Hoy por Hoy (28/12/2018 - Tramo de 11:00 a 12:00)

son las once en las diez en Canarias

Voz 1031 00:06 Carlos Cala muy buenos días buenos días Pablo El senador del P

Voz 0325 00:09 Decca Josep Lluís Cleries ha criticado la decisión del Tribunal Supremo de dividir el juicio del proceso u juzgando en el alto tribunal a los acusados por rebelión sedición y enviando al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los seis acusados de desobediencia en declaraciones a SER Cataluña Cleries ha dicho que esto pone de manifiesto las incongruencias de la justicia

Voz 1722 00:27 para ello siempre que es perjudicial creo que es perjudicial por la mala imagen que está dando la justicia española desde hace tiempo parece algo absolutamente discrecional que hacen lo que quieren y que se lo saltan todo lo

Voz 0325 00:39 azada esta mañana a la Cadena Ser el Tribunal de Cuentas ha condenado antes ella ya su equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid por haber vendido viviendas sociales a fondos buitre muy por debajo de su valor les obliga a pagar veintitrés millones de euros por las pérdidas que generó en la Empresa Municipal de la Vivienda aquella operación los concejales han anunciado que recurrirán el fallo mientras que la presidenta de la Asociación de Afectados lamenta que la sentencia no arregle todo lo que han padecido Arantxa

Voz 0477 01:04 Mejías creo que es poca cantidad para ti

Voz 3 01:06 todo lo que el perjuicio económico que ha generado esta operación nosotros directamente económicamente esto no no resarce ningún aspecto simplemente nos viene a dar todavía más la razón sobre sobre él

Voz 1031 01:19 pero acción aceptados todavía queda

Voz 3 01:22 pues bastantes familias y desgraciadamente algunas con condena mandas de desahucio no que seguimos batallando y peleando a nivel judicial

Voz 0325 01:30 en Euskadi siete adolescentes han sido detenidos tras los disturbios que se produjeron anoche en un centro de menores de Carranza provocaron daños en el edificio agredieron a varios monitores Bilbao Jon Rojas sí

Voz 0975 01:40 los hechos tuvieron lugar sobre las ocho y media de la tarde de ayer cuando al parecer los jóvenes internos de este centro situado en un municipio Agrario y exceso de Bizkaia como es Carranza protagonizaron un motín causando destrozos en el edificio ya agrediendo también a varios monitores una de las cuales tuvo que ser trasladada en ambulancia a un centro sanitario además los jóvenes agredieron también a los agentes de la Ertzaintza que acudieron al lugar y que finalmente detuvieron a los siete menores acusados de agresión daños por actos vandálicos y atentado contra

Voz 1031 02:12 la gente de la autoridad el número de niños así

Voz 0325 02:14 minados violados reclutados su obligados a casarse ha aumentado este año en comparación con dos mil diecisiete es la denuncia lanzada hoy por Unicef que destaca la casi total impunidad con la que se cometen estos delitos contra los menores en zonas afectadas por conflictos armados Laura Marcos por ejemplo Lana

Voz 1276 02:29 han están cinco mil niños han sido asesinados son mutilados sólo en los nueve primeros meses del año los mismos que en todo dos mil diecisiete entre enero y septiembre la ONU acreditó el asesinato de ochocientos setenta niños sirios la cifra más alta en ese periodo desde que comenzó la guerra allí hace casi nueve años dos de cada tres niños de República Centroafricana necesitan ayuda humanitaria y en el norte de Nigeria las niñas son violadas y obligadas a convertirse en esposas de los con

Voz 1031 02:53 batiente o incluso peor usadas con

Voz 1276 02:55 como bombas humanas de facciones de los terroristas de Boko Haram llevamos

a las once y tres diez y tres en Canarias

Voz 1434 03:06 el Ayuntamiento de la capital acaba de anunciar que mañana de esa activará el protocolo anticontaminación hoy de momento sigue la prohibición de circular a más de setenta kilómetros por hora en la treinta y en los accesos a la capital en el interior de la M cuarenta y sólo pueden aparcar en la zona ser los vehículos eco cero emisiones por lo demás la dirección del Partido Popular asegura que la sentencia que condena a Ana Botella y a sus concejales por malvender vivienda social adjudicada a familias vulnerables no afectará a sus aspiraciones electorales varios de los concejales forman parte ahora de la dirección del partido pero dice Génova que se trata de una cuestión simplemente administrativa Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:46 qué tal buenos días pues no las opciones de en las futuras listas del PP no peligra en Génova no están especialmente preocupados con esta sentencia de hecho no tienen pensado elevar esta condena al Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular no creen que deba aplicarse el código ético del partido porque no se trata Nos dicen estas fuentes de un caso de corrupción mide enriquecimiento personal sino de un simple asunto de responsabilidad patrimonial que además ya fue archivado por la vía penal de ahí que Génova vea muy posible que su recurso acabe tomando esta sentencia porque entienden que el fallo del tren

Voz 1031 04:20 era el de cuentas está cogido con pinzas

Voz 1434 04:23 varias organizaciones comprometidas con la lucha contra la pobreza van a presentar a las doce ante el Defensor del Pueblo una denuncia contra la Asamblea de Madrid llevan esperando desde julio una respuesta de la Cámara su petición de que la renta mínima de inserción se adapte a las exigencias europeas que España se comprometió a cumplir desde la asociación Cuarto mundo denuncian que la Remi aquí en Madrid está por debajo de la cuantía exigida y que además se está suspendiendo en algunos casos de forma

