Hoy por Hoy (27/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

sesión de constitución del Parlamento de Andalucía con la conformación de la Mesa de la Cámara que va a estar presidida por la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet tras el acuerdo alcanzado entre PP Ciudadanos y la formación de extrema derecha Vox el partido socialista precisamente acaba de acusar a la formación de Albert Rivera de traicionar a España pactando con un partido ultraderechista

Voz 5 00:31 hola muy buenos días Rafael Simancas estima en efecto que PP y Ciudadanos están negociando a oscuras en Andalucía con los herederos del franquismo cuarenta y tres años después y eso supone dice una traición

Voz 6 00:42 ver a España religión a los españoles inflexión a nuestra joven democracia esto sí que es una traición a España

Voz 5 00:51 el grupo socialista ha presentado esta mañana un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el bloqueo sistemático del PP y Ciudadanos a las leyes aprobadas en el pleno entre ellas la ley de estabilidad que se debate esta tarde en el Senado

Voz 0325 01:05 la portavoz de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez ha reiterado esta mañana los motivos por los que su formación ha rechazado participar en el acuerdo de la derecha para garantizarse una representación con voz y voto en la Mesa del Parlamento de Andalucía representación por la que lucharán hoy sin blanquear el pacto con la extrema derecha que es lo que según Rodríguez pretendía Ciudadanos

Voz 1480 01:24 pelear por tener esa representación en la Mesa y en segundo lugar también ser garantía de parará la derecha eh y eso suponía también en ningún caso aceptar operaciones de blanqueo de un pacto a tres que Ciudadanos ha tratado de disimular durante estas negociaciones de investidura en una batalla por el relato en la que han intentado disimular y blanquear un acuerdo que ya tenían con Vox y con el Partido Popular

Voz 0325 01:48 más cosas la policía ha rescatado en Bolivia una mujer argentina que llevaba treinta y dos años desaparecida hace más de tres décadas fue secuestrada por una red de trata de

Voz 7 01:56 personas y ahora se está investigando si la obra

Voz 0325 01:59 llegaron a ejercer la prostitución Laura Marcos hoy

Voz 1276 02:01 Argentina tiene cuarenta y cinco años y un hijo de nueve que nació durante el cautiverio la principal hipótesis es que un ciudadano boliviano se la llevó en mil novecientos ochenta y siete junto a su hermana mayor con la promesa de conseguirle un trabajo y luego la explotó el fiscal de Orán es el encargado del caso

Voz 8 02:17 estamos investigando si es una servidumbre laboral o una servidumbre que va a otro tipo de hechos como el sexual estamos en plena investigación

Voz 1276 02:26 estas pesquisas empezaron hace ya cuatro años las autoridades bolivianas han ofrecido a la víctima protección especial pero ella la ha rechazado y se está a la espera de que preste declaración ya en su país

hay una cosa más Japón ha ejecutado hoy a dos condenados a muerte la primera aplicación de la pena capital en ese país desde el pasado mes de julio los ejecutados son un hombre de sesenta años miembro del crimen organizado japonés y otro de sesenta y siete años antiguo asesor financiero ambos fueron condenados a muerte por el atraco y el posterior asesinamiento de dos personas

hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 11 05:21 Pablo González Batista

Voz 3 05:28 candidatos están sentando

Voz 4 05:31 Ángeles Muñoz tiene Martín muy buenos días

Voz 13 05:33 día tengo aquí su currículum

Voz 4 05:36 entre aunque Blonde de invitados a Hoy por Hoy me la han pasado mis compañeros y la verdad que no está no está nada mal la que dice que tienen ustedes veinticinco años de experiencia en su profesión están a punto de cumplir no es correcto años viviendo ya hace veinticinco

Voz 1 05:49 parece mentira eh y además el mundo de la música vimos un mundo donde sea sencillo mantener

Voz 14 05:56 hoy en día vamos yo es lo que siempre digo que no realmente llegar sino mantenerse líder veinticinco años después de nuestra trayectoria no que nosotros nuestro comienzo por allá por mil novecientos veinticuatro Se Nos creía que íbamos así pues como se suele decir no siempre Boom luego veinticinco años seguir en este mundillo siempre

Voz 4 06:15 con aquí ha provocado siete millones de

Voz 1 06:17 de discos vendidos por si en total bueno en total eso lo llevamos ya hace muchos años hay hay que sumar los vamos a poner ocho

Voz 9 06:28 hoy es verdad pero bien ahora vale vale vale pues vamos cosa que te para

