Hoy por Hoy (27/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:22 el Bretos en tres horas se constituye el Parlamento de Andalucía y lo va a presidir Marta Bosquet la diputada de Ciudadanos por Almería el secretario general del partido José Manuel Villegas acaba de confirmar aquí en Hoy por hoy que Busquets va a ser su candidata y como PP y Vox han anunciado que votarán a favor se puede dar por confirmado ya que Marta Bosquet presidirá la Cámara andaluza

Voz 2 00:44 pues esperamos que así va a ser nuestra candidata a la presidencia de de la mesa esperamos que cuente con los apoyos suficientes como para que me Marta Bosquet sea la primera presidenta no socialista de el Parlamento claro

Voz 0027 00:57 contará con esos apoyos gracias a PP y a Vox Javier

Voz 0858 01:00 buenos días Ciudadanos ha habitado en todo momento sentarse a negociar nada en la misma mesa que Vox e insiste en que su único pactos con el PP pero lo cierto es que los aliados europeos del partido nada

Voz 3 01:10 Hall Alianza de Liberales Demócratas Europeos

Voz 0858 01:13 teme ya que Ciudadanos acabe comprometiendo su estrategia de cara a las elecciones europeas de mayo corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:20 los días atentos y en silencio si los liberales europeos siguen este proceso que Vox se quede fuera del Gobierno andaluz era una línea roja su objetivo evidente es evitar una repercusión en la próxima campaña electoral para los escaños del Europarlamento donde franceses y holandeses se quieren presentar asegurando que ellos pueden frenar a la ultraderecha algo muy complicado ya de mantener en España está claro de momento sin saber qué repercusión puede tener en su discurso de campaña discurso que van a poder analizar en la reunión del próximo día siete reunión que se celebra a nivel de eurodiputados dentro del grupo del Parlamento

Voz 0858 01:58 gracias Griselda un acuerdo que también critica aquí en España Adelante Andalucía ciudadanos había ofrecido a la Colleen a la coalición de izquierdas cederle uno de sus asientos con voz y voto en la Mesa del Parlamento andaluz a cambio de su apoyo una componenda en palabras de Adelante Andalucía en la que dicen que no van a participar Antonio Maíllo acaba de pedir en Hoy por hoy que sea el PSOE andaluz quién le ceda uno de sus asientos

Voz 2 02:19 de lo que así aquí pues ya ves tú no otro partido como otras que os socialista que puede que den consuelo apoyarnos en nuestra candidatura evidentemente lunes no necesariamente dependemos de una es una concesión graciosa del ciudadano que nosotros lo rechazamos porque era una operación aquel antiguo con un partido que le avergüenza dice estar con extrema derecha pero que incita a la cómoda menos por el Parlamento sino también el Gobierno confía

Voz 4 02:47 en Indonesia las autoridades han elevado el nivel de alerta ya han pedido a la población que no

Voz 0858 02:51 no se acerque a la costa tras el tsunami del pasado fin de semana que deja ya más de cuatrocientos muertos en lana Crack ató a sigue emitiendo la hay ceniza y las autoridades temen que se pueda producir otro maremoto Ci la explosión de un artefacto explosivo a las afueras de una iglesia del centro de Atenas en Grecia deja un policía herido nadie lo ha reivindicado de momento es uno más en la Olé la de ataques a pequeña escala contra empresas edificios públicos y particulares que sufre el país aquí en la España a la Sociedad General de Autores enfrenta hoy a una decisión crucial para su futuro los diecinueve mil asociados con derecho a voto tienen que decidir si cambian sus estatutos para adaptarlos a la nueva ley de propiedad intelectual es necesario que voten a favor dos tercios de los presentes pero la SGAE lleva años dividida por los escándalos Rafa Muñoz

Voz 1772 03:35 los nuevos estatutos incluyen órganos de control interno y externos con la creación de una comisión encargada de supervisar a la sociedad que contará con cinco socios ajenos a la Junta y uno externo la entidad los integrantes de la Junta han pedido un sí unánime y masivo a los asociados porque de salir el no las consecuencias podrían ser catastróficas aseguran si la reforma no

Voz 0027 03:56 prueba hoy el Ministerio de Cultura podría

Voz 4 03:58 a retirarle la licencia a la entidad

Voz 0027 04:10 el Boletín Oficial del Estado publica hoy la subida del salario mínimo interprofesional hasta los novecientos euros mensuales que entrará en vigor en dos mil diecinueve supone un incremento del veintidós coma tres por ciento

Voz 3 04:24 en el día de hoy en el capítulo de hoy

Voz 5 04:27 hoy ha sido día de definitivo

Voz 6 04:30 para el acuerdo un acuerdo sobre la mesa

Voz 5 04:33 en el Parlamento en un pacto histórico conciudadanos se posibilita que Ciudadanos presida la Mesa del Parlamento sin sentido muy razonables con un acuerdo sensato una sin razón es un acuerdo riguroso y después llegó el acuerdo con Vox ese acuerdo que yo denominado del tripartito

Voz 7 04:47 qué mejor regalo de Reyes que creo que se puede hacer a todas esas personas que están deseando un cambio en Andalucía que no te mandaron el pasado doce diciembre regalo de Reyes no lo más relevante que vamos a ver lo que podemos ver en Andalucía para los andaluces no se pueden poner en cuestión que habrá Gobierno de cambio sí sí mi voluntad de ciudadano es que Podemos PP PSOE ciudadano representados en la mesa habría otra opción tendría que quedar excluida alguna fuerza política Adelante Andalucía no queremos estación y por eso vamos a seguir trabajando

