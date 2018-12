Hoy por Hoy (27/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias hoy

Voz 2 00:07 muy buenos días buenos días Pablo a partir de esta hora comienza una nueva legislatura la undécima en el Parlamento de Andalucía sesión constitutiva en la que se va a votar la composición de la Mesa de la Cámara Marta bosque de Ciudadanos va a presidir el Parlamento iba a ocupar esa silla gracias al apoyo del Partido Popular ID Vox pacto a tres que supone de facto la entrada de modo oficial de la extrema derecha en un Parlamento autonómico ahí está Fernando Pérez movió buenas tardes

Voz 0648 00:30 buenas tardes enseguida debe arrancar el pleno del Parlamento de la undécima legislatura andaluza que será el preámbulo del cambio de gobierno en Andalucía gracias a los votos de PP Ciudadanos y Vox la presidenta del Parlamento será la diputada de la formación naranja por Almería van Marta Bosquet abogada de cuarenta y nueve años quien ha participado directamente en las negociaciones con los populares en el pacto de gobierno que tenía recordemos tres patas el acuerdo programático noventa medidas anunciadas la constitución de anoche al Parlamento y el Gobierno que presidirá el popular Juan Manuel Moreno en una investidura prevista para el quince o dieciséis de enero pero antes lo dicho juran o prometen sus cargos los ciento nueve diputados ese sentido de ellos nuevos irse procede a la composición de la mesa en la que entra Vox con voz voto puesto que le cederán con sus votos los popular

Voz 2 01:13 ese pacto a tres de la derecha ha sido ya ha criticado esta mañana por el PSOE considera que Ciudadanos traición a España al unirse a la extrema derecha acercamiento que ya les venimos contando también a los socios liberales de Ciudadanos en Europa no les gusta Por otro lado Adelante Andalucía ha situado también enfrente no ha aceptado tener representación en la mesa con voz y voto la que le ofrecía Ciudadanos porque considera que ese partido intenta blanquear así su cercanía Vox seguimos en el Parlamento andaluz Alfredo guardia delante

Voz 3 01:38 la coalición que integran Podemos e Izquierda Unida no quiere formar parte de un pacto que blanquilla dice a la extrema derecha toma esta decisión por coherencia como han subrayado ambos líderes sin embargo defenderán sus candidaturas y no se descarta que al final tenga una vicepresidencia siempre y cuando Ciudadanos no presente candidato al puesto o el PSOE cede a un representante como ha pedido abiertamente Antonio Maíllo aunque esta opción es menos probable el PSOE cuenta con dos miembros en la Mesa que le corresponden por su número de diputados

Voz 2 02:04 Andalucía hay su futuro será seguro uno de los temas que Pedro Sánchez tendrá que valorar mañana en su comparecencia después del Consejo de Ministros en la que va a hacer balance del año antes de eso el presidente del Gobierno está mal y acaba de aterrizar en ese país donde visita a las tropas españolas que están desplegadas primera visita de este estilo de Sánchez que las realiza además sin la compañía de la ministra de Defensa en Mali está la enviada especial de la SER Mariela Rubio buenas tardes

Voz 1450 02:27 sí saludos desde Bamako donde acaba de aterrizar el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la que es su primera visita a un contingente español en el exterior el presidente del Gobierno se entrevistará aquí en Bamako con el primer ministro del país y posteriormente se desplazará a cincuenta kilómetros de la capital donde están basados los militares españoles en la base de oro ante ellos Sánchez dirigirá unas palabras antes del tradicional almuerzo y brindis con la tropa aquí en Mali se produjo la última baja española en el exterior el soldado español Antonio Carrero que falleció en accidente de un convoy al volcar el vehículo en el que viajaba

Voz 2 03:05 doce y tres hoy termina el plazo que Alcoa dio a los trabajadores y al Gobierno para negociar antes de comenzar a despedir empleados hasta setecientos en las plantas de A Coruña de Avilés esta misma mañana están reunidos en Madrid representantes de la empresa de los trabajadores y los sindicatos piden allí un poco más de tiempo Eladio Meizoso

Voz 0527 03:22 los sindicatos insisten en que no hay razones objetivas para el cierre de las plantas que exigen que se prolongue el periodo de consultas del expediente de extinción de contratos Alcoa había abierto esa posibilidad ampliarlo hasta mediados de enero si hasta entonces había algún avance en la negociación el Ministerio de Industria que no existe a la reunión de hoy dice que sigue buscando les inversores que mantengan la actividad en las plantas y los sindicatos piden a la empresa que les ponga precio Alcoa contesta que a principios de año ya planteó esa posible venta sin recibir ofertas concretas sí Alcoa no prorrogar el periodo de consultas se pondría en marcha ya expediente de regulación de empleo con la extinción de los contratos de sus setecientos trabajadores en Avilés y A Coruña