Voz 1 06:37 a mí me en aficiones

Voz 4 06:39 n viajar dice que han ustedes viajado mucho

Voz 1 06:42 que en Latinoamérica son muy queridos

Voz 4 06:44 Toni que en Chile incluso tuvieron que ser escoltados por los antidisturbios porque casi provocan un problema de orden público

Voz 14 06:50 sí fue en el dos mil dos mil uno fue realmente es nuestro primer viaje a Latinoamérica a Santiago de Chile y bueno íbamos era un sitio afirmó en otra sorpresa que en el Paseo de la humana en el centro de chiles eh congregó allí casi veintitantas mil personas tuvieron que venir no sé si eran los antidisturbios el ejercito lo que tuvieron que sacar allí

Voz 4 07:09 digo esto no me lo creía porque lo pone el currículum lo buscó en Youtube es ir es impresionante eso sí invitó a nuestros oyentes que lo ha que lo busqué bueno

Voz 15 07:16 lo que hice aquí que empezaran ustedes

Voz 4 07:19 muy muy muy muy abajo que tiene un espíritu emprendedor que han ido construyendo su carrera

Voz 16 07:23 la poco a poco sí sí bueno porque me llamó desde bajo cero desde muy abajo debajo cero siete el frío que hace hoy Madrid bueno no pero la verdad que sí empezamos hobbit era un hobby para nosotros nunca pensábamos dedicarnos a esto ni muchísimo menos ha te te digo algo que los fines de semana Nos juntábamos Si no gustaba cantar

Voz 4 07:45 ya les digo que con estas credenciales ya puede decir lo que quiera la crítica musical seria que ustedes son los protagonistas de uno de los fenómenos más interesantes de la música de este país en las últimas décadas este próximo año dos mil diecinueve Se van a cumplir veinticinco años de Camila ese grupo que decías que no escuchabas pero del que te sabías varias canciones ese al que la critican no hizo caso pero que contaba sus ventas por millones ya dijimos que no se no sabemos cinco siete pero muchos el grupo que ha inventado el que es probablemente el último género musical con pedigrí español que es la tecno rumba

Voz 1 08:39 ángeles Dioni Camela Horacio les puedo tutear horas y bueno

Voz 9 08:43 lo que es verdad una entrevista de trabajo hola pasarme algo una broma era bromea estábamos

Voz 4 08:55 que crean donante pues bueno yo estaba leyendo un currículum que es absolutamente incontestable y qué es lo que nos ha situado hoy en Hoy por hoy es un día veintisiete de diciembre a puntito de cumplir veinticinco años en la música cuando efectivamente como contaba Ángeles empezáis desde desde muy muy muy abajo ahora vamos a repasar esa época cuando ya sois un grupo consolidado que está a punto de celebrar esos veinticinco años en un escenario como el de Madrid que es un escenario emblemático para la música española

Voz 14 09:22 sí bueno esto va a ser el día doce de abril realmente bueno pues va a ser un día de celebración sobre todo con nuestros seguidores con nuestro fan de toda la vida lo de antes y los que sean una nueva generación no que viene ahora de Melero y camarera bueno va a ser un día de celebración que bueno va a ser una fiesta hay y lo vamos a pasar lo vamos a pasar todo muy bien

Voz 1 09:40 quiere decir que hay que inventar ya el nombre del del fan de Camela como hace Justin Bieber los Bill Liberes Lanus nosotros lo Kamel ers no Melero Kamel El adiós

Voz 18 09:50 sí eso eso es lo que dicen los pan no camareros también le bueno pues está bien

Voz 4 09:54 esta perfecto y qué importancia simbólica tiene para vosotros ese ese día el veinte el próximo día doce de abril incendio lo que te he dicho Pablo

Voz 14 10:01 claramente va a ser un día de celebración por nuestro veinticinco aniversario en la música Ivonne Hay esperemos que se congrega pues prácticamente todo nuestro público toda nuestra gente y el que no se otra gente él también han venido sobre todo buenos récords

Voz 1002 10:14 ah pues los grandes éxitos de estos veinticinco años que no se abra que bueno también hay un disco que está

Voz 9 10:22 en previsión de salir fuera el mes de febrero practicamente

Voz 1002 10:26 sí bueno y ahí creemos que que

Voz 9 10:30 qué va a ser la presentación más más idónea para hacerlo no ese día no

Voz 18 10:34 arte que es un disco de colaboraciones con artistas e con lo cual esperamos que muchos de ellos todos los que puedan estar romper entre efectivamente esa es la idea y ese es el propósito de todos siempre y cuando el trabajo no sólo impida no no concierto alguna

