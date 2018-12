Hoy por Hoy (28/12/2018 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0325 00:07 los más de trescientos inmigrantes rescatados por el barco Open Arms en el Mediterráneo hace una semana han desembarcado ya en el puerto de Algeciras están recibiendo en ese lugar una primera atención sanitaria por parte de Cruz Roja y hasta allí nos vamos Cándido Román

Voz 3 00:19 desde hace treinta minutos el personal de Cruz Roja es Save the Children que componen el operativo para atender a los más de trescientos inmigrantes que han desembarcado en trabajan en un primer reconocimiento atención principalmente sobre los ciento treinta nueve menores de edad Vicente Raimundo director de Save the Children en España

Voz 4 00:36 a cuál va a ser el protocolo a partir de ahora la guapa

Voz 5 00:39 decidir reside en la Policía Nacional se encarga de esta identificación y ahí se decidan lo que hace es ayudar a la policía a que los menores puedan recibir información y puedan expresar nuestros tenemos traductores que habla sus idiomas y entonces hay que identificar aquellos que tendrían derecho a una protección internacional los refugiados aquellos niños que tienen que pasar a los mecanismos de la junto a los ochocientos centros de atención

Voz 3 01:00 una vez reciban las primeras atenciones los migrantes van a ser conducidos al Centro de Atención Temporal de extranjeros el Cate que se encuentra a unos quinientos metros de donde ha atracado el barco para su identificación y posterior filiación por parte del Cuerpo Nacional de Policía

Voz 0325 01:13 lamento Marítimo rescató anoche a cuarenta y tres inmigrantes a bordo de cuatro pateras en aguas de Cartagena en Murcia todos son varones y se encuentran en buen estado de salud más cosas la economía española creció un cero coma seis por ciento en el tercer trimestre del año encadenando tres periodos consecutivos con ese ritmo de crecimiento el dato interanual del PIB registró una variación del dos coma cuatro por ciento entre julio y septiembre Miguel Crespo

Voz 6 01:35 sí según la Contabilidad trimestral del INE la economía española creció de julio a septiembre gracias al empuje de la inversión y el consumo y con este avance trimestral del cero con seis por ciento ya son veinte los trimestres consecutivos de alzas en el PIB aunque en su tasa interanual se recorta una décima se sitúa en el dos con cuatro por ciento frente al dos con cinco del segundo trimestre del año la demanda nacional aportó dos con ocho puntos al crecimiento del PIB interanual en el tercer trimestre y la demanda externa por su parte restó cuatro décimas el IPC

Voz 0325 02:03 se ha cerrado dos mil dieciocho en el uno coma dos por ciento después de moderarse cinco décimas con respecto a la tasa interanual de noviembre los dos últimos meses del año el Índice de Precios de Consumo ha acumulado un descenso de más de un punto aunque marca una décima más que al cierre de dos mil diecisiete en esta evolución a la baja de la inflación ha influido el abaratamiento de los carburantes sobre todo del gasóleo de la gasolina cambiamos de asunto lo estamos contando esta mañana a la jueza que investiga Eduardo Zaplana por blanqueo ha rechazado la oferta de colaboración del ex ministro para facilitar el acceso a datos y registros a cambio de quedar en libertad la jueza lo rechaza insiste en que Zaplana debe volver a prisión porque existe riesgo de fuga a pesar del cáncer avanzado que padece lo argumenta diciendo que en los paraísos fiscales también hay hospitales en Hoy por hoy hemos hablado con la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra partidaria de que abandone la prisión preventiva

Voz 7 02:51 claro que insisto en que pruebas una situación le de humanidad y de humanización del sistema penitenciario en una democracia avanzada una persona enferma de gravedad yo creo que no pinta nada en la cárcel

Voz 1 03:01 a diez y tres nueve y tres en Canarias

Voz 2 03:06 cadena SER

Voz 4 03:07 Madrid

Voz 0127 03:09 la ex alcaldesa Ana Botella y los que fueron sus concejales en el Ayuntamiento de Madrid anuncian recurso contra la condena del Tribunal de Cuentas por malvender miles de viviendas públicas a un fondo buitre cifra en más de veinticinco millones de euros el daño patrimonial causado como les hemos adelantado hoy en la Ser el Tribunal estima parcialmente la demanda que el actual Gobierno de Carmena presentó en dos mil diecisiete Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:32 buenos días en su comunicado los miembros del anterior gobierno municipal del PP señalan que

Voz 8 03:37 no intervinieron nunca ni directa ni indirecta

Voz 0089 03:40 tamén T en las decisiones que llevaron a la enajenación de esas viviendas públicas una venta que intentaba reducir dicen en el comunicado una gran deuda de seiscientos millones de euros que chocaba frontalmente con la Ley de Sostenibilidad de la Administración que había dictado el Ejecutivo central en manos de Mariano Rajoy dicen los aceptados por este fallo del Tribunal de Cuentas que habrá por supuesto recurso por parte de todos los integrantes del Gobierno de Ana Botella un recurso que está siendo analizado desde la pasada madrugada que fue cuando los letrados de los condenados recibieron el fallo del Tribunal de Cuentas

Voz 0127 04:16 la Comunidad de Madrid ha trasladado ya los primeros menores extranjeros no acompañados a los primeros Mena al Instituto San Fernando a pesar de que todavía no ha resuelto el contencioso administrativo presentado por varias familias del centro que están en contra de esa decisión Laura Porras es su portavoz

Voz 9 04:30 Ellos saben que incumplen la ley porque se lo hemos dicho y aún así aun

Voz 10 04:34 sabiendo que están incumpliendo la ley les ha dado igual por eso hemos ido a Plaza Castilla al juzgado de guardia interponer hubo una una demanda

Voz 11 04:43 por prevaricación nuevas incidencias en metro a esta hora está interrumpido el servicio en la línea diez entre las estaciones de Cuzco Nuevos Ministerios por una avería en un tren tenemos seis grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 0325 05:01 es todo sigue ahora Hoy por hoy con Pablo González Batista en la información siempre actualizada en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 0632 05:07 cadena S