Voz 5 05:50 la derecha de Vox que no conducen más que bueno a crear crispación y a crear pues es más que previsible es que yo sea el próximo presidente de la Junta mucha intensidad con mucho rigor y con esa expectativa con esa ilusión esperanza un gobierno estable con una fuerza de ultraderecha un gobierno serio con la extrema derecha un gobierno eficiente con voz y con voto con dos ir con voz con partidos de esta naturaleza con voz y voto en Hoy por hoy hoy por hoy parece que el Partido Popular va a seguir mucha audacia con mucho esfuerzo con mucha generosidad con satisfacción la extrema derecha que nuestro Parlamento de Andalucía

Voz 8 06:54 seis de la mañana ocho y seis en Canarias Teodoro García Egea buenos días Secretario General del Partido Popular lo que vas hoy allí en Sevilla donde está usted

Voz 0027 07:04 prólogo de la investidura para el futuro Gobierno de la Junta

Voz 9 07:08 bueno pues yo creo que las predicciones que hizo el presidente casado eso es lo que iba a ocurrir Andalucía no sólo es el prólogo de lo que va a ocurrir porque yo creo que es también el prólogo de lo que va a ocurrir en España con con el Gobierno de Sánchez cada vez tiene menos credibilidad

Voz 0027 07:23 esta suma PP Ciudadanos Vox ese puede trasladar a otras citas electorales e dice lo que va a ocurrir en España puede llevarse también a la Moncloa

Voz 9 07:32 bueno yo no sé si lo a la aritmética la misma pero en cualquier caso creo que es partivo popular va a liderar los cambios en España o conocíamos pues la media nacional en concreto que el Partido Popular ganaría las elecciones en las principales capitales de provincia con con alguna importante y eso significa que el Partido Popular ha vuelto ha vuelto para quedarse ha vuelto para recuperar el apoyo de miles de españoles que Proof motivó otro deja donde votarnos por tanto creo que el señor Sánchez pues hoy creo que está visitando a nuestras tropas en Mali esto de volar al señor Sánchez parece que les gusta mucho aunque

Voz 0027 08:07 qué le parece mal que el presidente del Gobierno la estepas

Voz 9 08:10 sí me deja termina seguro que no me hace esa pregunta de reconocer usado las tropas pues es de lo poco que el presidente se ha hecho bueno en en este último verso

Voz 0027 08:20 decía el Partido Popular ha vuelto de dónde dónde estaba

Voz 9 08:23 bueno yo creo que ha vuelto con un nuevo mensaje al nuevo ha vuelto alusión te andaluz y la prueba está en lo que vamos a vivir hoy hemos en la próxima sesión de investidura en el que acabará con cuarenta años de socialismo y ha vuelto también para cambiar la forma no hemos visto como durante este tiempo se han hecho otros procesos negociadores dos procesos de negociación distintos uno que ha sido totalmente transparente totalmente honesto con la gente totalmente abierto y que hemos dado cuenta y a día de todos los pasos que se ganando que ha sido negociación entre poco a para llegar a un acuerdo programático en la mesa en el Gobierno y por tanto pero un acuerdo en el que el señor Sánchez debería tomar ejemplo par a negociar su presupuesto porque hemos visto cómo empezamos negociarse en la cárcel desde Dones hemos visto cómo luego se tienen no ese señor Torra cumbres que Fran tales que han irritado a gran parte de la sociedad española por la forma y el fondo en el que se han llevado a cabo yo creo que el profesor no del señor Sánchez de sus presupuestos con los mismos socios que eligieron presidente con los mismos socios Clemente expresar una vez yo todos los españoles pues un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas en dos temas importantes

Voz 0027 09:34 qué tal fue su reunión de ayer con el secretario general de Vox

Voz 9 09:38 bueno pues normal como cualquier otro partido el pusimos la necesidad de que hubiera un cambio real en Andalucía hemos venido a cambiar las cosas hemos venido hacerlo mejor desde que ha hecho cuarenta años idealismo que Andalucía sea la región que me más paro que le ha de todo para para ser la región que más empleo crea de toda Europa no yo creo que todo aquel que quiera también Andaluz diga que a mirar al futuro lo tiene difícil para oponerse al acuerdo ya las propuestas que tiene el Partido Popular para Andalucía que era exactamente el papel que firmaban

Voz 10 10:09 bueno hemos acordado que el eh

Voz 9 10:13 los votos de Vox van a servir para cambiar la mesa de Andalucía la Mesa del Parlamento de Andalucía ya con lo cual las fuerzas que se oponen a Susana Díaz van a tener mayoría en la mesa como ya decíamos ayer pues Vox bastó a con voz y voto en la mesa y por tanto también sumaron sus votos para que el presidente del Parlamento andaluz sea de ciudadanos

Voz 0027 10:36 eso sólo tuvieron que firmar un compromiso firmado de Vox diciendo vamos a votar a Ciudadanos

Voz 9 10:41 bueno de hecho creo que es como se deben hacer las cosas en política al menos manifestar la intención de que los partidos lleguen a un acuerdo y que de alguna forma pues que todo por escrito a mí como el cosas creo que el resto de de españoles también lo hacen aunque también le digo que me basta con un apretón de mano se entienden ustedes bien con el secretario general de voz en el de algo recuerdan en el pasado como el negociado leyes para imponer tras la ley general de Comunicaciones o la ley de patentes compartidos que tienen ideologías más parecidas a las mías más alejadas de las mías yo creo que si nos presentamos a las elecciones con siglas distintas a los pocos minutos pero he hoy el Partido Popular creo que ha conseguido porque tiene ahora un impensable en español con el cambio que hemos conseguido en Andalucía o y estamos en ir diciendo las negociaciones estamos en la centralidad en el centro derecha español aglutinando a todas esas españoles que no se sienten ni del Partido Socialista Podemos

Voz 0027 11:40 siempre daba por el señor le al señor Ortega es más lo que les une lo que les separa a ustedes

