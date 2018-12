Hoy por Hoy (27/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 0325 00:00 a las diez las nueve en Canarias a mediodía se va a constituir el bar lamento de Andalucía en una sesión en la que se va a votar la composición de la Mesa de la Cámara un órgano que estará presidido por Marta bosque de Ciudadanos en virtud del pacto alcanzado entre Partido Popular Vox y ciudadanos en Hoy por hoy acabamos de hablar con el secretario general del PP Teodoro García Egea ha asegurado que Vox conoce los términos del acuerdo con Ciudadanos y respondía así cuando se le preguntaba por las tesis del partido de ultraderecha por ejemplo contra la ley de violencia de género

Voz 0325 00:54 PSOE y Adelante Andalucía rechazan la relevancia y el papel que PP y Ciudadanos están dando al partido de extrema derecha Vox algo que preocupa especialmente al grupo de los liberales peor al que pertenece la formación de Albert Rivera y que presenta como estrategia política el freno a la ultraderecha en Europa en Hoy por hoy le hemos preguntado al secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas cómo van a explicar este acuerdo con Vox en Andalucía

Voz 2 01:17 vamos a explicarlo como lo estamos explicando a los españoles nosotros hemos llevado o vamos a intentar llegar a un acuerdo con el Partido Popular o en acuerdos que tiene unas políticas muy claras luego o ante esas medidas ese gobierno las que Partido Socialista Vox Adelante Andalucía pues tendrán que pues sí que unas seis ya veremos cómo se oposición cada uno si ese gobierno salga adelante o si produce un bloqueo inasible del Gobierno en Andalucía

Voz 0325 01:41 más cosas en las bolsas europeas han abierto esta mañana tras el paréntesis navideño con subidas en las principales plazas excepto en Alemania y en Italia el selectivo español el Ibex treinta y cinco se anota en torno a dos décimas Miguel Crespo

Voz 3 01:53 si el selectivo español abre hoy con valores positivos y por encima de los ocho mil quinientos puntos a la cabeza por el momento viaje Inditex y Bankia Icann Merlin Properties más de un cuatro por ciento INAR Twiggy Endesa e Iberdrola entre el dos con cinco y el uno con cinco por ciento en el entorno europeo Paris sube un uno por ciento y Londres se anota una décima en la cara opuesta con valores en rojo K en la Bolsa de Milán medio punto porcentual también la de Frankfurt por el momento las bolsas europeas intentan esquivar la volatilidad de Wall Street donde tras la peor Nochebuena recordada el Dow Jones anotó ayer la mayor subida de puntos de su historia hay rebotó un cinco por ciento Por su parte el precio del barril de Brent K este jueves cerca de un uno con cinco por ciento se sitúa cerca de los cincuenta y cinco dólares cuando hace diez días

Voz 4 02:31 has costaba sesenta euros la moneda

Voz 3 02:34 vea a esta hora sube un cero con tres por ciento y roza el dólar con catorce

Voz 0325 02:38 el gasto en pensiones contributivas en España ha subido casi un cinco por ciento interanual en diciembre según los datos que ha hecho públicos hoy el Ministerio de Trabajo la cuantía total llegó a los nueve mil trescientos dieciocho millones de euros y la pensión media de jubilación se situó en los mil ciento siete euros mensuales un tres coma cuatro por ciento más que en diciembre del año pasado llegamos así a las diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 1434 03:07 la lucha del Ayuntamiento de Rivas contra la decisión del Supremo sobre los impuestos hipotecarios el consistorio pide la nulidad de la sentencia que obliga a los clientes a pagar esos impuestos porque considera que se han lesionado derechos fundamentales Sara selva

Voz 1510 03:19 dicen desde el Ayuntamiento que se han vulnerado las garantías procesales el derecho a la tutela judicial y el derecho a la igualdad en la aplicación de la norma denuncian además que los jueces del Supremo hayan tomado la decisión en contra de tres sentencias firmes anteriores en octubre una sentencia del alto tribunal concluya que tenían que ser los bancos los que pagaron el impuesto de hipotecas no los clientes dando la razón al Ayuntamiento de Rivas pero en noviembre el su

Voz 5 03:41 temo en pleno dio de nuevo un giro radical

Voz 1510 03:43 decidió que tenían que pagarlo los hipotecados ahora el Ayuntamiento de Rivas continúa con la lucha que comenzó en los juzgados a las once van a registrar esa petición de nulidad de la decisión no descartan incluso terminar acudiendo al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

Voz 5 03:56 una persona ha muerto y otras dos han resultado

Voz 1434 03:59 heridas una de ellas grave en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en la M doscientos tres a la altura de San Fernando de Henares la víctima mortal el herido grave de algo más de treinta años los dos son los conductores de los dos coches siniestrados vamos a escuchar a una portavoz del uno uno dos

Voz 0137 04:14 el fuerte impacto hacía que quedarán separados unos cien metros por tanto ha sido necesaria la intervención de bomberos de la Comunidad de Madrid ya que en los dos coches había atrapados hay un fallecido que es el conductor de uno de los turismos y hay un herido grave que estaba atrapado fundamentalmente por las piernas cuyo rescate ha sido bastante complicado por parte Bomberos de la Comunidad

