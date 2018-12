Hoy por Hoy (28/12/2018 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 0694 00:00 buenos días son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 0027 00:24 pues como están tras el vuelco en el Parlamento andaluz ahora con mayoría de derechas PP y Ciudadanos se centran en la formación de un gobierno bicolor apoyado en la extrema derecha hoy les vamos a contar en la SER cómo van esas negociaciones cómo van a ser y que deberían culminar esas negociaciones en la investidura de Moreno Bonilla el dieciséis de enero advierte de que no va a ser un obstáculo para la investidura pero ojo tampoco una alfombra dicen Moreno Bonilla espera ser presidente cuanto antes Francisco Serrano ese partido de extrema derecha amenaza con dilatar lo todos si no se atienden sus peticiones

Voz 1 00:55 en la vida hay que hablar hay que negociar ya que dialogar

Voz 0027 00:58 sí paga para hacerlo vamos a hablar

Voz 2 01:00 me de cuestiones programáticas de cuestiones que afectarían a la investidura porque hasta ahora no nos hemos sentado sobre otras cuestiones lo tendremos que sentar a hablar tenemos dos meses

Voz 0027 01:09 según nos aseguran fuentes de esa formación de Vox su idea no es pedir cambios concretos en el acuerdo de noventa medidas al que llegaron PP y Ciudadanos sino ir condicionando cada votación una dar la legislatura que es básicamente lo mismo que demostrar semana a semana lo mucho que cobran la acción del Gobierno andaluz sería el mejor de los escaparates de su política ultra de cara a las próximas elecciones en el resto de España el Gobierno alega motivos de orden público y seguridad para oponerse a que Franco sea enterrado en la catedral de Almudena Javier Alonso buenos días buenos días Aimar

Voz 0858 01:44 según un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid que conocimos anoche concluye que trasladar a Franco a la cripta de la Almudena el centro de Madrid generaría conflictividad social la policía no podría entra a la cripta dice ese informe en caso de que hubiese altercados porque es un lugar de culto

Voz 0027 01:58 entre las medidas que llegan hoy al último Consejo de Ministros dos de alcohol

Voz 0858 02:01 once Si la subida de las pensiones que se van a revalorizar respecto al IPC como recomendó el Pacto de Toledo van a subir un uno coma seis por ciento en general y un tres por ciento a las

Voz 0027 02:11 además se ampliarán además los plazos para denunciar abusos sexuales a menores

Voz 0858 02:15 esos delitos tardarán mucho más en prescribir por lo que las víctimas para denunciar hasta cuando cumplan cincuenta años

Voz 0027 02:22 casos más graves estaremos en directo hoy en el puerto de Algeciras dentro de dos horas a las ocho de la mañana cuando está previsto que desembarque el Open Arms con trescientos ocho inmigrantes a bordo ciento treinta y nueve son niños

Voz 0858 02:34 si las está esperando ya Cruz Roja hay Save the Children Vicente Raimundo es director de

Voz 3 02:38 además nada haremos lo que está nuestra mano para que estos niños de estas niñas vea sus necesidades básicas cubiertas y sobre todo con una atención muy específica a los perfiles más vulnerables que son los niños que han hecho el viaje sólo nos dejaremos también en otros perfiles vulnerables como los de las mujeres embarazadas o aquellas niñas que pueda ser víctimas de trata

Voz 0027 03:00 es la segunda vez que el Campo de Gibraltar acoge

Voz 0858 03:02 migrantes de la ONG española el Ministerio de Cultura

Voz 0027 03:05 estudia intervenir la SGAE en después de que sus miembros hayan rechazado los nuevos estatutos

Voz 0858 03:09 los el Gobierno tiene dos opciones o intervenir la entidad o revocar la licencia para que no pueda seguir operando la SGAE no ha conseguido la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar sus nuevos estatutos y adaptarlos a la nueva ley de propiedad intelectual su presidente es José Ángel eh

Voz 4 03:25 invitamos al Ministerio a que ejerza esa potestad que tiene de tutela sobre la es sobre la entidad no esperamos un ministerio fiscalizador dio Ministerio castigar con la SGAE sino al contrario

Voz 0027 03:38 esta mañana les vamos a contar que las colillas suponen ya el trece por ciento de los residuos mundiales tres de cada cuatro cigarros terminan tirados en las calles en playas ríos donde tardó doce años en descomponerse Silvia la Cortes investigadora del CSIC

Voz 5 03:51 qué hacer todos los esfuerzos para mejorar la conciencia para que en un futuro esto vaya el impacto de la basura minimizando

Voz 0027 04:03 ochenta y cinco votos de diferencia convierten a Aitor el y seguí en el nuevo presidente del Athletic de Bilbao Sampe buenos días

Voz 1161 04:10 buenos días Aimar el cocinero y empresario se ha impuesto en las elecciones celebradas ayer en Ibaigane Alberto Uribe Etxeberria con una participación muy baja menos del cincuenta por ciento el y cedía es recibió el respaldo de nueve mil doscientos sesenta y cuatro socios por los nueve mil ciento setenta y nueve de Uribe en total diecinueve mil trescientas cuarenta papeletas primeras palabras del nuevo presidente

Voz 7 04:29 sí creo que han votado un cambio creo que han votado firme equivocas montado con ilusión creo que es importante que diecinueve mil y pico socios hayan decidido bajar a la fiesta del Athletic a Ibaigane

Voz 1161 04:38 en Rafa Alkorta echará subdirector deportivo seguirá como técnico Garitano

Voz 0027 04:44 en bonos espera el fin de semana Luismi Pérez buenos días

Voz 1161 04:47 buenos días Aimar de momento empezamos este fin de semana este viernes con muchas nubes bajas atención a la conducción en el interior de país y sobre todo cerca de los ríos porque las nieblas vuelve a ser ex

Voz 1275 04:57 Elsa se irán disipando pero del Duero

Voz 1161 05:00 zonas de Aragón y el interior de Cataluña no las nubes del Cantábrico van a ir a más van a acabar dejando alguna lluvia Aimar en Canarias tiempo tranquilo hoy bajan un poquitín las temperaturas están notando ya en zonas de alta montaña y el fin de semana va a traer nubes al sudeste del país más o menos de Valencia hacia el sur cerca del Campo de Gibraltar iremos teniendo incluso algunos chubascos y no es una inocentada