Voz 9 11:45 bueno eso tendrían que decirlo ellas no nosotros llevamos mucho tiempo gobernando ese yo creo que hemos dado buena muestra de lo que pasa nosotros es importante la libertad de educación de los padres la unidad de España la igualdad oportunidades de todos los españoles ante la ley que un joven que estudie en Castellón no tengo una selectividad distintas no joven que estuvimos Cuenca es recuperar el carácter nacional de la educación de las infraestructuras creo que es algo que llevábamos otro programa que el presidente Casado ha pido mucho durante esta campaña y creo que pues el resto de fuerzas políticas son las que no si el acuerdo con con el Partido Popular les considera sus aliados yo conseguí Grammys aliados a las la inmensa mayoría de españoles que nos ha votado yo creo que

Voz 0027 12:30 gentes que Touch en concreto

Voz 9 12:33 yo creo que en política estamos para llegar a acuerdos con aquellos a los que los germanos han puesto en el Parlamento no es necesario llegar a acuerdos porque si no no cumplíamos la función de servicio público vienen dos partidos políticos hemos visto como en Cataluña hay partidos políticos que se dedican al entrar la violencia y por eso nosotros hemos pedido que no reciban ni un euro público pero hay partidos como el Partido Popular que se dedica a mejorar la vida de los españoles de los andaluces por tanto nosotros los aliados lo buscamos en la calle que son los españoles y luego en el Parlamento en los parlamentos llegamos a acuerdos con aquellos a los que los españoles son las andaluz han puesto en una escala

Voz 0027 13:07 sí ya que atribuye que Ciudadanos en estos reparos que está demostrando a la hora de tratar con Vox

Voz 10 13:14 bueno pues no lo sé la verdad es que es algo que deberían preguntarle a ellos yo creo que

Voz 9 13:19 los partidos políticos somos un instrumento para mejorar la vida de la gente no somos un fin ensimismados aquellos que crean que el partido o de la política me conseguir que no yo creo que es un medio para conseguir un fin político más alto y en ese sentido creo sinceramente que todo aquello que redunde en beneficio para los andaluces y para los españoles el Partido Popular va a estar ahí hablando con quien tenga que hablar eso sí diciendo las cosas claras nosotros no nos escondemos yo digo lo mismo en una reunión a puerta cerrada que en los micrófonos de la SER no creo que es importante hablar claro a los españoles decirles lo que pueden esperar de nosotros yo creo que la única forma de recuperar la confianza de la gente en la política en lo político

Voz 0027 14:02 qué opina de que Zapatero les llame el tripartito hace un juego con las palabras del Tea Party

Voz 10 14:07 bueno pues yo creo que es la prueba definitiva de que se está haciendo bien

Voz 0027 14:13 hoy tenemos tiene un sonido muy malo no sé si podemos y ahora ahora hay decía que les llame parties

Voz 9 14:22 es la prueba de que algo se está haciendo en Andalucía no generalmente con el presidente Rodríguez Zapatero irrumpe en algún proceso electoral aquellos a los que critican suelen salir reforzado a aquellos a los que alaba suelen salir mal parados no yo creo que el criterio del señor Rodríguez Zapatero hace tiempo que no es del todo acertado por tanto pues que nos critique y salga en auxilio de sonido sabía creo que para Díaz no es bueno

Voz 0027 14:48 Señor García Egia después de lo que va a pasar en Andalucía hoy dentro de tres semanas en la investidura el PP va a renunciar a volver a impulsar cambios en la ley para que gobierne la lista más votada

Voz 9 14:58 bueno esto es algo importante que hemos tenido o explicando durante todo este tiempo no nosotros presentamos una proposición de ley en el Congreso de los diputados para que todos los partidos ha manifestado

Voz 10 15:08 si ponían sonó por ley el qué

Voz 9 15:11 gobernase la lista votada de Pitt que quién gana las elecciones pues la verdad no estará ahí fue rechazada por el Congreso las diputadas fue rechazada por planos pero rechazada por tenemos fue rechazada por Dios recita esta ley fue claramente rechazada hoy por tanto

Voz 10 15:25 yo creo que hoy tenemos las manos libres para exigir que

Voz 9 15:31 o eso se cumple por ley es decir algo apoya nuestra ley que hemos llevado al Parlamento bueno vamos a ir a boxear con una mano atada a España

Voz 0027 15:37 tanto es ustedes ustedes querían hacerle y algo que que ustedes apoyaban pero como el resto no quiere hacerlo le entonces ustedes van a pasar a hacer lo que opina el resto

Voz 9 15:46 bueno no vamos a salir algo que sea con una mano a la espalda pero sí una gran difiere son una gran diferencia es que nosotros para hablar antes de las elecciones pero que vamos a hacer con el voto de la gente después recordemos a Pedro Sánchez al señor Ábalos diciendo no iría a ningún sitio con el voto de los independentistas antes de las elecciones dispuesta a selecciones Volvito como la semana pasada apoyamos el techo de gasto lo hacían presidente en la moción de censura le apoyan en todo aquello que necesite Aceña Pedro Sánchez no nosotros hicimos antes de las elecciones andaluzas si sumamos habrá cambio fuimos totalmente transparente con la gente yo creo que lo que es criticable son aquellos partidos que dicen antes de las elecciones no pactar con nadie y después de las elecciones son capaces de aliarse cualquiera para conseguir el poder esa es la gran diferencia y eso es lo que yo creo que debemos de instaurar en la política española la próxima municipal en la próxima lo autonómicas que los partidos que salgan además en el programa electoral poner las medidas que ahora impulsan que dijeran claramente a quién apoyar al día siguiente de las elecciones porque lo contrario al final sí es engañar a la gente sigue sin cumplir un compromiso cuando se dice que no se va a gobernar con los independentistas y luego te apoyan hasta para el techo de gasto eso yo creo que es la gran diferencia y eso es lo que diferencia el Partido Popular nosotros quisimos ser transparentes poner por ley que gobierna agotará como eso no ha sido posible pueda entender a usted que no vamos a permitir que se repitan escenas como las que hemos vivido durante este tiempo en muchos ayuntamientos en los que no ganó el Partido Socialista Podemos que hoy los ciudadanos ven cómo gobierna el Partido Socialista

