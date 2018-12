Hoy por Hoy (28/12/2018 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día son las once en Canarias

Voz 1762 00:06 Media hora va a comparecer Pedro Sánchez después del último Consejo de Ministros de este año balance de dos mil dieciocho de los seis meses que lleva en el Gobierno además de lo que pueda contestar hoy sobre todo sobre Cataluña sobre los Presupuestos Generales sobre el futuro político abierto en Andalucía este consejo lleva también previsto un paquete amplio de medidas sobre todo en materia económica la principal de todas la subida de las pensiones Rafa Bernardo su vida que será de un uno coma seis por ciento en general pero de un tres por ciento para las mínimas igual que en dos mil dieciocho pero además el Gobierno aprobará el nuevo sistema de revalorización de las pensiones ya para los años siguientes que ligará la evolución de estas prestaciones a la marcha del IPC anual para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo va también el acuerdo que trabajo alcanzó esta semana con los autónomos un conjunto de medidas que aumenta la protección social de este colectivo y una serie de iniciativas orientadas a la lucha contra la precariedad y el fraude como nuevas sanciones para las empresas que conviertan a trabajadores en falsos autónomos para ahorrarse costes o un aumento en el recargo que tienen que pagar los empresarios que hacen contratos de muy corta duración la además de Asuntos Económicos el Consejo aprobará otras medidas entre las que destaca la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de agresión y abuso sexual contra los menores para evitar que estos crímenes queden impunes porque pasa demasiado tiempo hasta que la víctima denuncia por la dureza John por el número de preguntas esta rueda de prensa posterior a este Consejo de Ministros es un tanto especial vamos ya a Moncloa sabemos ya cuál va ser el formato José María Patiño

Voz 1108 01:25 no Pedro Sánchez ha optado por el método clásico podríamos decir de comparecer solo ante los medios pero el habitual sala de conferencias de prensa en Moncloa y no como alguna vez lo hizo Mariano Rajoy en algunos de los salones del Palacio el presidente del Gobierno hará balance de lo hecho por su Ejecutivo con especial acento como ya hizo hace nueve días en el Senado en las medidas sociales y la propia activó ya del Ejecutivo pese a la situación de minoría en la que se encuentra en el Parlamento pondrá el acento en su próximo objetivo que son los Presupuestos Generales del Estado que se aprobarán en Consejo de Ministros a finales de enero con la necesidad de conseguir el respaldo de los nacionalistas vascos y los soberanistas catalanes Cataluña junto con Andalucía van a ser otros temas estrella de esta comparecencia con preguntas tras la exposición inicial

Voz 1762 02:10 Juan José como nos dice Patiño surgirá la rueda de prensa de hoy pregunta sobre ese futuro de Andalucía ese pacto de la derecha en su conjunto para la conformación de la Mesa del Parlamento de esa comunidad hoy les estamos dando algunos detalles más por ejemplo que Vox no tiene intención de plegarse sin más a un acuerdo de investidura carga presidente Juan Manuel Moreno sino que quiere influir quiere que PP y Ciudadanos acate en algunas de sus propuestas seguimos en Moncloa Nieves Goicoechea

Voz 1468 02:33 sí Vox no quiere asumir aunque sea con cambios el acuerdo de las noventa medidas alcanzado entre el PP y Ciudadanos la formación de Santiago Abascal quiere llegar a su propio acuerdo con el Partido Popular sobre medidas de su programa también se abre a negociar durante toda la legislatura con el resto de fuerzas políticas de la Cámara andaluza como ya hacen algunos ayuntamientos no queremos un acuerdo la legislatura porque nos obligaría a asumir decisiones que no compartimos aseguran fuentes del partido esta estrategia puede significar dos cosas una forma de rebajar presión a ciudadanos que lucha por desmarcarse de Vox o bien un gesto del Partido Popular hacia la formación ultraderechista para dejarle su cuota de protagonismo de cara a la sesión de investidura

Voz 1762 03:13 veremos qué dice de esto Pedro Sánchez podrán seguir en directo su comparecencia desde su inicio vamos a estar de nuevo por aquí a partir de las doce y veinte también hacen balance del año líderes de otros partidos por ejemplo está haciendo ahora José Manuel Villegas que es el secretario general de Ciudadanos mensaje de momento sobre Catalunya