Voz 2 05:10 servicios informativos

Voz 0632 05:20 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 1 05:24 además González Batista

Voz 13 05:27 muy buenos días veintiocho de diciembre

Voz 14 05:29 día de los Santos Inocentes como saben hace apenas cuatro días celebrábamos el nacimiento de un niño y hoy conmemoramos la masacre de cientos de ellos según la tradición al ser informado de que el Rey de los judíos había nacido en Belén Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de dos años y es curioso que en el año dos mil dieciocho es decir dos mil dieciocho años después haya niños que siga muriendo en estas fechas por culpa de la decisión irresponsable de un gobernante ya son dos los menores guatemaltecos que han muerto este mes bajo la custodia de la Guardia Fronteriza estadounidense cada veintiocho de diciembre por algún inexplicable giro de los acontecimientos conmemoramos aquel infanticidio de proporciones literalmente bíblicas del que habla San Mateo en el Nuevo Testamento pegando un monigote de papel mal recortado en la espalda de nuestro compañero de trabajo les confieso que yo no no encuentro la relación por ninguna parte pero desde luego vendría a confirmar ese viejo axioma que sostiene que el humor no es sino la combinación de tragedia más tiempo en días como éste se relajan las convenciones sociales se permiten las bromas y hubo un tiempo hubo un tiempo en que los medios de comunicación aprovechaban para colar entre sus informaciones una noticia falsa claro que hoy en día el problema es distinguir cuál es la broma entre las Fake News que publican también los trescientos sesenta y cuatro días restantes y hay otra tradición que yo desconocía un día como hoy hoy no se debe prestar nada porque teóricamente el destinatario estaría legitimado para quedárselo para siempre pero tranquilos técnicamente Vox ha tomado posesión de sus sillas del Parlamento ayer por cierto no es broma el Consejo de Ministros aprobará aprobará hoy en su última reunión del año las nuevas limitaciones de velocidad

Voz 0933 07:02 ya saben que en las carreteras secundarias como en la carrera de las Spice Girls vuelven los noventa pero es como les decía veintiocho de diciembre solo hay una certeza es viernes

Voz 15 07:17 enhorabuena hemos alcanzado juntos la rampa de despegue hacia el fin de semana las antípodas emocionales del lunes el único día de la semana que no puede pronunciarse sin sonreír es viernes y como saben esa es la forma que tiene calendario de decirnos que aún queda esperar desde hace unas semanas hemos empezado a coleccionar versiones de esta canción el Friday I'm in love de The Cure que ya saben que ponemos cada viernes para celebrar que ha llegado el fin de semana nosotros les hemos pedido que nos envíen sus canciones a nuestra dirección de correo electrónico que les recuerdo hoy por hoy

Voz 14 08:17 arroba Cadena Ser punto com Lloyds para inspira

Voz 15 08:19 Carles hemos pensado que sería buena idea escuchar una versión un poco más cercana al espíritu de estas fechas bueno hemos pensado eso también es verdad que no nos han enviado ustedes ninguna versión esta semana esta es de la cantante californiana Phoebe Bridges

Voz 18 08:37 con este año este eh

Voz 19 09:01 pues sí es griego

Voz 14 09:07 así como la banda sonora perfecta para Guardo Manostijeras mientras boda los setos del jardín buen recuerdo que seguimos buscando el talento entre nuestros oyentes enviarnos Schubert

Voz 0632 09:18 hoy por hoy arroba Cadena Ser punto muy buenos días

Voz 20 09:23 hola qué tal hay haber una pregunta ha expedido ya un sea para inaugurar el Año seguro que tienes muchísimos en la cabeza mucho que se una raqueta nueva unos zapatos de marca una joya o quizá un móvil nuevo seguro que se uno de última generación que haga fotos estupendas y que tenga una pantalla enorme es el que quieres verdad pues estás a tiempo porque ahora tienes una oportunidad única para hacerlo

Voz 21 09:45 calidad feliz dos mil diecinueve en el Corte corteinglés quieren arte un feliz año nuevo con una selección de ofertas irresistibles para empezar dos mil diecinueve mejor que nunca o prepararte para recibir a los Reyes Magos a ver qué te parece este

Voz 22 09:57 un smartphone Samsung Galaxy S ocho que costaba seiscientos noventa y nueve con noventa y ahora cuesta trescientos ochenta y nueve con noventa euros o smartphone Samsung Galaxy S3 frontis antes doscientos setenta

Voz 21 10:09 nueve y ahora sólo ciento ochenta y nueve euros no lo olvides aprovecha sólo hasta el cinco de enero esta oportunidad única con feliz dos mil diecinueve en El Corte Inglés feliz fin de semana hasta el lunes áreas

Voz 23 10:29 conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 24 10:44 se presenta el placer de escuchar

Voz 1594 10:48 si soy yo el héroe de mi propia vida os y otro cualquiera me reemplazará lo dirán estas páginas para empezar la historia desde el principio diré que nazi según me han dicho yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente para parar primero que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes y a medianoche doble tarea ahora de la primera de las predicciones pues esta Historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo ha de constar que a no ser que tuviera este don en mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje por haber sido defraudado pues Si alguien está disfrutando de él por equivocación te agradeceré que lo conserve a Sudán

Voz 25 11:54 David Copperfield

Voz 26 11:56 Dickens mil ochocientos cincuenta

Voz 27 11:59 a ver el placer de escuchas

Voz 22 12:05 si te gusta correr el programa de la SER esta semana conocemos el

Voz 20 12:11 método de híper el responsable de medio fondo de la selección española Mariano García Verdugo ha plasmado en un libro su sistema de entrenamiento de resistencia

Voz 15 12:19 de excusas a la carta en la aplicación de cadena

Voz 28 12:21 o en el podcast de nuestra web suscribe para no perderte ningún programa el universo running en la red

Voz 0632 12:34 en Hipercor y El Corte Inglés tienes la nueva gama de aspiradoras escoba Hoover age Free para lograr resultados excepcionales con la máxima eficiencia