Voz 0027 17:16 Señor García eje como si mejoran todas las prestaciones sociales bajando todos los impuestos que es lo que plantean en esas noventa medidas que han pactado con Ciudadanos

Voz 9 17:25 pues yo creo que como han hecho muchos países del mundo de prosa de forma próspera no creo que bajando impuestos lo que se hace se incrementar la actividad económica ocurrió en España en los años noventa en el noventa y seis ocurrió en España también hace unos años cuando el presidente Rajoy y el Partido Popular bajó el impuesto a las rentas gracias a la física consiguió recaudar mucho más en un momento importante para la para la sanidad española por tanto pues yo creo

Voz 0027 17:51 decir que durante los gobiernos de granjeros sino mejorar en las prestaciones sociales por parte de la

Voz 9 17:56 entre creo que creo que hubo un récord en cuanto a la inversión la ecuación un récord en el número de

Voz 10 18:02 qué cantidad de dinero destinada a becas

Voz 9 18:05 hubo un récord en cuanto al gasto por habitante educación no yo creo que eso pues es algo objetivo

Voz 0027 18:12 los recortes el recorte es Ana Mato no no son cuestiones objetivas

Voz 9 18:18 lo que ocurrió en otro tiempo fue cosa de modo que se congelaron las pensiones como es el caso de El señor Zapatero o que incluso el noventa y seis las pensiones peligraba para poder pagarse lo siempre ocurrió lo mismo siempre el Partido Popular ha sido llamado por los españoles cuando el país están al borde del desastre y esto es algo que ha ocurrido en Andalucía pues ha vuelto a ocurrir no son andaluces que tienen ganas de que su tierra para ir lamentablemente lamentablemente a lo largo de la historia las políticas de izquierdas las políticas como vista nunca han funcionado en ningún país del mundo porque yo lo llevo preguntando mucho tiempo libre que de la lo española que digan un país en el que las políticas de izquierdas el comunismo haya funcionado en ningún sitio por tanto esos señores de Podemos y el Partido Socialista deberían de mirar primeros y subsistemas y su propuesta funciona en algún sitio porque al final esto a los españoles lo que es la bajada de impuestos

Voz 0027 19:13 pero usted cree que Susana Díaz está aplicando políticas comunistas en Andalucía

Voz 9 19:19 disculpe Susana Díaz estaba aplicando políticas

Voz 0027 19:22 comunistas en Andalucía bueno yo

Voz 9 19:24 el sus sus socios son muchos ayuntamientos son los comunistas de toda la vida si no hay ninguna él una especie yo creo no a las personas que se sienten comunistas los que se siente de verdad que esto es algo pues que incluso ellos mismos el propio Pablo Iglesias tiene un vídeo autodenominado si así que ya hemos visto cómo pues en Cádiz en Sevilla en un montón de ayuntamientos gobiernan con las marcas de Podemos final pues son los comunica de toda la vida

Voz 0027 19:50 Señor García De Gea porque Andalucía iban a hacer cosas que no tienen comunidades en las que si gobierna en por ejemplo bajar el tipo máximo del IRPF y que en en La Rioja por ejemplo donde gobiernan y tira de años tienen el cuarenta y eso que es el máximo en el tramo autonómico en el Consejo Consultivo en Castilla y León no le han pedido al señor Herrera que elimine su consejo consultivo porque en Andalucía así donde gobiernan desde hace mucho tiempo no lo hacen

Voz 9 20:14 pues mire dos dos cuestiones atreves primera en Le vamos a poner un ejemplo de algo que afecta directamente a los trabajadores de España un agricultor que llevo trabajando desde los catorce años que ha conseguido con el esfuerzo de toda su vida mi un pequeño patrimonio viene a tierra para dejar a sus hijos en Almería ese mismo agricultores por una herencia de cuatrocientos mil euros pagaría cuarenta mil euros por una herencia de cuatrocientos mil euros en Murcia o Madrid pagaría cuatrocientos euros eso es de recibo que hijo tenía que pagar cuarenta mil euros por una herencia del trabajo de su padre que lleva toda su vida trabajando es un recibo incluso en el caso de La Rioja La Rioja precisamente han habido tensiones por las propuestas que ha realizado el Partido Popular incluso eso creo que existe hoy una mesa de diálogo para hablar sobre el futuro de los partidos que apoye no ya el al Partido Popular en La Rioja porque han desarrollado han predicho una propuesta para bajar impuestos no una forma importante no de hecho pues es más fácil hoy se paga mucho menos por de lo que se pagaba anteriormente impuestos por tanto los presupuestos del año dos mil diecinueve yo creo que es bueno pues tiene que llevar a ver como cuando el Partido Popular sigue bajando impuestos se pone en orden la economía no pienso es lo que queremos hacer que las andaluces dejen de ser los que más impuestos pagan los que peores porque mire inanidad que el Almería decía hace poco en una entrevista falta una endoscopia para que hagan una prueba un niño diagnóstica que lo puso como ejemplos durante la campaña y que hoy es el ejemplo de cómo pues aquello que usted decía que que las políticas socialistas funciona no nos pues esto es un ejemplo de que no porque

Voz 0027 21:52 así lo telescopio lo puso exactamente como ejemplo de por qué habría que valorarse cerrar Canal Sur o Canal Sur sólo siguen pensando a pesar de que está en el Estatuto de Autonomía

Voz 9 22:02 pero bueno yo creo que lo primero se para un padre es lo más importante de su hijo yo no lo sabía hasta ahora pero ahora que soy padre me doy cuenta de que es así y creo que dentro de las políticas dentro de la lo que ciudadano le llevaron a los digo lo primero es la sanidad a la educación no

