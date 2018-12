Hoy por Hoy (28/12/2018 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias sobre todo acaba de atracar como les decía en el puerto de Algeciras el Open Arms nos vamos hasta esa dársena donde está Cándido Román a Cándido buenos días ha empezado ya en el desembarque de estas personas trescientos migrantes que venían desde desde el Mediterráneo

Voz 2 00:37 todavía no pero está a punto estuvo de la lejanía porque sean los prohibe la entrada a este recinto como el personal de Cruz Roja está preparando ya para conducir a los inmigrantes para una vez que bajen a piezas de Losa grandes tiendas de campaña donde van a ser reconocido los menores van a ser también ha pendido por otro grupo de personas suponemos que se trata del personal de la ONG Save the Children también otros dos grandes Dumont se iban a encargar de eso traslado posterior hasta el centro de Atención Temporal de extranjeros que se encuentran a unos quinientos metros de la espera que con el Open Arms Salgado hace tan sólo unos cinco minutos aquí funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía van a cabo la identificación la filiación de los trescientos once migrantes sean menores que viajan solos sin acompañante te va a hacer cargo las

Voz 1671 01:26 Junta de Andalucía y del resto de los ciento treinta

Voz 2 01:29 se van a permanecer con sus familiares y personas con las que viajaban en el momento al estar de hace pocos días a cincuenta millas de la costa de Trípoli en tan sólo minutos los trescientos once inmigrantes van a empezar a descender de lo tenga

Voz 0027 01:45 Pedro Sánchez va a hacer balance del año tras el Consejo de Ministros que comienza en media hora Javier Alonso

Voz 0858 01:50 una reunión en la que el Gobierno va a aprobar la subida de las pensiones también va a aumentar la protección sobre los menores víctimas de abusos subiendo la edad de prescripción de ese delito Mariela Lérida

Voz 0259 02:00 las ONG pedían más tiempo para evitar la impunidad de los pederastas pedían cincuenta años pero el Gobierno después de mucha discusión ha optado por elevar la prescripción de los delitos de abusos sexuales a partir de que la víctima cumpla los treinta años y no los dieciocho como en la actualidad ha sido el aspecto más

Voz 0027 02:15 pero decidido de una ley que incorpora además el deber verde

Voz 0259 02:18 cualquier persona de comunicar sospechas de delitos de violencia contra los menores garantizando el anonimato de esa denuncia se creará un registro de víctimas se establecerá la inhabilitación profesional de los agresores para trabajar con niños y todos los colegios estarán obligados a tener protocolos Antiviolencia ya crear la figura del delegado de protección es una Ley integral muy trabajada con las organizaciones sociales que contempla medidas de prevención en todos los ámbitos la Fahmi en la escuela la sanidad el ocio

Voz 3 02:47 todo

Voz 0858 02:47 un juez de Madrid ha impedido a una familia que les suministre homeopatía a su hijo que está en coma en el hospital tuvo que mediar la policía después la justicia porque los médicos se negaban a darle esos productos al joven que como decíamos está en coma desde el domingo por complicaciones en una operación de apendicitis al final la jueza le ha dado la razón a los doctores a Salva

Voz 1600 03:06 sí argumenta que ese tratamiento el de homeopatía tiene carácter paliativo que no mejorará la situación del paciente ni revertirá el coma en el que se encuentra el chico de veintitrés años está en coma inducido el operaron de apendicitis el domingo pero sufrió una parada cardiorrespiratoria en su familia quiso entonces suministrarle vitamina ACI homeopatía pero los médicos del hospital la Fundación Jiménez Díaz se negaron llamaron a la policía y la familia acudió al juzgado la sentencia no es firme así que aún pueden

Voz 0027 03:30 decirla

Voz 4 03:41 y un dato que acabamos de conocer la inflación cierre

Voz 0027 03:43 dos mil dieciocho en el uno con dos por ciento según el dato adelantado que publica el INE es una décima más que el año pasado el IPC ha bajado casi a la mitad en los dos últimos meses por la caída del precio de los carburantes

Voz 5 03:57 en el capítulo de hoy hoy creo que es un día importante un día histórico

Voz 6 04:35 sino ha instruido han incluido un grupo como voz

Voz 4 04:40 yo en cuanto Marta Bosch que la presidenta del Parlamento me llame pues lógicamente acudiré

Voz 5 04:48 en cada momento a partir de este momento ese drama va a seguir teniendo sucesivos actos Ello porque las cosas se conquista desde dentro

Voz 8 04:59 no

Voz 6 05:03 la oportunidad de gobernar

Voz 5 05:06 entrada departamento que no vamos a entrar en el Gobierno es la salida del Partido Socialista de Andalucía

Voz 9 05:29 más gas

Voz 5 05:33 la candidata del partido que ha ganado las elecciones se va a presentar a sus a la vida y si se presenta para adelante yo la rivalidad que lo hiciera su bonito además de su partido

Voz 6 05:47 eso no lo no va más refinada vamos a seguir peleando visto lo que ha ocurrido en el Parlamento vimos ayer con Le Pen

Voz 4 07:02 y seguimos en esta fiesta el análisis con Mariola Urrea Jesús Maraña Pablo Simón Pablo empiezo por ti que estás en Andalucía constituido el Parlamento andaluz Pepe y ciudadanos tienen ahora tres semanas para cerrar con Vox el pacto para la investidura si es que queda algo por cerrar entramos ya en una fase completamente nueva la extrema derecha ya está con poder en el órgano de gobierno de la institución legislativa en Andalucía