Voz 6 04:36 de Madrid y nueva agresión homófoba en la capital un chico trans de veinticinco años ha denunciado en la Policía Nacional que ayer fue insultado y golpeado por un nombre en la Glorieta de Príncipe Pío según la denuncia el chico estaba con un amigo cuando ese hombre se le acercó y se dirigió a él en términos femeninos el chico les dijo que no lo hiciera y el hombre entonces le agredió tenemos seis grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 8 05:24 muy buenos días es jueves veintisiete de diciembre seguimos en ese territorio temporal incierto de cada Navidad una especie de periodo de tregua para nuestros estómagos y nuestra paciencia que comienza a aproximadamente con el último polvorón de la comida del día veinticinco Isère rompe con el primer langostino de la Nochevieja es decir hasta que despidamos el año dos mil dieciocho con la legítima esperanza de empezar otro nuevo año en el que cometer nuevos errores ya les digo son días raros algunos de ustedes seguirán probablemente no vacaciones e incluso quienes trabajan si pueden lo están haciendo a un ritmo distinto en un periodo en el que todo parece un poquito menos urgente claro que para todo hay excepciones esto que he dicho de la tranquilidad pierde toda su validez Si es usted Page de algún rey mago o político andaluz también trabaja en Navidad el Defensor del Pueblo Aimar Bretos se lo viene contando en Hoy por hoy desde bien temprano Francisco Fernández Marugán que ejerce de Defensor del Pueblo en funciones ha pedido a los municipios de nuestro país que extremen el control ambiental durante las celebraciones de estos días le preocupan especialmente las molestias que puedan provocar a los vecinos la suciedad el ruido tanto en establecimientos como en la vía pública y esto nos ha dado que pensar esta mañana a qué suena la Navidad cuáles son los ruidos endémicos de estos días porque conocemos los colores de la Navidad rojos blancos verdes podríamos decir que la Navidad sabía turrón a roscón a calorías así en general la Navidad huele a leña castañas asadas a comida recién hecha a muerde Bossi es que el muerda algo que la verdad es que no no lo tengo muy claro pero y el sonido a que suena en las Navidades cuáles son sus ruidos podríamos decir que la Navidad empieza cuando un día X pongamos a mediados de diciembre pero siempre demasiado pronto por sorpresa escuchas algo parecido a esto

Voz 9 07:08 eh

Voz 8 07:15 tomas conciencia de que la avalancha está muy cerca cuando por alguna razón en el hilo musical de tu dentista sustituyen la habitual banda sonora véase el grandes éxitos Denia por algo parecido a esto sabes que no queda escapatoria ya asumes que a pesar de tus propósitos este año bastante con las compras cuando escuchas este mal

Voz 11 07:41 y a partir de este momento es imposible escapar de una espiral derruidos navideños que incluye

Voz 12 07:46 el bullicio de las calles

Voz 10 07:49 cabe les

Voz 8 07:54 esas cancioncillas grabadas que les ponen a las luces

Voz 13 07:56 de Navidad

Voz 10 07:59 Campana a los invitados

Voz 14 08:02 es que llegan casi siempre demasiado pronto o demasiado tarde el abuelo casa atraganta

Voz 8 08:08 los niños que deciden que los festivos

Voz 14 08:10 son sin duda los mejores días para madrugar

Voz 15 08:14 sí normalmente todo eso al mismo tiempo

Voz 16 08:23 espera espera

Voz 8 08:24 para buscar un segundo mejor que descansa parece que no le falta razón al Defensor del Pueblo a pesar de lo que digan los villancicos la navidades posiblemente la época del año en la que es más difícil vivir una noche de paso

Voz 20 10:31 estamos con Genaro porque conduce a una persona que ha viajado en el tiempo así es

Voz 21 10:35 sí mi mano Gabriel hola encantado con la Gabriel pues vio el tiempo si con mi hermano Genaro las la Junta un y qué tipo de vehículo tríceps perro pero el espacio continuo tiempo ese que construya padre que está muy bien tocado dominó siempre

Voz 22 10:47 Agencia pasado verdad pasaba conocí Maher

Voz 5 10:49 de otras no

Voz 21 10:52 vaga muchas veces vosotros queréis estaba allí como es dos mil diecinueve

Voz 23 10:55 los no muy bueno ha una mierda de año ya lo ven no parece que ella esperanza pero vamos por ello a dejar dos mil dieciocho llorando como un niño nada de eso un año más la noche del treinta y uno de diciembre eh

Voz 1 11:11 el especial Nochevieja de la Cadena SER por el que desfilarán los cómico amarres

Voz 23 11:14 antes de esta bendita casa habrá muchas risas mucha música y mucha participación de los oyentes presentado magistralmente por

Voz 5 11:23 estás treinta

Voz 1 11:25 lo de diciembre en directo desde la once de la noche nos comeremos las uvas contigo no

Voz 10 11:31 el futuro del nuevo gintonic

Voz 24 11:35 balcánico en particular

Voz 1 11:38 sí

Voz 23 11:40 toros de Padrón pero eran dos veces el tamaño con la piel muy basta crudos un sitio caro ya

Voz 25 11:46 pues sucio serconsumidor con Jesús los esto hasta qué punto es fiable viable

Voz 23 11:53 el ochenta y ocho por ciento de las reclamaciones extrajudiciales no han llegado a nada de creen que la gente ha Bursa que hace comentarios minutillos