Voz 20 12:43 pueden lleva te ahora una Hoover AIDS Free con un veinte por ciento de descuento desde ciento cincuenta y nueve euros con nuestros tecno pop

Voz 13 12:51 Hipercor y El Corte Inglés y nos gusta la Navidad

Voz 28 12:55 a clase de pintura o de cocina au sur o snowboard Lotus queremos que descubra su pasión te regalamos dos experiencias cuna de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

Voz 29 13:11 Verdes negras con huesos sin hueso rellenas lanza millas Hojiblanca Gonzales en pastas pizzas guisos son Dieta mediterránea cultura tradición las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo esta Navidad aceitunas españolas las no extras sin Pedro de la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural con

Voz 30 13:31 de de Andalucía oye Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct y qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la posible antes de irnos de vacaciones más tranquila

Voz 31 13:46 lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 14:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 0632 14:09 Toni Nadal muy buenos días hola qué tal buenos días

Voz 14 14:12 muy bien yo muy bien Tony eh yo no sé cómo estaréis pasando los nada en las navidades pero vosotros lleváis el espíritu navideño hasta en el apellido qué tal qué tal las fiestas

Voz 4 14:23 la verdad es el apellido es de es de vida pero lo llevamos igual que los demás sino las pistas bien

Voz 14 14:33 muy bien yo estoy seguro Toni de que muy probablemente tú no vas a estar muy de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora pero cómo estás ahí en Manacor estas un poco lejos pues voy a aprovechar para presentarte como el mejor entrenador de tenis de todos los tiempos punto pelota nunca mejor dicho esto último Toni Nadal es como ustedes saben perfectamente una parte muy importante de algunas de las mayores alegrías colectivas de este país en los últimos años también en esos años no muy lejanos en los que teníamos pocos motivos para celebrar dura entre durante tres lustros ha mantenido la colaboración tío sobrino más fructífera y exitosa de la historia del deporte porque Tony tenía guiado la formación tenística y lo que seguramente es aún más importante la formación humana de su sobrino que como saben ha terminado por convertirse en uno de los mejores deportistas que nuestro país ha tenido jamás y en una referencia dentro y fuera de la pista de tenis hoy hoy mismo Rafa Nadal vuelve a jugar al tenis por primera vez desde el mes de septiembre al menos a competir lo hará a las dos junto a Kevin Anderson en Abu Dabi y lo hará también junto a su nuevo equipo técnico porque hace un par de años como ustedes saben Toni tomó la decisión de dar un paso atrás para permitir que Rafa pues siga desarrollando su carrera junto a Francis Roig y Jordi Mollá por eso Toni hoy no está en Abu Dhabi sino en la academia de tenis que que diriges en Manacor que es la Rafael Nadal Tenis Academy Toni yo tengo una raqueta tú tienes una vacante

Voz 4 15:48 bueno si tú tienes una raqueta yo tengo una vacante pero no sé si haremos una muy buena combinación convendría con gente mejor entrenador yo siempre cuando habló de mí tú has dicho el mejor entrenador yo yo digo que yo tengo tres características que me han hecho ser un buen entrenador la primera haber tenido la suerte de tener un un muy buen jugador la segunda ser tío de Rafael pero ya se sabe

Voz 14 16:17 el día más difícil si es más difícil

Voz 4 16:19 después durante muchos años ha sido el emperador más barato del circuito eso claro nosotros que somos los mallorquines vamos con cuidado con el dinero pues bueno pienso yo decía poco por lo que me cuesta admitió que siga es el Mar Menor

Voz 14 16:38 bueno porque yo queja de decía lo de la vacante porque yo hombre yo lo de triunfar en el tenis a mi me da igual ya lo poder descartando pero esa parte de formación humana que están importante en el carácter de Rafa y que tiene mucho que ver con los años que habéis pasado juntos esa parte Tonino crees que nos vendría bien a todos un poco

Voz 4 16:54 bueno yo creo yo siempre pensé que en la vida es mucho más fácil triunfar con un carácter fuerte con un carácter bien formado que con carácter débil mal formado yo creo que uno bueno yo decía siempre es muy difícil controlar la pelota si no soy capaz de controlar mi voluntad siempre entrené de forma que de de forma que Rafael se preparara para el futuro no dice nunca mencionen entre lo que era bueno dentro de la pista lo que pensaba que era bueno fuera de ella al final cuando tú te acostumbras a trabajar con dureza venciendo que o entendía en aquel momento cuando Rafael era joven que el futuro sería difícil porque de intentar ser mejor que los demás es complicado pues mi idea era entrenar la entrenar le para esa dificultad pero creo que hoy en día tenemos un problema en la sociedad a veces queremos preparar a nuestros hijos para un futuro que entendemos incierto y complicado hilos quiere los queremos preparar desde la facilidad creo que esto es un contrasentido

Voz 14 18:12 tú Rafa para para el futuro lo que no se si también le prepara este conscientemente para este futuro y con esto futuro me refiero a un futuro sentí aún futuro con nuevo equipo técnico

Voz 4 18:21 está bien está bien preparado y creo que incluso mejor que conmigo

Voz 14 18:28 bueno tenía hace unos días tú presentas el torneo Mallorca Open del que también es director Nos contraste de hecho que Kerber que es la ganadora de Wimbledon va a estar entre las jugadoras du supervisa además los entrenamientos de los chicos de la Academia también imparte conferencias supongo Toni que ahora está viajando perdón un poco menos que antes pero intuyendo cómo es tu agenda no me digas que has dejado entrenar a Rafa para acabar trabajando todavía más

Voz 4 18:50 pues la verdad es que nunca tuve la sensación de trabajar cuando estuve con Rafael porque hice lo que más me gustó la vida es preparar a mi sobrino tuve la suerte de tener de que mi sobrino tuvo mucho éxito con lo cual yo tuve unas experiencias que impagables lo que hago ahora me gusta un poco menos pero bueno también lo lo disfruto porque al final uno en la vida se acostumbra a todo si pone buena cara al final con todo

