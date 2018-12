Hoy por Hoy (28/12/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 0027 00:00 son las ocho de la mañana a las siete en Canarias

el buenos días noticia que avanza la será a esta hora el Tribunal de Cuentas condena a Ana Botella ya sus ex concejales en el Ayuntamiento de Madrid por haber vendido viviendas sociales a fondos buitre por mucho menos dinero de lo que valían realmente el tribunal obliga a Botella y sus concejales a pagar veinticinco millones de euros que es el agujero que le dejó a la Empresa Municipal de la Vivienda aquella venta arruinó esa y que además se hizo a las bravas sin garantías con concursos simple ciegos sin estudios técnicos esto lo confirma el Tribunal de Cuentas en esa sentencia muy dura a la que hemos tenido acceso que les vamos a detallar en unos minutos y les contaremos también los planes de PP y Ciudadanos para cerrar cuanto antes los votos de Vox para la investidura en Andalucía quieren dejarlo pactado todo para después de Reyes la formación de extrema derecha confirma a la SER que no intentará pactar un acuerdo de gobierno ni forzar a cambios en el pacto global al que llegaron PP y Ciudadanos porque lo que ellos buscan realmente es condicionar y apretar al PP negociar con él sus propias medidas para ir dejando clara su capacidad de explorar la acción de gobierno desde Euskadi advertencia del lehendakari Iñigo Urkullu en su mensaje de Navidad

Voz 4 01:30 no nos podemos resignar ante el avance de discursos populistas xenófobos

Voz 0027 01:36 demagógicos autoritarios no

Voz 4 01:39 podemos resignar

Voz 5 01:40 nos debemos revela esta mañana escucharemos

el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la rueda de prensa de final de año tras el Consejo de Ministros en el que hoy se iban a aprobar cuestiones muy importantes la primera la subida de las pensiones para este próximo año un uno con seis por ciento en general y un tres por ciento las mínimas y a partir de entonces es seguirán subiendo según el IPC muere definitivamente el polémico factor de sostenibilidad que subía las pensiones ese Raquel cinco cero veinticinco por ciento al año y hoy también se impulsará un cambio sustancial en la ley contra los abusos a menores estos delitos los abusos sexuales a menores de edad prescribían mucho más tarde hasta ahora el plazo de prescripción empezaba a correr cuando la víctima cumplía dieciocho años bueno a partir de ahora ese plazo no empezará a contar hasta que el chico o la chica que sufrió el abuso cumpla treinta años esto evitará que muchos abusadores se libren de responder ante la justicia por el hecho de que sus víctimas tardaban tiempo en atreverse a dar el paso de anunciada por el Gobierno esgrime razones de orden público y de seguridad para evitar que se entierre a Franco en La Almudena

Voz 0858 02:41 un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid argumenta que se podría producir conflictividad social en la zona entre detractores y partidarios de Franco además advierte de que si se produjeran esos altercados los cuerpos de seguridad no podrían entrar en la cripta de la catedral por tratarse de un lugar de culto

Voz 0027 02:58 la jueza que investiga a Zaplana insiste en que no lo deja en libertad porque en los paraísos fiscales también hay hospitales esto es literal lo dice la jueza en el escrito con el que rechaza una oferta de colaboración que le trasladó el ex ministro del PP que está investigado por corrupción

Voz 0858 03:11 ella a pesar de que Zaplana ofreció a firmar todas las autorizaciones que hicieran falta para que los investigadores tuvieran acceso a datos ya registros que por otra vía tardarían

Voz 0027 03:20 ese es el consumo y la jueza le contesta en un auto muy duro al que hemos tenido acceso que no necesita esa autorización para nada y mantiene que cree que existe riesgo de fuga a pesar del cáncer avanzado de Zaplana lo dice la juez en ese en ese documento con este argumento también hay hospitales en paraísos fiscales y los titulares más los precios de los cercanías se van a congelar en dos mil diecinueve lo van a anunciar hoy pero sólo addenda se lo adelantamos ya a esta hora

Voz 0858 03:44 en seguirán igual los precios de los trenes de ancho métrico los Avant van a subir un siete por ciento hilos de media distancia un régimen

Voz 0027 03:50 está a punto de llegar al puerto de Algeciras el barco de Open Arms con trescientos ocho inmigrantes a bordo entre ellos ciento treinta y nueve menores de edad allí en el puerto está Cándido Romadera Cándido buenos días

Voz 6 04:01 hola buenos fíjate hace algo más de una milla náutica algo que de la conexión que viajan los inmigrantes hechos superen pero no de de de menores tiene habéis convertido por las fuerzas de seguridad Cortiñas cunas para la veintena de periodistas nos encontramos aguarda el operativo de Cruz Roja aire esto Children que pocos minutos en Alcobendas un ahora empezar a atender a su hija

Voz 0027 04:27 en deportes desde hoy de El Athletic tiene nuevo presidente Sampe

Voz 0047 04:30 es el cocinero y empresario se impuso ayer a su rival Alberto Uribe Echevarría directivo de la Junta de Josu Urrutia en los siete años y medio de mandato con una baja aparte

Voz 7 04:38 equipación de la masa social del club apenas un cuarenta y seis por ciento el hice quise impuso