Voz 6 05:45 ha salido

Voz 0027 05:46 la risa ni mucho tiempo te lo digo pero bueno llegamos al último Hoy por hoy de esta semana penúltimo Hoy por hoy de dos mil dieciocho Danny De la Fuente buenos días Aimar con Mariola Urrea también con Pablo Simón con Jesús Maraña esta mañana en nuestra mesa el análisis

Voz 0456 06:05 Icono Fernández Albertos que se incorporara a un poco más tarde a partir de las ocho y media una hora antes sino se escucha desde Canarias buenos días a todos este veintiocho de diciembre si Día de los Santos Inocentes

Voz 8 06:16 hoy creo que es un día importante hundir

Voz 0858 06:19 sobre con enjundia complica ondea que unas

Voz 0456 06:21 se toman con mejor humor que otros ya lo saben buenos días a todos con este inocente de Mike Oldfield y Anita Garland a partir de las diez de las nueve en Canarias después de que Pablo González Batista entreviste a Toni Nadal hoy que Rafa vuelve al torneo de exhibición de Abu Dhabi después como digo vamos a saludar a Marcela Sarmiento desde Miami ya en Marraquech desde Londres que nos van a contar donde se celebra el Día de los Inocentes en qué países se gastan bromas hoy Ikea inocentadas

Voz 0027 06:50 con las que triunfan

Voz 0456 06:56 una hora después van a llegar las recomendaciones musicales de Javier Limón que aseguró que son más modernas que está con la que me he despertado hoy y que me ha dejado un ser opinadores estarán viendo estos días en las redes en los medios las típicas listas de las mejores y peores pelis o series del año pues con Javier con Javier Limón vamos a repasar el dos mil dieciocho desde lo musical las mejores canciones de este año no de los años ochenta Antonio de Santiago

Voz 8 07:21 claro

Voz 0456 07:25 contamos con los enigmas matemáticos del profesor letona y con la cocina de David de Jorge

Voz 0027 07:29 contamos también con sus reflexiones era barra libre política hoy sí que sí que es viernes

Voz 0456 07:33 así que pueden coger el tema de la semana que quieran nacional o internacional lo hayamos contado o no ir reflexionar brevemente sobre él en el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y en whatsapp en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis no estoy para bromas ni me gustan las inocentadas pero estoy encantado de escucharles cambian si me quieren contar cuál es la mayor inocentada que le han hecho en

Voz 0027 07:54 su vida o la mayor inocentada que les deja

Voz 0456 07:57 este dos mil dieciocho y hoy y hoy mismo que Pedro Sánchez va a hacer balance de gestión después de seis meses en La Moncloa pueden animarse ustedes

Voz 0027 08:05 de ahí lo que LLeras Nos manda en super audio de whatsapp al seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta y seis seis y ocho de la mañana cinco y ocho en Canarias Así empieza hoy por hoy se quedan con Javier Alonso

Voz 0858 08:27 con Elena Sánchez y Carlos Ródenas en la técnica con Jordi Fábrega en la producción

Voz 9 08:34 bueno es vengo de Securitas Direct instalar la alarma gracias por venir tan repito no se preocupe ha sufrido algún robo un robo no

Voz 8 08:40 se metió gente vivir en mi que soy después de un montón de meses

Voz 0027 08:43 el oye podido recuperarla pues tranquilo porque

Voz 9 08:45 la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 10 08:48 hemos importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0858 08:59 nada nada yo esta Navidad sólo pido salud

Voz 11 09:02 aunque me haría ilusión en vinilo o unos cascos de esos con cancelación de ruido hoy bueno necesitaría cambiar de moto

Voz 12 09:08 el ibas a pedir pida bien esta Navidad los mejores regalos están en una feliz Navidad

Voz 13 09:16 oye Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct y qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la posible antes de irnos de vacaciones más tranquilo

Voz 10 09:30 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 09:43 Yao es la rebelde iba a otros

Voz 15 09:46 es revolucionaria es muy pasional eh

Voz 1257 09:50 siempre fue mi personaje favorito es que no te gusta bailar cuando hay espacio es sobre la gente va a lo suyo sí pero no es sano

Voz 16 09:56 con un elegante como este bueno yo creo que de casi todo el mundo no

Voz 1257 09:59 al final creo que que

Voz 15 10:02 estas ganas de de ser fiel a sí misma lo que ella quiere es como muy atractivo no la libertad ella busca

Voz 8 10:10 este cuatro de La Ventana Mujercitas y la ficción estas navidades

Voz 0456 10:17 disponible en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil en apoyo ains húngaros

Voz 8 10:27 en la Cadena Ser

Voz 0858 10:35 el Partido Popular aspira a reeditar el Pacto Andaluz en el resto de comunidades y ayuntamientos tras las elecciones de mayo con la Mesa del Parlamento ya constituida del el Parlamento andaluz Icon mayoría de derechas el acuerdo entre el PP y Ciudadanos para gobernar juntos en esa comunidad Se espera en cuestión de días aunque para que la investidura de Moreno Bonilla sea una realidad para necesitar los votos de Vox Sevilla Javier Márquez buenos días

Voz 0694 10:57 buenos días los ultraderechistas Javier

Voz 0858 10:59 ven que un acuerdo de legislatura con sus competidores electores naturales sus competidores electorales naturales terminar final atando su facción política así que ya avisan de que no quieren ni oir hablar de pactos globales que quieren negociar medida a medida

Voz 0694 11:13 vox insistió ayer en que el apoyo a la presidenta de la Cámara ha sido algo puntual ahora toca negociar la investidura el presidente del PP para ello no tienen prisa alguna aseguran que no forman parte del Ejecutivo que no serán un obstáculo para el cambio de Gobierno de la Junta pero tampoco lo van a poner fácil están abiertos a negociar otras medidas con el resto de grupos y les convencen sus iniciativas se adelanta Andalucía o el PSOE les ofrece por ejemplo bajar los impuestos son bonificar la mayor parte del impuesto de sucesiones ellos lo apoyarán Francisco Serrano líder de Vox en Andalucía

Voz 2 11:42 no vamos a entrar en pactos de gobierno vamos a hablar también de cuestiones programáticas de cuestiones que afectarían a la investidura porque hasta ahora no nos hemos sentado el único que nos hemos sentado a el día de ayer los últimos días ha sido precisamente para pactar la constitución de la mesa sobre otras cuestiones nos tendremos que sentar a hablar tenemos dos meses

