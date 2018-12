Hoy por Hoy (28/12/2018 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 0027 00:00 son las siete de la mañana las seis en Canarias

Voz 1804 00:16 en la Cadena Ser con Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 00:24 el Gobierno se reúne hoy en el último Consejo de Ministros del año con una agenda muy cargada entre las medidas de más calado social que tiene sobre la mesa está la subida de las pensiones para el año que viene un uno con seis por ciento de subida para las canciones en general del tres por ciento para las mínimas y las no contributivas lo va a presidir ese consejo Pedro Sánchez qué ha vuelto esta noche de Mali adonde viajó ayer el presidente para visitar al destacamento español en ese país africano después será él quién Day la rueda de prensa tras la reunión del Gobierno para hacer balance balance de este dos mil dieciocho el año que le llevó a La Moncloa pero en el que aún no ha conseguido sacar adelante unos presupuestos un consejo de ministros en el que según ha confirmado a la SER se va a aprobar también aumentar la protección para los menores que son víctimas de abusos sexuales lo va a hacer adoptando una de las reclamaciones básicas de las ONGs Marta Pacheco es la directora de política para la Infancia de Unicef

Voz 1 01:14 que empiece a contar la proscripción a partir de los treinta años de la víctima en ocasiones hemos visto en otros sistemas europeos cincuenta ambas cosas se pueden valorar nunca habíamos pedido que no prescribirá el delito pues finalmente sí

Voz 0027 01:27 se elevara la edad de prescripción de los delitos sexuales contra menores ya no empezarán a contar los plazos de prescripción cuando la víctima cumpla dieciocho años sino que lo harán cuando la víctima cumpla treinta años

Voz 2 01:41 la nueva legislatura andaluza ya está en marcha queda proclamada presidenta del Parlamento de Andalucía en esta señora Marta Aznar

Voz 0027 01:55 Ciudadanos tiene la presidencia del Parlamento andaluz y ahora toca repartirse el Gobierno PP y Ciudadanos van a negociar suavizan un Ejecutivo más pequeño y con un reparto equilibrado de competencias entre las dos formaciones parece seguro que dentro de ese gobierna no estará Box formación que insiste en que ha rechazado la oferta para entrar oferta teórica de los populares pero en el PP en que esa oferta nunca ha producido bueno con la ultraderecha tendrán que negociar ahora el acuerdo de investidura PP Ciudadanos que en ningún caso dicen de este Vox será un acuerdo de legislatura porque eso les obligaría a comerse con patatas el programa del PP es literal lo que nos dicen fuentes de Vox y ellos no quieren atarse las manos prefieren ir negociando apoyos puntuales y portando prefieren condicionar el día a día hacia la derecha la política del futuro Gobierno de la Junta el sobre Franco el Gobierno alega motivos de seguridad pública para impedir que los restos del dictador puedan ser enterrados en la catedral de la Almudena en el centro de Madrid la Delegación del Gobierno ha elaborado un informe que alerta del riesgo de posibles amenazas y colapsos en fechas señaladas y además el Tribunal Supremo se ha declarado competente para juzgar al núcleo duro del proceso sólo traslada al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en la causa contra los seis antiguos miembros de la Mesa del Parlament que no son Carme Forcadell ellos están acusados sólo de desobediencia lleno una hora Jordi Fábrega buenos días

Voz 1161 03:12 buenos días está previsto que lleguen a puerto por fin las

Voz 0027 03:15 trescientas diez personas a la que se el Open Arms salvó de una muerte casi segura en el Mediterráneo

Voz 1463 03:20 el jefe ya estaba todo listo para atenderlos Vicente Raimundo ex director de programas de seis de hecho

Voz 3 03:25 tren en una atención muy específica a los perfiles más vulnerables

Voz 4 03:28 son los niños que han hecho el viaje sólo Libia es un país que las Naciones Unidas en lo que se refiere a los niños niñas migrantes eh nos dice que tiene unas condiciones absolutamente pavorosa asiento

Voz 0027 03:41 treinta y nueve menores viajan en ese bosque bien esa visita a Mali de la que les hablábamos hace unos minutos el presidente Sánchez ha acordado con las autoridades locales que el Gobierno de España ayudará económicamente a los inmigrantes malienses que quieran volver a su país además del billete de avión se les darán cerca de cuatrocientos euros a cada persona que efectivamente regrese a Mali España es el segundo país europeo después de Francia con la comunidad más grande de malienses son unos cincuenta y cinco mil aquí en España según los datos que maneja el Gobierno Gobierno que insiste en que este programa de retorno no será en ningún caso forzoso

Voz 2 04:14 el Partido Animalista

Voz 0027 04:15 a PACMA pide a la Guardia Civil al Seprona que busca el responsable de esto que van a escuchar es un hombre con una escopeta de caza que le da muerte de forma sádica a un zorro malherido lo maltrata el vídeo que ha trascendido es realmente brutal entre otras cosas lo lanza por los aires y lo pisotea hasta la muerte Rafa Nadal vuelve a las pistas ciento doce días después Sampe

Voz 1161 04:44 desde que se lesionase tuviese que abandonar las semifinales del Abierto de Estados Unidos en el mes de septiembre superados ya sus problemas de rodilla manteniendo el número dos de la ATP inicia una nueva temporada en Abu Dhabi en el torneo de exhibición que cada año inaugura la temporada y que el tenista español ha ganado en cuatro ocasiones su rival en semifinales hoy desde las dos de la tarde el sudafricano Kevin Anderson sexto en la ATP al que siempre ha ganado en la otra semifinal el serbio Novak Djokovic número uno del mundo se enfrentará al ruso Karen Kasiánov un décimo en la ATP

Voz 2 05:11 él

Voz 0027 05:11 tiempo Luismi Pérez buenos días buenos días después

Voz 2 05:14 estamos con bastantes nubes bajas nieblas en gran parte del Cantábrico Galicia el Mediterráneo y en todos los ríos del interior peninsular y esas nieblas de hecho van ser persistentes cerca del Duero o entre las provincias de Huesca de Lleida

Voz 1275 05:29 esas zonas ambiente frío de hecho hoy también van

Voz 2 05:32 a bajar las temperaturas en gran parte del país en el caso del Cantábrico esa bajada será destacable y además con nubes que dejarán alguna llovizna en Canarias tiempo tranquilo este viernes el fin de semana traerá nubes al sudeste de la Península con alguna lluvia también cerca del estrecho y las nieblas que serán firmes sobre todo en Castilla y León cerca del Tajo así como la depresión del Ebro