Voz 0047 04:42 un margen de sólo ochenta y cinco votos según él por la otra

Voz 7 04:44 Thibault de ambas propuestas son los programas que se han exigido mucho yo me quedo con los dos programas los voy a leer muy despacio y creo que tienen ideas que merece la pena que dentro de tres años y medio fuéramos capaces de haber llevado muchos de esos puntos del programa a cabo

Voz 0047 04:58 Rafa Alkorta será su director deportivo seguirá como técnico Garitano

Voz 0027 05:01 ay qué tiempo va a hacer este fin de semana Luismi Pérez los días buenos días Aimar de momento empezó

Voz 0047 05:06 vamos con muchas nubes bajas y nieblas atención al volante porque ahora mismo las nieblas son espesas y extensas en gran parte del Ebro del Duero del Tajo incluso también del Guadiana del Miño Sil y sus principales afluentes van a persistir esas nubes bajas en zonas de Castilla y León entre Aragón y Cataluña nubes bajas menor y en el Cantábrico con algunas lloviznas y en el resto del país sobre todo en zonas elevadas vamos a tener un viernes más tranquilo en Canarias pocas nubes y ambiente suave el fin de semana traerá algunas lluvias a la Costa del Sol cerca del estrecho al sur de la Comunidad Valenciana hay de Baleares así como en Murcia algunas nevadas incluso en Sierra Nevada pero en el resto del país no va a variar casi nada el tiempo

son las ocho y cinco las siete y cinco en Canarias

Voz 0027 07:41 empezamos detallando la noticia que les hemos avanzado en la Cadena SER hace unos minutos el Tribunal de Cuentas condena a Ana Botella y a seis de sus máximos colaboradores en el Ayuntamiento de Madrid por venderles viviendas públicas a fondos buitre muy por debajo del precio de mercado es una información de Javier Casal buenos días

Voz 0867 07:58 qué tal buenos días en casi cinco millones de euros

Voz 0027 08:01 botella hay sus ex concejales van a tener que pagar a escote

Voz 0867 08:04 al menos en la condenaba personalmente contra ellos se condena a Botella ya todos los concejales que formaban parte también de su Junta de Gobierno y de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo cuando se realizaron esas operaciones se les condena al pago de veinticinco millones de euros repartidos de forma solidaria en una lista de condenados en la que aparecen personas tan próximas a Botella como Concepción Dancausa o Diego San Juan Benito una lista que encabeza el entonces máximo responsable de la empresa pública de la vivienda Fermín os le todos considerados responsables contables directos de esa operación en la que se ve dieron pisos públicos por debajo de su valor según los informes de tasación la sentencia del Tribunal estima parcialmente la demanda que en su día presentó el Ayuntamiento de Manuela Carmena que elevaba a más de cincuenta y cinco los millones en ese agujero abierto la empresa de la vivienda que realizó esas ventas recordemos en octubre de dos mil trece en plena crisis económica básicamente parece

Voz 0027 08:53 Cage y la sentencia confirma que esa venta de viviendas públicas a fondos buitre se hizo con muchísimas irregularidades Javier

Voz 0867 08:58 en efecto unas irregularidades que la Cámara de Cuentas ya detectó hace un par de años dos operaciones de venta fondos buitre quise realizaron con ausencia de pliegos sin los estudios técnicos pertinentes o con concursos que no estaban abiertos a todos los interesados que querían participar hoy el Tribunal de Cuentas pone números al daño causado en las arcas públicas y condena a los gestores políticos pero la operación que tuvo lugar en su día Aimar en realidad tuvo consecuencias serias sociales para los cientos de familias que tuvieron que dejar sus casas Botella dijo sin ruborizarse en pleno del Ayuntamiento que al vender esos pisos públicos destinados a las familias con menos recursos nada iba a cambiar

Voz 0027 09:34 el procedimiento de venta

Voz 11 09:36 pese refiere no ha supuesto ninguna alteración en los contratos de los inquilinos para los inquilinos lo único que ha cambiado su casero nada más

Voz 0867 09:45 bueno pues muchas cosas cambiaron cuando vencieron sus contratos los nuevos propietarios el subieron los precios del alquiler y muchas personas tuvieron que dejar esas casas su ser desahuciada salvo evidentemente no sólo en las cuentas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda

Voz 0027 09:58 Javier Casal gracias buenos hoy

Voz 3 10:01 hoy con Aimar Bretos entramos ya de

Voz 0027 10:05 lleno en el detalle de cómo va a ser la negociación entre PP Ciudadanos y Vox para garantizar la investidura de Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía previsiblemente dentro de tres semanas habrá que Ciudadanos ya tiene la presidencia al Parlamento los de Casado y Rivera se preparan para negociar con la extrema derecha que ayer dijo que no sería un obstáculo para esa investidura pero tampoco una alfombra quieren influir cómo va a ser esa negociación María Jesús Güemes

Voz 1461 10:29 en el PP dicen que las conversaciones son inminentes aunque dejarán las negociaciones formales para la semana que viene además no se explican que se va a crear una comisión técnica para abordar la estructura de la que ya se sabe Moreno será presidente Marín vicepresidente Isère reducirá el número de consejerías que ahora mismo son trece también los cuentan que el Ejecutivo será X vibrado es decir mitad para cada uno contará con el visto bueno de Ciudadanos porque los populares declarar leales al pacto suscrito por eso aseguran que a Vox no se le va a ofrecer nada la formación de Abascal comentó ayer que le habían propuesto alguna consejería pero que el había rechazado porque no quería formar parte de ese cambalache así es como definen el próximo reparto de sillones pero el PP lo desmiente tajantemente mientras nos anuncia que para después de Reyes espera tenerlo ya todo