Voz 25 12:00 yo creo que hay dos personas que era Marion y hay otras que mente suponen comentarios que son realmente

Voz 1 12:08 en SER Consumidor la Cadena SER cuando quieras en Cadena Ser punto com puede seguir los con la aplicación de la SER y estar al día de nuestras publicaciones

Voz 8 12:19 ese Ubú

Voz 9 12:25 cuenta con la SER

Voz 12 12:28 pase lo que pase

Voz 26 12:32 sí

Voz 1 14:07 esta cadena

Voz 8 14:12 hay familias que podrían pavimentar la A6 con el turrón duro que han consumido en estas fechas hay cenas de empresa en las que tardarían menos tiempo entera segar una piscina de cava que en atravesarla nado hay momentos del año en que resistirse a la glotón hería y transitar la virtuosa senda de la comida saludable es misión imposible

Voz 12 14:34 ya puedes descolgar sobre el abismo del dulce agarrado a una alianza de fruta que acabará cayendo con estrépito sobre la bandeja de aperitivos salados evitar los caldos de las mejores añadas para darte de bruces sobre solomillo de año Jo con sus calórica guarniciones escapar del fue para que el queso de tiende una emboscada necesitamos definitivamente a un héroe a un Tom Cruise que se bata en duelo contra el fin de que difíciles de triglicéridos espero que lo haga mejor que yo y ese hombre no puede ser otro que el gran Juan Llorca Juan muy buenos días buenos días cómo estás qué bien te sienta el coro el mono de cuero negro e garajes y más a estas alturas de la navidades me ajustar mucho eh

Voz 8 15:15 tal las llevas qué tal lleva las Navidades alguien como tú que es verdaderamente consciente de las consecuencias de los excesos en la comida

Voz 4 15:21 bien comiendo como cada día también hay que algún día sin capricho pero tampoco en exceso

Voz 8 15:28 algún día te refieres al veinticinco por la al veinticuatro por la noche al veinticinco a mediodía al veinticinco

Voz 32 15:32 lo las obras hay ahí donde radicaba sin dejar vale vale ya ya hoy

Voz 8 15:38 es en la introducción Juan que el resto de los mortales quiénes no somos tú necesitamos de alguien como tú tú eres un cocinero que habitual que habitualmente trabaja con el público más difícil con los únicos comensales que no creen en el postureo esa gente que nunca te dirá que rico solamente por quedar bien porque Román Llorca cocina para niños eres el primer chef kilómetro cero y Consello Slow Food de un comedor de colegio que hay aquí en España y la última el que hablamos cuando a principios de de este mes de diciembre dimos nunca mejor dicho en harina con el tema de los dulces navideños unos asegura este que se podían hacer dulces navideños de forma saludable sencilla y hasta rápida vamos a escucharlo

Voz 33 16:17 qué se puede hacer perfectamente es incluso los típicas estos bombones que no diremos marca que son así de avellanas que son muy muy muy dorados por fuera muy muy muy cuando tuvo un papelito dorado esas cosas se pueden hacer perfectamente en casa y muchísimo más saludables y rápidas en cuestiones que son rápidas y fáciles de hacer

Voz 12 16:36 de manera más larga decir Ferrero Roche deberá Juan tengo que confesarte que aquí en la redacción recibimos con un poco de escepticismo

Voz 8 16:45 no esta promesa esos deseamos de verdad esos en bombones esos misteriosos de envoltorio dorado pueden ser caseros y además sanos bueno la verdad es que nos envían los envía este cómplice por tu promesa han desaparecido en cuestión de minutos de la reacción están riquísimos están riquísimo

Voz 10 17:03 como los prepara este

Voz 4 17:06 mira tienen una parte de

Voz 34 17:08 pasas remojar si luego llevan

Voz 4 17:11 yo creo dos ciento cincuenta gramos de pasar mojadas doscientos gramos de chocolate puro muy picado unos doscientos sino recuerdo mal llevaba unos doscientos gramos de harina almendra entonces lo haces como como una pasta crema sevillanas medio kilo el tema villana pero tu señora de una receta para unas cuarenta bolas todo eso lo mezclas no tiene más que mezclar lo hacer unas bolas arrebozar lo en avellanas picadas y listo londinenses más misterio que

Voz 8 17:36 bueno y además tienen buen aspecto la foto está en Twitter en nuestra contra

Voz 12 17:39 o en Hoy por hoy y ahí pueden verlo

Voz 8 17:42 lo que no van a poder es probarlo ya lo siento porque porque has dicho has hecho cuarenta bolas para todos nuestros oyentes no no da pero Juan más allá de los dulces que son pues probablemente uno de los problemas más difíciles de Soto Bear en las comidas navideñas tenemos que enfrentarnos en general al exceso de comida de todo tipo que caracteriza a estas fechas que por cierto no han terminado porque hemos ya lo hemos dicho no hemos sobrevivido a la Nochebuena hemos sobrevivido a la comida de Navidad algunos también han sobrevivido a San Esteban pero todavía tenemos el banquete de Nochevieja la comida del uno de enero la reunión familiar del día de Reyes el roscón es decir todavía tenemos varias oportunidades para pasarnos no para pasarnos con la comida pero bueno te tenemos a mano a ti que igual que conseguís este crear esta estos bombones ricos y además saludables igual también consigues que cambiamos un poquito de hábitos y que cambiemos de año sin cambiar detalla que esta es la parte más bueno que Juan en estas fechas todo tiene que estar muy rico todo tiene que además tener buen aspecto parecer bonito Isère muy abundante estos tres requisitos son compatibles con comer de forma saludable