Voz 0325 04:49 justificada tenemos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión sigue anunciando en tiempo tranquilo para los próximos días pues es todo continúa hoy por hoy con Pablo González Batista en la información siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 5 05:19 su lujo

Voz 6 05:20 lista CADE

Voz 4 05:22 así

Voz 1031 05:23 en nuestra Mesa de el último viernes del año no podía faltar como cada viernes un poquito de limón y mucha música Javier Limones como todos ustedes saben uno de los mejores productores y compositores musicales del mundo es profesor en la Berklee College of Music de Boston que es el lugar en el que se forma en algunos de los de los mejores talentos musicales del planeta y cada viernes nos atiende desde ahí Javier Limón muy buenos días

Voz 7 05:47 hola buenas días Pablo encantada de estar contigo como siempre

Voz 1031 05:49 muy bien feliz Navidad lo primero no nos habíamos hablado tampoco tuyo antes así que Feliz Navidad

Voz 7 05:55 pues muy feliz Navidad ahí bueno ya

Voz 0477 05:57 la feliz año son exactamente aquella estampa

Voz 7 05:59 algo anticuado lo deslindar es desde hoy hasta

Voz 1031 06:02 como mediados de febrero para ella es feliz año nuevo tu casa Javi debe ser una de las pocas casas de de del mundo donde los villancicos suenen afinados no

Voz 8 06:10 sí a mi me gusta mucho el tema de cantar villancicos más que escucharlo ponerlo en la rayos de todas formas en mi casa por la edad de de mi niña ya lo que se escucha lo que toca lo que cantamos pues rock cosa allá enchufados la guitarra los amplios daban teorías ni de hecho yo creo que que los vecinos empiezan a buscarse porque claro hoy en que cae en una familia de músicos cada vez que que es como una familia criminales pues al final pues acaban en la cárcel nosotros acabamos tocando rock'n'roll

Voz 1031 06:45 claro no lo había pensado creo debe ser muy muy mala idea comprar una casa al lado de la de Javier Limón luego es esta les saldrá tu vecina en los informativos diciendo pues parecía buena gente saludaba pero era un muy pesado era muy pesado con la mano

Voz 8 06:58 para lo bueno es que es que como voy cambiando mucho de de de ubica

Voz 7 07:03 acción y voy viajando mucho pues les voy a vapor dosis no se caer repartido no grave

Voz 9 07:11 acuerdo cuando cuando de pequeño empecé a estudiar instrumento el primero que que fue el oboe tenemos una una vecina que era la típica mala mala vecina no Mimi el día que empecé a tocar el web de repente se volvió hilo ya muy Joaquín viento ocas que bonito y fíjate lo que lo que pensábamos que va a ser la tortura final se convirtió en un vehículo de acercamiento

Voz 1031 07:32 Javi algún día me tendrás que contar porque decidiste empezar a tocar el oboe porque siempre tengo esa duda como empiezan a tocar el oboe fagot bueno y el contrabajo que también es un instrumento muy en como digo pudiendo elegir la armónica que cabe en un bolsillo pero bueno eso para otro día vale bueno

Voz 7 07:45 esos tres o cuatro horas

Voz 1031 07:47 este es el último viernes del año y queríamos aprovechar Javi tu tu visita para hacer un poco de balance cómo definirías musicalmente el año que estamos a punto de terminar dos mil dieciocho

Voz 7 07:57 bueno yo creo que sido un año interesante no yo no creo que haya

Voz 9 08:02 no genial pero todo para mí la música y supongo que para mucha gente es como la comida no como si te digo Pablo Co ha habido buena comida este año pues hombre con buena comida sabido siempre hay que decir hay tanta música ahora mismo que no es como a lo mejor el cine de autor no que no hay muchas pelis no pues tú puedes juzgar si la cosecha de engaño pues está llena de obras maestras válido o ha tenido alguna obra maestra no en la música hoy en día con la globalidad y la manera de transmitir la música que tiene la gente pues claro hay tanta y tanta que siempre buena música todos los días hay buena música no sé si si la música por ejemplo en la música en concreto española nuestra pues ha habido un número de obra maestra As extraordinariamente elevado como para subrayar este año en el

Voz 1031 08:52 bueno esto en nuestras vidas como un año mucho

Voz 9 08:55 igualmente extraordinario no de yo creo que a nivel global a nivel mundial se ha habido cosas muy interesante y sobretodo lo lo más importante Se se marca una trayectoria en la cual aquellos que apuntaban maneras hace unos años parece que que que siguen haciéndolo no y que

Voz 10 09:13 que yo creo que que más que buscar

Voz 9 09:16 el pelotazo siempre el año no hay que buscar bueno este tío que en el dieciocho ocho de esto que hacían el diecisiete hacia dónde en el diecinueve buscar la trayectoria de los artistas no porque la música es una carrera de largo fondo ción

Voz 1031 09:29 pues por eso Javi por lo que dices hay tanta tanta música que el el años es de una u otra manera según al crítico al que se le pregunte según la revista que que uno lea y ahora es un momento de leer muchas listas con lo mejor con los supuestamente mejor del año que el final no son sino listas subjetivas valoradas en función de la opinión de la persona que se las hacer es lo que te hemos pedido a ti hoy que es que hagas subjetiva es el gusto de Javier Limón