Voz 3 07:26 hay y ahora el futuro

Voz 10 08:49 bueno primero aunque en esto no hay debate abierto no pero a mi me parece que dónde deben estar todas las fuerzas por extremistas que nos parezcan si tienen representación parlamentaria es en las instituciones por lo tanto me parece que quienes pensamos que hay fuerzas que efectivamente por sus programas las ideas que defienden son peligrosas y pueden deteriorar la democracia hay claramente en algunos aspectos es lo que buscan no pero creo que deben estar en las instituciones porque es además donde más fácilmente en cada decisión en cada votación en cada pronunciamiento van a situarse ante el espejo del control de la ciudadanía no lo tanto iremos conociendo mucho mejor de cada uno no de toda esta historia me lo que sí me parece no sé cómo escribir un poco ofensivo es el intento permanente de disimular no de disfrazar de otra cosa lo que es exactamente lo que es que hay un acuerdo entre PP Ciudadanos y Vox en el que Ciudadanos pretende que no hablo con el amigo de éste amigo pero el caso es que nos pongamos de acuerdo para ir a la misma fiesta juntos no esto es lo que está ocurriendo ya ayer en las votaciones de cada puesto de la mesa bueno se hizo esto exactamente con una a mi juicio con una hipocresía que nada porque es que en el caso de la votación para el representante de Vox por lo que se hizo fue como Ciudadanos votaba al PP mientras el PP de la mitad de los votos los cedía para votar porque sí

Voz 0027 10:19 la mesa lo que hicieron fue el PP les cedió sus votos pero claro entonces el PP se quedaba sin el segundo cargo porque había extendido sus votos a Vox entonces que hizo Ciudadanos le cedió sus votos al PP el representante del PP salió con los votos de Ciudadanos para que el de Vox saliera con los votos del PP y Ciudadanos no tuviera que pringar se

Voz 10 10:36 exactamente previsto no obviamente como todo oyente puede puede concluir no fue una improvisación del último minuto no sino que está perfectamente calcula hay previsto no entonces a mí esto mí me parece un poco molesto porque es volver a tratar a la ciudadanía como menor de edad no es decir que ustedes lleguen a los acuerdos que quieran ustedes háganse responsables también de esos acuerdos es decir obviamente hay un discurso que se mantuvo desde la derecha respecto a la votación de la moción de censura que llegó a calificar de ilegítima incluso etcétera ese discurso ha quedado portón con lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Andalucía bueno asuma se es decir por lo menos asuma se nosotros nuestra prioridad es cambiar al gobierno de Andalucía porque los votos esto es una democracia y por lo tanto tienen derecho a hacerlo y lo que sí me resulta molesto es eso que se intente disimular de otra manera para que todo el mundo salga digamos inmaculado de una cuestión en la que Aibar salpica no

Voz 0027 11:40 Mariola bueno yo diría

Voz 1505 11:43 en primer lugar que está por ver eh que de este experimento que que está ocurriendo en Andalucía pueda ser exportable al resto de de España en un conjunto de elecciones que que va a haber en dos mil diecinueve no digo esto porque ayer ya se planteaba por parte el Partido Popular bueno esto no es más que eh el entremés de del festín que nos vamos a dar en el año dos mil diecinueve que sea sí o que no sea dependerá un poco de cómo vayan enjuiciado los ciudadanos eh la a Ciudad de Vox en la esfera pública para moverse dentro de las coordenadas de lo aceptable en términos de democracia liberal o no es esa es una incógnita que hoy todavía no podemos despejar y luego la segunda cuestión es más vinculada con una estos elementos que apuntabais a mí me sorprende como ciudadanos que está haciendo todo tipo de maniobras para que no les roce Vox ni por asomo para no comprometer eh su pretendida posición de centro e para no comprometer al candidato Manuel Valls en las elecciones en Barcelona para no comprometer su posición y su reputación institucional dentro del grupo de liberales en Europa como este intento sólo es posible con el esfuerzo de Vox sólo porque Vox está poniendo todo de su parte para no aparecer cerca de Ciudadanos C's se libra de esa pretendida contaminación de Vox el mejor aliado en Andalucía de Ciudadanos está siendo Vox cuando Vox dice no voy a cuestionar el acuerdo que han ya al que han llegado PP y Ciudadanos sino que simplemente luego voy presionar presionara PP no a Ciudadanos para que todo parezca que es una relación entre PP IU Vox no es curioso cómo es Vox el mejor aliado de Ciudadanos para que ciudadanos aparezca como alguien que no se contamina por

Voz 0027 13:52 ya veremos qué pasa en estas tres semanas se porque igual a Vox le dejan de leer las reuniones traste cortinas le dice Villegas te sientas aquí conmigo igual que sentó García es Gea

Voz 1505 14:02 pero fíjate es que yo creo que no lo necesita ya esta es esta puesta en escena de alejamiento es la mejor prueba de contaminación no hace falta que se sienten

Voz 1671 14:13 que que hay un par de cosas a considerar no primero que evidentemente Vox no va a dar el apoyo a la investidura gratis ya ha dicho que va a quedar fuera del Gobierno y esto hasta cierto punto tiene sentido porque entrar dentro del Gobierno ahora mismo para Vox sería más un lastre que una ventaja esto es algo que ya vimos cuando emergieron los nuevos partidos si os acordáis entre el año catorce quince no hubo gobiernos de coalición sino que teniendo expectativas electorales de crecimiento mejor quedarse fuera para marcar la acción gubernamental que entrar dentro y esto es un poco lo que ellos tienen en la cabeza pero también hay ya veremos no cuáles son exactamente esas condiciones que pone encima de la mesa una que me llamaba la atención porque tuve la ocasión ayer de de está en el Parlamento era la posibilidad de cambiar el nombre de una Consejería cambiar el nombre la Consejería de Bienestar Social ha eh Consejería de natalidad familia las cosas que dices bueno pues si es un cambio de nombre no se toca las políticas de fondo eso significa que tampoco tienen muy elaborado el programa de lo que quieren hacer no pero hay una cosa que sí que ocurrió ayer que yo creo que es fundamental y es el hecho de que andaluz Adelante Andalucía quedara fuera de la mesa de que de los siete miembros que tiene la mesa el Parlamento andaluz ya tengan una mayoría solos PP y Ciudadanos yo creo que esto ha sido un error podemos discutir que sí ha sido una cuestión de Adelante Andalucía o porque no pudo llegar a acuerdos con el PSOE pero el hecho de que ahora mismo las derechas tengan junto extrema derecha cinco de siete miembros en la Mesa se lo va a poner mucho más fácil al bipartito en minoría para poder gobernar