Voz 4 18:42 son compatibles salvo el tercero es decir rico y bonito a todos los gusta montar una mesa hay que quede bien suelo y nuestros platos estén vivas cuando viene la Familia denegado o Familia que no ves te gusta no que te diga dígame que bueno locas cocinado ahí claro pero creo que el problema radica en cómo enfocar los menús la abundancia abundancia es lo que nos sobra y lo que lo que pecamos

Voz 8 19:02 pero esa cosa de que nos que aquí sin que se note que aquí no falta de nada no ese es un poco un poco la risa no oponerse al fin y al final

Voz 4 19:09 al final y te das cuenta llevas luego te pasa tres días comiendo

Voz 8 19:14 es verdad cocina hemos siempre en exceso yo he estado comiendo bocadillos de la carne que kikos bien el día veinticuatro oye cuando tú te planteas un banquete Juan una estas comidas de celebración cuando has es una estrategia porque esto en el fondo también es un trabajo de estrategia hay que pensar en las cantidades en el tiempo en la compra el las horas que va a dedicar para que todo esté listo en su en su justo momento tú como sueles enfocarlo

Voz 4 19:37 lo que hay que lo que tiene claro es que así empezamos ya enfocando el menú con una una gran variedad de entrantes ahí ya estamos fallando va que realmente muchas muchos entrantes que todos queremos probar todos los entrantes todos estaban buenos todos son apetecibles y además no suelen ser en tan tres ricos en frutas y verduras o precisamente para eso entonces cuando a ella fallamos no porque ella es es entras con hambre alacena llegas con ilusión ya con la comida ya con mucho y cuando llega no el segundo plato el prime plato que ya suenan primero una pescado y luego ya una Encarni galo cuando llegas ahí ya dices comer tengo que comer claro es Navidad no no lo Sendra él no comer el del primero del segundo pero no y ahí es donde ya ya ya

Voz 8 20:18 nosotros tenemos pedido Juan que Bages esta teoría a tierra y que nos prepare una propuesta de menú una propuesta de menú navideño que podríamos aplicar perfectamente en la cena del día XXXI parece que lo comentemos sí claro venga vamos no crean que la propuesta de Juan no incluye entrantes a pesar de lo que has dicho se puede se puede poner entrante sobre la mesa pero que sean que sean saludables y que no sea muy abundante por ejemplo tú propones ensalada de brotes tiernos mango y jamón de pato vinagreta demoras si luego también paté de tomates secos isletas este paté es es un paté de los que se come con pan

Voz 4 20:51 no se puede juntarlo con pan contarlo con con

Voz 35 20:53 en Cubillas de frutas verduras perdón

Voz 4 20:56 ahora me vino pero bueno en general con pan pues un lo contrastadas de vale aquí lo bueno que tenemos es que tenemos una ensalada rica en brotes tiernos los la palabra de parte de la ensalada nos da mucha sociedad hay mucha fibra ya aportamos fruta verdura al primer plano este

Voz 8 21:11 de paté digamos es un placer un poco más culpable al ser co

Voz 4 21:13 el elaborado vegetales son tomates secos y setas también vale va al final no es calórico tampoco pero sí es muy abundante en cuanto a saciedad Damián y muy rico sabor vale

Voz 8 21:23 cantidades de las cosas son entrantes que tenemos que comer poquito comedido para que podamos llegar al primer Prato que además comentar ahora

Voz 35 21:31 me da lo mismo aquí si tiene un buen plato ensalada me da igual vale te que te pongas en fino de que de que soy

Voz 8 21:38 vale pero hay que llegar con hambre para comerse el primero que en el según tuvo el menú que te has propuesto es consomé de pescado con albóndigas de gamba si no quita imagínate

Voz 4 21:48 dentro de dos pequeñitas

Voz 8 21:51 tiene muy buena pinta desde luego desde luego y el consomé pescado un consomé

Voz 4 21:54 mal una clara a segundo plato que nos sobre

Voz 35 21:57 hola siempre no sólo en la cabeza y la raspa el segundo pues eso hacemos sobre bueno

Voz 8 22:01 el hecho spoiler porque claro el segundo plato efectivamente el hecho de que está bajo vale vale el segundo plato es un plato de pescado repleto de merluza merluza que tú has preparado rellenando la de hinojo y de puerro como Nieto asado Yves vinagreta de Enel

Voz 35 22:13 si quitamos las salsas estas qué hacemos con mantequilla son muy pesadas

Voz 8 22:18 ya aprovechamos ahí en en este menú el general vemos que tenemos una es muy fácil de Pérez

Voz 4 22:23 parar muy rápido y además Abarth prometemos la raspa para hacerlo

Voz 8 22:26 consomé de Siemens económicos a buscamos todas las alternativas Bahrein supongo que hemos evitado con esto grandes ingestas de calorías sin quedarnos con hambre que es un poco la idea hombre yo creo que con hambre con este

Voz 4 22:37 no te puedes quedar ya no bueno pero hay hay algunos Juan que igual está pensando ahora ya ya