Voz 6 05:57 sí sí hola buenas noches te llamo

Voz 7 05:59 Teatro porque tú reserva actualmente no está disponible porque hay tres personas sentadas en Texas y veremos a ver qué simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que van a estar diez minutos que ya está por eso el diez minutos ni nada claro pero hay que te que tiene paga de la entrada

Voz 8 06:13 pues números entonces más vergonzoso es que esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad no ocupe es un sitio que no te corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 1203 06:27 el Hipercor Ortín es una gran selección de juguetes esperándote

Voz 1463 06:31 muchas horas de diva sí han mucha ilusión y una gran oportunidad que no puedes dejar esto

Voz 1203 06:35 además en Hipercor punto es hasta el uno de enero puedes pedir sus juguetes Peter los antes del cinco de enero así de fácil recuerda que en Hipercor tienes una gran selección de juguetes esperándote

Voz 1804 06:48 pero hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 06:53 el partido de extrema derecha Vox no quiere que PP y Ciudadanos le den el abrazo del oso en Andalucía y que el desgaste de la acción del Gobierno allí puedan mermar sus aspiraciones en el resto de España ahora que esta fuerza que vive su momento dulce de expansión los dirigentes de Vox advierten que no van a regalar su apoyo al próximo Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos sino que quieren influir en las políticas in

Voz 1804 07:13 no ahora en un abstracto pacto de gobierno sino en el día a día votación a votación

Voz 0027 07:19 de momento populares y naranjas empiezan a negociar la composición concreta de ese gobierno Radio Sevilla Elena Carazo buenas ideas

Voz 1510 07:25 buenos días Aimar si Partido Popular y Ciudadanos empiezan a negociar de

Voz 0534 07:28 forma inminente la estructura del nuevo ejecutivo con un reparto equitativo de las consejerías y con la intención de reducir su tamaño desde Vox insisten en que el apoyo la presidenta de la Cámara de ayer fue algo puntual ahora toca negociar la investidura del presidente del PP para ello dicen que no tienen ninguna prisa aseguran que no formarán parte del Ejecutivo y que no van a ser un obstáculo para el cambio de gobierno en Andalucía pero que tampoco lo van a poner fácil están abiertos incluso a negociar otras medidas con el resto del grupo si les convencen las iniciativa Francisco Serrano es el líder de Vox en Andalucía

Voz 9 08:00 no vamos a entrar en pactos de gobierno vamos a hablar también de cuestiones programáticas de cuestiones que afectarían a la investidura porque hasta ahora no nos hemos sentado el único que nos hemos sentado aquí el día de ayer en los últimos días ha sido precisamente para pactar la constitución de la mesa sobre otras cuestiones no tendremos que sentar a hablar tenemos dos meses

Voz 0534 08:18 la fecha prevista para la investidura es el dieciséis de enero el Partido Popular quiere presentar la composición de su Gobierno de coalición con Juan Manuel Moreno la presidencia y Juan Marín en la vicepresidencia unos cuatro o cinco días antes

Voz 0027 08:29 el PP y C's tumbaron ayer en el Senado la senda de déficit que proponía el Gobierno que había avalado la Comisión Europea que aprobó el Congreso de los Diputados la semana pasada la derecha utilizó por primera vez la capacidad de veto que le otorgó Rajoy al Senado sobre el déficit que es una excepción absoluta en los procedimientos parlamentarios en España ahora el Ejecutivo de Sánchez tendrá que reelaborar los presupuestos con una previsión de déficit del uno coma tres por ciento en lugar del uno con ocho eso en qué se traduce pues en seis mil millones de euros menos para las políticas públicas María Jesús Montero ministra de Hacienda

Voz 10 09:00 hallan a sus comunidades señoría hace el PP expliquen le a la persona que ustedes no le importa el bienestar de esta comunidades autónomas le importa sólo y exclusivamente el cálculo político que ustedes han echado en función de los rédito electoral

Voz 11 09:16 contesta Ignacio Cosidó portavoz del PP en el Senado

Voz 2 09:19 poco estamos dispuestos a que el señor Sánchez se financie

Voz 12 09:24 la campaña electoral más larga de la democracia con estos seis mil millones de los cuales una parte importante van también de una parte importante van también para el Gobierno

Voz 14 09:38 no

Voz 0027 09:41 la mirada huir de Claudi Pérez

Voz 11 09:43 tienen los bonistas que son legión que el panorama actual está marcado por un problema de percepción los problemas en todo el mundo y en España en particular son innegables Nos dicen pero se agravan porque a ello se suma una percepción subjetiva que los magnifica la expansión económica en Estados Unidos va camino de convertirse en la más larga desde la Gran Depresión y la tasa de paro de países como Estados Unidos Gran Bretaña Japón Alemania ha caído a mínimos de los últimos treinta años qué gana entonces los pueblos Albini porqué llega al Gobierno de la Comunidad autónoma más poblada de España lo que Zapatero ha bautizado como Ozil Partit con la extrema derecha metiendo en la cabeza dos niños prefieren un caramelo hoy a ciento mañana los adultos a la hora de votar poco más o menos lo mismo votan contra el impuesto de sucesiones porque supone que nos roban nuestro patrimonio cuando en realidad garantiza la igualdad de oportunidades o se quejan de que los extranjeros copan los ambulatorios pese a que esos ambulatorios o las pensiones sólo se van a poder mantener con el trabajo en los impuestos de esos extranjeros la legión de optimistas irredentos empezará dos mil diecinueve diciendo que el malestar que se ha instalado en Occidente desde Andalucía hasta Wyoming está más basado en percepciones que en hechos hecho España tiene el déficit más alto de Europa hecho España tiene el desempleo más alto de Europa hecho España tiene uno de los endeudamientos más altos del Atlántico Norte y hecho la extrema derecha ha llegado a la política española para quedarse el mejor consejo para cualquier gobernante los dio Terminator espera lo mejor prepárate para lo peor este es mi consejo para el año que entra prepararse para lo peor a pesar de los bonistas