Voz 4 10:52 bueno estamos avisando con tiempo eh hay cuatro meses para ponérselo en la agenda

Voz 14 10:56 en fechas que sabes tú que los artistas sólo hemos trabajado muchísimo no hay bueno esperamos que vengan todos los que han colaborado no hoy sino bueno por intentar lo máximo posible no

Voz 4 11:06 bueno lo decíamos al principio del camino de Camela hasta ese escenario hasta el del Wisin Center de Madrid empieza hace veinticinco años y lo hace pues por el principio la historia es un poco conocida pero a mí me parece fantástica y me gustaría que lo recordamos porque como Dioni como grababa así vendidas tu aquellos primeros casetes que te compraban por cierto a puñados en los mercadillos

Voz 14 11:25 bueno ahora tú fíjate que las redes sociales habló muchísimo de hecho nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad estar en en el festival Sonorama y ahí hay mucho grupo indie no es lo primero indie que hubo fumata nosotros realmente no porque como tú bien dicen no nosotros íbamos a ese estudio que nos costaba cinco mil pesetas nuestra alma una hora de estudio y entonces no hacia nuestras propias maquetas no teníamos Compay la discográfica ni nada ni buscábamos tampoco bueno yo como vengo de una familia de vendedoras ambulantes pues yo tenía contacto con todos los vendedores de de los mercadillos no de cintas no en aquella época era la finta entonces yo les llevaba a las cajitas de de de de las maquetas esta que habíamos grabado en un estudio Illa

Voz 1002 12:01 digamos la verdad que las vendíamos muy muy bien

Voz 14 12:04 deberíamos de hecho con el tiempo una de estas maquetas llegó un señor que tiene una compañía chiquitita independiente Ivonne nuestra primera entrevista fue ya teníamos el contrato sobre la mesa no que Fatih esto fue Pedras maqueta fue en el noventa y dos no veintitrés tú fíjate que ya no veinticuatro fue cuando firmamos nuestro contrato fue nuestro primer disco oficial lágrimas damos del cual se vendió un millón de discos sin nada de promoción y hay una gran inversión de marketing detrás nada haciendo una televisión nacional nada más a la primera

Voz 9 12:32 fue acuerdo con Bárbara Rey esto espectacular por el boca boca de la gente no que no dio a conocer la verdad vosotros os acordáis de cómo sonaba aquella primera maqueta Huff si lo digo porque la red es hay después de

Voz 4 12:44 Alicia vamos a escucharlo yo me acuerdo lo que pasa que ya no tú

Voz 9 12:46 yo no quiero no

Voz 4 12:49 os lo digo Dioni Ángeles muchísimas gracias vamos a nos enseña a unos anuncios si volveremos muy bien

Voz 4 18:12 más de mil quinientos conciertos dieciséis discos de estudio más John ser recopilatorios y en dos mil diecinueve veinticinco años de carrera Camela definitivamente le ha ganado la batalla al elitismo

Voz 2 18:24 Mirla amigo mío

Voz 4 18:36 porque no hay nadie que no esté bailando en la radio y es verdad porque no hay muchos grupos de pop tan transversales tan conocidos puede preguntarle a tu abuelo a tu jefa al camarero del bar en el que desayuna habitualmente al notario todos ellos lo reconozcan o no seguramente podrían tararear al menos una parte sin estribillo de Camela y esto lo vivido personalmente Ángeles Dioni porque yo voy a muchos conciertos no hace mucho estuve en una muestra de creo hiló con todo varias veces que es el concierto en el que he visto en grupo de gente más diferente más variopinta edades orígenes aspecto profesiones me sorprendió mucho y me sorprendió para bien esto lo notáis vosotros siempre desde el principio aunque

Voz 18 19:18 a mucha gente no no ha sido consciente de ello pero vamos que siempre ha sido así todas las edades sigue pasando

Voz 9 19:27 lo bonito no que realmente Duratón mira este año hemos terminado así con un setenta conciertos en directo te puedo decir que para el año que viene buena fecha como estamos ahora Pablo tenemos ya treinta y dos conciertos cerrados osea Angra como fecha estamos mujer

Voz 14 19:39 es lo bonito es cuando tú llegas a un pueblo está en su fiesta y te llega al alcalde la alcaldesa el concejal la concejala de Festejos dice dice la verdad que que que que maravilla dice que es que lo demuestra ido dice todo el pueblo prácticamente lo que es la juventud los niños y la gente mayor dice ha disfrutado todo el mundo el concierto no entonces claro nuestro público realmente universal no va si simplemente destinado a una da o o así es siempre igual no que realmente nuestra música abarca toda a todas las tiene a los niños chiquitito no de de cuatro cinco años