Voz 1089 03:28 Nos Sánchez para pagar esos votos para pagar que le llevaran a la Moncloa para pagar quiere mantengan en La Moncloa Sánchez sigue día tras día humillando a los españoles humillando a los catalanes que queremos seguir siendo catalanes españoles y europeos y humillando también a todos los españoles con esas concesiones con esas reuniones con señor Torra en la que parece ser que se intercambian documentos que luego el señor Sánchez

Voz 0231 03:58 multa

Voz 1089 03:59 a los españoles

Voz 1762 04:03 por lo demás lo estamos contando ahí en la SER el Tribunal de Cuentas ha condenado a Ana Botella varios concejales de su época al frente del Ayuntamiento de Madrid por haber vendido viviendas sociales a fondos buitre muy por debajo de su valor de mercado deberán pagar de hecho veintitrés millones de euros aunque los concejales han anunciado ya que van a recurrir Radio Madrid Javier Casas

Voz 0867 04:20 este tribunal declara responsables contables directos a Ana Botella Fermín los ley máximo responsable de la Empresa Municipal de Vivienda en aquel momento ya seis concejales de aquel equipo a todos se les exige el pago a escote de los veinticinco millones de euros que la empresa dejó de ingresar al vender los pisos por valor del precio de mercado un daño patrimonial el Tribunal de Cuentas confirman una sentencia muy dura en la que pone también el acento en las irregularidades cometidas durante los procesos de venta sin informes técnicos o sin concursos abiertos a otros participantes los condenados anuncian en efecto la presentación de un recurso y el Partido Popular ni el Gobierno van a aplicar medidas disciplinarias contra aquellos condenados que ahora mismo ocupan cargos en el Gobierno regional o en la ejecutiva del partido

Voz 1762 05:00 y los más de trescientos inmigrantes que rescató el barco Open Arms hace una semana en el Mediterráneo están recibiendo atención sanitaria ya esta mañana en el puerto de Algeciras más de trescientas personas de las que prácticamente un tercio son niños que han escapado de la guerra en Somalia o en Siria Algeciras Rubén García

Voz 1684 05:14 ante esta situación Save the Children va a velar ahora por los derechos de los menores que ya están en España algunos de ellos vienen huyendo de la guerra en países como Somalia Siria lo ha dicho desde esa ONG Vicente Raimundo que muchos niños

Voz 2 05:26 que están viniendo de países en guerra como en Somalia o como sirias también sabemos que hay niños cuyas familias ellos mismos están escapando situaciones de hambruna y que han pasado por Lidia todos los migrantes que están en Libia están viviendo situaciones pavorosas no el sistema de acogida de protección y de rescate y salvamento en Libia dejan muchísimo que desear entonces bueno son personas no sólo los niños sino también a los adultos que vienen con las historias realmente horribles

Voz 1684 05:49 se prevé además que muchos de los adultos soliciten ahora ha sido político o la condición de refugiados por lo que va a ser importante el papel que ya están llevando a cabo las ONG que auxilio a los extranjeros en estos trámites y en su posterior acoge

Voz 1762 06:00 la I más en titulares con Laura Marcos y Miguel Crespo

Voz 3 06:03 el senador del PDK Josep Lluís Cleries ha criticado la decisión del Tribunal Supremo de dividir el juicio del proceso juzgando en el alto tribunal a los acusados por rebelión sedición y enviando al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya los seis acusados de desobediencia en declaraciones a SER Catalunya Cleries ha dicho que esto pone de manifiesto las incongruencias de la justicia

Voz 1276 06:21 la magistrada que instruye el caso erial ha rechazado en un auto la oferta de colaboración del ex ministro Eduardo Zaplana para agilizar la investigación y mantiene su decisión de que continúe en prisión provisional también hay hospitales en paraísos fiscales dicen este año

Voz 3 06:34 la economía española creció un cero con seis por ciento en el tercer trimestre del año encadenando tres periodos consecutivos con ese ritmo de crecimiento el IPC cierra dos mil dieciocho en el uno con dos por ciento después de moderarse cinco décimas con respecto a la tasa interanual