Voz 0027 11:15 lista Vox se prepara para sacarle todo el jugo posible a esa negociación jugó en términos de marketing político porque sabe Vox que Andalucía es su gran escaparate de cara a las próximas elecciones en toda España y por eso más que negociar ahora conjuntamente alguna modificación al pacto que ya han cerrado PP y Ciudadanos lo que Duran que quieren hacer es condicionar al PP negociar con el PP sus propias medidas de Vox Nieves Goicoechea buenos días

Voz 1468 11:40 buenos días Aimar Vox asegura a La Ser que no van a pedir cambios en el pacto suscrito entre el PP y Ciudadanos quieren negociar sus propias medidas con el PP porque suscribir el pacto de las noventa medidas dicen las fuentes consultadas sería comernos con patatas otras propuestas que no son inocuos

Voz 1505 11:56 están dicen textualmente en la formación además

Voz 1468 11:59 vox se abre a pactar con otros partidos con PSOE e Izquierda Unida con todos iniciativas que el Parlamento estén en su programa que casen con su programa como dicen ahora que han hecho antes con algunos ayuntamientos así que están abiertos en principio a pactar con más fuerzas pero ya veremos en el día a día parlamentario la formación de Abascal prefiere esta negociación continua a suscribir un pacto de legislatura propio con el PP y Ciudadanos porque esto obliga a populares y C's entonces a una negociación continua con Vox el candidato de Vox a la presidencia de la Junta Francisco Serrano avanzaba ayer esta estrategia

Voz 12 12:32 no vamos a entrar en pactos de gobierno y vamos a hablar también de cuestiones programáticas de cuestiones que afectarían a la investidura porque hasta ahora no nos hemos sentado y el único que nos hemos sentado ante el día de ayer en los últimos días ha sido precisamente para pactar la constitución de la mesa sobre otras cuestiones los tendremos que sentar a hablar tenemos dos meses

Voz 1468 12:52 la duda ahora Aimar es si esta estrategia debutara con Vox al final al pedir pactos propios con

Voz 0047 12:57 el PP es también una manera de quitarle

Voz 1468 13:00 presión a ciudadanos que sigue sin reconocer que gobernará en Andalucía gracias a los votos de la formación ultraderechista

Voz 0027 13:06 Nieves gracias buenos días

Voz 1468 13:08 buenos días restaba importancia ayer aquí de hecho

Voz 0027 13:11 pero él José Manuel Villegas ha al malestar que su pacto con la extrema derecha está generando dentro del grupo liberal europeo que es del que ellos forman parte relativizado Villegas también las advertencias públicas de Manuel Valls sobre la traición a las convicciones que supone supondría pactar con Vox bueno pues ayer después de que Ciudadanos consiguiera la presidencia del Parlamento andaluz gracias a los votos de Vox Manuel Valls el candidato que apoya Ciudadanos para la alcaldía de Barcelona insistió en esas reservas públicas Jaume Gil buenos días buenos días en un comunicado el ex primer ministro francés así

Voz 0931 13:41 ahora que lo acordado en Andalucía no incluye a ninguno de los puntos programáticos de Vox que simplemente a un pacto sólo para la Mesa del Parlamento de hecho advierte que hacer lo que pactar con el partido de ultraderecha sería un error político y una incongruencia moral afirma que es mejor perder votos e incluso todo el Gobierno que traicionar los valores democráticos

Voz 0027 13:58 si las propias convicciones cien mitad este resurgimiento de la extrema derecha en España el Gobierno da un paso más en el lento proceso para exhumar a Franco ahora a través de la Delegación del Gobierno en Madrid ha elaborado un informe con los argumentos para impedir que la familia entierre al dictador en la catedral de la Almudena un informe que adelantamos anoche en la SER Laura Gutiérrez buenos días buenos días y argumenta la Delegación del Gobierno razones de seguridad y orden público

Voz 1275 14:21 el delegado del Gobierno en Madrid es muy claro dice que el traslado de los restos a la Almudena podría suponer un problema serio de orden público básicamente aseguran que inhumar a Franco en este punto podría congregar a detractores y defensores de dictador en un lugar de culto que se encuentra además en pleno centro de Madrid el Almudena hay unas mil personas enterradas el traslado podría afectar a quienes tienen la que a sus familiares dice el informe que el derecho de la familia del dictador a inhumar los restos donde ellos decidan entra en colisión con los derechos de estas otras familias es decir que no es un derecho absoluto el delegado del Gobierno insiste en que España Se mantiene en el nivel cuatro de alerta antiterrorista hay que la zona de

Voz 0027 14:53 así delicada está muy cerca del Palacio Real

Voz 1275 14:56 de la sede del Consejo de Estado también incide en que para las fuerzas de seguridad sería complicado el acceso a la cripta de la catedral en caso de incidente al tratarse