Voz 15 11:20 sí sí soy yo soy CDN creo que de casa que he visto que tenía

Voz 16 11:26 en una reserva para seis personas eso es pues llamo porque voy a tener que cancelar la reserva con a tener la reserva pues ha llegado un grupo de personas por sorpresa está todo lleno en un sitio para nadie más así que me quedé acabamos grande era una enorme no puede hacer está reservado yo ya gritar una vuelta a ver si contra este otro restaurante

Voz 17 11:44 no no no no no es otra vuelta a nosotros estaremos ahí reserva

Voz 18 11:47 pena así que me llame para decir que si cancela darles cabida un grupo gallega entonces qué pasa con las reservas para venderlas pasa pues por él

Voz 8 11:54 hemos sitio que los que aparcan en plazas reservadas para personas con discapacidad no ocupe es un sitio que nos corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 19 12:04 todo esto no estado del inédito

Voz 3 12:12 en vida

Voz 20 12:15 como quieras pero náuseas dinero porque suelen pagar con todas las plataformas digitales informa Cristina Bankia

Voz 21 12:23 bankia punto es

Voz 22 12:24 son muchos los que sorprenden pero solo algunos llegan al corazón

Voz 23 12:33 Anastasia el musical de Broadway que está conquistando Madrid en el Teatro Coliseo contra ella tu centradas en la está así hasta tal punto

Voz 24 12:45 las difícil dura o de cocina au sur o snowboard Lotus queremos que descubre las tu pasión te regalamos doce experiencias una de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

Voz 25 13:03 Lin

Voz 1804 13:04 la Cadena SER

Voz 0027 13:10 las siete y trece de la mañana seis y trece en Canarias treinta días tendrán las administraciones públicas para adaptar las señales de las carreteras secundarias una vez que hoy el Gobierno reduzca la velocidad máxima en todas sea secundarias a noventa kilómetros por hora de cien a noventa las organizaciones de conductores tienen dudas de que esto vaya a ser efectivo Mariola lo

Voz 0259 13:29 pido los conductores se muestran escépticos con la primera medida que toma Pere Navarro sólo afecta al cinco por ciento de la red viaria española el RACE cree que es mucho más efectivo invertir en la mejora del estado de las carreteras Jorge Castellanos coordinador de seguridad vial

Voz 26 13:44 bueno pues nos parece una mejoría que no va a tener mucho efecto porque son son los siete mil kilómetros de carreteras a los que afecta esta medida ahí tenemos en España a más de ciento cincuenta mil y pensamos que es una forma de de ocultar digamos el el descenso en el mantenimiento de carreteras caído en los últimos años que superior al treinta por ciento

Voz 0027 14:04 sin embargo el director de la DGT confía en poder

Voz 0259 14:07 a reducir el diez por ciento de la siniestralidad en estas carreteras convencionales que registran el ochenta por ciento de los muertos

Voz 27 14:13 bueno es que las carreteras convencionales tenemos más de mil muertos de que la velocidad está detrás de las salidas de la vía que es la principal causa o de los choques frontales es cuando alguien entra en una curva fuerte ocupa el carril contrario ocurra ya ese punto el choque frontal con lo cual es un elemento estratégico para mejorar la seguridad de la reducción del accidente

Voz 0259 14:33 la bajada noventa entrará en vigor dentro de un mes plazo queda a la DGT a las administraciones titulares de estas vías para que cambien las señales

Voz 0027 14:39 el juez de la Audiencia Nacional que investiga el fraude de la Renfe clínicas Dental ha imputado a los tres responsables de la empresa que gestionaban los historiales clínicos llevan meses el juez pidiéndoles esos historiales y otras muchas largas le han dicho ahora que los han borrado el juez les imputa por desobediencia mientras miles de pacientes siguen endeudados con los tratamientos dentales a medio terminar Miguel Ángel Campos

Voz 1552 15:01 el juez José de la Mata llevaba meses contactando con la empresa informática UBS para recuperar de sus servidores miles de historias clínicas radiografías y otros datos de afectados por la estafa en tal cuando iba obtenerlos la empresa comunica que los acaba de borrar el juez afirma que esta empresa UBS ha incurrido en un grave incumplimiento de su obligación de colaborar con la Justicia e imputa a tres de sus responsables por un delito de desobediencia no descarta calificación penal más severa porque según su auto han podido producir graves perjuicios a los intereses de miles de afectados

Voz 0027 15:36 la SGAE está a un paso de ser intervenida por el Gobierno la actual junta directiva de la SGAE no ha conseguido los apoyos necesarios para que la Asamblea General de esa entidad aprobara el cambio de los estatutos ese era el requisito que exigía al Ministerio de Cultura para mantener la licencia de gestión de derechos en España y ahora la patata caliente pasa al despacho del ministro Guirao Marta

Voz 1513 15:57 la SGAE tendrá que enviar al Ministerio de Cultura en el plazo máximo de cinco días hábiles el acta de la asamblea que celebró ayer después eso estudio Guirao adoptará una decisión sobre el futuro de la SGAE una decisión que pasa por dos opciones la intervención de la entidad o la revocación de su licencia para que no pueda seguir operando la situación viene generada por quienes la asamblea de ayer la SGAE tenía que aprobar una reforma de sus estatutos a la que le obliga a requerimiento del Ministerio de Cultura para adecuarse a la ley de propiedad intelectual a la normativa europea la reforma necesitaba el respaldo de dos tercios de la Asamblea de un total de veintidós mil quinientos votos sólo un cincuenta y ocho por ciento votó sí a los estatutos patatas Recio una de las voces más críticas con la situación de la entidad

Voz 28 16:41 lo que pedimos al ministerio que actúa solicite la intervención juez oportuno a la Junta Directiva se inicia un proceso de reforma de estatutos bajo la tutela del Ministerio y una convocatoria de unas nuevas elecciones con todas las garantías

Voz 1513 16:56 por su parte el presidente de la SGAE José Ángel Hevia descartaba su dimisión confiaba en que la decisión de Guirao sea de apoyo a la entidad no de castigo

Voz 29 17:05 no solamente acatamos las decisiones del Ministerio sino que invitamos al Ministerio a que ejerza esa potestad que tiene de tutela sobre la es sobre la entidad no esperamos un ministerio fiscalizador Ministerio castiga con la SGAE sino al contrario

Voz 0027 17:20 nos vamos ahora al cine con que llegan hoy los estrenos a las salas Pepa Blanes

