistas son las autovías

Voz 0027 30:58 la justicia archiva la denuncia por malos tratos que presentó María San Juan la mujer a la que un juez llamó bicho hija puta insultos por los que el Consejo General del Poder Judicial le abrió a ese juez una investigación la magistrada que ha sustituido en el caso a ese juez avala su instrucción Hinault ve delito ni de amenazas ni de coacciones en una situación que la policía llegó a calificar de riesgo extremo para la mujer para la denunciante Mariela los buenos días

Voz 1275 31:24 buenos días Aimar la jueza especializada en violencia de género Inmaculada López Candel ha dictado el sobreseimiento provisional y archivo de esta causa cree que no se puede considerar una amenaza que el ex marido Jo su realizaba al le dijese a María San Juan prepárate que tengo una sorpresa para ti para tu padre que sigue al entierro entiende que no suponen un anuncio de mal futuro concreto determinado imposible dice que son expresiones genéricas carentes de peligro serio firme y creíble según han adelantado a la Cadena Ser fuentes del juzgado la magistrada tampoco considera un delito de coacción que Reyzábal contratar ahí metiera en casa a vigilantes jurados para controlar a su ex mujer con la excusa de evitar una hipotética denuncia falsa ni que le quitase el coche o la tarjeta bancaria y la dejase sin dinero ni que en los momentos de tensión Se encerrarse en una habitación con uno de los niños para la magistrada esta conducta es como mucho

Voz 0591 32:15 un ilícito civil o merece un reproche ético y social

Voz 1275 32:20 Inmaculada López Candela archiva la causa penal contra la que cabe recurso y sin embargo decide darle la custodia de los dos niños a la madre a María San Juan hice la niega al padre a Reyzábal al que concede un régimen de visitas restringido

Voz 33 32:36 si hola buenas noches

Voz 0027 32:38 porque tú reserva actualmente

Voz 34 32:40 la niebla porque hay personas sentadas en tus así que vamos a ver que simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que van a estar diez minutos que ya está por eso el diez minutos ni nada claro pero en ese te he pagado la entrada con eh

Voz 35 32:53 más vergonzoso es que esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad no ocupe es un sitio que no te corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del interior Gobierno de España

Voz 36 33:06 llevo toda la Navidad buscando un capón por a once Iker habían cupón de la ONCE para todos dos plazas chocara muchos sin pechugas sismos dichos con muchos premios pises ridículo así que por favor yo a mí un cupón

Voz 37 33:22 nichos queda menos de una semana de guiri no tienes nada así que no te con fundas el uno de enero Sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros muchos premio muchos ha parecido

Voz 6 33:36 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por misa seguros mutuamente traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 38 33:44 de la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 23 33:58 ah

Voz 39 33:58 echa el súper juega en los centros de El Corte Inglés

Voz 40 34:02 encontrará es un treinta por ciento de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda ahora es el momento de hacer todos mejores compras súper jueves en los centros de oportunidades y hable del Corte Inglés de espera

Voz 4 34:16 en general óptica tenemos un plan para cada mirada cheques descuento para Navidad yo este año me he portado muy bien claro y tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad estreno capas Itu dime como miras General Óptica tu mirada esto

Voz 6 34:37 buenas vengo de Securitas directa a instalar la alarma gracias por minuto en radio no se preocupe ha sufrido algún robo un robo no

Voz 26 34:43 se metió gente vivir en mi casa después de un montón de meses por fin oye Potito

Voz 6 34:45 a recuperarlo pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 26 34:49 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 41 35:02 consigue doscientos euros de descuento en el nuevo HP pabellón trece AN cero cero cero uno BNS con procesador Intel Core y siete de octava generación Un portátil que combina un diseño ultramoderno y ligero con un rendimiento imparable descubre el hoy ahorra doscientos euros hasta el cinco de enero sólo en El Corte Inglés