Voz 8 22:40 aquí a mi me falta el postre

Voz 4 22:43 sé que así compuesto con el postre él postre es que es yo qué sé el postre es complejo no porque al final si mete es un postre dulce es un postre que va acompañada después a los turrones entonces ahí ya estamos también equivocando y Mendes un postre fruta que sería fabuloso bueno la la frontera siempre yo creo que hay muchas familias que aún hoy por hoy la fruta de postre y eso es una buena una buena opción más que de una gelatina natural de frutas

Voz 8 23:08 la lectura de decir he puesto una pera no es un poco triste una ama una más

Voz 4 23:11 la Golden bueno pero en una macedonia de frutas Halle un poquito más divertido

Voz 8 23:15 bueno pues añadan ustedes a a este menú consomé pescado merluza rellena paté y ensalada una ensalada de frutas para para terminar tú decías Juan que cometimos algunos errores y probablemente uno de los más habituales es pensar que por ejemplo el marisco que solemos asociar con estas fechas al no engordar es una comida estable y entonces no tenemos ningún tipo de pudor en ponernos hasta arriba de langostinos en en escenas como la de Nochevieja los langostinos probablemente no contengan tantas calorías como eso es un alimento rico en proteínas pero tampoco es del todo sano no Ruano porque no marisqueo si el ácido bórico por ejemplo comer claro claro si me sacas el ácido bórico pero

Voz 12 23:57 bueno es verdad es que poner te tienes que poner una noche muy fina vaya bueno no sé

Voz 8 24:03 los no sé yo no no contra las cantidades no pero eso te preguntaba Xaki el marisco sí que es una buena alternativa sí sí

Voz 4 24:08 y yo que yo creo que todos los lo que son lo que son pescados y las carnes y pescados magros etcétera yo creo que todo eso funciona muy bien

Voz 8 24:15 vale y ahora qué importancia es Juan a la decoración de la mesa porque hay gente que oculta a lo mejor una falta de de abundancia una cantidad o unos menús no muy bien preparados con una decoración así como muy barroca muy aparente tu decorar tus mesas en Navidad dedicas tiempo a eso no

Voz 35 24:32 eh sí yo creo que es es necesario no tú vas a un restaurante a cenar en cualquier día en desde el año iba a ser bueno está de este bien montada y contra más bonita la de es más agusto vas a cenar pues creo que en Navidad ya que es una época en la que se atienda decorar todo mucho la la mesa también tienen porque estar en misa tendría que estar bien montada también

Voz 8 24:52 que aportan creo que aporta mucho más a menudo creo que sí

Voz 4 24:54 no un poco en cuanto el sabor la mesa te lo compensa

Voz 8 24:57 ah vale y hemos pensado en el menú que nos proponía es que la mejor alternativa era el pescado pero pensemos en alguien que no le gusta tanto el pescado o que prefiere optar por tradición poner carne sobre la mesa que carne sería

Voz 4 25:10 más o menos compatible con ese menú que tú no has propuesto unas carne una carne blanca como puede ser en el pavo como es el pollo conejo carnes blancas mejor que las carnes rojas sin vale esto se va a poder evitar que no sean rellenas porcino el relleno también suele ser muy calórico que éramos con frutas hay con ciruelas con más pan con leche esa hacemos rellenos muy calórico

Voz 8 25:28 te iba a decir aquí seguimos acertado porque es verdad que mucha gente come pavo con aprovecha para comer pollo suaves en Navidad pero es verdad que solemos Rey ganarla con lo cual lado vamos bien pero

Voz 4 25:38 basado está bien pero es correcto vamos a ver el rellenan pero el pagos a dos

Voz 8 25:41 ah vale vale vale para ir en las casas donde como tú comentabas al principio se pone las las dos opciones por si acaso es decir un segundo de carne y un tercero de pescado

Voz 4 25:50 Seselj se suele poner no no sé no lo sé la tuya en tu casa calculáis primero y segundo

Voz 8 25:54 eh es que no te puedo decir porque igual ya no quieres hablar más conmigo

Voz 12 25:57 está pusimos dos tipos de carne que te parece

Voz 8 26:00 yo creo que el público lo tendrá dos tipos de dos tipos de carne se ha interesante es que quería aprobar dos elaboraciones dos preparaciones distintas pensé que era buena idea pero donde cada uno un trocito chiquitín o dos o otros tipos de cambio negaron que cada uno puede incluso no comer sino quiere esa son dos alternativas yo no menos dijo a nadie claro claro dos tipos de carne para que la gente pruebe la que más le gusta

Voz 4 26:22 bueno pero en una estreno unas tenido un primero y luego un solo

Voz 8 26:25 dentro de la carne puedes elegir uno u otra efectivamente o ambas a ambas son correcto

Voz 12 26:30 las ahí sí había muchos entrando he demasiado se una lasaña hizo de entrante por cierto que no es muy navideño pero que también quiere aprobarla así es si se de jamón gesto te puedo pasar las recetas alegres muy rica seguro que está rica pero voy ha estado muy bien de segundo como único segundo quieres decir bueno ya veo que no estoy bien pero por eso Juan te llamamos

Voz 8 26:51 se oye el horno por ejemplo el horno es el mejor amigo del cocinero en Navidad cocinar cosas al horno Ésta es más saludable obviamente que hacerlas que hacerlas frita fritas ese pavo por ejemplo que nos decías ese pavo asado se cocina al horno casi íntegramente no