Voz 0027 15:39 vamos a explicar Pablo II y por si alguien no nos escuchó ayer qué pasó exactamente con Adelante Andalucía la tarde previa a la situación del Parlamento la intención de ciudadanos era facilitar que Adelante Andalucía se quedara con un puesto en la Mesa del Parlamento que en teoría le correspondería por las sumas a a Ciudadanos pero Ciudadanos está especialmente interesado en que Adelante Andalucía se quedara con ese puesto para poder decir no es que nosotros lo que queremos es que todo el mundo esté representado en la Mesa Vox pero también la extrema izquierda como lo llaman ellos que que sería podemos una representación amplia de todos los partidos eso es lo que intentaba ciudadanos antes Unió Maíllo de Izquierda Unida Adelante Andalucía dijo nosotros no queremos que nos utilice para blanquear vuestro pacto con las derechas por lo tanto gracias pero no nos vamos a votar a nosotros mismos vosotros a quién votar a quien tenga que votar entonces ciudadanos dijo pues muy bien pues adelante nosotros nos quedamos con un puesto más en la mesa y le preguntábamos ayer aquí Antonio Maíllo señor Maíllo porque renuncian ese puesto decía no no renunciamos el PSOE nos podría dar uno de los dos que tiene pero en cualquier caso Pablo V diríamos a lo mismo ahora el PSOE dejó inmediatamente que no de que se quedan con esos dos puestos pero volveríamos a lo mismo izquierdas tan lejos PP y Ciudadanos se quedan con el control de la mesa pueden hacer y deshacer en el órgano de gobierno de de del Parlamento

Voz 1671 17:01 esto es muy importante en un Parlamento fragmentado es decir de otra manera PP y Ciudadanos siempre iban a depender del puesto en la mesa que tenga Vox porque se lo iban a dar de todas maneras es decir Vox iba a conseguir representación seguro porque va a haber un pacto de investidura entre ellos lo importante es que Adelante Andalucía desde la mesa no sólo va a tener más capacidad de presión sino que además iba poder forzar a que en la mesa hubieran siempre que votar juntos PP Ciudadanos y Vox yo ahora no lo va a necesitar in olvidemos también una cosa estamos en un contexto preelectoral es decir Vox también va a querer marcar su propio perfil diferencia respecto al Gobierno andaluz y esto es una diferencia que las izquierdas podían haber explotado en determinadas circunstancias para hacerle perder la tramitación de determinadas leyes al nuevo Gobierno que parece que se va forma en Andalucía y ha sido por esta digámoslo así que yo lo entiendo desde la perspectiva de los principios porque sí

Voz 2 17:48 pero hay un dilema sobre qué hacer no pero es por Consell

Voz 1671 17:51 el ir ahora esta foto de decir de ninguna manera no sumamos este pacto el problema es que da las izquierdas han perdido en la Mesa del Parlamento andaluz una herramienta que podían haber utilizado durante cuatro años y que se lo pone mucho más fácil a PP y Ciudadanos

Voz 10 18:02 porque claro desde el punto de vista práctico es exactamente como describe Pablo lo que pasa es que yo creo que además de los principios me parece que hay un componente estratégico también en esa decisión no es decir sí Adelante Andalucía acepta esa compra venda por de escribirlo así esa cesión de un puesto pero que esa cesión no viene de un acuerdo digamos desde la izquierda entre PSOE y adelantando cesión de quienes pactan el el gobierno de derechas no pues de alguna manera diluye por completo el discurso de denuncia de ese cambalache exactamente no

Voz 1505 18:36 a en ese sentido debilitaría el discurso

Voz 10 18:39 quiere mantener está en su derecho Adelante Andalucía yo diría que también el PSOE porque lo está manteniendo Portolas no

Voz 1505 18:45 ya diría la al momento de Jesús para reforzarlo la siguiente pregunta Ana Adelante Andalucía estando en una mesa en minoría si no va a poder Ny bloquear por supuesto ni ni en definitiva apuntalar una decisión que vaya ser tomada por la Mesa estar dentro le deteriora la parte esta de haber roto una especie de cordón sanitario y estar dentro no no le permite ganar nada en esos cuatro años porque está constantemente en una minoría pero además abrumadora

Voz 0027 19:20 el segundo Pablo II vamos a seguir en en dos minutos vamos a abordar las diferentes aristas que nos deja en la actualidad andaluza estaba ya por aquí por cierto Pepe Fernández Albertos Pepe buenos días hola y con unos datos muy interesantes sobre los planes fiscales que han pactado PP y Ciudadanos para Andalucía eso será dentro de dos minutos pero antes tenemos dos noticias económicas Jordi Fábrega buenos días hola buenos días la primera

Voz 0980 19:46 la primera son los datos de de la economía española del tercer trimestre de este año datos que ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística en ese tercer trimestre del año el producto interior bruto español creció un cero coma seis por ciento en en tasas trimestrales eso quiere decir que a nivel interanual la economía crece al dos con cuatro por ciento este crecimiento es prácticamente el mismo que el que al del trimestre anterior is se produce por una caída del peso del checo

Voz 0027 20:18 por exterior y segunda noticia importante la CNMV suspende de cotización a día la cadena de supermercados Dia que está pasando