Voz 1762 06:46 dejamos aquí hora doce les recordamos a partir de las doce y veinte informativo especial por la rueda de prensa de Pedro Sánchez posterior al Consejo de Ministros hasta entonces sigue hoy por hoy información actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 1 06:59 hoy por Hoy por hoy con Pablo González Batista cadenas

Voz 1804 07:12 pues parece que tenemos una última hora informativa en el mundo del deporte el Barça según informan acaba de hacer oficial el fichaje de Neymar en este mercado de invierno

Voz 0231 07:23 Antón Meana acaba de llegar corriendo a este estudio Antón eh tiene todos los datos de esta operación del equipo azulgrana buenos días qué tal Pablo buenos días pues bien sorprendido era vox populi el deseo de Neymar por volver al Barça pero nadie esperaba que fuera tan pronto que que sabemos esta operación que ceder producido nada a relámpago blanco minutos sabemos la última hora a que el Barça paga la cláusula de rescisión doscientos cuarenta millones de euros podía salir ese era el precio de su libertad es verdad que al PSG le agobia el fair play financiero que tenía que sacar en verano o en papel o a Neymar nadie esperaba que fuera en este mercado de invierno is según sabemos el Barça ha pagado esos doscientos cuarenta millones de eu los Aimar que siempre se arrepintió de marcharse del Barça vuelve al Camp camino pero sí sabíamos Antón que las relaciones entre el Barça y el Paris Saint Germain no son precisamente buenas este fichaje ha sido de mutuo acuerdo podemos decir que el Barça le ha devuelto la moneda al jeque al dueño del PSC según hemos podido confirmar esto no ha sentado nada bien al jeque que no esperaba desprenderse de ninguno de los cracks en este mercado de invierno tiene recordemos que jugar la Champions en el mes de febrero además le cae bastante mejor Florentino Pérez y él sabía que negociar con el Madrid era más fácil que una operación hostil con el Barça siquiera escuchamos lo que ha dicho en Abu Dabi el que el que la y a los compañeros de France de

Voz 4 08:40 sí anual es a solas esto es una declaración de guerra en la que el Fútbol Club Barcelona tiene todas las de perder a partir de ahora cualquier jugador del Barça se convierte en objetivo prioritario para el París Saint Germain y cuando digo cualquiera ya sabemos a quién me refiero se autor

Voz 1804 08:57 bueno parece que sin nombrarlo esta está hablando de Messi no no me dirás que el que el Barça train corre peligro si si si se desatan las hostilidades esta manera que que Messi corre peligro yo creo

Voz 0231 09:07 es imposible ayer mismo leíamos una portada de un periódico madrileño con Leo Messi una entrevista muy feliz en Barcelona es verdad que otros años ha estado más tentado a irse pero ahora mismo por mucho que le pongan dinero encima de la mesa no veo a Messi fuera del Barça es verdad que por ejemplo se vinculó en su día a Rakitic es verdad que el PSG no tiene portero de garantías porque Buffon está ya de salida y Ter Stegen tiene un precio asequible para un gran equipo francés qué más decir de gente como Busquets como Coutinho que a lo mejor boicotee el fichaje de de debe pero yo con Messi estaría

Voz 1804 09:41 tranquilo bueno estamos ante una última hora totalmente inesperada probablemente pues es una sacude importante para para la actualidad futbolística un día como hoy hay alguna reacción se ha producido alguna reacción por parte del presidente del Barça de los jugadores

Voz 0231 09:53 me pasan justo ahora un tuit del presidente del Barça un escueto ven been good Ney bienvenido Ney ir creo que podemos escuchar a su amigo Gerard Piqué que en su día puso aquel tweet de se queda lo ha hecho declaraciones en las redes sociales hablando de Neymar

Voz 5 10:09 en la redacción obviamente tiene muchísimos amigos en el vestuario eh nada lo vamos a ver otra vez para así que contento de que esté aquí feliz parecía

Voz 1804 10:19 difícil además el gran parte de la afición del Barcelona piensa que Neymar traicionó al equipo hace dos años como crees que que iban a recibirle dos años después querer