Voz 0027 15:04 su lugar en alto por este asunto y evidentemente también por la lectura política que hace el Gobierno de lo que está pasando en Andalucía se le va a preguntar esta mañana al presidente Pedro Sánchez en su rueda de prensa de balance del año tras el Consejo de Ministros Rafa Bernardo buenos días buenos días Rafa vamos al detalle las medidas económicas que se van a aprobar en ese con dejo que empieza dentro de una hora el lo primero la subida de las pensiones un uno con seis por ciento de subida para las pensiones en general y un tres por ciento para las mínimas

Voz 1762 15:28 eso es además de esa subida concreta de dos mil diecinueve va el nuevo sistema de revalorización que sustituye al derogado ya de facto mecanismo del cero veinticinco por ciento anual de la reforma del PP a partir del año que viene usará la media de los peces del año para subir las pensiones de forma que no pierdan poder adquisitivo esto por cierto supone que vuelve la llamada Padilla la cantidad de compensación que el sistema abonaba los pensionistas en enero cuando los precios subían más que lo previsto pues en dos mil diecinueve habrá también Padilla porque los precios han subido de media este año un uno coma siete y las pensiones subieron un uno coma seis pero el Gobierno será esta vez de margen hasta abril para hacer ese abono por el trabajo administrativo extra que supone recuperar esa practica que lleva años sin aplicarse no además está previsto que el Gobierno apruebe la penalización extra a los empresarios que hagan contratos de muy corta duración con costes adicionales también las nuevas sanciones para las empresas que conviertan asalariados en falsos autónomos para ahorrarse cotizaciones irse prorrogará un año la llamada cláusula de salvaguardia que es la que permite a los trabajadores despedidos antes de dos mil trece y que no hayan vuelto a trabajar como los de los eres por ejemplo jubilarse con las reglas previas e de la reforma de dos mil once

Voz 0027 16:28 de hoy también se va a aprobar Rafa que los convenios puedan forzar la jubilación de un trabajador cuando llega la edad legal de retiro si tiene una carrera completa de de jubilación

Voz 1762 16:37 sí es una medida en la que están de acuerdo sindicatos y empresarios y que busca crear oportunidades laborales para los más jóvenes sin quitar derechos a los mayores además como el desempleo acaba de caer justo por debajo del quince por ciento el Gobierno se reforzado o a derogar o a renovar explícitamente medidas que dependían de ese hito no de esa de esa marca por ejemplo el contrato de apoyo a emprendedores creado por la reforma laboral que el Gobierno actual nunca le gustó y que quiere derogar o el subsidio extraordinario provisional para parados que han agotado el resto de prestaciones que el Gobierno mantendrá aunque con el compromiso de sustituirlo por una nueva ayuda más estable antes de que llegue el mes de mayo está previsto también que el Ejecutivo facilite el acceso al subsidio de desempleo ya la renta agraria a los trabajadores del campo afectados por las lluvias torrenciales de octubre en Málaga Sevilla y Cádiz reduciendo el número de jornadas necesarias para acceder a esas ayudas idea autónomos pues va a aprobar el pacto firmado esta semana con las organizaciones del colectivo que incluye nuevos derechos en cese de actividad en cobertura de accidentes en cobertura de enfermedades entre otros

Voz 0027 17:32 gracias buenos días buenos días hoy por hoy

Voz 13 17:38 vamos a ampliarles la nueva respuesta muy dura que le ha dado a Eduardo Zaplana la jueza que le

Voz 0027 17:43 investiga por supuesta corrupción y que lo mantiene en prisión provisional a pesar de que los médicos han advertido de que puede morir súbitamente por la gravedad de la leucemia que padece en un escrito al que hemos tenido acceso en la SER la jueza le dice que no le libera porque se puede escapar y que en los paraísos fiscales también hay hospitales y rechaza la jueza la propuesta que le hizo el ex ministro del PP de firmar todos los permisos que hicieron falta para que los investigadores accedieran sin límites a datos cuenta ser registros Miguel Ángel Campos buenos días

Voz 1552 18:09 buenos días el ofrecimiento fue presentado el pasado mes de octubre pero no había trascendido hasta la fecha en su escrito Zaplana se mostraba dispuesto a firmar cuantos documentos sean necesarios para autorizar a quien designe el juzgado para la obtención de toda la información sobre cuentas bienes os sociedades en el extranjero con esta oferta los investigadores podrían acceder en días a datos que aclarase

Voz 0027 18:32 sospechas cuando el procedimiento habitual para obtener

Voz 1552 18:35 información en el extranjero demora la respuesta meses años son no llega nunca así Se agilizará la instrucción ese con juraría uno de los principales argumentos por los que Zaplana continúa en prisión provisional el riesgo de destrucción de pruebas pero la juez rechaza la oferta en un auto del quince de noviembre que permanecía inédito hasta hoy dice la magistrada que Zaplana olvida que su autorización no es necesaria para la investigación la juez no se cree la colaboración de Zaplana al sostener que sigue ocultando la verdad manifiesta que podría fugarse a pesar de su cáncer avanzado afirma la juez

Voz 0027 19:11 y es literal que hospitales hay en todos los países incluidos los paraísos fiscales

Voz 1772 19:21 el Hipercor Ortín es una gran selección de juguetes esperándote

Voz 5 19:24 muchas horas de diván y una gran oportunidad que no puedes dejar escapar