Voz 0694 12:01 la fecha prevista para la investidura es el dieciséis de enero el Partido Popular pretende presentar la composición de su Gobierno de coalición con Ciudadanos cuatro o cinco días antes

Voz 0858 12:09 es el debate sobre lo que está ocurriendo en Andalucía y en Cataluña se ha colado también en el Senado ayer PP ha tumbado como se preveía la senda de déficit socialista a pesar del respaldo que traía del Congreso las administraciones todas buena ver limitada su capacidad de inversión en seis mil millones de euros el próximo año a pesar de que Bruselas había dado su visto bueno el Gobierno habla de una oposición irresponsable y los populares acusan al Ejecutivo de querer hacer unos presupuestos electoralistas Dicen ha costado a los contribuyentes José María Patiño

Voz 0027 12:41 la senda de estabilidad avalada por la mayoría del

Voz 1108 12:43 por eso los diputados interrumpió a su tramitación parlamentaria en el muro de la mayoría conservadora del Senado el acuerdo de Andalucía entre PP Ciudadanos y Vox dio argumentos a la ministra de Hacienda María Jesús Montero para calificarla de pinza nostálgica que con su veto buscan dijo desgastar al Gobierno servir a intereses partidistas y perjudicar a las propias comunidades autónomas en las que gobierna

Voz 1257 13:06 por eso le digo vaya a su comunidad

Voz 17 13:09 de señoría hace el PP y explicarle a la persona que ustedes no le importa el bienestar de esta comunidades autónomas le importa sólo y exclusivamente el cálculo político que ustedes han echado en función de los réditos electorales

Voz 1108 13:25 los populares calificaron la intervención de Montero de discurso de la derrota Illes señalaron que no podrá volver a la Junta cuando deje de ser ministra pero Ignacio Cosidó además no desaprovechó para

Voz 0694 13:36 a reprochar al presidente Sánchez su encuentro

Voz 1108 13:38 no con el de la Generalitat quinto Aresa

Voz 8 13:41 decisión de esos millones de pacto secreto un pacto oculto que ha hecho con el señor Torra en Cataluña

Voz 0456 13:50 B de Esquerra sin embargo aseguraron que aún

Voz 1108 13:53 aún están a la espera de propuestas políticas para Cataluña de Pedro Sánchez junto con los nacionalistas vascos advirtieron que no apoyarán de manera automática unos Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno aprobará a finales de enero

Voz 0858 14:07 más cosas porque el Tribunal Supremo dice que es competente para juzgar a la cúpula del núcleo duro en cambio decidido que los seis antiguos miembros de la Mesa que sólo están acusados de desobediencia sean juzgados en Barcelona por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña seis y catorce cinco y catorce en Canarias se lo contábamos en portada el Gobierno tiene un argumento más para tratar de evitar que los restos de Franco terminen en la cripta de la catedral de la Almudena un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid desaconseja trasladar la tumba del dictador hasta el centro hasta el centro de la capital una vez que se saque del Valle de los Caídos Radio Madrid Laura Gutiérrez buenos días

Voz 0027 14:49 hola buenos días hilo desaconseja alegando

Voz 0858 14:51 motivos de seguridad en Madrid

Voz 1275 14:54 claro dice básicamente que el traslado de los restos a la Almudena podría suponer un problema serio de orden público el documento al que ha tenido acceso a la SER está firmado el veintiuno de diciembre asegura que el derecho de la familia inhumar en el porque quiere al dictador no es absoluto ese derecho colisiona con el derecho de terceros al encontrarse la cripta en Madrid capital lo que podría congregar a detractores y defensores del dictador en un lugar de culto en pleno centro de la ciudad en Almudena Se recuerda hay alrededor de mil personas enterradas y el traslado también podría afectar a quiénes tienen allí a sus familiares insiste el informe en que España Se mantiene el nivel cuatro de alerta antiterrorista hay que la zona ya es de por sí delicada al encontrarse muy cerca del Palacio de Real o la sede del Consejo de Estado también se incide en el difícil acceso que tendrían en caso de incidentes las fuerzas de seguridad ya que se trata de un

Voz 0858 15:39 lugar de culto gracias Laura tras una semana de travesía y la negativa de Italia y de Malta a darles cobijo las más de trescientas personas que viajan a bordo del Open Arms están a punto de desembarcar en suelo español lo van a hacer entorno a las ocho de la mañana en el puerto de Algeciras y allí ya está todo listo para darles atención médica y asesoramiento jurídico a aquellos que quieran pedir asilo María Manjavacas

Voz 1444 16:01 sobre las ocho de esta mañana llegarán a la Bahía de Algeciras en primer lugar los más de trescientos inmigrantes recibirán atención médica tras lo cual pasarán por el proceso de reseña e identificación dentro de lo que es el protocolo habitual a la llegada les esperan ya miembros de Cruz Roja de Save the Children para atenderlos en cuanto lleguen tal y como nos contaba Vicente Raimundo director de programas

Voz 3 16:22 en atención muy específica a los perfiles más vulnerables que son los niños que han hecho el viaje solos les ayudaremos a que sus derechos sean conocidos y reconocidos daremos atención psicológica aquellos que puedan haber pasado por un proceso traumático y nos fijáramos también en otros perfiles vulnerables como los de las mujeres embarazadas o aquellas niñas que puedan ser víctimas de trata

Voz 1444 16:46 entre los más de trescientos inmigrantes la mayoría africanos hay ciento treinta y nueve menores y algunos niños en el barco han escrito notas y cartas de agradecimiento a la tripulación y a España por rescatarlos para acogerlos

Voz 19 17:04 obviamente emergió estado de impuesto momento Nostrum Prístina la normalita

Voz 0858 17:11 el Gobierno italiano lo anunciaba el vicepresidente Di Maggio va a declarar hoy el estado de emergencia en las zonas afectadas por la erupción del volcán Etna la actividad sísmica en la zona no han cesado desde el miércoles cuando se produjo el primer temblor corresponsal en Roma Joan Solé