Voz 1463 17:25 los últimos estrenos del año empiezan con cine español Icon una comedia tiempo después de José Luis Cuerda regresa al universo de Amanece que no es poco comedia rural y antisistema casi en la que se cuestiona todo el Rey la política a la iglesia y hasta el quince M

Voz 3 17:41 no yo si venís a vivir aquí te vais a estar aquí todos juntos podéis vestir sin vergüenza los propios

Voz 1463 17:53 cuerda ha contado con el apoyo económico y moral de un grupo de actores y cómicos que han levantado esta película entre ellos Areces Buenafuente Antonio de la Torre o Arthur

Voz 23 18:02 desde luego es una la sátira la vaselina necesaria para que entre mejor también hay cine

Voz 1463 18:14 lisérgico para acabar este dos mil dieciocho lo que esconde Silver Lake es un viaje a un misterio en la ciudad de Los Ángeles la dirige David Robert Mitchell nuevo niño prodigio del cine norteamericano a través de un adolescente obsesionado con el sexo y la cultura pop que protagoniza Andrew Garfield

Voz 1804 18:30 Ang

Voz 1463 18:39 y terminamos con dos recomendaciones la directora japonesa viaje a a una intimista y poética historia de búsqueda y naturaleza con Juliette Binoche la cinta iraquí la decisión que nos mete en la mente de una mujer que trata de cometer un atentado suicida en el Irak post invasión estadounidense

Voz 1804 19:02 María de los Santos Inocentes buenos días

Voz 30 19:04 buenos días ni conocía Ayna soy Pepi de Sevilla sentada de este año ha sido que entre en Parlamento andaluz pero creo que no hay nadie me va a venir a decir Inocente Inocente buena feliz año oí Feliz Navidad

Voz 31 19:17 para todos mucho de ese muchos besos Pepi Rosario desde Barcelona ahora inocentada la de los andaluces haciendo que el gobierno de derechas salga adelante pues el apoyo de la ultraderecha pero bueno mi motivo de llamada más que nada es para felicitar a los próximo año que despide es muy bien este ir próximo que seáis igual como sois que sigáis con nosotros los otros con vosotros gracias cadenaser gracias a todos

Voz 0027 19:40 era siempre Rosario y Eduardo Burgos

Voz 1407 19:43 le pese a quien le pese el Gobierno de Pedro Sánchez aunque hayan intentado tapar la base de mentiras y escándalos Q3 nos ha traído una subida de las pensiones con el IPC la búsqueda de un acuerdo político para Cataluña la subida de la del sueldo para los funcionarios el acuerdo con los

Voz 11 19:59 autónomos y planes de empleo del retorno

Voz 0027 20:01 de los y las jóvenes después de tantos años sin que nadie no estuviera en cuenta ha conseguido seis mil millones de euros de Europa para poder Pedro Sánchez hace hoy balance de seis meses de gestión siete y veinte de la mañana seis y veinte en Canarias

Voz 32 20:16 en Hoy por Hoy Madrid La

Voz 1804 20:21 Gutiérrez

Voz 1275 20:22 qué tal buenos días con cinco grados hasta ahora en la Gran Vía para subir un poco las temperaturas a mediodía catorce grados de máxima esperamos en buena parte de la región algunas nieblas ahora por la mañana aunque de importancia sobretodo tendremos sol este viernes se mantiene la estabilidad atmosférica y hoy sativa el escenario dos del protocolo anticontaminación en la capital pero con salvedades

Voz 1821 20:41 pues estando en pleno periodo de fechas navideñas empezando mañana lo que suele conocerse como la operación salida de Navidad vamos a suspender la restricción de la cita

Voz 1275 20:54 la acción en el distrito Centro esa

Voz 1821 20:56 es repito la la regulación que esto

Voz 33 20:59 estrenamos en este caso para que básicamente las muchas personas que salen a pasar las fiestas navideñas fuera Madrid puedan hacer

Voz 1275 21:05 lo dice Rita Maestre la portavoz del Gobierno municipal aunque el escenario dos contempla la prohibición de circular a los vehículos más contaminantes dentro de la ciudad aquellos que no pueden tener etiqueta hoy sí pueden hacerlo lo que no se puede hacer es circular a más de setenta por hora en el interior de la M cuarenta y en la M30 solo pueden aparcar en la zona ser los residentes y los coches cero Iveco la excepción que ha aplicado el Ayuntamiento esta vez pase lo que pase en los próximos días se va a mantener hasta el próximo treinta y uno de diciembre hasta ahora la hacer el Ayuntamiento de Madrid no tiene dinero para pagar las costas del caso Guateque el consistorio alega crédito en suficiente ya ha pedido una prórroga para abonar los ciento cinco mil euros que le pide el Supremo dicen que abonar esas costas ahora paralizaría la actividad pública municipal Pedro Jiménez

Voz 0047 21:53 el Ayuntamiento de Madrid solicita una prórroga para pagar los ciento cinco mil euros por las costas del caso Guateque ante el insuficiente crédito del que dispone la institución que dirige Manuela Carmena ha puesto en marcha de forma urgente un procedimiento administrativo impide al Supremo que no ejecute el pago para no paralizar la actividad del consistorio al menos dos abogados han opuesto ya esta prórroga aseguran que el Ayuntamiento tiene diez millones de euros para imprevistos uno de ellos recuerda que te extralimita un día de tu plazo de pago voluntario el Ayuntamiento atacado embarcando inmisericorde y el otro se pregunta si se ha seguido este mismo proceso administrativo en las recientes obras de la Gran Vía cuando alguna partida se haya excedido del presupuesto

Voz 1275 22:33 es vía reses veintiocho de diciembre la Delegación del Gobierno en Madrid en contra de que Franco sea trasladado a La Almudena titulares

Voz 1510 22:40 según un informe al que ha tenido acceso la Cadena Ser el delegado del Gobierno en Madrid desaconseja el traslado el dictador a La Almudena porque podría suponer un problema serio de orden público asegura que el derecho los familiares e inhumar a Franco donde quieran no es absoluto porque colisiona con derechos de terceros

Voz 1275 22:53 dos personas han robado cuatrocientos mil euros en una administración de lotería de Alpedrete que vendió un décimo del Gordo han atacado a los trabajadores con gas pimienta a la empleada tiene quemaduras en un ojo el dueño tenía el cuerpo lleno de moratones la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