Voz 4 27:07 bueno ya por Del Horno nos da muchas mucho juego para hacer muchas cosas a la vez es decir tú puedes estar rellenando haciendo el pollo y el pavo asado perdón y a la vez si quieres meter también una merluza la merluza una lasaña pues la vela saña hay también efectivamente si no se da te da juego para hacer es muy poquito tiempo muchas cosas

Voz 8 27:24 bueno ya aquí hemos hablado de mí hemos hablado de cómo debería ser la cena ideal pero todavía no hemos hablado de cómo ha sido la cena de Juan Llorca que es lo que he cenado realmente se parece algo al menos que me he propuesto mira olvidarse

Voz 4 27:35 lentamente sinceros y lo siento por mi familia pero ellos resulta que que yo yo soy celiacos al integrante de los lácteos entonces la parte de la familia con la que fui a cenar en Nochebuena no se acordó de mí de esa parte

Voz 36 27:48 y pude cenar vuelvo comí

Voz 4 27:53 pero las alternativas que había había había de todo siempre habías Garrett había huevos con Woolas había y gambas al ajillo había muchas contables que eso etc

Voz 8 28:06 pero yo me compro también sin gluten pero sin olvido en casa miembro haya hombre no me débil cosa que no todo no toda la culpa ese tu familia no te me fui al horno comprame lo dije bien de un Panrico puesto no

Voz 12 28:16 Juan eres cocinero las cenas de Navidad la tienes que ser tú encima no si eres el celiacos ya no te quiero

Voz 4 28:22 día eh hasta este primer año en el que no he hecho nada

Voz 12 28:24 vale también agradece se agradece no hacer nada descansas y luego bueno de castigo dos huevos duros feliz año nuevo muchísimas gracias hablamos en dos mil diecinueve

Voz 8 28:35 las celebran no ha

Voz 37 28:45 eh

Voz 12 33:43 ha llegado el momento de recibir a dos personas capaces

Voz 8 33:44 no sólo de vendernos sino de convertir incluso en apetecibles hasta unas cañas con Eduardo Inda hablamos de los publicistas Toni Segarra publicitarios mejor Toni Segarra Gonzalo Madrid o la muy buenos días Toni veintitrés una entrega no te da ni te saludado siquiera cómo estás feliz Navidad perdieron la vida muy bien

Voz 0621 34:04 muy bien muy bien siete kilos

Voz 45 34:06 corresponde aquí tengo a mi lado a Gonzalo Madrid con lo de siempre correcto y además con con contención este no se adelanta qué tal Gonzalo cómo estás muy bien qué tal muy fiestas eh pues muy bien la verdad un poquito como la de Juan Llorca pero justo al revés sí pero por lo demás todos como la mía no es decir oye las Navidades para o que son como la época del año en la que

Voz 12 34:28 no sé si hay más publicidad o al menos estamos más pendientes de la publicidad como las minis vosotros

Voz 8 34:33 posiblemente hay un poco de de formación profesional al hecho

Voz 12 34:35 por estas fechas con más intensidad ver la tele con más atención sino a tomarte vacaciones para ese es es simplemente apagar la tele

Voz 46 34:44 todo va pagar la por lo menos en las pausas publicitarias cuando estuve

Voz 0621 34:47 el Papa está trabajando

Voz 46 34:50 cuál es tu casa

Voz 47 34:52 no yo no vivo yo es que nunca del entonces noto diferencia la la la vivo como algo es verdad que con los clientes hay un punto bonito porque es como hay una vez al año proviene sólo míos que les apetece trasladar otro tipo de mensajes muy bueno igual que a mí me apetecía otro tipo décadas en Navidad que a los clientes también apetezca

Voz 8 35:09 enseguida es decir hay una época del año en que les apetece pues regala jamones eso que les apetece tener conmigo detalles

Voz 47 35:14 eso pasa poco poco demasiado oye la navía

Voz 8 35:16 como digo es probablemente la época del año en la que el spot publicitario se desarrolla y crece con más vigor pero yo creo que los dos estaréis de acuerdo en que el mejor espot de cada Navidad no es el de la lotería no es el almendro es este una convivencia

Voz 48 35:30 que se basa en la consideración en el respeto a las personas a las ideas y a los derechos de los demás que requiere que cuidemos y reforzaremos los profundos vínculos que nos unen que siempre nos deben unir a todos los españoles

Voz 8 35:45 el mensaje que que lanza cada Nochebuena la Casa Real a través de el Rey Felipe VI Ike creo Gonzalo que según tu criterio es el spot digamos más completó el spot por antonomasia de las Navidades

Voz 47 35:57 la Casa Real hace dos campañas al año a Cela de verano en la en Navidades no como como la buena marca es verdad que la de verano hay en Marivent es un poquito más gráfica no Potito los posada exactas es como el posaba Ana Obregón hombre su gran momento es el sí es la campaña de Navidades

Voz 8 36:13 tú estás de acuerdo e Toni en que en que hay a gran parte de marketing el mensaje real