Voz 0456 17:26 es el Gobierno italiano parece decidido

Voz 0946 17:29 conceder mayor poder a los ayuntamientos de las poblaciones afectadas por el terremoto de Sicilia a diferencia de anteriores situaciones de emergencia en las que Roma dirigía hay centralizará todas las ayudas con dudosa eficiencia tras los terremotos de L'Aquila llama Trichet de dos mil nueve dos mil dieciséis por ejemplo la declaración de estado de emergencia para el noreste de Sicilia que debería aprobarse hoy en Consejo de Ministros prevé una financiación parcial para la reconstrucción de edificios privados y públicos vías de comunicación Además el Ejecutivo podría decretar la suspensión temporal de préstamos hipotecarios para las mil seiscientos familias cuyas viviendas han resultado dañadas y una prórroga en la liquidación de puestos ayer se percibieron una docena de réplicas todas de magnitud inferior a dos grados en la escala Richter trescientas personas han sido alojadas en hoteles otras trescientas en casas particulares si bien la normalidad se impone poco a poco muchas familias han optado la pasada noche también por dormir en el exterior en sus vehículos según los alcaldes de las poblaciones cercanas al volcán

Voz 0858 18:33 da el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu viaja hoy a así para acudir a la toma de posesión de el sonaron como nuevo presidente no es casualidad que Netanyahu se apresura a mostrar su apoyo al próximo mandatario que sopesa además cambiar su Embajada de Tel Aviv anunció a Jerusalén como hizo previamente Donald Trump con la suya con la de Estados Unidos corresponsal en Jerusalén Beatriz la R

Voz 1140 18:55 Benjamín Netanyahu se convertirá hoy en el primer dirigente israelí que realiza una visita oficial a Brasil donde va a rubricar ante las cámaras su incipiente amistad con Yair bolso Haro presidente electo del gigante sudamericano personaron Netanyahu comerán juntos hoy en Río de Janeiro ambos dirigentes han intercambiado elogios en las últimas semanas por sonar OSE ha dicho Un franco admirador de las políticas israelíes y mostró su deseo de cambiar la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén como ya hicieron Estados Unidos Guatemala sin embargo el presidente electo brasileño parece haber dado una ligera marcha atrás al respecto ya que las

Voz 19 19:34 las acciones privilegiadas del país con muchos

Voz 1140 19:37 mercados árabes podrían verse perjudicadas Netanyahu también aprovechará su viaje a Brasil para reunirse con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ya hablar de la decisión de Washington de retirar sus efectivos militares desidia lo que según el dirigente israelí deja a su país más expuesto a la amenaza iraní

Voz 0858 20:01 aquí en España el Ministerio de Cultura se muestra preocupado por la SGAE sus socios rechazaron ayer los nuevos estatutos de la entidad que está obligada a adaptarse a la nueva ley de propiedad intelectual

Voz 0694 20:12 ahora la sociedad de gestión de derechos autor parece Marta García abocada la intervención

Voz 1513 20:18 la SGAE tendrá que enviar al Ministerio de Cultura en el plazo máximo de cinco días hábiles el acta de la asamblea que celebró ayer después eso estudio Guirao adoptará una decisión sobre el futuro de la SGAE una decisión que pasa por dos opciones la intervención de la entidad o la revocación de su licencia para que no pueda seguir operando la situación viene generada porque en esa asamblea de ayer la SGAE tenía que aprobar una reforma de sus estatutos a la que le obliga a requerimiento del Ministerio de Cultura para adecuarse a la ley de propiedad intelectual a la normativa europea la reforma necesitaba el respaldo de dos tercios de la Asamblea de un total de veintidós mil quinientos votos sólo un cincuenta y ocho por ciento votó sí a los estatutos patatas Recio una de las voces más críticas con la situación de la entidad

Voz 21 21:02 lo que pedimos al ministerio que actúa solicite la intervención juez el corto uno destituye a la Junta Directiva se inicia un proceso de reforma de estatutos bajo la tutela del Ministerio una convocatoria de unas nuevas elecciones con todas las garantías de no

Voz 1513 21:17 por su parte el presidente de la SGAE José Ángel Hevia descartaba su dimisión y confiaba en que la decisión de Guirao sea de apoyo a la entidad no de castigo

Voz 4 21:25 no solamente acatamos las decisiones del Ministerio sino que invitamos al Ministerio a que ejerza esa potestad que tiene de tutela sobre la es sobre la entidad no esperamos un ministerio fiscalizador y un Ministerio castiga con la SGAE sino al contrario

Voz 0858 21:41 seguro que les suena esta banda sonora es la de la película ayudase igual de estadounidense pero dirigida por el español Juan Antonio Bayona es la película más taquillera de este dos mil dieciocho que estamos a punto de despedir los títulos nacionales quedan un poco más abajo aunque eso sí ha sido un buen año para el sector las tres películas españolas que más han recaudado son todas comedias Pepa Blanes cinco

Voz 1463 22:11 años ya lleva al cine español superando la barrera económica y emocional de los cien millones de euros es la recaudación en taquilla de todas las películas españolas en dos mil dieciocho un buen dato sobre todo teniendo en cuenta todos los años de crisis económica de entradas con el veintiuno por ciento del IVA los datos que ofrece el Ministerio de Cultura y que recopila la auditora Comscore

Voz 1444 22:29 dicen que el veintitrés de diciembre ya se habían recaudado no

Voz 1463 22:32 en Time nueve millones ochocientos mil euros con lo que si sumamos todos los obtenidos del veintitrés al XXXI que se darán a conocer en breve sabemos ya que se superarán esos cien millones hay varias películas en el top ten de la taquilla este fin de semana un fin de semana el de Navidad con gran frecuencia de público en las salas este año ha sido una comedia sin televisión privada detrás la que han liderado la taquilla campeón es toda una sorpresa dirigida por Javier Fesser que ella sólo logrado casi veinte millones

Voz 1257 22:58 que el INE recto o es decir que que ya está les sigue Súper López de Telecinco la adaptación del tebeo de Hani la tercera posición es para otra comedia en este caso de Atresmedia el mejor verano de mi vida eso sí todas así están lejos de las películas extranjeras de Wall dirigida por un español JA Bayona ha hecho veinticuatro millones o bohemio en Rapsodia casi veinte las cifras desde dos mil dieciocho también dejan otros datos positivos para nuestro cine por ejemplo el éxito en taquilla de películas muy pequeñas como Carmen y Lola a la historia de amor de dos gitanas lesbianas o el triunfo de películas españolas fuera de nuestras fronteras como todos lo saben o lo bin Pablo ambas del Open