Voz 11 09:52 pero que la lista me parecen todas una o una una un poco de una tontería pero además la mía la la más porque Amine preguntar la lista

Voz 9 10:00 mañana te voy a decir otra es obviamente pero pero bueno por lo menos hay aquí unas cuantas canciones que cada una tiene a lo mejor por lo menos una excusa para ser escuchada no oí bueno pues tiene un esbozar alguna

Voz 8 10:13 la sonrisa que otra no pero pero sí es cierto que lo de la lista de subrealista porque claro salvo las listas de ventas mundiales que son las únicas que van realmente lo demás bueno puede depender que les haya gustado

Voz 9 10:26 tal discos desde que a lo mejor muchas veces depende del vino que se haya tomado

Voz 7 10:31 entonces yo no creo mucho en la lista de lo

Voz 9 10:35 el musicólogo la verdad pero bueno la nuestra que esta

Voz 1031 10:38 muy buena ya nosotros no basta Javi con creer en ti lo las otras listas no importan menos así que pedimos a los oyentes que tomen papel y lápiz y que tomen nota sí tienen un criterio pareció el de Javier Limón estas canciones seguro que como tú decía Javi lesbiana a despertar por lo menos una sonrisa vamos a empezar con la era vale que es la cantante de jazz estadounidense Esperanza Spalding hizo canción Zhang del álbum Twelve Little Spain

Voz 12 11:01 no

Voz 1031 11:13 Javi esta Esperanza Spalding no es precisamente una una novata

Voz 13 11:17 bueno es una chica muy joven muy joven no es una novata efectivamente es una chica que ya con veintiuno años era profesora en Berkeley siga con su contrabajo a Nueva York a tocar con todos lo va no pertenece ni patio Duchy ya hacen los club de jazz con veintiún años luego acuérdate de los Oscars en fin yo creo que esta tipa a base de calidad de estudiar sobre todo de prepararse y luego saber olvidarlo todo volverse loca hay llegar hasta los límites

Voz 9 11:50 la Vanguardia pues ésta consiguió lo que realmente tú escuchas el disco Esperanza Spalding lo que tiene esto

Voz 13 11:55 es una cosa no es un disco del siglo XX no es un discos ni de la primera década del siglo en el que estamos es un es un disco

Voz 9 12:04 de ahora pero tocado

Voz 13 12:07 buenos textos muy moderna

Voz 1031 12:09 es una tía increíblemente moderna que que hace ya que son generó con una historia larguísima pero con una capacidad también de evolución impresionante de hecho el segundo disco que es elegido Javi también es un disco de jazz del pianista que tía Life conocer desde el teatro La Fenice de Venecia

Voz 0477 12:31 no

Voz 1031 12:36 no era un directo que Jarret esto es completamente imprevisible porque si por algo destaca que el Jarrett sport improvisar generalmente como lo estamos pro bueno yo entiendo que esto es una improvisación Javi Tour los hablas mejor que yo que es uno de los mejores en piso improvisadores vivos al piano Keith Jarrett

Voz 13 12:50 claro claro de todas formas ten en cuenta Pablo que improvisan hacerse la música es componer muy rápido es simplemente eso componer muy rápido ellos tienen un un un desarrollo mental tal que son capaces de componer a tiempo real no no deja de ser una creación suya ETA ha muchísimo conocimiento y a muchísima experiencia hay muchísimas mini frases Mi niña quitas que tienen en la cabeza que iban ordenando a toda velocidad no pero estas improvisaciones están ordenadas y sobre todo son muy emocionantes yo creo que el jazz que es como hemos dicho siempre la aportación cultural probablemente más importante de de América de Estados Unidos en el siglo XX a al mundo hombre Esperanza Spalding y Keith Jarrett en el otro lado el gran maestro en el Viejo el viejo lobo demás pues son dos dos bonitas escuchas no para para estos días de final de año

Voz 1031 13:48 bueno himnos vamos hasta Suecia para encontrar la tercera de las propuestas porque sueca es Nene Cherry que ha publicado este año el álbum Broken politica de la que tú has elegido Osalan el álbum que tú has elegido este tema suelen Lives

Voz 15 14:00 Ebit de niño a quién sigue

Voz 16 14:09 ella se rija vi la la conocí

Voz 1031 14:12 de ellos un cantando en aquella preciosa canción era Seven Second pero es una cantante compositora rapera disc jockey una tía que ha revolucionado también sus sus géneros que además con bastante éxito comercial son

Voz 7 14:25 bueno a mí me gustan mucho la música está tan llena de juguetes rotos que a cuando ve una mujer familiar ya con experiencia en la vida una pedazo de tierra como es tan guapa componiendo también escribiendo sus propias canciones produciendo en forma pues la prueba de que efectivamente esto para los jóvenes también hoy para chicos y las chicas que piensan que que se puede estar muchos años haciendo música divertida haciendo música bailable contando cosas viviendo la música tiene una carrera maravillosas ni me parece un ejemplo de de carrera musical no a esta mujer que lleva tantos años investigando géneros tan diversos y a la vez están que normalmente a lo mejor no están unidos de más de salida siempre a la calidad musical no en cambio de ya todo lo que hace tiene calidad y es maravilloso como siempre decimos es la es es el indio no es la flecha no