Voz 2 04:02 ibamos a Barcelona el director general de Tráfico explica hasta ahora la medida sobre la reducción de la velocidad en las carreteras secundarias que mañana va a aprobar el consejo de ministros Eva reducir de cien a noventa kilómetros por hora en esas vías que son además las que registran un mayor número de accidentes con muertos Aitor Álvarez

Voz 4 04:20 sí por eso precisamente se aplica esta medida que se aplicará de forma gradual conforme se vayan substituir viendo las señales de cien kilómetros por hora delimitación por señales de noventa la DGT da un mes para que sus se sustituyan esas señales en todas las carreteras secundarias que no tienen separación entre los carriles que ganen las dos direcciones de la marcha eso quiere decir que la velocidad en todas las carreteras nacionales de España pasa a ser de noventa Sea como sea el arcén ahí estaba el quid de la cuestión hasta ahora en las carreteras que sí que tienen una separación Se mantendrá el límite actual el director de la DGT asegura que la decisión se toma por consenso de todas las entidades de tráfico por ese motivo que comentabas por la alta tasa de siniestro

Voz 2 04:59 la edad gracias Aitor hay más en titulares con Laura Marcos y Miguel Crespo

Voz 0356 05:03 el Boletín Oficial del Estado publicado la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los novecientos euros mensuales para que entre en vigor en dos mil diecinueve lo que supone un incremento del veintidós coma tres por ciento Se trata de la mayor subida desde mil novecientos setenta y siete

Voz 1276 05:15 el gasto en pensiones suben un cuatro coma nueve por ciento en diciembre la Seguridad Social destinó la cifra récord de casi nueve mil trescientos dieciocho millones de euros al pago de las pensiones contributivas en la Bolsa a esta hora el IBEX35

Voz 0356 05:26 lo presenta números rojos pierde más de medio punto porcentual y se sitúa por debajo de los ocho mil quinientos puntos

Voz 1276 05:31 Indonesia eleva el nivel de alerta por la erupción del volcán han ACR acató ante la posibilidad de que se produzca otro tsunami el último balance es de cuatrocientos treinta muertos mil cuatrocientos noventa y cinco heridos y ciento cincuenta y nueve desaparecidos

Voz 0356 05:43 en deportes el Athletic de Bilbao elige hoy a su nuevo presidente dos candidatos Aitor el IFE Guille Alberto Uribe Etxebarria y el Barça presenta hoy a su nuevo fichaje el colombiano murió

Voz 2 05:52 llegamos así a las doce y seis si de momento es todo para muchísimas gracias escaló seguimos

Voz 1 05:59 hoy por hoy

Voz 5 06:05 en la Cadena SER Hoy puro

Voz 1646 06:09 con Pablo González Batista hay muchas formas de celebrar estas fiestas pero pocas son más fieles al espíritu tradicional a ese espíritu de amor y entrega al prójimo que hizo entrega al prójimo que nos venden los anuncios que la forma que tienen de vivir las navidades que ponen en práctica no sólo en Navidades sino también durante todo el año la gente de Open Arms salieron de Puerto el domingo pasado a estas horas están navegando ya de vuelta a España con más de trescientas personas a bordo rescatadas del mar cuando viajaban hacia Europa en Nochebuena logró llegar hasta ellos el barco de apoyo a astral que llevaba comida mantas y también regalos para la quincena de niños que viajan con ellos a bordo desembarco de la el iba Oscar Camps que es el fundador de la ONG Pro Activa Open Arms que nos escucha buenos días

Voz 7 06:55 en qué tal buenos días pues muy bien cartoon

Voz 1646 06:57 tú ya estás en tierra si no me equivoco verdad

Voz 7 07:01 sí hemos llegado esta madrugada

Voz 1646 07:03 pero esto es en Badalona pero el Open Arms sigue navegando está previsto como como nuestros oyentes saben que el barco llegue a puerto mañana viernes a Algeciras va va todo en orden es esta semana cumplirlo los plazos establecidos

Voz 7 07:16 sí en principio sí eso parece el mar acompañado en este último tramo ha sido muy fácil la navegación no obstante es muy difícil tener tres ciertas diez personas a bordo eso sí que es es complicado imagínate la tripulación que tiene que hacer cuatro mil seiscientos menos

Voz 1646 07:36 pero y cómo cómo se encuentra ese pasaje y también la tripulación

Voz 7 07:41 bueno al pasaje está avisado ya de donde proceden de donde han salido de Libia hayan traído con el precarias votando ellos precisan asistencia a durante el día que América todo acompañado ha habido días en los que ha habido o las eso también completo algo poco la el estado de estas personas pero destartalada Fidalgo si tantos días el de algún barco pues la verdad es que no no no no aconsejables no así es que todos llegarán bastante agotados aunque moralmente que únicamente sobre otros temas no están bastantes contentos miras