Voz 1772 19:29 además en Hipercor punto es hasta el uno de enero puedes pedir sus juguetes y tenerlos antes del cinco de enero recuerda en Hipercor tienes una gran selección de juguetes esperándote

Voz 5 19:42 tus con la financiación en tuvo al cero por ciento ya está en treinta meses a partir de doscientos noventa y nueve euros sólo hasta el treinta y uno de diciembre disfruta de este ya de todos los beneficios de la tarjeta gratuita metía Mark club tirita por ciento fíjate siempre que se van con su perfil

son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:07 Laura Gutiérrez otro día de sol en Madrid van a subir ligeramente los termómetros a medio día catorce grados de máxima en buena parte de la región qué tal buenos días Ana Botella condenada por la venta de viviendas sociales a fondos buitre sólo acabamos de avanzar aquí en la SER la ex alcaldesa de Madrid también la ex delegada del Gobierno Concepción Dancausa y una larga lista de antiguos concejales del PP en la época de Botella han sido condenados el Tribunal de Cuentas en la sentencia a la que hemos tenido acceso les obliga a pagar de su bolsillo veintitrés millones de euros que será agujero que dejaron a la Empresa Municipal de la vivienda y el suelo a la EMVS por vender los pisos por debajo del precio de mercado Javier Casal buenos días

Voz 0867 20:43 buenos días en esa demanda el Ayuntamiento reclamaba una restitución del daño económico sufrido por las arcas municipales en estas dos operaciones de venta realizadas en el año dos mil trece venta realizada por debajo del precio de mercado lo que abrió un importante agujero económico la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo

Voz 0027 20:58 el Tribunal de Cuentas cifra en casi veintiséis

Voz 0867 21:01 millones de euros los perjuicios ocasionados en los fondos de la empresa declara responsable contable directo de ese daño a Fermín le que entonces era el máximo responsable de la EMVS al mismo tiempo se declara responsables contables directos al ex alcaldesa de Madrid Ana Botella ya todos los concejales de su equipo de gobierno de aquel entonces Dancausa Enrique Núñez Díez Diego San Juan Benito Paz González Dolores Navarro o Pedro Corral todos deben asumir de manera solidaria el pago de casi veintitrés millones de euros para restituir ese daño la sentencia es muy dura con el proceso detecta como previamente había hecho ya a la Cámara de Cuentas infinitas irregularidades no sólo por el precio de las viviendas ausencia de pliegos de estudios técnicos o concursos no abiertos a todos los interesados los condenados deberán asumir ahora los intereses hasta la ejecución completa de la sentencia contra la que cabe recurso en un plazo de quince días

Voz 1275 21:52 hoy también les estamos contando que el Ayuntamiento de Madrid ha comunicado al Supremo que no puede pagar las costas a las que le obligó una sentencia del alto tribunal por el caso Guateque escena época de Alberto Ruiz Gallardón como alcalde de Madrid el consistorio ha pedido una prórroga para

Voz 0027 22:04 leer esos ciento cinco mil euros que le piden los jueces porque ese desembolso

Voz 1275 22:08 dicen ahora paralizaría la actividad municipal al menos dos abogados sea de uno puesto ya a esta prórroga aseguran que el Ayuntamiento de Madrid tiene diez millones de euros para imprevistos y la Comunidad ha trasladado ya los primeros meras los menores extranjeros no acompañados al Instituto San Fernando aunque hay un proceso judicial en marcha titulares cosa la selva

Voz 1510 22:27 un juez está investigando las medidas cautelares pedidas por un grupo de madres y padres de centro en contra de ese trasladó las familias creen ahora que la Comunidad de Madrid ha actuado de forma premeditada trasladando ya a cinco minas ayer mismo presentaron una demanda en el juzgado de guardia por prevaricar

Voz 1275 22:41 varias organizaciones comprometidas con la lucha contra la pobreza van a presentar este mediodía una denuncia contra la Asamblea de Madrid ante el Defensor del Pueblo denuncian que no ha respondido a la petición colectiva que hicieron el verano pasado pidiendo que el sistema de la renta mínima de inserción sea adecuada a la Carta Social Europea no

Voz 1510 22:55 un preso que acababa de ingresar en Soto del Real ha matado a su compañero de celda tras discutir por quién dormía en la litera de arriba Instituciones Penitenciarias está investigando lo ocurrido los agentes han trasladado al agresor a una celda aislamiento

Voz 1275 23:06 el sindicato Alternativa Sindical que representa a los trabajadores de seguridad privada del Metro de Madrid va a llevar a juicio al suburbano porno protegerles dicen de los grafiteros han demandado a Metro por incumplimiento de la ley de prevención de riesgos

Voz 10 23:18 los deportes

Voz 5 23:21 en Hoy por hoy

Voz 1275 23:24 el Real Madrid de baloncesto disputa hoy su penúltima

Voz 1772 23:26 partido del dos mil dieciocho Sampe buenos días

Voz 0047 23:29 a la jornada quince de la Euroliga y no ante cualquiera a los de Pablo Laso segundos visitan actual líder Fenerbahce de Obradovic en Turquía reedición de la final de la edición pasada habla Pablo Laso del equipo

Voz 3 23:39 pero así que exige mentalmente físicamente en su campo exige dar el máximos quiere combatir