Voz 0632 19:31 lo que pasa es que a mí particularmente tuve mucha suerte con mi sobrino sin duda oye tenéis te lo voy a decir porque tú sé que no te lo vas como llevas eso sí sí

Voz 14 19:42 te has acostumbrado ya a verle por la tele a ver los partidos de Rafa Nadal por la tele te lo digo porque yo lo paso fatal no sé cómo lo pasará esto en casa

Voz 4 19:49 bueno yo lo pasaba peor antes cuando era su entrenador la verdad ahora soy su tío y lo paso mal como familiar cuando veo que las cosas se tuercen pero la verdad es que desde esta posición mía actual tengo una visión un poco diferente y pienso siempre que es lo que le decía Rafael cuando las cosas no iban muy bien me decía Rafael hagamos una visión general generalmente veremos cómo las cosas la vida no se ha o mejor de lo que esperábamos y con toda probabilidad mejor de lo que merecíamos así es que no nos qué hacemos más de la cuenta vayamos a seguir por eso ahora cuando lo miro oí hay alguna derrota o algún problema pienso bueno la vida Nos ha ido muy bien leído muy bien a mi sobrino di y aquí lo único que os pueda cero uno es estar agradecido

Voz 14 20:52 Rafael sin duda un tipo agradecido un tipo que se contiene tanto en las victorias como como en las derrotas es un ejemplo en esa actitud para para muchos y ahora le tenemos de vuelta en la pista hoy le veremos jugar en el torneo de exhibición de Abu Dhabi tengo que preguntar de esto como ves a a Rafael de cara a este final de dos mil dieciocho y el comienzo de dos mil diez

Voz 4 21:10 pero bueno la verdad es que Rafel creo que hizo un muy buen año el año bueno este año el dos mil dieciocho Este que ha acabado pensaba bueno si no hubiéramos tenido los problemas de de salud creo que Rafael hubiera acabado Josa vez número uno entonces bueno yo intuyo quiero intuir que el año que viene pues Rafael seguirá por el mismo camino evidentemente cada año que pasa es más difícil mantenerse arriba hay jóvenes que que van subiendo tú tienes un año más corres un pelín menos pero yo confío en que Raphael seguirá teniendo un muy buen año sí

Voz 14 22:00 al menos lo has dicho tuvo que despedirse deportivamente de este dos mil dieciocho por culpa de las lesiones que le obligaron a abandonar dos Grandes Slams aún así ha tenido tiempo Rafa tú también has dicho ha sido un buen año podía haber sido mejor ha ganado cinco títulos en nueve torneos distintos continúa siendo el número dos de la ATP pero seguramente el balance del año pues eso no será del todo positivo especialmente para un para un tipo como él porque ha competido menos que cualquier otro de sus rivales a causa de los problemas físicos de todas maneras Toni basta que los rivales de Rafa tengan un poquito de memoria para saber que normalmente después de las lesiones después de los procesos de recuperación él suele volver más fuerte

Voz 4 22:35 sí la verdad es que Rafel ha tenido una característica muy difícil de igualar hay una característica bueno importante en su carrera que ha sido que nunca le afectó más de la cuenta a la hora de regresar los problemas que tuvo siempre regresó con fuerza regresó con la misma ilusión y al final pues tuvo los mismos resultados ya había veces creencia Rafael tú eres un relacionada que juega al tenis en plan de broma la verdad es que normalmente cuando uno tiene problemas físicos su cabeza se va más hacia donde está el problema que a pensar en la pelota y Rafael Coll solía conseguía no pensar demasiado en sus problemas y seguir pensando

Voz 14 23:28 sí siempre se habla de la preparación mental de Rafa Nadal Dhul de alguna manera las transmitido el pues ha interiorizado y seguramente también pues tendría un de partida sería bueno de Rafa tiene una manera muy particular de entender y actuar ante la vida ya lo decía antes ante las victorias entre las derrotas ante las lesiones que podrían provocar una frustración en cualquier jugador bueno pues él suele volver renovado y con fuerza yo creo Toni que es muy difícil que que un nombre tan expuesto como es Rafael Nadal haya protagonizado tan tan pocos bar borrones yo yo creo que en este país no sé si tú estás de acuerdo hay que es muy difícil generar consenso en España hay tres personas que no provoca ninguna discusión que son Vicente del Bosque Andrés Iniesta Rafa Nadal y luego el jamón serrano

Voz 0632 24:11 pero jamón tiene tiene menos mérito el jamón serrano el otro día vi una manifestación en Internet

Voz 4 24:17 algunos nos como nombrarlos decía no es no es jabones Puerto muerto yo bueno al final el problema es que tú estás en un mundo donde eh es muy difícil tener este consenso mundo es muy fácil criticar a los demás creo que la mayoría de gente o mucha gente no

Voz 0632 24:41 la mayoría pero mucha gente tiene

Voz 4 24:43 falsa visión de su persona y cómo se tienen a ellos encima de un pedestal se creen que todos los demás fallan por una otra parte no al final la gente suele ser muy exigente con los demás y muy poco los de todos modos es cierto que creo que Vicente del Bosque a Iniesta bueno Rafael creo que también pues cree Ampo pocas tendencias contrarias buena persona sin duda sin duda

Voz 14 25:20 y eso tiene mucho que ver con quietud más allá de su entrenador tu esta Rafa desde que era muy joven más además de entrenadoras debido ser profesor durante mucho tiempo yo me pregunto si tu formación humanística tú estudia esta historia también ese derecho y también te te ha ayudado en tu trabajo como entrenador de tenis ha utilizado esas conocimientos que son de tipo más académico en tu trabajo con Rafa