Voz 1031 15:25 totalmente para despedirnos Javi vamos a a mirar a a España y un poquito domina el futuro porque de los artistas españoles que han caído en tus manos la que más te ha gustado una de las que más te ha gustado este año es La Mala Rodríguez que todavía no sacó nuevo disco pero sí hemos podido escuchar un avance gitanas

Voz 17 15:43 tan dócil

Voz 18 15:47 dice

Voz 17 15:48 la Nathan las a nadie

Voz 1031 15:50 es muy brevemente qué podemos esperar de la mala en dos mil diecinueve que hacía tiempo ya que no sacaba disco

Voz 7 15:55 bueno pues la mala para mí el disco el que más me ha gustado el año en España creo que realmente ella está consumando un proceso de mezcla de la música urbana y el flamenco que llevaba años masticando cinco años sin disco no ha sacado disco y da la sensación de que ha sacado tres este año yo creo que que lo que más me gusta en el dos mil dieciocho fue La Mala Rodríguez y tengo la sensación que el mil diecinueve también lo va a hacer

Voz 1031 16:22 muy bien Javier Limón hemos tomado muy buena nota no será por por buena y variada música además muchísimas gracias te esperamos la semana que

Voz 7 16:29 tiene vale gracias a mí

Voz 1031 16:32 dos mil diecinueve

Voz 7 16:33 a b5 separación tuvo el año que viene

Voz 17 16:37 a Dinara o no tienen nada que hacer no a la Reina que hay cuidada tío te han atendido a en Hoy por hoy

Voz 21 17:50 pues yo encuentro mucho más espantosos pasaje la vida como yo en un colegio de niñas impertinentes que se meten con nuestra familia por haberse arruinado mi único sueño para conseguir una caja de buenos lápices

Voz 1031 18:00 Macarena García

Voz 22 18:02 ha interpretado hay que es la hermana pequeña de las cuatro hermanas y que tiene un carácter para mí muy divertido porque tiene un punto como poco capaces

Voz 23 18:10 no soy vanidoso pero pero a la vez es una chica muy interesante con un talento inmenso para la pintura y que va a sufrir un un cambio en una evolución muy muy interesantes a convertir mujer durante la obra

Voz 1031 19:43 ser capaces sin incidentes

Voz 16 19:44 en cara

Voz 25 19:47 ser nuestro útil ser capaces es un espacio de compromiso solidario del once con las personas con discapacidad escuchen hoy por hoy ser capaces once seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 0325 20:04 el año más en estas fechas han llegado las vacaciones sociales Navidad en familia de la ONU a doscientas veinticinco personas ciegas y con deficiencia visual grave mayores de cincuenta y cinco años que no disponen de compañía familiar con la que compartir estas fechas se reúnen para pasar juntos estos días este año es el hotel Il Union en Málaga el lugar elegido donde nueve de monitores un coordinador de la ONCE son los responsables de ocupar su tiempo libre con un amplio y variado programa de actividades desde actuaciones de teatro música

Voz 1031 20:39 venga clases de baile regalos

Voz 0325 20:41 sí vale cotillón e incluso excursiones por la zona la ONCE desarrolla cada año el programa Vacaciones sociales para su colectivo de mayores para dos mil diecinueve ha convocado también un nuevo programa con la distribución de cientos de plazas entre los diferentes centros en todas las comunidades autónomas desde luego está son fechas para pasarlas juntos

Voz 26 21:05 yo vi casi me eche el pacto con familias de novia compró a capón por la ONCE Hinault cupón de la ONCE perro guía Sevilla arreglar Cho ya tiene el cupón Palazuelo cupón para cuñado cupón por la boda cupón para novia ICO

Voz 27 21:21 y uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros muchos premio muchos repartido

Voz 6 21:37 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1031 21:46 pues no a pesar de ser veintiocho de diciembre tengo que advertirles de que lo que van a escuchar a continuación no es una inocentada son las hélices de su helicóptero

Voz 29 21:53 además una vez le hicieron la prueba del Carbono catorce trataron que había nacido en el año mil novecientos cuarenta y cuatro antes de Cristo es la persona que le puso la zancadilla a Manuela Carmena cuando bajaba las escaleras para demostrarle la ley de la gravedad lo dicen que de pequeño en vez de Melinda tomada botellas enteras de aceite de ricino

Voz 24 22:14 agárrense a sitios de agarrar porque ya está

Voz 1031 22:16 aquí profesor letona que a mí me queda muy bien a las al menos pero bueno profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán muy buenos días muy buenos

Voz 30 22:33 sí a España

Voz 1031 22:34 ya sabe usted que a mí me parece un ser de luz que yo me alegro cada vez que entra usted el estudio no se lo he dicho nunca pero a mí me recuerda muchísimo a Papá Noel sin barba y con bastante mejor tipo

Voz 30 22:46 esto es lo que dice es verdad es va de coña no no no es absolutamente verdad