Voz 0047 23:49 todo el que un reconoció será desde las seis y media de la tarde despidieron el año contra otro hueso duro el domingo treinta desde las siete y media visitarán en la jornada catorce de la ACB Baskonia y en cuanto el fútbol sigue en el aire el caso de Lucas Hernández el consejero delegado helvético Madrid Miguel Ángel Gil Marín reconoció abiertamente ayer en declaraciones al igual que se sentarán con el Bayern en verano para hablar del central francés pero que su salida es inviable en el

Voz 14 24:10 mercado invernal Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes

Voz 3 24:14 en España patrocina ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:21 Aduriz activado esta mañana en el escenario dos del protocolo anticontaminación pero con excepciones por los desplazamientos de Navidad se va a permitir como salvedad que los consejero tienen derecho a distintivo ambiental los más contaminantes circulen por el interior de la ciudad por la central una cuestión que se va a mantener pase lo que pase con el protocolo en los próximos días hasta el lunes día XXXI el día de Nochevieja casi se prohíbe circular a más de setenta kilómetros por hora en el interior de la M cuarenta el M30 sólo pueden aparcar en las zonas SER en las zonas de estacionamiento regulado los coches cero Iveco vamos a echar un ojo a las carreteras dgt Alfonso Martínez buenos días

Voz 15 24:55 buenos días a esta hora continuamos con normalidad y tranquilidad en gran parte de la red

Voz 5 25:00 carreteras madrileñas estamos viviendo NASA

Voz 15 25:02 semana completamente atípica en cuanto al tráfico se refiere como consecuencia de las vacaciones navideñas en este instante tan sólo encontramos

Voz 1275 25:12 voluntades en la ronda de circunvalación M

Voz 15 25:14 venta en la zona de Villaverde en dirección a la A cuatro en el resto de la red vial de la comunidad tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como la ronda de circunvalación M cincuenta se circula sin problemas aun así desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo moderen la velocidad y por supuesto recuerden al volante cero alcohol cero drogas

Voz 1275 25:36 ibamos también a las calles de la capital de Narita Pérez buenos días

Voz 16 25:39 hola buenos días destacamos a esta hora un accidente que se registra mucha producir el paseo del Marqués de Monistrol poco antes de alcanzar el puente de los Franceses en ese sentido

Voz 1505 25:49 el estrecha la calzada John que no hay mucha circulación

Voz 3 30:02 en la Cadena SER Hoy por hoy con el mar

Voz 0027 30:09 son las ocho y media a las siete y media en Canarias los abusos sexuales a menores prescribió una prescribirán mucho más tarde que hasta ahora uno de los problemas con los que se topaban las víctimas era que para cuando daban el paso de denunciar después de haber crecido de haber asumido el trauma de haberse armado de valor para contar lo que les hicieron muchas veces encontraban con que el abuso había prescrito ya poseen esa ley se va a cambiar para que los plazos de prescripción no empiecen a contar hasta que la víctima cumpla treinta años Marielo han herido buenos días

Voz 0259 30:44 buenos días Aimar éste ha sido uno de los aspectos más polémicos y de más fricción de hecho las ONG de protección a la infancia pedían un plazo mayor e incluso la vicepresidenta Calvo anunció que serían imprescriptibles pero el Gobierno ha decidido seguir el modelo alemán y el británico y que la prescripción de los abusos sexuales empieza a contar como dices a partir de que la víctima cumpla treinta años y no dieciocho como ocurre ahora

Voz 0027 31:08 bueno tenemos problemas evidentes con esa conexión les contamos que una vez que el Gobierno prevé hoy la bajada de velocidad de cien a noventa kilómetros por hora en las carreteras secundarias con doble sentido y una vez que salga publicado en el BOE las administraciones van a tener treinta días para cambiar todas las señalizaciones de esas carreteras la DGT calcula que esta medida puede reducir en un diez por ciento el número de muertos Pere Navarro director general

Voz 29 31:30 que las carreteras convención estemos más de mil muertos de que la velocidad está detrás de las salidas de la vía que es la principal causa o de los choques frontales es cuando entra alguien entra en una curva fuerte ocupa el carril contrario traerle la curva ya se pudo el choque frontal con lo cual es un elemento estratégico para mejorar la seguridad

Voz 0027 31:49 pero los conductores no lo ven tan claro Jorge Castellanos portavoz del RACE ayer en La Ventana

Voz 30 31:54 no va a tener mucho efecto porque son sólo siete mil kilómetros de carreteras a los que afecta esta medida ahí tenemos en España a más de ciento cincuenta mil y pensamos que es una forma de de ocultar digamos el el descenso en el mantenimiento de carreteras cayó en los últimos años que es superior al treinta por ciento

Voz 0027 32:13 sobre transporte hoy les estamos contando en la SER que el precio de los Cercanías no va a subir en dos mil diecinueve hay daba buenos días

Voz 0137 32:19 buenos días y tampoco variarán su precio los de media distancia y los trenes de ancho métrico la red que circula por el norte de España lo que era antes Fede también se mantendrá el precio de los dos bonos multi viaje los de media distancia y los de los trenes Avant Además se crea un nuevo bono para los Avant uno de diez viajes pero para gastar en cuarenta y cinco días que permitirá un ahorro de treinta y cinco por ciento respecto a la tarifa base los que sí