Voz 4 25:42 no lo primero y yo estudié las dos pero no acabado

Voz 14 25:45 no lo sacamos otro sí sí lo sé lo sé

Voz 4 25:47 sí o no a mí lo que me ha regido siempre en la vida es el sentido común mi sentido común es cierto que bueno yo influir no sé en qué parte con Rafael pero evidentemente a formaciones de su casa no la mía yo siempre lo que era en la pista cuando viajaba con él en la visión que yo le daba obtenía de las cosas pero evidentemente en esta vida no es lo que te enseñan es lo que aprendes claro porque muchas veces hay gente que dispuesta a enseñar pero pocos están dispuestos a aprender entonces el valor mío es escaso pues el valor de Rafael y creo que tiene una condición buena está feo decirlo porque soy tío suyo pero buena gente tipo normal

Voz 14 26:41 sin duda yo recuerdo Toni que te escuchaba contra ETA de un de un padre que una vez se acercó a ti en la Academia para decirte y esto es lo que ustedes le enseña la enseña

Voz 4 26:48 tras esto es lo que su hijo aprende

Voz 14 26:51 yo les enseño algo muy diferente ir

Voz 32 26:53 lo dijo el señor importante de mayor que me dijo esto enseñas yo le dije no yo creo que esto fundiendo de esto es lo que aprenden diseños diferente

Voz 14 27:05 Toni esta pregunta es un poco más difícil que has aprendido tú de Rafa

Voz 4 27:08 bueno yo he aprendido evidentemente he aprendido bastante no sé si si es pretencioso decir que ha aprendido pero yo he aprendido la capacidad de sufrir la capacidad de de a pesar de estar arriba en el ranking ahí arriba en una posición bueno prendía tienes que ir con cuidado con las palabras pero de tener una posición en una sociedad de buena consideración él seguir siendo un tipo normal que es lo que toca creo que las Dida nadie tiene razones suficientes como para sentirse especial pero hoy aprendió del bueno haber aprendido a haber un tenis diferente Dennis que yo era entrenador de Manacor pues tuve la oportunidad de irme por todo el mundo de ver a los mejores del mundo a Federer a Djokovic a Murray de Ferreri y tantos otros

Voz 33 28:12 ah sí

Voz 4 28:13 a ver cómo ha enfocado ha encarado con unos partidos para mí así pero bueno me ha sorprendido a mí me venden cuando

Voz 14 28:24 mi nosotros Toni gracias por supuesto de hemos tenido la oportunidad y el privilegio de verle jugar la cita más inmediata para volver a verle sobre la pista estará a partir de hoy en el torneo de exhibición de Abu Dhabi Icon un poco de suerte en si las lesiones le respetan en todos los grandes torneos de este año dos mil diecinueve junto a su actual equipo técnico con Carlos Moyá y Francis Roig a la cabeza ya ni te vamos a seguir buscando al frente de la Academia tratando de formar supongo a la competencia de tu sobrino en el futuro no lo hagas muy bien que esto sobrino

Voz 4 28:54 siempre les digo a la gente pueden esperar unos años

Voz 32 28:57 pues sí sí me dejáis de Rafael

Voz 4 29:01 ganar algún torneo más pero la verdad es que vamos siempre con la máxima ilusión yo voy a entrenar siempre con la máxima ilusión porque creo que sin ilusión y confianza es imposible hacer las cosas bien pero sé que será muy difícil tenerla suerte de de volver a tener un campeón como Rafael

Voz 14 29:21 Toni Nadal muchísimas gracias gracias a vosotros

Voz 4 29:24 pues muchísimas gracias dime felices

Voz 13 29:26 estas de hélice fiesta peligro

Voz 14 29:30 digo muchísimas gracias también muy buen trabajo Raúl Jiménez nuestro técnico de Radio Mallorca un abrazo

Voz 1 29:49 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1280 29:53 pide un deseo ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en El Corte Inglés con ofertas irresistibles como un smartphone Samsung Galaxy S ocho de seiscientos noventa y nueve con noventa a trescientos ochenta y nueve con noventa euros sólo del veintiséis de diciembre al cinco de enero feliz dos mil diecinueve El Corte Inglés

Voz 3 30:15 Mbeki cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnologías ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad ciertos carburantes pueden dejar Ikeda en hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 34 30:26 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 35 30:35 sí

Voz 13 30:43 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 36 30:47 Marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 4 30:55 marihuana

Voz 37 30:58 H allí

Voz 38 31:01 sigue temblando sí bueno que ninja

Voz 0632 31:14 vive de vivir la vida de la actualidad al último minuto

Voz 33 31:18 el viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 39 31:27 Marcos que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 0632 31:33 ahora Mare caretas Jaume Mata Hari o además debí libertad también quiere quitarme el nombre Mata Hari significa el ojo del amanecer eso sí sí

Voz 13 31:43 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 22 31:52 llegan las chicas a la fe ya sabéis el programa de feminismo de cuando no hay fútbol de la Cadena SER Lorena Castell Irán Two Varela Carolina Iglesias Joaquín Reyes cuando mujeres hablan el hombre calla calla calla en pantalla no pararía la idea que hemos dicho nosotros ya hacerla suya

Voz 4 32:13 pero claro

Voz 13 32:15 eh

Voz 22 32:18 las chicas con Celia Montalbán María Guerra sábado a las ocho de la tarde en la SER

Voz 20 32:25 a que solamente existe cuando no hay fútbol

Voz 22 32:28 además

Voz 40 32:38 pase lo que pase

Voz 31 32:46 si te gustó la verdad sobre el caso Harry que CERT de yo el ticket su nuevo libro te deslumbrar a la desaparición de Stephanie Maider pum colosal thriller que te hará a leer sin freno más de ocho millones de electores son adictos Sadiq Care la desaparición de Stephanie airear Alfaguara

Voz 20 33:04 buenas vengo de Securitas Direct tras instalar la alarma gracias por no se preocupe ha sufrido algún robo un robo

Voz 3 33:10 se metió gente vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin oye Potito

Voz 20 33:13 recuperarla pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 31 33:17 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protegía los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan

Voz 0632 33:25 hay puntos recuerdo novecientos

Voz 31 33:27 ciento trece ciento trece

Voz 41 33:30 eh

Voz 42 33:33 un día una vez Kumar Quito que hay no fueron me dijo una vez un barquito con nombre que acabaría da eran no cada edad