Voz 0231 10:27 con esto se cierra la herida el público del Barça opinión va a agradecer el gesto de Neymar desconozco si Bartomeu quiere en la presentación que Neymar diga que se equivocó al irse del Barça en dos mil diecisiete pero me parece que firmando el contrato deja bien claro que se equivocó que no era feliz en París y que está muy contento por jugar otra vez en el Barça va a debutar el día seis de enero en el Coliseum contra el Getafe bueno

Voz 1804 10:50 pues me estará muy contento pero no sabemos qué pensará

Voz 0231 10:53 Habló Florentino Pérez que que qué tal asentado el fichaje en el Madrid no habido tiempo de pulsar la información en metido un par de Whatsapp por ahora no hay respuesta oficial del Madrid que es seguro que no está contento porque estaban convencidos de que el fichaje de Neymar podía ser una posibilidad en junio es la segunda vez que el Barça se le quita a Neymar al Real Madrid es verdad que los blancos siempre han visto al entorno de Neymar con reticencias porque siempre genera problemas los contratos con el entorno Neymar pero bajo ningún concepto el PSG va a dejar salir en va P así que el Madrid se queda sin el francés sin el brasileño es muy

Voz 1804 11:27 difícil por vuelos a producir la noticia ahora mismo es muy difícil conocer los flecos de digamos técnicos pero podrá jugar por ejemplo Neymar con

Voz 0231 11:35 la Champions con el con el Barcelona es la gran novedad de este año puede jugar la normativa ha cambiado así que en cuartos de final si ambos equipos pasan se puede dar el caso de un PSG Barça con Neymar jugando en el equipo de Valverde con el PSG simplemente con en papel como gran bandera del equipo francés

Voz 1804 11:53 pues Antón Meana muchísimas gracias por traernos esta noticia de última hora supongo que tendrás mucho

Voz 6 11:57 trabajo en este más arriba y te diré una cosa me lo he tragado no me digas me lo he tragado entero también lo he hecho lo has hecho perfectamente es que me lo que me lo he querido hasta yo y oyentes queridos oyentes feliz día de los inocentes

Voz 7 12:15 no espera Jordi Martí

Voz 8 12:18 allí en Barcelona contento este ratito que nos escucha alucinando en colores probablemente en colores blaugranas que es como alucina Jordi Martí pero me lo imagino me imagino a gente que a veces obviamente lo habréis Aubry como me lo criollo pero obviamente era una era una inocentada muchísimas gracias Antón ante la imaginó oyentes parando el coche en la carretera a algún compañero borrando el tuit ya estaba poniendo informar

Voz 0231 12:38 la Cadena SER que en Aimar ha fichado por el Barça

Voz 8 12:41 la hinchada gracias a vosotros y Piqué sacamos otra foto poniendo vuelve imagínate lo paginas de los gracias avaló

Voz 9 12:52 que toca

Voz 10 12:55 hoy por hoy con Pablo González Batista en y

Voz 1468 18:25 dista

Voz 1804 18:26 y antes de terminar nos haremos las preguntas que nos deja el día de hoy

Voz 1578 18:31 será hoy por fin el día en el que Vox anuncie que todo ha sido una inocentada que Isabel Preysler planea oficializar su noviazgo con Mario Vargas Llosa no es como si Pablo Iglesias pretendiera contarnos que ha decidido dejarse coletas saldrán del auge de la ultraderecha es como distopía en la nueva temporada de Black Mirror sabían que según la leyenda del edificio que alberga el Parlamento andaluz está habitado por un fantasma llamado son Ursula bueno pues no se le ha visto desde hace un mes ahora sólo Se aparece Susana Díaz cómo es posible que Papá Noel le haya traído a Putin un misil supersónico indetectable y con alcance intercontinental y a mí siga sin dejarme el Scalextric

Voz 3 19:11 el Gobierno de rebajar a partir de hoy el límite de velocidad

Voz 1578 19:13 en carreteras secundarias es la confirmación definitiva de que han vuelto los noventa no creen que en carretera es perfectamente aplicable lo que hemos aprendido gracias a la historia del rock que vivir deprisa no es buena idea sino queremos morir jóvenes confirmará la última película de José Luis Cuerda tiempo después que se va a estrenar hoy mismo que todos somos contingentes pero él es no