Voz 1510 23:05 un preso que acaba de ingresar en Soto del Real ha matado a su compañero de celda tras discutir por quién dormía en la litera de arriba Instituciones Penitenciarias está investigando lo ocurrido los agentes han trasladado al agresor a una celda de aislamiento

Voz 1275 23:16 el polideportivo que el Ayuntamiento de Madrid va a construir en el Mercado de la Cebada estará listo en dos mil veintiuno con tres años de retraso Las obras van a comenzar el verano que viene según el equipo de gobierno el retraso es consecuencia de la intervención en las cuentas que hizo hace tiempo ya el ministro Bono

Voz 1804 23:29 la descarga de la de Ci ve más allá huy del patrocinador apunta y te ofrece la información del tráfico

Voz 1275 23:38 Sasha ahora otro vistazo a las carreteras DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 1161 23:41 buenos días continuamos con circulación totalmente despejada en las carreteras de la Copa

Voz 1275 23:47 el tráfico es fluido

Voz 1161 23:49 cómodo tanto en los accesos a la capital detrás de salida como las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta buena así desde la Dirección General de Tráfico una vez más les insistimos sean muy prudentes al volante como

Voz 1275 24:02 despierta hoy el tráfico en la capital pantallas Margarita Pérez día hola buenos días muy tranquilo lo tenemos que destacar ningún pero fluidez generalizada en accesos céntricos y también a lo largo de la M30 donde recordamos hoy se mantiene el límite de velocidad máximo de setenta kilómetros por hora no solamente en la M30 sino también en los accesos desde la M cuarenta en ambos sentidos y además sólo pueden aparcar en la zona SER durante el día de hoy los vehículos con distintivo Eco o cero os quiere ampliar la previsión del tiempo Luismi Pere meteorólogo buenos días buenos días frío y algunas

Voz 2 24:34 nieblas ahora mismo sobretodo en los ríos del sur de la comunidad hasta medio día van a persistir después se disparan nuevamente en zonas elevadas de la región tendremos un tiempo más sereno aunque hoy con baja

Voz 1161 24:47 la de temperaturas esa bajada térmica

Voz 2 24:50 irá mañana por la mañana con bastantes heladas pocas nieblas pocas nubes de hecho va a seguir así el panorama el domingo hicieron más bien despejado y con un

Voz 34 25:00 las temperaturas que pasado mañana se volverán a

Voz 2 25:02 superar un poquito

Voz 35 25:04 si tienes un smartphone en el bolsillo tienes la Chávez de quinientos vehículos Charing que te permite circular por todo Madrid deja tu coche aparcado en nuestros párkings disuasorios o pases muy en nueve te sin restricciones ni preocupaciones prueba lotes cargando Tel Aviv De Wever introduce el código ser treinta consigue treinta minutos gratis para disfrutar de Madrid mueve el IB más allá

Voz 3 25:28 límite Kimi donde dije es que no te gusta

Voz 1804 25:33 el Campanella blanco de vinos blancos de Bornos Verdejo y Crisantemo irresistibles con b de Bornos roja Allen regresa en concierto a Madrid con su aclamada gira cuando el río suena Whiting catorce de junio Entradas ya a la venta en punto ORC la familia las amigos las buenos deseos en Navidad todo ese trastorno pero hay algo que no cambia ni en Navidad y en el resto de Lang encontrar todo y al mejor precio en el alquiler de Navidad ciclista de los hipermercados Clegg

Voz 36 26:23 por no o

Voz 21 26:25 otra pesadilla un día descubrirán sin riesgo es de verdad ven a Mapfre Illa

Voz 8 26:31 tú seguro de coche a todo riesgo con un

Voz 21 26:33 es sorprendente al cambiar de coche y muchas otras más ventajas de verdad Mapfre colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 37 26:44 el próximo seis

Voz 1463 26:45 estación correspondencia

Voz 37 26:47 sí ha con la Casa del Abuelo

Voz 1804 26:50 el mercado de calidad y la quinta de juguetes cambien puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata está la vida que el secreto para llegar a todas partes es el Metro Metro de Madrid

Voz 38 27:02 unidad de Madrid quiere conocer los valores de bolsa que más han destacado este año y lo que se espera para el año que viene este fin de semana gratis con el diario Expansión suplemento especial de bolsa los mejores valores del año incluye también los datos de cotización de todas las empresas y el ranking de los mejores fondos de inversión este fin de semana acuda a su quiosco a por el especial los mejores valores del año gratis con expansión

Voz 11 27:24 Juan este año nos toca llevar los percebes en Nochevieja y a tu hermana pesadillas ya para repartir gastos

Voz 0136 27:31 no sabemos que te tocará llevar a la pena pero sí que en ahorra más el treinta de diciembre abrimos hasta las nueve y media y el XXXI hasta las tres para que te dé tiempo a hacer sus compras en esta Navidad los mejores precios tocan en ahorra más

Voz 11 27:43 siete siete y veintiocho minutos de la mañana

Voz 2 27:46 hacer un concurso que entró coge más

Voz 39 27:49 colillas son más papeles y los unos premios queremos llevar a cabo todas las medidas que sean de entusiasmo y digamos de consenso ideal

Voz 1275 27:58 más que lanzó Carmena en dos mil quince al principio de su mandato realizar un concurso para niños para ver quién recogía más colillas son más papeles del suelo y darle su los premios para concienciar sobre la limpieza de la ciudad la alcaldesa no iba mal encaminada hoy las es cuéntalo informe científico que pone cifras sobre la mesa las colillas de los cigarros suponen el trece por ciento de las basuras que se acumulan en las calles de Madrid Javier Gregori

Voz 0882 28:20 tres de cada cuatro colillas acaban tiradas en las calles o en espacios verdes como los parques públicos las colillas suponen ya el trece por ciento de las basuras que es acumulan en Madrid y además suponen un mayor riesgo que otras para nuestra salud porque por ejemplo los filtros de los cigarrillos contienen sustancias tóxicas como hidrocarburos policías Lycos aromáticos arsénico y otros metales peligrosos como señala Silvia a la corte que es investigadora del CSIC