Voz 0621 36:21 es lamentable no es lamentable pero es así yo creo yo creo que es un momento importante y más en este este año ha sido un mensaje importante y sin embargo el tono y el y la tradición y el y la idea que es un anuncio gravemente lo es Nos lo hacía inaudible de alguna manera no pero teníamos que ver prestar atención yo creo yo siempre hablo del tono Gonzalo sabe que son muy pesado con eso y creo que en este caso el tonos el que mata el mensaje clara en este caso

Voz 8 36:45 crees que somos nosotros los culpables por no prestar atención o que quizá el mensaje no está bien articulado precisamente porque no tiene el tono adecuado

Voz 0621 36:51 qué hago fíjate yo yo yo había leído titulares no soy capaz de ver el anuncio este del Rey cada año lo he leído esta vez porque me lo ha dicho y luego les hizo eh porque este señor ha dicho una cosa que que había que decir ya lo tenía que decir con claridad pero lo dicho como lo dice él con esa solemnidad con esa pompa en ese momento pues es un anuncio claros a es todo mundo sabe que nadie afectado

Voz 47 37:12 claro a mis que si a mi a mi me pasó una cosa muy curiosa y es que yo soy de corazón republicano corazón de de acto pero he visto el discurso Imad me ha convencido jamás ha aparecido no es el mensaje me parece os dice mujeres dice desigualdad lazos la arroba la frase a rejón de que nadie se quede atrás a mí me parece un mensaje fascinante es verdad que separando me voy a la forma no al fondo porque yo tampoco es muy relevante lo vi opina de mensaje pero es verdad que si hablamos a los jóvenes y tenemos una crisis de atención pues no sé yo si un vídeo de diez mil dos es la mejor manera llegar a los jóvenes igual tampoco que háganos Stories en Instagram pero que igual nos tenemos que adaptar un poquito

Voz 12 37:50 un vídeo de once minutos de duración casi once minutos de duración con unos cambios de cámara que parece de videoclips

Voz 8 37:55 los años noventa yo decía en la entra en otro

Voz 12 37:58 acción del programa el día siguiente que si quería dirigirse

Voz 8 38:00 que a los jóvenes tendría que pensar en la posibilidad de aprender de los que más saben de esto que son los youtubers no creo que llegar a este extremo pero sí que hace falta una pequeña renovación en la imagen y en la puesta en escena en la forma más allá del fondo no que el fondo efectivamente pues yo creo que deseen incuestionable no convivencia y mensaje de igualdad mujeres

Voz 0621 38:19 que no sé si hablaba de convivencia yo creo que hablábamos yen o por menos a mí me llegó la idea de la responsabilidad lo de la convivencia frágil es decir la idea de que de que la damos por hecha como si fueran oxígeno no y que en realidad no nos la podemos cargar la convivencia es una es una es un esfuerzo de equilibrio tremendo conseguida a base de años de darnos tortazos Iker no la podemos cargar fácilmente y que hay una grandísima irresponsabilidad en ese asunto no no nos parece que es normal y no normales hemos llegado a convivir pues a base de civilización que es que es lo que es bueno

Voz 12 38:49 el equipo que yo creo que de solos dijo mucho

Voz 0621 38:51 la comience a pleno ya está hablando responsabilidad Herminia bueno

Voz 8 38:54 es el mensaje estamos más o menos vayamos a la parte con a Isaac a la forma vayamos a ese escenario vayamos a esas banderas ese portarretratos colocado en precario equilibrio sobre tres libros que obviamente estaban elegidos para la ocasión pero que están colocados ahí de una manera como digamos informal qué os parece todo lo que envuelve el mensaje

Voz 47 39:14 pues mira yo voy a opinar yo voy a citar a llegar yo tengo un problema y es que no sé a quién va dirigido el mensaje entonces yo digo pero porque tú puede ser o puede ser monárquico o no serlo sino lo eres no se da igual lo que te cuente no vas a ser monárquico por tanto deduzco que va a los suyos Si vas a los tuyos yo creo que la agraciada monarquía y aquí donde éxito a cerrar es el misterio Toni llano es muy fan de la serie Sorrentino el Papa que trabaja muy bien el misterio leyeron cargo correcto la Iglesia católica tiene algo de eso tiene algo de para que tú te crea la empalizada al Papa lo que tiene que estar es muy distancia Dati es ir la serie lo que defiende es que la cercanía va contra lo que la gente realmente necesita bueno pues si tú valoras que el mensaje del Rey va para aquellos que la Monarquía les supone aún no se les retornan le da una seguridad en un mundo incertidumbre la una certeza de Ana confían ciudadana seguridad pues probablemente no digo que no falte el báculo y el caballo pero es que lo que tienes que además monarquía que nunca una corona echas de menos y el de no sé si la Corona Isabel Segunda pero probablemente la cercanía yo sé que esto que digo es muy contradictorio porque luego dice hombre cercanía pero hablas a los jóvenes a hablas de temas que aparentemente es van dirigidos a los que no son especialmente monárquico no entonces como una como e ideas contradictorias pero si tú te centran en aquellos que te votan en los tuyos que sí entiendo que tiene que hablar yo creo que los tuyo lo que valoran es el Palacio sea el día que los reyes sean como nosotros no tenga sentido