Voz 22 23:35 sin Javier Bardem

Voz 0858 23:41 la pues hablando de cine llegamos a las seis y veinticuatro las cinco veinticuatro en Canarias

Voz 8 23:51 hoy por hoy

Voz 0027 23:54 los socios del Athletic han apostado por

Voz 0858 23:56 el cambio y anoche eligieron como nuevo presidente Aitor Elizarán

Voz 1161 23:59 son Pérez por un escaso margen ochenta y cinco votos con una muy baja participación de los cuarenta y un mil trescientos cincuenta y cuatro socios que estaban llamados a ejercer el voto sólo se acercaron dieciocho mil trescientos cuarenta a poco más de un cuarenta y seis por ciento y en el recuento nueve mil doscientos sesenta y cuatro fueron para el cocinero y empresario editor el y seguí nueve mil ciento setenta y nueve para Alberto Uribe Etxeberria miembro de la junta saliente de Josu Urrutia durante los siete años y medio de mandato el nuevo presidentes estrenaba ya en el propio Palacio de Bay gane

Voz 7 24:26 pero bueno saber si era el momento de seguir en esta tesitura creo han votado un cambio creo que han votado firme equivocan dotado con ilusión porque un veintisiete de diciembre en medio de mucha dificultad sólo doscientos y pico votos por correo creo que es importante que diecinueve mil y pico socios hayan decidido bajar a la fiesta el Athletic a Ibaigane

Voz 1161 24:45 después en El Larguero explicaba que la igualdad en las urnas se debe a que ambas propuestas tenían mucha calidad

Voz 23 24:50 creo que son dos programas muy importantes creo son los programas que se han exigido mucho llevaban tiempo creándose yo me quedo con los dos programas los voy a leer muy despacio era un trabajo de entrega al socio y creo que tienen ideas que merece la pena que dentro de tres años y medio fuéramos capaces de haber llevado muchos de esos puntos del programa a cabo

Voz 1161 25:07 para destacar también los papeles del presidente saliente ellos Urrutia de su rival en las elecciones Uribetxeberria

Voz 23 25:11 Josu Urrutia es un señor del Athletic es un señor de Bilbao tenemos una fortaleza social y desde luego no vamos a desechar ni desechar de consejo ni un apoyo porque son son los que han vivido el club y los que lo quieren desde dentro

Voz 1161 25:22 con él irá de director deportivo Rafa Alkorta colaborador de la SER en las últimas dos temporadas hablaba sobre la que será desde hoy su parcela que comienza con un vistazo al mercado invernal que se abre

Voz 0456 25:30 el miércoles primero tenemos que hablar

Voz 0027 25:33 con la comisión deportiva que tenemos que trasladar todas estas cosas adiós luego nos tenemos que dar cuenta que tenemos una plantilla creo que son veintisiete jugadores son muchos jugadores pero evidentemente si pudiéramos hacernos cargo de algún jugador que quisiera venir ahora habría que plantearlo

Voz 1161 25:49 en el otro lado Alberto Uribetxeberria aceptaba con deportividad la derrota

Voz 24 25:53 la afición no tiene que estar dividida está divididos el voto retomemos todos y todas en favor del nuevo presidente del Athletic Aitor Elizaran y tenemos que estar

Voz 1275 26:02 el tenemos que estar con el presidente

Voz 24 26:04 tenemos que ser todos uno y un equipo muy fuerte que

Voz 25 26:07 somos lo que somos porque somos todos juntos

Voz 1161 26:10 Garitano seguirá siendo el entrenador Antonia Yarza secretario técnico y Mikel Martínez el médico de la Vuelta Ciclista a ejercerá la vicepresidencia en tenis Rafa Nadal vuelve hoy a las pistas ciento doce días después lo hace ante el sudafricano Kevin Anderson en el tradicional torneo de exhibición de Abu Dhabi que se lleva que levanta cada año el telón en la nueva temor nada en la Euroliga se cierra el dos mil dieciocho con la conclusión de la jornada quince desde las seis y media Fenerbahce Real Madrid el segundo visita al primero hola Pablo Laso

Voz 8 26:35 la equipo exige mentalmente físicamente en su campo oxigenar el máximos quieres competir

Voz 1161 26:46 el que un vosotros desde las nueve Gran Canaria Zalgiris Kaunas ayer Khimki setenta y siete Baskonia ochenta y cinco y ochenta F sesenta y cinco

Voz 26 26:59 amigos humilditas Castilleja invoque espíritus prestos a escucha

Voz 19 27:05 la manifiesta

Voz 26 27:08 sí tío no hay una forma más segura y conectar con el pasado

Voz 0577 27:14 contacta con entre tiempos en el noventa y uno quinientos XXXII ochenta cero cuatro en seis nueve seis seiscientos veinticinco cero cero uno venosa al correo entre tiempos arroba Cadena SER

Voz 27 27:25 punto com pidamos ese unido que les apetece volver a escuchar ya saben que existen

Voz 0027 27:29 en Ateca buscaremos e iremos conforme

Voz 27 27:32 cuando nuestra sus particulares

Voz 28 27:34 el domingo al las cuatro una hora menos en Canarias entre Etienne

Voz 0577 27:39 vos con Ana Martínez Concejo cadenas

Voz 0027 27:41 ayer seis nueve nueve treinta

Voz 29 27:44 a once XXII ahí les venimos pidiendo que nos manden estos días los testimonios en primera persona de una época que está a punto de desaparecer además en esta ocasión vamos a poner el acento

Voz 8 27:53 en las navidades pero en

Voz 19 27:57 Miriam nosotros teníamos

Voz 1461 28:00 no se baila pasó una noche

Voz 19 28:02 nadie la verdad

Voz 30 28:05 el acuerdo años recuerdo lo bien que no lo pasaba nos divertían Juca aprecias

Voz 19 28:13 hoy por hoy con Pepa Bueno Pitoño Rita síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser a Carlos el planeta de los simios