Voz 8 08:19 siguiendo nuestra cuenta de Twitter puede deberse que efectivamente hay un cierto agotamiento inevitable pero también un enorme agradecimiento y probablemente también mucha emoción debió de ser emocionante esa Nochebuena cuando se encontraron los barcos el Open Arms y el Astra en el que tu viajaban vosotros habéis puesto algunos vídeos en vuestras redes sociales en los que puede apreciarse perfectamente el ambiente este por ejemplo es el momento en que el Open Arms recibe al astral

Voz 1646 08:47 vosotros conseguís de llegar hasta el barco para llevar a los hasta los niños inmigrantes por ejemplo al tío de Nadal ese tronco de navidad que tradicionalmente llevar regalos a más vecinos en Catalunya qué tal que te los recibían cómo se lo tomaron los niños

Voz 7 09:00 bueno fue anecdótico lo del lo del tío bastante anecdótico pero pero la verdad es que el ambiente he visto que consiguió con correrse juego icono con cuatro canciones icono la vulnerabilidad pues fue ayudó mucho a que luego la conviene que sean todo mucho más sencillo no piensa que todas estas personas han estado sometidas a a un de violencia altísimo no ir di es la las primeras notas que dormir tranquilos que nadie les golpea y que no son víctimas de tortura como son abordo del barco Hay cualquier cosa que hagas pues pues ayuda a que se relajen sentir un poco ir ahí han salido estas cartas que de forma espontánea algunos han querido escribir para comunicarse para que sepamos que bueno pues para cada persona una historia personal

Voz 1646 09:54 sí algunos de esos niños que viajan a bordo del del del barco de lo Penal no han recibido papel y bolígrafo para escribir cartas o hacer dibujos han podido leer algunas esas cartas sabes que dije

Voz 7 10:05 sí bueno en algunas la filial todas mostrando una cara esto es que esto porque realmente se lo es algo la vida y sobre todo a de una última embarcación que anoche el alta mar llegar a era ya casi lo daban por perdido a los vídeos lo dieron por perdida y la encontramos pues casi por casualidad y ya estaba debe que evacuemos he urgencia la primera noche que no quede lo sabes de no haberse encontrado pues imagino que entonces el agradecimiento infinito a partir de aquí carbono ha ido todo ya hay algún mensaje para para para ir para saudí indicó si algún que otro y agradecimiento a España por pues bueno pues haberles ofrecido puerto porque ellos estaban presentes cuando se solicitó a siete países puertos de ninguno nos concedió a ultranza no así es que bueno es es es muy anecdótico y muy emotivo todo lo que ocurre a bordo del barco porque son muchos días iba a parar

Voz 1646 11:04 claro is visón estos días además son las fechas las fechas de Navidad

Voz 8 11:09 viviendo en vuestro Twitter el dibujo de un de un niño donde se elimina dibujado en su libreta el barco de Open Arms impone quiero poder dar lo mejor de mí y agradece a España que efectivamente vaya a recibir ese barco porque recordemos que el Open Arms se dirige a nuestro país porque otros puesto otros puertos perdón donde desembarcar hubiera sido más seguro como los cuartos de Italia o de Malta les han negado les han denegado el pero

Voz 1646 11:31 quiso vosotros Oscar a veces da la sensación no sé si la sentís vosotros de que las autoridades preferiría que vosotros dejara de hacer vuestro trabajo que desistiera de los lo ponen tan difícil que parece que la intenciones pues haceros perder las ganas de salir a buscar a estos inmigrantes en el en el mar pero entiendo que la el planteamiento es seguir con el trabajo exactamente igual que hasta ahora no

Voz 7 11:53 pinza que que fue que hay eritreos desaparece desaparecidos no hace unos días lo había habla de ellos no está sabe ahora mismo estos tres ciertos le gustaría ver estado el barco que no sabíamos nada mi de ellos no sabían no sabemos que ha ocurrido es lamentable que que que bueno que se Pierce que son inmigrantes en el mar no hay inmigrantes en el Arvydas Hay todas las vidas absolutamente iguales no todos bueno ahora cuantiosas poderlos sacar del mar ido Carlos por seguro punto esta es nuestra visión nosotros no pretendemos nada más que sino que evitar que mueran abandonados que es lo que lo que lo pidiera ocurriendo ahí en estos últimos años también muertos en el Mediterráneo todo eso ya son cifras que nos indican el grado de desatención que que haya reído del mar evidentemente que no nos lo ponen fácil todos son dificultades en seis países basando actuaba entre ellos Francia en el Tour el tren el Italia Malta Grecia en fin todos son todos son dificultades si ahora veremos qué ocurre cuando lleguemos a España que tampoco es fácil