Voz 0980 20:24 así lo ha anunciado justo antes de que se abriera la sesión la Bolsa unos minutos antes de las nueve en un comunicado que dice que se suspende la cotización de día mientras es difundida una información relevante sobre la entidad varios medios apuntan a que la empresa estaba a punto de cerrar un acuerdo de refinanciación con los bancos que dotaría de algo más de doscientos millones de euros de liquidez antes de acabar el año para hacer frente a sus pagos la suspensión de las acciones de día llega el día después de su mejor jornada en Bolsa ayer sus acciones ganaron un veintidós por ciento aunque están a precio bajo de cuarenta y cuatro céntimos hay que recordar además que día fue excluida del Ibex treinta y cinco a principios de este mes de edición

Voz 0027 21:02 nueve y veintiuno de la mañana ocho y veintiuno en Canarias

Voz 1 21:05 sí

Voz 0027 21:13 es el

Voz 12 21:15 de escuchar a tiro es pequeño peludo suave tan blando por fuera que se diría todo el cordón que no lleva huesos solo

Voz 13 21:27 los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto al Prado y acaricia tibia de con su hocico rozando apenas las florecitas rosas celestes igual lo llamo dulcemente Platero y tiene allí con un trajecito alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabel Leo ideal cuánto Lidón le gustan las naranjas mandarinas las uvas moscatel estaba este ámbar los chicos morados con su cristalina cotiza de mi gestión no hay mimoso igual que un mil que una niña pero fuerte y seco por dentro como de piedra cuando paso sobre él los domingos por las últimas Calleja hasta el pueblo los hombres del campo vestidos de limpio y se quedan mirándolo tiene tiene a cero

Voz 3 22:28 hacer relata que él mismo tiempo lateros

Voz 14 22:35 Juan Ramón Jiménez mil novecientos catorce

Voz 0027 22:39 el plazo

Voz 14 22:40 de escuchar

Voz 15 22:46 mil seiscientos dieciocho el jesuita y misionero español Pedro Páez Jaramillo se convierte en el primer europeo que llega las fuentes del

Voz 16 22:54 en lo de Gines su aventura se era Venture tu imaginación es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti y síguenos en Ser aventureros punto es

Voz 6 23:12 en redes sociales se Pina ser

Voz 17 23:24 escuchado Dani Garrido y los goles de tu equipo en Carrusel Deportivo sincronizados con el partido de tu televisión es muy fácil

Voz 4 23:31 qué haré lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga Tin nuestra aplicación

Voz 18 23:39 Caín al Sher cavernas Shelby Waka en ACB Cadena SER caen mal Marsella además se feliz

Voz 6 23:49 oyentes de la Cadena ser buena versión hemos hecho poniendo la Cadena Ser en vez de Ingrid Hinkel exacto como sílaba sí

Voz 19 24:16 hola qué tal muy buenos días los más felices de estas fiestas seguro que sí pero este año en el ranking de la felicidad a muy corta distancia están los amantes de la tecnología porque feliz dos mil diecinueve en El Corte Inglés les ha preparado una gran selección

Voz 20 24:31 de ofertas en tecnología que por calidad y precio son un auténtico regalo hasta el cinco de enero tenis por ejemplo un televisor LG

Voz 0598 24:38 el gente de sesenta y cinco pulgadas 4k con un cuarenta por ciento de descuento es decir que te lo llevas ahora por ciento noventa y nueve euros además en sonido de las marcas Bose bits son quince por ciento de descuento y también otro quince por ciento en la gama de aspiradoras Speed Pro Max de Philips hito con las ventajas de nuestros tecnoprecios una cómoda financiación hasta doce meses aprovecha lo es una oportunidad única para regalar y hacer felices a los más tecnológicos de la casa feliz dos mil diecinueve

Voz 20 25:11 le en El Corte Inglés en un ratito volvemos áreas

Voz 21 25:17 yo vi casi me el pacto con familias de novia comprar capón por la ONCE Hinault cupón de la ONCE perro guía Sevilla arreglar Cho ya tiene el cupón Palazuelo cupón para cuñado cupón abuela cupón la novia cupón

Voz 22 25:33 hoy el uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros muchos premio mucho reparto

Voz 6 25:42 sido

Voz 3 25:50 las

Voz 0137 25:54 parece mentira pero ya estamos otra vez en Navidad que deprisa llega todo es que de Prisa se termina estos días que todo son planes compra reencuentros lo viviremos tan rápido que ni lo veremos pasar por eso deberíamos pararnos a pensar para que correr si realmente la velocidad no añade tiempo para disfrutar de los momentos ideal personas que forman parte de ellos este año tomarnos el tiempo necesario aparecemos lento compartamos con calma y sobre todo con buscamos sin prisas disfrutemos del tiempo dice el camino porque conducir más rápido no te da más tiempo más bien te lo puede quitar todo no dejes que la velocidad te impida disfrutar de cada momento como propone la DGT esta Navidad mejor más despacio

Voz 24 26:37 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 9 26:44 hay Bretos o

Voz 3 27:08 no

Voz 0027 27:18 a palabra Pablo Simoni estabas explicando porqué a tu juicio fue un error por parte de Adelante Andalucía no aprovechar todas las opciones vinieran de donde vinieran para hacerse con un puesto en la mesa