Voz 42 35:25 Páramo fuera seas o la verdad que todo el mundo se hace preguntas importantes se cuestiona por ejemplo si es justo lo que paga por su seguros si te has cuestionado esto alguna vez lo que tienes que hacer es mutuo arte que es venir la mutó y tener lo mismo pero por menos dinerito así que lleva te cualquiera de tu seguros a la mutua hay te bajen su precio sea cual sea te doy el teléfono nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco condiciones de la promoción en mucho puntos vamos como AT hoy

Voz 0027 35:59 José María Calleja buenos días hola buenos días Aimar Esther Palomera cómo estás Ernesto Kaiser hola buenos días e Ignacio Ruiz Jarabo muy buenos días muy buenos de primer titular Os pido del acuerdo a tres por la derecha que se terminó de cerrar anoche y que va a desembocar en principio hoy ya veremos dentro una semanas pero en principio hoy en la constitución del Parlamento andaluz con la elección de un presidente o presidenta de Ciudadanos en la Cámara Calleja pues el Partido Popular

Voz 1093 36:24 Ciudadanos han blanqueado a Vox ya la han homologado como partido equivalente a ellos dos y esto va a tener sin duda consecuencias en otras comunidades autónomas y desde luego en el conjunto de España

Voz 0027 36:35 el Kaiser

Voz 0587 36:37 las crónicas de un acuerdo con el poder de cara a las elecciones que se avecinan en mayo

Voz 23 36:43 un acuerdo en función Ruiz Jarabo pues ha pasado lo previsible y lo que en mi opinión es que normalmente no propio de una anormalidad democrática es decir que la mesa refleja la las mayorías y minorías que hay en el Parlament

Voz 0027 36:57 Palomera

Voz 0591 36:57 yo creo que es un acuerdo en el que ha podido más la decisión de cambiar el signo del Gobierno en Andalucía que el desgaste que pueda suponer un pacto con Vox para el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 0027 37:10 José Manuel Villegas buenos días

Voz 13 37:12 buenos días secretario general de Ciudadanos porque él

Voz 0027 37:14 lamento lo tiene que presidir la tercera fuerza de la cámara

Voz 13 37:18 todos creemos que esa tendría que tenía que reflejar y las ganas de cambio que gustaron los andaluces dos también creíamos que tenía que reflejar lo que tienen que estar en esa mesa todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Parlamento andaluz por eso queríamos llegar a algún acuerdo con todo incluido a Adelante Andalucía parece que eso no va a ser posible ya veremos cómo quedan las votaciones pero para nosotros los dos principales

Voz 0027 37:48 Antonio Maíllo ha valido de acuerdo posible

Voz 13 37:51 decir que estuvieran representados si es posible todos los grupos que se reflejara pues el cambio que se va a producir se está produciendo en Andalucía

Voz 0027 38:00 Nos señor Maíllo esta mañana de Adelante Andalucía que al final acabó o lo que están haciendo ustedes era facilitarles a ellos una vicepresidencia para blanquear su pacto con bosque tenían que aceptar que Vox entrara Ike así buscaban ustedes poder decir no es están todos representados

Voz 13 38:16 bueno nosotros queríamos que estuvieron todos representados y efectivamente he tanto es así que seguiremos hasta uno de nuestros puestos podían estar pues las fuerzas políticas representadas por lo que sea un señor mayor ha dado sus explicaciones pues Adelante Andalucía no no querido no ha querido entrar en él tenía acuerdo es bueno ya veremos en las votaciones en las tres votaciones que se van a producir este mediodía pues si al final obtiene representación no yo creo que hubiera sido mejor que todas las puertas de el de Parlamento andaluz estuvieran representadas de gobierno la mesa es lo que es el órgano de gobierno de la Cámara pero bueno no va a poder ser así ha sido nuestro voluntad lo hemos intentado hasta el último momento adelantando a y bueno pues pues por razones su extender ha explicado pues se ha negado a ese ese acuerdo no van a estar en este acuerdo

Voz 0027 39:04 entonces este afán por la pluralidad en las mesas de de los parlamentos autonómicos entiendo que ustedes lo van a repetir en todos los parlamentos autonómicos que salgan de las elecciones de mayo también van a hacer todo lo posible para que todos los partidos están representados