Voz 9 20:09 claro que te canta las canciones mejor que yo y confió en Jerez

Voz 14 20:11 pero de ellas Pablo bueno hay que me las cantan de arriba llegar

Voz 4 20:14 en a los agudos mejor que ahora ya sí aclara Nos apostó halló Pulido que lleva veinticinco años creciendo con Camela es decir carceleros de toda la vida y otro otro público que se está incorporando

Voz 14 20:25 la nueva generación esta es Melero se toda

Voz 4 20:27 vida probablemente conozcan desde hace más de veinticinco años porque tú decías que aquellas primeras maquetas eran del año noventa y dos yo prometí la la radio se acuerda de cómo sonaba aquella prenavideña queréis escuchar sí sí

Voz 14 20:37 claro

Voz 9 20:44 sí sí

Voz 33 20:51 efectivamente ya no tengo

Voz 1 20:54 pero al veis mejoró quiero decir no triste

Voz 15 20:58 tengo ganas experiencia claro pero claro que era una niña

Voz 9 21:02 yo dejé esa maqueta diecisiete dieciocho años diecinueve pues sí Rain claro sobredosis el incondicional tendría yo

Voz 14 21:11 ya veintiuno veintidós me parece que tenía yo

Voz 18 21:14 por ahí vamos empezamos veintinueve profesionales

Voz 1 21:16 es decir porque cuando estabais grabando esto en aquel estudio otros costaba cinco mil pesetas de tu alma dijiste de estudio

Voz 14 21:25 más se portó muy bien con nosotros era de Félix

Voz 1 21:27 de los pequeñitos grupo

Voz 9 21:30 de de Félix la verdad que se portó muy bien

Voz 14 21:34 récord Alicia ahí estaba por detrás de la estación datos

Voz 9 21:37 el bonita por cierto la ver la portada

Voz 4 21:39 que se nota que tenéis veinticinco veintisiete en este caso años menos hay más hombreras ahí que en el armario de Miguel Bosé es esa portada que además claro es en vertical porque sólo lo edita estáis en casé sólo hay una portada

Voz 1 21:51 es de un casero

Voz 4 21:53 cuando estabais insisto grabando esto en aquel año noventa y dos que cuando cerraban los ojos y piensa Weiss en vuestro futuro que era lo máximo que son insisto que estamos hablando en el Hoy por hoy veinticinco años después de un concierto en la licencia de Madrid de veinticinco años de carrera de éxito I de treinta y tantos conciertos cerrados qué pensasteis que sabéis vosotros que soñaba vais vosotros

Voz 14 22:13 en aquel momento es que es que no buscábamos realmente

Voz 4 22:18 ya

Voz 14 22:18 lo que lo que se conoce lo que hemos conseguido nosotros hacíamos por hobby porque no gustaba íbamos al estudio hacía otra prueba maqueta y entonces pues bueno ya te digo luego después vimos una manera de sacarle un dinero pues bueno para pagar la cinco mil pesetas de nuestra alma del estudio a Félix y entonces bueno pues lo hacíamos yo te soy sincero yo cuando fumo hicimos nuestro primer contrato Pablo de la quema Gamo Amin Mika mira con nosotros no dijeron vais a cobrar este tanto por ciento Realty nosotros nos mirábamos a mí lo que era royalties Pablo no teníamos ni idea de este mundo nada absolutamente a mi me da igual yo lo que quería que el tío Has m pagar al estudio cantar Si yo lo que quería era un disco y ya está en ningún momento se llegar a esto

Voz 4 22:58 pues fíjate nosotros siempre lo decimos cuando nosotros

Voz 14 23:00 que oyes que lleváis de este lleva es un millón de discos nosotros hacia bueno polvo llevaremos disco pero

Voz 1 23:06 era dedico caro era Mustang

Voz 14 23:08 siente que que yo para mí decía bueno pues yo que se sigue vende un millón dedico mis ídolos como no se los Chicho Ketama estos estos venden treinta millones osea no era muy consciente de que habíamos hecho Claire de verdad en serio

Voz 4 23:18 estabais desplazando de las listas de éxitos y demás vendidos a grupos de fuera como las Spice Girls por ejemplo

Voz 14 23:24 eso fue en el tercer dedico en tercer disco se quedaron número

Voz 4 23:27 dos porque Camela hasta si eran número uno en todo el mundo menos en España eso