Voz 31 28:25 los monos son buenísimos los suma

Voz 0027 28:28 no son uno unos cabrones

Voz 19 28:31 no quiso polemizar con resultó yo ahí está la polémica pueden ser irracional por mucho que se parezcan nosotros tener derechos de autor Carlas quiso responder pero Mariola lo paró en seco el ex Carles Francino hemos habrá que contar algo la tensión se cortaba estamos viendo ahora un momento Match Point nos temimos lo peor pero justo en ese momento él vida dio con la clave no se puede hacer historias en lengua ni tampoco filosofía ni política no se puede vivir solo

Voz 8 29:03 promo relatos La Ventana de Carles Francino

Voz 32 29:09 se sólo sabemos que nadie sabe nada

Voz 0577 29:12 es que somos una selección de filosofía lucía barata legado no sabemos hacer la filosofía echa humor medidos a filosofía barata no sé si decir bienvenido So cómo estáis luego bueno oye igual nota

Voz 0027 29:24 la gran apoteosis de la ignorancia no existe si existe

Voz 33 29:29 sí

Voz 0577 29:29 sí pues nuestros guía que se Borox iba por el colmo de la improvisación yo es que metamos otro tema para que gastar más munición

Voz 8 29:37 este sábado a la una de la tarde una hora menos en Canarias nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo con Berto Romero y Andreu Buenafuente síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 34 29:51 a cuenta con la SER

Voz 0858 29:56 qué pasado

Voz 0027 30:00 son las seis y media a las cinco y media en Canarias hoy con Aimar Bretos ahora que el Parlamento andaluz está constituido y ahora que la derecha y la extrema derecha se han puesto de acuerdo para darle la presidencia esa cámara a ciudadanos que sabemos cómo van a ser las negociaciones entre PP Ciudadanos y Vox para el futuro Gobierno andaluz María Jesús Güemes buenos días

Voz 1461 30:24 buenos días toca formar gobierno en Andalucía en el PP dicen que las conversaciones son inminentes aunque dejarán las negociaciones formales para la semana que viene además nos explican que se va a crear una comisión técnica para abordar la estructura de la que ya se sabe Moreno será presidente Marín vicepresidente se reducirá el número de consejerías que ahora mismo trece también los cuentan que el Ejecutivo será equilibrado es decir mitad para cada uno contará con el visto bueno de Ciudadanos porque los populares se declaran leales al pacto suscrito por eso aseguran que a Vox no se le va a ofrecer nada la formación de Abascal comentó ayer que le habían propuesto alguna consejería pero que el había rechazado porque no quería formar parte de ese cambalache así es como definen el próximo reparto de sillones pero el PP lo desmiente tajantemente mientras nos anuncia que para después de Reyes espera tenerlo ya todo listo

Voz 0027 31:15 en tres horas se reúne el último Consejo de Ministros del año después comparecerá el presidente Pedro Sánchez para hacer balance estos seis meses de gobierno antes previamente en la reunión de los ministros aprobará la limitación a noventa kilómetros por hora en las vías secundarias en las carreteras secundarias una limitación que entrará en vigor de forma efectiva dentro de un mes Javier Alonso si es el tema

Voz 0858 31:34 qué se necesita para adaptar las señales como decías la limitación lo va a probar esta mañana el último Consejo de Ministros del año Dibaba afectará a las vías de un carril por sentido la DGT quiere frenar el número de fallecidos al menos un diez por ciento para Navarro su

Voz 35 31:49 es que las carreteras convenciones estemos más de mil muertos de que la velocidad de está detrás de las salidas de la vía que es la principal causa o de los choques frontales es cuando alguien entra en una curva fuerte ocupa el carril contrario extraerle la ocurra ya ese poder choque frontal con lo cual es un elemento estratégico para mejorar la seguridad pues vamos a

Voz 0858 32:08 qué tal se circula a esta hora DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 36 32:11 buenos días a esta hora en Lleida un vehículo averiado complica la conducción en la A dos a la altura de alcoholemia hacia Barcelona en Castellón un accidente en la C V Díez originar el corte del carril izquierdo a su paso por La Pobla Torné esa en dirección a Valencia precaución por bancos de niebla en Albacete la XXXI entre la rondalla Almansa en Cuenca en la A tres la A XXXI en Atalaya del Cañavate de la Nacional trescientos diez a su paso por San Clemente también en Toledo en la A cinco entre Casarrubios del Monte y Oropesa ya además en gran parte de Castilla y León último viernes del año nos deja una imagen atípica en gran parte de la red vial nacional tráfico fluido hasta ahora en los accesos a los grandes núcleos urbanos estamos en plenas vacaciones navideñas eso se nota aún así desde la Dirección General de Tráfico les insistimos no baje la guardia y recuerden al volante cero alcohol cero

Voz 0858 33:04 más gracias Alfonso hoy no se esperan lluvias en el Cantábrico y cielos despejados con algunas nubes en el resto de España

Voz 11 33:12 nada nada yo esta Navidad es sólo pido salud aunque me haría ilusión vinilo o unos cascos de esos con cancelación de ruido hoy bueno necesitaría cambiar de moda

Voz 12 33:21 mil si vas a pedir pide habían esta Navidad los mejores regalos están en una feliz Navidad

Voz 9 33:31 buenas vengo de Securitas directa instalar la alarma gracias por méritos propios no se preocupen ha sufrido algún robo un robo no

Voz 8 33:36 se metió gente viviré Miike Soy después de un montón de meses

Voz 0027 33:39 el oye podido recuperarla pues tranquilo porque una alarma

Voz 9 33:41 la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 10 33:44 más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 37 33:55 imagina un equipo de fútbol en el que jugaran Cruyff mal

Voz 0027 33:59 todo un Futre

Voz 37 34:01 por alto hotel quiero is Zidane

Voz 38 34:07 lo que parece imposible en la vida real es posible

Voz 0027 34:11 de la radio

Voz 0577 34:13 los cuarenta clases la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha en la radio y en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta Classic

Voz 6 34:26 eh

Voz 8 34:32 de España

Voz 0027 34:50 abrimos la Mesa hoy en Valencia porque un juzgado esa ciudad archivado de forma provisional la causa contra Francisco Camps por las supuestas irregularidades en la organización de los premios de Fórmula uno en Valencia era una de las cuatro piezas de corrupción en las que se investiga al ex presidente anota la enjundia