Voz 1031 22:51 está muy bien pues muy bien me alegro

Voz 30 22:54 lo apunto porque éste debe ser usted el número uno

Voz 1031 22:59 bueno pues ya está es decir normalmente aquí descubrimos casi siempre a los últimos de la lista está bien que ya tengamos por lo menos al primero íbamos antes es saludar al al primer valiente que ya hay alguien inexplicablemente que ha llamado a marcado nuestro teléfono hay que resolver el piensa mucho de la semana pasada que decía así vale yo lo voy vale

Voz 30 23:14 venga adelante una persona que tiene

Voz 1031 23:17 a una persona tiene cuatro cadenas es Berlusconi no 4k adecuar una persona tiene cuatro cadenas todas de tres eslabones de largo quiero unir las cuatro cadenas informar con ellas una única cadena cerrada abrir un eslabón cuesta veinte euros y cerrarlo treinta esta persona consigue su propósito gastando sólo ciento cincuenta pues como lo ha hecho yo no tengo ni idea pero espero que usted sí

Voz 30 23:40 muy bien sí supongo que ha habido algún oyente que ha contestado correctamente pues yo los supongo

Voz 1031 23:46 consta pero seguro que es bueno bueno bueno vamos a ver

Voz 30 23:49 con uno de los cuatro eslabones a todos los abre toda la cadena os abre los tres eslabones del cuarto cuarto trozo de cadena y con eso une los tres conjuntos de tres eslabones que le queda con lo cual ha abierto abierto tres abierto tres que eso le ha costado tres eh abrir los cuesta veinte pues tres por veinte la costó sesenta y ahora los tiene que cerrar como tiene que hacer tres tres a treinta son noventa en total son noventa más sesenta ciento cincuenta con eso lo ha conseguido

Voz 1031 24:33 madre mía letón asisten escuché decir de fondo es que no me estoy enterando de la prensa

Voz 30 24:38 estoy bien hay una posibilidad yo en el guión he puesto una explicación para tontos

Voz 1031 24:46 sin pensando en usted sobre todo que puedes ver se lo agradezco mucho tampoco la he entendido a ver si hay una tercera un poco más

Voz 30 24:54 esta es esta explico más más sencillo que esto es imposible si quieren ustedes lo pueden subir

Voz 1031 25:00 la When I lo que digieren con ella

Voz 30 25:02 pues mira explicación para tantos y no se entiende pues lo que hay que hacer realmente es a su tío

Voz 1031 25:09 ha habido muchos oyentes que han que han acertado el piensa mucho esta semana sino ha colgado el teléfono al oír esta explicación tenemos a un oyente para participar con los retos matemáticos desgrana

Voz 30 25:19 ha dicho que no que no llame leves

Voz 1031 25:22 hombre Rafa mira Rafael desde Valencia buenos días hola buenos días Rafael que no has entendido cuando el profesor Layton advierte de que no es buena idea llamar a esta cesión

Voz 31 25:33 es que al estar en antena no me he enterado bien de de la advertencia no yo tampoco ya estaba en antena eh ya ya ya ya

Voz 1031 25:39 esta tarde Avant a

Voz 30 25:42 para no perder el tiempo oí que aquel tiempo solo

Voz 1031 25:45 me propongo prime el problema

Voz 30 25:47 buscaron un número de dos cifras que multiplicado por el doble de dos de tres un número de dos cifras que multiplicado por el doble de dos

Voz 28 26:00 es cuatro del tres que no bueno es es si vamos a tener música de pensar para rellenar estos nada ya ya ya ya ya setenta y cinco centésimas que lo único que lo ocurre bueno pero dígame usted de otra manera que entender la gente docenas dos dosis Brass dos cifras pero sí acertado tres cuartos bueno pues siempre hemos dicho que me han dicho que pudiera entenderlo a gente tres multiplicado por cuatro da tres tres tres que es lo que nos dice buscar un número dos doce que multiplicado por dos el doble de dos cuatro de tres cuartos

Voz 1031 26:54 no le parece suficiente señor letona que Rafael haya acertado sino que quiere que lo diga exactamente como a usted le gusta

Voz 30 27:00 no es como la gente lo entiende vale vale no que a mí me gusta que efectivamente a mí me gusta lo mejor por eso me gusta el don peñón eh el UBS Opel Special Román Payne y me gusta es el tipo de cosa Pi caviar el caviar de beluga e atención lo digo para la gente que me manda manda caviar normal dije lo devuelvo no yo de beluga bueno vamos a a al pensamiento lateral a ver que sabe de pensamiento la Alta Edad nuestro rampa amigo primero me puede decir por qué los banqueros usan tiren tirantes negros

Voz 28 27:39 Rafael esa es porque como la pregunta mi porque si fueran tirantes verdes querían tirones

Voz 30 27:45 no no no no no mucho más sencillo hecho pensamiento lateral porque no los banqueros usan tirantes negros bueno porque sino los usarán sede cada día en los pantalones

Voz 28 28:03 que los llevar verdes también me Rafael tiro les espero tener los pantalones en su sitio en su si bien en el último pensamiento en Altea que animal tienen los pies en la cabeza qué animal tiene los pies en la cabeza te voy a dar una pista Rafael no necesariamente

Voz 1031 28:27 su propia cabeza

Voz 28 28:30 hombre para uno sede electoral déjeme Te amaré hasta el a esos extremos extremos delirantes en realidad quería presumir de algún modo de que éste sí me lo sé ya es un clásico eh Rafa ni idea no tiene los pies en la cabeza la idea el hombre cuando se enamora pero aparte es