Voz 18 23:32 la verdad es que la compañía de Spice Girl osea llamaron a España para preguntar cómo Camela eso es cierto es que es que no lo no lo contaron en Enemy cuanto antes era eminencia con quien estábamos si llamaron para ver quién era Camela entonces Emi les mando un un disco de grandes los que teníamos nosotros ir a ver

Voz 4 23:49 cómo le explicas a ver como lema

Voz 9 23:52 pero lo que pasa es que este mundillo como da tanta vuelta

Voz 1002 23:55 claro que dándolo acompaña

Voz 14 23:58 a Virgin creo que aquí en España entonces no entonces no absorbió de mi entonces esa gente que trabajaba en Virgin viniendo trabajarán trabajaban con nosotros dentro de una persona que trabajó en su día la promoción de de Spider aquí en España bueno decía dice mira tú no te puedes imaginar el quebradero de cabeza Ilha con perdón las hostias que en cielo dice porque nos decían los ingleses que cómo era posible que era número en un toro patas en todo el mundo y aquí no que que trabajo que Kemal habíamos trabajar dice nosotros que nos preguntaba que quiera Camela nosotros sabían que explicarle que que era Camela cogimos fumaba la hacienda compremos lo mandemos mira todo lo que has mezcla

Voz 4 24:31 es que es verdad que es probablemente era muy difícil de explicar entonces que erais vosotros porque inventase y una manera de hacer música comisteis la tradición de la rumba catalana de la rumba rambla rumba flamenca me da igual esos grupos que es nombrado del Flamenco en Jerez bueno este hicisteis una mezcla de esos sonidos con los sonidos de sintetizador es que venían de finales de los ochenta y principios de los noventa tu crees

Voz 18 24:52 pero sí que es un estilo difícil de definir pero es verdad que no Camela te no rumba Hatem no tampoco consideramos que no a porque rumba pensamos que lo que hace a Pere claro ese tipo de pero es verdad que tenemos alguna Rambita como yo que estamos puede ser de Palamós palabras de papel en en fin

Voz 9 25:10 bueno por la forma muchas otras estilo no Camela

Voz 1 25:14 creo que sobre todo por la forma

Voz 14 25:16 en cada nodo de yo yo sobre todo no tendrán Gomis origen flamenco y entonces claro yo que claro pero luego el el mezclarlo con los sonidos tecnológico donde no Pablo te puedo confesar y confieso que yo la primera que escuche los arreglos de este de esta sonando de fondo yo decía como cantáis esos bacalao sea yo me parecía que era bacalao dijeron no no esto es algo nuevo lo que podemos hacer que nunca ha aprobado igual ya lo estaban haciendo o beca viceversa estábamos llegando muchísimo el el el sonido techno y entonces bueno se pero mira por dónde pues realmente funcionó o no yo creo que ahora mismo es una es una parte de nuestro éxito no porque tú lo escucha ya enseguida dices Anda Camela no clara y nos da

Voz 4 25:58 separarme Lamela Camela o como camel y esto ocurrió cuando vosotros nazis al al calor digamos a la sombra del fenómeno de Camela nacieron muchísimos grupos que además os copiaban incluso también en la formación normalmente sonaban Calais por recordar cae bien piel morena hay muchos grupos que imitaron digamos se acercaron a la propuesta de de Camela con los que no sé si mantiene su relación porque digamos que vosotros estáis aquí veinticinco años después algunos esos grupos

Voz 14 26:24 de hecho hago cala hitos compilar acto había sea que la ida a Opel Valero y luego fiel morena te has dicho no que sólo Javi deja estaba Javier la abandona arrebató a es verdad aclara Barebrá entonces ya ves estuvimos con el otro anoche Etxea que tuvimos ahí y la verdad que bueno nosotros creemos que cuando una un estilo musical

Voz 9 26:42 funciona no pues entonces lo ocupo mucho grupo que que bueno que se que que realmente pues oye cogen esa

Voz 14 26:48 esa vía musical au sea igualdad o lo que sea pero marginado también por por qué es la moda o el reglamento lo que

Voz 4 26:54 el otro gran secreto de Camela seguramente más allá del estilos es el contenido las canciones las canciones de amor y normalmente de desamor y nosotros hemos pensado que el el concierto de doce de abril es una idea fantástica pero por qué no lo íbamos un poco más lejos y celebramos el veinticinco aniversario de Camela