Voz 0027 22:20 contraponer contraponer las copio con Canal Sur no es populismo

Voz 10 22:25 no yo creo que en esta cuestión de la había puesto yo guerrillero que mucho antes creo que es un ejemplo

Voz 9 22:33 la falta de gestión que ha hecho esos son a día además que tenga en cuenta que hay hospitales de Granada que tienen camas triples cosa que en otras comunidades autónomas pues no es fácil encontrar y creo que públicos al final se sienten resentidos cuando hay un Gobierno que piensa más

Voz 10 22:50 en la foto en el a dar una

Voz 9 22:53 ruta por toda Andalucía estar sentado en el despacho resolviendo de verdad los problemas de la gente se las prioridades que hoy tiene o tenía el día y que nosotros venimos a cambiar

Voz 0027 23:05 Sandra García eje a señor García Egia pudo hablar con con Ortega Smith sobre el punto ochenta y cuatro del acuerdo que han firmado conciudadanos que es en el que se comprometen a aplicar todas las medidas de la Ley contra la violencia se nos ha cortado justo cuando vamos a a hacer esta pregunta conclusiones palo Mera Ruiz Jarabo Calleja de cáncer de lo que estamos escuchando

Voz 11 23:28 bueno yo creo que el Partido Popular está en su derecho de justificar el pacto con vos a mí no me preocupa tanto que acuerden con con el partido Santiago Abascal sí

Voz 0591 23:39 sino que radicaliza su discurso y estén dispuestos a aceptar algunos postulados de esta formación política que sí son preocupantes para una España que que ha avanzado mucho en el reconocimiento de derechos sociales

Voz 0027 23:52 no un segundo La era porque tenemos a al señor García De Gea hemos recuperado esa esa conexión estábamos ya a punto de terminar esta entrevista Secretario General del Partido Popular le preguntaba si pudo haber dar con Ortega Smith de la aplicación que han comprometido ustedes conciudadanos de todas las medidas incluidas en la ley de violencia de género porque ese señor con el que usted se reunió ayer es el que dijo aquí en la SER habló de fémina CIS de mujeres que matan a sus maridos y de que el Estado oculta esos datos

Voz 9 24:18 ayer hablamos aproximadamente de esos de esos tres ejes de hecho bueno el partido de Vox tiene nuestra acuerdo programático que hicimos para ciudadanos irrumpía desde hace unos días también hablamos de la composición de la Mesa y por tanto también habrá motera entidades mar nuestros votos al cambio en la yo creo que todo el mundo permítame que en este caso loable por la inmensa mayoría de españoles y andaluces yo creo que todo el mundo está en contra radicalmente de la violencia

Voz 0027 24:45 es de todo el mundo entiende que la violencia eso

Voz 9 24:47 la que hay que erradicar inserta ejerza donde se ejerce cierta aquí en la oferta y creo que en ese sentido pues todos los partidos tenemos que estar unido y vamos a estar unidos permíteme

Voz 0027 24:57 en este punto sí que

Voz 9 25:00 diga algo que pienso que deben pensar en retos en política hay que no lo piense debe tener un problema

Voz 0027 25:05 el señor García ya terminamos Le vimos ayer conduciendo un vídeo el Gobierno va a aprobar mañana reducir la velocidad en las carreteras secundarias a noventa kilómetros por hora el PP lo apoya

Voz 9 25:17 yo creo que además además de medidas de este tipo ya lo vimos como la velocidad a ciento diez kilómetros por hora hace mucho tiempo yo creo que además qué tipo hay que invertir en el en mejores infraestructuras que en mejores carretera no hemos visto como precisamente aquí en Andalucía las infraestructuras necesarias para mejorar la conectividad y la seguridad vial o estrenar algunas ocasiones habrían por la ausencia de poco estuve en Antequera

Voz 0027 25:42 hablaron de la autovía arcos Antequera

Voz 9 25:44 era tercer carril lo que el ayudar a ampliar pero no la misma autovía que propuso Chávez hace quince años en la misma autovía que todavía está sin construir no obstante que era eso lo pena pero he oído Andalucía son redes de promesas incumplidas y esperemos que esto empieza a cambiar a partir de ahora

Voz 0027 26:00 sí lo que no me quedó claro si el PP apoya esa reducción a noventa kilómetros por hora

Voz 9 26:04 bueno pues lo lo evaluaremos dejaremos fondos técnicos en cualquier caso si es por la subida vial pues por supuesto nosotros estaremos se va hallando todas aquellas que reúne

Voz 0027 26:15 Teodoro García Egea Secretario General del Partido Popular gracias por estar esta mañana la SER buenos días

Voz 9 26:20 gracias a vosotros todos de decías palmera perdona que te pones

Voz 0027 26:22 dado un segundo crearon sobre micrófono ahora

Voz 0591 26:25 no crema quedó claro de este de este último porque si la inversión para la autovía que mencionaba el señor micro no firme tiene que ser una inversión del Estado una inversión autonómica que normalmente las autovías se construyen por la la las partidas presupuestarias que hay en los Presupuestos Generales del Estado y que van destinadas a las comunidades autónomas pero dicho esto insisto a mí me parece muy legítimo que se llegue a un acuerdo con una fuerza que todos tenemos que reconocer que está dentro de la Constitución porque no incumple la ley de Partidos lo que me hace sospechar que el Partido Popular no va a modular el Partido Popular ni muchísimo menos Ciudadanos no va a modular su discurso Innova a hacer una oposición de Estado es que algunos de los postulados de Vox empiezan a asumirlos como propios la derecha tradicional es decir el partido de Pablo Casado y me preocupa que esto sea así independientemente de que dentro del propio Partido Popular de la propia Dirección de la calle Génova se reconozca que están ALE elevando el discurso llevándolo a una situación de radicalidad precisamente para que no se les sigan yendo votantes por el flanco derecho no este tacticismo esta obsesión por por recuperar el voto perdido de un extremo del espectro ideológico le puede hacer al partido Pablo Casado perder un poco la centralidad como empieza a perder la también Albert Rivera que es donde él empezó a ensanchar el espacio político