Voz 11 28:47 esto se traduce a una serie de productos

Voz 40 28:49 los químicos que se encuentran en en el entorno de aguas

Voz 34 28:52 dos son los porque las colillas no son viudas

Voz 0882 28:55 agradables por lo tanto pueden durar hasta doce años y como son muy ligeras también contaminan varios ecosistemas al ser arrastradas por el agua

Voz 1275 29:02 viento y una cosa más el presidente de la Comunidad de Madrid ha presidido este martes este jueves el último Consejo de Gobierno del año Ángel Garrido ha aprovechado para hacer balance de lo que ha sido es de dos mil dieciocho un año dice donde han conseguido más empleo menos impuestos y mejores servicios públicos todo según Garrido gracias aquí en Madrid ha vuelto a ser el motor económico de España

Voz 0177 29:20 Se confirma a través de los datos del crecimiento interanual del PIB que nuestro casos del tres coma ocho por ciento muy muy por encima de la media nacional y también de la media europea así como el hecho de que nuestra región haya concentrado el casi el veintitrés por ciento de las empresas

Voz 1275 29:35 de nueva creación de todos España cinco grados tenemos ahora mismo la Gran Vía sigue hoy porque siguen la información aquí en la SER

Voz 0027 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 1804 30:07 hoy con Aimar Bretos veintiocho veinte

Voz 0027 30:12 siempre último viernes de dos mil dieciocho último Consejo de Ministros de dos mil dieciocho Consejo de Ministros que subirá las pensiones también las bases de cotización pero también una bajada a noventa kilómetros por hora de velocidad máxima en vías convencionales es lo que se va a aprobar esta mañana lo que no hará el Gobierno finalmente será cumplir su promesa de exhumar a Franco del Valle de los Caídos antes de que termine el año el Ejecutivo tiene ya listo un informe de la Delegación del Gobierno de Madrid que alega motivos de seguridad alega motivos de seguridad para impedir que los restos del dictador terminen enterrados en la cripta de la catedral de la Almudena Radio Madrid

Voz 1275 30:45 Laura Gutiérrez del informes muy claro dice básicamente que el traslado de los restos de Franco a la Almudena en pleno centro de Madrid podría suponer un problema serio de orden público el documento del delegado del Gobierno está firmado el veintiuno de diciembre asegura que el derecho de la familia a inhumar en el lugar que quiera el dictador colisiona con el de terceros ya que enterrar a Franco allí podría congregar a detractores y defensores en un lugar de culto en pleno centro de la ciudad recuerda el informe que el Almudena hay alrededor de mil personas enterradas un hipotético traslado afectaría también a que en este

Voz 1804 31:12 ahora ya sus familiares es hora ya de por sí delicada

Voz 1275 31:14 el documento porque cerca se encuentra en el Palacio Real y la sede del Consejo de Estado sería de difícil acceso para las fuerzas de seguridad en caso de un incidente

Voz 0027 31:23 una jueza ha impedido en Madrid que una familia les suministre homeopatía a su hijo que está en coma ingresado en el hospital desde antes taller tras una operación de apendicitis urgencia que se complicó los médicos se negaban a darle homeopatía al chaval tuvo que intervenir primero la policía it después la justicia Sara selva buenos días

Voz 1510 31:40 qué tal buenos días la jueza argumenta que ese tratamiento el de homeopatía tiene carácter paliativo que no mejorará la situación del paciente ni revertirá el coma en el que se encuentra dice además que permitir esa terapia supondría obligar al reto

Voz 1463 31:51 con sable de planta del hospital a que suministre un trata

Voz 1510 31:54 miento distinto al que en da ahora y que no va a curar al paciente El chico de veintitrés años está en coma inducido desde el miércoles le operaron de apendicitis pero sufrió una parada cardiorespiratoria su familia quiso entonces suministrarle vitamina C y homeopatía pero los médicos del hospital la Fundación Jiménez Díaz se negaron y la familia acudió al juzgado quieren además que se abra una investigación para ver si ha habido negligencia médica durante la opera

Voz 0027 32:20 Alfonso Armada buenos días

Voz 1161 32:21 buenos días Aimar con los periódicos centrados hoy en el pacto

Voz 0027 32:23 la derecha y la extrema derecha en Andalucía que está poniendo fin a casi cuatro décadas de dominio político del peso

Voz 34 32:30 sí y nada mejor que una viñeta para resumirlo lo hacen Gallego y Rey en el mundo un sonriente Frankl Einstein hace el signo de la victoria con ambas manos al cuello dos tornillos un azul del PP otro naranja al de Ciudadanos el hilo de sutura que cose su cráneo es verde Vox el país lo titula así el PP empuja ciudadanos aceptar los votos de la extrema derecha Vox exige negociar el plan del Gobierno andaluz Manuel Valls propone Rivera que ese apoyo sería una incongruencia moral en su editorial El País dice que el acuerdo entre PP y Ciudadanos en Andalucía debe juzgarse por sus actos de gobierno en el mismo diario Rubén Amón asegura que Ciudadanos y Vox practican sexo telefónico no llegan a tocarse juicio es entre Madrid y Barcelona lo cuenta el periódico el Tribunal Supremo juzgará a doce de los dieciocho líderes el proceso el tribunal se declara competente para juzgar a los acusados de rebelión y malversación por el uno los seis procesados únicamente por desobediencia serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Voz 0027 33:28 un hijo de Fernando Múgica asesinado por ETA pide su baja del PSOE si José María

Voz 34 33:33 en uno de los hijos de Fernando Múgica líder de los socialistas vascos asesinado por ETA en mil novecientos noventa y seis solicitó su baja en el PSOE después de que el diario vasco publicar un reportaje en el que la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi Idoia Mendía aparecía cocinando y cenando con el líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi no en mi nombre de ruego transmita mi baja del PSOE lo trámites lo Le pide al secretario de Organización del partido en Guipúzcoa en un artículo en el mundo Múgica le pidió a Pedro Sánchez que el socialismo democrático no persista en la búsqueda de alianzas imposibles con Podemos o nacionalistas catalanes porque esas alianzas acabarían infectando el alma misma del PSOE