Voz 1 27:10 con Camilla el musical

Voz 4 27:13 las canciones de también la son perfectas para hacer una historia una historia clásica de musical que nosotros vamos a proponer aquí vale venga hemos creado una un pequeño van por supuesto la historia comienza como casi todas las historias de amor con un chico que conoce a una chica se enamora locamente de ella a mí

Voz 30 27:31 ahora es el momento en el que zarpa llega por supuesto después de unos cuantos días quedando pues

Voz 4 27:39 la chica acaba digamos dejando demostrar un poco de Inter

Voz 30 27:42 después se pone un poco pesado como ella deja de estas

Voz 18 27:44 de estar interesado y y ya no responde a las muestras de amor que le da

Voz 2 27:50 ocurre esto

Voz 4 28:01 claro se queja la de queja a un tercer personaje que aparece aquí que es el chico le está pidiendo a la amiga vamos a pensar que es la amiga de ella prisa oye por favor BT habla con ella que que no me

Voz 1 28:12 claro que no habrá descanso de ni por favor cosas bonitas tanto darse consuelo tanto balcánico la fuente que al final acaban liados la amiga el chico

Voz 2 28:23 no

Voz 4 28:30 como madre que hacer otra canción cuarenta historia si no el musical insisto bueno pues ahora que la chica asado cuenta la chica de primera claro al ver que la amiga salió con el chico dice no a mi a mi ahora sí que sí que me gusta y no puede soportar que su amiga este con él

Voz 34 28:50 sí bueno lo pasó fatal fatal bueno aquí

Voz 4 28:57 hemos a la amiga que es súper feminista deja al chico no si le gusta a merced y Los Silos cambia mi

Voz 1 29:04 ahora ves dice no no la Mista es lo primero aquí no ha pasado

Voz 35 29:07 nada claro el tío se queda hecho polvo

Voz 4 29:17 pero los musicales acaban bien entonces pasan unos meses el chico y la chica se encuentran por la calle se miran a los ojos lo entienden

Voz 1 29:24 todo como dicen en el sur si está Patti esta Patti total que se perdonan claro e al final acaban juntos os ha gustado si esto bien desarrollado hombre no sé si una hora y media de musical pero no

Voz 1002 29:41 no está mira pero de te puedo decir que ahora no y Amaya eso lo propuse así vía pues de redes sociales de hecho tengo un pequeño contactó el otro día con ellos así que yo le dije a los Javi que tenían vista libre osea que detenido para hacer un guión

Voz 14 29:58 música para Camela y ellos encantadísima de la vida porque creo que somos seguidores de Camela de no sé lo Javier Arenas date cuenta que ellos con su con su peligroso grano llamada célula llamada pues fíjate no a mi me gustaría no porque no al día de mañana

Voz 4 30:12 saque fíjate sólo dejaría o no nosotros vanos tú vienes os allá habías pensado esta idea

Voz 14 30:15 a ver si no da ahora a Vera ha surgido la idea de hacer un musical con Camela no lo dijeron hace ya varios años

Voz 4 30:22 ya bastante tiempo lo único que usara

Voz 18 30:25 hago yo pienso que no puede no existe

Voz 4 30:28 bueno por ahora lo que sí tenemos es un concierto un concierto el doce de abril el Wisin encender de Madrid ya vamos diciendo aquí a quienes hayan grabado el disco con vosotros que también conoceremos en el mes de febrero que se guarden la fecha porque van les vais a llamar en un rato para proponerles

Voz 9 30:43 estar con vosotros sobre todo porque estamos llamando te cogen el teléfono

Voz 4 30:47 sí sí perfecto bueno pues espero que podamos verles con con vosotros como digo sobre el escenario brinda haremos por esos veinticinco años de carrera de Camela cantando con vosotros porque no sabemos las canciones el próximo día doce de abril el Huici intentar muchísimas gracias a vosotros

Voz 1002 31:02 muy feliz Navidad feliz de fiesta

Voz 34 31:05 pero felicidad invita a todo el que venga concierto imitados todos somos todos unos es rentable era jugadas bueno hombre saber lo que te quiero aquellos a todos aquellos encanto

Voz 2 31:21 Adriana

Voz 19 31:28 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 2 35:34 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 20 36:03 los de Castro muy buenos días feliz

Voz 4 36:04 Navidad

Voz 7 36:05 Feliz Navidad Pablo como estamos muy bien muy bien qué esta estuvo pues bien estas presentaciones me matan me describen tan bien