Voz 1671 27:28 Clemente por dos razones la primera porque Adelante Andalucía tiene derecho a un puesto en la mesa es decir es la cuarta fuerza en votos el artículo treinta y seis del reglamento lo dice de manera muy clara tiene que tener un representante en la mesa pero además de esto el problema es el siguiente yo es un poco la premisa de la que estáis partiendo tanto Jesús como con Mariola la idea de que es irrelevante en la mesa la idea de que sólo dependa para tramitar las cosas de PP y Ciudadanos o que PP Ciudadanos de Kristen siempre a Vox yo creo que para las izquierdas falta más práctico el hecho de que la Mesa PP y Ciudadanos tengan siempre que apoyarse en Vox porque estamos asumiendo siempre no hay ni una unidad de acción por parte de estos tres partidos que no necesariamente tenga que ser así en cada uno de los asuntos y que le permita a la izquierda jugar o explotar esas potenciales debilidades a fractura entre ellos simplemente esta es en cualquier caso ya es irrelevante no porque ya está la la decisión adoptada tengo también la racionalidad de lo que estáis planteando de no querer sumarse a un pacto para tu plantear la idea de que esto es un cambalache etcétera pero quiero insistir en lo mismo es muy fácil de justificar para Adelante Andalucía el llegar a un acuerdo con cualquier formación política asumiendo como decía Jesús que todas las formaciones políticas tienen que estar en las instituciones nos gusten o no nos gusten también el órgano de gobierno de la Cámara y Adelante Andalucía ahora por desgracia se queda sin pues

Voz 0027 28:44 qué referencias hemos encontrado en la prensa internacional Danny De la Fuente buenos días algo que sucedió ayer en Andalucía la consecución de la presidencia del Parlamento por parte de ciudadanos contando con los votos de la extrema derecha de Vox el prólogo de pasar pro previsiblemente el dieciséis de enero en la votación de investidura

Voz 0456 29:00 ya desde Valencia para el Financial Times escribe los partidos de la oposición se hacen con el control en Andalucía el PP de centro derecha y los liberales de ciudadanos se han unido a un nuevo partido de extrema derecha bóxer un acuerdo Leo que agudiza las líneas divisorias políticas de España en una creciente expectación ante las elecciones municipales y autonómicas pero también unas posibles generales de dos mil diecinueve Mt achaca la representación de Vox al separatismo en Cataluña y al aumento de la inmigración ilegal y reconoce el dilema de Ciudadanos al unirse a lo que Rivera calificó de aliados populistas de Marine Le Pen el dilema también de Vox que no van a poder bloquear un gobierno nuevo después de treinta y seis años de socialismo

Voz 25 29:36 precisamente en Alemania hay un artículo de opinó

Voz 0456 29:39 Jon en el Frankfurter Allgemeine que escribe Hans Christian Hosley que titula ante la prueba de nervios a finales de mayo los españoles elegirán no sólo a eurodiputado sino también a sus numerosos parlamentarios regionales y locales todo el país enfrenta meses políticamente muy calientes que iban a estar marcados por el independentismo por la situación en Cataluña hay también por la aparición y auge de la extrema derecha de Vox en Francia Liberation lo lleva a su portada digital casi abriendo la derecha y la extrema derecha de la mano para gobernar Andalucía titula su crónica François Ximénez Gómez por primera vez desde el setenta y siete desde el regreso de la democracia un y un funcionario de extrema derecha va a ocupar un puesto de responsabilidad en una institución española y Manuel Gaviria del partido Vox que se ha convertido en secretario tercero del Parlamento de Andalucía

Voz 25 30:23 a cambio de que Marta Bosquet de Ciudadanos se ponga

Voz 0456 30:26 del mismo define a Vox como una formación xenófoba que se oponían los derechos de las mujeres y de las minorías ir también a Francisco Serrano a su líder en Andalucía como un ex juez de Familia apartado por emitir juicios nada favorable sobre las mujeres la noticia aparece también en los

Voz 25 30:42 vídeos de Portugal como en el económico

Voz 0456 30:45 que recoge el acuerdo entre PP y Ciudadanos apoyado por Vox un partido que defiende a los españoles primero un lema que se traduce para este diario en deportación de inmigrantes son la construcción de muros en la frontera con Marruecos PP y Ciudadanos ponen fin a treinta y seis años de gobiernos socialistas en Andalucía titula también el Journal de Noticias en el diario de Noticias Patricia Villegas se pregunta todos contra Susana Díaz os Susana Díaz contratos

Voz 0027 31:07 apartado del juez Serrano no sólo por emitir juicios contra no favorables contra las mujeres sino por prevaricar básicamente por prevaricar bueno os planteo a clase posiblemente una de las cuestiones de los próximos meses qué tipo de oposición le hace aún partida sigue incorporó ya a la mesa a Pepe Fernández Albert esto se politólogo Pepe hola de nuevo qué tipo de respuesta política se le debe dar aunque mono como Vox para evitar precisamente que se nutra de esa oposición para decir nos atacan estamos dando en el clavo

Voz 25 31:35 yo creo que no hay no hay recetas mágicas y no hay lo que vemos fuera es que hay países que tratan de hacer esto es esto es muros de contención estas cordones sanitarios otros que los incorporan apoyos desde fuera y la verdad es que son fuerzas estructurales que cuesta de contener y cuesta encontrar la magia que los contengan los hilos anule a esta política Un poco tóxica que que que venden pues pues acaba contaminando a otros pero yo tesis exacciones que el particularmente el contexto español Carlos pretender que jueguen un papel fuera del papel de las instituciones fuera del juego político fuera de las políticas públicas me parece que es alimentar a la posibilidad de crecimiento de su discurso me parece que en este contexto donde las políticas públicas son difíciles de llegar a cabo en tenemos retos donde todos tenemos que hacer sacrificios para conseguir avanzar un poco en las en las políticas que llevamos adelante siempre va a haber motivos de queja estar fuera de la pelea de la brega política Isère el actor que juega el papel digamos antisistema de todos es una baza ganadora para estos movimientos y yo creo que aislarlos Ivy conseguir que ellos sean los que capitaliza cualquier descontento los que canalizan cualquier cabreo del del ciudadano medio con las instituciones yo creo que es un peligro y cuanto más se se impliquen Se podamos como decía Jesús antes ubicarlo sin saber qué opinan y quién opinan y que posiciones toman en los temas que no es poco

Voz 0027 32:50 pan pues más fácil será yo creo Conte

Voz 25 32:52 Ander la amenaza un poco estructural que suponen que es este discurso digamos de atizar el odio y el enfrentamiento que es algo que es dañino para nuestro armario