Voz 0027 34:12 el hundimiento de Nicaragua

Voz 34 34:14 en el diario punto Es el reportero Alberto Arce escribe que toda Nicaragua es una inmensa casa en la historia de esta familia nicaragüense se resume el catálogo de crímenes por los que el Gobierno de Daniel Ortega Rosario Murillo pueden acabar sentados ante la justicia internacional con extraordinarias fotografías del fotógrafo Fredy Ramos del periódico digital salvadoreño El Faro uno de los mejores de América la crónica arranca con una frase de Julio Cortázar que justifica el título llaves viajero está su puerta abierta todo el país es una inmensa casa no no te equivocas te de aeropuerto entrar más estás étnicas Cuba escribe Arce en casa de la familia Valle hay una silla vacía desde el catorce de julio no siempre es la misma la casa de la familia ballena Managua es una cárcel en la que una madre sus dos hijas y su hijo esperan a que hundía la policía echen una puerta bajo los lleve como ya ha llevado a cientos no quieren huir no pueden no mientras el padre sigue encerrado en el penal de Klee Rebeca Montenegro la madre siempre se levanta la primera apenas termina de lavar si tomar café pone carbón en una estufa el sol de la mañana irrumpe en el patio el humo es lo único libre en esta casa la carne de res se hace a fuego lento hasta ponerse negra un poco dura Rebeca la cocina para su marido Carlos Valle que cumple más de cien días preso sin que se hayan presentado cargos en su contra

Voz 0027 35:36 Venezuela el país más violento así

Voz 34 35:39 de todo el mundo una crónica de Daniel Lozano desde Caracas Venezuela mantiene su dictadura en el ránking de la violencia pese a la diáspora masiva que sufre el país sudamericano vuelve a liderar este año la estadística que nadie quiere encabezar el país con más muertes por causa

Voz 8 35:53 las violentas del mundo con veintitrés mil cuarenta

Voz 34 35:55 siete y una tasa de ochenta y uno coma cuatro por cada cien mil habitantes fueron Antonia Singer también desde Caracas Stephen El País que un informe atribuye a la policía un tercio de los homicidios en Venezuela por resistencia a la autoridad

Voz 0027 36:08 el debate sobre el muro de Trump no tiene nada que ver con el muro fronterizo

Voz 34 36:11 por eso escribe la ensayista han Apple Vaughn en el Washington Post es realmente un debate sobre si estamos dispuestos a vivir en un mundo basado en hechos se que es una discusión agotadora se que la mayoría de la gente preferiría no tenerlo también se que el cierre del Gobierno es una dificultad abrumadora para cientos de miles de trabajadores del Gobierno desde conserjes hasta científicos de la NASA especialmente durante la Navidad la manera en que los resolvamos nos dirá si aún somos capaces como nación de tomar decisiones usando hecho Si evidencia específicamente nos dirá si los republicanos en la en el Congreso la Casa Blanca John Fox News viven en la misma realidad que el resto de nosotros os y se han retirado a un mundo de fantasía de un paso atrás y piense en el muro el proyecto estrella del presidente Trump considerar el hecho de que este muro no servirá para nada no sólo será feo y malo para el medio ambiente no sólo agotará el presupuesto tampoco abordará las preocupaciones de los estadounidenses que afirman oponerse a la inmigración ilegal esta es la razón principal por la que no se debe construir

Voz 42 37:12 sí sí

Voz 0027 37:23 propones Alfonso que miremos al universo al cielo nocturno himno sólo a los a los animales políticos con los que nos las hemos deberá diarios

Voz 34 37:31 si escribe Nuño Domínguez en El País que mientras millones de personas se preparan para la fiesta de fin de año una nave espacial no tripulada a más de ciento diez millones de kilómetros de la Tierra encenderá sus cohetes la sonda Osiris Rex de la NASA descenderá hacia el asteroide Benu y comenzará a orbitar lo apenas uno coma cinco kilómetros de la superficie el objetivo final es tocar el suelo del Asteroide durante cinco segundos aspirar una muestra y enviarla de vuelta a la Tierra en el año dos mil veintitrés tres misiones espaciales harán historia en los primeros días de dos mil diecinueve

Voz 0027 38:10 y terminamos estas señales de humo con un adiós o un hasta quién sabe cuándo

Voz 34 38:16 un adiós un quién sabe y un agradecimiento estas señales de Homo serán las últimas se disipará en en el cielo azul mineral de Madrid en diciembre con este año que Seva funesto por tantas cosas como tantos compañeros asesinados por empeñarse en contar la verdad me gustaría dar las gran estas a la SER Daniel Gavela ya Pepa Bueno y a todos los compañeros de redacción producción y técnicos por enseñarme un nuevo oficio y sobre todo a los oyentes Radio engancha la voz humana tiene algo misterioso que acaso tenga mucho que ver con la inteligencia de las emociones en este tiempo no he dejado de buscar la manera de prender una canción que le fuera bien a una noticia y no hubo manera por eso quisiera usar la hoy como despedida porque adoro a Rosalía sí a Rosalía de Castro lo que hizo Amancio Prada con uno de sus poemas más hermosos es incomparable muchas gracias hasta siempre Aimar feliz año nuevo

Voz 0027 39:09 un abrazo enorme Afonso

Voz 43 39:11 adiós adiós adiós Renedo que no seis

Voz 44 39:28 Alfonso Armada

Voz 7 39:30 sí hola buenas noches te llamo del teatro porque tú reserva actualmente no está disponible porque de tres personas sentadas en tus así veremos a ver qué simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que van a estar diez minutos que ya está por eso esos diez minutos ni nada claro pero es que te que tiene paga de la entrada

Voz 8 39:47 lo más vergonzoso es que esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad no ocupe es un sitio que no te corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 11 40:01 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido

Voz 1804 40:07 cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido veinte hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión recuerda que este uno de enero se celebra el Sorteo de Navidad de la ONCE aún estás a tiempo de jugar por diez euros premios de cuatrocientos mil euros disfruta del día ya sabes con los sorteos de la ONCE le

Voz 22 40:43 que sorprenden pero solo algunos que Canal corazón

Voz 23 40:50 Anastasia el musical de Broadway que está conquistando Madrid en el teatro Coliseum compra ella tu centradas en al hasta tal punto

Voz 8 41:02 bienvenida hola esperan

Voz 1804 41:04 este invité a un amigo bin Al Zawahri reserva prometo no ponerme celoso Viñales

Voz 8 41:11 Dalí un placer cotidiano porque sabemos que eres muy de roscón de Reyes y muy