Voz 4 36:12 hombre en las las pensamos las hacemos ya lo sabes a tu medida esto es como un traje de sastre hecho especialmente para ti cada mañana al envite es de hecho yo estaba allí cuando sacando Carmen al es que te a golpe pero bueno lo que vaya cree que está está bien también en la verdad está bien traído bueno que se mejore que Manuela Carmena que Kate que traes hoy ayer me he tenido que dar

Voz 7 36:32 a la ducha porque es que con el espíritu esté imbuido por el espíritu navideño después de leer las críticas de nuestros gris

Voz 46 36:37 Pons porque somos son lo que referimos ya no sé ni por dónde

Voz 7 36:41 empezar pero bueno es casi obligado tenemos que empezar por el espíritu navideño es decir todas las críticas

Voz 4 36:46 se hoy que por supuesto son como siempre reales

Voz 7 36:49 a pesar sobre asuntos relacionados con la Navidad exacto exacto donde la gente ve espíritu navideño nuestros terroristas ven atascos vale pues empecemos pues si te parece

Voz 2 36:59 el alumbrado navideño de la ciudad de Vigo por supuesto

Voz 47 37:04 supongo que te refieres a la majestuosa instalación de millones de luces de Navidad que pues ha hecho al alcalde Abel Caballé

Voz 4 37:10 pero por un valor de cientos de miles de euros y que según sus propias palabras que abro comillas que sepan los alcaldes de Londres Tokio Nueva York la alcaldesa de París y el alcalde de Berlín que vamos a ser el luego más bueno ya no citó Madrid y Barcelona porque eso se nos quedan allá pequeñitos

Voz 7 37:25 pues si los de la Estación Espacial Internacional le han pedido a Abel Caballero que vaya apagando las luces cuando pasan por encima porque es como cuando te dan largas en un cambio de loca bueno pues hay cierta gente que ha opinado sobre la iluminación concretamente hay un tipo que se llama Cell pista en Nueva York que es un vigués que reside en Nueva York que existe esta semana dice que Caballero estaba acertado en que las luces de Vigo son mejores que las de Nueva York y aquí va la prueba y el tipo sube fotos de Nueva York a Twitter Quinta Avenida Madison Park Avenue salvo Tiffany's Sachs grandes superficies que le dan algo de color bueno el Rockefeller Center el resto muy pobre

Voz 4 38:02 tú crees que puede ser el propio Abel Caballero yo creo que reafirmando

Voz 7 38:07 o eso o su cuñado porque ella o comparar Nueva York no muy pobre muy pobre Nueva York luego hay una tuitera que sea más Silver Moon Light que ha puesto una especie de diálogo en su tuit que dice me he muerto donde estoy no hijo no no ha sido nada sólo un golpe cientos es esa luz que veo al final del túnel que es dice eso es vi tranquilo tú has visto Vigo has estado en Vigo estos días no no no ahora navidades no estoy en Coruña pero no Besteiro una cosa voy esta tarde vuelo algo tengo una boda allí voy a sacar fotos y voy a ser una reseña y espero que me saques en el próximo el el el el proxy la próxima semana por favor creo que creo que los pilotos cuando aterrizan si vas en avión se ponen gafas de sol por supuesto para ver Vigo desde el otro lado de la ría también existen los barcos de todo bueno hay una tal ensalada la birdie que dice estoy intentando no sufrir un ataque epiléptico Ci Lucas traspasa dice lo que está realmente iluminado es el alcalde vale

Voz 4 39:01 qué más cosas navideñas han criticado los terroristas bueno pues

Voz 7 39:04 tenemos la aldea hay la Casa de Papa Noel en roban y en mi en Finlandia

Voz 4 39:10 ha sido obliga que me ajeno que te refieres a la ciudad natal oficial de Santa Claus o Papa Noel ubicada en Laponia en donde además de poder cruzarse el Círculo Polar Ártico Iber auroras boreales también puedes disfrutar en verano del famoso Sol de medianoche y que los niños entren en su carta en mano al mismísimo

Voz 1643 39:24 Papa Noel exacto bueno supongo que no cuesta mucho imaginar que todo aquello no lo ha montado una ONG sino más bien todo lo contrario no es un sitio donde va a consumir y tal y bueno aunque hay miles de críticas positivas algunos terroristas lo han visto otra manera concretamente Monique quina que debe ser que tiene el espíritu infantil muy metido dentro y el navideño iba a ver a Papá Noel con las intenciones de un niño porque dice es un roba ni EMI en toda regla dice el pueblo de Papa Noel

Voz 7 39:47 justo pero la visita este personaje un engaño total ya que es su trabajo debería saber atender a las personas adultos y niños yo no sé cómo será con los niños pero mi visita fue entrar darle la mano me dijo un mísero hola de cintas a su lado en una silla en te hace un par de fotos te levantas esta mujer se quería sentar el rechazo de Papá Noel