Voz 0047 32:39 suben son los precios de los billetes sencillos de ida y vuelta

Voz 0137 32:42 en los trenes Avant se incrementan un siete por ciento y los de media distancia un tres coma cinco por ciento las nuevas tarifas entrarán en vigor el uno de enero

Voz 0027 32:52 y un nuevo vídeo de tortura animal que hay que se ve como un cazador provoca la muerte de un socorro lanzando lo oteando los apaleados e incluso hasta la muerte está provocando un rechazo brutal que conocido hace unas horas Rafa Muñoz

Voz 1772 33:08 el Partido Animalista PACMA ha pedido que se identifique al hombre que lanza por los aires al zorro cuando todavía estaba vivo

Voz 3 33:14 sí

Voz 1772 33:19 durante dos minutos El cazador le persigue y le pisa la cabeza mientras era de mal agoniza Toluca libre man el hombre se mofa de su acción que en un momento dado recrimina a su compañero hay mongoloides que aún así sigue grabando el maltrato al animal

Voz 0027 33:36 la Federación Española de Caza previa

Voz 1772 33:38 para una denuncia contra este individuo una vez sea identificado

Voz 0027 36:41 Jesús Maraña director editorial de Info Libre Jesús buenos días

Voz 39 36:44 hola buenos días Mariola Urrea profesora de Derecho Internet

Voz 0027 36:46 mal en la Universidad de La Rioja Mariola buenos días

Voz 1505 36:49 los días Pablo Simón politólogo y editor de políticos

Voz 0027 36:51 Pablo cómo estás buenos días hay más empezamos quiero escuchar vuestra opinión sobre la noticia que hemos adelantado en la SER hace unos minutos el Tribunal de Cuentas condena a Ana Botella y a sus ex concejales en el Ayuntamiento de Madrid por haber vendido viviendas públicas a fondos buitre por mucho menos dinero de lo que valían realmente el tribunal Liga a Botella y a sus concejales a pagar hasta veinticinco millones de euros que es el agujero que que dejó en la empresa pública de la vivienda aquella venta noventa ruinosa y que se hizo además sin sin pliegos en los concursos sin estudios técnicos impacta Jesús que por muy Perales que sean las ideas de un político un equipo de gobierno que se presentaba como la derecha solvente que gestionaba bien que que pudiera vender viviendas públicas a un fondo buitre por mucho menos dinero de lo que se comprarían en el mercado que es que ni posiblemente ni ni tendrían que haberse vendido al precio de mercado no porque el Ayuntamiento no es un promotor de vivienda para que después llegue un un fondo público de un fondo buitre

Voz 39 37:49 claro es muy difícil no sospechar que a veces lo del liberalismo es un simple disfraz no es decir el mejor negocio muchas veces esto lo lo contaba en uno de sus ensayos más exitosos y el de ensayista británico Owen Jones es extraer recursos públicos para el negocio privado no si además eso cuenta con la complicidad absoluta de cargos públicos de políticos que lo que hacen es saltarse cualquier tipo de control para que se ejecute un negocio para amigos o donantes de su partido etc etc pues claro que lo que ocurre es que el año al a lo público el daño que recibimos que sufrimos todos los ciudadanos los contribuyentes es el que está siendo y el que ha sido durante años en la Comunidad de Madrid muy especialmente la Comunidad porque además de la noticia que hoy adelanta la SER lo de Ana Botella tras la denuncia en dos mil diecisiete es decir que habían pasado ya varios años de este asunto hasta que llegó un nuevo equipo municipal estudió a fondo el tema tío de la alfombra el gasto lo que desde el principio aparentaba ser esto que estamos describiendo pues es que finalmente lo era es más quiero recordar que en la primera demanda en la primera denuncia de la Fiscalía clamaba más del doble daño al erario público de lo que finalmente esta sentencia adicta es posible que se recurra por ambas partes Ana Botella su equipo también los denunciantes y el Ayuntamiento de Madrid que estime que todavía el daño ha sido mayor a las arcas municipales no pero hoy mismo Info Libre contamos otro caso relacionado con la Operación Púnica un informe de la UCO donde dice que lo que se hizo respecto a una empresa la del señor López Madrid en uno de los concursos fue exactamente lo mismo es decir adjudicarle un negocio sin informes técnicos previos sin informes jurídicos sin ningún tipo de control prácticamente se le adjudica un negocio de metro que suponía pues doscientos y pico millones de euros bueno por lo tanto el problema es que no ha sido un caso aislado sino que todo indica si vamos leyendo y observando los distintos casos que están judicializado

Voz 0027 39:58 ante el Tribunal de Cuentas como es el caso de los

Voz 39 40:01 fondos buitre pues es que era una fórmula era una fórmula de tomar recursos públicos y conseguir que se conviertan en negocios para determinados bolsillos muy

Voz 0027 40:10 que además en este caso concreto que estamos contando de de las viviendas públicas con un componente dramático que es que esas leyendas que les habitaban familias vulnerables a las que el Ayuntamiento les dijo tranquilos que lo único que va a cambiar es el nombre de vuestro casero pero vosotros sois a poder seguir viviendo en estas viviendas públicas sociales que no fue así los fondos buitre evidentemente no se las quedaron por compasión esas cada se las quedaron para hacer negocio llegaron subieron las rentas cientos de esas familias Pablo que tuvieron que irse a la calle