Voz 1505 33:00 yo creo que hay un elemento que es muy muy muy potente en las democracias que es el hecho de que todas tus pretensiones y todas tus ideas que pueden estar muy bien formuladas negro sobre blanco en un papel pues no tienen cabida en pero no porque sean estrambótica So porque no se acomoden al acto al pasto pacto constitucional sino porque no tienes mayoría suficiente para sacarlas adelante ya Vox le va a pasar eso con prácticamente todo su programa electoral el puede ser una fuerza importante para que el Partido Popular y Ciudadanos lleven a cabo un programa de gobierno pero las propuestas de Vox especialmente aquellas que son más estrambóticas no tienen mayoría suficiente para poder sacarlas adelante esa corrección qué hace la democracia mayoritaria yo creo que es la principal principal y no se principal elemento que hace que luego la ciudadanía desconfíe de estos propios partidos no porque tenían unas expectativas sobre lo que ellos de forma rápida fácil y así clarito podían lograr se dan cuenta pues que la democracia deliberativa y la democracia de negociación tiene otras reglas y no las pueden sacar adelante

Voz 10 34:21 sí sí claro

Voz 1505 34:24 esto requiere tiempo esto no es esto no se combate a Vox de hoy para mañana se combate en el en el marco de una legislatura donde se da prueba de que sus iniciativas no tienen resultados

Voz 10 34:35 sí sí ya estamos con el problema de de la velocidad de estos tiempos del calendario electoral y de todos los procesos que van cabalgando unos sobre otros no coincido con la introducción Cacho Pepe bueno con el hecho de que me parece que dejarlos fuera o intentar de no discutir con Vox por decirlo así me parece que es alimentar su victimismo y además el propio resulta de Andalucía

Voz 0980 35:00 extra que una vez más es un fenómeno que aparte

Voz 10 35:02 algo por debajo de los radares de la mayor parte de los análisis tanto demoscópicos como políticos etcétera preguntaba cómo cómo se hace oposición a esto no se discute con este nuevo nuevo actor no parece es uno de los condicionantes de su propio auge como ha ocurrido en otros países en otras democracias es lo que venimos llamando pues verdad y uso la desinformación no la intoxicación pura no a mí me parece fundamental que los partidos que desde la democracia Se opongan a movimientos de este tipo tienen que conseguir un grado de credibilidad enorme a la hora de discutir con datos a la hora de desmontar las falsedades porque no es sólo una cuestión de programa ideológico no no es una cuestión de que sean ultraconservadores porque además no es verdad ahora ya todos esos términos están en un terreno muy difuso porque yo me declaro conservador en algunas cosas por ejemplo en buscar formas de sostener el Estado de bienestar entonces abierto al progreso de encontrar nuevas fórmulas yo soy conservadora a la hora de defenderlo no bueno Vox es que no es que sea ultraconservador muchas cosas puesto que lo que propone es progresar hacia la destrucción del sistema que tenemos están proponiendo nada menos que contar el Estado autonómico nada menos que desmontar el sistema de solidaridad y estaría muy bien discutir sobre propuestas económicas y fiscales porque montaría la posibilidad de que mucha gente qué puede votar a vos como un elemento contra el sistema un elemento de irritación de indignación de como se quiera denominar pues puede descubrir qué votará significa ir contra sus propios intereses directamente contra el interés es es del votante es fundamental porque en esto consiste además el juego político y democrático no entonces bueno a mi me parece que en ese sentido los partidos de la izquierda deben elevar la mirada y no conformarse con decir bueno es que el votante de voz en el grueso viene del PP Ciudadanos y por lo tanto nos va a afectar poco si conseguimos movilizar lo suficiente a los nuestros me parece que eso que es lícito ese análisis y tiene una base real no me parece que es insuficiente creo que si no se mide ese otro riesgo digamos antidemocrático porque no se trata de decir oiga que son fascistas que vienen hay que Carlos no no no no lo que hay que desmontar es el propio discurso el daño que puede hacer el juro por España ayer en el Parlamento andaluz significa muchas cosas significa que luego hay que decir usted qué concepto tiene de España y sobre todo de los españoles y de los ciudadanos empezar a desmontar por ahí

Voz 0027 37:41 dar el dato a lo que decías Jesús de de la política fiscal que plantea Vox Vox lo que propone lo que lleva en su programa electoral es que haya un tipo fijo del IRPF del veinte por ciento hasta los sesenta mil euros anuales eso quiere decir que cobre es quince mil los al año o cobre cincuenta y nueve mil vas a pagar el mismo porcentaje de impuestos sin que haya una gradualidad y que a partir de los sesenta mil vas a pagar sólo el treinta por ciento ahora mismo los sesenta mil está el el cuarenta y tres y medio por ciento a partir de ahí depende el el tipo autonómico no a partir del cuarenta y tres seis plantean rebajarlo al treinta por ciento si renuncias a semejante tasa de ingresos públicos cómo vas a financiar las prestaciones públicas que al mismo tiempo promete es por el otro lado eso sí sólo para los españoles

Voz 10 38:28 exactamente cargas de entrada al principio de progresividad fiscal de justicia fiscal que yo siempre recuerdo que está en la Constitución porque aquí hemos llegado a un punto en el que en la Constitución sólo está lo que algunos deciden que esté la justicia fiscal y la progresividad fiscal también está en la Constitución venga estos señores se oponen con su programa

Voz 0027 38:47 hablemos de fiscalidad Pepe Fernández Albertos publicadas esta semana un artículo muy esclarecedor sobre las promesas de la derecha y que va a gobernar Andalucía de PP y Ciudadanos en torno al impuesto de sucesiones y viene a decir que es una pésima idea la eliminación casi total que están proponiendo de ese impuesto por qué