Voz 13 39:16 bueno pues ya veremos cómo se da la mayoría si tenemos esa posibilidad seguros Casillas y en Andalucía hay una característica especial que incluso en el reglamento se prevé que todas las fuerzas el grupo parlamentarios estarán representados en la en la mesa a la verdad es que se producen otros reglamentos o no virólogo alguna sentencia del Constitucional que eso no se puede imponer pero estaba claro que el espíritu de las fuerzas políticas en Andalucía esa pluralidad que si está reflejado en el propio reglamento de la Cámara

Voz 0027 39:49 señor Villegas el pacto de hoy para la mesa con la presidencia al Parlamento para ustedes a Ciudadanos le vincula para apoyar la investidura de Moreno Bonilla

Voz 13 39:59 bueno nosotros estamos en un proceso de acuerdo con el Partido Popular lo dijimos desde el principio que vamos a intentar por lo menos un acuerdo para que haya un gobierno de cambio en Andalucía dijimos que lo primero íbamos a hablar de políticas que lo habría que llegar a algún tipo de acuerdo para una mesa para el órgano de gobierno y que luego habría hay que ponerse de acuerdo en cómo se conformaba ese gobierno para la Junta de Andalucía hemos prácticamente cerrado el acuerdo de las políticas de que tiene que hacer es un gobierno de cambio con esas noventa medida que hemos que hemos acordado hoy pues se verá ese acuerdo para para la mesa efectivamente a partir de mañana pues habrá de culminar la tercera pata que es la conformación de de ese gobierno para para Andalucía nosotros estamos seguros de que en los próximos días en las próximas semanas se va a culminar es en ese acuerdo iba a haber un acuerdo Partido Popular y Ciudadanos apoyado por cuarenta y siete diputados para que pueda haber cambio en Andalucía

Voz 0027 41:01 pero bueno eso esos cuarenta y siete diputados no basta

Voz 13 41:04 efectivamente pero nosotros el acuerdo lo vamos a hacer con el con el Partido Popular Puenzo presentó una propuesta yo creo que buena planta Lucía tanto políticas como en la forma de gobierno va a tener el respaldo de cuarenta y siete diputados y luego pues tendrán que decidir el resto de grupos como se posicionan ante esa propuesta de veinte si todos los grupos se deciden votar en contra pues hay que ese ese ese gobierno y a lo mejor hasta pues aboca a la comunidad autónoma a otras nuevas elecciones

Voz 0027 41:35 da la sensación

Voz 13 41:38 acuerdo con el Partido Popular por encima de la mesa un acuerdo político que queremos con políticas que son necesarias y eso es buena para la Comunidad Autónoma de Andalucía a partir de ahí habrá que ver cómo se posicionó el resto de partidos

Voz 0027 41:51 señor Villegas daba sensación les costará a verbalizar que necesitan a Vox hoy por ejemplo ciudadanos va a salir presidente del Parlamento gracias a los votos de Vox es a cambio de nada

Voz 13 42:03 bueno Bozzo está en la mesa igual que pudiera podría estar adelantando Lucía sufrió una les pregunto a la estoy

Voz 0027 42:10 presidente de la Cámara a la que Vox va a dar sus doce diputados a cambio de nada

Voz 13 42:16 no no lo repito va a tener un puesto en esa mesa igual que hubiera tenido Adelante Andalucía si hubiera llegado si hubiera aceptado la propuesta que qué hacíamos y por lo tanto un acuerdo para la mesa en el que efectivamente pues bastaba representado Adelante Andalucía pues podía haber estado también partidos de de la cámara de fotos subido hemos cedido un puesto de los nuestros para que pudiéramos estar estar todos dieron por sua previsiblemente suponemos a votar a favor de candidato de Ciudadanos ha a la presidencia de de la mesa iba a tener un puesto en esa en esas cosas que Adelante Andalucía pues podía haberse asegurado también de haber aceptado el acuerdo que yo creo que de una forma género propuso con María

Voz 0027 43:02 el secretario general del PP se ha reunido con el secretario general de Vox usted también