Voz 1646 13:04 claro llegan pocas buenas noticias desde el Mediterráneo relacionados con la inmigración de afortunadamente tenemos al barco de proactiva Open Arms haciendo un trabajo que como nos ha contado Oscar Camps su fundador es de vida o muerte seguimos a la espera de que mañana llegue un barco con trescientas once personas a bordo personas que ha contado Óscar no hubieran llegado no hubieran existido sino hubiera sido por ellos muchísimas gracias y feliz Navidad

Voz 7 13:26 a vosotros por una mutuo muchísimas gracias

Voz 5 13:31 hoy por hoy con Pablo González Batista el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailao

Voz 1781 13:38 así que preocupa tesoro de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING buzo eh

Voz 9 13:51 colabora con educó Si crees que todos los niños y niñas deben poder ir a la escuela y podrás desgravar testa el setenta y cinco por ciento de tu donación en tu próxima declaración de la renta consulta condiciones apuntó RG o llámanos el novecientos cincuenta y tres cincuenta y dos XXXVIII con educó tu solidaridad tiene premio

Voz 1781 14:17 esta Cat con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 11 14:22 el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 12 14:34 hola me llamo Ricardo sede además en Benalmádena eso y mi problema es que habiendo nacido en Bell andar Mena Benalmádena eso no sé pronunciar bien

Voz 13 14:44 hombre de mi pueblo quede mal manera más de la gente sabor la mucho de mí pero en el Carrusel deportivo encontrado esos amigos que en vela de nada menos eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetado y sobre todo gracias a su director

Voz 14 15:01 por Dani Garrido

Voz 2 15:05 coreano Garrido no

Voz 14 15:08 el Deportivo

Voz 5 15:09 M F esta semana Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 15 15:14 señora Margaret hacer ni Jaume Matas Hari o además de libertad también quiere quitarme el nombre Mata Hari significa el ojo del amanecer eso sí sí

Voz 16 15:25 historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 17 15:36 herido oyente en la radio es maravillosa verdad es decir maravillosa es decir por todas las emisoras la mejores que la cadena sin duda verdad

Voz 18 15:47 la diferencia abismal abismal además mala más alguna cosa que propone la faena y luego la segunda mejor está a años luz verdad que sí sí es verdad sí ha de la de verdad que que digo yo

Voz 19 16:02 yo creo que que creo que ya que hablaría necesitamos tanto que parece que estamos inseguros claro

Voz 1646 16:08 venga Asier

Voz 20 16:11 cuenta con Laser pase lo que pase

Voz 21 16:21 buenos vengo de Securitas directa a instalar la alarma gracias por en no se preocupe ha sufrido algún robo un robo no

Voz 20 16:27 se metió gente vivir en mi casa soy después de un montón de meses porque

Voz 1646 16:29 pero y he podido recuperarla pues tranquilo porque una alarmas

Voz 21 16:32 la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 22 16:34 hemos importa con Securitas Direct la compañía que protegía los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 20 16:46 esta semana somos testigos de un fenómeno muy bonito Nico algo que quizá no volvamos a ver es que se juntan un bote de la Primitiva de setenta y seis millones y un bote de Euromillones de ciento diecinueve millones en la misma semana es como cuando los astrónomos dicen que va a pasar un cometa que tú te pones a mirar que te da lo mismo que no saben lo que es pues esta semana tienes que mirar a la Primitiva Euromillones porque setenta y seis millones de euros si que sabes lo ves ciento diez nueve también Bono clase de

Voz 23 17:17 dura o de cocina au sur o snowboard Lotus queremos que descubre has tu pasión te regalamos dos experiencias una de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en John Thain punto com

Voz 21 17:32 buenas vengo de Securitas directa a instalar la alarma gracias por en no se preocupe ha sufrido algún robo un robo no

Voz 2 17:38 se metió gente vivir en mi que soy después de un montón de meses

Voz 1646 17:40 pero y he podido recuperarla pues tranquilo porque una alarmas

Voz 21 17:43 la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 22 17:45 más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 24 17:58 muy bien

Voz 0137 18:02 hola una maleta de vuelta a casa por Navidad seguían a prácticamente entera de regalos de hambre de platos caseros de cafés con los amigos de zapatos para pasear las calles que añora del cargador del móvil para hacer mil y una fotos de tiempo del poco o mucho que tengamos para disfrutarlo cada segundo hoy queremos compartir la ilusión del regreso de los que viven lejos de los que puede que ahorren durante todo el año para pasar unos días en familia para que por muy duro o muy pesado que se haga el viaje la recompensa sea la de un abrazo que este año intentaremos hacer más largos y cabe ilusión

Voz 20 18:37 sean un mensaje en colaboración con El Corte Inglés

Voz 5 18:41 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista y antes