Voz 0621 40:44 ya pero es que la la yo que soy también muy fan de The Crown la monarquía no depende de los votos no yo creo que en él no estarán dos pregunta está dando al al en en un plural mayestático al mundo en general no es vuelve a ser como los anuncios de la tele de antes que se dirigían a todo el mundo no tú te entendías compresas a vendía cerveza o vendidas lo que fuese tenías que darle a todo el mundo porque todo el mundo estaba mirando empezado escuchando no yo creo que el Rey si hablando en esa forma del pasado de hablarle a la a la mayoría no a la a todos no que es una cosa que se ha olvidado porque había el cadáver un habla a sus fans no

Voz 8 41:15 pero este en este caso yo creo que sí que hay una novedad no es un mensaje tan mayestático y efectivamente me encanta que haya dicho que la monarquía no depende de los votos porque es así literalmente pero

Voz 12 41:23 es decir que efectivamente de la sangre no pero

Voz 8 41:29 en este caso sí que ha habido en público objetivo vosotros en publicidad dirigidos vuestro mensaje a pulso a públicos objetivos muy concretos y es parte de la habilidad que tenéis en vuestra profesión pero en este caso

Voz 12 41:39 el Rey como digo no era un mensaje en general sí que había público la juventud

Voz 47 41:44 es ahí donde se ha revocado no Noone en a quién dirige el mensaje sino en la forma es decir yo no es por ser pero que parece que juzga la joven yo me siento joven no sé cuál es el corte nuestra parte hasta queda aire joven pero yo como joven digo a menos cuesta mucho verlo duramos muy poquito lo vídeos dice Facebook que es doce segundos creo nuestra actividad menciones manifiesta Hinault vemos la tele le pese a quién le pese intuición Topolanek a jóvenes en la tele con envío largo no

Voz 8 42:08 ya

Voz 12 42:09 sí bueno ha llegado han hecho un spot de once minutos de duración pero fíjate que estamos dos días pues hablando en la radio de ese spot penoso

Voz 0621 42:16 hablaba a los jóvenes no sobre yo creo que hablaba la gente que ve la tele a su ya su público es un público mayoritariamente adulto utilizaba a los jóvenes como argumento para resaltar la importancia de que la convencer hay que cargarse la no yo por lo menos sentido

Voz 8 42:31 lo que no exagera era universal pero sí que había una intención por lo menos lo que manifestaba con sus palabra

Voz 12 42:37 será una intención de de llegar al público para que los

Voz 0621 42:39 estarán los adultos You igual nos estamos cara

Voz 1 42:42 no

Voz 8 42:42 bueno el discurso este año ha bajado de los ocho millones de espectadores que se consiga el año pasado casi estuvimos ahí hay cerquita supongo supongo que maneras ayuda vosotros que os dedicáis esto ayudó al hecho de que te pongan en treinta canales a al al mismo tiempo no que ese sería el sueño de cualquier publicitario

Voz 0621 42:58 tiene eso sí tiene su gracia eso yo gran anunció ya estaría hacer zapping que siempre dirigiendo anuncios en el sueño húmedo de cualquier no es que la podrán escapar del anuncio de Osaka

Voz 47 43:08 la muestra es fácil es como además el discurso del Rey a ver que esto es esto es una traición estos como tú en Navidad es el yo que ese es el anuncio de El Almendro come langostinos te peleas con una ves el curso el Rey yo creo que el discurso del Rey se ve pero no se escucha ya no se pone de fondo mientras claro

Voz 12 43:25 la variable es si la tele está puesta lo sea

Voz 47 43:27 eso de que lo ve claro entonces hombre Braga ABC pone la tele pero bueno sigue siendo parte de la banda sonora de nuestras vidas lo que sí es verdad es que

Voz 8 43:36 el discurso del Rey en los últimos años sobre todo tienen componente que yo que yo creo que resulta atractivo para el junto es que se ha convertido en el foco de muchísimos comentarios a través de Twitter estoy seguro de que mucha gente ha empezado a ver el discurso del Rey con atención solamente para criticar determinados aspectos del del de la oratoria de las del entorno de la forma del fondo etcétera a través de las redes sociales es como T

Voz 0621 43:57 la arreglar las redes sociales han resucitado Eurovisión ya el discurso del Rey

Voz 12 44:01 exacto sí que estamos viendo es que también espera avenida si Twitter ha venido a salvar esto al final la convivencia está en manos de Twitter no he consultado vuestro nuestras cuentas de Twitter pero habéis comentado el discurso del Rey segar

Voz 47 44:12 que es un visionario vive al margen de la sociedad está claro

Voz 12 44:15 pero sé que la diseñadora de Céline el otro día

Voz 0621 44:17 a una señora francesa muy elegante vida decía que lo cool era no ser no salir en Google eso ya eso ya se está en cool como Amancio Ortega

Voz 12 44:25 pues en el exterior misterio

Voz 0621 44:28 qué es el lujo anhelo el lujo misterio

Voz 8 44:31 bueno aquí hablando aquí estamos criticando el discurso del Rey su felicitación navideña pero nosotros también nos dedicamos durante muchas de Navidad mandar felicitaciones a ser reenviadas mensajes y inverosímiles algunos absurdos algunos verdaderamente graciosas etcétera hay alguna manera de o bien esto hacemos el spot de nuestra marca personal si hay alguna manera de hacer correctamente nuestro spot de mandar un mensaje navideño de felicitación que efectivamente interese a alguien que pueda ser reenviado con gusto que no sea ese castigo que prácticamente en todas las mesas de Nochebuena Navidad fin de año