Voz 1031 28:52 no eso no no pero bueno quizás repuesta valdría si el profesor Lorena tuviera corazón

Voz 28 28:57 no me pongo el Pío o el piojo unos pies la cambio

Voz 1031 29:03 estabas en las antípodas se del pensamiento letona

Voz 30 29:07 bueno Nos queda ahora pasar al problema de la semana próxima el problema de la semana próxima es un problema verdaderamente

Voz 32 29:15 el divino divino eh eh

Voz 30 29:18 lo hizo recalco porque dentro de todo la colección de problema que tengo a miles este es uno de los que más me gusta usted Pablo ese tan amable de leerlo que lo lee muy bien como como Toni

Voz 1031 29:31 pues estoy encantado mira bueno como Toni ya me gustaría María tiene esposo y cuatro hijos si se escribe su edad tres veces seguidas se obtiene un número de seis cifras que es el producto de su edad multiplicada por la de su compañero Illa de sus cuatro hijos que tiene cada uno de los miembros de la familia de María que aquí aclara usted que la edad de ella no nos importa absolutamente nada

Voz 30 29:51 exacto la verdad es un problema que para que su contenido no nos da ninguna pista a todo todas las más nos va a servir para resolver problemas el día de mañana porque le explicaré cuando de la solución de explícanos un método que es que no servirá

Voz 33 30:12 no podemos apoyar para resolver problemas a patadas bueno pues si creen ustedes que saben la respuesta al piensa mucho de esta semana nosotros de todas maneras si no lo han tenido tiempo de apuntar los datos lo colgaremos en nuestras redes sociales si creen conocer la respuesta

Voz 1031 30:25 en bien un mail a Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 33 30:29 el profesor letona no sólo nos dará la solución a este problema sino la solución a muchos otros problemas de nuestra vida lo he entendido bien no es una pero perfecto pues profesor letona muchísimas gracias y hasta la semana que viene ya está siendo un abrazo fuerte

Voz 2 32:11 vale venga vamos estamos todos bien al contrabajo Relaño y su banjo ahora los teclados el ritmo Ponseti con la batería de Pacojó al barco gallego hizo hoy

Voz 34 32:23 no

Voz 2 32:26 los vientos yo

Voz 35 32:28 Kiko Iturralde diría Axel donde está Axel

Voz 2 32:32 no se mira ahí detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 4 32:56 en SER Consumidor nos gusta mojar unos como con algunos colectivos médicos sospechosos usted cree que se cobran contraprestaciones cuando se dicen muchas de estas

Voz 36 33:05 esas dos cuestiones que buen el multa alguna se estas el equipo vengo por no es buscar

Voz 4 33:11 Bush hay gente con ideas totalmente diferentes me parece fatal docente más cinco céntimos por una bolsa de plástico eso sí siempre procuramos evitarle sustos

Voz 36 33:20 ha sido víctima de alguna operación irregular lo primero es dar cuenta inmediata la compañía para bloquear no siempre

Voz 4 33:27 buscamos las cosquillas a nuestros invitados Gaviño solamente unos doce euros pero nota

Voz 1031 33:33 dir si anuales mensuales o cada cinco minutos

Voz 1280 35:31 hola muy buenas les habla Laura Piñero miembro del equipo de La Ventana en estas fechas tan entrañables y familiares o no quiero sumarme a este espacio radiofónico de la SER para felicitar a todos sus oyentes y comprometerme un año más con Roberto Sánchez en estos días en los que nadie debería caminar solo

Voz 41 35:52 no

Voz 1280 35:53 que sean felices

Voz 6 36:05 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 24 36:10 queridos oyentes hoy estamos todos aquí reunidos para honrar al santo padre ofreciéndole este bonito ir jugoso empacho

Voz 1031 36:21 si atendemos a nuestras tradiciones es imposible desligar la comida de las festividades religiosas yo no puede ser ateo pero desde luego no idiota no vamos a renunciar a las torrijas a los potaje su al turrón tan fácilmente David de Jorge Ave María Purísima

Voz 0477 36:36 cuando concebida de Jorge buenos días qué pasa unos días que campana más descolocó un poco el Diaby también en no es otro que que añadió que si esto que no se ha equivocado de cadena o que oye hablando de otras

Voz 1031 36:51 buenas eh esto de la religión no iba de ayunar

Voz 0477 36:54 pues mira esto de que trajo santificado y que hemos venido a este mundo a sufrir como corderos Dhanga que tiene que vivir su nosotros una juventud para andar el resto de tu vida Cautivo común capital sí claro así que esto de la el estómago de estas cosas que haya que hay pero que uno tenga que operarse ustedes cosas no vienen ayuda te análisis de sangre del resto esto una más manga Finnan filipina

Voz 1031 37:16 cosa que tú sólo ha asaltado por prescripción médica

Voz 0477 37:18 no te queda no te quepa la menor duda es bueno luego de crío porque los curas me decían que me había nada pero bueno ya cuando hay deje de crean esas cosas pues me Lancia bocadillos de panceta que te voy a oye ya sido alguna vez a misa a merendar