Voz 0141 35:05 hoy en día en esta causa sólo quedaba Camps como investigado y el tiempo máximo de instrucción ya había vencido inició hace cuatro años para investigar las negociaciones para la organización del Gran Premio de Fórmula uno a través de la empresa Valmor Sport y la posterior compra de esta sociedad por la empresa pública Circuito del Motor

Voz 32 35:20 a un euro cuando la empresa tenía una deuda

Voz 0141 35:23 cuarenta millones la juez considera que la investigación practicada no permite sostener una acusación por delitos de malversación prevaricación y que no existen indicios suficientes para formular una acusación Camps sigue investigado en otra causa sobre el diseño y la construcción con sobre cortes del circuito

Voz 0027 35:40 si seguimos contigo en Valencia Ana porque el médico que trasplantó la médula a Eduardo Zaplana hace tres años insinúa ahora en sus redes sociales que el ex ministro del PP puede estar sufriendo algo parecido a una tortura judicial se refiere la prisión provisional en la que continúa Zaplana investigado por supuesta corrupción a pesar de que el equipo médico ha advertido de la gravedad de la leucemia que padece y que podrían morir si si vuelve a la cárcel

Voz 0141 36:01 si Guillermo Sanz es el jefe de Hematología del Hospital La Fe de Valencia se pregunta públicamente quién quiere matar a Zaplana ISIS el está torturando para obtener de él una confesión o como medio de castigo Zaplana como dices está ingresado desde hace unas semanas en el hospital después de acudir a una de las pruebas que tiene prescritas pero los médicos consideraron que debía quedarse ingresado son muchas las voces que reclaman que sea puesto en libertad la vicepresidenta Oltra afirmaba ayer que habría que revisar la humanidad de nuestro sistema penitenciario y la penitenciario y la presidenta del PP Isabel Bonig desearle una pronta recuperación aunque afirmaba que hay que respetar las decisiones de la juez que lleva el caso la Fiscalía no contempla otro escenario que el devolver a prisión salvo fuerza mayor

Voz 6 36:52 Galicia

Voz 0027 36:57 treinta y siete mil personas salieron ayer a la calle en Defensa de la Sanidad pública reclaman un aumento de personal contratos dignos para los que están en plantilla Luis Pardo días

Voz 33 37:06 buenos días encabezada por un grupo de personas con bata blanca una representación de los veinticinco jefes de servicio de Atención Primaria que han dimitido en el área de Vigo XXV de XXXI porque no quieren ser cómplices del deterioro del sistema la manifestación con una cola de un kilómetro de largo recorrió el centro de la ciudad y finalizó con la lectura de un manifiesto que se convirtió en un basta ya a la sobrecarga asistencial a la política de cero sustituciones las demoras inaceptables en coches

Voz 0027 37:31 las especializadas la pobreza la reposición de material

Voz 33 37:33 los contratos basura a los nuevos profesionales en la marcha empresas casi cuarenta mil personas participaron además del alcalde vigués los líderes de las tres fuerzas de la oposición en Galicia

Voz 0027 37:42 Nos vamos a Asturias Ángel Fabian buenos días hola buenos días ahí porque los sindicatos de Alcoa y la patronal han conseguido que la empresa extienda hasta el quince de enero las negociaciones para él Leire en las

Voz 0174 37:53 plantas de esta empresa tanto en Avilés como en la ciudad gallega de A Coruña la plantilla gana así quince días que a la empresa considera improrrogable es la dirección de Alcoa accedió ayer a aplazar hasta el quince de enero los despidos que preveía empezar a aplicar el treinta y uno de diciembre a los setecientos veinte trabajadores de sus fábricas de A Coruña hay Avilés la reforma laboral no permite más aplazamientos reconoce los sindicatos por lo que no les queda más que confiar en que estas dos semanas sirvan para que el Gobierno ponga en marcha el comprometido estatuto de grandes consumidores de energía eléctrica que permita revertir la situación ayer las posiciones se mantuvieron totalmente enfrentadas Alcoa quiere hablar de cómo llevar a cabo los despidos de los trabajadores de cómo evitar el cierre

Voz 0027 38:33 la contaminación en Madrid va a más el Ayuntamiento ha tenido que activar hoy el escenario tos del protocolo por esa alta contaminación ha limitado la velocidad a setenta el M30 M40 pero no ha restringido la circulación en el centro por ser Navidad Laura Gutiérrez buenos

Voz 1275 38:47 buenos días y han rebajado digamos las limitaciones que imponen ese escenario dos por la operación salida de estas fiestas el Ayuntamiento de Madrid quiere hasta que los vecinos puedan salir de la ciudad sin problemas aunque no sus vehículos sean contaminantes y no tengan ese derecho al distintivo ambiental que concede de la DGT aún no sabemos qué escenario habrá mañana sábado pero sí que se va a mantener esta excepción hasta treinta y uno de diciembre Rita Maestre portavoz Municio

Voz 1461 39:08 Val estando en pleno periodo de fechas navideñas empezando mañana lo que suele conocerse como la operación salida de Navidad vamos a suspender la restricción de la circulación en el distrito Centro esa es repito la la regulación excepcionales en este caso para que básicamente las muchas personas que salen a pasar las fiestas navideñas fuera de Madrid

Voz 1275 39:31 pueden hacerlo hoy sólo pueden aparcar en las zonas reguladas los coches cero o eco y los residentes son su zona se mantiene esa limitación de velocidad a setenta por hora en las entradas y salidas de Madrid

Voz 0027 39:41 seguimos en Madrid en la Comunidad de Madrid lejos eso sí de la almendra central de de la capital porque un preso que acaba de ingresar en Soto del Real ha matado a su compañero de celda tras discutir por quién dormía en la litera de arriba era la primera vez que el supuesto agresor estaba en prisión y ahora ha sido trasladado a una celda de aislamiento si ocurre

Voz 1275 40:00 el pasado miércoles los reclusos acababan de cenar y se fueron a sus celdas a dormir en medio de esa discusión ver quién dormía la litera de arriba el agresor que llevaba en la cárcel sólo un día que según cuentan hoy varios medios es experto en artes marciales empezó a golpear a su compañero más veterano que quedó en estado grave cuando llegaron los funcionarios el agredido estaba tirado en el suelo en uno uno dos sólo pudo confirmar su muerte ya que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo varias heridas en la cara Instituciones Penitenciarias está investigando lo ocurrido el agresor se encuentra en aislamiento