Voz 1643 40:08 además no se puede exigir a Papa Noel que todos los días este de buenas para el también tendrá días malos no y además paró el puede osea más entre nosotros puede que a lo mejor no se puede decir

Voz 7 40:15 mucho más en otros lo dejo caer por ahí sí que es mágico pero políglota tampoco no claro lo dijo que bueno que ha pasado mucho mejor en Disney que con Papa Noel no es el caso que Disney los personajes de Disney te hacen sentir como un niño ellas lo que quería sentirse como un niño pero bueno luego está Almudena que es fantástica porque Almudena dice estuvimos en el mes de julio yo aunque la Casa de Papa Noel cumple con las expectativas Papa Noel elfos música regalos etcétera me parece un poco incongruente que no sólo no hubiera nieve sino que teníamos treinta y cuatro grados

Voz 1643 40:46 para esta señora Almudena que pretende viajando en julio estaba no lo mejor de todo es que la casa oficial de Papa Noel de responde a muy les dicen en verano es decir querida Almudena en verano

Voz 7 40:58 ni siquiera los elfos acabamos de creernos que haga tanto calor pero tú vuelven invierno que ya verás que no hace tanto te lo aseguro

Voz 4 41:05 además te lo aseguramos lo ponen con mayúsculas como ya verás que igual no te parece de quejas de otra cosa no

Voz 7 41:10 sí sí sí que vamos a ir ahí Sando que va a hacer y que va a haber nieve

Voz 1643 41:15 verano en pleno mes de julio bueno hay más paradas navideñas Auxerre si sí si por ejemplo de Harrods cree más bueno no sé si eso el mercado navideño de la Plaza Mayor de Madrid que te parece vamos a ver mercado navideño de la Plaza mallorquines queda más si me negaba

Voz 1 41:28 derrumbes imagino al mercado de Navidad

Voz 4 41:32 esta es la música que viene celebrándose desde hace más de cien años y cuyos orígenes se remontan al siglo XVII localización por supuesto de numerosas escenas de película en el que se venden tradicionales belenes adornos navideños y artículos de este no

Voz 7 41:44 pero me refiero pero bueno empezaría diciendo que no pocos terroristas reseña en el mercado navideño de la plaza mayor atención con un simple huele a me hago hay varios si serán las volea no encontró varios pero bueno F R P dice la Plaza Mayor es sólo un espacio grande hay mucha gente vendiendo y me parece que está sucio el visual al esta no la entiendo un visor se referirá a los productos como sex como están expuestos a productos es parecido raro igual que haya musgo no por ejemplo luego dice Lali de cuando fuimos estaban montando las casetas para preparar el mercadillo entre eso y los personajes disfrazados que se encargan de asustar a los turistas a saber ha quedado muy por debajo de ahora dos personajes no están para asustar están para entretener algunos da un poco de eso

Voz 4 42:28 Nuestra algunos en un poco de miedo de todas maneras hay veces que uno cuando Val al mercadillo de la Plaza Mayor de Madrid desea que algún personaje asusté algún turista de verdad

Voz 7 42:35 sí o a ciento cincuenta los de esa esquina por favor que me eh

Voz 4 42:40 de hecho tienes aquí una crítica que hable plenamente de la cantidad de gente que se que se acumulan esa plaza no pues

Voz 7 42:44 te pero deba dice en días de fiesta es un caos y además hay mucha gente con pinta de carteristas más que otra

Voz 4 42:52 bueno íbamos hablando de de carteristas la Puerta del Sol de Madrid Leno solamente una crítica de la de la Puerta del Sol en Madrid

Voz 7 42:59 esto es fantástico porque dice por ejemplo do do Vito de cabe dice si quieres celebrar la entrada del año pasando frío sin poder moverte en un radio de un metro y aguantando empujones de desconocidos borrachos éste es tu sitio es que no sea falta un buen plan para

Voz 15 43:13 esta treinta y uno por la noche muchísimas gracias

Voz 18 43:16 es un abrazo que viene

Voz 1 49:05 Pereira de novedades Carmina Carlos durante el durante la etapa de verano pues venía con María Galiana habernos su visión sobre algunos asuntos de actualidad algunas asuntos de interés general etcétera y contra poníamos digamos Carlos tu visión a la visión más experimentada de María Galiana estas navidades Carles buenos días

Voz 15 49:24 muy buenos días lo había saludado te encargado una misión