Voz 1093 27:55 es que una de las cosas que ha dicho es que Vox es como cualquier otro partido ha sido muy contundente muy claro

Voz 0591 28:01 no José Mari es que Vox era el Partido Popular sale del Partido Popular

Voz 1093 28:04 esa es la idea señor Abascal señor Casado son primos hermanos ideológicos vienen del mismo tronco de la misma época de la misma formación del mismo planteamiento el mismo talante son gemelos políticamente en todos los sentidos y es muy significativo también esta especie de de apagón informativo que dice el Partido Popular ha vuelto osea durante todo el tiempo que estaba Rajoy era la os repite el partido cómo era esto es que si qué partido era el que había cuando estaba Rajoy el el Partido Comunista de los Pueblos de España no sé porque dice ha vuelto y ha vuelto para quedarse osea antes ha estado en suspenso osea desde que es hasta hoy el Partido Popular ha estado en suspenso en un limbo político que no sabemos muy bien a qué se debe esto entronca con bastante claridad con el discurso de algunos periodistas de algunos agitadores que están planteando permanentemente que todo lo que hizo Rajoy era poco menos que socialdemócrata cuando se le insultaba se le llamaba Mary compre Gines y no sé cuántas cosas más porque ahora ya ha llegado cosa de hombres no ya llegado lo que tenía que llegar entonces es muy significativo este vocabulario que emplea el propio secretario general del del Partido Popular Teodoro García Egea y que yo creo que refleja que quieren hacer un bloque está claro que quieren hacer un bloque que si va a ser un bloque de derecha un bloque nacionalista español un bloque radical desde luego no le da ni medio segundo al al Gobierno actual ni siquiera cuando vuela a ver a las Fuerzas Armadas españolas

Voz 0027 29:33 hasta ha concluido diciendo que es una de las pocas cosas te Pedrosa vaya a visitar a las tropas

Voz 1093 29:38 frase diciéndole gusta mucho volar claro como no vas a ir andando quiero decir es estadísticamente probable que tengas que ir volando es decir que yo creo que es están en un bloque allí están además como dándose ánimos diciendo bueno empezamos a gobernar en Andalucía por ahí empieza la reconquista dijo eh Abascal ya a la inversa de Don Pelayo que no habían explicado que empezaba por el norte bueno ya la resulta que del sur para bajo vamos a hacer la reconquista Nos vamos a hacer con comunidades autónomas con ayuntamientos y alentó al mente con el Gobierno de España Ésta es la estrategia ya ha quedado clarísimo esta entrevista

Voz 0027 30:09 sí yo creo que

Voz 3 30:11 o de que se ha encontrado relativamente incómodo durante la entrevista y eso ha hecho que no haya está

Voz 1093 30:17 los especialmente afortunado en algunas respuestas no

Voz 3 30:19 en en en lo que es la forma de expresarse ya varios ejemplos y no quiero insistir ejemplos que coincido con vosotros expresa francamente mal aunque luego rectificar yo creo que la cuestión de fondo no creo que ha estado poco afortunados cuando las preguntado Aimar cómo es posible bajar los impuestos y aumentar prestaciones sociales no porque la a la respuesta evidente que tenía que

Voz 11 30:41 verdad

Voz 3 30:42 porque yo creo además que es así es decir hombre pues reduciendo muchísimo el gasto público que abrirnos que por lo general las comunidades autónomas es muy elevado y en Andalucía parece que especialmente no solamente con si se hace efectivo y eficaz la redimensionamiento de de Canal Sur cuyo déficit público son cientos de millones de euros anuales cientos de millones de euros anuales se puede compensar todas las reducciones de impuestos que se plantea el coste de los tres impuestos que se quieren bajar IRPF tramo autonómico ITP y ampliarla en en sucesiones y donaciones a parentesco a parientes directos se podría compensar simplemente con la eliminación del déficit de ganar su solamente con eso pero es que además están planteando también la racionalización de de de Les de sector público está autonómico eliminando mejor reduciendo a la mitad han dicho lo que llaman la administración paralela es decir el sin fin de empresas autonómicas agencias autonómicas fundaciones de la Junta de Andalucía que sean crearon seis años no yo creo que que ahí tiene efectivamente el nicho de oportunidad saben hacer bien seguro que les sale de Horner sí

Voz 1093 31:55 soy mejor un café cortado a que no van a cerrar Canal

Voz 0587 31:58 no

Voz 11 31:59 no yo creo y me lo pongo

Voz 1093 32:03 no van a tocar nada de Canal Sur van a cambiar lo que hay que recordar y recordar solamente en Telemadrid como han hecho en todas otras correcto

Voz 0591 32:10 tras una cuestión que mencionaba José Molero del Partido Popular ha vuelto y ha vuelto a a para quedarse yo creo que en un momento político en el que los ciudadanos buscan respuestas sí demandan respuestas si no llenó consejos morales ni eslóganes publicitarios también hay que recordar que esto fue exactamente la misma frase que dijo en noviembre del dos mil trece Alfredo Pérez Rubalcaba después de una conferencia política del Partido Socialista el PSOE ha vuelto vuelto para quedarse siete meses después

Voz 0027 32:41 sí

Voz 0591 32:42 le obligaron a dimitir por el resultado de unas elecciones europeas no este eslogan viene de ahí