Voz 1671 40:41 de hecho yo conozco casos personales que se ven afectados por esa problemática y es verdad que aquí el daño es doble tenemos una pérdida importante de patrimonio que tiene el Ayuntamiento pero luego además hay una cuestión muy de fondo que es que parte de la enorme problemática que tenemos ahora sobre los precios del alquiler de la vivienda son herederos y deudores de la falta de políticas de vivienda que seis entonces el hecho de que una parte importante hoy de las viviendas en Madrid estén en manos de fondos buitres los cuales los dedican a finalidades especulativas lo cual genera que en última instancia los precios de la vivienda cada vez estén más disparados así que lo que estamos viendo aquí es justamente no sólo el de el que de nuevo se descarta este mito recurrente de que la derecha administra la mejor la economía cosa que yo creo que a estas alturas de la película tendría que haber quedado totalmente descartada no sólo viendo la gestión de la Comunidad de Madrid podríamos irnos a la Comunidad Valenciana u otros lugares que prácticamente dejaron un situaciones de quiebra técnica no sino que también ahora mismo todos somos paganos de la falta de políticas que hubo entonces de un modelo de gestión claramente equivocada con daño al patrimonio que es de todos porque al fin y al cabo esas viviendas eran de propiedad municipal y tenían que haber estado destinadas a alquiler social Ia políticas que hoy podrían revertir los problemas de precios que tenemos en nuestra ciudad

Voz 0027 41:54 Mario además de todas las reflex

Voz 1505 41:56 tienes que han hecho mis compañeros Pablo y Jesús sobre un poco en términos de responsabilidad política yo querría añadir una una cuestión en términos de responsabilidad contable que es la competencia que asume el Tribunal de Cuentas cuando conoce de este caso de cómo se han manejado caudales públicos en una operación que ya habéis que ya habéis cuyos detalles ya ya han sido comentados no el trip ante de cuentas por ser una jurisdicción con competencia en materia de responsabilidad contable fijaros que no sólo ha constatado

Voz 1461 42:32 esa responsabilidad en un caso concreto sino que

Voz 1505 42:35 hace responsables directos a las personas que tomaron esa decisión por tanto esa sanción que impone en términos económicos es una sanción que deben asumir en términos personales quién quién hizo con aquella decisión esa esa operación contable incompatible con con la ley no es de extrañar que se anuncie hoy mismo un potencial recurso frente a este pronunciamiento

Voz 0047 43:01 bueno al de cuentas ante el Tribunal Supremo

Voz 1505 43:03 tiene competencia para ello pero en todo caso y es lo que me interesa yo creo que en el momento que se anuncia ese recurso si es así es tendrán que dar las explicaciones pertinentes para justificar porque aquella operación a juicio de quién la llevó a cabo pues admitiría una revisión por parte del

Voz 0027 43:22 según el Supremo no yo creo que

Voz 1505 43:25 pues eso es interesante una última cuestión y acabo ya yo creo que aunque llegue tarde creo que aunque por supuesto a las personas que quedaron afectadas por esta decisión política ya no les resuelva su vida sí que merece la pena en momento de tanta desafección institucional recordar que nuestro sistema de democracia liberal tiene mecanismos para que quién hace algo incompatible con la ley acabe pagando un poco antes o un poco después yo creo que esta es una nota positiva que merecería subrayar se por reforzar ese valor de nuestro sistema institucional propio de las democracias liberales

Voz 0027 44:03 no deja de ser Jesús un aviso a navegantes también esta sentencia para todos los jóvenes

Voz 39 44:07 antes si es así sin embargo da la impresión aunque sea con años de retraso y demás que parece que la justicia va cumpliendo su función no nos guste más Nos guste menos en algunas decisiones concretas pero tiene todo el recorrido sigue habiendo instancias a las que recurrir parece que va bueno pues en una medida va condenando las actuaciones irregulares desde la política a mí me preocupa que no tengo claro que desde la política se asuma esa misma responsabilidad lo digo porque además de esta condena concreta a Ana Botella que era la máxima responsable en el Ayuntamiento ya su equipo que bueno hubo mucha gente en el Partido Popular y en otras instancias de poder de ese partido que es que defendieron la actuación de el Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella como si fuera lo más normal del mundo es decir coger miles de viviendas sociales y entregarlas a un fondo buitre a precios de risa y que además familias se quedaran en la calle fuera un negocio particular no sólo no pasaba nada sino que se hablaba de esto insisto desde esas instancias del Partido Popular como si eso fuera un ejemplo a seguir y esto sí es preocupante porque sirve de poco respecto a la calidad democrática y a la recuperación de la credibilidad de la intermediación un este sistema idiomas que haya condenas judiciales sino se extraen las lecciones correspondientes en la política y me refiero no sólo la responsabilidad de los propios políticos sino de toda la ciudadanía estamos que aprender

Voz 0027 45:39 está entrando por la puerta del estudio Javier Casal que es el director de contenidos de Radio Madrid Javi hola de nuevo bueno habrá recurso Aimar habrá recursos le haremos un comunicado de los concejales condenados los ex concejales de de Ana Botella sean reales