Voz 1031 37:32 al a tomar un poco de vino el que reparten pan

Voz 0477 37:35 tienes alguna duda requisado Gallo para salir de casi juntarme con los colegas en los bancos traseros de los templos y mi padre que era bastante bolchevique por cierto de Javi Madre de la Iglesia con el coche y si iba a aparcar y con la excusa pues llegábamos se leyó casi al final con el tiempo justito para darnos la mano el ICANN tablas ovaciones de despedida voy a es que de crío pues al final sin hoy es las Sagradas Escrituras si Teresa desatados la Eucaristía iba derecho a quemar tiene el infierno

Voz 1031 38:01 dice encima no hacías ayuno pues ya doble castigo

Voz 0477 38:03 claro yo comprobé que los padres macarras de mi pueblo era el infierno y que allí se estaba estupendamente así de claro

Voz 1031 38:11 cómo de lejos del ayuno están siendo tus no

Voz 0477 38:14 vides pues lejísimos lejísimos lejísimos fíjate fíjate si son lejos pero de arrancó en Miami como Alejandro Sanz o Julio Iglesias deseando me formé en Miami Beach en chancletas llamando como un toreo pues en sitios increíbles como el Summa es un restante alucinante que es un despelote con Hamada mestiza con Pinazo en fin muchos empleados ya sea es que no estamos acostumbrados esas bobadas de las salas de personas sanas que te sirve mozárabes milonga te dan servicios cuatrocientas personas con un ritmo hay una cálida tres estrellas Michelin que te ganas pestañas postizas en fin sitios increíbles sitios y ricos ya has vuelto no pues sí he vuelto luego me fui a La Habana forma muy bien muy bien

Voz 1031 38:58 cosa que tus por la cocina nos pasó

Voz 0477 39:00 pues sí pasa las cocinas de muchos sitios mojitos en la azotea lo Hotel Ambos Mundos es un sitio increíble bebido champán en el Packard que es un hotel tamén preciosa que está en La Habana en fin ETA ido a la hito que es esa catedral del del tabaco habano que te mueres de gusto oye conocido pues es increíble hemos comido poco asado pan que que es en fin todas las cosas que hacen la van a tomar el sol ponerse el pantalón corto

Voz 1031 39:24 no se crean ustedes que sus vacaciones de Navidad estaban yendo bien ahora ya seguramente no lo tienen tan claro después de conocer las de David de Jorge en unos instantes vamos a jugar con con nuestros oyentes contigo David queremos saber si los oyentes conocen las comidas típicas de cada celebración religiosa músico nacen también por ejemplo las prohibiciones alimentarias de cada religión aussie hacen torrijas todo el año porque en el fondo la vida como nos enseña David de Jorge está para vivirla llamemos el nueve cero dos catorce sesenta sesenta para jugar con nosotros y con y con David de Jorge nueve cero dos catorce sesenta sesenta un concurso sobre gastronomía religión sobre el vínculo que tienen estas dos estas dos facetas como decíamos ciertas comidas David están muy ligadas a la tradición religiosa si empezamos por el principio pero por el principio principio de verdad van nos vamos hasta el edén y nos topamos con la primera el primer alimento la manzana ya la fruta prohibida ve que trampa es lo de le den ya me llevé pero no te comas la manzana jugosa Zalamea

Voz 0477 40:22 seguramente es manzana lo que come Ana Daniel porque quién empezó con la escritura de los fue dice un religioso por entregas este que había comido nunca una naranja una mandarina o Mango la pera de agua melocotón de viña un bocata de panceta porque si no para rato iba a plantar a Daniel piden Manzano fíjate será Alberto Durero que hubiera sido españoles en Súper pintor alemán habría presentado da Nieva que está en el Prado sentados en van quitas con una cañita en la mano un pincho de tortilla de patata a quién se le ocurre colocar una manzana en el paraíso pero está

Voz 1031 40:55 tenemos aquí se le ocurre prohibir una manzana sea porque si un bocadillo de panceta lo puedo llegar a entender ya con el con el colesterol poca broma que dice Del Bosque pero pero una manzana

Voz 0477 41:04 ya ya sí sí la verdad que es una una estafa total esto de la manzana divide el fruto prohibido poner una manzana ahí pero aquí estoy aquí estamos jugando hoy hablando de frutos prohibidos

Voz 1031 41:14 David la fruta excarcelada

Voz 0477 41:16 qué te parecería Pablo m conocéis algún pirómano Merced Calzada su tía de Aragón rebozado en chocolate y todo ese mundo escarcha lo que parece sacado de un cuento cómodo Rubal algo maravilloso mi madre no es a partir la cara te lo juro danza confitada El melón SAS guindas de toda la vida las guindas a los roscones nos lanzamos tubos como cocodrilos Aranceta escarcha de viajábamos salir esas heridas de guerra

Voz 1031 41:45 cicatriz que las cicatrices de la amiga

Voz 0477 41:47 navíos y luego ya nos comíamos las roscón pero la escarcha a mí me alucina me encanta

Voz 1031 41:52 como estamos en Navidad eh el roscón es algo absolutamente típico de estas fiestas y aquí entramos en un en un debate que es casi tan virulento como el de la tortilla con sin cebolla David el roscón a palo seco o con nata