Voz 0027 32:48 que por cierto luego te pregunto por Rubalcaba

Voz 11 32:51 es que bueno para quien no lo sepa estar

Voz 0027 32:53 era avanzó ayer que Pedro Sánchez le ofreció Alfredo Pérez Rubalcaba en la candidatura al Ayuntamiento de Madrid ir Rubalcaba declinó te pregunto después perdóname

Voz 0587 33:03 nuevo mientras se decía en la entrevista a al secretario del Partido Popular pues yo me preguntaba Pla Mafalda no porque somos tan perversos los españoles que cuando bien el cauce y estamos en el abismo tenemos que llamar al Partido Popular por qué no hacemos que el Gobierno popular gobierne de manera estable sin tener que acudir al Partido Popular cuando estamos en el abismo no lo ha dicho lo ha dicho así di yo siempre que España está al borde del abismo al borde del caos pues no llaman a gobernar me parece interesante preguntarse eso pero yo creo que el tema de fondo a mí el tema de fondo que me interesa ahí insisto esto no va de programas electorales Ignacio no abre una secuencia no va a haber ninguna posibilidad material en el tiempo que queda aplicar ningún programa electoral aquí vamos directamente una campaña a cara de perro pero bueno en cualquier caso está bien hacer esos ejercicios pero yo creo que el tema de fondo para mí preguntarse por qué la sensación de sonaron en Brasil de la política española Éste es el tema de fondo que deberíamos dedicarle algún

Voz 0027 34:18 nueve y treinta y cuatro de la mañana ocho y treinta y cuatro en Canarias son dos minutos seguimos

Voz 5 38:57 nuestra

Voz 24 39:09 Aimar Bretos

Voz 14 39:14 eh has sido

Voz 25 39:27 eh espera

Voz 0027 39:28 el PSOE andaluz una larga travesía por el desierto en desde podría erigirse de poder asumir su nuevo papel en la oposición o no tiene por qué su conocimiento de tantos cambios en los mecanismos de la Junta de su funcionamiento interno de la gente que se les queda dentro le puede servir para para llevar una auténtico placaje diario al futuro gobierno de de PP Ciudadanos con el apoyo de los Palomera

Voz 0591 39:52 yo creo que espera una larguísima travesía del desierto Cook ha sido muchísimos años al frente de la Junta de Andalucía como todo el mundo sabe los partidos políticos el poder institucional une mucho y las derrotas electorales lo que hace es que la gente se disuelva de una forma inmediata ahí es cuando vienen las guerras internas las divisiones internas y los conflictos orgánicos yo creo que el Partido Socialista Andalucía se va a romper en el mismo momento en el que pierda el Gobierno de la Junta de Andalucía y creo muy necesario que el socialismo andaluz revise el que ha sido su proyecto político de los últimos años incluso me atrevería a decir que está obligado a revisar el liderazgo actual que tiene en esto coincido con algunos miembros de la dirección del fin de la dirección federal del Partido Socialista que al día siguiente de las elecciones andaluzas hablaron de esto mucho me temo que cuando

Voz 26 40:46 no que se culmine todo

Voz 0591 40:49 este mecanismo de constitución de las instituciones andaluzas vamos a ver una nueva batalla interna entre la dirección federal hay la y la dirección regional y es verdad que hasta ahora a Susana Díaz ha mantenido un un ejército de fieles muy compacto pero ya no tiene con qué qué ofrecerles para que le mantengan esa lealtad por lo tanto yo creo que vamos a asistir a una nueva crisis muy dura entre el PSOE federal y el PSOE regional

Voz 0027 41:20 el Kaiser

Voz 0587 41:21 bueno yo creo que la película no ha terminado para el Partido Socialista de Andalucía tenemos la sentencia de los ERE seis siete meses la sentencia de lo de los ERE va a ser muy muy importante atemporal micrófono sentencia de los ERE va a ser muy importante iba a ser contundente y por tanto va a marcar digamos un nuevo peldaño en la caída del Partido Socialista de Andalucía esto va a ocurrir en seis siete meses seis meses veremos a ver si antes de las elecciones municipales y autonómicas parece muy difícil pero es posible eso tenemos que tenerlo en cuenta como un elemento de profundización de la crisis y en segundo lugar el Partido Socialista Andalucía

Voz 1093 42:02 ya estaba dividido toda la batalla

Voz 0587 42:04 tres Susana Díaz y Pedro Sánchez fue una batalla que provocó jirones en el liderazgo de Susana Díaz y hay gente dentro del partido que estaba esperando este momento por tanto la crisis no sólo no se ha cerrado sino que las heridas

Voz 1093 42:21 que se profundizaron es que fíjate hay gente en el partido socialista andaluz que no ha conocido otra cosa que el Gobierno claro la gimnasia que tienen que hacer ahora es completamente distinta digamos no ellos han hecho una gimnasia para ver cómo seguían en el Gobierno como accedían al Gobierno los que no estaban como quitaban del Gobierno para a unos para ponerse otros ya la gimnasia que tienen que hacer es algo para la que no están programados no están preparados tiene que aprender tiene que aprender a hacer oposición porque han estado acostumbrados a a gobernar a dar órdenes claro el poder creada mecanismos de adicción muy complicado también osea fuera del poder hace frío pero cuando llevas treinta y seis años en el poder es que eh te encuentras con los Pingüinos por la calle que decir tiene un problema al Partido Socialista casi de consecuencias psicológicas tienen que adaptar el chip a ver cómo hacer oposición la pregunta es Susana Díaz es la persona adecuada para hacer es el liderazgo en la oposición ella ha dicho que ha sido la más votada cosa que es cierto lo cual no quiere decir que no haya perdido las elecciones porque sino gobierna es que las has perdido ella puede hacer una oposición en la que regenera el partido socialista lo que ha ocurrido en una de las cosas significativas a mi juicio que ocurrieron estas selecciones autonómicas es que ha habido gente socialista no digo votantes socialistas militantes socialistas que no han votado Partido Socialista que no han votado a Susana Díaz por el rechazo que les provoca entonces el enfrentamiento que antes ha podido estar larvado que no estaba del todo larvado pero digamos la argamasa del poder dificulta los enfrentamientos internos pero en cuanto larga masa desaparece los enfrentamientos internos salen con muchísima más virulencia ya habían salido antes fíjate fíjate