Voz 13 43:07 hacer pues no está prevista nuestra periodistas erróneos no la incómoda en la foto con Vox pues a mí no me incomoda especialmente la foto en ningún partido que esté representado en las instituciones al partidos a los que hay y seguramente más cosas en común partidos uno se lo diferencian de otras cosas pero obviamente si es tanto presentado las instituciones pues vamos a tener que con ello se me hablaron pues los a otra con todos los partidos que estén en las instituciones posiblemente como pasa con todos los partidos pues acabamos coincidiendo en unas votaciones si bien otras no al final los españoles deciden qué partidos están representados en las instituciones y una vez que está dentro de las instituciones pues pues entrar dentro de la normal dado una cosa de desacuerdo ciega tiene

Voz 0027 43:56 el malestar de Manuel Valls por este pacto con con con los equivalentes españolas a Marine Le Pen

Voz 13 44:03 bueno yo creo que lo que ha dicho que tiene que ser inteligente en los pactos y yo creo que lo comparto básicamente con él

Voz 0027 44:11 no no literalmente es que con Vox no se puede pactar nada

Voz 13 44:16 bueno nosotros no tenemos tiempo un acuerdo de gobierno con con Vox efectivamente Hay diferencias europeísmo que un tema de preocupa mucho a aval si nos preocupa mucho para nosotros y también en cuanto a la otra está politizando nosotros no estamos eh políticas de frentistas de de enfrentar a los españoles y de mirar al pasado sino al futuro y aglutinar a los españoles por lo tanto diferenciadas obviamente pobremente hay ir por eso nosotros cuando hablamos de qué tiene que haber acuerdos de gobierno seis que tiene que haber mayorías apelamos hace los acuerdos de gobierno sea digamos entre los partidos más centrados no me parece llegar a acuerdos

Voz 0225 45:00 bueno el Partido Popular y también con el Partido Socialista

Voz 13 45:02 parece que este partido socialista de Sánchez está el tipo pues prefiere otro tipo de acuerdos prefiere también acuerdos pues con partidos independentistas

Voz 0027 45:11 sí pero de momento actitudes van a sumar en Andalucía son ustedes con con con la extrema derecha cómo van a explicar esto el día siete en la reunión del Grupo de los liberales europeos ante sus socios franceses holandeses que se presentan como el tapón ante la extrema derecha

Voz 13 45:26 vamos a explicarlo como lo estamos explicando a los españoles nosotros ya hemos llegado o vamos a intentar llegar a un acuerdo con el Partido Popular o un acuerdo que tiene unas políticas muy claras noventa medidas éstas negro sobre blanco explicadas pero vamos a explicar a seguir explican estos días a los andaluces ya a todos los españoles vamos a intentar llegar a un acuerdo para para acabar define segoviano con el Partido Popular luego o ante esas medidas y ese gobierno clase Partido Socialista Vox Adelante Andalucía pues tendrán que posiciona seis ya veremos cómo se posiciona cada uno si ese gobierno salga adelante eh o si se produce un bloqueo inasible Un Gobierno en Andalucía pero el acuerdo va a ser este va a ser competitivo desde el principio con el con el Partido Popular lleva basar Empoli Picasso se creemos que son buenas y necesarias para Andalucía iba a traer Andalucía cambio oí aire fresco de renovación que es lo que le prometimos andaluces

Voz 0027 46:19 señor Villegas la presidenta del Parlamento andaluz va a ser Marta Bosquet

Voz 13 46:25 pues esperamos que así va a ser nuestra candidata a la presidencia de la mesa esperamos que cuente con los apoyos

Voz 0225 46:31 Vicente es como para que Marta

Voz 13 46:34 no es que sea la primera presidenta no socialista de el Parlamento andaluz

Voz 0027 46:40 Marta Bousquet diputada de Ciudadanos por Almería José Manuel Villegas secretario general de Ciudadanos gracias por estar en la SER buenos días

Voz 13 46:46 venga muchas gracias a vosotros gran elefante ya

Voz 0027 46:49 es Vox necesitan a Vox pero no ver baliza en ese esa esa necesidad con Vox Calleja