Voz 0477 42:05 esto es tan complicado como la paella cono sin chorizo eh o sea yo no sé pero creo que al final elegir si quieres más a tu padre a tu madre en sus un poco ya de Moreno a mi me gustan todo sea en el desnudo para dejar limpio el vaso de café con leche y los rellenos engordar sin remordimiento alguno y que clase de encima ese sentimiento de culpabilidad cristiana hay que disfrutar como cebo Maider va haciendo ejercicio o cebándose de lechuga y florales siguiente pero yo creo que al final roscones son buenos todos Geranín nata sin nata limpio tanto nuestra opinas tú

Voz 1031 42:33 a mí me gusta este que metes en el vaso del chocolate

Voz 0477 42:36 el plató y que lo vacía

Voz 1031 42:38 en esa del Madrid le quita la cobertura sí sí que me

Voz 0477 42:41 tal tiene claro tiene esto en el roscón Orleans

Voz 1031 42:46 minas roscón o lo has d'Esquerra las pastelerías unos riquísimos en duda al igual que tiene una de confianza no no te tomas la molestia hacerlo en casa lo que hace unos son en casa

Voz 0477 42:55 no hubiera Al Capone a mí ya se me ha pasado la edad de Aznar haciendo Partner roscones para sacarlos en las redes sociales asomando detrás la jeta pudiendo careto como David Muñoz en plan amo de la barraca sabes final yo creo que los panadero pastelero bueno están ahí para algo y lo que hace falta es comprar esos productos a los profesionales porque nunca los podrán mejorar en casa pasa lo mismo con el helado que depende de semanal hacerle en casa que no leemos la manta Ferran Adrià y no conseguiremos nunca igualar con las herramientas de las ilícita Pepis tenemos en casa en un profesional osea así de claro así que yo creo es que la gente elija uno comercio y bueno que vaya temprano para no hacer cola y que disfruta de esas especialidades que los profesionales las bordan que es así de sencillo

Voz 1031 43:36 pues hombre yo opino que yo compro el roscón por supuesto pero es que tan poco tengo ni las herramientas habilidades para hacerlo bien en casa y además es verdad insisto en las pasteleros hacen un trabajo fantástico si no hay no hay porque remedar lo que casi siempre además el resultado es peor

Voz 0477 43:49 pues sí estoy totalmente de acuerdo contigo sea totalmente qué diferencia con Toni Garrido contigo de ahí sí estará ahora mismo la o tumbado no estará hoy en estará diciendo joder estos tíos que ir con Kevin se llevan y tal Toni allá donde esté discutiendo da gusto estar con el amigo Pablo joder decías gracias David creo que esa lista no nos estará escuchando en este momento

Voz 1031 44:11 pasa igual con letona que ha de fatal y a mí me encanta alzadas pero bueno debo preguntar por cierto hablando de gustos David si te gustaban los turrones Permira creo que aguante si te digo que te pregunto qué es lo que no te gusta de la comida navideña hay algo que evitas las pesadillas por ejemplo

Voz 0477 44:24 la pena fastidie no soporto las especialidades modernas en tema de turrón por ejemplo tu donde mojito con chinchetas Italia Ghailan viva la pesadilla viva el patrón de la estepa la rosca devino las muñecas de Famosa Panetta que al final nos ponemos voz nos ponemos modernos y estupendo es si también en navidades pues plumero nos convertimos en unos gilipollas así somos todo el año el toro mando en Jijona pues la bomba Il de Alicante y San especialidades que muchas veces hay gente que se avergüenza ojo de turrones italiano o fuera francés a la galería es una es una especie como de reliquia un postre supera ancestral que tiene un montón de siglos de de de tradición y que además está súper sabroso y a mí me encanta de hecho cuando vas por el mundo con una una tableta de turrón la gente alucina colores es así que de las Navidades tú quédate

Voz 1031 45:19 más de medio muy comilón eres melómano te comes hasta los villancicos

Voz 0477 45:23 ya negó moto sea lo que haga falta sí si hasta hasta hasta el villancico que beben y beben y vuelven a beber eso es lo que más me gusta esta que piensas que está dedicado a ti no

Voz 1031 45:34 pusieron pensando en mí eso salta de conducirán

Voz 0477 45:36 Tricio Obélix yo creo que es el mejor estribillo de cualquier viajero que se precie vuelven y vuelven a beber dos peces en volver adiós Macedo saben nadar gintonic de hablar la la la gaseosa sifón nada más de que lo pan

Voz 1031 45:48 hoy David no te vayas porque ahora mismo vamos a jugar con uno de nuestros oyentes si quieren participar nosotros ya lo saben llamé al nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a dar no sé cómo María dará esto pero bueno cocina religión volvemos enseguida

Voz 44 46:23 cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 45 46:30 te quedes inmóvil al borde del camino congela es el júbilo quieras con descanso ahora ni nunca no calma el mundo sólo un rincón tranquilo caer los párpados pesados con juicios labios armas sin sueño no te pienses sin sangre no no pero a todo evitarlo y congela rubios esconde Scan hay que salvas ahora calma hay reservas del mundo sólo un rincón tranquilo dejas caer los párpados pesados como ITS casi labios y que duerme sueño ITE piensa sin sangre y sin tiempo y te quedas sin móvil al borde del camino y te salvas entonces nota quejas conmigo lotes Alves Mario Benedetti mil novecientos setenta y cuatro

Voz 46 47:44 el placer de escuchar

Voz 24 51:30 concurso que a una comida