Voz 0632 33:49 y si llevas toda la vida soñando no lo abandone es ahora

Voz 13 33:53 este seis de enero sorteo del Niño con setecientos millones en premios

Voz 8 33:57 Lotería Nacional

Voz 0632 33:59 los viernes no My Lol las luces se apagan los teléfonos encienden y yo muero por hablar contigo soy el ser con más empatía que ha existido en este oficio casi casi como Iñaki Gabilondo noches de Ortega con Juan Carlos Ortega que llevas puesto de qué color

Voz 25 34:21 Mora morena cuestiona

Voz 43 34:24 la historia que me lo destrozara

Voz 33 34:30 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 28 34:39 en la Cadena hoy en hoy con Pablo González

Voz 1 34:45 está

Voz 14 34:46 han pasado cincuenta años desde el estreno de la obra maestra de Sergio Leone hasta que llegó su hora

Voz 0632 34:52 convencido de que no eres un hombre de negocios nombre una vieja raza vendrán otros Morton harán desaparecer pero el futuro no nos interesa sabes por qué estoy aquí no por tierra y por dinero ni por la mujer

Voz 4 35:10 ni hemos pensado que ser una excusa fantástica

Voz 14 35:12 las de este en Navidad que como que no pega mucho pero bueno el maestro del spaghetti western retrata en esta que es una de sus mejores películas sin duda la venganza con un guión escrito por Bernardo Bertolucci por cierto y Dario Argento eran por entonces críticos de cine y unos nombres que le aseguraban a la trama un extra de violencia de tensión hipnótica que luego la música de Ennio Morricone no hizo sino completar para hablar de hasta que llegó su hora María Guerra ha llegado tu hora y buenos días

Voz 45 35:37 hola qué tal eh bueno ha llegado la hora de hablar de de recordará Morricone digo a Morricone aquellos One van juntos

Voz 14 35:46 sí iban juntos caro que es imposible diferenciar los ABS oye Mariano te noticia yo fan del western la verdad

Voz 45 35:52 bueno es que el western es un poco como ser fan de las catedrales no os es como la Biblia de de América la vivía visual no es un es bueno decía hay Clean is good que el si América ha creado el mundo le debe a América el siglo

Voz 1457 36:08 o veinte en el western y el jazz y entonces bueno el western es es es que es el gen es es el género es el género no sale del teatro no sale de la literatura sale de de la pantalla y es como se construye como se funda americano es lo que lo que hemos lo que ellos mismos sean creído yo no sé si western les ha acabado haciendo mal o no el caso es que todos hemos nuestra imagen de

Voz 45 36:33 de América ese es el western

Voz 14 36:36 sí yo creo que incluso su propia ellos han construido su propia imagen a través del western no el western está todo

Voz 45 36:42 sí por eso nos pueden soltar las armas no porque esa idea de que un una persona y una casa y un rifle ante un forastero pues es esa totalmente americano entonces no hay manera de que de que las armas caigan de las manos de de los americanos incidía en fin todo lo que es la autoridad y también ese desafío la autoridad el hombre por encima de la ley el Estado pequeño que pues es el el el justiciero todas estas imágenes son tan tan potentes ya las hemos visto en el en el cine entonces pues si hay hay que te cátedra tal es que te gustan más y que te gustan menos o algunas hechas por forasteros como el propio Sergio Leone que es a mí me parece muy interesante no que sea un italiano y el que vaya a Pacers obras maestras de de la cultura americana enseñarles mirar

Voz 14 37:34 por aquí no

Voz 45 37:35 sí es precisamente es lo que lo que nos al bloque nos trae lo que sigue trayendo nos a Sergio Leone que es un director que murió muy joven murió a los sesenta años de esclavos el cuarto fue un poco como Luvis de estos que que acaban la carrera muy prematuramente Eiffel el no el inventor del spaghetti western porque eso digamos que fue la trilogía del del dólar la más la que hizo más dinero pero él fue el que lo el que lo popularizó en él fue el que hizo este eh en cambio el género no digamos que el western americano el los del de yo for la diligencia eran estos héroes a lo John Wayne el duque eran hombres íntegros que consideraban que matar indios pues no era un genocidio sino era defender a su su rancho que había comprado pues será la mentalidad del hombre bueno lo que sí que introduce el el spaghetti western es la suciedad es on y luego la la al Tour ya no son anti héroes son nombres de una extremada violencia visualmente pues pues le dieron un toque muy muy estético y Sergio Leone pues fue en eso un maestro de de la mano de de su amigo Morricone que además un músico que utilizaba instrumentos no tradicionales no pues la trompeta tal y por ejemplo la armónica que en esta película

Voz 46 38:59 esa es exactamente es el personaje de Bronson Se Mónica

Voz 45 39:06 hay una cosa muy interesante y es que

Voz 46 39:10 Ennio Morricone escribía

Voz 45 39:13 la música antes se lo decía decía Sergio Leone que Morricone era su guionista

Voz 14 39:18 sí él escribe la música antes

Voz 45 39:20 hola y si no me equivoco Sergio Leone ponía la música

Voz 14 39:23 durante los rodajes bueno sí sí en Érase una

Voz 45 39:25 vez América también se lo pedía y Robert De Niro decía que era la manera de de que los actores entraran se quejaban Morricone bueno Morricone que sigo vi sigue vivo tiene noventa años se quejaba de que otros directores no dejaban que la música tuviera el volumen ni ni la presencia esto pues la verdad es que sí que es cierto que consiguió que que la música del western en igual que no estén nuestra memoria es totalmente Morricone no es una

Voz 14 39:55 lo cual si totalmente kilos la armónica los silbidos de Curro Savoy también muy importantes María dentro de la dentro del género del subgénero que podríamos decir que es el spaghetti western la crítica suele coincidir en que hasta que llegó su hora que aunque efectivamente como has dicho no fue una película tan taquillera como las las perteneciente a la trilogía el dólar aquellas pelis protagonizadas por porque Eastwood mucha parte de la crítica coincide en que hasta que llegó su hora es digamos el punto cumbre del spaghetti western no él ya había Sergio Leone había rodado sus tres películas de la trilogía del dólar y de repente llega a esta digamos que consolida todo lo que había construido previamente