Voz 0591 44:00 Maric que este rechazo que ella genera se demostró en el proceso de primarias frente a Pedro Sánchez un rechazo dentro del partido con la convocatoria del dos de diciembre lo que pone de manifiesto es que también tenía un rechazo social es decir que este hiper liderazgo que nos vendieron hace dos años ha resultado ser el liderazgo más efímero y menos sólido de la historia

Voz 1093 44:23 gente también el cansancio de los treinta y seis años por en la cosa que ya es todo todo suma a todo suma

Voz 11 44:28 pero sobrevivir tiene

Voz 0587 44:31 días en mi opinión no podrá dirigir al Partido Socialista después de lo que pasó con Pedro Sánchez y de las primarias del golpe de Estado en Madrid

Voz 0591 44:39 dice el famoso lo

Voz 0587 44:41 eh eh que este ha sido un factor muy importante en la en la pérdida del Partido Socialista en las últimas elecciones qué posibilidades de supervivencia tiene Susana día para mi opinión es clara

Voz 11 44:53 posibilidad ruso no lo tengo

Voz 3 44:58 no ha formado nunca parte de ningún partido político pero yo he vivido de cerca lo que pase en un partido político cuando se pierde el poder no son tres fases yo lo tengo más o menos analizado la primera es una profunda decepción profundo desánimo no pero que roza lo clínico colectivo desazón colectiva que roza lo clínico no de ahí se pasa la preocupación individual porque efectivamente dentro de quince días pierden el puesto dentro de veinte días pierde pierdo mi sueldo no instara preocupación ya la tercera fase que es la pelea interna caro porque hay mucho menos puestos a repartir entre todos nosotros pues llegan los cuchillos no yo creo que la dimensión de las tres fases tiene que guardar lógica una reacción directa directamente proporcional al tiempo quizá disfruta al poder como bien ha dicho vosotros no

Voz 1093 45:44 acuerdo con las fases hay una cuarta que es buscar culpables quién es aquel en dos Samos la causa de la derrota la culpa ha sido de

Voz 0591 45:52 bueno es estado en este caso concreto primera la primera

Voz 1093 45:56 a mucha gente para mucha gente el Partido Socialista yo creo que la conclusión a la que ha llegado completamente de acuerdo con lo que acabas de decir es que la culpable es Susana Díaz luego lo que hay que hacer para empezar a funcionar es cambiarla y esa va a ser yo creo la batalla porque ya no tiene ningún interés en irse va a dar la batalla como jefa de la oposición

Voz 0591 46:13 bueno saben que no tiene ningún interés en irse José Mari fíjate hasta dónde llega desde mi punto de vista el delirio que hay en un sector del socialismo andaluz que la susurran al oído que todavía tiene posibilidades de liderar el PSOE federal que decir es es es no ver la realidad sea como ha pasado la realidad por delante de tus ojos no solamente en las primarias sino con el resulta que ella pasará a la historia ya no tanto por la derrota que les supuso aquella competición interna con Pedro Sánchez no es un sable de haber perdido el poder institucional en el principal feudo del Partido Socialista durante casi cuarenta años

Voz 1093 46:50 yo creo que ese enfrentamiento con Pedro Sánchez es una de las causas no la única problemas cosas que explica su mal resultado electoral yo creo que ya quedó desautorizada en su liderazgo por la idea decir bueno Andalucía es casi como segundo plato lo importante es que yo quería ser secreta el arma defendí la forma de la forma en que se hizo esa pelea cainita absolutamente sangriento en términos políticos yo creo que pasó consecuencia ha pasado su factura ahora a la propia Susana en la campaña del perdedor

Voz 26 47:18 el líder regional decide

Voz 0591 47:22 presentarse una competición nacional el electorado lo que guarda en el imaginario es una persona que estaba al frente del Gobierno Andalucía y quiso salir de allí

Voz 1093 47:32 para compacto Mali sólo cuando ha perdido

Voz 0591 47:34 regresa Andalucía ha ganado esto esto también tiene desgaste no

Voz 0027 47:37 además de candidaturas de de ganas de perder dimensiones cósmicas tiene el agujero que tiene el Partido Socialista ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid decíamos Palomera Pedro Sánchez la ofrecido al Alfredo Pérez Rubalcaba a ocupar la candidatura número uno de la lista para las municipales de mayo Rubalcaba ha dicho que con él para eso

Voz 0591 47:56 por qué no cuesta claro Si yo creo que el Partido Socialista en Madrid tiene un problema desde hace treinta años desde mi punto de vista es que un partido que está se acostumbró hace mucho tiempo perder elecciones e incluso le fue rentable políticamente perder elecciones le fue rentable porque las instituciones repartían las presencias en según qué organismos y empresas autonómicas y locales pero dicho esto son ya varios los nombres que el presidente de Gobierno Secretario General del Partido Socialista puesto encima de la mesa y todos han dicho no lo sorprendente es que haya recurrido a una persona que él consideraba de una generación de socialistas absolutamente amortizado en el panorama político no vamos a descubrir aquí nadie nada nuevo si contamos que la relación entre Alfredo Pérez Rubalcaba hay Pedro Sánchez se rompió Isère rompió de una forma muy contundente hace ya muchos años que fue cuando las primarias precisamente de de Pedro Sánchez con Susana Díez eso no se reconoce

Voz 11 48:59 los años en juego muchas cosas pero muy poco bueno bueno es que fue hace dos años pero