Voz 25 39:10 bueno en en en Andalucía el la la pelea contra el puesto algo muy popular no salgo específico de España es la gente lo ve como un impuesto digamos muy invasivo en la vida privada de los de los individuos y dado que tampoco recauda mucho en parte por cómo ha diseñado pero bueno es un dispuesto que tampoco recauda tantísimo dinero pues para muchos políticos ha sido una cosa muy tentadora siempre prometer pues la eliminación la supresión o la reducción de este impuesto dado que eso no damos tanto algo tan popular pues vamos a darles este este este cara a Melilla a los a los votantes pero es un impuesto que sabemos que es muy eficiente en comparación con otros impuestos todos los impuestos tienen un coste en el sentido de que distorsionan la actividad económica así yo a ti te pongo un impuesto al cien por cien por cada euro que ganas más aquí trabajando en la en la Cadena Ser pues tus los incentivos para venir mañana serán menores entonces esto es el el el impuesto sucesiones de los de los como la gente no planifica su muerte cómo se paga sólo una vez pues son impuestos que cuesta mucho que la gente se planifique para para que se cambie su actividad económica ID de reduzca lo que contribuye a la sociedad en función de lo que va a transmitir a sus a sus hijos sobre todo en los porcentajes en los que estamos hablando la gente no sea expropiada cuando se

Voz 0456 40:21 no eres sino que es una porcentaje de la herencia pasa al

Voz 25 40:24 el al Estado los impuestos que es que que encaja perfectamente con nuestra concepción de la de la igualdad de oportunidades de que los los niños cuando nacen deberían no deberían tener privilegios en función de éxito nace en una familia privilegiada con un patrimonio con riqueza etc sino

Voz 0027 40:37 luego hay un factor PP sí que es fundamental para plantear este debate en el marco andaluz y es que en Andalucía de este este año está bonificado prácticamente por completo el impuesto de sucesiones a no ser que cobre este tu padre tu madre un millón de euros

Voz 25 40:54 sí sí esa pues sólo para herencias de mayor de un millón de euros para los digamos los herederos de más cercanos cónyuges e hijos para todos los demás el impuesto estaba exento desde el año pasado al acuerdo al que han llegado PP PSOE y Ciudadanos en dos mil

Voz 0027 41:08 vamos a ver si si a ti tus padres te dejan herencia de ochocientos mil euros que no

Voz 26 41:13 herencia digamos normal claro no no sabemos la clase media

Voz 25 41:16 no es la clase trabajadora

Voz 26 41:18 casi ochocientos mil euros una cosa al brutal

Voz 0027 41:21 está seiscientos todavía está exento entonces estamos hablando un impuesto que afecta a poquísimas a menos de cinco por ciento de la SER

Voz 25 41:27 según los datos de de Andalucía os estamos están celebrando la eliminación del impuesto que afecta a la a los a es cuando hablamos del Top Gun Perseo del del uno por ciento privilegiado que ha subido ha capeado de forma más éxitos a la crisis etcétera pues de este tipo de gente un un impuesto que sólo beneficia a ellos y evidentemente perjudica a todos los demás porque los recursos que sacamos de ese impuesto lo van a las escuelas los hospitales las carreteras las infraestructuras pues ese impuesto con esas consecuencias tan regresivas a tan abiertamente regresivas pues está siendo celebrado como algo un avance digamos en el el y un logro de los partidos que han forjado este nuevo acuerdo visto sorprendente no y estoy yo creo que también no es una cosa como digo específico de de Andalucía ni de ni de España y que tiene que ver con algo más dañinos más profundo que es ya las causas que explican esto es una desconfianza de los ciudadanos de qué es lo que ocurre en la caja negra que es el Estado de que cuando yo pago impuestos en qué se traducen esos esos beneficios y sabemos yo tengo una pelea siempre permanente de que España yo creo que no es un país podemos discutir política política impuesta impuesto gasto gasto pero no son país digamos donde las cosas se haya un coste de eficiencia masiva tenemos la sanidad la sanidad mejor del mundo a un coste de las más baratas del mundo tenemos unas infraestructuras encuesta que construir frases duras forman mucho es construyendo una forma mucho más barata es mucho más eficiente que muchos otros países del mundo no tenemos un problema estructural de un Estado que despilfarra hay que gasta tenemos unos servicios bastante aceptables para los niveles de ingresos que tiene el Estado que son de los más bajos de de nuestro entorno en este contexto los los ciudadanos por motivos varios han desarrollado una una especie de escepticismo de cine de cinismo hacia el Estado que les hace comprar estos discursos de mira si aunque sí aunque al sida la la duquesa de Alba pues le dejan de cobrar una parte de de de la transmisión de la herencia de unos a otros y que como yo no sé muy bien lo que pasa al Estado pues bien estará que se lo que de la duquesa de Alba que que que Ágora algo ahora útil con ellos y eso es algo que es muy dañino y muy corrosivo y que además tiene una especie de auto de de de mecanismo de profecía auto cumplidas de que cuanto más desconfiados del Estado y más lo vamos sangrando de los recursos que necesita para funcionar España tenemos un déficit todavía estructural el más grande de la eurozona tenemos un problema fiscal serio que no acabamos de de resolver los empañan unos cien proponernos políticas de gasto expansivas siempre sin aclara Nos como nos vamos a cómo se van a financiar y otros en promover rebajas fiscales permanentes porque según sus discursos el dinero está mejor en las manos de los ciudadanos un discurso totalmente para mi juicio demagógico y peligroso en nuestra situación particularmente sí Galán sin decirnos que Castro sí que recortes y qué cosas nada banal Dana reducir de este estado social del que todos no es para que eso para que no salgan las cuentas yo creo que esto es algo particularmente peligroso como digo en el medio en el medio y largo plazo