Voz 45 40:33 pues sí además bueno en la trilogía del del del dolar que estaba protagonizada por Clint Eastwood que empezó que recordamos que empezó de rebote no porque le ficharon porque otro no quería hay tal pues fue una sorpresa de público de ex dónde público en en todas partes serán películas de muy poco de muy poco presupuesto y entonces la Páramo después de haberse forrado pues dijo venga hazte una a una una seria contrata a un agente fonda que Henry Fonda Le pasaba con Moha John Wayne que era de los actores que no quería hacer un vaquero villano por ejemplo John Wayne Senna Semaf se negaba a que sus personajes mataran a un hombre por la espalda porque claro el duque era un nombre

Voz 14 41:14 integro claro entonces para este fue su fuerte

Voz 45 41:18 claro entonces era este ese baraje ver a Henry Fonda en este papel de villano pues le dio ese ese plus y luego también pues ya Sergio Leone se se sintió mucho más cómodo es una película que yo sí que recomiendo porque bueno pues para verla cómo está como son las tomas como está rodada son como son los enfoques por supuesto por supuesto la música no IS en ese sentido es como una especie de desahogo del del director que además lo puede hacer con con grandes con grandes medios

Voz 14 41:49 a María me ha apuntado aquí que hundía tenemos que volver a vernos para hablar del papel de las mujeres en el western estadounidense bueno yo he pegado

Voz 45 41:55 muchísimos compañeros porque parece como que yo odio a John Ford yo no odio en absoluto pero la verdad es que las mujeres del western eh pues hombre uno piensa en Graves Kelly solo ante el peligro y son fuese más o menos pues eso esposas luego prostitutas reprimidas y algunas contestó nas bueno una de las películas que sirvió de base para el spaghetti western en así también con personajes turbios

Voz 0933 42:23 fue Veracruz con nuestra nuestra Sara y él sí sí sí sí

Voz 47 42:30 el atractivo del sur atraer a los hombres como la miel a las moscas se alargó con el carro con una facilidad asombrosa montaba sólo quería llegar a Deraa azul sólo llegar a Veracruz una vez me hizo un favor que es de esperar que me haga otro cese vestido que llevas es muy bonito

Voz 45 42:49 bueno pues será un es un escote ahí redondo impresionante esta es buenos días quién

Voz 14 42:55 Eto'o sea Sara Montiel a ver quién

Voz 45 42:57 el que fue su primera incursión que tuvo un romance que luego explicó con todo lujo de detalles con Guery Cooper aunque bueno del cine clásico la gran dama sería Joan Crawford con Johnny Guitar no que es la la bueno se ha puesto un poco en jarras pero pero bueno luego ahí lo ha ido evolucionando y ahora sí que hay ahí bueno hay directoras que han hecho western es interesantes sobre con mujeres

Voz 14 43:21 bueno se cumplen cincuenta años de hasta que llegó su hora y es una excusa fantástica para visitarla para volver a verla para llamar a María Guerra que es lo que hemos hecho hoy para comentar casi de todo menos hasta que llegó suegra pero bueno está bien la recomendación hecha esta vale

Voz 45 43:35 bueno pues sí que la disfruten ese no es una película no es el green shoe verdad pero se aprende mucho muy bien María Guerra un abrazo hasta luego hasta luego

Voz 48 43:47 hoy por hoy

Voz 22 43:49 con Pablo González Batista Feliz dos mil diecinueve en el Corte Inglés hemos preparado una gran selección de ofertas que son un auténtico regalo

Voz 13 43:58 veintiséis de diciembre al cinco de enero tienes un quince por ciento de descuento en sonido de las marcas además con financiación en doce meses con nuestras

Voz 28 44:06 lo aprecio el Corte Inglés feliz dos mil diecinueve

Voz 13 44:17 el viernes Paco Nadal y José Vicente Dorado nos dieron este paseo

Voz 49 44:21 pues mira hoy vamos a un paisaje marciano en Andalucía pero en Marcilla no porque es el parque minero Río Tinto de Itálica el paisaje marciano el río Tinto hay una excursión

Voz 13 44:30 adónde iremos esta semana que damos este viernes en La Ventana con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder Bonet Alcón hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 36 44:53 lo marca el noventa veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 24 45:01 en la Cadena Ser presenta el placer de escuchar el gato stone rió al Bera

Voz 21 45:11 parecía tener buen carácter consideró Alicia pero también tenía un asunto muy largas y un gran número de dientes de forma que pensó que convendría tratarlo con el debido respeto

Voz 51 45:22 mi niña de seis empezó algo tímidamente pues no estaba del todo segura de que le fuera gustar el cariñoso tratamientos pero en el gato siguió sonriendo más y más vaya parece que llega ajustando pensó Alicia

Voz 21 45:38 me podría indicar por favor hacia dónde tengo que ir desde aquí

Voz 38 45:45 con

Voz 1594 45:46 estoy Jaca Alicia en el país de las maravillas Lewis Carroll mil ochocientos sesenta y cinco

Voz 27 45:54 si no que aceite ser el placer de escuchar

Voz 53 46:24 si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe ya verá como sabes todo por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 39 46:41 no

Voz 14 46:45 una vez

Voz 54 46:45 en cabina saber

Voz 13 46:52 qué opinan los oyentes de nadie sabe nada

Voz 33 46:55 contó conmutó cifró bueno bromeó rollo muy buenas críticas Andreu Berto sus vosotros

Voz 1047 47:05 la beca cambiamos de tema sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos enlaces frenado Adeva ya

Voz 33 47:14 un programa en el que puede pasar de todo Cadena SER

Voz 22 47:20 hay una radio sin relojes eres de la Liga de la aguacate matinal sobrepasa quizás