Voz 0858 40:28 hasta luego

Voz 0027 40:35 vamos ahora a Canarias a la isla del Hierro porque allí un francés y un años ha zarpado en una cápsula que él mismo ha diseñado con la que pretende atravesar el Atlántico impulsado sólo por las corrientes oceánicas veremos como terminales rector palmero buenos días

Voz 0760 40:50 qué tal Ayman muy buenos días esperemos que empiece bien esta aventura que ha comenzado en el Archipiélago en una cápsula que tiene forma de barril está construida de madera contrachapado hay recubierta de plástico en principio

Voz 0027 41:01 preparada para aguantar los embates del mar

Voz 0760 41:04 animales marinos el habitáculo dentro de lo que pueda parecerse tiene sus comodidades un espacio de seis metros cuadrados que incluye cocina litera para dormir y un almacén incluso una Portilla en el suelo permitirá Jean Jacques Sabin mirar a los pese que pasan por debajo además permitirá también sus lujos porque tiene lista ha dicho una botella de vino tinto

Voz 0858 41:22 hay un millón para celebrar su setenta cumpleaños

Voz 0760 41:25 el próximo catorce de enero contó la meta es completar su viaje de cuatro mil quinientos kilómetros al Caribe en unas tres

Voz 0027 41:32 un abrazo del otro para ti cerramos la Mesa en Barcelona acción sorpresa una de las voces del momento es Rosalía sorprendida como escuchan al subir al escenario desde el público en Il tablao Cordobés de Barcelona cuánto te gusta Rosalía Andrea buenos días lo hubiera imaginado

Voz 0931 41:58 las ciento cincuenta personas que estaban celebrando el San Esteban el miércoles entre ellas me hubiera gustado estar yo estoy al lado de las Ramblas que entre las que estaban allí ni más ni menos era Rosalía el espectáculo era de Carine Amaya Palomo afrontó la Fadi Fernández tras sus actuaciones de repente posibilitaron la artista al Baix Llobregat a subirse al escenario se arrancó con estas bulerías un espectáculo por cierto que se hacen este tablao hasta el quince de enero seguramente no con esta sorpresa

Voz 0027 42:24 yo voy a dar este fin de semana Versailles por base este finde lo voy a intentar a ver si vuelve a aparecer Rosalía

Voz 8 42:31 hay que tener esperanza

Voz 0027 42:34 a las seis y cuarenta horas de la mañana cinco y cuarenta y dos en Canarias

Voz 18 42:40 bueno me me da lugar verdad

Voz 0027 42:56 abrimos la Mesa del mundo en Alemania porque el Gobierno de ese país se plantea incorporar al ejército a inmigrantes según el semanario Der Spiegel el Gobierno plantea sumar más de catorce mil soldados en cuatro años no todos alemanes Andrea Villoria buenos días

Voz 19 43:12 buenos días un informe clasificado publicado en ese medio alemán cifraba en medio millón los gemidos

Voz 0809 43:17 antes que el Ministerio se habría reclutar todos ellos de entre dieciocho y cuarenta años provenientes de Polonia Alemania y Rumanía la Administración cree limitar las peticiones a los que hayan vivido varios años en el país ya influida mente Lehman el informe calcula que el diez por ciento de ellos interesan por la oferta Alemania sumaría cincuenta mil miembros más en sus filas la medida forma parte de un plan para incorporar a más de catorce mil soldados en los próximos cuatro años según la ministra de Defensa para fortalecer el ejército ondeará tensión entre la OTAN y Rusia o la amenaza del terrorismo en Europa

Voz 0027 43:48 quién Colombia han encontrado muerto a un nuevo testigo clave del caso es la principal trama de corrupción en América Latina es el segundo al que localizan muerto en dos meses en circunstancias sin resolver hay daba buenos días buenos días la víctima es Rafael

Voz 0141 44:03 Chan ex sigue exsecretario de transparencia de la presidencia de Colombia que ha aparecido muerta en su casa de Bogotá Merchán de cuarenta y tres años llevaba más de veinte en política y era conocido por su lucha contra la corrupción

Voz 0027 44:13 pues hallado sin vida otro de los testigos del caso

Voz 8 44:16 se trata de Rafael el ahora

Voz 0141 44:19 el abogado estaba a punto de convertirse en uno de los testigos que tendría que declarar contra Luis Fernando Andrade el hombre que presidió la Asociación Nacional de infraestructura colombiana que asegura ser víctima de una persecución y que está acusado de ocultar y destruir pruebas de contrataciones corruptas Si de dar testimonios falsos en el caso que investiga la trama de sobornos de la constructora brasileña el presidente colombiano Iván Duque y su predecesor Juan Manuel Santos han lamentado su muerte a través de Twitter las autoridades investigan ahora las causas de la muerte aunque la familia de Merchán ha dicho a través de un comunicado que creen que se trata de un suicidio

Voz 8 44:57 ver Disney

Voz 19 45:00 pues estos rellenas Manzanilla Hojiblanca mortales pastas pizzas guisos son Dieta mediterránea cultura tradición las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo está Navidad unas españolas de la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural

Voz 8 45:18 Junta de Andalucía en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 11 45:30 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 13 45:39 oye Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct y qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la posible antes de irnos de vacaciones más tranquilo

Voz 10 45:53 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerdas novecientos ciento trece ciento trece

Voz 19 46:06 pide un deseo ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad El Corte Inglés con un cuarenta por ciento de descuento selección de artículos de moda accesorios lencería zapatería deportes sólo del veintiséis de diciembre al cinco de enero feliz dos mil diecinueve El Corte Inglés

Voz 42 46:27 eh a eh

Voz 32 46:31 muy buenas les habla Pepe Rubio miembro del equipo de La Ventana en estas fechas tan entrañables y familiares no quiero sumarme a este espacio radiofónico de las

Voz 8 46:41 es para felicitar a todos los oyentes

Voz 32 46:44 hay comprometerme un año más con Roberto Sánchez en estos días en los que nadie debería caminar sobre

Voz 43 46:52 no

Voz 0141 46:54 sean felices

Voz 0027 47:15 barra libre política Banic monopolizada por andaluz

Voz 0456 47:18 sí así que vamos a servir unos primeros tragos de otros asuntos