Voz 1804 41:15 a ser solidario en el cárcel ya están ambos hasta fin de año cincuenta céntimos de cada región que de Hipercor supermercado El Corte Inglés a WWF fundacional harina o la Federación Española de Enfermedades Raras tu escocesa cuando junto con toros con The Red está muy de ser solidario e Hipercor supermercado El Corte Inglés en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 41:44 siete y cuarenta y uno de la mañana seis y cuarenta y uno en Canarias

Voz 1804 41:47 Volkswagen ya el deporte en Hoy por hoy Volkswagen para las personas

Voz 0027 41:55 Rafa Nadal reaparecerá hoy después de casi cuatro meses alejado de las pistas

Voz 1161 41:59 el concretamente ciento doce días desde que tuviese que abandonar en las semifinales del Abierto de Estados Unidos superados ya sus

Voz 0027 42:05 además de rodilla dice que se toma las cosas con calma

Voz 1161 42:07 pero afronta ilusionado una nueva temporada

Voz 45 42:10 todo se en su traslado a tope Bacon cosas de ensayos de antes lo que el For Two está tenemos esa

Voz 1161 42:16 hombre aparece desde las dos de la tarde como número dos de la ATP en el torneo de exhibición de Abu Dhabi que cada año abre la temporada que ha ganado en cuatro a su rival será el sudafricano Kevin Anderson sexto en la ATP al que siempre ha ganado en la otra semifinal el serbio Novak Djokovic número uno del mundo se mide al ruso Karen Kasiánov undécimo en la TP en cuanto al fútbol el Athletic ya tiene nuevo presidente el Ice que se imponía anoche a la candidatura de Alberto Uribetxeberria por ochenta y cinco votos el socio eligió el cambio del Icex sobre la continuidad del proyecto de Urrutia que encabezaba Uribe miembro de su junta durante los siete años y medio de mandato así justificaba el y la igualdad en el larguero

Voz 46 42:50 creo que son dos programas muy importantes creo que son los programas que se han exigido mucho llevaban tiempo creándose yo me quedo con los dos programas los voy a leer muy despacio era un trabajo de entrega al socio y creo que tienen ideas que merece la pena que dentro de tres años y medio fuéramos capaces de haber llevado muchos de esos puntos del programa a cabo

Voz 1161 43:07 para elogiar también al equipo saliente Josu

Voz 46 43:09 Putin es un señor del Athletic es un señor de Bilbao tenemos una fortaleza social y desde luego no vamos a desechar ni desechar un consejo ni un apoyo porque son son los que han vivido el club y los que lo quieren desde dentro

Voz 1161 43:19 Garitano seguirá siendo el entrenador Andoni Gallarza Secretario Técnico y Miguel Martínez el médico de la Vuelta Ciclista ejercerá la vicepresidencia llega a Rafa Alkorta la dirección deportiva su primer trabajo el mercado invernal que abre el miedo

Voz 0027 43:31 les primero tenemos que hablar con la comisión deportiva que tenemos que trasladar todas estas cosas a ellos luego nos demos cuenta que tenemos una plantilla creo que son veintisiete jugadores son muchos

Voz 47 43:41 Andrés pero evidentemente no

Voz 0027 43:43 si pudiéramos hacernos cargo de

Voz 47 43:45 de algún jugador que quisiera venir ahora habría que plantearlo

Voz 1161 43:49 en la candidatura perdedora Uribe pide unidad la afición no tiene que estar dividida está divido

Voz 48 43:54 dos el voto retomemos todos y todas en favor del nuevo presidente del Athletic Aitor Elizaran y tenemos que estar con él tenemos que estar con el presidente tenemos que ser todos uno di un equipo muy fuerte que somos lo que somos porque somos todos juntos

Voz 1161 44:08 del resto el Barça presentaba ayer al Comité colombiano Murillo cedido del Valencia hasta final de temporada sobre los que critican que la masía este teniendo menos representación en los últimos años hablaba el director deportivo Eric Abidal

Voz 11 44:17 el tema lo nuevo no cambia nada lo habéis visto

Voz 49 44:20 los jugadores que en que el subido para para jugar ese seguirán

Voz 0027 44:23 surgiendo seguramente a partir ahí

Voz 11 44:26 traidor en baloncesto Euroliga cierra hoy

Voz 1161 44:28 el dos mil dieciocho la conclusión de la jornada quince a las seis y media Fenerbahce Real Madrid el segundo visita al primero habla Pablo Laso

Voz 0027 44:34 la equipo baste exige mentalmente

Voz 14 44:37 históricamente en su campo exigió

Voz 1804 44:39 somos batir

Voz 1161 44:45 que un bolso reconocido desde las nueve Gran Canaria Zalgiris Kaunas ayer Khimki setenta y siete Baskonia ochenta y cinco y Barça ochenta sesenta y cinco hoy en la NBA esta madrugada sólo ha habido un jugador en español en juego Ricky Rubio que ha perdido con Utah noventa y siete ciento catorce ante Philadelphia

Voz 8 44:59 queridísimo visteis hay algo que te inquieta te atormenta apertura Makeba con mi nuevo pueblo me preocupa dónde iré de viajes entonces para que llaman para saber que con estrenar en cuatro años conduce todo un pueblo sin entradas seguro a todo riesgo sin límite de edad todos los mantenimientos estrena coche cada cuatro años por sólo dos mil quinientos euros al año con My renting oferta en renting consulta condiciones en Volkswagen punto es falso

Voz 6 45:25 sí sí sí sí

Voz 15 45:27 yo soy Federico que de Kfar que he visto que tenía

Voz 16 45:31 es una reserva para seis personas eso es pues llamo porque porque es de las que cancelar la reserva como que va a tener que cancelar la reserva pues ha llegado un grupo de personas por sorpresa está todo lleno en un sitio para nadie más así que me creo que acabamos de era una eso no me lo puede hacer está reservado yo ya gritar una vuelta a ver si contra ante

Voz 17 45:50 no no no no no es otra vuelta tan nosotros tenemos hay reserva

Voz 18 45:53 así que tú Miami para decir que si Caldelas cabido un grupo gallega entonces qué pasa con las reservas para venderlas pasa ahí pues por él

Voz 8 46:00 hemos sitio que los que aparcan en plazas reservadas para personas con discapacidad no ocupe es un sitio que nos corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España