Voz 55 47:26 esta Lizarza ya habrá que nos está escuchando y piensas bueno es están olvidando del aguacate salmón que también son los estrellas de Instagram bueno no es que no estamos olvidados que consideramos que esos muy de dos mil dieciséis y diecisiete

Voz 33 47:41 Carlos Cala Cadena Ser punto COM Ràdio que tu programa

Voz 35 47:48 sí

Voz 56 47:52 con la buena con educó Si crees que todos los niños y niñas deben poder ir a la escuela y podrás desgravar testar el setenta y cinco por ciento de tu donación en tu próxima declaración de la renta consulta condiciones apuntó RG o llámennos el novecientos cincuenta y tres cincuenta y dos XXXVIII con educó tu solidaridad tiene premio

Voz 30 48:12 oye Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct y qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la posible antes de irnos de vacaciones más tranquilo

Voz 31 48:26 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1047 48:39 un año más la noche del treinta y uno de diciembre eh

Voz 38 48:42 vamos a por uvas

Voz 1047 48:45 en especial Nochevieja de la Cadena SER por el que desfilarán los cómico más relevantes de esta bendita casa habrá muchas risas mucha música mucha mucha participación de los oyentes presentado magistralmente lunes treinta y uno de diciembre en directo desde la desde la noche nos comeremos las uvas contigo no

Voz 0632 49:06 el futuro gintonic

Voz 1 49:12 hoy por hoy con Pablo González Batista cadenas

Voz 14 49:19 Nuestras siguientes interlocutora son dos distinguidas periodistas trabajando en dos de las ciudades más competitivas del mundo así que supongo que no cabría definir las ni como santas ni como inocentes pero aquí están celebrando este día un poco raro con nosotros

Voz 13 49:35 desde Miami capital del mundo hispanohablante Marcela

Voz 14 49:37 Sarmiento muy buenos días

Voz 1419 49:40 días Pablo qué tal muy bien

Voz 14 49:42 saludado tú además se que Emma buenos días

Voz 43 49:45 buenos días atrás dos yo sí soy santa Emma la inocente

Voz 14 49:49 ya ya en Londres tu santa Emma en Londres capital del mundo anglo parlante como solemos decir aunque no se sabe si por mucho tiempo pero bueno ahí esta desde ahí nos atiende Emma bueno Feliz Navidad lo primero que no sabíamos hablado todavía

Voz 1419 50:04 Feliz Navidad también lo que pasa es que aquí Pablo no jugamos a los inocentes por los menos en Miami no es el día exacto para jugar a los santos inocentes eso generalmente lo hacemos el primero de abril es un día muy especial Se llama Stay como el día de los tontos no algo así no es precisamente hoy

Voz 14 50:24 allí sustituir el inocente por tonto directamente no eso que es sinónimo en definitiva si uno lo piensa oye me imagino que en el Reino Unido Isaacs exactamente igual no esperáis a abril para hacer las bromas que nosotros gastamos él

Voz 43 50:38 queremos abrir aunque ahora mismo con todo lo que está pasando te digo parece hoy el día de los Inocentes el exjefe de todos los payasos trapos acaba de decir que se siente ofendido por todos los políticos que dicen que el Brexit es un circo porque dice aquí en el circo trabajamos todos en equipos somos extremadamente eficientes y si nos hubieran dado el excita el circo el Brexit hubiera pasado ya hace dos años rendir hicimos diciendo que los que son unos payasos son los políticos os lo podéis tomar como la inocentada de hoy

Voz 14 51:11 pero es verdad que sea no es ninguna inocentada esto está ocurriendo realmente en el Reino Unido

Voz 43 51:15 está ocurriendo y los payasos yo están ofendidos porque les compare con los políticos pues seis eran los últimos que faltaban propinar ya sobre el Brexit a los

Voz 14 51:26 ya se oye lo que sí hay en el Reino Unido y bueno a su manera también en Estados Unidos es discurso navideño el día cuatro de diciembre muchos jefes de Estado aprovechan para dar discursos televisados hacer apariciones públicas para In principio felicitar las fiestas a los ciudadanos y normalmente aprovechar para dejar algún recado también la primera monarquía en hacerlo de hecho más fue la británica en el año mil novecientos XXXII fue el Rey Jorge que dio sus el que dio el primer discurso navideño por la radio que es que además lo hizo pues ha para millones de personas que vivían en lo que todavía entonces era el Imperio británico y que con el pasar de las independencias nacionales porque iría convirtiendo en la cama

Voz 0632 52:02 Blue One a través de una de las maravillas de la ciencia moderna puedo en este día de Navidad dirigirme a todos mis pueblos por todo el imperio

Voz 14 52:14 esta experiencia inspiró a Franklin Delano Roosevelt el presidente de los Estados Unidos que empezó a hacer su propio discurso navideño en el XXXIX

Voz 0632 52:22 en este tiempo tengamos la esperanza de que la paz de la que disfrutamos en este país y en todo el hemisferio occidental bajo la Providencia de Dios sea asimismo garantizada todas las naciones y a todos los

Voz 38 52:34 pueblo viva soy tú

Voz 14 52:40 sí en España Franco por supuesto también usó los nuevos medios de comunicación de masas para dar discursos navideños el primero fue en el año XXXVII de hecho lo sigo haciendo año tras año dando cuenta de cómo iban pasando no sólo el tiempo sino como el régimen seguía en perturba

Voz 4 52:53 sí

Voz 57 52:53 desde aquella primera de mil novecientos treinta y seis hasta hoy que nos disponemos a penetrar en el año mil novecientos cincuenta y ocho un hecho aborigen imponiéndose enérgicamente y se presenta ya con caracteres de histórico a la consideración de propios y extraños

Voz 14 53:09 la vi bueno el águila tradición se mantiene llevamos cuatro días dando la tabarra con el contenido del discurso del Rey Felipe VI ya sabéis que habló de de mujeres hablo de jóvenes a lo de convivencia en el Reino Unido Emma que ese destacado del mensaje de la Reina