Voz 0027 44:10 seguimos en dos minutos nueve cuarenta y cuatro de la mañana ocho y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 27 44:19 si hola buenas noches te llamo del teatro porque tú reserva actualmente no está disponible porque otras personas sentadas en tus así Helguera pues es no haber que simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que van a estar diez minutos que ya está por eso el diez minutos ni nada claro pero me te tiene pagado la entrada

Voz 11 44:37 más vergonzoso

Voz 28 44:38 que es lo mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad no ocupe es un sitio que te corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 0530 44:49 hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida contó ayuda a Unicef puede salvarnos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos

Voz 6 45:06 Donna UNICEF en un nombre una vida punto es

Voz 20 45:10 buenas vengo de Securitas directa a instalar la alarma creció por minuto el propio no se preocupe ha sufrido algún robo

Voz 0027 45:16 se metió gente vivir en mi que soy después de un montón de veces por fin oye

Voz 6 45:18 podido recuperarlo pues tranquilo porque una alarma es la mejor

Voz 20 45:21 de manera para que no vuelva a suceder

Voz 29 45:23 Porta con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 30 45:34 a mí

Voz 3 45:39 que era un Deportivo con Kapo quinientos caballos si con todo vas Poul que ir de paseo por la NASA para dar envidia todo el personal

Voz 31 45:55 si llevas toda la vida soñando lo no lo abandone es ahora este seis de enero sorteo del Niño con setecientos millones en premios lotería nacional

Voz 32 46:05 consigue doscientos euros de descuento en el nuevo H Pepa pabellón León XIII AN cero cero cero uno BNS con procesador Intel Core y siete de octubre

Voz 0027 46:12 la generación Un portátil que combina un diseño

Voz 32 46:15 tras fino y ligero con un rendimiento imparable descubre el hoy ahorra doscientos euros hasta el cinco de enero sólo en El Corte Inglés

Voz 24 46:25 en la Cadena Ser

Voz 6 46:31 con Aimar Bretos

Voz 4 47:27 Pepe Fernández Albertos y que dice organismos tan poco sospechosos de inspiración comunista como la

Voz 6 47:32 de sobre este tipo de impuesto sobre el impuesto de sucesiones en concreto pues es muy interesante hace de por ejemplo

Voz 25 47:39 en unos el último informe sobre que hizo sobre España dos de noviembre de de de este año de hecho afrontando las diferentes opciones de política fiscal que caben en un contexto como el nuestro oí Iván teniendo en cuenta la situación de déficit estructural que tenemos pues una de las cosas que proponía era reconducir este modelo de competición fiscal entre las comunidades autónomas para rebajar el impuesto es decisiones que en efecto lo dejan sin sin sin sin ninguna capacidad recaudatoria repensar la capacidad del impuesto de sucesiones como mecanismo de reducir las desigualdades de riqueza que sabemos que nuestro entorno están aumentando hizo uno de los problemas de los de la reproduciendo las desigualdades el hecho de que la gente no sale al mercado de trabajo con el mismo nivel de riqueza acumulada de sus familias etcétera produce estas esto desigualdades llano de renta sino de riqueza tienden a reproducirse y uno de los mecanismos es muy complicado reducir esta pues mediante el sistema impositivo estas estas desigualdades de riqueza pero uno de los mecanismos más eficientes en el impuesto de sucesiones hay varios informes que de la propia OCDE que promueven que digamos defienden el uso un poco más agresivo de de este impuesto y en el caso español podían de hecho el ejemplo de Andalucía como una cosa de que no era posible que que una Un matrimonio de novecientos mil euros estuviese exento de este impuesto y ahora lo que tenemos es que hasta los patrimonios de más de un millón de euros también

Voz 0027 48:57 de la ministra de Hacienda María Jesús Montero planteaba esta semana la necesidad quizá de armonizar en toda España el impuesto de sucesiones para que no hicieran las y la competencia unas comunidades con otras para que las que más ingresos tienen no arrastren a las que menos a bajar a bonificar más ese impuesto la ministra Montero será precisamente la consejera de Hacienda en el momento del ICO hasta hasta el millón este impuesto no

Voz 25 49:23 sí estuvimos un poco de las las los dudas la la situación de atadura estructural en la que operan los actores políticos cuando eres fondo entrada cuando eres gobernar una Comunidad Autónoma estás en esta competición a la baja que es dañina para todos de rebajar el impuesto sucesiones y lo que único haces es transferir transferir a la riqueza de unos sitios a otros pero no la creas Nil aumentan y la ni la generas es dañina para todos porque daña las los la recaudación de las del del Estado pero cuando estás en el cuando ves un poco las consecuencias del punto de vista con más perspectiva cuando ves el bosque

Voz 11 49:59 los árboles pues te das cuenta de que está convirtiendo en fiscales pero

Voz 25 50:01 totalmente que de hecho lo que propone la OCDE acabar con esta competencia fiscal entre unidades administrativas

Voz 0027 50:06 hola Jesús Pablo rápidamente porque a los partidos de izquierda o a la socialdemocracia le cuesta tanto plantarse es decir no oiga señores es que hay impuestos que son redistribución de renta pura y dura

Voz 1505 50:16 yo creo que porque nos falta un discurso más global y de contexto sobre el sistema fiscal que necesita España para que sea más progresivo para que tengan mayor capacidad de ingreso que el que tiene ahora y sobre todo para el IMI Henar esas bolsas de fraude que es una de las grandes debilidades de nuestro sistema cuando se haga un discurso de contexto global en estos términos yo creo que será más fácil combatir en términos políticos iniciativas tan Live ultraliberales como las que se plantean ahora Pablo

Voz 0027 50:48 Jesús sólo una pregunta si puedo lanzó

Voz 1671 50:50 Junta Pepe a ver qué opinas sobre esto porque estuvimos alineado con

Voz 0027 50:53 me vais a expreso por parte de PP de que la respuesta también va a ser breve sí